Voz 8 01:25 las doce y media en las Islas Canarias espero que hayáis tenido un buen fin de semana porque comenzamos a ahora este faro dominguero en el que vamos a repasar los últimos programas hemos tenido una semana de lo más heterogénea porque

Voz 7 01:40 el lunes

Voz 8 01:40 lo dedicamos a la sabiduría popular hiciéramos el programa de refranes de dichos invitados que hicieron un homenaje a sus sabios a esas personas que al margen de los estudios de la profesión o del oficio acumulan una asombroso conocimiento nos fuimos a hacer el programa a Tudela con un público cariños y Ximo que nos hizo pasar dos horas y media fabulosas y tuvimos la música en directo de Lemmon y tal a una extraordinaria gata parda Ana Belén El martes decidimos abordar un tema muy delicado casi tan contradictorio como el mar el fuego en un programa en el que aprendimos muchas cosas desde que hacer cuando se produce un incendio hasta cuánto tarda un bosque en regenerarse el Gatopardo de aquella madrugada fue el actor Daniel Muriel que está interpretando en el teatro la obra Nerón el miércoles comprobamos una vez más que la luz de este faro que hacemos entre todos llega mucho más lejos de lo que nunca intuimos titulaba el programa vivir fuera llegaron notas de audio de todo el mundo y cuando digo de todo el mundo digo Hong Kong Suecia Polonia Washington Nueva York Canadá Australia París Roma México El gatopardo de la madrugada del miércoles fue el actor y músico Alex o Dougherty y el jueves los subimos a una isla entre todas las cosas que hicimos fue tener una conversación muy íntima con la cantante y compositora Nena Daconte enseguida vamos a dar un repaso a esos destellos que nos han llamado mucho la atención esta semana y luego como sabéis a partir de las dos de la madrugada repasaremos los cuatro programas vamos a comenzar con una canción de Joaquín Sabina que se titula de purísima y oro que no ser recomendado Javier esta semana en Twitter

Voz 9 03:30 no

Voz 11 03:50 mi de corte y confección aceite de ricino y zapatos topo el género dentro la calor para Galerías para con angina para la caldo de gallina para la extraña yo del carajillo para el estraperlo esta barrera para el retales que aclare Bora brillar a los señoritos cierra no de Molina nunca había pasado ya nació la seña de muy desarma de los cristales a la hora de la zambra los CRA pelo Almunia se habla de Celia tema enseña las garras de astracán nada en la barra de Chicote de retén con su esconde pr rodante cazo maestro les presento lo dejó en buenas manos

Voz 8 06:54 sí estuvimos en muy buenas manos en Tudela vamos a comenzar destacando una conversación que mantuvimos en el programa dedicado a la sabiduría popular con el director de cine David Trueba y con el periodista y escritor Luis Alegre Ellos estaban allí invitados por los encuentros del bienestar se acercaron al programa El faro nos hablaron de un sabio al que conocieron muy bien Fernando Fernán Gómez ellos dos dirigieron el documental La silla de Fernando y entre las muchas cosas que nos contaron vamos a recordar aquella escena fabulosa relacionada con la Macarena

Voz 1326 07:34 yo creo que tenía una mezcla absolutamente imbatible e irresistible de sentido del humor de sabiduría de bondad y de amor por la gente de amor por la vida de al mismo tiempo de una mirada ABC es tragicómica muy ácida y muy tierno al mismo tiempo sobre las cosas que era deslumbrante era un ser que conocía el alma humana como muy pocos

Voz 4 07:59 y Fernando tenía una cosa aún mejor para la conversación que Rafael quedaron que era capaz de contradecir a cualquiera y asimismo el primero

Voz 12 08:08 sí

Voz 4 08:09 qué decir podías haber cenado con él la semana anterior y entonces cuando salía una conversación decir bueno Fernando tú dijiste el otro día que tanto sigue bueno dice eso pero en realidad eso al contrario lo he pensado durante esta semana y he llegado a la conclusión de que ETA entonces esto es un poco la sabiduría popular

Voz 7 08:25 eso es que decíamos todo

Voz 4 08:28 eso es la verdadera sabiduría es

Voz 1326 08:30 esto esto David fue testigo de un momento mítico cuando hizo una disección mágico

Voz 4 08:36 tram de la canción La Macarena de Los del Río cuerdas pero por qué la estaban criticando el momento que había tenido un éxito pero a esa casi todo el mundo decía cómo puede ser posible hombre que esa canción esa vulgaridad tal la la esté cantando toda la gente en todo el mundo y en Fernando de pronto dijo tenéis ni idea no tenéis ni idea Emma que era su mujer Emma por favor traen Mel CD de la Macarena Se había compran en la Fnac había mando a que le compraran el CD de la Macarena lo abrió sacó el libreto hay empezó no tenía ni idea juzga islas cosas sin sin escucharlas esta letra no se ha escrito una letra mejor que esta es prodigiosa nadie puede escribir esto escucha cientos con esa voz maravillosa como si estuviera recitando a Lope de Vega abrió el libreto y dijo que se llama de apellido Vitorino fan plástica eso puede hacerme mire hacia la medianoche entre bromas decía lo que yo me pregunto es cómo esto podría no haber tenido éxito

Voz 6 09:43 muchas gracias Macarena vino un logro que se llama que se llama la obra de bandera de democracia la alegría va a caer hasta una mujer establecía una parcela alegría banca harina las cosas buenas la Coopers Amanda en la Macarena va era Margallo vale Navalmoral harina y me dijera aquí

Voz 4 10:37 a tu cuerpo alegría Macarena tenía raza pero por supuesto que cuando lo piensas pero como no va a tener éxito que es una inyección de moral a un mundo que no tiene más que el problema es que claro los que más cuánta sabiduría ahí en las canciones en las en las de Los del Río

Voz 1326 10:55 pero en las coplas por gen pero bueno es que las coplas son capaces de resumir la vida en tres minutos Shas que se recoge en una sabiduría alrededor de las emociones de las relaciones de la condición humana de los celos de la pasión del amor del desamor

Voz 6 11:17 lo que se llamaba

Voz 13 11:18 se llama

Voz 6 11:21 la figura de veinte

Voz 8 11:27 cuando salimos a hacer el programa fuera el suena la vida lo hacemos con el público que nos acompaña en este programa dedicado a la sabiduría popular que hicimos en Tudela también llevamos a la vida y pusimos a prueba a los tudelano situó helenas que nos acompañaron lo que ocurrió

Voz 7 11:45 fue esto habéis levantaba la mano bastantes así que quién se anima a descifrar el sonido que hemos grabado esta mañana Marina hasta con el micrófono quién va a ser la primera ola y qué tal buenas noches buenas noches que mira a mí me tiene del todo desconcertada yo creo que te pues yo creo que es el ruido que hacemos con el cuchillo al pelar

Voz 14 12:21 zas vamos a escuchar juntas vale en lo vas describiendo vale vale así

Voz 13 12:30 es que el tufillo va sentando una hoja otra hoja y ese es el oído

Voz 8 12:39 efectivamente será el sonido que averiguaron a la primera y quién no sabía grabado David de la sociedad gastronómica intemperie que lo explicaba así

Voz 4 12:51 la sociedad gastronómica intemperie lo que es una es una hemos pelo

Voz 6 12:56 no

Voz 8 13:06 una de las cosas que tiene este programa es que nos permite viajar de emoción en emoción por ejemplo el martes

Voz 15 13:13 dedicamos el faro al fuego eh

Voz 8 13:16 aprendimos muchas cosas que vamos a repasar después pero queríamos traer a esta primera media hora un fragmento de la entrevista que le hicimos a Julián Fernández ex suboficial del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla son profesionales que están preparados para vivir muchas cosas para jugarse la vida pero fijaos cuando le preguntamos qué era lo más delicado que le había ocurrido Nos respondía así

Voz 15 13:45 la última pregunta Julián que es lo más emocionante como bombero que te ha ocurrido

Voz 16 13:54 recuerdo un incendio en un garaje soprano que no habían dado entrada por un punto más lejano

Voz 17 14:04 he

Voz 16 14:06 mi leímos otras posibilidades de acceso a las eso estaba saliendo una la densidad de humo totalmente incompatible con la vida sale una persona de la pregunta se vea alguien dentro que impidió que sí se apresura en muy poco tiempo recuerdo que la molestaban rellano por debajo consigue hacerle la mano y en el momento que sintió el contacto conmigo se abandonó entonces hay que sacarla tirando de ella hacia arriba por un tramo de escalera hasta que conseguir cogerla llevarme al exterior es decir recuerdo que me decía que un ángel

Voz 18 14:48 había ido a rescatar las digo no nos una

Voz 16 14:50 es una casualidad de que buscáramos la entrada por otro lugar en que hubiera un bombero en ese momento da igual cualquier bombero no tiene esas cosas son siempre vida la otra parte la todos los incendios de los que ha implicado niños son duros asimilar cuando hay víctima de pequeño

Voz 11 15:13 Azur tienes que asimilarlo cuenta

Voz 8 15:35 después escucharemos un poquito más del programa dedicaba al fuego pero pero fijaos no sólo hablamos de los incendios los oyentes nos hicieron un repaso por todos los tipos de fuego por las fallas las chimeneas el horno de leña en fin como siempre un faro lleno de destellos

Voz 21 15:58 juego

Voz 22 15:59 conductor lo más indicado cálida que van a ver deciros que es el juego con valentía fuego pólvora en todo lo relacionado pues bueno con los escándalos valencianos soplará pólvora mascletaes despertadas la ley del Foc nunca mejor dicho cuando se tiran los castillos artificiales increíbles los valencianos estamos muy delgado estamos todo el día lo confieso tengo una Cheema el explica se puede programar da calor Si quieres sino presa encender incluso en verano da el pego que da gusto estoy con piedra y madera de de mentira pero pero casi es real es sorprendente sí es un poco patético pero práctico y a veces sino otra opción no puedes mirar

Voz 23 16:55 pero soy un panadero antiguo antiguo activo todos los días del año fuego siempre sentido yo pude leña todo día dar entrenamiento de distinto días estoy aquí para lo cita dental

Voz 24 17:12 el otro es un trabajo muy laborioso Ruanda está nuestros durmiendo y empezaron a sonar las campanas a rebato en una aldea de al lado sabes que las aldeas se separan unas de otras por doscientos metros está muy pegadizas había un incendio

Voz 15 17:29 el casa la señora que creo

Voz 24 17:32 dar vivía sola tenía un nombre que me pareció especial se llamaba divina e todo el mundo de todas las casas y Denzel sin excepción de tres al de guitarras eh salió nos pusimos en fila desde la casa hasta el río con nuestros cubos de cien hizo que los íbamos llenando y pasando de los uno de unos a los otros hasta que se apagó a que el fuego no la mujer estaba desolada pero a mí me pareció emocionante esa generosidad diez y sobre todo esa solidaridad de de todo el mundo al día siguiente eh fue todavía más no sea más emocionante porque cada vecino le llevó a algo para reparar el daño

Voz 8 18:26 otro de los momentos más emocionantes que tuvimos durante esta semana nos llegó la noche del miércoles en la que estuvimos hablando acerca del concepto vivir fuera recibimos esta nota de audio de María Luisa que hablaba desde Bristol

Voz 10 18:51 esta noche estamos

Voz 25 18:52 cuando el podcast del Faro mientras cenábamos cuando hemos oído el tema que vais a tratar esta noche nos hemos quedado todos callados vivir fuera esos somos nosotros lo que sí cuando vives fuera no lo conoce hasta que no lo vives lo que nos vamos fuera tenemos algo en común cierta inquietud que no impide quedarnos nuestra de confort que no gusta ir más allá pero cuando estás allá reconocía admite lo bueno del Hogar de la red de confort no conozco a nadie que viva fuera no piense en volver alguna vez cuando oye fuera tiene muy tsunami de sensaciones aquellas que te en Cannes

Voz 15 19:30 si tan de vivir diferente de conocer nueva gente de Nueva Ciudad de nuevas experiencias

Voz 25 19:36 pero también por supuesto tienes ese sentimiento tan

Voz 15 19:38 fuerte que es echar de menos echar de menos

Voz 17 19:42 tu madre padre no puedo evitar emocionarme la comida además en mi vida

Voz 25 20:01 ha arrastrado mis hijos mi marido realidad me une mudamos por darle a los hijos a los niños una nueva experiencia que pero qué valor en cuando sean mayores

Voz 17 20:17 sé que el eje quitado registrado de conocer nuestras raíces a los amigo fui no esperaba emocionarme pero poco quitarlo pues le he quitado de mí

Voz 25 20:31 vivir con los abuelos pero primo la fiesta las risas pero también San lleva atrás Colsa algo muy bueno es que nos hemos unido mucho nos hemos hecho una piña súper fuerte y lo mejor de vivir fuera volver de vacaciones que bonito una fiesta me encanta bueno soy fan María Luisa una era diurna porque me encanta dormir hice lo que estreno echar pues a Guardiola de mece me toca trabajar por la noche y no lo mío así consigo mucho mucho cuando salgo de trabajar me pongo a hacer reír llorar emocionarme

Voz 8 21:05 muy mira caza gracia todo lo que programa soy María

Voz 25 21:10 desde visto María porque en este país no entiende que tengamos nombre compuesto así que entre los muchos cambios que hay que hacer por vivir fuera es cambiar mi nombre aunque soy María Luisa aquí me he convertido en María beso

Voz 14 21:28 fue muy emocionante para nosotros escuchar como a María Luisa

Voz 8 21:32 contaba esta historia relacionada con su estancia en Bristol como decía ella al principio estábamos cenando de repente la familia nos miramos y dijimos es tan hablando de nosotros porque nosotros vivimos fuera y la emoción que puso a contarlo ella decía este programa nos hace emocionar nos reírnos a nosotros también María Luisa por ejemplo un espacio que nos hace pasar a todos muy buenos ratos es el suena a la vida antes de escuchábamos como en Tudela averiguaron a la primera la alcachofa pero no suele ser lo habitual lo habitual es que arrastremos un sonó la vida días y días claro que lo que ha pasado estas dos últimas semanas nos tenía a todos con el corazón en vilo porque no conseguíamos acertar que era lo que estaban haciendo el padre y el hijo

Voz 26 22:23 ah

Voz 8 22:24 la e hice dieron todas las posibilidades

Voz 15 22:27 es por fin se resolvió para los que no estuviera is así fue el suena la vida de estas dos últimas semanas y así se resolvió

Voz 23 22:49 muy bien

Voz 27 22:49 parecía o iros sin como si fuese una fuente de estas que hay que son metálicas con un con un mango que al dar por Mango para abajo sale un chorro de agua pues creo que es un Trinidad de plástico para la nieve y luego al final pues se ve que Miño en el trineo hizo lo lo resida cuando tú que que que me voy autor

Voz 28 23:18 no hubo bingo casero me recordó montones de lo que hace de las burlas dentro de de de de dónde están las bolitas cuando las Meninas esos mismos el sonido es exactamente exactamente igual es que la pista más grandes cuando dice el siete

Voz 15 23:36 a qué dice el siete también vamos que vamos a escuchar lo del siete

Voz 23 23:53 muy bien

Voz 10 23:57 yo tengo una idea

Voz 0412 23:58 porque me parece que la niña no inflexibles sino que chicles entonces tenemos una máquina bolsas de chicles que tiene una bola de cristal arriba ir de una palanca cuando metes la moneda es la palanca Isabel chicle las

Voz 23 24:14 muy bien le chicle

Voz 28 24:17 yo creo que puede ser la máquina de un gran eso que premios en una vitrina

Voz 10 24:22 sí yo creo que hay una cometa mostrando el Nadal en una barca que tienes un compañero no Emilio que cómo se llama Juande pasan a Juande Canarias paso Juande

Voz 0412 24:36 a eso hay que ha como si estuvieran montando una barca o con un tabla o algo de eso

Voz 28 24:41 bueno pues no no pero no ocurre lo poblaban muy a menudo escúchame cuando cuando estoy en turno de noche

Voz 10 24:50 pero

Voz 15 24:52 pero el sonido el sonido que es el sonido que que estamos metiendo a que que que que se te ocurre

Voz 4 25:03 es que lo llamamos el suena la vida porque como son sonidos cotidianos conocemos coloquialmente como el suena a la vida

Voz 28 25:10 ah bien bien bueno también se me antoja porque era un globo cuando se desinfla el globo cuando termine la poquito a poco que lo cual por la boquilla

Voz 27 25:20 sí pues a veces hacer pero yo no sé me parecía bastante claro me parece que son unos coches de juguete de atracción que les das primera para atrás y luego solo

Voz 23 25:40 entiendo que ese es el mecanismo que hay

Voz 17 25:46 en la día

Voz 4 25:49 es eso estamos escuchando a los coches está vamos a escucharlo lo que dice el oyente

Voz 2 26:06 en Hoy aquí estamos jugando

Voz 23 26:09 muy bien pues ustedes en sonido qué hacemos cuando Eloy yo jugamos al parking muy bien

Voz 8 26:31 estaba jugando a los coches en un párking ese ruido que sonaba eran los los coches rumiando no las las ruedas de los coches haciendo esa especie de error Cahors confundían con una bola de un bingo casero en fin bueno fue muy entretenido así llegamos a las dos de la mañana una en Canarias noticia Si estamos de vuelta digamos estos

Voz 3 26:56 con Mara Torres

el Faro a través del guasa mandarnos una nota de seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno cuéntanos lo que quieras

Voz 30 28:52 el creer en un archivo no siempre es sinónimo de nostalgia ni te papeles viejos tampoco significa adentrarse en un espacio oscuro y polvoriento

Voz 13 29:04 entre tiempos a través de la Fonseca de la SER proponemos un viaje al pasado con un aire fresco y me algo vosotros música hay para todos los gustos un puñado de buenas canciones para poner ritmo a entre tiempos con historias pero nada es muy distintos por lo que leemos en los documentos y por supuesto competiciones de los oyentes con sus con pondremos nuestro

Voz 31 29:25 en la madrugada del domingo al lunes a partir de las cuatro una hora menos en Canarias entre tiempos con Ana Martínez Concejo Cadena Ser

Voz 33 30:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 39 33:41 la lana la la la la la la nada nada pues bien el tiempo quedan porque porque los sinsabores y bellas hemos pasar por ejemplo en el mapa

Voz 1326 34:30 mi

Voz 8 34:35 abrimos la segunda hora de este faro dominguero que dedicamos a repasar los temas que hemos tenido esta semana y lo hacemos escuchando al Lemmon y tal la banda navarra que nos acompañó en Tudela en directo

Voz 7 34:50 siento

Voz 39 34:53 el presentase el pico ser feliz a la bondad y ritmos intercambiado aquí en cambio

Voz 8 36:01 nos fuimos a Tudela para hablar de la sabiduría popular porque queríamos descubrir qué secretos guarda esa tierra y sus gentes que produce tantos tesoros tantas verduras tantas hortalizas es una tierra que es un tesoro la verdad como digo así que estuvimos por ahí hablando de refranes hablando de dichos populares pero también hablando de gente sabia de esas personas que se adquieren conocimiento por la experiencia que la transmiten de generación en generación que es un conocido siento que está lleno de enseñanzas que tienen que ver con la vida cotidiana enseguida vamos a repasar algunas cosas que nos dijeron pero vamos a comenzar con la Gata parda tuvimos a un Agatha parada extraordinaria dos acompañó Ana Belén con ello hablamos de muchas cosas también de la sabiduría popular los dejaba hasta

Voz 15 37:00 reflexión tan interesante yo creo que vivimos tiempos de bastante confuso y me parece que es una manera basta

Voz 0124 37:08 en qué humilde estar

Voz 15 37:12 este en esta vida no

Voz 0124 37:15 yo creo que sabemos tampoco

Voz 15 37:17 o yo tengo un poco la sensación de que cada vez menos

Voz 0124 37:22 idea que cada vez tengo menos certezas llega un momento bueno sobre todo porque también hemos hecho un grupo de amigos en las denominamos los confusos eso es importante pero no denominamos el confuso porque ahí lo que somos un poco si algo reflejos

Voz 4 37:41 esto qué dirá ahora no

Voz 15 37:44 esa charlar contigo en este programa durante un ratito en este programa que hoy le hemos hecho girar acerca de la sabiduría popular cuánto hay de sabe diría popular en en tu madre en tu abuela en tu padre que fue cocine cocinero durante muchos años del Palace

Voz 0124 38:02 yo creo que hay mucho de sabiduría y sobre todo cuando primero creo que hay una sabiduría popular muy de los pueblos muy arraigada a la tierra padre que venía de Segovia no él había nacido en Segovia y que parte mi infancia también era mandarme con mi abuela a Cabezuela al pueblo encabezó la donde su madre mi abuela era maestra entonces claro pues esa sabiduría de llegar allí subir te aun Trillo ya estar con el señor Raimundo guiando Taguas decían cosas impresionado

Voz 15 38:43 antes con respecto al

Voz 4 38:45 cielo despejado mañana va a llover pero reconoce puede llover

Voz 0124 38:50 no pero es tengo ahora viene una nube así como raya Day tal no no no es es genial ahí había ahí ahí hay hay una cosa que me me divierte mucho que son esos refranes no que tienen que ver con con esa sabiduría para hasta el cuarenta de mayo eso toda la vida porque en cuanto aquí en Madrid hacía un ejemplo hoy un rayo de sol bueno recuerdo que con mis amigas de la calle Nos íbamos mi madre siempre decía no te quites el jersey que te conozco no te quites el hasta el cuarenta

Voz 4 39:28 además

Voz 0124 39:32 cuando veo que todavía lo siguen repetían de de porción de desde que repitiendo que es sabiduría que es sabiduría siempre dicen mucha verdad en eso a mí me divierte porque dices bueno los refranes vete a saber algunos coinciden y tienen razón y otros no pero te son muy graciosos de luego pues es verdad esa sabiduría popular no había gente que ha vivido de gente que ha vivido circunstancias bueno muy determinadas sí iré a veces dices

Voz 15 40:15 cuánta sabiduría hay otra tontería me están contando quiénes han sido los faros de tu vida que dices que las tenido tan claro

Voz 0124 40:24 pues mira mis padres primero porque ahora esto es una reflexión que haces desgraciadamente cuando te haces adulta que mis padres es sin pretenderlo pero nos educar de una manera no se educaron a ser para ser responsables en nos educaron porque no había otra en la cultura del esfuerzo en unos educaron para ser buenas personas muy buenas personas no sé si a los tres hermanos habremos llegado a la excelencia en eso pero ahí estamos en el camino tus padres no murieron hace no mucho sí siempre Illes hemos visto trabajar tanto des vivirse por nosotros y cuando ya se hicieron mayores mi padre se jubiló hoy empezaron

Voz 15 41:35 va a tener esa vida de jubilados

Voz 0124 41:38 ese aquellos viajes en el Inserso que para ellos era cada año a este año vamos ahí era bueno bueno entonces un verles como gozaban no con otros amigos de allí de tal era fantástico igual yo ahora pienso que suerte porque mis padres sin pretenderlo nos creo que nos educaron muy bien en lo esencial irá a mí personalmente cosa que es inaudita porque mis padres no tienen nada no tenían nada que ver con esta profesión no conocían nada supongo que para ellos debía ser como la boca del lobo dónde me metía sin embargo pues confiaron en mí confiaron en mí y en la gente con la que yo me relacionaba no del teatro y tal y confiaron eso es fantástico entonces mis padres luego fue Miguel Narros que para mí fue un segundo padre cuando Miguel murió bueno fue terrible dejé pues se ha muerto mi padre y ahora se ha muerto mi segundo padre tenía una sensación de orfandad muy grande pero me enseño tantas cosas también en el camino tantas y tantas cosas tan lo Víctor Victor compañero en bebida que hemos aprendido tantas cosas juntos los amigos los amigos tan son son sin continuamente escucho los amigos no es la familia es la familia que tú te haces digo si es verdad claro la familia que tú eliges lo que pasa que esa familia como no es tu familia que te viene dada hay que cuidarla mucho de cómo se cuida de los pues no desatendiendo llamándoles cada poco yo en cuanto hay un amigo del que lleva un tiempo que no sé nada inmediatamente le llamó por teléfono y siempre que llamo o la llamo siempre mira me en un momento estaba pensando en ti porque fíjate lo que me ha pasado digo que tengo pero pasa mucho eh tengo ahí como un una conexión y entonces hay que hay que cuidarlos hay que llamarnos hay que mimar los hay que estar ahí si de repente tienen un producto tema Si tú lo tienes obviamente están ahí para que lesiones en el hombro en fin que es muy es muy necesario yo no sabría vivir sin amigos en amistad

Voz 1772 44:36 llora llora nos decía a nuestra madre cuando siendo pequeños alguno de los seis hermanos llegaba a su regazo llorando normalmente porque algún otro le había soltado algún sopapo los callaba de inmediato porque significaba que bueno lo que daban por un lado lo perdíamos el otro así que a ella le daba igual cómo haya le daba igual pues nosotros no seguíamos llorando

Voz 4 44:57 no lo hacía tanta gracia cuando veníamos también uno detrás de otro a pedirle la asignación semanal ahí en nos decía cría cuervos y te sacarán los ojos casi casi lo conseguimos pero no era nuestra intención lo hicimos por supuesto un beso fuerte mamá ahora bien yo pienso que no hay persona que tenga más sabiduría popular que quién sabe valga la redundancia elegir bien un melón imaginados de lleno a hospital que había

Voz 26 45:23 a aguas pero no estaba todavía muy dilatada mientras me me tomaban pues eso me tomaban la vía y todas las preparaciones vómitos saliva entonces la matrona que era su primer parto ella sola me dijo en mi pueblo dicen parto vomitado parto adelantado así que vamos a ir subiendo hacia la planta de maternidad porque esto podría adelantarse pues casi no

Voz 1621 45:48 es una pesetas igual en Seve SB la función y el que no la tiene no van en vapor ni come ni bebe nivel la función sacan siempre a cantar me abuela cuando era pequeño y siempre la llevaba a hablarme después de lo mal que lo pasó en la posguerra el hombre que pasó todo lo que se podía comprar una perra gorda lo que costaba conseguir esa perra gorda is sobretodo lo estéril de una guerra hilo innecesario de una guerra aparte de los múltiples refranes que me enseñó como a perros flaco todo son pulgas no puede levantarse más temprano a

Voz 2 46:21 la cabra siempre tira al monte cría cuervos y te sacarán los ojos mal de muchos consuelo de bobos el que ríe el último ríe mejor Se coge antes a un mentiroso que a un cojo quién evita la ocasión evita el peligro Si esperaran las liebres ya no quedaba ninguna costureras sin dedal cose poco mal la cuando las barbas vecino veas cortar

Voz 0124 46:45 mi madre era una gran administrador

Voz 4 46:47 en casa tenía un dicho donde no hay regla ella se pone lo que quiere decir es que si no somos organizados el desorden o caos que se crea

Voz 3 47:00 nos obligará a serlo

Voz 8 47:11 aquella madrugada nos acompañó el Tudelano Pedro Blanco compañero de Hora Veinticinco de aquí de la Cadena SER es un compañero al que queremos mucho la radio y al que quieren muchísimo en Tudela su ciudad que además esta semana ya reconocido con la Cruz de Carlos III el Noble junto a otras siete personas y entidades contribuyen entre ellos Pedro Blanco a destacar el desarrollo la proyección y el prestigio de la Comunidad Foral de Navarra es verdad fijaos cómo ha

Voz 7 47:46 de Tudela en la noche que hicimos el faro desde allí pequeño

Voz 1326 47:57 pero con ciertas ínfulas para mí es mi mi pueblo entendido como es el lugar al que uno siempre desea volver no hay que yo tengo una relación sentimental muy estrecha con con esta ciudad como el pueblo con Tudela por eso cuando a mí me propusieron dar el pregón del del volatín Moratinos una tradición antiquísima que tiene lugar cada Semana Santa el sábado de Semana Santa colgamos Un muñeco de madera que simboliza judas muñeco articulado que se disfraza para una manera alegórica que tiene que ver con la crítica algo de lo que haya ocurrido durante ese año se mueve ese muñeco hasta que se caen todos los bueno pues el volatín va precedido de un pregón sí hombre para un Tudelano

Voz 7 48:44 un honor

Voz 1326 48:46 pidan estar acepté

Voz 7 48:48 tú te imaginas que las noticias las diera is con refranes por ejemplo un corrupto tú dijeras luego se cree el ladrón que todos son de su condición

Voz 10 48:56 sí

Voz 7 48:57 o luego ley de dependencia a buenas horas mangas verdes

Voz 4 49:02 perdón no

Voz 7 49:03 tengo aquí en este incorporamos los refranes los dichos populares a las noticias

Voz 1326 49:07 pues mira si tuviésemos que aplicar los refranes a los corruptos nos quedaríamos sin refranes llegaría un momento en el que tendríamos a su repertorio para para dedicárselo hombre sería divertido sería divertido aunque fíjate yo en mi tiene que ver con los refranes eh en mi faceta de de profesor en el máster del país por ejemplo enseño los chavales radio y hay una cosa que les pido que no hagan que es hablar con con frases hechas con dichos más o menos reconocidos reconocibles porque yo les digo que es una forma un poco cómoda de contar las cosas no y sin embargo es verdad que los refranes encierran una una gran sabiduría

Voz 7 49:44 decíamos que Tudela tiene un tesoro

Voz 8 49:47 lo increíble que es la Tierra hay mucho

Voz 7 49:49 pésima sabiduría popular vinculada a la tierra y al tiempo meteorología e la lluvia las estaciones lo que hay que cultivar la huerta hay hay mucha sabiduría basada precisamente en la experiencia de la gente tú quién dirías que es la persona más había que conoces en este sí sí en este sentido que dices mira mi abuela a mi abuelo cada vez que decía algo se cumplía

Voz 1326 50:17 fíjate yo recuerdo muchas de las cosas que me contaba mi padre mi padre murió recuerdo muchas de las cosas que que me contaba relacionadas con con el campo y con los ciclos de la vida no antes un oyente decía lo del melón yo siempre me quedaré me quedaré con la enseñanza que mi padre me hizo para elegir un buen veló he de decir que el creía que era infalible Iggy yo tengo alguna duda de que lo fuera porque no siempre acertado no pero la relación con las mi padre y como la de mi padre mucha gente en Tudela eh porque la familia de mi padre era familia de campo de toda la vida mi padre mi padre dejó el campo se hizo camioneros sí muchísimos años eh pero sin embargo todo el aprendizaje que tuvo de joven lo conservo no bueno digo como mi padre en Tudela hay muchos hombres y mujeres que tienen una relación muy sabia con el entorno ni sabia con la tierra con lo que la tierra da con los momentos del año en los que la tierra da a cada cosa una de las frustraciones que yo tengo es que yo soy de un lugar de vuelta pero la Guardia no paso por mi pregunta es la temporada de las cosas porque el nombre las se lamentablemente las formas de producción modernas hace que uno vaya supermercado haya cosas todo el año

Voz 7 51:26 es decir tú tienes en casa hace cita con con la hombre con Romero con algo no

Voz 1326 51:31 no porque es que además reconozco que que no habría cuidarlo

Voz 4 51:36 es así nunca

Voz 1326 51:38 pues bien saber cuál es la buena época para cada cosa aclarará uno Guinea Tudela y la familia se lo pone fácil cuando te sientas en el plato te ponen Cardo pues sabes que es la época del cardo porque es escaso esta exquisito lo acaban de comprar en la tienda que debajo de casa que lo acaban de esta mañana descampado tenía este conocimiento no

Voz 7 51:56 trasmitía en casa sí sí sí yo le preguntaba muchas veces

Voz 1326 51:59 es ir pues me decía bárbaro ahora nos vamos a encontrar oro espárragos es imposible no o cómo vas a encontrar ahora alcachofas au ahora no es la época de la borraja estoy hablando de las verduras tipicidad no yo creo que eh para Tudela no sólo tu de la Ribera de Navarra es un auténtico privilegio tener un producto como la verdura que se haya convertido en un estandarte que que prácticamente no necesita más eh descripción que el propio nombre no tú hablas de los cogollos juntos la gente bien enseguida la mente tengo la gente está vinculada con este mundo tienes cierta

Voz 7 52:37 cuando tú hay mucha gente que tiene su sabiduría

Voz 8 52:50 también los susto muchísimo lo que nos contó Santi cordón es el dueño del restaurante El trincar siete Nos estuvo hablando de la sabiduría que encierra la gastronomía en las ruedas de Tudela y sobre todo la importancia que tiene trabajar la tierra desde el principio desde la semilla hasta el fogón

Voz 12 53:19 yo entiendo el mismo acto de la siembra ya es cocina no no no lo sé pero yo no separó la tierra de del fuego es un acto continuo lo entiendo así

Voz 7 53:30 antes señor cocinan pues vida

Voz 12 53:33 yo siempre digo que las cosas grandes los los y las comidas grandes era mi padre mi padre era un cocinero pues de de caldereta para mí tacos los arroces será siempre el que cocinaba el fin de semana en el huerto queda donde vivíamos el fin de semana y luego la cocina pequeña los trucos los del tener una cocina de aprovechamiento una cocina sincera una cocina pues con lo con lo que da el huerto es muy malo la verdad que era pues la cocinar aprovechar mi madre que comíamos muchísima verdura porque tenemos puerto pero de un pollo sacaba tres comidas no entonces eso es muy bonito también hay que agradecer mucho al final es una fusión

Voz 7 54:13 Santi cuánto está afectando el cambio climático fíjate la pregunta que te voy a hacer a los refranes porque tú haces decía en abril aguas mil

Voz 14 54:22 igual aguas mil no

Voz 12 54:24 puf aquí muchísimo hoy ten en cuenta que el el refranero a la hora de trabajar la tierra es casi casi imprescindible

Voz 7 54:31 a ver fuente porque según ejemplos al

Voz 12 54:34 a Joaquín por qué meta saliste tan ruin y el asco te dice que no me sembrar en San Martín

Voz 4 54:41 Mi padre

Voz 12 54:42 todo el conocimiento yo creo que lo explicaba con refranes las fechas es muy importante las fechas para para las siembras las plantaciones luego había otro que cuarenta de mayo perejil para todo el año no ya sabes cuando tres buenos

Voz 7 54:57 hay muchos la verdad cuál es el cuarenta de mayo perejil para todo el año que significa

Voz 12 55:01 pues que hay que poner el perejil cuando lo ponerse el día en diez de los primeros en junio no te te aguanta todo el año con Cortés porque Perejil vas cortando iba brotando otra vez tres según la siembra que haces o tienes que sembrar solamente una vez para todo el año y te aguanta con esos cortes o tienes que hacer sucesivas siembra entonces es es muy cómodo ese corte esa esa siembra para ir cortando y que él donde el perejil

Voz 7 55:23 había uno muy famoso también año de nieves año de bienes pero como harán Onieba

Voz 12 55:29 bueno aún nevadita has estado hombre clima esta uno no hay hay veces que pero bueno hay que adaptarse yo creo que que todo todo

Voz 11 55:39 son momento tiene subí subí

Voz 12 55:42 cosa buena su cosa mala en su cambio con los hielos por ejemplo mi padre siempre decía ahora que que no está bailando no hay cuando decía que jueguen Papa este año Noyer lleno no se comen los ratones dice no te preocupes que Higuero no se lo comen los ratones su sea quería decir que que vendrán no porque ahora estamos con un poco de miedo con esto porque aquí mayo puede dar no Easyjet en mayo es es ya un problema

Voz 7 56:03 vosotros tenéis una una particularidad y es que rescatar seis productos de la huerta que lo decía ahora mismo un oyente con lo de las alcachofas los que cuesta mucho trabajar respuesta perras rescató productos de la huerta que la gente ya no quiere tener en casa porque son laboriosas cuáles son os

Voz 12 56:23 te da valor también este año propuesto darle valor al al Sparrow morado el que comemos en casa porque no te lo cojea Plaza es el espárrago cuando sale el sol se pone moreno

Voz 7 56:37 bueno bueno entonces reemplazando lo pagan

Voz 12 56:39 porque está feo porque tenemos esa pureza el blanco no cuando es un espárrago espectacular de bueno como el verde entonces eh es un espárrago que lo comíamos pues Porro castigo casi no porque no los Ruco compraban y ahora quiero yo darle valor a esas Espárrago porque el encuentro de más ese sabor especial que no es verde ni blanco está ahí entre ya a camino no de las puntas moradas y todo lo que hemos tenido Esparraguera lo que hemos estado cerca la tierra lo hemos comido porque no lo sean el Plaza osaron el a los parados que comíamos en casa y es que me encanta es un espárrago que Le quiero dar este año Le quiero dar valor y tenemos un poquito Esparraguera voy a dejar un par de ríos es sin tapar para para trabajar es Sparrow me apetece hacer eso

Voz 7 57:20 tú crees que hay una necesidad de volver a la tradición

Voz 12 57:23 sí es muy importante más que nada porque estamos perdiendo ahora mismo la la huerta artesana en cuanto muera en en en diez añitos que se van a morir los los últimos hortelanos en los escapa Casino sino agarramos esto sino lo dignificó Camus esto se nos va va pues porque ha sido un poco la progreso no llamado progreso Nos apartado de la tierra y ahora la agroindustria es la que controla absolutamente todo entonces sendos está apartando eh se nos está escapando esa tradición y esos esa magia de de de las de lo artesano no

Voz 3 58:08 típico

Voz 35 58:09 de de de la calentito que buzos de la de Galván sobre todo acuerdo el pimentón y luego sobreponer disolverse desde lo estoy dejando lo sufrido yo estoy todos pero apartó de sus valores orales yo siempre lo hizo yo escucho de tal palo tal estilo ya verdad poco te desde determinó cuatro y la segunda medida igual que yo

Voz 26 58:31 todo lo que he hecho algunos dirigentes

Voz 40 58:35 hablando de la muerte de la primavera al que se arrima buena sombra de Cobija hablando de nieve tiempo año de bienes año de bienes hablando por ejemplo del la mañana no por mucho madrugar sea MANES lleva temprano

Voz 26 58:55 el reflote primo de mi casa como

Voz 25 58:58 mi madre con mucho cariño preparaban caldereta a base de patatas al cosa dura y ahora había también con alcachofas espárragos Inés entrábamos todos en tomo a la mesa redonda a comer del mismo caldero las dos las patatas Calderé que preparaba

Voz 26 59:18 ya nadie es de perogrullo cada mano cerrada le llama puño pues eso que son verdades tan evidentes que no hace falta explicar mucho más no es tirar el brazo más de lo que de la manga osea que más vale que no gaste lo que no tenemos a la mierda abanico se el verano esas chula e cuando estás harta cansada cuando ves que ya lo que estás haciendo no no no no tira no tira pues ya hay lo dejas si salir a serlo eh que diga una tudelano hablarle el día del Cristo y casarme el de Santana

Voz 41 59:57 pese a ser hemos no sus se me han en Oaxaca yo es que sé sí sí sí no estamos nada sí a mí me que el juez nazi si no sí trabajando

Voz 8 1:02:12 esta canción que estamos escuchando se titula Fire and rain fue compuesta por James Taylor cuando tenía apenas veinte años y la letra dice durante varias veces que aunque era un veinteañero había tenido ya tiempo para contemplar los efectos de los dos elementos que mejor definían Suu cambiante estado mental

Voz 7 1:02:33 el fuego y la lluvia ya martes nosotros hablamos del fuego

Voz 8 1:02:41 de lo determinante que fue en la historia de la humanidad no entenderíamos la civilización como la entendemos ahora sino fuera por el fuego de esto hablamos aquella madrugada de otras muchas cosas por ejemplo de las fallas de la importancia de fuego como efecto especial en el cine de las velas que defendemos cuando cenamos vamos a recordar lo que nos contó el Gatopardo Daniel Muriel está interpretando ahora Nerón en el teatro pero entre las cosas más simpáticas que recordamos con él fue su paso por Escenas de matrimonio Noche de fiesta hola

Voz 4 1:03:21 soy el de la entrevista estancado de ponerles perdón sí sí Le voy a rellenar una Chifa con sus datos para nuestro bicho Daniel estuvieran sketches que así no se semana tras

Voz 15 1:03:37 emana esto es mi escuela dos

Voz 4 1:03:40 es decir yo tuve la suerte cuando

Voz 1622 1:03:42 estaba en la RESAD en tercero de la Resad entro en en Noche de fiesta en risas estrellas que fue antes y me tiré otros cuatro años y yo siempre digo que que conseguí la licenciatura de la Resad con cuatro años licenciatura de Noche de fiesta en otros cuatro porque eran una escuela osea nosotros teníamos una media de cuatro cinco sketches cada fin de semana en más todas las presentaciones te lo daban el viernes y el sábado en directo a las once de la noche tenías que hacer este este sketch yo recuerdo soñar lo el viernes por la noche porque era un sketch en el que cambiaba las palabras en ponerle encantado de Colón

Voz 4 1:04:13 Earle era horrible claro era muy divertido a ver hay vamos a salir los dragones Alba mira cómo cambian también hola soy El de la entrevista estancado de ponerles fíjate

Voz 18 1:04:28 claro

Voz 4 1:04:29 el debía rellenar una Chifa con sus datos una chica para nuestras bicha sí sí claro que su nombre con qué qué estudias te dejan es como si yo pido soy Valle poco

Voz 1622 1:04:43 mogollón era todo cambiado claro eran directo era bueno yo tenía claro en este caso aquí yo creo que tendría veinte veintiuno ya porque fue como el segundo año estaba Alfredo Cernuda ya hay sonando conmigo y compañero maravilloso pero fue una pasada bueno pasada ahí han notaste

Voz 15 1:04:57 popularidad