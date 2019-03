Voz 0020 00:00 justa de nosotros todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 1280 00:49 hola qué tal buenas noches es la una y media y las doce y media en las Islas Canarias que esta noche va sobre la isla

Voz 1280 01:01 cuando empezamos nos comprometimos a hacer cada mes un programa dedicado un elemento que tuviera que ver con los faros por eso hemos hablado del mar de los barcos de la luna este mes de marzo hemos decidido hablar de la isla todos vivimos en una isla el planeta

Voz 0020 01:23 está formado por varias superficies terrestres

Voz 1280 01:26 es rodeadas de agua pero geográficamente se consiguiera isla una parte que se despega de un continente hay es las minúsculas e islas inmensas hay islas desiertas os super pobladas turísticas o secretas tenemos Canarias Baleares

Voz 1280 01:50 para muchos la isla es lo más cercano o paraíso sólo la pregunta que te llevaría a una isla desierta ya implica que podríamos encontrar la felicidad con apenas nada bajo una palmera el agua mojando nuestros pies un lugar al que podríamos llevar por ejemplo la isla del tesoro que nos hizo vivir nuestras primeras aventuras o el poema de Kavafis Itaca que nos recuerda que lo importante es el viaje no el destino o podríamos llevar uno de los libros de Forges con sus viñetas de náufragos

Voz 1 02:24 eh esta noche vamos a hablar con Chema Rodríguez

Voz 1280 02:32 para que nos explique por qué la isla sigue siendo un destino considerado paradisiaco entre muchos turistas y viajeros hablaremos con el isleño Juan Cruz que defiende que todo hombre es una isla con la psicóloga Carmen Martínez para que nos diga si podemos ser efectivamente personas islas eso no ha ocurrido llamar a Mariola Cubells para hablar del éxito de programas como Supervivientes o La isla de los famosos

Voz 1280 03:01 a vosotros os preguntamos qué tres cosas te llevaría a una isla desierta porque si eres isleño cómo es tu isla faros de Baleares y de Canarias como es vuestra isla si crees que la gente que vive en una isla tiene algo de especial si no eres isleño que te viene a la cabeza cuando decimos Isla

Voz 1 03:24 cuál te gustaría viajar

Voz 1280 03:26 en qué momento te hubiera gustado ser una isla los wasabi hablo recibimos en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y las llamadas en directo en el novecientos cien ochocientos ya sabéis que en muchas de las canciones del Faro la seleccionó para nosotros Pablo González Batista a estas horas Pablo está la cama o debería al menos porque es compañero del programa Hoy por Hoy de Toni Garrido y Madrugá muchísimo pero resulta que Pablo es de Tenerife esta tarde cuando iba para casa se ha agravado una nota de audio enviado dice esto

Voz 0020 04:09 muy buenas noches Mara buenas noches

Voz 7 04:11 también el equipo del faro compañeras yo crecí en una isla me crié en en Tenerife en Canarias ID desarrollado todos los visos de todas las virtudes que tenemos los isleños que el hecho de vivir en una isla impone unos condicionantes que nos hacen desarrollará todos algunos comunes denominadores que tienen que ver pues con la relación con el mar con la relación con el aislamiento también con la manera de enfrentarse eh a esa frontera física y emocional que supone estar completamente rodeados de agua y también en la en la relación que mantenemos con lo que en algunas islas llaman el continente bueno en en el caso de Canarias con la Península de hecho yo bueno yo tuve que la península con dieciocho años para

Voz 1280 05:00 para estudiar periodismo

Voz 7 05:02 nada más llegar yo llevaba poco tiempo aquí hay aún estaba ligeramente débil tenía cierta fragilidad relacionada con el desarraigo Easy ir bueno pues fui a un concierto de de Pedro Guerra a decir que creo que es el concierto que más me ha desarmado en mi vida eh ya les digo que estaba digo a mi favor repito que estaba un poco frágil pero la canción Siete Puertas en la que Pedro Guerra pues recuerda de manera nostálgica hay muy poética sus vivencias de niño en las en las Islas Canarias el este también de de Tenerife e ya habla de los de los viejos habla del Club de Pesca habla de presupuesto del mar hablé sus recuerdos relacionados con las islas con los que es muy difícil no identificarse mi casa está en el mar con siete puertas dice Pedro Guerra en esa canción bueno pues allí sigue mi casa un beso para todos

Voz 8 06:06 y y yo

Voz 4 06:18 mi casa está en una mar con un siete pues yo Llano igual pero me es el viejo Caldwell entidad andan en la plaza unos mantas que lo Rinko el tiempo de las caras se decanta yo que se llena

Voz 8 06:51 caerle

Voz 4 06:53 mi casa está en siete poder pero mes el cubo pie como la madre los pies en la la eh

Voz 8 07:23 eh

Voz 4 07:46 casa en con siete puerta allí pero el fútbol eh la línea que divide del bar el caso está en el mar pero nada más la marca Beretta Lampe de transformar mi casa en mil La

Voz 8 08:51 nada

Voz 4 09:27 Marga de Mallorca ahí a queríamos decir lo que pensamos de ser isleñas viviré Mallorca tiene un montón de privilegios Pérez

Voz 0272 09:34 sobre todo obviamente la playa estamos siempre a quince minutos desde cualquier punto de la ida de la playa ya que nos aprovechamos fundamentalmente del verano pues tener la playa cerquita está muy bien impreso como estamos rodeados de Playas siempre te hemos un montón de opciones para elegir me encantó sí hago si tuviésemos que está cada una desventaja sería que si queremos hacer un viaje carretera por la Península o coger coche elegirnos a súper lejos tenemos que coger un barco entonces no sale mucho mucho más caro que cualquier persona que está en la península poder por ejemplo llegar a Francia o los Pirineos en coche pero bueno

Voz 1 10:09 realmente creo que todo son ventajas

Voz 10 10:23 desde Gandía Mercedes cada persona es su propia isla recibe la vida en la orilla de su asistencia a veces esas experiencias se desechan vuelvan a sus en el agua otras veces las islas chocan con otras muchas convierten en continente para mí las mejores islas que he visitado hoy que han dejado huella en mi hija ha sido las islas Cíes por un lado Tenerife por otro lado buenas noches gracias por Esther no maravilloso

Voz 1 11:08 hola a todos bueno yo lo que puedo decir sobre la isla es que yo nací en una isla

Voz 11 11:17 una isla muy muy bonita rodeada de aguas turquesas con una sierra que cruza la parte noroeste poblada por encinas rodeada de pueblos pequeñitos muy pintorescos pero lo que más recuerdo es el barrio donde me crié barrio que estaba en la isla y la verdad es que el barrio no era tan bonito bueno eso es todo un abrazo muy fuerte hay is hoy Lorenzo desde Benidorm

Voz 10 12:11 yo soy de los hijos subway el tema al me costaría mucho vivir una isla vivió rodeado de agua por todas partes como que no dado mucho a mí me llevaría a unidades a decir hombre es cierto que estar solo aburrido

Voz 1621 12:41 hola a la isla es impresionante en la que Estado no es sólo una isla sino un archipiélago de de ochenta sesenta y cinco islas se encuentra en la provincia de alguna Ayala Panamá hizo son trescientos sesenta y cinco islas una para cada día del año de arena blanca y agua cristalina yo me sentía como cuando ocurre ese fue el Caribe con Halcón Viajes un saludo David desde La Rioja

Voz 12 13:06 eh

Voz 13 13:08 culos resume de vacaciones de lujo

Voz 14 13:12 de cincuenta y nueve mil novecientos pesetas

Voz 5 13:16 sí

Voz 1280 13:22 cincuenta y nueve mil pesetas eso ya os dice de qué año es este anuncio del curro que se iba al Caribe que tenía dos pendiente del dónde está Curro decía David de La Rioja yo me siento así como cuando Curro se va al Caribe hablando de esas trescientas sesenta y cinco islotes au Islas de Panamá José Manuel lo tenía clarísimo yo no me iría bien broma a una isla desierta qué aburrimiento luego nos ha gustado mucho está llamada a dos bandas que nos han hecho Sofía hay Marga Desde Mallorca hablando de las ventajas que tiene vivir en una isla decía hombres decían entre tres las desventajas que tienes que coger el coche recorrerte toda la Península Si quieres hacerlo pues te cuesta pastando

Voz 14 14:21 mientras porque

Voz 1280 14:24 de eso igual también queréis hablar esta noche en el programa cómo se siente uno viviendo en una isla es verdad que existe ese síndrome el isleño que cada vez que necesitas salir algo tiene que coger un barco o un avión luego Lorezo es curioso es que ha sido muy peculiares las notas de audio de esta madrugada porque ha dicho que nació en una isla de aguas turquesas con pueblos pintorescos y no nos ha dado el nombre de la isla y luego ha dicho que llamar es de Benidorm que que igual hay una metáfora pero no lo creo y Mercedes que explicaba que cada persona es su propia isla bueno pues eso está claro que que muchos relacionan una isla con un paraíso al que viajar el primer invitado es compañero amigo del faro director de documentales colaborador de estar aventureros y sobre todo bien

Voz 0020 15:37 Jero

Voz 1280 15:38 Chema Rodríguez qué tal buenas noches

Voz 15 15:40 bueno bueno por Kevin colamos las islas con un paraíso turístico turístico incluso porque vinculamos las islas con Paraíso

Voz 0412 15:52 bueno porque no justo justa crear arquetipos Si es un es utópico y un porque el noventa y nueve coma nueve por ciento de las siglas nada tienen de paradisiaco no eso son lugares excepcionalmente interesante pero muy pocas de ellas verdaderamente esos lugares parecía excepto a la lo que pasa es que la verdad es que lo son las que las islas que realmente lo son son lugar de maravilloso no alguna más allá de las que aparecen en los en los folletos turísticos hay algunas en África o en América Latina o en un el Pacífico que son lugares brutal él no porque es el muchas veces son lugares de difícil acceso incluso las facetas

Voz 1467 16:30 es mucho más atractiva

Voz 15 16:33 desde luego para el turista lo que vende es un destino con sol playa naturaleza tranquilidad pero muchas veces estás este estos lugares están en zonas paupérrimas lo único donde puedes tomarte es al hotel al que vas directamente hasta el punto en el que puedes estar en una isla dentro de una isla es decir que no salgas de tu hotel

Voz 16 16:59 sí son mundos burbuja irá al que ya serían estas Chema

Voz 0412 17:06 pues la República Dominicana no el discurso que es es que sufra de la ese modelo de esto destinos que se que se de así hay muchos en el Caribe hay hay muchas de estas islas que que verdaderamente las han convertido en en la las asalto formado totalmente meterse en un mundo paralelo que no tiene nada que ver con la realidad sin embargo hay otros hay otros lugares en el mismo Caribe por ejemplo te vas a la a la isla rotan en en Honduras inutilidad que está que es otra más pequeñita que está justo al lado de robots tan es el mismo concepto de isla paradisiaca y hoteles que tal pero es otro rollo no es decir si hay sí ahí pobrecito déjate que que vive allí los hoteles no son grandes hoteles se si hay alternativas verdaderamente a S a ese espacio espacios el todo incluido no

Voz 15 17:54 en el todo incluido sería pregunto eh Bora Bora Mauricio o las Seychelles las típicas que venden para la luna de miel para el viaje de novios

Voz 0412 18:04 sí eso es esas son las las típicas ICIT lo que quiere es de cuatro cinco seis siete días tirado en una hamaca sin hacer absolutamente nada más que tomar el sol pues desde el sitio es es el sitio es perfecto para para hacerlo aunque yo eso mismo lo hecho en el Transiberiano cinco día vestidos nada y que te llevas unos cuantos libros de lectura atrasada

Voz 16 18:29 el efecto Chema que las

Voz 15 18:33 quedarían para que pudiéramos descubrir como viajeros

Voz 0412 18:38 bueno pues yo creo yo por ejemplo en África hay una isla maravillosa que que que en la isla de Lamu que que que está enfrente de el a la cual sólo se puede llegar por vía poner vía acuática ahí está esta isla tiene unas playas también paradisiaca pues tiene una ciudad vieja con con piezas decoradas Ali madera de demande no hay carreteras sólo sólo todos transporta a través de burros sólo burros los que hay incluso un santuario de burros ir todas las calles lo burros tienen preferencia todos se transporta en en en en mulos y hacer está dividida en dos partes los aficionados al Manchester United y los obtención Ausàs en Liverpool

Voz 17 19:22 yo me quiere allí como diez días rodando

Voz 0412 19:24 un un documental y era y era divertidísimo ver como hay peñas del Liverpool y del Manchester los fines de semana se reúnen en el cine en el cine local para ir la pantalla gigante televisar los partidos del Manchester United y el Liverpool ir luego una vez al año en noviembre se celebran lo que lo que se llaman una unas carreras de Doug los dos son una especie de de Lucas como la falúa se egipcias es esto barcos de de de la primavera grandes como de nueve diez quince metros de longitud y a Vela ir todas las a los

Voz 1467 19:59 la gente de los pueblos de alrededor llegan como Bento veinte y fin

Voz 0412 20:03 yo he Lucas esta Downs que le llaman compiten en una carrera alrededor de la isla nosotros participamos uno de estos barcos que que te digo llevaba alguno llevaban banderas equipo de fútbol puso una bandera del Betis

Voz 15 20:16 oye Chema ir de las islas españolas cuál es tu favorita

Voz 0412 20:20 yo me quedo con una que que es una hoy la muy pequeñita a la que no te puedes ir a a a alojar seis el islote de Santi Petri has oído hablar de él

Voz 15 20:31 bueno sí

Voz 0412 20:32 el lote de Sancti Petri que está madura del del Caño Santi Petri enfrente de San Fernando que tuvo fue el templo de Hércules estuvo allí desde el siglo I antes del cruce de antes de Cristo había un fuego perpetuo que imaginaba en la en la visitaron pues Pomponio Mela o Hannibal Julio César estuvo allí Intel en el siglo XVI hizo un castillo que contra el ataque de los piratas y luego mucho más tarde simplemente un faro IS faros uno de los pocos que todavía queden en España y aún permanecen irse después de la isla se puede visitar pueden en barco desde Sancti Petri o incluso suben en la costa te puedes acercas

Voz 15 21:12 hasta la isla es Santi Petri en Cádiz no

Voz 17 21:15 la isla de Sancti Petri si en Cádiz se enfrentó a ensalzar a Barroso

Voz 15 21:20 vale a la isla a la que tú te vas para desconectar de todo cuál sería

Voz 1467 21:26 si pudiera elegir

Voz 0412 21:28 irá a desconectar impediría una islita que hay enfrente de Livingstone en Guatemala donde donde acaba el río dulce pueblecito que se llama Livingstone enfrente de lo visto en aislar una isla pequeñita como si fuera casi como la isla

Voz 1467 21:42 de de de del náufrago de Forges

Voz 0412 21:45 que a esa isla Livingston Yaiza isla pequeñita frente al listo no hay Emily a desconectarla

Voz 15 21:50 Chema Rodríguez muchas gracias por habernos acompañado en esta madrugada

Voz 18 21:55 os acompañó toda la noche te oigo así la penumbra desde ahí al casi toda la noche me de vientos digo mira ahí está maratón buenas noches

Voz 19 22:07 eh

Voz 20 22:09 ah sí

Voz 0020 22:42 hola pioneros soy Nacho la isla geográfico pero también es una

Voz 21 22:48 metáfora de nuestro mundo cada vez más somos como náufragos que vivimos en islas aisladas y separadas alejados de cualquier otra persona sólo nos comunicamos lanzando botellas digitales eso sí con la esperanza de que algún desconocido las leyes nos conteste por ejemplo ya no vamos a las librería a que un librero nos os recomiendo un libro nos quedamos en el sofá de casa leyendo comentarios y críticas para luego dejar un clic en comprar y esperar a que un desconocido nos lo traiga hasta la isla independiente de nuestra casa hasta luego

Voz 1 23:34 hola mi nombre

Voz 22 23:36 es el guerrero delante cifrarse las vemos aisladas y solitarias rodeadas de Man son las esperanzas de salvación del náufrago y al igual que ellas todos somos islas en este mundo esperando a ese náufrago que nos salve de nuestra soledad

Voz 1 23:53 muy buenas noches eh

Voz 1280 24:00 eso como estos dos oyentes Nacho Guerrero que son siempre tan reflexivos vinculan la isla con el concepto de soledad y de aislamiento decía pedir os las cosas sin relacionarnos con nadie y luego esperamos a que nos las traigan en la isla independiente en nuestra casa mira hay gente que tiene coches o coches gente que tiene un piso a gente que tiene un barco y hay gente que tiene una isla Adriana Mourelos buenas noches

Voz 0020 24:34 buenas noches Mara hay muchos famosos celebrity como queda ahora muy bien llamarlos que cumplen tres premisas tiene dinero buscan privacidad pecan de cierta tendencia al capricho que qué hacen con esta mezcla se compran una isla hace poco más de cincuenta años una isla fue el centro del mundo así comienza el documental sobre la vida del magnate Aristóteles Onassis

Voz 14 25:01 una tranquila isla del mar fónico frente a la costa griega aquel octubre se aproximaba una flotilla la de los periodos cientos de reporteros llegados de todo el mundo tomaron la isla Santo por mar aquel día en Scorpions Jacqueline Kennedy se casó con el dueño del lugar el multimillonario Aristóteles Onassis

Voz 0020 25:28 Scorpions era la isla de Onassis que heredó sunita Athina hay que vendió en dos mil trece a una millonaria rusa por cien millones de euros siguiendo con las islas de famosos internacionales de tengamos en Johnny Depp adquiere una isla en las Bahamas que Le costó tres millones de euros y que lleva el nombre de su hija Lily Rose bits se llama al islote aquí entronca con la patria porque esa isla fue el escenario de una boda española la de Penélope Cruz y Javier Bardem se la dejó Johnny Depp tras rodar juntos Piratas del Caribe todo muy isleño

Voz 14 26:06 no

Voz 0020 26:11 también hay es las españolas que son propiedad de nuestros famosos como la isla del varón en el Mar Menor que es propiedad de la mujer de Rafael este es aquel que alquilas Wisla por doce mil euros a la semana para diez personas con conserje y capitán de barco para el que quiera pasar su gran noche

Voz 14 26:30 tú

Voz 0020 26:35 grandes empresas que se dedican a esto una de ellas prive ITA islam online dice que ha vendido más de dos mil cuatrocientas islas desde que se inició en esto allá por mil novecientos setenta y nueve y tiene además un hermoso catálogo de venta mira que playa mira que son noticias de vuelta seguida

Voz 14 27:14 es ya

Voz 11 27:40 el Fargo en Twitter arroba El Faro se

Voz 23 27:44 sí

Voz 14 33:49 qué tal buenos días

Voz 1280 33:52 diez luego vamos a caballo hay cosas que bueno que pudo ser útiles sólo en tu vida

Voz 13 33:59 qué hacer crítico traqueotomía Kiko tiroides Tobía traqueotomía

Voz 1280 34:09 tiene un boli meterte luego la garganta citado por eso te puede salvar vidas lleva mi camión pasando

Voz 14 34:19 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido siguen las también en Hoy por el punto es Cadena SER con Mara Torres

Voz 1280 35:53 cinco de la madrugada un hay cinco en Canarias no ha cantado bailado esta canción los que hemos nacido a partir de los setenta lo explico con el equipo hay gente que ha nacido mucho más tarde claro no saben nada ni de Tyler ni de Mike Oldfield que son los autores de esta canción autor intérprete me hicieron juntos dueto maravilloso que arrasó a finales los ochenta

Voz 30 36:55 de qué decían

Voz 20 37:19 el mundo

Voz 15 37:21 Kutcher criticó dibujo del pequeño se náufrago barbudos solitario aquí bien mi reflexión cada ser humano queremos pensamiento propio de de lo bien los conceptos mentales que cada uno tenemos instantáneamente en la mente en este caso por saber conceptual isleño aparte a cuánta gente que diera un minuto para dibujar una haría casi el mismo dibujo una representación casi unánime de lo que describía anteriormente cuantas Equal diferentes Gil ahí para que muchos acotando estoy dibujó éramos casi exactamente eso ahí lo dejo

Voz 14 38:26 buenas noches a todos

Voz 21 38:29 pues estuve isla brillos que hace ya que así se hubiera niños con un trabajo dijo anima tu era inútil y en un principio sólo era para trabajar en verano pero al final esta isla me cautivo realmente siempre me he ofrecido cosas muy buenas

Voz 11 38:52 me encanta vivir aquí

Voz 21 38:54 aunque reconozco que ellos inviernos ABC ser hecho un poco difíciles pero ahora mismo no podría cambiarlo por otro lugar

Voz 14 39:05 el suyo desde Menorca

Voz 1621 39:18 buenas noches buenas noches floreros y Fargas tuve la suerte de conocer una isla paradisiaca maravillosa que está en Australia me fui allí de luna de miel seguramente ha sido el viaje en mi vida Nos fuimos por un periodo de veintiocho días nada más nada menos y la única condición que yo puse para ir a ese súper viaje fue la de que terminase vemos el viaje en una isla de la barrera del coral y así lo hicimos acabamos el viaje de cinco días seguidos en Lizarra aislando creo que se traduce como la isla de lagarto es una de las muchas islas de la barrera del coral maravillosa pues lo que veis en los catálogos que se te caen las lágrimas de arena blanca agua transparente simplemente hacer es Noor Keller haber una fauna marina increíble maravillosa lo recuerdo con con muchísimo muchísimo cariño puedo decir con toda seguridad que el paraíso si existe

Voz 0020 40:45 como nos hacéis disfrutar cuando convertirse

Voz 1280 40:48 una nota de audio en algo tan auténtico que corre y solos os emocionales no se emociona

Voz 0020 40:56 hacéis reflexiones nos ha dejado Victor que es la primera vez que me parece que lo oímos en el faro que decía cómo dibujar una isla hice seguro que muchos dibuja haríais la isla o de isla con esa imagen de un solo

Voz 11 41:15 y una palmera es curioso

Voz 0020 41:18 con esos otros una isla tiene palmera tiene no Frau que tiene ir luego Ángela que nos ha contado ahora llamado más veces es de Menorca que allí para trabajar de animadora en un hotel y que se ha quedado y que ya el costaría

Voz 11 41:35 mucho

Voz 0020 41:37 vivir en otro lugar que no fuera una isla no bueno vamos a suena la vida pero antes dejadme que os da las gracias por el programa de anoche lo hacemos casi siempre porque siempre recibimos felicitaciones y nosotros trasladamos porque verdaderamente nosotros sabíamos que teníamos oyentes en muchos lugares del mundo pero lo de ayer nos impresionó de veras fue mucho más allá de lo que podríamos haber imaginado nosotros os dijimos el tema del faro desde ayer a las tres y media de la madrugada en apenas unas horas teníamos notas de audio de todo el planeta y cuando digo de todo el planeta en serio que no lo digo exagerando es que tuvimos de Washington Hong con Bristol París Dublín Múnich Méjico Sydney

Voz 11 42:26 Polonia Suecia Canadá Edimburgo

Voz 0020 42:32 Angeles así que felicidades a todos por por hacer algo tan global tan bonito cada madrugada ha madrugado a cada mañana porque depende donde nos está escuchando ahora vamos al suena la vida

Voz 1 42:46 que lo tenemos pendiente desde el martes desde el martes a ver si conseguimos resolverlo el sonido

Voz 11 42:58 que tenemos para esta semana es este

Voz 1280 43:35 novecientos cien ochocientos

Voz 1 43:43 noche va a pasar por aquí una acapara que que tenemos ahora se saber de ella años eh ahora que pase

Voz 3 44:04 una chaqueta acaba de entrar en el Faro de las

Voz 1280 44:17 buenas noches que eso de que utilizamos contigo durante este Príncipe de conversación

Voz 33 44:24 lo sabe él

Voz 0020 44:25 María Isabel

Voz 33 44:27 qué relación tiene María Isabel con el mar hoy el mar ha sido un acontecimiento importantísimo en mi vida yo la de hecho he hablado mucho de del mar en en mis canciones yo empecé a navegar con dieciocho años que ya empezamos a hacer viajes citó así más largos no seamos de Almería Huelva de Almería Ibiza me encanta me encanta vivir un poco a lo gitano lavando la son para en cualquier lado colgando la los cabos porque como es navegar María Isabel pues tiene muchos momentos para pensar la mayor parte del tiempo estás como podrías aburrir incluso eso luego te momentos emocionantes cuando el mar se pone bravo IT atacar es como que te sientes muy pequeña en una especie de cáscara de Noé y que sea lo que Dios quiera tampoco es curioso cómo has descrito eh Medio minuto cómo es la vida en un barco

Voz 1 45:36 estoy

Voz 33 45:37 yo salvaje a la ropa porque es verdad que necesita mucha organización es un espacio muy pequeño que se comparte generalmente donde todo tiene que estar en su sitio todo tiene que estar ordenado o lo más ordenada posible no te puedes dejar un vaso un sitio que luego se vaya que se vaya a romper es verdad que se convive con otra gente en un espacio muy pequeño se generan tensiones que normalmente a lo mejor no se generarían pero luego tiene pues eso sales arriba a la bañera que entrara ese aire fresco Iban hay momentos mágicos no cuando te pones en la proa por ejemplo no me encantaba sentarme en la proa con los pies colgando el barco navegando sin escuchar nada más que el golpe no el el ligero tanto cazó el casco cómo va como Rompiendo el mar por eso los amaneceres también en un barco hicieran creer que la aparecer las las estrellas cuando estás en mitad del mar que no hay nada no hay luz y las estrellas parece que esa como una bóveda que muchísimo más cerca del cielo que cuando lo ves desde el campo os sobre todo desvelarlo ciudad María Isabel tú naces en Madrid pero de pequeña viajaba mucho por el trabajo de tu padre no aspiraba a Almería José Zaragoza en en Almería hemos vivido más cortito en Palma Mallorca Madrid cómo cómo afecta eso cuando eres pequeño dicen siempre la patria es la infancia Gabias de amigos cambias de colegios cambias de de de casas de barrios de ciudad yo lo que recuerdo mucho es hacer muchos viajes en coche de pequeña que mi padre siempre pone música en el coche yo les encanta Doris Day por ejemplo y Frank Sinatra allí eran poco la música que yo recuerdo del del coche cuando llegamos de Jaén a Madrid que a lo mejor veníamos todos los fines de semana es verdad que te cuestan poco hacer amigos los amigos que quedan son ya los debú que es como la etapa en la que ya eres más consciente todo pero bueno al final te haces viajera detrás está voz tan dulce está ya a conté que es María Isabel hace ligerita que es la única la única vez en El Faro en el que un invitado se pone su nombre de verdad que no es como si la gente me conoce como Mai Mai Meneses también pero yo me llamo María Isabel y mi madre me seguirá llamando Marie sabe toda la vía vienes la familia numerosa no muchos hermanos y somos seis y yo soy la pequeña cómo era la vida en casa

Voz 15 48:32 aquí han contado algunos de Familias Numerosas que había colas en el cuarto de baño que uno aprende siempre sus hermanos mayores de la música del tiene te has dicho que escucháis montamos en el coche

Voz 33 48:43 yo tenía mis hermanos mayores los cuatro mayores nos llevan como diez once años mientras ellos eran las que nos enseñaba la musical que tenemos que escuchar con diez años amor escuchaba cero noventa y uno Nacha Pop La Granja Elvis Costello los Beatles es verdad que yo cuando era pequeña lo que no tenia era como un lugar mío no tenía a mi mesa estudiar eso me que lo mirarán otras amigas del Cawley decía fíjate en su mesita su coche pasos cosa yo estudiaba donde me pillaba tiemble de un sitio a otro en tierras buenas era buena estudiante siempre sido responsable desde clases de piano de ser feo de canto como notar en casa que que la niña canta pues fue en el colegio en el colegio empecé a cantar y entonces llamaron a casa oye yo creo que esta niña debería estudiar un poco de música está Ibero un poco por ahí como tira entonces empecé a estudiar solfeo y piano armonía poco pues como a los quince años ya los dieciocho me presenté al examen de la Escuela Superior de Canto aquí en Madrid y me suspendieron porque tenía voz de niña dijeron no todavía la voz no te ha cambiado ya te cambiará de cambio nunca me cambiara estoy hecho entonces es Bernués y quién derecho sí porque mis padres eran poco aquello de dedicarse a la música no era un trabajo seguro no entonces primera tenías que hacer algo serio como derecho y luego ya averías como nace no la conté cómo nace el nombre que viene un relato de García Márquez no cuéntanos cómo conoces aquí quien su día pues eso ya fue más tarde después de yo estuve en Operación Triunfo en las segunda edición pase un casting de ochenta mil personas y yo ahí super contenta los dieciséis concursantes me expulsaron la primera es como el examen que no está todavía

Voz 34 50:48 la ella a las vacas

Voz 33 50:51 segunda vez me suena así de serio y entonces bueno yo conocí la ciudad de Barcelona que yo nunca había estado que el programa de Operación Triunfo siempre ha rodado allí mientras me fui a Barcelona a buscarme la vida de pronto que nadie crea en mí pero ahora yo sí voy a creer en mí voy a creer en mis canciones y entonces conocía quien quiera músico de la gira tu ya escribía días no escribió las letras de canciones sí porque claro estás hablando de no adolescente pero veinteañera tú ya tenías letras que escribía desde desde pequeña en casa yo tenía como diez canciones así pero nunca había sacado porque no me parecían buena era como bueno era mi forma de hacer terapia de bueno de sacar un poco las emociones que llevas dentro pero nunca había apostado por mis canciones y cuando en Operación Triunfo me dijeron que no dije bueno pues ahora sí ahora a apostar por esto en tres gramos un una maqueta la enseñamos en todas las discográficas Un poco que teníamos al alcance de la mano Nos dijeron que no me dijeron que no que no era un disco ue no que no era momento Ical después en el dos mil cinco pues decido auto editar el disco lo digo bueno con el dinero que gane un poco en Operación Triunfo que no era mucho pero era mis ahorrillos dije bueno pues me había lanzara la autoedición monte discográfica Editorial pues todo el papeleo así legal en ese mismo disco que ya las ya enseñó pues dos años después lo escucho universal le pareció un disco fantástica viene el éxito arrollador de nada conté con entre otros y de Tenía tanto que darte

Voz 0020 52:45 que es algo que todo el mundo podría cantar ese estribillo

Voz 35 52:52 eh

Voz 6 53:03 aquí no

Voz 35 53:08 creo

Voz 0020 53:25 está increíble que te pasa algo así pues a componer una canción y que después se conviertan una canción tan tan conocida

Voz 33 53:34 que la gente les a Mas tiene mucho cariño por esa canción la gente tú recuerdas cuando la escribí este Joaquín se viste o aquí o pensando en qué mono es una canción muy poco de desamor yo no suelo decir de lo que hagan las canciones un poco en general sí es una canción que escribía más en cinco minutos me salió del tirón y después ya vino pues los arreglos en meter a los que a los niños en en el cómo cocinan y la verdad que nadie esperaba que iba a ser impresionante

Voz 1 54:23 y eso cómo lo lleva la autora

Voz 33 54:27 en ese momento la verdad que lo que yo sentía cómo me sentía abrumada no entendía nada sabe de pronto después de tanto fracasa en mi vida musical que yo estaba acostumbrada como a luchar contra todo el mundo yo tal de pronto la gente me decía que estaba todo fenomenal que todo era increíble in eso no pero no lo supo administrar no hay tanto tanto éxito me cayó fatal yo en casa pues hubo una época que no estuve tan en contacto con ellos porque estábamos viajando constantemente yo creo que estuvimos cuatro años sin parar sal para detener a veces tenemos que comprar ropa porque no nos da tiempo a alabar la máquina T a nueve meses de promo todos los días lo cuatrocientos conciertos casi del tirón con dos discos en tres yo me desconecte pues de todo el mundo de Mis amigas de mi familia porque entre otras cosas no me da tiempo a mejor cuando estaba en la furgoneta no me apetecía llamar por teléfono ponerme a contar toda la historia era como si me metiera me me tiene burbujitas ya yo sola entre empiezan tras miedo escénico me da miedo salir al escenario y cuando salía lo pasaba fatal porque pensaba que constantemente me están criticando que era o sea todo lo contrario no a lo que son foco encima de ti como muy observada fíjate este programa has hablado de navegar gira sobre la isla en concepto de Isla según te iba oyendo cómo vas aislando te exacto teniendo tanta gente alrededor normalmente cuando cuando has tenido más gente alrededor en tu vida si si durante esos cuatro años estás describiendo que te sentías sola totalmente seguir una experiencia que hay que vivirla para conocerla

Voz 35 56:27 el camino a ver si eso pienso que me ha de El Sierro a pesar de tanto y tanto pero

Voz 33 56:58 a mí cuando dices hasta aquí he llegado pues hubo un momento en el dos mil nueve que yo está en Barcelona todavía viviendo de pronto pensé en esta ciudad que no es mi ciudad que estoy como sola que estoy aquí medio perdida ical entonces dije bueno me voy a Madrid con todo rompí con con todo el mundo temprana que es madre nadie no me llame y no me digáis nada aquí estás de verdad sola porque tampoco sentía como esa cercanía de la gente es en Madrid bueno tuve que hacer dos discos más con un contrato con ellos y la rueda tenía que seguir girando de alguna manera no podías parar mientras cuando termina que yo dije ya está Salama música está muy bien pero yo no valgo para esto

Voz 0020 57:53 han pasado seis años Hervás

Voz 33 57:55 algo nuevo que tiene un título muy sugerente que es suerte suertes pues esa fuerza que me ha ido llevando bueno que has hecho antes de que me expliques el disco en estos seis años bueno echó muchas cosas yo intentaba rehacer mi vida por otro lado me gustaba mucho el interiorismo y el paisajismo entonces por ahí un poco he metido cabezas son muy difícil también es tan difícil como la música casi no pero bueno gracias amigos de amigos y de gente que iba con haciendo pues iba haciendo un poco mis cosillas de pronto a poner otra vez y me pidieron que cantara en una para una fundación en Aranjuez yo dije Juan como la cantaba así llevo cuatro años sin hacer nada estoy super tranquila pero pues eso me dio un poco de me me pilló un poco el el gusanillo hay interés dije bueno pero me había trae al escenario a mi hermana a mi mejor amigo a toda la gente para que me dieran un poco pues seguridad y tal y ese concierto salio muy bien fue muy bonito sería dije venga vale voy a volver a intentarlo y además que yo creo que miedo tienes que enfrentar cara a cara es como armar vas a una persona muy marinera mi hermano mayor súper marinero el dice yo quiero dar la vuelta al mundo en barco entre siempre que hay temporal sale a navegar enfrenta con las olas se enfrenta con el viento pues un poco eso que yo estoy haciendo y entonces decíamos titulas a este disco suerte hilo titula suerte un poco en homenaje a todos los momentos de buena suerte de mala suerte que me llevan hasta donde estoy hoy tengo otras tranquila ante lo que te espera porque de alguna manera ya lo conoces bueno es que yo creo que para este disco no espero muchas cosas tampoco sea lo que Maciel ilusión en este momento era sacar más canciones más sencillas más minimalistas están dirigidas un poco al público más pequeño de Nena Daconte no al público que conocía Tenía tanto que darte sino al otro público pues que conoce otras canciones que se fija más en otras otros detalles otras sutilezas yo con que un pequeño grupo ya me conformo cuál es la canción que querría es que escucháramos esta noche en este faro de madrugada con la oscuridad que fuera con la que los oyentes reconociera esta nueva Nena Daconte pues la verdad que es difícil y le pero ella estaría entre dos que entre amanecía o la llama se votamos a nuestros invitados para terminar quién ha sido o es el faro de su vida quién ha sido es el de Nena Daconte yo tenía muchos faros miran el mundo profesional un poco mi guía es mi manager que fue mi manager del principio a María y media personal y yo creo que me miro mucho en en mi hermano

Voz 0020 1:01:13 muchas gracias fueron las armonizar a placer

Voz 2 1:01:19 sí no han estado tanta gente siempre debe estar usted entre tanto a la hora si bien pues fue el escaso la que se que siempre que

Voz 35 1:02:18 eh

Voz 2 1:02:53 qué cada vez

Voz 35 1:03:05 la piel ya

Voz 0020 1:03:54 hola buenas noches palabra isla qué maravilla

Voz 36 1:03:59 de todas las fantásticas islas que puede haber en el mundo me voy a quedar con una muy pequeña en el medio de una de las rías gallegas que es un auténtico paraíso de hecho Éstos reconoce

Voz 0020 1:04:11 diga como paraíso natural en una zona

Voz 36 1:04:14 determinada que

Voz 4 1:04:16 cada día desde la crisis de Biz

Voz 36 1:04:21 sí de playas de calas pequeñitas que poca gente nada más

Voz 0990 1:04:39 buenas noches de las islas son mi debilidad es todo embarques en ninguna paradisiaca sin alguna muy bonita en el Caribe en el Atlántico mi se me ocurriría pensar que en una isla yo sólo como poder a elegir pues tres cosas que me llevaría sería un buen cuchillo grande una caña para pescar con solito también me llevaré algo para hacer fue con esas esto es cosas podría sobrevivir poder fabricar me ropa podría cortar leña podría cocinar podía limpiar pescado muchísimo puede ascender pero claro muchas cosas podría hacer

Voz 33 1:05:29 el club

Voz 0990 1:05:32 indudablemente me hubiera gustado más cosas entonces primero quiero sobrevivir para hacerles la ocasión la oportunidad de poder seguir y escuchar música wai todo aquello que me produce placer pero primero sobrevivir un beso a todos Fares es La Coruña Alejandro

Voz 1280 1:06:22 qué dulce Nena Daconte

Voz 11 1:06:24 la entrevista con qué sinceridad hasta aquí en El Faro que delicada esta canción de su nuevo disco suerte fijaos Alejandro ha elegido las tres cosas que se llevaría a un ahí

Voz 0020 1:06:41 es la desierta

Voz 11 1:06:43 y qué le asegurarían la supervivencia el cuchillo la caña y el anzuelo y algo para hacer fuego después Begoña hablaba de una isla paradisiaca gallega pero tampoco ha dicho cuál aquí os gustan mucho los

Voz 0020 1:07:04 secretos

Voz 11 1:07:05 con vuestras islas bueno vamos a ver J

Voz 15 1:07:09 ese buenas noches hola buenas noches tú eres de alguna isla o no

Voz 17 1:07:15 no no yo soy de tierra adentro que tendremos que eso es bueno

Voz 1280 1:07:19 de Granada te gusta ha sido alguna isla Away

Voz 17 1:07:25 pues estuve en el Algarve portugués si no se cierre de la isla de Troya un montón de tiempo pero la cinco minutos porque en el mismo barco donde pudimos lo volvimos porque Bardem medusas es es

Voz 16 1:07:45 oye Jose

Voz 15 1:07:47 y cuando piensas en una isla paradisiaca como la imaginas

Voz 17 1:07:53 bueno la verdad es que la imagino yo sola cruelmente la que pueda vivir con mi pareja y nada más pequeñitas no muy grandes

Voz 15 1:08:05 pequeñita inquiete llevaría a una isla desierta aparte de tu pareja que lo has dicho

Voz 17 1:08:10 sí la verdad es que no sabría decirte pero imagino que música libros soy yo y no sé qué más no sé algo para bucear

Voz 15 1:08:23 es algo para bucear no pensamos en comer bueno Alejandro sí que ha dicho lo de la caña el anzuelo

Voz 17 1:08:30 pero algo habrá la crónica

Voz 15 1:08:32 sí si todos tenemos en mente que que llegamos una isla que nos cae un con la cabeza se abre

Voz 16 1:08:38 Nos lo comemos

Voz 17 1:08:40 no puedo poner cañas buena idea la verdad es que si no pero bueno poco ellos

Voz 15 1:08:48 oye Jose llevas para sonada vida no a ver qué te parece que es

Voz 17 1:08:55 me ha dado la impresión de que podía ser un un hormigonera de estas pequeñas de obra menor siempre que parece que son narra cuando va dando vueltas Ical la piedra no sí

Voz 0020 1:09:09 vamos a a cerrar los ojos a escucharlo juntos por qué no porque no podría ser ormigonera pequeña eso sí sí podría ser así no es

Voz 15 1:09:33 no es

Voz 0020 1:09:35 pero es verdad que yo no había caído en lo de la hormigonera

Voz 15 1:09:39 pero podría eso sí es increíble con explica y Nos parece todo bueno he José pues nada que no es no es no es a ver si conseguimos resolverlo antes del domingo espero que no os lleve tanto como nos ha llevado el Parking de juguete

Voz 16 1:09:57 eso nos llevó la imaginación por todas partes pero pero

Voz 17 1:10:04 bueno muchísimas gracias buenas noches muchas gracias y saluda a los floreros cójase

Voz 1 1:10:11 posee Granada algún día haremos los faros

Voz 1280 1:10:16 sobre las ciudades a las que vamos por ejemplo nos vamos noche Granada y hacemos el falso Granada

Voz 1 1:10:22 todo relacionado algo Granada Lorca Morente la Alhambra García Montero Sierra Nevada la historia la literatura

Voz 1280 1:10:35 para la gente que esa tierra que se habla venga Ruby buenas noches Rubi

Voz 17 1:10:45 hola buenas no estaba quitando ahí te quita llegar vais que Fenosa coplas

Voz 15 1:10:58 no es a cobla sí sí sí Rubí de dónde llamas desde donde

Voz 18 1:11:01 mira llamo desde Madrid llamaba en en el son a la vida no

Voz 15 1:11:07 y sí es la vida a ver a ti te gusta las islas

Voz 18 1:11:13 a mí me gustan las filas gente puedo hablar y hubo algo de lo que yo hizo en aquí en España no una a la isla que más he ido hacia la isla de Tabarca

Voz 17 1:11:24 báltica aunque no

Voz 18 1:11:26 entonces me acuerdo que tía que estuve allí fui cuando llevado la ida el agua dulce que os actores llegó el agua corriente dulce que mientras tanto los llevarían como la llevaran me explico

Voz 17 1:11:42 yo sería Rubí

Voz 18 1:11:44 bueno pues echando humo un me estoy pensando en Mis hijos pues por eso se I como uno cuarenta unos XXXVIII sí

Voz 15 1:12:02 treinta y ocho cuarenta años recuerda es que no había llegado el agua dulce el agua potable el agua