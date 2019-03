Voz 2 00:00 desde Tudela

Voz 3 00:33 qué tal buenas noches es la una y media y las doce y media en las Islas Canarias que hoy hemos traído el paro hasta Tudela para hablar de la sabiduría popular ya sabéis qué persona curiosa tiene un refrán para cada cosa y cada vez que

Voz 1280 00:50 comenzamos el programa a estas horas tardías a mí me viene a la cabeza ese que dice que a quién madruga Dios le ayuda pero también que no por mucho madrugar amanece más temprano que lo que te ahorras en dormir lo ganase en vivir pero que gente de buen vivir de noche a dormir porque una de las grandezas que tienen los refranes es que nos podemos encontrar un refrán para una cosa para la contraria y las dos son verdad porque decir refranes es decir verdades pero en este programa no solamente vamos a hablar de refranes sino también de gente sabia la sabiduría popular es esa que si adquiere de la experiencia repetida se transmite de generación en generación y está llena de dichos de frases hechas de remedios caseros de enseñanzas que tienen que ver con la vida cotidiana la protagonizan personas que al margen de Tito

Voz 3 01:49 los estudios y oficios

Voz 1280 01:52 atesoran un conocimiento amplísimo y certero y que tiene que ver con las relaciones sociales con el cuerpo humano con la salud y en especial con el tiempo con la tierra así que por eso entre otras cosas Nos hemos venido a Tudela en Navarra porque su tierra es un tesoro y queremos conocer la de cerca esta noche vamos a hablar con un Tudelano al que queremos mucho en la Cadena SER ya quién quieren mucho aquí hablaremos de comida de cocina de Huerta y de las Bardenas Reales y tenemos una gata parda maravillosa que se va a pasar por aquí en la segunda hora del programa y cerraremos con Luis Alegre con David Trueba así que cualquiera diría que hoy tenemos un menú de toma pan y moja

Voz 3 02:35 salpica haremos el programa de refranes y dichos

Voz 1280 02:37 los oyentes nos habéis dejado un montón de ellos en el whatsapp del programa y también queremos contar con la participación de los que han venido aquí hasta este teatro gastan Vide a compartir el faro con nosotros vamos preparando y entrando en calor para hacer este programa dedicado a este concepto al que teníamos muchas ganas de dedicar dos horas de radio dos horas y media Radio la sabiduría popular íbamos a abrir con la canción de

Voz 3 03:04 es una música navarra a la que tenemos mucho respeto Aurora Beltrán hemos escogido un tema que cantó con Enrique Bunbury y que se titula Silencio

Voz 4 03:34 me da digna hacer quién soy

Voz 5 04:40 vale

Voz 6 06:48 la

Voz 7 06:54 eh

Voz 8 06:56 a llora que menos me has nos decía nuestra madre cuando siendo pequeños alguno de los seis hermanos llegaba a su regazo llorando normalmente porque algún otro le había soltado algún sopapo los callaba de inmediato porque significaba que bueno lo que ganaban por un lado lo perdíamos el otro así que a ella le daba igual como ayer le daba igual pues nosotros no seguíamos llorando no le hace tanta gracia cuando veníamos también uno detrás de otro a pedirle la asignación semanal a ella no le decía cría cuervos y te sacarán los ojos casi casi lo conseguimos pero no era nuestra intención ni lo hicimos por supuesto un beso fuerte mamá ahora bien yo pienso que no hay persona que tenga más sabiduría popular que quién sabe valga la redundancia elegir bien un melón imaginados llegan entre un montón de millones cogen uno Le dan por de palmaditas en el culo aprietan en un punto estratégico que yo desconozco por completo Ci alejó elegido este me sirve éste no me sirve nunca fallan eh siempre eligen el menor el melón bueno es

Voz 9 07:58 increíble de verdad que maravilla buenas noches hoy David

Voz 10 08:02 todo

Voz 11 08:04 eh

Voz 12 08:12 ni segunda embarazo cuando llegué al hospital que había roto aguas pero no estaba todavía muy bien

Voz 13 08:17 tratada mientras me me tomaban pues eso le me tomaban la vía hay estoy todas las preparaciones vómitos saliva entonces la matrona que era su primer parto ella sola me dijo en mi pueblo dicen parto vomitado parto adelantado así que vamos a ir subiendo hacia la planta de maternidad porque esto podría adelantarse pues casi no llego casi nace en el ascensor para subir una sola planta no llegue a la al paritorio en media hora había nacido buenas noches para es la

Voz 10 08:51 no

Voz 1963 08:55 con una peseta se el en vapor seco BCB SB la función del que no la tiene no van en vapor ni come ni bebe ni en la función esa canción para cantar en abuela cuando era pequeño y siempre lo llevaba hablarme después de lo mal que lo pasó en la posguerra el hombre que pasó todo lo que voy a comprar una perra gorda lo que costaba consigue esa perra gorda ir sobre todo lo estéril de una guerra hilo innecesario de una guerra aparte de los múltiples refranes que me enseñó que a perros flaco todo son pulgas no pudo levantarse más temprano amanecerá antes etc etc un saludo buenas noches el duro lo echamos

Voz 3 09:40 buenas no se ha

Voz 14 09:41 Barrero y Sagrera soy igual en el camionero sevillano con respecto a la sabiduría popular pues bueno e siempre he escuchado mi padre a mi abuelo decir más vale paros mano con ciento volando no dejes para mañana lo que pueda hacer hoy a tu peor enemigo mejor tenerlo cerca yo que se eh

Voz 3 10:02 no sabría más que no me acuerdo

Voz 14 10:05 lo que sí quería recalcar también desde aquí es que un abrazo y saludo a todos los Tudelano y de puesto que por mi trabajo voy a Tudela concretamente a la empresa tu de Frigo que está ubicada en el polígono municipal Pollán al Shara allí contenedor frigorífico por lo tanto Tudela ya una parte de mi vida semanal porque duermo allí muy de vez en cuando irá más febrero y hay hay todo el equipo un abrazo fuerte de parte de Juan el camionero sevillano

Voz 10 10:40 uno

Voz 12 10:48 quisiera ser un lote

Voz 3 10:50 que diga una tudelano hablarle el día del Cristo casarme el de Santana

Voz 12 11:00 quisiera ser un aceite amar alguna Tudela nada hablar del día el Santo del Cristo

Voz 3 11:07 el Cristo del Santo Cristo Cristo del Cristo hay casarme el de Santa Ana Éste es uno de los refranes que nos ha dejado la última oyente que enseguida voy a cotejar con Mi primer invitado pero dejadme que retome un poco lo que han contado estos oyentes porque David se acordaba del quién le contaba siempre su madre llora llora que menos me as lo que te han por un lado se va por otro luego decía no hay persona que tenga más sabiduría popular que a la que sabe elegir un melón llegará la frutería cogerme un golpe por aquí un golpe un poquito en otro culo vas una una casa es dulce luego desde el fin del mundo nos dejaban esta nota de audio en relación con eh con su matrona decía durante mi segundo embarazo la matrona que atendía su primer parto dijo parto vomitado parto adelantado hice cumplió el dobla chapas que hablaba de su abuela que que su abuela siempre tenía refranes que tenían que ver con la posguerra no a perro flaco todo son pulgas contando siempre refranes relacionados con lo que costaba ganar una perra gorda esto tiene mucho también de esa autoría popular y luego este camionero sevillano que se pasaportó de la todas las semanas y que no ha dejó aquí también sus múltiples refranes más en mano que ciento volando hacia que bueno que en casa siempre se ha dicho mucho refranes decía que quería cotejar con mi primer invitado este este refrán del quisiera ser mot mot ACT refrán dicho popular porque cuando hicimos el faro dedicado al pueblo íbamos por la redacción preguntando oye queréis dejarnos alguna reflexión con respecto al pueblo Él fue el primero que levantó la mano dijo yo Pedro Blanco qué tal buenas noches bien heredar

Voz 16 13:05 Arús

Voz 3 13:09 es un compañero muy querido en la Cadena SER subdirector de Hora Veinticinco muy querido en este lugar en Tudela me acuerdo como hiciste una nota de audio muy emotiva en la que describía es la moción que supone para alguien que en su pueblo le pidan que dé el pregón

Voz 1715 13:27 yo de Tudela hablo como pueblo para que hay gente que me nuevo reprocha Tudela es una ciudad pequeña para algunos es una ciudad con ciertas ínfulas para mí eh es mi mi pueblo entendido como es el lugar al que uno siempre desea volver no hay que yo tengo una relación sentimental muy estrecha con con esta ciudad con mi pueblo con Tudela y por eso cuando a mí me propusieron dar el pregón del del volatín latín tienes una tradición riquísima que tiene lugar cada Semana Santa el sábado de Semana Santa colgamos Un muñeco de madera que simboliza judas muñeco articulado que se disfraza para una manera alegórica que tiene que ver con la crítica algo de lo que haya ocurrido durante ese año hizo eh se mueve ese muñeco hasta que se caen todos los ropajes bueno pues el volatín va precedido de un pregón sí hombre para un Tudelano es

Voz 3 14:22 con menor que acepte oye tenía aquí a este dicho popular más con refranes un dicho popular el que nos ha dejado la sube de lana no se dice quisiera sumó CT amaron a Tudela pero esto abre el día del Cristo y casarme el de Santana porque ese dice mira

Voz 1715 14:39 empiezo por lo último Santana es la patrona de la ciudad las fiestas patronales que se celebran del veinticuatro al treinta de julio cada año son en honor de Santana que es nuestra patrona está en una capilla barroca preciosa de la de la catedral que animo a la gente a que con la vendo Tudela bueno vaya la catedral vea la capilla de la patrona por tanto

Voz 0124 15:00 casarse en Santa Ana en el mes de julio

Voz 1715 15:02 eh el Cristo es una tradición yo creo que con el tiempo se ha ido perdiendo la raigambre que tenía pero llegó de de niño recuerda recuerdo la romería al Cristo Cristo es una ermita que está como a un kilómetro del centro de toda una ermita pequeñita junto a la vía del tren lugares especialmente bonito decir porque el el muro de la vía del tren lo hace a todo pero la traiciones que allá por el mes de mayo se va al Cristo hizo come una Hubble Qasem ocurrió es que no me equivoco la públicas un bollo bollo dulce que va relleno de uno

Voz 3 15:31 y dos huevos duros dos huevos turrones van que tienes aquí el apoyo hace media vida no voy

Voz 1715 15:39 visto lo reconozco e ir y el Cristo o la Romería del Cristo la la tradición de la caminata hasta el Cristo yo recuerdo que reunía a mucha uno no sé si todavía siguiendo mucha gente al Cristo siguiendo no siguiendo mucha gente al que esto ya hace mucho que no voy por lo tanto allá de conocerse el mes de mayo en el mes de julio el Cristo eso

Voz 3 15:58 tú te imaginas que las noticias las diera is con refranes por ejemplo un corrupto Itu dijeras luego se cree ladrón que todos son de su condición o luego Ley de Dependencia a buenas horas mangas verdes

Voz 1715 16:11 el router tiene aún no

Voz 3 16:14 tengo aquí en este incorporamos los refranes los dichos populares a las noticias

Voz 1715 16:18 pues mira si tuviésemos que aplicar los refranes a los corruptos nos quedaríamos sin refranes creíamos que tendríamos repertorio para para dedicárselo hombre sería divertido sería divertido aunque fíjate yo en mi tiene con los refranes se mi faceta de de profesor en el master del país por ejemplo enseño los chavales radio y hay una cosa que les pido que no hagan que es hablar con con frases hechas con dichos más o menos reconocidos reconocibles porque yo les digo que es una forma un poco cómoda de contar las cosas no y sin embargo es verdad que los refranes encierran una gran sabiduría

Voz 3 16:55 decíamos que Tudela tiene un tesoro increíble que es la Tierra hay muchísima sabiduría popular vinculada a la tierra y al tiempo en tecnología e la lluvia las estaciones lo que hay que cultivar la huerta hay hay mucha sabiduría basada precisamente en la experiencia de la gente tú quién dirías que es la persona más había que conoces en este sentido que dices mira mi abuela a mi abuelo cada vez que decía algo se cumplía

Voz 1715 17:27 fíjate yo recuerdo muchas de las cosas que me contaba mi padre mi padre murió recuerdo muchas de las cosas que que me contaba relacionadas con con el campo y con los ciclos de la vida no antes un oyente decía lo del melón yo siempre me acordaré me quedaré con la enseñanza que mi padre me hizo para elegir un buen balón he de decir que él creía que era infalible Iggy yo tengo alguna duda de que lo fuera porque no siempre acertado no pero la relación con la en Ipar como la de mi padre mucha gente en Tudela porque la familia de mi padre mira familia de Campo de toda la vida a mi padre no mi padre dejó el campo se hizo camioneros eh sí muchísimos años pero sin embargo todo el aprendizaje que tuvo de joven lo conservo no bueno digo como mi padre en Tudela hay muchos hombres y mujeres que tiene una relación muy sabia con el entorno ni sabia con la tierra con lo que la tierra da con los momentos del año en los que la tierra da a cada cosa una de las frustraciones que yo tengo es que yo soy de un lugar de vuelta pero la Guardia no paso por mí y no me preguntes la temporada de las cosas porque no me las sé lamentablemente las formas de producción modernas hace que uno voy a supermercado haya cosas todo el año es decir ahí

Voz 3 18:37 tienes en casa ni Unión una maceta con con él con Romero con algo no

Voz 1715 18:42 no porque es que además reconozco que que no se habría cuidar

Voz 3 18:47 eso sí nunca

Voz 1715 18:48 a ver cuál es la buena época para cada cosa era uno Guinea Tudela la familia se lo pone fácil cuando te sientas en el plato te ponen Cardo pues sabes que es que es la época del cardo porque es cardo está exquisito lo acaban de comprar en la tienda que hay debajo de casa pero acaban detrás de esta mañana del campo

Voz 3 19:04 yo tenía ese conocimiento no

Voz 1715 19:07 a mí en casa sí sí sí yo le preguntaba muchas veces ir decía bárbaro ahora vamos a encontrar hora espárragos es imposible no o cómo vas a encontrar ahora alcachofas au ahora no es la época de la borraja estoy hablando de las verduras típicas de aquí no yo creo que eh para Tudela no sólo tuve la la Ribera de Navarra es un auténtico privilegio tener un producto como la verdura que se haya convertido en un estandarte que que prácticamente no necesita más eh descripción que el propio nombre no tú hablas de los cogollos juntos a la gente bien enseguida la mente tengo la gente que está vinculada con este mundo tienes cierta familiaridad tudelano entonces hay mucha gente que tiene esa sabiduría IV envidio profundamente

Voz 3 19:52 Pedro cuando uno estudia y trabaja fuera del sitio en el que se ha criado que se lleva que te que te llevas todo Madrid cada vez que sales de Tudela mira yo

Voz 1715 20:04 de aquí cuando yo me fui a Madrid me llevé una forma de entender la radio y empecé a hacer radio local para mí la radio era es sigue siendo el medio más auténtico el medio más cercano pero la autenticidad y la cercanía

Voz 3 20:20 no yo

Voz 1715 20:22 aprendí aquí lo aprendido aquí muchos veranos un recuerdo que el primer una radio pequeñita que se radio Rivera hiló en la SER aquí en Tudela llegado el verano oí a Río Antonio otro compañeros decían bueno ese es mes de agosto quiero que haya Radio lo que sea pero que haya Radio hacerles Radio vosotros y esa capacidad de de detener un altavoz y un micrófono INI acercarte a la gente a los sentimientos de tu vecino de tu compadre

Voz 3 20:53 eso acercaría eso

Voz 1715 20:55 te da me la llevé de aquí y eso es lo que encuentro

Voz 3 20:58 Carlos que Pedro Blanco muchísimas gracias por haberte acercado hasta este faro ya teníamos ganas de tenerte aquí cerca y ha sido un placer que no hayas has hecho un acercamiento tan emocional hasta tierra gracias buenas dotes hay una Segoviana Eva Hache que hizo un monólogo relacionado con los refranes para club de la comedia que hemos podido resistir a traer a este programa decía esto

Voz 0277 21:41 el refranero español rico que Casey emito llanitos Benito de chorradas lentejas tiras quieres las comes y si no las dejas donde era porque mi casa étnicas la lentejas las que las comes sino las cenas sobre fraudes que estar hechos sin dada a hacer pública mente están hechos con desidia que rima con junio junio junio Hoon

Voz 17 22:18 no un niño

Voz 0277 22:22 hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo

Voz 18 22:31 un poquito de rigor eh

Voz 0277 22:35 y hoy lo refranes que a mí me irritan particularmente porque da igual se contradicen entre ellos a Hidalgo

Voz 3 22:43 lo que tú hagas siempre algo hay

Voz 0277 22:46 Seat de dicen que eres imbécil sí contesta el que se pica ajos come sido contestadas quien calla otorga que haya recogido bueno pues su lo que es una una respuesta como David no doy un corte de mangas particularmente

Voz 10 23:18 me

Voz 5 23:19 no

Voz 1963 23:25 buenas noches financieros y jarreras eso hija diez hemos tú eres mi suegro Francisco Calleja de iberos Sabina me solía decir bueno me suele decir bastante regiones pero destacó dos que que para mí son muy curiosos el primero es el burro andando Yeles Rivero cayendo ambos serán entendiendo para que no sepa que es un arriero El Arriero

Voz 19 23:50 era el que guiaba

Voz 1963 23:53 el ganado las sólo cerdos vacas cabras y otro de hecho del ex a la corta ya la larga cae el burro con la carga buena semana para todos los floreros ejercer

Voz 20 24:15 hay vamos

Voz 3 24:17 verdades de Perogrullo cada mano cerrada

Voz 21 24:19 Ava le llama puño pues eso que son verdades que tan evidentes que no hace falta explicar mucho más no es tirar el brazo más de lo que de la manga osea que más vale que no gasten lo que no tenemos a la mierda abanico sacaba el verano esas chula e cuando estás harta cansada cuando ves que ya lo que estás haciendo no no no no tira no tira pues ya hay lo dejas si sale con barbas san Antón sino la Purísima Concepción es decir cuántas veces a lo mejor nos han dicho para cuando venga de vuelta esto que estar hecho ITA mandó deberes entonces tú lo tienes que hacer cosas no sabes lo que va a salir de ahí pero te pones manos a la obra

Voz 1963 25:08 si tira p'alante lo que sale bueno buenas noches a todos camareros hola soy Berni de Madrid el basurero rockero

Voz 22 25:19 pues mira mientras sabiduría popular me gustan muchísimo muchísimo los refranes por sólo certeza casi siempre pero me gustaría compartir con vosotros y destacar uno que me gusta

Voz 23 25:30 está más que los demás que es ese tan oído creo

Voz 20 25:34 que no hay novia fea ni muerto mal me parece muy interesante y con gran sabiduría así es que hay lo dejó para todos vosotros un abrazo chicos

Voz 1963 25:54 hola nombre es el guerrero delante frase un antepasado vivo más viejo que el puente de Tudela siempre me decía hombre refranero hombre puñetero así que haga frío o haga calor un refranes lo mejor muy buenas noches

Voz 3 26:26 un antepasado más viejo que el puente de Tudela ya sería sabio que decía hombre refranero hombre puñetero

Voz 1280 26:33 decía el Guerra de antifrancés no se dejado por aquí unos cuantos refranes muy interesantes da que vamos a aprender un montón de cosas durante esta madrugada ahora estamos pendientes de lo que nos cuentan nuestros compañeros informativos a la que volvemos música en directo esta noche en el faro Chun Tudela tenemos un suena a la vida qué vamos a proponer a los que habéis venido aquí a este teatro gastan Vide para hacer el programa con nosotros y una gata parda que va a hacer las delicias de todos los oyentes noticias y estamos de vuelta en tres minutos hasta ahora

Voz 24 27:09 a

Voz 5 27:41 eh

Voz 2 28:19 Torres

Voz 1280 28:26 sigue la cadenas e sociales en julio seis cadenas

Voz 25 28:39 conecta con el Faruk a través del whatsapp

Voz 26 28:42 mándanos una nota de voz al seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 27 28:53 bueno Adela Baamonde dice llevo escuchando la canción de Morgan volver desde la temporada pasada y cantando y me hago no me salen babas como vamos a comprobar

Voz 28 29:04 no

Voz 20 29:08 la canción dice Isidro sí que no me salva tras

Voz 28 29:11 es que no nos salen vamos

Voz 20 29:22 Nuestros ruegas forestales hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com con esa etiqueta en las redes rocas

Voz 1280 29:28 hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton Garrido síguenos también

Voz 29 29:32 hoy por Hoy punto es Cadena SER cuenta

Voz 0738 29:35 con la SER pase lo que pase

Voz 0127 30:00 son las dos la una en Canarias el presidente de la Comisión Europea y la primera ministra británica han comparecido esta medianoche para anunciar que han acordado un mecanismo legalmente vinculante que daría garantías a las dos partes sobre la salvaguarda irlandesa la oposición es escéptica con este anuncio que este martes tiene que votarse en el Parlamento de Reino Unido corresponsal en Londres Begoña

Voz 0273 30:23 Theresa May espera que las nuevas garantías de que el Reino Unido no quedará atrapado en la Unión Aduanera lo quieren convencer a los diputados unionistas norirlandeses ir a los conservadores euroescépticos ambos grupos reaccionaron anoche con gran cautela al anuncio de los nuevos documentos acordados con Bruselas y quedaron pendientes de su examen antes de pronunciarse está previsto que el acuerdo modificado sea sometido a votación esta tarde en la Cámara de los Comunes anoche May dijo haber conseguido lo que los parlamentarios

Voz 3 30:58 los diputados de

Voz 0273 30:59 Aaron claro que era necesario hacer cambios

Voz 3 31:01 se ha dicho

Voz 0273 31:04 ahora hemos asegurado esos cambios y es el momento de unirnos para respaldar este acuerdo del Brexit mejorado y cumplir con lo que pidieron los británicos May abrirá este mediodía el debate previo a la votación

Voz 0127 31:17 primera dimisión por el fraude en la votación de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León ha dejado el cargo el secretario de Comunicación del partido en esa comunidad y también miembro de la Ejecutiva nacional Pablo Yáñez apostó por Silvia Clemente y ahora algunos cargos del partido interpretan su renuncia como una dimisión forzada por parte de la dirección Andrea

Voz 1450 31:35 los miembros del partido consideran a Yáñez el posible responsable del fraude en las primarias que ha revertido este lunes los resultados el nuevo ganador y candidato en Castilla y León Francisco Igea estado esta noche en la SER no ha querido señalar a nadie pero insiste en que hay que investigar lo sucedido

Voz 31 31:49 para lo que es evidente es que había una situación que no era normal que era irregular e quién es el responsable porque se ha hecho que no ha hecho ha pasado pues eso hay que esperar la investigación

Voz 1450 32:01 Igea no querido ha querido defender también la neutralidad de Rivera que ha dado en Televisión Española haya esquivado dar explicaciones

Voz 15 32:07 esto acato y sumo ese resultado Francisco Igea en equipo la ejecutiva nacional es un fantástico candidato como lo podía ser Silvia Clemente y ahora todos juntos a trabajar en la misma dirección

Voz 1450 32:17 aunque Clemente se ha ofrecido a incorporarse en el proyecto De Gea la formación ha reconocido que no cuenta con ella de momento

Voz 0127 32:22 se lo estamos contando en la SER la Fundación Francisco Franco reconoce vínculos entre sus líderes y los de Vox el presidente ejecutivo de la Fundación el general Juan Chicharro Ortega admite que la asociación seminario una asociación vinculada al vicepresidente de Vox está dirigida por el presidente de honor de la Fundación Francisco Franco información de Mariela Rubio

Voz 1450 32:40 sí es Luis Alfonso de Borbón Liber de la Fundación Francisco Franco fundada hace poco más de un año la asociación ultra católica curen firmó Froome et Natura Seminario el bisnieto de Franco domiciliada esta asociación en el mismo local en el que se encuentra la empresa líder sí existen fundada por el vicepresidente de Vox Víctor González Coelho de Portugal además varios familiares de este dirigen

Voz 15 33:00 de Vox ocupan puestos directivos en la Asociación de Luisa

Voz 1450 33:02 Alfonso de Borbón y no sólo eso el local donde tiene su sede la Asociación pertenece también a la familia del vicepresidente de Vox el partido de Abascal no ha querido responder a preguntas de la Cadena SER pero sí lo ha hecho la Fundación Francisco Franco por boca del general Chicharro Ortega que su presidente ejecutivo el general Chicharro reconocido en la SER los vínculos que unen a su superior a Luis Alfonso de Borbón con el vicepresidente de Vox pero les ha restado valor del mismo modo que lo ha hecho con sus propias relaciones las del general con otro destacado líder de Vox suprime el secretario general del partido Javier Ortega Smith con el que mantiene dice una estrecha relación el general Chicharro recordemos era presentado así

Voz 32 33:39 la España que vive esta también aquí presente federales

Voz 0277 33:42 de

Voz 33 33:45 en el acto celebrado por Vox el pasado octubre en Vistalegre más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto con cadenas

Voz 20 33:51 eh servicios informativos

Voz 29 33:59 el Farruco desde Tudela por Mara Torres

Voz 3 34:06 pasan unos minutos de las dos de la madrugada de la una en Canarias esto que estamos escuchando es música en directo que suena esta madrugada en el faro está con nosotros la banda Lemoniez y tal formada por Beatriz y por Gorka que acompañaran como digo esta noche de Faro dedicada a la sabiduría popular voy a pedir a los que nos acompañáis que vayáis pensando que refrán vais a dejar esta noche aquí en este programa porque cuando salimos fuera el público forma parte de esta experiencia radiofónica así que escuchamos a música y luego oiremos que nos cuentan los oyentes de Tudela

Voz 16 35:00 la la la la la la alta la

Voz 34 35:19 cuenta que al mismo tiempo quedan Becker sin pasar algo así

Voz 4 35:46 me con diez

Voz 34 36:03 me siento feliz la bondad y ritmos baila intercambiaban en la misma dirección

Voz 4 36:54 y es ir

Voz 34 37:08 cambió

Voz 4 37:27 ah pero no

Voz 34 37:34 en el mapa

Voz 16 38:10 coleccionables rollos coleccionables Fedele bonita al maravillosamente bien chicos yo soy hablamos conocemos un poquito más

Voz 3 38:18 hasta aquí en el faro que estamos haciendo en Tudela esta madrugada dedicada a la sabiduría popular decíamos vamos a empezar a contar con los oyentes que se han acercado hasta este teatro gastan Vide para hacer el programa con nosotros así que ya sabéis cómo funciona escuchamos la música que pone Borja y cada uno da su refrán popular empezando por

Voz 35 38:37 Ignacio mi a mi padre

Voz 36 38:42 que decía que el que no tiene burro no va a caballo parece ese contradice no es porque iban a labrar entonces como el caballo para no cansar lo o cuando volvía que venía cansado sino tiene aburro tenía que ir andando así que el que no tiene burro no van a la calle

Voz 5 39:08 ya ya

Voz 3 39:09 dime refrán es que mientras el mundo sea mundo el quince de marzo San Raimundo es el patrón de de no esto es somos de las riberas somos de Fitero muchas gracias buenas noches a todos

Voz 12 39:26 el componente

Voz 5 39:31 piedra afanes de

Voz 12 39:33 Río González el jabonero el que nace

Voz 35 39:36 el pobre y feo secas ahí no

Voz 12 39:39 y no es bien querido huele Iván infierno para qué coño ha nacido noches Ésta es la ex jefa la toda la noche en buena armonía

Voz 14 39:58 la última nota de Adrià en directo buenas noches hay Maite yo siempre a mi padre le veía mucho decir arrieros somos y en el camino nos encontraremos que antes un poco hablado Pedro pues eso que el Arriero era el que iba con los animales aquí los campesinos eran los que salían al camino así lo entendí Weise quieres ahora ya que está abierto para toda España bueno pues mira como estamos en el tie en la en la zona del espárrago hay un refrán que dice el espárrago el de abril para mí el de mayo para Lamo de junio para ninguno

Voz 3 40:39 Maite ahora que has dicho lo del espárrago mira que tiene ya lo decía Pedro es un tesoro esta tierra con la Tierra vamos a poner el suena la vida que sabéis que lo traemos especial para los oyentes Nos acompañáis porque normalmente de hecho tenemos una pendiente que dejamos la semana pasada que escucharemos mañana martes pero el de hoy es especial y vamos a intentar resolverlo con quiénes no sabéis acompañado entonces prestamos toda la atención que podamos al sonido después os preguntaré dentro de un rato qué os parece que asonada no me digáis que es pero cuántos de vosotros queréis saber lo que es levantan la mano bastantes eh bastantes ahora si damos paso a la Gata parda a la que invitamos a pasar ya a este faro de la SER con la que vamos a charlar durante los próximos veinte minutos después os preguntaré a que osa sonado

Voz 2 42:05 yo que acabamos de escuchar una cata para acaba de entrar en el Faro de las no

Voz 37 42:26 las noches que vas a querer que utilicemos esta madrugada con cuándo fue la primera vez que

Voz 0124 42:35 infusa del mar a los diez años en Rota en aquellos primeros años sesenta en casa de mis tíos que vivían allí metió trabajaba en la base americana me cocinero se fue a la así americana justo cuando la inauguraron se fue desde aquí desde Madrid y a los diez años me invitaron a a su casa pasar desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre recuerdo que llegamos después de quinientas mil horas en tren claro hasta el Puerto de Santamaría y luego desde allí otro trenecito que iba como a diez por hora hasta rota ya era de noche ello pero bueno Be my ir pues donde ir no no el mar estaba cruzando la carretera ahí está ahí había unas dunas según me desperté levanté crucé la carretera subir esas dunas y me encontré ante ese espectáculo porque por más que lo veías en el cine era todo era el color ese azul del cielo confundido con el del mar que yo muchas veces en Madrid depende de lo claro que esté el día hay de lo hace el azul determinado que tenga el cielo pienso es una a Peña porque me recuerda justo ese azul

Voz 37 44:10 el sonido bueno y el sonido

Voz 0124 44:12 hoy el en fin fue un escándalo sea ese descubrimiento del mar por favor porque tú eras una niña de ciudad

Voz 37 44:23 este en Madrid en el barrio Lavapiés has contado alguna vez que tu madre te mandaba comprar leche aunaba quería que había en la calle Mesón de Paredes ese olor de la leche todavía lo tienes tu recuerdo

Voz 0124 44:38 yo creo que hay que los los sabores los olores inmediatamente nos colocan por supuesto los sonidos la la música nos colocan en otro sitio pero inmediatamente no nos llevan a recuerdos haces una regresión inmediata y con los olores muchísimo y tengo que cuando cuentas que hasta hace no demasiado en Madrid dijo no demasiados años aquí en Madrid había va querías en los más jóvenes se sorprenden muchísimo no yo os digo nosotros menor mi madre Nos mandada a comprar la leche a Mesón de Paredes que haría una Vaquerizo ahí en plena ciudad en que claro las vacas estaban al fondo o no las veía las presentía sombrías a ese olor esa leche con acá era tremendo porque cuando comprar leche vale compramos leche pero había otra modalidad es cuando ibas a comprar crema que luego las madres la cortaban las sea añadía en el agua entonces claro hace cundía más que decían ellas no y entonces cuando vas a comprar crema ella era la pega porque ya la crema era llegaba la mitad de lo que mi madre me había con la lechero me lo iba tomando Leiva bebiendo según llegaba a casa como que había bajado bastante del volumen hay otra

Voz 37 46:08 Pajín que me gusta mucho de tu infancia que quiero que me lo confirma Cobo no lo he leído que estáis merendar ando haciendo los deberes estaba la radio puesta en la cocina estabais alrededor de esa radio donde se hacía la vida social entraban los vecinos hablaban con tu madre hablaban con vosotros cómo era esa tarde por ejemplo en tu casa es

Voz 0124 46:30 a y es que en esos años los años cincuentas de todavía la televisión no había irrumpido en nuestras vidas hasta comienzos de los sesenta hay porque lo tenía la vecina del tercero que fue la primera que lo compró hoy ahí subíamos todos los chavales de todo el edificio pro eran la radio entonces nuestra aparte de que la la vida de esas esas casas de eso a calles de ese barrio era la calle tuvo llegabas del colegio de preparaban el bocadillo que era pan con chocolate OPA con aceite y azúcar tiraba las a la calle lloviera nevada ITA da igual el calor a la calle pero lo había un tiempo en el que tenías que hacer deberes tenías entonces ahí entraba la radio que mi madre y mi tía lado tenían todo el día la mañana va luego por la tarde las novelas tengo el recuerdo de tan actores de de de aquí de esta casa tengo las voces se reconocería perfectamente en este momento las voces de todos ellos estábamos haciendo deberes luego llegaba Matilde periquito

Voz 38 47:50 el

Voz 0124 47:52 en los acostaba costaban después de charlar y comentar mi madre por la tarde le gustaba coser mucho y además conocía muy bien porque en aquella época Nos compraban pocas cosas no las hacían nuestras madres sabía una vecina Clarita que cortaba maravillosamente y sobre todo era muy arrojada entonces a todas las vecinas de El de la finca pues las tenía allí en su casa subían a su casa el segundo o bajaban y ella les dirigía entonces mi madre nos hacía pues desde una trenca unos pantalones un vestido que estrena vamos arreglaba otra cosa que de repente heredamos de una prima de la vecina entonces recuerda mi madre cosiendo dando la vuelta a algunas prendas para que durase en un poco más y oyendo la radio la radio que era la ventana abierta a tantas historias a tan en fin es que claro lo que luego fue la televisión cuando empezamos a verla el dábamos cuenta de que Ana pues están poniendo una obra de teatro no bien entonces claro la radio en aquella época era nuestra vida nuestra vida

Voz 37 49:20 porque Ana Belén se ha puesto de pseudónimo confusa

Voz 0124 49:26 yo creo que vivimos tiempos de bastante confuso y me parece que es una manera bastante un humilde de estar en este en esta vida no creo que sabemos tampoco o yo tengo un poco la sensación de que cada vez menos ID que cada vez tengo menos certezas si llega un momento bueno y sobre todo porque a hemos hecho un grupo de amigos en nos denominamos los confusos eso es importante pero no denominamos el confuso porque ahí lo que somos un poco si algo reflejo de esto que David ahora no

Voz 37 50:11 esa charlar contigo en este programa durante un ratito en este programa que hoy le hemos hecho girar acerca de la sabiduría popular inmensos daba mucho como has contado lo de la persona que enseñaba a cortar los patrones a coser cuánto hay de sabe diría popular en en tu madre en tu abuela en tu padre que fue cocine cocinero durante muchos años del Palace

Voz 0124 50:38 yo creo que hay mucho de sabiduría sobre todo cuando primero creo que hay una sabiduría popular muy de los pueblos muy arraigada a la tierra mi padre que venía de Segovia no él había nacido en Segovia y que parte de mi infancia también era mandarme con mi abuela a la a Cabezuela al pueblo encabezó la donde su madre mi abuela era maestra entonces claro pues esa sabiduría de llegar allí subir teatrillo y estar con el señor Raimundo guiando patatán decían cosas impresionantes con respecto al

Voz 0127 51:20 le estará al cielo despejado mañana va a llover pero claro

Voz 39 51:23 sí puede llover no hay un horario

Voz 0124 51:25 no pero estoy ahora viene una nube así como raya Aday tal no no no es es genial ahí había ahí ahí hay hay una cosa que me me divierte mucho que son esos refranes no que tienen que ver con con esa sabiduría para hasta el cuarenta de mayo eso toda la vida porque en cuanto aquí en Madrid hacía un ejemplo hoy un rayo de sol bueno recuerdo que con mis amigas de la calle no íbamos y mi madre siempre decía

Voz 3 51:58 no te quites el jersey

Voz 0124 52:00 en lo que te conozco no te quites el hasta el cuarenta

Voz 33 52:04 además de los dos

Voz 0124 52:07 cuando veo que todavía lo siguen repetían de de de desde que repitiendo que es sabiduría que es sabiduría en siempre dicen mucha verdad en eso

Voz 3 52:17 ante

Voz 0124 52:19 a mí me divierte porque dices bueno los refranes vete a saber algunos coinciden y tienen razón y otros no pero te son muy graciosos y luego pues es verdad esa sabiduría la popular no de gente que ha vivido de gente que ha vivido circunstancias bueno muy determinadas sí iré a veces dices cuánta sabiduría hay otra tontería me están contando no echas de menos hacer cine sí a veces sí a veces yo a me gustaría rodar más porque me me gusta me me gusta el ambiente cinematográfico me gusta mucho me parece que ese establece un microcosmos microclima de camaradería hay de de solidaridad entre todos los que estamos ahí y no entre actores técnicos equipo técnico que que que es único no y que siempre ha existido desde que yo empecé a hacer cine ya me di cuenta no hiló echó de menos no a veces hay me gusta pero la verdad es que

Voz 40 53:41 yo en cada sitio al que voy

Voz 0124 53:46 el trabajo en el teatro como siempre intento que haya buen ambiente y buen rollo sea yo creo que también un poco el buen ambiente lo vas llevando Tapia

Voz 37 53:57 cuando dieciséis aquella gira Víctor Juan Miguel donde tú estabas llevabas tú también ese buen ambiente todos eh porque si buena sí bueno muy bueno a ver la vida de Ana Belén y toda la trayectoria cinematográfica por supuesto musical sobre el teatro formas parte de nuestra vida pero es verdad que aquella gira nos producía como un buen rollo

Voz 0124 54:24 hay que os estáis pasando también los que era la alegría de vivir eso que se dice a veces muy ligeramente creo que es tan importante la alegría de vivir y me parece que

Voz 5 54:37 cuando

Voz 0124 54:38 nos hace habla de la felicidad la felicidad y ya sabemos que son trocitos ratito un momentito

Voz 3 54:46 pero hay algo que

Voz 0124 54:47 a le quería y la alegría de enfrentarse aún cuando las cosas son complicó

Voz 40 54:53 además Si vienen mal dadas así en fin pero hay algo

Voz 0124 54:57 de depende cómo te enfrentas a ellas y entonces es estos conciertos que no tenían nada que ver ni con mal rollo sino todo lo contrario era una celebración de eso de la alegría de estar vivos de reconocernos no ya no sólo entre nosotros cuatro que por supuesto sino reconocernos con con todo y con toda la gente interés nosotros es que es buenos que sino no hubiésemos hecho esa gira

Voz 37 55:26 por qué has llamado a tu disco Vida que es una palabra tan compleja porque estoy agradecida a la vida

Voz 0124 55:35 probablemente yo no hubiese nacido mi madre tuvo un ataque de apéndice y la llevaron de urgencias ir cuando bueno se encuentran en el quirófano ven que Tamayo allí nadie pensó bueno se dedicaron a a operarla a ella de repente pues yo empecé a llorar Juan con kilo y cuarto que pesaba estoy yo a veces pienso a lo mejor no es que con las mismas no hubo ese nace entonces estoy agradecida estoy agradecida a tanta gente con la que he tenido la suerte de coincidir en la vida y yo creo que el esa gente con la que coincidido es la que M A

Voz 5 56:28 conformada

Voz 0124 56:31 una manera de alguna manera yo estoy segura que me ha conformado tal como soy y estoy muy agradecida entonces la vida es eso no sólo lo que estés viva sin portar estoy viva

Voz 5 56:46 estoy viva como cómo de qué manera estoy viva

Voz 28 56:52 no es sólo de vida sencilla de agua no tengo que me siento muy que te cuento pues sí sí sí E T

Voz 5 57:49 este programa se titula El Faro

Voz 37 57:51 quería preguntarte por un espectáculo que se representó en Gijón en Asturias creo que en a finales del año pasado si diciembre diciembre fue un único acto audiovisual donde había poesía música texto de Luis García Montero una canción que escribió Víctor Manuel para ti en qué tiene que ver con lo que simboliza el faro no un punto de referencia en un mundo de incertidumbres a las once de la confusión

Voz 0124 58:22 sí la que estaba necesitamos tantos faros yo para mí yo tengo muy claro quiénes han sido mi faro en la vida no es muy muy importante este espectáculo hablaba justamente de eso de la importancia del faro los Eros que han sido los que desde los siglos han han hecho que es of no dejase de funcionar llegan las nuevas tecnologías lo jubilan a los Far Eros porque ahora ya todo es mecánico y entonces hablaba un poco de eso no me gustan tanto los faros son tan bonitos tan diferentes tan iguales porque son para lo que son pero tan diferentes no de deconstrucción de y no no estaba en ningún faro por dentro nunca llevado subieron faro encuentro estaría en que es como

Voz 37 59:28 animal

Voz 0124 59:29 el nosotros que titulados este programa El

Voz 37 59:33 claro para tener falleros y falleras cada noche la primera vez que cuando inauguramos hicimos un faro dedicado al Alfaro recuerdo que sí que que los obreros contaban que un faro por dentro es como un animal porque tiene vida está en el lugar es muy contradictorios no donde se une la vida y la muerte la luz y la oscuridad el día y la noche lo sólido y lo líquido y una metáfora muy bonita de la vida en realidad

Voz 0124 1:00:00 no

Voz 37 1:00:01 te cómo nos vamos encontrando con cosas que nos que nos llenan de certezas incertidumbres sí sí sí sí tienes así los farras de tu vida que dices que las tenido tan claro

Voz 0124 1:00:13 pues mira mis padres

Voz 37 1:00:17 primero porque no

Voz 0124 1:00:21 ahora esto es una reflexión que haces desgraciadamente cuando te haces adulta mis padres y sin pretenderlo pero Nos educaron de una manera no se educaron a ser para ser responsables en nos educaron porque no había otra en la cultura del esfuerzo en unos educaron para ser buenas personas muy buenas personas no sé si a los tres hermanos habremos llegado a la excelencia en eso pero ahí estamos en el camino tus padres no murieron hace no mucho

Voz 38 1:01:09 S

Voz 0124 1:01:10 el siempre les hemos visto trabajar tanto des vivirse por nosotros cuando ya se hicieron mayores y mi padre se jubiló hoy empezaron como a tener esa vida de jubilados de irse a aquellos viajes en el Inserso que para ellos era cada año a este año vamos ahí era bueno bueno entonces un verles como gozaban no con otros amigos de allí de vital era fantástico irá ahora pienso pues qué suerte porque mis padres sin pretenderlo nos creo que nos educaron muy bien en lo esencial igual a mí personalmente cosa que es inaudita porque mis padres no tienen nada no tenían nada que ver con esta profesión no conocían nada supongo que para ellos debía ser como la boca del lobo dónde me metía sin embargo pues confiaron en confiaron en mí y en la gente con la que yo me relacionaba no del teatro y tal y confiaron eso es fantástico entonces mis padres luego fue Miguel Narros que para mí fue un segundo padre cuando Miguel murió bueno fue terrible dejé pues se ha muerto mi padre y ahora se ha muerto mi segundo padre tenía una sensación de orfandad muy grande pero me enseñó tantas cosas también en el camino tantas y tantas cosas tan lo Víctor Victor compañero en bebida que hemos aprendido tantas cosas juntos los amigos con los amigos tan son son sin continuamente escucho los amigos no es la familia es la familia que tú te haces digo si es verdad claro es la familia que tú eliges lo que pasa que esa familia como no es tu familia te viene dada hay que cuidarla mucho y cómo se cuida de los pues no desatendiendo llamándoles cada poco yo en cuanto hay un amigo del que llevo un tiempo que no sé nada inmediatamente le llamó por teléfono siempre que llamo o la llamo siempre me llama sino un momento estaba pensando en ti porque fíjate lo que me ha pasado digo que tengo pero pasa mucho eh tengo ahí como un una conexión y entonces hay que hay que cuidarlos hay que llamarnos hay que mimar los hay que estar ahí si de repente tienen un problema si tú lo tienes obviamente están ahí para que lesiones en el hombro en fin que es muy es muy necesario yo no sabría vivir sin amigos sin amistad dirías que estás feliz pues a ratos como te decía en este momento ahora mismo sin ahora mismo ahora ahora

Voz 37 1:04:20 a menos de un placer tenerte aquí gracioso hará empieza esa gira en Mérida que debe ser un lugar muy especial para ti también elegir Mérida para arrancar otra vez la conexión con el público

Voz 0124 1:04:39 este disco Vida no porque Mérida como de ese escenario lo he pisado mucho interpretando a trágicas mujeres muy trágicas muy potentes y muy es un escenario tan impresionante donde se vive todo donde yo una conexión con el público qué va ese festival de Mérida tan grande osea entonces es empezar ahí digo hoy qué suerte tengo que suerte tenido muchas

Voz 20 1:06:41 cero donde todo está dos iré Wrestler

Voz 4 1:06:59 no

Voz 20 1:07:15 buenas noches parece asustar aleros

Voz 39 1:07:17 decía mi padre siempre en clase

Voz 20 1:07:20 sí a sus alumnos a mí también me dio clase

Voz 39 1:07:26 mi suegra que cuanto más te agacha más se te ve el culo la verdad es que nunca escuché a mi abuelo es decir eso pero el que ella referirse a qué bueno cuanto más das a alguien o más la ayudas hemos confianza se toma la gente ir más se aprovecha de tipo bueno yo creo que lo decía un poco porque quizá le pedíamos que cambiar alguna fecha de examen no nos quitara deberes bueno ahí está mi aportación sobre sobre la sabiduría popular eh buenas noches paredes y eros un saludo a Tudela soy Paula la arquitectura de Bristol

Voz 40 1:08:25 el que en la aldea crece siempre permanece brutal se envilece es empobrece a día popular ha sido algo que siempre ha pan ha permanecido presente en mi casa por mi madre que siempre me ha contado que ha sido gracias a su madre que enseñaba y siempre añadía refranes a la hora de hablar de eh opinar sobre las cosas por eso he aprendido refranes a lo largo de de mi vida este refrán que elegido muestra algo en lo que creo en cuanto a la importancia de salir un poco más allá del lugar en el que nacemos en el que crecemos para aprender Enrique terrenos