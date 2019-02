Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:15 Corcuera Torres sí

Voz 4 00:37 no

Voz 3 00:41 dile

Voz 2 00:46 sí

Voz 1454 00:57 qué tal buenas noches es la una y media a las doce y media en las Islas Canarias esta noche llenamos de público el Faro de las

Voz 2 01:08 sí

Voz 1454 01:10 convertirse en público es un proceso que lleva su tiempo alguien te dice te comenta te enteras de que se va a celebrar un evento concierto una obra de teatro Un so de magia o se juega un partido que quieres ver entonces miras las fechas qué preguntas a tus amigos a tu pareja tu familiares o llevamos entonces a la entrada y comienza una especie de cuenta atrás hasta el día marcado en el calendario ese día organizáis la quedada vais a tomar algo antes por los alrededores del recinto del festival del estadio del teatro hasta que llega la hora de entrar te pones a la cola enseñas tu entrada luego ocupas tu asiento se apagan las luces comienza un espectáculo que no tiene ningún sentido City esta noche vamos a analizar el concepto de público hablaremos del público que va a los programas de televisión o del que acude al teatro o los conciertos o al fútbol pero también de la esfera pública o los sistemas públicos en una democracia y hablaremos con la fundadora del diario Público para que nos cuente por qué llamaron así a su periódico o con una experta Lorca para que nos Puente por qué es tan compleja esa obra de teatro titulada el público ya vosotros os pedimos vuestra colaboración porque yo creo que se pueden hacer reflexiones muy interesantes y a la vez se pueden contar muy buenas experiencias por ejemplo cuando os habéis sentido orgullosos de formar parte de un público que os hará decir a vuestros nietos yo estuve allí que espectáculo os hizo saltar votar aplaudir a rabiar o lo contrario cuando llegaste y son patio de butacas erais cuatro gatos o que os molesta del público que hablen en un concierto que una paga en el móvil que se levanten antes de que acabe en los títulos de crédito que coman palomitas por otra parte tenemos claro el concepto de lo público en una democracia podéis hablar de todo esto o de lo que eso ocurra en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y recibimos las llamadas en directo en el novecientos cien ochocientos dicen que a veces en las que los músicos y el público entran en perfecta comunión y quizá uno de los ejemplos más claros sea la relación que estableció Freddie Mercury con sus fans tanto que muchos años después de su muerte siguen ocurriendo cosas extraordinarias por ejemplo en verano de dos mil diecisiete habrá un concierto del grupo Green Day en el Hyde Park de Londres y antes de que la banda saliera al escenario sonaba música por los altavoces en plan música de ambiente para calentar motores entonces en cuanto sonaron los primeros acordes de la canción bohemia en Rapsodia de Queen sesenta y cinco mil personas se puso a cantarla a la vez creando este momento alucinante

Voz 6 06:30 Fernando con con

Voz 7 06:32 si he entendido bien lo que pedís eh con ha sido muy mejor experiencia como público entonces creo que tengo duda entre dos fiel representación de Sócrates eh por Adolfo Marsillach y su compañía creo que esto ha sido lo más impresionante que yo he podido presenciar el teatro aunque también vi Luces de bohemia por Carlos Lemos Agustín González yo tuve el honor y el placer de visitarles en los camerinos una de las dos horas dos muchas gracias un abrazo a timar a los jarreros

Voz 9 07:27 ah

Voz 1645 07:39 varios Parera soy José A

Voz 11 07:42 soy músico y bueno mi reflexión sobre el público es que obviamente es una parte fundamental de lo que nosotros hacemos pero por otra parte creo que no hay que darle tanta importancia al número de personas que están viendo tu espectáculo porque ya sean dos sean doscientas tú estás endeudada con ellos si tienes que darles el shock que ellos han ido a ver al final tienes que pensar que ellos han pagado una entrada para para verte que independientemente de las personas que haya ellos se merecen lo máximo que tú puedas dar en mi caso ha habido ocasiones en las que ha tocado para muchas personas y ha sido un concierto mediocre pero luego sin embargo de tocado para cinco personas y ha habido conciertos grandiosos a la artista puede siempre que sale al escenario le cuesta un poco ver que hay poca gente en conciertos pero no creo que sea algo que te va a frenar ni mucho menos nosotros nos debemos al público y hay que darle siempre lo que ellos se merecen bueno quiero mandar un saludo a todos eh soy muy fan de vuestro programa Si espero que tenga una bonita noche muy buenas noches Mara buenas noches febrero estoy Fabero el público es indispensable ante cualquier evento o actuación artística es fundamental no tiene sentido jornada en el público todos los que mostramos un trabajo desde un escenario pretendemos dar lo mejor de nosotros mismos buscamos la aceptación del público y a ser posible su cariño su complicidad al que en la vida real igual igual igual igual todos buscamos ser gustado ser aceptados pero claro cuando estás encima de un escenario eso se multiplica porque te estás exponiendo mucho más desde mi experiencia de los tengo que contar que el público más agradecido que yo me he encontrado más difícil también eh más exigente es el público infantil hace poquito he tenido la suerte de de hacer un musical infantil para para niños ir cuando se bajaba el telón salíamos a despedir a los niños a la puerta recibir el abrazo y la sonrisa de los niños si la lucen su mirada era el mejor premio al mejor reconocimiento posible por eso si tengo que elegir me quedo con un público infantil sin duda soy Pedro de Madrid larga vida Alfaro

Voz 9 10:45 sí yo que

Voz 1454 10:56 pues con esas tres reflexiones comenzamos este faro dedicado al público fijaos cómo Fernando recordaba cuando vio Sócrates por Marsillach ir Luces de bohemia con carros de Messi Agustín González dice tuve la oportunidad

Voz 0446 11:11 de ir a camerinos

Voz 1454 11:13 recuerda esos dos espectáculos de su vida como algo grande después nos ha llamado el músico Jose le hemos preguntado cuál es tu banda su banda es sin documentos que nos ha dicho eso no el público merece la pena sea uno sean veinte o sean doscientos os dos mil y que me he encontrado con conciertos mediocres con la sala llena hay conciertos extraordinarios con menos gente en este faro que vamos descubriendo poco a poco la vida de los habituales acabamos de saber que Pedro que siempre nos deja esa nota larga vida al Faro de alguna manera tiene relación con el público porque acaba de contarnos qué ha hecho un musical infantil y cuando terminó recibir el abrazo de los niños Nos ha sido uno de los mejores regalos que le han podido hacer en su trayectoria vamos a hablar de muchos públicos durante esta madrugada pero vamos a comenzar con un público que todos vemos casi todos los días que es el público de la televisión hemos llamado a Borja Terán que es periodista y crítico de televisión para preguntarle dónde curiosidades que tenemos con respecto a este tipo de público Borja qué tal buenas noches bienvenido a Alfaro

Voz 0286 12:29 buenas noches puesto tenerte aquí

Voz 0446 12:32 que nos hables de algo que tú conoces muy bien que es el público de la televisión hay un perfil de la persona que va de público a los programas de tele

Voz 0286 12:41 pues fíjate hay dos perfiles yo creo fundamentales primero el público pagado que es el público que en realidad en la tele está súper aburrido porque es un público que va por compromiso que lo llevan a agencias de figuración que cobran unos diez euros por día y luego está el público que va porque ama la televisión que es el público que en realidad mola porque lo disfruta porque va a jugar iba a pasárselo bien

Voz 0446 13:04 vale entonces vamos a hablar de estos dos perfiles el pagado

Voz 0286 13:07 pues sí dije Pen depende un poco del programa ahí depende de la ciencia antes de te pagaba más pero ya sabes que ahora m desde la crisis ya hasta el público de los programas de televisión que va fuera agencia ya cobran unos diez euros por día que suelen ser los damas magacín los programas que al final requieren una profesionalización del espectador porque hay grabaciones que son muy largas que invitan no son nada divertidas de ver cómo son por la tele no son ni tediosas entonces además las cadenas suelen buscar un Public pues más profesional son público un poco más inerte digamos no que va porque va a a lo que le manden y qué tipo de este programa

Voz 0446 13:47 más que el programa Ana Rosa por ejemplo es este tipo sin

Voz 0286 13:51 suelen ser programas de magacín o programas que requiere mucha elaboración de rodaje no pero luego están los programas como Tu cara me suena o la voz que suelen buscar un público mucho más que que le apetece disfrutarlo irá descubriendo a programa no por ejemplo los concursos de tarde de Antena tres no que están llenos de abuelas que eso es una clave muy importante en los programas de entretenimiento

Voz 0446 14:19 a ver cuéntanos eso de las abuelas

Voz 0286 14:22 que a mí me gusta mucho esto porque fíjate si recordáis a míticos con Patricia Conde se lo que hicisteis se lo que dice tenían público que iban siempre abuelas porqué porque las abuelas que no tienen complejos no tienen esa vergüenza de la gente más y entonces cuando hay que reírse en se ríen de verdad y cuando hay que jugar juegan de verdad no entonces hay programas como los concursos por ejemplo Ahora caigo que tiran mucho del de los tres porque saben que se van a divertir no van a ser tímidos y eso en televisión es muy importante la carcajada que suene fuerte no

Voz 0446 14:54 no no que sea tira oye Borja in se coloca al público quiero decir el regidor dice aquí una señora aquí un señor aquí un joven aquí una rubia aquí una morena aquí a alguien con bigote hasta ese punto se coloca al público

Voz 0286 15:11 totalmente totalmente hay que colocar el público incluso por el color de la ropa no para que no sólo el presentador presentadora de un color que no le haga sombra o incluso hay que esconder la las las que esconden los bolsos que es muy importante los abrigos y eso es yo yo me acuerdo que un programa que está pastún

Voz 12 15:33 Arrese en sí

Voz 0286 15:35 y me acuerdo como Santiago Tabernero el director de los mejores directores que tenemos en nuestra televisión hijo por favor si Paradis tele en el Carrefour esconder las cosas no se pueden ver si son defienda cara deja las pero se refuerza con vez las no es muy importante pues bueno al final no mastica muy importante en televisión no lo que te dicen unos animadores del público con mucha gracia para que parezca que no te estás mandando es que por favor no más Piqué ir que Salid perros en Telecinco no mejor el tipo de dejarlos fuera

Voz 0446 16:10 si luego hay otra cosa no se puede hablar claro porque imagínate que están enfocando a alguien en una tertulia política detrás hay dos que no paran de escuchar

Voz 0286 16:19 exacto el móvil esto hay un debate ahora mismo con podemos mirar el móvil si vas de público compromete televisión sí o no pues queda feo no porque quiera distraido mesas distrayendo te hay que estar un bono encara selfie salgo saliendo en IMS para Granada que poner un poco hacía cosa que yo también saber que creo que yo creo que optó por en la televisión que viene como todos ya todo el mundo conoce un poco cómo funciona la televisión que al final lo que más transmite esa verdad no

Voz 0446 16:48 oye otra cosa Borja en los programas políticos en los de tertulia política por ejemplo las esta noche en en estos programas Se deja al público aplaudir de forma espontánea cuando oyen que algún contertulio dice algo con lo que están de acuerdo se les contiene

Voz 0286 17:04 pues yo creo que bueno esto depende que ahora yo tiene su librillo sí que los programas de espectáculos en porque La Sexta Noche tiene un componente de espectáculo si yo creo que sea anima se deja que la gente aplaude cuando quiera pero se anima al aplauso pero creo que sí que en los últimos años hemos aprendido que no hay que recalcar todos con aplausos porque había otros programas algunos años en la etapa aquella de La Noria de Telecinco recordáis hubo varios programas en más que el que quiere calcado bancadas palabras de cara a la entrevista con aplausos teledirigidos

Voz 13 17:36 sí eso era a veces

Voz 0286 17:39 pornográfico no porque había determinadas entrevistas más peliaguda que esos aplausos molestaban yo creo a la inteligencia del espectador yo creo que eso la televisión en algunos canales por lo menos han aprendido no hay que relajar los aplausos no es lo mismo un noches fiesta con José Luis Moreno que por cierto está pues el claustro porque como ya que figura que era fiesta que ellos pues se hablaba en las prestadoras de fondo había aplausos como

Voz 13 18:06 desde la cosa

Voz 0286 18:09 hay una parodia muy buena de Silvia Abril menos moza pin que hacen no todos aplaudiendo como posesos no bueno y luego otra cosa hay que diferenciar con el programa informativo que en los últimos años se han saltado un límite que no sabemos muy bien diferenciar a veces lo que es información y espectáculo bueno vamos a diferenciarlos porque yo creo que necesitamos joder entretenidos pero poco informados y ahí tienen que tendrán las cadenas mucho cuidado con con cómo llevan el público yo recuerdo que cuando el debate decisivo de Atresmedia que presentó Ana Pastor de Vicente Vallés

Voz 13 18:40 sí sí que tenían público impidieron al público

Voz 0286 18:43 que no aplaudieron saque fuera un debate silencioso el públicos para sólo como mero observador yo creo que eso es lo mejor de nuestra más informativos para terminar

Voz 0446 18:53 quiero recordar un público envidiable desde el punto de vista que es el del un dos tres

Voz 0286 19:00 estuvo hace unas semanas con Marisa Paniagua que era el ayudante mítica de realización de Chicho que han hecho el documental muy interesante en Televisión Española estuve con ellos y me contaban claro era público la televisión era muy ingenua y el al programa que todo el mundo quería ir a sorprenderse a disfrutarlo a jugar el problema es que la gente no sabía cuando llegaba allí las donaciones era muy muy largas de pueda aquejados no lo había teléfono móvil y a veces terminaban de grabarla hasta las seis de la mañana y la gente no podía ni comunicarse con la familia que estaban en el plato así en los estudios encerrarnos a ver a ver entonces pagaban hace secuestraron al público no era bueno pero ellos aguantaban y aguantaban intentaban disfrutar una cosa muy inteligente que en vez

Voz 12 19:45 de poner al público

Voz 0286 19:47 delante de los protagonistas puso de fondo de decorado para que su expresividad llenar a todo el rato el programa no y eso fue un acierto tremendo y fue como en tantas cosas muy pionero

Voz 0446 19:58 Borja Terán muchas gracias por habernos contado tantas cosas por haber formado parte esta madrugada del Faro

Voz 4 20:05 un abrazo fuerte para todos

Voz 1454 20:13 qué quedará de asas a las seis de la mañana así móvil metidos en los estudios Buñuel mientras se grababa el Un dos tres es verdad que hasta en eso Checho como con toda Borja fue pionero en la colocación del público en un plató de televisión esto que estamos luchando es la música del concurso ahora caigo al que ha hecho alusión Borja hace un momento que tiene uno de los públicos más implicados de los concursos de televisión como ejemplo esta escena que se vivió con Arturo Valls

Voz 0684 20:47 lo que pasa en que desterró de interrumpir esto a ver cómo se extienda Alen a por ella hombre caro aquí cada uno ya este programa de que tú tienes Palero Abel serio que el euro guarda silencio a ver si te va Boque sí que te la compro que que me gusta mucho muy muy es muy Manolo es muy Manolo Escobar no es el euro el tío Juan entraré dos eh vaya sí

Voz 7 21:59 el martes cientos ochenta y ocho

Voz 14 22:01 eh asistían mi primer gran concierto fue en el estadio Vicente Calderón con Bruce Springsteen y la Street Band el campo se llenó con sesenta mil personas y algún titular de prensa fue de Boss triunfó sin compasión en Madrid ha sido un espectáculo inenarrable de ensueño Bruce era la primera que venía a Madrid luego tuve oportunidad de verle otras tres veces disfruté todos los conciertos pero el primero es inolvidable cómo pasan el amor el primero deja huella una anécdota fue que entre más tarde que Mis amigos al estadio así que empecé el concierto solo y a cuarenta metros del escenario terminé concierto a ocho metros del escenario ir reunido con mis amigos increíble con tanta gente como había cuando ya parecía que sólo quedaban unos pocos meses de Voss señaló un reloj dice que ya es muy tarde que si no estamos cansados y que mañana que trabajar entonces empezó lo mejor una hora más de concierto pero el reloj al aire prosiguió con una del Mis canciones favoritas Born to run una de sus estrofas dice así quiero morir contigo Wendy en las calles esta noche en un beso eterno

Voz 4 23:33 felices conciertos han tiene Mari

Voz 8 24:09 Caser público pero me encanta es el público de Bruce Sprins

Voz 15 24:14 he leído muchísimos conflictos soy yo soy súper fan ido a yo qué

Voz 8 24:19 es quince conciertos

Voz 15 24:21 mis conceptos son de sesenta setenta mil personas pero yo siempre pienso que que que me está dando a mí cuando él dice hola Madrid me parece que dice hola Paula me debo aquella sesenta setenta mil personas que yo me olvido del resto yo soy público pero me siento una persona sin embargo lo se tengo treinta cuarenta alumnos por clase vente nadie me escucha y escucha a Bruce Springsteen con esto quiero decir que soy mejor público que no publica los nacido para ser público

Voz 8 25:33 los amantes de esta madrugada en El Faro de La Ser ya has abierto que la música que vamos a tener durante el programa Baser van a ser conciertos en directo o lo vamos a intentar salvo algún tema que tengamos que explicar qué que va grabado en estudio en general vamos a ir tirando de de canciones que han tocado en directo Sandy se acordaba del concierto de mil novecientos ochenta y ocho en el Vicente Calderón de Bruce Springsteen y qué bonito esto que dice Paula no cuando Bruce saluda dice hola Madrid a mi me parece que dice hola

Voz 1454 26:10 Aula

Voz 8 26:16 escribe en arroba Alfaro ser yo estuve en Crónicas marcianas y me lo pasé genial fue una tarde inolvidable eso sí prohibía los gritos

Voz 1454 26:25 yo me pasé todo el programa diciéndole guapo a Javier Sardá

Voz 8 26:31 pues genial cuando al terminar de grabar antes de irse se acercó y me envió un saludo aquí a Chicho Ibáñez Serrador que mencionábamos hace unos minutos dice al pensar en el público de un programa de televisión yo recuerdo del Un dos tres frente a la cámara partícipe elemento fundamental en todo momento Bruno dice yo cuando me sentiré orgulloso cada vez que forma parte del público del Santiago Bernabéu es que es un cinéfilo empedernido dice todos somos públicos si lo malo los que comen palomitas miran el móvil y hablan en el cine hijos de Manuel escribe yo siendo público depende de donde disfrutó como un enano o me aburro como una ostra como un enano en el teatro en el cine en el circo como una ostra cuando voy a algún programa de televisión por cierto tenemos abierto el faro al público en la madrugada del doce al trece de febrero ya sabéis que el trece es el día de la radio y nosotros lo celebramos con una jornada de puertas abiertas así que si os apetece venir podéis apuntaron en Cadena Ser punto com vamos a abordar un montón de conceptos relacionados con esta palabra polisémico público así que estamos de vuelta en unos minutos

Voz 16 28:40 lista con el Faruk a través del whatsapp

Voz 4 28:43 tenemos una nota de voz al seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 1871 28:54 aunque digan que estamos fuera un tal a Penya pone en Twitter que les resulta difícil conectarse a la wifi de esta empresa Autobuses y entonces alza le dice podemos ayudarte en algo y él responde si el otro día viniendo de León a Mieres me fue imposible en todo el viaje conectar el tablet del niños cuando pude hablar con el conductor me dijo que era porque iba muy detrás salsa responde muy diplomáticamente estamos mejorando poco a poco el wifi de nuestros coches aquí era lo cogía para que revisen ese bus por si acaso dice no no sino lo cogí yo iba detrás con el coche no había manera no

Voz 16 29:25 desde hoy por hoy con pena

Voz 4 29:28 bueno y Toni Garrido síguenos también

Voz 16 29:31 en Hoy con y punto es Cadena SER

Voz 17 29:34 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0738 29:37 sí

Voz 0446 30:00 son las dos la una en las Islas Canarias

Voz 0127 30:07 Ana correlato buenas noches buenas noches el ministro de Asuntos Exteriores califica de injustificadas e inaceptables las acusaciones que Pablo Casado ha dirigido contra Pedro Sánchez por proponer que haya un relator en la mesa de diálogo con los partidos catalanes el líder del PP considera que es una traición a España y ha convocado junto a Albert Rivera una manifestación este domingo en Madrid

Voz 1645 30:26 el García PP y Ciudadanos llaman a la movilización a concentrarse este domingo en Madrid para echar a Sánchez de La Moncloa pararle los pies según Casado y Rivera y crear un frente común contra él siempre

Voz 10 30:37 yo creo que en este caso los une la defensa de la Constitución de la unidad de España hay que crear un frente cívico para decirle a Sánchez que no estamos dispuestos a vender nuestro país

Voz 1645 30:48 no estamos dispuestos a mirar hacia otro lado PP y Ciudadanos quieren dejar claro que son ellos porque la pagan ellos los únicos convocantes de la concentración no habrá siglas ni logos de partidos porque se quiere crear un frente cívico se debate si habrá o no intervenciones de los políticos o una persona de la sociedad civil leerá un manifiesto en cuanto al lema parece que figurarán las palabras Sánchez y elecciones ya tanto Rivera como Casado que intercambiaron algunos guardias

Voz 11 31:12 también han hablado en paralelo con dirigentes de otros partidos UPyD UPN Foro Asturias o Coalición Canaria para que se sumen a la convocatoria ya sido casado Hinault Rivera el que también ha conversado con el líder de Vox Santiago Abascal que participará en la concentración

Voz 0127 31:27 Theresa May exigirá este jueves a los líderes comunitarios reabrir el Tratado de salida de la Unión Europea que acordaron el pasado mes de noviembre lo avanzado esta noche Un portavoz de Downing Street en las próximas horas la primera ministra británica se va a reunir en Bruselas con el presidente de la Comisión Europea corresponsal Griselda Pastor

Voz 0738 31:43 como si el Brexit no les afectara si esperan a Theresa May con el mismo mensaje de todos estos días y es que como no ven que pacto puede

Voz 0020 31:51 sentí serles para hablar de futuro no hay

Voz 0738 31:54 nada que cambiar en el presente que de momento veis sigue siendo el acuerdo de esa

Voz 20 31:58 el IRA Olson bien

Voz 0738 32:04 el va que esto es necesario y no hay nada que se pueda cambiar como los de Cesáreo la kurdo de salida ha dicho Jean Claude Juncker mientras tus recordaba que el Brexit quema a quiénes lo han propuesto

Voz 21 32:16 no creo firmemente que es posible llegar a una solución acordada pero me he estado preguntando cómo es ese lugar especial en el infierno que hay para aquellos que promovieron el Brexit sin ni siquiera un esbozo de un plan de cómo llevarlo a cabo de una forma segura

Voz 7 32:31 mensaje con el que la Unión construyes

Voz 0738 32:33 sus banderas por si alguien más desea todavía plantear la salida del proyecto como

Voz 0127 32:39 en los deportes Barça y Real Madrid han dejado abierto el pase a la final de la Copa del Rey los blancos han hecho un gran primer tiempo con un gol de Lucas Vázquez escuchamos a Solari

Voz 15 32:47 pero dio así un partido precioso un partido muy bonito al fútbol con con muchísima calidad sobre el terreno de juego favorito para no solamente para nosotros sino para todos los aficionados

Voz 0127 32:58 el club el equipo de Valverde ha respondido en la segunda mitad de ha igualado la eliminatoria con un gol de mal

Voz 22 33:04 una eliminatoria abierta esa nosotros estamos obligados a marcar allí pues hace que todavía hay mucho hay mucho que decir Leo pues

Voz 1 33:12 Guadix y nuestra condición esto es lo jugar Valverde

Voz 0127 33:14 se refería así a Messi la vuelta se jugará en el Bernabéu el próximo veintisiete de febrero más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 4 33:24 servicios informativos

Voz 20 33:28 no es ningún secreto que en Puente Viejo tienen un ansia que les devora por dentro

Voz 4 33:32 acabar con la vida de James una miserable que existe sobre la faz de la tierra

Voz 20 33:36 esa persona es Francisca Montenegro claro que sin ella no hay serie por eso hay quien la prefiere viva Guido no hay de qué preocuparse Francisca Montenegro siempre bueno

Voz 4 33:47 no era un espíritu sino yo misma en pues María

Voz 20 33:51 este jueves en Hoy por hoy la actriz María Bouzas que interpreta a Francisca Montenegro la mala eterna de El secreto de Puente Viejo hablará de su vida

Voz 4 34:00 poco pero no de sus muchas muertes Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy punto es cadenas

Voz 24 34:28 eh

Voz 9 34:31 yo ello todo lo que ello qué más Lassad Pla

Voz 8 35:39 dos y cinco de la madrugada un hay cinco en Canarias Rosario Flores en el Teatro Real en el año dos mil diecisiete cantando No dudaría de su hermano Antonio

Voz 1 36:27 para qué tal hola equipo oyentes del Faro soy Julio de Madrid quiere contar relacionado con el programa de hoy que alguna vez que otra existido de público a algún curso de televisión ya que como esta han conseguido pasar el cásting para concursar pues seguido de publico lo invisible un día para concursar pues me lo pensaría ahí y luego normativo no se lo malo de publico es que te que te hinchas aplaudir llamadas con la mano que hermanos bueno otras veces también ha asistido insigne mi sigo existiendo de vez en cuando a cientos de Radio tres San es el segundo mañana tengo libre ahí me gusta el grupo o el o los músicos que va pues me acerco por ahí que por cierto más de una ocasión estado yo solo también quieren contar otra cosa hasta ahora casi todos los años espero continuar participando eh este evento deportivo turístico para más señas compartiendo pista con los jugadores en este caso mi actuación y es observada con el público entonces temo hacerlo mal equivocarme no cuando cometes un error pues te sientes mal sobre todo cuando te equivocas el principio de turno el de estas pensando todo el tiempo hasta que dejes la pista y no tengo pasa a equivocar esto es lo que ellos quieran entrar

Voz 7 38:03 bueno nada esto es todo vale un beso CRIT sueños adiós hasta luego

Voz 1645 38:22 sin duda los Sfar en los y falleras soy David la verdad es que de las pocas veces que ha hablado en público no me he puesto nervioso a la hora de hablar en sí claro justo antes te entran los nervios te empiezan a sudar las malos te late el corazón como si te fuera a estallar pero es agarró el micro y ponerme a lanzar el mensaje porque al fin al cabo para eso es un público según entender para lanzar un mensaje a todos los que tenemos ciertas inquietudes intelectuales o artísticas al final lo que quieres es lanzar un mensaje y encontrar un público que recibe ese mensaje y luego si quiere que lo interprete una vez que hablando en público no me salió muy bien aprendí la siguiente fue fantástico porque me pusieron un crono disfrutaban el escenario tanto que miraba el cronómetro tenía tres minutos ajustando el mensaje a a ese crono la última haya sido de traca ha sido buenísima porque en la cena de empresa me tocaba hablar a mí yo sabía que me iba a tocar me preparé un mensaje un discurso actúe eh me dijeron que habla yo me hice el sorprendido hice un poco el paripé como que estaba pensando qué decir me puse a hablar y además hay un típico el típico que está un poco más borracho de la cuenta hay que siempre interrumpe pues aproveché esa circunstancia para incluirlo dentro de So preparando las respuestas que lleva a dar él la verdad es que funcionó bastante bien sólo quería decir los para terminar dos cositas lo primero que lo público entendido como tal no es que no sea de nadie es de todos y tenemos que cuidarlo y lo segundo que cuando alguien me criticado por la razón que sea le digo eh dirá lo que quieras pero yo tengo mi público buenas noches gracias

Voz 25 40:00 si hablamos de lo público desde mi charco pienso que la filosofía y la psicología debería ser materia obligatoria en la educación básica de esa manera se podría enfrentar el conflicto social Il las dudas personales sobre los límites entre lo público y lo privado aunque estimó muy loable el interés y el derecho de todas y todos por ocupar un espacio en la vida pública considero que ello debe hacerse siempre salvaguardando salvaguardando el espacio privado y personal para el crecimiento y la construcción individual recuerdo las sabias palabras de mi compañera Vicen cuando me decía que a sus hijos les insistía en la necesidad de dedicase a ellas y ellos al menos treinta minutos al día treinta minutos para su crecimiento para su reflexión para su disfrute treinta minutos en la intimidad sin público buenas noches Moreras falleros Mara equipo soy Neos desde mi charco en Valencia

Voz 26 41:18 ah sí

Voz 0738 41:25 no

Voz 27 41:28 es el

Voz 8 41:35 sí

Voz 1454 41:35 aportaciones muy interesantes por ejemplo como contaba Julio eso no he ido de público a los concursos de televisión porque no paso el casting para concursar así que hay me quedo hinchándose a aplaudir hasta que me duelen las manos Nos luego David como ha incorporado este concepto hablar en público lanzar un mensaje que quede claro que se entienda que sea conciso pendiente del reloj del tiempo que o no le han dado para hacer esta exposición ya contados anécdota ha dicho fue de traca La última cena de Navidad porque me prepare algo me dice el sorprendido incorpore a un compañero al SOC importantes lo de prepararse las improvisaciones bien preparada siempre hiló aportaba algo de lo que vamos a hablar dentro un rato lo público no es que no sea de nadie está oyente Neus de Valencia

Voz 0446 42:42 qué recomienda incorporar la filosofía y la psicología

Voz 1454 42:48 para abordar entre otras cosas esos límites entre lo público y lo privado

Voz 20 42:56 bueno

Voz 1454 42:57 ayer acertaron los oyentes Miguel

Voz 20 42:59 Ángela acertó el son a la vida

Voz 1454 43:01 Isabel nos había enviado un audio en el que estaba Asus

Voz 0446 43:06 a Rando acurrucado a sus nietas mientras las dormía Miguel Ángel contó al escuchar el audio me acordé de cuando nació mi hermana pequeña y mis hermanos siguió la dormíamos con mi madre estaba cansado y no podía más y hacíamos ese mismo sonido no vale pues tenemos un nuevos suena la vida que yo no he escuchado no lo podía Elena Borja pero yo no así que me voy a poner como todos los oyentes estirando bien mis orejas hasta ponerlas de punta para a ver qué es lo que nos han enviado qué es esto

Voz 28 43:54 no

Voz 13 44:09 no si tenéis alguna idea

Voz 1454 44:13 vosotros el teléfono es el novecientos cien ochocientos como se llama al oyente que labia José Antonio

Voz 4 44:27 en fin

Voz 1454 44:32 ahora vamos a escuchar un reportaje que Nos ocho Adriana Mourelos antes de dar paso Gatopardo que ya anda por aquí porque haya lo que dicen los artistas dicen yo me debo a mi público entonces hemos dicho cuéntanos que han dicho algunos artistas en en medios de comunicación en entrevistas cuando se refieren a su público que nos cuenta esto

Voz 13 45:02 cuando uno piensa en artistas dando las gracias a su público piensa primero en las folclóricas roció fuera

Voz 0684 45:15 si las más vuelos gusto pues tengo el orgullo

Voz 4 45:26 debí

Voz 0020 45:28 hace muchos años Miguel Bosé inventaba el meta fan porque afirmaba ser fan de sus fans

Voz 4 45:37 son personas extraordinarias

Voz 10 45:41 bueno y tienen una inglés interés en todo lo que hacen absolutamente bueno admirable y son personas que crecen y se multiplican en que conviven música escenario espectáculo todo lo que nosotros hacemos son gente en manos de de de las cuales estamos in

Voz 11 46:01 a personas como yo que soy para el fraude

Voz 20 46:06 eh

Voz 29 46:11 ahora con el cual mantecados

Voz 0020 46:17 los tiempos han cambiado y ahora a los artistas pueden agradecer el apoyo a su público a través de las redes sociales como Shakira

Voz 0127 46:26 gracias por darme la mejor es mi carrera

Voz 0020 46:31 pero es que hay artistas que triunfan gracias a las redes y ahí es donde lo deben agradecer recordáis el Lola que así lo ha agradecido

Voz 30 46:40 quiero dar las gracias a toro lo va Casimiro de unas cien mil visita ir

Voz 1871 46:47 no para Alejandro Sanz esto del público es una

Voz 0127 46:50 cuestión de corazón son algo

Voz 12 46:52 es increíble porque además yo creo que nos hemos ido educando unos a otros no durante todos estos años pensamos muy parecido en casi todo porque tenemos

Voz 20 47:01 un corazón muy parecido para queme

Voz 0020 47:14 y Carlos Baute va un paso más allá afirma que sus canciones no son suyas son de su público

Voz 31 47:20 les quiero Un besito muy grande gracias por tanto cariño por apoyarme canciones que son para ustedes son suyas pertenece desde aquí yo les envío besos

Voz 0020 47:28 él sabe que si el público no se cansa no hay artista de momento a él no le ha ocurrido sigue teniendo sus grandes nos nos despedimos con aplausos como no porque al final todos los artistas buscan el aplauso aquí los que recibían una actuación Lola Flores todo el público en pie

Voz 20 48:14 me encontraba son sí pero no

Voz 4 48:54 ahí

Voz 8 48:55 sí

Voz 1454 49:12 me da que va a ser muy entretenida esta noche dedicada al público acaba de entrar El gatopardo que nos va a acompañar durante los próximos quince minutos a quién pedimos siempre un seudónimo para

Voz 0446 49:24 que el oyente despierte el interés a partir de lo que el comience a contar qué tal buenas noches que vas a querer que utilicemos contigo

Voz 1871 49:33 el vasco neoyorquino que relación

Voz 0446 49:36 n este vasco neoyorquino con

Voz 1871 49:39 pues que nació al borde del mar que echan mucho de menos el mar allá donde esté sobre todo en Madrid que habla siempre de un cementerio al borde del mar del que viene toda su familia y al que él sabe que volverá

Voz 0446 49:52 qué cementerio es el femenino

Voz 1871 49:54 la Galea en Algorta te gusta ir mucho yo sé que hay gente que piensa que los cementerios son algo a triste o incluso macabro y en mi caso no es un cementerio precioso junto al mar desde el que se escuchan las olas y al que yo vuelvo mucho a veces por por tratar de inspirarme y a veces simplemente por hacer la paz con todos esos antepasados que están ahí y que me dicen a Yemen gas a su le tocó ya que en castellano sería aquí con nosotros esto es tu lugar

Voz 0446 50:25 no no es el primer Gatopardo que habla de la fascinación que siente por los cementerios Javier Fesser recuerdo que nos contó aquí que un cementerio es un espejo de la sociedad de que tenemos que los cementerios de África no son iguales que los interés de Occidente que particularidad tiene este del que tú hablas

Voz 1871 50:48 pues absolutamente un reflejo de la sociedad vasca ahí hay desde panteones lujosísima es donde están toda la la gran burguesía vasca hasta tumbas prácticamente anónimas el pueblo del que yo vengo Algorta está constituido de a una parte que es la parte marinera en el Puerto Viejo quieren una zona muy muy humilde de pescadores pero luego están todas las grandes mansiones de las grandes familias vascas y esto se ve en ese en ese cementerio yo quiero pensar que al final las cenizas siempre eran las mismas y serán iguales independientemente del contenedor en el que las pongamos

Voz 0446 51:27 antes de pasar a hablar de tu familia que me da la sensación de que vamos a hablar largo y tendido quiero preguntarte por la primera vez que tú recuerdas que fuiste público que te sentiste en alguna butaca para ver algo pues

Voz 1871 51:44 Sordo perfectamente porque es lo que me hizo dedicarme al teatro yo era un adolescente de catorce a quince años y vivía corta una un lugar de la provincia Vizcaya por una razón que no recuerdo mi padre me trajo a Madrid y fuimos a ver en el Teatro Marquina una obra de Francisco Nieva que se llamaba a la señora para para mí fue una revelación llovía que yo dije yo esto es lo que quiero hacer en la vida y la ironía de esta historia es que salimos mi padre salió horrorizado diciendo como unos habíamos podido meter en eso yo me atrevo a decirle que es lo que quería en la vida

Voz 0446 52:20 que fue escribir para el teatro

Voz 1871 52:22 que fue escribir para el teatro que fue dedicarme al teatro que fue ha dicho estudié dirección dije un par de obras pero al final lo que donde me he encontrado en la escritura teatral yo creo que me deslumbró todo esa primera vez que fui público pero sobre todo la palabra de Francisco Nieva que en paz descanse era un grandísimo dramaturgo español y que me hizo entender que el teatro no es la vida es otra cosa

Voz 0446 52:50 bueno no es fácil que los oyentes hayan reconoció la voz de nuestro gato que utilizado como seudónimo el vasco neoyorquino porque no es fácil que conozcamos a los dramaturgos en esto país pero querría saber porque Borja Ortiz de Góngora ha utilizado a su utilizado este mismo el vasco neoyorquino

Voz 1871 53:11 por qué es lo que me define así son los dos polos de Mi vida yo nací en el País Vasco me siento muy muy vasco ir además trata de ejercer de el mundo pero la realidad de la vida me ha llevado a vivir una gran parte de mi tiempo en Nueva York en el que está la persona a la que yo quiero ir a mi casa sí que me he vivido en de hecho entre tres sitios en entre Madrid donde trabajo en el teatro Nueva York donde me encierro a escribir y a vivir y Algorta donde voló siempre

Voz 0446 53:39 Borja es uno de los dramaturgos contemporáneos más prestigiosos Premio Max de Teatro premio Lope de Vega premio hay hecho de literatura nacional Calderón de la Barca dos veces finalista Nacional de Literatura pero vamos al principio te Preguntado por la primera vez en la que te sentarse en una butaca ya lo de Francisco Nieva cuál es la primera vez que sales a un escenario o hace salgo para un público

Voz 1871 54:06 bueno la primera vez que se hizo una obra mía fue una cosa extrañísimo porque era una obra que yo había escrito por encargo para una compañía francesa aquellos la escribí en castellano pero se tradujo al al francés ir y tuve la sensación de una traición absoluta yo no entendía nada al que hacían en escena a porque era un poco el el topicazo de que yo era español para ellos y la función estaba llena de referentes Almodóvar una función que hablaba mundo vasco comprenderás que no pegaba mucho aquello pero sí que entendía que del texto que tú escribes al texto que se representa hay una diferencia y lo primero que tienes que hacer es establecer una relación de complicidad

Voz 20 54:50 de absoluta confianza con el director

Voz 32 54:55 sí

Voz 30 55:04 no

Voz 0446 55:28 en los dos últimos espectáculos de los que está hablando todo el mundo ese llama los Vondra nosotros Vondra que sin qué estás haciendo ahora que trata de la realidad vasca que tiene mucho que ver con tu familia Cuéntame cosas de tu familia quiénes son los Vondra

Voz 1871 55:45 pues yo creo que tendré que decir es que los que vemos en escena no son exactamente mi familia y esto es un un juego muy divertido que yo aquello juego ellos también estas obras se enmarcan en lo que llamamos el género del auto ficción que es un género que mezcla el relato biográfico del autor con relatos inventados como yo no sé muy bien lo que pasó en mi familia hay muchas familias vascas en los últimos cien años que hemos vivido ciclos de violencia uno detrás de otro yo traté de averiguar qué pasó o que podría haber pasado entonces me inspirado obviamente en personajes de mi familia pero también me he inspirado en lo que yo vivía cuando vivía en el País Vasco Ci U como dicen muy bien a mi familia cuando cuando vienen a ver porque me Familia Real vine a ver los espectáculos Herder

Voz 0446 56:33 cuando te decían bueno tú habla de lo que quieras pero ahí no de nosotros

Voz 1871 56:37 pues sí esto es una clase de mi madre que está la función de hecho hay un momento muy trágico pero muy divertido porque vemos a a un escritor que podría ser tuyo representado por el actor Jesús Noguerol con unas peleas con su madre que podría ser mi madre representada por Sonsoles Benedicto hablan de algo que para mí más allá de las bromas era muy importante y es hasta qué punto en nosotros los creadores los escritores tenemos derecho a apropiar Nos del dolor ajeno el dolor que ellos sintieron es real el dolor que yo hago sobre escena no entonces ahí viene esta idea de dar testimonio de de abrir directamente la hemos mi corazón es decir yo hice esto y lo hice mal ya además lo digo yo en escena esta familia que aparece claro que está basada en mi familia pero estabas en muchas familias vascas no es tampoco reconocible no son no son exactamente mi familia

Voz 0446 57:34 bueno has dicho que están basadas en muchas familias vascas muchas familias de muchos países del mundo porque hablar de un pueblo es hablar de muchos pueblos lo que ocurrió en el País Vasco que ahora está viviendo un proceso muy llamativo y es que se está relatando el ejemplo de patria

Voz 1871 57:49 de Aranburu el ejemplo de otros dos horas

Voz 0446 57:52 estamos empezando a ver el relato de aquello que ocurrió no que es una parte muy interesante con respecto al lector al espectador al espectador de una película también pero eso que tú has dicho tiene mucha verdad se vivía por años de mucha violencia como se han vivido en Colombia como se han vivido en los Balcanes que hablar de un pueblos hablar de muchos pueblos

Voz 1871 58:14 no mira a mi me sorprendió e hizo el primer sorprendido cuando yo escribí esta obra que habla del lugar del mundo al que yo vengo Algorta y habla de cosas muy reconocibles en la función que hablamos ni de las siglas de los partidos pero sí se reconoce obviamente de de quién estamos hablando

Voz 0446 58:32 habláis de ETA nunca abiertamente nunca

Voz 1871 58:34 porque esto es una voluntad que yo he tenido siempre de que la obra vaya un lugar mucho más universal vaya al lugar de qué reconocible en cualquier parte del mundo cómo podemos mirarnos a los ojos

Voz 0446 58:46 cuando termina la violencia decirnos

Voz 1871 58:49 el mal que nos hicimos tratar de empezar otra vez para mi fue muy sorprendente como digo escribir estas obras hubiera gorda muy muy claramente vascas la primera Se tradujo yo publicó en inglés al año siguiente el año pasado se publicó en francés este año va a publicar en italiano ya hay una opción para publicarse en húngaro y lo que me dicen todos los traductores es si es muy reconocible mente local muy vasca pero lo que estás contando es un conflicto universal

Voz 9 59:29 ves Ito pero cada

Voz 0446 59:48 me interesa mucho que hablemos no vamos a hacer spoiler para la gente que vaya a ver la obra nosotros Vondra pero si hay una cosa que es evitar Esther rollo hollywoodense de que parezca que todo tiene que acabar bien con un abrazo y un beso no estamos todavía quizá en ese punto no

Voz 1871 1:00:06 ella para mí desde el que escribí la primera línea de la obra sabía que la hay full facultad más grande que iba a tener esta obra es que habla de dos mujeres enfrentadas y que han estado en los extremos opuestos del espectro político se han hecho mucho daño yo sabía que no podía nunca nunca en escena mostrar el abrazo entre ellas dos porque eso es mentira eso es falso eso es el final confortable que nos piden aquí no ha pasado nada no es así a día de hoy no podemos todavía es decir eso a día de hoy mucho trabajo para hacer piquero que algún día podrá hacerse ese abrazo pero yo no quería hacer una una obra que ni de buenos ni malos ni sobre todo que el público saliera diciendo que bien esto está reglado sacaba o no entonces sin hacer mucho spoiler en toda la obra lo que vemos esta este escritor tratando de unir esas dos partes de la familia de que se miren a los ojos y no lo consigue y al final hay no destiempo mucho pero bueno hay un personaje que le dice esto no lo vamos a hacer nunca escribe lo que podríamos haber hecho y lo que vemos es una escena que el espectador sabe que no ocurrió porque el están pidiéndoles al al escritor que la escriba él escribe cómo podría por fin pasase la página pero no es más que un deseo de ese escritor y creo que la obra termina con esa idea de si hacemos todo esto si leemos la página está al final algún día la podremos pasar pero todavía nos quedan muchos deberes por hacer

Voz 0446 1:01:34 Borja Ortiz de dará como la recibe el público la reciben con silencios la recibe con emoción la recibe con tensión que percibe en el público

Voz 1871 1:01:44 pues mira esto es mi primer por segunda vez que me sube a escena veo el publicó en directo hay una emoción hay unos momentos en la función en que el silencio un silencio religioso por lo que estamos contando la gente llora mucho es decir se emociona mucho el final es apoteósico como todas las noches hemos actuado a teatro lleno es la primera y la gente se pone en pie bravos pero esto al fin y al cabo no es tan importante como lo que voy a contar ahora eso es bueno la reacción de un público ante un creo un buen espectáculo lo que a mí me ha conmovido muchísimo es que salimos de hacer la función Ice acerca público anónimo al público de verdad de a pie de la calle que no te conoce nada Nos han dicho cosas muy hermosas la más bonita fue que la segunda o tercera fondo que hacíamos salíamos Jesús era el actor que hace yo acercaron unas personas un poco mayores que yo como cinco personas dijeron mira nos queremos molestar somos una familia vasca de Durango que hemos venido a ver la función os queremos dar las gracias porque lo que hacéis en escena es muy importante para nosotros y además nos va a ayudar ido dijeron nada más tienes que los vascos somos gente de poca palabra pero yo entendí que lo que estábamos haciendo iba mucho más allá del teatro cuando alguien de verdad te dice que lo que tú haces en un escenario le va a ayudar en su vida no hace falta ponerle más palabras yo no sé cuál era su dolor no sé lo que les pasó pero sé que con lo que hacemos en escena esa noche se sintieron menos solos y eso para mí es lo que debería hacer siempre la ficción es acompañarnos en nuestro día a día