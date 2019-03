Voz 0277 00:00 me su ley en Mundo Deportivo como una final IN el Sport hoy jugamos posó hoy está por aquí Mara Torres Si Lala hay Elena Sánchez

Voz 1 00:09 Marina anoche estuvieron en Tudela pero hoy están aquí para hablarnos de fuego fue a que no que iban a hablar del fuego estaba viendo va viendo las tremendo fuego

Voz 2 00:18 estamos hablando el perdiendo

Voz 1 00:37 El Larguero Manu Carreño

Voz 1130 00:40 Nasser

Voz 3 00:46 el Faro con Mara Torres

Voz 4 01:24 qué tal buenas noches es la una y treinta y un minutos las doce XXXI en las Islas Canarias y esta noche tenemos un tema tan apasionante y tan contradictorio casi como el mar el fuego imaginaros el momento en el que el ser humano descubre cómo hacer fuego lo hemos estudiado lo hemos repensado muchas veces pero vamos a dedicar un momento a esa imagen hasta entonces lo había visto provocado por la naturaleza Un rayo incendio pero de pronto

Voz 5 01:57 es capaz de hacerlo con sus propias manos golpeando dos

Voz 4 02:01 piedras lo imaginamos asombrado de ver cómo salta una chispa minúscula que se convierte en una pequeña llama con LAN que encender una hoguera sin imaginarse probablemente el poder que le otorgaba este invento el acontecimiento cambiará para siempre su modo de vida el ser humano no puede crear la lluvia ni hacer crecer el mar ni agrandar la tierra ni conseguir que sople el viento sin embargo es capaz de provocar el fuego

Voz 7 02:52 el fuego marca un

Voz 4 02:54 punto determinante la historia de la humanidad sin él la civilización tal y como la conocemos ahora sencillamente no existiría el fuego nos ha permitido cocinar los alimentos obtener calor y construir un hogar al rededor de él tener luz cuando se va el sol moldear metales su cerámica pero también nos ha permitido hacer la guerra utilizarlo como castigo o como venganza y compró dar su potentísimo poder de destrucción a la vez utilizamos el fuego como metáfora amorosa reavivar la llama de la pasión donde hubo fuego quedan las cenizas arder de amor hablaremos con un bombero con un forestal con nuestro compañero Nacho Ares del programa SER Historia Icon El vicerrector de la Universidad de Valencia porque están a punto de comenzar las vayas a vosotros os pedimos que nos contéis que representa el fuego en qué pensáis cuando queráis mirando una chimenea encendida o una hoguera cuando provoca miedo cuando nos provoca calma si tenéis alguna experiencia relacionada con el fuego que queráis compartir con nosotros las notas de audio las recibimos en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno en las llamadas en directo en el novecientos cien ochocientos tenemos un sueño la vida pendiente de la semana pasada por qué anoche solucionamos un suena la vida in situ en Tudela por cierto agradecemos muchísimo a los oyentes que nos acompañaron que fueran tan cariñosos y tan colaborativos en ese programa que dedicamos a la sabiduría popular y que ha sido uno de los más descargados hoy en la Cadena Ser

Voz 6 04:40 nada

Voz 4 04:43 y la canción con la que vamos a abrir esta noche se titula Fuego es de Vetusta Morla están en el disco la deriva

Voz 12 08:46 experiencia en Primera con el fuego fue ver cómo cómo sacaban los muebles de de una casa que se había incendiado Mi barrio en Carabanchel yo era una niña ahí me me llamó mucho la atención todos los muebles en el patio más tarde pues pues las hogueras muy producen no se magia ver cómo chispea la lumbre Pi otra experiencia que tuve fue en el camping de Gata aquí en Cáceres Extremadura Puy pues que tuvimos que se evacuó el el camping muy bueno pues fue una experiencia y un poco pasé miedo pasé miedo porque porque Salim pensaba que iba a llegar a nuestra tienda al fuego

Voz 1 09:33 no pero luego no fue así

Voz 14 09:49 hola buenas noches soy Diego desde luego

Voz 15 09:51 mi relación con el fuego pues Prince

Voz 16 09:54 con lo de cualquier niño que nació en el rural gallego ir desde pequeños vio una antiquísima cultura de gestión del monte mediante el muchacho como decimos aquí pero que por desgracia nos lleva muchos de los problemas que tenemos hoy día en parte por estar tan normalizado e ahora que posee ya de niño pues Trobajo todos los veranos como un vivero forestal mientras sigo estudiando igual no es un trabajo duro muy duro veces pero muy agradecidos y estás vinculado al medio natural como yo interesa muchísimo su conservación para que todos podamos seguir disfrutando mucho tiempo eh

Voz 17 10:39 me lleva por caminos el cerebro a los simulacros de incendios recuerdo claramente dos de ellos desertó de donde la profesora nos dijo si seguimos el plan de evacuación no salimos vivos saldremos por las ventanas era una planta baja tardamos tres segundos en salir todos ahora vamos a probar cogiendo abrigos y carteras seis segundos a salvo nosotros en nuestras cosas el de octavo DGB forma curioso nombraron encargados de revisar todas las clases del colegio por ser los alumnos mayores a cara humanos asignaron una zona y a mí me tocó la que estaba más alejada de mi aula llegó el día D el simulacro mientras corría por esos interminables pasillos subía escaleras inspeccionaba clases volvió a bajar escaleras iba pensando en que sí estuviera rodeada de fuego hace ya muchos minutos que en de habría abrasado sale corriendo al patio era la última personan evacuar el recreo estaba rodeado de un gran muro y por eso no la pudo ver el conductor de un enorme camión de bomberos que entraban al recinto passing atropella buenas noches sale antes seis al ellos diré que en ese colegio se cocinaban unas judías muy malas

Voz 18 11:47 ah sí

Voz 1 11:53 buenas noches buenas noches falleros y falleras Amir fuego siempre me ha producido fascinación desde muy muy pequeño no sé exactamente la edad pero me algo así como cuatro cinco años mi madre me sorprendió con un mechero en la mano y jugaba acercarme luego a los ojos y me que me las pestañas en este es mi primer recuerdo con fuego después unos años más tarde me gustaba mucho hacer travesuras con mi hermana pues la que va delante de mí Ángela y jugamos a tirar papelitos quemados por la ventana y claro vivíamos en un sexto piso imagínate los vuelos prolongados hasta que llegaban al suelo en alguna ocasión se metían dentro de la ventana de otra vecina bueno pues serán Juego poquito peligroso nada desde entonces el fuego siempre pues eso me ha traido bastante

Voz 7 12:57 estos son los recuerdos que quería compartir con vosotros Pedro de Madrid larga vida Alfaro

Voz 19 13:14 buenas noches con muchísima gente yo vivo en un piso de un bloque de varios postales pero desde niña siempre he tenido un pequeño sueño tengo varios pero uno de los que apetecía cumplir era tener una casa que tuviera chimenea casa como tal no lo conseguido pero he conseguido una casita pequeñita y cuál ha sido mi sorpresa que la casita conservaba la chimenea estas navidades pasadas fue la primera vez que la estrené Iggy fue algo espectacular

Voz 20 13:59 qué tranquilidad

Voz 19 14:00 qué bonito y cuando miras la llama lo bueno es no en qué piensas sino que no piensas un islas de de todo pelear por vuestros sueños sino son más grandes serán más pequeños a la hora de conseguirlos pero se pueden conseguir resultados son mismo buenas noches a todos Ana

Voz 4 14:40 la clave cuando te quedas embelesado mirando al fuego no es en qué piensas sino que no piensas dice Ana que tenía ese sueño tener una casa con chimenea y ahora tiene una casita que conserva la chimenea Pedro unos contaba esto qué ocurrió con cuatro cinco años con un mechero se quemó las pestañas Nos ha contado dos simulacros de incendios que hicieron en su colegio fijaos lo que decía del primero salimos por las ventanas sin nada tardamos tres segundos cogimos los abrigos y las carteras tardamos en salir el doble Diego que ese describía como un niño en el entorno rural gallego sea hecho bombero forestal Grecia para que todos podamos seguir disfrutando durante mucho tiempo de los montes y luego Laura la primera oyente que dice que su primer recuerdo vinculado al fuego tiene que ver con un incendio que se declaró en Carabanchel cuando yo era pequeña recuerda ver cómo sacaban los muebles de una casa incendiada

Voz 11 16:02 en esta programa muchísimas veces citamos a los bomberos forman parte de esos profesionales

Voz 4 16:08 que entre otras muchas cosas tienen que hacer guardias así que nos acompañan en el faro con más motivo nos vamos a acordar hoy de ellos lógicamente hemos llamado a Julia Fernández bomberos suboficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla Julian qué tal buenas noches bienvenido a Alfaro

Voz 21 16:27 buenas noches pues mira lo primero que se me ocurre ser bomba

Voz 22 16:31 pero es vocacional normalmente

Voz 13 16:33 si de lo que son bombero desde pequeño ya muestran una cierta tendencia a hacerlo de hecho yo llevo muchísimos años en el servicio y en mi entorno familiar incluso eh el pueblo en el que vivo muchos chavales dicen oye que yo quiero ser bombero una pena eh dieciocho diecisiete años veinte años cuando se ponen a ello como si fuera una carrera más

Voz 22 16:59 Julian hay una parte imperdonable que es la preparación física que como tiene que ser la preparación física que tiene un bombero

Voz 13 17:07 hay que tener en cuenta que los bomberos tienen que darlo todo muy breves periodos de tiempo y además tienen que tener una resistencia especial no puedes tener mucha masa muscular evidentemente porque no es compatible con algunos esfuerzo que son muy prolongadas en el tiempo en el tiempo me refiero relativamente si tú tienes que subir quince planta corriendo con treinta kilos equipos si tiene un una masa muscular híper desarrollada eh tu capacidad de bascular no puede no puede con ese esfuerzo dentro se tiene que haber un equilibrio más de potencia resistencia que de fuerza

Voz 22 17:41 esa es la preparación física lo has descrito perfectamente diciendo que alguien sube quince plantas con treinta kilos de peso pero como es la preparación mental cómo se puede controlar el miedo

Voz 13 17:53 el miedo siempre bueno evidentemente se puede controlar con la experiencia básicamente tú eres un profesional sabes lo que tienes que hacer en cada momento sabes que a ti te paga en nivel de peligrosidad porque puede perder la vida en un sin hecho lo importante es que tu tome las buenas decisiones para salvar la vida de otras personas entonces dónde está ese límite entre lo que se te exige como bombero hilo que tú éticamente eres capaz de dar eso lo tiene cada persona en su interior

Voz 22 18:25 Julian cuáles son las principales causas de un incendio en una ciudad

Voz 13 18:29 en aquellos siniestros de lo que eran víctima que realmente son los que lo que entiendo que que se debe de tratar con con mayor preeminencia te dicen que eso la productora de calor representan casi el cuarenta y dos por ciento después están los de origen eléctrico sobre un diez por ciento y todo lo que está que de fumador que aunque está sufriendo un descenso paulatino con los años sigue siendo casi de un diez por ciento

Voz 22 19:01 qué tendremos que hacer Si se provoca un incendio en casa con un aparato eléctrico por ejemplo o uno de esos aparatos una calefacción un hornillo qué hacemos

Voz 13 19:11 para la reacción lo importante es detectar el incendio de estas campañas de montar directores de incendio que te identifica un incendio en otra estancia fuera de la que te estás porque si el incendio se inicia donde tú te encuentra es lo puedes puedes evacuar te opere de tomar algún tipo de medida pero sí está en otra en otra estancia se desarrolle te impide la salida pues tienes un problema serio entonces pues evidentemente nuestro comportamiento siempre tiene que ser a colocarnos lo va bajo posible si queremos salir hay que te cuenta que el fuego los humos se van a la parte alta porque la densidad en menor está más caliente

Voz 21 19:46 si bien la parte inferior siempre hay un

Voz 13 19:49 colchón que te da una cierta capacidad de supervivencia entonces salir si no puede salir porque la capa de techo sea esta este a este colchón de gases calientes te impide la salida pues te quedas en la estancia que este colocar una una toallita o algo en lo en la parte baja de la puerta para que no entre lo y hacerte visible por la ventana para que los bomberos que van a la respuesta puedan realizar el rescate

Voz 22 20:16 vale una pregunta muy básica Julian si hay fuego echamos agua o echamos una manta

Voz 13 20:25 si hay fuego en aceite echar agua es contraproducente evidentemente porque el agua la densidad del agua es mayor que la del aceite que la temperatura a la que ayer Belagua como todos sabemos desangrado un incendio superficial de aceite la temperatura asientos va por encima de los ciento noventa grados en superficie cuando es con el agua evidentemente el agua cuando supera los en bulle ya sé que nos tire el aceite encima lo mejor es tener a mano un un extintor de incendio e intentar sofocarlo con el extintor el tiempo suficiente como para poder no de nuestra vivienda muy importante cuando esté evacuando T procura dejar todas las puertas cerradas estas tuya

Voz 22 21:06 todas las casas tienen que tener un extintor todos los descansillo todos los portales

Voz 13 21:10 no no hay una una directriz de reglamentaria que te diga que todas las casas tiene que tener

Voz 22 21:19 en dos preguntas para terminar Julian si por ejemplo salta una chispa nuestra camiseta es decir se nos quema la ropa nos tiramos al suelo y no revolcón Camus

Voz 13 21:30 primero hay que ver qué tipo de ropa porque hay algún de fibras textiles que no mantienen una combustión con llama por ejemplo cómo es la la manta de hecho a las personas mayores el recomienda que las mesas camilla las tengan de lana porque no propaga la combustión Koyama si tiene algo sintético tipo no el on que un derivado plástico y eh que te las puedes quitar mejor que no te la puedes quitar porque tienes que está proyectado una sustancia combustible por ejemplo un poco de gasolina o tienes que intentar sofocar como sea entonces lo mejor es ponerte algo encima que te impida el contacto con el aire una manta un trapo algo que no echen encima ya estoy sofocado el fuego porque estoy retirando los y lo que es uno de los componentes básicos para que se produzca el fuego

Voz 22 22:16 la última pregunta Julián que es lo más emocionante como bombero que te ha ocurrido

Voz 13 22:25 recuerdo un incendio en un garaje soprano que no habiendo entrada por un punto más lejano e ir vimos otras posibilidades de acceso Eden las eso estaba saliendo una la densidad de humo totalmente incompatible con la vida sale una persona de la pregunta se vea alguien dentro que impidió que sí a jura en muy poco tiempo recuerdo que la molestaban estaban rellano por debajo consigue hacerle la mano y en el momento que sintió el contacto conmigo se abandonó entonces hay que sacarla tirando de ella hacia arriba por un tramo de escalera hasta que conseguir cogerla al exterior sí recuerdo que me decía que un ángel

Voz 21 23:19 había ido a rescatar la uno Nos una

Voz 13 23:21 es una casualidad de que buscáramos la entrada por otro lugar y que ver a un bombero en ese momento da igual cualquier bombero no tiene esas cosas son siempre vida la otra parte la todos los incendios de los que ha implicado niños son duros asimila cuando hay víctima de pequeño un tienes que asimilarlo cuesta

Voz 22 23:49 Julián Fernández muchas gracias por haber participado esta madrugada en el Faro

Voz 13 23:54 venga gracias a ustedes a todos los obreros

Voz 4 23:57 tiene ahora de guardia

Voz 21 23:58 me quedan muchas gracias buenas noches

Voz 4 24:23 en el año dos mil quince Se estrenó un documental titulado La vida en llamas dirigido por Manuel H Martín que tuvo siete candidaturas a los premios Goya

Voz 11 24:35 qué está rodado en Andalucía

Voz 4 24:37 uno de los lugares más complicados para extinguir incendios forestales se centra en las experiencias de una de las unidades de élite de lucha contra el fuego la fabrica uno de los incendios más devastadores fue el de Riotinto ocurrido en dos mil cuatro quemó treinta y cuatro mil hectáreas los miembros del equipo de la Orica cuentan en este documental su experiencia en aquel fuego

Voz 7 25:01 empezaron incendios murieron dos personal pero la primera vez en mi vida con con caía muerto como persona agregó para tomar copas mal todo yo lo único se perdía misil no es lo más sería

Voz 23 25:22 en mil que lleva de llora

Voz 24 25:30 no podemos con hecho no podemos pedir eso fue una pasada demasiada porque es una vía aquí lo para

Voz 11 25:50 tiene fragmento también como homenaje a todos los profesionales que se encargan de las labores de extinción de incendios vamos a escuchar algunos whatsapp que nos han dejado nuestros oyentes para esta madrugada

Voz 19 26:19 nombre es el delantero como escribía la gran Gloria Fuertes juego con fuego pero juego porque la vida está para quemarla así que preparen apunta

Voz 7 26:33 sin agua que ya no queda mucho por quemar muy buenas noches

Voz 25 26:43 que es mala que equipo parido y falleras fuegos los acompaña los acompañó desde los comienzos en la Prehistoria dos de los hombre al descubrirlo ha podido entender la vida poder así poder consumir sus primer alimento ahora hablamos de fuego de la pasión el fuego que no se encierra no sé no sé qué ese y que a veces nos hace ver la vida de otra manera más bonita pero también ha de fuego destructivo como el fuego que destruye los bosques de personas que no comprenden que es nuestro porvenir debemos cuidarlo y preservarlos para lo que bien

Voz 4 27:38 todo decíamos al principio del programa hay pocos elementos tan contradictorios como el fuego que por una parte nos da calor la calidez nos permite comer alimentos cocinados Nos hizo sedentarios y por otra se poder destructivo que tiene de todo va a salir hoy en el programa por cierto estamos en plenas Fallas valencianas también hablaremos de eso esta noche en el Faro estamos pendientes de lo que nos cuenta nuestros compañeros de informativos que llegan por aquí a las dos de la mañana tenemos dos horas más para hablar de este concepto el whatsapp del programas el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno las llamadas en el novecientos cien ochocientos

Voz 26 28:42 Bachar mándanos una nota de voz al seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 1 28:54 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo Argelia que era José Antonio Pérez Esther

Voz 7 29:02 mira José María Izquierdo Xavier Vidal Folch varios la Urrea Emilio Ontiveros

Voz 11 29:09 el mundo nos explica

Voz 1 29:11 con cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo

Voz 17 29:17 Toni Garrido que apenas ayer se puede escuchar La Ser de Murcia en Bilbao cola de la Ser tú eliges qué emisora escuchas toda la información local aunque estés muy lejos toma el control de las eh lo que quieras cuando tú quieras

Voz 2 29:34 días Karpaty nuestra aplicación

Voz 12 30:00 son las dos de la mañana

Voz 4 30:01 la una en las Islas Canarias

Voz 0127 30:06 Ana corbata un buenas noches buenas noches venga ha vuelto a cerrar la sesión en Wall Street

Voz 14 30:10 el ojo la empresa aeronáutica ha perdido más de seis

Voz 0127 30:13 por ciento en Bolsa un mal dato que sumado al de ayer le ha hecho perder cerca de treinta mil millones de dólares en sólo dos días Europa ha decidido suspender los vuelos que se iban a hacer con el modelo de avión siniestrado en Etiopía Miguel

Voz 28 30:25 como un goteo constante hasta una decena de países de la Unión Europea habían anunciado el cierre de su espacio aéreo a este modelo de avión hasta que finalmente la Agencia Europea de Seguridad Aérea decidió

Voz 14 30:34 que suspendía todas las operaciones de vuelo de todos

Voz 28 30:37 los aviones Boeing siete tres siete Max como medida de precaución hasta que se aclaren las circunstancias del siniestro del avión en Etiopía quedaban así desde la tarde de ayer cancelados todos los vuelos comerciales operados por estos aviones dentro de la Unión Europea Boeing de momento ha expresado en un comunicado su confianza en la seguridad de este modelo insiste en que con los datos de los que ahora disponen no tiene base para adoptar ninguna medida adicional destaca que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos no ha puesto ninguna restricción para que siga operando de hecho en Canadá y Estados Unidos donde las aerolíneas opera más unidades mantienen la circulación sin restricciones de este modelo de área

Voz 0127 31:10 el Parlamento británico ha vuelto a rechazar el acuerdo del Brexit pactado por Theresa May y la Unión Europea ni siquiera las garantías sobre la salvaguarda que negoció la primera ministra anoche a última hora han servido para convencer a los euroescépticos de su propio partido y a sus socios del Partido Democrático Unionista los diputados han tumbado la propuesta con una diferencia de ciento cuarenta y nueve votos corresponsal en Londres Begoña hace Theresa May se dijo anoche profundamente decepcionada tras sufrir una segunda y gran derrota para su plan del Brexit hoy los diputados tendrán la posibilidad de votar sí el Reino Unido debe dejar la Unión Europea sin acuerdos espera un resultado mayoritario en contra el jueves los diputados decidirán si solicitan una prórroga para la salida prevista el veintinueve de este mes

Voz 14 31:56 seis y cincuenta vamos a votar contra salir sin acuerdo

Voz 11 32:01 es una extensión no resuelve el problema al que se enfrenta el Gobierno la Unión Europea que pueda saberse al Reino Unido quiere revocar el artículo cincuenta

Voz 0127 32:14 quiere un referéndum el líder laborista Jeremy Corbijn impidió la celebración de elecciones anticipadas el Gobierno afirmó ha vuelto a ser derrotado por una enorme mayoría debe afectar que el acuerdo está claramente muerto no tiene el apoyo de la Cámara el conservador Boris Johnson también dio el Pacto por muerto para él la única salida ahora es el divorcio sino en los deportes la Juventus ha derrotado tres a cero al Atlético de Madrid que con este resultado se queda ya fuera de la Champions Simeón

Voz 11 32:42 eh

Voz 1 32:44 sí son muy fuerte en su casa de nosotros diría hicimos y similares de la crisis nos llevamos el partido acá nosotros hicimos un poco de ellos allá en el en hermana no pudimos responder al partido como es querido obviamente fueron contundentes

Voz 0127 33:07 y una cosa más Se acaba de hacer pública la condena al número tres del Vaticano George Pell

Voz 14 33:16 el cardenal Aus

Voz 0127 33:16 Galliano va a tener que pasar seis años en la cárcel por cinco delitos de pederastia contra dos menores más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com menos

Voz 7 33:24 de servicios informativos miércoles ocho y media de la tarde debía en Canarias

Voz 29 33:35 el Fútbol Club Barcelona olímpica

Voz 2 33:40 el empate a cero de la ida hace que los culés muelle del un auténtico pan pirámide ripio y si quieres información desde las nueve ser más Veinticinco con Ángels Barceló

Voz 30 34:23 cómo es

Voz 14 34:30 vuelven de criminal a partir de este jueves Podium podcast com

Voz 31 34:36 hablas

Voz 1 34:40 tú tú

Voz 9 34:48 Juan Carlos

Voz 1 34:56 sí

Voz 9 35:03 a medida con dos

Voz 11 35:43 dos y cinco de la madrugada aún hay cinco en Cannes

Voz 4 35:45 Arias Éste fue uno de los grandísimos éxitos de la cantante canaria Rosana a fuego lento

Voz 11 35:55 está muy románticos los twitteros en arroba Alfaro ser donde podéis enviar también vuestros esa Instagram en arroba con esa misma dirección también vale entonces Belinda escribe el amor es fuego que quema sin ser visto nunca hay que dejar apagar el fuego del alma siempre hay que adivinarlo Mario Suárez dice Emmys tres refranes para el programa de esta noche son no se debe echar leña al fuego porque quien juega con fuego se puede quemar ya se sabe que donde hubo fuego cenizas quedan buenas noches faro filos después de Antonio Romero escribe suban fallero fácil de explicar que el fuego para mí ese inicio consecución superación es el momento de la crema en el que cobra sentido el trabajo y la Unión es fácil de explicar pero imagino que es imposible de experimentar para la mayoría

Voz 9 37:02 de hola soy hacía que

Voz 32 37:25 ella que es algo que que me viene muy en mente cuando escucho la palabra fuego como buen cuando Eurovisión cuando escucho fuego novena cabeza ni incendio ni sucedía con ni bomberos bueno calendarios de bomberos a lo mejor si estás parte me viene a la cabeza el Führer irá que para los que no sabéis él fuera quedó segunda el año pasado en el concurso de Eurovisión que se celebró en Portugal con su canción fuego fue una final súper reñida que al final ganó Israel pero lo que quiero contar es que para los que solamente viene visteis el concurso Eleni está teniendo mucho éxito en Europa ha sacado dos nuevos Single si está haciendo un tour por por todos los países europeos hice está Lane tanteando salir fuera si todo va bien y nada esta es mi aportación con fuego muchas gracias y espero que os gusta todos la canción

Voz 33 38:32 lo confieso tengo una chimenea eléctrica se puede programar calor si quieres sino la puedes a encender incluso en verano no da el pego que da gusto es de piedra y madera de de mentira pero pero casi real es sorprendente

Voz 1 38:51 eh sí es un poco patético pero práctico y a veces sin otra opción no puedes mirar las las brasas sus troncos ardiendo durante la que rato mientras escuchas la radio por ejemplo es mucho mejor que la tele donde va a parar ahí lo dejó otro día más buenas noches

Voz 12 39:11 ahora mareantes soy Matías el mejor añade

Voz 34 39:22 buenas noches Fares y Fargas soy desde Cantabria el fuego uno de los más grandes descubrimientos está humanidad algo tan hipnótico todas las noches de San Juan nos juntamos los amigos en la playa a disfrutar de era muy buena por eso no consigo entender cómo cómo algo tan útil tan bello podemos hacer tanto daño todos los años queman nuestros montes los que más sin pensar en nadie nada salir de casa por la mañana para trabajar y oler a quemado la destrucción

Voz 33 40:12 esta sensación que escribía El musarañas

Voz 5 40:16 quedarte hipnotizado mirando un rato el fuego cuando te quieres dar cuenta llevas

Voz 4 40:22 horas

Voz 5 40:24 contaba Jonathan de Cantabria me da la sensación de que es la primera vez que lo escuchamos cómo algunos como metió

Voz 33 40:29 yo en esta primera media hora que se estrenan en este faro dedicado al fuego

Voz 4 40:34 hablaba de las fiestas de San Juan

Voz 5 40:37 la playa esa hoguera rojiza ese tiempo compartido con los amigos y luego hacía alusión a los montes quemados no levantarte abrir la ventana y oler a quemado a destrucción tenemos dos horas dedicadas esta noche al fuego pero no se nos olvida que tenemos un sueño

Voz 4 41:03 la vida arrastrado desde hace días y días que nos tienen llamas y que cada vez que lo ponemos arde el teléfono

Voz 35 41:12 a ver

Voz 4 41:15 bueno no sé la de cosas que hemos descartado ya las pusimos todas el domingo sabían cómo diez doce quince posibilidades y ninguna era así que vamos a volver a escuchar este sonido cotidiano que nos enviaban hace ya varios días que es este

Voz 14 41:53 el niño no dice siete insitió muy bien

Voz 4 41:56 y eso que habéis oído no es ni chicle Knicks siete

Voz 35 42:02 vimos claramente muy bien no es un kayak ni un trineo

Voz 4 42:08 un bingo yo que sé porque se ha dicho tantas cosas están bañando al al crío

Voz 1 42:19 no

Voz 35 42:21 si no hay agua de por medio esa sí que es una pista

Voz 4 42:32 eso no dice chicle no son máquina chicles novecientos cien ochocientos es un auténtico misterio

Voz 1 42:44 no

Voz 4 42:50 pero hay quién lo ha averiguado eh hay gente que yo conozco que no llamar programa pero que ya me ha dicho lo que hay una pista muy buena escuchamos el principio

Voz 35 43:02 lo ponemos otra vez Borja

Voz 14 43:17 muy bien

Voz 4 43:21 ahora vamos a dar paso al Gatopardo al que hemos invitado esta madrugada Alfaro porque queremos charlar con un montón de cosas

Voz 35 43:35 en el de Laser

Voz 4 43:39 qué tal buenas noches que ibas a creer que utilicemos contigo esta madrugada

Voz 1130 43:43 ardientes Corina

Voz 4 43:45 ardiente oscuridad que relación tienes con el mar

Voz 20 43:48 sí

Voz 37 43:49 pues sí

Voz 1130 43:51 supongo que claro mucha gente te dirá lo mismo no pero

Voz 37 43:55 mágica que diría que mágica

Voz 1130 43:57 me recuerdo yo sí de de de secano soy digo de dónde soy pues hacer lo fácil de Valladolid pero recuerdo la primera hay que fui al mar y cómo te encuentras con ese mar por primera vez me recuerdo o una noche de San Juan bañando me con mis amigos totalmente desnudos que disfrutando de esa libertad que el mar te da y quedarte de repente mirando el mar sentirlo o creer sentirlo no hay comunicarte con él el Marès

Voz 37 44:25 Spa es es tranquilidad

Voz 33 44:28 has hablado de Valladolid las mencionadas dicho soy de Valladolid pero tienes una relación con el mar de Málaga con Málaga especial sí

Voz 1130 44:37 si esto lo sabes tú porque Dome ha fichado por ahí no quiero decir porque es que es verdad que a lo largo de mi vida hay algo que me lleva hacia Málaga tengo muchísimos amigos de Málaga tuve una novia maravillosa en Málaga siempre que puedo vuelvo a Málaga cuando no voy de verdad lo echo de menos así es como de así si va en la semana que viene el mes que viene creo que en algún momento de mi vida acabar en Málaga ojalá porque francamente Málaga es una tierra maravillosa la gente malagueña es

Voz 33 45:05 me quitarse el sombrero si es curioso porque la gente Valladolid se suele tirar hacia el mar del Norte hacia Santander hacia la zona de Asturias

Voz 1130 45:14 es de Valladolid cuando yo era pequeño había la típica excursión que tú te podías coger el autobús yo me cogía el autobús con mi madre ibas en el día volvía entonces iban a la playa ese día no irá si es lo que más cercanos pilla entonces claro si si si es que fiesta

Voz 21 45:27 en el Cantábrico parodia porque

Voz 4 45:30 el Muriel ha elegido el pseudónimo ardientes

Voz 33 45:32 Nuria

Voz 1130 45:34 pues pues pensándolo por por el Nerón no del que venimos a hablar un poco esta obra de teatro que estoy interpretando ahora mismo que es totalmente ir a Nerón parte de la ida

Voz 37 45:44 ya

Voz 1130 45:45 hay ardiente oscuridad porque siempre que pienso en fuego a la vez que en teatro pienso en esa obra de de Buero Vallejo en la ardiente oscuridad que tuve la suerte de trabajar en la RESAD en la escuela

Voz 37 45:56 ah

Voz 1130 45:57 Superior de Arte Dramático de aquí de Madrid fue una una sólo hacíamos una escena de la obra pero en una escena que siempre me ha marcado mucho era una escena en la que son son los personajes son todos ciegos y entonces él empieza a hablar de la oscuridad de esa oscuridad que él siente y entonces se apagaban todas las luces y todo el público sentía esa ardiente oscuridad contiguo mientras si va hablando y me notaba una libertad cuando se bajaban esas luces Nos quedamos todos igual me había una libertad a la hora de expresar de soltar el monólogo maravilloso

Voz 33 46:24 también vamos a repasar contigo tu trayectoria hasta llegar a este Nerón me gustaría empezar por el principio daba clases de teatro

Voz 4 46:32 en el colegio sí sí sí sí

Voz 1130 46:35 pero es que de mi familia no tiene nada que ver con con lo artístico no no no tenido esa suerte no bueno es lo que toca no pero sí es verdad que cuando desde que era muy pequeñito en las clases extraescolares pues bien hacer teatro siempre he estado haciendo teatro allá en el colegio porque en cambio eran bastante de colegio en el colegio al que iba así como a los la adolescencia los catorce Así la profesora que tuve cuando cuando empecé con cinco años hacer teatro me llamo tenía un grupo amateur que se llama Mutis que sigue teniéndolo en Valladolid maravilloso y me dijo no te vienes hombre venga otra vez fue esa cosa de si si es que yo quiero hacer teatro hacer teatro hacer teatro pero nunca no se había esta cosa de claro en Valladolid yo mi familia es muy humilde no no tenemos mucho dinero entonces era como hoy cómo te va sea a Madrid no y tal y cuando llegó el momento empecé a estudiar Filología inglesa un año al acabar abarcó lo hablo de hace ya B y tres años creo madre mía pues creo recordarme o paseando por por sol con mi tía y sentir yo imagino que sentí la energía maravillosa que tiene en Madrid y lo que lo que para mí representaba no Madrid di las posibilidades que tenía yo como como actor y como persona decir qué estoy haciendo estudiando Filología inglesa no no veinte y entonces me fui a Valladolid cuando volví fui a Telefónica en esa época a las páginas amarillas de Madrid a buscar en la española María escuelas de arte dramático pero yo decía bueno me voy allí pero qué hago pues intento no hay desde la escuela de arte dramático pues conocerás a gente y así será parecido la RESAD

Voz 33 48:03 venías programa con una mano delante y otra detrás más o menos más o menos es lo bueno de ser veinteañero diecinueve años diecinueve años sí sí

Voz 1130 48:12 pero lo bueno es que te da te da becas

Voz 33 48:16 por ahí es por lo de yo pude bueno hay una cosa que me gusta mucho que has dicho en alguna entrevista ahí es que ser actor entrar en la RESAD también es una cura de humildad desde el principio enfrentarte a setecientos estudiantes que quieren también una plaza que luego va a suponer lo que significa la interpretación a lo largo de tu vida que siempre estar compitiendo entre comillas haciendo casting siendo el elegido no

Voz 1130 48:39 desde luego yo creo que ese fue mi casting más más brutal y a la vez más importantes no porque alguna vez sí que me lo he pensado si no hubiera entrado en la Resad que hubiera pasado pues no no veía otra posibilidad no por aquello de la beca y tal ir acuerdo fue uno de los años más supongo que lo habrá habido alguno también cañero pero setecientas personas para treinta plazas tuvimos que está yendo durante casi quince días cada día a la escuela como si ya estuviera es dando clase y a la al acabar el día te ponían un listado en la puerta con el que no volvía pero no no no no era el horror a tu estoy ibas a la lista bien no es caro pero con la persona que había asestado a lo mejor ya cinco días diez días veías que se iba entonces claro cómo se rompía el sueño en ese momento que luego el camino no tiene que ver luego hay gente que que no entro conmigo en ese momento y que luego han triunfado instan como actores trabajando muchísimo ya que no tiene nada que ver pero claro en ese momento si esto mundo no totalmente

Voz 33 49:35 vale muy vamos a hablar del teatro pero antes quiero que hablemos de tu trayectoria en televisión que muchos oyentes van a van a recordar y te van a reconocer vamos a escuchar tu paso por noche de fiesta que programa mítico de José Luis Moreno

Voz 2 49:50 hola soy el de la entrevista estancado de ponerle perdón si sucede yo le veía retiene una Chifa con sus datos para nuestro bicho

Voz 21 50:03 Daniel esta Kieran sketches que hacía años no se semana tras semana esto es mi escuela dos es decir yo te duele

Voz 1130 50:12 eso es de cuando estaba en la RESAD en tercero de la Resad entro en Noche de fiesta en risas y estrellas que fue antes y me tiré otros cuatro años y yo siempre digo que que conseguí la licenciatura de la Resad con cuatro años licenciatura de Noche de fiesta con otros cuatro porque era en escuela osea nosotros hacíamos una media de cuatro cinco sketches cada fin de semana en más todas las presentaciones y te lo daban el viernes y el sábado en directo a las once de la noche tenías que hacer este este sketch yo recuerdo soñar lo el viernes por la noche porque era un sketch en el que cambiaba las palabras en ponerle puede encantado de conocerle

Voz 21 50:43 claro era horrible claro era muy divertido ver hay vamos a verlo a través del al Alba mira cómo cambia también palabras

Voz 2 50:50 hola soy el de la entrevista estancado de ponerle sí sí

Voz 9 50:57 es celebrar claro

Voz 2 50:59 el debía reinar una Chifa con sus datos una chica para nuestra Richard sí sí sí claro que su nombre completo qué estudias y te dejan es como si Irán de yo pido si Valle moco

Voz 1130 51:13 yo era todo cambiado claro eran directo era bueno yo tenía claro en este caso aquí yo creo que tendría veinte veintiuno ya porque fue como el segundo año estaba Alfredo Cernuda ya hay sonando conmigo y compañero maravilloso pero fue una pasada bueno pasada ahí han nota notaste

Voz 33 51:27 popularidad

Voz 1130 51:29 gracias sí sí sí sí sobre todo hacia el final yo luego yo siguieron dos años más yo me fui un poquito antes de que acabara la noche de fiesta pero hay empezaron realmente están las de matrimonio empezaron los uno de estos sketches que que como otro cualquiera como este del cambiador de palabras podía haberse puesto de moda y haber hecho una serie fue los tres matrimonios tres camas en las que nosotros si va degradando el amor no a lo largo de ahí empezamos a partir de eso le acuerdo que esos sketches de de las camas teníamos picos de cuarenta a cuarenta cinco de audiencia a las doce de la noche del sábado sea era era brutal

Voz 4 52:04 lo del cuarenta y cinco audiencia es que de cien personas cuarenta y cinco estaban viendo ese programa Escenas de matrimonio

Voz 38 52:22 no recuerdo es mi cielo yo mejorado eres consciente del madre matices va calcinada bajo que te son cualquier cosa mira desde que han abierto este chino no hay gatos por la zona y las ratas han ido a quejarse a Sanidad

Voz 4 52:33 el principio de la comedia que se hizo

Voz 33 52:35 después quiere paz y no

Voz 4 52:38 una o sea de risa fácil cuando digo facilona los lo digo desvelado

Voz 1130 52:43 positivo o no que es simplemente una comedia no tiene pretensiones que te rías

Voz 4 52:46 con con un esto con con una escenografía muy básica se encima de una cama o sofá

Voz 1130 52:51 es totalmente los teatros que se hacía de Arniches de los hermanos Quintero es un poco esto Escenas de matrimonio estaba más elaborado claro la serie de Telecinco y era la época en la que estaba Cámara Café de hecho nosotros

Voz 4 53:02 entramos justo en el verano

Voz 1130 53:04 qué Cámera Café tenía que descansar era una cosa que íbamos a estar un mes dos meses no la cadena confiaba pero pero nunca se pensaron que fuera a ser el boom que fue de hecho Cámara Café estuvo como tres años sin volver a entrar porque nosotros llenamos ese hueco no fue brutal igual brutal brutal

Voz 5 53:22 qué te atrae del teatro Daniel

Voz 1130 53:25 pues supongo que es donde yo nací como actor y hay algo devolverá a mis raíces pero sobre todo es el público estas ahí te lanzas te das al público Easy yo creo que la tele si mueve masas cambia las cabecita está claro pero el poder que tiene el teatro yo creo que es mucho más brutal hay algo de cuando tú ves una buena obra de teatro que éste queda como

Voz 4 53:48 buen libro no hay algo que se queda poco

Voz 1130 53:51 Thomas interno no que la televisión que finales más consumo rápido no que está muy bien y que es necesaria hay que yo la disfruto también un montón haciéndola pero pero no sé

Voz 33 53:59 comunión con el público cuando cuando hiciste la importancia llamarse Ernesto fue tu madre haberte ahora latina fue Lina Morgan que Lina Morgan para nuestra generación para la tuya hay para la mía era un icono de la comedia vamos Cuéntame cómo fue esa experiencia

Voz 1130 54:19 es maravilloso fue yo creo que claro yo yo llamé yo había hecho ya la cena con con Flotats y Carmelo Gómez que fue muy arranque teatral digamos en en Madrid a nivel profesional que fue maravilloso por supuesto después Escenas de matrimonio me ofrecen ofrecen la importancia Ernesto en La Latina claro era la época en la que ella era la dueña de la lata

Voz 21 54:39 el estreno viene y mi madre mi madre Carolina More

Voz 1130 54:42 imagínate celeste no es un color sea todas las hay toda la gemela la tarjeta y hubo algo de sí de esa noche de estreno en la que de repente todo el público se pone de pie Yves a tu madre Yves a Lina Morgan Yves a tu madre mirando Lina Morgan que está aplaudiendo a su hijo y claro has mitómano no quiero decir yo creo que hay algo de que para mí el orgullo dijo sentir de que mi madre viera que yo si has conseguido algo es que claro todas estas cosas que es conseguir algo no no pero bueno

Voz 33 55:12 aquí apuesta que hiciste de salió de Valladolid de dejar la carrera me divierte a Madrid ingresarlo en la RESAD buscarte la vida y de repente veo un camino

Voz 1130 55:23 en aquella conversación que la verdad mira esa sí que no la recuerdo bien de mamá me quiero ir quiero ser actor déjame y tal y en el que ella porque además yo sé que ya no lo pasó bien quiere decir Mi hermano es mayor que yo o mi hermano ya se había ido de casa y cuando yo me voy de casa hay esa cosa de me quedo aquí solita ahí te vas no que es lógico porque todos los iconos tenemos que ir pero yo sé que ya le costó consta un poco el que yo me fuera tan lejos no y que de repente ese tipo de cosas yo creo que le llenan a ella al alma ese pequeño vacío que les puede dejar en algún momento

Voz 33 55:51 en este programa gira alrededor del fuego esta noche te hemos invitado a ti por la vinculación entre enero

Voz 4 55:58 el fuego pero que es el fuego para Haití

Voz 33 56:00 preguntaba antes por el mar que es el fuego

Voz 37 56:05 el fuego el fuego yo creo que son muchas cosas no pero sí me dices fuego

Voz 1130 56:11 energía quiere decir ahí algo de de buscar el fuego en mi de o de ir a un fuego a calmar me ha a sentir ese calor y ahí a vivir no es como vida hay algo tampoco lo veo negativo fíjate

Voz 33 56:25 es un éramos muy muy particular si es un héroe muy particular

Voz 1130 56:29 pero es un Nerón que yo creo que pocas veces se ha visto tan completo es decir te cuentan porque tú ves bueno ves diferentes historias au Peter Ustinov es maravilloso lo que hace por supuesto pero no te cuenta toda esa vida como su madre agregó abusaba de sexualmente desde que era pequeño y eso es lo que a él le hace que por momentos se vuelva loco termine matando la porque no quiere el poder pero su madre lo obliga cuando ya el tiene el poder dice hago lo que quiero pero su madre no lo que quiere es ella poder mandar entonces termina matando la y eso le crea él un trauma que de hecho Ángel Pina sigue apareciendo en la obra hasta el final en forma de fantasma y cómo se vuelve loco porque que realmente el pobre fue al yo creo que les superaron a las circunstancias

Voz 33 57:11 Daniel Muriel quién ha sido o es el faro de tu vida

Voz 37 57:16 mi madre yo diría que sí

Voz 20 57:19 es algo

Voz 1130 57:22 que cuando quieres paz cuando estás malito cuando siempre la llamas no siempre vas a verla siempre piensas en tu madre no supo que el día que nos falte cual que le falte pues pues ya dirá si es verdad faro maravilloso en la vida

Voz 11 57:36 muchas gracias por habernos

Voz 33 57:37 acompañado en el foro esta madrugada

Voz 9 57:49 no no debe teniendo claro a sólo nueve Arana fue hecha en toda la ciudad

Voz 4 59:33 lado de Bruce Springsteen para acompañar el final de la entrevista Daniel Muriel este Nerón que está de gira por España que tendrá al teatro Bellas Artes a finales de marzo

Voz 5 59:54 mención a este momento en el faro Eladia buenas noches

Voz 21 1:00:00 hola qué tal la que hacían tienes con el fuego la día

Voz 39 1:00:10 bueno pues el fuego simplemente me gusta me relaja pero realmente no sean salgo las hogueras de San Juan Ny y cosas así lo demás me da más admiro que otra cosa

Voz 21 1:00:24 ha salido a la oye decir relajante en las otras partes

Voz 22 1:00:27 te has ido a ver a Oriente que decía no se trata de decir qué piensa uno cuando mira el fuego sino precisamente no piensa

Voz 39 1:00:38 en rueda Hans pero el fue bueno una chimenea se relajan pero puede ser también muy estresante tiene otras circunstancias pero bueno en bien

Voz 21 1:00:51 es relajar lo vamos a poner vamos a verlo

Voz 40 1:00:54 bueno luego están todas esas metáfora

Voz 22 1:00:56 las no relacionadas con el fuego y la pasión

Voz 21 1:01:00 Interior avivar la llama sí pero la diana

Voz 22 1:01:09 estamos en un sinvivir con el asunto el suena la vida

Voz 39 1:01:13 pues a ver si hacer todo yo no sé me parece que estaba bastante claro me parece que son unos Pochettino de juguete de atracción que les das primero para todas y luego empatan sueldo

Voz 22 1:01:26 no obstante parece que están jugando a los coches no vamos a escucharlo Borja junta si a ver

Voz 14 1:01:37 entiendo que ese es el mecanismo no hay billete

Voz 21 1:01:49 en la día sí es eso

Voz 2 1:01:54 sí

Voz 21 1:02:01 esta cuando los coches están jugando

Voz 39 1:02:05 hace mucho que me había parecido pero llamado esta noche lo advierte a ver si lo dice alguien como dices que hay agua no hay nada pues mi hijo también me pareció lo de lo del bingo sea

Voz 21 1:02:19 bueno el bingo parecía completamente

Voz 39 1:02:22 sí también dices mira de agua amigos bingo yo pues eso

Voz 22 1:02:26 que es que el bingo parecía en el en el monte

Voz 21 1:02:28 en el que el oyente describe que cae la bola que el niño dice el siete y luego yo me dedico no no dice siete de chicle es una es una máquina de coger chicles

Voz 4 1:02:41 no no estar jugando a

Voz 21 1:02:44 con nosotras y si ellos lo describen de tramar si vamos a escucharlo lo que dice el oyente que no sí

Voz 4 1:02:51 lo enviará a ver

Voz 14 1:02:53 estamos jugando muy bien pues este es el sonido qué hacemos cuando Eloy yo jugamos al parking muy bien

Voz 21 1:03:10 al parking con los coches claro que tú hablabas de los que echas un poquito para atrás y luego lanza si caen no sí bueno Eladia pues qué bien cómo te sientes

Voz 25 1:03:21 a la ganadora

Voz 11 1:03:28 para ello que viene vamos a traer unas chapas o yo que es de un regalito aunque sea simbólico

Voz 25 1:03:36 bueno Eladia muchas gracias a vosotros buenas noches

Voz 4 1:03:45 Eloy está jugando con su padre a los coches en un párking mira de nosotras comprobamos el sonido pusimos en Internet el ruido que hacen los parkings de juguete para niños y exactamente ése es el ruido lo que pasa que parece tantas otras cosas bueno veinticinco minutos para llegar a las tres de la madrugada a las dos en Canarias casi desde el principio estamos hablando de lo importante que ha sido el fuego en la historia de la humanidad marcó un punto de inflexión determinante cambió nuestra forma de vivir pero quién lo explica siempre muy bien es Nacho Ares nuestro compañero de SER Historia Nacho qué tal buenas noches a Alfaro

Voz 21 1:04:31 cómo estás

Voz 22 1:04:33 a ver pensamos en el principio del fuego provocado por el hombre nos imaginamos a alguien tocando dos piedras o juntando dos palos fue así Nacho