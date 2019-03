Voz 1 00:00 esto a cuenta con la SER pase lo que pase

qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias y hoy parece que la luz de este faro es un poco más cálida porque hablamos de los abuelos y las abuelas en este faro de la Ser nos acompaña es cada madrugada ya sabéis que a los gato pardos siempre les pregunto por su infancia donde la pasaron qué recuerdos tienen de aquella época

Voz 5 01:12 todos o casi todos

Voz 4 01:15 el mencionado a sus abuelos Mi abuela me enseñó a leer mi abuelo me enseñó los secretos del campo la casa de mis abuelos olía leña chimenea a la leche que compraban en la va quería eso en cuanto a los gatos pardos pero cuando por ejemplo hicimos el faro dedicada al pueblo fueron los oyentes los que hablaron del pueblo de sus abuelos donde pasaban los veranos y las vacaciones y cuando hicimos el faro sobre el verbo cuidar también salieron los abuelos abuela me tocaba la frente y me bajaba la fiebre cuando hablamos de sabiduría popular también salieron los refranes de los abuelos habéis hablado de la ternura de las recetas de su mirada de su forma de narrar historias del fuego encendido del tacto de su piel de la textura de su ropa habéis hablado de sus juegos de cartas de lo que cantan

Voz 6 02:08 de lo que hablan

Voz 4 02:10 de lo que cuentan habéis hablado de sus manos así que nos hemos preguntado que tienen los abuelos para nosotros para que hablemos de lo que hablemos acabemos mencionados esta noche hablaremos con un sociólogo qué os voy a contar cómo ha evolucionado el abuelo y la abuela en los últimos veinte años tanto en su núcleo familiar como la sociedad hablaremos de las series de televisión que todos tienen su abuelo particular hablaremos de

Voz 0149 02:43 las recetas de los abuelos y abuelas suerte

Voz 4 02:46 todas las abuelas actualizadas

Voz 6 02:51 sobre todo

Voz 4 02:53 os vamos a escuchar a vosotros como eran cómo se llamaban que te enseñaron que te enseñan qué relación abstenido o tienes con ellos como se siente uno cuando es nieto sois abuelos qué diferencia hay con ser padre o madre cuánto tiran de vosotros los nietos que os gusta hacer con ellos que aprende is el teléfono de programas el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno directo es el novecientos cien ochocientos os podéis imaginar que estamos desbordados con vuestros audios esta madrugada nos ha gustado mucho escucharlos esperamos también los que llegan en directo hasta las cuatro de la mañana pero sobre todo Nosa impresionado cómo vamos sabiendo cada vez más cosas de vuestra vida hiel de hoy nos va a enseñar una parte muy definitiva de la vida cotidiana de muchos de los falleros y falleras que hacen con nosotros este programa para abrir hemos elegido una canción de Alicia Keys que se titula aquellos Yousafi y que está dedicada a su abuela porque Alicia Keys no tuvo padre y entonces fue criada por dos mujeres por su madre su abuela Virgil su abuela no sólo se convirtió en una segunda madre para ella sino en una de las figuras más influyentes de su vida

Voz 6 04:22 Alicia

Voz 4 04:22 x escribió esta canción para su abuela que nos viene a decir que ante la fragilidad de la vida no hay un minuto que perder cuando se trata de transmitir tus sentimientos a las personas que quieres

Voz 7 04:43 sí

Voz 8 04:56 aquí pero yo no quiero un el no yo he dicho yo sí sí voy yo creo yo que esto eh yo yo yo no no me yo no voy

Voz 10 08:52 Tamara equipo Fabero sicarios del mundo eh yo sólo he conocido a un abuela a Francisca López Martínez la la madre de mi padre y mi ella fue la que me crió cuando mi madre falleció el mismo yo tenía cinco años y medio bueno sus limitaciones porque tenía setenta y pico años ya cuando se hizo cargo de mi pues es y ha sido la que me voy todo no me vine joven joven e atendía la casa lo que podía yo me acuerdo que muchas veces no me gustaba cuando era niño tratarles los mofletes Si hay darle besitos y tocar sus arrugas pero lo más importante de todo ello es que cuando ya falleció hoy ante el cementerio porque habían transcurrido los diez en años en que sí podían guardar los restos

Voz 11 09:48 yo tocaba o renovar au o de esa

Voz 10 09:51 seis de ellos pues bueno yo decidí no quedarme ni con cenizas ni con nada sino que simplemente como ya merecía muchas veces escribió la suspensión sus manos me que me quedé con eso y con el tiempo pues fíjate yo qué cuadros

Voz 11 10:03 dice un marco de madera viejo dado

Voz 10 10:08 eh con fondo marrón y bordes ocres ir en el fondo el cuadro con fondo rojo le puse esa mano con esas rosas iraquí un amigo mío que sabía mucho de informática pues me hizo un una especie de viñeta blanca en la que se puede leer Francisca López Martínez a tu memoria tu hijo y nieto no te olvidan con todo cariño Javier el limpiar nocturno de un edificio muy alto

Voz 6 10:37 un acto en Madrid buenas noches alfareros que bonito el tema

Voz 12 10:51 los abuelos la generación de hierro que trabajó en el campo que sufrió la guerra la posguerra no se cansó de lucha los abuelos y sencillez sus manos tiernas golpeadas por los años su dulzura su agradecimiento en cada visita en cada encuentro en cada gesto son sin duda uno de los mayores tesoros que tenemos disfrutar de cada momento debida con ellos es el mejor legado que nos pueden dejar nunca descansaremos de dar las gracias un abrazo a todos los oyentes en especial a todos los oyentes que son abuelos Diego desde

Voz 13 11:24 eh sí

Voz 5 11:35 piense en su patio de flores que entró en los veranos que pasa ahí en el pueblo nos pienso jugando a pequeña y no de tan pequeña piensan en las noches de verano tomando el fresco en la puerta pienso en cuando dormíamos juntas y me calentaba los pies pienso en su cocinan sus migas consenso ironía es humor negro pienso en su de ideas progresistas yendo a votar orgullosa con su papeleta de Podemos piensan las llamadas de teléfono para acortar la distancia pero sobre todo piensa en lo que la echaré de menos cuando no esté y luego hacia que estará la casa del pueblo un abrazo fuerte Elena desde

Voz 14 12:14 sí no

Voz 6 12:21 querido equipo del faro

Voz 16 12:24 comparto con vosotros una parte de una nana escrita por uno de los mejores abuelos del mundo Mi Diego y Elena que aún son muy pequeños que hagan travesuras es muy natural pues aunque parezca que son muy traviesos no tienen conciencia del bien y del mal viñeta Julita con sólo seis meses me mira a los ojos con tanta bondad con una sonrisa tan dulce y bonita que a mi me parece que me quiere hablar los domingos por la tarde Drenthe le me dan ganas de ello a ver se van a los nietos la y se pueda jugada salgo fuera de es pedir no lo puedo bordes asistí sólo con la un poco que pronto vais a dada mi cierro la puerta hay cubriendo Lugo si gana el Madrid la música también es buenas noches María de Zaragoza

Voz 1 13:51 hola soy

Voz 11 13:52 Sergio de Madrid nada quería hablaros de mis abuelos para mí mi abuelo con mayúsculas que personas con la que tuvo una relación muy especial una de las personas sin duda más importantes de mi vida y eso que cuando nos conocimos eh al morir mi abuela pues digamos que es como conocerse por primera vez porque hasta entonces no hemos pasado mucho tiempo el uno con el otro íbamos muy distintos de apariencia muy duro un poco fanfarrón y demás pero enseguida conectamos muy bien y nada pasaba mucho tiempo con el cuando era pequeño e medio haber a los partidos de fútbol sala o ver entrenar luego me recogió tomábamos algo hablamos de nuestras cosas hablamos también de muchas películas por ejemplo y esto que a él también asustado películas muy distintas pero aprendimos mucho el uno del otro que es una persona que bueno me ha sido muchas cosas me enseñó también a a mirar la vida con con valentía e hacer frente a a miedos a yo que sea a tirar para delante cuando las cosas no iban bien ir por ejemplo es una persona que no había cocinado casi en toda su vida pero que cuando cuando le tocó hacer de abuelos eh pues empezó a cocinar un montón y muy bien por cierto bueno pues cesó de repente se repostar en la cocina cocinando cosas súper ricas y demás nunca fue un poco cuando bastante triste cuando le perdí para mí demasiado pronto con quince años pues a pesar de que hayan pasado casi once años desde que están marchó claro más de la que me acuerdo mucho con la que me siento muy conectada hasta que nada me ha alegrado eso acordarme favorece sobre todo de de mi abuelo en beso no

Voz 4 15:37 las notas de audio

Voz 6 15:39 de esta madrugada

Voz 0738 15:42 han una parte importantísima de cada uno de los oyentes qué nos las han dejado de Sergio

Voz 16 15:50 de María de Elena de Diego de Javier

Voz 0738 15:56 nos hemos preguntado cómo se ha transformado el papel del abuelo en la sociedad en los últimos años así que hemos llamado a Luis Ayuso sociólogo profesor en la Universidad de Málaga y experto en sociología de la familia Luis qué tal buenas noches bienvenido Alfaro

Voz 5 16:13 qué tal María buenas noches queríamos hablar con

Voz 0738 16:15 digo de cómo ha cambiado el papel de los abuelos y abuelas en este país por ejemplo para ponernos un plazo en los últimos veinte años hay cambios significativos

Voz 5 16:26 en el perfil de nuestros

Voz 0738 16:29 vuelos en dos décadas

Voz 19 16:31 la verdad es que sí hemos es decir hay que tener en cuenta que nuestro país lo último años no lo últimos veinte años últimos cuarenta años ha experimentado una transformación social muy importante desde el punto de vista de la sociología la familia hemos cambiado con totalmente patrones que venían después de una sociedad agrícola una sociedad muy tradicional y rápidamente hemos cambiado una sociedad muy moderna en el caso por ejemplo de lo abuelo el tradicionalmente teníamos no de una opción de los abuelos la sociedad de agrícolas convivían había muchas relaciones intergeneracionales de la sociedad moderna una peculiaridad de nuestro país es que lo abuelo cuando la gente se va del campo a la ciudad

Voz 5 17:09 sí vimos

Voz 19 17:12 será hay un proceso de familia nuclear extendida que se llama en la cual vivían la las parejas pero también vivirlo abuelo y la actual es que ya viven las familias nucleares pero lo abuelo piden CSKA es algo que nos diferencia de otros países europeos tenemos a abuelos que viven cerca una generación de otra

Voz 5 17:29 enero a casa pero viven cerca

Voz 19 17:32 son una peculiaridad que no distingue a nosotros de otros países europeos de hecho eso explica mucho por ejemplo porque nosotros tenemos una menor movilidad laboral o incluso hay cuestiones que llaman mucho la atención de cómo pese al boom inmobiliario las generaciones están cerca

Voz 5 17:49 incluso la frecuencia diez donaciones

Voz 19 17:50 la tradición de ir a comer los domingos con papá o de pasar las vacaciones con los familiares una una tradición que sigue manteniendo que contribuye al fortalecimiento de esas relaciones

Voz 5 18:00 si esto no sé si está comprobado científicamente tú que ha sido director de investigaciones del CIS igual igual me lo puedes confirmar con datos pero sí es verdad que muchas parejas se plantean tener hijos mientras tengan a los padres cerca piensan ellos como colaboradores a la hora de plantearse la paternidad y la maternidad

Voz 19 18:23 los abuelos se constituyen actualmente como la mejor comodín para la conciliación el comodín del que tira muchas parejas detener a los padre yo mucha caso sólo abuelos desde que son niños los que hacen posible pues que la mujer sea por incorporar masivamente al mercado laboral o incluso de que mantengamos unos niveles de calidad de vida que los diferencia de otros países de otros países europeos otros países de nuestro entorno sí es cierto marcó un cambio importante que se vislumbra es que en España vamos a experimentar un cambio fundamental cuando lleguen a la jubilación aquellas personas que nacieron a partir del año mil novecientos cincuenta y cinco los demógrafos lo distintos sociólogos los distintos estudios nos dicen que la generación que nací en el cincuenta y cinco en la que protagoniza los grandes cambios en nuestro país sobre las mujeres que nacen a partir del año cincuenta y cinco las que desde el punto de vista socio demográfico vana por ejemplo solar la la mujeres que acceden a los métodos anticonceptivos son las primeras mujeres que se divorcia son las primeras mujeres que acceden de manera masiva al mercado laboral entonces cuando esa generación de mujeres llegue a la jubilación que están empezando ya que hacía llegar vamos a ver cómo el perfil de abuelo y sobre todo de abuela es posible que cambie

Voz 5 19:37 ya y hacia qué perfil hacia que el nuevo modelo

Voz 19 19:41 buenas van a ser perfiles mucho más independiente algo más independiente el el modelo de súper más como un muchas veces digo es el modelo de la generación antes de cincuenta y cinco esas super mamá que lo hacen todo eran profesionales del trabajo doméstico sea grandes grandes cocinado ahora esa el gran esas esas personas que teníamos para todo la generación de mujeres que han participado en el mercado laboral no van a hacer es a súper mamá sino que posiblemente es previsible que cambien en expectativa dedican bien viene modelo en modelos de vida

Voz 5 20:14 eso que es posible que eso se podrá traducir en que cuando digas puedes encargar de tu de ir a buscar a los niños al colegio llevarnos a tu casa comer hasta que llegue yo por la tarde te digan no tengo mi vida

Voz 19 20:29 es posible que te diga un discurso social que cada vez está emergiendo más el tema de decir yo ya tuve que pasar eso contigo yo tengo setenta años a mí me quedan por vivir veinte yo quiero vivir ni veinte años por supuesto que quiero dar cariño por supuesto que de que que quiero que vengáis haberme los fines de semana y tal pero siempre y cuando no me perjudiquen otras prioridades que yo tengo es que yo quiero vivir también también eso año

Voz 5 20:55 ya ya Bris porque la crisis también ha marcado o no un antes un después en la relación con los abuelos se ha contado con ellos para muchas cosas

Voz 0149 21:05 hay incluso

Voz 5 21:07 mucha gente que ha tenido que irse a casa de los abuelos sobre todo cuando ha habido situaciones por ejemplo de divorcio y entonces se han ido a casa de sus padres promete con sus hijos

Voz 19 21:17 en ese sentido la lo abuelo y la Milla constituyen el auténtico colchón ante la ante ante los imprevistos colchón en todos los sentidos vivimos en un país que es profundamente familia vista donde damos mucha importancia a la redes de hoy las redes de apoyo no sólo son económicas son económica pero son de cuidado son por ejemplo de relaciones para el empleo son por ejemplo de calidad de vida de esas redes se basan en estas relaciones intergeneracionales en el año dos mil catorce casi casi saliendo de la crisis el Centro de Investigaciones Sociológicas hizo una una investigación en la cual le preguntaba a los españoles cuál eran las dos funciones más importantes que cumplía lo abuelo en la España actual la primera función que dijeron los españoles era ayudar económicamente sea la primera función que se considera que que jugaba lo abuelo era la ayuda económica un veintisiete por ciento la segunda dar apoyo emocional y disfrutar de los Nieto un veintisiete También la tercera cuidar a otros miembros de la Familia cuidado un trece y la cuarta mantener a la familia unida un quince por ciento sea era la la las funciones que consideraba que era las que cumplía los españoles en el año dos mil catorce sea fundamental como colchón para para la crisis económica pero a mí como sociólogo Mara siempre me gusta proyectar en el futuro y fíjate que pueden serlo abuelo dentro de unos años donde haya muchos mucho abuelo muy pocos nieto muy poca gente a la que cuidar es posible que el rol de los abuelos cambie pero porque no a nadie es en cuida los datos del censo no dicen que el hogar el hogar más habitual en España sólo lo hogar de parejas con hijos seguido de parejas sin hijos

Voz 5 22:58 sí

Voz 19 22:59 son los datos de de del último censo de dos mil once para moverlo cuando salga el dos mil veintiuno lo que no dice pero claro eso proyectado en el tiempo lo digan claro los que lo abuelos cambiarán porque no habrá nieto o habrá muy poco nieto y habrá que enfrentarse a uno de los grandes problemas que tendremos como sociedad del siglo XXI aparte del de los cuidados que se una cosa que yo repito continuamente tema en la soledad

Voz 6 23:24 por parte de unos y otros no

Voz 19 23:26 totalmente en el precio de la libertad como mucha quitó mucho autores no el precio de la libertad en la soleá seremos más libres e independientes

Voz 5 23:35 pero al mismo tiempo cardamomo sólo quizá entendamos a Soledad de otra manera

Voz 19 23:39 posiblemente incluso cuál es el papel que juega la la la las nuevas tecnologías que algo que todavía los sociólogos estamos empezando a trabajar ahora porque claro una persona puede vivir solo pero es lo mismo vivir solo que en sentirse solo porque mucha gente vive sola pero gracias a las nuevas tecnologías no se siente sola

Voz 5 23:58 un placer charlar contigo les Ayuso muy bien un abrazo fuerte buenas noches adiós adiós adiós

Voz 0764 24:20 hola mi nombre es el Guerrero del antifaz se ellos que viven en el cálido recuerdo infantil de tiempos pasados son nuestra prehistoria ahora miro al futuro a los que vendrán que serán excelentes abuelos porque ya no son como padres amigos como Loli Ricky la ley David Many Javier ellos serán los abuelos del futuro muy buenas noches

Voz 0438 24:49 será vuelo es como los que dicen que van al Rocío que no se puede explicar que hay que vivirlo pues estos igual imaginaros dar un paseo cogidos de una mano pequeñita y que se aferran de porque les da seguridad es un placer pero su buen día paseando empieza

Voz 0419 25:21 esa a cantar

Voz 0438 25:23 quién sera el que me que era mi ni una voz esconde yo yo yo y la abuela quién sera

Voz 11 25:36 yo yo yo

Voz 0438 25:39 se entonces te puedes buenas noches muchas gracias Cabrero enfadé era gracias amada ya todo su tú

Voz 21 25:53 planta siguió ni

Voz 22 25:57 tal

Voz 23 26:01 tenéis ideas

Voz 4 26:23 quién será la que me quiera a mí yo yo yo yo yo yo es la versión de Blanca y su nieta de esta canción de Julio Iglesias por cierto ya sabéis que el faro es una gran red social en eso nos estamos convirtiendo los estáis convirtiendo pero tenemos dos cuentas una en Twitter y otra en Instagram en arroba el faro ser tuviéramos a las dos de la madrugada una en Canarias esta noche dedicando el faro a los abuelos a las Abuelas muy interesante lo que ha aportado el sociólogo dentro de unos cuantos años habrá cambiado completamente el papel de quiénes sean abuelos completamente noticias

Voz 6 27:39 conecta con el Farooq

Voz 22 27:41 veis del guacho mándanos una nota de voz el seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno cuéntanos lo que quieras

Voz 6 27:55 la Academia siempre se el placer de escuchar

Voz 24 28:04 no tengo pie vida pues en el Rayo en su portería con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido el olmo centenario en la colina que lame el Duero busco amarillento Le Mans a la corteja blanquecina al tronco carcomido y polvoriento no será con los álamos Can

Voz 25 28:28 por este guardan el camino iría Rivera ABI

Voz 24 28:31 Arce Ruiz señores EFC Iker dormidas en hilera va trepando por él y en sus entrañas hurta en sus telas grises las arañas antes que tengo aquí de Olmo del Duero con su a echar leña por el carpintero te convierta en Lena de campana lanza de carro carreta antes que rojo en el hogar mañana hartas de alguna mísera caseta el pódium camino antes que de escuadrón torbellino el soplo de las Sierras Blancas antes que el río hasta la Marte empuje por vallas y barrancas sol

Voz 16 29:06 quiero anotar en Mi Cartera la gracias de tu rama aparecida mi corazón era también la luz hacia la vida

Voz 6 29:16 otro milagro de la primavera a un olmo seco Antonio Machado mil novecientos doce se El pisito Denis Kitchen

Voz 1 29:31 a cuenta con las ser pase lo que pase

Voz 9 29:40 no

Voz 27 34:45 caña no renueva es la heredera llora siempre en Siria un Levante de rencores que este pueblo está eran otros tiempos calla no ibas la herida no levante rencor es que está pueblo estampa

Voz 13 35:09 eh

Voz 28 35:13 a todos les llamaban justo justo el nombre de acción el mayor de cinco hermanos delega ante el más prudente de un pueblito de la sierra del Segura estás Trail leñador de profesión

Voz 29 35:27 el récord

Voz 28 35:29 ha sido en la Morenita la de lío de los pocos que le diría estudia es una canción del último

Voz 4 35:35 disco de arrozales

Voz 28 35:38 el cantaba por las que cuando el río suena

Voz 4 35:41 la canción se titula justo está dedicada a su tío abuelo el último disco de arrozales en incluyó un documental de conversaciones con su abuela María Ángeles que tiene casi noventa años donde hablan del perdón la bondad la empatía la memoria los valores familiares y la abuela le cuenta a rozar en la historia de justo que nunca regreso del frente a la Guerra Civil y cuyo cadáver encontraron hace poco en una fosa común de Arganda del Rey hay muchas frases de esta canción que son textuales de María Ángeles abuela de arrozales

Voz 9 36:28 no

Voz 22 36:32 pedía la alegría de un

Voz 28 36:35 segundo llega una carta de vuelta otra compañía Haro zona valgan nos leía el diario Beckett el consumo era la gran era Jelinek a Cora

Voz 9 37:32 no

Voz 6 37:42 con algo

Voz 0438 37:49 o lo contado muy es como dejar que la vida de la pronta comemos descansamos con una sorpresa con de que que no perdona aspira a mí Nos seres humanos siempre me enseña miren no hace una buena persona que puede ahora ser pasar de todo lo que ha sufrido entre yo perder a su gran amor no se gracias de verdad quieren un beso a todos los abuelos bolas se enmarca llamó a su hijo

Voz 31 38:35 soy han ir mis abuelos eran de un pueblo llamado pay vas encantas de hulla en Lugo en la provincia de Lugo y la anécdota que voy a contarles de mi abuelo me abuelo era la persona más buena y más generosas del mundo jamás los nietos les vimos enfadado siempre estaba contento era ser pacífico agricultor había hecho con sus manos un gran Pajares la era yo que era super traviesa decidí que el pajar era de todo menos un pajar lo convertía en un tobogán y pasé todo el día jugando en el tobogán Súria por unas escaleras de madera aquí me resbalaba por la paja hasta hacer un gran agujero que casi destruye todo el pajar cuando el abuelo lo vio echó las manos a la cabeza hice puso furioso los recuerdos porque jamás en mi vida lo había visto así se enfadó mucho no me pegó ni me dijo gran cosa pero sí estaba muy furioso estaba muy desesperado y es es la anécdota que yo que a cuenta de bisabuelos

Voz 0764 39:36 hola qué tal soy Julio de madres e iba a contar una breve charla que que tenía mi hermana pequeña con mi abuela cuando vivía Birmania una pequeña con la que está vaga a mí sorda entonces llegada Mi hermana pequeña en la calle cuando quería según el sección a mi abuela pues en yacía tenía una breve conversación ella Mi hermana preguntaba si Íñigo la respondía extra era la extra la la madre que conversación le decía a mi hermana y abuela me quieres alfileres que allá de Junta

Voz 31 40:20 sacapuntas

Voz 0764 40:21 mediadoras lavadoras con esta pequeña salir Jean que tenían entre ellos pues lo pasábamos la familia fenomenal nos reíamos mucho cada dos por tres en Girona una pequeña pues le repetida esta esas preguntas al mi abuela mi abuela Serrería mucho todos los de la Familia igual percibe vamos de de esa ristra era era tremendo

Voz 6 40:48 un beso a todos adiós

Voz 0149 41:09 habéis dejado de verdad

Voz 6 41:11 minutos de audio

Voz 4 41:14 extraordinarios pequeñas historias

Voz 6 41:17 en un minuto que está cantando Rafael Moreno

Voz 13 41:28 la gente la caña caña Cuenca

Voz 4 41:39 es parecido a lo que contaba Julio me quieres alquileres mediadoras lavadora

Voz 6 41:46 me Junta sacapuntas

Voz 0738 41:49 bueno tenemos una anécdota nosotros también que contaros un compañero nuestro y hoy por hoy en Javier Corbacho ha bajado a la calle con un micro de la SER para hacer un reportaje para el hoy por hoy no y entonces una señora Le aborda

Voz 0149 42:07 y lo que no se ha contado Javier

Voz 0738 42:11 en Instagram es vamos a poner porcino tenéis estará

Voz 1 42:14 vengo a darlo reportaje de un concierto de flamenco y uno

Voz 32 42:17 la señora han ha visto con el micro láser y me ha dicho tu programa de Mara Torres el faro que he dicho no digo yo soy del que comparte mesa con con Mara y me he hecho pues haya todas las compañeros que lo hace muy bien y que sigan así así que a seguir así y un saludo para los señora tan maja que me ha pasado

Voz 0738 42:34 saludo para la señora tan baja parado de parte de todas nosotras de Borja también los oyentes de El Faro tenemos un nuevo suena

Voz 1 42:44 es son de la día

Voz 4 42:49 ayer un oyente averiguó que lo que sonaba era una chimenea que están encendiendo como iba achicando se puso contentísimo el oyente cuando acertó a eso también nos hace mucha ilusión la verdad que lo vimos todo intensidad la Javier había llamado también Antonio que se había acercado mucho porque él había dicho es es

Voz 16 43:15 con un alumbre con un caldero

Voz 0738 43:18 pero claro era una quimera así que sabemos por válida Javier que lo explicó muy muy bien y hoy tenemos una nueva nota de audio que tiene un sonido de la vida que nos han enviado este atentos

Voz 6 44:07 quién lo ha enviado se llama Anabel la pregunta es qué está pasando ahí novecientos cien ochocientos y ahora vamos a dejarlo

Voz 4 44:21 ahora la Gata parda

Voz 6 44:23 qué nos va a acompañar un ratito grande esta madrugada

Voz 1 44:30 en una carta Esparza acaba de entrar en El Faro

Voz 22 44:34 así

Voz 4 44:35 qué tal buenas noches que

Voz 0738 44:37 el pseudónimo vas a querer que utilizamos continuo durante esta madrugada este príncipe conversación Mariza palos Mariza palos y qué relación tiene Mariza palos con el mar

Voz 0149 44:51 bueno Mariza palos desde pequeña ha sido una niña siempre muy muy de mar pese a que es de Madrid Mariza buenos y bueno me ha gustado mucho siempre el mar desde pequeña es un lugar que en el que me sentí siempre muy libre me ha cargado mucho de energía he buceado muchos años de vivida no es que todos los cursos de buceo porque me encantaba me encanta el mar me encanta ver sus fondos y para es el mar es algo muy importante siempre que que quiero descansar desconectar pues intentar me siento que tenga mar

Voz 0738 45:22 el mejor marque has visto que conoces me puedo imaginar buceando donde está el mar Rojo el mar Rojo es un lugar extraordinario

Voz 0149 45:33 yo tuve la suerte de hacer un crucero de buceo desde el Golfo de Aqaba está el de Tirán fue extraordinario pasando noches en el barco imagínate una luna llena sobre el mar buceando de noche eres un sueño es un sueño que ojalá pueda repetir algún momento lo dejan

Voz 19 45:50 sí

Voz 0738 45:51 Mariza palos naces en Madrid lo acabas de decir ir querría saber cómo era el ambiente tu casa y cuántos hermanos hoy es tu padre era pintor si a tu madre peluquera en casa como cómo recuerdas La casa de tu infancia donde te creas este

Voz 0149 46:10 pues con mucho cariño siempre había música además de mucho tipo o no porque a mí

Voz 0738 46:15 que le gustaba mucho el rock'n'roll

Voz 0149 46:17 a mi madre el flamenco entonces de repente teníamos mucha variedad de música tengo un hermano maravilloso y además no sólo éramos cuatro éramos cinco porque vivíamos con mi abuela con mi abuela Manolita que era a una persona era como también como un una madre más y y la verdad es que siempre ha sido un ambiente estupendo de mucho cariño mucho respeto divertido porque mi madre es una mujer muy alegre Mi padre es más serio pero tiene un sentido del humor como inglés así como y entonces siempre ha sido nuestra yo recuerdo mi infancia con muchísimo cariño siempre muy bien

Voz 0738 46:52 ha citado a tu abuela Manolita en este programa que gira hoy sobre los abuelos detrás de Mariza palos está la actriz Carmen Ruiz quién te puso este seudónimo o porque lo ha utilizado

Voz 0149 47:04 pues así me llamaba mi abuelo mi abuelo Federico que era el padre de mi padre eh señor también muy serio así muy tal y entonces me llamó Mariza palos así como con ese tono que él tenía no yo nunca sabiendo nunca supe porque me llamaba Mariza yo le preguntaba que vayan a Mariza palos son cosas mías y luego metiéndose en Internet y buscando cosas con palos apareció una canción del siglo XIII que se llamaba María palos y cuando la escuché dije pero qué barbaridad es esta yo estoy segura de que mi abuelo conocía esa canción fíjate mi abuelo que que señor más interesante nunca se lo preguntaste si muchas veces pero nunca me lo habían son cosas mías son cosas mías me gusta llamar a mí me encanta bueno de hecho mi hermano a día de hoy a nuestra edad con mil cuarenta y cinco años muchas veces me dice Mariza palos no sé qué me enfado de la risa

Voz 0738 47:55 y cómo era tu abuela Manolita no sé si sigue viva no

Voz 0149 47:59 vive ninguno de mis abuelos desgraciadamente porque los abuelos

Voz 0738 48:02 mejor no vive no vive pero como era decía somos cinco cómo es vivir en casa con una abuela

Voz 0149 48:08 mira y en mi caso fue una maravilla porque era una mujer extraordinaria muy adelantada a su tiempo ella porque claro por la época en la que había crecido pues tenía una cosa un poco machista arraigada pero no era ella sí sea ella es una persona que luchaba contra eso con sus actos sea hacía cosas feministas absolutamente iré mujer de bandera iré daba lecciones sin querer ella todos los días de su vida sin embargo tenía algunas cosillas pues típicas de pues debe de de señora de su edad de haber vivido lo que había vivido pero era la mía ha sido una heroína siempre porque era una mujer muy echada para delante de una mujer que sufrió mucho que vivió muchas cosas que nunca tiró la toalla Hay además que yo aprendía muchísimo con ella siempre siempre Carmen además si tus

Voz 0738 48:58 padres trabajaban los dos de alguna manera tu abuela Manolita

Voz 0149 49:02 os cuidaba sí bueno mi madre en realidad también dejó bastante de trabajar cuando cuando empezó con la maternidad pero eran las dos es que era muy bonito porque era eran dos mami no ya una cosa muy bonita muy entrañable no lo pasé que que la abuela con la connotación maravillosa de las abuelas que te malcriar mucho más que los padres claro eso la verdad es que sólo tenía Manolita era de Master and Commander yo siempre decía yo de mayor quiero ser como tu abuela y a día de hoy yo siempre en el teatro antes de una función siempre miro hacia hacia los focos y digo echa un cable abuela siempre

Voz 0738 49:37 cuando murió todo vuela Duff afea pues muchos años tenía ella tenía setenta y cuatro años cuando murió la mujer no vivís en casa ayer tu ya no vivías en casa no pero ella murió en casa además muy en casa estaba mal y tenía muchas cosillas la pobre

Voz 0149 49:54 ahí murió en casa pero murió donde ya quería eh porque a veces en los hospitales es otra cosa fría no

Voz 6 50:02 hoy ya cuando el médico dijo es que no es que la pobre es lo que hago

Voz 0149 50:07 ante mi madre dijo para casa

Voz 6 50:11 ahí se quedaron ahí

Voz 13 50:14 sí sí sí

Voz 33 50:25 a

Voz 4 50:33 Carmen he leído que cuando tenía cuatro años en una función del colegio una niña se puso a llorar que era la que tenía que hacer un papel

Voz 0738 50:41 sí

Voz 4 50:42 entonces dije tú pues algo yo

Voz 0149 50:46 pues algo ya desde pequeño hijas si me salía a la lo ven

Voz 5 50:49 lo que papelera ése con cuatro años te acuerdas

Voz 0149 50:52 era una canción en realidad era un villancico eran da vida entonces se puso a llorar se puso llevar a la otra persona y como yo siempre yo iba al colegio hay decía no lloré y lo vamos a pasar muy bien y tal y tal y quién va a hacerlo yo dije pues yo lo hago indican Tello el villancico o lo sabía fenomenal

Voz 0738 51:07 quería ser actriz desde Pekín es casi vocación

Voz 0149 51:11 yo no sabía que quería ser actriz yo yo creo que es sabido que quería ser actriz conscientemente de de adulta no pero siempre he tenido esa vena artística que me gustaba mucho el teatro me costaba mucho cantar me gustaba mucho hacer el payaso mi casa siempre en el colegio imitaba a todo el mundo sabe estas cosas que uno tiene algo dentro así que que no sabes muy en lo que es pero que de repente pues cuando te despierta de verdad la inquietud es cuando eres adulto no o por lo menos en mi caso hay gente que tiene la suerte que lo desde pequeño yo no yo me di cuenta de que bueno bueno tenía que intentarlo por lo menos no dije bueno mira que me puede pasar que no me salga bueno pues no pasa nada porque sino lo intentó lo voy a hacer nunca entonces cuando era más mayor pero si yo creo que siempre ha estado ahí esa cosilla hay de querer ser actriz Carmen Ruiz tenemos una nota de odio

Voz 4 51:57 que no se ha llegado que querría que escuchar han dejado para bien

Voz 13 52:02 sí

Voz 34 52:06 hola buenas noches Mara y ahora que tenéis a Carmen Ruiz de Gata parda con vosotros pues aprovecho para contar que Carmen y yo hemos vivido un montón de aventuras juntas sobre todo cuando estuvimos trabajando en la catarsis del toma trazo y la verdad es que recuerdo personajes míticos de Carmen Ruiz por ejemplo esa abuela con la que presentaba es la catarsis la Eusebi ya que era divertida estridente rockera era la maravillosa o ese personaje que hacías que no recuerdo muy bien su nombre pero que era una mujer que vivía en la corrala allí donde la Sala Mirador que bajaba en bata a buscar a su marido entre el público porque se había fugado de casa y tú te planteabas ahí en mitad del escenario empezabas a rebuscar entre la gente de pronto le veías decías con esa fuerza que tienes tú en el escenario Paco por favor saca la cabeza de las tetas

Voz 24 53:10 así

Voz 34 53:12 el baile con playback va genial ponías a la gente en pie sólo quería saludar un beso muy fuerte y que disfrutéis de la noche

Voz 6 53:24 que maravilla a ST obedece a los ojos si es que lo ir a a esta

Voz 0738 53:30 oyentes estafar era que es una actriz también Susana Rubio que compartió contigo vuestra etapa en la escuela de Cristina Rota después catarsis del tomata Yves pues

Voz 0149 53:40 también porque después cuando terminamos montamos compañía alternativa ahí estuvimos muchos años juntas y sí sí sí la he visto ayer en el teatro ha encontrado ayer en el teatro que arte lo llevamos

Voz 0738 53:50 cómo fue como fue esta experiencia de la catarsis el toma taza que aquella yo recuerdo que fue bastante innovador es decir una sala experimental la Sala Mirador de Cristina Rota de la escuela es que en Rota donde el público iba podía tirar tomates a los actores y les gustaba si no les gusta sea recuperando un poco el espíritu del teatro

Voz 0149 54:12 pues para mí fue fundamental porque como yo empecé a estudiar Arte Dramático con veinticuatro años y lo tenía muy claro que lo iba a intentar hay me gustaba mucho jugar y hacer cosas cuando me enteré han ahora creo que es obligatorio son prácticas obligatorias pero cuando yo entreno era una cosa que tú hacías si querías yo me he metido de cabeza yo llevaba tres meses en la escuela y me metí en la catarsis y la verdad es que para mí fueron las prácticas así tírate a la piscina espero espero sin paracaídas además de tirarte ahí sin paracaídas es decir bueno venga yo lo voy a intentar que me tiran tomates pues que me tiren tomates debe hacer lo que pueda y era muy bonito porque en realidad el espectáculo constaba de dos partes primera segunda parte ya en el intermedio una especie de intermedio era la catarsis la catarsis era donde los alumnos probamos números que estábamos trabajando en clase o que queríamos probar con público era pues corrían un telón de plástico azul gigante entonces hacías tú tu número y luego pues o te tiraban tomates o no ha habido momentos bonitos realmente la gente iba por la gracia a tirar tomates pero ha habido momentos muy bonitos en los que hace algo no te tiran ningún tomate dices madre mía quemada que bonito no admite aplaudían a rabiar porque es verdad que tenía esos números

Voz 0738 55:24 Estrella de la abuela

Voz 35 55:26 a ver si era dado que era

Voz 0149 55:29 sonaba música heavy no era muy rockera entonces era era además tenía ciento veintiocho años ya había puesto esa edad porque dije tiene que ser así como medios satánica era muy era muy gracioso personaje y luego el que decía Susana fue con el que yo empecé Se llamaba Benita Franklin porque yo hacía el playback derbis de Aretha Franklin despojando me de esa mujer atada a esa cosa como de Maruja entrecomillas como de tal que el marido pasa de ella ir liberando sede todo eso con esa canción maravillosa claro

Voz 4 55:59 tengo un recuerdo de eso pues imagínate

Voz 0738 56:17 Carmen que supuso para hacer una serie de televisión como Yo soy Bea que de repente te saca del anonimato pues la verdad es que fue muy fuerte yo en aquella época vivía en Lavapiés en las calles hombre de día

Voz 0149 56:33 yo siempre he uno va por la vida no vas con tus cosas contar y me acuerdo que cuando empezó a emitirse la serie pues como al poco de emitirse como ella muchísima gente yo me di cuenta de de que ese anonimato que yo tenía de que esa cosa de ir por la vida como tranquila edad había desaparecido iba por la calle la gente me conocía la gente me paraba yo sino me paraba me miraba Yllera una situación rarísima porque nunca lo había vivido al principio SATE cuestan poco acostumbrar te porque además yo soy una persona muy discreta Mi vida no aunque soy actriz no soy nada no me gusta llama la atención me gusta hacer viscosa Mi vida con mis amigos con mi gente y tal y es verdad que a veces al principio ahora ya claro el se acostumbra uno con los años aunque hay cosas de las que no te terminas acostumbrada que que no te terminas de acostumbró pues que a veces cuando estás tú no te das cuenta yo a veces ya no me di cuenta de que la si la gente me conmocionó entonces a lo mejor estás con tus amigos lo estás cenando con tu pareja o con tu padre sólo que sea Italia no es que te está mirando no sé qué que vienen Pacers una foto Icex I've pues es que a lo mejor claro me viene bien pero como yo no sé decir que no sabes yo

Voz 5 57:35 el lema con los límites y con esas cosas no ser hay que decir que no

Voz 0149 57:37 pues yo soy de las que me levanto de cenando me levanto me hago la foto no pasa nada me vuelvo a sentar pero claro esas cosas y no terminan de sorprenderme porque digo yo no lo haría nunca a mí me daría vergüenza pero porque yo soy pudorosa con eso no yo puedo ver a una persona que admite mucho le digo algo esperó a que esa persona ya no ya no esté cenando ya no sé que hay a lo mejor me acerco no creo porque yo me Vergüenza pero pero es que me sorprende osea me me sorprende luego se que hay ciertas personas que lo hacen con cariño

Voz 18 58:04 sí

Voz 0149 58:05 y que el Sacyl ilusión entonces en fin te agrada pero dices es raro

Voz 0738 58:09 es raro la verdad luego yo mujeres ahora acabas de terminar matadero una serie también que ha tenido mucho éxito pero fíjate siempre te vinculo con el teatro desde que hiciste La cantante calva con Yllana quiera

Voz 18 58:25 es un espectáculo muy complejo mucho

Voz 0738 58:28 que todas tus dotes interpretativas salían en el escenario hasta ahora que siguiese en teatros no es como que

Voz 0149 58:35 nunca lo has dejado no ya no el teatro yo bueno para mí es una parte fundamental de mi vida como persona Hay como actriz es el teatro lo que me da realmente la la tierra no y la la actriz que soy soy gracias al teatro la televisión y el cine me encantan porque yo soy Sam pienso que un actor es actor y tiene que adaptarse al medio que le toca en cada momento no hay hace y eso para mí es sí que es una dificultad un arte me parece un reto siempre no porque no puedes tener el mismo código en un medio que en otro pero el teatro no es verdad que por los ensayos por el fallo siempre el error no importa no pasa nada hay que equivocarse tal tienes como más margen para equivocarse Ivor poder hacer más cosas y crear una cosa más creativa a veces con las prisas de la televisión y el cine no te das el gustito de poder disfrutar el crear un personaje de verdad entre ponerle detalles y mimo

Voz 0738 59:28 que cuando hacéis una serie así diaria casi como una telenovela que os dan el guión de un día para otro

Voz 0149 59:33 por la tarde anterior o como va bueno pues me acuerdo cuando yo soy Bea

Voz 0738 59:38 que eran pues pues es que me

Voz 0149 59:39 Ana diarias que es una mili para un actor increíble osea cuando haces una diaria ya puedes hacer lo que te echen porque en la memoria tiene que estar ahí tu tu tu tu es verdad no te lo dan el día antes normalmente te dan una semana antes pues la diaria al mejorarán cinco capítulos entonces lo que yo yo me estudiaba todo lo que tenía durante la semana y luego el día antes me repasaba las secuencias que tenía para el día siguiente no querría

Voz 0738 1:00:03 a preguntarte por siete años que es la versión teatral de una serie de una película