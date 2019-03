Voz 2 00:00 en el córner a Torres

Voz 1 00:16 sí

Voz 3 00:31 hola qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias esta noche a deshora va sonar el canto de los pájaros en el Far de la Ser

Voz 1280 00:53 seguir la pista de las aves es seguir la pista del planeta sus migraciones son un termómetro fundamental para medir el impacto del cambio climático equilibran el ecosistema están en todos los hábitats del planeta desde el desierto de Atacama hasta la Antártida pasando por el centro de las ciudades más pobladas del mundo hay unas diez mil especies de aves y tiene una diversidad morfológica espectacular desde los dos metros y medio que pueda alcanzar un avestruz hasta los cuatro centímetros del colibrí su plumaje sus colores dicen que hay más gamas de colores en los pájaros que en las flores su canto su vuelo ha fascinado al ser humano desde el principio del principio su velocidad de vértigo sus requiebros en el aire sus densas descensos en picado quién no se asombra cuando el pavo real extiende su inmenso plumaje que no se asombra cuando ve el vuelo del águila o a los Pingüinos con sufrague lanzándose al agua quién no ha dicho el primer día de vacaciones como me gusta el canto del gallo para acabar tapándose los oídos con almohada a las seis de la mañana

Voz 4 02:03 hoy vamos a dedica

Voz 1280 02:04 el programa a los pájaros hablaremos con SEO Bird Life la Sociedad Española de Ornitología con un fotógrafo de naturaleza especialista naves con un prólogo para que no sabré de la inteligencia de estos animales o con un escritor para que nos cuente donde radica el éxito de El pájaro espino porque El Mundo lleno de pájaros en el mundo de verdad en el de la ficción el Pato Donald El Pájaro Loco El pájaro de Twitter el sonido de los pájaros del whatsapp la lista es interminable a vosotros os preguntamos te gustan los pájaros que experiencia tienes con ellos qué piensas cuando observas a las sabes has visto alguna vez el baile los estorninos tu canario no para decantar que dice tu Loro te gusta mirar a las gaviotas en la playa que historia tienes que tenga que ver con un ave todo lo que se os ocurra con respecto a los pájaros en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno tenemos son suena la vida de la semana pasada dependiente y a las dos de la mañana Se pasará por aquí una gata parida maravillosa

Voz 5 03:12 Everest novedades tenemos

Voz 1280 03:15 una compañera Nueva Marina García a quién damos la bienvenida e inauguramos cuenta en Instagram en arroba Alfaro ser un camino más para estar en contacto lo hemos puesto en marcha esta tarde ella veréis que hay un montón de gente nueva

Voz 7 03:33 la carta

Voz 1280 03:34 de apertura digamos que lo hemos seleccionado casi por votación popular

Voz 9 03:53 buenas noches era Eros de aquí de la panadería de Palma del Río

Voz 10 03:58 en el panadero loco se me ocurre la canción

Voz 11 04:01 León de Pájaros de barro

Voz 10 04:03 de Manolo García es decir

Voz 12 04:06 te en pájaros que decía me pareció ver nunca gatito

Voz 13 04:10 estaba Khalid mero el pájaro loco demostró pájaro espino temo los pájaros de barro de Pablo García

Voz 1280 04:19 por su tiempo arrastra a precios de hoy cierro yo el libro de las horas muertos hago Pájaros de barro algo Pájaros de barro ilustres

Voz 7 04:29 sí qué bien ya eh eh ya no canta

Voz 14 07:30 hola me llamo Satie sevillanos de este lúpulo que en esos largos paseos al lado del río Ulla con la familia tratamos muchas veces de localizar el los pájaros a través del trino que vamos escuchando pues el camino que muchas veces nos cuesta encontrar los sin barco ese sonido agudo que no se nos transmite la imagen del pájaro que que estamos escuchando el pardillos el jilguero el verde Cillo o muchos otros que hacen que ese momento sea tan especial

Voz 15 08:22 on

Voz 0807 08:34 hola y Fares

Voz 16 08:36 pero es quiero hablarle de un loro que conocí hace mucho en el piso de abajo vivían dos hermanas solteras que tenían un patio lleno de lata con plantas y allí aterrizó un día un loro gris que instalaron dentro de su jaula en aquel patio al que llegó volando a par desde entonces se convirtió en el rey de la casa igual que hacía su sueñas a gritos desde el patio el Lauro le preguntaba a mi abuela como estaba si había comido cosas por el estilo me abuela le estaba era un Jakobsen y siento capaz de dar conversación desde reproducir cualquier sonido el molinillo de café la cucharilla revolviendo el azúcar batir huevos el rosario que las hermanas escuchaban por la radio y una conversación chillona a tres o cuatro voces es si tenían visita reconcilió a mis vecinas con la vida yo quise hacer un homenaje a ICIT pájaros inolvidable

Voz 0807 09:41 beso y abrazo para todo Fary María Elena desde Tenerife mucho las

Voz 17 09:57 ah no

Voz 18 10:01 hola Varela

Voz 14 10:03 decir que me encanta las aves siento envidia de hecho Cool Car de observar alturas el resto del mundo me gusta perderme en los tarde de verano entre los bosques de robles en las riberas escuchar el trino de los verlos al atardecer el Arroyo de las tórtolas también observar disfrutar con el vuelo pausado vigilante de las bandadas de buitres felicidades a todos gracias Mara buenas noches

Voz 19 10:46 en

Voz 20 10:58 hola buenas noches zagueros eh soy Mario en vez de El Puerto Santamaría Mera hago cuenta una pequeña historia hace unos años cuando todavía estaba trabajando salio muy no no de casa y bueno siempre un poco a modo Rado hay casi disgustada porque lleva ya demasiados años trabajando pero de pronto una mañana vi o Mirlo en un poste frente a justo frente a mi casa parecía que me hablaba me cantó y me animó ese día pero es que cada día por la mañana a eso de las siete y cuarto siete y veinte en levantada ilusionada través de ver a vinilo me era un mirlo negro en oro blanco pero pero me gustaba su su sonido su canto bueno lo que quería decir es que me me alivió y me alegro digamos que la la última etapa de de mi trabajo himen medio hasta pena no gnomo no poder volver a verlo porque ya hundía me levanté temprano ex profeso para para ver si lo lo veía pero no no estaba supongo que no se fuera no era la misma hora o estaría por otra parte me dio mucha pena pero en esas fechas me alegró la vida

Voz 7 12:24 eh

Voz 0807 12:28 hemos ido sólo algunas de las

Voz 1280 12:32 casi cincuenta notas de odio que nos han enviado durante todo el día de hoy arrancamos el programa con medio centenar de notas de audio nos caben unas treinta ó XXXV pero luego bueno los que las habéis enviado que sepáis que también está el domingo para que las incluimos no repartirá hemos entre los dos programas acabamos con Javier de Lugo contándonos cómo hacia esos paseos con la familia mientras intentaban localizar a los pájaros a través del trino el pardillo el jilguero el verde Cillo Elena nos contaba esa historia con Suu Jacko Cenicienta el loro que adoptaron sus vecinas que hacía exactamente lo mismo que ellas daba conversación hacia preguntas rezaba el rosario

Voz 0807 13:28 concilio a las hermanas decía Elena

Voz 3 13:33 estoy en tiene nuevo quién ha dicho cómo se llama ya descrito como

Voz 1280 13:37 es observar las aves el trino de los mirlos el Arroyo de las tórtolas el vuelo pausado de las bandadas de buitres

Voz 0807 13:47 esta historia de María Angeles con el mirlo

Voz 1280 13:50 iba taciturno cabizbaja por las mañanas hasta que encontré un mirlo que me alegraba el día con su canto pues nuestra primera invitada eso a las personas que más saben de pájaros y que más pasión sienten con todo lo relacionado con las aves esas son Ruiz la directora de SEO Bird Life las sociedades Española de Ornitología Asun qué tal buenas noches bienvenida Alfaro bien hallada es un placer estar aquí contigo decíamos al principio seguir la pista de los pájaros es seguir la pista del planeta porque

Voz 21 14:32 a mí me gusta decir que los la sabes nos enseñan el camino para salvar el planeta pero por qué pues porque realmente las aves han sido el

Voz 22 14:42 el grupo farmacéutico más estudiado

Voz 21 14:44 pero en la historia de la humanidad de manera que hay tanta información que los cambios que percibimos en las aves pues nos permiten poner los pies en la tierra es decir que todo aquello que le pasó a la sabes acabar afectando los a nosotros

Voz 23 15:00 en qué momento están ahora los pájaros en qué momento vital están posados están volando en humedales donde San

Voz 21 15:11 bueno realmente ahora mismo tenemos que empiezan a criar los sedentarios is empiezan a ir a aquellos que son miradores no acaban acaban de marcharse las grullas no va a sus zonas de invernada pero lo que sí que me gustaría decir porque creo que es eso sí que es interesante los pájaros están un poquito despistados en este momento porque porque ya están aquí las primeras golondrinas me gustaría decir que las golondrinas están adelantando el anuncio de la activa Vera la golondrina se la el AVE que siempre ha anunciado la estación de la primavera en su llegada

Voz 22 15:44 cada año vamos viendo cómo

Voz 21 15:47 sí adelanta la llegada de las golondrinas es decir se adelanta la primavera el cambio climático nos está robando el otoño en muchos casos parte de extinción

Voz 23 15:58 vamos con algunas curiosidades

Voz 21 16:01 relacionadas con las sales por ejemplo es verdad

Voz 23 16:04 que los gansos son capaces de recorrer distancias enormes por ejemplo desde las Lagunas de Zamora a Doñana

Voz 21 16:13 es volver es completamente cierto pero de todas maneras los gansos no no hacen casi nada tenía contra otra curiosidad mira hay una especie un chaparrón que es capaz de hacer cada año del Polo Norte al Polo Sur volver a como ir a la Luna en su estrategia de inmigración anual de hecho y además este charlan lo tiene pues alrededor de cien gramos con cien gramos si hace eso ese viaje cito a la luna casi casi de Polo nortea pueblos cada año

Voz 23 16:45 sí es verdad que los pájaros tienen una pareja para toda la vida

Voz 21 16:51 es verdad no es verdad hay muchísimas especies que efectivamente son monótonas podríamos decir de corta duración no aquellas que bueno son monogamia es durante el periodo de reproducción de ese año como podríamos hablar de una golondrina no que mientras que se está criando se año pues es son fieles a esa pareja solamente se pareja insisten también los comportamientos de que ser Moneo Gamo de larga duración estaríamos hablando de los Pingüinos

Voz 23 17:21 así ha dicho que Pingüinos son fieles hasta la muerte luego también queremos promiscuo

Voz 21 17:28 como el colibrí es que les va muchísimo la marcha y entonces ahí no miran a quiénes son absolutamente promiscuo y luego también tenemos especies que son las hembras las que tienen su harén en machos y al revés no machos que tiene su harén de hembras no que existen todas las estrategias de de reproducción incluso ahora ya se está hablando de los tríos por ejemplo en los Pirineos está viendo como hay bastantes de relaciones de tres no en en él

Voz 6 18:06 quebrantahuesos aquí en en los Pirineos

Voz 21 18:09 esto lo cual comparten tres adultos

Voz 6 18:11 todo es un trío entonces depresión macho es bueno pues esa vista de todo se ha visto Eto'o otra pregunta lo cual al final

Voz 21 18:23 observar la naturaleza también te hace ver que

Voz 6 18:25 la variedad es algo que tenemos que aceptar

Voz 21 18:29 y sobre todo bueno que vivir bien con ella

Voz 23 18:31 otra cosa que nos fascina mucho es

Voz 21 18:33 qué observarlos cortejos de la sabes

Voz 1280 18:37 porque verdaderamente hacer un ejercicio

Voz 21 18:40 de seducción auténtico me

Voz 23 18:43 estoy pensando en el pavo real pero seguro que hay muchos más

Voz 21 18:46 esos no a ver el pavo real se Pavone saca sus mejores galas de plumaje es y esto lo hacen otras muchas especies y quizás el más conocido no pero algunas especies como por ejemplo el ruiseñor canta hasta la extenuación llega mucho antes que la hembra del viaje migratorio antes de criar canta día y noche día y noche hasta que convence a la hembra para poder aparearse no y luego pues hay otras estrategias súper chulas no como como puede irse de las aves del paraíso que bueno esto sí que es el ocurran paralizar lo que hacen es limpiar el terreno hacer es incluso una especie como de pista donde después hacen su exhibición de baile y de cortejo para la hembra cosa que no les ofrecen no solamente ese baile sino además un lugar digno para crear una diques lo que más te fascina de las sabes bueno a mí lo que más me fascina realmente es que son un es una manera maravillosa de disfrutar de la naturaleza y que además no se enseña ese camino que hablábamos al principio de ver cómo salvar el planeta cuando ahora vemos que estamos en una sociedad de consumo de realmente todo es de usar y tirar se habla en Europa de esas grandes políticas como por ejemplo la economía circular pues te das cuenta que en la naturaleza te enseña cómo deberíamos construir ese nuevo modelo de consumo de hecho cuando tengo que dar charlas en algunos colegios para jóvenes y les digo qué harías por la naturaleza pediría convierte tener un buitre hacer favor yo siempre digo esto porque digo esto porque por ejemplo el comportamiento de los buitres tú te das cuenta cómo no se desaprovecha nada qué es lo que tenemos que hacernos la economía circular significa que no hay residuos no que todos los residuos deben convertirse en un recurso cuando observas cómo se comportan los buitres no hay un cadáver y los primeros que van al cadáver son los buitres leonados y además todos están están muy organizados y saben respetar primero van los buitres leonados empiezan a comerse la parte de musculatura más blanda en la que está más lejos del hueso una vez que ya esta parte del banquete está está cerrada llegan los buitres negros y entonces tú buitres negros lo que hacen es comérsela

Voz 6 21:03 la musculatura más dura la que está más cerca

Voz 21 21:05 el hueso después de esto llega los quebrantahuesos que lo que se comen es la parte interna del hueso como siempre hay alguien que deja no deja muy limpio el plato por decirlo de alguna manera pues ahí ve entonces vienen los hay muchas para acabar con todo lo que que la naturaleza es la única empresa que que no se ha quebrado después de tres mil seiscientos millones de años no y entonces las las sabes te enseñan cómo puede cambiar nuestra sociedad

Voz 1280 21:34 a Henry muchas gracias raros acompañado buenas noches

Voz 24 21:44 no

Voz 15 21:54 y eh

Voz 12 22:10 eso que que habéis de escucharlo son los pavos reales del parque del Retiro de Madrid que se están comunicando oí que el montón de espectadores sobre todo infantiles que son los más agradecidos siempre bueno hay un montón estoy viendo ahora mismo

Voz 6 22:29 sabéis pavos

Voz 12 22:32 alguna Pava asegura que también bueno voy a seguir con el espectáculo Pedro de Madrid larga vida Alfaro

Voz 26 23:11 hola mi nombre es el Guerrero del Antifrau hace quién no quiere ser ligero como una pluma volar como un ave por eso mi blasón es una pluma que vuela ahí escribe os da a veces el golpe más duro de la vida te lo da una pluma una pluma forjada a fuego muy buenas noches

Voz 24 23:39 eh

Voz 15 23:49 y

Voz 1280 23:55 cuando hablamos de pájaros literatura seguro que a muchos les viene a la cabeza la relación que tenía Aza harías con su Milán a bonita Arias es el personaje de los Santos Inocentes la novela de Delibes que fue llevada magistralmente al cine Mario Camus en mil novecientos ochenta y cuatro ya será el personaje que interpretaba Paco Rabal hay una escena en la que un fotógrafo va a hacer una foto a la familia de Farías es escapa al amilana es estremecedora que lo hemos querido recordar en este programa

Voz 27 24:32 cuanto antes se Isaías Quito mitos tú momento nótese quieto por favor bueno yo te voy a hacer otra por favor yo te voy déjalo hablan yo quiero quedarme gana vaya libelo Boris está lista para él la primera patata para ver a caballito conmigo

Voz 28 25:26 ah sí

Voz 23 26:08 es cervecero a esa escena emocionante porque vuelve el amilana los que no hay aviso de la novela o no he visto la película desde luego es altamente recomendable un tiempo hizo un reportaje explicando por qué era tan importante es seguir la pista a la sabes por qué los pájaros serán tan importantes

Voz 1280 26:39 de las cosas que contaba decía son K

Voz 23 26:41 paces de habitar todo tipo de hábitats escribía La gaviota Uma cría a sus polluelos en el desierto de Atacama uno de los lugares más áridos de la Tierra el pingüino emperador incuba sus huevos en el frío invernal de la Antártida los Gavilán es anidan en el cementerio berlinés donde está enterrada Marlene Dietrich los gorriones en los semáforos de Manhattan los vencejos en cuevas marinas los buitres en riscos del Himalaya los pinzones en Chernóbil

Voz 1280 27:15 y terminaba diciendo los únicos organismos más omnipresentes que las aves son ya seres microscópicos además las sabes tiene más gama de colores que las flores son algunas cosas que estamos aprendiendo esta madrugada en El Faro de La Ser dedicado a los pájaros tenemos un montón de notas de audio que nos están esperando con historias con recomendaciones literarias cinematográficas un montón de entrevistas también preparadas para vosotros así que bueno sí que es verdad que os animamos a que durante el directo también os envían notas de audio algunas da una idea no mis seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y el directo es el novecientos cien ochocientos que abrimos también para el son a la vida un sonido que arrastramos desde el jueves dijimos no tenemos la respuesta al oyente del oyente hemos así que tranquilos que si los resolver lo sabréis en este mismo programa noticias estamos vota enseguida

Voz 6 28:36 con Mara Torres

Voz 9 28:39 Tunick Deacon el Faruk a través del whatsapp mándanos una nota de Buza el seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 12 28:54 cultura procesados asustando al calcio de la mano de una forma mucho más mobiliario que por explicar a la gente que son los las chucherías los cereales de desayuno que si os veo salvando pero es que claro están pensadas y sigue ya están pensadas precisamente para eso no para para excitar nuestros más bajos imprime el perdona momento tú comparan Mosquito un acelgas

Voz 6 29:21 bueno las acelgas trae entrar

Voz 9 29:25 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toño Garrido síguenos también en Hoy punto es la Cadena SER

Voz 30 29:33 no cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 31 30:00 son las dos de la mañana a la una en las Islas Canarias

Voz 11 30:07 Carlos Sevilla buenas noches buenas noches Monica Oltra defiende el Pacto del Botánico a pesar del adelanto electoral la vicepresidenta del Gobierno valenciano ha reconocido en Hora Veinticinco sentirse un poco dolida por la decisión de Ximo Puig de adelantar las elecciones en la Comunidad al veintiocho de abril eso sí Oltra se ha mostrado confiada en que se repetirá el éxito de los partidos que apoyan el Gobierno valenciano ya ha suavizado su desacuerdo

Voz 32 30:27 frente a cinco mil setecientas cuarenta y seis decisiones que ha tomado este Gobierno desde julio de dos mil quince hasta ahora pues ha habido una en la que no hemos estado de acuerdo porque las otras cinco mil setecientas cuarenta de ellas hacemos tomada por unanimidad pues se ha ido de una manera respetuosa a la manera tranquila y serena pero es que también la firmeza que hemos trasladado desde Compromís que bueno que en este caso no estamos nuestra encuentro

Voz 11 31:02 en el Tribunal Supremo oiga se ha retomado el juicio del plus es el ex número dos de Interior José Antonio José Antonio Nieto ha asegurado que la inacción de los Mossos d'Esquadra fue decisiva para que se celebrará el referéndum y ha revelado que el Gobierno de Rajoy ofreció a la Generalitat celebrar la consulta de forma simbólica

Voz 0645 31:17 parte de de esa manifestación de de capacidad de movilización y de fuerza de de de de movimiento independentista podía haber sido porque que se simular a ese referéndum en en lugares que no estaba recogido en el auto de la magistrada que que se pudiera hacer en en la plaza de lo municipio o en lugares abiertos donde no

Voz 12 31:40 pues en contra de ese mandato judicial y hoy hemos conocido

Voz 11 31:44 los datos del paro de febrero el desempleo subió en casi tres mil trescientas personas en el peor febrero desde dos mil trece la filiación se ralentiza hay registra el dato más bajo de un mes de febrero desde hace cuatro años los sindicatos se quejan de la temporalidad mientras el Gobierno habla de un segundo mes del año muy volátil escuchamos a Yolanda Valdeolivas Secretaria de Estado de Empleo ya Lola Santillana de Comisiones Obreras

Voz 6 32:04 que depende mucho de Campañas Agrícolas y que no

Voz 33 32:06 pasiones y atrás San Se adelantan

Voz 6 32:09 nueve de cada diez contratos que se han hecho ha sido contratos temporales cuatro de cada diez son a tiempo parcial

Voz 11 32:15 del exterior el opositor Juan Guaidó ha reaparecido hoy en Venezuela tras su gira por varios países de Latinoamérica que le reconocen como presidente del país Guaidó que tenía prohibido salir de Venezuela ha participado en una nueva marcha contra el Gobierno de Maduro ya convocado más movilizaciones para el próximo sábado

Voz 0645 32:30 no es que no emprendan eso nunca no he tenido deben tener régimen de la dictadura que nunca seguimos en la calle seguimos movilizado estamos aquí

Voz 11 32:46 sí ya las milicias kurdo árabes han informado esta madrugada de que en las últimas horas han sido evacuadas unas tres mil personas de la ciudad de Bush es un paso más hacia el control del último bastión del autodenominado Estado Islámico en el país

Voz 6 32:57 y terminamos en Las Palmas de Gran Canaria allí hace

Voz 11 32:59 unos minutos ha terminado la Gala Drag Queen del Carnaval

Voz 4 33:06 dos mil diecinueve

Voz 11 33:11 el brasileño Carlinhos Brown ha sido el plato fuerte en los conciertos de una gala que este año ha tenido como temática principal del homenaje al carnaval de Río con esta noticia nos vamos más información dentro de una hora y en nuestra página web Cadena Ser punto com venderse

Voz 9 33:26 servicios informativos

Voz 6 33:30 tus acciones todo el día ahora no acabaría

Voz 34 33:39 de lunes a jueves a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano yo tenía tenía los monólogo pero ya lo de mañana o no Lorena nadie nadie sigue los también en Cadena Ser punto com nuestra es esto no radica en la Cadena Ser

Voz 12 33:58 dejar que los sentimientos afloren con naturalidad estoy triste porque creo sinceramente que esta es la historia de un gran fracaso colectivo ponía el verbo conversar por encima de entrevistar que te recuerden como buena persona

Voz 9 34:11 es bagaje suficiente yo creo que no voy a hacer ningún ejercicio para demostrar lo contrario La Ventana séptima temporada con

Voz 35 34:32 con Mara Torres

Voz 27 34:35 eh yo me arrastró hacia tres pero creo que era

Voz 1280 36:39 Nos y seis minutos de la mañana una y seis minutos en Canarias no quiero interrumpir el gran éxito de Pablo habrá irá Gavilán o paloma

Voz 27 36:50 sí años setenta

Voz 1280 36:52 esta cantada y bailada en las fiestas de todos los pueblos

Voz 27 37:03 Gambia

Voz 37 38:07 hola buenas noches socio del Barcelona en concreto

Voz 14 38:11 toros cómoda cotorras argentinas ha pasado formó parte de la fauna de Barcelona la cotorras argentinas para los que no lo sabéis es un pájaro verde típico de zonas tropicales que estaba en el zoo de Barcelona a más de veinte años se dejaron una puerta abierta es escaparon un par de parejas de cotorras los profesionales se pensaron que huyó pastoras tropicales o simplemente desaparecerían pero instauraron con el tema de Barcelona que cada día se parece más aún que va tropical hasta el punto que actualmente veinte años después de esto

Voz 6 38:43 qué error

Voz 14 38:46 más de doscientas mil unidades de cotorras argentinas en Barcelona Salin instaurado ya forman parte de la fauna actualmente se habla de una plaga porque si están están variando la fauna típicas del Mediterráneo aunque yo como persona que Barcelona tengo que decir que encontrarse lo de Torra Argentina por Barcelona es bastante especial porque porque no sabéis las cotorras argentinas es un pájaro verde que parece mucho a los se parece mucho los loros buenas noches y muchas gracias

Voz 36 39:20 hola mente sus

Voz 9 39:24 este

Voz 36 39:25 todos vemos joer

Voz 10 39:41 mirlos por la noche gorriones por la mañana la banderas por la tarde y abiertas todo el día vive en una zona privilegiada de La Coruña en la misma ciudad pero como una especie de la cita con los vecinos el panadero que toca la cocina es que las patatas y estamos con una aldea todo eso lo tengo alguien no lo cambio por nada he vivido en el centro de las iras impresionó al Río de los Pájaros Río de los camiones una maravilla gracias a los pájaros gracias a ellos nos debemos insectos y gracias a ellos tenemos sonidos muy muy agradables matar un pájaro es suicidas es una barbaridad es una estupidez en fin me encantan los pájaros no sé cómo cierto aceite gustarle verdad

Voz 6 40:48 un beso todos

Voz 27 41:13 que

Voz 14 41:19 el parque o en cualquier lugar rodeado de árboles entre las cuatro y las cinco de la madrugada se puede escuchar el canto de los gorriones anunciando la llegada de un nuevo amanecer este curioso sonido me transmite paz buen rollo en general observará Lassad es viajando por los cielos mi sugiere una sensación de anhelada libertad

Voz 30 41:57 un saludo a todos

Voz 38 42:05 sí

Voz 1280 42:12 el área de Barcelona daba un buen repaso a las cotorras argentinas que están invadiendo la ciudad decía hace veinte años una pareja de cotorras argentinas escapó del ozono se reprodujeron y ahora hay doscientas mil cotorras en los árboles de Barcelona

Voz 12 42:33 y carros hablada de los

Voz 1280 42:36 mirlos decía he cambiado el centro de A Coruña por una aldea prefiero el canto de los mirlos el canto de los pájaros al ruido de los camiones vamos con este oyente que también nos pareció un nuevo hablando de lo que les sugiere el canto de los gorriones

Voz 12 43:02 suena la vida que pusimos el jueves

Voz 1280 43:06 es el oyente no nos había dejado que era así que estuvimos en vilo toda la madrugada tenemos varias opciones que ya sabemos que no son Hernán nos decía es un kayak rastreando el el hielo o es un encallado o rozando los cantos del fondo del río

Voz 2 43:31 no es nada

Voz 1280 43:31 hay una cosa de la otra hija Alejandro nos decía es un padre bañando al niño tampoco es

Voz 2 43:40 vamos a escucharlo

Voz 1280 43:41 descartado estas dos opciones a ver qué os sugiere

Voz 39 43:58 muy bien

Voz 2 43:59 sí pero

Voz 1280 44:05 que serán novecientos cien ochocientos por cierto quiero enviar un saludo a los oyentes nocturnos con los que no habíamos contado hasta este momento que son los maquinistas que están en este momento con el mantenimiento de las pistas de esquí para que mañana estén listas cuando suban los esquiadores este fin de semana me encontré con oro me saludó hoy dijo soy oyente de Alfaro me entretiene durante toda la noche mientras estoy preparando las pistas para el día siguiente así que nada bienvenidos

Voz 3 44:45 dos y cuarto vamos a dejar que pase la Gata parda con la que vamos a conversar durante un ratito esta madrugada

Voz 2 45:08 acaba de entrar en el Faro de la Ser

Voz 1280 45:14 qué tal bienvenida buenas noches que seudónimo vas a querer que utilizamos contigo durante este ratito Olga preguntamos siempre a nuestros

Voz 22 45:23 invitados cuál es su relación con el mar qué relación tiene esta holgada con el mar he vivido siempre cerca del mar cuando era pequeña era joven que no sé nada porque fue una época muy turbulenta no conseguí aprender nunca lo intentase de mayor lo intenté

Voz 23 45:54 pero tampoco aprendí mucho con él

Voz 22 45:57 las rodillas a eso de las rodillas

Voz 23 46:02 naces en un lugar con mar que es Barcelona así dicho alguna vez que somos de donde pasamos la infancia yo quería preguntarte si tu infancia está más vinculada a esa Barcelona o a la huerta valenciana

Voz 22 46:18 son los toros lugares porque Marcelo era nazi vivido viví muchos años allí lo que pasa es que mis ancestros de algún modo son valencianos Mis abuelos paternos Mi madre me ese caso con una valenciana aunque había nacido ya en Barcelona y entonces para mí la huerta valenciana era en la época en que yo era pequeña y que la viví cuando era muy pequeña la Valencia era para mí un paraíso era como salir un poco de un lugar donde vivía en una situación un poco oscura entonces yo la naturaleza la esas vivencias tan infantiles las viví mucho con en la libertad de de de la huerta y entonces claro ya en la posguerra al volver a mi casa de Barcelona era una situación dura difícil era Pelli en el lugar que yo viviera peligroso salir a la calle entonces me sentí un poco

Voz 23 47:23 errada porque Julieta Serrano ha utilizado el seudónimo de Olga

Voz 22 47:28 porque tiene relación con el Yakin yo admiro mucho pues admitió

Voz 23 47:41 cuando lo descubriste hace Hoff

Voz 22 47:45 no descubrí bastante tarde porque yo toda mi mi educación yo soy analfabeta que si me educación fue muy caótica hay fuera unos colegios pues muy modestos aunque me encantaba ir al colegio pero mucho no aprendí lo todo lo aprendían poco lo que me iba cayendo los libros lo me más mayor más masa a adolescente más que con los amigos que iba tratando con la gente que encontraban en el trabajo

Voz 21 48:21 jo con las amistades

Voz 22 48:23 con mi hermano que siempre trataba de de saber más sentía una gran curiosidad por todo mi padre también porque mi padre que murió muy joven murió a los sesenta años nos traía libros de la biblioteca con la idea de que sus hijos aprendieran porque no tenían medios y económica y socialmente hablando no entonces que la lectura les despertara eso Mi padre y mi hermano me ayudaron me me me enriquecieron mucho

Voz 23 48:55 a dices que tu padre murió joven a los sesenta

Voz 22 48:58 él vio cómo te convertidas en actriz él vio alguna

Voz 23 49:01 Sito Mi querida señorita o entre tiniebla

Voz 22 49:04 ha sido algo pero mi padre murió en el año cincuenta y nueve Hackett entonces yo hacía dos años que había venido a que me habían traído a Madrid ya había empezado lo que yo no sabía ni ni nadie sabía lo que aquello empezaba su carrera de actriz pero realmente me parece muy o que yo estaba en Canarias de gira con Tamayo murió así muy repentinamente sí

Voz 23 49:33 por tanto no supo que su hija crecía no le falta

Voz 22 49:37 el Talgo para ser la interpretación

Voz 23 49:39 es muy tímida incendios

Voz 22 49:42 yo cuenta de que me había surgido de todo ese esa afición que ella tenía hay que hacía teatro de aficionados teatro con con porque Miguel Narros estaba en aquel momento viviendo en Barcelona con otra gente que todos tratamos de hacer cosas pero yo trabajo

Voz 40 49:58 sí

Voz 1280 50:13 hemos hablado de de tu padre cómo era tu madre tu madre Acosta

Voz 22 50:17 por era modista Mi madre era era un artista de la aguja Mi madre era un artista era una modista excepcional ella estudió con una maestra en Valencia y luego se fue a Barcelona a trabajar entró a trabajar en Santa Eulalia en el la el Atelier de Santa Eulalia que era continuase en una casa muy importante de Barcelona lo que pasa es que él se casó se casó muy joven entonces tuvo dos niños cosiendo en su casa cogió siempre era una persona de una fuerza una luchadora una persona excepcional

Voz 23 51:01 llevaba tu madre Julieta como yo Julieta ella sí que vio tu éxito como actriz

Voz 22 51:06 porque sí porque ya vivió esta casos

Voz 23 51:09 voy entre tres años y que te decía de de tu he sido yo por ejemplo me llama la atención entre tinieblas que son otros grandísimos papeles aunque después han venido muchos pero de repente pero Almodóvar con esas monjas excéntricas lesbianas en fin las redentores la representación cómo estoy anaquel

Voz 6 51:29 la orden de las redes a la redentora humilladas

Voz 22 51:37 que que ella ella lo veías nadie lo veía un poco así ya me encantaba que ofero actriz pero

Voz 27 51:52 lo he hecho bien las criadas

Voz 23 52:19 me gustaría que contarás a los oyentes quién fue para Víctor García el argentino Víctor García

Voz 22 52:26 bueno Víctor fue el miércoles pasado ya veinte si el día veinte que qué era eso cincuenta años que extraigamos las criadas significó yo creo para para todos los que participamos en este en este hecho hiló ego pues lo que significó para para el mundo del teatro eh yo creo que significó realmente muchísimo porque porque Victoria era una persona genial esa palabra se usa mucho y a veces te da apuro decirlo pero era una persona especial excepcional con una intuición como conocimiento de de de las personas que tenía alrededor de la situaciones entonces alguien diferente a alguien que te ponía cabeza abajo y entre que te exigía

Voz 23 53:20 mucho Julita dirías que has cumplió sueños que tenías

Voz 21 53:24 a lo largo de tu vida pues

Voz 22 53:28 pues sí sí yo creo que he tenido una vida como dice está Violeta Parra Gracias a la vida que me ha dado tanto pues yo creo que no puedo quejarme había sido dura en muchos aspectos he trabajado he trabajado una barbaridad no y entonces pues trabajar en el teatro me daba aunque fuera precario aunque éramos poco aunque los medios eran insuficientes la oye se hablando de cómo el principio no pero el principio para mí se abrió una luz se abrió como me enseñó muchas cosas de la vida de de cómo se debe ose puede vivir no encerrada en esa represión que vivíamos no porque yo sí sentido mucho la represión en todos sus aspectos

Voz 23 54:23 sabes que este programa hoy gira sobre los pagos

Voz 22 54:25 toros

Voz 23 54:26 y te hemos traído a propósito para preguntarte si tú ha sido como un pájaro una mujer libre he luchado mucho para ello porque mi carácter tan tímido

Voz 22 54:38 yo era como una niña perdida en el Bush que yo era una niña asustada la gente cree que he sido muy valiente yo creo que muy rica yo me sentía como que tenía miedo todo el rato Eide que tenía miedo pero pero tenía contraste una necesidad de libertad sí de curiosidad la curiosidad que sentía hacia las cosas los libros que leía me despertaban tantas cosas que podía vencer esa timidez IS miedo que tenía la vida que me se me había ido creando con esa infancia de algún modo triste y oscura no entonces eso me sirvió de acicate para vencer estas dificultades de mi carácter

Voz 23 55:47 cuando estábamos hablando antes de la entrevista acerca de su dormimos de la cabeza que me llamaba la atención que era luz y sombra

Voz 22 55:56 por qué porque soy muy contradictoria a veces no en mi casa lo más importante de mi educación que era una familia sencilla pero muy buena gente pues será la bondad entonces es siempre me aferraba a que había que ser buena buena buena entonces esa también me producía un desequilibrio de algún modo Julieta ahora está a punto de estrenarse la última película

Voz 23 56:25 modo bar dolor y Gloria cuando de dolor y cuánto de Gloria ahí en una vida pues yo creo que

Voz 22 56:32 hombre depende de las circunstancias no porque hay mucha gente que es la parte del dolor es muy grande no y a lo mejor no tiene nada de gloria no

Voz 23 56:46 Julieta Serrano quién dirías que ha sido el Faro de tu vida

Voz 21 56:51 fallo de mi vida

Voz 22 56:55 ha sido especialmente yo creo que

Voz 21 57:01 la amistad

Voz 22 57:04 la la relación con los amigos así un poco el Faro de mi vida fíjate que no hablo de amor pero el amor y la amistad es amor no pero me ha guiado y me ha ayudado muchísimo los pájaros tus tan los pájaros enjaulados los puedo soportar pero me produce mucha inquietud tú me me asombra no pero pero me producen admiración e inquietud Willem de esa manera esa ese poder no admiración pero me producen me gustan mucho los gatos que Ikea o cuando yo viví ya en otro piso que tenía una gran terraza tenía gatos esto los gatos sabes qué les les produce como una especie de de locura verlos pájaros y cazaban pájaro es salvarlos hicimos un faro dedicada a los gatos estómago y mira aquí y arrasó

Voz 23 58:14 ese programa bueno todo una ola hablando de eso

Voz 22 58:17 los gatos que los gatos son me parece bien es que esto no quiera ver tenido diferente sí pero uno que me duró que lo tuve mucho tiempo que claro el se creó una relación entre nosotras es que no entendíamos a la perfección es que juzga era un gato muy simpático le gustaban las visitas la música era un gato muy divertido claro porque cada los animalitos tienen su carácter dice ella Julieta Serrano ha sido un placer tenerte aquí esta madrugada

Voz 23 58:51 faro sé que te gusta mucho la radio

Voz 22 58:54 canta que la hiciste

Voz 23 58:56 yo era joven no Barcelona España eres noctámbulo ahora es diurna

Voz 22 59:04 no se puede decir que que bueno pues mi trabajo fíjate me levanto temprano ni Ximo pero tengo una cierta tendencia a ser nocturna por mi naturaleza aunque

Voz 6 59:18 me levanto no me no me levanto nunca dato desde la tarde aunque me haya costado aunque me haya costado tarde quiere decir que que pero mi naturaleza por la mañana

Voz 22 59:29 me levanto qué hago muchas cosas por la mañana pero por la mañana cuando me les cuestan poco arrancar y en cambio de noche me voy como despejando podría acostarme ya llega momento querido oye vete a dormir y que sino mañana tienes que esto y esto yo te lo vas a estar con la energía suficiente Julieta esa energía las heredado de tu madre de de Julieta las dos Julieta tela padece un padre que cuando volvió de la guerra yo nunca lo he visto sus había había vuelto a enfermo pero volvió enfermo o estaba enfermo cuando volvió entonces pues eso se estuvo minando su vida hasta que murió a los sesenta años tu madre estuvo al quite mi madre estuvo siempre siempre madre era muy fuerte muy fuerte era era mucha madre mucha mujer y mucha Valerie Julieta muchas gracias por haber venido

Voz 1280 1:00:32 buenas noches

Voz 27 1:00:43 poder P aquí tenéis sí

Voz 1280 1:01:46 hola buenas noches a todos quería contaros una historias que mi padre siempre me ha contado sobre pájaros en relación con las gaviotas recuerda una anécdota muy muy graciosa estando con mi familia de vacaciones en Menorca un día nos bañamos en el mar y mi padre Nos dijo oye para que no nos picoteos para que no se enfadé vemos ganándole el Maro durante todas las vacaciones nos tenemos que dejar siempre una distancia de gaviota Nos explicó que las gaviotas se dejan una distancia prudencial unas entre las otras para no

Voz 6 1:02:21 Coté así enfadarse

Voz 1280 1:02:23 Nos pareció tan bueno que ahora siempre en familia decimos la frase hay que dejarse distanciar gaviota por si acaso también mi padre suele emplear mucho conmigo la expresión de tienes una cabeza hechos listo yo no sabía lo que significaba hasta que me explicó que esta expresión viene del pajar ocho Lito que es un pájaro que no es muy inteligente porque Jesús nidos al ras del suelo cualquier animal tiene mayor acceso a los huevos Ivano eh así es como mi mi padre utilizar siempre estas expresiones en clases

Voz 6 1:02:56 para cada momento en función de lo que a cada tipo de paja

Voz 27 1:03:07 sí porque

Voz 17 1:03:29 para la mar quiero hablaros de la avutarda un para de Fuerteventura Lanzarote un ave en peligro de extinción por la construcción de autovías de torres de alta tensión de parques eólicos urbanizaciones o turistas que van a observarle un sinfín de males que está provocando el ser humano que le está llevando a la a la extinción a la desaparición quiero hablaros de la avutarda hubo para porque el macho hace un cortejo que es de una belleza impresionante es como una bailadora flamenca levantándose sus enaguas imagínate va una a una las señoras mayores flaps bailando en un tablao iban levantando sus en aguas para luego zapateado pues el macho de uva Vara va levantando una una sus plumas hice convierta en una bola blanca y empieza a Zapatero en círculos para que en el paisaje esteparias que es de color ocre eh pues la avutarda ACB como una luz de un farol blancos Easy empieza a correr a patear Easy y quitas camuflaje para que otros ojos pop también podamos verles ir es un un AVE de una belleza extraordinaria a ver si conseguimos salvarlo

Voz 27 1:05:14 bueno

Voz 16 1:05:15 las noches Fabregas floreros es la que hubiera ve que intervenga en el programa porque lo he descubierto de casualidad al estar de baja por una intervención sí estoy totalmente cautivado con el que el tema de hoy en los pájaros si yo tuviera que pensar en los pájaros lo primero que me viene a la memoria es que tenía un vecino que tenía mucha jaulas de pájaros en su terraza ICAL sabe que él y su familia se iban a pasar a su pueblo en Sevilla nos pedían que lo cuidar éramos yo era la encargada de ir a cuidarlo así que todos lo tía Le Petit a mi madre que me dejara los rabito de los pimientos con las pipas porque a los pájaros le encantaba y cada día le tenían no van a preparado para ellos cuando llegaba a su casa me ponía a solas la terraza a ponerle el agua Can enviarle el papel de periódico que tenían en el suelo muy me daba muchísima pena de cada uno de ellos que me parece una barbaridad que estuvieran en la jaula siempre tenía el instinto de quiere la deja abierta la jaula es decir que es el olvidado y que ese fueran toda esa historia con los pájaros muchísimas gracias Marisol la aprendí incansable desde Málaga

Voz 1280 1:06:56 a lo que hemos aprendido en estas tres notas de audio por ejemplo Paula Nos contaba lo de la distancia de las gaviotas dice que las gaviotas dejan una distancia entre sí para no picotear se para no enfadarse iconos iban de vacaciones a Menorca su padre al principio del verano decía eso de vamos a dejarnos la distancia de las gaviotas para que todo vaya en paz durante este verano y que todavía juegan con eso se dicen eso cuando quedan la distancia a las gaviotas después nos contaba lo de la cabeza de chorrito porque el chorrito es un pájaro que no tiene fama de ser demasiado inteligente por dejar su unido a la vista del resto de los pájaros de modo que se arriesga a que los pájaros se coman los huevos Sofía nos hablaba de la avutarda uva para que durante el cortejo da la sensación de que fueran unas señoras levantándose las enaguas

Voz 6 1:08:00 para luego Zapatero

Voz 19 1:08:03 sí

Voz 0807 1:08:09 está bien te Mariló

Voz 1280 1:08:11 que el programa había llevado a una etapa de su infancia la que tiene que cuidar los pájaros de unos vecinos decía siempre me daban ganas de dejarme la puerta abierta es decir se me olvidó cerrarla para que salieran volando en libertad bueno esto quinientos son nuevas así que las damos la bienvenida a Paula a Sofía y amarillo

Voz 0807 1:08:39 Tomás en antena quiero decir

Voz 6 1:08:42 Julio desde Suiza hola Julio qué tal buenas noches

Voz 13 1:08:46 hola buenas noches que yo soy el claro hay haber recuerdan a levantado los brazos y cuando por fin le conozco al que es como yo

Voz 34 1:09:02 sí también te envié la foto con Carlos Iglesias también fui yo

Voz 13 1:09:06 así es verdad cuando esto adquiere Gatopardo cierto que decías que eras protagonista de la historia parecida a la que contaba no Julio cuéntanos lo del esquí y el Colacao para que los que no estuvieran aquella mañana que yo creo que fue aquella noche perdón que yo creo que fue él

Voz 34 1:09:23 no no no era sobre que yo estaba allí me crié como como Carlos Iglesias Suiza entonces aquí novia Colacao yo estaba acostumbrado en México y aquí se toma con leche fría y cuando yo iba a casa de mis pedimos a las piscinas y en la merienda venía emitía AIEM a Colacao y se tomaba caliente yo lo hubiera con leche fría y no había manera hizo verlos

Voz 13 1:09:46 sí pasa

Voz 34 1:09:48 Nadal ya que pensaba que era un fallo de evolución pero vamos y actualmente como te dije tengo dos hijos Si uno de ellos toma a por igual Colacao el tradicional como osea

Voz 13 1:10:02 oye Julio qué relación tiene con los pájaros

Voz 34 1:10:06 pues también tengo una relación bonita porque yo soy nacido en Antequera en la comarca de Antequera impone ciertos de Fuente Piedra Herman ciudad o pueblo dado opción porque mi mujer

Voz 13 1:10:19 sí sí también

Voz 34 1:10:23 entonces hay una laguna La Laguna más grande de Andalucía de aguas salobres agua salada donde va la mayor colonia de flamencos rosas reproducirse entre otras muchas variedades de

Voz 13 1:10:37 de pájaros y aves acuáticas se debe ser un espectáculo no y a de los flamencos rosas

Voz 34 1:10:45 hay que pensar que ha desde la época de los romanos hasta al menos ciento cincuenta mataban a los flamencos porque pensaron que era malo para para sacar beneficio de la ZAL que era eran Salinas avanza para parece calzan

Voz 13 1:11:05 a la vendas y sí sí sí bueno julio llamadas por el suena la vida en realidad

Voz 34 1:11:11 sin ya nada es una vida porque me parecía o iros sin como si fuese una fuente de estas que hay que son metálica con un con un mango que al dar por Mango para abajo sale un chorro de agua y que es como un niño que está llenando un cubo de plástico una palangana o algo así cuando lo tiene lleno lo felicitan lo que me

Voz 13 1:11:35 sí sí vale vamos a hacerlo imaginando qué es esto

Voz 3 1:11:42 ahí estaría moviendo la palanca para que salir al agua

Voz 39 1:11:52 muy bien

Voz 6 1:11:57 no es julio

Voz 13 1:11:58 hoy no es me parecía a mí al decirlo tu también pero no lo que está claro es que hay un niño y un adulto probablemente su padre no sabemos el niño el el niño hace algo y el el adulto le felicita en eso estamos todos practicamente de acuerdo ahora que están haciendo el misterio que hay que resolver bueno julio muchísimas gracias por llamarnos

Voz 34 1:12:27 pues nada gracias a vosotros si tu equipo y un beso para todos los carreras de de todo el mundo porque

Voz 13 1:12:34 sí sí sí es que no nos nos hoy hemos donde sitio así gracias Julio

Voz 1280 1:12:39 eso sí

Voz 0807 1:12:44 Sarah buenas noches

Voz 13 1:12:46 buenas noches desde donde no se usará desde el fin del mundo desde el fin del mundo desde el fin del mundo que relacionado con los pájaros

Voz 32 1:12:59 pues básicamente gaviotas gaviotas amontonan tenemos una Gaza donde yo vivo que está aquí todo el tiempo está ella solita la haberse mudado en el otro el sales a pasear y te encuentras es una preciosidad es una auténtica

Voz 1280 1:13:16 lecturas desde el fin del mundo no Sara

Voz 13 1:13:20 bueno tienes una idea para son a la vida

Voz 32 1:13:25 pues creo que es un trineo de plástico para la nieve y los jardines de plástico los finados de plástico tienen como unos millares los lados que se clavan en la nieve y gracias a eso es manillar es giras entonces yo creo que ese oye cómo esos como su encierro se se clavan en la nieve y luego al final pues se ve que el niño va en el Pirineo y su palo lo resida

Voz 13 1:13:53 durante días te has es dos oyentes Hernani tú que vincula el sonido con con plástico el calla que ahora el trineo

Voz 32 1:14:03 pues sí me ha aparecido porque porque bueno solemos ir con los niños mis hijos no quieren es que sólo quieren hacer muñecos de nieve si me ha recordado el ruido

Voz 13 1:14:14 cerramos los ojos nos imaginamos a al padre y al niño con el trineo sobre

Voz 39 1:14:35 muy bien

Voz 6 1:14:39 no es no es tampoco