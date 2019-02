Voz 1 00:00 Corcuera Torres

Voz 3 00:44 de de de qué tal buenas noches es la una y media a las doce y media en las Islas Canarias y esta noche vamos a llenar de cartas el Faro de láser el uruguayo Eduardo Galeano escribió un cuento muy lindo sobre unos ladrones que entran en la casa de un viejito como no encontraron nada de valor se llevaron un baúl pensando que estaría lleno de joyas dinero cuando consiguen abrir el baúl comprueban que no hay monedas sino cartas de amor

Voz 0136 01:40 los ladrones discuten porque no saben qué hacer con las cartas no propone que las tiren al río otro que las quemen otro que las dejen olvidadas en el bosque de pronto uno tiene una vida insólita enviar las cartas al viejo una a una y una por semana

Voz 3 01:56 Galliano termina ese cuento

Voz 0136 01:58 siendo que hasta San Pedro bendito hoy a los latidos del viejo cuando se hace

Voz 3 02:02 marcaba el cartero con una carta para él llena de palabras de amor muchos de los que están oyendo ahora el programa no todos saben lo que significa escribir una carta escoger un papel que no sean papel cualquiera un sobre que no sea un sobre cualquiera decidir el encabezado que tampoco es cualquier cosa escribía

Voz 5 02:25 en una carta que alguien recibirá unos días

preguntamos a los oyentes con quién se escribían cartas cuál ha sido la última que escribieron cual la última que recibieron escribirte una carta que nunca te atrevías a enviar también queremos saber si también las cartas el tute el Chinchón El Musel continental a canasta la fiscal póquer si escribís de alguna carta al director de un periódico te han echado las cartas del tarot sean acertado o no sé si es escribiendo la carta a los Reyes Magos siete pierdes con las cartas de los restaurantes el teléfono de guasa para las notas de audio es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y el directo el novecientos cien ochocientos esta madrugada abrimos con una canción que es una carta escrita el veinte de abril del noventa

Voz 6 05:11 W eh

Voz 5 07:19 esta mañana me he puesto a revolver en una caja que tengo llena de cartas del siglo pasado básicamente el recordado un montón de cosas pero en especial a me he acordado de Frances una chica de al norte de Irlanda de la que me enamoré Un verano bueno nos hicimos amigos y en los estudios escribiendo mucho tiempo pero un día decidí en una de esas cartas contarle lo que sentía por ella aun sabiendo que ella no sentía lo mismo pero bueno necesitaba cómo decirlo expresarlo y me acuerdo como si fuera hoy el rato que estuve sosteniendo ese sobre es la boca buzón comidas adoptarlo porque se lo soltaba ya no bueno unas semanas después recuerdo que volviendo de la Universidad al abrir el buzón había allí una carta suya que pondría ahora soy Alejandra de Menorca saludos a todos los floreros If Arenas enhorabuena pero programa

Voz 8 08:30 eh

Voz 9 08:34 yo

Voz 10 08:39 qué bonito el tema de hoy las cartas miras cartas mientras la dan a la infancia cuando comenzó mi amor por escribir cartas por enviar cartas esperar ansioso la respuesta en el buzón de casa recuerdo que de pequeño cuando veraneaba en Santander una parada obligatoria en una librería donde vendían ojos bonitas donde mi hermana mi prima ello aprovechamos para comprar suficientes hojas para poder utilizarlas en nuestras cartas durante todo el año poco a poco con el tiempo sigo escribiendo cartas pero en las respuestas ya no me llegan al buzón de casa sino por Whatsapp es triste tener que resignarse a que las únicas cartas que reciba ahora sean las del banco al menos aún puede jugar a las cartas a las otras y los de la baraja con todos los juegos en los que de pequeño mi abuela me enseñó a jugar la vida pasa yo ahora me toca a mí a veces recuerdas de ella

Voz 3 09:28 cómo juega

Voz 4 09:29 un beso para todos

Voz 0419 09:45 hola buenas tardes soy de San Fernando y de Jolie mi madre me ha dicho hoy que el tema iba de la carta entonces yo voy a contaminar yo tengo trece años vale cuando yo tenía nueve años llegó un vecino nuevo al vecindario y a mí me cayó muy bien entonces pues yo decidí enviarle una carta lo que viene esa carta y que bienvenida a este nuevo escenario con nosotros nunca les falta de nada Iker para cualquier cosa que estaríamos hoy en día cansó y buen médico lo tiene en su despacho entonces a mí me parece la carta símbolo muy bonito de piensan lo que nosotros sentimos hacia otra persona o gracias Farelo y Freida buena noche

Voz 12 10:31 a él le

Voz 13 10:38 sí

Voz 12 10:40 ah sí

Voz 3 10:43 buenas noches buenas

Voz 14 10:45 noche Smara

Voz 15 10:47 la psicología está presente en todo cuanto hacemos también como no en las cartas yo siempre he pensado dos cosas la primera es que lo mejor que te puede regalar una persona es su tiempo la segunda es que lo más valioso inviolable que tenemos son nuestros pensamientos ICIO unimos el tiempo y el pensamiento tenemos una carta porque nuestros pensamientos Bani vienen deambulan constantemente sin embargo cuando escribimos necesitamos que se Kevin quizás el tiempo suficiente para que podamos ordenar los para que cobren sentido darles forma así que escribió una carta escribo una carta a esa persona que te hizo daño o quizás a esa persona que te dejó también a la que se marchó sin poder despedirte de ella o escribe tiene una carta optimismo quizás te encuentres en esos eso es escurridizos pensamientos escribir una carta como terapia

Voz 11 11:54 Jose desde Granada

Voz 5 12:07 para mí la época de las cartas no queda muy lejos aparte la conocí bien de hecho tuve algún que otro amigo bueno a mí va por carta Nos escribíamos atrae de la Super Pop madre mía mítica revista pero para mí el momento más importante que han tenido las cartas en mi vida fue cuando en el instituto me separaron de mi mejor amigo mejor amigo yo habíamos ido al colegio juntas desde los diez años teníamos dieciséis aunque estábamos en el mismo instituto íbamos a clases separadas entonces en los pasillos hicimos un acuerdo Nos intercambia haríamos cada día una carta el uno al otro contando en nuestro día nuestras aventuras lo que había pasado en nuestra clase y cotilleos varios así de lunes a viernes durante dos cursos enteros madre mía ahora están en dos cajas de sujetador en prensa diitas de vez en cuando las saco recuerdo aquellas maravillas este año me casado y mejor amigo me ha regalado un libro con todas esas cartas impresas Nos contábamos el día a día no es hacíamos días especiales carta especial en San Valentín en Reyes el cumpleaños todo hecho a mano y con regalos manuales y nada esta es una historia más de Anita patata frita para Alfaro

Voz 3 13:38 es tiempo de pensamiento decía José el psicólogo de Granada tenemos una carta ya os adelanto que hemos tenido aluvión de notas de audio esta madrugada

Voz 0136 13:57 así que haremos lo posible porque entre en cuantas más mejor en dos mil dieciocho hubo dos mil setecientos millones de envío de correos en España una gran parte de esos envíos son cartas del banco cartas de la comunidad documentos cartas las compañías de seguros facturas otra parte de esos envíos cada vez más creciente son envíos de paquetes por las compras online y otra parte cada vez más menguante son las cartas escritas a mano pero justo de esas cartas es de las que queremos hablar con Antonio Aguilar autor de cartas y carteros una historia del correo postal y uno de los responsables de comunicación de Correos Antonio qué tal buenas noches bienvenido a Alfaro

Voz 17 14:39 hola buenas noches Antonio cuántas cartas podía tramitar correos en su época de máximo esplendor

Voz 18 14:45 bueno en la verdad es que ahora mismo no tengo datos estadísticos de de cuántas caras pero sí que es verdad que era el medio de comunicación fundamental entre las personas corrientes digamos no que es una de las cosas que a veces se dice la carta porque bueno no entendemos como la carta manuscrita no dice la la ha hecho desaparecer el correo electrónico hindú es cierto lo que la hizo desaparecer a la carta manuscrita fue el teléfono no cuando la mayoría de las personas digamos normales siempre vamos a tener en los años setenta teléfono en casa pues dejamos ya describir pues al pueblo

Voz 19 15:20 al lugar de origen a la familia la deja dejamos describe

Voz 18 15:23 y empezamos a llamarla por teléfono Kika pues la mucho más cómodo y más rápido no

Voz 17 15:28 claro claro Antonio y dices que era el el la forma de comunicarse de la gente corriente que se contaba a través de una carta

Voz 18 15:39 si las cartas contaban todo no ya de además es que es una fuente documental para los historiadores muy importante no porque cuenta la vida cotidiana es es por ejemplo pues es en en una en un país como como España que ha habido tanta inmigración pues tanta gente de Andalucía Fazio Madrid hace Barcelona hacia Valencia vínculo con el lugar de origen y con la familia y los amigos era la carta no yo creo que muchas veces el componente también emocional y sentimental de de hacer seguir para delante no en unas condiciones a veces duras de trabajo y de condiciones pues tener esas cartas si esa comunicación con el lugar de origen yo creo que fue un aspecto fundamental de que la gente que continuara no con con moral

Voz 17 16:24 y ahí me gustaría hablar aquí del papel del cartero porque la llegada del cartero era la llegada de las buenas noticias o de las malas noticias pero como esperaba la gente la llegada del cartero

Voz 18 16:38 el el cartero todavía y hoy es uno de los de las empleados

Voz 19 16:43 mejor valorados de la administración

Voz 18 16:46 en estos años que que hablamos de los años sesenta setenta

Voz 17 16:49 no

Voz 18 16:52 bueno en cualquier momento que llegar el cartero sabías que era eso era traer noticias de de pues eso de los pueblos de de la familia y era una de las personas más más queridas en las poblaciones además que el cartero sobre todo los medios rurales no sólo de la la la persona que traía cartas muchas veces traía las noticias la información pues de la capital donde crearon poco claro es sólo en momentos en que sí que hay Radio pero no la tiene todo el mundo televisión pues tampoco y entonces bueno pues una una de las fuentes de información de cómo estaba el mundo a veces era el cartero no

Voz 17 17:27 y luego el Cartero tenía un gran conocimiento de las calles de los apellidos porque hay una cosa que vosotros llamáis cartas jeroglífico

Voz 18 17:37 sí fue una cosa muy curiosa porque bueno esto esto empieza como la moda en el siglo XIX la gente se dedica pues hacer como como adivinanzas no ya como hacerle un reto a los carteros no entonces por medio de dibujos combinando dibujos números palabras pues ponían el destinatario el destino no pero ahora dificilísimo de de descubrir no entonces bueno pues al final digamos que casi casi algunos carteles hacían expertos en en de cifra este tipo de cartas bueno pues a veces era era muy muy complicados de de hacer no pero bueno por ejemplo con esto de los de las direcciones eran muy curioso porque en las mismas carteristas aunque a veces no llevará la dirección de la calle no calle número casi siempre llegaba la carta porque unos a otros unos cartones preguntaban hasta que averiguar en el el destinatario no

Voz 17 18:29 luego cuanta psicología no habrá adquirido el cartero que lo ha sido toda la vida de la reacción que tiene a alguien al a la entrega de la carta incluso de reconocer si lo que está escrito dentro del sobre una carta de amor o una carta de despedida o una carta de dolor

Voz 18 18:47 pues sí yo a lo largo de estos años estando en corro y hablando con la gente más más mayor no que que encontré en mis primeros años era muy curioso porque muchos habían sido hasta cómplices a veces de noviazgos no

Voz 19 19:00 pues eso de esperar a que

Voz 18 19:02 era la la joven de la casa entregarle la carta al padre o la madre porque sabían que era del novio y bueno en esas complicidades entre entre el cartero que el destinatario de la carta porque bueno pues un poco intuía que que dentro de la carta pues eso por ejemplo hubiese una carta de amor una carta que bueno pues que qué significaba mucho entregársela a esa persona Ainhoa otro miembro de la familia no

Voz 17 19:25 hay una figura Antonio que que me gustaría que nos contarás quiénes son son las llamadas madrinas de guerra quiénes son estas mujeres no

Voz 18 19:35 es que el correo en época de guerra es es un elemento fundamental no sobre todo en en el frente no porque bueno la la moral que le da a los soldados recibir cartas pues a comprobó que era muy grande no esto fue bueno pues en la primera guerra mundial la Segunda Guerra Civil pues tuvo mucho mucha repercusión el correo entonces lo que se creó fue una serie de bueno pues eran chicas jóvenes que escribían al al frente sin saber siquiera quién escribía escribiendo un soldado pero no sabían a quién no

Voz 17 20:07 sí a partir de Bertín descarto yo sí que

Voz 18 20:10 es empezaban a conocer continuaban la una relación epistolar sin haberse conocido era simplemente pues eso para que el soldado le contara cosas y ella también claro pues esas cartas daban mucha mucha moral al a los soldados de Lleida Éstas eran las que se llamaban madrinas de guerra no como anécdota ayuda cosa que no en un dominical de del país que era una entrevista Arturo Pérez Reverte ir explicando entre otras cosas explicaba que

Voz 13 20:35 su madre había sido una de estas

Voz 18 20:38 estas chicas que bueno pues que una vez durante la Guerra Civil escribía al frente osea una madrina de guerra

Voz 17 20:43 Antonio la última carta que escribí este incluida manuscrita a quién fue

Voz 18 20:48 bueno la verdad es que en esto yo creo que soy todavía un poco raro que porque sí que me gusta escribir cartas porque sobre todo me gusta recibirlas porque si si pues entre los oyentes alguna que todavía recibe esas carta manuscrita cuando ahora es el buzón y recibes una carta de alguien en es bueno el componente emocional muy grande no entonces bueno quizá las sobretodo en los que lo que envié últimamente fue en Navidad que todavía me me me gusta escribir las las postales de Navidad enviarlas escritas a mano no

Voz 17 21:21 Antonio muchas gracias por hacer con nosotros este faro dedicado esta noche a las cartas

Voz 18 21:27 muchas gracias a vosotros gracias

Voz 4 21:30 eh eh

Voz 15 22:00 hola mi nombre es el guerrero delante y frase la salir de presentación astrales de juego náuticas de reclamación de tarot de despido de restaurante pero la carta por excelencia es la de amor ahí va la mía Mi bella los que estamos locos amamos con cordura

Voz 20 22:23 tuyo a veces el guerrero muy buenas noches

Voz 0136 22:38 hola Marta equipo desde los bosques de Suecia cuando uno emigra las cartas y paquetes que llegan de casa de los tuyos se convierten en un tesoro que puedan alegrar te días y semanas así que si tenéis amigos su familia que están fuera estáis pensando mandarles algo no lo dudé con toda seguridad se pondrán nos pondremos más contentos de lo que

Voz 7 23:03 las buenas noches a todos

Voz 3 23:10 la ilusión que hace recibir un paquete cuando uno está fuera un paquete de casa IESA carta de Guerrero Mi bella los que estamos locos amamos con cordura y querría recordar algunas de las cosas que nos habéis dejado en las primeras notas de audio que hemos metido en la introducción del programa por ejemplo cómo describiría Alejandra ese nerviosismo cuando escribió una carta a Francis de la que se había enamorado y sabiendo que no era un amor correspondido escribió pacientemente a que ella le respondiera dice llegó esa carta que decía nada

Voz 7 23:50 luego no se ha hecho mucha ilusión

Voz 3 23:52 de la nota de audio de la hija de Giuly de trece años que nos ha contado cómo dio la bienvenida con una carta a un nuevo vecino dice ahora tiene colgada esa carta el despacho

Voz 4 24:04 eh

Voz 3 24:09 y patata frita con ese esa correspondencia que mantuvo con su mejor amigo cuando les separaron del instituto donde estuvieron años escribirse cartas semanalmente bueno y hemos recibido una carta a la que quiero que preste especial atención

Voz 21 24:25 desde el principio hasta el final los envía Raquel buenas noches alfareros hay equipo veintiuno de febrero el cumpleaños de mi madre decidió escribirle una carta que nunca recibiera pero que yo necesitaba escribirla hice así mamá querida me cumpliría setenta y un años ya cinco cumpleaños sin celebrarlo junta las cosas por aquí ha cambiado mucho desde que te fuiste a todos un poco más difícil pero asistieran al final me casé tal como te hace veinte años me costó bastante sentí pero fue bonito a tu nieta chico te encantaría retomar mis estudios como tanto deseadas y no sé por qué pero desde que te fuiste me encanta Camarón te acuerdas que me lo ponías de pequeña llorado y bueno que te echamos todos muchísimo de menos tenía razón en eso de que las cosas se hacen y se dicen viva me arrepiento de todos los te quiero que no te dije no sé por qué nos cuesta tanto decirlo en persona quizá por carta es mucho más fácil por eso te lo escribo una vez que te quiero te querré siempre que no te preocupes por eso de que Esquivias en teoría sin dejarnos una Kike como hiciera condición yo estoy hecho de pedacitos de ti hasta siempre Raquel tú lo quita los batas pues data

Voz 3 26:06 me ha vuelto a coger un gato

Voz 1179 26:10 sí sí

Voz 6 26:14 estoy récord

Voz 7 27:27 se prevé contar en una carta a una vida entera esta es la carta que describía Raquel a su madre

Voz 3 27:38 contándole cómo han sido los últimos cinco años sin ella

Voz 7 28:01 a las dos de la mañana una en Canarias tenemos un gatopardo muy especial tenemos un suena la vida nuevo porque ayer los oyentes acertaron la batucada que no sabía enviado David hablaremos de los naipes hablaremos

Voz 3 28:15 de cartas que han escrito escritores las últimas cartas que escribieron algunos escritores como Hemingway como Vallejo como Lorca montón de notas de audio que están esperando en el buzón del Faro hasta ahora

Voz 22 28:39 conecta con el Faruk Patras

Voz 23 28:41 desde el whatsapp mándanos una nota de voz al seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 24 28:53 cuál es el nombre de la mejor emisora de España

Voz 1179 28:56 Bono

Voz 24 28:58 es una pista luego si luego la eh cabina si luego la cadena ser correcto para ser pues ésta que está ausente de escuchando no la Cadena Ser adiós no cadenaser punto de toda la vida de Dios aquí en la Tierra

Voz 15 29:25 la pena se reúne a poco venas es vivir

Voz 25 29:28 como tú quieras yo prefiero cadena pero ahora

Voz 24 29:30 libro de poner de volvió porque cuenta con

Voz 7 30:00 son las dos

Voz 17 30:00 de la mañana a la una en las Islas Canarias

Voz 17 36:40 es un himno acerca de la resignación ante un

Voz 3 36:43 cambio inevitable es uno de esos casos en los que una canción se inspira en una carta o en este caso en muchas las más de quinientas que componen el libro Cartas a Félix aquellas que Kafka escribió a Félix la mujer con la que se prometió en dos ocasiones con la que rompió otras tantas

Voz 7 38:14 pues igual remar de la cartera placar tres guardado hace cuarenta años cuando empezó yo de bomberos que me tuvo que ir dolencia curso Inglaterra yo estaba de lo obvio todo oye conmemora inocua vivíamos todos los todos los días en hitos si tienen inmueble tuviera sacar te aguardan ira hoy en día se ha perdido a todos con la tecnología para extraer de la trató tridente pero eh que era bonito ya te digo hoy en día las únicas carta de uno en el buzón decía el banco OPAs como olvido esas cartas y que tienen eh bueno soy todo lo bueno

Voz 0542 39:30 hola buenas noches pero y Fábregas buenas noches madre y todo el equipo del Faro mi nombre es Laura Ésta es la primera vez que quemando mensaje al programa pero hoy no había tocado la fibra sensible con esto de de las cartas e ahora mismo entre los grupos de jóvenes en mi grupo de amigos ir más lejos pues parece que que bueno ha caído un poco en desuso y demás pero bueno yo soy igual un poco romántica en esto y me gusta seguir enviando cartas seguir escribiendo las y sobre todo es así porque por parte una historia en ese sentido que a mí me me emociona mucho contar y es que yo de pequeña me cartel Avacu con con mi tía mi tía María José que es misionera monja misionera en en Brasil en una de las zonas más pobres de Brasil Easy qué recuerdo pues la conexión que tuvimos desde el principio porque bueno mi madre siempre triste que somos muy parecidas que las dos somos rebeldes que que somos en ese sentido aventurera así pues bueno la la pasión por escribir que las dos también lo tenemos común el habrá que yo recuerdo con con mucho cariño esos años en los que nos enviamos las cartas de una otro del océano esa espera no por ver cuando llega en la respuesta a la carta que has enviado en derepente la sorpresa cuando ya te enviaron una carta Itu uno no la esperabas no un saludo muy grande un abrazo para todos

Voz 5 40:49 muchas gracias

Voz 31 40:51 hola buenas noches Mara buenas noches Eros pues sobre las cartas de tarot siento decirlo es que no tengo ni idea porque lo de predecir el futuro a mí no muy no me mola la ACB cartas de la baraja pues me gusta jugar al Chinchón que me gusta jugar al poker que los fines de semana juego en la cancha

Voz 0538 41:09 te con mis amigas ir lo que me queda

Voz 31 41:12 la pena es lo de las cartas escritas a mano que ya pasaron de moda antes pues ignoraba las cartas it emocionada abrir un email ahora tienes cientos dime cuánto nos emociona haría recibir una carta habrá alguien que todavía escriba una carta porque daba su trabajo para remitir una carta además de tenías que saber los apellidos la calle el piso código postal y una carta escrita a mano de un familiar o un amigo eran mensajes especiales ahora solamente menos mandan en selfie con la Torre Eiffel de entrada por la góndola en Venecia ya sólo nos queda a los buzones vacíos llenos de recuerdos iba damas que os tengo que decir que post data un abrazo con el cariño de siempre de Isabel

Voz 7 42:19 buenas noches

Voz 29 42:22 escrito yo recibiros cientos de las cartas me hacen creo que me dijeron humano me hacen conectar con la parte creativa que hay en mí pero de mi correspondencia destacaría dos experiencias ambas ocurridos en mil novecientos noventa y uno una de identidad y otra de azar recuerdo que con veinte años me marché a vivir a Newcastle Inglaterra hacer un posgrado Miki en mi equipaje iban todas mis cartas eran como parte de mi identidad tenía que llevarlas conmigo como tenía que llevar mis manos o mis piernas y conmigo estuvieron los cuatro años que pasé allí hoy en día guardo las cartas en agitó atados con un hilo azul debajo de mi cama en Castellón un favorito por persona por otra parte cuando Porto le ha que el posgrado en Inglaterra postule al mismo tiempo a otro posgrado en Marsella Francia sólo me contestaron te Newcastle claro decidí marcharme Inglaterra sin embargo la carta de Marsella también llegó pero increíblemente en mil novecientos noventa y seis cinco años más tarde que la fecha del matasellos Inlaterra significó un welcome Mi vida la vida me ha dado de todo desde entonces me he ido bien diría pero siempre me he preguntado qué hubiera sido de mí Salazar hubiera permitido que aquella carta francesa llegará su tiempo besos abrazos sois salva buenos días desde Australia

Voz 17 44:13 quiero dar la bienvenida a Salva

Voz 3 44:18 que se incorpora a este faro desde Australia con esa historia tan bonita relacionada con la identidad me tuve que llevar todas las cartas como quién se lleva a los brazos o quién se lleva a los pies después con el azar qué hubiera pasado si esa carta de Marsella hubiera llegado a tiempo qué habría sido de mi vida

Voz 4 44:48 la bienvenida también al Laura

Voz 3 44:51 que no ha llamado por primera vez unos ha contado esa correspondencia con su tía María José monja misionera en Brasil saludar a Andreu el de Gibraltar que acaba de llegar de Amsterdam

Voz 17 45:10 Nos ha dicho eso hombre ahora ya no es lo mismo con basa un mail no es igual que cuando yo me escribe

Voz 3 45:22 con mi mujer

Voz 17 45:23 aquellas cartas de amor después

Voz 3 45:25 a también a Isabel que ya hemos oído varias veces en este faro que nos ha dicho eso no antes

Voz 7 45:35 tenías

Voz 3 45:38 muchas cartas de hacía ilusionó Mail ahora tienes cientos de mails que emoción te provocaría una carta y tenemos un suena la vida nuevo

Voz 15 45:59 no

Voz 3 46:03 para los oyentes que acaban de incorporarse este programa que lo acaban de descubrir es un sonido cotidiano que gravan los oyentes que algún oyente nos envía el resto lo tenemos que descubrir

Voz 0136 46:18 así que a ver aquello suena esto que no sea enviado Dunia novecientos cien ochocientos

Voz 3 47:04 tenemos un gatopardo arañando la puerta impaciente por entrar así que vamos a dejar que pasa a este faro vamos a charlar durante un ratito con él

Voz 1 47:18 Gatopardo acaba de entrar en el Faro de las

Voz 3 47:28 qué tal buenas noches y bienvenido a este faro que vas a creer que utilicemos contigua al principio de esta conversación

Voz 1179 47:35 con qué relación tiene Juan

Voz 0136 47:40 el grana con el mar

Voz 1179 47:42 estaba lejos a pesar de que vivía a tres kilómetros cinco del mar el mar era para mí como una visita extraña que acudía siete digo Plaza del Charco te dice el lugar donde aprendía a leer quién te enseño había unos señores allí que habían estado en el exilio llevaban libros María Zambrano el Hernanes Unamuno mi madre llegó un recorte de periódico en mi casa solo había prospectos para leer yo era chico muy enfermo y entonces ella me leía yo leía con ella ese recorte que era de Un terremoto maremoto que hubo en la isla de La Palma

Voz 0136 48:41 año mil novecientos cincuenta y seis ese suceso ITER aprendizaje memoria claro prácticamente fui tu madre te lo leía

Voz 1179 48:48 una y otra vez una y otra vez mi madre calculó que durante un mes me leyó lo mismo que yo aprendí a leer con ella ella tampoco sabía leer mucho hacía va a tu madre Juana Ruiz Calzadilla has contado alguna vez que Juana era la alegría de vivir que estaba siempre

Voz 0136 49:08 riendo hablando que

Voz 1179 49:10 era pura vitalidad no quizá es la persona más alegre que yo conocí hasta que tuvo noticia de su enfermedad decidió callarse para mí eso nunca lo he podido olvidar mi soportar es una de las razones por las que escribo para aprender de esa sensación de soledad que ya mostraba

Voz 0136 49:38 cuando se tenías como tu madre enferma

Voz 1179 49:41 mi madre se puso enferma cuando yo tendría veintiocho años veinticuatro murió cuando yo tenía treinta y tres ahora yo te días a Rato pesar el programa que estabas como preocupada por algo yo desarrolle entonces una una experiencia curiosa yo por el tono de voz IP por la mirada de la gente puedo imaginar qué les pasa saber que están pensando también en otra cosa que esa les tiene muy concernidas

Voz 0136 50:30 entonces es consciente de que tienes una voz inconfundible

Voz 1179 50:33 sí eso me dice la gente porque Juan Cruz ha elegido Juana

Voz 3 50:37 logrará deseo de ánimo

Voz 1179 50:39 porque desde chico yo escuchaba la radio la radio me dio la sintaxis para poder leer de corrido cuando ya supe leer y no sólo eso sino que me dio el ritmo del escritura me dio el fútbol hizo ya mejor la radio de Barcelona en Tenerife en mi barrio que la radio de Madrid entonces me hice del Barça en Mis primeras redacciones en el colegio

Voz 0136 51:09 afirmaba como Juan asumirán digamos que en casa Juan Cruz había prospecto había un suceso de un terremoto La Palma y había un aparato de radio que había llevado tu padre a casa tu madre tu padre era una persona muy importante también en tu vida que esto abuelo

Voz 1179 51:29 sí mi abuelo Silverio era asmático como yo he compartíamos el como se decía ahí el Fuji fue ir a un hombre que tenía a mi misma enfermedad pero era tremendamente fuerte tomaba burros yo lo veía domar burros y claro si él tomaba burros El Che Guevara era guerrillero yo como asmático podía hacer de todo y me lance

Voz 0136 51:55 pero tú pasas mucho tiempo en la cama no que que paso cuantos eras pequeño no sé cuándo te diagnostican la enfermedad

Voz 1179 52:04 a los dos años ya yo era asmático entonces era muy húmedo el el lugar donde vivíamos me producía mucha angustia tuve muchos ataques de asma entonces esos ataques de asma atemorizar a una mis padres día yo toqué al lateral de la cama donde yo estaba en su propia habitación si había algo yo les dije a mi madre

Voz 0136 52:36 que me ocultaba casi todo lo que me pudiera preocupar

Voz 1179 52:40 esto o nada esto es una cosa por si te pasa lo del otro día y eso la evidencia de que aquella era una bombona de aire me quitó para siempre los ataques de asma así sí fue una impresión como sí hubiera una rasga dura en en la vida como si hubiera un antes y un después de ese esa impresión porque claro ellos sufrieron mucho esa esa enferme

Voz 0136 53:11 da por lo que tienes esta voz sí supongo la tienes desde te reconoces con esta algo de sí sí sí tú dices que aunque no eras hijo único te sentías como hijo único porque te protegían todos tus padres tus hermanos entiendo también los vecinos y las vecinas tienes esa sensación de haber sido un niño muy protegido

Voz 1179 53:31 sí yo era muy protegido mi madre tenía que salir a la calle y recorrer un largo trecho dándome la comida yo era extremadamente mimoso eso me me me ha durado toda la vida lo que pasa es que yo soy el que anima a los otros

Voz 0136 53:51 eso te iba a preguntar se ha dado la vuelta a la persona mimada se ha convertido en alguien que da mimos exacto

Voz 1179 54:00 yo estoy muy

Voz 0136 54:02 preocupado siempre por las personas yo me pregunto por qué porque tengo que estar siempre preocupado por por

Voz 1179 54:09 esos deseos por su manera de de de añorar cosas que ellos no han conseguido entonces me dedico todo día mentalmente físicamente a tratar de mejorar les la calidad de su alegría no alguien me pide un teléfono si yo no lo encuentro me parece que que esa persona va a sufrir por mi culpa

Voz 11 54:35 un cursi

Voz 9 54:45 tú

Voz 11 54:54 a quién le tiene miedo Juan la muy

Voz 1179 55:01 al dolor de las personas que tengo miedo también a la guerra y le tengo miedo al hambre le tengo miedo a la guerra civil yo supe la Guerra Civil porque yo tengo setenta años nació en el cuarenta y ocho en la Guerra Civil seguía entonces siguió el odio las palabras de odio el insulto todo eso me da mucho miedo yo escrito un libro que se titula Contra el insulto titula contra la sinceridad porque a veces exigimos la sinceridad como parte de la nobleza ir muchas veces esconde la sinceridad lo innoble qué es destruir al otro con una palabra El silencio

Voz 0136 55:56 qué le tienes

Voz 1179 55:58 bueno a mi a mi me gusta mucho escribir en silencio pero estoy con las radios yo duermo con mi mujer pues tenemos una radio pasamos por la casa con la radio ahí está Mara Torres con su faro por cierto hay un faro en Fuerteventura que es maravilloso en el que vivió una de las grandes poetas que he tenido América Josefina Pla y hay un cartelito está puesto ahí recordándole que ella era mi hija nació allí pero es uruguaya no Paraguay averno paraguaya Josefina Pla Parera

Voz 0136 56:44 que ha escrito que tenga que ver con el Faro

Voz 1179 56:47 es el en ese en ese faro hay una invocación del mar como el lugar por donde no sólo pasan los barcos sino las almas El Faro es fundamental en nuestra historia isleña no Faro de horchatera que es el último que dice adiós a los barcos IES Faro de Fuerteventura que está en realidad en la Isla de Lobos tienes que hacer un día el programa de de esa soledad que te dice a ti la soledad Juan en qué momento

Voz 0136 57:27 te sientes solo cuando no

Voz 1179 57:29 puedo ayudar cuando no puedo alegrar aliento

Voz 11 57:36 antes ya no se puede esperar Juan Cruz

Voz 3 57:59 este faro esta noche gira alrededor de las cartas

Voz 0136 58:03 ahora que dices lo de hacer felices a los demás hay una experiencia que quiero que me cuentes qué son esas cartas que escribían a los que miraban a Venezuela desde tu tierra desde Tenerife y que siempre llevaban esa frase no por aquí todos bien gracias a eso digo gracias a Dios cuéntanos esa historia relacionada con las cartas

Voz 1179 58:24 miran las mujeres de los que había venido emigrantes en los años cincuenta y sesenta Venezuela que como yo era el barrio que sabía leer y escribir venían a verme para que yo escribiera sus cartas todas las cartas empezaban así por aquí todos Fulano de Tal me alegro de que el recibo de esta mi carta te encuentres bien de salud por aquí todos bien gracias a Dios e inmediatamente después venían todas las desgracias las muertes la falta de dinero el hambre todas las cosas las personas contaban sus dramas reproducía un día cuando en España se le reprochaba a la gente que dijera algo de Venezuela en tiempos recientes yo escribí un artículo contando es una chica venezolana que vive en Suiza lo leí yo en Facebook y se convirtió en viral y ahora todavía tres años después la gente me sigue enviando ese todos bien gracias a Dios para mí es emocionante porque gracias a Venezuela mi madre tuvo el primer la primera una cocina de gas que hubo en casa gracias a Venezuela hubo el primer libro infantil o de cualquier clase en mi casa se titulaba Gustavito tenía ausenta Vito

Voz 0136 59:59 gracias a Venezuela pasaron muchas cosas

Voz 1179 1:00:02 por eso para mí Venezuela es un tesoro de mi memoria cuál es la última

Voz 0136 1:00:11 tan que

Voz 1179 1:00:13 ha escrito Juan Cruz ama no te acuerdas Manolo escribí una José Antonio Marcos anteayer porque estaba yo recién operado de cataratas no podía escribir al ordenador al ordenador

Voz 0136 1:00:30 por último Juan Cruz que es para ti la noche hay una carta que te quiero contar a Cuéntame cuéntanos la no puedo darle nombres propios fue una carta

Voz 1179 1:00:41 era de mensaje telefónico yo venía de entrevistar a Pedrito el futbolista esto en mi tierra El Médano tanto abrí el teléfono y había un mensaje era una persona que había tenido relación conmigo en mi adolescencia que vive diría vive en la Península nosotros los carteles íbamos como adolescentes a través de la actualidad española una revista ella decía en su mensaje evidentemente enviado a otros que en ese momento estaba suicidándose yo me quedé muy inquieto yo recordaba que en aquellas cartas ella ponía su yo recordaba la dirección esa mujer aquella chica remite yo llamé a la policía al uno uno dos dije que yo era un periodista para que no pensaran que era una broma y que una persona en tal sitio que seguía viviendo ahí lo sabía es esta ideando entonces fueron allí la salvaron Valga Bello decías ella me dijo que no tenía que haberlo hecho pero que me lo agradecía a todos los años en julio me mando mensaje agradeciendo quién ha sido detenida Hong mi madre mi madre todas las personas que de niño me ayudaron a hacer una persona alegre a pesar de las contraría y hoy mi nieto mi hija mi hija me han enseñado muchas cosas me ha dado fuerza para quejarme de banalidades porque veía mostró en un momento determinado de su vida una fortaleza que sólo le he visto a mi madre muchas gracias por habernos acompañado esta noche no

Voz 6 1:03:04 pues es aquí perderme traído

Voz 4 1:03:07 eh

Voz 7 1:04:15 vaquero

Voz 10 1:04:17 se ha hablado mucho

Voz 34 1:04:19 en en heridos recién cazado muy

Voz 0538 1:04:22 pero todas sus cartas que escribió durante no viajo todo por un malentendido que tras una caja de su casa con sus cosas y me dijo yo entendí que hiciera con ella lo que quisiera y entre esa cosa iban mis cartas que yo le había escrito Ivi tantas tonterías escrita que digo esto para que esto sirve islas tiré ir cuando él se enteró entró mucho coraje ir me dio la mía Inma las quitó en la rompió Villa eso no tiene reparación sólo es recuerdo que es que era un cartón muy bonita llenan de poesía es muy bonita de todo tiempo que tuvo la mili otra vez que tuvo trabajando tres meses fuera

Voz 20 1:05:16 sí

Voz 0538 1:05:17 la vida que me acuerdo mucho de las cartas porque decía una cosa muy bonita la mía no la mía eran contándole lo que había hecho durante días para arriba para abajo pero le

Voz 7 1:05:29 un cohete

Voz 4 1:05:42 bueno

Voz 1620 1:05:43 ahora te hablo desde aquí desde una panadería de Córdoba en Palma de Río y la carta las cartas a mi chico me encantaban porque en escribía con mi prima de Suiza pero ahora cada vez que de una carta me echo a temblar hay más y ponen de Endesa vengan saludo Forero luego el panadero dicharachero

Voz 5 1:06:21 mis queridos amigos y amigas del paro que al recibo de esta os encontréis todos bien yo sin novedad dispensados y me atrevo a escribiros no tengo otro medio de llegar hasta vosotros como no sea a través de este papel amarillo y oscuro que he encontrado en uno de los cajones de esta mesa destartalada y vieja y aquí con tintero pandillero pluma vengo dispuesta a escribir una breve carta a todos los que nos escuchan detrás de las puertas de la noche pero no tengo mucho tiempo deciros que el día ha sido como todos sin nada especial que Tirado horas por el parque comida a las palomas de golpe y porrazo se ha puesto a tronar a llover de ustedes afectivo María José de Elche

Voz 3 1:07:47 qué ingeniosa esta carta de muere José del para este faro dedicado a las cartas esta noche incluimos a nuestros oyentes panaderos a este panadero dicharachero qué nos ha dicho que él se escribía con su prima de Suiza y ahora se pone a temblar cada vez que ve en el buzón una cata de Endesa in luego Medina muy desconcertada esta oyente que no sé si es esta misma que ha tirado las cartas de su marido porque sabéis que hay un oyente que tiró los cómics a sus hijos luego tiró las recetas de cocina de su madre todo sin querer oyente que no dice cómo se llama habla de haber tirado unas cartas de amor que él había enviado su marido

Voz 7 1:08:42 ya lo descubriremos

Voz 3 1:08:44 la música que size escuchando pertenece a la banda sonora de una película que probablemente todos habéis reconocido El cartero y Pablo Neruda una película de mil novecientos noventa y cuatro italiana dirigida por Michael Radford inspirada es natación de la novela de Antonio Skármeta

Voz 7 1:09:06 cuenta la historia extrae Mario que

Voz 3 1:09:10 consigue trabajo como cartero repartiendo el correo en bicicleta a un solo cliente al famoso poeta chileno Pablo Neruda

Voz 25 1:09:17 este es un fragmento de la película necesito a alguien que lleve cartas y telegramas a sacarla fenomenal precisamente yo vivo allí sólo hay un destinatario sólo una persona queda disuelto son todos analfabetos lo saben de sobra

Voz 7 1:09:38 yo no soy analfabeto pero bueno está bien

Voz 25 1:09:44 todo el correo es para el señor Pablo Neruda Pablo Pablo Neruda el poeta amado por las mujeres Pablo Neruda el poeta amado por el pueblo

Voz 32 1:09:58 tú

Voz 3 1:10:14 los llama Alejandro hola Alejandro buenas noches

Voz 33 1:10:18 hola buenas

Voz 35 1:10:19 qué tal muy bien escuchando a Alejandro escribes cartas y algunas se así a un chico a la agresión

Voz 17 1:10:33 en la prisión las escribes a mano buenas escribes a ordenador

Voz 35 1:10:40 se suele decir si con respondido al sí siempre responde lo hace mucha ilusión que les priva

Voz 17 1:10:49 si no es indiscreción que es contáis

Voz 35 1:10:52 pues pues ha sabido cómo les va en la cárcel con que es para lo que hace que con el resto de la necesitas la política lo lleva pasa cada día en España no lo cotidiana

Voz 17 1:11:09 ir y Alejandro qué te ha parecido

Voz 3 1:11:12 lo que es el suena la vida

Voz 35 1:11:15 a mí que yo vivo todo de normal y no pareció el más golpeando a rocas que hasta incluso me sólo a las urnas se lo que es la Furnish bloques al mal pero falta el agua no pues me parecía

Voz 17 1:11:35 de dónde eres Alejandro de qué zona de cercana al mar vamos a escucharlo otra vez cuenta a los oyentes sobre todo esto último que has dicho no el mar golpeándola rocas sino el mar dentro de la roca hay saliendo después vale es que parece un monstruo rugiendo dentro de la roca

Voz 35 1:11:58 sí sí pero de describe segundo

Voz 17 1:12:01 lo escuchamos sí que lo va a poner otra

Voz 3 1:12:03 es como sería este proceso

Voz 23 1:12:05 pero el mar entrada poco apartado bajos la bronca y la boca en lugar de romper controlado canse golpea dentro de la roca esa de obreros pese agujeros y FAZ no que enseguida Mafo

Voz 7 1:12:20 urnas o bufones en Asturias bufones

Voz 17 1:12:26 cueste lo tenemos que dar por válido Alejandro porqués a tal cual a la primeras di yo pensaba dirán que es un camión dirán que es el viento dirán que es un túnel pero o no a la primera a la primera no vamos a escuchar porque Dunia ubica exactamente el sonido

Voz 3 1:12:46 lo que nos ha enviado el sonido que he mandado una grabación que el domingo pasado en los bufones de fría que hizo un increíble de que hay muchos en Asturias aunque mucha gente diga que yo mucho tenemos muchos días de de sol y bueno pues la verdad es que el mar estaba un poco Brown

Voz 36 1:13:10 no podemos grabar