Voz 1 00:00 corto

Voz 2 00:08 Mara Torres

Voz 1 00:45 sí

Voz 4 00:59 qué tal buenas noches es la una y media a las doce y media en las Islas Canarias si esta noche nos vamos a viajar en autobús cada día millones de personas salen de casa iban a su parada de autobús cada uno de nosotros somos de una línea del cuatro del sesenta y siete del ciento treinta

Voz 1280 01:22 es un número que corresponde a un recorrido que podríamos hacer con los ojos cerrados sabemos quién suben

Voz 4 01:30 en cada parada día tras día año tras año no sabemos cómo se llaman ni dónde van pero sabemos si llevan carpeta bolso cartera mochila o carro de la compra no sabemos si están enamorados si tienen pareja o hijos pero sabemos si están leyendo una novela o

Voz 1280 01:48 vive en en el whatsapp durante todo el trayecto o iban escuchando la radio o música con los auriculares no sabemos quiénes son pero tenemos la sensación de que les conocemos un día faltan nos extraña hemos

Voz 5 02:04 sí

Voz 6 02:06 eh

Voz 1280 02:18 era tus es el primer vehículo en el que vamos y nuestros padres cuando nos dejan en la ruta escolar el autocar tiene que ver con nuestras primeras aventuras la excursión con nuestros primeros viajes con las llegadas con las despedidas cuando Pedro seis distinto al nuestro siempre dice eso de hasta que no subes a un autobús de línea no sabes nada de ese lugar también tiene que ver con nuestra educación Si nos levantamos sonó para ceder un sitio Si saludamos al conductor al entrar hay un mundo entero dentro de un autobús íbamos a descifrar lo esta madrugada en el Faro de láser vamos a hablar de la

Voz 4 02:55 Soria del autobús hablaremos de Rosa Parks

Voz 1280 02:58 la mujer negra que se negó a dejar su asiento a un blanco en un autobús de Montgomery en el año mil novecientos cincuenta y cinco ya hablaremos con una familia que está recorriendo el mundo en autobús desde el año dos mil tres tenemos a una gata parda con la que nos hace mucha ilusión conversar esta noche a quién también vamos a preguntar su relación con el autobús a vosotros os preguntamos cuáles o cuál ha sido vuestra línea de siempre con quién coincidía is a quién te gustaba ver en el autobús aunque nunca hay has hablado con esa persona tus canciones de la ruta tus primeras excursiones como

Voz 4 03:34 hace esos viajes en bus donde con

Voz 1280 03:36 quién si miras por la ventanilla o prefieres música o ver una película que no soportan de un autobús que te gusta a los conductores a conductoras de autobús que curiosidades os podéis contar que no sepamos todo lo que eso ocurra compartir con nosotros lo recibimos en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y el teléfono del directo es el novecientos cien ochocientos y esta noche la canción de entrada la presenta un oyente

Voz 7 04:06 audio buenas noches Mara Ferrera alfarero Sawyer panadero loco en cuanto dijiste el tema de hoy el autobús me vino a la mente una canción de un gran rockero de España Miguel Ríos la canción El blues del autobús que la dedicó a todos los artistas quemaban de Sudán sin duda en un autobús viviendo viajando y haciendo kilómetros para poder presentar su concierto Urzúa estaciones su espectáculo bueno buenas noches a todos y que tengáis una buena noche gracia

Voz 1490 06:48 acto toque

Voz 8 08:11 pues me acuerdo que de niño para ir a la escuela que tenemos que coger el autobús porque nuestra escuela estaba a las afueras del pueblo y tengo un buen recuerdo la verdad eran era todo el aventura esos tres kilómetros eran muy divertidos

Voz 7 08:29 sobre todo me acuerdo mucho del último curso

Voz 8 08:33 de esa escuela sólo sólo se estudia basta quinto de DGB pues en quinto me acuerdo que bueno al ser nosotros los mayores pues bueno éramos los reyes de bombo con nuestros lazos me acuerdo que yo me sentaba atrás del todo justo en el en el asiento de del medio bueno debía revolucionar el autobús hasta que la

Voz 9 08:59 a la señora que María Ángela

Voz 8 09:02 es que nos cuidaba y nos controlaba llamó a casa y no me acuerdo de la bronca del puro que me cayó por parte de mi cama lo que sí me acuerdo es que a partir del día siguiente Davis era el niño más formal de todo en el autobús me imagino que buena aprendí pues bueno lo lo importante que es que es respetar a los que están trabajando y sobre todo respetar a los mayores así que es todo un saludo alfareros agur

Voz 11 09:37 yo

Voz 12 09:44 o una hormiga tan la patita a que me está haciendo cosas Kily tras no lo puedo remediar con LAE dengue en Hermes que te le Petete con el ahí Tindouf voy en ir México Thierry Pitita o tongo honor bogotona up to unos rumbo good to Couture hutu pues así era una de las canciones que cantábamos en las excursiones y nos lo pasábamos super bien esta es una de tantas y ahora pues no ahora no me gusta mucho el viajar en autobús ahora es ir a los sitios en autobús porque las paradas suelen sitios como muy impersonales a veces subterráneos justo bajas tomamos un café idea tiempo claro vas al baño vuelves a subir los compañeros de viaje pues claro también nacen como tú viajando ir a los sitios que no es viajar hay que mirar por la ventanilla es ver autopista autopista ha cambiado mucho me quedo con los viajes de antes en el autobús en cualquier otro medio de transporte perfil los de antes buenas noches floreros Ana

Voz 13 11:12 buenas noches era buena noche equipazo el fallo ningún medio de transporte tiene la acústica de un autobús cómo se canta en un autobús de excursión escolar irá pasión que se pone no se canta en ningún otro medio de transporte los pasa esto de la dio de la de qué aburrimiento yo soy fan de los autobuses de excursiones infantiles como lo pasábamos mejor en busquen el propio es chino vamos a contar mentiras hasta ahora vamos a contar mentiras te haga vamos a contar mentiras

Voz 7 12:01 suelo ir poco en autobús pues en Valencia podemos ir casi todos andando a cualquier sitio pero cuando cojo el autobús me entretengo mucho escuchando las conversaciones de la gente que habla por el móvil son impresionantes

Voz 14 12:19 eh

Voz 15 12:21 eh

Voz 1280 12:27 Paca en el autobús enterando es de de la vida de todo el mundo bueno habéis visto no las notas de audio con las que comenzamos esta noche que auguro gloriosa dedicada al autobús Airlines que llama Vizcaya nos contaba ese trayecto de tres kilómetros que separaba su casa de la escuela con María Angeles la señora que los cuidaba dijeramos Los reyes del mambo revolución avala autobús hasta que me llamó la atención y me convertí en el niño más educado del mundo

Voz 4 12:59 esta canción que ha cantado Ana con todas las vocales es otro de que las las cantábamos todos

Voz 1280 13:08 la visita a la elefante exe balance haga

Voz 4 13:13 la que ha cantado de Vamos a contar mentiras en fin tenemos dos horas y veinte minutos por delante para hablar de ese micro mundo que existe dentro de un autocar de un autobús de línea íbamos a comenzar con la primera entrevista Jesús Marisa ez es precisamente conductor de autobús él trabaja desde hace dieciocho años en la empresa municipal de transportes de Vitoria y además es articulista y escritor publica en el Diario de Noticias de Alava la columna Crónicas desde el asfalto con anécdotas con preguntas que hacen los viajeros preguntas insólitas y acaba de publicarlo todo en el libro Historias del autobús que sea auto dictado hoy está en Amazon buenas noches Jesús Mari bienvenido Alfaro

Voz 14 14:00 hola buenas noches Vara hay candado

Voz 16 14:02 mira hemos leído algunas frases del libro que acabas de publicar con todas tus anécdotas durante todos los años en los que ha sido conductor y entonces a mí el puedo subir al autobús con una cabra me ha llamado poderosamente la atención

Voz 14 14:18 es algunos de cierto no la vi a no me tocó el caso eh porque vuelve han recopilado recopiladas neutral de muchos compañeros de de Vitoria en sino de otras ciudades de España pero irse en concreto sí que fue en Vitoria y fue de al principio cuando los los los pueblos que quitar un poco periférico se van uniendo con líneas de autobús

Voz 17 14:39 sí señor le dijo al conductor entonces

Voz 14 14:41 que si colabora si se hace

Voz 16 14:44 Jesús Mari porque como la relación entre el conductor y el viajero y os conocéis la gente saluda cuando entra no saluda os conoce por vuestro nombre de pila tú a ellos

Voz 14 14:55 bueno la relación a veces yo digo que es un poco relación amor odio este micro contigo Inti tenemos ambos no necesitamos luego somos imprescindibles el cuando todo y prescindir del viajero para que esto funcione bueno yo hay días mejores día peores no gente ideas que saludar más allá de Ruda menos bueno ahí el federal pues ahí estamos conviviendo no es lo importante

Voz 16 15:20 yo empezara a escribir las crónicas desde el asfalto para publicarlo en un periódico luego recopiladas en este libro

Voz 14 15:29 sí bueno a mí siempre me ha gustado escribir entonces que les dije bueno yo lo que estoy viviendo día a día aquí lo que de mis compañeros esto da placer no un libro Pacer un Un Quijote prácticamente no de de tomos la de dos niñas de cinco años más esas terribles

Voz 18 15:46 vale sesenta

Voz 14 15:47 en casi todos los sitios no los niños a partir de cinco pagan billete algunos sitios son seis otros cuatro pero normalmente eso es el fin cobró en casi todas las ciudades bueno pues todos los niños Torres que suben en cinco para

Voz 19 15:59 aspiro es que viene hacía vamos

Voz 14 16:01 le ves con con bigote ya el chaval o quizá haciendo la eso o o vamos la Universidad de hicieron los meses

Voz 18 16:10 ahí me encanta me encanta la pregunta de el servicio nocturno funciona durante el día sí sí sí

Voz 14 16:17 pero luego con esa esa es que te dejan poco descolocado no voy pero eso turnos no sea cómo funciona por el diga pero bueno inscribir con una lavadora también era una anegó los edifico también hay otras cosas que nunca falla no por ejemplo la historia era medida condicionado es terrible por favor suba el aire que hace un calor horrible el autobús a los dos minutos suave por favor baje el aire que son frío espantoso no lo Alonso lo más no baje suba para esto es eso vamos terrible terrible los cambios en la mientras que sólo tengo un billete de niñera para darle otro pero pide que no puedo aceptar estos cambios que no tengo más compacta todo mal

Voz 18 17:00 sí sí

Voz 14 17:01 distrito oye

Voz 18 17:03 miedo mucho el ambiente dentro de un autobús desde que vamos todos con los móviles

Voz 16 17:08 es

Voz 14 17:10 sí sí sí sí sí yo creo que también los dos aspectos uno uno un poco que la gente está más o estamos más hispanos tenemos un poco peor humor no yo hace diecisiete años cuando empecé yo creo que había un ambiente más más más agradable do más la gente era más cordial en general es real es lo que que normalmente bueno ha casos puntuales no pero en general luego los móviles han modificado completamente no ha habido un un un capítulo que no llegó poner no noble metido porque lo tenía es elegir para el libro una serie de relatos no y por si fuera pues rabia porque me gustaba mucho pero aún lo tienes que quitar no llega en la línea de la Universidad cuando para vamos allí el autobús era una historia de fantasmas de miedo porque había en irle día en Vitoria es muy habitual la niebla por los ruidos de cercanos un silencio sepulcral en autobús todos luces misteriosas y miraba un retrovisor todo el mundo está el móvil autobús Avellino en silencio absoluto porque todo el mundo está del móvil no

Voz 18 18:15 los esta aguas a envió

Voz 14 18:17 qué es lo que había era una conversación alguna charlado continua el autobús hoy dice yo puedo fue un episodio muy divertido un relato que no lo pude meter el libro pero que dices reflejó un poco lo que me pregunta no

Voz 18 18:29 qué es mejor eso quiero decir que todo el mundo esté capeando o que llamen a alguien por teléfono lo coja tranquilamente y mantenga una conversación a grito pelado en el autobús

Voz 14 18:40 bueno bueno por Dios que que las conversa así les las íntimas por favor que sean para cada uno porque podía necesidades saber lo que le dice el ginecólogo alguien no au lo que le dicen no se el hacer rectal es es que es realmente espiritualmente al resulta desagradable no asomó es es es pues de la la la pérdida como de de intimidad que algunos au de vergüenza que unos cojones voy así el ojo humano al te cuentan toda su vida Anders hoy ahí de la vacante de Rossi quién y de is es Dios mio es otra de lo menos pero bueno así es casi

Voz 18 19:15 Jesus Mari otra otra pregunta que que se me ocurre este viajero viajera

Voz 16 19:20 que entran el autobús se pone a vuestro lado está dando conversación desde que se sube hasta que se baja os gusta o estáis deseando que se vaya a su sitio

Voz 14 19:32 pues primero las normativas indican que no se puede hablar con el conductor por una cuestión de seguridad excepto para las preguntas básicas e de donde tengo que bajarme au pair donde por dónde ir no se entiende que estarás no distraer lo no pero antes bueno que eso no no le entre la cabeza Hay bueno pues está aburrido pues bueno no tiene nada mejor que hace te dan conversación no realmente tribunal niña alargada pues yo llego conversaciones de veinte minutos o monólogos más bien dado porque ya no contesta un poco al principio sí por Educación luego ya dejas de contestar pero bueno hay gente que te cuenta su historia su vida porque parece que tiene necesidad bueno que Bassat

Voz 18 20:14 si íbamos a ver cuando por ejemplo vosotros tenéis controlado quién sube en qué parada no de pronto esa persona deja de subir en esa parada

Voz 16 20:24 sube cuatro paradas después ya ahí al día siguiente también cuatro paradas después y al día siguiente también os preguntáis qué ha sido de su vida a quién habrá conocido cuatro paradas después Si se habrá cambiado de casa eso eso os lo preguntáis a vosotros

Voz 14 20:42 sí claro cuando alguien cambia realmente te desconcierta si es alguien que habitualmente sube pues no está claro que algo le ha cambiado no en la vida creo que hay algún los artículos se que hace referencia también a a gente que sube y baja en diferentes paradas no afortunado un poco estrambóticas ahora uno de los de los de los artistas

Voz 18 21:02 bueno Jesus Mari que echas de menos ahora que estás en excedencia

Voz 14 21:08 qué pues la verdad es que estoy bien eh

Voz 19 21:12 en la bella trabajar nada no

Voz 18 21:17 a ver

Voz 14 21:17 eh a ver yo yo estoy estaba muchos años muy a gusto pero bueno este año no me lo he tomado eh en excedencia que me estoy dedicando la literatura más de lleno oí bueno hay otros proyectos bueno pues está bien a mis hijos y bueno oí es es un año de verdad entonces porque no hecho de menor Saba no era muy bien yo creo que cada momento cada lugar cada sitio no aves disfrutar un poco de este años informó menos

Voz 16 21:46 Jesús Mari muchas gracias por haber formado parte desde Faro esta madrugada

Voz 14 21:50 hombre desgraciadas a vosotros por contar con con nosotros los conductores que que ahí estamos Si bueno ya sabéis todos

Voz 20 21:59 el cosas porque sabemos que citó buenas

Voz 16 22:02 noches hasta la próxima adiós

Voz 14 22:05 a ganar

Voz 1280 22:24 este tema forma parte de la banda sonora de la película Forés gran a la que han hecho alusión un montón de tuiteros sabiendo que hoy hablaríamos del autobús porque en esta película protagonizada por Tom Hanks tienen mucha importancia tanto la parada de autobús como el autobús porque algunas de las escenas más importantes Forrest Gump las vive ahí hemos recuperado dos fragmentos de la película uno cuando florezcan recuerda su primer viaje en la ruta escolar

Voz 2 22:53 el viaje en autobús el primer día de clase lo vas a mamá nunca con desconocidos puesto ese lo te gusta el colegiado que queda es somos desconocidos

Voz 1280 23:17 ir otro fragmento que hemos recuperado para este faro es cuando conoce a Jenni

Voz 4 23:22 sería el amor de su vida

Voz 2 23:38 es curioso lo que uno puede recortar porque yo no me acuerdo de cuando nace ni recuerdo mi primer regalo de Navidad ni tampoco sé cuándo salir de excursión por primera vez pero sí recuerdo la primera vez dulce hola a todos los falleros Roy Antón Meana de la radiación de deportes

Voz 0231 24:39 yo es que me atrevería decir que el autobús es mi vida el alza que une Madrid con Asturias es el medio de transporte que más ha acogido con mucha diferencia utilizado de servicio de Correos para mandar mi maleta a Asturias y que mis amigos la recogieran en Gijón sin que yo viajara en el autobús he viajado en autobús nocturno para hacer un programa de radio a la mañana siguiente cuando falleció hace justo un año el Brujo Quini tengo una plaza fija la XXXII sino tengo la XXXII me enfado se que es la que está más cerca pero más lejos de la puerta del baño del medio no sé para mí viajan en autobús lo es todo himno no cambiaría un viaje en Alsa nocturno a mi casa prácticamente por ningún billete de avión o por ninguno detrás

Voz 0020 25:29 era la primavera del año mil novecientos noventa y seis Entonces Mi madre llegó a casa corriendo y me dijo tengo una sorpresa el autobús Illumbe el autobús por autobús no me venía nada luego dándole por devueltas me acordé que en aquel entonces haya una campaña de la marca de ropa Mayoral en la que las etiquetas tenían forma del mítico autobús amarillo de escuela de colegio norteamericana Il tenías que enviar etiquetas para un sorteo para un viaje a Estados Unidos para vivir en una reserva india en Dakota del Sur durante un mes su más de un mes el sorteo lo podían conseguir treinta niños de toda España y allí que me tocó así que un autobús amarillo forma etiqueta a mí me llevó con doce añitos a Estados Unidos a vivir en una reserva india a disfrutar del Gran Cañón del Colorado del monte Rushmore y de un montón de cosas más que en realidad valía mucho más que una etiqueta amarillo de autobús pero mi vínculo con el autobús es ese aunque luego también fue los viajes entre Madrid y Lugo que yo siempre digo que me saqué la carrera en el autobús

Voz 4 26:47 habré reconocido en esta nota de odio la voz de Adriana Mourelos Adriano nuestra compañera porque ha sido decir que hoy vamos del autobús y un montón de compañeros ha levantado

Voz 1280 26:56 yo de una historia Adriana contándonos eso que que que le tocó y que supuso que se fuera a EEUU una reserva india por un concurso de de Mayoral Antón Meana que ha dicho no cambiaría ninguno de mes viajes

Voz 4 27:13 en el alza a casa a Gijón por ningún billete

Voz 1280 27:16 el tren y de avión

Voz 23 27:26 hola nombre es el que Herrero del antifrancés se imaginan que no existiera que no lo subieran las ciudades que no uniese pueblos y comarcas que no garantizase la libertad de movimientos de jóvenes y mayores

Voz 2 27:42 pues todo eso lo hace el autobús con seguridad contaminando menos y más barato

Voz 1280 27:49 muy buenas noches así llegamos a las dos de la madrugada una en Canarias llegan ahora a nuestros compañeros de informativos después tenemos dos horas más para contar historias relacionadas con el autobús con los autocares con las rutas noticias volvemos a enseguida

Voz 24 28:38 conecta con el Faruk a través del Guaza mándanos una nota de voz al seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno que cuéntanos lo que quieras

Voz 2 28:54 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia Queralt José Antonio Pérez Esther para

Voz 24 29:01 primera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea Emilio Ontiveros el mundo

Voz 2 29:09 nos explica sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo cadena SER se puede escuchar La Ser de Murcia en Vigo

Voz 0273 29:22 a la cola de la SER tú eliges qué emisora escuchas toda la información local aunque estés muy lejos toma el control de láser lo que quieras cuando tú quieras

Voz 8 29:34 descarga de nuestra aplicación

Voz 16 29:59 son las dos de la mañana a la una en las Islas Canarias

Voz 28 30:05 hay daba buenas noches buenas noches la primera ministra británica Theresa May CDI abre la puerta a pedirle a la Unión Europea un retraso en la fecha en la que se produzca el Brexit me dice que en caso de que el plan de su Gobierno vuelva a ser rechazado el próximo doce de marzo acatará lo que diga el Parlamento también si eso es pedirle más tiempo en el calendario Bruselas

Voz 1280 30:23 es Van Gaal en Londres Begoña Arce por primera vez desde

Voz 0273 30:26 comenzó la negociación del Brexit Theresa May dejó abierta ayer la posibilidad de un retraso en la salida del Reino Unido de la Unión Europea May ofrece al Parlamento una serie de tres votaciones el doce trece y catorce de marzo si los diputados se pronuncian contra su acuerdo en la primera de ellas contra unas salidas impacto en la segunda tendrán la posibilidad de retrasar el Brexit una extensión corta ilimitada del artículo cincuenta que no puede ir más allá de finales de julio porque de lo contrario el Reino Unido debería participar en las elecciones al Parlamento Europeo

Voz 24 31:04 eh

Voz 0273 31:05 la Cámara debe tener claro que una extensión corta que no vaya más allá de finales de junio sería casi seguro una prolongación única porque si no tomamos parte en las elecciones del Parlamento Europeo sería muy difícil ampliar esa prolongación de nuevo

Voz 16 31:23 todo es una gran concesión de mi a los pro europeos del Partido Conservador pero no soluciona el laberinto del Brexit

Voz 28 31:30 en Estados Unidos la cámara baja del Congreso ha aprobado una resolución contra la declaración de emergencia nacional que ha llevado a cabo Donald Trump algo que le permite de forma excepcional acceder a los fondos necesarios para levantar el muro con México que la resolución haya salido adelante no es una sorpresa porque en esta Cámara hay mayoría demócrata lo que sí llama la atención es que en este caso también hay republicanos que han votado contra las intenciones del presidente Andrea Villoria buenas noches

Voz 0270 31:53 buenas noches se consideraba una prueba de lealtad a Trump trece republicanos se han unido a los demócratas contra el proyecto de muro en México

Voz 1280 32:01 sí

Voz 0270 32:05 doscientos cuarenta y cinco votos frente a ciento ochenta y dos para tumbar la declaración de emergencia nacional firmada por Tram ahora la resolución tiene que recibir el visto bueno del Senado donde los republicanos si tienen mayoría el presidente ha asegurado que también la evitará

Voz 28 32:18 de vuelta en España este miércoles continúa el juicio del proceso está previsto que en las próximas horas escuchemos entre otros al ex presidente Rajoy que acudirá a declarar como testigo en las últimas horas han declarado al Jordi Cuixart el presidente de cultural y Carme Forcadell ex presidenta del Parlament Alberto Pozas acusó que promover la violencia en las calles de Cataluña Jordi cursar ayer desvinculó el vigor de Carles Puigdemont y reiteró que la violencia nunca ha estado en su gente

Voz 2 32:41 que nunca nunca nunca nunca vamos a entender que la violencia es un instrumento para comunicarnos con el Estado

Voz 28 32:47 la ex presidenta del Parlament por su parte ha reconocido que no obedeció sin matices al Tribunal Constitucional y siguió tramitando hasta once iniciativas independentistas

Voz 0020 32:55 el Tribunal Constitucional no estaba pidiendo una cosa que es impuso es imposible es decir como puede convertirse la mesa de un Parlamento en un órgano censor

Voz 28 33:05 por este miércoles empiezan las testificales por la mañana están citados entre otros el ex president Artur Mas el presidente del Parlament de Cataluña Rousset Torrent que ha anunciado que no podrá venir dos exaltos cargos del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría Cristóbal Montoro la primera para dar detalles de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco ir segundo sobre sí detectó o no el uso de dinero público para financiar el referéndum después a las cuatro por la tarde el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy la sucesos en Alicante ha muerto un niño de ocho años al caerse al vacío desde la ventana de su casa situada en un quinto piso los hechos han ocurrido a las seis de la tarde y el menor estaba en el piso junto a su padre que es quien ha llamado a emergencias las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un accidente es todo más información en una hora en Cadena Ser punto com

Voz 24 33:49 servicios informativos

Voz 28 33:53 curiosa tirarlo te lo que es una roca fruto

Voz 13 33:56 el tiempo nos mandó un oye te una anécdota curiosa y es que fueron a ver a Loquillo y cuando llegó el estribillo de su famosa canción la de voy a ser una rock'n'roll estar a su novia cantaba hubo una voy a ser una roca

Voz 28 34:10 por esta equívocos en canciones rocas forestales por esto Nos urracas forestales hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com con ese piqueta en las redes Rocafort

Voz 24 34:28 con Pepa Bueno Eton y Darino síguenos también

Voz 7 34:30 en Hoy por Hoy punto Cadena SER

Voz 24 34:34 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la moverla como lo son los que padezca König tapiz

Voz 4 34:42 Broncano estamos

Voz 24 34:45 siguen los también en Cadena Ser punto com nuestra es esto no Radio Cadena SER claro con Mara Torres

Voz 1490 35:01 muy nervioso yo con buen pie de Play el recuerdo una no cada Amina

Voz 25 35:36 siente

Voz 4 36:06 dos y seis minutos la madrugada seis minutos en Canarias por ejemplo la línea de Amaya la oreja van claramente es el XXVIII escuchando durante esta madrugada un montón de historias que se parecen a esta canción es decir que son historias que se han vivido dentro de un autobús o en una parada de autobús o dentro de un autocar hoy una ruta escolar Pedro nos ha dejado una envidiable

Voz 24 37:09 os imagináis lo que es llegar a

Voz 8 37:11 en una estación de autobuses para despedir a la que es tu novia en ese momento a eso de las seis y media de la mañana porque lo tuvo a las siete y que la novia cuando te vea parecerse pegue tal la alegrón Ile de tal subidón que se venga arriba IT proponga que te vayas con ella a la playa que es donde ella se iba it únicamente había sacudido ahí por supuesto sin maleta porque únicamente crías despedirla yo había ido con bermudas y una camiseta porque era agosto y acción calor increíble a como calzado llevaba unas chancletas y las llaves de mi casa y el carné de identidad no tenía nada más y ella me dijo a que no te vienes a la playa yo le dije que si me compró un billete allí mismo la taquilla Nos fuimos los dos a la playa yo con lo puesto el viaje de turno para vamos de reírnos de la pequeña locura que habíamos cometido soy Pedro de Madrid la vida Alfaro

Voz 25 38:18 mejor

Voz 23 38:39 alegras Alejandro desde la corren el autobús es un medio de transporte esencial necesario equilibrado ecológico yo soy un habitual del autobús me ha gustado autobus no le gustan los los coches el autobús porque está cómodo y barato dentro de autobús en los conductores hay de todo tipo no tipos simpáticos amables en los hay que no lo son tanto porque claro son personas en todas las personas a la profesión que mantenga la previsión que tengan no son iguales pero Kevin observé al conductor de un autobús de la línea aquí en esta ciudad me llamó la atención su amabilidad respeto por las personas subió al autobús una persona anciana y antes de arrancar espera que ese sentada cuando se marchaba una persona que preguntaba por una Direcció salada sin ningún problema para avisarle una parada le indicaba incluso desde arriba eh pero no es fuera fuera allí que va ser equivocada no sé amable simpática sonrisa los días y cuando yo me bajé mi parada no fui capaz de de de que ayudármelo no fui a verle no la cabina yo saludé me presenté de mi enhorabuena y mi felicitación de dice que ojalá todos los conductores en tu una como tú como como usted un beso a todos y Fábregas

Voz 1280 40:41 buenas noches

Voz 10 40:44 qué voy floreros el autobús recuerdo que aquí el puerto el primer transporte de personas inició con una diligencia arrastrada por un caballo poco después dentro de un servicio un autobús que parecía que iba inclinado Icon una parte trasera sobresaliente como una especie de faldón le llamábamos el bichito porque hacía el trayecto en el barrio de visita al mercado como todo la línea fue evolucionando aunque los urbanos de ahora tampoco son ninguna virguerías cosas de rentabilidad supongo creo que en materia de seguridad del viajero aún queda mucho por hacer ser felices pasar buena noche a todos

Voz 30 41:33 Diego

Voz 1280 41:41 buenas noches a Fabero

Voz 9 41:44 bueno soy juampedro de San Fernando interesante el tema de hoy de las autobuses verdad yo huelo Mi vida así que había algún autobús se puesto que trabajaba en en una gran fábrica a unos pocos kilómetros de Mi ciudad hay cogía un autobús todos los días a la a las seis de la mañana Pardellas trabaja pero lo que sí me gustaría contar una anécdota ya que yo formaba parte de un grupo flamenco himnos contrataron para ahí a cantara una feos tú ver en Alemania fuimos nosotros fue un espectáculo precioso que hay aquí en Jerez que Cómo bailan los caballos andaluces bueno pues nosotros fuimos Alemania en autobús desde San Fernando en Cádiz hasta Alemania en autobús claro lo bonito del viaje es que éramos gente de flamenco gente de cachondeo y lo pasamos genial ir claro pues imagínate la de hora que nos llevamos sin dormir id a la vuelta pues pasa lo mismo pasa que si hay la compañía tuvo el detalle de regalar no una noche citas de hoteles Barcelona plano murió en el intento básicamente así que esas Victoria el haber hecho casi tres mil kilómetros en autobús para ir a una actuación flamenca bueno una actuación flamenca quince días de actuación flamenca no pues nada bonitos viaje en el autobús alfarero

Voz 31 43:11 la caja patatín para pasar la noche

Voz 32 43:16 el topaba

Voz 33 43:21 pero la delante

Voz 4 43:29 tres mil kilómetros ni más ni menos de San Fernando a Alemania juampedro al contarlo bienvenido de ahí que es la primera vez que aquí lo vimos en el faro hay muchísimos nuevos oye ayer con el Quijote tuvimos muchos nuevos hoy también gente que probablemente hoy al programa pero se incorpora por primera vez a la antena del Faro el teléfono el whatsapp para las notas de odio es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno sí que os pedimos que por favor duren máximo un minuto

Voz 1280 44:02 Medio

Voz 4 44:03 porque ya nos cuesta que entren que entre en todas así que por favor que duren eso entre un minuto y un me dio menos

Voz 34 44:13 tampoco ha pegado pero a parte a parte

Voz 4 44:17 fíjate que esto que suena suena la vida

Voz 34 44:20 por ejemplo para poco parece es total aunque para eso es Papa claro que me ha pasado jueves parapléjico para para para participar en la compra plástico papel fácil gente preparada para Pedro Trapiello papá

Voz 16 44:40 bueno vamos a ver Borja vamos a poner en la vida que llevamos arrastrando desde hace ya casi diez días

Voz 29 44:48 desde la semana pasada

Voz 4 45:00 qué poquito lo has dejado Borja déjalo vamos a ponerlo hoy un poquito más ir descartando lo que han dicho ya los oyentes

Voz 16 45:07 que me acuerde no es una Carles

Voz 4 45:10 no son canicas no son palomitas de maíz

Voz 29 45:14 tras él

Voz 4 45:15 piel de envolver de burbujas

Voz 29 45:19 que el que primero hay que entender que este que no sabes

Voz 4 45:25 cartas cuando alguien está barajando sí

Voz 29 45:34 que nos

Voz 4 45:42 las dos y cuarto la una y cuarto en Canarias vamos a dejar pasar ya a la Gata parda que tengo muchas ganas de hablar con ellos

Voz 3 45:52 parda acaba de entrar en el Faro de las

Voz 4 45:59 qué tal buenas noches que seudónimo vas a creer que utilicemos durante el principio de esta conversación Margarita Margarita qué relación tiene Margarita con el mar

Voz 35 46:13 pues mucha porque yo nací nacido en una ciudad con mar saquen ha estado presente de toda toda toda mi vida de hecho no vine a Madrid en busca de mi sueño echaba muchísimo de menos el mar el mar me da paz me da sosiego me da me da vida bañarse en el mar me me cura me da energía me gusta pero es muy muy importante para mí es vida distingue entre los mares te gusta más ir a

Voz 16 46:46 cantábrico que es el que te refieres que por ejemplo el Mediterráneo

Voz 35 46:51 me apasiona el Mediterráneo yo soy del Cantábrico y el Cantábrico porque soy de ahí y me encanta ir me bañado mucho en el Mediterráneo y he vivido mucho pero perdóname bañado mucho en el Cantábrico y he vivido mucho en el Mediterráneo Mediterráneo tiene algo muy especial es es un mar muy especial es una tiene una luz y tiene un color y un creo que es una misma es preferidas el Mediterráneo está Margarita si quería en una casa en San Sebastián si cierras los ojos que hay más gente viene de esa casa o el jardín teníamos un jardín maravilloso creo que el jardín era el lugar donde bueno el lugar familiar donde hacíamos las las las comidas las escenas los los cumpleaños donde salíamos a jugar a regar a cortar las plantas donde estaban todos nuestros gatos que teníamos dos regatas nuestros idea otros jardines que acababan en el nuestro creo que si el jardín sería el lugar más especial de esa casa

Voz 16 47:57 fíjate que te has puso Margarita les hedonismo

Voz 35 48:00 ya no tiene nada que ver con este jardín porque las elegido lo elegido porque sólo los personajes de de ilusiones que es la función que estamos haciendo ahora en el teatro Pavón

Voz 16 48:10 el habrá quién haya reconocido detrás de esta Margarita la dulce voz de Marta Etura que nació en San Sebastián que ha descrito una casa con un jardín donde se regalaba donde jugaban preguntamos siempre a nuestros invitados también por el lugar que tenían en clase tu estudias en eligió francés Iker lugar te correspondía

Voz 35 48:33 primera de la fila

Voz 4 48:35 la delegada subdelegada discreta no levantaba nunca la mano

Voz 35 48:40 yo nunca era mi de las primeras de las fila ni de las últimas siempre era de la de Medio solía pasar muy desapercibida siempre ha sido de las que pasaba desapercibida hacéis teatro allí hacíamos teatro de hecho mi primer recuerdo es cuando ya muy pequeñita mi primer recuerdo de con muchas veces me han preguntado porqué esta profesión no tengo memoria decir este día me pasó estoy decidí es un sentimiento que he tenido siempre supongo que es porque mis esa muy cinéfilos siempre he visto mucho cine en casa además no teníamos el tren no no me dejaban ver todo tipo de películas yo he visto siendo muy joven películas que igual no debería haber visto pero que me monumento Caron irreal lo del colegio francés la sala de teatros tenía un teatro espectacular bueno todo el colegio en sí era espectacular Il salón de actos era espectacular y recuerdo entrar en ese salón de actos sí que me

Voz 16 49:38 algo me atrapó de ese lugar mágico cuando fue la primera vez que tiene un papel aunque fue

Voz 4 49:45 era en una función de Navidad

Voz 35 49:48 pues en el colegio precisamente se hacían bueno te puedes apuntar a teatro y me apunté a teatro de hecho yo me acuerdo ah lo hacía ellas que se decía Pelle cuando escapadas con mi mejor amiga Miriam nos íbamos al teatro a ver teatro y una vez y bueno en una de estas escapadas me encontré nos encontramos con una profesora del cole que era profesora de literatura ella no dijo nada no dijo nada yo recuerdo eso con muchísimo aprecio porque dominan no no no no no no ha dicho oye San San escapó de clase ir de acuerdo que no nos la encontramos en San Sebastián mucho tiempo después dijo mira esas escapadas al teatro al final fíjate donde tan donde han llevado no es bonito eso se ha servido para entrar

Voz 16 50:32 que tus padres no tenían nada que ver con la interpretación tu padre es empresario náutico sin embargo tiene mucho que ver con el título de este programa el faro se fundamente aprendí este algo relacionado con con los barcos sí

Voz 35 50:44 mi padre no os enseño bueno de jovencitos hicimos un viaje a a las islas griegas también el Mediterráneo y siempre presente no enseño estuvimos como quince días en un velero igual no eso nos enseñó a todo lo que pasa es que es una pena porque se me ha olvidado perdió el contacto con me vine a Madrid con diecisiete años en busca de esto me me me centré mucho mi profesión y me olvidado sabes que me enseñó mi padre sobre la náutica y además eran cosas que en ese momento eran bueno muy mágicas porque ahora con todo el tema este de GPS si todo eso ya todo es electrónico pero mi padre era de los que marcaba la ruta con compás y con escuadra

Voz 16 51:21 a la carta de navegación exacto

Voz 35 51:23 de hecho yo te tengo esa carta navegación un cuadro mi casa me encantan las cartas de navegación los mapas todo eso me me gusta mucho tener en casa

Voz 16 51:31 Marta Etura viene a Madrid con eso dieciséis diecisiete años aquí había dos lugares donde estudiar interpretación la RESAD o la escuela de Cristina Rota ha venido un montón de gente que se ha dedicado a la interpretación venido montón de actores actrices pero es la primera que viene de la escuela de Cristina Rota cuéntanos cómo era esa experiencia de trabajar con ella que en aquella época tenía tanta fama

Voz 35 51:54 mira yo yo es que como te contaba antes es siempre tengo el recuerdo haber deseado ser actriz entonces desde muy jovencita yo me veía todos los programas de cine todo Días de cine Eto'o como se dice en los making of me empapada de todo estaba muy eh me enamoré con catorce años de Penélope Cruz porque bueno pues era para mí y entonces el Lane Fotogramas porque también leía mucho fotogramas y todo lo que tenía claro lo devoraba fotogramas ley que Penélope había ido a la escuela Cristina Rota entre dije bueno yo voy a aprobar la primera ahí luego si veo que no funcionan pues iré a otra y me tiene un poco por eso cuando entre hay yo llegue muy muy ingenua porque yo llegue con un deseo enorme de ser actriz era recuerdo a eso y ojo que maravilla no llegar cuando están jovencito y no tienes consciencia de de las culta del noi de las trabas y de los problemas tú llegas con un deseo esa porel a muerte yo llegaba con esa ilusión de repente entra en la escuela rota IBI pues que habría unas trescientas personas por curso y entonces ahí fue cuando de repente fue una bofetada realidad decir es que toda esta gente quiere ser actriz en esta escuela y hay como cinco escuelas más

Voz 1280 53:07 y me acuerdo que me dio mucho fue como un una

Voz 35 53:10 esta realidad y ahí tenía mi madre que que me dijo mira tu corazón te ha traído aquí y tú tienes que hacer caso a tu corazón y eso lo se lo agradeceré eternamente

Voz 16 53:19 somos llama a tu madre Mariano Mariano

Voz 35 53:23 este programa esta noche

Voz 16 53:24 ya alrededor del autobús hiciste ese viaje en autobús de esas edades de Ana María

Voz 35 53:29 lo hice muchas veces ese viaje de San Sebastián a Madrid en autobús de hecho creo que ahora tengo fobia a los autobuses de tantas veces que lo hice íbamos fue un fue duro porque mis padres ese acababan de separar se habían separado hace poco yo tenía la sensación cuando me iba que abandonaba mi madre entonces ese viaje en autobús era el infierno sea realmente esas cinco horas de viaje de San Sebastián a Madrid con parada en Lerma que es la cosa más melancólica del mundo era un era una tortura un sufrimiento pero bueno lo al cabo de los años pues deje al autobús por suerte cambia el autobús por un coche en la cosa empezó a cambiar ya yo estaba encaminada mi madre también todo empezó a cambiar y todo además

Voz 16 54:13 esos viajes en autobús fáciles porque ahora llevas y el Movi el vas entretenida viendo cosas escuchando pero entiendo que hace años sólo podías ir con tus pensamientos por la ventanilla no viendo pasar el paisaje yo sí

Voz 35 54:32 yo cogía el autobús de las cuatro para dormir decía yo quiero dormir no quiero quiero que se me pase lo más rápido posible el viaje y entonces yo metía la escuadrones para cerraba los ojos

Voz 4 54:44 la verdad es que en es momento no no me gustaba mucho dormir dormía casi todo el viaje

Voz 1490 54:56 curas entre Pirata hola

Voz 16 55:46 mira todas las cosas que has hecho hubiera seleccionar para este faro dos películas y la obra de teatro ilusiones de las dos películas quiero que me hables de sinvergüenza la película Oristrell que ya marcaba una Marta Etura con en personalidad con un Ángel que se veía que además se hizo con los alumnos de la escuela de Cristina Rota y la vida de nadie que está basada en una novela al adversario deban al carrer que es la vida de alguien que está interpretando constantemente un papel no es el tuyo es el de Coronado

Voz 35 56:18 estaba estabas en hecho reales terrible si cuál es

Voz 16 56:21 el recuerdo que tienes de sinvergüenza

Voz 35 56:23 bueno es un tengo un recuerdo maravilloso porque era mi primera película entonces terminar la escuela ella de repente te te llamen para hacer una película es como el sueño hecho realidad eh y además estaba estaba Cristina que yo adoro a Cristina Cristina ha sido mi maestra ha sido una maestra que me ha enseñado muchísimo sobre la profesión que a día de hoy veinte años después me siguen viniendo frases y códigos que ya me enseño ir que ahora entiendo que igual en su día no entendía la adoro la quiero con locura estoy eternamente agradecida esa película ella también estaba ella escribió el guión con con Oristrell entonces esa película es todo no es el final de mi carrera es hacer una es mi hacer una primera película donde esta mi maestra donde hay un director que ha confiado en mí y en otros compañeros es curioso porque esa película cuando la vio coronado en el estreno fue coronado el que le el que le dijo a Eduard Cortés que es el director de La vida de nadie tienes que ver esta chica va a este personaje osea que una película me llevó a la otra que bueno está un poco así no es la primera película pues claro para mí fue un sueño y además fue un sueño donde de repente había gente yo le estaré eternamente agradecido a Joaquín Oristrell porque casi ningún director pronunció en ninguno apuesta por gente novela no digamos ninguna experiencia en todo su reparto en todo su reparto toda la los chavales de la película éramos recién llegados de la escuela

Voz 16 57:52 y luego la experiencia de la vida de nadie que eso es verdad que no a ver no te catapulta porque luego has ganado algo ya con Celda las trayectorias son muy largas pero es verdad que esa peli película vuelve a ponerte si punto es

Voz 35 58:05 mi primera nominación como actriz revelación y bueno fue una película que estaba muy a mi me gusta mucho la historia es muy impactante fue está basada en un hecho real de un hombre que que empieza mintiendo y se hace la bola la bola la bola hay termina de hecho se cambió el final de esa película que es muy fuerte pero es que la en la vida real la historia es muchísimo más fuerte más fuertes él llegó a quemar

Voz 16 58:27 la casa entera con su familia dentro mira dentro lo peor se salva

Voz 35 58:31 incluso salva osea él él prefiere elige a acabar con su familia antes que desvelar la verdad osara ya es un nivel de de enfermedad muy muy grave si lo llamativo de esa película

Voz 16 58:43 a ese libro esa historias reales que uno piensa que puede pasar empiezas diciendo aprobado cuando tienes todo suspenso luego te ventas que está trabajando de la Organización Mundial de la Salud irá son que cuando te quieres dar cuenta la bola es algunas tan grande

Voz 35 58:58 que no puedes que no puedes deshacer la es eso

Voz 16 59:00 sí claro en papel toda tu vida exacto

Voz 35 59:03 esa es que empiezan algo chiquitito donde tú te puedes identificar no esto que dices bueno me voy a decir a mis padres que había suspendido no me atrevía a mis padres que no iba a entrar en la universidad porque era una decepción para ellos enorme tras en algo que puede reconocer no y que puedes aceptar caro luego veinte años después y como en ningún momento pudiste parar esto y no sea ya un momento que no pudo y ahora está sientes

Voz 16 59:26 vetando ilusiones en el teatro de la mano de Miguel del Arco es sorprendente cómo has utilizado la palabra ilusión desde el principio en esta entrevista ahora este senador una obra de teatro que lleva ese título que es una obra compleja que trabaja las emociones a cuatro no es una

Voz 35 59:43 era muy compleja pero no en aspecto que es muy particulares cero convencional porque son cuatro narradores que cuentan la historia de dos dos parejas y esos cuadros narradores van a ir pasando por los cuatro personajes no sea no hay una estructura de yo soy Sandra yo soy Margarita yo soy dañino los cuadro narradores pasaran por esos cuatro personajes ahora da igual el género da igual la edad podemos contar historias de ellos cuando tienen ocho años cuando tenían cincuenta o cuando tienen ochenta y cinco y habla sobre la vida de estas parejas sobre el amor sobre la lealtad y sobre la amistad que yo creo que son los motores de de la vida y luego evidentemente habla de las ilusiones pero no desde no sólo de la ilusión depende entras en un código mucho más profundo de lo que es la ilusión no la ilusión no solo ese motor que te lleva a desear algo ya querer algo sino el relato no Miguel decía que somos relato somos lo que contamos y cómo lo queremos contar en esta obra te das cuenta de que la en realidad Juan cuánto de real tiene y cuánto de ilusión por nuestra parte tienen no me parece una obra muy interesante muy muy profunda sin embargo está contada desde un código muy divertido y muy muy sencillo no

Voz 16 1:00:57 porque has elegido de los cuatro personajes Margarita como seudónimo

Voz 35 1:01:01 por qué cuando leí la función y no entendía muy bien de qué iba la función eran como fragmentos de historias de estos personajes y decía pues esto que tiene que ver cuando llega al final hice cuenta el final de Margarita la muerte de Margarita porque es un recorrido de toda la vida de los cuatro personajes de repente te cae yo me conmovió profundamente no pude parar de llorar de hecho le llamé a Miguel le llamé a Vero Verónica Ronda que es la que hace de mujer dos qué os ha pasado lo mismo que a mí ya no podía parar de llorar dice sí sí exactamente lo mismo hay un punto de la función donde te coloca bueno donde habla de la permanencia no de lo que somos de de lo que es la vida ídem la pregunta es pero hay algún tipo de permanencia en este inmenso y cambiante Cosmos