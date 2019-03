Voz 3 00:00 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1280 00:43 qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias y Estella miércoles veintisiete de marzo se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Teatro nosotros abrimos el telón del faro de La Ser que esta noche pisa el escenario muchos autores Shakespeare Calderón de la Barca Ionesco conciben la vida como un gran escenario en el que cada uno de nosotros representamos un papel actuamos en función a lo que somos o a lo que queremos ser y aunque el tema de cada faro es único y cada día es distinto hay un hilo invisible que acaba uniendo los esta mañana mientras daba vueltas a esto del escenario pensaba en el programa de anoche sobre el Camino de Santiago en esa reflexión del escritor gallego Suso de Toro que corroboraron luego los oyentes durante todo el programa decías uso mientras caminas te vas quitando capas y te vas despojando de todos tus personajes

Voz 1280 01:59 sin embargo al escenario subes Solamente tú para convertirte en todos los personajes suena el escenario los intérpretes para actuar los músicos para tocar los políticos para convencer subimos a recoger un premio a la actuación de fin de curso a dar un discurso a presentar Alien esta noche vamos a dar una vuelta al escenario porque se ha de hablar con un escenógrafo y director de escena hablaremos también sobre el futuro de los escenarios y hablaremos también con La Fura dels Baus que en los años ochenta tiró abajo el escenario la cuarta pared a vosotros os pedimos vuestra experiencia cotidiana cuando te ha subido a un escenario te pusiste nervioso o lo dijiste todo de carrerilla o lo hiciste bien te metió el gusanillo en el cuerpo si formas parte de un grupo de teatro amateur o profesional o si estás estudiando interpretación Si canta en un coro Si cuando vas a ver una obra extiende el cuello para que te cojan o metes la cabeza bajo el ala para quién diese fijen in no te saquen Si alguna vez te han sacado Si sabes lo que es el miedo escénico o por ejemplo de que tienes tablas teléfono para dejar las notas de audio es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno el del directo es el novecientos cien ochocientos tenemos muchísimos a nuevos pero hoy lo vamos a pasar muy bien con los habituales sus artes escénicas ya que hicimos en su día un programa dedicado al público es decir cuando nosotros somos público pero éste está dedicado al escenario a cuando nos subimos al escenario tenemos un montón de temas relacionados con esto con el escenario pero para abrir hemos elegido una cara ción del actor Asier Etxeandía que ahora podemos ver por cierto en dolor y Gloria la última Almodóvar Etxeandía en un espectáculo titulado el intérprete ponía a todo el público de pie con una canción compuesta y cantada por él tú te me dejas querer así abrimos esta noche el tirón del faro de la Ser

Voz 6 07:46 luego se Ferreras soy Carlos yo dejo este audio desde Madrid

Voz 13 07:50 muchas gracias a tu formidable equipo por por haber hecho algo muy especial para mí que es escoger un tema como escenario soy actor y para nosotros es algo es algo sagrado ese espacio donde todo puede ocurrir donde compartimos todo absolutamente todo con el público donde compartimos el aire donde compartimos hasta nuestras entrañas con ellos para transformar nuestras mentiras en verdades no es ese espacio donde todos somos conscientes tanto público como como actores que en cualquier momento puede ocurrir lo más sublime o o la catástrofe más esplendorosa no Ike es algo irrepetible algo único algo vivo que está ahí y que una vez haya acabado esa función ya no podrá nadie volverla a ver ya sentir lo que hemos sentido todos esos que hemos compartido en esa en ese espacio de tiempo no hay una cosa importante que decía Paco de la Zaranda una de las personas que más saben que más ama el teatro Él decía que era un escenario no deben subirse los actores sino asignar los personajes porque los lectores piensan en un escenario nunca debió pinchar es hacer es sentir y escuchar y esa es la gran verdad del teatro muy buenas noches y feliz ir al teatro

Voz 15 09:14 verano de dos mil quince sala cuarto

Voz 3 09:17 París Madrid seguro que hacía mucho calor porque si no no me explico los que sucedió

Voz 16 09:22 como espectador asistió una obra de cuyo nombre no consigo acordarme una joven sus amigos hay una relación tóxica con un novio controlada una vez concluida la representación la directora se dirigió al público y comenta que nuevamente un pase pero esta B los espectadores podían interrumpir para variar la actitud de los personajes intenta reconducir la situación Ello misterio de mi pues interrumpir en un momento en el cual la protagonista está como dos amigas para que una de ella le abra los ojos respecto a su novio pero además la convierto en el Viana enamorada de la susodicha y el resto no recuerdo improvise como pude donde al menos el público pues carcajada no sé si conmigo de mi ante mi payasada pero yo a los payaso les tengo un inmenso respeto

Voz 17 10:09 collares el cine fue algo atizado desde el lado azul Nos vemos en el cine

Voz 3 10:19 hola buenas noches floreros soy Miguel dejó bueno ahí toca escenario no

Voz 1564 10:26 no es un tema nada familiar para mí es la última vez que pese uno fue en Primaria y eso es lo que hemos recuerda esos nervios esperando en este año y San Jose au un árbol como el año pasado un bastoncillo con dos líneas con suerte si eso José José el miedo existen sin saber porqué hoy sabes que eso seamos Pío pánico escénico sea manía tan humana de poner nombre a los sentimientos pero necesitamos desorbitados para comprender los que bueno pues después del total de este texto tan poético y todo lo que he dicho solo deciros que

Voz 9 11:00 enhorabuena por tu vas mal

Voz 1280 11:12 hola alfarero

Voz 5 11:17 de Sevilla fue la verdad es que yo soy muy aficionada al teatro y una vez que fluyan le al teatro Lope de Vega de Sevilla mi hermano a mi vetaba codazo porque están arrancando y otra vez que fui a vi a Arturo Fernández estábamos cerca del escenario iraquí a mi se me Serrabal los IP un zapatazo en el suelo que vive un susto y yo creo que eso lo hizo porque me vio que ver hice yo trabajo los sábado y me levanto no temprano entonces cuando voy al cine o al teatro gaditano Curie hito calientita hay relajadita me duermo y otra vez que fuimos al musical de Madrid que invite hermana Charo Regal Corretja y feliz y hace la ella feliz porque tampoco bonitos a precioso la música alucinante venga un beso

Voz 1280 12:26 cuatro notas de audio cuatro relaciones distintas con el escenario habéis oído a Carlos este oyente que nosotros llamábamos la voz porque nos ha dejado notas de audio casi desde el principio que eran historias muy bien contadas extraordinarias la verdad hoy nos ha dicho que es actor es Carlos Olalla de habréis visto en algunas series en las que

Voz 5 12:54 intervenido como acacias Velvet Amar en tiempos revueltos

Voz 1280 13:00 bueno es un honor que forme parte de esta comunidad era como todos los oyentes que lo hacéis con nosotros entonces él tiene esa relación tan espeso el con el escenario decía citando a Paco de la Zaranda bueno acompaña mítica llamada La Zaranda

Voz 18 13:20 decía Paco un actor no puede pensar tiene que sentir y escucho

Voz 1280 13:25 dar que distinta a la nota de odio Nos ha dejado Cody Jarrett que es él Tiene filo de El Faro que fue haber una obra a la Cuarta Pared y les sacaron entonces decía yo no sé si se reían conmigo ocurrían de mí después Miguel que ha contado lo del pánico estén Nico cuando estaba en Primaria no sabía si te tocaba ser San José o árbol como el año pasado siete tocaba ser San José echabas a temblar y es lo que definía el como pánico escénico después Elena que se durmió en una obra de Arturo Fernández en este programa vamos a recuperar parte de lo que nos han contado los gatos pardos que hemos tenido en el faro porque muchísimos Ana

Voz 5 14:15 lado de su relación con las tablas

Voz 1280 14:17 de su relación con el teatro así que por ejemplo vamos a empezar con Carmelo Gómez que estuvo con nosotros el día dedicado al árbol nos explicó que hasta en los peores momentos de su vida Él estaba encima de un escenario

Voz 15 14:35 yo he hecho

Voz 3 14:37 BRIC que en la en La gata sobre el tejado de ciento cincuenta y madre murió de cáncer yo me enfrentaba al cáncer ahí en el escenario en hecho una una función sobre discapacidad llamaba Evelyn en en un momento muy delicado donde yo empezaba a hablar ya yo ya dejaba estos personajes de la fortaleza ahí de la seguridad asimismo de la mirada arrolladora el hilo fui cambiando por la fragilidad que yo creo que es el gran momento de mi vida cuando decidió hacer eso lo ha pagado caro pero sin embargo estoy ahí ahora y me gusta porque una vez que te encasillen en el galán fortaleza

Voz 5 15:19 qué te seguro de sí mismo arrollado

Voz 3 15:21 por macho de los machos cuando decides qué quieres dar ese cambio obviamente

Voz 13 15:28 confunde sin ninguna duda se

Voz 3 15:31 con fracaso porque la fragilidad no está todavía bien entendido como tampoco lo está el silencio pero la fragilidad es pura fortaleza y resistencia

Voz 19 15:52 es una resistencia

Voz 1280 16:00 ya sabéis que España tiene teatros maravillosos pero hacia dónde van los escenarios convencionales se pueden mantener hemos invitado a este programa a la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España que se encargan de evaluar la situación de los teatros Si de los escenarios de hacer proyectos para actualizar los Ale

Voz 5 16:23 Sandro Conti es uno de los arquitectos que forman parte de esta asociación está con nosotros aquí en el estudio de la SER qué tal buenas noches Alejandro gracias por estar constata que en el Far bienvenido buenas noches a España

Voz 1280 16:36 en un gran patrimonio teatral no estoy pensando en los grandes teatros Liz

Voz 5 16:41 de Barcelona el Arriaga de Bilbao el Lara de Madrid el Calderón de Valladolid del Romea de Murcia y y cómo se mantiene todo este patrimonio bueno yo creo que

Voz 20 16:51 entró el patrimonio te como tú comentas es uno de los grandes patrimonios mundiales yo creo que después de Italia es donde hay los grandes teatros históricos como un poco dos vertientes o una una gran ayuda estatal con un programa que sea un uno por ciento cultural donde se instauraron practicante cincuenta teatros entre ellos el Teatro Real bueno grandes teatros no entonces yo creo que el tema es que los teatros de las grandes ciudades funcionan ese mantienen porque porque están patrocinados por por un montón de instituciones otro nivel II son las capitales de provincia que están hay teatros donde real ante esta viendo problemas problemas porque no se puede mantener problemas sobre todo que yo creo que es lo más importante programas de de programación porque al final nosotros queremos y luchamos porque los teatros estén de pie pero queremos que los teatros funcione como teatros entonces yo creo que sigue habiendo esa idea un poco antigua de de lo que es un teatro clásico con sus funciones de grandes montajes están absolutamente desaprovechados que es otro de los temas en los cuales yo creo que que interesa

Voz 21 18:10 actuar porque Alejandro

Voz 5 18:13 el sería desde la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos la respuesta eso que comentas qué podemos hacer con esos teatros

Voz 1280 18:22 de provincia

Voz 5 18:25 qué dices que cuesta mucho va a tener rehabilita

Voz 1280 18:27 Carlos actualizar los viendo no

Voz 20 18:29 yo creo que que el temas abrir abrir las puertas del teatro yo creo que los teatros estos clásicos sigue habiendo un respeto muy reverencial al teatro clásicos dicen en el teatro clásico técnica a ver obras clásicas entonces nosotros también intentamos que sean espacios no sólo para la exhibición sino para la creación que sean espacios para el encuentro para todo tipo de encuentro para todo tipo de manifestación artística yo creo que este es el futuro de este tipo de teatros porque es real sea la respuesta del público a estos textos es grande pero claro se reducen a los fines de semana que hablado con grandes programas es que dicen es que al final hay una obra el viernes

Voz 1280 19:11 claro es verdad que abarrotan la sala el viernes y el sábado

Voz 5 19:14 pero durante toda la semana no hay nada

Voz 20 19:16 que el resto de la semana no es un espacio social no es un espacio público su indicamos los teatros como espacios públicos

Voz 5 19:25 sí que es verdad Alejandro que pensando en en los teatros clásicos el terciopelo la madera todos esos materiales nobles hacen que los espectadores entremos con un respeto casi reverencial de hecho cuando entramos en un teatro entramos susurrando antes incluso de que empiece la función propones que lo reconvirtió hemos en lo que siempre fue un espacio popular

Voz 20 19:51 claro fíjate yo creo que hay un tema crucial en esto que a mí me parece interesantísimo que es la utilización de los espacios dentro de estos grandes teatros usted para que estos grandes teatros tuvieran mucha actividad lectura mucha vida uno de los fenómenos que en esta viendo ahora es que la escena sale de de la sala sale escenario sale de la sala principal estamos viendo cómo se representan en los jóvenes como utilizan la los espacios que hay debajo de los teatros los teatros son complejos y tienen unos espacios muy interesantes aparte parte de la sala principal te vas a la Gran Vía y el esquema era que la parte de arriba David más espacio expresaban en verano la parte de abajo estaban las Watts en aquellos tiempos que ese convertir muchas en teatros alternativos entonces yo creo que ahora estos grandes espacios que se copiaron todos del Teatro Garnier que de repente el espacio para relación era más grande que el espacio de la sala es muy impresionante ver una sección del teatro como por primera vez ves la caja escénica el escenario ideal ante otros paz igual de grande que son salones de recepción

Voz 18 20:52 aclarar pues de repente que todos estos espacios

Voz 20 20:55 están desaprovechados se incorporen al hecho escénico

Voz 5 20:58 Alejandro es verdad que hace tiempo que Se rompió la cuarta pared que ya al nuevo lenguaje teatral interpretativo Innova cuenta con el público se mezcla con él y eso se tiene que traducir de alguna manera también en el espacio

Voz 20 21:14 pero fíjate que estaba la caja escénica se rompe la cuarta pared rompió la la sala porque salieron a los jóvenes y ahora hay mucha gente que reciba los espectáculos en la calle o sea yo creo que hay también una un impulso natural de salirse de esa caja que es un poco corsé

Voz 5 21:33 se me ocurre ir teatros donde se pueda tomar una copa por ejemplo hay que tomar algo mientras estas viendo la función

Voz 20 21:42 hay ejemplos de asilo finales del siglo XVIII de principios del siglo XIX son increíbles Sara en casas donde donde se hacían obras por horas que tenemos el micro teatro ahora que lo hacían fácil donde se tomaban copas y tal donde se cenaba ahí donde iban cambiando todo el proceso que hubo entre el cine y el teatro que es muy interesante como se transformó el escenario de una caja escénica a una pantalla Icomos alternaban esas cosas hay mucha experiencia que deberíamos de de de revisar poner al día y mirar bueno para el futuro porque ideas como ésta que has planteado tuvo son infinitos los espacios además son muy generosos Si

Voz 5 22:23 muchos posibilidades de tenis algún ejemplo ya de recuperación en el que haya irse trabajado o estéis trabajando ya

Voz 20 22:31 bueno nuestro inicio fue la recuperación de el Teatro Circo Albacete que la tipología del Teatro Circo es una tipología escénica muy interesante ahí hay muy pocos teatros circos en uso hoy en día el Teatro Circo de Albacete es el teatro más antiguo en uso del mundo ya no sé si así que lleva en activo desde el año mil ochocientos ochenta y cinco el Circo Price de Madrid es una versión de los años ochenta o así pero esto es donde realmente se rompen escenarios se configura bueno pues este teatro estuvo en ruinas tú aparte desaparecer lo o con mucho esfuerzo se recuperó recupero como teatro y luego se recuperó como era en origen con la con la pista de

Voz 5 23:18 decir circo que soy un festival

Voz 20 23:21 internacionales de circo muy prestigioso

Voz 5 23:24 Alejandro el próximo cuatro de abril la asociación dados premios muy importantes El Pepis ver el premio conservación del Teatro Real cómo se hacen estos premios a quién van a comer

Voz 1280 23:35 somos ciudad aquí esos prever son los premios que llevamos

Voz 20 23:38 desde hace veinticinco años uno a la interpretación se llama Pepe Isbert y este año sólo vamos con muchísimo gusto José Luis Gómez hablando de teatros el Teatro La Abadía que es un gran proyecto de también como Se tras

Voz 5 23:54 armó el escenario sustantivamente otro fondo un espacio

Voz 20 23:56 escénico que tiene mucho interés y es todo un proyecto suyo en este caso Soledad premio poco a toda su carrera especialmente como actor no y logramos un otro premio eso el premio arcos que la al mantenimiento del patrimonio histórico teatral y este año coincidiendo que se cumplen doscientos años sólo vamos a dar el Teatro Real otros años solo hemos dado proyectos más modestos de todo tipo pero bueno este año poco coincidió el doscientos aniversario al que es un teatro que bueno ha tenido mucha mucha historia mucha vida Hay bueno también se lo merece

Voz 1280 24:36 pero contigo muchas gracias por haber venido pues muchas gracias buenas noches

Voz 1564 25:02 hola mi nombre es el Guerrero del Antifrau hace desde que abrimos los ojos por primera vez hasta que los cerramos definitivamente no dejamos de ser actores en este escenario que es la vida

Voz 9 25:15 muy buenas noches

Voz 22 25:21 buenas noches Mara buenas noches febrero sí Ferreras el escenario escenarios mi medio ambiente yo creo que no me equivoco si os digo que me siento invencible cada vez que lo piso este sería el sentimiento que tengo al estar encima de de unas tablas de un escenario y creo que puedo con todo creo que lo domino todo y además lo disfruto qué más se puede pedir los últimos escenarios que ha pisado ensayo antes de ayer el domingo tuve funcionan las doce de la mañana a las siete de la tarde estamos de gira con el musical de La Bella y la Bestia yo represento el papel de Gastón pretendiente de Bella y es una gozada interpretar y creo que lo más importante dentro de un escenario no es la cantidad de A adornos o a trecho que tenga o no me encantan los escenarios limpios vacíos porque creo que lo que hace un escenario Bello son las personas que lo habitan sí quién pisa el escenario tiene luz y carisma no hace falta nada más así que me despido diciendo con vuestro permiso arriba el telón soy Pedro de Madrid larga vida Alfaro

Voz 1280 26:56 no os lo habéis oído otro fallero que tiene vida encima de un escenario dice Pedro me siente invencible es el gasto del musical La Bella y la Bestia que está de gira ha dicho la última interpretación la hizo el domingo definidas el escenario es mi medio ambiente noticias donde sorpresas en las más de cuarenta notas de audio que hemos recibido hasta ahora del paro las que recibiremos

Voz 18 33:00 vale ahora no acabaría

Voz 1280 35:22 dos y cinco de la mañana una y cinco en Canarias estamos despechado la canción que se llevó Oscar a la mejor canción original pertenece la banda sonora de la película Ha nacido una estrella las múltiples adaptaciones éstas la dirigida por Bradley Cooper protagonizada por Lady Gaga a quién estamos oyendo cantar en la película un músico country descubre a una joven cantante que es Lady Gaga justo aquí en esta escena ella pasa de estar detrás del escenario a estar delante

Voz 9 36:00 porque eh

Voz 1280 36:01 la anima a que muestre su talento

Voz 1564 36:37 Julio de Madrid que con respecto al tema de ver el escenario pues en la cabeza un recuerdo de cuando yo tenía doce años en un acto académico que realizó el colegio en cine el cinco hembras en Carabanchel y entonces el escenario porque me me contigo en un premio un diploma o por buen comportamiento por buen estudiante no recuerdo ya aquellas aquella aquel acto estuvo acompañado por un grupo musical y amenizado por no querer grafía que hicieron las chicas mayores del colegio tendrían dieciséis a dieciocho años otro recuerdo que tengo no de estar en un escenario sino en el altar fue el día que me casé que me parecía hacer una de las lecturas de la misa de todo es fueron unos momentos difíciles si lo pasé bastante mal porque era Hay estoy me emocioné mucho yo a veces me con cualquier cosa pues me emocionó oí ripio cosa trabajo no de reparar alguna lágrima

Voz 17 37:38 bueno pues un abrazo a todos

Voz 1280 37:40 un beso adiós

Voz 22 38:01 hola muy buenas noches me yo lo miré en el municipio de Zaragoza

Voz 5 38:07 en el cual pues bueno he disfrutado muchísimo haciendo teatro desde los dieciséis años formamos un grupo de de otros del municipio hace ya más de veinte y la verdad es que todavía hoy recuerdo cuando aquel mes de agosto del año noventa y siete pusimos en marcha en nuestra primera obra fue espectacular la primera vez que me subí a un escenario eh sí la verdad es que tira tira tira mucho sobre todo para los que somos aficionados muy muy aficionados aunque llevemos a las Spar las eh tras unos meses alejado de del teatro

Voz 24 38:55 en épica de los ir recientemente

Voz 5 38:58 he vuelto a tener contacto con aquel grupo de teatro que todavía continuaba estamos prepara una obra ahí la verdad es que tengo muchísima ilusión estudio prácticamente todos los días con el objeto de estrenar así que muchas gracias por darme la oportunidad de verlos podía

Voz 22 39:15 contar mixto ellos el a mis compañeros de grupo que seguramente alguno que esté escuchando me reconocerán un abrazo

Voz 1280 39:32 se subió al escenario por primera vez en mil novecientos noventa y siete y ahora después de un tiempo alejado vuelve con su compañía de teatro de aficionados a preparar una obra con la que está muy ilusionado Miguel compartía esto con nosotros que os parece lo de julio que nos ha contado lo del diploma puede buen estudiante buen comportamiento en aquel lo de Carabanchel Coimbra pero menudo papelón leer en tu boda paso estamos ya a punto no sé cuándo pero va a ser dentro de poco de hacer un faro dedicado a la boda así que hacer un papelón pero de verdad os decía que los faros como ayer metimos tantas notas de audio nuevas con peregrinos y peregrinas Se ve que estaban deseosos de volver a participar en el faro entonces nos han dejado la verdad que notas de audio muy curiosas

Voz 5 40:53 ejemplo Ésta es la del dobla chapas

Voz 16 40:56 Parera of faltarás hay equipo esta noche tenemos la estación de los paralelismos conjuró OCU con Javier el impedir el beneficio muy alto muy alto de Madrid con Berni en rockero con el de Las Chapas todo ello presentado por el guerrero ya amenizado por la maravillosa trompeta de Mariví bueno Mar ayer era viste ese cajón de Pandora al decisivo las chapas y subir a un escenario lo primero que pensé fue que no no porque no sólo ser el típico contador de chistes soy muy tímido según dije no me gusta la fama soy más de un humor así un poco sarcástico

Voz 27 41:31 yo soy según surge lo cotidiano del día a día

Voz 16 41:35 pero lo que digo con no tengo mucha confianza con la persona pero me surgió la incógnita ir pensando digo también cuando era pequeño concierto ocho años me acuerdo que en familiares hacia un poco el payaso contaba chiste delante de familia me gustaban poco el protagonismo entonces no sé quizás tenga hay una vena sin explotar o voy a dejar el número de mi manager y ante cualquier cosa puede ser una buena oferta Se puede estudiar buena noche es un saludo chapas

Voz 1280 42:08 dice no sólo ser el típico contador de chistes tengo que tener mucha confianza se ve que en el faro está en su ambiente como Pedro en los escenarios porque el domingo para los que no estuviera

Voz 5 42:20 hicimos una recapitulación de los chistes que nos ha dejado aquí el dólar chapas los vamos a volver a escuchar porque son de estos que cuantos más cuanto más los oímos más gracia no saben entonces en honor a chapas y como homenaje a este faro convertido en escenario les huimos sin hablar consuman ayer a las tablas ponerse a contar chistes

Voz 24 42:47 te he dicho que no te quite el saco de la cabeza señorita aseguró vienen demorado

Voz 28 42:53 hoy qué bien me Color favorito

Voz 24 42:56 hay que ver veinte años casado y no más compran un canal una joya ni un reloj nada buena que me entero que vendidas algo mira primo que relame compró dice que marca la hora como se dice en japonés café amargo va cara al azúcar aunque se parecerá una camisa vieja a uno cutre en que ninguno de los dos tienen botones y mediará legión de vivir en una isla desierta anda pues yo también dice no vale que ya estamos llenando

Voz 6 43:33 sea que que hacer el examen de jardinero equivocado de planta pues sí que empiezo bien

Voz 24 43:40 cariñoso gusta me FRA si esta preciosa de Vaca Diez preside dálmata

Voz 1280 43:47 pues eso para no gustarle lo de contar chistes en el faros le da la mar de bien y vamos a son a la vida que lo tenemos pendiente desde ayer vamos a descartar lo que nos dijo Santiago lo que vamos a escuchar no es un baño de un bebé con un grifo goteando son veintisiete segundos para nosotros imposibles de averiguar para vosotros no sabemos porque lo acabáis sabiendo todo

Voz 5 44:16 vamos a escuchar no atención estos veintisiete segundos que nos han enviado para el suena la vía

Voz 9 44:45 es una idea

Voz 1280 44:53 novecientos cien ochocientos

Voz 5 45:00 esta Marisa nuestra compañera de la limpieza que trina

Voz 13 45:03 pues aquí no le dijimos que es

Voz 1280 45:09 dar paso al Gatopardo que ha venido esta noche para inaugurar con nosotros el Día Mundial del Teatro

Voz 13 45:20 acaba de entrar en el Faro de las eh

Voz 1280 45:26 qué tal buenas noches que seudónimos Acker que utilicemos contigo esta madrugada

Voz 5 45:30 pues por ejemplo monaguillo qué relación tiene con el mar confirmar sin embargo no lo tengo tengo más relación con una ría Río de que con el mar pero de vez en cuando necesito seguir el curso vía llegar hasta donde desemboca impostor hay un rato en el Casco Viejo cómo recuerdas tu casa familiar grande porque mi padre tenía una una academia

Voz 15 46:13 era músico pero también tenía una academia dieron Pluriempleados Michael era un joven emprendedor músico de cabaré ideado una academia de preparación de oficinas entonces mi casa grande en el casco viejo y lo estado habitada por infinidad de alumnos que recorrían los pasillos no entraba en las habitaciones no sabes tú como marca el vivir en una casa habitada por gente que no ibas a conocer que que tienes que respetar y que no son de tu familia no

Voz 5 46:43 no no una casa muy grande en que marca enmarca en en miedos e inseguridades en

Voz 15 46:55 por ejemplo no pasa por el pasillo de tu casa cuando eres niño o adolescente en calzoncillos porque hay un alumno de la academia o alguna que son gente muy seria que va a nacer Mecano grafía taquillera FIA contabilidad para colocarse para toda su vida entonces un muchacho que cruza por ahí de mala manera no entonces marcan miedos en timidez es en exceso de precaución en falta de espontaneidad eso les derivó después de entonces pensaba que la vida de casi todo el rato el que todas las casas tenían no esto no marca porque sueñas con ello es decir que contra nosotros ya abierto un armario el ha salido un señor con una gabardina o me ha salido lo que sea no

Voz 5 47:40 observadas de alguna manera la gente que pasa por tu casa

Voz 15 47:43 me la encontraba me la encontraba porque ya había otra otra cosa de la casa grande y misteriosa es que había habitaciones es decir clases aulas a las que no se debía entrar no se podía entrar no eran sitios que casi no forman parte de la casa la casa era donde habitaban en la cocina al dormitorio total pero había como habitaciones prohibidas que hay había gente a la mañana unos a la tarde otros al anoche otros vital

Voz 5 48:10 por qué Ramón Barea uno de nuestros grandísimos actores dramaturgo director Premio Nacional de Teatro en el año dos mil quince sea puesto monaguillo de eso ánimo

Voz 15 48:22 qué porque es algo que tengo en la memoria me pasa que como soy en mi profesión autodidacta pues al final dices bueno dónde te viene estoy en el Actor's Studio ni en esta Escuela Oficial de tal porque no no me he movido de Bilbao en en aquel momento yo creo que Mini Mis inicios y escénico son el haber hecho de monaguillo durante una unos años de de niño en la parroquia de la esquina la parroquia San Juan Ponce recital en sus Tippi at Tommy no sacrificio de cristal en latín y con soltura y tocar la campanilla en su momento forma parte una puesta en escena donde uno el jugado al tipo cada vez no que te tocase de oficiante a veces te te decía muy bien hasta muy bien tal esto tienes que tener cuidado tal cosa yo creo que fue mi iniciación yo reivindico en el currículo lo puesto alguna vez reivindico el soy yo cuando menos lo has propuesto de pronto me ha parecido que monaguillo tenían que recupera

Voz 5 49:27 Ramón pero tu padre era músico de cabaret Psaki había algo relacionado con el con el escenario precisamente el tema que traemos hoy Alfaro

Voz 15 49:37 bueno en mi padre era esa profesión para mí apasionante por mí por mi oficio y tal entonces hay una parte de la vida de mi de mi padre que yo me me hay perdido Prioto un padre disfrazado de de profesor de profesor de de academia ir de vez en cuando se que se iban de pronto cuando ya era mayor

Voz 3 50:00 por ahí

Voz 15 50:02 estaba completando esos esos fechas que necesitaba para la jubilación como músico y tal tuvo que meter algunas días más de contratación y pronto me padre desaparecía de casa a las diez de la noche con el pretexto de que iba a tomarse un café junto a otro dormía Santa a tu padre cuánto tarda el café Mi padre jamás me planteé sólo voy a vas descubriendo que cuál es la la esto prime perdí es ese padre músico ese pague cabaretera yo enumeraba en las partituras de mi padre porque luego ya cuando iban a tocar los músicos profesionales de así de cabaré presumían de casi tocar a primera vista a primera vista las canciones de quién iba a cantar y tal Heras tenía numerada y me imagino mi padre llegaba ayer hacia la diecisiete la al bolero no se Kay tratamos la diecisiete los cuatro cinco músicos que serían aquellos yo las Ava pum pum pum con un con una cosa a estas bien de marcar que tenía los números una rueda se juntaban tinta Popov hay ya sabías de que iba a lo de lo de tu padre un poco más no

Voz 5 51:03 no no no tuviese oportunidad hablarlo nunca con el siendo tuya no

Voz 15 51:09 nunca hay en el juego era que eso era la forma parte el secreto familiar casi no es decir no está bien visto eso lo aprehendidas no se hablaba de ello en no hablaba de ello yo me quedé con las ganas seguramente sí si hubiera permanecido en poco más de saber de ahí hay una línea familiar La Paterna que desaparece no es una línea paterna apasionante porque en un abuelo que si arruina jugando a la costa de esas a cara o cruz con una serie de cosas que dices a mí me hubiera gustado reconocer más de esta familia tan inestable tan fuera del estándar tan especial y tan hoy haber entendido más cosas haber sabido más cosas de de mi padre no

Voz 5 51:56 en este en este programa que como digo mal el escenario marea lo hemos tenido por millones de motivos a esta acusación ya están saliendo un montón de ellos pero cuando te subes a una furgoneta a aprobar a hacer teatro con otros veinteañeros te vas con la intención de cambiar el mundo decía ser el teatro era el arma que teníamos en nuestras manos para cambiar el mundo montamos escenarios en salones de acto en frontones de los pueblos

Voz 15 52:25 cuando empiezas encima en una en un país al País Vasco donde no había una escuela de teatro ni había una profesión existente profesional no todo el mundo estaba en Madrid y en Barcelona hay tal y el teatro eso es lo que hacían otros los actores eran los actores no tú eras como una especie infiltrado cree además que la obra que vas a hacer va a ser la el elemento definitivo para que el mundo empieza a cambiar a partir de esa de esa representación y vengo de una generación que primero que quiere cambiar el mundo II que tiene que comprarse todos los focos la furgoneta y tal y me meto en esto con otra gente loca como todo el mundo reconocerán al al desaparecido

Voz 5 53:07 por lo tanto está Peña

Voz 15 53:10 yo hay una peña en gente que salimos de esa locura de comprar a plazos una furgoneta Mercedes

Voz 1280 53:15 la cometer todo porque tu relación con Alexa

Voz 5 53:19 Angulo fue larga ahí de una amistad profunda no

Voz 15 53:24 muy grandes y de de desde los veinte años de tal duró mucho que convivimos mucho y luego en estos procesos de trabajo de teatro son muy intensos ya era un ensayo repasamos día ensayando en el local de ensayos aparte con las actuaciones y tal pero siempre se acababa una cosa empezamos otra la convivencia era muy intensa hay ya será pues una me era el en la cabecera de cartel sin serlo no porque entonces todo era colectivo no no había no firmaba nadie en la dirección no firmaba nadie la autoría éramos siempre un colectivo hablábamos en plural todo el rato Mishima empezó a quitar hace unos años no sabía hablar en simular me daba hasta un cierto pudor no

Voz 30 54:19 no

Voz 3 54:31 no y Ramón cuantas

Voz 5 54:33 es un desde que murió Álex Angulo has tenido ganas de contarle cosas yo sigo insultando con Alves Angulo yo creo que cuando vivimos con una persona tan

Voz 15 54:45 densamente sea quién sea no dejas de estar juntos eso vale también para una separación para una vida de pareja letal tú sigues teniendo parte del otro es inevitable parte de lo que tú haces o qué crees que hacer como si fuera una decisión absolutamente personal

Voz 31 55:00 final

Voz 15 55:01 forma parte de lo que ha ido aprendiendo tu cuerpo y tu cabeza la relación con los demás dentro de mí tengo respuestas que se que Alex me daría o conjeturas que me haría o dudas que él tendría no piensas me aparecen tal

Voz 20 55:16 sí sí

Voz 15 55:16 lo pienso a de esto me ha dicho al es esto hubiera gustado anuales OTAN

Voz 5 55:21 no Ramón no sé casi cien películas trayectoria como director como dramaturgo sigues diciendo que el que lo más orgánico para un actor es el teatro es que cuando uno tiene la sensación de totalidad de la relación con el público de que el asunto ha empezado ya terminado sigues teniendo esa esa vinculación en la interpretación

Voz 15 55:49 sí yo lo veo así en el como que el territorio más eh natural más orgánico como dices yo creo que es el teatro porque es el únicos sitio no te pasan en televisión y en cine tal es el único en el único lugar donde donde puedes llegar a saber qué es lo que vas a hacer cómo empieza y cómo acaba muchas más cosas en teatro que las que vas a saber en cine que me tienes una visión fragmentada lo que te toca rodar en desorden y además sin montar yo creo que el espacio más naturales el teatro sin duda y es donde más se aprende porque aprendes a saber que es un espacio compartido y que y que necesitas al otro

Voz 1280 56:27 muchas de menos dirigir

Voz 15 56:29 no no me gusta dirigir cine y por ejemplo me pienso que es tan costoso el volver a poner en pie un proyecto y tal y además dos empeñaba cuando hay otro mundo digo criticado en tal es decir el actor Ramón Barea que ahora ha pasado a la dirección y tal vete tú a explicar que iba Ariosto

Voz 1722 56:54 es una de los diez d3 frenar esa fue adiós una una

Voz 15 56:59 peli se lo digo yo para presumir fue la primera vez que una película española la seleccionaban para la Semana de la Crítica del festival de Cannes

Voz 1280 57:08 declara

Voz 15 57:09 fue muy bonito aquella historia lo de las pelis me da miedo me ves como que hubiera quemó que renunciado de alguna manera digo bueno mira me paro porque no

Voz 5 57:21 Ramón ya casi tenemos que despedirnos pelitos cosas que crea preguntar de qué supuso para el Premio Nacional de Teatro no has hablado prácticamente de tu madre tu madre sí ha sido testigo de tu trayectoria en la interpretación final Mi madre fue la que me trató

Voz 15 57:42 iniciar pero porque y hacia los hitos en la escuela los teatros eran hacer de la Virgen San José los los pastorcillos y tal también me tocó hacer una cosa de pastorcillos yo iba de andaluz con un gorro de cartulina con una blusa en mi hermana a la que habían recortado mi madre muy habilidosa por unos lunares de de papel y tal yo recuerdo aquello como espantoso porque se me rompió el gorro pasé mucha vergüenza en el escenario creo que llore yo que pensaba que nunca más iba a estar en el teatro sea que lo de mi madre iba a jugar en contra que luego no sé por qué y me fui enamorando esturión espectador adolescente muy ávido de ver teatro me gastaba el dinero parte del dinero de la aunque en Álava la oficina en comprar entradas para el teatro en Verín a Madrid a la casa donde ya vivía mi hermana y tal eso te estoy hablando de adolescente seguramente influyó seguramente influyó en subirme a un escenario vital no hay premio Nacional de Teatro

Voz 24 58:42 sino bueno absolutamente inesperado

Voz 15 58:44 sí de hecho me tocó viniendo a Madrid ensayando Montenegro he recibo una llamada vino puedo coger en el coche con luciendo recibo otra a los cinco minutos otra los mismo teléfono y miro y no por ser un número larguísimo yo pensé a ver cómo son los de los de la agencia esta del banco esos que han devuelto un recibo de de la mensualidad Italia están reclamando los de Consumer no sé como se llama en estos con perdón ya llegué a Madrid pare al lado del teatro contesté Pine dice era hombre ya es una llamado por favor dejen el recado tal a cinco minutos y tal cual no sé qué de mencionó lo veíamos Ministerio de Cultura es que queremos darle la noticia esta tal tanta te primer pensaba que era broma después dije bueno lo que dije cuando los recibí osea cuando salió el tema hay tal que era que pensaba que era un premio a una generación que se inventó en ese circuito fuera de los circuitos oficiales y que han mantenido esta cosa vocacional yo creo que Gran premio eso hizo también nuevo compartido muchos entre ellos lo ves

Voz 5 59:51 a quién dirías que eso ha sido Alfaro de tu vida Ramón lo profesional no lo sé ver

Voz 15 1:00:00 tengo la sensación de haber estado de haber estado más bien caminando por lugares no definidos Ussía descubriendo salidas y entradas que no había previsto sí ha habido faros han sido gente que me ha acompañado y me ha hecho ver

Voz 18 1:00:16 hay cosas que sólo hubiera visto marea muchas gracias por haberte acercaba este faro me la radio buenas noches

Voz 7 1:00:30 tú vives Milán muy ninguno mira

Voz 1280 1:01:25 estamos escuchando a la Lupe la cantante cubana que quienes tuvieron la suerte directo decían que era un huracán Kevin Wei dijo era la creadora del arte del frenesí y quizá este tema es de los menos conocidos portugués y es muy conocido es puro teatro pero este tu vida es un escenario

Voz 3 1:01:53 pero no es tan recurrente

Voz 7 1:01:57 amigo desfila

Voz 1280 1:02:02 que tengo aquí dos opciones de Twitter para el suena la vida

Voz 9 1:02:06 uno dice es una

Voz 1280 1:02:08 ecografía

Voz 7 1:02:15 el otro también ha dicho

Voz 1280 1:02:20 que es una casa con goteras

Voz 7 1:02:28 no es Barcelona hola

Voz 13 1:02:49 haremos una escenario no he estado nunca excepto viendo los teatros pero sí me he recorrido muchos teatros estado allí apoyando a mi hijo que se dedican Noble no sé ya me Marlene a que nada por lo que tienen que hay inyectado acompañándole acompaño por todos los sitios siempre que puede todo me encanta es una es un trabajo apasionante ir es cierto que para ellos el telón se baja cuando pone el fin a esa ahora que están representando pase lo que pase lo de mi madre que Le crío falleció ese mismo día mi hijo trabajaba en el en el Círculo Bellas Artes haciendo una función eh o sea allí y al día siguiente del entierro se marcha aquí es un trabajo bestial con mucha dedicación y con pocos beneficios pero es la vida del actor al que le gusta es que se vuelve loco y es una droga total venga un beso para todos María José habla del mosso

Voz 33 1:04:05 ninguno hola buenas noches soy Marisa

Voz 6 1:04:10 sí

Voz 33 1:04:10 y quería hacer bueno pues a gran no sé cómo expresarme porque me maravilla el teatro hoy es el Día Internacional del Teatro y quería hacer un pequeñito homenaje en recuerdo a todos los grandes artistas de teatro que hemos tenido como José Bódalo José María Rodero Galiana que eran unos monstruos del teatro un recuerdo muy cariñoso muy de corazón a día que que el teatro ya vosotros falleros y falleras y activara un besito muy cariñosa

Voz 7 1:05:05 el escenario