Voz 3 00:56 qué tal buenas noches es la una y media y las doce y media en las Islas Canarias esta noche hablamos de Don Quijote de la Mancha en el Faro de la eh

Voz 4 01:08 rito de que alguno se pregunte porqué vamos a dedicar el programa hoy a esta novela Si no es ningún aniversario ninguna fecha señalada

bueno pues resulta que a lo largo de estos meses en este faro hemos hablado de los sueños de las dudas de las certezas de las librerías y de cómo las lecturas activan nuestra imaginación hemos hablado de viajar del campo de los pueblos también dedicamos un programa entero a la amistad y otro al deseo así que sin darnos cuenta nos hemos pasado noches enteras hablando de los temas de El Quijote la novela más importante escrita en lengua española y una de las más importantes de la literatura universal una historia que tiene dos protagonistas unida algo viejo y enclenque metido dentro de una armadura y un escudero basto y son que recorre la mancha a lomos de su caballo de su asno en esa historia tan sencilla están casi todos los temas que tienen que ver con el ser humano con todos nosotros con lo que somos y con lo que deseamos ser así que esta noche hablaremos con el académico Francisco Rico que dirigió la edición que encargó la RAE por el cuarto centenario hablaremos con el catedrático José Manuel Lucía Megías una de las personas que más saben de la vida de Cervantes llamaremos también el escritor Andrés Trapiello hizo una traducción al lenguaje actual en el año dos mil quince ya vosotros os preguntamos leíste el Quijote o no pudiste con él que te hora hacia que te emocionó si te consideras más Quijote o más Sancho Panza si has hecho la Ruta del Quijote si es una asignatura pendiente sólo viste el musical El hombre de La Mancha o la serie de dibujos animados fijaos que en dos mil quince el Centro de Investigaciones Sociológicas CIS hizo un estudio para saber cuántos españoles habían leído el Quijote lo había leído el veinte por ciento así que tampoco se trata de ir de nada esto es solamente compartir una reflexión una anécdota aun recuerdo una inquietud o despertar una curiosidad psíquicos avanzo que hemos tenido una participación altísima con este tema con quiénes han leído el Quijote con quiénes no han leído el Quijote haremos el faro esta madrugada las notas de audio en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y las llamadas en directo la recibimos en el novecientos cien ochocientos tenemos un gatopardo qué vendrá con su seudónimo que puede que tenga o no relación con el tema de hoy pero al que preguntaremos claro por el Quijote se pasar por aquí a partir de las dos de la madrugada en mil novecientos sesenta y cinco Se estrenó en Broadway El hombre de La Mancha que incluye la canción el sueño imposible con esa idea del destruir la injusticia y hacer del mundo un lugar mejor hay muchísimas versiones Aus escuchar algunas de ellas durante esta madrugada en este programa pero vamos a abrir con esta maravillosa versión en la voz de Frank Sinatra

Voz 11 06:44 hola habaneros hola falleras bueno

Voz 12 06:47 desde el hospital porque extraña me agua el encabezada os cuento que tengo que confesar que yo no he leído el Quijote entero

Voz 11 06:55 pero tengo un historial con el Quijote un poco

Voz 12 07:00 no sé si decir quijotesca mi amiga Natalia eh pues mide un metro ochenta y tantos es delgada etcétera y cuando íbamos al colegio yo siempre iba detrás de ella en la coger la falda para subir las escaleras etcétera yo mido uno cincuenta y nueve y bueno más bien soy tirando al rigor de pillaje siempre había una profesora que cuando nos veía llegar decía hombre don Quijote y Sancho Panza y aunque yo decía siempre que me impedía Don Quijote pues nunca colaba así que tengo un poco de Trauma con el rollo de ser Don Quijote y Sancho Panza aunque realmente bueno la cordura no sé si la tengo yo o la tienes

Voz 13 07:44 me realmente ella

Voz 12 07:47 yo creo que las dos estamos un poco ocho Chota bueno Farreres Far era os dejo que me espera continuar la larga noche en el hospital un saludo

Voz 14 08:06 mi nombre es Pedro vivo en Tenerife tengo ochenta y un años y tengo una especial afecto al Quijote porque fue para mí pues un alivio enorme dado que mi estancia en Venezuela por un accidente de tráfico me metieron en la cárcel tuve un mes mes de febrero interno en la cárcel gracias a que mi esposa me pasó un ejemplar del Quijote fue mi compañía después lo he leído cuatro veces más y Últimamente he leído y me gustó mucho la traducción actual que hizo Andrés Trapiello

Voz 15 08:49 un abrazo

Voz 11 08:55 no sé si habréis visto la serie Breaking Bad Misteri favorita con con diferencia la relación que existe entre Walter White Illes y los protagonistas es totalmente la relación entre Don Quijote y Sancho eh Sancho Walter es es Don Quijote lo que pasa es que al revés que el Quijote eh Walter White sufre el proceso inverso Walter White un profesor de química una persona totalmente cuerda que crea un personaje Heisenberg que es un traficante a gran escala al principio narcotraficante a gran escala muere creyendo ser personaje es decir muere loco mientras que el fiel escudero doble Le Le sigue la bola en todas las todas las aventuras es es una serie que que no perder falleros y Ferreras y acordaros de esto Don Quijote y Sancho modernos

Voz 16 10:06 Quico te Quijote Sancho y Quijote un trío

Voz 0542 10:33 bueno me encantaba esta serie

Voz 18 10:43 buenas noches negros y Fábregas

Voz 1224 10:46 eh y soy una de esas personas seguro de las muchísimas personas que hemos intentado un montón de veces leernos el Quijote pero no lo hemos terminado yo personalmente creo que le cogió manía cuando en el colegio me obligaron a leerlo y claro no entendía nada que a día de hoy siendo adulto todavía no he conseguido terminarlo pero en realidad me quedo con el espíritu Hidalgo del Quijote que es vivir mil aventuras intentar cambiar lo establecido ese espíritu de hidalguía lo triste es que al final el hombre se dio cuenta de que no había sido capaz pero bueno al final su espíritu lo retomo eh Sancho con esa locura un heredada

Voz 19 11:54 prometo volver

Voz 1224 11:55 para intentar no voy a intentar leer El Quijote

Voz 18 12:00 muchos besos a todos los faros y Fábregas

Voz 3 12:10 con estas cinco notas de odio abrimos este faro dedicado al Quijote fijaos que hay dos oyentes la primera quién ha dejado como se llama IP Dro al a quién es el Quijote hizo compañía a la primer oyentes las está haciendo esta noche en el hospital está con su abuela y a Pedro tinerfeño de ochenta y un años el hizo compañía en Venezuela con todo estuvo durante un mes en la cárcel y su mujer le paso el Quijote yo qué os ha parecido esta relación que ha establecido esta oyente con la serie Breaking ver que se puede ver Félix vice es Quijote y Sancho son Walter Jesse el profesor de Química eso ayudantes sólo que el profesor de Química ha vivido el proceso inverso al Quijote él empezó cuerdo muriendo loco El Quijote vivió loco muriendo cuerdo

Voz 11 13:12 luego lo de la sede

Voz 5 13:14 Sancho Sancho Sancho Quijote este otro oyente que forma parte de de los muchos que no terminaron de leer el Quijote pero dice se trata duras no bueno tenemos un montón de entrevistas para esta madrugada vamos a comenzar por el principio y es con la vida de Cervantes porque sabemos que nacional para Henares que ahí está su casa museo natal

Voz 3 13:40 qué es el autor del Quijote pero no se sabe demasiado no seamos demasiado acerca de la vida de este escritor que vivió entre Silos entre dieciséis y el diecisiete Se ha dicho que tuvo muchas penurias económicas que al vivió pero nosotros preguntado cómo vivió realmente así que hemos llamado a una de las personas que más saben de la vida de Cervantes José Manuel Lucía Megías es catedrático de filología románica de la Complutense actual presidente de honor de la Asociación de cervantista forma parte de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su labor de difusión de la vida ahí de la obra de Cervantes así que es un lujo tenerle aquí esta madrugada buenas noches José Manuel bienvenido Alfaro

Voz 5 14:17 buenas noches Mara así a bote pronto tú dirías que Cervantes tuvo una vida

Voz 21 14:25 infeliz creo la verdad que hay tanto misterio alrededor de la vida de Cervantes pero después de pasar varios años estudiando la

Voz 22 14:35 hay una digo casi paseándose con él

Voz 21 14:38 yo creo que tuvo una vida fascinante y si no no no sería precisamente infeliz Nos hemos que era con ese mito que nos encanta de ese hombre que fue maltratado en su tiempo para luego ser famoso a lo largo de los siglos no hizo bueno pues realmente Serván entonces Un de algún viajero de su tiempo que le tocó vivir una época fascinante de cambios de transformaciones estuvo en el centro de esa vida y que las supo aprovechar muy bien porque si algo Cervantes era un superviviente

Voz 23 15:12 a José Manuel cómo es posible que supiera leer y escribir cuando la mayoría de la gente era analfabeta

Voz 21 15:19 bueno pues porque una de las maneras que tenían los que no tenían rentas precisamente que era el caso de Cervantes que viene de una familia que no tenía posibilidades de vivir de lo que otros trabajan para ellos pues una de las maneras precisamente era tener esa educación mínima que te permitiera por ejemplo a Cervantes entrar en el mundo de los secretarios de las ante salas de los palacios o en el mundo militar que era el otro gran campo en donde pudiera trabajar lo curioso es que como bien dices aquella época había mucha analfabetismo y sobre todo una cosa que a veces llama la atención mucha analfabetismo entre las mujeres en cambio sus hermanas Tere a Magdalena

Voz 24 16:04 voy a leer y escribir si cosa

Voz 21 16:07 es que por ejemplo no sabía Catalina su mujer que a veces nos puede extrañar que ni más de menos que la mujer del gran escritor en un momento dado no sabía ni firmar no

Voz 23 16:16 ya ya ir como era el padre El padre se llamaba Rodrigo

Voz 21 16:21 era era cirujano lo que bueno el barbero de aquella época que en realidad no es nuestro Barbero que hace la barba sino sería como es decir de alguna manera con una TS sería como la vas de de bueno por la lo que es la sanidad no pero en realidad ese fue un oficio muy muy poco tiempo que él no tuvo porque realmente seguramente en la competencia en Alcalá de Henares con tantos médicos y otros tantos cirujanos no podía el prosperar idealmente también como supo como el propio Cervantes su padre pues estuvo a dando pisos en Sevilla haciendo de gente de negocios se estuvo buscando también la vida porque si algo tenía los Siglos de Oro es que es una Biden construcción y de pronto uno podía estar arriba o luego al día siguiente abajo todos los día tenía que estar como remando para llegar a fin de mes llegar a fin de semana incluso fin de día no

Voz 23 17:23 hemos elegido contigo José Manuel tres momentos de la vida de Cervantes porque es imposible sino hablar en una entrevista cortita sobre toda su vida pero tú nos has propuesto tres momentos vitales que han tenido mucho que ver en su obra El primero que nos que nos proponían era su cautiverio

Voz 21 17:43 sí cinco años estuvo en Argel in cuando pensamos en Argel casi pensamos lograron uno a fin de cuentas le hacen cautivo en una cárcel no ir realmente no es que sea todo lo contrario pero tenemos que pensar que Argel era una de las ciudades más cosmopolitas más habitadas de aquella época piensa Mara que estamos hablando de una ciudad que tenía unos ciento veinte mil habitantes en aquel momento cuando estuvo Cervantes de los que casi treinta mil eran esclavos cristianos cautivos donde Cervantes bueno pues pudo conocer otra realidad pero también conoció a un montón de personas importantes de la corte que también estaban allí cautivos con los que se pudo relacionar cosa que si se los hubiera encontrado en Madrid en aquel momento no lo hubieran Ny ha respondido a sus preguntas no así que seguramente aprendió mucho aprendió mucho de la vida y aprendió seguramente todo esa parte de libertad que al final es tan importante en su obra no

Voz 23 18:48 hay otro capítulo importante que es Esquivias

Voz 21 18:54 esquivias la La Mancha él se fue a Esquivias bueno casi de casualidad vivíamos porque fue a ayudar a un amigo suyo al publicar su con su obra y allí conoció a Catalina pero seguramente ahí conoció también un mundo de tranquilidad aunque casi a veces no olvida que estuvo allí meses y meses de años en periodos diferentes porque cada no deja documentos como cualquiera de nosotros que se va a su casa de campo a pasar el verano no escribe ningún sitio me voy a mi casa de campo a pasar lo mismo lo mismo le pasa en Esquivias ir realmente seguramente allí es una parte muy importante de esa vida de tranquilidad que también disfrutó seguramente Cervantes

Voz 3 19:43 eh hablabas al principio de ese mito que rodeaba a Cervantes de un hombre

Voz 23 19:47 siempre con penurias económicas sin embargo tú has dejado aquí claro que tuvo una vida fascinante también por el periodo que le tocó vivir y hace hincapié en su tiempo en Madrid porque él sí que formó parte de la vida cultural que había en la ciudad

Voz 21 20:03 efectivamente ese ese Madrid además hay que pensar que era el centro del mundo A Vivir Madrid aquel momento pasear por ese barrio de las Letras maravilloso hoy en día pero que en aquel momento era el barrio de Las Letras cruzarse con Lope con Calderón truncó con Gora son los de la Cervantes no

Voz 25 20:20 pese llevaban fatal no

Voz 21 20:23 la verdad tenía cara de pronto tantos escritores y artistas no pero es que además en ese momento también hay un cambio de paradigma de la figura del escritor Cervantes bastar Cervantes va a participar de las academias delante es va a estrenar en el Corral de Comedias donde hoy está el teatro español cosa que muchos escritores de la época lo intentaron no lo consiguieron va a publicar novelas con un gran editor como Blas de Robles que digamos sería como publicar hoy en día en Planeta y si uno piensa alguien que estrés en en el Teatro Español de Madrid que publica en la editorial Planeta que es reconocido por sus contemporáneos como un gran autor de romances pues hombre a lo mejor esa idea de que el escritor fracasado que de pronto al con el tiempo reconocido pues en los tiene que quitar también un poquito de la cabeza no Cervantes estuvo allí lógicamente en ese cambio de paradigma al final será Lope de Vega quince va a llevar el gran la gran tarta económica de los corrales de comedias pero Cervantes estuvo muy vinculado a una persona muy importante que es Francisco de Robles que realmente marcaba bueno pues los y los y los ritmos literarios de aquel momento

Voz 23 21:39 qué qué acogida tuvo el Quijote cuando se publicó

Voz 21 21:43 bueno pues tuvo esa acogida que esperaba Francisco de Robles que era la acogida del bestseller el libro de ventas que todo el mundo hablaba compraba qué es lo que le interesa al librero pero una cogida entre carcajadas y libro bueno pues para reírse para pasarlo bien nada de ese libro Conesa ese pose en que eso por esos posos de de filosofía y de tantas enseñanzas que tiene y que realmente hemos ido aprendiendo en estos siglos no en la segunda por la segunda parte del Quijote fue un fracaso comercial total

Voz 23 22:21 sea pero el primero fue estas diciendo prácticamente lo que entenderíamos ahora como un bestseller

Voz 21 22:26 según liberar rehenes antes de que la gente ese partido

Voz 23 22:29 la risa leyéndolo esa crees que era la intención con la que escribió Cervantes

Voz 21 22:34 bueno según esa seguramente era la intención del librero como muy buen librero lo que quería era es decir tener el máximo beneficio económico en el menor tiempo posible no caro Cervantes lo escribe igual que con la edad que tiene Alonso Quijano cuando salen buscar aventuras Free Sando los cincuenta años pero Cervantes un genio porque lo era un genio creador con cincuenta años con una gran experiencia de vida claro es capaz de hacer un libro de risa para realmente K carcajadas los lectores de la época pero al mismo tiempo que entre tantas risas entre tantas burlas es capaz de meter muchas veras muchas verdades algo que tiene maravilloso el Quijote que para mí es además una enseñanza del siglo XXI no solamente algo de hace cuatrocientos años sino pienso en el Quijote piensan Don Quijote quien Sancho Panza son dos personajes que están en las antípodas de no fiarse unos culto el otro nunca leído uno es irá algo el otro no tiene ni tierras y al final al un van pasando las páginas se van conociendo van hablando Se van escuchando de pronto uno y otro uno termina acogiendo les cariño porque les va conociendo en su verdad no en el mito o en el personaje o en la máscara no que a veces nos pone la sociedad no y cuando realmente a Cervantes está y le dan palos a Don Quijote los duelen porque realmente son palos en palos de mucha injusticia de alguien que quiere ser bueno demuestra serlo en todos sus actos no

Voz 23 24:13 y es verdad el final del que hablabas no cuando al final dice viví loco y Morir cuerdo como diciendo mira lo que ha sido mi vida

Voz 21 24:23 el Baradei hará el maravilloso porque en eso en eso Cervantes eso es es es una maravilla don porque te lleva donde él quiere te va poniendo esa escena en donde Barbie pero como casi va muriendo segundo a segundo como todos van llorando de pronto en un momento da cuando tú ya estás a punto de saltar la lágrima de pronto dice bueno pero al final como todos heredaron los todos estuvieron mucho más contentos al final Sancho Panza se quedó más más digamos contento la sobrina el ama de afrontar viene la carcajada porque cada también eso es la vida

Voz 24 25:01 el puedan hojas de el él decía Mejías muchísimas gracias

Voz 21 25:06 nada muchas gracias a vosotros por acordaros de este grandísimo hombre que todavía tiene tanto tanto que enseñarnos en este siglo XXI que todavía necesitamos tantas y tantas enseñanzas la verdad

Voz 23 25:18 buenas noches hasta próximo muy buenas

Voz 22 25:20 va a ser

Voz 27 25:54 a cambiar el mundo amigo Sancho no es locura año utopía sino justicia eso es lo que me viene a la cabeza pensando en Don Quijote de la Mancha en este mundo tan injusto a veces en el que vivimos un saludo falleros Higares tras larga vida a los libros

Voz 18 26:34 hola

Voz 5 26:35 mi nombre es

Voz 18 26:37 sí

Voz 28 26:38 en estos tiempos de espejismos y encantadores de serpientes hacen falta más quijotes porque los Heat

Voz 18 26:45 antes son de verdad

Voz 29 26:47 no molinos de viento muy

Voz 5 26:49 no no

Voz 18 27:22 hola buenas noches

Voz 12 27:25 el Quijote es mi libro favorito el libro de los libros de ley tres veces en el Bachiller y luego dos veces la carrera y pienso retomarlo en cualquier momento pienso además que sus ejemplo sus enseñanzas son intemporales y siguen en vigencia además intenté transmitirles a mis hijas esta pasión utilizando la versión en cómic para niños para mi es el mejor de los libros

Voz 3 27:58 las íbamos llegando a las dos de la madrugada a la una en las Islas Canarias

Voz 11 28:04 decía estoy

Voz 23 28:05 de Galicia que era el libro de los libros que sólo enseñaba también en cómics a los niños

Voz 11 28:11 en la primera oyente decía

Voz 3 28:15 esa cita de El Quijote cambiar el mundo amigo Sancho no es utopía es justicia y después el guerrero con su Antifrau se hace falta muchos quijotes porque los molinos son ahora gigantes de verdad

Voz 11 28:30 y así estamos nota cinco minutos

Voz 3 36:49 entonces y seis minutos de la madrugada Unai seis minutos en Canarias vais a comprar durante estas dos horas y media que el Quijote ha dado para muchísimo bueno tanto que podríamos hacer un faro del Quijote de aquí al verano de momento vamos a hacer hasta las cuatro de la madrugada que tenemos a Julio Iglesias con este tema hablando de Quijote y Dulcinea y hace ya varios meses entrevistamos aquí a Luis García Montero que fue una madrugada a nuestro Gatopardo es el director del Instituto Cervantes de es aquella noche le preguntamos cuánto tiene de Sancho y cuánto de Quijote el director del Cervantes y Luis García Montero nos responde a esto

Voz 5 37:30 pues las dos cosas porque una de las grandes invenciones de Cervantes es establecer el diálogo el diálogo en primer lugar entre el Quijote y Sancho hay un director del Cervantes tiene que ser un Quijote creer provocación las cosas que en la importancia del idioma la importancia de la cultura en la importancia de la cultura para crear civilizaciones en diálogo para dar una buena imagen del país para sacar lo mejor de

Voz 0338 38:02 lo mismo y al mismo tiempo

Voz 5 38:05 no tiene mucho de ese contacto con la realidad pues también es muy importante de manera que diálogo entre Don Quijote y Sancho Panza

Voz 39 38:35 este acto primero Valladolid colegio una enseñanza año mil novecientos ochenta y tres curso de segundo de BUP primera lectura del Quijote nuestra profesora de Literatura nos animó a realizar una ruta de viaje por los lugares que recorrían Don Quijote y Sancho Panza ganamos el premio viaje aquél fue uno de mis primeros viajes sin padres yo no entendí el Quijote pero me encantó el libro mundo acto Universidad de Valladolid Filología Española década en los una eran noventa ahí sí que disfrute y entendí el Quijote y aprendí algo muy importante que el discurso de las armas y las letras debería ser una lectura obligatoria para todos tercer acto navidad de dos mil diecisiete mi sobrina Carmen tiene que leer unos cuantos capítulos del Quijote se queja como buena adolescente yo le ayudo vuelvo a releer el discurso de Marcela tan feminista actual vuelvo a enamorarme de libro

Voz 18 39:44 Cervantes estoy segura de que habrá un cuarto acto buenas noches alfareros en muchas gracias por elegir temas tan bonitos Don Quijote dijo

Voz 40 40:13 en lo que toca con más de gobernar tu persona

Voz 0542 40:15 casa Sancho lo primero que te encargo es que sea limpio y que te cortes las uñas sin dejarlas crecer como algunos hacen a quién su ignorancia les ha dado a entender que las uñas largas les hemos sean las manos como si aquel excrementos ya añadidura que se dejan de cortar fuese unha siendo antes garra de cernícalo lagartija pero pues recoge extraordinario Aburto no andes Sancho teñido y flojo que el vestido descompuesto da indicios de ánimo desmantelado Si ya la descompuesto y flojedad no caer debajo de socarronería cómo se juzgó en la de Julio César segunda parte de El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes buenas noches Mis faros desde el fin del mundo esta oyente que te fuiste a visitar a vuestra hija vuelve pronto por favor que te echamos de menos

Voz 11 41:10 esto parece increíble iba a decir parece

Voz 3 41:17 otra historia quijotesca pero justo hoy cuando está oyente que nos ha leído ese fragmento de Don Quijote diciéndole a Sancho Panza como tenía que llevar su higiene Justo hoy que nos envía esta oyente este audio donde se acuerda de lo ya

Voz 25 41:39 en de americano que se fue a Londres a ver a su hija y que se disculpó porque no iba a estar durante tres semanas en el faro justo hoy

Voz 18 41:46 hemos recibido este Audi cuando tenía veinte años muchos libros como Don Quijote quería salvar al mundo como idealista decidí trabajar en una comuna al bricolaje Kikuchi en Israel para construir un mundo más perfecto una década después la mayoría de mis ilusiones desaparecieron y le convertí en banquero estudiando estados financieros en lugar de libros como Sancho Panza traste sacar provecho del mundo iba a agarrar me lo más que pude ahora que tengo un poco más de sesenta años es vuelto a mi amor por la lectura de libros si bien mis ilusiones juveniles sobre al mundo la humanidad al sido atenuada por la realidad sigo creyendo en un mundo mejor como Gil El un antiguo filósofo judío escribió sino soy para mí quién será para mí pero si sois sólo para mí piensa le gusta la lectura hobbies escribir saldrás

Voz 0542 43:24 el día del libro es el veintitrés de abril era Cervantes su genio cuando se ponía escribir con su mano prodigiosa hizo libros para mí el más famoso de todos admirado y respetado el Quijote de la Mancha ninguno ninguno lo ha igualado la historia de un caballero que mucho mucho leía sus novelas preferidas eran de Caballería su escudero Sancho Panza bajo gordo y bonachón le acompaña y le aconseja cuando llega la ocasión muchas andanzas procedieron por los caminos de España en conventos y tabernas contaban grandes hazañas yo quiero como el Quijote leer leer y viajar para aprender y saber cada día un poco más

Voz 18 44:14 con el cariño de siempre se oye sale buenas noches Gemma de Madrid

Voz 41 44:29 en el tema que nuestra del Quijote es un tema que me hace un poco de gracia en el fondo todo el mundo opina de El Quijote un libro una obra maestra pero que levante las manos quién Antero porque no conozco a nadie todos sabemos es espió todo sabemos que eran Sancho Panza pero alguien realmente no mira ni Mi padre que estudien antes de Madrid creo que lo he leído se que leían retazos como se ha hecho

Voz 18 45:00 muchas ocasiones en muchos sitios

Voz 41 45:02 pero entero entero no conozco a nadie pero bueno como pinares gratis pues opino que puede ser un gran libro no lo discuto porque yo tampoco lo he leído evidentemente no pudo levantar la mano pero con alguno de los personajes que conozco no me ni con Don Quijote ni tampoco con Sancho Panza me gustaría más ser Dulcinea sentí esa mirada de Don Quijote totalmente embelesado

Voz 18 45:29 ahí lo dejó buenas noches a todos

Voz 3 45:45 dos y cuarto de la madrugada una y cuarto en Canarias hito que confesor que cuando este equipo se reunió para elegir el el tema de hoy lunes no salió lo del Quijote teníamos un poco de miedo pensando y si no envían notas de audio porque es verdad que según aquella encuesta del CIS sólo ha leído un veinte por ciento de la población osados dos de cada diez pero bueno decidimos lanzarnos a los molinos es asombrosa la respuesta que hemos tenido de todos los usuarios y de las parejas de los que lo habéis leído de los que no con total naturalidad insistimos en que aquí no se trata de dárselas de nada únicamente de compartir las experiencias a partir de un tema que sale cada madrugada os vais a quedar muy sorprendidos de algunas de las cosas que han hecho hoy los fármacos habituales si luego luego escucharemos por ejemplo que ha hecho David también que ha hecho Mariví que ha hecho Santiago eras más un montón de oyentes nuevos que han formado parte por primera vez de este faro dedicado a esta novela que ya contaba el catedrático José Manuel Lucía Megías fue un bestseller en su día con todo lo bueno y lo malo que eso significa vendió muchísimo pero la gente la leía para reírse toda esa filosofía que tiene hoy el Quijote vino después

Voz 5 47:22 bueno y tenemos un suena la vida que arrastramos desde la semana pasada que voy a decir lo que no es no son palomitas no es la ruleta del casino no son canicas a ver qué ocurre

Voz 20 48:28 y igual que esté sí tiene

Voz 18 48:37 cuatro Pardo acaba de entrar en de la SER

Voz 3 48:41 qué tal buenas noches bienvenida a este programa que has de creer que utilicemos durante el principio de la conversación

Voz 5 48:47 hombre es evidente el guapo el guapo guapo qué relación tiene con el mar

Voz 0338 48:54 actuaremos con la montaña pero la relación con el mar posiblemente me venga a través de Guardamar del Segura

Voz 5 49:01 qué recuerdo de Guardamar

Voz 0338 49:04 pues mucha playa Solace tremendo esa primera juventud en que los días son muy largos no se acaban nunca ahí

Voz 5 49:16 es un gustazo estar en la playa esa sensación de

Voz 0338 49:20 libertad posiblemente también si está todo unido en aquel momento no había tanta gente como hay hoy en día en las playas los los veranos sean larguísimos entonces es como que medio año te pasaba Said no en el veraneo

Voz 5 49:37 este guapa dicho que tiene más relación con la montaña con las montañas de Suiza

Voz 0338 49:44 quedó mucha relación con con las montañas de Suiza desde hace muchísimo tiempo después con las botellas en general porque siempre me ha atraído mucho la altura

Voz 23 49:54 que que describen no un poco que sientes cuando vas a la montaña mucha gente que dice a mí me da energía

Voz 5 50:01 hay mucha que dice a mí me da energía irá a la montaña

Voz 0338 50:05 sí a mí me entusiasma el que el paisaje sea tan variado no esos valles los bosque los riscos las cimas el la nieve en fin yo creo que es muy variada no la montaña que yo conocido de de crío en Suiza en los Alpes pues todavía más no hay un alguna montaña bonita en en este mundo pues es el Cervino por ejemplo no que es la montaña ideal la perfecta

Voz 5 50:33 es

Voz 0338 50:34 pues eso una especie de pirámide maravillosa solo desde Suiza porque si la ves desde Italia resulta que no que es una montaña que pasa desapercibida pero si ves ese Montes de Suiza es una pirámide maravillosa con unos relatos muy bien definidos que tampoco es demasiado dificultosa es subir que yo llegada hasta la mitad y si no me atreví más porque se nos hizo tarde noche me aconsejaron que me bajara porque no tenía la preparación suficiente pero quién me pareció absolutamente increíble maravillosa

Voz 20 51:05 como yo es que

Voz 5 51:08 este Gatopardo este guapo como llegó a Suiza

Voz 0338 51:13 pues siguiendo la huella de mis padres inmigrantes en ese país en los años sesenta Hay yo como hijo de emigrante hijo único además pues en vez de hacer lo que hicieron otros dejarlos común a los niños con los abuelos pues a mí me llevaron para allá

Voz 43 51:28 fue el mejor regalo que me han hecho la vida

Voz 6 51:39 poquito es todo ceros de abrigo abrigos gabardina uno que insulta también es verdad no mujer ya al invierno y hay que nuestro como te veo nervios

Voz 10 51:49 menos de un año estoy de vuelta letona

Voz 43 51:52 sí

Voz 3 51:58 alguno habrá reconocido la voz de K

Voz 23 52:01 pero si Iglesias detrás de este hueco

Voz 3 52:04 un seudónimo

Voz 5 52:06 perfecto para ti

Voz 3 52:10 cuántas veces tu madre te ha dicho que guapo es mi niño

Voz 5 52:13 sí dijo única te puedes imaginar me ya lo creo

Voz 0338 52:18 entonces bares Biden Carlos mi padre no me padre falleció oí mi madre y mi madre además está bien

Voz 5 52:25 cómo fue ser hijo de

Voz 23 52:28 antes bueno tú has contado en Un franco catorce pesetas dos francos cuarenta pesetas pero cuenta a los oyentes que no hayan visto estas películas como es en aquellos años años

Voz 5 52:40 sesenta setenta ser hijo de emigrantes

Voz 23 52:43 es acompañar a tus padres a vivir fuera a un país en el que probablemente no no sabes desenvolver desenvolverse porque sin siquiera conocer el idioma

Voz 0338 52:52 pues hombre eso depende de la sensibilidad de cada uno de el carácter de cada uno no hay gente que de mi misma edad que han pasado por lo mismo que yo y no recuerda absolutamente nada en Suiza en ni del idioma y hay otros como mi a mucha gente más que me di cuenta cuando cuando estrené Un franco catorce pesetas los emails que me llegaban

Voz 5 53:13 pues que es como un poco

Voz 0338 53:16 la morriña que sentimos por algo es por Suiza justamente no como la gente que es de pueblo y tiene que volver al pueblo de vez en cuando pues a mí me ocurre con Suiza yo quiero decía antes que para mí fue un regalo lo que me hicieron mis padres me sacaron de un sótano de de Argüelles y me metieron en un paisaje de bosques lagos ríos trineos nieve bicicletas en fin Illa parte Perea

Voz 23 53:41 me estoy

Voz 44 53:43 me estoy imaginando Carlos al oírte que que es lo de Heidi pero al revés es bueno sí eso las sacaran de las montañas de la metieron en la ciudad en la ciudad la lo que estás escribiendo en mil sacan eso sí

Voz 0338 53:56 me sacan de una ciudad donde mis padres tampoco lo tenían el piso de arriba de de los señores no sino que que yo pues nació en un sótano de de lo que era la vivienda los porteros en aquel entonces no entonces aunque Argüelles un barrio muy bonito no cabe duda que que a mí me dejó absolutamente impresionado la belleza de de Suiza cuando llegué

Voz 5 54:17 era un pueblo pequeño pueblo

Voz 0338 54:20 no tenía nada en particular ahora pasa desapercibido no no está en los folletos turísticos no está obstruir no pero pero él el ser un chico de Madrid y encontrarte en invierno con veinte treinta centímetros de nieve en Navidades con un Papá Noel que te llegaba realmente en un trineo es es absoluta magia no o sea el el ver eh cómo es cada estrella de nieve distinto y dependiendo de la temperatura bajo cero que hace aprender todas esas cosas que que nunca te habías imaginado tener en un Madrid de pronto es es un sueño para cualquier crío yo creo que a mí lo que más me duele es que mis hijos no la han vivido no mis hijos han vivido aunque yo les he sacado con mucha frecuencia a Suiza además pero

Voz 5 55:05 sí no cabe duda que no es lo mismo Carlos cuando bueno

Voz 23 55:09 esa a Madrid y he leído que

Voz 5 55:11 qué te haces actor

Voz 23 55:14 por qué estando en una compañía de teatro independiente se pone malo alguien que tiene que hacer un papel y entonces te cae a tiene una obra de Valle Inclán

Voz 0338 55:22 bueno realmente sustituía a una actriz a una amiga mía que compartía con la que el que compartía piso ella es la que estaba metida en ese grupo yo lo acompañé porque estaba un poco malita muy ese día pues había gripe en Alicante había muchísima gripe entonces varios de la compañías que habían puesto malo y a mí me dijeron oye no te importaría decir este texto para poder seguir ensayando y entonces lo dije ay podrías venir mañana a partir de ahí pues cuando volví a Madrid porque me dejó la novia que tenía en Alicante pues me metí la Escuela de Arte Dramático de Madrid a partir de ahí pues cambió la vida yo era dibujante publicitario

Voz 23 56:00 lo que pasa que se mete un gusanillo en el cuerpo o mete algo porque lo han lo han contado algunos gato pardos que se dedican a la interpretación hay algo que se te mete en el cuerpo cuando estás subido a un escenario

Voz 0338 56:11 parece que todo el mundo que me rodeaba sabía que yo era actor menos yo

Voz 5 56:14 así

Voz 0338 56:16 porque la primera vez pasó al ser hijo único yo hacía de indio americano no hacía todos los papeles habidos y por haber porque no tenía hermanos en esas largas noches de invierno donde ya mis padres no me dejaban estar abajo porque hacía una temperatura tremenda pues yo jugaba en el salón emitía en aquel momento estaba estaba trabajando en Roma tenía mucho contacto con actores y demás entonces Un en una de estas visitas que no exija a Suiza pues me vio jugar yo me acuerdo perfectamente como si fuera ahora mismo que le dijo a mi padre dice cuando sea mayor sido si os parece bien me lo llevo a Roma dice el metro en una escuela de de actores y tal y mi padre mecánico ofrece José pues no te preocupes mañana lo lleva en la Liga y a partir de ahí pues muchas veces en mi vida va ocurrido sobretodo en madres amigos porque yo me puse a contar historias a contar películas de miedo en Guardamar del Segura por la noche sí claro era muy pequeño y al poco tiempo se acabaron las películas que había visto tres y a partir de ahí empecé a inventar las tanta fue la fama que cogí que bajaron las madres amigos míos y una la más espabilado obviamente al terminar me dijo esto no lo has visto esto te lo has inventado no exige ya no me quedan películas dice bueno hice pues cuando llevemos a Madrid llámame porque voy a hacer lo posible porque te encuentras en la Escuela de Arte Dramático tampoco le hice caso fue a esta esta ocasión ahí en Alicante que que me decidí por fin a dar el paso yo

Voz 5 57:48 bueno que te dejó la novia que me dejó la novia el paso

Voz 0338 57:53 anda que no sufrir madre mía cómo se sufre una una novia o novio

Voz 5 57:59 lo importante es que te dejen en tu vida tomas decisiones que no tomaría es de otra manera

Voz 0338 58:09 eso sí eso sí a tomar la decisión de curar te primero llega un momento en que te levantas estás muy hundido muy hundido yo me acuerdo que me fue mi madre la que me levanto hundía y yo era incapaz de moverme no me quedé absolutamente bloqueado y un día me dijo Vente mi madre no es muy dada a esas cosas no es ni tenían la preparación psicológica que puedes tener una madre moderna no no mucho menos una mujer o es una mujer muy popular sí me dijo dice mente dice pero vamos a tomar un vermú tuyo llevó a tomar mermó me dijo el tiempo lo cura todo hice vas a salir de esto como no dice empieza a crecer ya porque sino te vas a morir me agarré a mi madre dirige coño pues lo mismo verdad verdad yo momento en que miras atrás diré pero como el sufrido yo tanto tienen

Voz 5 59:04 com Bermúdez salvo en corazón de esa manera si Carlos este programa sobre el Quijote

Voz 23 59:14 hemos decido hacer una aproximación al Quijote con los Oller

Voz 5 59:16 desde el faro escuchándote claro qué duda cabe que nos

Voz 23 59:22 sólo te hemos traído porque fuiste Sancho

Voz 5 59:24 en la versión que

Voz 23 59:27 dice Gutiérrez Aragón en cine sino porque dentro de ti está el Quijote y Sancho Panza locas decir interpretabas todos los votos

Voz 24 59:33 a los indios y los vaqueros

Voz 23 59:36 cuánto hay de ti de Sancho cuánto hay de ti de Quijote

Voz 0338 59:40 yo creo que la parte de El Quijote tiene que ver con haber elegido esta profesión yo creo que la inmensa mayoría de lo que nos dedicamos a esto somos realmente unos quijotes no es tan difícil estar en una profesión donde el ochenta y cinco por ciento están en paro que seguir insistiendo en poder sobrevivir de esto es una Quijote J por otra parte mi parte Suiza Sancho los pies están muy en la tierra soy muy consciente desde el primer momento el primer éxito que tuve en televisión de que es algo pasajero el velo

Voz 5 1:00:14 el del del Mississippi sí

Voz 0338 1:00:17 cuenta que que esto de que la gente te pare cosa para la que nadie ha preparado ni en la Escuela de Arte Dramático ni absolutamente nadie de no poder salir a la calle pues yo creo que ya me cogió con suficiente da para darme cuenta que que era una nube qué pasa después ya vuelve a salir el sol de otra forma no y entonces bueno pues yo creo que es esa parte Sancho no una parte practica y con los pies en el suelo que también es necesario para sobrevivir

Voz 10 1:00:49 yo su sus yo creía que Don Quijote era un personaje de novela donde vamos

Voz 9 1:01:02 Carlos me interesa mucho

Voz 3 1:01:04 en la suite nupcial porque fue una obra que tú escribís si en una habitación de hotel que

Voz 5 1:01:13 va a estar tres semanas en en en los escenarios estuvo veinticinco

Voz 0338 1:01:16 sí sí señora extensa sensacional el guión de la película se fue un amigo que conocí que dice oye tengo un espacio para para hacer lo que quiera pero no sé qué hacer entonces me enseñó una suite maravillosa en un hotel céntrico de de Madrid

Voz 5 1:01:32 cómo era

Voz 0338 1:01:33 que costaba tres mil euros el la suite osea te puedes imaginar qué pedazos

Voz 23 1:01:37 pero como como como puede ser una habitación de tres mil euros