qué tal buenas noches es la una y media a las doce y media en las Islas Canarias aquí es madrugada de disfraces en el Faro de la Ser

Voz 1280 01:19 Nos esforzamos para ser un rato quiénes no somos un pirata un capitán un gladiador podemos ponernos un traje verde de Peter Pan unas alas en la espalda Isère Campanilla o La abeja Maya nos podemos convertir en una rodaja de sandía en un plátano en un tubo de pasta de dientes podemos tener el pelo azul o rosa o fucsia o el rubio de Marilyn Monroe ponernos cambio gotee y un bombín Isère Chaplin o la armadura del Quijote o una barriga es ser Sancho Panza podemos volver a otra época con María Antonieta o sentirnos Michael Jackson o un extra terrestre o un detective o un espantapájaros él tiene mucho que ver con el misterio escondemos nuestra cara detrás de una máscara tiene que ver con la fantasía con las purpurina los maquillajes los postizos la brillantina tiene que ver con la imaginación tiene que ver con la identidad porque somos o parecemos otro pero lo más interesante es sino Nos desplazamos muchas veces sin disfraz

Voz 1280 02:35 esta noche hablaremos con nuestros expertos sobre por qué nos gusta tanto disfrazar nos como es un trabajo de caracterización hablaremos del carnaval Canario o del de Venecia o de la Casa del Terror y también sobre ir con una máscara por la vida en la cara o en el corazón a vosotros estaros os preguntamos os gusta disfrazaron de que os habéis disfrazado puesto disfraz más original es más raro el más divertido el más incómodo si habéis ganado algún concurso Si con Price los disfraces o los hacéis os da vergüenza si os encanta si os juntáis con los amigos ibais de disfraz temático os disfrazaba is pero llano el teléfono del programa es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno el del directo es el novecientos cien ochocientos ISE anoche con el tema de los abuelos de Vimos una parte muy importante de la vida de los oyentes algunas que no podíamos ni imaginar fue una noche muy emocionante me da que hoy va a ser una noche muy entretenida cuando vayan saliendo los disfraces de cada uno la canción de apertura tiene que ver con el disfraz que nos ponemos para esconder nuestros verdaderos sentimientos desdibujar el límite sobre la apariencia de quiénes somos realmente es una canción de Bruce Springsteen que dijo que no era autobiográfica pero al poco tiempo se divorció de su primera esposa Julian

Voz 2 08:04 hasta nos separan obrero de los cifras ellos que me salgo proezas siempre me ha estado comprando careto de la Technology cosa y frases pero siempre en boca de Pascual el SuperFerry lo tengo todo el logo tatuado hábito eh en el brazo viví hace diez años me compré el Papa segurísimo completo y siempre lo usaba para las fiestas de cumpleaños y otra cosa es lo votante poco porque ya tiró un poquillo de padre de Paquita ya bueno mejor trae parezco de Palma eh embarazado entremés si vamos a la hora de ir a contárselo a se podrá ver está encallado igualmente ya está algo claro

Voz 9 09:00 Aprilia los disfraces no tengo mucha experiencia Por que no me han gustado mucho pero en una ocasión en uno de esos cruceros por el Nilo eh hay un día que tiene

Voz 9 09:21 bueno no sabíamos compra o ya en un mercadillo Castán que bueno pues la mayoría íbamos con ese Castán y pintadas opina das de alguna manera hay un yo compartía el camarote con mi madre y me dice tú vete que yo ya bajar que bueno pues nada yo me bajé Iggy estábamos sentados en las mesas que aparecen y Madrid por la puerta del comedor vestida de hombre hija jamás olvidaré aquella imagen es que además parecía un hombre sabía puesto bigote uno de los casos pero lo había pedido mi madre ayuda la había hecho con un pañuelo lo típico que se ponen en la cabeza con nudos bueno bueno era alucinante buenas noches Far Eros y falleras buenas noches Mara muchas gracias a todo el equipo blanca

Voz 11 10:39 hola y fresado de coco porque es una película que habla sobre Familia que no está con nosotros pero todavía sigue nuestro recuerdo es una película muy divertida buenas noches

Voz 12 11:05 tan grande es ese amor que le profesa el carnaval que llevo tatuado mi corazón la mítica frase la vida es un carnaval no tiene ningún doble sentido no para nada es una realidad porque para mí la vida gira entorno a esta fiesta porque soy del pueblo donde se celebran los carnavales más exóticos de España

Voz 1280 11:25 los de Villarrobledo

Voz 12 11:27 esto es lo cuenta una integrante de la comparsa de los indecisos el año que viene cumplimos veinte años sacando a la calle nuestros disfraces hemos conseguido cuartos terceros segundos ir primeros en Villarrobledo a esos primeros premios del Carnaval se les llama banderines no hay alegría más grande que ganar un banderín en Villarrobledo y así disfraza de indecisa se despide inabordable

Voz 1280 12:00 así abrimos esta primera noche de primavera en el faro la primavera ha llegado hoy además tenemos Súper Luna en esta madrugada la última de dos mil diecinueve que como no íbamos a ponernos nuestro mejor disfraz para celebrar tal evento ventaja bueno Andre de Gibraltar que tiene tatuado en el brazo a Batman

Voz 0532 12:38 desde el disfraz no han puesto mucho pero claro ahora tengo y entonces cuando me lo pongo parezco Batman embarazado como esta historia hay que ha contado blanca en aquel crucero por el Nilo

Voz 1280 12:56 van todas Kosovo captan le dice su madre baja que Yago y luego que entonces cuando aparece su madre va vestida de hombre IP blanca me quedé que esa imagen no se me ha borrado de la cabeza todavía este niño Sebastián que os ha llamado durante el día ya sabes que como tenemos abierto el whatsapp durante todo el día pues nos podéis enviar quiénes era es participar en el Far notas de audio y entonces él dice que se ha disfrazado con su hermano de Coco y luego Anita patata frita un presentando Nos los carnavales de Villarrobledo ha formado parte de la comparsa de las indecisas el disparate indecisa y desde luego tiene que ser también fantástico verlo

Voz 1280 13:47 bueno ahí un programa en Antena tres que consiste en imitar a un cantante famoso arrasa en audiencia edición tras edición es Tu cara me suena Llum Barrera que es actriz presentadora humorista periodista fue una de las concursantes has sido Madonna Rober Smith Isabel Pantoja Olivia Newton John Alaska

Voz 14 14:11 Llum Barrera qué tal buenas noches llenas de Alfaro buenas noches encantada

Voz 0446 14:16 de todos los personajes que fuiste en Tu cara me suena

Voz 1467 14:23 yo guardo recuerdos entre entre cariñoso y aterrador menos porque de Susan Boyle porque Susan Boyle claro era una señora con una pinta muy estrambótica pero con una voz maravillosa

Voz 15 14:39 así es es es la mujer que ganó la edición de Operación Triunfo en Gran Bretaña no en Inglaterra

Voz 1467 14:45 si el y no sé si el momento no el bono esto no es que todo esto debe de tal en vamos sí sí que salió con esa pinta de señora que cuidaba vacas cachondeo donde ya les cayó a todos se puso a cantar Los miserables y les caigan todos sí siempre me pareció un personaje para mí fue aterrador porque era muy difícil le vi en una semana conseguir acercarse

Voz 0662 15:11 poco a lo que nunca la labor

Voz 1467 15:13 que tenía esa mujer pero dice donde lo llego la voz llegaré ocultación ya veremos y luego la caracterización ayuda muchísimo muchísimo para para caminar como el personaje es eso en general en todo lo que hago incluidos todos los retos ahora suena por supuesto pero todos los personajes ayuda muchísimo a la caracterización el disfraz de un treinta por ciento

Voz 0446 15:34 claro que si tú puedes estar ensayando pero hasta que no te vistes como tu personaje te visten te ponen la peluca y el maquillaje probablemente no te sientas claramente el personaje que basa

Voz 1467 15:45 claro no no acabas de no acabas de ser ese personaje de hecho el las larguísimas sesiones de caracterización de Tu cara me suena yo recuerdo que a la aspereza maquilladoras maquilladores peluqueros peluquero volvemos locos porque hay muy buenos que ha escrito expuestos como escucha cuando hay un sinfín la la el el playback que tienes que cantar recordando la letra y tal entonces a medida que te vas pareciendo más jueces espera espera déjame probar imprime acuerdo con Madonna que es que era impresionante porque es que me acabé padeciendo dio a Varona llegó tres Madonna y además es muy soy rubia ni de ojos azules muy ni nada de repente haga como que es poco espera Ana espera espera que me dice que lo fuego y entonces se vuelven locos porque todos estamos ahí como Purito como enajenados por la música y la indemnización cantándole al el tejo

Voz 0446 16:38 tú qué crees que Nos gusta tanto disfrazar no sé imitar a los demás

Voz 0446 17:40 cuando saliste de Madonna no te dieron ganas de verte a la calle vestía de Madonna

Voz 0662 17:45 Bono que la verdad es que me dieron así

Voz 16 18:16 que eso sí que fue

Voz 1467 18:17 eso sí que oferta error porque de repente si a quién es ese señor el verbo eran asesora bueno tío Emilio Ortiz cuántas horas estáis preparando el personaje pues mira eh la de Bob Marley por ejemplo fueron como siete horas que chiquillada bajamos a cenar que hicimos un bocata que estábamos la maquillador ahí yo súper concentradas y como que no no queríamos bajar que nos vieron hasta que no estuviera terminado porque el proceso será largo pero sí puedes estar con seis horas así es que es es maquillaje y lobos de peluquería las Sundance es que no dejan nada nada por afinar se siempre el trabajo que hacen equipo bonito

Voz 0446 19:05 también es increíble lo que provoca en el espectador que tú decías me sentía Madonna en su misma talla con sus mismos millones pero el telespectador está viendo a Madonna

Voz 1467 19:16 así que si es que es es que es increíble porque además luego si encima te pasa un poco así a sin de de acatar si es para todos para el público que está allí para el público que está en casa la edad que que la gente a la gente que es aficionado a este tipo de programas claro lo vive como Ávila qué ha hecho estado lo que hay que esta noche El Aaiún no que no parece ella sea como que lo vivir contigo y te esperan a la salida para para felicitarte para comentar que se han emocionado en es increíble yo digo fíjate en dos minutos él lo que dura una canción solo no sea la actuación sin dormir él pero es en teatro pasa igual no cuando cuando él gran ITB en hirió te dejan de ver aquí porque ya estás metido en un personaje que se mueve de una finca que habla de una manera distinta gesticula de otro modo al que están acostumbrados a verte a ti en televisión por ejemplo o o cuando una cena contigo amigos estoy cien es que en cinco minutos ya no estabas ahí INE me ha puesto la piel de gallina no de de pensar que quién es esa señora al estado ahí digo pues el personaje llegaron pero pero te emociona mucho bueno pues es es como una catarsis ya teníamos mucho de de querer cae creerse toda esa realidad en de ficción

Voz 0446 20:40 para terminar Llum de pequeña disfrazaba Sotheby's abrazaban

Voz 1467 20:44 muchísimo muchísimo además que teníamos muchas porque mi madre se compraba el burda hice lo compraba intentaba ir la primera porel para verlos porque mucha tralla un catálogo de dicho hace es impresionante se lo va a mi madre

Voz 14 20:59 para que fuera el más original

Voz 1467 21:01 y hacía un al al que aparecía en el que fuera distinto daba llegado fuera exactamente ese cuadriculado de simple improvisa vamos algo me encantaba es que yo no sólo me disfrazaba en Carnaval yo con con los vestido de mi madre con colas cortinas con los retales estaba todo el día disfrazada cuando volví a mi madre a casa me encontraba siempre disfrazaba y cantándole al espejo o hablando con al espejo en lo que sí sí era una heroína pidió a ayuda para mi hijo ACM hija no te quejes porque toros igual digo pero mi hijo habla más diciendo no pero ni la misma pesadilla al tu teoría disfrazada hallando sola

Voz 16 21:45 yo gracias Pablo Alfaro esta madrugada

Voz 14 21:49 muchísimas gracias buenas noches buenas noches

Voz 18 22:32 esta es la actuación de Llum Barrera

Voz 1280 22:35 a la que hacía alusión en la entrevista imitando y cantando como Susan Boyle

Voz 18 23:18 hola a todos qué tal

Voz 1684 23:21 bueno yo sobre esto de disfraz quería hacer una reflexión

Voz 5 23:27 es que en ocasiones para afrontar según qué situaciones siento que me tengo que poner un disfraz como Si como Si no pudieses mostrar realmente cómo es esto a medida que me hago adulto pues se hace más intenso es como Si no eh tuviese que dar una imagen como de madurez de de seriedad esto me fastidia mucho la verdad tener que ponerme un cifrar de BBC cuando no no no la aguanto

Voz 19 24:19 bueno ésa era la reflexión e un abrazo muy fuerte

Voz 5 24:23 todos hay saludos hoy Lorenzo e desde Benidorm

Voz 20 24:29 la Costa Blanca

Voz 21 24:42 hola mi nombre es el Guerrero del Antifrau hace no hay mejor disfraz que el que nos ponemos para pasar desapercibidos mimos ser mío porque la armadura pesa lo suyo por cierto el día Davis esponsales también fui disfrazado muy buenas noches

Voz 18 25:09 Nos desplazamos en las fiestas

Voz 1280 25:13 esto decía el guerrero delante frase apuntaba esas situaciones en las que él dice

Voz 0532 25:20 parece que tengo que poner un disfraz como que no soy yo y quiero que prestamos atención a lo que nos ha contado

Voz 2 25:28 no él me gustaría hoy y me pongo más serio el disfraz como never como obligación

Voz 0446 25:36 hijos de lo lúdico de risa el envoltorio de lo que uno es pero Le obligan a hacer os imagináis que tuviera que vestir vosotros Forero los varones entiendo que contentos a ser varones con vestidos y faldas con

Voz 22 25:50 ya agita es porque es lo que se espera

Voz 0446 25:53 de vosotros sentiría disfrazados ridículos incluso seguro que todos sabéis sentido esa sensación cuando os habéis visto obligados en alguna ocasión a vestir y parecer que no sois pues así solemos sentirnos las personas trans género sexual ir disfrazados hasta que un día de quitarse el disfraz como menos adherido a la piel para conseguir ser tú no es una broma no es una banalidad no es algo que ocurre una buena mañana cuando eres adulto que es un disfraz que te colocan con la primera etiqueta que te ponen nada más nacer es un niño es una niña hay disfraces que te salvan disfraces que te aprietan que te ahogan todos llevamos alguno no hace cinco años yo me quité el mío nunca es tarde para quedarse desnudo si la dicha es buena dale ya tenéis otro pedazo de mi hijo arrieros quién puede esconderse de la luz de este faro

Voz 2 26:58 muy bien disfrazado tendría que estar buenas noches Mara variantes soy Matías

Voz 20 27:08 nunca es tarde para quedarse desnudos la dicha es buena

Voz 18 27:13 noticias

sí que ha Faruk Tale Twitter arroba El Faro ser

Voz 24 27:45 sí

Voz 0446 30:00 son las dos de la mañana a la una en las Islas Canarias

son las dos de la mañana a la una en las Islas Canarias

Pablo Amate buenas noches buenas noches Torra estudia cambiar los lazos amarillos por otros de color blanco en los edificios de la Generalitat el president se plantea esta alternativa después de que el defensor del pueblo catalán ella recomendado quitar los lazos amarillos como ya le había ordenado la Junta Electoral Central Andrea Villoria

Voz 0532 30:22 el CNI integrado ya sea aliado con la autoridad electoral

Voz 2 30:26 yo electoral simbología comido de la Junta no deberían exhibir

Voz 0532 30:30 lo ha dicho hoy el Defensor del Pueblo catalán Rafael Ribó que ha revelado que su informe estaba en manos de Torra desde el viernes hace seis días

Voz 2 30:36 de otra forma de contacto

Voz 1684 30:39 Madrid dice Ribó que incluso habló por teléfono con

Voz 0532 30:41 el president ya les recomendó sacar los lazos amarillos algunas consejerías los han descolgado esta noche pero el Gobierno estudia colocar en la puerta del Palau de la Generalitat un gran lazo blanco con una franja roja roja que hace uso en las autonómicas de dos mil diecisiete y la Junta Electoral obligó a retirar el líder del PP Pablo Casado ha pedido al Gobierno que tome el control

Voz 1684 31:00 los Mossos para pagan para garantizar la retirada de los lazos amarillos instaladas si no lo hace el Guber

Voz 20 31:06 lo que les decimos a Pedro Sánchez es que si Torra no cumple ir retira los lazos amarillos el Gobierno de España tiene que hacerlo de inmediato lo puede hacer a través de la Ley de Seguridad Nacional tomando el mando de los Mossos d'Esquadra

Voz 1684 31:23 ya antes de la cumbre de líderes europeos prevista para hoy la primera ministra británica Theresa May ha comparecido esta noche en rueda de prensa para dar un ultimátum y pedirá al Parlamento que tome una decisión definitiva sobre el Brexit

Voz 2 31:34 ante su lecho has enough

Voz 1684 31:42 moción transición ha dicho made el Parlamento nunca ha decidido lo que quiere el presidente del Consejo Europeo Donald altas ha condicionado la prórroga pedida por la primera ministra británica a que haya antes un acuerdo sobre el Brexit en la Cámara de los Comunes hilos familiares de las víctimas musulmanas de la guerra de Bosnia han calificado como justa la condena a cadena perpetua impuesta a Radovan Karadzic por el Tribunal para la antigua Yugoslavia que ha considerado insuficientes los cuarenta años por los que fue condenado en primera instancia informa desde la ya iban Rachida

Voz 26 32:11 con la sentencia de cuarenta años de prisión Radovan Karadzic le iba a pasar el resto de su vida en prisión porque tiene setenta y tres años pero eso no reconocía el daño causado el genocidio descerebrado Nietzsche a que se cobró la vida de más de ocho mil musulmanes bosnios ni tampoco hacía justicia por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Bosnia entre el noventa y dos y el noventa y cinco el psiquiatra ex político ha sido sentenciado en apelación a cadena perpetua un aumento en su pena más bien simbólico por la edad que tiene pero que fue recibido si por familiares de víctimas y supervivientes

Voz 27 32:47 valores si se ha hecho justicia dicen los madres del tren irse de André

Voz 26 32:51 lágrimas y alivio podrán volver a casa sabiendo que ha dicho ha sido condenado por un tribunal de la ONU como la persona responsable de estas masacres

Voz 1684 33:00 es todo más información dentro de una hora en Cadena Ser punto com

Voz 2 33:05 se servicios informativos

Voz 1 35:46 aquí está

Voz 1684 36:21 buenas noches Mara barberos y Parera

Voz 30 36:25 soy Jose de Águilas Murcia y bueno siendo el tema del programa de hoy los disfraces yo no puedo no podía dejar pasar la oportunidad de hablar de El carnaval de mi pueblo el carnaval de Águilas está declarado de Interés Turístico Internacional sí es una mezcla de desfile extradiciones diversión cultura eventos bueno maravilloso de hecho este año nuestro pregonero unos días antes fue Gatopardo me refiero a Ginés García Millán vecino con nuestro eh muy arraigado haylas que este año pues fue elegido nuestro pregonero muy bueno en vida me disfrazado de muchísima cosa la adictas interminable pero bueno destacó un año que íbamos disfrazados de ambientado en de pino de los que se cuelgan en los retrovisores de los coches sea de imaginaros la imaginación que hay que echar en esos disfrace este año yo la verdad es que ha sido más light hemos sido de de boda llevábamos una boda y novia madrina Page de un disparate

Voz 2 37:41 con un saludo de un carnavalero que se disfraza siempre que puede desde haylas El enfermero que viste de

Voz 21 38:02 hola buenas noches Mara Torres y compañía eh a mi me gusta mucho distraída darme disfrazado de Sherlock Holmes disfrazado de pirata me disfrazado

Voz 31 38:18 el nombre del diez

Voz 21 38:20 nueve pero el disfraz que tuvo más éxito fue uno para el que no llevaba ninguna ninguna pieza para para poder modificar lo que es misal habitual era un un cifra de hippies habíamos quedado unas unas personas yo para celebrar un fin de semana Easy el colofón era una fiesta de disfraces en las que en la en la que todos los tenemos que disfrazar de hippies yo no yo mi pelo largo aquí a partir un poco de retales de aquí de allá que me fueron dejando sobre todo las amigas con las que iba pues eh nos nos hicimos nuestra fiesta y cuando había que decir quién llevaban mejor disfraz de hippy pues me tocó a mí inmernada alzaron me acuerdo que una botella de champán y un girasol enorme

Voz 2 39:19 bueno esa es la lectura fácil de Xavi Pérez un beso

Voz 1 39:34 claro

Voz 32 39:40 lo iba la cosa se es posible que la verdad a mi lo disfraces no me gustan para nada pero nada fiesta que pide dimos va bien hay que me pongo yo de y eso que las horas tienda dónde venderlo disfraces que van en bolsita ya ha preparado había uno de policía digamos viva puede ser el de la foto que lo quiera vamos a mira me lo llevo cuando iba a cambiar la bolsa de mí qué cosa más más más fea Ruth lo que era una foto todo muy chulo pero lo lo ven mirar pantalones que era un material me acuerdo cómo lo acusa me agacho ya se me rompió por detrás la camisa no tenían botones sea era algo que va me acuerdo que pasó uno fumando de casi que me con la camisa Hydro como no había cinturón de yo creo cometieron uno de Peter Pan osea lamentables ya no te digo nada el policía osea que lo que ves allí expuestos lo nuevo nada

Voz 33 40:45 las

Voz 32 40:46 la verdad es que eran muy caros digo Sotoca para un rapto de gestando vuelve a ser la historia de los disfraces eh

Voz 0446 41:12 buenísimo buenísimo el disfraz de policía de Fran que saca de la himno tiene como ponérselo disecado lo ves una fotografía níquel se le rompe el pantalón por detrás pasa uno y casi le quema la camisa que no tenía botones el la gorra de policía a saber qué era pero qué os parece

Voz 1698 41:36 que es carece José de Águilas

Voz 0446 41:39 que no se ha hecho mucha ilusión que mencionara a Ginés García Millán que fue nuestro Gatopardo que has el pregonero de las fiestas de Águilas donde sus padres acordados regentaban el hotel salas Irina la noche que hablamos del hotel bueno que iban de ambientado eres de Pino desde los coches es buenísimo esto tomar nota para ideas para cuando tengamos que era fiestas de disfraces luego Xavi Pérez que ha dicho que el que más éxito ha tenido de todos ha sido el de hippies bueno tenemos uso

Voz 1280 42:09 ahora vida pendiente de ayer porque no lo acertó el oyente

Voz 0532 42:13 llamo que por cierto era muy salado lo pasan

Voz 1280 42:15 pues muy bien con él pero no acertó el decía que esto que suena era alguien entrando en una despensa cogiendo algo le

Voz 0446 42:22 sí metiendo la en el microondas no

Voz 1280 42:25 así que a ver qué os parece que es

Voz 14 42:51 sí

Voz 1280 43:01 os parece que está haciendo

Voz 1698 43:03 Abel novecientos cien ochocientos

Voz 0532 43:17 sí ahora sí vamos a dar paso al gato pardo con el que vamos a compartir un rato de conversación esta madrugada que en enero

Voz 2 43:22 pero gatopardo acaba de entrar en el Faro de la Ser

Voz 0532 43:33 qué tal buenas noches os hace

Voz 1280 43:36 mucha ilusión tenerte aquí que me vas a creer que utilicemos durante esta madrugada contigo Shangri La

Voz 1698 43:43 sangre la cara la acción tienes con el mar

Voz 14 43:50 una especie de

Voz 16 43:52 la necesidad vital total no sea no no tanto por estar al lado tocando lo moviéndolo pero sí que me he notado que tengo que estar cerca del mar desde cosas como muy livianas como la humedad misma que necesito de forma suborbital osea cuando estoy mucho tiempo en Madrid por ejemplo es muy probable que enferme al cabo de poco y es la humedad lo sí que haya estando cerca es como que me da me ha me da paz vital emocional el total si tú naciste cerca del mar en Barcelona

Voz 1698 44:30 te recuerdas yendo a la playa en invierno

Voz 16 44:33 sí sí en verano mucho además y yo de hecho bastante jovencito era sigo un poco outsider yo siempre disfrutado mucho de estar solo si iban mucho a pasear en invierno que es momento ahí como de abstracción total porque allí

Voz 0446 44:50 mezcló este puesto sangre Illa de ese don

Voz 16 44:54 no por esto mismo sea Shangri La es como yo recuerdo mucho la pelea está de horizontes este lugar que en realidad no existe pero que yo he necesitado toda mi vida creer que hay un lugar sea real o no no lo es obviamente pero en el que no puede ir a refugiarse Hay evadirse de todo esta sensación de querer buscar en Hidalgo que se acerque a eso bueno yo lo he utilizado mucho para mi equilibrio emocional y luego artísticamente también no se daba como él mismo grupo fue intentar crear ese mundo perfecto existe un poco para compensar el que existe que a veces me ha agregado

Voz 0446 45:38 hay una cosa que he leído que me

Voz 1698 45:40 que me apetecía comentar contigo es que cuando eras pequeño con diez once años te gustaba una niña del colegio cuando que existe de cierre lo que sentías no en contraste las palabras adecuadas

Voz 16 45:54 bueno sobre todo ahora que no claro sean y me atrevía ni dio pero aquí porque realmente sea lo que ya esto es muy muy muy muy muy cursis si no sé pero obviamente es que es muy difícil de explicar ahora parece que todo el mundo escrito sobre amor sobre enamorarse y tal pero cuando te pasa las primeras veces es muy complicado y luego encima está no directamente hablar sobre algo de esa potencia total no a una persona Mickeal me costaba todavía no ha costado hablar directamente de cosas reales con Ariel y entonces se agolpa me di cuenta que yo tocaba al piano un poquito mejor de una canción a yo escucha canciones digo es esto lo que quiero decir es decir lo que dice la canción así dicho pero en cambio es una canción sí pero es que es la esencia de la expresión artística en realidad yo creo que tiene mucho que ver sea cual sea pintaron vivir au hacer música te te aporta un tipo de lenguaje con el que puedes expresar algo que no puedes expresar hablando no fue una para mí fue el descubrimiento de mi vida total sí sí yo de golpe vi bueno pues esto esto es lo que quiero

Voz 1698 47:11 también algo que después has desarrollado mucho durante toda tu trayectoria que es ese contraste entre la realidad y la ficción en Perú

Voz 1280 47:23 la metáfora el costumbrismo entre

Voz 0446 47:25 el amor y el sufrimiento no

Voz 16 47:28 sí es verdad tampoco lo hecho quería divertir Tey estar triste si es verdad o sea no te digo que no lo he hecho queriendo pero me doy cuenta de que no sé si Expo Oscar ciertos equilibrios pero sí siempre me ha yo de hecho de pequeño me pasaba esto que enseguida tendría captar cosas un poco en una discoteca yo recuerdo las primeras veces que entrar en una discoteca hay bueno apreciar que hay hay un elemento como una tristeza contenida que la gente se desahoga pero aquello no es sea aparentemente es un lugar de celebración pero tuvo enseguida yo creo que mucha gente ve que no es bien bien un lugar de celebración es un lugar donde no la soledad está presente y observas que sí que la gente ahí tiene la oportunidad de expresarse y de deshacerse de cosas que él había no puede osea hay estás dobles caras de todo si me atrae mucho yo juego mucho me gusta jugar bien al estudio por ejemplo juego mucho con las cosas así y me gusta cómo contraponer elementos sí sí lo pasó bien así

Voz 0446 48:34 de Faro Huelva de disfraces Haditha gustaba disfrazarse de pequeño mira yo

Voz 16 48:40 pequeño odiaba disfrazar o sea no me gustaba nada pero era por vergüenza realmente sea yo me veía ridículo Sport esta cosa no se Nos creemos que la gente nos mira y nadie te está mirando no entonces no me gusta disfrazar a pensaba que hacía el ridículo pero de golpe me me disfrace la primera vez que me disfrace de verdad fue muy mayor ya en la universidad Abu hubo una fiesta de disfraces yo me disfrace de vela entonces yo dije bueno algo fácil así como yo que sé muy larguirucho Delgado pues bueno era fácil me pongo tal fue pasando una anoche una fiesta que yo todo muy muy locos o no la noche lo típico muy jóvenes y tal buenas y todo un poco ya que no tendrás mucho de tal ida golpe me yo recuerdo que me viene el escenario premio ganador carabelas Guillermo por el disfrace condón

Voz 23 49:36 como aplaudiendo

Voz 16 49:40 profesores todo aplaudiendo digo que es una vela Radio pero por la mañana siguiente súper ridículo digo efectivamente toda mi vida tenía razón día que decidió disfrazar me delante de toda la universidad que me quedan cuatro sabes pues yo seré famoso porque fui de condón mañana recuerdo y levantarla mi madre bueno buenos días qué tal oye qué tal de golpe mi madre era un condón sea te lo juro yo no no es que no me di cuenta hacia la vela porque era si se ve hacía como tener nunca Pucci Donna Reed está todo vueltas y enrollado con efectivamente no piensa que fuera peros

Voz 1 50:35 venga ya

Voz 2 51:20 el éxito la reducción sexual

Voz 16 51:24 bueno de forma muy natural porque tú piensa que sea de que ibais disfrazados

Voz 0446 51:29 en el vídeo en él

Voz 16 51:32 de nada nosotros no nos desplazamos de nada o sea nos desplazamos de de una cosa que no existe osea de algo que se evasivo y que está descontento dos de contexto al izado no no sé porque a veces parece como espacial claro

Voz 15 51:49 nosotros nos ha pasado con tu canción con tu disfraz lo que a ti con la vela del condón interpretado se disfraza nuestra manera nos hemos disfrazado igual que pero de astronautas siempre hay algo ahí espacial

Voz 16 52:04 gente en toda la historia del grupo pero pero está claro que no somos Astroc entrara turnaban así pero tampoco es si osea a mí me fascina esta cosa del retro futurismo y toda esta cosa pero por la evasión que conlleva osea para mí cualquier peli de ciencia ficción que impliquen meterte o nave espacial y de golpe salir de la tierra ya me resulta traición se yo ya me voy si hay algo espacial que está ahí pero no es nada en concreto sea realmente el mundo azules algo que no existe osea es una fantasía claramente pero no sé para mí es siempre ha sido utilizar una excusa para teatralizada algo sea un lugar de fantasía donde me sea fácil poder hablar de o la canción de amor a la niña de la que está enamorado pues de mis cosas y me resulta más fácil hacerlo así y me di cuenta de que bueno para mí era como una forma de a mí me resultaba muy difícil al principio yo tal cual subirme a un escenario y ponerme a cantar una canción me sentía ridículo en cambio de golpe no con unos elementos así de fantasiosos a mi alrededor que directamente la gente la ubica a ser una fantasía no un poco ajena a la realidad pues era más

Voz 6 53:19 foto pronostica

Voz 1280 53:38 esa es eso una es que hubiera pasado si vais a Eurovisión lo pasó muchas veces

Voz 16 53:44 sí y creo que bueno yo siempre he pensado que que yo lo hubiera pasado muy mal así sí fue muy no se hacemos las cosas de manera muy bueno un poco infantil e inocente lo naïf como liquidados llamar pero en ese momento a mí me ha encantado Eurovisión toda la vida se me pasó supervisa desde que era pequeño me encanta obsesión siempre lo he visto y tal si de golpe ese año fue sepuede presenta canciones entonces una canción que divertido y tal han cogido a Jara qué guay venga risas hasta que ya de golpe la risa es como bueno ya un poco nervioso como de a ver dónde estamos estoy de golpe ya toda la presión no de mediáticas y me grados menos nosotros nunca hemos estado por eso no tampoco yo no me siento muy partícipe de eso pero bueno porque tampoco es algo no sea lo que me he sentido muy atraído la idea golpeo notas de una manera total sobre ya lo que menos importante es la canción de golpe hay algo alrededor de esos super radical enfermo pero con fiebre y a todos estaban hospital los ensayos Chikilicuatre no

Voz 0446 55:00 los estaba pues está claro dices

Voz 16 55:03 el día la estamos allí al lado yo me recuerdo bueno ahora tengo aquí a Montse Elephant sello que necesita pero yo recuerdo su cara que era como se nos ha ido de las manos y era el momento final ahora ya no esto no puedo sea por favor sabes ahora ya seriedad y vamos a hacer las cosas como tienen que ser que es como ha sido muy divertido nos lo pasamos muy bien pero ya está muy bien nos reímos mucho ya cuando salió Chikilicuatre hay aparte de Uruguay porque leer es muy majo si realmente era curioso porque en un entorno así en el que yo me sentía un poco ajeno no te estás realmente era la persona con la que más empatía había porque también eran poco una persona ajena herido no entonces de golpe nosotros era yo con él bueno podríamos hablar más o menos el mismo

Voz 19 55:56 no

Voz 1 56:00 hola

Voz 2 56:01 esto luego siempre ha pasado la delicada anoche que Le cuando vender órganos

Voz 16 56:10 no sé qué tal y no yo nunca lo he vivido así porque bueno aparte Chikilicuatre fue pionero hizo un reventón en el año dos mil ocho se presentó con un no Eurovisión sea diez años antes de la fiebre total y absoluta reggaetón no está bien fue pionera

Voz 0446 56:28 no hemos comentado nada

Voz 15 56:29 ahora también te quería preguntar eso otro estos grandes hits

Voz 16 56:33 que ya ves no si sea eso hace hacer eso mucho tiempo fue la primera gran cosa viral que sucedió realmente en sí no había pasado algo así en blanco de esto total lo que la gente empezar a compartir a no suena como pero no hace tanto porque hace que debe hacer diez años otro doce eso de hecho yo me acuerdo que ese verano era amigos míos me decía mira hasta el número uno en las listas de politonos que salgo ya sabes que parece que haya pasado un siglo Guille Milkyway quién dirías que es o ha sido el Faro de tu vía mostradas bueno he tenido algunos pero una persona que lo fue fue Juan de Pablos eh otra fueron Luis Montse del sello Elefant Records sea claramente de Di fue la gente que me desde muy pequeñito me es tiro para para dedicarme a lo que me dedico no que me dio como la seguridad para poder hacerlo dijo yo ahora tengo cuarenta y cinco años casi ecuaces Loreal me gusta eso hay muy poca gente que lo puede decir realmente pienso que yo no he sido nunca muy valiente de muy tiro sabes las cosas y entonces veo los nombra ellos porque veo que son personas claves que si no hubieran estado allí bueno yo estaría haciendo cancioncillas y con una vida pues muy dura y muy gris sí

Voz 0446 58:21 has traído la verdad sacas azul gira conciertos cuéntanos

Voz 16 58:27 no pues que ha costado así que saliera yo me quito un peso encima ya por fin a eh pero ahora me siento super liberado de hecho pienso realmente que estamos en el mejor momento total osea del grupo ahora cojo el disco oí yo el otro día lo puso en el coche que es algo que nunca había hecho sea o no

Voz 0446 58:47 no sé qué canción vas a creer que pongamos para los oyentes de este programa a estas horas de la madrugada pues mira

Voz 16 58:55 horas quizá del disco en otros fieles pues una canción que se llama Ivy Mike

Voz 2 59:05 muchas gracias Guy Thiago no más

Voz 21 1:00:40 proyectando

Voz 1 1:00:59 qué

Voz 20 1:01:24 buenas noches buenas noches

Voz 33 1:01:27 los disfraces la verdad es que desde que lo escuché a noche estado haciendo algunas reflexiones e no cuento las veces que me he tenido que disfrazar para el teatro puesto que el tema de disfraces yo considero que tiene que tener tres elementos aislados una de invisibilidad de nosotros mismos otra representar el personaje y la tercera que produzca un resultado normalmente el resultado como diría Ignatius pues que produzca comedia que produzca humor no yo con mi primera mujer hace ya un bastantes años teníamos la costumbre de disfrazar los de cuadros fa ambos famosos dependiendo el grupo que fuésemos recuerdo la que mejor quedo que fue La Familia de Carlos IV yo hice de Carlos IV pero el resto de miembros se disfrazaron muy bien trabajando en los mucho los disfraces después haciendo la composición del cuatro del cuadro pues en el que hay casos en aquel momento la sala de fiestas era la la el edificio que se quemó ya no existe allí en en Navidades hicimos representaciones de una serie de cuadros en el antiguo barrio donde vivíamos me parecía una forma muy interesante de de disfraz y al final provocaba humor y lo pasamos muy bien

Voz 20 1:02:54 buenas noches cuando el barco

Voz 1 1:03:08 para qué hablo desde

Voz 35 1:03:12 Gran Canaria ahora mismo estamos en plena celebración de los carnavales ir hecho nosotros tenemos Un pequeño grupo que se llama el grupo de Amigos del Carnaval de Carrizal y todos los años no hemos vestido siempre religiosamente año sí año también y a pesar de que este año pues por su cuota de varias eh no nos podamos disfrazar todos eh el último disfraz que hemos hecho ha sido de motoristas hizo una motos que hemos estado fabricando las prácticamente pues cumbre tarde sí tarde también la verdad que como referencia eh está feo decirlo de fuimos referencias en el Carnaval es tanto de Carrizal como el vecindario hoy a aproximadamente esto deberíamos pues una ochenta ahora en total de confección del disfraz nada más eh muchísima buenas noches a todos los que estáis todos invitados si queréis a a estos carnavales fantásticos que hay aquí está ahí las con con esto veintidós grados de media en plena primavera que ha empezado muchísimas gracias por escucharme buenas noches

Voz 0446 1:04:38 cuando el barco de La Familia de Carlos IV de cuadros famosos dependiendo de la edición este oyente de Gran Canaria de Carrizal que han ido de motoristas y ha dicho estuvimos un mes preparando los disfraces y hemos sido referencia este año bueno tenemos alguna llamada para el suena la vida quién

Voz 14 1:05:00 Ricky vale Enrique buenas noches buenas noches qué tal un donde trabajas Enrique

Voz 0662 1:05:11 yo no se sé recomendó porque por la mañana ante el juego hacia Gijón parte de nada

Voz 0446 1:05:16 muy bien a gusta disfrazar

Voz 0662 1:05:21 yo creo que el uno que sólo comillas atados a mi vida

Voz 15 1:05:25 así

Voz 0662 1:05:27 la Comillas Comillas trazado dormida

Voz 0446 1:05:30 ya ya ya ya que está disfrazado con el traje de reponedoras entiendo

Voz 14 1:05:34 efectivamente como es

Voz 0662 1:05:37 pues mira parece que llevo un pijama en de reponiendo

Voz 14 1:05:42 sí sí

Voz 0662 1:05:44 a mí lo que me gusta a mí aquí sabes Tito muy muy bonito o menos como ver

Voz 15 1:05:50 sí de qué de qué color es el traje

Voz 14 1:05:53 azul

Voz 0662 1:05:57 sí claro que me gusta y que tenemos Pitufo tomado todavía porque me veo en la ilusión Billy

Voz 0446 1:06:05 claro porque a los niños les gusta mucho disfrazarse o a los padres disfrazar a los hijos

Voz 0662 1:06:10 no yo creo que la ilusión de verle la cara de los niños por eso los padres tenemos esa ilusión no ilusión de disfrazan niños de disfrazarse tú con el niño de Vega cara de niño ver disfrute dominio y entonces yo creo que uno vez que tienen niños disfrutan más disfrazándose de tu junto al niño

Voz 15 1:06:32 de quién sois disfrazado últimamente Enrique

Voz 14 1:06:34 a la semana pasada semana pasado un poquito ante la semana pasada donde de abejas

Voz 0662 1:06:42 de abeja porque niños en el cole tiene cuatro añitos cumplidos cinco hace meses estoy pero cumplidos incógnito y el tema que estaban dando a la polinización abeja y demás entonces todo se hizo toda la clase hemos disfrazado de abeja a nosotros Bono

Voz 14 1:07:03 Ximo propio en casa

Voz 0446 1:07:06 los los niños irían muy graciosos los adultos ibais bien

Voz 14 1:07:12 no que te lo sapo

Voz 0662 1:07:18 entre la mama mí yo puedo no yen RFEC queda claro que también le gusta

Voz 14 1:07:22 que dedicó una

Voz 0662 1:07:26 sí pero si no hicimos nuestra demanda hicimos un niño con está

Voz 36 1:07:35 los suavizó

Voz 0662 1:07:38 las iban a cada una alguna lo compraban sería sí

Voz 15 1:07:44 vamos que bueno de abeja pues nada lo dejamos aquí sí

Voz 0662 1:07:47 no yo no casi un metro noventa esos ciento veinte kilos pues imagínate la abeja como

Voz 15 1:07:54 llevabas lleva llevabas medias mayas llevabas

Voz 0662 1:07:58 no yo llevaba un Chandon pero negro negro negro y ahora por con mi mi parte adelante de rayita blanca Osán toallita amarilla y negra

Voz 14 1:08:08 sí penita lo deja las salas las salas

Voz 0662 1:08:14 en su blanca de coser a Fajardo Wisla el año pasado Fede canina salimos tres cuatro pareja ir otro por tu sabes son me reservo ahí yo yo menos Vergüenza que lleva disfrazar de Camina conmigo era paguen el cachondeo que tenían con miles lejía tú lo que menos Carlos colega de goleador

Voz 14 1:08:40 bueno Enrique además para suena a la vida

Voz 0662 1:08:43 íbamos a ver si suena la vida no

Voz 14 1:08:46 venga que te parece

Voz 0662 1:08:49 a mí me pareció que una mami papi porque creo que puede ser cualquier cosa que se despierta a la hora de la noche y tienen que preparar Bibi para darle que come

Voz 0446 1:09:03 vale vamos a escucharle juntos

Voz 1280 1:09:05 viviendo lo que lo que hace esta persona

Voz 12 1:09:09 esta madre a ver

Voz 14 1:09:16 el mueble vida cogiéndolo que se ha ido preparando el agua leche Riley lo de San rasca como droga llamada parada ahora como lo calienta un poquito o en el microondas un cuento biberones lo que se lesionan

Voz 1280 1:09:43 hombre parece una pista muy buena cuando desde ella no

Voz 0662 1:09:46 avanzaron lo roja

Voz 14 1:09:50 bueno yo creo que puede ser solidarios pues no es no es un video

Voz 15 1:10:03 fíjate que el el el deseo enroscado era una pista muy buena eh

Voz 14 1:10:08 a ver poquito Palomero Potito tampoco eran cómo se llama tu pequeño Enrique

Voz 0662 1:10:15 con era yo tengo tengo una P que que tienen un añito de doce de enero si tengo otro pesquero flexibles

Voz 14 1:10:24 cinco

Voz 15 1:10:24 cómo se llama

Voz 0662 1:10:27 Cayetana Nena papi Enrique

Voz 0446 1:10:30 Cayetana de Enrique pues nada por Cayetana te has salido lo de el biberón

Voz 15 1:10:35 que lo tienes muy reciente hombre no

Voz 0662 1:10:38 por desgracia como ayer que dicho trabajando de noche se alguna vez para darle toda la noche eso es lo más lo que tenemos los que trabajamos que las cosa mala no la perdemos muy algunos son malas y otro la echamos de menos