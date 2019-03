Voz 1 00:00 con Mara Torres

Voz 2 00:15 le

Voz 3 00:31 qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias hoy este faro ilumina el camino de Santiago o mejor dicho el Camino de Santiago da luz

Voz 0008 00:45 anoche a este faro

Voz 3 00:52 para todo viajero es una referencia el poema de Kavafis que empieza con esos versos que dicen cuando en prendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo lleno de aventuras lleno de experiencias

Voz 1280 01:07 el cuyo significado tiene que ver con que lo importante no es el destino sino todo lo que aprendes durante el trayecto hay infinitos viajes e infinitas formas de viajar pero quizá el Camino de Santiago sea un ejemplo mundial del sentido de este poema

Voz 0008 01:31 aquellas rutas de peregrinación de cristianos con capa y sombrero de ala que se dirigían a la tumba del Apóstol Santiago están hoy en día repletas de mochileros llegados de todo el mundo de todas las nacionalidades de distintas religiones o de ninguna que recorre las diferentes etapas con sus botas con sus mochilas a la espalda un viaje que describen como iniciático que consigue que dejes tus problemas al borde del camino te despoje es de tus capas de Tous etiquetas esta noche vamos a hablar con el escritor gallego Suso de Toro autor entre otros muchos de ellos

Voz 3 02:07 pero flecha amarilla que hizo junto al foto

Voz 0008 02:10 ahora fue Suso Lobato hablaremos con la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago hablaremos con gente que tiene un albergue ir a dar una pista a nuestro Gatopardo es gallego a vosotros os preguntamos has hecho el Camino de Santiago cuando desde dónde por qué decidiste hacerlo si lo has hecho solo o acompañado cómo fue la experiencia qué tal lleva esté lo de las ampollas te dolieron las rodillas que llevas en la mochila que te faltó que te sobró a quién conociste en qué estado llegaron tus botas site aloja esté en albergue buenos tal a quién conociste Si lo hiciste para una promesa o como agradecimiento os preguntamos cómo recordáis vuestra llegada a la plaza del Obradoiro siete notaste cambiado después de hacerlo sabemos que es una experiencia experiencia perdón para quién hace el Camino de Santiago así que si os apetece compartirla con nosotros el teléfono es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y el directo es el no

Voz 3 03:12 diciéndose en ochocientos Ia

Voz 0008 03:15 punto os avisos adelantó que está lleno el whatsapp de gente nueva montón de oyentes que no habíamos oído en el faro hasta hoy que abrimos este programa Camino de Santiago para comenzar hemos elegido una canción que enredado Un poema de Federico García Lorca lo escribió en los años treinta en una colección de seis poemas en gallego como homenaje a esta tierra y uno de esos seis poemas está dedicado a Santiago de Compostela muchos años después la banda de música gallega lo hará Louvre tomó

Voz 1280 03:47 en los versos compuso una canción preciosa que describe de una forma bellísima ese Santiago lluvioso

Voz 3 03:54 eso mágico que encuentran muchos peregrinos al final del camino de Santiago

Voz 7 06:28 Santiago quiero hacer unas reflexiones Solla

Voz 8 06:32 Papito Gil peregrinó desde hace treinta y cinco años y caminos explica alero en la actualidad comencé mi primer año en el Camino Francés en agosto el peor mes debido a las altas temperaturas fue un calvario una ampolla en el talón que me acompañó quinientos cincuenta kilómetros cuando se curó boleros los doscientos últimos kilómetros los hice en cuatro días a llegar emoción incontenible después todos los años he vuelto al camino haciendo los distintos caminos que surcan España la plata dos veces el curso del Ebro hasta Logroño el de Finisterre el salvador el aragonés el de Madrid desde mi pueblo en San Martín de Rubiales Burgos ir al camino es ir a disfrutar oxigenar se limpiarse estar todas las toxinas que llevamos dentro hay que alimentarse mucho no se come no se anda pero eso sí hay que ir con espíritu humanitario aislando al que lo necesite y la mala leche y que todos llevamos dentro dejarla

Voz 7 07:48 pasa un saludo a todos los oyentes y en especial a los peregrinos gracias

Voz 9 08:15 buenas noches soy periodista y hace ya muchos años

Voz 10 08:19 eh Shirley Mac Laine vino a ser el Camino de Santiago

Voz 0818 10:04 veinte años hice el francés desde Roncesvalles a Santiago y me pareció una experiencia tan impresionante y mágica que repetido cuatro veces más por otros tramos habrá que el camino Santiago es un son

Voz 8 10:43 yo hice mi primer caminan al año dos mil cinco y bueno siempre ha vuelto me encanta caminar deshacer el margen de todo lo que me sienta

Voz 13 10:54 mal el camino ayuda

Voz 8 10:56 ponerte a concentrar te hace sentirte a conectarse con contigo mismo y con todo bueno eso es lo que a mí me pasaba cuando lo hacía el Camino de Santiago es mágico esto queridos Far Eros no se puede explicar con palabras os invito a hacer a caminar el camino Inca pues nada aquí en el país donde resido en Suiza donde nacido también sólo salir a hacer el Camino de Santiago pues porque el Camino de Santiago en desde Alemania pasa por toda Suiza luego por Ginebra entra Francia de Francia luego el País Vasco

Voz 13 11:40 querida Mara desde Suiza desde Zurich os mando un abrazo muy fuerte ellos desear a todos un buen camino

Voz 3 11:55 todas estas cuatro o notas de audio abrimos este faro dedicado al Camino de Santiago

Voz 1280 12:01 decía Agapito Gil peregrino y Hospitalet

Voz 3 12:05 el camino te da muchas cosas en lo ha hecho desde todas partes

Voz 1280 12:08 es incluso desde su pueblo San Martín de Rubiales en Burgos Erice es importante dejarse la mala leche que llevamos todos dentro al borde del camino antes de empezar dejarla en casa después Alicia que ha contado esa historia consiguen McClain la actriz estadounidense que hizo el Camino de Santiago y y que luego no os lo perdáis publicó su experiencia en un libro que se titula el camino que evitó una editorial que se llama El Faro después de Ignacio hablaba de esa ensalada de factores en la que se convierte el camino no políticos culturales sociales humanos y luego cerráramos con Sonia desde Zurich es Suiza decía te vas despojando de todo las notas de audio van muchas en este sentido ya veréis cómo se va a ir dibujando lo que cada peregrino peregrina sentido cuando lo ha hecho hay algunos oyentes que han dicho no lo he hecho pero me muero de ganas sí lo tengo pendiente veremos en qué va convirtiéndose esta madrugada nuestra prima era entrevista es para uno de los grandes escritores gallegos Suso de Toro que se unió con uno de los grandes fotógrafos gallegos Suso Lobato ellos hicieron juntos el camino de Santiago publicaron flecha amarilla que recoge la experiencia en texto y fotografía de esta ruta que es Patrimonio de la Humanidad Suso de Toro qué tal buenas noches bienvenido Alfaro

Voz 7 13:36 hola buenas noches gracias recibieron eh

Voz 1280 13:39 para placer que estés estamos aquí con nosotros para un escritor gallego que significa el Camino de Santiago

Voz 16 13:46 bueno en el caso de escritor gallego de Santiago cual se da la paradoja de que en general a la gente de Santiago el caminan no les dice nada el camino es cuando yo era niño eh eran cuatro europeos belgas a franceses que que llegaron caminando y que nos parecían a las niñas de la ciudad pues parecían gente muy rara hacer aquello porque la peregrinación realmente E K con lo que tiene sacrificio ya había desaparecido entonces es decir durante siglos se quedó muy reducida al mínimo entonces ahora de nuevo ha vivido una forma tremenda para la gente de Santiago para los escritores también pues realmente es es una parte de la vida de la ciudad de la vida del país gente que llega tiene esa dimensión de turismo esa dimensión de noticias esa dimensión ha creado un nuevo paisaje

Voz 7 14:43 generalmente se ha extendido en cierta medida ascendido

Voz 16 14:46 mentalmente a los gallegos la imagen de de de su país de su territorio porque claro ya nos parece natural de estas personas que llegan y que son además cientos de miles

Voz 1280 14:57 Suso decíamos al principio que el camino es una ruta de peregrinación cristiana hacia la tumba de Santiago y ahora se ha transformado por una ruta de gente de todas las nacionalidades religiosa

Voz 7 15:13 hay que tener en cuenta que el camino es toda

Voz 16 15:15 es una máquina de crear rituales la religión tradicional en la mayor parte los contemporáneas para gran parte de los contemporánea se ha ido entonces eh si hay un vacío en vacío y una necesidad de de encontrar momentos distintos lugares distintos es cierto que nació Cristiano es Cristiano pertenece a la civilización cristiana pero realmente hoy está abierto a todo el mundo es como es mi contemporáneos siendo algo tan antiguo incluso tan arcaico como es peregrinar a lugares sagrados pues hoy es hoy cuando uno ve las personas que lo hacen no tienen más que reconocer que es efectivamente que son contemporáneos

Voz 7 16:00 eso son personas sí

Voz 1280 16:02 pero lo escribes de de una manera que me gustaría comentar contigo dices

Voz 7 16:07 es una peregrinación iniciática que sí

Voz 1280 16:10 el camino del sol hacia el ocaso un caudal de gente diversa de países diferentes que aumentan en este inicio de Millennium personas con búsquedas diversas hasta qué punto el Camino de Santiago es una búsqueda

Voz 16 16:25 y y yo creo que que la mayor parte de las personas que mal camino hacer el camino más bien no saben lo que buscan intuyen intuyen que hay algo hay algo de lo sagrado hay algo de lo perdido que de lo que no está en sus vidas saben que ahí hay algo distinto pero no lo tienen claro de hecho yo creo que cada persona encuentra cosas seiscientas

Voz 7 16:54 pero todo el mundo se encuentra

Voz 16 16:56 en algo valioso no sólo un reencuentro consigo mismo que también es un reencuentro con con el niño con la niña como el origen con uno mismo de todo eso se se abandona la la yo soy abogado yo soy arquitecta yo soy médico yo soy parando esas identidades de la vida social diaria por así decir desaparecen y uno se queda solo consigo mismo y es un regreso al centro de uno mismo pero yo también se encuentran más cosas se encuentra también cosas que te tocan y que te hacen quitasen percibir por sentir que no todos los lugares hoy iguales que la vida que no todos los días son iguales es decir que era te hace ver que hay lugares distintos no Beatriz a la palabra mágico porque no me interesa no es justa pero más bien hay lugares cercanos a un misterio y a lo sagrado es decir de algún modo es una forma de religión con fe o sin fe pero es una forma de religión es decir que no es el camino practican una forma de religión eso por menos me mi percepción lo que bien

Voz 1280 18:06 Suso escribe este libro flecha amarilla junto a otro grande el fotógrafo gallego Suso Lobato dice es que fue el el que te llevó no

Voz 16 18:15 sí sí realmente surgió ese uso Lobato es un es un señor abertzale se seguirá siendo casi un profesional del camino entusiasta y realmente me comunicó puede el quién me propuso el proyecto fue él quién arrastró luego él decía al mismo tiempo el que son entusiasta pues eh tiene un punto de irónico muy fuerte Lobo Serradilla de mi recuerdo cuando presentábamos el libro de El País Aguilar pues recuerdo en Madrid en la CNN tal que recuerdo que decía que me había que hay que me había pasado lo de San Pablo que había caído del caballo que más bien de que me había hecho religioso bueno no era no es así exactamente pero sí es cierto que el camino también me enseñó a mí también se me enseñó cosas me hizo pensar mucho me hizo pensar en un sentido profundo cosas

Voz 7 19:07 que simboliza la flecha amarilla Suso

Voz 16 19:10 bueno la fecha María ahora ya es utópico en su momento eh cuando hicimos el libro al mismo ocurrió el título al final después de hacer el camino hiciera eso es una indicación caminantes en pensó hacerlo cura Cebreiro eh eh peregrinando dos caballos con su sobrino con con personas que no fue desde Roncesvalles llenando de la flechas indicando el camino porque estaba muy perdido

Voz 7 19:38 sí sí el camino oye salgo yo

Voz 16 19:41 he organizado masivo hay empresas que todo esto pero esto eh hace veinte años veinticinco años estaba muy perdido y entonces es de personas particulares y luego entusiastas fueron pintada en cada sitio las setas ir influir este hombre este este sacerdote quien quién empezó con el tema de pintar una fecha pintada de amarillo fue que se continuo me parece encontré hay un símbolo también porque realmente el camino de la Vía Láctea el camino sigue la ruta del son hacia el ocaso hacia el oeste hacia Fisterra hacia cuando el sol se entierran al mar ah sí tiene simboliza muy bien también lo que es la peregrina esta peregrinación concreta porque es la peregrinación a un lugar sagrado que es un sepulcro es decir es la peregrinación por así decir a un lugar que es muerte es un sepulcro pero paradójicamente ese peregrinar a dudar es un sepulcro que es sepulcro sagrado que es un lugar que es muerte paradójicamente a las personas que hacen ese camino les sirve para revivir en algunas ocasiones para algunas personas para volver a vivir una segunda vida para a iniciarse en todo caso el todo el mundo dice que les secunda la subida que que les da una nueva dimensión a su vida

Voz 7 21:06 la experiencia trascendente Suso

Voz 1280 21:08 tú crees que el camino de Santiago podría morir de éxito es decir de esa imagen de dos peregrinos eh

Voz 7 21:17 en casi solos a esa imagen

Voz 1280 21:19 que imaginamos que vemos ahora de hordas de gente caminando en fin

Voz 16 21:25 sí tengo miedo tengo quién de hecho para hablar y lo pensaba decía cómo sería volver al camino a los mismos lugares donde estuve hace ya cuando salió este libro cuenta hicimos de viaje cómo sería puedo ver conquense con que se encontraría o no no lo sé no lo sé está donde se están desembarcando ya desembarcaron a algunas empresas seguirán desembarcando IU corre el peligro de que se transforme en un lugar turístico yo en lugar de donde funcione la industria el turismo y el camino no puede ser es que no pueden ser eso aunque todos necesitamos facilidades a veces personas pueden hacer camino gracias a que una empresa el lleva la mochila pero eso está muy bien pero también en la Edad Media sabía quién podía llevar a caballo en carreta lo hacía pero bueno cosas también pero efectivamente esos algo para para pensar si es algo para preocuparse

Voz 1280 22:31 podrías definir el espíritu del peregrino

Voz 16 22:35 el espíritu del peregrino y y no sé si de diseño espíritu de peregrino o estadio del peregrino era una situación que vive el peregrino cien peregrina lo que hace es abandonar la identidad que construyó durante su vida y transformarse en una persona que se que está por así decirlo que ha muerto o que se esconde en partes esconde de su vida social del personaje que su vida social de hecho yo siempre noté que los peregrinos nunca quieren hablar de subida de qué de quién son en su vida anterior

Voz 1280 23:12 sí

Voz 16 23:13 es como si hubiese una una donde despojarse de todo eso para estar de nuevo volver a ser primigenio volver al centro a una regresión en iré hecho se vive con tal intensidad y con tal sensación de libertad yo creo que la libertad que vive interior pelegrines lo que caracteriza la la vivencia que cuando llegan a Santiago se entristece no no por la llegada de momento la llegada incluso a algunas personas que detienen ralentizan la llegada Santiago

Voz 7 23:50 porque saben que sacaba

Voz 16 23:52 que saben que después les espera de nuevo su vida su vida anterior en la que han dejado ya no es una vida que les satisface completamente de lo que ocurre es que bueno que estas personas caro vuelven a sus vidas pero vuelven y vuelven cambiadas pero queda siempre la añoranza añoranza de pensar que vivir es una cosa puede ser una cosa distinta de la vida que uno tiene la vida que ha forjado o que o que le han dado

Voz 1280 24:25 Suso de Toro muchas gracias por haber hecho esta noche con nosotros este programa dedicado a Santiago

Voz 16 24:33 muchas gracias se queda el miedo de volver al camino después de haber hablado de cómo es para el también hoy en día hemos

Voz 17 24:39 toros volverás creces buenas noches

Voz 6 25:15 hola mi nombre es el Guerrero del Antifrau todos somos peregrinos en esta vida que es un continuo viaje pero el verdadero peregrinaje es el que nos lleva a nuestro yo más profundo y no hay mejor manera que hacerlo durante el Camino de Santiago cuando yo ya no esté aquí parte de mi descansará en la playa de Bolonia frente a bailo Claudia la otra parte envía Alcázar de sirga frente a la iglesia de Santa María la Blanca ese será mi último peregrinaje muy buenas noches

Voz 5 25:52 buenas noches me llamó Lula es recuerdo el Camino de Santiago como una de las experiencias más bonitas a mi pesar porque desde luego no lo pretendía me emocioné mucho descubrir mucho durante el camino pero recuerda especialmente la llegar a Santiago Justo en el momento de la sede cubrieron las camisetas que llevaban debajo pudimos ver la foto del compañero que motivaba hacerlo pudimos leer Portillo y nos contaron que este compañero había muerto el año antes justo cuando empezaban a hacer el Camino lo habían completado por él yo todavía me emociono porque lo completamos todos los que llegan ese mismo día y a esa misma hora yo creo que la imagen de ser bombero dio sentido a los kilómetros que habíamos hecho durante días gracias

Voz 3 26:55 imagen de bombero dio sentido a

Voz 17 26:59 camino que habíamos hecho durante días si íbamos a las dos de la mañana una en Canarias el té

Voz 0008 27:07 Efron el programas el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno el directo el novecientos cien ochocientos tenemos dos horas por delante

Voz 5 27:15 para hacer juntos el camino de Santiago esta madrugada

Voz 0273 30:06 hay daba buenas noches buenas noches el Parlamento británico arrebata Theresa May el control sobre el Brexit los parlamentarios han dado luz verde en las últimas horas a la enmienda LED Wing que da el poder a la Cámara sobre las decisiones relativas al acuerdo de salida la enmienda ha salido adelante con el apoyo de tres secretarios de Estado que han dimitido para votar en contra de la primera ministra corresponsal en Londres Begoña Arce en la Cámara de los Comunes esa aprobó al ocho de vivienda que permitirá a los diputados votar diferentes opciones alternativas alcalde Make para el Brexit esas votaciones indicativas tendrán lugar mañana miércoles la enmienda presentada por un grupo integrado por diputados de diferentes partidos y encabezada por el conservador proeuropeo Oliver Queen supone que el Parlamento toma el control de la agenda del Brexit después de que Theresa May reconociera ayer que aún no tiene los votos suficientes para su acuerdo también dejó claro sin embargo que no llevará a efecto ninguna otra versión del Brexit aunque los diputados lo aprueben por mayoría

Voz 19 31:04 en Riga

Voz 0273 31:07 un voto indicativo es exactamente eso indicativo los miembros de esta Cámara no pueden esperar que el Gobierno les dé simplemente

Voz 7 31:16 cheque en blanco a cualquier votación que se apruebe treinta conservadores rebeldes votaron a favor de la enmienda que según me sienta un peligroso precedente

Voz 0273 31:25 en Argentina se celebra esta noche una cena de gala en la Casa Rosada a la que han acudido a los Reyes de España en su visita oficial al país una velada cargada de gestos de apoyo de camaradería entre el presidente argentino y Felipe VI Andrea Villoria buenas noches

Voz 1280 31:37 buenas noches el rey Felipe VI ha ratificado

Voz 1821 31:39 el respaldo española argentina porque asegura que es mucho lo que ambos países pueden aportar conjuntamente a la comunidad internacional

Voz 2 31:46 España ha apostado siempre por Argentina incluso las coyunturas más difíciles iba a seguir haciendo

Voz 1821 31:53 Macri ha asegurado que también quiere reforzar esa relación que dice no siempre ha sido buena

Voz 1986 31:58 teme propuesto personalmente potenciar este vínculo único que tenemos con el pueblo español que lamentablemente el Gobierno pasado tuvimos tensiones que por suerte no llegaron a quebrar esta esta operación al final del día es inalterable

Voz 1821 32:14 el Rey ha destacado que trescientas empresas españolas tienen presencia en Argentina lo que convierte a España en el segundo inversor extranjero en el país latino gracias

Voz 0273 32:22 Andrea hay de vuelta en España una noticia económica a la cadena Dia y los sindicatos han cerrado esta tarde un acuerdo de ERE que va a afectar a mil seiscientos cuatro trabajadores en toda España un veintidós por ciento menos de lo que se acordó en un principio de la cifra cuarenta serán prejubilaciones y otros trescientos cincuenta y seis podrán ser recolocados en caso de que la empresa los restituirse el ERE finalmente afectaría un cuarenta por ciento menos de lo que anunció en a principios de febrero de los empleados afectados doscientos uno trabaja en oficinas trescientos ocho en almacenes y el resto en tiendas de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 2 32:53 cadena SER servicios informativos

Voz 1280 33:01 vale vale ahora no

Voz 1 34:22 con Mara Torres

Voz 20 34:27 es que hay ciudades quieres fina como si la mentira se de Velasco

Voz 1 34:48 qué es

Voz 20 34:51 que enamora algo sin era eh cada fin quite planta El niño tipo dos y cinco de la mañana

Voz 3 35:10 Canarias está

Voz 17 35:12 dos escuchando la canción Santi

Voz 3 35:15 hago de Freddy y vamos a intentar que todas las canciones que suenan en este faro sean de músicos gallegos

Voz 20 35:23 eh vamos no eh

Voz 9 36:14 a ellos el Camino de Santiago que sólo fue

Voz 0818 36:20 el último tramo Santiago fue para terminar lo que el año anterior había empezado una amiga Isabel que lo hizo desde Roncesvalles pero el cáncer le impidió ya continuar desde Santiago así pues ese año tres amigas y su compañera de viaje el año anterior lo continuamos no tuvimos ninguna ningún interés artístico religioso pero queríamos hacerlo que ella quiso hacer así pues después de tres días dándose Nos ocurrió que ya le hubiera gustado continuar también el viaje con nosotros bueno sería difícil explicar aquí como hicimos que unos llegaran una parte de sus cenizas al llegar a Finisterre nos metimos en la playa además de fora dejamos allí sus cenizas con gran alegría pensando que ya había terminado sumó su programa muy bueno nos fuimos a celebrarlo con unos vinos pensando lo contenta que estaría buenas noches a todos Carmen desde Vigo

Voz 20 37:27 a esta hora no lo Bach

Voz 1 38:07 hola soy Felipe de Madrid

Voz 23 38:09 mi experiencia con el Camino de Santiago el año pasado que fue desde San Juan de Pie de Puerto hasta Santiago en bicicleta el nueve días junto a mi compañero de fatigas Rober fue la verdad que excepcional si puedo lo repetiremos no tardando mucho desde otra salida con el mismo final que contar inolvidables nueve días de risas algún que otro llanto sobretodo encontrarse con uno mismo dificultades afán de superación pero todo con buen final llegando a la plaza del Obradoiro

Voz 20 38:53 Honda

Voz 11 39:07 barberos PDM querencia con el Camino de Santiago ha sido muy positiva para mí que lo hice el año pasado supuso un doble reto con un lado que como tengo más de sesenta años y no nos mueve y entrenado nada pero absolutamente nada pues yo pensaba que no que no iba a poder P pero bueno lo conseguirlo lo hizo hice un camino no fue demasiado largos sobre unos cien kilómetros de etapas de entre veinte aproximadamente lo conseguí segundo reto era viajar en grupo que que desde hace dos o tres años me separé de de mi pareja viajó absolutamente sola y solo no tengo problema cool que claros hago lo que me parece viajar en grupo es distinto pero también fue positivo pero sobre todo me quedo con esos bosques del hecho eso ese campo llenos de Hortensia preciosa maravillosa Las Parras el el sonido de los pájaros bueno es una mal la verdad es que lo repetiría el tu sean lo haga de nuevo este año con beso María Ángeles el Puerto de Santa María

Voz 1280 40:42 María Ángeles desde el Puerto de Santa María lo haría otra vez Felipe naderías excepcionales Carmen que llevaron las cenizas de su amiga a Finisterre fijas como son las cosas que mientras Carmen hablaba un tuitero que firma como Ricardo colabora nos ha enviado un tweet en el que dice mi padre Antonio Hurtado ha hecho infinidad de veces a Santiago por sus distintos recorridos lo ha registrado en un gran cuaderno de campo digital de acuarelas entre todo esas acuarelas también hay un faro el faro de Fisterra al final final del camino nos envía la acuarela de su padre Antonio Hurtado que podéis ver en arroba El Faro ser tanto en Twitter como en Instagram buenas noches muy emocionante me parece para los que habéis hecho es cambio de Santiago para los que no lo habéis hecho pero aún hacéis pensado cómo será ir tiene

Voz 15 41:39 hemos un nuevo suena a la vía

Voz 1280 41:46 y después de lo que paso el jueves con el sacapuntas con el dúo sacapuntas en realidad porque acertaron dos oyentes que vamos a la vez que nosotros pensábamos que era un sonido imposible de descifrar bueno pues lo pusimos llamaron dos uno dijo están afinando un lápiz y el otro dijo doy más detalles están sacando los lápices de un estuche están afilando y están soplando el afilador el sacapuntas

Voz 15 42:12 nosotros nos quedamos pasmados

Voz 1280 42:14 así que hoy ha traído uno que si ya lo adivináis

Voz 15 42:18 vamos Filippo alucina no se necesitan muchísima concentración eso sí son veintisiete segundos

Voz 1280 42:32 de un sonido que es este

Voz 15 43:05 qué es

Voz 1280 43:10 veintisiete segundos de que

Voz 15 43:14 el novecientos cien ochocientos ya están parpadea dándolos teléfonos yo mucho a temblar de emoción Marisol nuestra compañera

Voz 3 43:34 qué redacción que el otro día cuando averiguaron

Voz 1280 43:38 los dos oyentes lo de sacapuntas ella envió un un tuit diciendo debo ser la única que no descubre que es suena la vida dice que nunca ha tenido tantas respuestas como el jueves

Voz 3 43:52 la única

Voz 15 43:53 a nosotros nos cuesta muchísimo también a dejar pasar al rato Pardo que nos va a acompañar esta madrugada ha dado una pista en la introducción sabemos que es un gato pardo gallego viento

Voz 3 44:26 qué tal bienvenido a este faro que es hedonismo vas a querer que utilizamos contigo esta madrugada menos Satriani menos Satriani

Voz 1280 44:35 qué relación tiene con el mar

Voz 1986 44:39 absolutamente toda eh

Voz 1280 44:43 yo soy de Mar es decir

Voz 1986 44:44 nací en una ciudad con mar rodeado de mar de hecho en no del todo porque la ciudadanía si tienen un Unics pero es prácticamente una isla ir y luego pues eh todo lo que hago en lo creativo mis canciones giran alrededor de del mar de alguna manera a veces muy explícitamente muy directamente y a veces pues de algún modo su inmensidad su fuerza a veces también su calma sobre todo yo creo que la idea del horizonte yo me crié mirando hacia el horizonte que me llevaba a pensar en el más allá no el el lo que bueno pues como si misterio no sólo de su profundidad sino también de su lejanía de lo que hay después yo creo que me pasé la vida viajando ir buscando esa ese más allá esa otra cosa que hay en ese otro lugar

Voz 1280 45:47 has dicho que eres de un lugar con Mar a qué olía a tu infancia

Voz 1986 45:56 entre que el mar lo lo inunda todo en ese sentido ha a también a a crema solar yo sé ese olor a a verano no ha claro él sala la idea de la salitre no del salitre y es todo el año pero luego el verano es como esos la sensación de la del olor a crema no es sólo recuerdo de siempre y la humedad de hecho ahora cuando vuelvo a a A Coruña y qué es lo primero así que me choca con la sensación de humedad el oro a salitre

Voz 1280 46:37 hay un lugar del que quiero que me hables que es de La casa de tu abuelo Courel

Voz 1986 46:43 pobre bueno eso en realidad no es no es la cosa esa es la casa de mi tío Federico y a Carmina realmente mi abuelo era Díez muy cerquita de A Fonsagrada pero vamos que por dos Mi abuelo por parte de padre imitando sin embargo por eso el hermano de mi madre digamos ir por alguna razón pues los dos confluyeron bueno me metió terminó allí iraquí abuelo era de allí nació allí pero donde yo pasaba los veranos y donde realmente creo que me en papel de de de Lugo de la montaña de luego fue gracias a o con O Courel y bueno allí pasé gran parte de la infancia todavía aparece versos incluso canciones explícitas en mi música que hablan directamente de de esos recuerdos hay una canción de hecho un disco nuevo que sea más herpes que que habla precisamente de de esa serpientes que eran para mí las carreteras que que llevaban hasta este lugar te hablo de los ochenta cuando realmente acceder ahí era muy complicado hoy te mareas mucho entonces la sensación era siempre la de estar como ser planteando con el coche no oí a punto de caer porque hay unos barrancos que ante elites

Voz 1280 47:57 en

Voz 1986 47:58 en los pueblos de Galicia profundos realmente lo decía siempre mi abuelo de ellos que viví la Edad Media sea realmente él nació en una aldea sin luz sin agua corriente in Iggy bueno pues no había ninguna diferencia entre entre su vida y la de alguien de diez siglos atrás

Voz 20 48:20 le de

Voz 3 48:45 quiero que me expliques de dónde viene seudónimo que has elegido menos Satriani

Voz 1280 48:51 un apellido es esto en realidad son dos dos dormimos porque

Voz 1986 48:54 no me decidía Inés por un lado porque es algo que yo dejo de A Coruña mi ciudad natal con dieciocho años y ya no ya no volví a vivir ahí me vine a Madrid he hecho con veinte luego estuve viendo en Buenos Aires pasa por Salamanca incluso vivimos los aires casi cinco años ir donde quiera que iba pues siempre seguía usando el no menos una esa Coruña digamos todo el mundo

Voz 1280 49:20 es como una expresión típica

Voz 1986 49:22 me dices que pasan en lo que pasan de unos usan castellano de hecho todas las castellano perdices menos no es como decir tío yo lo seguía usando mucha gente a mi yo ahora mismo yp enseño los basados todo no no sé qué menos no sé cuando hilo más cachondo de porque sea tenis una de las múltiples formas de las que me llamaban en Coruña cuando yo era un chaval y me daban el palo me robaban por la calle en los ochenta que fue mi niñez Coruña vamos a mí sino me robaron me intentaron robar no se treinta cuarenta veces no siempre como yo además a catorce quince años que fue mejor las últimas veces medio en El Palo ya yo lloré a mis pintas de músico oí medios friki tal y recuerdo que me empezaron a decir cosas por la calle no el tipo que venía a robar te te decía haber tú Rolling Stone a ver tú no sé qué y una una cosa que me llamó mucha atención que me vino un tipo a robar me me dejaba ver todo Satriani AZ sigue con ella tuvo Satriani que son guitarrista heavy de los ochenta noventa bueno lo conté un día aquí a Imaz casa precisamente en la SER cuando tenía problema con los chicos de El Mundo Today me empezaron a Satriani en Irak

Voz 1280 50:35 el y su él tocas la guitarra desde quiere compones desde que era un adolescente practicamente pero a mí me gustaría que me contarás cómo fue tu paso por el programa Lluvia de estrellas cuentas cuanto haciendo repaso no ya digo

Voz 17 50:51 por todo eso pasó en muy curioso sí sí también bueno también

Voz 1280 50:56 que me cuentes como te ponías delante del espejo normalmente tocando la guitarra sintiéndote un miembro de los Beatles

Voz 1986 51:03 yo hice un grupo sin tener ni idea de música ya tenía un E haya Hunter me acuerdo además de la gente de los que eran y todo de mi clase que son ellos sí que sea no sólo tenía unidad de música tampoco sino que además no tenía ninguna intención de hacer un grupo pues yo me de los junto a mi casa pusimos las cajas de cartón tengo eh me acuerdo las tapas de las carteras dadas la vuelta yo me estoy imaginando que ahí había un grupo no pero habíamos quedado para ensayar y ahí no pasaba nada porque no sabíamos tocar pero bueno era que la sensación de jugar a tener un grupo después vino lo de empezar otro poco la guitarra hay ya ponerme ante el espejo me acuerdo que hacía mucho Puleva con con el disco rojo de los Beatles

Voz 1280 51:40 eh bueno

Voz 1986 51:43 pues hice un día llega a un ginecólogo de A Coruña muy fan de los Beatles y me conocía de verme tocar precisamente era compañero de mi tío médico Federico el que tenía la casa en O Courel y medio jo te gustaría hacer esto de los Beatles tiene un timbre muy parecido al de John Lennon bueno así me engatusar digamos entonces yo no sabía ni qué programa era yo lo dije se venga pues vamos si todo lo que sea canta letal histórica con los bytes pues me parece fantástico

Voz 1280 52:14 que era el programa que Bertín Osborne

Voz 1986 52:17 de hecho y me acuerdo perfectamente que se rió de mí de mi acento

Voz 1280 52:19 que me hizo una típica imitación que ahora sería muy formalmente muy políticamente incorrecto no pero me hizo típico hacerle de bueno pues vale pues eso él a nosotros te conocimos cuando formas te Deluxe yo recuerdo que era muy llamativo verte en el escenario porque lo hacías todo eras un hombre orquesta pero no sé dónde tenía os instrumentos la cosa es que llamabas muchísimo la atención por eso eras único en su especie

Voz 1986 52:47 muchas gracias y eso yo creo que viene de creo que mi

Voz 1280 52:51 el musical es probablemente el pulpo porque es el pulpo

Voz 1986 52:56 muchos no muchas patas muchos de las ICO apaña muy bien entonces yo creo que viendo de pequeño al al pulpo la roca cazando más de uno pues a lo mejor aprendí algo de eso es verdad que como yo me fui muy pronto de mi ciudad no siempre tuve infraestructura o gente para para tocar diríamos

Voz 1280 53:15 para tener una eso es yo creo que eso

Voz 1986 53:17 ha propiciado el hecho de que yo pues Meyer resolviese digamos sólo y bueno pues yo creo que a esta cosa del formato sólo con bombo una pandereta en que cada pie va listo

Voz 3 53:56 porque Grecia es acabar con Deluxe cuando te está dando tanto éxito cuando iba también

Voz 1986 54:03 es muy difícil responder a esa pregunta eh porque ni siquiera yo lo tengo tan claro pero me dio mucho por lo que me dice me dicta digamos el por los sentimientos de cada momento si lo sentía así y así lo hice y además me parece que que me salió bien a la larga creo que en el momento fue un poco duro sí

Voz 3 54:22 la Vuelta también como Xoel López después de Deluxe después haber estado varios años en América viviendo en América Latina

Voz 1280 54:27 quería hablar de tu salto de repente no sólo acabas con Deluxe sino que te marchas Argentina Javier

Voz 1986 54:35 tú y yo tenía ganas de cortar un poco venía con con una inercia desde muy joven queriendo de Cámera música lo consigo ir mantengo inercia de mucho mucho trabajo de poner toda la carne en hacer osaba esforzarme realmente mucho quizás demasiado ya hay momento que decido ponerle un poco pues frente a eso no sólo por la cantidad sino también porque sentía que se podía hacer

Voz 1280 55:00 poco bola poco bucle nude me imagino que sí

Voz 1986 55:03 vas a todos ha pasado a cambiar de programa o lo que sea porque dices bueno sólo por el hecho de cambiar no porque al final pues vivimos una vez

Voz 1280 55:11 sí porque sientes que al proyecto ya no lo puedes aportar nada nuevo si entonces es un reto nuevo empezar de cero casi no hubo que yo tuve

Voz 1986 55:21 yo dije mira eh realmente puede ganar dinero en ese momento voy hablar de algo que es muy feo que es el dinero pero eso me permitió viajar e invertir digamos que ese pequeño excedente que tuve en ese momento en en experiencias en que parecían fundamentales para mi propia vida para mis canciones es decir cómo te cambio

Voz 1280 55:40 en Buenos Aires

Voz 1986 55:42 no sólo Buenos Aires se osea de Buenos Aires como base para poder para viajar por toda América inmerso Estados Unidos pero pero creo que América Latina América en general las Américas me cambiaron mi percepción de de mi propia música de mi de la rítmica Dennis canciones sobre todo creo que el gran cambio del uso López aislar el las bases rítmicas de mis canciones pero luego la forma entender el mundo el apropia política los paisajes yo vi cosas hay que que que que a nivel de metáfora ahí me me cambiaron para siempre y que luego se mis canciones las gentes sobre todo yo creo que la gente que que descubrir mis viajes de la forma que lo hice es decir fue muy libre fui bastante solo muy receptivo entonces creo que eso fue fundamental

Voz 24 56:31 para empaparme y llegué a esculpir dados a escurrir esté memoria a quitarle la careta el paso a dos calles a dar descanso dado

Voz 20 56:51 aquel viento y a los viejos

Voz 24 56:58 Cannes dado de plantas sapo pues ambos hacerlo

Voz 4 57:10 eh

Voz 17 57:26 regresa a Galicia vuelvo

Voz 1986 57:29 a Coruña

Voz 17 57:30 mientras Noor mientras no vuelvo del todo

Voz 1986 57:33 es decir un momento que empecé a venir

Voz 17 57:37 saqué Atlántico entusiasmo riña o qué

Voz 1280 57:41 la morriña

Voz 2 57:43 la pegada yo creo que me voy a hubiera Coruña y la seguiré tenía siete

Voz 1986 57:49 el caso es que antes de regresar del todo a Madrid vuelvo haciendo pues eso como si unos meses en Coruña para poder hacer a presentar hasta que decida

Voz 1280 57:58 de ahí surge el disco sí

Voz 1986 58:02 G lo grabo allí lo lo mezcla allí todo pero cuando ves tengo que venir a presentarlo es cuando Vigo Coruña y finalmente Diego bueno ya está ya estoy volviendo ya se acabó digamos la aventura volvía a Madrid ella

Voz 1280 58:13 Xoel este título Sueños y pan que junta dos palabras imprescindibles si en en la vida que parecer antagónicas porque una es la cotidianidad hiló más pegado a la realidad que es el pan y luego está la parte onírica del sueño

Voz 1986 58:30 totalmente tiene que ver con eso con el mundo de lo intangible de lo onírico ir y luego la la realidad pero también el pan luego Carles da tantas vueltas a este título que hasta ha encontrado también el el sueño en en el propio en el propio pan creo que hay algo muy bonito también cumplir tu sueño que es el proceso eh para hacer un pan pues me parece que es fundamental entender que hay una semilla

Voz 1280 58:53 ya que crece que germina que que el términos sino una espina

Voz 1986 58:56 que a que termina siendo un grano molido que que acaba juntando ese con el agua no con otros elementos con con la sal levadura en el horno es un sueño hacer una canción era un sueño cuando estaba con mis compañeras del colegio haciendo ensayos sin saber tocar era un sueño poder hacer una canción como la que hacía de los Beatles a ir de gira hay mucho hay mucho pan que antes de de poder hacer bueno de poder tocar pues eso delante de mucha gente etc

Voz 1280 59:26 este programa esta noche está girando sobre el Camino de Santiago ha sobrado muchísimo Galicia desde la primera pregunta desde tu pseudónimo no que es el carne de Santiago para gallego

Voz 1986 59:38 para para para un gallego es fundamental pero creo que sobre todo lo que une Galicia con el mundo no y sobre todo antiguamente piensa que en en el siglo XII de hecho había un un libro que era el Calixtino que que fue decían que era como el primer Internet no el que hablaban de Santiago como si fuese la primera red de Internet de la época no es decir conectaba Europa yo tuve la suerte de hacer un documental para National Geographic que hace tiempo mira eso eso te diría que fue la gota que como lo vaso yo decidí de hecho marcharme Argentina porque fue muy bonito pero fue bastante duro yo más lo lo hice a la vez que hacía la gira fue fue en el dos mil ocho en el dos mil nueve en enero me iba yo para Argentina

Voz 1280 1:00:23 pero no hiciste Santiago como lo hace cualquier peregrino hicimos para rodajes veníamos desde Bélgica imagino no te gustaría hacerlo sólo quiero decir sin cámaras sin televisión sin equipo

Voz 1986 1:00:36 de hecho te diré una cosa de ese documental yo me quedo con la esencia de camino lo que sucede en el camino la gente hace camino para encontrarse a sí misma básicamente para también conocer gente y además hay de todo pero básicamente la gente hace el camino para para descubrirse para bueno pues salir un poco de de su mundo oí diversa es pues eso como es que yo siento que yo cogía esa ausencia Emilia ya habían Iberoamérica fue justo después me fui con esa idea de cambio Santiago Illa lleve a cabo pero en mi propio camino

Voz 3 1:01:06 no

Voz 1280 1:01:08 siempre es pedimos a nuestros invitados preguntándoles quién ha sido o es el foro de su vida quién ha sido o es el de Xoel López yo creo

Voz 1986 1:01:15 la Mis padres mis padres durante mucho tiempo y siguen siendo de alguna manera sí como referente en muchos sentidos creo que soy lo que soy gracias a ellos creo no lo soy y además

Voz 1280 1:01:26 me parece un buen espejo que mirarme pero como se llaman José Ramón y Ángela lejos ahora van a los conciertos sí sí sí sí sí es una de las canciones bueno sí me imagino que sí sí sí sí sí

Voz 1986 1:01:39 mis padres me dieron toda la cultura hay además en un momento donde no había Internet yo tenían bueno pues mi casa estaba llena de cuadros de libros y ahí puede tirar vamos saga puede aprender cosas que que bueno pues que que otros a lo mejor hay que esperar a comprase esos disco sólo que he venido a Internet y lo revoluciona todo

Voz 1280 1:01:58 se López ha sido un placer tenerte aquí estaba rueda dar muchas gracias horas de acerca de Alfaro buenas noches

Voz 25 1:02:05 lo vas pas

Voz 26 1:02:14 eh ya que en la para

Voz 25 1:02:19 con esas sondas ha por qué

Voz 27 1:02:43 ah eh

Voz 25 1:02:52 los más estrecha me

Voz 0008 1:03:14 Durme una nana que está en el último disco eso el sueños y pan

Voz 25 1:03:18 no en y entre todos lo que se ven claro hola no pero a mí por ello ha

Voz 0698 1:04:16 buenas noches buenas noches equipo de del faro bueno habéis conseguido algo que creo que sólo vosotros podéis hacer y es que mitad de viaje estaba una vía de servicio para para enviar el el mensaje mi experiencia con con el camino a la viví hace hace dos años y fue gracias a la asociación hacia psoriasis yo padezco una enfermedad llamada Cities psoriasis yo os digo hace hace dos años no propusieron a un grupo de pacientes y familiares y amigos pues realizar el último tramo del del Camino de Santiago buenos recuerdo esa esa llegada a Santiago en un día muy bonito de finales de de verano era era a treinta de septiembre ir recuerda la cara de de mis compañeros y compañeras por un lado había sufrimiento no de de haber caminado todo todos esos kilómetros había había dolor pero junto a todo eso lo que también se veía en las caras era que lo hemos conseguido que habíamos superado esa barrera que muchas veces las propias limitaciones no las ponemos nosotros podríamos decir que es verdad que la artrosis y la artritis bueno pues pues duele Nos hace pasar épocas bastante malas pero ese día no no no sabía podido parar ya habíamos conseguido un reto oí un sueño