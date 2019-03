Voz 1 00:00 estaba Carrusel lejano has hecho tú una chilena así en cuestión Pilar gracias Agustín volvemos

qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias espero que hayáis pasado un primavera el fin de semana nosotros cerramos el fin de semana con este dominguero que repasa los cuatro últimos temas del programa como sabéis estas semanas ayudamos a la primavera precisamente hablando del verbo plantar recordamos el papel que han tenido nuestros abuelos abuelas nos pusimos un disfraz el miércoles por la noche el jueves asumimos cuánto hemos cambiado y cuánto no los gato pardos de esta semana han sido la poeta Elena Medel la actriz Carmen Luiz el músico Guille Milkyway y la cantante Sole Giménez enseguida vamos a recordar parte del contenido que hemos tenido esta semana en el faro ya sabes que es un programa que hacemos a medias entre la experiencia profesional y la experiencia cotidiana entre lo que aportan los expertos de cada tema y lo que aportan los oyentes a través de las notas de audio de las redes sociales tenemos Twitter tenemos también Instagram en El Faro ser donde nos dejáis canciones fragmentos de películas o recomendaciones literarias precisamente lo digo porque vamos a comenzar con una canción que nos dejaron en Twitter no se dejó Pedro Ángel en el día dedicado a las plantas por cierto nos envió una lista con más de quince temas elegimos una de ellas que es la flor de la canela María Dolores Pradera

Voz 0684 02:35 dejadme que Cohen y me déjame que te diga de Lezo El día que voz a teléfono pues te el frío y déjame que te pues habrá que aún perdura en el recuerdo se estuve dijo puede ser el de Mines Federer ahí está camina la flor de la canela derramaba Alice pasado dejaba claro que yo te cuente al menos la lleva por la veré prevé al ritmo de cadera recogía la riza de la río al bien del pueblo hacia la la la déjame que te deja que te diga Moreno sentirían si hace falta del sueño el sueño que entretienen Moreno tu no el Alice queda de cadena adorna la Illes matizó dos somos para de nuevo el puente Alameda

Voz 5 04:16 que el río a tu paso

Voz 0684 04:25 por lo que ir recto Herrera edad e Inés no sabe de la cara hay dos a Camila la flor de la canela derramaba Alice paso de Copa Davis pecho lleva pleno la que vamos a ver daneses

Voz 4 05:01 faro es un programa que aunque se puede escuchar a cualquier hora en todo el mundo de hecho no llegan notas de audio de todos los países se emite en directo de madrugada así que entre sus oyentes están los profesionales que tienen turno de noche hubo están de guardia los que están en casa están tarde y también los que se van a la cama con la radio por ejemplo Karlos Arguiñano estábamos viendo su programa de cocina en Antena tres cuando escuchamos decir esto de nosotros

Voz 1261 05:26 puesto os he dicho en más de una ocasión desde que me casé tuvo hace cuarenta y ocho años que hubiera se desde entonces ya no hemos apagado la radio es nuestra casa es increíble es la radio puesta cuando eres despertar tras noches dos o tres veces que ve despierto pues estoy diez minutos quince minutos oyendo escucha por la radio sobre temas interesantes para un programa El Faro muy curioso muy curioso el Faro todos los días sacan tema distinto iban desarrollando iban gente llamando entrevista gente cada día hablando una cosa distinta yo bueno está ahí estoy bien mientras cuarto hora yo sólo a dormir y la verdad es que bueno me va de maravilla

Voz 4 06:21 muchas gracias a Carlo Sabiñánigo el guiño y la verdad es que esta ha sido una semana muy intensa en el faro porque es verdad que cada noche aprendemos algo de la vida de nuestros oyentes es asombroso como madrugada tras madrugada ellos van dibujando subida y nosotros la vamos descubriendo esta semana la noche dedicada a los abuelos fue por ejemplo muy especial porque la relación con ellos suele marcar de forma casi definitiva a nuestra infancia y por tanto el resto de nuestra vida pero hay casos casos a Javier el limpiador de un edificio alto muy alto muy alto de Madrid le cuido su abuela porque su madre murió de leucemia

Voz 3 07:02 eh

Voz 6 07:04 yo sólo he conocido a una abuela a Francisca López Martínez la la madre de mi padre mi ella fue la que me crió cuando Mi madre falleció Devecser mira yo tenía cinco años y medio bueno a pesar de sus limitaciones porque tenía setenta y pico años ya cuando se hizo cargo de mi pues sí y ha sido la que me voto todo no me vine de joven de joven e atendía la casa lo que podría yo me acuerdo que muchas veces no me gustaba cuando era niño tratarles los mofletes Si hay que darle besitos y tocar sus arrugas pero lo más importante de todo ello es que cuando ya falleció hoy en el cementerio porque habían transcurrido los diez en años en que se podían guardar los restos tocaba o renovar au au los haces de ellos pues bueno yo decidí no quedarme ni con cenizas ni con nada sino que simplemente como ya merecía muchas veces escribió a sus pies y sus manos me que me quede con eso y con el tiempo pues fíjate yo qué cuadros le dice un marco de madera viejo refugiado eh con fondo marrón y bordes ocres no en el fondo el cuadro con fondo rojo Le puse esa mano con esas rosas aquí un amigo mío que sabía mucho de informática pues me hizo un una especie de viñeta blanca en la que se puede leer Francisca López Martínez a tu memoria tu hijo y nieto no te olvidan con todo cariño Javier el limpiador nocturno de un edificio muy alto muy alto

Voz 4 08:50 tuvimos momentos muy especiales como este de Javier y también quiso compartir algo con los otros Matías el musarañas lo hizo en la noche de los disfraces mientras todos andábamos hablando el disfraz que nos poníamos a las fiestas él hizo una magnífica aportación personal a este faro

Voz 9 09:17 hoy me pongo más serio del disfraz como deber como obligación hijos de lo lúdico de la risa

Voz 1261 09:26 el envoltorio de lo que uno no es pero le obliguen a ser os imagináis que tuviéramos que decir vosotros falleros varones entiendo que contentos a ser varones con vestidos y faldas con maquillaje y tacones porque es lo que se espera verme a vosotros sentiría disfrazados ridículos incluso seguro que todos sabéis sentido esa sensación cuando os habéis visto obligados en alguna ocasión a vestir y parecer quién no sois pues así solemos sentirnos las personas trans

Voz 1911 09:57 Nos Género transexuales disfraz

Voz 1261 10:00 hasta que un día de quitarse el disfraz más o menos adherido a la piel para conseguir ser tú no es una broma no es una banalidad no es algo que se te ocurre una buena mañana cuando eres adulto que es un disfraz que te colocan con la primera etiqueta que te ponen nada más nacer es un niño es una niña hay disfraces que te salvan disfraces que te aprietan que te ahogan todos llevamos alguno hace cinco años yo me quité el mío nunca es tarde para quedarse desnudo si la dicha es buena dale ya tenéis otro pedazo de mi hijo arrieros quién puede esconderse de la luz de este faro

Voz 4 10:46 muy bien disfrazado tendría que estar buenas noches a variantes soy Matías el musarañas quién puede esconderse de la luz de este faro decía Matías

Voz 9 11:09 y es verdad

Voz 4 11:11 que se va convirtiendo en un lugar en el que conversamos compartimos Nos mudamos un lugar para contarnos cosas un lugar para demostrarnos

Voz 9 11:25 que vamos cambiando

Voz 10 11:32 he cambiado mucho tanto que a veces

Voz 11 11:36 no me reconozco pero la verdad es que la mayor parte del tiempo pienso que ahora empieza a ser más parecida a lo que siempre he querido ser a ver cómo os lo explico resulta que ahora tomo mucho mucho café no lo tomaba nunca me pongo una o dos joyas todos los días oír el podcast es lo primero que hago en cuanto me despierto yo que nunca nunca había oído la radio por voluntad propia me siento comprometida con un equipo con una gente a la que no conozco de nada necesito iros a vosotros algunos estáis a punto de ser Mis amigos sólo es cuestión de tiempo como lo explico pues sólo se me ocurre una manera abro comillas estaba perdida en medio del mar de pronto hace poco más de un mes vio un destello bueno lo hoy cerrar los ojos presté atención era un faro ese faro me lleva a dónde quiero ir sois mi secreto ese que no saben los míos porque aún me da vergüenza reconocer que cambiado tanto en tan poco tiempo que mi vida ha cambiado tanto para que todo siga igual entendáis ahora porque os llamo Mis faros

Voz 10 12:46 la vida misma de la era que le buenas noches Mis faros desde el fin del mundo

Voz 4 13:01 otra de las cosas fascinantes que nos pasó esta semana es que no sé si recordáis que el día que dedicamos a la fama y que preguntábamos qué habilidad te hace famoso entre tu gente Mariví desde lado azul dos contó que tocaba la trompeta con la boca osea sin instrumento Nos hizo una demostración de una canción que ya sabía bueno pues esta semana Mariví nos ha tocado la sintonía del programa del faro con su boca trompeta dejó esta nota de odio

Voz 12 13:42 Opel Number

Voz 10 14:03 dice mi perfil de Twitter que después de todo lo que queda es la esencia Isère soy fiel a mis gustos Amis costumbres y como buena aragonesa y Aries soy testaruda creo que no he cambiado gran cosa con los años incluso sigo tropezando en las mismas piedras tanto que de ese cogido cariño y cuando yo le cojo cariño algo no es para poco cambio puede estar en el volumen de mis experiencias en el de Mi cuerpo en el de mis conocidos y amigos y en el de las limitaciones que la edad reporta además tengo la ventaja o recuerdo el faro Primer amor de tener dieciséis años menús de los ciertos y aquí estoy manteniendo el tipo en estos tiempos en los que todo cambia

Voz 13 14:56 claro y no

Voz 4 15:03 final Mariví con su particular sintonía del faro con su boca trompeta y con esta nota de audio que emitimos el juez Arnés sea el jueves y viernes

Voz 1430 15:15 que dedicamos a cómo hemos cambiado otro nuestros habituales

Voz 4 15:18 que está con nosotros casi desde el principio

Voz 1430 15:21 es el dobla chapas

Voz 4 15:22 qué le diría que es el primer oyente que aparición este programa con seudónimo no me atrevo a confirmarlo pero yo creo que si hay un últimamente de unos meses a esta parte lega por contarnos chistes cosa que nos alegra la madrugada así que hemos hecho una pequeña recopilación

Voz 13 15:44 amor

Voz 14 15:48 qué calla Fito te he dicho que no te quite el saco de la cabeza señorita aseguró vienen demorado ubique bien Color favorito hay que veinte años y más compran un canal

Voz 15 16:02 una joya ni un reloj nada buena

Voz 14 16:04 es claramente lo que vendía salgo mira primo que relame comprado dice que marca la hora como se hizo en japonés café amargo a al azúcar parecerá una camisa vieja a uno cutre en que ninguno de los dos tienen botones y mediará legión Meré vivir en una isla desierta anda pues yo también dice no vale que ya estamos llenando

Voz 16 16:35 hola buenas es esa que me hacer el examen de jardinero equivocado de

Voz 14 16:39 lo sí que empiezo bien cariño a Togo está di si esta preciosa de vaca preside dálmata

Voz 17 16:55 al final día

Voz 4 16:56 aforada haremos un programa sólo con los chistes de dobla chapas bueno ICO la de alguno más eh ya sabes que si os queréis animar nosotros encantados porque en el programa tratamos de de recorrer todo tipo de emociones y de sentimientos y una sección que no da mucho juego es el suena la vida ese espacio que no se aguzar el oído y el ingenio mientras intentamos descubrir y descifrar que suena y que nos hace saltar de alegría cuando un oyente acierta esta semana por fin descubrimos que sonido era el que arrastramos desde hacía unos días lo a Javier

Voz 18 17:37 esta impresión de que podía ser un un hormigonera de estas pequeñas de obra menor Señor Sanguino caiga digan una encantado porque quiere que me quedara tan aunque música de fondo para mí en sonidos de la vida incisión Men Ki Ivana cuando estoy en el pueblo iba ser algo de esto desde luego mi cuando estoy en el pueblo

Voz 19 18:03 sí yo voy de agua mira que consistía en los que hasta chachachá y luego no son las Canal Liga y todo y sin la cama bien relajada dating duerme con esa lluvia no te quisiera no te experta pues mira yo pienso que es una alumbre hecha con Rami tras vale con todo a mitad del campo con leña muy fina vale ir encima toda pues o bien con agua o con caldo hirviendo vamos se está cocinando algo

Voz 20 18:33 yo para mí es es un fuego me quiero gente anterior es que es una chimenea

Voz 21 18:39 con lumbre que con hijo

Voz 20 18:43 ardiendo pues al era o bien dramas oir madera de chip porque el sonido es en el equipo tiene sigue iba sonando desde de la madera desde la rama cuando cuando va a dar viendo ese sonido que va

Voz 18 18:57 saltando la chispa iba que creo que lo fallo

Voz 1430 19:02 vamos a escuchar juntos la nota de audio del oyente que ha enviado el sonido vale

Voz 1261 19:07 a ver o alfareros pues he grabado para ver su vida esta chimenea o la chimenea que acabo de Giscard allí el ingreso de discurso y amiga ya la hemos nunca se portado bien está bien un beso todos fantástico muy bien descrito además Javier

Voz 18 19:40 a ver qué pasa él sabe que no es genial lo de un concurso nada pero un éxito claro que sí

Voz 17 20:04 la estación Els y a los oyentes y a nosotros bueno

Voz 4 20:09 otro que se acertó esta semana fue el de Anabel nos ha dejado un sonido la verdad que sacerdote casi enseguida

Voz 0605 20:20 llamó la atención sobre todo que bien

Voz 17 20:22 lo contaba la oyente que gano

Voz 18 20:30 no si es que me suena que poner una lavadora

Voz 1430 20:35 vamos a oírlo juntas a escucharlo con con un poco de atención IVAs explicando vale

Voz 22 20:45 la caminando de la porque la puerta de la lavadora ahí eso hombre la ropa cierra

Voz 18 21:00 lo que a veces era ser el líquido Savic tanto algo mira mira no crea a la de decía de programación y esto es lo que quiere el club lavado de sabes lo que te vi

Voz 4 21:24 sí aquí estaría entrando el agua entrando en funcionamiento ya la lavadora cuando nombre vamos a escuchar juntas lo que nos ha dejado Anabel que es quién nos envía esta nota de audio

Voz 10 21:40 o la mara aquí Eros eh soy Anabel este sonido tan cotidiano pero envió es la puesta en marcha de una lavadora

Voz 4 21:51 muy bien

Voz 9 21:55 muy bien además lo has descrito perfecta

Voz 0684 21:58 EFE

Voz 4 22:53 somos conscientes por cierto me quedan unos minutos para llegar a las dos de la madrugada voy a aprovechar para anunciaron el programa de mañana lunes atentos porque vamos a dedicar las dos horas y media del faro al Camino de Santiago así que os preguntamos lo hiciste cuándo con quién

Voz 1911 23:15 y por qué

Voz 4 23:17 qué anécdotas nos puedes contar del camino si el viaje te transformó sino cuál fue tu recorrido te salieron ampollas

Voz 1430 23:27 dejaste en albergues que lleva

Voz 4 23:29 en la mochila te fatua algo te sobró algo a quién conociste es un viaje que hiciste porque tenías una petición que hacer real Santo que hiciste porque te apetecía que aprovecha este en unos días de vacaciones en fin todo lo que quieras compartir con nosotros acerca del Camino de Santiago lo puedes hacer en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno porque el uno es dedicaremos todo el programa al Camino de Santiago ahora sí noticias Ivo volvemos en unos minutos

Voz 3 24:03 a Torrijos

Voz 1261 27:39 conecta con el Faro veis del Guaza mándanos una nota de voz al seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno cuéntanos lo que quieras

Voz 5 27:52 a la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 17 28:01 el sábado por la tarde fue a la pastelería del centro comercial después de mirar las fotografías de pasteles pegadas en las páginas de una especie de álbum encargó chocolate el preferido de su hijo estaba adornado con una nave espacial su plataforma de lanzamiento bajo una rociada de blancas estrellas con un planeta escarcha cansado de color rojo en el otro extremo el nombre de niño Scott iría escrito en letras pastelero que era un hombre mayor con cuello de toro escucho sin rechistar mientras ella le decía que el niño cumpliría ocho años el lunes siguiente el pastelero llevaba un delantal blanco que parecía un guarda polvo los cordones Le pasaban por debajo de los trazos esté cruzaban y luego volvían otra vez delante donde los había estado bajo su amplio vientre se secaba las manos en el delantal mientras la escuchaba seguía con la vista fija en las fotografías no la interrumpió acababa de llegar al trabajo irse iba a pasar toda la noche junto al horno de modo que no temía una gran prisa parece una tontería Raymond Carver mil novecientos ochenta y tres

Voz 5 29:28 a cuenta con las lo que pasa no

Voz 17 30:01 son las dos las tres en Canarias

Voz 3 33:11 el Faro con Mara Torres

Voz 8 33:37 todo

Voz 3 33:43 mamá y no

Voz 4 34:05 pasan unos minutos de las dos de la madrugada de la una en Canarias Stevie Wonder no sólo escribió una canción dedicada a las plantas grabó un disco entero el título el viaje de Stevie Wonder a través de la vida secreta de las plantas es una colección de canciones temáticas que sirvieron de banda sonora a un documental que mostraba imágenes de plantas en crecimiento y que giraba en torno a la teoría de que las plantas sienten tienen conciencia sobre su entorno

Voz 3 34:43 eh eh eh así no bueno

Voz 4 36:06 el lunes hablamos de las plantas porque empezaba a esta semana la primavera es el momento de activar las terrazas los jardines las macetas los balcones hablamos con Íñigo Segurola de Bricomanía subimos como montar un huerto urbano o cómo decorar la casa con plantas y La Gata parda a la que invitamos fue Elena Medel nos dijo que no tiene mucha relación con las plantas físicamente pero sí como metáfora literaria

Voz 0535 36:34 Humphrey tiene más que ver en poco le faltó la casi la no sé si la contraria Machado pero pero tienen más que ver con un patio de luces y bueno con las paredes blancas hay alguna macetas de alguna vecina pero tiene más que ver con con bloque once de viviendas en un barrio periférico con más funcionalidad que belleza mi madre sí que tiene mano de de Santa para la planta así que capaz de de resucita dar aloe vera que que yo he dejado ya al borde de la muerte pero pero en mi caso no no aprendí demasiado que que mi mi vida no he estado no ha estado en contacto con las plantas reales pero sí con las plantas de de bueno pues por ejemplo de que ese cuentan en los libro

Voz 1430 37:24 que que con qué plantas tienes vinculación las

Voz 0535 37:27 ahora la planta como metáfora no literario sí sí que para mí por ejemplo acierto que que bueno historia poemas que yo he ido escribiendo sí que van apareciendo si me paso a pensar sigue apareciendo planta hace de manera que no sé si continua pero pero sí más frecuentes de lo que lo que yo pensaría o por ejemplo hay un poema con en el que tienen una importancia grande la las Hortensia en el último libro el personas está fascinado por por la planta así que bueno supongo que de alguna manera tenía que manifestarse eso que que yo veía en eso que yo veo mi madre

Voz 1430 38:07 en estos minutitos en los que llevamos hablando ya has hablado de tus poemas estamos delante de la poeta Elena Medel

Voz 1911 38:17 eh porque has utilizado este pseudónimo Alicia

Voz 0535 38:20 Ello Alicia San Pelayo es un personaje literario favorito es un persona de Entre visillos la novela de Carmen Martín Gaite y a pena creo que tiene unas pocas páginas de de vida pero creo que es uno de esos personajes que en dos otra decena acaparan toda la toda la novela es amiga de de la de la protagonista de Natalia además amiga como de rebote no cuando está en el mundo empieza a darle la espalda en la persona a la que se

Voz 0605 38:49 cuenta con la que se encuentra en la persona que que le acoge

Voz 0535 38:52 sí siempre me gustó mucho ese personaje al que Carmen Martín Gaite dibujan dos otra pincelada con con la humildad de es la chica que estudia en la parte de atrás del del negocio de la madrastra un personaje que ya te digo tiene una una fuerza que bueno se come la la novela en en muy pocas página alguna Adele utilizado como seudónimo entonces ha sido como el el primero que me ha venido a la a la cabeza

Voz 1430 39:20 venga me de las dicho muchas veces escribo porque Leo Benedito porque también es editora porque Leo quién señales

Voz 0535 39:27 pues me enseñó a leer mi abuela yo nazi cuando ya era ya muy muy mayor y fue que me que me cuidaba sobre todo porque mi padre trabajaban supongo que que para ella era un poco complicado hacerse a a correr detrás de una de una niña pequeña Hay bueno vio que leerme me entretenía cafés aprendí practicamente entre entre la guardería Hay la mesa camilla de de casa tuvo la pepita me repita

Voz 25 39:54 qué más cosas has heredado de Pepita

Voz 0535 39:57 ya ha heredado la cadera Sanchís Sima

Voz 18 39:59 sí la verdad es que letra Diaby

Voz 0535 40:02 una una foto suya que tenía pocos años menos de los que tengo yo ahora IVE rebaje me quedé un poco impresionada porque dije podría hacer yo si vistiera de de luto y tuviera el pelo más largo etc supongo que al final todos somos de una forma u otra según la gente que que que está con nosotros y que ha con con nosotros así que me gustaría pensar que yo tengo muchas cosas de ella que tengo muchas cosas de mi abuela de mi madre de mi padre etc

Voz 1430 40:28 Helena tú eres una voz poética de referencia para una generación entera fue un descubrimiento para Tous editores para los jurados de los Premios eres una autora multipremiada además crear una editorial La Bella Varsovia a mi me gustaría preguntarte por tu primer libro de poemas sobre todo porque tiene correlación con el nombre de este de este programa

Voz 0535 40:55 con lo que has contado al principio Mi primer bikini aunque después he leído que durante un tiempo

Voz 4 41:00 no es que lo rechazó

Voz 1430 41:01 ahora pero estabas como peleada con el no haber claro

Voz 0535 41:04 en su escrito entre los trece quince dieciséis años y ahora tengo casi treinta y cuatro algunos poemas y digo esta chica Vera no sea me parece un poco por eso a veces cuando lo estoy leyendo incluso digo bueno me hacen gracia creo que hay algún poema que está bien etc la verdad que que bueno cuando al final te enfrentas a una lectura a quienes están escuchándote inevitablemente te sientes más cerca lo que acaba de escribir que en mi caso aunque aún así tiene que cuatro cinco años el libro pero

Voz 1261 41:40 pero bueno sí que si Inma una mayor proximidad desde luego con con los últimas pero además que desde que con lo que tienen ya pueden y dieciocho

Voz 0535 41:47 daño

Voz 13 41:56 a

Voz 26 42:09 ah sí

Voz 13 42:21 no

Voz 14 42:29 a plantar y la verdad es que lo único que yo he plantado son los diez árboles que cuide y vi crecer alrededor de la casa queman de construir y en la que viví durante veinticuatro años y que por circunstancias de la vida ya no es mía pero hay cosas de este nuestro lenguaje yo que me considero rojo tengo una fascitis

Voz 7 42:53 esta plantar este tema usa siempre toca casa mucho resulta que sí que tengo una historia que contar y es que el año pasado por Navidad estuve en la isla de Fuerteventura y entre otros recuerdos unos llevamos una herramientas de aloe vera para plantar bueno yo no las tenía todas conmigo porque la LOE ver en Polonia tras ese viaje largo de venir entre la ropa sucia en fin pero la plantee porque aunque precavida yo soy de intentar las cosas eso sí así que era plantee la que le busqué el lugar más luminosa de la casa pues pasa dos tres o cuatro meses sin dejar de regar la claro se produjo en mil a grito el grito que no sólo sobrevive sino que está preciosa en el alféizar de plantar una

Voz 1261 43:38 judía una

Voz 7 43:41 lo entonces claro como hacíamos en el colegio lo más que plantarlo lo poníamos en uno algodón húmedo veíamos como solía

Voz 1261 43:52 Gemma y todo

Voz 7 43:55 el buscando la luz y no se explicaban esos conceptos de

Voz 1261 43:59 de la vida

Voz 7 44:02 y la verdad es que luego más adelante yo me me hinchado harto a implantar porque cuando trabajando también mi época dejar dinero oí mi afición por la jardinería también pues he podido plantear mucho las plantas desde flores pequeñas en París estoy estaré

Voz 0283 44:24 internamente agradecida a tantos hombres y mujeres que plantaron esas ideas de justicia social y por eso crecieron los derechos humanos sino hubiera una plaga impidiéndole todo el mundo podría recoger su cosecha es imprescindible acabar con ese virus y para ello hay que ser valientes hay que tener valor para dar plantón al dinero que esto lo tiene precio es complejo pero sencillo

Voz 13 44:54 eh

Voz 26 45:00 sí

Voz 13 45:03 no no voy a a mí y eh

Voz 26 45:34 a B

Voz 13 45:39 no solo

Voz 4 45:45 el lunes recordamos aquel programa que veíamos en los años noventa en La dos de Televisión Española que se llamaba Bricomanía que ahora por cierto se emite en Nova bueno igual no hacíamos bricolaje ni teníamos jardín pero nos gustaba mucho ver cómo lo hacían y uno de los protagonistas era Íñigo Segurola paisaje está especializado en plantas claro en aquel de Bricomanía que ahora como digo se emite Nova quiso compartir con nosotros las claves para tener un buen jardín nos dijo esto

Voz 13 46:18 Amin pequeño bueno pues depende no voy Shakespeare que sí que suele ser protagonista muchas veces que si es pequeño yo reducía

Voz 27 46:27 ya se espera una superficie de hacer plantaciones pues de si estamos en zonas secas de plantas que vayan aguantar más la sequía pero pero con jardín de cien metros cuadrados tiene un césped como hay que tenerlo de de calidad es la cosa más difícil del mundo yo renunciaría a ello que entonces las plantaciones millas lo que estaba haciendo a fin de semana ha sido quitar todas las malas hierbas que bueno malas yo siempre digo que hay que llamarlas no procedentes porque malas las plantas no son ninguna entonces bueno está aún quitando pues todas las plantas Éstas no procedentes que han estado saliendo durante el invierno y un poquito la tierra colando a mí me encanta utilizar un exceso el viejo de oveja que lo puedo conseguir aquí pues en granjas de de de pastores y ya envejecido y es una gozada la calidad de nutrición queda para toda la temporada una buena buena colado en esta época

Voz 18 47:29 el día como ha preparado por ejemplo

Voz 27 47:31 a la primavera

Voz 1430 47:33 se pueda todo

Voz 27 47:35 y todo si si eh en principio ninguna planta requiere ser probada eh la podal hacemos para conseguir unos objetivos podemos podar pues en caso de que algunos estén creciendo demasiado que que está un poco ese escala lo vamos a reducir de tamaño lo podemos contener con formas geométricas que ser os ocurra no lo que es la utopía haría pues cogerse darles formas concretas pero siempre el apodo en principio ese hace para conseguir un objetivo

Voz 1430 48:03 Isère hacia Orán esta fecha si estoy pensando yo qué sé Rosales el Fran hueso del jazmín es ahora el momento de la poda

Voz 27 48:11 sin igual el de ya estamos en marzo febrero febrero suele ser cuando ahora ya digamos que ya ha empezado ya a la eclosión ha empezado a a al salir todas las yemas de de muchas plantas pues es justo antes de que emerjan esas yemas más aún cuando empiezan a hinchar es me el momento óptimo para realizar cualquier poder

Voz 1430 48:31 o cuando vamos a plantar por primera vez vengo del vivero estén Tiesto

Voz 18 48:37 yo vengo del vivero es conveniente sacar la

Voz 1430 48:39 planta de Suu de su maceta original preparar una con piedras en la parte baja luego echar tierra es conveniente hacer eso

Voz 27 48:49 eh depende la el tipo de planta que es no sé si es una planta de interior hay muchas plantas de interior que pueden aguantar en el mismo Tiesto que las compramos durante un año dos años sin necesidad de ser trasplantados a mí algo que me gustó hacer es sacar la planta de Haití estoy Gibert como esta de raíces a veces nos encontramos que la planta está reventando ya el tiesto con lo cual ya nos está diciendo la ola pobres blanda por favor por favor dame más espacio que esta raíces ya no entran en este el este cubículo en ese caso obviamente tenemos que elegir el mejor sustrato no hay que escatimar en uso a utilizar el mejor sustrato que normalmente suele ser el más caro cómodo no había y y es lo que nos va a dar garantías porque a veces se compran tierras de estas para maceta que las más baratas que no funciona no va bien ya muchos problemas se trasplantan ser llega bien para que sea las raíces se adhieran con la con la nueva tierra el nuevo sustrato que hemos añadido even dejarla empiece a

Voz 18 49:49 no hay que eso repercutirá luego

Voz 27 49:52 Lobos prótesis

Voz 1430 49:55 muy interesante relacionado con las plantas y con la jardinería y es que pone a prueba nuestra paciencia nosotros que vamos con prisa a todas partes que queremos que todo ocurra ya con el tema Jardín no se lo tenemos que tomar con un poco de calma no

Voz 27 50:10 ya te digo tenemos que olvidarnos que uno y uno son dos

Voz 18 50:14 a ver si esta profesión

Voz 27 50:16 este mundo y uno uno siempre son dos puede ser tres cuatro o cinco eso que digo siempre pero hay que tener muchísima paciencia más que hablar las a las plantas tenemos que escuchar las eso es lo que yo yo siempre no tienen su mensaje tienen su información en su comunicación las estamos sacando de su contexto natural las estamos trayendo a casa las tenemos que mimar a mí mucha gente cuando me para en la calle bueno deportivamente ya poco cuando por la calle pero me hacían la pregunta típica Ollé daré un consejo para una planta dime qué blanda Holanda que se me mueren todas y ahí yo creo yo irónicamente siempre contestaba

Voz 18 50:55 a yo se mueren

Voz 27 50:57 los hijos y las hijas o los las mascotas de casa por falta por nuevas desde comer no sabemos que tienen que comer que tienen que ver las plantas igual sólo que como el juego es tu comunicación su lenguaje es un poco más distinto al aquel estamos habitual pues muchas veces pues no les otorgados ese rango de ser vivo se nos olvida que tiene unas necesidades y unos requerimientos

Voz 0684 51:24 pasamos de huir

Voz 27 51:27 pero si está queriendo decir la planta entonces no

Voz 0684 51:29 bueno simplemente por eso

Voz 26 51:32 no

Voz 28 51:35 no

Voz 4 51:41 hay que escuchar a las plantas decía Íñigo sabéis que está muy de moda los huertos urbanos así que llamamos a Fernando Cuenca coordinador de el huerto urbano punto net nos contó cómo esto de tener un huerto urbano y que podemos plantar

Voz 19 52:06 si nos tenemos que plantear cómo abordar un huerto urbano de dejó vi lo primero tenemos un poquito la disponibilidad de los espacios no hay donde no nos ubiquemos porque estos huertos pueden estar hechos en el jardín si disponemos de terreno ya son urbanos en edificios pues tenemos que ver si tenemos terrazas tenemos y balcones

Voz 1430 52:30 por ejemplo un pequeño huerto en el jardín me lo quiero montar cuanto es el espacio Mini

Voz 0535 52:34 lo que necesito

Voz 19 52:37 o desde el punto de vista hobby no son grandes grandes cantidades mis no se persigue la la rentabilidad es un poco la satisfacción personal de tenerlo pero digamos que dos por dos tres por dos en suelo suficiente para para empezar a cultivar nuestras plantas de temporada

Voz 1430 52:54 vale entonces por ejemplo tenemos un dos por dos es la primera vez que voy a poner un huerto que recomiendas que planteemos

Voz 19 53:03 sí estamos en el jardín lo primero lo primero pensar que como el invernadero es nuestro clima tenemos que ir a productos de temporada entonces si estamos en otoño invierno pues tenemos coles tenemos que pensar en habas alcachofas en cambio estamos en primavera verano pues hay ya podemos ir a nuestras lechugas tomates pimientos berenjena lo los productos que encuentras en los lineales de los supermercados

Voz 1430 53:31 vamos a imaginar que plantamos tomates es verdad que pueden salido tantos que no sepamos qué hacer con ellos

Voz 18 53:38 eso nunca va a pasar

Voz 19 53:42 pues no no vamos es el gazpacho siempre tenemos al vecino al familiar a la y eso que Milla que que queremos

Voz 18 53:49 digamos agasajar con mira estos son

Voz 19 53:52 tomates que acabo de traducir es si te algo por lo tanto nunca tendremos subsiguientes y pensamos también en los no es consumo el autoconsumo y es un mito no en el tema de la devuelto urbano como hobby si lo analizas bien hablar de tomate es un tema complejo porque tienes el tomate cherry el tomate el tomate del salada el rap lo puedes ver allí perdona que te haga la el símil de la debilidad al del supermercado no que cuando vas a comprar patatas hoy patatas para recoger hasta pasadas las faltas hasta tomates pasa lo mismo es cierto patatas

Voz 1430 54:30 también plantamos en ese dos por dos

Voz 19 54:33 en el caso dos puertos es un muy poco allí si tuviésemos en dos puertos pues el mejor te interesaría más o no sería más cultivar pequeñas calizas pues una están ahora si alguna aromática a Perejil algo de Romero y podíamos jugar a ello cuanto más superficie tengamos pues más rico puede ser ese huerto urbano las patas vérselas cultivar realmente tuviésemos algo de algo más de espacio

Voz 29 55:00 porque son una cultivos

Voz 19 55:03 el ciclo más largo Iker requieren mucho espacio por unidad de unidad de planta cuento

Voz 1430 55:09 tiempo nos va a exigir nuestro huerto

Voz 19 55:14 el son seres vivos todo el tiempo que uno sea capaz de darle el eh no sé cómo explicarlo no pero la planta va a responder en función de del vínculo que se cree con el que lo cultiva aquel que plante por capricho una serie de plantas de hortícolas en un huerto urbano pues se está equivocando es un ser vivo y hay que estar atendiendo Le en el riego en el abonado en el Tuta como tutelarlo en el caso de que lo necesite pensarlo poderlo

Voz 0535 55:48 de estar pendiente de las plagas

Voz 19 55:50 puedan a ver que no es que las tengas en tu en tu jardín sino la invasión de los campos lindante es que a lo mejor están abandonados que hay plagas que que tienen a están mejor en el cuerpo urbano porque están más me mejor cultivado no entonces tiempo realmente si lo analizas como horas son muy pocas pero sí que estar constantemente interactuando con a poner un joven es un plan CD o sea no es algo que te cause una preocupación

Voz 30 56:37 yo tengo el dedo verdes según dicen porque todo lo que planto crece he llegado me han llegado a crecer hasta lechugas pero ya detener las hechas y empezar que crece que crece el cogollo hacia arriba implantar las sí he cantado también en limones me han crecido limoneros claro son pequeñitos todavía son hubo tipo bonsáis pero todo mil de aguacates limones y en todo tipo de semillas que plante mes

Voz 7 57:10 la planta tendrá que poner enfrente así es verdad que tengo en la mano será porque no las escucha fuera por eso os voy a contar una anécdota es una vecina eh me dijo que cuando se acciona el tesis de las podía regar dice que si subía a su casa encendía el salón pero no encendía la luz de la terraza relajaba y la verdad es que encima de una mesita había unas tres tenía estupendamente Bir yo toda preocupada porque eso no es estropean van

Voz 4 57:40 viene mi vecina de vacaciones dijo

Voz 7 57:43 ser dejado qué tal se encuentra bien bien de las de la mesa dice pero sí eran de plástico una viable

Voz 11 57:49 padre e cuando eran muy pequeño plantó con mi abuela pues pienso inmenso de grande con amor con

Voz 15 58:11 está muchas vitaminas está

Voz 0283 58:15 el atentado han sido Chupa Chups la culpa la tiene mi nieto eché que yo no le gustan los caramelos cuando se los dan da las gracias iros guarda el mil bolsa teníamos tantos que no sabíamos qué hacer pensábamos un día tras otro hasta que llegó la idea ahí están en su maceta con las cabe fichas de colores al aire cuando viene a casa les contemplamos y al rato nos reímos

Voz 32 1:00:06 estuve es

Voz 3 1:00:09 esto

Voz 4 1:00:31 esta canción se titula con abuelo de Andrés Calamaro el martes dedicamos el programa a los abuelos os preguntamos cómo son cómo eran los vuestros Iker relación teníais con ellos la Gata parda a la que invitamos la actriz Carmen Ruiz nos contó que ella se crió con los suyos

Voz 1430 1:01:08 y que su abuela había sido una figura

Voz 4 1:01:11 importantísima en su vida incluso

Voz 1430 1:01:14 en su vocación artística mi abuelo Federico que

Voz 25 1:01:17 era el padre de mi padre

Voz 1430 1:01:18 es que era un señor muy serio así tal y entonces me llamó Mariza palos así como con ese tono que él tenía no yo nunca

Voz 25 1:01:26 nunca supe porque me llamaba Mariza Pablo yo le preguntaba que vayan a Mariza palos son cosas mías luego metiéndose en Internet y buscando cosas con palos apareció una canción del siglo XIII que se graban varios palos y cuando la escuché pero qué barbaridades esta y estoy segura de que mi abuelo conocía esa canción fíjate tenía vuelo que que señor más interesante nunca se lo pregunta si muchas veces pero nunca me lo pasan cosas mías son cosas mías

Voz 0605 1:01:53 me gusta llamarte Mariza palos a mí me encantaba bueno

Voz 25 1:01:55 eso mi hermano a día de hoy a nuestra edad con mil cuarenta y cinco años muchas veces me dice Mariza palos no sé qué parte de la risa y cómo era tu abuela Manolita no sé si sigue viva no no vive ninguno de mis abuelos desgraciadamente que los abuelos son lo mejor no vive cómo es vivir en casa con una abuela pues mira y en mi caso fue una maravilla porque era una mujer extraordinaria muy adelantada a su tiempo ella porque claro por la época en la que había crecido pues tenía una cosa un poco machista arraigada pero no era ella si ella era una persona que luchaba contra eso con sus actos sea hacía cosas feministas absolutamente iré mujer de bandera ir daba lecciones sin querer ella todos los días de su vida sin embargo tiene alguna las cosillas pues típicas de pues debe de de señora de su edad de haber vivido lo que había vivido pero era para mi ha sido una heroína siempre porque era una mujer muy echada para delante de una mujer que sufrió mucho que vivió muchas cosas lo que nunca tiró la toalla Hay además que yo aprendía muchísimo con ella siempre siempre Carmen además si tus padres trabajaban los dos de alguna manera tu abuela Manolita os cuidaba Si bueno mi madre en realidad también dejó bastante de trabajar cuando cuando empezó con la maternidad pero eran las dos es que era muy bonito porque era eran dos mami no ya una cosa muy bonita muy entrañable no lo pasé que que la abuela con la connotación maravillosa de las abuelas que te malcriar mucho más que los padres claro eso la verdad es que sólo tenía Manolita que era era además Terán Commander yo siempre decía yo de mayor quiero ser como tu abuela y a día de hoy yo siempre en el teatro antes de una función siempre miro hacia hacia los focos y Diego echa un cable abuela siempre cuando murió todo vuela bufa hace pues muchos años tenía ella tenía setenta y cuatro años cuando murió la mujer no vivís en casa ayer tu ya no vivías en casa no pero ella murió en casa además muy en casa estaba mal y tenía muchas cosillas la pobre y que murió en casa pero murió donde ya quería eh porque a veces en los hospitales es esa cosa fría no Italia ya cuando el médico dijo es que no es que la pobre es lo que aguante Mi madre dijo para casa y hay hay ahí se quedó a la mujer

Voz 1430 1:04:19 Carmen he leído que cuando tenía cuatro años en una función del colegio una niña se puso a llorar que era la que tenía que hacer un papel y entonces dije sé tú pues hago yo

Voz 25 1:04:32 pues algo ya desde pequeño hijas sí que salía a la novena que papelera ése con cuatro años te acuerdas era una canción en realidad era un villancico eran da vida entonces se puso a llorar se puso llevar a la otra persona y como yo siempre yo iba al colegio me decía no lloré y lo vamos a pasar muy bien y tal y quién va a hacerlo yo dije pues yo lo hago mendicante yo el villancico o lo sabía fenomenal osea que quería ser actriz desde Pekín es casi vocacional yo no sabía que quería ser actriz yo yo creo que es sabido que

Voz 1430 1:05:00 quería ser actriz conscientemente

Voz 25 1:05:03 de de adulta no pero siempre he tenido esa vena artística que me gustaba mucho el teatro me gustaba mucho cantar me gustaba mucho hacer el payaso mi casa siempre en el colegio imitaba a todo el mundo sabe estas cosas que uno tiene algo dentro así que que no sabes muy lo que es pero que de repente pues cuando te despierta de verdad la inquietud es cuando eres adulto no o por lo menos en mi caso hay gente que tiene la suerte que los ha desde pequeño yo no yo me di cuenta de que bueno bueno tenía que intentarlo por lo menos no dije bueno mira que me puede pasar que no me salga bueno pues no pasa nada porque sino lo intentaron lo voy a hacer nunca entonces fue cuando era más mayor pero si yo creo que siempre ha estado ahí esa cosilla hay de querer ser actriz Carmen Ruiz tenemos una nota de hoy

Voz 1430 1:05:42 yo que no se ha llegado que querría que escuchar ha dejado para ti

Voz 15 1:05:47 hola buenas noches Mara y ahora que tenéis a Carmen Ruiz Vega tapada con vosotros pues aprovecho para contar que Carmen ni yo hemos vivido un montón de aventuras juntas sobre todo cuando estuvimos trabajando en la catarsis del toma trazo y la verdad es que recuerdo personajes míticos de Carmen Ruiz por ejemplo esa abuela con la que presentaba es la catarsis la Devia que era divertida estridente rockera era era maravillosa o ese personaje que hacías que no recuerdo muy bien su nombre pero que era una mujer que vivía en la corrala allí donde la Sala Mirador y que bajaba en bata a buscar a su marido entre el público porque se había fugado de casa y tú te planteabas ahí en mitad del escenario empezabas a rebuscar entre la gente de pronto le veías le decías con esa fuerza que tienes tú en el escenario Paco por favor saca la cabeza de las tetas de la

Voz 33 1:06:50 lluvia o algo así y luego vacías

Voz 15 1:06:53 el baile con un playback bueno genial ponías a la gente en pie solo quería saludar un beso muy fuerte y que disfrutéis de la noche

Voz 25 1:07:03 a qué maravilla hay siete los eso si es que al oir a a esta oyente a estafar era que es una actriz también se desarrolló que compartió contigo vuestra etapa en la escuela de Cristina Rota desviarse catarsis del tomata Yves pues también porque después cuando terminamos montamos compañía alternativa ahí estuvimos muchos años juntas sí sí sí sí la he visto ayer en el teatro

Voz 1261 1:07:27 mira encantada ayer en el teatro