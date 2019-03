Voz 1 00:00 no voy a hablar de nadie hasta mañana

Voz 0598 01:02 qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias esta noche en el faro vamos a hablar de las manos las manos tienen unas características anatómicas fascinantes nos permiten hacer casi de todo desde agarrar con fuerza hasta acariciar con delicadeza damos la mano cuando cuidamos de alguien vamos de la mano en un gesto de confianza nos damos un apretón de manos para cerrar un negocio tocamos los cinco cuando ganamos un partido Nos las tocamos cuando estamos nerviosos las entrelaza Amos cuando nos comprometemos las manos son los ojos de las personas ciegas en lenguaje de las personas sordas hay quién se fija por primera vez en a alguien por sus manos dicen que el roce hace el cariño tocar por un momento la mano de otro puede activar miles de sensaciones dirigirnos a pie del cuerpo entero

Voz 0598 02:12 las puntas de nuestros dedos están llenas de terminaciones nerviosas y a través de ellas del sentido del tacto obtenemos mucha información del exterior a la vez basta saber quiénes somos con nuestra huella dactilar los surcos dibujados en la piel de nuestros dedos nos hacen únicos entre todos los seres del planeta hoy sabremos porque son importantes las caricias cuando hay que dar la mano cuando no si existen las manos de pianista qué información dan las manos de una persona hablaremos de las caricias de la lengua de signos del braille iré un montón de cosas sobre este asunto que nos traemos esta noche entre manos a vosotros os preguntamos qué son las manos para ti qué informaciones dan os gusta a acariciar o que os acarician os ponen nerviosos las cosquillas os fijáis en las manos de la gente os gustan finas robustas regordete más delgadas os gustan las manos duras trabajadas las uñas cortas largas pintadas sin pintar lleváis anillos pulseras tatuajes que hacéis con las manos cuando estéis corrió sus sois manitas o sois manazas en quesos manitas en que manazas el teléfono Whatsapp es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno el teléfono del directo es el novecientos cien ochocientos para el suena la vida que llevamos ya sexo siete Descartes por cierto nuestro gatopardo se va a pasar por aquí a partir de las dos de la madrugada y esta noche vamos a comenzar con una canción que entre otras cosas dice no pensaría que iba a marcharme con las manos vacías Portillo severo pero el año pasado de noté pero la original es de los años noventa la cantaban así Miguel Bosé Rafa de la Unión

Voz 8 08:22 para mí lo más importante de mi vida pero la de Magic Johnson la estrella de Los Angeles Lakers Si el creador del showtime de la NBA y es que estuvo aquí en Valencia haciendo clínico baloncesto israelí fui a verlo al pabellón no aquí en Valencia en teoría era un clínic de baloncesto los jugadores adultos del Valencia y los niños pues estábamos en un en hablar de suelo viéndolo jugar ya con aseo alucinados era lo mejor de todo es que cuando quedó en cuarto de la para acabar más o menos pero dijo a los niños que saliésemos fuera que no se iba a enseñar a hacer unos pasos de baloncesto a enseñarnos a a lanzarnos Un pase de con el balón picado etcétera no pero ahí ya con eso sí ya con eso no era suficiente lo mejor de todo es que nos dijo al final ya cuando acabamos nos pusiéramos en fila india el vino uno por una chocaron las manos como si fuéramos los miembros de su equipo para mí eh aparecer delante mía de que me dijese de Kimi Fair dame esos cinco y poder choque de la mano bueno fue como como tener oro en la puedes tocarle la mano a Magic Johnson total que me pasó unas semanas en las manos ni para comer ni para cenar o cuando me metía en la ducha hacia todo lo posible para no ponerme a mano derecha inocuas tú los lloros que cogí porque me tuve que la gala malo no queda más remedio bueno aquí os escucho hoy buenas nuestros amigos de Alfaro

Voz 10 09:55 las manos pues así

Voz 1 09:57 sí de las primeras manos que me estoy ahora al mismo zonas del porteros del Real Madrid

Voz 2 10:03 qué manera de fallar queman nadie

Voz 1 10:06 no cogerlo balones no lo entiendo no lo entiendo alas eliminados

Voz 11 10:17 buenas noches a todos cuando pienso en manos me acuerdo de mi amiga antigua que tiene un gesto muy característico suyo que consiste en frotarse las manos de forma circular quizás la explicación en cosas que a veces no se genera una imagen pero para mí es algo suplir identificativo incluso rica para escuchar sus ruido Consol imaginar lo en nuestro grupo de amigos en cuanto a alguien que no sea ella hace ese gesto sabemos perfectamente a quién se está refiriendo

Voz 12 10:49 los de mi prima que fueron las primeras manos y las de mi marido que me dan la fuerza me historieta cuando eramos pequeños y estábamos malos ellos venían a casa para cuidarnos cuando mi abuela se sentaba junto a la cabecera de mi cama me ponía su mano de carne hueca en la frente libre mejores bombas rápido que con aspirina infantil me encantaba hace unas semanas mire mis manos y estaban huecas sólo fundía pero sin duda misma no serán como las de mi abuelo

Voz 13 11:22 no sé si me alegre buenas noches de antes

Voz 14 11:34 los soy Nacho una de las gracias del faro que es la carencia perspectivas que tiene cada tema pero además porque cuántas cosas se pueden hacer con las manos físicamente a cualquiera si los humanos con quitamos la Tierra fue gracias al cerebro conmoción bípedo que nos permitió tener las manos libres pero las manos también tienen una gran dimensión simbólica con otras personas puedes tener mano izquierda darte un apretón de manos o ir más lejos haciendo manitas incluso metiéndose mano prefiero no seguir que si no me paso mano sobre mano el resto de la tarde espero veros echando una mano en este programa que hacemos mano a mano oyentes y profesionales hasta otro

Voz 0598 12:25 este programa que hacemos mano a mano oyentes y profesionales que buena descripción de este programa Alfaro suele nos hablaba de las manos de su abuela unas manos huecas me bajaban la fiebre mejor que era aspirina infantil dice que ya tiene en las manos de su abuela se heredan las manos es de otro oyente Bryce hablaba de Antilla que se frota las manos de forma circular de modo que cada vez que alguien que no es antigua se frota las manos así todo el mundo sabe que esta refiriéndose a Antilla luego estoy entre tan tan desesperado y con las manos del portero del Real Madrid luego buenísima la nota de odio de Roberto recordando a Magic Johnson Los Lakers cuando fue a Valencia

Voz 1924 13:21 chocó eh

Voz 0598 13:23 su mano con la de los niños que fueron a verle Roberto me tiré una semana sin lavarme la mano

Voz 1924 13:30 derecha

Voz 0598 13:31 no veas que yo era cuando me lo tuve que lavar por fin

Voz 9 13:34 sí

Voz 0598 13:39 tenemos montón de entrevistas preparadas para esta madrugada vamos a empezar por la primera porque no somos preguntado cuando te presentan a alguien hay que dar dos besos hay que dar la mano que se hace por ejemplo en un besamanos vamos a preguntar a Gloria Campos directora general del Instituto Superior de protocolo y Eventos Gloria qué tal buenas noches BMW Alfaro

Voz 15 14:04 buenas noches un placer estar con con vosotros y compartir

Voz 16 14:08 con los que son musulmán bulos este rato

Voz 15 14:10 Tito tenemos preguntas que hacerte

Voz 13 14:12 con respecto a las manos a nuestra forma de usarlas por ejemplo cuál es la técnica correcta si es que la hay para dar bien la mano

Voz 15 14:21 bueno he técnica correcta no hay nada como nada en el mundo a depender del contexto iba a depender del ambiente en el que nos encontremos no es lo mismo estar con amigos evidentemente con familia que estar en ambientes resabiado como a nivel institucional he visto que todos entendemos

Voz 16 14:37 el protocolo no en en los a mí

Voz 15 14:40 los normales en el día a día la técnica correcta es la espontaneidad siempre y cuando la persona se de tu misma cultura y no te Us en su terreno y la mano se convierta en un habrá son un beso ya como sabes como una lapa no

Voz 17 14:53 es decir es estirar un poco

Voz 15 14:55 manos darla Shaikh confianza pues incluso puedes acompañarla de un pequeño Madrazo o tocar la espalda en entornos empresariales el son pilla el puede estirar la mano dar un apretón de manos que no debiera durar más de tres cinco se mundo el apretón correcto ni muy fuerte ni muy débil mi recomendación para todos es en cualquiera de los creamos un poco espontáneos y naturales aquí mosqueando siempre mucho respeto hay que observar hay que ver no hay quien incómodas

Voz 17 15:25 ya por ejemplo estas personas que acabas de mencionar que te dan la mano con una fuerza que parece que tenían a romper no es eso una muestra cómo de intentar dominar o estar por encima del otro

Voz 15 15:39 es totalmente una muestra de Domiño que en algunos caso de desprecio e dominio cuando también se quiere ser eh muchas veces se equivoca al dominio con cante Chano no esto no es muy propio muy bien las culturas occidentales al de Estados Unidos y mucho menos en la cultura asiática chica que Mara darlo a mano saludar es de alguna manera romper ese primer momento que no sabes cómo con esta con la otra persona así tiene que ser espontáneo en su medida no exagerado decir de forma natural de estos lo vemos mucho ahora que empezamos la campaña electoral no lo políticos que dan la mano de la envuelven con la otra

Voz 17 16:18 yo vengo queriendo aparentar

Voz 15 16:21 más consolidada bueno esto es más un gesto de marketing político que de realidad

Voz 17 16:26 Gloria en entornos empresariales es mejor dar la mano en lugar de dos besos

Voz 15 16:33 siempre es mejor dar la mano en los países occidentales vale porque los países orientales y asiáticos Ankara en este mundo para mí globalizado yo fíjate antes de contestar a la pregunta si me permites Mara

Voz 17 16:45 sí quería desmontado

Voz 15 16:47 pero no somos los únicos queremos me de que sabemos cosas dio I un Asian China en Japón en una chica también por tanto la gente entiende que los occidentales cuando vayamos haya cosas que no se hacer hasta estupendamente esto porque pero lo digo porque por ejemplo en China donde tocase con cosa que hoy les vuelven muy tímido y muchísimo ahora coges un saludo muy normal en la empresa la empresa lo correcto es mejor dar la mano y hay otra cosa que yo no sé si si se conocen mucho pero la propia Organización Mundial de la Salud desaconsejó los besos en la mejilla alguna razón obvia hoy es un tema de higiene por es que la recomendación

Voz 16 17:34 aunque hay costumbres que no se pueden romper en Francia en España la recomendación

Voz 15 17:38 en ese la medida de lo posible utilizarlas no

Voz 16 17:41 vamos a la gente que les todas las manos

Voz 17 17:44 qué les podemos decir hay algún truco o algo que puedan hacer ellos porque eso de poner muy nervioso no

Voz 15 17:50 cuál es muy nervioso y además en el noventa y ocho por ciento de los casos no se lo han impedido

Voz 16 17:56 sí mira yo os voy a dar buenos consejos

Voz 15 17:58 los uno el botecito es que tenemos ahora desinfectantes que llevamos muy muy bonito que tengo que lo que hace no es decir tocar pero secar la mano aplicar quedó segundo o un minuto antes de saludar y ocho son las toallitas con alcohol estas que utilizamos para limpiar del marisco o Quique tienen la virtud de ese cartel llamando de forma inmediata nosotros sólo selectos lo tenemos siempre previsto para que la gente que les genera el aislamiento social este sienta cómoda no tenga miedo ni se pongan nerviosas

Voz 17 18:32 si Bashar dos besos llevas los labios pintados de rojo mejor que no es tan pesos labios en la mejilla del otro no

Voz 15 18:38 sí o que hagas como se hacía antiguamente no hay épocas de los años cincuenta se van están casi era un saludo de energía pero eso a lo mejor no es bien visto pero tienes toda la razón

Voz 17 18:50 ni una cosa ni la otra no otro asunto que también nos llama mucho la atención es el de los famosos besamanos

Voz 15 18:58 tenía eso quiere decir he estado he tenido la oportunidad de asistir en determinadas charlando con Sus Majestades los Reyes y te puedo asegurar que después de saludar a mil quinientos

Voz 16 19:08 a mí no me ellas no y además pues ver en los periódicos encima de enseres

Voz 15 19:16 el Rey en el que tomó posesión como Rey de España pues a un meditado mucho y círculo de invitados en los actos ya le caro cuando acaban realmente por ese visto las manos comprarme nadie de hecho hay que establecer a partir de determinados números de persona unos momentos de descanso no sólo para quisiera que las manos porque claro pienso que no todos consideramos que hay veces que no son digamos que no sólo nosotros vamos a saludar consejos siempre es que empatizar vemos no pongamos en el lugar del otro cuando vamos a hacer algún gesto de cortesía o algún gesto sensible au de cariño porque ves creyendo estreno uno pues una costumbre en desuso la costumbre más propia de detrás de otras épocas por dióxido haces

Voz 16 20:10 me habló bien de ten en cuenta que las manos

Voz 15 20:12 cuando nosotros tocamos a otra persona y establece una radio

Voz 0598 20:17 Gloria Campos directora general del Instituto Superior de protocolo y eventos ha sido un placer tenerte aquí con nosotros esta madrugada en el Faro de nuevo

Voz 18 20:26 pues son placer para mí eh

Voz 16 20:28 bien espero poder volver a compartir algún día un ratito de los que somos nocturnos

Voz 0598 20:33 que estaremos

Voz 16 20:35 sí

Voz 1 21:05 a buenas noches y buena no

Voz 19 21:09 sí Nara buenas noches equipo hoy a las ocho de la mañana ya estoy viendo aquí Bob Esponja y cómo se que el tema va de las manos hoy voy a cantar primero deciros que soy Isaac pues si no recordáis mi voz a ver a mis Man NASA mis manos

Voz 20 21:28 con las parcelas todo

Voz 19 21:30 en las pasó tú misma Nos Amis manos e islas paseo a las sin haciendo ruido muy poco Ruiz tú juntamos los pies y las manos también haciendo ruido y mucho ruido juntamos los pies y las manos también buenas noches floreros hasta otra ocasión

Voz 8 22:00 hola Sareb sois Gemma buenas noches a todos como el tema está noche va de las manos podría decir muchas cosas pero se me ha ocurrido la canción que yo canto a mí nadie las manos así que ahí va esto

Voz 21 22:12 ya una vez una mal no que subía bajaba y subía que estaba contenta baila va hice estaba triste se escondían había otra vez otra Manon que esa Cuddy Lisa Cuddy azar acudí a que sí estaba contentar a ella va ir si estaba triste Xesco ya había otra vez dos manos que aplaudían aplaudían aplaudía que sí estaban contentas bailaban estaban tristes se escondía y a buenas noches a todos

Voz 22 23:23 para hace un momentito por favores lo que estéis haciendo parada invitados las manos Heras los dedos los nudillos Las Palmas

Voz 1 23:33 tenéis unas maravillosas herramientas de trabajo con las que podéis hacer casi cualquier cosa con el debido entrenamiento claro con las manos eh podéis crear o podéis destruir podéis empujar o golpear o podéis levantar podéis escribir cosas buenas o cosas malas podéis fabricar armas utilizarlas quitando vidas o podéis fabricar por ejemplo instrumentos musicales y utilizarlos dotando de sentido otras vidas podéis incluso hablar a través de las manos algunos por suerte y por desgracia pueden ver a través de las manos también lo que digo son sonoras maravilloso pésimas herramientas de trabajo que no tenemos suficientemente valoradas sabéis qué es lo que más me gusta a mí hacer con mis manos acariciar carecieron pelo una mejilla humo plazo esos roces esos síntomas de cariño que tanto dan al que los da como al que lo recibe buenas noches eras soy David acariciar gracias

Voz 9 24:37 las

Voz 23 24:47 buenas noches Fares y Fábregas me fijo muchísimo en el aspecto de las manos y en cómo se utilizan ya que constituyen un elemento de lenguaje no

Voz 24 24:58 Val súper potente

Voz 23 25:01 quizá por la importancia que les doy no me gustan nada los guantes velan nuestras manos y entorpecen nuestros movimientos aunque claro el acto de quitarse los guantes y mostrar las manos es todo un arte del que Gilles da por supuesto es la reina nunca mostrar una mano fue más sensual y provocador por el contrario alguien que se desprende de los guantes con los dientes pierde cualquier tipo de interés para mí imaginamos las manos que puede esconder ese gesto no quiero ni pensarlo cálidas noches a la luz de este faro Olga de Madrid

Voz 1490 25:38 no

Voz 2 25:55 hola mi nombre es el guerrero delante frase son nuestros mejores herramientas pueden dar o quitar crear lo más bello Consell crueles destruyendo algunos no quieren que lo que hace la izquierda lo sepa la derecha yo sólo te pido una cosa que tu mano sea siempre sinónimo de caricia

Voz 18 26:18 muy buenas noches

Voz 13 26:27 no parece que las manos el carácter de una persona tienen mucha información como te cuidas los monos como le das la mano una persona cómo aplaude por supuesto como acaricia alguien de las cuidas si están sucias limpias de las muertes te des las uñas obviamente en como comes parece obvio pero

Voz 25 27:06 la forma de comer con las manos

Voz 13 27:08 también dice mucho de ti pero yo creo que todo se cierra a dime cómo caricias y te diré cómo eres

Voz 1 27:22 soy Pedro de Madrid larga vida al fondo

Voz 0598 27:36 un par de minutos para llegar a las dos de la madrugada a la una en Canarias ya habéis visto lo potentes que han llegado los oyentes muy Katharine esos ha salido por cierto esta madrugada en Ifema cantaban canciones infantiles relacionadas con las manos una de ellas la popularizó también Canta Juegos después el Guerrero del Antifrau se hablaba de las manos como las mejores herramientas que tenemos que son capaces de crear también de destruir Olga también hablaba de la importancia de las manos y sobre todo esto que decía Pedro no las manos dicen todo de nosotros si las cuidamos sino sitios así

Voz 18 28:20 no como comemos

Voz 0598 28:25 transparentes y los delatan

Voz 10 28:28 me lo sé

Voz 0598 30:00 a las dos de la mañana a la una a las Islas Canarias

Voz 10 35:17 la con todos una y cinco minutos de la madrugada tenemos Instagram y Twitter arroba Alfaro ser

Voz 22 35:45 el

Voz 0598 35:49 nuestro técnico de sonido Borja tiene manazas pero toca la mesa con una habilidad de manitas

Voz 7 36:02 el muro

Voz 1490 36:53 ah mira aquí Moura a mi otra hija todas las manos las negras sus manos ni gaitas las blanca a sus blancas salvo la sonrisa en la cara de las buenas gentes nada me reconforta más que la caricia de unas manos amorosas o el contacto humano transmitiendo y empatía y sonoridad no lo hizo en su momento aprovecho la luz de este faro para decir aquella mano que la soledad el paritorio me consolaba cada vez que venía una contracción gracias a esa ya todas las manos y nos ayudan a sobrellevar tantos y tantos difíciles momentos

Voz 22 37:54 buenas noches más fama ni

Voz 7 38:12 eh

Voz 10 38:40 mi padre era muy grande

Voz 14 38:44 él también era muy grande y los años de la infancia quiénes están altas me recogían sus fuera se sentaba IMI acariciaba la cara pasa su mano grande y suave desde la frente hasta la barbilla con él en forma de concha para no aplastarla con ese constante movimiento llegaba lentamente el sueño desaparecía el dolor y las pesadillas se lo que ahora llaman Rey era una sensación

Voz 10 39:28 para mí buenas noches

Voz 13 39:57 bueno pues vamos a suena la vida que ya lleva seis siete Descartes entre la semana pasada Iniesta

Voz 0598 40:04 así que vamos a hacer un nuevo intento hoy preguntaba Hernán en Twitter que fue el que Nos dijo lo de los kayak que acordaos que el jueves dijo no sé si os voy a poder escuchar el lunes por favor contadme a través de Twitter o Instagram de lo hemos dicho que no que no acertó es un kayak no es al padre bañando niño es un trineo sobre la nieve así que vamos a escucharlo con atención a ver qué sugiere un niño hace algo y un adulto le felicita yo creo que eso lo tenemos claro todos pero que el niño hoy tenemos un gato pardo muy especial que ha venido con un regalito no ha venido solo

Voz 1 41:22 así que vamos a dejar que pase ya

Voz 0279 41:25 sí puedo topar acaba de entrar en el Faro de la las

Voz 0598 41:35 qué tal buenas noches que es pseudónimo vas a querer que utilicemos durante estos primeros minutos de conversación

Voz 32 41:42 tengo uno que viene muy al caso ese te gusta podría ser Tour ruta fruta fruta bruta

Voz 13 41:53 preguntamos siempre a nuestros invitados qué relación tienen con el mar

Voz 32 41:59 cuál es la tuya y la mía es quizá haber nacido en Madrid que está Mar adentro a estas fuera lejos del mar y ahora vivo en Praga que está aún más lejos con lo cual añoro permanentemente el mar me gustaría alguna vivir cerca el mar siempre lo querido me encanta cuando vas te llenas de energía que de energía de sol comer pescado con los dedos al ver una puesta de sol y que se dio pasear por la playa Jean si eso es una fuente de energía tremenda sí claro

Voz 13 42:34 voy a pedir a a este Tour ruta que les cuente a los oyentes o les enseña a los oyentes cómo suena el mar

Voz 32 42:45 vamos a hacer una simulación

Voz 13 43:11 fruta cuando fue la primera vez que tocas te un saxo

Voz 32 43:18 pues jo hace tiempo eh yo creo que con dieciocho diecinueve años empecé con una flota de plástico cayó en mis manos que perseguía el saxo me encantaba cuando veía un saxo en la tele Italia en este momento me fascinaba yo estuve dando el tostón a mis padres a todo lo que tenía alrededor hasta que conseguí ahorrar dinero para comprarme el primero el primero que actúe tendría ya diecinueve años ahí no comparte si te lo compré a plazos sí sí sí tenía algo dinero y luego empecé a tocar y bueno íbamos pagando las letras un amigo que trabajaba en alguna empresa fue el que puso la nómina hizo el aval fui pagándolo durante un año una cosa así se que has visto sí

Voz 13 44:05 a que se encuentra Arturo Soriano uno de los mejores saxofonistas desde país también yo diría de los mejores en Europa nos acompaña durante esta madrugada con esta palabra tu bruta que no sabemos de dónde viene Arturo digo me viene bruta

Voz 32 44:22 pues sí la verdad es que me lo puso al Wyoming tocamos a veces tocaba con él y con el reverendo que en paz descanse Si bueno pues un poco de coña y tal por aquellos que soplaba el saxo y luego casualmente cuando hice la mili fuiste ilustra pero esa fue pues exterior desea que todo viene un poco hilado y recuerdo que les hacía mucha gracia doble con las que grabé un disco que sea una taquicardia de luego toque comedias algunas veces pero les encantaba el alto bruta bajo

Voz 13 44:58 este llama la atención que que cada uno decida irse al saxo porque cuando eres niño parece que la gente los niños tocan el piano tocan la guitarra pero los instrumentos de viento son un poco particulares

Voz 32 45:14 sí sí en en España es mucho más fácil encontrar guitarrista o efectivamente pianistas tal como te digo empecé con la flauta porque era algo que que bueno cayó en mis manos igual si cae un que se dio una bomba pues ahora sería Concerto esta esta bomba y pase al saxo pero ya te digo es que me me encantaba el sonido aparte me pareció un instrumento que era una especie de prolongación de la voten era un un un una expresión modera expresión una dinámica una conexión con el ser humano con hechos así porque tiene mucha conexión con tu con tu capacidad pulmonar con tu con tu cráneos un poco como la voz es un poco de caja de resonancia también no

Voz 13 46:01 te hemos traído a este faro que hoy va sobre las manos que es para tocar el saxo

Voz 32 46:08 mi vida es mi vida y te iba a decir no sé hacer otra cosa yo creo que se cocinan muy bien pero yo cuando empiezas a tocar un instrumento a veces te metes en en este en este mundo en este jardín te metes un poco casi de casualidad porque simplemente mola pero cada vez te vas metiendo más en serio te obliga a tomar una responsabilidad sobre un instrumento a estudiar practicar cada día te pillo lo lo lo hago hoy estudio cada vez más osea yo ahora cada día digo que dentro del armario en vez de salir abrió el armario todas las mañanas y me pongo a tocar contra los abrigos para no para no molestar al vecindario porque bueno eres consciente de que es un instrumento que suena

Voz 13 46:56 sí claro eso te iba a preguntar también donde ensaya un saxofonista cuando todavía no tiene local

Voz 32 47:03 no yo he practicado en casa siempre y nunca he tenido problema hay bueno intentas contra la el volumen y por supuesto tocara horas en que las que no que no molestas inculcó incluso alguna vez le pregunta a algún vecino oye tal te molesta oyes tal no sé cómo lejanamente pero yo encantado no sea que pero bueno eres consciente ya te digo al día de hoy hago esto de a falta de para una habitación y solidariza edad pues tocó contra los abrigos en el armario

Voz 13 47:31 ahora hay es en Praga El Príncipe de la entrevista que estás lejos del mar vamos a irnos a ese momento que has citado con Wyoming y con el reverendo cuando les conoce es como entrasen en la dinámica de vincularse con los artistas y con los músicos con los que has trabajó durante todos estos años

Voz 32 47:51 a Chechu Wyoming ya no reanimarlos conoció en el tenía de prosperidad en prosperidad un momento en qué se hizo se tomó un edificio grande que había sido un edificio de la Falange creo algo así y empezaron a empezamos a ensayar hay un montón de grupos emergentes nuevos había grupos de teatro de danza había o incluso una guardería vi había biblioteca ir es un centro con una fuerza una vitalidad damos de hecho yo creo que la prácticamente el ochenta por ciento La movida de la llamada movida salió de ahí ahí estaban todos los grupos al todo se incluso en la peli de Pepi Luci Bom de de Pedro Almodóvar hay muchas escenas grabadas dentro de de el de la tener el Centro Cultural de prosperidad que se llamaba decía a tocar con conocía a estos por ejemplo al a al al reverendo teníamos un grupo de como de jazz funky así un poco poco flipado que sean yo lo puso el bajista por casualidad la gente crea creían que éramos un grupo de heavy cuando llegamos a los sitios decían joe todo es otra cosa ahí conocí entra en contacto con muchos grupos ya te empiezas a tocar en sitios en clubs en sí en gira así tal y te vas metiendo poco a poco

Voz 13 49:12 si yo le pido a Arturo Soriano que nos cuente una pequeña historia de madrugada esta noche en El Faro con el saxo que Historia nos podrías

Voz 32 49:26 puede intentarlo venga el micrófono

Voz 33 49:36 claro no

Voz 34 49:44 no no no

Voz 16 50:06 a mí también

Voz 32 50:16 bueno una madrugada por Arteta es lo has visto

Voz 13 50:20 eh mira según se iba escuchando ya pensando que esta música las relacionamos tanto con la noche porque jazz el blues el soul tiene siempre esa especie de nocturnidad

Voz 32 50:35 sí seguramente esa desarrollado mucho aparte el trabajo particular que tenemos que hacer cada día estudiando como te digo brutal digamos que luego pues generalmente tocas por la noche entonces se crean ambientes se crean atmósferas el entorno muchas veces lleva es condicionante para que al final esa esa música vaya por un camino o por otro que yo no sé si soy anoche la verdad que es una cosa que me gusta es que se toca mucho pero es que a las nueve y media o las diez estoy en mi casa de videojuegos que guay que que empezado a tocar alguna vez a la una de la mañana más cuando estás en gira así tal que tocas en en las fiestas de las ciudades sí claro todo el mundo está dejaran hay tienes que adaptarte a esos horarios

Voz 13 51:31 Arturo viene a presentar Paseo Ronda tuvo segundo disco en solitario que lleva un título que te vincula con tu infancia

Voz 32 51:38 si el Paseo Ronda yo vivía en la calle Hernani en Cuatro Caminos a que Madrid en el Paseo Ronda era el actual Raimundo Fernández Villaverde era en la calle con un bulevar muy bonito en el centro que tenía quioscos para tomar algo en verano horchatas granizadas y demás y bueno pues buscando el título no sé cómo me vino a la cabeza y me me me gustó porque también es una los recuerdos que tengo lejanos de de mi infancia no era una zona por la que tenía que cruzar cada día para ir al cole

Voz 13 52:14 qué te has ido vivir a Praga

Voz 32 52:16 bueno me ha ido porque mi mujer mi pareja y esta es la gestora cultural del Cervantes en Praga ella me he estado esperando toda la vida minigira mis horas y horas en los estudios de grabación produciendo grabando o lo que sea le salió esa plaza ella está vincula ella estudiado Bellas Artes y arte contemporáneo y demás y entonces eh da la manera de de que ella hubiera acerca por una vez de de lo que le gusta hacer uno tiene que esas proxy tiene que ser flexible tiene que si quieres estar con con tu pareja con una persona pues unas veces le toca a uno y a darle el brazo a torcer llegamos ya al otro en cualquier caso me parece una experiencia interesante porque pasas de tener aquí un entorno digamos cómodo de gente que conoces de de de de bueno de trabajos de cosas allí partes de cero sea yo llego allí no soy nadie nadie

Voz 13 53:19 es que has trabajado con los mejores hemos hablado de tu de tu trayectoria como saxofonista pero ha producido los discos de

Voz 35 53:28 eh Rosario Flores el primero de ley y otros dos has trabajado Lores con Pata Negra

Voz 13 53:34 Amador pero no se te ha escapado nadie

Voz 32 53:37 no claro todo lo muchísima gente produciendo muchísima gente te digo que yo creo que forma parte ser músico saber adaptarse a adversidades a cuando vienen las cosas bien pues las disfrutas cuando son más difíciles y tienes que irte los pobres con gente es totalmente de otros ámbitos otros otras procedencias pues ahí estás desnudo y tienes que que darlo todo digamos ahí tienes que hacerlo muy bien y es una experiencia también enriquecedora porque también aprendes de los demás su sea que digamos que aquí se repiten muchos clichés sí el hecho de estar ahí con gente que viene de otros sitios pues te obliga por un lado a eso a defenderse y por otro lado aprender de ellos Itu darles un poco mostrarles lo que tú o como entiendes la música como la haces

Voz 13 54:31 quién ha sido que ha sido el Faro de tu vida

Voz 32 54:35 pues mi padre un trabajador normal sin ningún tipo de de cosa pero un hombre bueno pues era una persona buena que que me parece algo muy importante ahora mismo y con con lo convulso que está el mundo y ves gente que puede ser muy lista que puede tener muchos estudios que pero la ambición la corrupción la el ser mala persona yo

Voz 1 55:00 algo que me parece tremendamente negativo

Voz 32 55:03 lo malo para todo el mundo entonces sí puedes tener maestros pues en gente de la que aprender mucho pero aprender a ser una buena persona o sea que

Voz 13 55:15 cómo se llama a tu padre no

Voz 32 55:17 por muy Luis Soriano museo hace un año y medio

Voz 13 55:22 pero bueno Arturo pues cuéntanos qué tema vas a tocar a los oyentes del faro esta madrugada

Voz 32 55:29 pues si os parece tocamos un ratito de un trocito de un tema de el disco que se llaman Broken Windows

Voz 13 55:36 fenomenal muchas gracias por haberte acercado aquí bueno

Voz 32 55:41 muchas gracias a ti

Voz 9 55:51 quiere

Voz 29 55:53 sí sí

Voz 0598 56:56 eh

Voz 1490 57:04 pero si Ferreras sumara equipo soy María de Madrid

Voz 2 57:09 al decir malas me ha venido a la Alá

Voz 1812 57:11 qué es lo primero las manos que tenía mi marido son las manos más bonitas que he visto en mi vida largas preciosas hay hábiles muchas gracias buenas noches a todos los para confortar y para abrazar no las manos para dar bálsamo malas para acompañar malos para hacer la vida más acompañada más tierna más pulse la mano me suena que sí son la parte del cuerpo que más nos permiten comunicar sentimientos de esa manera táctil ser Cana absolutamente biológica tocando la piel de los otros las manos en la vida de la gente representan tantos momentos en los que sin la compañía de los otros sin los demás sin los próximos en los próximos los queridos los afectos no podemos avanzar no podemos seguir manos en los primeros cien los últimos momentos malos en el dolor y también en la alegría las manos como hasta cómo esta cadena además los que tendemos cada noche abrazando Alfaro también porque las manos están en Los abrazos junto con el resto del cuerpo hay siempre me repito como me gustan los temas del

Voz 18 58:43 buenas noches más equipo

Voz 30 58:57 buenas noches eras mi relación con las manos es muy especial porque llevo dos manos entrelazadas tatuada

Voz 23 59:04 costilla derecha

Voz 30 59:06 para mí significan unión y familia llevaba mucho tiempo dándole vueltas pero no encontraba el tatuador que a mí me convencía el año pasado viviendo en Roma una noche de fiesta conoció a un chico que era tatuador que me empezó a enseñar todos los trabajos que la CIA y fue un absoluto flechazo tatuador tatuada y para más coincidencia tenía su estudio tatuajes prácticamente enfrente de mi casa eh pues me quedé con su teléfono le envíe el diseño él me lo rediseño ajustando bien las medidas para quedarse perfecto y a las dos semanas lo escribí un día que me dio el arrebato Le dije en quince minutos bajo para que meta Tourist sin avisar a nadie allí me presenté me Tatuan quince minutos no me hizo nada de daño y ahora llevo esas manos tan especiales y encima diseñadas por él el para siempre en mis costillas derechas

Voz 0598 1:00:04 qué os parece la historia que ha contado esta oyente flechazo tatuador tatuada lleva tatuada unas manos asombroso decía Susana las manos nos ayudan a expresar el sentimiento bueno vamos a ver que tenemos Antonio Antonio buenas noches

Voz 36 1:00:37 buenas noches en su de febrero desde el primer día de si desde el primer día qué bien qué bien oye eres

Voz 13 1:00:46 Ma ma mana napas manitas que eres

Voz 37 1:00:51 soy soy soy manita porque soy soy cocinero

Voz 36 1:00:55 bueno entonces claro claro si entonces ahí sí que no hay ninguna duda

Voz 17 1:01:04 de qué es manitas ir a ti te gusta acariciaron que te acarician

Voz 37 1:01:11 las dos cosas pero una una frase que que no se somos vida nunca nunca en la vida no es mi hijo me dijo a abrazar o adicción se nombraría no dicho nunca no les abrazan no se me chocó bastante voy escuchar el tema queda en la memoria para siempre

Voz 17 1:01:38 la conocías muy claro

Voz 37 1:01:40 no no para mí incómodos

Voz 17 1:01:43 pero pero Antonio conocías a la mujer que te pidió que la abrazar

Voz 36 1:01:47 sí es actual pareja actual

Voz 37 1:01:55 me dejó alucinado no hayan dicho desarme

Voz 36 1:02:01 un abrazo nunca no muy bonito oye Antonio siendo cocinero

Voz 17 1:02:10 tú dirías con qué producto utilizas las manos como a lo bestia no Icon que producto las utilizas con total delicadeza

Voz 37 1:02:23 pues ha ido vestida abriendo un jamón

Voz 17 1:02:31 abriendo jamón por ejemplo con delicadeza

Voz 37 1:02:36 lo necesita a todo tácticamente a la lo sobre todo lo lo

Voz 36 1:02:43 los mercados

Voz 17 1:02:46 dos tres igual también los postres quizá también pescados constató

Voz 37 1:02:51 bien

Voz 17 1:02:56 cuando coges una pizca de sal

Voz 37 1:02:59 para todo para todo tiene que tener una mano muy muy delicada muy sensible muy muy muy en sintonía con con tu cabeza

Voz 17 1:03:11 mira otra pregunta que te quiera hacer Antonino aquí estamos

Voz 37 1:03:15 sino de los son finito con el como yo ya alargado meses

Voz 36 1:03:21 Antonio cuando una mujer

Voz 37 1:03:24 yo tenía la mano bonitas que mirar porque no no sabía nunca no no me había dado cuenta

Voz 17 1:03:32 no te situada en ellas no puedes Antonio qué te parece si que te parece que es el suena a la vida

Voz 37 1:03:42 yo yo que tuve un bingo casero recordó montones de lo que hace de las duras dentro de de de de dónde están las las bolitas cuando las meninas es el mismo el sonido es exactamente exactamente igual

Voz 17 1:04:01 vamos a escucharlo como si fuera un marino casero sí

Voz 37 1:04:06 y encima la dan vuelo lo que le dice a la niña pudo las niñas las que estamos viendo la manivela del árbol

Voz 17 1:04:16 María tenemos categorías abuelo in niña

Voz 36 1:04:20 entre el adulto

Voz 17 1:04:22 el pequeño pequeña que si es que se escucha vale vamos a imaginar que es

Voz 36 1:04:27 a a la niña moviendo la manivela del vino

Voz 17 1:04:30 no

Voz 9 1:04:35 estoy no

Voz 23 1:04:39 desde luego es que suena la bola

Voz 0598 1:04:42 a caer irregular

Voz 37 1:04:46 y es que la pista el siete

Voz 17 1:04:49 a qué dice el siete también vamos vamos a escuchar lo del siete

Voz 21 1:05:06 muy bien

Voz 36 1:05:08 el

Voz 17 1:05:12 te puedes creer Antonio que aún con siete aún con la niña haciendo regular rural hay regular la bola que no es

Voz 0598 1:05:24 que no es un bingo

Voz 18 1:05:27 lo del siete sí

Voz 36 1:05:28 es concertado ya total

Voz 37 1:05:36 todo se

Voz 36 1:05:37 sí bueno pues no es Antonio no es mío es decirlo tu destino número aparecía todas pero no es bueno bueno oye un abrazo Antonio

Voz 37 1:05:53 si te quería decir que no que lo más bonito que te ha sido las las manos de un bebé es una cosa maravillosa que no me haya tocado a Luque ven tan tan suaves tan sensible Python frágiles hombre que que que tengo la la muy sensibles me dio me me dio una sensación impresión bien no una dicho a un importante las huellas que tenemos en la mano que entre sus dos únicas derrotas en diferentes a los demás

Voz 0598 1:06:35 sí sí lo decíamos al principio la huella

Voz 17 1:06:37 el titular nos hace únicos en el mundo

Voz 37 1:06:41 púnicos y pues las las las líneas de las de la mano

Voz 0598 1:06:46 que tienen su aquel también menudo tonos tramos entre manos Antonio muchísimas gracias por llamarnos

Voz 36 1:06:57 buenas noches gracias gracias bueno bueno todo lo que ha aportado Antonio

Voz 1924 1:07:03 la primera mujer que Le dijo abraza a mí es su actual pareja tiene manos muy delicadas porque es cocinero el día que alguien le dijo que bonito

Voz 0598 1:07:19 las manos tienes que mirar

Voz 1924 1:07:22 para darse cuenta lo más bonito que ha tocado ha sido la mano de un bebé le ha parecido Chrome bingo casero y que además el niño o la niña que lo protagoniza decía siete y lo más alucinante es que todos hemos oído el siete

Voz 32 1:07:44 no

Voz 38 1:07:48 eh

Voz 39 1:07:51 me

Voz 22 1:07:53 a manos de cuidadoras de madre mi madre estaba viva y cortar acebo ella

Voz 18 1:08:08 manos

Voz 39 1:08:15 ah vale

Voz 1 1:08:22 hola buenas noches

Voz 14 1:08:23 en febrero José Cura existe monos pequeñas grandes extras pero descuidado las menos cuidadas ágil de violentas sabe de torpes cómoda Amira Hass necesitan para hacer música para pintar para transportar cosas pero las que más se necesita solas que te ayuda a las que te echan una mano cuando lo necesitas uno de los

Voz 1 1:08:57 laborales porque todos facetas en las manos pudiese haber va sobre las manos quietas que recuerdo todo solar de mi padre mi padre tenía unas manos curtidas porque

Voz 32 1:09:11 el mejor en todas

Voz 1 1:09:14 bajando de los dos asociar a una pasaba fuertes dura me gustaba la mano de padre cuenta cuando era pequeño y lo cogió de la mano ya notaba esa ruta está recuerdo la de a la el hospital Cuéllar representante animados me acuerdo con la daba la mano di siempre me quedaré con esa sensación para mí hace de los te puedo decir que es lo más bonito no destapan yo eso que están cortadas observa Serrador Trajana mucho a la madera tenía un corte en un dedo pero fuentes burlándose siempre guarda un grato recuerdo a todos

Voz 1924 1:10:07 una oyente que no decía su nombre nos ha dejado solo esa frase recuerdo las manos de ir cortando cigüeña entonces estaba viva y luego fijaos cómo Fran ha recordado las manos de su padre y esa imagen del padre antes de morir dándole la mano al hijo

Voz 10 1:10:37 morir de la mano de alguien

Voz 0598 1:10:58 pues para muchas personas las manos además de todo lo que estamos diciendo son además la forma de comunicarse con los demás Ana Díaz Cardiel ex intérprete de lengua de signos de Personas Sordas intérprete de personas sordo ciegas hola Ana qué tal buenas noches bienvenida Alfaro

Voz 18 1:11:19 buenas noches Mara

Voz 17 1:11:22 la lengua de signos es universal o cada idioma tiene su propio lenguaje de signos

Voz 27 1:11:30 la lengua a decir incluso en España hay lengua vecinos española la catalana en Hispanoamérica que se habla español cada país tiene su lengua de signos así que es de cada territorio

Voz 17 1:11:43 no se podría utilizar como lenguaje universal si hubiera un solo código

Voz 27 1:11:48 existe un sistema de signos internacional que es el que utiliza sí congresos como nosotros los que hablamos utilizamos el inglés pero una lengua hombre pues sería estupendo pues como lo del esperanto pero deducciones muy propia de la cultura de cada país