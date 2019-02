Voz 1 00:00 prórroga y un actuación estelar de Gürtel hablando de que

qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias comenzamos este faro dominguero en el que repasamos los temas que hemos abordado durante estas el lunes nocivos de cumpleaños el martes celebramos el Día Mundial de la Radio el miércoles aprendimos casi todo acerca de los cómics ya sabéis que estamos hablando el faro por fin el jueves le pusimos la cocina

Voz 0136 01:50 Ana han sido la escritora Marta Sanz la periodista Gemma Nierga el director de teatro guionista Andrés Lima Il actriz Macarena Gómez

Voz 0136 05:40 en esta primera media hora recuperamos algunos momentos brillantes au peculiares que nos dejó Alfaro esta semana ya sabes que aquí cada uno aporta lo que es el ocurre una idea una experiencia

Voz 1452 05:51 hay una anécdota una historia un recuerdo

Voz 7 05:55 o un chiste si fue muy que que tan regalado entre comida me regalaron un arrabio Liceo oye me regalaron una zapatilla Erice anda a quedé me regalaron una granja Ebit de mi le me regaló una evite compañía

Voz 2 06:31 les dientes bucean

Voz 0136 06:32 en Internet por ejemplo han buscado cosas que tienen que ver con el tema del día o luego como decía aportan sus sus reflexiones sus recuerdos fijaos lo que nos dejó David el día del cumpleaños

Voz 9 06:50 esta tacos ya cuarenta primaveras destapando toda velocidad por la autopista de lapidar con algún que otro accidente algún que otro pasajero ocasional y muchos muchos amigos que he ido añadiendo el viaje cuarenta veranos de luces y sombras nadando sin guardar la ropa en humor qué digo bar un océano de sueños cuyas olas me han llevado de aquí para allá dejándome náufragos pero a salvo en una playa de la madurez que han sido yo a la vez temo explorar cuarenta otoños de amores perdidos en barras y carreteras de aves de paso recorrer un camino cubierto de hojas caídas hasta llegar a un árbol cuyas raíces se asientan fuertes en el suelo y en cuyos brazos se encuentro refugio cuarenta otoños para ver por primera vez en el hundirlo con un pollo los dentro lo que a su vez me mira con ojos curiosos cuarenta inviernos de discusiones con el tipo que me mira desde el espejo y que me exige seguir adelante a pesar del frío del temblor de manos de las arrugas que van marcando en el rostro y las cicatrices que le van quedando en el alma y a pesar del miedo y el dolor de las cosas perdidas y los amigos que se quedaron en el camino alguno de ellos con así entre cuarenta años llenos de vida como ellos los recuerdos cuarenta años de lugares de personas de besos y abrazos y caricias bofetadas reales y metafóricos cuarenta años de libros en mi imaginación hay un gato que aún está vivo y al pie de un árbol en un claro el que deseo llegar en como mínimo otros cuarenta y por si no lo consigo a todos vosotros y vosotras maneras alfareros gracias por haberme acompañado en este viaje por haber me ayuda de recorrer estas cuarenta estaciones así celebró yo mis cumpleaños dedicándole el texto la mayoría de las veces musicado buenas noches David

Voz 0136 08:46 la vida es uno de los faros habituales siempre decimos eso nos habituales hasta cuando desde cuándo porque cuando uno ya va formando parte este faro en breve se convierte en una voz conocida que cuenta cosas con las que vamos construyendo su propia historia Nos vamos teniendo cariño lo que pasó el martes en este estudio de la madrugada del día de la radio el trece de febrero fue algo que vamos a recordar todos los que hacemos este programa se lleno de oyentes en la madrugada de una idea cuatro de que se dice pronto Ethan esta luz en representación estuvieron algunos a los que pasamos directamente lista Mariví buenas noches

Voz 10 09:36 Who Ruco presente Nuria presente codicia Red presente el guerrero adelante y frases Santi eras David

Voz 1452 09:50 presente el limpiador de un edificio alto muy alto de Madrid presente bienvenidos a todos a este lado de la radio

Voz 0136 10:16 dentro de un ratito vamos a recordar cómo fue ese momento da mágico pero mágicas que fue toda la noche porque estuvieron aquí los oyentes porque tuvimos a Gemma Nierga que hacía un año y medio que no suponía ante un micrófono de la SER porque hablamos de programas míticos de madrugada y por supuesto porque los recuerdos que nos dejaron los oyentes a las notas de audio que fueron innumerables aquella madrugada nos hicieron creer lo que siempre hemos pensado que la gran esencia la radio es la compañía

Voz 13 11:08 vamos por un momento una noche de verano en el campo con un cielo estrellado una niña de doce años tumbada sobre la hierba escuchando en el silencio de la noche el canto de los grillos y derepente este silencio siguiera de sonidos sonidos que pertenecen a una obra de teatro que echan por la radio quede completamente fascinada con la radio

Voz 14 11:46 no

Voz 15 11:56 recuerdo en casa mi madre por la mañana en la radio puesta Eden fue un ya no sé cuando ya he cumplido sobre unos treinta o así ya deje de pone música escucha la radio Radio Nacional la Cadena SER Canal Sur y nada yo no puedo hice dice la radio la radio es mi compañera de trabajo que mejor compañera

Voz 17 13:24 me gusta mucho la radio desde siempre que además no tengo tele o sea que

Voz 11 13:34 es mi entretenimiento favorito

Voz 16 13:48 qué fácil es recordar los primeros olivos las primeras ráfagas las voces de la mañana las de la noche los Finance de programa los principios las sobremesas las premisas las noches en vela ilustrados en hospitales o las tardes en coches la radio siempre como un soniquete trasero en las esquinas del silencio y los momentos de reflexión tras las puertas mientras

Voz 16 14:30 la obvia la radio es una compañera invisible

Voz 19 14:34 que rompe tu sobriedad es la voz que te acompaña en tu noche noche en tu madrugada

Voz 15 14:41 desde el barrio del oeste de Salamanca el único lugar en el mundo en el que hay un monumento la radio es encuentra a pie de calle es un armario de luz convertido por arte y magia de una intervención artística urbana en una vieja radio con una frase que dice

Voz 0136 15:16 gracias a la radio que nos da tanto gracias a los oyentes que nos dais tanto fijaos en la nota de odio que nos llegó la noche

Voz 17 15:24 el cómic alucinante

Voz 0723 15:30 cuando tú eras chico

Voz 2 15:34 conmigo que yo no leía hecho yo leía Roberto Alcázar y pelín irregular antifaz que año de los año cuarenta hay cuarenta y ocho cuarenta y nueve me ha dicho tú que aprendiza le si veo yo voy a los niños leían yo no sabía lo que allí ya sabe cuántos años tiene veinticinco

Voz 22 16:08 os presento mi padre soy Elena de Sevilla un beso

Voz 0136 16:20 otro de los momentazo esta esta semana fue cuando una oyente Neos

Voz 17 16:25 Nos dijo hoy que hay otra Rue del Percebe y bueno me encantan los cómics

Voz 23 16:32 por cierto hay que uno bastante nuevo sí si se llama se llama el Faro el faro de la rue la Cadena Ser en él habita una comunidad de personajes variopintos maravillosos esa comunidad tiene una presidencia colegiada creo que ni ya está Mara Torres un equipo de técnicos y técnicas que hacen que la comunidad vaya sobre ruedas es estupenda por ejemplo fíjate en el quince a pibe natal Mariví Mariví que desde el lado azul siempre baja con una maravillosa sonrisa regresa llena de flores en el se debe claro ahí está el dobla chapas siempre que baja me cuenta un chiste me encanta después también tenemos en el sexto a Sandra una chica muy reflexiva o en el cuarto C el guerrero Antifrau siempre va con su libretista anotando cosas es una comunidad inclusiva abierta me encanta está tira cómica me encanta por cierto no puede faltar mi homenaje a mi Comic era favorita Ana Miralles su nueva Medusa de buenas noches Neos desde Valencia

Voz 0136 18:10 el jueves nos metimos en la cocina después recordaremos más o menos el programa pero querríamos rescatar para esta

Voz 1452 18:20 era media hora un reportaje que hizo Elena Sánchez sobre esos utensilios tan raros que a veces hay en las cocinas

Voz 22 18:26 hay cocinas con Isla y cocinas integradas entre las

Voz 1519 18:30 cama y el sofá las que tienen inducción

Voz 22 18:32 con otras que mantienen la llama de gas tradicional

Voz 25 18:35 unas que son el centro de reunión familiar mientras otra

Voz 0136 18:38 no echarían en falta si no hubiese

Voz 22 18:40 construido y por supuesto las que huelen a puchero frente a las que tiene la despensa llena de tarros precocinados pero si hay algo que todas tienen en común ese ese utensilio que se almacenan el fondo de un armario a pesar de haberlo comprado con la seguridad de que no se iba a solucionar todos nuestros problemas culinario empecemos por Enrique que no tiene claro cuál es la función exacta del cortador

Voz 1308 19:03 en huevos lo más extraño que tenemos en nuestra cocina es un utensilio que sirve para partir el huevo en rodajas es una base de plástico sobre la que pone el huevo cocido cierras una rejilla metálica se supone que los alambres cortan el huevo en rodajas sólo que al final o luego sale disparado o a no corta del todo bien y acaba quedando un amasijo blanco y amarillo que cualquier parecido con una rodaja de huevo es pura coincidencia

Voz 22 19:28 Sonia apostó por un pelo bajos que dado el aroma que deja en la cocina ha dejado aparcado en el fondo del cajón

Voz 6 19:34 el utensilio más raro que tengo en el cajón de mi cocina es son pelaje otro como sexo pues común Rulo de plástico moldeable que relajó dentro lo a Sacyl la plata y lo mueve hice pelas bajó eso sí yo como lo que eran lava bable abajo lo Lola de veinte veces que lo impregna ese tipo de cosas que la primera vez quizás algo a qué guay pero en el fondo nunca más

Voz 22 20:06 Inés tiene predilección por los medidores de cantidades aunque en realidad los compra como mero objeto de decoración

Voz 0020 20:12 yo leo de cocina favoritos son los medidores de cantidades no exagero cuando digo que tengo un montón repartidos por la cocina en jarras tazas cucharas y de todos los colores formas y es una de las cosas que más útiles me parecen para cocinar cuando las veo en una tienda las compro prometiendo que las voy a dar uso pero luego a la hora de la verdad las recetas las aguas

Voz 22 20:36 y Alejandro como buen amante del cine se compró un palomita cero tres años más tarde ha llegado a la conclusión de que las palomitas de bolsa pues no están tan mal

Voz 16 20:45 me encanta ya tienen más que por la película las palomitas cifran así que un día iba paseando por Madrid hirieron una escaparate de esta tienda que tienen de todo hoy Raga útil en el fondo premium para meter un precioso rojo y blanco mítico

Voz 0723 21:06 no pude evitar comprármelo

Voz 16 21:08 siendo queda alguna idea increíble Ivano realidad sigue la caja hay

Voz 26 21:15 lleva tres años cogiendo polvo queda claro que muchos de los

Voz 27 21:18 en sirios que compramos con toda nuestra ilusión no son muy prácticos

Voz 0136 21:22 para el día a día pero quién no ha sucumbido

Voz 2 21:24 atenta es pese a la tentación

Voz 0136 21:32 los que habéis estado con nosotros durante los últimos de días sabréis que hemos estado con Osona la vida arrastrando arrastrando porque no atina vamos a saber qué era no cuando los sondeos llevaban se iban acercando pero ninguna tiraba hasta que llegó el miércoles y entonces Yamón oyente

Voz 6 21:52 luego llamó otro paso esto

Voz 28 22:21 pues suena a la vida me suena lo mismo me equivoco pero no se a un camión descargando los contenedores

Voz 0020 22:29 vamos a camión descargando a de basura descargando los contenedores de basura mira sabes quién te va a dar la respuesta

Voz 28 22:40 pues no Bernie

Voz 0020 22:42 en el basurero rockero que justo unos acaba de llamar decimos Mira así como sabes que tenemos eso da con el oyente que nos envió la nota de audio que no lo explica demasiado justo no ha llamado Bernie hora ver ni buenas noches te echamos de menos ayer aquí en El Faro ah vale vale vale vale vale bueno oye dile Enrique

Voz 0723 23:05 el sonido de de esta semana es un camión de la basura descargado los contenedores

Voz 28 23:12 pues yo diría que sí

Voz 0020 23:15 sí lo tienes que saber porque descargas los contenedores de basura

Voz 28 23:19 claro claro es igual igual me equivoco pero el sonido los cubos chocando contra el camino es su característico yo diría que es un absurdo la bien

Voz 0020 23:27 porque sabes de camiones de la basura

Voz 28 23:29 yo porque trabajó en un hotel por las noches hay aquí se les oye muy bien cuándo descargar los contenedores

Voz 0020 23:36 entonces yo creo que ya lo vamos a dar por válido porque dos que coincidan en el sonido un experto porque trabaja y otro experto porque escucha yo creo que sino el oyente José Manuel

Voz 11 23:49 sólo los había dicho esto fijaos queridos amigos Éste es el ruido que hago cuando estoy descargando

Voz 28 24:00 Cameron

Voz 11 24:02 con la máquina eléctrica hice me ocurrió grabarlo grabarlo porque sólo las seis de la mañana me ha venido un ciudadano francés en calzoncillos que estaba aquí de una caravana sea puesto nombre porque no me dejo dormir pero bueno es mi trabajo de todos los días y en todo caso el que estaba mal aparcado el muchas gracias un saludo in me hacéis es noches muy amenas y maravillosas ya que casi siempre trabajo de noche y me hacéis una compañía que no tiene precio muchas gracias Isabel todos

Voz 0136 24:59 te vamos a decir al francés en calzoncillos que estaba en la caravana que se ponga la radio que se una con nosotros Alfaro para así llegamos a las dos de la madrugada una en Canarias escuchamos las noticias ir repasamos cuatro temas que hemos tenido durante esta semana hasta ahora

Voz 22 27:05 todo apunta

Venezuela acaba de expulsar a una delegación de europarlamentarios del Partido Popular que iban allí de visita ya a reunirse con Juan Guarido el opositor reconocido como presidente interino por medio centenar de países entre esos europarlamentarios está Esteban González Pons con el que hemos hablado en la SER Rafa Muñoz

Voz 27 30:22 el asegura que llevan retenidos durante horas en una sala del aeropuerto y que van a ser devueltos a España en el próximo vuelo

Voz 0617 30:30 Amado el Gobierno venezolano no nos ha permitido entrar la única explicación que hemos recibido es maduro no quiere aquí nos han retirado los pasaportes nos han pasado con exhaustivo control antidrogas necesarios no salen un cuarto

Voz 27 30:42 junto a González Pons viajan otros seis eurodiputados del Partido Popular Se trata de la primera delegación internacional invitada por la Asamblea Nacional desde que Juan Why do con quién pretendía reunirse

Voz 0020 30:53 se autoproclamó presidente lo peor de todo

Voz 0617 30:55 es que a nosotros nos saquen es que aún cortos y quitado cualquier posibilidad de que lleguemos a fondo hay dos cuando cuando un dictador apaga la luz cierra las ventanas ni deja oscuras Un país que va a pasar de las palabras a los hechos Maduro cae está más selecta de Corea del Norte

Voz 1452 31:11 el último en reaccionar esta expulsión ha sido el líder

Voz 27 31:13 el PP Pablo Casado que acaba de decir en Twitter que España tiene que liderar las iniciativas que pongan fin a la represión a la miseria provocada por el sanguinario dictador

Voz 0020 31:22 Maduro en Cantabria a esta hora siguen activos cuarenta

Voz 0127 31:25 hay ocho incendios forestales

Voz 2 31:30 hay unas setecientas personas

Voz 0127 31:31 la bajando para extinguirlos con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias la Guardia Civil ha abierto diligencias contra dos hombres como presuntos responsables de algunos de esos fuegos Miguel Ángel Revilla el presidente de la Comunidad ha colgado este mensaje en redes

Voz 0723 31:43 cuáles

Voz 7 31:52 una vez llegue contiene a Google como interino uno de los detenidos ácido bienvenido porque han denunciado los propios vecinos él solo piensa denunciar el pirómano

Voz 0127 32:04 en los deportes el Barcelona se ha proclamado esta noche por segundo año consecutivo campeón de la Copa del Rey de baloncesto se ha impuesto al Real Madrid por un punto noventa y tres a noventa y cuatro en la última jugada el partido ha estado marcado por una polémica falta no pitada y un tapón dudoso que ha hecho que los jugadores del Madrid se retirarán así el capitán del Barcelona Ante Tomic ha respondido en El Larguero

Voz 1 32:29 lo que significa dos años consecutivos que hemos aprobado el año pasado también hay que preguntar a los árbitros creo que segunda parte más prorroga ha sido ha sido uno

Voz 0127 32:41 más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 2 32:44 ese servicios informativos

Voz 1452 33:31 este es el cumpleaños feliz más famoso de la historia se cantó un diecinueve de mayo del año mil novecientos sesenta y dos quedaban apenas diez días para que el presidente de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy cumplirá cuarenta y cinco

Voz 0136 33:45 años el Partido Demócrata había envía

Voz 1452 33:47 dado a quince mil personas a celebrarlo con una enorme fiesta en el Madison Square Garden

Voz 0136 33:52 Nueva York la actriz del momento Marín

Voz 1452 33:55 honró interrumpió el rodaje de una película para asistir a la celebración mereció la pena el esfuerzo le bastaron poco más de cuarenta segundos para convertirse en la gran protagonista del acto gracias a esta felicitación de cumpleaños que acabamos de escuchar que es la más sensual que se recuerda tras escuchar ha dicho Kennedy dijo que ella podría retirarse de la policía a sólo tres meses después de este momento Mervyn aparecía muerta en su cama de Los Angeles es una de las cosas que aprendimos la noche del cumpleaños que fue la de lunes hablamos de un montón de cosas que tienen que ver con cumplir años reflexionamos sobre lo que supone psicológicamente una cifra redonda por ejemplo

Voz 0136 34:37 PRI el cumplir cuarenta o cumplir cincuenta también sobre lo que supone jurídicamente cumplir dieciséis o dieciocho au setenta los cumpleaños Nos dieron para mucho ya sabéis que hay enormes fiestas que celebran los famosos nosotros aquí anoche también no salimos de carril porque quisimos hablar del cumpleaños de un poeta Rafael A Alberti que vivió casi hasta los cien años hija Agatha parda que nos acompañó esa noche del cumpleaños fue Marta Sanz Nos cuando muchas cosas por ejemplo no habló de su infancia de su familia de cómo ha ido desarrollando su trayectoria profesional vinculada siempre a ese término tan complejo que es la cultura

Voz 1519 35:23 cuando estábamos en Benidorm yo creo que mi madre se debía aburrir muchísimo y entonces pues con unos amigos montaron un grupo de teatro y hacían teatro además muy muy vanguardista para aquellos momentos y muy comprometido recuerdo que que pusieron en escena el delito en la isla de las cabras de Hugo Betty y entonces claro mi madre estaba en casa memorizando los papeles y cuando llegaba el día de la del estreno yo estaba muerta de miedo porque a mí eso me daba me me producía pánico que la imagen de mi madre pudiera estar puesta en tela de juicio sea mi madre era la mejor del mundo y no lo podía hacer

Voz 0723 35:59 Kaká confundir bajo bajo ningún concepto

Voz 1519 36:03 y recuerdo una vez pues que el director me dijo acércate al escenario dile a tu madre que hable más alto noventa eso me me producía es una una reacción física que hasta que es bastante mayor cada vez que iba al teatro pues yo tenía una empatía muy especial con los actores en el sentido de que me da muchísimo miedo que se equivocaron yo no quería que se equivocara entonces no se puede disfrutar de una obra de teatro pensando ay Dios mío que es que que se va a equivocar Carmen Machi o que sea entonces luego afortunadamente una amiga mía la actriz Clara Sanchís me dijo dice Marta no te preocupes dice Si somos muy profesionales y sabemos improvisaron muy bien tú ya me volvió a introducir un poco en el en en en esta maravilla

Voz 1452 36:46 Marta has dicho muchas veces que tú eres heredera de la oralidad de tu madre que eran minuciosa y con cierto gusto por lo escatológico

Voz 1519 36:57 esto yo lo cuando en el comienzo de una novela que esta sí que es autobiográfica que es la La lección de anatomía que comienza con un capítulo que se titula el día del parto de mi madre

Voz 1950 37:07 entonces yo

Voz 1519 37:07 yo recuerdo desde desde muy muy pequeña escuchar los relatos minuciosos escatológico sensoriales llenos de colores sonidos olores que que me hacía mi madre de del día que que que a mí me tocó nacer el catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y siete entonces claro lo hizo con con con con tanta habilidad con un estilo tan naturalista y en el fondo tan aterrador que que de alguna manera motivó que yo decidiera que jamás en la vida iba a tener hijos simplemente por miedo por miedo por miedo

Voz 1452 37:44 mira lo parto al dolor a ya está así más este ahora ella se queja y me dice

Voz 1519 37:50 la mía no era para tanto en realidad

Voz 1452 37:52 has hablado del catorce noviembre tu cumpleaños esta madrugada el faro gira alrededor del cumpleaños que han sido los cumpleaños para ti como los celebradas de pequeña como los celebradas ahora muchas veces se considera el cumpleaños testigo de la vida de uno solamente como se celebra con quién ya de muestra la diferencia entre un año y otro entre una edad y otra cómo es la vida a través de los cumpleaños de Marta Sanz

Voz 1519 38:18 bueno a mí de toda la vida me han encantado me gustó muchísimo celebrar los cumpleaños cuando era pequeña me imagino que por las mismas razones que a casi todos los niños y los regalos el hecho de crece el hecho de tener un año más para sentirte más mayor vivir una vida en la que tienes la sensación de que el tiempo no pasa no pasa y cuando cumpliré cuando cumplirá nueve antes era era como una cosa como una especie de reloj blando daliniano pero que nunca te te llevaba al lugar en el que tú querías estar y también los disfruten mucho de adolescente y lo sigo disfrutando mucho ahora que ya ha cumplido cincuenta y uno este año me tocan los los cincuenta y dos lo digo porque en Wikipedia pone cincuenta y dos años no señor soy de noviembre tengo cincuenta

Voz 0723 39:03 cuenta todavía

Voz 1519 39:06 ahora no los celebro con con con el esplendor y el boato que me gustaría muchas veces por la falta de por falta de tiempo porque lamentablemente la vida cotidiana pues pues se nos come y es muy difícil encontrar espacios pero sin embargo sigue sigue celebrando las las décadas los cuarenta a los cincuenta y lo hago siempre intento hacerlo con grandes reuniones de amigos de todas las épocas de la vida por supuesto también con una nutrida presencia Familia

Voz 1452 39:35 ya Marta nos queda poco tiempo pero quiero hablar contigo de la cultura es un tema amplísimo es dificilísimo que en cinco minutos lleguemos a ningún acuerdo pero hay una frase que me encanta tuya no sé si la leído en alguna entrevista pero dijiste y cultura hasta en la madre de Marco el de mono a medio

Voz 2 40:17 pues mira yo no yo no yo no me acuerdo es muy probable que tuviera haya sido una tarde una mañana

Voz 1519 40:23 yo dijera eso yo yo a lo que me refiero con eso es que hay veces que pensamos lo en ese libro que tu tienes entre las manos es notan incendiar incendiario que es una reedición no claro de salir ileso es pensamos que la cultura es la guarnición del filete pensamos que la cultura es una cosa de de adorno que es algo que sea ornamental que es algo sin lo que se puede vivir yo no estoy de acuerdo para mí la la cultura es algo extremadamente vital la la cultura no sirve para conformar valores buenos

Voz 1452 40:54 malos o regulares

Voz 1519 40:56 todos los textos y de todos los personajes de un programa de televisión de la del del mono a medio o de la madre de Marco de

Voz 0020 41:03 Rascón Nico of o quién tú quieras Podemos

Voz 1519 41:07 eh extraer algo que de alguna manera vamos a metabolizar iba a formar parte de nuestra de nuestra visión del mundo

Voz 13 41:23 buenas noches llamada equipo If habaneros respeto al cumpleaños tengo que decir

Voz 1950 41:32 dos que nunca célebre

Voz 13 41:35 mi cumpleaños con una fiesta e ir el año pasado por primera vez tuve una tarta de cumpleaños la sorpresa fue tan inesperada la emoción tan grande qué tengo que reconocer que me saltaron las lágrimas

Voz 16 42:36 hablando el tema los cumpleaños nosotros hace muchos años en caso que no celebrábamos los cumpleaños hasta que bueno pues mi madre enfermó dijeron los médicos que queda le queda poco tiempo eh bueno ese poco tiempo se fue alargando llegamos a su cumpleaños idea sí como era un cumpleaños que ya nadie esperaba que lo íbamos a celebrar nos reunimos toda la familia y fue un cumpleaños maravilloso pero no solamente celebramos ese cumpleaños mi madre aún aguantó dos años más contra toda expectativa y fueron tres cumpleaños estupendos había que verla era era como a un bebé de setenta y tres años setenta y cuatro existente cinco años soplando sus velas eran maravillosos eran cumpleaños estupendos ya no podemos celebrar los porque este verano nos dejó pero buenos recuerdos otros tres cumpleaños que nadie esperaba ni los mismos médicos como algo maravilloso

Voz 24 44:02 no

Voz 22 45:15 de mi cumpleaños que se en mayo si empresario reprimen a acuerda es una amiga mía porque da la coincidencia que cumplimos los mismos años mismo día invicto momento entonces pues somos lacrimógenos acordamos y luego cumpleaños celebrar pues son de mi marido que lo celebrado el día de San Valentín e Isabel libramos ese es el cumpleaños lo que ocurre es un regalo porque claro ciudad cumpleaños enamorados une Cumpleaños Feliz Cumpleaños feliz ustedes sean dos amigos de parche allí hola Amara alfareros y Eraso y Nuria de Madrid creo que para los que nacimos en los años setenta la canción de parchís es la canción de cumpleaños yo tengo cuarenta y ocho años si todos los años la la escucho además me

Voz 11 46:40 mientras mete muchísima alegría

Voz 22 46:42 al respecto a los cumpleaños yo soy muy tímida siempre me ha dado mucha vergüenza suele al centro de atención entonces en el momento en el que me canta el cumpleaños feliz y tocar el ritual de soplar las velas lo paso un poco mal ya no tanto pero hasta hace relativamente poco pasaba mucha vergüenza en cambio disfrutó muchísimo o cantando se lo ha a los demás me parece me parece un momento muy muy especial

Voz 14 47:15 eh

Voz 0136 47:36 hemos visto mucho descubrir cómo celebraban los oyentes sus cumpleaños los cumpleaños de la gente que querían ir aquella madrugada aunque hablamos de un montón de gente que cumpleaños en la madrugada del doce al trece por ejemplo Antonio Machín Joselito Gurruchaga Jennifer Aniston nosotros nos centramos en como Cela celebraban los cumpleaños el poeta Rafael Alberti que pasó de hacerlo casi en la intimidad a celebrar grandes fiestas nos lo contó Benjamín Prado quién le acompañó en muchos de sus aniversarios

Voz 2 48:16 yo recuerdo los

Voz 28 48:22 fío de Escudero como decía ayer que eran en realidad íntimos tan de poquita gente tan de personas tan cerca para saber qué es yo muchas veces pensaba Hole alguien tan grande como Rafael Alberti esté es el señor que era íntimo amigo de Picasso Caribe Irene duda sí que hace conmigo y con dos amigos de aquí de Las Rozas celebrando su cumpleaños no solamente celebrado sino aparentemente siendo feliz estando relajado y tranquilo con su con su familia elegirá de lo que suele ser la mejor familia muchas veces por otra parte el matrimonio formado por sus amigos Luisa mal ir Jaime Martí que vivían aquí en Las Rozas de la madre la madre de ella y los niños si yo muy íntima yo sí que recuerdo que aquello me extrañaba aún un poco porque claro yo estaba hablando estaba viendo delante de mí a un señor que ahora mira cómo alguien recortado de los libros de texto y echado a andar por las calles después fue creciendo después fue creciendo y el cumpleaños de Rafael se convirtió en enero una especie de celebración multitudinaria recuerdo unos últimos años eh en Cádiz donde ya pues había mucha gente un lo muy grande actuaciones y un poco un poco de todo también era muy divertido no pero quizá yo recuerdo con más nostalgia aquellos no por sentido de la propiedad sino porque gran más más en petit comité accesible todo pues aquellos en casa de de Jaime Elvis en Las Rozas pues en seis personas en un salón familiar no

Voz 0020 50:02 venga in estos que eran grandes fiestas Alberti se desenvolvía bien

Voz 28 50:08 bueno él estaba rodeado en el sentido de que estaba en el centro donde estaba cuentan aquella anécdota de de creo que era Alfonso XIII no cuando están en el exilio ya a cena alguien le define no no no respeta el protocolo IMD sentarlo en el centro de la mesa los cierta un extremo y alguien le dice que vergüenza Majestad no poner usted mi centro de él respondió no el centro de la mesa hasta donde me siento yo en el caso de Rafael que era un Rey de los que a mí me gustan a raíz de la poesía la verdad que donde el donde al a su alrededor se formaba un círculo y de manera tan notoria que que hoy en día Si por algo Nos distinguimos aquellos que fuimos amigos íntimos de Rafael es porque seguimos siéndolo porque él sigue haciendo de pegamento incluso después de de muerto este es un bote que le quitas la tapa unos sesenta nunca no yo recuerdo aquellos cumpleaños también bueno pues me divierte no porque lo sabes qué pasa gente como Rafael pues pues aparte de que después de muertos hace muchísimos amigos todo el mundo en Haití de Rafael Alberti o sea en Bir había un una pugna de mucha gente por acercarse a sus sus minutos les decía porque estamos hablando de un poeta adaptamos habla de un presidente del Gobierno ni de un banquero ni un millonario es bueno su único patrimonial a la poesía y me hacía gracia que tanta gente se acercara ya cercana al

Voz 0617 51:41 minutos le advertí que contaron luego

Voz 28 51:44 cosas

Voz 0136 51:46 eh que a mí me

Voz 0020 51:47 soltaba un poco chocante estoy visualizando a Alberti muy mayor sentado en un asiento enorme de mimbre con su mujer Asunción llevándolo una tarta con una vela y todo rodeado de prensa

Voz 28 52:10 bueno pero probablemente su llanuras Rafael sino sólo la cáscara era sólo la parte de la parte de fuera de él Rafael llevaba ya en esos últimos años tiempo pues bueno pues era un hombre mayor que el siempre había una de las cosas por cierto que siempre repetían sus cumpleaños es que tenía toda la intención de vivir ciento quince años nunca supe porque ciento quién fino ciento veinte o ciento trece pero ya es decir un quince por desgracia no llegó a tanto el año noventa y nueve hace ahora veinte si en esa última etapa el estaba ya muy ajeno a sí mismo estaba ahí había una cosa muy bonita siempre lo digo no es Rafael que no pues no se lo iba a visitar su hija y no sabía quién era realmente pero acordada en sus poemas y entonces el decían Rafael cómo era aquello la buena amiga micorriza blanca los blogs la pactaron al pie de las aguas lleva repitiéndose los problemas y a mí me decía mucho

Voz 28 53:12 y darme cuenta de que cuando había perdido la memoria para todo lo demás en lo único que se había quedado a lo único a lo que se había quedado agarrado a un clavo ardiendo a sus a sus poemas eso no es una una maravilla no yo en fin una demostración de amor por su trabajo El por su vocación impresionan

Voz 0136 55:03 tuvimos un montón de notas de audio que acompañaron a las entrevistas que hicimos a quiénes forman el FAR

Voz 1452 55:10 cada noche con nosotros pero también tuvimos llevadas en directo por ejemplo nos gustó mucho

Voz 0136 55:14 lo que nos contó Antonio

Voz 17 55:16 que es un profesional de la sorpresa mi mujer poroso modisto

Voz 28 55:24 en engaños Le Lay sea una fiesta sorpresa mi hija cuando dices sesenta me me dio una gran sorpresa fue un viaje en globo algo extraordinario que aconsejo a todo el mundo

Voz 0020 55:37 en Cataluña

Voz 28 55:39 sí tengo un cumpleaños Mara que necesitaba contaros lo de un amigo mío que ha hecho sesenta años el día diecinueve de noviembre himnos ha invitado a una fiesta en un concierto de catorce canciones compuestas por él sabías que cantaba no sabe que vamos a saber sabíamos campo estaba la guitarra y tal vez sea citó allí oye os invito a Valencia todo pagado vamos todo pagado el hotel de la noche llegamos dilemas el otro día un concierto de catorce canciones dedicadas a sus amigos algo extraordinario es el mejor cumpleaños que he vivido en mi vida maravilloso

Voz 0020 56:23 yo original Antonio que originado su obra

Voz 28 56:26 se originó tomando nota

Voz 0020 56:31 con muy buena idea sí sí sí es una muy buena y otra cosa En cuanto a las sorpresas cuando preparaba la fiesta sorpresa para tu mujer ella sospecho pilló desprevenida completamente

Voz 28 56:44 absolutamente desprevenida porque ella debida fuimos a comer mis hijos y yo yo tenía preparado con un gancho con mi hermano pues el llevarla a un local al sitio teníamos ahí la fiesta con amigos y amigas que ella hacía tiempo que no veía años y ella empeñada en ir donde pensaba ir donde quería llevarla y al final conseguir que entrar allí bueno fue un impresionante se quedó bueno de momento pues no sé si si algo

Voz 17 57:14 algo extraordinario

Voz 13 57:25 hace diez días cumplir cuarenta años no se las cifras redondas dicen que no son importantes pero bueno para mí sí que lo está haciendo difícil ha sido no me planteo muchas cuestiones me planteo cuestiones como que ya es la hora de dar la vuelta al jamón en el Plantío también que cuando te mueres a partir de los con entradas mucha menos pena que cuando te mueres ante sí la verdad bueno quiero morir dentro de mucho pero es otro hándicap cumplir años que me planteo que mis hijos son unos sinvergüenzas porque me regalan no salir Potts unos auriculares inalámbricos en el súper fiesta aunque con mis amigas y mis amigos

Voz 6 58:11 huy mis hijos

Voz 13 58:13 el siguiente cuando fui a conectar los con móvil Miquel inmóvil me llamó a comen en Habbo porque los dos de nueve años a niñas niños habían cambiado la configuración de mi teléfono y le habían dicho así que no me llamó como me llamó sino que me llamó con no

Voz 6 58:29 cola creo que

Voz 13 58:33 estos cuarenta van a ser duros

Voz 10 58:43 yo pertenezco a una generación en la que los padres no celebraban el cumpleaños de sus hijos mi casa nuestra madre Nos hacía nuestra comida favorita que en mi caso eran albóndigas y natillas y comprábamos una tarta en un sitio mítico de Madrid que se llamaba La Casa de las tartas que tenían todas del sabor que pues en un dedo de mantequilla con ese trauma de la infancia el cumpleaños de mis hijos les he celebrado por todo lo alto siempre inflando todos los globos que los pulmones me daban de sí y metiendo en las piñata todos los caramelos que podía

Voz 0136 1:00:40 la madrugada del martes trece de febrero celebramos el Día Mundial de la radio con una jornada de puertas abiertas será el tercer año consecutivo de La Ser pero el primer año para este programa para Alfaro por prime cada vez como digo el faro se iluminó desde el estudio junto a un montón de oyentes que vinieron a acompañarnos desde Huesca desde Sevilla desde Madrid llenaron este estudio de Gran Vía treinta y dos de complicidad de simpatía de mucha emoción en muchos momentos pero muy especialmente cuando descubrieron que la Gata parda a la que invitamos a celebrar este Día Mundial de la Radio era Gemma Nierga hacía un año y medio que no se sentaba ante un micrófono de la SER

Voz 0723 1:01:35 qué qué os voy a contar Attiyah ya los oyentes que están al otro lado y que y que hemos compartido juntos toda la vida toda pero bueno es verdad que hace un año y medio que no me sentaba ante este micrófono iba quedando lejos cada vez está más lejos con lo cual cada vez duele menos y supongo que por eso y me he podido sentar aquí bien tranquila feliz con una normalidad que me extraña a mí mi a mí misma sabes sea me siento aquí como si me hubiera ido ayer lo siento así siento que es mi casa mi casa mi emisora mis compañeros esto sí que huele como ha olido toda la vida por eso te digo hace tiempo queda lejos sin embargo lo siento tan cerca

Voz 1452 1:02:26 no sé si tú eres del todo consciente imagino que sí de que acabas de comentar y de que los oyentes hemos sido testigos de cómo has ido creciendo

Voz 6 1:02:37 de cómo llegas a esta emisora siendo veinteañera que es hablar por hablar arroba La Ventana Hoy por hoy

Voz 1452 1:02:44 un sean triste cien se alegraban con lo que te pasaba has notado que es en triste cedieron cuando da la sensación de que twist un novio que te quiso mucho que era la Cadena Ser

Voz 0723 1:02:58 y de repente te deja sí sí yo no te un cariño de los oyentes enorme inimaginable nunca nunca hubiera podido soñar que en el momento que me sentí menos querida porque evidentemente cuando te echando en sitios porque no quieren que en ese momento es cuando más cariño notaría de de los oyentes de mis compañeros también de mis compañeros porque era muy sorprendente como cada uno me enviaba un mensaje un recuerdo algo que habíamos hecho juntos algún compañero de una emisora de una ciudad me decía tú me diste paso un día en una móvil tuviste de bolo por tanto en los momentos más duros era cuando más cariño tenía de de los compañeros de los oyentes yo quiero agradecer a todos los oyentes que cada vez que me los encuentro por la calle Undiano una cola en un teatro de Nueva York y de un chico que empieza a llorar detrás de mí pero a llorar IVE que yo lo en a mirar como extra le pasa algo y al final se dirige a mí me dice es que nunca me hubiera podido imaginar que estaría junto a Ci porque te escrito cartas para despedirte no no la llevaba encima pero pudimos charlar entonces he tenido como pequeños momentos que para mí han sido joyas de poder dedicar a cada oyente como cinco minutos de charlar con ellos además te digo una cosa Amara cuando ocurre lo que a mi me ocurrió es un una bajada tan grande a Jiménez decir a los infiernos bueno aún a la humildad no más profunda te sientes tan poca cosa que a partir de ahí todo es crecer yo creo que cada oyente cada conversación con cada oyente ha sido como un eslabón que ellos me construían para que yo me creyera que las circunstancias en un momento hacen que que que no te quieran en un sitio pero acabas entendiendo que no es un drama la primera persona que llamaste

Voz 1452 1:05:19 este mi marido me han despedido a mi marido

Voz 0723 1:05:22 siempre has dicho no lo Djamel envió un whatsapp le dije me han despedido voy a llevar a casa estarán despiertos los niños y como no quiero llorar ni quiero que me vean mala cara tú lo sabes pero no hablaremos del tema y así fue llegue a casa dije hola qué tal está el arte de disimular no siempre

Voz 1452 1:05:48 has dicho que que tienes mucho la tuviste sabías que se avecinaba algo bueno

Voz 0723 1:05:58 ahora yo te voy a contar yo desde que entre en esta emisora cada vez que un jefe me llamaba cada vez yo decía hay me van a echar hay que hay que ya no les gusta el jefe me decía hoy y mira que queremos que presentes los Ondas con Gabilondo yo así falta quería que presenta qué bien me llamaba al año ahora sí porque yo soy así hay un tipo de persona que es que siempre imaginamos lo peor pero en realidad es una trampa que nos hacemos para que cuando ocurra digamos bueno es toda la intuición que tuve ese día esa noche vamos a hablar de

Voz 1452 1:06:45 de una etapa gloriosa para esta casa para los oyentes y para el programa La Ventana que fue esos años en los que hiciste un equipo nuevo en los que crease una complicidad muy especial con los oyentes en los que qué hiciste un programa heredado de sarda no convertirse en una cosa que tiene mucho que ver contigo y con con tus colaboradores fue una etapa muy bonita para ti pero vital mente también muy difícil que son muchas veces el oyente no lo sabe pero como tú dices no lo lo acaba sabiendo todo porque acaba intuyendo que algo pasa de pasaron cosas gloriosas y algunas muy tristes como grandes pérdidas como se llevan esas pérdidas cuando uno tiene que abrir el micro a las cuatro hicieron buenas tardes son las cuatro las tres en las Islas Canarias

Voz 0723 1:07:37 bueno porque esto es muy difícil y de hablarlo yo no lo he hecho nunca hay y me cuesta eran día eran años no días años muy duros porque como dices Mi familia tuvimos la de la desgracia de perder gente muy querida y colocarse cada día a las cuatro hola buenas tardes era era una tarea titánica pero que yo intenté llevarla lo mejor que pude no la muerte de mi sobrino Daniel con cuatro años iba al Valle Hebrón me cogiese metro esa línea verde bajaba en Cataluña iba a la radio volvía murió mi hermano con treinta mis años murió mi madre también una muerte prematura setenta años yo hacía programas siempre la única vez que me que me rompí es con la muerte de look es curioso cómo cómo lo otro no porque otros otro no lo sabía nadie Ivor tanto mi dolor era mimo ignora no lo quería compartir con los oyentes pero el de Ernest Lluch era tan público que ese día se abrió el micro yo llevaba toda la noche en casa de Ernest con las hijas y ese día si me rompí

Voz 1452 1:08:57 yo asesinado por ETA

Voz 0723 1:08:59 Ernest Lluch asesinado por ETA no pero claro todas las circunstancias hay que saber las esos días mi sobrino Daniel ya estaba agonizando los médicos nos decían le quedan días sea cuando muere Ernes Lluch asesinan yo venía del Valle Hebrón icono mi hermano veníamos de pensar donde moriría Daniel si en mi casa o allí era tan duro era tan duro todo que yo creo que la muerte de Ernest fue como el decir algo más por favor que que horror no como la vida te puede enviar cosas tan malas tan dolorosas pero cómo podemos seguir amando la vida ahí luchando y aquí estamos a pesar de todo a ti también te han ocurrido cosas a los oyentes y aquí estamos uno se coloca delante de un micro delante del cajero del Mercadona que maravilloso también eso es oro puro no el es decir bueno pero es la vida es que tenemos que vivirla y eso es lo que a mí me mantuvo durante esos años como dices tan felices profesionalmente porque la época de la Ventana fueron quince años gloriosos construyamos un programa nuevo secciones eh que tenía mucho que ver conmigo no con con los latinoamericanos con Álvaro Álvaro Vargas Llosa con Ariel Rot con con los locos con la cárcel con los niños todo era crear crear crear parir es hacer radio sin embargo Mi vida era parecía que se destruía no pero bueno aquí estamos

Voz 1452 1:10:47 cómo ha sido tu vida en este año y medio en durante el que no te hemos podido seguir aquí la pista has hecho muchas cosas en TV3 pero con

Voz 0723 1:10:58 ha comido cuentas tu vida a los oyentes bueno les cuento qué qué es esa cosa que te dicen deba Barça crecer es una oportunidad se cierran las ventanas puertas que yo lo tuve que oír tantas veces que llegó un momento ya que lo odiaba porque pensaba bueno no sé si se me van abrir puertas no lo sé hubo momento que decía esto es una mierda hay iba está ya no me digáis es una oportunidad de repente empieza a cambiar todo cuando una persona te llama y te ofrece un trabajo que que te hace ilusión y esa persona pues es Ricardo Trail que me llama me ofrece que vaya Cataluña Radio hacer entrevistas sería lo recuerdo perfectamente porque noté que por primera vez algo me hacía ilusión Le dije que sí pero es que el cava una semana llegaba Marie Claire y me decían si quería escribir entrevistas políticas entonces como que cada llamada nueva te va ayudando a que tú creas que puedes trabajar en cosas muy interesantes porque qué te cuento es tomara porque yo salí de aquí pensando que no trabajaría nunca más bueno porque por unas circunstancias que no vienen al caso tumoral y tu autoestima se van erosionando Issam desde aquí pensando bueno da igual no trabaja además en cambio te das cuenta que vas trabajando creciendo y que construyes una nueva Gemma eh más valiente más atrevida más chula

Voz 1452 1:12:52 hace un programa en el que entrevistas a los padres de Cervera es de políticos antes de periodistas de presentadores tu padre

Voz 0723 1:13:03 sí sí

Voz 1452 1:13:05 Si un fuera hacer esa misma entrevista a tu padre para que hablara de Dati que cree escribiría tu padre