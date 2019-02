Voz 1 00:00 el PP con Mara Torres sí

Voz 1280 00:43 portador musitó dando entre sueños otra vez el lunes ducha café colegios trabajos atascos compra un lunes normal y corriente para todos excepto para unos cuantos que hoy entre la ducha café colige trabajo latas que la compra ha recibido uno dos tres veinte mensajes deseándole un free día alguien ha recibido hoy un tirón de orejas una tarjeta de descuento del súper un dibujo de su hijo una llamada de su madre un regalo de su pareja

Voz 4 01:16 eh

Voz 1280 01:17 hoy alguien ha tenido que invitar se algo le han cantado el feliz cumpleaños ha soplado unas velas ha partido una tarta ha pensado por fin los dieciocho o llame han caído los cuarenta o no

Voz 5 01:33 llegan los cincuenta

Voz 1280 01:37 o sea bien observar a un agujerito nuestro día de cumpleaños tendría un retrato bastante certero de nuestra vida si nos ilusiona sino que nos acompaña y quién no quién nos llama de quién esperamos su mensaje que nos regalan quién nos regala a quién invitamos a nuestra fiesta y quién viene esta noche

Voz 5 01:56 en el Faro de la Ser estamos de cumpleaños

Voz 3 02:04 hoy preguntaremos a un psicólogo

Voz 1280 02:07 lo que suponen para nosotros las cifras redondas los cuarenta los sesenta con un abogado sobre lo que supone jurídicamente tener trece dieciséis dieciocho au setenta de lo que han dado de sí los cumpleaños en la música o de cómo lo celebraba el poeta Rafael Alberti que vivió casi hasta los cien años

Voz 5 02:33 a vosotros os preguntamos qué es

Voz 1280 02:36 el día de cumpleaños Si lo celebró Rice no lo celebró Rice como ha cambiado a lo largo del tiempo nuestro mejor cumpleaños vuestro mejor regalo a quién echas de menos quién se acuerda siempre de sería os voy a pedir que los que lleváis en otros países en Canadá Estados Unidos Chile Suiza China Rusia Guinea México que no sois llamado más una vez Alfaro nos contéis como se celebra allí como se canta el feliz cumpleaños en inglés en francés y en árabe en rumano los audios lo recibimos en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y las llamadas en directo en el novecientos cien ochocientos

Voz 7 03:24 resulta que

Voz 1280 03:25 hoy ya doce de febrero es el cumpleaños de alguien que dijo yo no quiero ni Cumpleaños feliz ni catorce de febrero osea que esta semanas de traca para él Joaquín Sabina cumple este martes Setién

Voz 3 03:40 añade un motivo de los muchos que sobran para abrir el programa con él

Voz 8 04:05 absurdo Honda hola así es percibido inquietos hoy

Voz 3 06:59 buenas noches Laura once de febrero es mi XXX que contenía pues veinte años así pues siempre imaginaba que cumpleaños me ochenta cumpleaños con una gran fiesta con viaje

Voz 1280 07:14 creo con una actividad loca de tirarse en paracaídas

Voz 3 07:16 au algo así

Voz 4 07:18 llegas a los treinta a estas viendo fuera de tu ciudad tu sea menos también están repartidos por el mundo adelante iba a las actividades los viajes o no tienes tiempo o no tienes dinero así que este año me tocó hacer lograrlo tranquilamente come pareja con ex alumnos y mira como el faro de la SER

Voz 1519 07:39 Pepe que débil al PP que esa ley

Voz 10 07:50 pues a mí me encanta cumplir años lo reconozco eh me gusta y además últimamente lo suelo hacer rodeado desde muy poquitas personas en la intimidad no sé por qué cada etapa tiene su momento oí bueno ahora es así me gusta mucho elegir como evento especial del día o como regalo especial ir a El teatro regalar una función de teatro me encanta pasar mi vida en mi cumpleaños en el teatro también escogía muchas veces pasarlo en la playa de vacaciones porque mi cumpleaños sucede en el mes de julio tengo un recuerdo muy especial de mi cuarenta cumpleaños porque un fiestón por todo lo alto al que acudieron más de cuarenta personas casi cincuenta y cuando lo haga otros números redondos decir mis cincuenta todavía falta un poquito eh pues eh haré otra fiesta por todo lo alto acompañado de mi mejor amigo que también cumple años el mismo año hizo nada estáis

Voz 11 08:56 los invitados Pedro de Madrid larga vida Alfaro

Voz 8 09:03 así vivido

Voz 11 09:19 hola era relajar haremos hace diez días cumplirá cuarenta años

Voz 1594 09:25 no sé las cifras redondas dicen que no son importantes pero bueno para mí sí que lo está haciendo de sí que ha sido no me planteo muchas cuestiones me planteo cuestiones como que ya es la hora de dar la vuelta al jamón ha dicho también que cuando te mueres a partir de los cuarenta das mucha menos pena que cuando te mueres ante sí la verdad bueno quiero morir dentro de mucho pero es otro handicap cumplir años y me planteo que mis hijos son bueno sí gozan porque hemos plegaron no Potts unos auriculares inalámbricos súper fiesta aunque con mis amigas y mis amigos

Voz 3 10:08 mis hijos al día siguiente cuando fui

Voz 1594 10:11 a conectar los con móvil mi móvil me llamó a comen en Habbo porque los dos de nueve años a niñas niños habían cambiado la configuración de mi teléfono y la habían dicho así que no me llamó y me llamó sino que me llamó común cola

Voz 11 10:28 creo que estos cuarenta van a ser duro un abrazo a todos los frenos

Voz 14 10:40 no no

Voz 15 10:45 buenas noches

Voz 14 10:47 es

Voz 16 10:48 yo pertenezco a una generación en la que los padres no celebraban el cumpleaños de sus hijos eh mi casa nuestra madre nos hacía nuestra comida favorita que en mi caso eran albóndigas y natillas comprábamos una tarta en un sitio mítico de Madrid que se llamaba La Casa de las tartas que tenían todas del sabor que fuesen un dedo de mantequilla con ese trauma de la infancia el cumpleaños de mis hijos les he celebrado por todo lo alto siempre inflando todos los globos que los pulmones me daban de sí y metiendo en las piñata todos los caramelos que podía las parejas que he tenido han sido de yo no celebrar los cumpleaños y nunca había celebrado mi cumpleaños hasta que una maravillosa amiga que ahora es parte de mi familia medió este año me organizó una cena sorpresa de fiesta de cumpleaños y creo que es muy importante contar con gente que esté dispuesta a acompañar te en ir contando el tiempo contigo que es es un maravilloso motivo de celebración siempre

Voz 1280 12:09 así con estas primeras notas de audio comenzamos este faro dedicado al cumpleaños resulta que ha sido el cumpleaños de Laura que está en Bristol dice yo pensaba que cuanto cumplirá los treinta lo iba a celebrar por todo lo alto tirando en paracaídas a final la vida me ha llevado celebrarlo aquí con mi pareja casi en la intimidad y luego Pedro arrancaba cantando Cumpleaños feliz y parecía que ese

Voz 4 12:37 lo va a Laura le gusta mucho cumplirá años suele ir al teatro Le gusta celebrarlo con los amigos me hecho mucha gracia está oyente que también ha cumplido cuarenta hace unos días decía yo ya estoy dando la vuelta jamón fijaos qué reflexión ha hecho cuando te mueres después de los cuarenta menos pena que si te mueres antes cerrábamos con esta última oyente que decía que viene de una generación en la que los padres no celebraban los cumpleaños sino que hacían la comida favorita de sus hijos por este día no haya albóndigas con patatas dice pero yo he tirado la casa por la ventana siempre con mis hijos precisamente por eso globos fiestas piñata en fin bueno y desde luego hemos visto miles de cumpleaños de famosos y famoseo antes actores actrices cantantes pero nosotros hoy queríamos hablar de el cumpleaños de un poeta de Rafael Alberti que vivió casi cien años noventa y seis casi noventa y siete en le acompañó en muchos aniversarios fue Benjamín Prado que conoció a Alberti cuando Benjamin era veinteañero mantuvieron después una larguísima amistad Benjamin hola qué tal buenas noches

Voz 17 13:58 las noches te llamamos para que notables de los

Voz 4 14:00 la años de Rafael Alberti que fueron siempre muy sonados

Voz 17 14:05 bueno no siempre no yo recuerdo los primeros cumpleaños de de Rafael en la época en la que yo ya la ciudad de Escudero como era que eran en realidad tan íntimos tan de poquita gente tan de personas tan cerca va saber que muchas veces pensaba Hole alguien tan grande como Rafael Alberti que es el señor que era íntimo amigo de Picasso Caribe Irene duda sí que hace conmigo y con dos amigos de aquí de Las Rozas celebrando su cumpleaños no solamente celebrado sino aparentemente siendo feliz estando relajado y tranquilo con su con su familia a la gira de lo que suele ser la mejor familia muchas veces por otra parte con un el matrimonio formado por sus amigos Luisa mal ir Jaime Martí que vivían aquí en Las Rozas de la madre la madre de ya los niños si yo muy íntima yo sí que recuerdo que aquello me extrañaba un un poco porque claro yo estaba hablando estaba viendo delante de mí a un señor que ahora mira cómo alguien recortado de los libros de texto y echado a andar por las calles después fue creciendo después fue creciendo y el cumpleaños de Rafael se convirtió en enero más pecie de celebración multitudinaria recuerdo unos últimos años se en Cádiz donde ya pues había mucha gente usa lo muy grande actuaciones y un poco un poco de todo también era muy divertido no pero quizá yo recuerdo con más nostalgia aquellos no por sentido de la propiedad sino con el gran más más en petit comité maneras accesible todo pues aquellos en casa de de Jaime Elvis en Las Rozas pues en seis personas en un salón familiar

Voz 4 15:54 veja estos que eran grandes fiestas Alberti se desenvolvía bien bueno lo estamos rodeados de que

Voz 17 16:02 estaba en el centro donde estaba cuentan aquella anécdota de de creo que era Alfonso XIII no cuando está en el exilio ya a cena alguien le definen no no no respeta el protocolo IMD sentarlo en el centro de la mesa los sienta un extremo ya alguien le dije qué vergüenza está no poner en el centro la mesa y él respondió no el centro de la mesa hasta donde me siento yo

Voz 1629 16:27 no

Voz 17 16:29 a él que era un rey de los que a mí me gustan a raíz de la poesía la verdad que donde el donde al a su alrededor se formaba un círculo de manera tan notoria que que hoy en día Si por algunos distinguimos a aquellos que fuimos amigos el íntimos de Rafael es porque seguimos siéndolo porque él sigue haciendo de pegamento incluso después de de muerto este es un bote que le quitas la tapa y unos sesenta nunca no eres yo recuerdo aquellos cumpleaños también bueno pues me divierte no porque lo sabes qué pasa gente como Rafael pues pues aparte de que después de muertos hacen muchísimos amigos todo el mundo en Haití de Rafael Alberti sea en Bir había un una pugna de mucha gente por acercarse a sus sus minutos les decía porque estamos hablando de un poeta adaptamos habla de un presidente del Gobierno ni de un banquero un millonario es bueno su único patrimonial a la poesía y me hacía gracia que tanta gente se acercara ya cercana al tener su minuto de Alberti que contar y luego con la

Voz 4 17:37 no hay una imagen que que a mí me resultaba un poco chocante me estoy visualizando a Alberti muy mayor sentado en un asiento enorme de mimbre con su mujer Asunción llevando el una tarta con una vela todo rodeado de prensa

Voz 17 18:02 bueno pero probablemente eso ya no era Rafael sino sólo la cáscara era sólo la parte de la parte de fuera de él Rafael llevaba ya en esos últimos años tiempo pues bueno pues era un nombre mayor aquel siempre había una de las cosas por cierto que siempre repetían sus cumpleaños es que tenía toda la intención de vivir ciento quince años nunca supe porque ciento quince y no ciento veinte o ciento trece pero ya es decir un quince por desgracia no llegó a tanto

Voz 18 18:30 muy extraño

Voz 17 18:31 noventa y nueve hace ahora veinte si en esa última etapa el estaba ya muy ajeno a sí mismo estaba ahí había una cosa muy bonita siempre lo digo no es Rafael que no pues no se lo iba a visitar su hija y no sabía quién era realmente persa acordada esos poemas y entonces el decían Rafael cómo era aquello la buena amiga micorriza blanca lo pues la mataron al pie de las aguas lleva repitiéndose los problemas y a mí me decía mucho darme cuenta de que cuando había perdido la memoria para todo lo demás en lo único que se había quedado a lo único a lo que se había quedado agarrado al clavo ardiente a sus a sus poemas eso era una una verdadera maravilla no yo un en fin la demostración de amor por su trabajo y por su vocación impresionante

Voz 4 19:25 no recuerdo vamos a despedir pero no me resisto a preguntarte por el cumpleaños de otro de tus buenos íntimos amigos que Sabina que cumple hoy doce de febrero setenta

Voz 17 19:39 pues mañana me lo contará pero debe estar triste porque él siempre ha sido muy partidario del sesenta y nueve una demora que uno en el estado de desolación completa no pero es es muy joven para su edad Joaquín es un un un tipo con el que por cierto yo termino lo creo que lo ha comentado alguna otra vez del contigo no he tenido la suerte de de de compartir mi vida con personas a las que no había que pedirles el carné identidad que cuenta de los jóvenes que eran jóvenes por todas esas razones que no explican los documentos que tienen mucho que ver con las ganas de seguir vivo con las ganas de seguir en fin el creando cosas y con las ganas de reír no mientras uno tiene ganas de reírse en esos buen buen síntoma no yo a Joaquín y lo veo con muchas ganas de seguir haciendo cosas de hecho no como todas las personas con una mala salud de hierro pues en fin a cien años yo siempre le digo que a qué está esperando para hacer una gira que se llame os voy a enterrar a todos Tour así como objetivos a Hong porque creo que es exactamente lo que ocurre es que te hacia encanta el año nuevo alguien se pegan Dallas Miami TAS para esos un clásico saca pecho cuando es tu cumpleaños

Voz 19 21:05 es normal que el regalo de Joaquín en vez de ser un jersey o un o un libro sea una banda de mariachis que venga tu casa cantar que las mañas quita hay eso no lo perdona no

Voz 3 21:17 pero Benjamín Prado muchas gracias por habernos atendido esta madrugada en el Faro

Voz 19 21:21 no hay un placer cuando cumpla un año no subimos sabes cuándo

Voz 4 21:25 es el tuyo

Voz 19 21:26 el míos el trece de julio yo yo tengo yo tengo el buen gusto de baños en la playa menos embudos caballeros

Voz 3 21:33 hoy en trece noches

Voz 8 21:39 habido Kelly lícito el

Voz 20 22:27 hola mi nombre es el Guerrero del antifaz se quién más o quién menos lo celebra una vez al año los vamos acumulando en el carnet en el cuerpo es la mente pero la mejor manera de llevarlos es en el corazón de quienes nos aprecian Gil

Voz 15 22:44 es verdad que vuestro tiempo os haga mejores muy buenas noches

Voz 8 22:52 el día en el BOE

Voz 15 23:08 buenas noches floreros esta noche querido felicitar a todos los que cumplen años nos están escuchando en este momento desde cualquier lugar del mundo pero muy en especial a las personas que cumplen años y nos escuchan desde la cama explicar feliz cumpleaños y mucho ánimo todos o casi todos entendemos lo difícil que es y el tremendo esfuerzo que realizas para soportar una situación así muchas veces con vida un diagnóstico incierto una inminente operación complicada por eso y porque la magia de la radio puede conseguir cosas tan bellas como que la luz de nuestro faro ilumine esta noche los cuida de tu habitación de hospital quiero regalar un día tan especial para ti un bonito y breve poema lo escribió el diecisiete de marzo de mil novecientos cuarenta y seis el poeta turco Ahmet que pasó dieciocho años en prisión por sus ideas y se lo dedicó a su viejo amigo vela Nuria Lin precisamente cuando su salud estaba más deteriorada por los duros inviernos en la cárcel se llama Carta vale en un en fin dice así hermano mío enviarme libros con finales felices que el avión pueda aterrizar sin novedad el médico salga sonriente del quirófano se abran los ojos del niño ciego se salve el muchacho al que mandan fusilar vuelvas las criaturas encontrarse las unas con las otras y den fiestas y se celebren bodas que la serie encuentre al agua el pan al libertad hermano mío enviarme libros con finales felices esos han de realizarse al fin y al cabo buenas noches Mara buenas noches falleros soñando locutora desde el lejano Boedo

Voz 21 24:37 ah sí o sí

Voz 22 24:44 no

Voz 23 24:50 tú no

Voz 24 24:56 que sí

Voz 1280 24:58 qué bonita esta carta en forma de poema que este oyente que coges su nombre ocultarlo a un poeta japonés de mil ochocientos ha querido dedicar a toda la gente que está ahora en un hospital pasando la noche siendo su cumpleaños

Voz 3 25:32 también muy bonito lo que nos ha dejado Guerrero

Voz 1280 25:35 la anti frase hoy que vuestro tiempo os haga mejores deberíamos a los oyentes que nos enviarán la creación del cumpleaños feliz en los idiomas que ese supieran la niña nos lo ha cantado en italiano en árabe y en francés

Voz 12 26:01 aquí hago a que yo diría que es tan Uría el agua ya Amir Ana Hell Was ya mi Novoa sana vuelvo a ya a mí que mi voto a mi a mi lado

Voz 1280 26:46 qué os parece hice lo sabía más pero sí ha dicho

Voz 5 26:56 con esto yo creo guía

Voz 1280 27:01 así que llegamos a las dos de la madrugada una en Canarias después de las noticias escucharemos el suena la vida que arrastramos desde hace ya unos días ya decíamos que no era nada fácil

Voz 4 27:13 después daremos paso a una gata parda con la

Voz 1280 27:16 que vamos a mantener una conversación pausada muy interesante

Voz 1 27:23 muy interesante

Voz 1280 27:28 recuerdo que el día de la radio es el trece nosotros lo celebramos mañana por la noche que ya es madrugada del trece en una jornada de puertas abiertas en las que vamos a conocer personalmente a algunos de los féretros y Fargas que hacen con nosotros este programa casi desde el principio se han apuntado muchos pensábamos que igual a estas horas sin piedad de inmediato a cuatro a cuatro de la madrugada no vendría en base a la gente pero sí si si vais a venir muchos así que va a ser un placer compartir con vosotros este programa en directo un programa el de la radio que va a ser muy especial ya os lo voy adelantando muy muy especial con sorpresa incluida varias sorpresas noticias estamos de vuelta en tres minutos

Voz 13 32:54 esa Zein insana spoken a esa zona va a los Jazz Jo yo fue déseles es en mí

Voz 11 33:22 sí por Mara Torres

Voz 13 33:29 a la es

Voz 30 33:44 prueba ahora

Voz 5 34:01 a dos y cuatro minutos de la madrugada

Voz 3 34:05 a cuatro minutos en Canarias

Voz 13 34:09 no

Voz 5 34:11 dos horas por delante para celebrar el cumpleaños

Voz 13 34:17 la mía es sí

Voz 3 34:40 buenas noches Parera así falleros pues al pensar en cumpleaños bebido

Voz 33 34:46 rápidamente el recuerdo de El chocolate que preparaba mi madre que en los cumpleaños de mis hermanos el mio cuando eramos pequeños recuerdo que salíamos del cole a las cinco y media no hay nada más abrir la puerta olía toda la casa un Reed color de chocolate siempre nos hizo fiesta de cumpleaños con nuestros amigos nuestros primos la costumbre que ella siempre cocinaba ese chocolate rico

Voz 3 35:20 buenas noches a todos hoy Ángela desde Menorca

Voz 13 35:24 de miedo

Voz 15 35:31 no no hace cine audio para hablar de mi cumpleaños por qué

Voz 33 35:37 Martes trece y casualmente este año echándome diecinueve pues vuelva a caer en martes El día de mi cumpleaños así que me iba a tocar celebrarlo como hace veintitrés años un martes trece

Voz 13 35:56 es

Voz 3 36:02 hola buenas noches bueno pues han relacional a el cumpleaños

Voz 1594 36:09 la verdad es que a mí me ha encantado siempre siempre celebrar me cumpleaños además lo celebraba con una amiga que cumplía los mismos años que yo cuando estábamos en la un y la verdad que estamos unas fiestas pues lo pasábamos fenomenal pero como desde que como dice una amiga hemos dado la vuelta al jamón pues la verdad que ya no me hace mucha ilusión la verdad cumplida años aunque bueno estoy en un momento de mi vida que sobre todo mi pareja la que le pone muchísimas ganas y muchísima ilusión celebrar mi cumpleaños te permite organiza comidas con amigos a docenas de fiesta sorpresas nada más y feliz cumpleaños para todos la verdad que ojalá que cumplamos muchos años con ilusión Santa chao

Voz 13 36:55 yo

Voz 4 37:02 ojalá que cumplamos muchos años con ilusión luego está oyente que lo celebra en martes trece el único trece del dos mil diecinueve que cae martes es el trece de agosto que debe ser el cumpleaños de Cristina entonces y luego Angela como recordaba las tartas de chocolate de su madre la receta con chocolate que hacía que no se recordaba un poco a la oyente que llamaba antes de las noticias y que contaba mi madre me hacía albóndigas y ahora vamos a escuchar el suena la vida que como digo arrastramos desde hace por lo menos una semana que es ahora que estoy deseando que lo acertemos porque yo grabado un suena la vida para cuando acertemos este ir a mi me parece que es dificilísimo y quiero ponerme prueba bueno a ver

Voz 1280 37:46 este es el del oyente el interés

Voz 8 37:51 eh

Voz 28 38:02 no han coches de hecho

Voz 1280 38:04 qué

Voz 5 38:06 no es un robot de juguete no es el recoge palets de los supermercados

Voz 28 38:19 no es una bolera

Voz 4 38:32 el grito es el grito pero me sorprende que era no buena novecientos cien ochocientos si os suena a algo

Voz 1280 38:43 y ahora vamos a dar paso a la Gata parda con la que vamos a conversar un ratito esta noche en el foro de la SER

Voz 11 38:57 acaba de entrar

Voz 1280 39:04 qué tal buenas noches que seudónimo vas a querer que utilicemos contiguo esta madrugada

Voz 1519 39:09 hola buenas noches pues me gustaría mucho que me llamaras Daniel Astor

Voz 4 39:17 qué relación tiene con el mar aún que esa que es la pregunta con la que arrancó siempre la entrevista nuestros Gatopardo siga tapadas en este caso va a tener un lugar desde el que quiero que parta que son las Playas de Benidorm

Voz 1519 39:34 claro es que tengo una relación muy estrecha muy íntima han con el mar porque cuando yo tenía aproximadamente cuatro años me fui a vivir a Benidorm mi padre era la socióloga urbanista bueno sigue siendo sociólogo urbanista y entonces nos fuimos allí a pasar tres meses para que colaborara en un estudio de impacto ambiental respecto al crecimiento de la ciudad entonces fuimos por tres meses y al final pues nos terminamos quedando hasta que yo tenía como como doce años entonces gran parte de de de mis juegos con las amigas se desarrollaban en en la playa ya en el mar osea para mí lo más habitual era jugar a ser sirena era era era nos encantaba a Juan y a mí luego fui volviendo a Benidorm durante muchísimos años porque allí claro cree vínculos muy fuertes de la infancia que luego se mantuvieron en la adolescencia y que me hacen echar muchísimo en falta el mar concretamente el mar Mediterráneo Mar tiene su especificidad pero cuando lo tengo cuando lo tengo lejos y me gusta mucho concretamente Benidorm que es una ciudad que echa para atrás a mucha gente a veces demasiado turística está demasiado masificada bueno pues a mí esa esa excentricidad de ese de ese de ese es Kyle la hay absolutamente imprevisible en el Mediterráneo rodeado de unas montañas maravillosas el Puig Campana con su tajo que decían antiguamente que era que se tajo era consecuencia de los aterrizajes de lo son y todo ese mundo setentero que me hace que me hace evocar Benidorm pues me me trae a la memoria recuerdos muy agradables

Voz 34 41:22 qué aprendió este de tener un padre socio luego que aprendí este de observar a la gente en el pase de Benidorm

Voz 1519 41:31 bueno yo creo que lo primero que aprendí es que una de las de las cualidades que yo creo que que que tenemos las personas que nos dedicamos al oficio de escribir la primera tiene que ser la capacidad de observación y esa capacidad de observación va haciendo lo que de alguna manera tuvo ojo en la interacción con lo que ves se vaya formando no entonces yo creo que para para quienes escribimos lo primero es observar y luego encontrar las palabras adecuadas para contar cada historia pero lo primero es observar mi padre en aquella época de decía que cuando él hacía encuestas este tipo ese tipo de cosas que lo suyo era Cotillo sociológico yo sigo teniendo también esa actitud de Cotillo socio lógico por ejemplo cuando habló las ventanas de mi casa en verano y me pongo a escuchar atentamente lo que se dice en mi comunidad de vecinos a mí me interesa mucho lo que es lo que es lo que se oye a través de los patios de luces del barrio de Malasaña que es donde donde yo vivo no crece oye oye oye se oyen desde desde desde madres vociferantes desesperadas con niños que no se comen las tortillas hasta yo que es un pelotero matrimoniales hasta reencuentros amorosos absoluta la mente como te diría yo llena de exclusiones de de felicidad canta la gente todavía menos y fíjate que esto yo mi yo recuerdo que yo era una mujer muy muy canta harina era una mujer muy musical yo estaba todo el día oyendo música me encantaba bailar cantaba muchísimo no lo hacía nada mal el otro día lo comentaba con mi marido dijo oye que poco antes yo ya me me me hago cantar muy muy de vez en cuando en la ducha no me dice mi marido si además cada lo haces peor pero claro estoy perdiendo completamente

Voz 11 43:34 sí

Voz 8 43:37 hola cadista

Voz 11 43:47 qué

Voz 8 43:52 la tele

Voz 3 44:04 porque es elegido este es el hedonismo

Voz 1519 44:07 pues elegido esta ciudad animo porque hay un personaje de una novela que yo escribí hace unos años por la que tengo muchísimo cariño que no es exactamente una novela autobiográfica pero que es una novela que sí que retrata como crecimos las niñas de la transición con qué referentes culto Morales crecimos las niñas de la transición mientras dentro de eso referentes culturales estaban las famosas actrices del destape las famosas musas de la transición entre es la protagonista de mi novela amar realmente Catalina Hernández María Griñán se encierra en una habitación a jugar con una amiga suya ISE ponen un nombre que a ella les suena como actrices de esa época y en lugar de llamarse nadie buscaba Ágata Lys la una decide llamarse Daniela me imagino que por influencia de la marca de cosméticos y la otra llama

Voz 4 45:16 detrás de esta Daniela Astor está Marta lanzan a quién muchos oyentes habrán leído con quién vamos a mantener una conversación durante un ratito para descubrir qué hay detrás de esta voz que es una de las más certeras de la literatura contemporánea pero yo querría ir ah el teatro que hacen tus padres de aficionados en Benidorm que a ti te supone un dolor cada vez que vas a ver actuar a tu madre por si se le olvida el texto ya has llegado a contar en farándula que provoca una reacción física hay un sufrimiento que tardaste mucho en sentarte en un patio de butacas disfrutar realmente del espectáculo que te pasaba con tu madre

Voz 1519 45:58 cuando estábamos en Benidorm yo creo que mi madre se debía aburrir muchísimo y entonces pues con unos amigos montaron un grupo de teatro y hacían teatro además muy muy vanguardista para aquellos momentos y muy comprometido recuerdo que que pusieron en escena la el delito en la isla de las cabras de Hugo Betty y entonces claro mi madre estaba en casa memorizando los papeles cuando llegaba el día de la del estreno yo estaba muerta de miedo porque a mí eso me daba me me producía pánico que la imagen de mi madre pudiera estar puesta en tela de juicio sea mi madre era la mejor del mundo y no lo podía hacer más bajo bajo ningún concepto yo recuerdo una vez pues que el director me dejó acércate al escenario a tu madre que hable más alto no eso me me producía es una una reacción física que hasta que es bastante mayor cada vez que iba al teatro pues yo tenía una empatía muy especial con los actores en el sentido de que me da muchísimo miedo que se equivocaron yo no quería que se equivocara entonces no se puede disfrutar de una obra de teatro pensando ay Dios mío que es que se va a equivocar Carmen Machi o que sea entonces luego afortunadamente una amiga mía la actriz Clara Sanchís me dijo dice Marta no te preocupes dices eso muy profesionales sabemos improvisaron muy bien tú ya me volvió a introducir un poco en el en en en esta maravilla

Voz 4 47:22 Marta has dicho muchas veces que tú eres heredera de la oralidad de tu madre que eran minuciosa y con cierto gusto por lo escatológico

Voz 0127 47:31 sí estoy sola cuando en el comienzo de una no

Voz 1519 47:34 novela que esta sí que es autobiográfica que es la La lección de anatomía que comienza con un capítulo que se titula el día del parto de mi madre

Voz 4 47:42 entonces yo

Voz 1519 47:43 yo recuerdo desde desde muy muy pequeña escuchar los relatos minuciosos escatológico sensoriales llenos de colores sonidos olores que que me hacía mi madre de del día que que que a mí me tocó nacer el catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y siete entonces claro lo hizo con con con con tanta habilidad con un estilo tan naturalista y en el fondo tan aterrador que que de alguna manera que motivó que yo decidiera que jamás en la vida iba a tener hijos simplemente por miedo por miedo por miedo

Voz 4 48:20 mira el parto al dolor a ya

Voz 1519 48:22 está así más Excel ahora ella se queja y me dice hija mía lo era para todos

Voz 4 48:27 pero en realidad has hablado del catorce noviembre tu cumpleaños esta madrugada el faro gira alrededor del cumpleaños que han sido los cumpleaños para ti como los celebradas de pequeña como los celebradas ahora muchas veces se considera el cumpleaños testigo de la vida de uno solamente como se celebra con quién ya demuestra la diferencia entre un año y otro entre una edad y otra cómo es la vida a través de los cumpleaños de Marta Sanz

Voz 1519 48:54 bueno a mí de toda la vida me han encantado me gustó muchísimo celebrar los cumpleaños cuando era pequeña me imagino que por las mismas razones que a casi todos los niños y los regalos el hecho de crece el hecho de tener un año más para sentirte más mayor vivir una vida en la que tienes la sensación de que el tiempo no pasa no pasa y cuando cumpliré ocho cuando cumplirá nueve antes era era como una cosa como una especie de reloj blando daliniano pero que nunca te te llevaba al lugar en el que tú querías estar Icann bien los disfruté mucho de adolescente y lo sigo disfrutando mucho ahora que ya ha cumplido cincuenta y uno este año me tocan los los cincuenta y dos lo digo porque en Wikipedia pone cincuenta y dos años no señor soy de noviembre tengo cincuenta

Voz 4 49:39 cuenta todavía

Voz 1519 49:41 ahora no los celebro con con con el esplendor y el boato que me gustaría muchas veces por la falta de por falta de tiempo porque lamentablemente la vida cotidiana pues pues en los come y es muy difícil encontrar espacios pero sin embargo sigue sigue celebrando las las décadas los cuarenta los cincuenta

Voz 4 50:00 lo hago siempre intento hacerlo

Voz 1519 50:03 con grandes reuniones de amigos de todas las épocas de la vida por supuesto también con una nutrida presencia familiar

Voz 25 50:12 el qué

Voz 1280 50:33 Marta nos queda poco tiempo pero quiero hablar contigo de la cultura es un tema amplísimo es dificilísimo que en cinco minutos llegamos a ningún acuerdo pero hay una frase que me encanta tuya que no sé si la leído en alguna entrevista pero

Voz 4 50:48 está cultura hasta en la madre de Marco

Voz 1280 50:51 mono a medio

Voz 1519 50:53 pues mira yo no yo no yo no me acuerdo es muy probable que tuviera yo así una tarde mañana provocadora dijera eso yo yo a lo que me refiero con eso es que hay veces que pensamos elocuente en ese libro que tu tienes entre las manos en notan incendiar incendiario que es una reedición acaba de salir ileso es pensamos que la cultura es la guarnición del filete pensamos que la cultura es una cosa de de adorno que es algo que sea ornamental que San José lo que se puede vivir yo no estoy de acuerdo para mí la la cultura es algo extremadamente vital la la cultura no sirve para conformar valores buenos malos o regulares de todos los textos y de todos los personajes de un programa de televisión León de la del del mono a medio o de la madre de Marco de Rascón Nico of horas quién tú quieras podemos extraer algo que de alguna manera vamos a metabolizar iba a parte de nuestra de nuestra visión del mundo entonces yo creo que que ningún artefacto cultural ideológicamente aséptico siempre toda la cultura está contándonos cosas del mundo de la realidad en la que vivimos y que eso lejos de ser malo porque ahora parece que la palabra ideología está demonizado en todos en todos los ámbitos es algo estupendo que que cada uno tiene que desarrollar su sentido crítico para saber filtrar esos esos esos destellos que nos llegan a través de la alta cultura de la baja cultura de la Media cultural de la cultura que sea si es que se pueden establecer límites

Voz 4 52:27 si decía en esa entrevista que estábamos ante una de las voces más certeras de la literatura contemporánea es verdad que eres poco complaciente con el lector les sitúa siempre ante diferentes planos para que él elija contrapone discursos en este denotan incendiario que se reedita que son ensayó cortito de apenas doscientas páginas en un percibo un desprestigio de El mundo intelectual hay una frase qué dice aunque hoy la postura intelectual de prestigio sea la de los que se quedan mirando el cielo con la boca abierta hice duermen si bajar los párpados la de los que se las saben todas pronuncian última palabra las últimas palabras el punto y final el amén como si no lo hubieran dicho nunca pío pío que yo no he sido

Voz 1519 53:16 bueno es verdad que cuando yo escribí no tan incendiario probablemente ahora ahora también yo no os echo en cara me incluyo dentro de dentro dentro de ese saco a las personas que tenemos la oportunidad de tomar la palabra en en el espacio público Nos hecho encara un exceso de complacencia hay un exceso de autocomplacencia y a veces eh pues incluso una capacidad para diagnosticar eh que no va asociada a una imaginación política a una imaginación y transformadora de la realidad yo creo que a veces que estamos muy acomodados en nuestras en nuestras poltronas que arriesgamos muy poco y entonces a mí como lectora Icomos receptora de de del estímulo cultural e pues lo que me gustan son los textos intrépidos entonces yo como busco eso como lectora me pido eso como como como escritora no hay y a veces pues me me enfado porque no no o yo no lo consiguió hacer o no consigo encontrar en mi entorno a gente lo suficientemente intrépida no esto no quiere decir que no la haya oye

Voz 4 54:29 cuando ves la tele quiero decir sí que te sonrojar a no cuando ve estar texto que bueno

Voz 1519 54:35 sobre todo a mí lo que me sonroja mucho incluso me llega a cabrear es es la espectacular y creación de todo osea me mami yo yo no entiendo la espectacularidad de la cultura no entiendo la espectacularidad del periodismo no entiendo la espectacularidad de la política parece que todo tiene que ser rápido atractivo escandaloso y que todos vamos intentando producir un discurso

Voz 4 55:00 que lo que cree son seguidores

Voz 1519 55:03 por ejemplo no estaría en las redes pero me queda muy alucinada cuando veo que lo que la gente quiere es y quiere gente otra gente que les siga para eso sí utiliza el insulto como forma de provocación o el halago Illa adulación entonces yo creo que en ese sentido deberíamos ser todos y todas un poquito más un poquito más críticos un poquito más políticas un poquito más exigentes

Voz 4 55:25 Marta Sanz así terminamos déjame que te haga una pregunta con la que cerramos siempre estas entrevistas que es muy sencilla aparentemente

Voz 1519 55:33 de quién ha sido o es el faro de tu vida pues los faros de mi vida esto es muy va a ser muy tópico pero es así mi madre mi padre el hombre con el que llevo viviendo más de treinta años

Voz 4 55:47 Marta Sanz muchas gracias por haber ido Alfaro muchas gracias a ti por invitarme Mara bueno las ves

Voz 7 55:59 eh eh eh eh eh eh eh es un tema que canta

Voz 1280 57:26 música estadounidense que cumple cincuenta y siete años

Voz 3 57:36 Nos llama vea hola hola

Voz 1629 57:39 qué tal buenas noches cuando es tu cumpleaños vea el seis seis lo celebra no se celebra has te sienta bien te sienta mal

Voz 24 57:53 ahora cuando eras joven ha hoy piel luego ya poco a poco ya no celebran ni nada

Voz 0127 57:59 luego ya evitan Nolito bueno del cumpleaños

Voz 17 58:04 se

Voz 1629 58:05 vea Nos llamas por el suena la vida no sí que se te ha ocurrido

Voz 24 58:10 pues es una máquina expendedora de que en el momento

Voz 1629 58:15 máquina expendedora de que te hacen en el momento de lo hace no claro dónde has visto tres máquinas cuando de jamón y queso de de todos los Caliendo calidad y todo

Voz 4 58:40 os llama girar los que están haciendo un sándwich de jamón y queso

Voz 1280 58:49 vale aquí qué estaría haciendo la máquina vea

Voz 19 58:52 es necesario que nos ruidos

Voz 17 58:58 o sea nada el grafitero interpretas como allí

Voz 0127 59:00 de los que estáis de marcha y entonces celebres

Voz 17 59:03 a Changu

Voz 19 59:06 bueno

Voz 3 59:08 SER podrían ser desde luego una máquina sí que parece que es pero no no es pensamos

Voz 5 59:18 intriga

Voz 1629 59:19 que bueno vea muchísimas gracias por llamarnos grandes voces

Voz 1280 59:30 que los años en el momento no es una máquina que la moneda y salga el envasado te lo hace y que más hacen

Voz 11 59:42 pero tú las no

Voz 1280 59:43 estas máquinas pero vamos es un invento desde luego suelen ventaja

Voz 11 59:58 Javier

Voz 4 1:00:00 hola buenas noches buenas noches tú conoces estas máquinas que hacen sandwich calientes

Voz 1629 1:00:06 pues la verdad es que no son buenas noches se produjo en tu época no había no no jugó bien poco bueno cuando éste cumple Javier de confiados y si el diecisiete de julio diecisiete de junio suele celebrarlo

Voz 3 1:00:25 yo como como uno de los cumpleaños

Voz 1629 1:00:28 sí se lo celebró con la familia con los amigos y yo creo que el mejor regalo el mejor regalo que te han hecho en tu vida por el cumpleaños cuál dirías que ha sido mejor regalo pues de ella cuando mejor estaba tercero cuarto día se hizo una carta muy bonita que no tengo nada encima de cabecero de la cama y ahora está terminando la carrera que dijimos y lo hacen los sonidos que la tienes en el cabecero de la cama se lo que lo tengo todo es para dormir ver la última frase de la carta es obvio se se importante y cuando me enfado con es lo primero venido porque había tiene veintiún años llena de belleza como dices que quieres que es el suena la vida Javier lo yo creo que pudo eso damos viendo estas expendedora de medicamentos en las farmacias luego te lo digan pues me me por una rampa pues

Voz 3 1:01:50 a ver cerramos los ojos imaginamos que hemos pedido ibuprofeno bueno igual un iglú profería uno no tiene que es mucho más grande

Voz 1629 1:02:16 podría ser desluce Javier está claro quién nos estamos acercando en cuanto a maquina que suelta algo o que hace bueno las máquinas donde siempre algo no pero sí debe andar la cosa de andar acusa pero no es una máquina expendedora de medicamentos a las farmacias no es no no sí sí sí bueno Javier muchísimas gracias por llamar gracias Julia te mucho gracias buenas noches buena

Voz 35 1:03:03 allí es a dar eh

Voz 6 1:03:20 eh

Voz 3 1:03:24 Maristas se asoma por el cristal es la señora de la limpieza y nos dice pero por qué ponéis a Joselito por qué ha sido su cumpleaños el once de febrero

Voz 35 1:03:36 ya está por el bien Brad

Voz 36 1:04:20 sí

Voz 6 1:04:26 hola

Voz 1280 1:04:26 buenas noches bueno puede mi cumpleaños

Voz 3 1:04:33 tres de diciembre no es que sea una fecha muy muy especial pero supongo que para mi madre fue aquel veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve porque se pegó la Nochebuena al hospital pero bueno yo siempre le digo que fui que fui el mejor regalo de la vida es siempre visten que que vaya putada porque no no debo de te pillaba muchos regalos pero en realidad sí porque en mi casa no somos mucho de Papá Noel somos más te de Reyes Magos así que sólo suelo tener algo en mi cumpleaños y luego pues Reyes también aunque desde que vivo en Inglaterra no no suelo pasar los Reyes allí siempre estoy Brin Gando aquí así que en fin ir lo que sí me encanta de mi cumpleaños es que casi siempre estoy en casa y además a la gente que quiero amigo familia siempre están por ahí por el tema de que son fechas señaladas sita así que eso me me encanta vuelo buenas noches Varela maneras un saludo desde Brixton de de Paul a Marta a la arquitecta perdida han visto me Sito

Voz 35 1:06:00 llevo de

Voz 36 1:06:05 sí

Voz 35 1:06:16 he

Voz 15 1:06:18 buenas noches floreros y FAR eras mi cumpleaños el treinta y uno de diciembre y entonces cómo es un día que todo el mundo está de fiesta

Voz 28 1:06:28 pues me compré

Voz 15 1:06:30 pues lo está con mucho y además siempre junto a los órganos de Mi cumple con los de Reyes pero bueno por lo demás es un día que me gusta muchísimo en que todo el mundo suele estar feliz y contento de sea o que no me gusta es que llega todos los años venga un besazo larga vida Alfaro

Voz 14 1:06:52 buenas noches y Kiko If arrieros respecto al cumpleaños tengo que deciros que nunca celebré mi cumpleaños con una fiesta que el año pasado por primera vez tuve una tarta de cumpleaños la sorpresa fue tan inesperada la emoción tan grande que tengo que reconocer que me saltaron las lágrimas muchas gracias un abrazo a todos Munich

Voz 1280 1:07:33 k de Castellón la primera vez

Voz 4 1:07:37 qué le hacen una fiesta que tuvo una tarta de cumpleaños Mónica el año pasado dice que es el saltaron las lágrimas y este otro oyente que celebraba bueno que cumple el treinta y uno de diciembre dice lo que no gusta as que llega todos los ellos también un cumpleaños era navideña la oyente del veintitrés de diciembre bueno la cosa es que todos cumplimos años todos los años eso está claro iremos Adriana que nos diga cómo se celebran algunos cumpleaños de estos que parecen redondos los quince y los dieciocho los veintiuno si se hacen las fiestas que vemos en las películas o esa tradición aquí no se mantiene Nos cuenta esto