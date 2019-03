Voz 2 00:00 Corcuera Torres sí

Voz 3 00:39 qué tal buenas noches es la una y media y las doce y media en las Islas Canarias en lo de decir buenas noches en este programa empieza a quedarse un poco corto

Voz 4 00:51 soy Salva buenos días desde Australia

Voz 5 00:54 el mar buenas noches te habla Ángel de Guinea Ecuatorial

Voz 0098 00:57 soy mayo es hablo desde México aquí son las ocho de la tarde

Voz 6 01:01 bueno si eras falleros y falleras

Voz 7 01:04 César os hablo desde Rusia a buenas noches floreros desde Dublín Paula

Voz 0127 01:09 soy Damián yo os llamo desde tanto ante el Supremo

Voz 4 01:11 en los Estados Unidos un abrazo a todos Guille desde Suecia saludos desde la ciudad de México soy Paula la arquitecta Negrín

Voz 8 01:18 tan grande de estos meses hemos recibido mensajes notas de audio

Voz 3 01:27 de medio mundo hemos escuchado este pequeño ejemplo pero tenemos también de Nueva York de Roma de Edimburgo de Ciudad Juárez

Voz 8 01:34 de de Miami de Tánger hemos

Voz 3 01:38 lo llamadas desde Suiza desde China como aquel oyente que Nos llamó desde el aeropuerto de Pekín así que llevamos un tiempo pensando en hacer un faro sobre el concepto vivir fuera los que os fuisteis para estudio dar o por trabajo o por amor o por curiosidad o por vuestro espíritu aventurero o escapando de algo o buscando una vida mejor

Voz 9 01:59 eh

Voz 3 02:07 no es fácil salir de casa entendiendo casa como es el lugar en el que uno tiene sus raíces donde está su gente su familia y sus amigos

Voz 4 02:19 la guerra maleta cerrar la puerta

Voz 3 02:21 viajar a otro sitio donde tienes que abrir otra puerta de otra casa donde uno tiene que construir de nuevo y aprenderlo prácticamente todo desde el idioma hasta dónde comprar el pan

Voz 10 02:38 vivir fuera es aprender

Voz 11 02:40 es conocer es empezar

Voz 3 02:43 creer que todo puede ir a mejor es soñar con progresar descubrir costumbres tradiciones culturas distintas pero también es echar de menos añorar tener morriña o sentirse solo aunque uno esté rodeado de un montón de gente esta noche os preguntamos a los que estáis en otro país o en otra ciudad que no es vuestro ni la vuestra donde porque como es el entorno ahora cómo es nuestra vida cotidiana que echáis mucho de menos como hacéis cuando tenéis eso morriña si os gustaría volver que es lo mejor que es lo peor que es lo primero que hacéis cuando regresaba por ejemplo por vacaciones cuál es vuestro mejor reencuentro a los que no había sido nunca como lo imagináis si os hubiera gustado hacerlo vivir en otro país con otra gente por ejemplo si tenéis un familiar o un amigo o una pareja viviendo fuera cuantos acordáis de él que hacéis cuando vais de visita que os sorprende que os gusta que no cuántas veces os llamáis o cuántas veces esos papeles al día el teléfono es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno el directo es el novecientos cien ochocientos porque ya sabes que anoche una oyente Eladia agregó por fin el suena la vida sigue tenemos hoy uno nuevo y la canción de entrada de esta madrugada la elige Irene nuestra compañera de caería del faro que está estudiando Periodismo

Voz 0098 04:13 buenas noches floreros soy Irene M

Voz 0793 04:16 capaz de amigos cada vez que una de nosotras tiene que marcharse lejos hacemos una pequeña reunión y escuchamos cuando me vaya de Melocos además de ser una canción que expresa perfectamente lo que se siente cuando tienes que decir adiós a tus seres queridos es una manera de mantenernos a todos

Voz 0098 04:32 dos por qué cada vez que la escuchamos no está acordaban lo son los de los otros buenas noches

Voz 14 04:45 nunca pensé yo te cambia la vida gas

Voz 15 05:00 nada ha

Voz 14 05:03 la te cambia y no piensa ir a

Voz 15 05:18 mira tú tantos acuerdos en todos los puntos

Voz 16 06:22 ya era Ana

Voz 0098 07:39 hola buenas noches mi nombre Scarlett soy de Burgos pero llevo casi dos años en Alemania en la verdad que estoy muy feliz aquí me he adaptado muy bien en Alemania también porque tengo la suerte de que mi hermano vive en Múnich bueno esto me hizo las cosas mucho más fáciles a la hora de venir creo que para mi familia también es importante que estemos los los dos hermanos juntos estamos mucho más tranquilos yo creo lo que me me gusta vivir aquí es que bueno he conocido a mucha gente que también es de fuera que éste tuvo que ir hemos creado como una pequeña familia y la verdad es que al no tener a nuestras familias cerca pues los apoyamos como tal algo gracioso hay algo que me he llevado de todo este tiempo aquí es que me estoy dando poco a poco una de las costumbres que tengo es que soy incapaz de entrar con zapatos de calle en casa los tengo que dejar siempre fuera igual son obligó a mis visitas de España hacerlo también y cuando voy a España pues también lo hago y creo que mi familia está bastante contenta por esto bueno sí tengo que decir lo que más echo de menos es obviamente a mi familia a mis amigos lo típico la comida obviamente hay buena lo que más me gusta de vivir fuera es volver a Burgos a mi ciudad Iber que nada ha cambiado que mis amigos son los de siempre es que aunque estemos a dos mil kilómetros de distancia hizo lo nos veamos dos veces al año es como si no hubiera pasado el tiempo un beso a todos y enhorabuena por el programa

Voz 19 09:11 eh

Voz 20 09:13 buenas noches yo soy Diego yo soy Juan llevábamos dos meses viviendo en Sidney en Australia y bueno para mí vivir fuera significa la valentía de haberlo dejado todo para irse a la otra parte del mundo vivir la aventura con la que siempre he soñado para mí es un poco también lo que dice Diego un poco también encontrarme a mí mismo Isaac ver qué camino coger nada un saludo a todos desde aquí les decir de dos

Voz 21 09:51 hola Mara debido a las dificultades laborales para ejercer imprecisión en España tiene que salir a Latinoamérica fueron los tres mejores años de mi vida si lo llego a saber me hubiera ido antes

Voz 0098 10:11 noches para nada de vivir fuera la cabeza hasta me va automáticamente a Edimburgo que es donde vive mi hermano mellizo donde lleva un año y medio lo que ha supuesto para mí tener una relación muy diferente con él aunque muy cercana pero no ha obligado a a tener otras formas de comunicarnos mantenernos al

Voz 4 10:43 hola Mara equipo barreras soy quilla desde los bosques de Suecia

Voz 22 10:48 siempre digo que vivir fueras como no ser de ningún sitio ya que dejas lejos tus lugares y a tu gente para adentrarse en un territorio desconocido y misterioso que nunca será realmente el tuyo se vive entre la nostalgia de lo que te hace sentir la comodidad en mi caso de un sitio donde la vida prácticas fácil y las social hay que inventar la cada día el tiempo pasa a la misma velocidad a la que no idealizar lo que quedó atrás y hay que hacer un ejercicio constante y muy sano de apreciar lo que uno tiene es una experiencia emocional muy intensa que te enseña a respetar a los demás ya no juzgar tanto el origen de las personas sino la calidez aunque hablando de calidez lo que sí se echa de menos en el norte más que el jamón es ese sol del sur que tanto calienta por fuera por dentro

Voz 19 11:39 buenas noches a todos

Voz 8 11:47 ya habéis han llegado audios de de medio mundo

Voz 3 11:53 siguen llegando porque a estas horas además hay mucha gente despierta el whatsapp es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno Nos decía Carla que es de Burgos y está en Múnich que lleva allí dos años que es está Alemany Sando y dejaba esto con lo que mucha gente se va a sentir identificada al no tener a la familia vas creando una familia en ese lugar luego este oyente que sólo nos ha dicho estuve tres años en Latinoamérica si lo llego a saber me voy antes Claudia tiene a su hermano mellizo en Edimburgo estamos descubriendo otra forma de relacionarnos y luego este audio que nos ha llegado a dos bandas desde Sidney Australia de Diego de Juan que lo hacían a medias uno decía lo más importante la valentía de dejarlo todo el otro yo me he encontrado a mí mismo después Guille que nos ha llamado más de una vez desde los bosques de Suecia Nos ha dejado algo muy llamativo no dice la vida fuera hay que inventar la cada día es una experiencia emocional entre las cosas que me ha enseñado es que ya no valoró el origen de las personas sino la calidez de las mismas Nuestra primera invitada es María Blasco es alicantina y actualmente es la científica española más prestigiosa del mundo doctora en Bioquímica y Biología Molecular desde el año dos mil once dirige el CNIO el Centro de Investigaciones Oncológicas un centro de referencia internacional y la hemos pedido que nos acompañe porque ella también se fue

Voz 1812 13:44 a vivir fuera María Blasco qué tal buenas no

Voz 3 13:46 es

Voz 1431 13:47 hola buenas noches me encantaba estar aquí cuando fue

Voz 1812 13:50 mira vez que hiciste irte a estudiar fuera o a vivir fuera

Voz 1431 13:56 bueno realmente me fui a vivir fuera después de terminar mi tesis doctoral la hice aquí en laboratorio Margarita Salas la siguiente fase la verdad científica hace una lo que se llama un post doctorado que es básicamente una especialización donde uno elige un tema científico ya que se quiero dedicado especializa yo subirme a Nueva York a un laboratorio muy famoso que hay en Long Island cerca de Manhattan

Voz 24 14:22 allí eso bebiendo cuatro años ya sabía hablar inglés María

Voz 1431 14:26 pues la verdad es que sí que sabía hablar inglés porque en el laboratorio donde hice mi tesis pasaban científicos extranjeros si tenías ocasión de de practicarlo también con ellos pero realmente cuando llegue a Estados Unidos porque claro él es americano es diferente del de aquella estaba habituada ya habido muchas expresiones mucho mucho incluso no utiliza que que al principio no me enteraba pero tengo una muy rápida gente pues ya lo lo cogí no

Voz 1812 14:54 cómo recuerdas aquella etapa aquellos cuatro años

Voz 1431 14:57 pues para mí fueron unos años muy felices la verdad es que me pareció fascinante vivir en Estados Unidos una cultura muy diferente a la nuestra los americanos son son muy cercanos que acogen rápidamente la verdad es que lo pasé muy bien también tuve ocasión puede actuar con europeos muy bien general es científicos de todo el mundo estábamos trabajando en el mismo sitio no lo cual para mí también no sólo es que conozco de Estados Unidos no coger haber investigado veo de muchos países duermo porque estábamos pueden jamás al mismo sitio

Voz 1812 15:29 claro porque supongo que unos enriquece bebé de un montón de fuentes no

Voz 1431 15:35 claro efectivamente para mí fue el descubrimiento Nueva cultura es vivir en Estados Unidos va todo a una velocidad mucho más alta se aprende también en el mundo de la ciencia donde yo estaba para hacer más atrevido a tener más autonomía soy más independiente y la verdad es que lo lo disfruté muchísimo y que echaba poco a mi país no la verdad es que me lo pasé muy bien

Voz 1812 16:00 María está pensando que igual aquí no canta sevillanas baila cuando te vas fuera estás deseando hacerlo

Voz 1431 16:08 a mí eso me pasaba a mí me has hecho muchas veces lo comentábamos algunos españoles que la verdad es lo que nos gustaba era más bien digamos se eternos la cultura americana conocer gente de otros países sí que es verdad que no pues en Nueva York que Manhattan pueden cuando pasaban artistas españoles no voy intentábamos siga veo cosas Xetra pero más no es cuestión de enseñar a los colegas norteamericanos no cosas de de nuestra cultura pero realmente cuando cuando estuve allí a mí lo que me nunca aprender cosas nuevas si de alguna manera poder comunicarme a amistades con con con gente de EEUU no hay otros países que estaban allí también

Voz 1812 16:54 el esos de esos ya está

Voz 24 16:56 pero da por supuesto

Voz 1431 16:59 ha sido una casa amigo y por supuesto que dice tortilla de patatas y bueno era divertidos no de hecho en Nueva York había un un sí quiero que era que estaba en la calle catorce que yo no sé si existe ya pero como un sitio español así como muy antiguo muy otra época y también ahí se podían comer a unos platos españoles auténticos no porque ahí la comida cuando es comida española de Estados Unidos la gente se confunde con comida mexicana tiene una especie de cacao mental pero creo vamos a ver la comida española que es diferente dando así

Voz 24 17:30 María tú te vas para desarrollar tu trayectoria

Voz 1812 17:33 como científica lo haces pensando

Voz 24 17:35 ingresar

Voz 1431 17:38 al principio cuando cuando me fui y me fui pues al aventuras no realmente yo sí que tenía la idea de regresar no no no me iba digamos sin saber cuándo iba a volver a sí ahí pinito no pero sí que mi intención era pues después te haces una estancia postdoctoral que pues buscan oportunidades aunque no tenía tampoco ninguna prisa no lo que ocurre es que en cuatro años pues la verdad es que no es pues bastante bien publique trabajos bastante bastante buenas y entonces pude sacar una una plaza de funcionaria en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y eso fue realmente el camino de entrada no no lo que tenía claro es que no quería volver a cualquier costras y volvía era ya pues con un trabajo que me apetecía era que me gustara no porque la verdad es que me EEUU estaba muy a gusto

Voz 1812 18:26 en un en el mundo de la Ciencias habla muchísimo de la fuga de cerebros que piensas con respecto a esto

Voz 1431 18:32 pues yo creo que hay dos cosas diferentes una cosa es de esta etapa de formación que que que todos los científicos del mundo da igual el país no tenemos que hacer normalmente pues uno elige laboratorio El Mundo que trabajan ese tema que es más puntos él se va allí no esto lo hacemos los españoles lo las Alemania en los ingleses japoneses todo el mundo no es lo que sí que es importante y eso yo creo que no es jugar de cerebros esas especializaciones nunca de malo que sí que es jugado el cerebro es cuando cuando realmente esas personas que no pueden volver a super a su país de origen es al país de origen no hay oportunidades no hay trabajos no hay mecanismos para incorporar estos científicos que has estado especializándose fuera eso sí que es una fuga de cerebros au una incapacidad para recuperar digamos la gente que has formado no al máximo

Voz 1812 19:21 la crisis atizó con fuerza no ha a la ciencia a todos los a todos los sectores pero quizá de la Ciencias habló mucho se nota recuperación la gente está volviendo hay futuro aquí para los científicos españoles

Voz 1431 19:35 no yo digo que veo que la ciencia española tienen mucho nivel hay centros de investigación que están entre los mejores del mundo no es de Investigaciones Oncológicas pues estamos como el primero de Europa el cuarto del mundo en cuanto investigación sí que es verdad que la crisis económica ha hecho que hubiera menos dinero para la investigación también más dificultades para recuperar talento no talento y traer talento extranjero a nuestro país porque había

Voz 24 20:00 ha habido muchas restricciones a la contratación por eso sí

Voz 1431 20:02 de personal científico esa ha sido algo muy difícil hacer estos años recuperación yo diría que muy muy lentamente yo creo que tendría que haber una recuperación mucho más rápida de lo que estamos miran porque si bien es verdad que la economía va bien estamos en otro momento digamos eso todavía no se ha reflejado en un aumento claro de la inversión en ciencia el vieja algo que que debería de ocurrir que si no así que nos vamos a ir quedando atrás las fincas españolas ha mantenido un nivel muy alto porque había mucha calidad pero claro es si esto no se corrige rápidamente esta diferencia de de financiación pues vamos a perder posiciones

Voz 1812 20:40 María Blasco directora del CNIO muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada hablando este concepto vivir fuera te esperamos aquí alguna noche para que estés con nosotros charlemos sobre tu trayectoria

Voz 1431 20:55 encantada muchas gracias ha sido un placer gracias

Voz 3 20:58 haría

Voz 25 21:03 sí me encontrar encima de Lope eh

Voz 3 21:36 esta canción que estamos escuchando forma parte de la banda sonora de la película Vicky Cristina Barcelona que algún oyente nos ha recomendado para esta madrugada en el Faro rodada en el año dos mil ocho dirigida por Woody Allen protagonizada por Javier Bardem Penélope Cruz y Scarlett Johansson nos recomiendan una escena en la que se ve claramente la diferencia de culturas también los problemas que muchas veces da el idioma es una escena de los tres protagonistas medio en español medio en inglés por esta película Penélope Cruz ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto

Voz 4 22:27 Festina iba a bastar con nada fui niña es para que te puedan a jugar sabía que no iba a jugar y no nos jugado sabía nada y me explique si Canobbio estando satisfacción mis manos a su mayores Levante Edano aquí no hay

Voz 26 23:17 mira es una herida

Voz 4 23:24 cállate ya es simplemente que no con todo el peso lo adecuado el día que encuentra adecuada que no somos ni tú ni somos dio pues toda esta cosa suya no encontrar la tranquilidad y la felicidad

Voz 25 23:40 no

Voz 8 23:47 la verdad es que estas penales están los tres

Voz 4 23:52 la interpelación magistral pero Penélope Cruz y Javier Bardem apañados entre el inglés y el español con esa discusión

Voz 3 23:59 la una muy buena recomendación a quién la querido traer Alfaro y ahora sí que voy a pedir que escuchó con atención esta nota de odio que no ha llegado a cien muy poquito

Voz 24 24:11 desde Bristol

Voz 27 24:14 esta noche estamos escuchando el podcast del Faro mientras cenábamos y cuando hemos oído el tema que vais a tratar esta noche nos hemos quedado todo callados vivir fuera esos somos nosotros lo que sí cuando vives fuera no lo conoce hasta que no lo vives lo que no famoso fuera tenemos algo en común cierta inquietud que nos impide quedarnos nuestra área de confort que no gusta ir más allá pero cuando estás haya reconocido admite lo bueno del hogar del área de confort no conozco a nadie que viva fuera no piense en volver alguna vez cuando oye fuera tiene muy tsunami de sensaciones aquellas que te encantan de vivir diferente de conocer nueva gente de Nueva ciudades nuevas experiencias pero tan

Voz 0127 25:00 mi Info supuesto tiene ese sentimiento tan fuerte

Voz 27 25:02 arde menos echar de menos a echar de menos a tu madre padre a amigos fue evitar emocionarme la comida no las costumbres además en mi vida he arrastrado mis hijos mi marido realidad oírme mudamos por darle a los hijos a los niños una nueva experiencia que pero qué valor en cuando sean cuando sean mayores sé que le he quitado de conocer nuestras raíces a los amigo fui no esperaba emocionarme pero poco quitarlo pues le he quitado de vivir con los abuelos lo primo la fiesta las risas pero también San lleva otras cosa algo muy bueno es que nos hemos unido mucho nos hemos hecho una piña súper fuerte y lo mejor de vivir fuera volver de vacaciones que bonito una fiesta me encanta bueno soy fan María Luisa una era diurna porque me encanta dormir hice lo que trasnochar pues a Guardiola de mece me toca trabajar por la noche y no lo mío así consigo mucho mucho cuando salgo de trabajar me pongo ska hacer reír llorar emocionarme muy camina casa gracias a todos los que hacía el programa soy María desde Bristol María porque en este país no entiende que tengamos nombre compuesto así que entre los muchos cambios que hay que hacer por vivir fuera es cambiar mi nombre aunque soy María Luisa aquí me he convertido en María un beso

Voz 0055 33:39 el vuelven de entre discriminar a partir de este jueves Podium podcast com

Voz 8 33:45 hablas

Voz 36 33:49 eh eh

Voz 19 33:56 y con Torres

Voz 36 34:04 sí

Voz 19 34:06 no

Voz 14 34:14 eh

Voz 19 34:32 sí sí

Voz 14 34:37 sí

Voz 8 34:43 dos y cinco de la madrugada

Voz 3 34:45 una hay cinco en Canarias estamos esta noche hablando en el faro acerca del concepto vivir fuera

Voz 19 34:56 llenábamos al informativa

Voz 8 34:57 con

Voz 3 34:59 lo que nos contaba María Luisa que está en Bristol

Voz 8 35:04 se fue con su familia que decía yo sé que a mis hijos les ha separado

Voz 3 35:10 sus raíces de sus abuelos de las risas de los amigos pero estoy segura de que merecerá la pena

Voz 8 35:23 esta canción se titula Home

Voz 3 35:26 porque los anglosajones tienen una palabra para definir la sensación de echar de menos el hogar cuando estás lejos se conoce como Home Basic cuya traducción literal sería estar enfermo de hogar esta palabra sirve de título a una de las canciones más populares del dúo noruego Kings of Convenience que transmite a la perfección esa sensación de alguien que viajó lejos y quemó todos los puentes para perseguir un sueño y ahora anda buscando algo nuevo a lo que poder llamar hogar convive con esa constante sensación extraña que llamamos nostalgia

Voz 14 36:12 eh

Voz 19 36:22 eh

Voz 14 36:30 eh

Voz 8 36:33 la FAR era

Voz 22 36:34 sí soy Chus ya lo desde Dublín quería agradeceros que estáis tratando este tema vivir fuera que por lo menos en mi caso hace que me sienta un poquito más cerca de mi tierra llevo viviendo en Dublín casi catorce años desde que en un momento en el dos mil cinco decidí que quería aprender inglés en condiciones para tener mejores opciones así es que lo dejé todo recogen bártulos y me puse rumbo a la isla esmeralda la idea original era estar entre uno y dos años hasta adquirir un buen nivel de inglés pero cuando en dos mil ocho me replantee el volver a España la terrible crisis económica acababa de estallar ya final decidir que la mejor opción era quedarme donde estaba puesto que tenía un buen trabajo que permitía hacer todo lo que en España era impensable vivir de manera independiente viajar estudiar salir de vez en cuando vamos tener una vida digna

Voz 4 37:25 la vida en Dublín me ha tratado bien

Voz 22 37:27 aunque fue muy difícil adaptarse al clima lluvia lluvia y más lluvia Irlanda es un país maravilloso lo llevo siempre lo llevaré en mi corazón

Voz 0098 37:36 con porque me ha dado muchísimo buenas noches floreros buenas noches galeras Meso Omara loncha

Voz 14 37:51 eh

Voz 0098 37:55 para mí vivir fuera es dualidad es tener ganas de comerme una tortilla nunca chupo yo nací aquí en París misma haber francesa bien padres español y me fui a vivir a Madrid cuando tenía siete años luego nos quedamos allí viviendo diez años entonces es una ciudad muy importante para mí toda mi infancia está en Madrid forma parte de mi eh luego la mayor parte de mi familia está viviendo en Asturias en Gijón entonces es cómo es como mi refugio son mis raíces me gusta muchísimo Asturias Ibo de cada vez que puedo o dos o tres veces al año ir lo curioso es que cuando me preguntan que si me siendo más española francesa pues para mí es como elegir entre papá mamá no no se puede ir Yves la verdad es que me siento más que nada profundamente europea porque me siento a la vez de los dos países para sus culturas y a la vez de ninguna y creo que el hecho de vivir fuera me me ha hecho pues enorgullece Hermes de esa doble personalidad que vive en mi ir y qué cultivo cada día

Voz 19 39:02 eh

Voz 14 39:03 no

Voz 0098 39:11 hola floreros soy Marta

Voz 22 39:13 hola quiero contar así un poco por encima la experiencia de vivir fuera sede Bilbao pero por razones laborales en el de mi ex marido hace veinte años me trasladé ochocientos kilómetros al sureste de mi ciudad natal ya cabe en la ciudad de la moral si esa Alcoy quiero decir que vivir fuera de tu ciudad creo que tiene sus contradicciones me explico si lo haces por razones ajenas a tu voluntad puede resultar triste porque te aleja de la familia amigos de tus raíces pero al mismo tiempo es enriquecedor porque al revés que tu pueblo o ciudad no es el ombligo del mundo y te abres a otro entorno a otras culturas a un nuevo clima gastronomía yo al principio sobre todo en los primeros años porque me chocaba más comentaba a mis amistades que es curioso la cantidad de cosas que nos separan entre comunidades por ejemplo la diversidad en las comidas típicas porque no tienen que competir la paella y el bacalao porque las dos comidas están tremendas es que pues eso que que cuando sales de tu hábitat te das cuenta de toda esa diversidad y aprendes a valorar quién

Voz 0098 40:33 no sólo lo tuyo es lo más bonito de lo mejor y sentir eso lo puedo asegurar

Voz 4 40:38 es grande Gabón bona nit

Voz 19 40:41 eh

Voz 36 40:47 eh

Voz 37 40:52 hola mi nombre es el Guerrero del Antifrau hace nació en el otro hemisferio a más de diez mil kilómetros mi estirpe se reparte en tres continentes donde he vivido siempre sido extranjero Isabel lo mejor ahora cualquier parte del mundo es mi hogar

Voz 8 41:11 muy buenas noches

Voz 19 41:24 eh

Voz 38 41:29 en Liga con esa dualidad

Voz 27 41:32 París Madrid Marta con la suya Bilbao al COI el guerrero de la Antic frase diciendo que Dónde está el corazón está el hogar hay aquí

Voz 1812 41:45 un oyente que escribe en Twitter que se ha puesto de apodo el busca refranes lleva ya unos días escribiendo nos yo he escrito esto esta noche me ha costado un poco más encontrarlo refranes pero están aquí

Voz 27 41:57 quién nos aventura no pasa la mar donde está el corazón está el hogar lo dice y esta sentencia deshicieron donde quiera que se esté bien allí está la patria buenas noches faro filos

Voz 3 42:13 bueno tenemos un suena la vida nuevo ayer por fin Eladia resolvió que llevamos arrastrando desde hace un montón de días ese padre y ese niño para los que no estuviera era

Voz 32 42:27 estaban

Voz 3 42:29 cuando al párking y eso que sonaba hay que confundimos con un calla con una bola de bingo con una máquina de chicles era un cochecito

Voz 19 42:41 Rolando

Voz 3 42:43 parking

Voz 19 42:46 todo el área

Voz 3 42:52 sí tenemos uno nuevo así que preparados listos

Voz 32 42:57 ya

Voz 19 43:31 que suena

Voz 3 43:36 novecientos cien ochocientos por cierto hay aquí algunos oyentes que estás diciendo que hay problemas en el envío de los audios del whatsapp es verdad estado parado durante la tarde pero ya se activó a eso de las nueve de la noche nosotros fuimos un pequeño parón mientras recibíamos los que nos habéis ido enviando durante el día pero hemos conseguido escucharlos todos y grabar los así que si crees que sabes que ya está aquí ahora damos paso al Gatopardo que nos va a acompañar durante los próximos quince minutos

Voz 19 44:11 todo Pardo en la SER

Voz 3 44:21 qué tal buenas noches que seudónimo vas a querer que utilizamos contigo durante esta madrugada

Voz 24 44:32 qué relación tiene este imbécil con el mar

Voz 30 44:37 nacido en una isla me criado junto al mar y tatuada una cañería que una caña ella es para los que no son de la zona de caracola de Mar Cañellas también nuestro eh cómo se gentilicio popular de la gente de San Fernando de la isla de de Camarón caña ya somos Cañellas hay un disco de Niña Pastori que sea ella porque ella también en allí

Voz 1812 45:10 cómo es nacer en la tierra de Camarón

Voz 30 45:13 la verdad que con el tiempo se se aprende que porque ella pequeño Camarón vivía por supuesto hay yo no lo detenía tanto tanta devoción como como con el tiempo ha teniendo no la verdad es que en Granada Mona o la mucho vivías en casa con tus hermanos también con tu tía sí que era tu tía ay cómo es y cómo es vivir en porque uno a veces viven con los abuelos pero vivir con una tía pero tampoco está nada para mí porque como lo he vivido desde que nací me entiendes la hermana de mi madre que que cómo se casara a mi padre se fue a vivir con ellos y ahí sigue todavía con sus noventa y dos años que va a cumplir ahora la semana que viene de hecho muy bueno pues para había sido como no decía Ziganda madre porque mi madre siempre ha estado ahí pero ha sido una ayuda que ha tenido siempre oí una persona para mí muy normal me extraña que con su tía

Voz 1812 46:14 como era como era el sitio en el que jugabas cuando era pequeño era una plaza era la calle que era

Voz 30 46:21 era la calle yo siempre me he jactado de ser muy callejero y de hecho muchas cosas que luego hecho en vida profesional han sido callejera también no he sido reportero la calle tenido una banda de de música callejera hecho teatro en la calle se pasa en la calle en el metro pero de pequeñas y jugaba muchísimo la calle en la en la plaza eran al lado de mi casa teníamos ahí nuestro Reina

Voz 1812 46:47 un músico actor autor porque Alex O Doherty se ha puesto imbécil de seudónimo

Voz 30 46:56 porque es un hombre que me ronda la cabeza durante desde hace mucho tiempo creo que es el nombre quiere quiero poner un espectáculo en un futuro no muy lejano porque ese nombre también de una canción que que sale en nuestro primer disco ir porque es un de hecho tengo ese nombre es una lámpara que me hice construir en esta en mi casa todo el día haciendo me lo recuerda

Voz 1812 47:19 no dices imbécil de dónde viene su apellido o Roger TIM

Voz 30 47:25 a mi familia procede de Irlanda del norte de Irlanda de un pueblecito muy pequeño que se llama bunker Ana en el condado de Donegal Mi la familia de mi padre fue una historia muy larga y muy interesantes pues fueron tres hermanos que sacaron huérfano así por mediación de un tío suyo que era que era un sacerdote los llevó con él a Cádiz precisamente en mil setecientos noventa ida esos tres hermanos uno de ellos resumiendo la historia fue que acabo de descendencia Sara izaron en la Marina de la Armada española hay uno de ello fue acabo tenido descendencia de ahí venimos todos en realidad a todos los Berti que hay en en San Fernando en la provincia de Cádiz y alguno ya aquí en Madrid porque se acabaron vendiendo aquí pues procede de de aquel de John

Voz 1812 48:14 yo Alex a ti te gustaba mucho baloncesto no

Voz 30 48:19 alguna vez has dicho que tu vocación de pequeño

Voz 1812 48:21 yo era jugar a baloncesto me me

Voz 30 48:24 pese frustrada yo ha sido muy bueno yo tuve fue a esos niños que que se lesionaron viendo la medalla de plata de Los Ángeles ochenta y cuatro yo tenía nueve años once años tenía hay ahí dentro la fiebre del baloncesto y la verdad es que pasó pero llegó un momento dado el que me di cuenta de que no iba a vivir de eso y además se me mezclo a ella justo al final con con mi verdadera vocación que era la de actuar Si bueno pues el baloncesto ha sido una cosa que me ha gustado mucho y que me sigue gustar no me gusta más jugar lo que que verlo últimamente la verdad hasta que he conseguido mi pequeño sueño que era tener una cada cita en mi casa de ello de desahogo de vez en cuando tirándome algunos tirito con eso me quedo tranquilo

Voz 1812 49:09 qué pasó en un campamento de verano en Chipiona que que has dicho alguna vez eso sí que descubrió me vocación

Voz 30 49:17 nada me revelación revela una epifanía pues si en realidad yo tuve la suerte de aquella época de pequeño ir a muchos campamento cuando varios campamentos de verano que organizaba la Junta de Andalucía pues eso campamentos para chavales de doce catorce años pues hacía mucha actividades baloncesto por ejemplo era una de ellas en ese mismo campamento en Chipiona pues te hacían talleres Si conseguí una de ellas era teatro y cuando yo salí de de hacer aquel taller de teatro miré muy seriamente con mis quince años a a la profesora y le dije Magdalena que así se llama quiero ser actor si ellas se serbio medido bueno pues desde ahí no cambió nunca y afortunadamente la vida no ha vuelto a encontrar a a Magdalena y a mí en en varias ocasiones Si de hecho hace poco la labia otra vez que hace mucha ilusión cuando recuento

Voz 1812 50:10 ella como público de tus espectáculos

Voz 30 50:12 sí también porque coincidimos una vez en Alcalá de Guadaíra que donde ya era yo fui a actuar allí ya me dedicaba a esto fue como una impresión vuelve a ver ya desde entonces me siguió la pista y luego he visto que me ha ido yendo mejor y nada hemos vuelto a encontrar ya tenemos nuestros teléfonos de hecho algunas a mi pueblo si te digo la verdad me la encontré hace cuatro meses que fui actuara a Bruselas porque últimamente he salido un poco fuera actuar y encontré en Bruselas casualmente

Voz 1812 50:47 Alex te hemos traído a este programa para repasar contiguo tu trayectoria para hablar del concepto de vivir fuera que es sobre lo que gira esta madrugada el faro que está lleno de oyentes que viven fuera de casa tú te fuiste en COU a Kansas cómo fue esa experiencia a que te fuiste supongo que a estudiar cómo

Voz 30 51:07 sí sí claro

Voz 1812 51:10 a unos pocos en aquella época no

Voz 30 51:12 poco la verdad es que mi padre hizo un gran esfuerzo por mandarme yo en aquella época había huido que algún chico de mi pueblo se había ido yo como estaba obsesionado con jugar al baloncesto y también quería porque supuesto aprender inglés y bueno en aquel momento pues era la época de los de los Gundy sí de Steven Spielberg estábamos todos obsesionados con Estados Unidos bueno pues surgió la posibilidad Hay fui fui a hacer COU lo que hoy se llama segundo de Bachillerato y allí pase un año la verdad que fue una experiencia pues yo bueno está claro que es una de las Mencía más importante de mi vida sin lugar a duda por muchas razones creo que la verdad me siento un privilegiado por haber podido vivir eso Iggy realmente creo que que todos los chavales de esa edad deberían de tener una experiencia asimilarse estabas en una Fahmi

Voz 1812 52:01 ya no era intercambio de familia sí sí sí

Voz 30 52:03 no llevas intercambio porque aquí no vino nadie no pero pero sí se llama así aprenden cuerdas que es lo primero que te llama

Voz 1812 52:11 la atención de su vida cotidiana

Voz 30 52:13 es que no psico de esa Fernando llega a que no hubiera merienda

Voz 1812 52:18 bueno había merienda

Voz 30 52:21 no me lo horario evidentemente cambiaban y eso era muy importante para mí comer a las doce del mediodía cenar a las cinco de la tarde claro cenaba las cinco de la tarde y a las nueve anoche tenían hambre que me moría entonces claro yo me ponía algo y yo no entendían que yo quisiera comer a esa hora se pero si es que me muero de hambre pero claro eso fue de las cosas más y luego claro en aquella época que yo es una horror cuando empiezas a utilizar esa expresión pero en aquella época no existía de Internet ni nada por el estilo y eran las cartas yo recuerdo con mucho cariño cuando llegaba a y la exquisita donde siempre Gym Pal desde la Familia me ponía el correo que había llegado con qué ilusión recibía yo esas cartas porque claro yo hablaba con mi madre dos veces al mes porque las costaba mucho dinero a las conferencias claro pero pero bueno pues pues eso dice Gonzalo

Voz 1812 53:15 luego además estuviste en Londres no donde también con dos dicho pásela Goran el metro no se serían Londre eso sería aquí pero esa experiencia ya

Voz 4 53:27 mamá anual tenemos mucho más

Voz 30 53:31 yo cumplí veinte años en Londres cuando yo volví de Estados Unidos estudió un año de filología inglesa en Cádiz pero no no salió viendo me gustó no fondo yo quería ser actor yo estudie esa carrera porque me sentía como en deuda con mi padre por haberme manda a Estados Unidos pero bueno como no salía decidí irme a Londres y me fui con un amigo allí trabajamos en una tienda de ropa ahí pasa hijo tocábamos cantábamos entonces no tocaba tocaba él hay cantaba en el metro pero debe cumplir veinte ahí

Voz 1812 54:02 y cantabas canciones tuyas

Voz 30 54:04 el momento fondo empezamos a componer yo no

Voz 4 54:06 el inglés cantabas contabas

Voz 30 54:09 año cantando esta canción española pasa es que hacíamos versiones versionada pues eso es lo que nos gustaba que es el momento de Nick Davies TIM en fin lo que nos lo que no surgía la verdad es que tocar en el metro fue otra gran disimula experiencia porque ahí sí que basa a la jungla porque ahí nadie va a verte a no conseguir que separará que escucharte que divirtieron porque éramos dos niñato de veinte años súper arreglado nuestra guitarra española haciendo el el el idiota pero la verdad es que fue muy bonito mira tú

Voz 1812 54:41 su trayectoria hay dos series que quiero traer a colación por las que casi toda la gente que te está oyendo te reconoce uno es tu papel en Cámera Café Arturo y otro eh en Doctor Mateo que el papel de Alfredo por el que todo mundo también te reconoce que han supuesto para esas dos salidas en televisión el reconocimiento casi inmediato después una larga trayectoria en música en teatro luego vamos a hablar de de Hull que es un espectáculo apasionante en las dos partes pero que supone para actor de repente salir en la tele y hacer algo tan popular como como Cámera café o como Doctor Mateo entendió ensayos

Voz 30 55:26 son para mí evidentemente fundamentales en mi vida y mi corazón está van casi de la mano porque fuera mis como un pack que va desde dos mil once que empieza Cámera café a dormir no perdona de dos mil cinco que empezó Cámera café a dos mil once que acabó Doctor Mateo fueron fase esos siete años que parece que que que parece que lo más pero en realidad fueron muy intenso porque además es hola paro una época el el último año de Cámera Café y el primero Doctor Mateo fueron él mismo esto dos cuando yo yo empecé antes de empezar Cámera café yo recuerdo que no tiene dinero ni para coger el AVE para venir aquí a Madrid a grabar saben lo tuve que pedir prestado y de repente en dos o tres meses se convirtió en el bombazo la popularidad que da la televisión pues afecta

Voz 1812 56:15 en cambio en todos los sentidos

Voz 30 56:18 porque en el fondo pues si es lo que yo soñaba yo quería que pasara eso todos los actores estaban deseando que por lo menos alguna vez en la vida podamos vivir no una cosa así no dio joder con conozco mucho a actores que hasta ahora hasta el momento no les ha llegado eso y sé que tienen que que vale lo mismo que yo o mala sabe si es una venga porque a veces sientes como que es que te lo mereces mucho que te que te lo has ganado pero al fin y al cabo no deja de ser una lotería también día estés ahí alguien y te cojan el mismo que podía haber sido de otra persona no por eso me siento muy agradecido por por porque de todo lo que ha venido después ha sido gracias Cámera Café

Voz 4 57:05 parece un poco Gili usted porque tiene cara de fútbol pues no no yo creo yo es que los cajeros pues no es el caso Bernardeau Mario Arturo Cañas Cañas nuestro candidato del que trajo el boxeo España como lo a pues los efectos repente me ha venido el dato me cae este vino

Voz 8 57:38 me gustaría que habláramos un poquito

Voz 1812 57:41 culo llegas de la mano de Paco León lares con Paco León y de pronto es un espectáculo que tiene de todo un poco de cabaret música interpretación interacción con el público es un gran show en un teatro un como sale que ha supuesto para ti a nivel interpretativo y como director de orquesta no que es un poco el papel que tenías

Voz 30 58:02 que dejó el otro tipo de esa es otra cosa que también como Cámera café cuando yo empecé era fe yo pensaba que no iba a durar ni un mes sabes ir con The Hole pensaba que iba era un mes que era lo que me dijo Paco porque lo digo aquí vamos de espectáculo cada uno lo hace un mes y luego viene otro y ha sacado pero bueno todo cambió mucho y cuando yo entré al final me quedé y me quedé

Voz 8 58:22 cinco años cinco años y se dejó el Hole dos no

Voz 30 58:26 luego existen un dejó el tres que se llama dejó el cero que todavía está de gira en el que cual yo no he participado pero ya lo cinco año de The Hole tuve más que de sobra porque ha sido para mi ha sido impresionante todavía hoy día sigo recogiendo el fruto de lo que he aprendido no Hydro lo que he vivido porque yo no me imaginen jamás que yo pudiera estar compartiendo escenario con acróbatas y con gente que estaba en el Circo del Sol

Voz 1812 58:48 es verdad tiene una parte decir Fancy

Voz 30 58:50 es para mí era alucinante poder estar ahí y haber estado tantos años aquí en el teatro yendo todos los días Teatro Calderón que es impresionante y sobre todo lo que producía en la gente dejó era un espectáculo que yo he visto bueno lo que nunca visto a gente que se acercaba ya cuando llevamos dos años no se me acercaba a decirme he venido ocho veces sobrevenido y luego ya casos especiales de gente que conocíamos ya casi amigos que había medido veinticinco veces producía una subida una energía y una alegría producido

Voz 3 59:24 lo que realmente motivó