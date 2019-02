Voz 1 00:00 el miércoles desde las ocho y media de la tarde daré

Voz 2 00:04 es una hora menos en Canarias ponderarán remate vuelve la Cham

Voz 1 00:19 Blanco en un gran momento exceden de los octavos de final de la Champions queremos celebrar el Día Internacional de la radio viendo los estudios de Gran Vía treinta y dos para que puedas Leningrado empezó el deporte borrico Dani Garrido quiere fin por nación desde las nueve de la noche Hora Veinticinco con Ángels Barceló en tu real de ser madres

Voz 3 00:44 cadena SER

Voz 4 00:53 de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte Hoy por hoy evidentemente que hoy por hoy estamos donde este escenario que hoy puro y hoy por hoy hoy por hoy hoy por hoy el programa de referencia de las mañanas en Radio que el presidente

Voz 5 01:03 tiene un bajo eh con Pepa Bueno

Voz 4 01:06 cuando el primero

Voz 1 01:09 la carrera se ganó también en Hoy por Hoy Punto escucha el Hoy por hoy Cadena Ser

Voz 4 01:15 si te gusta correr escucha SER Runner en programa de Hernani de la Ser

Voz 0127 01:19 en Running y Universidad la rectora de la UPV Nekane bailó nos visita para contarnos su experiencia con el deporte exfutbolista corredora aficionada a las artes marciales

Voz 4 01:29 escucha SER Runner a la carta en la aplicación de Cadena Ser en el podcast de nuestra web suscribe T para no perderte ningún programa el universo Rolling en la red

Voz 6 01:40 la Ventana de Carles Francino es escuchada cada tarde por ochocientos seis mil oyentes Dios si los pusiéramos uno encima de otro alcanzarían una altura de mil trescientos setenta kilómetros dominio saldrían de la atmósfera pero llegarían al espacio exterior veo por qué pone a los oyentes de La Ventana uno encima de otro hombre para hacer un símil para que se vea que son muchos que llegarían hasta el espacio no

Voz 7 02:03 bueno eso no se hace con los oyentes a los oyentes no se les ponen uno encima de otro Parra iba hasta que salgan de la atmósfera eso no es humano

Voz 4 02:10 eso es un símil ni exime el máximo La Ventana Live estratosférico no me ha gustado pero es muy gráfico pero no es humano Marco Antonio otro ajeno en mi discurso de hoy ordena los mandos que desmonte en el campamento y reúne a las tropas junto al río junto al río eso ha dicho pero hacia dónde nos dirigimos al sur del Rubicón a Romo que ese nos roban el sur del Rubicón SER Historia con Nacho Ares todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 8 02:49 ahí lo que devuelve la moda de la museo esta vez no es a Pedro Sánchez sino a Javier del Pino recibido así a la puerta de la Cadena SER por un piquete de oyentes indignados porque la música española en el programa de políticos muy fútbol entiende esta gente la alternativa que está haciendo el ex corresponsal en Washington atención porque llega ahora a la cabeza el piquete que es especialmente violenta

Voz 9 03:17 vamos a ver ahí lo quiere

Voz 8 03:21 está medio listo pero como eso Celestin como insulto hubieran soñado con un grupo así yo no les he tenido terrorismo había dicho el presidente americano esto es todo desde aquí

Voz 10 03:35 a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 11 03:53 Corcuera Torres

Voz 5 03:57 eh

Voz 11 04:09 sí

Voz 13 04:12 qué tal buenas noches es la una y treinta y cuatro minutos en la madrugada a las doce y treinta y cuatro en las Islas Canarias y esta noche del martes madrugada del miércoles trece de febrero Cell vamos a dedicar al Día Mundial de la Radio

Voz 9 04:31 ya está

Voz 13 04:33 tras este estudio rezuma la esencia de la radio compañía por tercer año consecutivo la abre sus puertas a los oyentes para que vean cómo se hace la radio en directo y es la primera vez para este faro que se ha llenado de gente que ha venido a encender la luz con nosotros como sabéis el faro nazi el día dos de octubre hace apenas cuatro meses teníamos un objetivo bastante claro si es que teníamos claro entonces que era construir un programa a partir de un tema distinto cada día un tema aparentemente sencillo que conectara por primera vez el conocimiento profesional y el conocimiento cotidiano aparte desiguales es decir que expertos y oyentes compartieran un mismo espacio que nos diera la oportunidad de aprender de reflexionar de entretenernos queríamos hacerlo entre todos y entre todos lo estamos haciendo así que esta es una buena oportunidad para la que el equipo del Faro el que está aquí formado por Lala Adriana Elena Irene Borja yo os damos las gracias por haber hecho de este programa algo que no podíamos ni imaginar vamos a dedicar dos horas y media a la radio este medio que nació casi como una aventura que forma parte de la memoria histórica del siglo XX del siglo XXI y que sigue siendo yo imprescindible para millones de personas en todo el mundo a los oyentes esta noche os preguntamos qué es la radio para Haití cuáles son tus programas míticos esas voces que te acompañaron durante años que recuerdos te trae un transistor sin casas escuchaba la radio si se escuchaba en tu patio de vecinos si la ollas mientras trabajaban mientras estudiaba mientras estaba de guardia que seguramente los que no sabéis acompañado desde las primeras semanas recordáis Alice von der fue una de nuestras primeras Gata pardas dice que desde que estuvo en el faro todo el mundo le pregunta por su habitación porque aquella noche dedicamos el Faro a la habitación porque ella contó que tenía una habitación con las paredes muy blancas y que las iba cambiando de color según su estado de ánimo aquella noche al término casi a modo de presentación ya había tenido mucho éxito en las redes pero casi no se la conocía que su vida ha cambiado mucho desde entonces nos lo acompañar para poner la música en directo esta madrugada cantará algunas de sus composiciones pero fijaos va a abrir con una canción que está en la lista de las canciones que elaboraron los oyentes cuando les dijimos vamos a hacer un programa de radio que canciones te gustaría que sonarán y muchos de ellos dijeron Lucha de gigantes de Antonio Vega en la voz de Alexander

Voz 14 07:30 no

Voz 15 07:33 yo no

Voz 16 07:42 ahora y o es que acaso

Voz 14 08:32 hola

Voz 16 08:51 tras pasar a ser Torres está ya Sida

Voz 17 09:10 sí

Voz 16 09:13 no está

Voz 5 09:26 se contra

Voz 16 09:28 y es que más

Voz 17 09:32 sí sí sí

Voz 14 09:50 no

Voz 16 09:56 quiero pensar

Voz 14 10:06 no

Voz 16 10:14 pues bien más

Voz 18 10:17 sí sí

Voz 17 10:19 no

Voz 16 10:39 se haga tú

Voz 14 10:48 sí

Voz 16 10:48 muy cerca que entra

Voz 14 10:57 ah

Voz 19 11:04 eso es Van der en directo en el Far de la SER

Voz 5 11:17 hola buenas noches fijos

Voz 20 11:18 Manuel la radio es sin Antonio Herrero Carlos Llamas Joaquín Prat Encarna Sánchez Carles Francino José de hambre en el que si bien veinte maratones

Voz 21 11:32 es

Voz 20 11:33 es decir que

Voz 5 11:37 la radio es mucho que te va calando poco a poco tiempo de razón porque hay gente que está muy cansada radio como yo gracias chicos buenas noches

Voz 22 11:54 sobre la radio

Voz 19 11:57 yo yo

Voz 10 11:59 era de pequeña recuerdo en casa mi madre por la mañana en la radio puesta ideó pue ya no sé cuando ya he cumplido sobre unos treinta o así

Voz 24 12:16 ya dejé de pone música muy

Voz 10 12:19 escucha la radio Radio Nacional la cadena hacer Canal Sur y nada yo no puedo hice la radio la radio es mi compañera de trabajo que mejor compañera la que está todo el día conmigo por la mañana por la tarde

Voz 0723 12:37 por la noche

Voz 10 12:40 a vosotros hacéis un pedazo de programa me encanta lo escucho por la tarde porque me levanto muy temprano pero enhorabuena a todo el equipo

Voz 22 12:55 la

Voz 25 13:00 la radio recuerdo ya desde pequeño a mi madre escuchando a Luis del Olmo Iñaki Gabilondo en la radio de la cocina la verdad que la compañía que hace la radio pues hacer otras cosas y la información que te da la verdad que es impagable el programa que solo escuchas durante el día es el de Ciudadano García esto me suena muy la radio nacional pues supuestamente por su imparcialidad a contar la noticia y luego indudablemente programa estrella el faro que lo comparo con un equipo de fútbol poniendo a Mara Torres de entrenadora con su cuerpo técnico Isi y nosotros lo Forero pues lo jugado eres cada Chad de la selección de los jugadores y entre todos hacemos un equipo que de de logran anoche parece que ganamos la Champions porque cada programa sale mejor que la anterior hay esto ya es como una familia porque me imagino a julio con ese recepción del hotel a Jade bien de esa lista de Madrid del edificio muy alto muy alto de Madrid iluminado por la noche cual Guerrero adelante frase afilando las espadas por la mañana para poder hacer el programa La noche en Fini todos los que salimos talón nuevos con su frescura habrá que lo dicho es un equipo impagable decirle al señor ser que tiene el mejor programa de la radio buenas noches un saludo el dobla chapas

Voz 22 14:39 en cuanto

Voz 13 14:42 los que nos acompaña en el estudio habéis reconocido al doblará chapas han empezado las risas porque aparte de haber dejado una nota de audio muy buena con lo del equipazo y los juegos de fútbol ha dicho el cuerpo serrano o el cuerpo que dijo al técnico pero y cuando ha hecho alusión al hoy al ella Javier alguno decía que está por aquí Javier presente bueno vamos a pasar una noche yo creo entrañable tenemos alguna sorpresa muy buena para vosotros pero vamos a comenzar hablando de la radio de madrugada ya hemos invitado aquí al estudio a una a las personas que más saben de radio es Manuel Fernández de profesor de la Facultad cientos de la información de la Complutense de Madrid autor del libro Los orígenes de la radio en España que es un trabajo de investigación muy muy

Voz 26 15:31 el minucioso y muy bien documentado así que Manuel qué tal menuda responsabilidad buenas noches buenas noches a la que la que te Acaip

Voz 27 15:39 gracias por invitarme encantado de estar aquí en El Faro

Voz 26 15:44 mira hemos decidido que como es imposible abordar la historia de la radio vamos a centrarnos en la radio de madrugada tú unos pedías que la primera voz que tenemos que escuchar en este espacio era la de Joaquín Prat

Voz 4 15:57 iba a la radio siempre viva esa ilusión viva esa información viva es entrega viva esa ilusión viva la radio siempre

Voz 26 16:05 porque Joaquín Prat Joaquín Prat es uno de los grandes nombre

Voz 27 16:07 es de la historia de la radio y en particular de la historia de esta casa de de la Cadena SER pero además fue el programa que se considera el primer programa realmente radio de madrugada hacia un programa que se llamaba a Radio Madrid madrugada en los años sesenta comenzó a hacerlo en años sesenta y cuatro estuco cinco seis años haciéndose programa de alguna manera el programa que le catapultó a la televisión no era suprime su primera experiencia había participado en otros programas pero sí realizó un programa en una hora que hasta ese momento apenas tenía actividad radiofónica no las radios normalmente terminan sus emisiones altas horas de la noche pero nunca llegando a la madrugada doce de doce de la noche podríamos decir del prólogo ese tiempo hizo un programa de magacín programa de variedades

Voz 10 16:48 con concursos música en fin

Voz 27 16:52 se considera que es la primera la primera experiencia después realmente tardó un tiempo en que bajase la idea de una radio de madrugada normalmente las emisoras aprovechaban esa franja pues para repetir programas que se habían emitido durante durante el día a la Cadena Ser tenía un artilugio según me ha contado Ángeles afuera es lo sabe todo de de la Cadena SER y de la radio en España y me contaba que la Cadena SER se hizo con un artilugio que permitía hacer una reproducción automática de cintas de manguitos o copio hay repetían pues los poetas y los programas de del día sería los

Voz 13 17:26 años setenta y es ahí cuando aparece la película de Garci Solos en la madrugada paralelo en cierto modo sí

Voz 27 17:33 yo yo

Voz 0055 17:42 es la una en punto de la madrugada transmite Unión Radio española

Voz 13 17:48 verdad es José Sacristán que hace esta película que luego da título a un programa de radio su programa de radio

Voz 27 17:56 José Luis García hizo un homenaje maravilloso la radio con su segunda película Solos en la madrugada es una película que de alguna forma en España todavía no sabía desarrollado por completo esa radio intimista esa radio de madrugada si ya comenzaba a tener cierta entidad ahora trataremos de explicar por qué pero Garcia alguna es un precursor de todo yo IS esa película que se tituló así Solos en la madrugada el título recogerá Josep Cuní pocos años después para hacer un programa en las noches de Radio Barcelona que serán a seis Solos en la madrugada de alguna manera la película comienza a reflejar esa nueva radio estamos ante un momento que la radio cambia casi por completo los años setenta tanto la información lenguaje radiofónico ir la madrugada

Voz 5 18:37 entraría dentro de esa metamorfosis luego querías hablar de

Voz 13 18:42 José María García porque con el tirón de García las cadenas se dieron cuenta de que había que recoger toda esa audiencia que dejan los programas bueno que en este caso el programa deportivo de García no siembre García

Voz 27 18:56 como seguramente muchos de nuestros oyentes saben comienza en la Cadena SER haciendo cinco minutos de deporte a las doce y media de la noche en el hora25 de Manuel Martín Ferrand comenzó haciendo cinco minutos tuvo tanto éxito que le pasaron rápidamente a quince De ahí a treinta minutos y al final terminó haciendo un programa de una hora y además tres no haciendo programa de una hora que generó Prime Time inventó también la radio no la la mayor parte de la audiencia la radio se concentraba siempre por las mañanas y por las noches en una audiencia nunca al presupuestar masiva y sin embargo él consiguió llegar a los picos de máxima audiencia entonces lógicamente los empresarios de la radio los programadores consideraban que podía ser un desperdicio no cortar ahí la emisión y comenzaron a hacer probaturas ensayos para buscar ese efecto arrastre de la Audiencia de García

Voz 26 19:43 es imposible Manuel que hablemos de la radio de madrugada en no mencionamos en letras de oro

Voz 19 19:51 al loco de la colina

Voz 5 20:06 que el dijo

Voz 4 20:14 o nada grande sea realizado en el mundo sin pasión

Voz 27 20:18 era lirismo puro no es del vamos ya en los años ochenta comidas a los años ochenta Hay Jesús Quintero inventa una nueva radio de madrugada una radio has dicho lírica en la que no solamente hacia que te enamoras de la radio sino también de la poesía de la filosofía no hacía unas entrevistas diferentes que no se podían escuchar en ningún otro momento de la radio no siempre se ha dicho esto también la radio de madrugada el personaje se desnuda más fácil que en cualquier otro momento nosotros leer verdad entonces realmente las entrevistas en la radio la madre de madrugada ha sido uno de los géneros estrella cada programa lo ha llevado a su a su manera su terreno Jesús Quintero fue realmente un un inventor del lenguaje radiofónico de los silencios de todas esas sintonía realmente es

Voz 4 21:02 programa no no duró muchos años no estuvo en Radio Nacional después en la Cadena SER pero ha quedado impregnado nuestra memoria realmente porque consiguió

Voz 27 21:11 era algo muy importante en la radio madrugada que es convertir la madrugada en una caja de resonancia realmente la madrugada funciona para la radio como una gran caja de resonancias donde todas las características de la radio

Voz 10 21:23 divismo la proximidad se hace

Voz 13 21:26 es una manera otra voz

Voz 29 21:29 también muy significativa en la noche la encarna

Voz 10 21:35 no sé si en algún momento de mi vida al ese comentaban que afortunadamente no he perdido todavía la capacidad de sombrero la capacidad y admiración la capacidad de respecto y la capacidad de gratitud

Voz 27 21:50 Encarna Sánchez comienza el programa nocturno en Radio Miramar en el año setenta y ocho ir de alguna manera es uno de los peores exponentes de esa radio de participación nocturna en la que encarna tenía una interlocución directa con sus oyentes en el que comenzó a forjarse esa con comunicadora no que después fue también muy importante para para la historia de la radio algo que me gustaría comentar es que la radio madrugada ha funcionado muchas veces como un laboratorio también para la radio no sean probado muchos formatos mus muchas muchos muchas formas de hacer radio también ha sido un campo de experimentación para los grandes comunicadores muchos de los grandes comunicadores de nuestro país se han forjado de alguna manera la madrugada no va a Rosa Díez no diré algunos nombres me muchos otros no Ana Rosa Quintana Encarna Sánchez Jesús Quintero que hemos escuchado antes Carlos Herrera no los grandes maras los mares mucho de los grandes nombres de la radio española incluso de la televisión se forjaron en la madrugada

Voz 13 22:49 vamos a escuchar una música que va a traer muchos recuerdos a los oyentes a todos los que estamos aquí reunidos

Voz 5 23:06 un tema de Diu kellington

Voz 13 23:08 es un gran compositor de jazz que durante muchos años fue la sintonía del programa Hablar por hablar que comenzó Gemma Nierga y terminó Macarena Berlín

Voz 27 23:16 así es más de veinticinco años de radio no nocturna radio madrugada Hablar por hablar pienso que también están con letras de oro la historia de la radio llevó quizá a su máximo exponente esa participación de los oyentes introdujo nuevas tecnologías también en la radio fue de los primeros programas que comenzaron a utilizar los chats no los chatines no como decías tú consiguió unos porcentajes de audiencia absolutamente desconocidos también para esas franjas horarias está ya en la memoria de todos

Voz 26 23:45 vale ahora mira es que no me puedo resistir a que escuchemos la sintonía del programa de parada porque cuando tú me decías antes de comenzar el Faro de esta noche yo descubrí la radio de noche con Encarna yo la descubrí con la radio

Voz 13 24:00 las sábanas blancas que

Voz 26 24:02 tanto cuando yo lo oía lo hacía Isabel Gemio pero que lo inventó parada tiene una sintonía que es obligatorio por favor que escuchemos todo

Voz 9 24:21 el encuentro muchos suerte dispar

Voz 13 24:35 que que era el pianista parada en la tele

Voz 27 24:38 José Manuel Parada algunos de los personajes que después trascendieron al al mundo de la televisión surgieron en este programa ahí

Voz 4 24:44 parada en en aquel programa de las

Voz 27 24:46 a las sábanas blancas que comenzó a finales de los ochenta en Radio Nacional de España como has dicho pues lo que era era de alguna manera sucesor de ese género del magacín de madrugada no en el que él también experimentó cuando con entrevista

Voz 5 25:00 estás entretenimiento un programa

Voz 27 25:02 de variedades a su estilo no lo otra gran tradición de la que hemos hablado es la radio de misterio la radio del misterio nocturno con Antonio José Alés que fue quizá el recurso

Voz 13 25:12 podríamos estar durante toda la noche porque te veo que te arrancas con el tema de la radio que podemos acabar pero en el Hoy por hoy Manuel Juan de Sande muchas gracias por haber venido para hablarnos de radio fíjate que está sonando Lana del Rey porque tú decías la radio misterio pero la radio ha sido un gran descubridor de talentos también musicales por ejemplo Lana del Rey se hizo famosa cuando sus canciones empezaron a emitirse en la radio así que así nos vamos a despedir por esta madrugada muchas gracias por haber venido habernos contado tantas cosas gracias a vosotros feliz la de la radio buenas noches aterrizan era no sólo aquí te dejo

Voz 26 26:00 todo para hablar por primera vez con vosotros que hoy trece de febrero Día Mundial de la Radio fusionando así este programa con el anterior porque hoy me cumple enviados por la radio me lo he transmitido mi padre siempre pegado al transistor Mi padre que hace catorce años decidió Carla definitivamente de abandonar este mundo he tenido a mi madre que hoy mitiga su soledad oyendo la radio ese legado me toca a mí ahora con mis hijas en especial con la pequeña de trece que me pregunta mamá déjame La Table para haber decaído el Faro por cierto cumple cuarenta y seis hizo Luz de Sevilla

Voz 19 26:36 un abrazo a todos

Voz 14 26:40 él

Voz 30 27:08 mientras donde programa el cumpleaños feliz que Arauna

Voz 13 27:11 a entonar bueno son Cumpleaños feliz para Manoli que nos ha enviado esa nota de odio hablando de su padre ha dicho de una forma muy significativa el apagó la radio decidió acabar con su vida fue su cumpleaños está hoy así que aquí están todos los oyentes el faro para acompañarla durante esta madrugada en el Día Mundial de la Radio tenemos dos horas por delante para hablar de un montón de temas relacionadas con

Voz 29 27:40 es de misterio está magia este directo esta potencia que sigue teniendo este medio que muchos

Voz 13 27:47 juraron que acabaría cuando llegara la tele que acabaría cuando llegar a Internet que acabaría cuando llegaran en doce que que otros que otras novedades y sin embargo sigue con la cabeza bien alta Real adaptándose acompañándonos día tras día hora tras hora minuto tras minuto noticia si estamos de vuelta enseguida

Voz 1 28:39 conecta con el Faro a través del Guaza mándanos una nota de voz al seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 4 28:53 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia que José Antonio Pérez Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea

Voz 13 29:05 bien Tíbet

Voz 5 29:08 el mundo nos explica solo

Voz 4 29:10 cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo cadena SER en la sección a la carta de la app de la Ser puedes elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 31 29:26 toda la SER en tu es Marco lo que quieras de las ir cuando tú quieras descargas de nuestra aplicación

Voz 4 29:35 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 13 30:00 son las dos de la mañana la una en las Islas Canarias

Voz 0127 30:07 han Acrobat un buenas noches buenas noches Pablo Iglesias ha mantenido en las últimas horas contactos con los partidos independentistas y con el Gobierno para intentar salvar los presupuestos que salvo sorpresa Pana de caer en la votación de este miércoles en el Congreso el secretario de Organización de Podemos ha confirmado la noticia en redes sociales y también lo ha hecho en Hora Veinticinco Joan Tardá el portavoz de Esquerra en el Congreso que ha dicho que la conversación apenas ha durado unos minutos

Voz 18 30:30 es como

Voz 32 30:33 francamente yo también ha lamentado escuchas es razón español lo hizo muy bien de él desconoce con qué cuál era nuestra posición el Partido Socialista ha considerado que las condiciones sean porque no existen ostia porque no tiene oculta para ello que llegar a este acuerdo

Voz 0127 30:55 mientras en el Supremo ha comenzado el juicio a los políticos de Bruselas después de haber escuchado los argumentos de los abogados de la defensa esta noche hemos sabido que la Fiscalía va a ponerse mañana a las alegaciones de los encausados Alberto Pozas

Voz 0055 31:07 los abogados reprodujeran argumentos que ya habían plasmado en sus escritos de defensa denunciando la ausencia de testigos importantes para ellos entendemos que la cantidad de pruebas suficiente pero no su calidad denunciando la politización de este proceso judicial

Voz 20 31:19 yo lo que les pediría el Speedo es que hagan de jueces no hagan de salvadores

Voz 0055 31:24 de la patria y haciendo una enmienda a la totalidad del juicio este juicio dado esto entender es una de

Voz 33 31:29 esta colectiva de la sociedad española

Voz 0055 31:31 cuál es el turno de la Fiscalía de la Abogacía del Estado de la acusación popular no todas las defensas fueron ayer por el mismo camino el abogado de Joaquim Forn por ejemplo rechazaba hablar de proceso político este es un juicio

Voz 10 31:41 penados nada más y nada menos

Voz 0055 31:45 como el de una estafa y el abogado de Santi Vila dejaba claro que su caso no es como el de los demás

Voz 4 31:50 el señor Santi Vila Mi mandando y mi defendido había dimitido previamente de su cargo de conseller por no estar de acuerdo con dicha actuación

Voz 0055 31:58 no está claro qué cuestiones previas resolverá Supremo mañana mismo y cuáles dejará para la sentencia el primer imputado en declarar probablemente ya el jueves será Oriol Junquera

Voz 26 32:06 un jurado popular de Estados Unidos ha declarado

Voz 0127 32:08 yo al Chapo líder del cártel mexicano de Sinaloa culpable de haber cometido diez delitos relacionados con el narcotráfico el juez va a dictar sentencia dentro de tres meses se enfrenta a una pena de cadena perpetua Andrea Villoria pues de tres meses de juicio y la comparecencia de cincuenta y seis testigos el jurado le ha declarado culpable o de todos los cargos presentados por la Fiscalía uno por pertenecer a la banda criminal siete relacionados con el narcotráfico otro por lavado de dinero y un último por uso de armas está considerado el mayor narco del mundo tras la muerte del colombiano Pablo Escobar fue extraditado a Estados Unidos con la condición de que no fuera condenado a pena de muy

Voz 29 32:44 ante el fiscal de Nueva York pide para él la cadena perpetua algo que también asume el abogado del Chapo aunque

Voz 0127 32:57 asegura que es optimista y que van a recurrir la sentencia

Voz 29 32:59 por ahora el Chapo va a seguir en la cárcel de Nueva York

Voz 0127 33:02 aunque las autoridades barajan enviarle a la prisión de alta seguridad de Colorado hasta la sentencia en noventa días en Venezuela después de una jornada de movilizaciones convocadas por la oposición Juanjo Aído ha puesto fecha a la entrada de ayuda humanitaria al país el veintitrés de febrero dentro de diez días su intención es movilizar a cientos de voluntarios en la frontera pero el Ejército que responde ante Nicolás Maduro no está dispuesto a dejarles pasar Rafa

Voz 27 33:23 la ayuda humanitaria entrará sí o sí ha dicho Hong oído en una plaza abarrotada de personas que el veintitrés el autoproclamado presidente pretende que sean los ciudadanos de a pie quiénes se organicen viajen hasta la frontera y ayuden entrar los más de sesenta toneladas de alimentos y medicinas ayuda que la vicepresidenta de Nicolás Maduro Delcy Rodríguez ha calificado de cancerígeno por todo

Voz 0277 33:55 el pueblo porque en su ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada el cancerígena así lo ha mostrado distinto estudios científico de esa supuesta comida desechada está unido que busca a través de químico envenenar a nuestra población

Voz 27 34:11 en las últimas horas los militares que siguen del lado de Maduro han realizado un ejercicio cívico militar en la frontera con Cúcuta por donde tienen que entrar la ayuda humanitaria la frontera de momento sigue bloqueada

Voz 0127 34:22 más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 4 34:25 en ese

Voz 6 34:27 servicios informativos La Ventana de cartas Francino es escuchada cada tarde doscientos seis mil oyentes si los pusiéramos uno encima de otro alcanzarían una altura de mil trescientos setenta kilómetros saldrían de la atmósfera llegarían al espacio exterior veo por qué pones a los oyentes de La Ventana uno encima de otro hombre para hacer un símil para que se vea que son muchos que llegarían hasta el espacio

Voz 7 34:55 pues eso no se hace con los oyentes los oyentes no se exponen uno encima de otro Parra iba hasta que salgan de la atmósfera eso no es humano

Voz 4 35:02 eso es un símil exime el máximo La Ventana líder de estratosférico no me gustaba pero es muy gráfico pero no es humano

Voz 5 35:12 yo os escucho muchísima apuntas toque quiero aportar un pequeño sobre mis penas

Voz 8 35:17 es alegrías del día a día sin contar viéndonos en la nevera o diez euros sabemos en un abrigo vía llegó a pasear al revés en los hoteles de playa treinta euros pensión completa pero el desayuno cutre por parte de la pastelería después me comprenden el mejor pastel muy vuelvo a la gente lo bello eso es felicidad me preguntó una resalta Mariano dice yo pasteles como los lemas hizo preguntar en cocina hay que país España sale de la cocina diferenciarnos acaban de

Voz 5 35:41 mira eso lo he vivido yo voy con Pepa Bueno

Voz 1 35:46 Don siguen los también el hoy difunto es Cadena SER

Voz 13 36:22 dos y seis uno dos de la madrugada una y seis minutos en Canarias estamos celebrando esta noche el Día Mundial de la Radio trece de febrero estamos escuchando la banda sonora original de la película Días de radio de Woody Allen del año mil novecientos ochenta y siete está mientras los años cuarenta en cuenta

Voz 33 36:41 área de personajes alrededor de un transistor como a las tres

Voz 13 36:50 tenemos un montón de dientes que han ido dejando sus notas de audio relacionadas con la radio durante todo el día vamos a intentar que nos quepan todas o casi todas tenemos un hotel de oyentes que han venido aquí a celebrar con nosotros este programa

Voz 5 37:05 gracias a todos

Voz 13 37:08 hay muchos que conocemos y que reconocemos vamos a escuchar vuestras voces de tres a cuatro de la mañana pero ahora algunas notas de audio que nos han ido dejando los oyentes de Alfaro

Voz 5 37:22 ya estaremos y el Día Internacional de la radio que es y ha sido siempre mi faro indebida de tenéis ese poema de André Lucci

Voz 16 37:34 con que suena

Voz 35 37:41 la

Voz 22 37:44 pequeño artefacto que dirigir

Voz 4 37:46 Luis de alegría para muchos acompañantes

Voz 22 37:49 de soledades en el fondo música para mis oídos

Voz 6 37:54 hicieron de todos los tamaños formas y colores

Voz 22 37:58 pero tu esencia es la misma

Voz 6 38:00 la de transmitir acompañada habían diseñar la de ser

Voz 22 38:04 el gerente para quien te escucha desde niño que conozco

Voz 6 38:08 desde que tengo uso de razón formar parte de mi vida eres magia sentimiento expresados por personas usted el corazón

Voz 22 38:17 en el fondo música para mis oídos personas expresando sentimientos desde el corazón

Voz 10 38:42 pues para mí la radio aparte de ser el primer sonido cuando me levanto el último antes de dormir durante un tiempo fue algo mucho más especial durante un tiempo pude disfruta la radio desde dentro estar delante de un micro escucho sonar saber lo que le pasaba a la gente

Voz 13 39:07 fue durante

Voz 37 39:09 de un tiempo no muy largo

Voz 10 39:12 es muy intenso porque a veces el valor de las cosas no están el tiempo que duran sino en la intensidad de cómo suceden para mí la radio es algo especial lo será no se da siempre

Voz 33 39:23 muchas gracias por estar ahí para acompañar anoche un beso grande Sandra

Voz 10 39:34 bueno pues para mí la radio es mucho siempre oigo la Laser me acompaña por la noche cuando me desvelo que duermo muy bien me acuesto muy temprano peludo no muy bien siempre lo he tenido también en mi casa ahora tengo más de cincuenta y sigo oyendo la cuando me acuesto me acompaña por la mañana cuando me despierto hasta que salgo a trabajar y bueno pues es es mucha cultura hizo muchas cosas buenas y eso eh bueno buenas noches y que sirve a la radio por muchos años más

Voz 11 40:14 adiós

Voz 26 40:35 es una oyente de toda la vida una ex locutora oyente que nos ha dejado un poema

Voz 19 40:43 Titulado la radio

Voz 26 40:46 es la vida que suena eso la vida suena suena la vida tenemos aquí un suena la vida que nos dejó un oyente hace diez días nadie consigue acertar que es así que vamos a escucharlo a ver

Voz 19 41:01 aquí no suena

Voz 10 41:12 a ver alguna del público se atreve

Voz 13 41:15 a aventurarse a decirnos a qué suena

Voz 5 41:24 hola buenas noches hola buenas noches quién eras hombre conoces puede ser pero voy a esperar de tres a cuatro pues yo también entonces me parece que es creo que es una carretilla elevadora también llamado toro una carretilla elevadora también llamado

Voz 0055 41:43 pero que sirve por ejemplo para la misma función otras Palais pero va mecanizado tiene unas palas coge los palés hilos levanta

Voz 5 41:53 el hombre sin nombre es que puede puede ser es que puede ser

Voz 13 42:00 pero os digo la verdad es que no sabemos si es eso exactamente nos va os va a parecer una broma porque seguimos con este sonido sin descubrir ácimo de días pero el oyente quién os lo dejó no conseguimos localizarlo verdad entonces tenemos una explicación que nos ha dejado pero no no define exactas

Voz 26 42:25 de qué es bueno haber alguien más se atreve a aventurarse con que puede estar sonando

Voz 5 42:33 hacemos lo que hacemos ponemos al otro

Voz 9 42:37 otra dice

Voz 5 42:44 definitivamente esto no es un grito humano

Voz 13 42:51 Ali Lisboa aventurarse a decir que cree que a mí me recuerda

Voz 0723 42:58 sí

Voz 19 43:00 a qué Wally

Voz 4 43:02 cuál es el del la película El qué es un robot que va a plantar una semilla para recuperar la fe en la humanidad

Voz 1953 43:09 si no sólo hay mucha gente que asiente decidió para que lo dice también juraría que los movimientos de iguales

Voz 13 43:19 sí pero lo perdonan porque igual exactamente qué mira aquí está de Wallis esta es la banda sonora de la película puede ser pero no no no eso sí que no es eso sí que no es

Voz 26 43:47 qué hacemos qué intriga bueno aguantamos un poquito más vale por si aparece el oyente que nos dejó

Voz 13 43:54 no le llamamos con con con fe por favor enviarnos un Whatsapp hazte notar define no son poco más que sonido dejaste seamos José Antonio pues está escuchando vale así llega el momento

Voz 5 44:11 que muchos estábamos esperando

Voz 26 44:15 así que vamos a abrir la puerta dejar que pase la Gata parda de esta madrugada en el Faro de la Ser no

Voz 38 44:27 la que ETA parte acaba de entrar en faro de la SER

Voz 26 44:40 buenas noches que seudónimos a querer el principio esta conversación

Voz 0723 44:46 Audrey Audrey

Voz 26 44:48 siempre preguntamos a los invitados su vínculo con el mar que vínculo tiene estado y con el mar

Voz 0723 44:59 yo soy de Mar toda la vida he vivido al lado del mar sin embargo no me ha gustado nunca demasiado porque me da miedo que cuando era pequeña ión aprendí a nadar ya bueno casi de mayor y me daba mucha vergüenza porque todos mis hermanos mis primos todo el mundo sabía nadar siempre quedaba alguno para que yo pensara bueno cuando esté aún no sabe nadar cuando él sepa yo ya aprende y aprendieron a nadar todos menos yo porque me da miedo me sigue dando lo ahorrarme no sé no sé por qué pero ver un mar embravecido me provoca pánico muy eso te digo tengo una relación muy soy de Mar Soy mediterránea pocas veces me verás bañar me mar adentro

Voz 26 45:56 los faros que tienen también

Voz 0723 45:59 sin embargo los faros a mí me encantan porque yo de P

Voz 29 46:02 iba un pueblo de

Voz 0723 46:05 del Maresme que tiene un faro precioso y me encantaba cuando estábamos llegando era el inicio del verano llegar a ese pueblo por carretera ver la luz del faro ir a decir ya es verano pero verano de tres meses verano de de de veinte de junio y aquí me estaré hasta el diez de septiembre entonces ese faro esa luz del faro de Calella era la que me indicaba que que ven

Voz 26 46:36 buenos tiempos cómo era tu casa familiar cuando eras pequeña como la recuerdas

Voz 0723 46:43 en mi casa pues no lo sé tengo pocos recuerdos es un problema el ser tan desmemoriados porque fíjate tengo los recuerdos que yo he visto en películas de cuando éramos pequeños sea tengo más los recuerdos después vistos en imágenes que propios míos no sé es una casa de hermanos tres hermanos tres chicos yo mi padre mi madre siempre en pantalón corto que es una cosa que no comprendía mide los tiempos era invierno hacía un frío horroroso íbamos con pantalón muy corto gorros juegos peleas siempre peleábamos Mis hermanos me daban siempre en el brazo y me dolía mucho

Voz 26 47:36 que odia a tu casa olía alguna comida especial olía

Voz 16 47:41 han aquí

Voz 0723 47:43 no sé no te lo puedo decir me lo invento

Voz 26 47:46 haría Mar cocinaba

Voz 0723 47:48 sí mi madre cocinera cocinaba pero no era una gran cocinera ya lo decía siempre yo no yo no sé Cuina yo prueba no era una gran cocinera pero supongo que podría decir el lomo empanada o no que mi madre siempre decía si os quedáis con hambre lomo empanada entonces mis hermanos yo mantenemos esa broma aún después de una comida es como un poco de lomo porque era como lo que había en la nevera siempre para pasar a Massa más no

Voz 26 48:20 esto de Roma con esta o el día de la radio en tu casa si hoy a la radio así como el olor igual es más difícil pero hay recuerdo de una radio encendida no sé si en casa o en el patio de vecinos o en algún lugar sonaban bélicas

Voz 0723 48:35 ya estaba encendida la radio si era mi madre la que tenía la radio escuchábamos Elena Francis con el calor de la plancha ser recuerdo sí lo tengo el calor las barbaridades que se decían en la radio porque lo de Elena Francis eran más barbaridad

Voz 5 48:54 sí

Voz 0723 48:54 sabes mi marido ya no me quiere y Elena Francis decía querida amiga aguanto la otra aguantaba recuerda a mi madre comentando eso qué horror porque le dan ese consejo hiciera a la radio era Luis del Olmo Protagonistas sintonía de toda la vida Ése es mi recuerdo de la radio

Voz 26 49:21 muchos oyentes han reconocido en esta orilla a Gemma Nierga porque es utilizado el seudónimo de Audrey

Voz 0723 49:28 mira porque me encanta el cine me gusta mucho Audrey Hepburn en realidad es un seudónimo aspiracional se me hubiera encantado tener el físico de Audrey Hepburn la altura la elegancia el saber moverse de esa manera por eso cuando me me pregunta me vino enseguida al de Audrey que es la radio para ti Gemma ahora mismo la radio es el pasado es de lo que representa los mejores años profesionales de mi vida pero pero que están un poco lejos

Voz 26 50:13 cuánto hace que no te sentadas ante un micrófono de la SER

Voz 0723 50:16 un año y medio un año y medio si te digo la radio es bueno es toda mi vida no que que os voy a contar a día a los oyentes que están al otro lado y que que hemos compartido juntos toda la vida toda pero bueno es verdad que hace un año y medio que no me sentaba ante este micrófono iba quedando lejos cada vez está más lejos con lo cual cada vez duele menos y supongo que por eso y me he podido sentar aquí bien tranquila feliz y con una normalidad que me extraña a mí mi a mí misma sabes sea me siento aquí como si me hubiera ido ayer lo siento así siento que es mi casa mi casa mi emisora Mis compañeros esto sí que huele como ha olido toda la vida por eso te digo hace tiempo queda lejos sin embargo lo siento tan cerca

Voz 26 51:16 no sé si tú eres del todo consciente imagino que sí de que acabas de comentar y de que los oyentes hemos sido testigos de cómo ha ido creciendo y de cómo llegas a esta emisora siendo veinteañera que es hablar por hablar o o La Ventana Hoy por hoy un sean triste cien se alegraban con lo que te pasaba has notado que es en triste cedieron cuando da la sensación de que twist un novio que te quiso mucho que era la Cadena SER

Voz 0723 51:47 y de repente te deja sí sí yo no te un cariño de los oyentes enorme inimaginable nunca nunca hubiera podido soñar que en el momento que me sentí menos querida porque evidentemente cuando te echando en sitios porque no te quieren que en ese momento es cuando más cariño notaría de de los oyentes de mis compañeros también de mis compañeros porque era muy sorprendente como cada uno me enviaba un mensaje un recuerdo algo que habíamos hecho juntos algún compañero de una emisora de una ciudad me decía tú me diste paso un día en una móvil tuve viste de bolo por tanto en los momentos más duros era cuando más el cariño tenía de de los compañeros y de los oyentes yo quiero agradecer a todos los oyentes que cada vez que me los encuentro por la calle Undiano una cola en un teatro de Nueva York y de un chico que empieza a llorar detrás de mí pero a llorar IB que yo lo empieza a mirar como extra le pasa algo y al final se dirige a mí me dice es que nunca me hubiera podido imaginar que estaría junto a Ci porque te escrito cartas para despedirte no no la llevaba encima pero pudimos charlar entonces he tenido como pequeños momentos que para mí han sido joyas de poder dedicar a cada oyente como cinco minutos de charlar con ellos además te digo una cosa Mara cuando ocurre lo que a mi me ocurrió es un es un una bajada tan grande a Himma decir a los infiernos bueno aún a la humildad no más profunda te sientes tan poca cosa que a partir de ahí todo es crecer yo creo que cada oyente cada conversación con cada oyente sido como un eslabón que ellos me construían para que yo me creyera que las circunstancias en un momento hacen que que que no te quieran en un sitio pero acabas entendiendo que no es un drama bueno está muy bien que te ayuda a crecer no despiden

Voz 26 54:12 yo no sé si eso no te digo cada día

Voz 0723 54:15 que yo cada conversación con cada oyente me hacía sentir mucho mejor que que el día anterior no

Voz 26 54:21 baste era primeros a la que llamaste

Voz 0723 54:25 sí existe mi marido me han despedido a mi marido siempre has dicho lo no lo Djamel envió un whatsapp le dije me han despedido voy a llegar a casa estarán despiertos los niños y como no quiero llorar ni quiero que me vean mala cara tú lo sabes pero no hablaremos del tema fue llegue a casa dije hola qué tal está el arte de disimular no

Voz 26 54:54 tú siempre has dicho que que tienes mucho

Voz 0723 54:59 la tuviste sabías que

Voz 26 55:02 se avecinaba algo

Voz 0723 55:04 ahora yo te voy a contar yo desde que entre en esta emisora cada vez que un jefe me llamaba cada vez yo decía hay me van a echar hay que hay que ya no les gusta el jefe me decía hoy mira que queremos que presentes los Ondas con Gabilondo yo así que no quería que presenta qué bien me llamaba al año ahora sí porque yo soy así hay un tipo de persona que es que siempre imaginamos lo peor pero en realidad es una trampa que nos hacemos para que cuando ocurra digamos lo lo ves como yo decía que no iba bien entonces me llamaba un jefe oye mira caras harás un programa Parla Parla hay otro mirar a un programa hablarporhablar otras La Ventana cada llamada que yo intuía que podía ser mala era cada vez mejor si me dices tú intuición que te decía hombre si yo iba pensando igual no quieren que continúe pero como te digo es una pequeña trampa que algunas personas nos hacemos para que cuando llegue el momento podamos decir ves ya imaginaba que estoy iba por aquí bueno es toda la intuición que tuve ese día esa noche

Voz 26 56:29 vamos a hablar de de una etapa gloriosa para esta casa para los oyentes y para el programa La Ventana que fue esos años en los que hiciste un equipo nuevo en los que creas tengo una complicidad muy especial con los oyentes es que hiciste un programa heredado de sarda lo en una cosa que tiene mucho que ver contigo con con tus colaboradores fue una etapa muy bonita para ti pero vital mente también muy difícil que son muchas veces el oyente no lo sabe pero como tú dices no lo lo acaba sabiendo todo porque acaba intuyendo que algo pasa de pasaron cosas gloriosas y algunas muy tristes como grandes pérdidas como se llevan esas pérdidas cuando uno tiene que abrir el micro a las cuatro es decir buenas tardes son las cuatro las tres a esas Canarias

Voz 0723 57:21 bueno porque esto es muy difícil y de hablarlo yo no lo he hecho nunca hay y me cuesta eran día eran años no días años muy duros porque como dices Mi familia tuvimos la desgracia de perder gente muy querida y colocarse cada día las cuatro hola buenas tardes era era una tarea titánica pero que yo intenté llevarla lo mejor que pude no la muerte de misógino Daniel con cuatro años iba al Valle Hebrón me cogiese metro esa línea verde bajaba en Cataluña iba a la radio volvía eh murió mi hermano con treinta y seis años murió mi madre también una muerte prematura setenta años yo hacía programas siempre la única vez que me que me rompí es con la muerte de look es curioso cómo cómo lo otro no porque lo otro no lo sabía nadie Ivor tanto mi dolor era amigo ignora no lo quería compartir con los oyentes pero el de Ernest que era tan público que ese día se abrió el micro yo llevaba toda la noche en casa de Ernes con las hijas sería si me rompí

Voz 26 58:42 yo asesinado por ETA

Voz 0723 58:44 Ernes Lluch asesinado por ETA no pero claro todas las circunstancias hay que saber las esos días mi sobrino Daniel ya estaba agonizando los médicos nos decían le quedan días sea cuando muere darles Yukio asesinan yo venía del Valle Hebrón icono mi hermano veníamos de pensar donde moriría Daniel sí en mi casa o allí era tan duro era tan duro todo que yo creo que la muerte de Ernest fue como el decir más por favor que que horror no como la vida te puede enviar cosas tan malas tan dolorosas pero cómo podemos seguir amando la vida ahí luchando y aquí estamos a pesar de todo a ti también te han ocurrido cosas a los oyentes y aquí estamos uno se coloca delante de un micro delante del cajero del Mercadona qué maravilloso también eso es oro puro no el es decir bueno pero es la vida es que tenemos que vivirla y eso es lo que a mí me mantuvo durante esos años como dices tan felices profesionalmente porque la época de la Ventana fueron quince años gloriosos

Voz 13 1:00:04 construyamos un programa nuevo sección

Voz 0723 1:00:06 on es que tenía mucho que ver conmigo no con con

Voz 10 1:00:10 los latinoamericanos con Álvaro Álvaro Vargas Llosa con Ariel Rot con con los locos con la cárcel con los niños

Voz 0723 1:00:20 todo era crear crear crear parir hacer radio sin embargo Mi vida era parecía que se destruía no pero bueno aquí estamos como ha sido

Voz 26 1:00:33 tu vida en este año y medio en durante el que no te hemos podido seguir aquí la pista has dicho muchas cosas en TV3 pero con