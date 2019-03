Voz 1 00:00 pero Manu Carreño Cadena SER

Voz 1594 01:23 porque en esto de cuidar la vida es un camino de ida y vuelta al principio Nos cuidan nos dan de comer cuando tenemos hambre de beber cuando tenemos sed Nos acusan cuando tenemos sueño nos visten más bañan Nos calman cuando lloramos y nos hacen reír con la ilusión de hacernos más felices según vamos creciendo aprendemos a cuidar de nosotros mismos a comer y a beber solos cuando tenemos hambre sed a ducharnos Si a vestir unos a rodear Nos de personas que nos hacen felices ya a buscar cobijo cuando tenemos frío o nos duele el corazón

Voz 3 02:04 es verdad

Voz 1594 02:11 llega un día en el que somos nosotros los que cuidamos los que damos de comer los que bañamos vestimos protegemos aquí la paradoja al final de nuestra vida quizá necesitemos que alguien nos vuelva a cuidar como cuando éramos unos niños esta noche hablamos en el Faro de la Ser de que significa cuidar cuidar de uno mismo cuidar de otro cuidar de lo que tenemos al rededor que supone por ejemplo tener que cuidar de alguien todo el tiempo y a las dos de la mañana tenemos a un gato pardo que ha sido cuidado ha sabido cuidar a vosotros os preguntamos prefiere es cuidar o que te cuiden a quién cuidas quién te cuida quién fue tu cuidador o cuidadora como cuidas de tus amigos de tu pareja de ti mismo te gusta cuidar de las plantas te gusta cuidar de tus animales como cuidas a quién no puede cuidarse solo a quién te hubiera gustado cuidar más o más tiempo y atentos personal sanitario médicos enfermeras y enfermeros auxiliares o cuidadores de bebés de niños de Personas Mayores Voluntarios porque hemos escuchado las notas de audio nos da la impresión de que este faro probablemente acabe siendo para muchos de vosotros el teléfono es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y el directo es el novecientos cien ochocientos vamos a abrir con una canción muy conocida esta en Miami cuenta conmigo pero en una versión muy especial en el año dos mil ocho la canción la fueron grabando músicos callejeros de todo el mundo arrancó en Santa Mónica California paso por Nueva Orleans no Orleans Amsterdan Nuevo México Moscú Caracas Barcelona Río de Janeiro pisa

Voz 6 04:35 la cantaron músicos de todo el mundo de Europa y de América de África y vamos a ponerle a esta noche precisamente para arrancar

Voz 1594 04:46 ah y con ese sonido callejero la canción comienza diciendo no importa quién seas ni donde vayas en la vida en algún momento necesitará es que alguien te acompañe entonces cuenta conmigo

Voz 7 05:02 está o más eh yo son va bien en Jack A eh eh eh el eh

Voz 8 07:03 buenas noches Si Fabregas desde La Coruña

Voz 9 07:11 este programa en debe de ir para mí lo siento así dedicado para esas personas que eran vida su tiempo su esfuerzo en cuidados a las personas a todas aquellas personas que se preocupa y se ocupa de los demás eso es no solamente merecen un aplauso sino que merecen y precio ni consideración

Voz 7 07:39 un beso eh Ahmed

Voz 10 07:57 buenas noches las siempre me ha dicho que una de mis cualidades principales de era saber cuidar de la gente de mi alrededor hace un par de meses pues mi pareja me me dejó así un poco de la noche a la mañana iguana toqué fondo como se suele decir IU necesitaba que me cuidara hay un hecho que siempre recordaré es que mi mejor amiga mi alma se cogió vuelo de Alemania de un día a otro porque decía que no soportaba que pasar a la primera noche eso era mi piso y unos días después pues también vino mi madre hizo bueno esta semana me sentí muy arropada oí muy muy cuidada

Voz 3 08:40 un saludo un abrazo lema para esta noche se cuidar me gustaría dejar unas palabras dedicadas como consciente que es sin duda es la persona más importante buena hay especial de mi vida desde que nací tanto a mis tres hermanos como mi Nosa cuidad hemos adquirido nos protegido como nadie precisamente el pasado trece de febrero el día de la radio el cumplió sesenta y cinco años y ahora que tiene unos problemillas esa luz somos nosotras las que lo cuidamos a él y nos sentimos muy afortunados de poderle entregar una pequeña parte de tantísimo bueno como tú a lo largo de toda la vida así que nada ahora estoy coches pendiente pues si me necesita algo

Voz 1594 09:58 gracias nada

Voz 3 10:01 una gran duda

Voz 11 10:24 buenas noches amigos paredes y Fabregas la de matices que se esconden en la palabra cuidar si a fin de cuentas siempre estamos cuidando durante todo el día cuidamos nuestro pelo nuestro peso nuestra piel nuestras plantas cuidamos lo que decimos no te vayas a pensar que pero hay veces que la vida te hace regalitos inesperados y el de ella vino en forma de Tous así sin más te ves a pie de cama durante ocho años cuidando a quién te lo ha dado todo hiere es quién eres gracias a ella se mi madre fueron ocho años que sin dejar de trabajar siempre siempre estuve a su lado ochenta años más lo hubiese hecho Si la vida se los hubiese concedido conocí la angustia el miedo el desánimo pero no la amargura no era fácil pero todos los días me enseñaba la dulzura de vivir yo esta noche al alud de este faro me columpio en su ternura en su interminable recuerda

Voz 7 11:33 mamá vale

Voz 1594 12:44 hemos comenzado este programa dedicado a la palabra cuidar con Alejandro que decía creo que tiene que ser un programa dedicado a quienes cuidan con Elena de Liverpool que decía he tenido fama siempre de bueno cuidadora sin embargo un día Mi vida se derrumbó y necesité que me cuidarán

Voz 8 13:07 después Gloria hablaba discutió Paco con síndrome de Down

Voz 1594 13:13 que ha sido la persona que les da cuidado a ella y a sus hermanos durante toda su vida ahora tiene sesenta y cinco años Paco

Voz 13 13:21 sí

Voz 8 13:22 decía estafar era

Voz 1594 13:25 somos nosotros los que cuidamos intentando devolverle un poquito de todo lo que él nos ha dado durante todo este tiempo

Voz 14 13:35 en fin

Voz 8 13:42 así que

Voz 8 13:50 cuidando las plantas

Voz 6 13:53 mirando lo que decimos y un día la vida da un regalo dice a mi madre se lo dio en forma de ictus y a mí también

Voz 1594 14:04 así que ha descrito como ha estado cuidando a su madre durante un montón de años durante ocho años se ochenta años viviera más decía María José esos ochenta años lo hubiera cuidado también

Voz 8 14:17 bueno que es cuidar

Voz 1594 14:19 por qué hay personas que prefieren cuidar y otras que prefieren ser cuidadas qué pasa cuando pasamos por obligación de un rol a otro se lo vamos a preguntar a la psicóloga Ana Villarrubia Llanos acompañó alguna otra madrugada que en el faro así que hubo con ella qué tal Ana buenas noches muchas gracias por estar aquí otra vez con nosotros

Voz 15 14:41 los mira hacia buenas noches esta noche vamos a estar durante dos horas y media hablando del verbo

Voz 1594 14:47 cuidar

Voz 15 14:48 cómo definirías tú lo que significa cuidar

Voz 16 14:52 pues mira quiero pensar que más formas Sama pulcro y que si soy dura empatía pues uno se hace cargo en las necesidades del otro y les satisface pero no puntos de colocarse por encima de él no que ésa sería la porque poco más CEA no iba a consecuencias lo de cariño ir de la necesidad de que el otro pues se tengan la poción posible la mayor calidad y la posible como la mayor el mayor abanico de emociones positivas

Voz 15 15:21 sí decíamos al principio de programa Ana que durante la vida pasamos por diferentes fases primero nos cuidan cuando somos niños cuando somos bebés claro luego aprendemos a cuidar de nosotros mismos luego cuidamos de otras personas y al final probablemente terminemos necesitando que otros nos cuiden como vamos a suma como vamos asumiendo este error en cada una de nuestras etapas

Voz 16 15:46 pues se como como todo proceso evolutivo que otros hitos que a veces incluso se acompañan de ciertos due porque bueno cuando va creciendo va dejando atrás de su propia identidad Igor dando tiene que hacer a veces ese duelo Il asumir que su entidad cambia y que la que deja atrás no va a recuperar eso sí cuando que se hace de forma natural programan globalizada pues era esperable es que se puede vivir pues a veces con cierta emoción positiva o negativa pero sin ningún tipo de cláusula sin ningún tipo de patología otra cosa es cuándo esa frase momento no estamos preparados por ejemplo si la persona que todavía está cuidada pienso el Sceptre pues por circunstancias todavía por lo que sea imaginar imagínate una problema familiar pues tiene que pasar hacia el cuidados

Voz 5 16:37 sí porque esos casos discúlpame Ana

Voz 15 16:40 porque esos casos sí serán con con más frecuencia de la que podemos creer no pues eso adolescentes que de alguna manera cuidan de sus progenitores porque ellos tienen problemas se apoyan en el hijo

Voz 16 16:55 eso es muchas veces lo hacen con la mejor en otras veces bolsas los problemas hace que a nivel psicológico con usted funcionando demasiado bien al final no yo me encuentro ese tipo de perfil que declaró en la adolescencia ninguna no pide ayuda porque básicamente no sabe pedir ayuda todavía aprendiendo a gestionar El Mundo aprendiendo estrategias de enfrentamiento cuando ya doy por lo que se adhiere a consulta y hacemos una Historia nos encontramos a veces ese rol de cuidadores muchos deseos el personas que sea hacer hiper responsables de su entorno personas que viven un poco por y para los demás que es un poco asertivas que necesitan siempre de la aprobación de los demás buenas que quizá han vivido en un momento el subirán algo que no les correspondía por tanto desarrollar toda su autoestima y su personalidad no pudo crecer de la forma más no

Voz 15 17:42 caso contrario cuando las personas son súper protegidas híper protegidas más allá de la edad que les corresponde cuando hay padres que protegen a sus hijos a los treinta a los cuarenta los cincuenta

Voz 16 17:54 sí pues fíjate que luego a veces vemos que hay patología era el padre llegaba desde que sigue haciendo eso porque que sea una dependencia y otras hace simplemente continuo hoy porque conocimiento sin ser consciente de ello pero lo cierto es que pasa lo que te decía al principio que sellaron una forma afgano no difiere de de que divide cuidar porque porque hablábamos de que cuidar para hacerlo de forma saludable ir amable para el otro implica satisfacer sus necesidades pero no más allá no me ha su independencia no sacrificándose donde hay caso que de padres y madres que sabiéndolo o no está diversos junio

Voz 15 18:33 Ana porque hay gente que prefiere cuidar hay gente que prefiere que le cuiden qué personas se corresponde con esos perfiles

Voz 16 18:41 bueno sí nos vamos a dar al mundo de lo patológico pues los ojos los extremos no personados a veces excesivamente suizas o excesivamente caminantes pero tampoco hay porque es que nunca en la vida cotidiana todos nos encontramos con distintas personas que tienen distintas historias de vida que al final somos todos el resultado de toda una historia de aprendizaje de personas que aprende sencillamente acordamos cómodo hacer un rol llevan como como un mientras pueda desempeñar los dos es decir yo me puedo sentir más cómoda siendo cuidada pero bueno si llega el caso vi tengo que ocupar el doctorado pues se capaz permita habilidad bueno pues simplemente forma parte de de cada uno de cada uno el problema es cuando no decía que cuando yo sólo le dedicó un ron nombres y lo relaciona con el mundo sino es decir Roy

Voz 15 19:26 Ana qué entendemos por el cuidado a uno mismo

Voz 16 19:30 pues cuidado no vivimos una de las variables que estudiamos cuando hablamos de autoestima porque era el cuidado de que colas antes que se adquiere la parte más básica no el autocuidado físico se adquiere a través de cuando yo vivo por el cuidado emocional hacia uno mismo implica tener Ap estima equilibrada sana implica un alto concepto si yo tengo otro concepto de ni pienso mal de mí me pienso en términos negativos entonces lo más probable es que yo no hagan gotita

Voz 1510 20:00 esfuerzo por crear

Voz 16 20:01 siempre se ha autocuidado ya sea aquí porque existe o porque falta autocuidado en Psicología hay siempre un síntoma un síntoma de lo que puede haber detrás un síntoma negativo en el caso de que no haya o una fortaleza de la cual tirar una resiliencia de tirar en caso de que una persona así que tenga una buena más de dieciséis a sí misma

Voz 15 20:23 ya para terminar esta madrugada Nos esperan un montón de historias relacionadas con el cuidado estoy segura de que llegaran notas de audio de personas que cuidan a sus padres cuando fallecen

Voz 16 20:35 no fallece frenarle muchas veces se desarrollan síntomas emocionales porque porque pueden hacia a veces decimos no olvida El cuidador acaba siendo acaba restringiendo se precisamente a es es decir que había ido a subido en torno a eso quiere admiten me lo tengan a su que algo o una persona mayor que tengan necesidades especiales porque todas las naciones o que estoy seguro de enfermedad que que es largo y que es progresivo y que ves como sede de ese deterioro en esos casos cuando ha habido mucho tiempo de cuidarlo Vilà pasando Sabella relacionarse con el mundo es desde ese error además los demás a colocan borrón en su casa en todas partes todas luego no porque primero hay un duelo por la pérdida del familiar y segundo hay unas necesidades de reconstruirse recomponerse Inés reconstruir una identidad con lo cual ahí es muy frecuente que los dos ayuda psicológica

Voz 15 21:34 Ana Villarubia muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada en El Faro gracias a vosotros simular hacer charlar contigo buenas noches

Voz 17 21:44 oye tú

Voz 1594 22:05 Un

Voz 12 22:06 eh

Voz 18 22:08 no sí

Voz 20 22:17 pues

Voz 6 22:22 buenas noches buenas noches Fares Fares mi nombre Susana soy de Vigo cuido de mi madre antes cuidó de mí soy cuidador a tiempo total de mi madre que tiene alzhéimer como cuidadora me he sentido durante mucho tiempo

Voz 22 22:42 muy perdida muy

Voz 6 22:45 agobiada muy superada por las circunstancias y empecé a escribir un blog en ese blog la última entrada que escribiese titulaba permite ser humana y en ella venía a decir algo así como que voy a cometer fallos voy a equivocarme voy a llorar voy a ponerme enferma que me lo puedo permitir el médico al que yo voy día me dijo permite te ser humana me lo tuve que repetir millones de veces porque cada vez que me equivocaba me frustrada yo creo que soy un ser humano ya no ya no me condeno por mis fallos ya no me frustró y me deprimo hoy al mismo Consejo permitidos hermanos es sobre todo si cuidas volcados en el amor

Voz 1594 23:35 no soy Superman permitió ser humanos

Voz 23 23:37 eh

Voz 20 23:48 sí

Voz 1594 23:58 música que estamos escuchando pertenece a la banda sonora de la película Roma una de las grandes triunfadoras de los Oscar está dirigida por el mexicano Alfonso Cuarón y Cuarón se dedicó a la mujer que cuidó de su familia hay de ellos cuando eran pequeños una mujer que se llama divorcia Caron explicaba así porque lo hace este homenaje

Voz 10 24:24 el olivo

Voz 24 24:27 somos la familia y sus amigos parte mi familia somos los seres que más requeridos no es que me formó entonces eso lo tengo mucha deuda a al limbo ya la conozco desde que yo nací pues sí que siendo una presencia si la película películas se concibe a sí era una película acerca siguiendo a su personaje un personaje basado en ella pero fue hasta después hasta que empecé realmente preparar esta película a tomar el sello hacer esta película hace un par de años en donde comencé a tener extensas conversaciones con con Live en donde llame comentaba su día su rutina segundo a segundo cómo se despertaba

Voz 1594 25:33 el Gloria es en la película Roma que Leo Íbamos a escuchar una escena muy cortita que muchos puramente identificar Ace con algo que os ha pasado en vuestra vida que es cuando ya intenta dormir cantando una nana a los niños

Voz 2 26:08 sí

Voz 1594 26:09 sí

Voz 3 26:11 mi niña

Voz 20 26:30 es uno

Voz 4 26:45 ah sí

Voz 20 26:54 sí

Voz 25 27:04 hola

Voz 13 27:04 mi nombre es el Guerrero del Antifrau se admiro a todos los que ayudan a todos tanto a los que lo eligieron como procesión como a los altruistas porque en sus corazones anida la compasión quiere homenajear al personal sanitario qué hace su labor en cualquier parte del mundo ya en concreto a los que trabajan en las unidades de cuidados intensivos

Voz 26 27:29 muy buenas noches

Voz 13 27:31 os data

Voz 26 27:32 un abrazo Guerrero para el panadero loco para el panadero dicharachero

Voz 1594 27:55 son así no vamos acercando a las dos de la madrugada a la una en Canarias así como el lunes hicimos un faro dedicada al Quijote en que los quedó muy divulgativo y ayer martes Nos que hoy a las dos horas de historietas relacionadas con el autobús medrar sensación de que este faro va creernos muy emotivo vamos a conocer muchas cosas de los toreros que no conocíamos hasta ahora noticias

Voz 20 28:32 sí

Voz 1594 28:36 Torres

Voz 33 34:51 por el mar

Voz 35 35:00 no tengo nada

Voz 3 35:10 mí no

Voz 37 35:39 dos y cinco de la madrugada una y cinco en Canarias en el cuidado entre los miembros una pareja

Voz 1594 35:50 es una de las muestras de amor más intensas que existen y quizá por eso uno de los boleros más conocidos del mundo Éste incluye la frase toda una vida de estaría cuidando esta canción fue compuesta por Osvaldo Farrés y es una carta de amor que dedicó a la que luego sería su esposa finita de quién se enamoró perdidamente a primera vista pero la familia de ella se oponía a la relación entonces envió a finita a La Habana en los separó pero ella escuchó esta canción a través de la radio una canción que había sido compuesta precisamente

Voz 3 36:31 entonces

Voz 1594 36:33 con esta canción Osvaldo no sólo logró enamorar conquistar la y que ella volviera sino que estuvieron juntos toda la vida se cuidaron durante toda la vida

Voz 27 36:51 no me vale pero

Voz 4 37:15 os decía

Voz 1594 37:16 las noticias que en este faro vamos a conocer un poco más a los falleros por ejemplo vamos a saber a quién han cuidado y eh y eso es lo que nos ha contado Santi Eraso

Voz 27 37:31 de su vida pero

Voz 3 37:41 hola mi madre

Voz 37 37:49 tres hermanos muy joven alterarse sin padre con mimo de sus cuatro hijos y tres nietos de su marido Santiago desde que se casó con veintiuno años y sobretodo los dos últimos años de su vida eso que hemos años de vida pero es que mi padre no perdió la sonrisa a pesar de esta enfermedad mortal que mi madre lo cuidó hasta el límite de sus fuerzas tanto es así que tras morir mi padre cayó enferma tenía haya roto la suelos los médicos no sabían cómo de aguantado en pie yo sí lo sé por el amor profundo que tenía a mi padre ya toda su familia ya esos últimos años seguro así misma loco asintió perder su independencia y vivir con algunos de sus hijos también cuidada seis plantas con gran esmero tenía la terraza de jerarcas más bonita del barrio yo tengo mi casa de mi madre que todos los días me recuerda todo el amor que me dio ella un besos para mi madre y toda la comunidad Parera

Voz 27 39:03 pero

Voz 4 39:19 sí

Voz 1594 39:23 eso nos contaba Santi acerca de su madre de la relación entre sus padres y fijaos la nota de audio que nos ha enviado Nuria

Voz 1268 39:34 buenas noches Mara equipo falleros pues los que me conocéis un poquito sabéis que me dedico profesionalmente al arte de cuidar y es que a los cuida a los que cuidamos también unos nos cuidan mucho y es que justo estaba por aquí Carmen quería deciros algo a todos los oyentes del Faro

Voz 1510 39:55 así es la paso eh hola buenas noches soy Maricarmen paciente de oncología del Hospital Doce Octubre llevo siete años con tratamientos de quimio con muchos baches pero después de todo cuando voy al hospital me siento que respiro después del agobio que pasado días anteriores en casa gracias a todos los que se dedican al cuidar de todos nosotros especialmente al equipo fabuloso de enfermeras que nos han dado tanto cariño y nos dan tanto cariño y un chute de posibilidad y energía un beso para todos

Voz 1268 40:24 soy Nuria de Madrid y Carmen y yo os mandamos un abrazo inmenso chao

Voz 31 40:31 como

Voz 38 40:36 ah sí

Voz 28 40:45 fue

Voz 0438 40:46 jo qué tema tan bonito para cuidadora Mike a Margarito una de la paz padre era la queda que aquella numerosa familia dieciocho mama esa quién desde pequeños aunque aquello que era un Cauce contaba la recuerdo con muchas de aves colocando de su casa tibia cuidarla también aquella casa refugio tía y caliente para mucho de ser hermanos que fueron a Mosley paella cuidados la recuerdo sentada en el sillón de orejas en mi casa haciéndome cosquillas en la espalda sin Kansas sin tener la sensación de que aquello acabara sabiendo que al hacer que te ibas a dormir antes de que ella Sara

Voz 3 41:55 o al menos no decía

Voz 0438 41:58 buenas noches fuera de ellos

Voz 4 42:07 en

Voz 1594 42:36 tenemos suena la vida nuevo puesto que ayer Francisco averiguó que el sonido que pareció una Carraca o unas canicas o un bingo casero o una ruleta de casino o unas palomitas de maíz era alguien escribiendo en el teclado de un ordenador con mucho frenesí casi diríamos golpeando el teclado del ordenador así que hoy tenemos un nuevo sonido

Voz 22 43:02 qué es este

Voz 1594 43:22 qué puede ser

Voz 6 43:33 novecientos cien ochocientos

Voz 1594 43:39 y ahora vamos a dejar pasar a nuestro gato pardo con el que vamos a mantener una conversación no los quince minutos

Voz 7 43:48 a ver qué nos Pepa Pardo acaba de entrar en el Faro de la SER

Voz 1594 44:04 qué tal buenas noches que vas a querer que utilicemos contigo al principio de esta conversación

Voz 15 44:09 Feli Alberto Feli Alberto qué relación tiene Celia Alberto con el mar

Voz 1326 44:18 pues uno de ellos me habló por vez primera del mar porque utilizó un poema de Alberti que seguro que alguien en algún momento ha recordado en este programa el mar la mar sólo la mar porque me trajín este padres la ciudad le encantaba la poesía y me enseñó ese ese poema y luego también el él mismo me enseñó una película donde escuche una canción que me impactó porque la película también impacto que es mirando al mar de Jorge Sepúlveda esos son los dos primeros recuerdos relacionados con con el mar en mi infancia que me marcaron profundamente

Voz 15 45:06 cuando vas al mar eres de los que se baña de los que se queda en la orilla de los que prefieren mirar en la distancia de los que juega con las olas

Voz 1326 45:18 prefiero mirar el agua del mar no acaba de gustar y además yo tengo los primeros recuerdos de tenga relación con el mar fueron un poco traumáticos porque trague demasiada agua no me supo nada bien yo no sé si es que arrastra ese recuerdo pero prefiero mirar me encanta sobre todo como yo creo que a todo el mundo las puestas de sol observarlas desde desde la playa me parece que es una de las visiones más bonitas que pueden existir

Voz 15 45:52 este Feli Alberto nace en una tasa que fue la misma en la que nace tu madre

Voz 1326 46:03 sí mi madre nació en mil novecientos veinticinco en una casa que había construido su padre en mil novecientos diez y ella nos parió a mis dos hermanos ya mi muchos años más tarde es sin duda alguna la casa de vida

Voz 15 46:18 cómo es esa casa

Voz 1326 46:21 bueno es una casa bastante grande una casa típica de de pueblo que en los años en que fue construida pues fue construida con barro mi mi abuelo tuvo la ayuda de de un familiar que ha albañil es una casa pues con tres plantas donde yo pasé mis primeros años donde estuve a punto de morir por casi nada más nacer pues porque yo estaba en la cuna tenía sólo cinco meses una centella atravesó la casa el paso por donde yo estaba dormido en la cuna estuve a punto de asfixia arme desde entonces mi madre les tuvo le tuvo pánico a las tormentas hay bueno pasaron algunas de las cosas más importantes de mi vida porque estuve no sólo mis primeros seis años sin apenas salir de el del pueblo donde estaba esa casa sino porque los primeros impactos definitivos los los viví allí al lado de mis padres

Voz 15 47:26 el pueblo del que hablamos es leche hago algunos oyentes habrá reconocido detrás de esta voz a Luis Alegre periodista escritor amigo de sus amigos experto en cine y otras muchas cosas queremos hablar contigo de una parte especial de tu vida en este programa que habla de cuidar y vamos a empezar por las dos palabras que incluyen tu seudónimo

Voz 1326 47:53 sí solicitase Alberto si efectivamente no lo he elegido porque yo siempre pienso y cada vez lo pienso en mayor medida que los dos me me explican muy bien que a mi me encantaría llegar a ser una síntesis de lo mejor de los dos

Voz 15 48:09 vamos a empezar por felicita que hace honor a su nombre porque era una mujer alegre muy alegre súper dotada para las relaciones sociales casi para la felicidad no sí sí sí

Voz 1326 48:25 desde el primer momento que yo tengo memoria de mi madre en la recuerdo rodeada de gente rodeada de amigas de familiares tenía un sentido de la amistad profundo era un valor para ella fundamental era esencialmente alegre Mi madre murió el verano pasado muy poco dos meses antes de morir yo le escuche en en una conversación que tenía con la enfermera yo estaba al lado escribiendo el ordenador y en principio no estaba pendiente de la conversación pero mi madre repente hizo una frase genial para mi gusto porque estaba hablando de la vida de la muerte de repente va a mi madre dice la gente alegre vive mucho más los tristes mueren de miedo me pareció un llena de de hondura y me pareció impresionante que hubiera hay improvisa algo así tomar encantada cantaba mucho cantaba cantaba coplas cantaba jotas es las canciones que yo escuche pues desde que tengo memoria

Voz 15 49:26 cuando tú le imaginas en casa en el pueblo haciendo sus cosas que cantaba quela imaginas cantando

Voz 1326 49:35 pues sobre todo jotas y coplas a mí me enseño me enseñó muchas de muchas jotas y muchas coplas sí se estaba fregando estaba ardiendo

Voz 15 49:44 tenías tararear alguna de Arabia

Voz 1326 49:47 bueno yo te puedo cantar la primera canción que ya me enseñó y la primera canción que yo aprendí qué era una jota que decía así

Voz 39 49:55 nadie por las salvar carro o a los calzones cule era a los bolsillos

Voz 13 50:03 a un cuarto buen invierno

Voz 1326 50:06 qué era esa es la primera canción de mi vida podría haber sido Yesterday pero no fue ésta

Voz 15 50:16 a hablar también de tu padre Alberto Alegre es curioso felicita se casó con alegre que era un campesino que alguna vez has contado contado también en en tu biografía autobiografía cerca de casa cola de tu infancia que era un hombre que iba a dar de comer a los animales al ganado con un libro en el en en las manos no ese libro podía ser Madame Bovary

Voz 1326 50:42 sí es un recuerdo que qué tengo yo que no se me va nunca no cuando hablo de padre porque me parecía un personaje eh mi inverosímil porque era alguien de la España profunda les Chago pertenece al Teruel profundo a la España profunda él se quedó huérfano de padre a los siete años eso le obligó a trabajar ya desde entonces en las tareas de campo en ayudar a a su madre y a sus hermanos no tuvo oportunidades de tener una cultura ni una educación convencional sin embargo y sobre todo desde que fue a la mili a a Valencia él tenía desde luego una actitud natural y una sensibilidad natural hacia la cultura yacía el saber se empapó en Valencia de todo tipo de libros de películas sin parar porque además en aquellos años la mili duraba mucho tiempo y se hizo un nombre en increíblemente culto no paras condición social y para su

Voz 28 51:45 origen

Voz 1326 51:46 ya sin parar osea leía hasta los prospectos de los medicamentos y se los encontraba por la calle y a mí eso naturalmente me marcó el día que lo vi ir a La Granja cuidar los cerdos con Madame Bovary debajo del brazo pues digo osea esto es esto es esto retrata mi padre no me me me pareció precioso

Voz 15 52:08 Luis Alegre te hemos traído a este programa que hoy va dedicado al verbo cuidar quién te ha cuidado más en tu vida pues mi madre

Voz 1326 52:22 seguramente mi madre mi padre también me cuidó pero por razones obvias pues mi madre yo creo que responderían lo mismo a mucha gente no mi madre me me cuido con muchísimo amor y luego o lo que yo tuve la oportunidad de cuidarla ella

Voz 15 52:42 eso te iba a preguntar cómo sientes que la cuidadas

Voz 1326 52:46 no sentí una mezcla de sensaciones muy potente porque claro mi madre necesitaba cuidado sobre todo en la última parte de su vida porque era muy mayor sobre todo desde que padeció un ictus pues necesitó cuidados constante sí muy atentos especialmente por las noches entonces sentía una mezcla de de felicidad por poder hacerlo pero al mismo tiempo al darme cuenta de que mi madre pues sufría ese deterioro y ese sufrimiento pues también sentía mucho dolor no pero el que como yo creo que no me volcado en ninguna otra cosa en mi vida en cuidar a mi madre los últimos doce años desde que murió mi padre que yo me fui a vivir con ella especialmente los últimos tres años desde que sufrió en el ictus y necesitó de cuidados intensivos ahí yo me di cuenta que que estaba haciendo lo mejor que podía hacer en esta vida no y ese fue el uno de julio pero hoy fue un una pérdida de la que todavía no me he recuperado pero de alguna manera sentí la la satisfacción de haber la cuidado con todo el amor que yo le tenía porque creo que además cuidar es sinónimo de saber querer no cuando cuida salvo cuando cuidas no digamos a una madre pero cuando cuidas a un amigo cuando cuidas una relación sentimental cuando cuidas una planta cuando cuidas una casa cuando te cuidas optimismo

Voz 15 54:18 lo próximo de saber querer Boris tú crees que a la verde volcado tanto en tus amigos en tu familia te han impedido tener una relación sentimental estable tú crees que no hay tiempo para todo puede ser

Voz 1326 54:37 eso no te digo que no lo que ocurre es que a lo largo de mi vida me he cruzado con con mujeres que si ellas hubieran querido amén hubiera importado intentar una relación sentimental estable pero esa coincide decía de de que quien de la persona que estás enamorado se enamore de todo vaya bien como decía Woody Allen no esnifar de difícil es un milagro no entonces a mí ese milagro no no me ha sucedido pero si quieres que te sea sincero tampoco lo echó de menos vamos a ver si me hubiera sucedido hubiera podido ser genial pero tampoco lo lamento San tampoco me he convertido por por eso un ser triste amargado frustrado porque afortunadamente también detenido pues hay muchas muchas amigas así sin necesidad de estar profundamente enamorado pues he tenido también muchísimas satisfacciones

Voz 15 55:34 es que te dice la canción Michelle de los Beatles sonando en una plaza te tu pueblo de leche agua en verano cuando pide salir a una chica que baile contigo pues es la primera vez que uno chica me decía que sí

Voz 7 55:56 eh que son eh eh eh envié a eh

Voz 1326 56:24 estamos en lo que se peñas ahí en las fiestas de del Chago y entonces era muy excitante el el padel pedir a una chica que bailara contigo y que dijera que sí bueno pues la primera vez que me dijeron que sí fue sonando Michelle de los Beatles pero al lado de ese sí tuve cientos y cientos de lo que se llama entonces calabazas yo me recuerdo cuando estaba estudiando en Huesca en el furor de las discotecas de los años setenta de un día que conté las calabazas que me dieron y quiero que fueron a sesenta y tres sesenta y tres chicas me dijeron que no la misma tarde a bailar

Voz 9 57:05 cómo valoras eso mira de

Voz 5 57:07 sí

Voz 9 57:08 esa era país a todas

Voz 1326 57:12 pero es que me iba entiende una detrás de otra que el sí bueno ya al final me tomé a broma pero sí la claro la primera vez que me que me dijeron que si la primera vez que no me rechazaron fue como una cosa inolvidable por eso me acuerdo muy bien de qué música estaban de qué canción estaba sonando no vamos

Voz 15 57:30 este iría pero decías al principio esa frase de tu madre no la gente alegre vive más la gente los turistas mueren de miedo que tiene miedo Luis Alegre

Voz 1326 57:43 acción tengo miedo a la defección por ejemplo en la relación con mis padres ya que estamos hablando tanto de ellos yo siempre tuve pánico de defraudarles de no estarán altura de lo que ellos esperaban de mí y en general tengo pánico a decepcionar a las gente que me quiere y que espera algo de mí yo creo que eso es una cosa muy clara que a mí me me produce miedo más que miedo me produce pánico ahora que tres pares

Voz 15 58:13 tal parece que te puedes quitar esa expectativa enmedio

Voz 1326 58:18 no porque hay mucha gente que que también está a mi alrededor que forma parte de mi entorno afectivo más más íntimo más del núcleo duro de mis afectos que también tengo miedo de decepcionar les no tampoco creo que sea el único que tiene a ese miedo me parece que es un miedo muy generalizado

Voz 15 58:40 quién ha sido o es el faro de tu vida

Voz 1326 58:45 bueno pues me lo ponen muy bien o que pues el instinto de alegría siempre me he conducido aparte de por el por el miedo a decepcionar por buscar cosas buscar caminos en los que yo intuye era que se iba a producir alegría si es si eso se le puede llamar un faro creo que es un faro clarísimo debilidad

Voz 15 59:11 Luis a mi me gusta mucho que cantes aquí ha venido me han venido Gatopardo siga tapadas que han cantado que han tocado instrumentos Si yo te pido que me salgo te atrevería es esta madrugada aparte es a J que nos has cantado al principio

Voz 1326 59:28 bueno te puedo cantar de una copla de de Imperio Argentina que popularizó en Argentina en los años treinta que se llama Rocío y que yo descubrí en una película de Carlos Saura

Voz 39 59:46 se billón tíos al pico de flores Patio de las monjas de laca Ari da donde hasta la fuente y hora silenciosa la canción amargada es uso le da regando Lola Flores es un quita que como ya tiene Caritat de flor que se parece que llamo cita que tras la alcanza la Liga habla va día bobo la Aline la niña Rosa de la lata El patio modelo muy Fer quita haces uno guía dijo él mismo si tú a a Lugo Roth si yo hay mi roces si yo mano ojito de crudo cada pollito flojo ahora sí yo de pensar en tú que voy a perder él sentí yo por qué te quiero mi veía como nadie yo Rocío hay mirlos si yo

Voz 1594 1:01:02 muchas gracias Fraile Alfaro germana cariño

Voz 25 1:01:06 eso

Voz 23 1:01:10 pero no derrota a tío de la apela a la fuente de la a la una amarga volverá regando una visita que como no ir crece por alcanzar eh sí

Voz 4 1:01:47 llegamos

Voz 23 1:01:49 la luna rota de la paz en la mano a cambio a emitirlo

Voz 8 1:02:25 bueno anoche cuando

Voz 13 1:02:27 cuando escuché que el tema iba a girar en torno al cuidado me decidía seguida a mandar este audio porque el cuidado ha marcado mi vida de una forma muy especial durante tres años me he dedicado a cuidar a personas con enfermedad mental en un centro de día ha sido una a una experiencia que ha marcado mi vida porque en definitiva estamos cuidando a personas en cualquier momento podemos tener una enfermedad mental podemos tener cualquier tipo de diversidad funcional porque somos persona y consideró que el trato a las persona en lo más importante al igual que considero que es un verdadero privilegio que una persona en su último día en su último momento decida que tú la cuídense decir que sea la persona encargada de de su higiene de su control de ayudarla precisamente ese amor a la persona me ha llevado a actualmente a poder cursar el grado de trabajo social y la verdad que me ayudaba a comprender mucho más a las persona y a llamar mucho

Voz 41 1:03:30 el qué pero sea mi futuro trabajo muchísima gracia y lo dicho

Voz 42 1:03:51 no

Voz 28 1:03:59 buenas noches

Voz 1594 1:04:00 buenas noches Faris usuarios

Voz 22 1:04:04 me vais a permitir como como romántico que soy que me fije en el concepto de de descuidar es muy importante en una relación sentimental la que sea me da igual el tipo de efectividad que haya no descuidarse no puedes bajar la guardia e importa esa persona no dejes nunca de prestarle atención no permitas que que pase un día sin decirle lo importante que es para Haití sin tener alguna muestra de cariño no hace falta nada especial ya sabéis a lo que me refiero porque el momento en que dejas de prestar atención a esa persona tan importante no se puede abrir una brecha que luego es muy difícil de curar

Voz 8 1:04:55 así que venga los descuide es por favor Pedro de Madrid larga vida a Alfaro

Voz 1594 1:05:27 esta noche tan especial llegan notas de audio que contestan a otras notas de audio como ésta que acabamos de recibir

Voz 9 1:05:34 humanizar el tanto Valentín acabo de escuchar la el audio de gloria de su tío que se llamaba Paco que te hago joder me emociono porque es que le ha ocurrido lo mismo que mi nosotros somos patrón vamos que metió Pepe que tenía síndrome Down también ha sido la persona más especial más entrañable más cariñosa en la que no está todos los valores increíbles y la persona que más he querido y que sea es una moda incondicional no se son todo cosas buenas hacer me llamaban no excluirá

Voz 43 1:06:13 será la alegría de la casa

Voz 9 1:06:16 es que tengo tantas cosas de decir lo pobres que hacerse mueve estuvo hasta los sesenta y cuatro de los últimos años pues tenemos que cuidarlo probamos yo lo hubiese cuida mil años más osea no se me emociono sólo de Alvar de la persona mundo me encanta tenemos un programa dedicado a ellos Nations a las personas con síndrome Down son adorables ojalá estiman el que no ha tenido en su vida su familia sabe lo que es lo mejor que te puede lo mejor como ocurrió en mi vida no lo cambio por todo el mundo

Voz 8 1:06:58 prevalente a Fran vale

Voz 12 1:07:06 no

Voz 8 1:07:24 Nos llama

Voz 5 1:07:24 yo Julio qué tal buenas noches

Voz 44 1:07:27 buenas noches

Voz 5 1:07:29 a ti te gusta cuidar o que te cuiden

Voz 44 1:07:33 no gustaba que me quieran como todo el mundo que te miren es una forma de amor

Voz 5 1:07:41 Julio a quién has cuidado tú mucho

Voz 44 1:07:46 personas pues se cuidado de mis padres hasta que murieron de mis hijos y ahora un poco también ayudó a cuidar de un par de minutos

Voz 5 1:07:56 vengo a cuántos años tienen los nietos

Voz 44 1:08:00 dos años si poco dos años y medio

Voz 5 1:08:03 muy pequeño son son gemelos

Voz 44 1:08:06 pero bueno el cuidado más importante de mi vida yo creo que la el de mi madre y después de mi padre hasta que muriera

Voz 5 1:08:13 te identificado con lo que nos contaba Luis el gato al que hemos entrevista

Voz 44 1:08:19 no había escuchado este programa nunca ahí estoy provoca una emoción te que impresionante Julio pues

Voz 5 1:08:27 bienvenido Alfaro

Voz 22 1:08:30 tú tenías una opción para el suena la vida

Voz 44 1:08:34 sí sí a una pregunta que había que contestar

Voz 5 1:08:37 sí sí sí es un concurso que hacemos desde que inauguramos este programa que lo estrenamos en el mes de octubre y entonces la gente nos graba sonidos cotidianos nosotros es tiramos las orejas los oyentes intentamos descifrar qué es no hay a ti qué te ha parecido que es lo que no

Voz 1594 1:08:57 han enviado

Voz 44 1:08:58 sí yo pensaba en haber ido rápido la cabeza el el el sonido que puede hacer cuando giran ese cuarto de vuelta a las dos botellas de cava no en las pruebas los trabajadores de la bodega abriendo de pronto de esa idea y por eso he llamado la propuesta

Voz 5 1:09:16 vale Julio vamos a escucharlo juntos imaginando qué es eso las botellas de cava con esa media vuelta qué tal sumiller son los enólogos a ver vamos a escucharlo en las bodegas bueno pues podría ser perfectamente

Voz 44 1:09:38 a esa idea pero no es estaba imaginando el verse sonidos de vidrio y darías un poco con sobre la madera me imaginaba eso sí sí sí

Voz 5 1:09:51 bueno sí es la primera vez que escuchas este programa vas a alucinar con lo que dan de sí estos sonidos porque se pueden dar muchísimas posibilidades antes de que sea cierto y además todas las argumentaciones parecen buenas cuando lo vimos imaginando lo que han dicho los oyentes pues parece que es la verdad así que nada bueno pues Julio hasta la próxima

Voz 44 1:10:15 vale pues lo hacer por no por no poder llamar y por lo menos la oportunidad de haber conocido a escuchar este programa ya muchas más

Voz 5 1:10:24 n al muchas gracias buenas noches

Voz 44 1:10:27 venga enhorabuena a vosotros

Voz 6 1:10:31 cuando entra un nuevo

Voz 1594 1:10:32 clase nos ponemos super contentos Antonio qué tal buenas noches

Voz 5 1:10:45 hola buenas noches tú eres nuevo o habitual