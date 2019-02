Voz 1 00:00 por Mara Torres no

Voz 1280 00:51 la vida está llena de pequeñas y grandes decisiones que nos hacen dudar a diario está el famoso que me pongo o el también famoso que comemos pero llega un día en que tienes que decidir entre dos opciones que pueden marcar tu vida

Voz 2 01:07 odio me comprometo o no me comprometo digo que sí a un trabajo en otra ciudad o me quedo donde estoy puedes dudar entre dos amores entre dos ciudades entre dos formas de vivir entre dos partidos políticos entre ahorrar o gastar entre ser fiel o no serlo puedes dudar entre tener hijos o no si decides que si entonces tus dudas se multiplican

Voz 1280 01:38 sí vivir es dudar dudar es pensar vivir es pensar así que pienso luego existo o no esta noche hablaremos de la duda con una psicóloga para haremos también con un filósofo con un politólogo con una experta en arte y tenemos a partir de las dos de la madrugada aún Gatopardo muy particular a vosotros esta madrugada os pedimos que nos digáis cuál ha sido la decisión más importante que os hizo dudar cuáles son esas pequeñas dudas que os llevan un montón de tiempo carne o pescado pavo pollo falda pantalón Seat miráis a la gente que duda

Voz 4 02:21 o que no duda

seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y las llamadas en directo la recibimos en el novecientos cien ochocientos tenemos una la vida que arrastramos desde el jueves porque anoche como sabéis hicimos un especial en Plasencia sobre el campo y los espectadores que nos acompañaron descubrieron inmediatamente el suena la vida que no sabía dejado Carlos de Ita así que retomamos el que dejamos pendiente el jueves yo vamos a comenzar con una canción que deja abiertas todas las puertas letra de Osvaldo Farrés en la voz de latín

Voz 6 03:22 siempre que pre muy ante Rusia pre MRS y así pasa con los deseos era Hong es hispanas es caer bien estás bien quizás

Voz 0362 05:57 hola buenas noches para y José Manuel yo soy bastante dubitativo y que no en todos aspectos sobre el todo me cuesta más en el tema de corazón el tema del amor

Voz 8 06:09 de las buenas noches Chase Fragueiro es hija quienes para nuestra Mara da de niño que quería ser Nayar no dude que quería salir de aquella pequeña ciudad de provincias no duden lo que quería estudiar no dudé cuando conocía el amor de mi vida no dude cuando quería tener hijos no dudo de mis ideales de libertad

Voz 1280 06:48 el edad fraternidad no duda

Voz 8 06:50 todo el amor que tengo a los míos pero dudo de casi todo dudo entre ir por Sagasta o por Carranza dudo cuando tengo que elegir una alfombra dudo si seguir queriendo un amigo que mi traiciona dudo cuando alguien dice que me quiere irse que es mentira la vida te da

Voz 9 07:20 con dudas

Voz 8 07:22 y te da certezas buenas noches blanca

Voz 10 07:29 a ver

Voz 3 07:38 sí

Voz 11 07:41 tras el principio de la sabiduría Aristóteles pues en nuestros hoteles tenía razón de ser una persona me sabía porque siempre he dudado

Voz 1280 07:52 sigo dudando de hecho hoy

Voz 11 07:54 tenía dudas de si mandar o no un audio se Nuria de Madrid buenas noches y un abrazo para todos

Voz 12 08:09 soy Nacho toda la tarde dando sobre si mandaron no un audio y cuando me animo de surge la que mandarlo porque hablar de la duda sería como hablar de Mi vida es toda mi vida

Voz 13 08:22 desde las pequeñas dudas sobre qué comer o vestir hoy hasta las más trascendentales sobre el trabajo la escasa toda decisión es una duda y a veces hasta cinco sobre decisiones que ya tomé en resumen

Voz 12 08:34 dudo luego existo hasta otra

Voz 1280 08:45 hemos comenzado este faro dedicado a la duda con lo que no son aparto aportado José Manuel Blanca Nuria in Nacho José Manuel a eso no que dudaba sobre todo en el tema del amor en todo lo relacionado con el corazón Nuria aportaban esta cita de Aristóteles la dudas el principio de la sabiduría Nacho decía toda la tarde está dudando sobre si enviar una nota de odio no luego dudo sobre decisiones que ya tomé dudo luego existo luego quién no ser identificado con esto que ha contado blanca no duden que quería ser mayo o en que quería salir estudiar no dude entre el amor de mi vida tener hijos y Lugo todo de casi todo porque calle voy sí el hijo una alfombra o otra si seguir queriendo alguien que me traicionó dudo de alguien que me dice que me quiere y sé que es mentira la vida está llena decía Blanca de dudas de certezas vamos a arrancar con la los Sofía aprovechando que nos ha dejado Nuria esta cita Aristóteles oyentes ya conocéis a Ruth Carrasco es profesor de Filosofía en la Universidad de Barcelona es el profesor en el que se inspiraron los guionistas de la serie Merlín ambientada en una clase de Filosofía que se puede ver ahora en Netflix detuvimos ya en el foro de la clase y ahora tenemos un montón de

Voz 2 10:26 consultas que hacerle sé qué tal buenas noches bienvenido de uno Alfaro muchísimas gracias

Voz 16 10:32 meterme nuevo hombre en este faro que

Voz 2 10:35 era sobre la duda era fundamental que te llamamos para preguntarte cosas como vivir es dudar

Voz 16 10:45 bueno la verdad es que ojalá ojalá fuera si no ojalá realmente hubiéramos convertirse sobre nuestra vida una duda permanente no la realidad parece que parece ser unos lo contrario no es decir parece que estamos ante un mundo que está obsesionado en en fabricar individuos de una sola pieza sabes gente con respuestas claras gente con conexiones seguras con caminos perfectamente definidos en un mundo así la la reflexión se ha convertido en todo un anomalía no el hecho mismo de dudar ir a hacerlo con con la radicalidad no que sería posible innecesario se ha convertido ya en una acción que preferimos ahorrarnos la no

Voz 2 11:27 porque vivimos en una sociedad en la que parece que cuesta mucho cambiar de opinión no que cuesta mucho que unos reconozca que no sabe algo

Voz 16 11:35 sí efectivamente no aquello que decía Sócrates no de que de que sólo sé que no sé nada es algo verdaderamente insólito en nuestras sociedades yo por lo general me cuesta mucho encontrarme con con gente que esté dispuesta a cambiar sus propias convicciones no es como si una vez que tiene ya una determinada convicción pusiera es el piloto automático y de repente pues no estuviera dispuesto a plegarse a las razones que te puede presentar alguien con el que no estoy de acuerdo

Voz 2 12:03 si eso pasa mucho por ejemplo los debates son las tertulias que vemos en televisión que parece que no convence por los argumentos del otro o no o que no reconocer que otro le ha convencido

Voz 16 12:15 y eso yo creo que es una prueba inequívoca de que el dudar si

Voz 2 12:18 sí pero siempre dentro

Voz 16 12:21 eliminados Limited no es una duda con muy domesticada porque en determinados contextos claro no puedes dar tu brazo a torcer o sencillamente cuando estás escribiendo un argumento no queda bien decir que ostras esto quizás habría que pensarlo quizás habría que replantearlo saque propugnado parece que está bien visto mar pero por otro lado parece que dudar en según qué contextos pues no parece lo más apropiado no lo interpretamos como una señal de que es una persona Bill vacilante e quebradiza en sus convicciones osea que no está claro qué valoración social merece por ejemplo una cuestión

Voz 17 13:00 como tan sencilla como han hecho dudar

Voz 2 13:04 es más feliz el que piensa o el que no piensa

Voz 16 13:09 bueno está esa famosa frase no que dice yo no me como la olla no es la de aquel que pretende auto excluirse no de aquellos que piensan y dicen que dice que el hecho que no comérsela olla es más feliz pero es curioso que uno analiza la vida de la persona que ni que ese tipo enjuició y lo primero que se da cuenta es que dista mucho de ser una vida feliz yo no sé si no hacen pensar nos puede traer la felicidad pero lo que sí es verdad es que si uno separa a pensar lo que significa una vida feliz puede como mínimo no intentar saber de qué está hablando cuando lo de la felicidad y eso no es poca cosa

Voz 2 13:52 vienen rupturas clases en la universidad trabajas con gente joven hay algo que acompaña a los adolescentes durante mucho tiempo que son esas dos palabras no sé qué vas a estudiar no se quieres estar aquí o allí no sé qué es comprometer de o no no sé que ves inherente también ha cuando uno está madurando no

Voz 16 14:15 yo creo que sí y que además lo que pone de manifiesto tratándose por ejemplo de de adolescentes es su resistencia no va a verse obligados entre la tesitura de tomar decisiones por qué en determinado momento de su vida se tienen que verse obligados a comprometerse con una determinada opción de estudios o de trabajo yo creo que lo que hay ahí en ese eh no se muchas veces escueto oí reproducido una manera lánguida no es una cierta resistencia inconsciente creo yo pero que pone de manifiesto como una especie impulso no ha ha va a no dejarse atrapar no dentro de esta idea de que la gente tiene respuestas claras decisiones seguras y caminos perfectamente definidos

Voz 2 14:59 si citamos a Descartes tendríamos que decir eso de la duda es el principio de la sabiduría es el principio de la sabiduría dudar

Voz 16 15:09 por supuesto de eso no hay ninguna

Voz 2 15:12 duda ninguna

Voz 16 15:15 además yo creo por una razón muy distinta a la que se imagina de cara yo creo que he dicho dudar nos inquietan sabes no sé y no nos deja estar tranquilos su presencia es algo que que te obliga continuamente a mantenerte despierto yo creo que es en este sentido en el que la duda sí efectivamente es el verdadero punto de partida al final dudar es aquello que nos mueve porque sin duda no hay ningún tipo de aprendizaje

Voz 1397 15:43 y además sin filosofía eso es muy importante no porque

Voz 16 15:47 en Filosofía decimos que aprendemos porque buscamos la verdad y la verdad no la podemos no no nos podemos poner la buscan si tenemos claro todo lo que nos rodea sin no tuviéramos ningún tipo de duda no haría falta que nos pusiéramos a buscar la verdad por qué nos queríamos ya en en posesión de ella

Voz 2 16:07 que es uno de los grandes riesgos a los que hacías mención al principio de la entrevista no en una sociedad de grandes certezas en una sociedad que no progresa

Voz 18 16:16 claro por supuesto que tiene grandes certezas no progresa

Voz 16 16:21 efectivamente es decir el capital social está directamente relacionado con individuos que tienen ideas muy claras sobre cómo tiene que ser subida lamentablemente vivimos en una sociedad tan sumamente frágil e inconsistente que muchas de esas ideas es muy fácil que se vean contra dichas por las circunstancias de la vida cotidiana no es desde luego la mejor que se puede adoptar para empezar a hacer pido Sofía es cuestionar pero todo sospechar de todas aquellas mentiras que nos venden como verdades porque sino bueno en lo más probable es que pase lo que nos acaba pasando que nos cuelan goles por todos lados siempre

Voz 2 17:03 cerrar contigo y a aprender de lo que nos dices y sobre todo esa motivación que siempre tenemos cuando te escuchamos que es seguir haciéndonos preguntas

Voz 16 17:13 estupendo pues muchísimas gracias por haberme invitado y por haber planteó una cuestión tan interesante como es la las dudas estoy muy agradecido

Voz 19 17:21 buenas noches buenas noches

Voz 20 17:45 y

Voz 0362 17:51 hola mi nombre es el guerrero de la frase No entiendo a quién duda de todo pero nunca lo hace sobre sí mismo recordad ante la duda como os gustan las rimas fáciles de eso sí que no hay duda

Voz 19 18:08 muy buenas noches

Voz 13 18:12 noches Mara parieron todos eh ante la duda la mujer madura pasar la noche y hasta luego

Voz 1280 18:35 no se les escapa una a los oyentes de este programa bueno esto que estamos escuchando es la banda sonora de esa sería la que hacíamos alusión Merlín ahora se puede ver en que está ambientada en una clase de filosofía los guionistas basaron en Rot nuestro filósofo bueno llamó no otro filósofo con apropiación indebida pero en fin a quién acabamos de escuchar ahora en el faro ir íbamos a escuchar una parte en la que el profesor explica a los alumnos la duda de Descartes por cierto habéis oído también que Nuria huy a la cita de Descartes la duda ese principio la sabiduría Aristóteles también es cierto que Aristóteles ya dijo aquello no el ignorante a firmar el sabio duda reflexiona estamos hablando de lo mismo

Voz 0362 19:30 René de cara a diferencia de otros pensadores no empieza estableciendo verdades sobre cómo es el mundo

Voz 21 19:41 qué es el ser humano y que

Voz 0362 19:43 el alma él se pregunta de qué manera se puede llegar a una verdad de la que estemos plenamente seguros que certeza tenemos de las cosas que certeza podemos tener de las cosas lo puedo dudar de que me llamo Merli de que vosotros sois mis alumnos sois los Peri patético eso sí de que ahora mismo estamos en esta aula dando clase

Voz 21 20:06 Merle estamos en el patio de Center

Voz 11 20:09 eh

Voz 0362 20:12 dar de todo entonces de lo único de lo que puede estar seguro es de mi duda si dudo es decir si pienso entonces existo con Jito Herboso

Voz 22 20:39 ves You desde mi experiencia siempre tengo presente decisiones que fui que he ido tomando a partir de muchas incertidumbres en situaciones muy concretas que han ocurrido a lo largo de mi vida algunas Saleh eran bien y otras determinado magullada creo que es el resultado final de nuestra determinación ante el desconocimiento en no a ver cómo vamos a acertar como como como eh cómo acabaremos de qué modo unos repercutirá a partir de ese momento en función de lo que hemos decidido eh y que solo deseamos acabe de la forma más positiva la duda las dudas no siempre son buenas consejeras por qué no nos deja continuar avanzar así que hay que despejar las cuanto antes mejor un mar de dudas es la peor de las mareas que puede que pueden navegar en nuestro interior buenas noches y feliz travesía Anabel desde Cartagena

Voz 1280 21:52 bueno pues nada yo soy tan dudosa que compró en unos grandes almacenes a los que publicidad porque puedes volver las cosas sin mucho problema al que tengan se Cautividad el ticket diciéndonos pierdo porque luego no me convence nada de lo que me he comprado vamos el chiste que tenemos es que no me voy a poder comprar un vestido de novia porque claro lo tienes que pagar por adelantado por lo menos una señal te hacen gente lo que da así que si mi caso no sé cómo es igual en chándal sí me caso no sé cómo voy a ir igual en chándal por lo menos no parece tener dudas en cuanto a bueno cuántas casas iba a decir pero también si me caso el sí claro bueno a os tengo que decir una cosa muy importante mucha gente nos ha felicitado hoy por el programa de anoche que como sabéis hicimos en Plasencia con oyentes en directo así que quiero transmitir nuestra felicitación a todos los oyentes que estuvieron allí con nosotros haciendo las notas de audio sobre la marcha dejándonos las fotografías

Voz 2 22:59 de Extremadura dejándonos las notas de odio en las que describían a

Voz 1280 23:06 los extremeños o extremeñas de su vida gracias a Luisa que subió al escenario para hablarnos de lo duro que es vivir del campo de hablarnos de su padre Eulogio a todos los invitados que estuvieran allí hay tengo aquí un texto que ha escrito un actor que se llama Carlos Olalla sobre este programa ha publicado en su blog os voy a leer sólo la parte que hace alusión a los oyentes dice escuchando las notas de voz que dejan los oyentes o sus intervenciones en directo te das cuenta de que ese tema del que creía saberlo todo se puede mirar desde lugares muy lejanos a los que conoces desde perspectivas totalmente ajenas a ti que te enriquecen IT abren horizontes nuevos en explorados puede que la verdad no exista o que no sea más que un conjunto de verdades diferentes quizá la realidad tampoco exista lo que existe son tantas realidades diferentes como miradas su punto es de vista si a veces conviene apartarnos de nuestra zona de confort de nuestras convicciones prejuicios o creencias y atreverse a mirar la realidad a la luz de esa nueva mirada de ese faro que alguien a quién no conoces ascendido para ti ya faro donde planteamos un tema distinto cada día y hoy vamos vueltas a la duda llegan reflexiones anécdotas chistes comentarios llegan también pequeñas historias como ésta

Voz 4 24:42 hola Fabero y Farid arruinando anoche porque yo tengo una duda creo que me voy a morir con ella voy Junta esto como si sólo te vea colgando una amiga porque me poquito difícil es cuando yo era niña venía venía a mi familia a visitan no todo verano entonces yo sentía algo algo no mucho por mi primo hermano ir también lo sentía por mi y entonces cada año que venía claro era muy poquito mayo ya cuando era adolescente puede calavera siempre quería muy tardamos sólo no gustaba quedan no solo y a sitios sólo hasta que ya la he noventa y dos que vinieron pues a ya hubo algo sólo algo no bueno Hugo tuvo obeso no besos soy no pasó de ahí pero fue una cosa muy especial en nada

Voz 2 26:03 cuando se iba a seguir

Voz 4 26:06 sí yo lo pasara muy mal porque que era un año entero esperando que viniera pero claro ya al cabo de los años ya puede claro pues yo me he hecho novio hago yo me caso hago mi familia una vez fui yo allí vivía hubo yo ya iba con mi marido y mi hijo Él tenía novia yo tuve una oportunidad de habla con él era muy timidez mitin me dice a mí me me ha hecho perder mucha cosa me hubiera gustado hace mal lanzada pero cada vez que lo veo esos que renace y mira que yo estoy muy bien estoy muy feliz con mi pareja pero no lo puede evitar cada vez que lo veo tengo algún contacto con él es que eso sale sale nada la duda es que no sé si él sigue sintiendo eso por mí porque yo soy incapaz como ya no ya tiene su familias un niño yo soy incapaz ya de de la ese tema no sé si seguirá sintiendo algo por mí pero yo creo que sí yo creo que sí lo sigo sintiendo

Voz 24 27:33 hoy no digo ni mi nombre ni

Voz 4 27:35 ahí donde surge un beso muy grande

Voz 3 27:41 eh

Voz 1280 27:52 a mí me pregunto si él sigue sintiendo lo mismo por mí como son las dudas el corazón

Voz 21 28:05 llegamos así a las dos de la madrugada

Voz 1280 28:08 a la una en Canarias hora estamos muy pendientes que lo que nos cuentan nuestros compañeros de informativos volvemos dentro de cuatro minutos para pasarnos horas enteras entrega dándonos el placer de dudar

Voz 24 28:33 el colmo

Voz 21 35:47 dos mil cinco minutos de la mañana a Unai cinco minutos en Canarias estamos escuchando No dudaría de Antonio Flores los grandes himnos del pop español que conjuga la duda en condicional en primera persona Antero Flores compuso este tema como un canto Antiviolencia pero la letra sus fijáis está llena de arrepentimientos respecto al pasado de deseos de mejorar en el futuro es una balada muy bonita con aires de blues considerada como decimos un alegato pacifista que mantiene intacta su vigencia casi cuatro décadas después de ser escrita la letra Nos invita a aprender de la experiencia y también a elegir bien el camino antes de repente

Voz 1280 36:33 sí

Voz 0362 37:25 la verdad es que no sé no sé qué decir lo tenía muy claro

Voz 34 37:34 tiene muy claro todo lo que tenía que decir pero Cachao no lo tengo tan claro es si no es como yo pienso si no es como ellos quieren que algo sido adelante me paro lo miedito más vena penes tome una decisión vaya si se decisión correcta que hombres

Voz 0362 38:06 la duda quién no tiene dudas sólo ignorante no tienen el atrevido la dura porque dudas es de serbios de eso a todos y a todas

Voz 28 38:34 buenas noches Mara buenas noches Fares Rossi falleras me parece que la duda es algo inherente al ser humano que que nos acompaña desde que nacemos hasta que nos marchamos gracias a la duda ponemos las cosas en tela de juicio no damos todo por sentado sino que nos replanteamos las cosas mil y una veces y no me parece malo creo que es necesario ese espíritu crítico dudar no es malo siempre y cuando no no exista Lemos de forma permanente en la duda eso sí nos impediría avanzar pero mientras tanto no pasa nada por dudar de todos modos de todo lo que he dicho no estoy del todo muy seguro es más tengo alguna duda soy Pedro de Madrid larga vida Alfaro

Voz 36 39:46 no se duda clásica tiene una explicación al menos para mí tiene esta explicación la mayoría de dudas en la vida se reducen a a este dilema ser uno mismo Auster otro es decir elegir lo que te dice

Voz 28 40:06 se lo que tú eres lo que tú quieras

Voz 36 40:08 tres o elegir lo que otro quieren cualquiera de las dos opciones tiene un precio tiene una ganancia yo elegí yo mismo y así ya casi nunca tengo este dilema el precio es más soledad normalmente la ganancia es ser auténtico más auténtico y es que esto tiene mucho valor merece la pena no tengo duda sí porque justo también me tocó ser yo no puedo hacer otra cosa intentar ser otro está abocado al mayor fracaso avergonzarse de optimismo ahí lo dejó otro día más buenas noches Mara hoy falleros soy Matías musarañas

Voz 1280 41:14 fijaos la reflexión que ha hecho el musarañas partiendo del ser o no ser

Voz 24 41:23 monólogo de

Voz 1280 41:25 Hamlet escrito ardor del año mil seiscientos por Sex Peer que se ha convertido en el paradigma de las dudas o la indecisión de ser humano el musarañas inicia finalmente yo elegí ser yo Fenosa un jovencísimo Emilio Gutiérrez Caba interpretando a Hamlet en un estudio uno de Radiotelevisión Española en el año mil novecientos setenta

Voz 2 41:47 lo vamos a escuchar y después vamos a oír otra nota de audio de Eros psicólogo que ya unas buenas noches participan en este programa nos deja notas de audio se presenta como psicólogo

Voz 1280 42:00 ya veréis la interpretación que hace así que os recomiendo que estéis atentos al monólogo de Shakespeare in luego al la explicación que da el psicólogo

Voz 0362 42:37 el sueño damos fino a la tristeza de corazón y a todos los conflictos que forman a día de la carne porque sueños puede sobrevivir dejará sueño de la muerte es esta reflexión lo único que sostienen y infortunio airado las demoras de la justicia casi silenciosa el poder

Voz 5 43:39 Nos

Voz 1280 43:54 yo

Voz 28 43:55 desde mi posición de psicólogo a intentar siempre opinar pero desde una perspectiva del comportamiento decía Bertrand Russell el problema que tenemos con el mundo es que en tras las personas estúpidas están seguras de todo las personas inteligentes están llenas de dudas yo pienso que la duda tiene que ver con nuestra gente

Voz 0362 44:15 vigencia por supuesto tiene que ver con nuestra

Voz 28 44:18 la ciudad de crecer con nuestra capacidad de descubrirlos quiénes somos y creo que quién más se acercó a este descubrimiento personal era Shakespeare cuando planteó la duda a Hamlet en la duda en cuanto a ser o no ser era una de las cuestiones más conocida de la filosofía para Shakespeare los que no se deciden los que no se mueven hilos que no ha dado un paso hacia adelante pasaban así al bando de los cobardes esto era para él un no ser en cambio ser significaba tomar decisiones asumir responsabilidades ser por tanto era el gran salto de los valientes así que floreros os animo a tener dudas ya descubrir verdaderamente quiénes somos un saludo Jose desde Granada

Voz 24 45:29 quiénes somos

Voz 1280 45:32 cierto hoy hay luna de nieve una Super Luna de la que podremos hablar el jueves que vamos a dedicar la noche a al una igual si tenéis alguna duda la puedes consultar con la luna eso me hecho muchos a lo largo de la historia bueno vamos al suena a la vida como digo

Voz 2 46:01 lo dejamos pendiente el jueves porque anoche lo hicimos con los siguientes de Plasencia

Voz 24 46:08 era una una un audio

Voz 1280 46:11 que había grabado Carlos de Ita nos lo dejó en este programa a nosotros parecía imposible descubrir pero los oyentes levantaron la mano enseguida dirigieron están quitando el corcho alcornoque lo averiguaron a la primera eso nos ha hecho pensar que vamos a hacer en breve un programa sobre la sabiduría popular ya lo anunciaremos la hubiéramos vamos cuando lo hacemos pero retomamos el el la audio que nos dejaron me parece que lo dejó David que suena así

Voz 24 47:03 lo dejaron lo dijo David

Voz 1280 47:05 en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno ya sabéis que se trata de grabar algo de la cotidianeidad algo que veáis que que que podemos descifrar a partir del sonido después nos tienes que explicar en otra nota de odio que es exactamente dónde estabais todos los detalles que podéis aportar del sonido mejor

Voz 24 47:29 novecientos

Voz 1280 47:30 cien ochocientos

Voz 2 47:39 dos y diecisiete de la madrugada una y diecisiete en Canarias vamos a invitar a este faro aún Gatopardo con el que teníamos muchas ganas de hablar así que abrimos la puerta de este espacio y le pedimos que sea como eh

Voz 24 48:01 Gatopardo acaba de entrar en el Faro de las eh

Voz 1280 48:06 bienvenido a este faro buenas noches que sede unimos a querer que utilice durante este principio de conversación sentirlo qué relación tiene con el mar

Voz 1120 48:18 yo nací en una en una ciudad que está a cinco en un pueblo que está a cinco kilómetros del mar en una accidente geográfico que se llama el día es decir esa manga fluvial en la que penetra el agua marina e que se llama Portugalete entonces fuera de que a nosotros a todo el mundo nos encanta el mar como a todo el mundo nos encanta ya no sigue una cosa que año veamos siempre mucha atención que es que yo nunca he sido muy de playa cuando me me pregunta Rajoy pero tú eres de Portugalete tendrá que buscar te la playa la gente del Cantábrico el mar nos puede sonar a peligro a trabajo a faena a humedad

Voz 34 48:56 perjuicio has inventado

Voz 2 48:59 lo hemos hoy como en el portugués

Voz 1280 49:02 Lete que te vio crecer que probablemente no

Voz 1120 49:05 parezca mucho ahora se parece extrañamente se parece muchísimo menos en el color del aire que el aire tiene color aunque parezca otra cosa yo nací en el año sesenta y cuatro me fui de Portugalete obligado en el año ochenta y uno en coincidiendo con el vamos a llamarla el al limpia miento de la de la aire de toda la cuenca del Nervión porque empezaba el desmantelamiento de la industria pesada del siderúrgica de tal entonces es que en efecto ya no vas a volver hoy a ver en Portugalete cielos rojos como los que se veían cielos industriales el aire estaba bastante más limpio el agua de la agria ya no es sólida como era antes pero sin embargo lo que me gusta mucho de mi pueblo es que fuera de Soto lo demás permanecía absolutamente igual cosa que no se puede decir de pues de una ciudad por ejemplo en la que estamos ahora como es Madrid es muy emocionante para mí ir a Portugalete cuando voy a cuándo yo siempre que voy a Portugalete pues alguna cosa que pues que que es uno de los pocos lujos que me puedo permitir que es que yo voy a visitar Mi casa natal porque yo nací en una casa en una en una clínica no como es esa casa es muy bonita es muy bonita no le dice nacida ahí pero es una casa muy curiosa un arquitectura que aún hoy me parece muy extraña hay muy muy poco a escribirle a ningún estilo no se sería no sé no sé sigo sin sin saber a qué estilos se podría escribir en la calle Cristóbal Mello

Voz 34 50:41 número cinco Si

Voz 1120 50:45 yo cuando subo Ada desde el Puente Colgante hasta hasta la calle Cristóbal Mello número cinco siguen subiendo la escalera que fueron construidas en el año setenta o setenta y uno y me parece muy emocionante que esas baldosas como pasa mucho en Portugalete como pasa mucho en Guecho con pasa mucho en Bilbao siguen siendo las mismísimas baldosas cuarenta y nueve años más tarde que se pusieron en el año setenta y me parece muy emocionante ser de un pueblo en el que todo la barandilla el alféizar del portón Cillo el Pica aporte de los portales sigue siendo el mismo que hace cincuenta años

Voz 1280 51:19 porque el escritor Santiago Lorenzo se ha puesto de eso duermo sentirlo

Voz 1120 51:23 pues un día se lo cubrió una amiga mía que se llama panda que en el año ochenta y ocho no sé por qué pero un nombre tan complicado como bloque tiene cuatro sílaba cuadro

Voz 34 51:33 PSOE hizo fortuna

Voz 1120 51:38 bueno sé que bueno pues que poner sobre lo que ya esté pues tiene ahora el trabajo

Voz 2 51:44 en este este sentido Santiago Lorenzo han dicho alguna vez

Voz 1280 51:50 para imaginarme de pequeño basta con imaginar a un niño correteando con el pito al aire

Voz 1120 51:55 ella no yo he dicho eso no no en absoluto yo he dicho eso no puedo imaginarme a mí mismo no no no esto yo estudió en un colegio del Opus no me imagino yo no no por Dios incluso hoy que ya que cada niño como ves estoy vacilando ante el micrófono como si fuera ese redescubrir ante un auditorio de dos mil personas con el pito al aire has dicho pues calentito al aire no no es eso eso no puede ser

Voz 1280 52:29 de ninguna manera no de ninguna manera pobre de mí entrase en un colegio de lo pues a los seis años

Voz 2 52:36 ya has dicho que tienes buen recuerdo de

Voz 1280 52:39 ese colegio de lo que te enseñaron por qué qué aprendizaje has tenido no sólo intelectual sino también por ejemplo te ha dado ahora no al contarte lo de estábamos hablando de un niño pequeño repito al aires muy pequeño no podrían no Ribery no ruborizarse nadie con eso sin embargo a ti te han subido todos los colores

Voz 1120 52:59 sí me gustan a mí me gusta fomentar Mis vergüenza porque no sea las cosas que te dan vergüenza me parece un tesoro y la gente que cuentan las cosas me parece despreciable si guardo buen recuerdo era un sitio como a mí me gustó yo creo que sí yo soy yo soy incapacitado para creer en Dios y creo ser un buen ateo con un cierto conocimiento la liturgia hay un cierto conocimiento del mismo y un cierto cimiento de las bases racionales e irracionales para creer en Dios y hay que ser bueno incluso siendo ateo en lo que has no entonces pues me considero un bueno no soy ateo porque me por por por malas experiencias sino por experiencias que no son ni buenas ni malas los hoy por incapacidad para que lea me gusta ver pasado por una educación religiosa porque me parecía llevar dices esto ahora tal y como están las cosas y te arriesgas a cualquier cosa pero me parecía interesante que a las diez de la mañana te estuvieran diciendo que Cristo resucita llega a las once de la mañana te estuvieran diciendo que es muy normal que si abres una manzana y la dejas al aire por oxidación la manzana se corrompa y entonces es cuando tenías que empezara a darle vueltas al asunto dicen que sexto pero qué contradicciones belleza está dándole vueltas a cosas a informaciones en una misma mañana tan contradictorias tiene una una una una capacidad didáctica muy interesante

Voz 1280 54:32 Santiago sabes que este programa esta noche gira alrededor de la duda

Voz 1120 54:37 pues es dudaremos aquí tralla por dónde

Voz 1280 54:43 este a leer

Voz 1120 54:45 mi padre era director de escuela antes director de escuela en un oficio era soy director de escuela por oposición me enseño el en una enfermedad que padeció estaba enfermo en casa hay me enseñó me enseñó a leer vamos si es que se leer

Voz 1280 55:04 Santiago cuando sales de de Bilbao

Voz 2 55:06 y qué

Voz 1120 55:08 siete de julio de mil novecientos ochenta y uno porque mi padre pidió otro destino mi padre mi madre trabajaban en donde la enseñanza los dos

Voz 1280 55:15 quién era profesor

Voz 1120 55:18 pensaron que estaría bien ir a Valladolid Valladolid pues una llegada nefasta sea yo me sentí cómodo como muy mal cuando se les tenías dieciséis y es que además yo me acuerdo de estar pensando racionalmente que que estaba siendo parte de un de un experimento social sociológico psicológico porque yo veía que todas las características que tenía la vida que lleva en Bilbao los habían puesto la contraria en Valladolid es decir un clima atlántico a un clima continental un colegio privado masculino un instituto público mixto una todo eran cambiazo no todo entonces las ciudades era muy diferente en España ahora ya más o menos hay mucha carretera está la Internet antes eran Jornet Avi las las ciudades era muy distintas que tengo una hermana que se iba a la estación de Valladolid a ver cómo venía la gente no Madrid y jugaba a adivinar quién era de Madrid por el aspecto era un juego muy aburrido porque estaba muy claro quién era quién era de Madrid que no llega a pensar que era un cambiazo aposta y y entonces la llegada fue fue tremenda pero yo fui gracias a Dios víctima de un inmenso síndrome de Estocolmo yo estoy absolutamente enamorado de Valladolid un día dije le quita esa cara no quiere sacar a vas a vivir aquí sólo hace cuatro años pero pero cuando tienes diecisiete años no sabes que vas a vivir solo cuatro años

Voz 1280 56:43 ahí sí que tienes una duda existencial total a los dieciséis a los diecisiete dudas de todos

Voz 1120 56:48 pero es que además estos cambiarlo dice joe es que ambas han elegido nada súper canalla sea super cabrón hace dieciséis años entonces y un día dice escrita sacará porque así no vas a ningún lado y entonces es cuando te cuenta de que es que adoro esa ciudad sabes si hay también no hay cosas tan espectacular en el ratio población barra librerías en Valladolid impresionante es una cosa de que que es una cosa el ratio por supuesto en términos absolutos no pero en términos relativos que es lo que cuenta es impresionante de lo que ya en el año ochenta hay ocho parecen Valladolid Tula conocerás una una librería de viajes Beagle en la calle Arribas pues la viviré viajes en la ciudad de trescientas mil personas trescientas quince tenía en el ochenta y estaba tiene menos o por ejemplo hay tres librerías de comics es la hacia el Ibex si es la ciudad Delibes eso hacia él digo yo me lo un día no soy nada mitómano sea nada más lo desprecio pero Levy y además debe ser el sitio menos de liviano de Delibes ya no de Valladolid dices mejor todavía en contar pero en otras en un sitio prosaico no lleva lo hace yo lo veo como un día me fui a al cementerio y me puse ante la tumba sea cosa muy clara ni porque yo no yo de mitomanía venderá incluso desprecio esa esa manía no pero un día que me encuentro yo delante de la tumba de este dio clases aquí a él que tiene todo el derecho es Dalai en en en una glorieta de hombres ilustres tal hombre sí Mujeres Ilustres de Valladolid y la ciudad de Gustavo Martín Garzo ida Ciudad de Eduardo Fraile Vallés que es para mí el gran poeta contemporáneo

Voz 1280 58:36 Eduardo Fraile vaya son iguales

Voz 2 58:39 ciudad de la Seminci

Voz 1280 58:42 de Pingüinos son ese reúnen todos los moteros de Ribera del Duero

Voz 1120 58:46 pero los pinchos exactamente y hay una cosa que me hizo notar una amiga mía australiana que cualquier voy yo no me voy cuenta hasta que me lo hizo notar ella en cualquier bar que te metas el Cafés extraordinario el vino por supuesto como en Logroño tú te puedes ir a cualquier sitio en Logroño que el vino es fantástico vaya si pasa igual eso todo el mundo lo sabemos pero lo del café tuvo que venir una de Australia hacerme notar

Voz 1280 59:08 oye Santiago y Lugo

Voz 1120 59:10 casi Eric es que para mí llegada aquí cosa Hala Madrid fue como a mí me faltaban horas al día va a coger la Castellana vamos oí me fui a sitios absurdos dado el Museo Romántico el el Museo Naval el sitios que mogollón de madrileño está ahí lo conocen hoy yo el primer mes ya había estado en todos yo no podía osea no y luego sobre todo hubo un barrio que cogí muchísimo cariño que es la Ventilla

Voz 34 59:37 la Ventilla

Voz 1120 59:41 no yo no no podía para Seat tú Twin ahí con la excusa que vienen a estudiar pero tú viene a estudiar tú vienes aquí estar negó que debo o sea yo me quedé Pam filo

Voz 34 59:52 qué tal lleva el éxito de

Voz 1280 59:55 tu última novela los asquerosos es una novela de la que todo el mundo habla es muy divertido entre otras muchas cosas la verdad pero no sé cómo te llega a ti es tu cuarta novela no sé cómo te llega a ti el que todo el mundo hable de los asqueroso

Voz 1120 1:00:10 o sea es que para el uno de agosto de dos mil doce yo dejo Madrid voy a vivir a un sitio donde somos quince personas entonces yo no estoy enterando de nada yo tengo internet lo miro y veo no sé con gran agradecimiento veo que

Voz 34 1:00:29 qué proceso

Voz 1120 1:00:32 el editor me cuenta que vamos un montón de ediciones de de pero yo los que están a pie de calle no me estoy enterando de nada ha habido tres ha habido tres veces vengo muy poco ya Madrid agravio tres veces que me han parado por la calle yo no sé qué cara poner es decir mucho peor que lo del niño con el pito al aire antes muchísimo pero hoy

Voz 1280 1:00:52 pero fíjate si me interesa hablar no tanto de la novela como de uno de los temas la novela que es la relación de del protagonista de Manuel del hombre con el que

Voz 1120 1:01:02 a mí siempre me ha sobrado mucho tiempo no se desde hace mucho sabe a mí por lo que sea igual porque porque porque yo yo muy pronto me di cuenta de que a mí el dinero no me hacía ninguna ilusión cubiertas una serie de necesidades pero que a mí yo no sé conducir yo no tengo hijos dio no no me hace ilusión ya he pasado épocas en las que ha ganado mucho dinero ahí ahí lo he puesto entonces dices que bien la verdad es que es te ahorras un problema como cuando Buñuel decía a mí lo que quiero es que me quiten el el la el ansia sexual y me libro es un problema pues te quitas un problema hay me hace feliz como los cacahuetes me hace feliz de unas bobadas tremendas que entonces pues dices pues qué bien porque es una suerte entonces el resultado de esos que te sobra tiempo entonces pues yo soy avaricioso tacaño y gorrión en materia de horas no me hacían falta más me me apetece mucho tener todas las que hagan falta un poco de a esta novela

Voz 1280 1:02:09 de tu vuelo ha con quién te gusta encontrarte

Voz 1120 1:02:13 no si es que nosotros estamos ahí en ese pueblo osea bueno yo vivo solo pero no está no esto es una aldea segoviana hay ahí es una es una aldea muy castellana yo entraba en casa vemos personas creo y entonces pues que a mí me cae muy bien esa sociedad está micro sociedad no me parece que hay unas virtudes tremebunda en ocasiones le decía un día a una colega tuya de esta casa que que hay comportamientos muy urbanos en ese es decir comportamientos que que se está toda la gente que está ahí viviendo de todo el año es gente que la mayoría nacieron ahí ya han vivido hay siempre no algunos algunos sólo llevan treinta años yo sólo llevo seis pero hay comportamientos ahí quiero relación haríamos mucho con comportamientos urbanos por ejemplo hay sí vamos todos como nos da la gana por la calle cosa que no pasa en en Chueca o cosa que no pasa en el Raval en los barrios más modernos no pasa eso va todo el mundo derecho bastante preocupado por cómo va no en este pueblo mío si vamos cada uno como los da absolutamente la gana íbamos con unas pintas deplorables porque porque pues porque no estamos para pensar en otras bobadas más sabes

Voz 34 1:03:39 Santiago este programa se llama El Faro quién ha sido el faro tu vida si es que hay alguien que ha sido el faro tu vida

Voz 1280 1:03:49 yo no creo que haya habido a nadie que diga

Voz 1120 1:03:51 actuación Alfaro de Mi vida yo no creo que haya nadie que si no no no ser una responsabilidad sería eso eh no me dice a mí el Faro el subida de disparo pero ojo yo he tenido la suerte de tener como varios cientos de favoritos decías también que la noche la Lomce

Voz 2 1:04:11 noche la noche la disfrutas la pasas durmiendo la pasas desvelado