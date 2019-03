Voz 0809 00:00 tras la cerveza no tiene muchas kilocalorías pero el problema es que no solamente nos está aportando kilocalorías que son kilo calorías vacías que prácticamente no tienen nutrientes sino que además detiene la combustión no el gasto de las grasas y de los hidratos de carbono

Voz 1 00:12 ni tampoco hacer deporte a cualquier precio hay que estar en forma para poder correr no corre para estar en forma cuando cuidarse es el objetivo envío Be Nos gusta tomarnos lo con humor

Voz 2 00:22 hay un plato que como si fuera la aldea gala de Astérix existe llega de Hawai el porque como te decía

Voz 1 00:30 los disponible cada dos semanas en Cadena Ser punto com plataformas digitales

Voz 3 00:36 ah sí

Voz 2 00:41 queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Sobis estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

Voz 5 01:13 yo

Voz 6 01:29 Corcuera Torres

Voz 1280 01:48 qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias que hoy tenemos un verbo al que vamos a sacar todo el partido que podamos

Voz 8 01:58 despertar

Voz 1280 02:03 perdamos todos los días salimos del sueño nos damos a la vida el despertar del ser humano es su particular amanecer pero Si la naturaleza es organizada el sol sale siempre a la hora y al minuto previsto nosotros en cambio tenemos un buen guirigay unos a las siete menos cuarto otros a las nueve hay quién se despierta a las doce los que tienen turno de noche quizá lo hagan a las dos o incluso habrá quien se despierte por la tarde o de madrugada unos con despertador otro solos otro sabe esos otros por un mensaje en el móvil que dice espero no haberte despertado otros se despiertan con la luz otros con los ruidos del vecino cada uno se despierta su manera ni siquiera compartir una cama significa compartir un despertar hay quién se despereza tranquilamente hay quién se pone el despertador un poco antes para remunerar hay quién es capaz de saltar de la cama al baño hay quién necesita ponerse despertador es en varios lugares de la casa sin hoy el primero ya oirá el segundo o el tercero hay quién se despierta enfadado o agotado maldiciendo y hay quién tiene esos despertar es dulces que se levantan sonriendo con energía con ganas de empezar de nuevo y es darse hablaremos con el Comité Científico del sueño hablaremos de Las mil y una maneras de despertarse de la reanimación tras una anestesia del despertar sexual yo iremos también los sonidos de la amanecer ya vosotros os pedimos que portéis vuestra experiencia cotidiana como experta Ice como suena vuestro despertador si lo hacéis solos o necesitáis que os despierten si lo hacéis contentos enfadados después esa parte metafórica que nos hizo despertar a la vida o al sexo o al mundo laboral o a la política o de la política si os gusta soñar despiertos despertarse en mitad de la noche si os habéis despertado no estabais despiertos si te has despertado sobresaltado porque creías que te habías quedado dormido y compruebas que te quedan otras dos horas de sueño el teléfono el el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno en directo el novecientos cien ochocientos tenemos un nuevo suena la vida porque anoche Concha descubrió que el sonido que habíamos grabado este verano era en la Gruta de las Maravillas de Aracena en Huelva tenemos una nuevo así que preparados por escucharemos a partir de las dos de la mañana la hemos elegido para abrir según un estudio de la Universidad de Cambridge es la mejor para despertarse el estudio elaboró una lista con veinte canciones que por su energía y su potencia motivador nos hacían despertarlos de buen rollo y entonces de la lista esta es la primera Viva la vida de Coldplay

Voz 10 05:17 ahí huy

Voz 1490 07:55 bueno en mi manera empezará el día es con un mensaje grabado por mi madre despertador la noche anterior porque ello tenemos un ritual entre de dormirme mejoró mensaje no apaga la luz inusitado nuestros propios secreto me da un beso con mucho humor buenas noches

Voz 12 08:27 Caleta de Cádiz también despiertan todos los días con Un besito un cacelito caliente yo me quedo en la cama escuchando la radio siempre la Cadena Ser mientras él se ducha cuando sale de la ducha el cuarto de baño ya está calentito entro yo ya nos vamos a trabajar me considero una reina que siempre he vivido cinco minutos más que luego se convierten en media hora

Voz 3 09:15 buenas noches pues a mí pues

Voz 1280 09:18 lo que más me gusta recordar lo que más bienestar me producido siempre es muy me tengo que remontar a cuando éramos muy pequeños íbamos siempre los veranos a pasarlos al pueblo de mis abuelos entonces más el despertar es era oír el ruido que hacían los mulos las sacas los burros al pasar por la calle donde vivía mi abuela que los señores iban junto con sus equinos a a las huertas porque así luego se podía soportar el calor Madrugá van muchísimo ruido era que bueno soy muy mala imitando el ruido pero era más maravilloso de de los despertar es me encantaba luego me volvía a dormir de nuevo y hoy en día pues cuando me acuesto rezo para que todo vaya bien de toda de toda la vida lo he hecho despertar más bonito es pensar que todo está bien ir olor a café o al menos saber que el café se dejó hecho por la noche porque de lo contrario de pensar que no hay café bueno pues me bueno a dormir necesito el café saber que hay café pensar que todo está bien buenas noches a todos floreros

Voz 13 10:36 eh mira nada está de paso la completan manera Don t Eden nada sensual a los algo más restó hacia Ci U como una colada if we te aquí que hola qué tal Mara floreros Far eras a Tyra Ágora vale de ACB querer hay ve más hacker Tondo echó retratan en You Tube Andrés QR para que la maqueta mandado eso porque evita desde que cantar algo bueno

Voz 14 11:09 todo todo todo lo qué buena manera de empezar este faro dedicado al despertar no apto para quién quiera dormir me parece gente ayer Andreo nos decía en el faro dedicado al escenario que cantaba baladas y hoy nos ha echado la demostración escuchábamos junto a Andreo monten de oyentes que este despiertan cada uno a su manera por ejemplo este ritual que hace Sebastián con su madre su madre deja un mensaje antes de pagar la luz que él escucha por la mañana hay cien semana el despertador cinco minutos para que se conviertan en media hora la Parera de la Caleta de Cádiz que tiene ese dulce despertar entra en el cuarto de baño cuando ya está caliente qué ha recordado ha recordado cómo sonaba

Voz 1280 12:35 el mulo cuando pasaba por delante de la casa de sus abuelos donde ya estaba en verano y lo ha invitado que tengo aquí a Carlos de Ita que a acompañar hasta las dos de la mañana con los sonidos de la naturaleza y no me puedo resistir a preguntarle que es hígado irano Paloma Carlos de Ita qué tal buenas noches

Voz 0327 12:55 que a estas horas buenas noches

Voz 2 12:59 a la hora de la madrugada Gavilán o paloma

Voz 1280 13:05 bueno cómo te despiertas tú Carlos de Ita

Voz 0327 13:08 no no tengo una rutina tan bonita como todas estas personas que nos han contado cómo cómo cómo lo hacen unos días es una otra pero yo sí que tengo la suerte de me levante no ser arrollado por el canto de los mirlos en estas fechas no tuvieron en el campo

Voz 12 13:24 y entonces tengo una pareja de mirlos que acude todos los días a cría ahí en la hiedra

Voz 0327 13:31 todas las mañanas les oigo a través de la Ventana o con la ventana abierta según no significa que me que me levante

Voz 12 13:36 pero sí que me despierto con ellos

Voz 15 13:40 sí sí

Voz 0327 13:46 bonita forma de despertar que yo casi me quedo en la cama verdad sí pero esta es la esto es la banda sonora del fondo en estas fechas cuando empieza la primavera empieza reanimar el campo campo ya suena llena actividad esto está grabado desde mi ventana

Voz 16 14:04 se acordó dejar fondos esos

Voz 0327 14:10 algunos perros más pájaros Nambroca Carlos como dirías que se despierta la primavera ya Matilde la primavera bueno si la primavera sucede es el espero todavía que sucede a la pausa invernal pues es una escala que se va incorporando instrumentos K

Voz 17 14:35 la cada día hay un alguna voz nueva

Voz 0327 14:38 más o menos según las épocas las zonas perdón España norte pero es como un telón que sea vas corriendo y a medida que iban incorporando nuevas voces no empieza muy temprano con anfibios con los búhos reales en enero pero ahora en estas fechas lo bonito de la de estas primeras fechas de la primavera oficial pero la primera este año me temo que la tenemos ya decir

Voz 18 15:00 es ver cómo ver con los ojos

Voz 0327 15:02 los verde oídas como cada día se incorporan voces nuevas que son todos los animales que vienen de África sabes que vienen de de África o los que están aquí que se van incorporando a la gran es despertar que es el despertar hacia la reproducción no esto esto es el aldabonazo para mí que marca el comienzo oficial de la primavera en plena noche quizá hacia al amanecer el canto de lo señor que es quizá el sonido más reputado dentro de las aves ibéricas he aquí dos cosas suena el ruiseñor algunos grillos y suena el silencio del fondo

Voz 19 15:48 sí

Voz 0327 15:53 decías dating

Voz 1280 15:54 el IRA ha despertado antes todo está despertando antes con el clima

Voz 0327 15:58 con esperemos no despertaba una pesadilla pero todo ha empezado a sonar antes el sonido de la naturaleza es un termómetro es una vara de medir lo que está pasando es una forma de entender lo que sucede ahí nosotros no vemos a los animales pero él huido sabemos quiénes están cuántos hay que están haciendo entonces la prima empezó muy pronto o la actividad que asociamos ahora primavera que es el despertar hacia la reproducción acción celos hacia el territorio hace todo esto hacia la vivacidad esa empezó muy pronto este año empezó ya sabemos que no lo han dicho que cada año el verano es un poquito más largo y la primavera también a este año empezó demasiado demasiado pronto esto por ejemplo esto esto agravado en en la de peregrinos en Ávila y esto está grabado a finales de febrero es una charca de ranas rayitas Antón como sapo corredor anfibios estos concursantes este guirigay este Crawford este año de Dolores tenía que sonar ahora hecho pero está sonando ahora mismo hasta ahora no pero esto empezó en enero que es demasiado pronto porque en enero a sí sitio tiene que estar hablando los anfibios cuando yo era estar enterrados esto es lo que sonaban en lo que está sonando a estas horas Mario

Voz 20 17:21 pero probablemente en habría

Voz 0327 17:23 pero a nosotros nos gustaría que sonara otra cosa no que sonará la lluvia

Voz 5 17:29 se está

Voz 0327 17:32 como conjuro verdad se adelantó las ranas lo que está tardando demasiado que es la lluvia en este caso en el bosque de Munillo son robledal magnífico quizá el más magnífico de toda España en el en el occidente asturiano cada cada gota golpea una hoja y cada hojas como un tambor yo sonido del Bosque aquí bueno son los arrendados kosher pelirrojo a los pájaros pero sobre todo es esa esa ese quiere evitar constante que es el sonido de la lluvia arrancando en el sonido las hojas

Voz 1280 18:13 venga venga pronto

Voz 2 18:17 que en abril aguas mil del debería estar eso decía

Voz 17 18:20 eso decía también en enero tenía que haber yo les decíamos que el

Voz 0327 18:27 la primavera se adelanta la golondrina

Voz 1280 18:29 también llegó antes de tiempo las golondrinas

Voz 0327 18:31 aquí tenemos una red el el cante y el nombre técnico tris Ares

Voz 1 18:41 los restos

Voz 0327 18:47 te RS bueno aparte las golondrinas hace muchos años hace ya varios años que llevan viniendo desde demasiado pronto no yo ya la he visto y oído en el mes de febrero y digamos que las golondrinas tienen que está llegando a hace quince días Pedro hace ya tiempo que sepan adelantando porque no hace frío ay empieza a haber insectos estos bichos se alimentan de mosquitos huelo entonces pues adelantan pues porque donde estaba la comida entonces si estos son son son indicadores son termómetros es un arreglista la fe enología se llama esto no en Zoología pues las fechas en que se producen los acontecimiento naturales marcan la evolución de las estaciones eso está ese reloj que está completamente desajustado

Voz 1280 19:32 carros decías el ruiseñor es el cantor para mí que marca el principio

Voz 0327 19:38 bueno como símbolo

Voz 1280 19:40 cuanto a visualmente los árboles siempre pensamos en el Valle del Jerte buenos cerezos que explotan también no

Voz 0327 19:48 sí porque además eso es un buen símbolo toda la cosa es decir los terrenos explotan es un despertar es un erupción no de pronto un vaya entero se llena de de de flores blancas que parece que ha nevado pero bueno más arriba más arriba Jerte Tornavacas están las Tobias la bosque por ejemplo esto sonidos sí podría ser dentro de ese hace unos días pero podía hacer dentro de unas horas cuando amanezca volando viendo abajo el Bayern ejerce la valla Jerte efectivamente suena suena buena es una buena referencia del de la primavera no es la única que otras muchas pero estas buenas también concentradas es Tobía todavía es es es la onomatopeya es un hombre aquí suena quiso con la un insecto clara Si de usted actos les encantan los micrófonos todo lo que sobresale es una maldición para nosotros y todo lo que sobresale el les atrae mucho entonces un micrófono es una cosa que sobresale siempre estamos fallando moscas y prosiguen las

Voz 1280 20:50 para terminar carros Dita cuál es el mejor lugar donde te has despertado

Voz 0327 20:54 a mí me gustan mucho los hayedos y los bosques de montaña entonces un buen sitio para despertar no es el mejor pero desde luego un buen sitio para despertar es un hayedo en la Cordillera Cantábrica estos en Riaño León sí aquí el que te despierta es el tamborilero de

Voz 2 21:11 el pica maderos negro

Voz 0327 21:16 es una vez que toma el bosque como instrumento de percusión

Voz 2 21:26 es como como el como Tristan las golondrinas pero a tope siempre pero esto no es que el tronco

Voz 0327 21:35 su tambor

Voz 2 21:39 aquí

Voz 0327 21:40 pues depende de la especie el picadero es que el más grande creo que unos veintiuno mentido golpes por segundo los picos menores que como mejor treintas es un resorte el cuello de pájaros un resorte que tamborilero cuanto más grande pues mira si quieres lo cuento cuando llegan estudio lo miro yo creo que unos veinti pocos XXI mentiras y ahí está sonando el bosque entero

Voz 3 22:11 con este sonido del despertar

Voz 1280 22:13 de la primavera nos vamos a despedir Petit de Hita muchas gracias como siempre porvenir Alfaro en directo para acompañarnos por traernos sonidos que tienen que ver con el tema que abordemos cada madrugada y hasta la próxima

Voz 11 22:39 qué hubo

Voz 1882 23:23 despierto cuando termino de Berlín esto que puede parecer una perogrullada o una o piedad seguramente sólo lo entiendo a la gente que es como yo un acaba el sueño Isabel el ojo osea abre el ojo hice acaba el sueño no sé muy bien cómo funciona en mi caso es como si tuviesen botón de on o le da Nalón me despierto temprano activo contento no necesito las larvas Yllera suelo despertarme como cinco diez minutos antes de que suene sí lo soy como esas personas que se ponen miles de alarmas así da más en sitios distintos para poder acceder y aún así se quedan dormidas dormido si llegan tarde sólo decir que es algo de portal antes de que el sol salga del cielo porque me gusta ver también cómo despierta la ciudad me gusta ese olor a primer café me gusta ver cómo de forma sucesiva según encendiendo en ciertas ventanas las luces de la habitación del baño de la cocina que son perfectamente identificables iba siendo las rutinas si tiene suerte incluso puedes escuchar los sonidos del sexo mañanero que es el mejor sexo que hay IVE gusta cuando de repente todas las luces de la Farola hacen Love se apagan y la ciudad va despertando poco a poco iban mezclándose de un microondas con los sonidos de los pájaros que también están despertando y cuando te das cuenta tienes la carretera por la que pasa alguien lo de coches la acera en la que estás lleno de padres y madres que van llevando sus hijos e hijas al colegio tienes los autobuses tire los semáforos y la ciudad

Voz 2 24:51 el hierve

Voz 1882 24:52 y entonces yo habiendo me he despertado si habiendo visto cómo despierta la ciudad soy feliz la ciudad

Voz 0327 24:59 al otro

Voz 13 25:16 hola mi nombre es el Guerrero del antifrancés hay varios tipos de despertar es el que te lleva ilusionado a cumplir lo que ha soñado el que te libra de una pesadilla el que te enfrenta la realidad el que te interrumpe el descanso tal vez de eso dependa el estado de ánimo del resto del día yo por ejemplo siempre me despierto y me levanto a las tres

Voz 2 25:41 a las dos y a las tres muy buenas noches

Voz 14 25:55 David tiene un botón de on el guerrero

Voz 1280 25:58 el Un dos tres y antes de llegar a las noticias querríamos que escucharéis el fragmento de una película que seguro que todos habéis visto que tiene un buenos días muy muy emocionante es un fragmento de La vida es bella aquella película de Roberto Benigni del año noventa y siete escena en la que estarán en el campo de concentración que ya sabéis que están separados los hombres y las mujeres entonces el protagonista y el niño se cuelan en la sala de megafonía

Voz 20 26:26 para dar los buenos días a dura la mujer las pues aquí está en el campo de concentración en la parte de las mujeres es tan emocionante que no nos resistimos a escucharlo antes de llegar a las dos de la mañana

Voz 2 26:45 buenos días

Voz 21 26:54 no hombre mira formas descartar

Voz 22 27:23 cada uno lo hace a su manera como su imaginación Le permite o como pueden así Agus a las dos de la mañana noticias volvemos

Voz 13 27:39 así que el faro en

Voz 1280 27:44 arriba Farusa

Voz 23 27:45 sí

Voz 24 27:49 en la Cadena SER presenta el placer de escuchar en en el mejor de los tiempos que era el peor de los no

Voz 0327 28:00 de la sabiduría

Voz 24 28:01 dicho ambiente nada

Voz 2 28:04 la época de las creencias y ante la incredulidad de los la prima de la esperanza

Voz 4 28:16 todo lo poseía

Voz 24 28:18 sí pero no teníamos nada que camina al cielo dos extraer el camino puesto tengo una palabra en aquella época era parecida a la actual que nuestras más notable está autoridades insiste que que tanto en lo que se refiere al bien como al mal sólo es aceptable la comparación en grado superlativo

Voz 25 28:43 Historia de dos ciudades Charles Dickens mil ochocientos cincuenta y nueve

Voz 2 28:49 yo sé que él escucha información formación periodismo por periodismo rigurosidad Rey horas era muy buenos días hoy es el día hoy la actualidad al cuadrado con Pepa Bueno no hito mira Rino síguenos también en Cadena Ser punto com Cinco nuestra

Voz 3 29:18 Iñaki Gabilondo un minuto de silencio

Voz 2 29:20 por qué habla Pepa abrupto final en la sección de las voces de la patria todas las firmas y editoriales de la toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 7 29:39 no

Voz 17 30:00 son las dos de la mañana la una en las Islas Canarias

Voz 0273 30:06 ahí daba buenas noches buenas noches el Parlamento británico llega a un nuevo callejón sin salida a la Cámara de los Comunes ha rechazado las ocho iniciativas al actual acuerdo del Brexit que se debatían este miércoles después de que Theresa May haya ofrecido su dimisión a cambio de que salga adelante su acuerdo corresponsal en Londres Begoña Theresa May ofreció ayer a los diputados conservadores su renuncia a cambio de que apoyen el acuerdo para el Brexit no sería por tanto ella la que dirigiría la nueva fase de las negociaciones con la Unión Europea XXV euroescéptico radicales incluido Boris Johnson que habían renegado del pacto de May han decidido ahora apoyarlo pero la líder del partido lista democrático Arlene Foster reaccionó inmediatamente dejó claro que lamentando mucho ellos no apoyarán el plan de May con lo que no podemos estar de acuerdo es con algo que amenaza a la Unión que es un peligro estratégico para la Unión porque para nosotros en el Partido Unionista Democrático la Unión siempre es lo primero por otra parte ninguna de las ocho alternativas para el Brexit votadas noche alcanzó la mayoría en la Cámara de los Comunes

Voz 17 31:11 las que más se aproximaron fue la que pedía que el Reino Unido permanezca en la Unión Aduanera hila que desea que cualquier decisión que tome el Parlamento sobre el Brexit sea sometida a referéndum de vuelta en España Ciudadanos y Partido Popular se enzarzan en un diálogo como mínimo inesperado después de que Albert Rivera pidió a los populares formar gobierno juntos en caso de que les den los votos después del veintiocho A para evitar que Pedro Sánchez volviese a la Moncloa bueno pues la respuesta de Pablo Casado al ofrecimiento de Rivera no ha sido precisamente la previsible Andrea Villoria buenas noches buenas noches antes de tener resultados la derecha ya se ha visto

Voz 0809 31:43 en una minicrisis de Gobierno Casado acepta la alianza conciudadano

Voz 17 31:46 Nos e incluso reparte ministerios Rivera cedido uno

Voz 24 31:49 excelente ministro de Exteriores a los de Rivera

Voz 20 31:51 no les ha hecho gracia la propuesta así se expresaba Inés Arrimadas la cosa es muy seria para las excusas chulería del Partido Popular en el señor Pablo Casado

Voz 17 32:00 con mejor humor se lo ha tomado el líder de Ciudadanos que

Voz 0809 32:02 le ha dado Casado de su propia medicina

Voz 0470 32:05 no vale puedes recibió el Ministerio universidades no me Pablo Casado

Voz 2 32:07 no

Voz 17 32:10 en Antena tres la ofrecido esta noche el el Ministerio de universidad

Voz 0809 32:14 es por las dudas sobre el caso Máster que Casado realizó en la Rey Juan Carlos

Voz 17 32:17 gracias Andrea hay precisamente sobre Ciudadanos a las diez de la mañana en sólo unas horas Francisco Igea el candidato del partido naranja la Junta de Castilla y León después de ese supuesto pucherazo que se produjo en las primarias con ochenta y dos votos falsos va a declarar ante el juez y de que de las que había salido candidata Silvia Clemente la Fiscalía de Valladolid tiene seis meses para investigar lo ocurrido y como decimos hoy tomará declaración a Francisco Igea de momento es todo más información

Voz 2 32:39 en una hora y en Cadena Ser punto com Cadena SER

Voz 10 32:43 servicios informativos

Voz 2 32:50 qué bonito sería la más hermosa en Casablanca te día uno Melania que hay que rescatar donde hay que unir más a vivir que son dos días sábados y domingos de ocho a doce de la mañana con Javier del Pino

Voz 27 33:45 el Faro

Voz 14 33:47 Mara

Voz 27 33:58 eh tú

Voz 1280 34:07 eh sí

Voz 4 34:09 eh eh

Voz 27 34:17 eh

Voz 14 34:38 dos y cuatro minutos de la madrugada una y cuatro minutos en Canarias dos horas por delante dedicadas al verbo despertar esta canción de Red Berta Rebeca Jiménez que se titula despertarme contigo

Voz 28 35:57 muy buenas tardes Suárez los equipos toreras pero voy a despertar despertar significa tiene muchos significados despertar de unas fiestas despertar de un mal sueño o de unos malos momentos en los cuales no pues no podemos salir en lo encontramos en la salida el despertar o encontrarlas la luz es una cosa que que significan mucho Samer despertar

Voz 29 36:32 es un

Voz 28 36:33 da con verbo muy muy amplio ya que que podemos utilizar para cualquier momento de nuestra vida simplemente el despertar es vida la vida es algo que vale

Voz 30 36:58 la Mara por las FARC Eros o la equipo de Mara despertar un día me desperté sin darme cuenta que María dormido al despertar no reconocer de un estaba hoy una voz que me pregunto sabes su nombre sabe dónde está al mirar al otro lado de ese extraño de bata blanca vi a un gran amigo él sonreía habían interrumpido lo que hubiera sido mi sueño no desde ese día cada vez que me despierto sea en un velero oyendo las prisas golpear el mástil o en tierras oyendo los ronquidos de mi perro cada día despertar se ha convertido

Voz 31 37:46 en una celebración de vida

Voz 4 37:50 ahora a metido

Voz 26 38:07 respetados suena la alarde de Marta sábado como mínimo dormimos trae la cama me compañero la perra ello ABC también la Gata Rita ella en la que se apresura esté donde esté a mirar encima de la mesita el móvil hasta que sacó una mano y apagó la alarma si seguimos como si nada ella no huele sigilosa comprobando si la respiración de dormido no nos da con la pata intenta quitar no he debido aquí levantarse si yo si mi compañero Se levanta primero ella lo sigue lo espera la puerta del baño va con salud a veces hasta tiene que cogerla en brazos mientras pone la cafetera sí tostada entonces la perra sale pitando a la cocina solo café sigue pegada a mí hasta que digo Macy vamos a levantarnos Mafalda mendiga hacía de lo que sea Rita solo si encima del pan de pavo o la tostada de mantequilla con sal para la rescatado de un basurero Colón cerrado es muy delicada la data ya esas son nuestra mañana las de descanso son otros

Voz 14 39:09 pero siempre acompañado buenas noches

Voz 4 39:21 lo que es momento de despertarme si no me suele costar demasiado de hecho soy bueno madrugador ahí cuando suena el despertador me levanto aunque había dormido poco o mucho y lo peor vino después tardó como una hora o una hora y media en empezar a ser persona no hubo un rato escuchando la radio he leído me he duchado me tomaba un café o dos es tostadas toda una serie de rutinas que sin no las he puesto en marcha no pueda afrontar el y de hecho la gente que convive y que ha convivido conmigo sabe que no me puede dirigir la palabra en esa hora y media y mucho menos trazar hacerme reír o mantener una conversación me levanto con bastante nada dice así

Voz 20 40:17 a Roberto decía despertar a la vida eso es abrir los ojos por la mañana que hablaba de esa situación que vivió decía un amigo combata blanco médico interrumpió lo que habría sido Mi sueño eterno y ahora cada vez que me despierto doy gracias por estar vivo es muy bonito también lo que ha contado esta oyente que tiene una perra que se llama Mafalda sobre todo porque si detalle que añadía la perra escucha nuestra respiración sabe si es respiración de dormido o respiración de despierto después Irene que no se la puede dirigiera la palabra cuando se levanta durante una hora y media la gente que vive con ella lo tiene que saber bueno todas esas forma

Voz 1280 41:07 has despertarse Se admiten en este programa hasta las cuatro de la madrugada

Voz 20 41:11 tenemos un suena la vida porque ayer Concha

Voz 1280 41:14 averiguó el que yo grabado en verano que a mí me parecía imposible se averiguó en menos de cuarenta y ocho horas que era el sonido de una gruta en concreto de la Gruta de las Maravillas en Aracena Huelva y hoy tenemos uno nuevo que no sea enviado Cristina así que atentos como diría el guerrero

Voz 14 41:35 uno dos tres

Voz 1280 42:09 novecientos cien ochocientos

Voz 27 42:24 acaba de entrar

Voz 1280 42:32 qué tal buenas noches bienvenida a este faro que seudónimo vas a creer que utilizamos contiguo esta madrugada

Voz 20 42:39 en un bello espera vamos a usar qué relación tiene con el mar

Voz 17 42:49 pues el mar para mí yo creo que es un lugar al que necesito ir varias veces al año para conectar mi con conmigo y con lo que creo que es el cuando más conectada estoy más tranquila más en paz y más luego como respirar sabes cuándo

Voz 20 43:09 existe el mar por primera vez te acuerdas si eran verano en vacaciones siete llevó a alguien si tenéis una casa

Voz 17 43:15 sí pues mi familia materna es de la zona de La Línea de la Concepción San Roque tira y yo creo que lo primero que vería probablemente sería muy muy pequeña ir allí a ver a la familia sí recuerdo ver el pene al yo creo que la primera imagen es ver el mar y el pequeño no justo a la derecha justo enfrente de casa emitía

Voz 20 43:40 cómo era tu casa de la infancia Casa de Badajoz

Voz 17 43:46 pues será un segundo piso en que estaba quedaba justo una plaza ir a una casa grande porque bueno eramos dos es muy bueno grande era un piso normal con dos habitaciones pero yo recuerdo mi mi mi mi cuarto que era el el el cuarto que estaba al final de la casa que tenía una camita chica que a la derecha hay un armario empotrado La Ventana daba la placita si es es una casa aquella ya mi Familia no vive en esa casa e os ha vivimos en en casas separadas es una casa a mí dio muchísima pasa cuando me dijeron que nos íbamos de esa casa fue como pues un lugar en el que has construido tan has estado tan en familia dan hogar de repente marcharse ahí fue un trauma

Voz 20 44:33 fue un trama grande porque Carolina Yuste se ha puesto ve Yutera de seudónimo

Voz 17 44:42 que a la a la gente de Badajoz y Oteros los cacereños a lo ocurrido y nosotros Bello Otero si yo me siento yo amo mucho en mi tierra y a la gente allí y me siento muy con Osado dio mucho tiempo fuera pero me siento muy conectada todo el rato con

Voz 20 45:00 con la raíz saber Carolina yo estoy cuando ganó el Goya a la actriz revelación se lo agradeció a muchas personas pero destacó a a mi padre por haberme enseñado a amar el cine a mi madre por haberme enseñado a amar

Voz 17 45:19 por qué dices que tu padre te enseñó a amar el cine mi bueno mi padre dije define pero podría decir en realidad cualquier arte porque desde que yo soy muy pequeña recuerdo que nos llevaba a museos a conciertos de la Orquesta Sinfónica a ver películas que probablemente no serían aptas para nuestra edad pero como él él las veía ante sí creía que era lo las podíamos ver Osama está me leía El sueño de una noche grande cuando yo era pequeña o me leía también fragmentos del Quijote como que él ha estado conectado con el arte desde de hecho ya a punto de jubilarse se sacó la carrera de Historia del Arte por la UNED por puro placer osea que yo creo que en parte termine dedicándome a lo que me dedico por estas pequeñas cosas que él iba haciendo que yo cuando era pequeña decía va a la Orquesta Sinfónica escuchar dos horas de música clásica con seis años había momentos en los que decía no por favor no puedo más pero ahora lo lo miro y digo me enseñó tanto esos momentos sabes esos momentos de estar ahí apreciando porque tu padre en que trabajaba mi padre trabajaba en en una caja de ahorros

Voz 20 46:25 en cambio tenía un una inquietud un interés por transmitirlos la cultura por meter la cultura en casa si desde

Voz 17 46:32 siempre de hecho mi hermana la mayor canta Mi hermano David que es el mediano tocar el piano y la pequeña que Sara escribe o sea que al final sabes en una familia en el que profesionalmente ninguno se dedicaban a a tareas artísticas todos estamos vinculado sabes tu madre que

Voz 20 46:53 qué dijiste eso tan bonito me enseñó a amar

Voz 17 46:57 es que fui yo yo mi madre ha tenido un viaje vital hermoso y me ha enseñado yo creo que amar las las cosas realmente importantes de la vida lo vínculos el poder estar en paz en en el campo el poder no sé en las pequeñas cositas de la vida constantemente sabes sin que sean grandes historias el lo pequeñito ha estado siempre como con una siempre con amor osea no recuerdo a mi madre a gritar me nunca todo ha sido con un amor extremo entonces yo he aprendido muchísimo de sí de todas las co de todo de todo lo las pequeñas mira diitas no

Voz 32 47:42 que qué ha puesto ella todo muchísimas gracias a todas las personas de la Academia gracias a uno gracias a todo mis para guiris que son esa gente que que me han servido de referente que que me han enseñado que me han ayudado gracias gracias a mi padre por enseñarme amar el cine gracias bueno gracias mamá con enseñarme a más

Voz 20 48:06 cuando ganaste el Goya donde estaban ellos te acompaño tu madre no como fue ese ese momento primera película un Goya de bueno pues me he esperado absolutamente fue absolutamente inesperado yo no me esperaba la nominación mucho menos ya por la película Carmen Misilo la Armengol hay alguno

Voz 17 48:26 de que que a mí me hace muy feliz yo lo he dicho que poder que reconozcan tu trabajo por una película que confías tanto es hermoso lo que pasa que es verdad que luego elegir quién es mejor o peor actor es muy difícil llegas a un momento en el que las cuatro actrices que estábamos allí me parece ellas habían hecho trabajo increíble y si me acompañó mi mami me hubiera encantado que hubiera podido venir toda la familia yo encantada de la vida pero al final no se pudo y mi padre mi padre me envió una foto de esta ellos vestidos de traje con un cuadro de Goya detrás me encara en la televisión detrás también aleta si con mi hermana pequeña qué bonita qué has hecho con el cabezón donde está pues pues mi compañera de piso Enrique que es amigo mío de toda la vida es como mi hermano de aquí de Madrid lo lo ha puesto en la estantería de las pelis la estantería que tenemos de las películas dice tú que sabes ves venir y ahí la tienen que colocan Carolina cuando empiezas actuar yo quería ser bailarina pero en un momento dado y descubría gente encima de un escenario que aparte de bailar también hacían una especie de de teatro gestual danza contemporánea pero contexto y me me encantó dije yo quiero probar a aprender cómo se hace esto ni siquiera sabía si yo quería ser actriz sabes tenía más que ver con entonces conoció un profesor mío de interpretación que se llama Carlos Silveira que también es extremeño pero ya lo conocía aquí en Madrid empecé a dar clases de interpretación con él luego entre la Resa Idescat y luego empecé a trabajar también con la sensación de bueno voy a empezar a trabajar a subirme encima de un escenario a ver qué pasa porque ahora me tengo formación ha estado cuatro años compartiendo dos escuelas y ahora me voy a subir a un escenario a lo mejor me horroriza me encantó esa bien has citado

Voz 20 50:21 la carro Silveira el escribió algo muy bonito de mi hija traído un fragmento que lo vamos a leer el dijo le enseña a hacer improvisaciones a conectar consigo misma para prestarse a esos personajes con honestidad pasamos por lágrimas risas a veces se enfadó conmigo aunque lo niegue a veces pienso que no valía aunque no lo niegue a veces ganó y otras muchas perdió pero con toda esa cantidad de recuerdos ahora que me siento a escribir sobre ella me viene esa imagen del primer día en que la di con la coleta alta el cuaderno no tiene explicación que me vengas e imagen creo que la recuerdo con la coleta alta y el cuaderno porque reconozco a Carol en la capacidad de aprendizaje sin descanso que puedo llorar muchísimo puedo llorar va es que aparte Carlos

Voz 17 51:15 a un gran gran amigo mio yo no le veo porque decir que debes algo alguien no pero he aprendido tanto de de de mí no de de los lugares que el lo que yo me puede encontrarlo lugares que yo puedo sí agarrar para para meterme dentro de esta profesión pero sobretodo de de la FIFA de lo que es generar una familia fuera de la familia que ya te viene dada no y no sólo Carlos sino la escuela en la que yo me formé min mucho así mucho de mis mejores amigos allá de hoy son gente esa escuela hay porque fue el lugar en el que conocimos las luces y las sombras de cada uno y las amamos y eso genera generaron pues llorar mucho entonces me controlo sabe porque digo que va y eso ha hecho que hayamos generado unos vínculos muy hermoso que me a mí a día de hoy para mí lo más importante que yo tengo este programa

Voz 20 52:20 a esta noche Carolina gira sobre el verbo despertar Si yo te digo esta palabra despertar a ti que te viene a la cabeza

Voz 17 52:30 mira uniendo lo con con la primera pregunta que me has hecho me viene un un amanecer en el cerca del

Voz 20 52:39 Mar despertar en una casa que esté saliendo el sol que no couché nada que tenga que ver con la ciudad y mirar el mar

Voz 17 52:52 sí es lo primero que me

Voz 20 52:55 tú crees que con la pelicula con tu papel de en Carmen y Lola de Paqui han despertado el cine

Voz 2 53:27 tú crees que muchas

Voz 20 53:28 mujeres que han despertado muchas mujeres gitanas lesbianas que han despertado también a partir de la película de Arantxa

Voz 17 53:36 sí sí de hecho nos han llegado muchísimos mensajes de de chicas gitanas Pallàs lesbianas muchas historias diferentes de que gracias a la película o bien sea ascendido muy identificada porque han tenido historias parecidas Oviedo les da un impulso para movilizar ciertas cosas de su vida yo creo que al final una película que habla del empoderamiento el de el ser quiero una es aceptarlo liberarse y seguir hacia adelante cualquier mujer bueno sí que lo ve hay que ese Sinde identificar y que le toque yo creo que de que la de espía

Voz 20 54:12 está a hacer su vida en el teatro te hemos visto Laura Hablar por hablar muy importante para esta cadena muy importante para mí para

Voz 17 54:25 este programa el faro que va detrás de veinticinco o veintisiete años de Hablar por hablar también pero

Voz 20 54:30 que ha sido para ti por ejemplo poner esa obra sobre el escenario

Voz 17 54:36 yo creo que hablar por hablar fue yo creo casi una de las mejores experiencias de mi vida a nivel profesional por supuesto creo que las historias que contamos no quedan historias reales que todavía se bueno con el equipo que formábamos si como se nos abrieron las puertas esta casa no Avvenire a ver cómo era el programa o leyendo tu libro y como veíamos que el público reaccionaba como conectaban porque son historias que no representan constante

Voz 20 55:06 es muy importante para vosotros como actores

Voz 1280 55:09 que dais vida a varios personajes

Voz 17 55:12 sí en en hora y media

Voz 1280 55:15 sí la verdad que la transformaciones sorprendentes para el espectador somos cinco somos para darnos la enhorabuena gracias Chema cinco

Voz 17 55:23 somos bueno son somos tres actrices y los actores que sí creo que hacemos veintiséis veintisiete personajes diferentes hacemos de locutora y luego muchos oyentes que que no

Voz 20 55:34 solos en lo bueno que allí se les pone

Voz 17 55:37 cuerpo a esas voces que hemos escuchado tantas tantas noches en la radio no vamos a terminar ya pero quería hacerte

Voz 1280 55:45 otra pregunta tú tienes miedo

Voz 20 55:48 sí

Voz 1280 55:49 de que después de haber ganado lo hoy ya hay de todo el ruido media

Voz 20 55:52 ático de todo es impulso de pronto alguien tarden llamarte sí pero yo creo bueno esta profesión es

Voz 17 56:05 es muy insegura entonces son muchos años los que yo quise dedicarme a esto es un miedo yo creo que con el que vivimos constantemente que de pronto puedes estar trabajando un año y luego estar otros tres pero bueno ahí estamos al pie del cañón y si no pues intentaremos generar proyecto pro

Voz 1280 56:24 yo para para en K

Voz 20 56:27 esa quiénes lo ha sido el favor de tu vida si es que no podía elegir a una persona

Voz 17 56:37 mi padre mi madre evidentemente sin duda vamos en cosas diferentes pero a la vez iguales eh

Voz 14 56:43 Carolina y usted muchas gracias por arte acercaba este faro buenas noches

Voz 33 56:53 sí

Voz 2 56:55 a los trances

Voz 4 57:22 bueno seguir tiraba quería Pedro calle tú con Juan tocayo ahora no sé qué cosa más bonita cuando la luz

Voz 35 58:34 yo un

Voz 4 58:39 qué quería decir

Voz 36 59:15 ah no

Voz 12 59:20 buenas noches Mara hay equipo buenas noches falleras y falleros hoy Kaiku despertar es un tema interesante para alguien como yo que ponen su madrugador compulsivo pues como dice S ese es el nombre la verdad es que me lo puse porque me encanta me encanta despertarme y salir como un resorte de la gama no me suele costar mucho a veces tengo mis días malos pero generalmente es escuchar el despertador cuando suena a mí me pie vestirme y salir a a correr a esquiar a andar a sacar al perro lo que lo que toque pero como me preocupa buscar esa luz del amanecer esa luz en las cumbres ese momento tan tan corto y tan bonito pues no me cuesta despertarme es un momento muy peculiar en mi vida que me han pasado muchas veces que dar a alguien o y sólo ahora ya mostraron Amanecer Hay darme cuenta de que llevo toda la noche pendiente de las cuatro y media levantarme para ir a buscar el amanecer

Voz 0327 1:00:36 Justo antes de que suene abrir los ojos

Voz 12 1:00:39 ya pagarlo así que nada sea algún día queréis disfrutar de un amanecer ya sabéis donde estamos en la sierra de Alhama

Voz 14 1:00:49 soy un abrazo y buenas noches gracias

Voz 37 1:00:58 en la A

Voz 4 1:01:06 Mazen espectáculos ahí avistar

Voz 3 1:01:12 el pecado que yo me confesaba de niña era la pereza la pereza que me costaba levantarme Mi madre para ir al cole va a la cama me cogían pie corneado calcetín luego el zapato saca el otro pie el al CETI y así hasta que me terminaba de vestir en vacaciones subía con toda energía la persiana decía que han pasado las burlas de leche a mí que me importan las buzos de leche la contestamos cuando empecé a trabajar duro mio con un despertador de solicitantes de campana debajo de la almohada de una radio automática hizo nada no la ve que despertar es lo que mio ha costado siempre así he pasado los tres tardes en Mi vida mal muchas buenas noches Panero Suiza de Heras y amar

Voz 4 1:02:26 y a todo su equipo blanca

Voz 7 1:02:33 es que

Voz 28 1:02:39 buenas noches Parera mar hay equipo

Voz 30 1:02:43 yo quería contaros que sí tengan despertar fatal por lo menos hasta que me tomo el café no quiero que nadie me habla y me diga nada si tengo que madrugar cinco seis alarma

Voz 1280 1:02:56 yo fatal

Voz 26 1:02:59 un beso

Voz 28 1:03:02 Rafa la de la noche

Voz 12 1:03:12 bueno es mejor despertar es cuando por placer pongo el despertador dos horas antes de tener que levantar lo apago continuo dormido hay pocas personas que compartan este extraño hábito pero precisamente eso

Voz 1280 1:03:25 lo convierte en un auténtico conocer pero qué os parece esta estrategia de este oyente que no ha dejado su nombre que me parece que es la primera vez que lo oímos en el faro y que dice que pone el despertador dos horas antes por el placer de tener aún dos horas por delante para dormir Eva se pone cinco o seis alarmas Kaiku se despierta para ir a verlos amaneceres de la Sierra de Guadarrama ir blanca ha descrito con todo detalle cómo su madre le iba poniendo el uniforme en medio dormida datos de tienes el uniforme la camisa hay hay encima de la cama pues eso hay mil maneras de despertarse el despertador

Voz 20 1:04:37 es así que lo hemos pedido a Elena Sánchez

Voz 1280 1:04:39 que nos diga cuántos senos ocurren

Voz 23 1:04:45 la Historia del despertador se remonta a mil setecientos ochenta y siete en EEUU mientras todo el mundo confiaba en la luz solar para despertarse un madrugador relojero llamado Levy Kaczynski decidió poner una palanca en el número cuatro de su reloj que hiciese sonar una campana cuando en la manecillas llegaba a su era así progresivamente dejamos de guiarnos por los rayos del sol que entraban por la ventana por las campanas de la iglesia o por el gallo madrugador para despertar nos cada mañana desde entonces si como en todos los campos que engloban la tecnología hemos avanzado tanto que actualmente aunque para nadie sea plato de buen gusto salir de la cama cada uno puede despertarse como más la Pete

Voz 38 1:05:27 Camps

Voz 23 1:05:29 es más románticos seguirán con los tradicionales digital la campanilla

Voz 17 1:05:33 de Mittal El Cuco o la radio son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 23 1:05:40 es más innovadores un dispositivo que imita la luz del amanecer con sonidos de la naturaleza pájaros lluvia o las del mar un pequeño robot con ruedas que pasea por la casa hasta que consigues alcanzarlo y apagarlo sólo apto eso sí para deportistas de élite o personas con grandes dosis de paciencia

Voz 39 1:06:01 lo cual

Voz 23 1:06:06 o como la imaginación no tiene límites un británico llamado Jos Renault ha diseñado un despertador que programas para despertar con un café recién hecho en la mesilla podríamos hacer una lista interminable pero necesitamos unos segundos para hacer mención a aquellas personas que milagrosamente se despiertan de forma natural así sin despertador totalmente admirable

Voz 17 1:06:30 es

Voz 14 1:06:33 también a los que maldice en las obras que tienen en casa todos los años cuando llega el buen tiempo dormimos con las ventanas abiertas

Voz 23 1:06:40 a los que tienen compañeros de cama que con gran empatía ponen una alarma cada cinco minutos durante media hora por supuesto Un salud

Voz 14 1:06:47 los vecinos madrugadores que pasan la aspiradora y mantienen intensas conversaciones por el patio interior

Voz 40 1:06:53 Sánchez o sea hablan de RAC uno

Voz 1280 1:07:41 las obras lo de la expirado por lo del patio de vecinos todo eso pase lo de la pareja con el móvil sonando en cada dos por tres paso pero este robot que va por toda la casa para que le persiga

Voz 10 1:08:01 bueno

Voz 1280 1:08:07 brillante cabeza ha tenido esta idea tenemos algunos oyentes que están llamando para suena la vida vamos a dar paso a nuestra primera atrevida de la noche que es Mingus Rina

Voz 42 1:08:32 ningún Rina qué tal buenas noches

Voz 43 1:08:34 buenas noches por lo menos de cánceres serán

Voz 42 1:08:36 no

Voz 43 1:08:38 sí claro porque como al llama horteras yo pues mira voy a llamar yo que soy muy aburrido

Voz 42 1:08:44 te Yutera es Carolina Yuste que ha puesto este este pseudónimo porque es de Badajoz yo soy de casetes tu de Cáceres

Voz 43 1:08:52 entonces yo soy ningún Rina o Altamira Ana porque las sí porque la Sierra de Altamira

Voz 20 1:09:01 qué tal te despiertas tú

Voz 43 1:09:04 bueno a saber depende porque eso tiene muchísimo en sesiones un sitio uno duerme por la noche cuando mañana esas detecta tiro necesita un despertador

Voz 42 1:09:19 pero algo dormir

Voz 43 1:09:23 sí que te quiero decir que hay veces que tú tienes algo que te incita Toxo Ponte que tú lo sabes muy bien dice que nunca tembló dice que no nos examinó que es un examen mañana como que van a permito esté en noche vieja

Voz 42 1:09:40 o huelo a primera hora o algo muy excitante o una quitas

Voz 43 1:09:45 a una cita con llamadas del novio el novio vuelos depende de la edad porque tiene diecisiete dieciocho y todas esas cosas yo ahora mismo no en la actualidad dicen hoy y tú es que está enamorada porque cuando yo sí voy cena Monegal de la luna ligó de soul lo que sea bueno al despertar pues al despertar cuando uno es joven también me ha costado trabajo más que despertar me soy perezosa

Voz 42 1:10:19 ya