qué tal buenas noches es la una y media a las doce

Voz 1280 01:59 media en las Islas Canarias bienvenidos a este faro dominguero en el que vamos a repasar los temas que hemos tenido durante la última semana del mes de marzo ya sabéis que el caros un programa que elige un tema nuevo cada día al que intentamos aportar luz desde la experiencia profesional irá experiencia cotidiana normalmente elegimos cuatro temas que no tienen nada que ver los unos con los otros

Voz 5 02:22 un verbo un objeto lugar

Voz 1280 02:24 sentimiento o un concepto ya a partir de ahí

Voz 5 02:27 construimos un pequeño universo cada Madrugá

Voz 7 02:32 los esta semana vencimos juntos el Camino de Santiago y el programa se llenó de voces nuevas

Voz 1280 02:39 estaban el programa habitualmente pero que nunca habían participado y quisieron aportar aquí su nota de audio sobre el camino tanto fue así que hubo oyentes que dijeron he tenido que parar el coche para poder participar esta noche en Alfaro

Voz 1 02:53 la noche Mara buenas noches equipo de del faro

Voz 1123 02:56 bueno habéis conseguido algo que creo que sólo vosotros podéis hacer y es que a mitad de viaje estaba una vía de servicio para para enviar el mensaje mi experiencia con

Voz 8 03:08 luego escucharemos lo que nos dejaron los siguientes en cuanto al Camino de Santiago el martes por ejemplo hablamos del escenario porque quisimos inaugurará así el día del teatro que se celebró este veintisiete de marzo en este programa descubrimos la vinculación no menor que tienen muchos paseantes con las artes escénicas el miércoles desarrollamos un verbo el verbo despertar el jueves decidimos hacer el programa desde el salón Nos gato pardos que nos han acompañado han sido el músico gallegos

Voz 1280 03:39 López

Voz 8 03:39 celebramos el Día del teatro con un grande de la interpretación Ramón Barea conversamos con la actriz Carolina Yuste el miércoles que este año ha ganado el Goya a la mejor actriz de reparto cerramos el jueves invitando a este faro al actor y guionista Agustín Jiménez enseguida repasan los todo lo que nos ha dejado el faro esta semana pero vamos a vivir con una canción que ha elegido también un oyente es Jeb lo conocéis porque muchas veces no sugiere una canción en función al tema que tocamos en El Faro y esta semana

Voz 1280 04:11 Nos la dejó la noche del miedo

Voz 8 04:13 les dedicada a despertar nos dejó este buen mía Víctor Hugo de Hwang

Voz 4 06:53 bueno

Voz 1280 07:28 fuera de esa primera hora rescatamos a algunas cosas que ocurrieron durante la semana que nos llamaron poderosamente la atención por su originalidad porque los hicieron mucha gracia porque nos emocionaron y queremos volver a traer aquí lo que hace nuestro

Voz 8 07:43 los compañeros de Larguero cuando saben de qué va el faro esa noche lo hicimos ya hace unas semanas lo volvemos a hacer esta porque han estado sembrados este es el momento en el que ellos se enteran de que va a Alfaro reaccionan así

Voz 9 07:56 en cambio Santiago aquí algunos vosotros los últimos cincuenta kilómetros más meter en un día

Voz 1 08:04 eso por eso al faro de Mara Torres de Elena Sánchez de la de Marina de todo el equipo de Borja que está por ahí podríamos hacer el equipo del Larguero grupo El Camino de Santiago llegamos a tres años te gustaría saber de qué va el faro esta noche por favor a mí es que haya una vida mía antes y una después del Faro y esta noche el faro es es que no los despertar despertar en infinitivo me han existido dar si el despertar del huella han pasado a ella a mí no se contado nunca porque de pronto me despierta a la bestia no eso si te pilla a alguien ahí sí impar no no no tuve desde hace años innovando esa bestia no va a dormir en la vida nada es verdad es verdad porque está siempre estaba buscando objetivos ahí la verdad y si tienes cuidado para que esta vez

Voz 10 08:59 no

Voz 1280 09:02 son unos so la verdad hablando del programa del miércoles que fue el escenario porque el escenario Nos dio para mucho para muchísimo entre otras cosas descubrimos que hay muchos oyentes del faro que son o han sido actores en algún momento de sus vidas

Voz 12 09:26 me presentado en Castilla y como no esté de humor

Voz 13 09:29 tendrá imitaciones tres minutos la llaman por teléfono un día mira con esto tu casa tiene están Yllera para un programa de sucesos que se estaba qué hacían en Canal Nou pues salieron diecisiete capítulos hice de policía de atracado de las así no vamos de todo tipo disfrute bueno hay que disfruta un montón bueno bonita a todos desde Valencia Oramas

Voz 12 09:50 anoche Freire si Fariñas soy Carlos yo os dejo este audio desde Madrid soy actor y para nosotros es algo es algo sagrado ese ese espacio

Voz 5 09:59 durante todo puede ocurrir que compartimos todo absolutamente todo con el público donde compartimos donde compartimos resta nuestras entrañas con ellos para transformar nuestras mentiras en vena

Voz 9 10:10 a eso hay Victor de Valencia el seísmo pues nada yo soy la persona más vergonzosa que poder

Voz 1123 10:16 conocer

Voz 9 10:17 fui con mis hijas saber del grupo o pica-pica que canta para los niños es un estilo Canta Juegos pero para mí personalmente me gusta más nada hicieron el baile del baile de la fruta y me dijeron de subir claro yo a la chiquilla estaba supera emocionada digo pues subiremos nada me vistieron de fruta Hay me pregunto Emi Bombón que es uno de los personajes que si me salía el baile le dije que no me dejó perfecto dice así es mucho más gracioso el escenario es mi meta

Voz 5 10:44 ambiente yo creo que no me equivoco si os digo que me siento invencible cada vez que lo piso este sería el sentimiento que tengo al estar encima de de unas tablas de un escenario creo que puedo con todo creo que lo domina todo y además lo disfruto qué más se puede pedir los últimos escenarios que ha pisado ensayo antes de hallar el domingo tuve funcionan las doce de la mañana a las siete de la tarde estamos de gira con el musical de la bestia yo represento el papel de Gastón pretendientes de Bella

Voz 14 11:24 y es una gozada interpreta a la madrugada en la que

Voz 1280 11:46 qué celebrábamos en el Faro el Día Mundial del Teatro quisimos recordar a algunos Gatopardo que nos han visitado durante la temporada y que nos dejaron una reflexión sobre el oficio del actor en el escenario

Voz 15 12:00 no

Voz 1280 12:04 eh

Voz 16 12:06 la tenía yo creo que los

Voz 7 12:08 mención una naturalmente o deben nacer naturalmente un silencio

Voz 8 12:15 qué tiene que sentir porque un silencio dice lo mismo que unas palabras o tiene que tiene que decir lo mismo silencio no puede ser un silencio porque si un silencio vacío porque eso no significa nada entonces eso tiene que nacer igual que nacen las palabras de donde esta sacando esas palabras nacen los silencios

Voz 15 12:37 un

Voz 5 12:39 Mérida como de ese escenario requisado mucho interpretando a trágicas mujeres muy trágicas muy potentes y muy y es un escenario tan impresionante donde se vive todo donde ella una conexión con el público que va a ese festival de Mérida tan gran

Voz 16 13:07 ahora cita Cody

Voz 17 13:12 al Dita tía lumbre a dos hijos y tumbe niega la luz que las tinieblas te envuelvan para siempre sea el futuro de tus hombres tan sombrío

Voz 4 13:24 cómo es el niño pez

Voz 16 13:53 de hecho

Voz 19 13:55 que expliquen en la La gata sobre el tejado de zinc el momento mi madre murió de cáncer yo me enfrentaba al cáncer ahí en el escenario en hecho una una función sobre discapacidad llamaba Elin en un momento que era muy delicado donde yo empezaba a hablar ya yo ya dejaba estos personajes de la fortaleza ahí de la seguridad asimismo de la mirada arrolladora el hilo fui cambiando por la fragilidad que yo creo que es el gran momento de mi vida cuando decidió hacer eso lo he pagado caro pero sin embargo estoy hay ahora y me gusta porque una vez que te encasillen en el galán fortaleza fuerte

Voz 7 14:37 Mou arrollador macho de los machos cuando

Voz 19 14:43 decides qué quieres dar ese cambio obviamente se confunde sin ninguna duda se confunde con fracaso porque la fragilidad no está todavía bien entendido como tal

Voz 4 14:55 pero la fragilidad es pura fortaleza y resistencia

Voz 15 15:00 no

Voz 16 15:14 eh

Voz 1280 15:26 anoche dedicada al escenario también descubrimos que Andrew nuestro oyente Gibraltar que sabemos que es bombero que fue bombero durante treinta años hasta jubilado bueno pues descubrimos que es también artista

Voz 21 15:39 hola buenas no sé aquí Andreu importa que no está en la semana de febrero Ferrera o mira eh eh escenario aparte de que estado en una pira sitio oí he visto mucho de mi cantante favorito Alejandro Saenz Wembley he visto Queen en fin parados yo aunque sea crear mucho de que mentira aparte de que así bomberos Rita años soy cantante de baladas llevo más de treinta años cantando en en tierras eh en un concurso de Vergès eh en South benéfico fin todas destructor

Voz 1280 16:15 claro y todo esto nos dejó con la miel en los labios porque nos dijo aunque muchos creéis que es mentira yo canto baladas en terrazas Iago sous así que dejamos caer en el programa que quizá Nos apetecía escucharlo que hacía el día siguiente nos dejó esto

Voz 22 16:30 no décadas de mis nada

Voz 21 16:33 está Rafa sólo una completa antes en nada sensual a los algo más registrada hacia Ci como una colada if we Dati que hola qué tal Mara Far Eros para Heras

Voz 1280 16:56 bueno está claro que los siguientes de este programa

Voz 8 16:59 tienen grandes dotes interpretativas porque cantan y y actúan sobre todo tienen mucha guasa atentos a la nota de odio que nos deja Lorenzo la noche que dedicamos al salón en esta bien

Voz 19 17:16 todo se apaga y se enciende todo se enciende y se apaga el amor la amistad el deseo

Voz 13 17:33 insalubre el salón no existía que siempre te la dejase encendida

Voz 1280 17:47 ya estás la sintonía de una de las secciones estrella de este programa el suena la vida El son de la vida el de la vida porque ya tiene un montón de títulos que ponen los siguientes pero bueno la cosa es que esta semana creíamos que lo habíamos puesto muy difícil por un sonido que nosotros creíamos que era indescifrable hasta que llegó Concha paso esto hoy atraído uno que si ya lo adivináis vamos alucina son veintisiete segundos

Voz 8 18:18 de un sonido que es es

Voz 24 18:47 sí estoy yo creo que es cuando años son niños el niño no ponerme yo soy año quedó un grifo abierto hoy como si yo estuviera en el dominio algo sí quedó como goteando no no estoy viendo alude viniendo de gotas de agua son que me dio

Voz 25 19:08 yo diría que como una galería subterránea o una cueva con una gruta donde haya estalactitas y elabora cayendo del techo al suelo al agua o sea y hay una familia que ha ido a visitarla porque se oyen voces lejanas como la cueva

Voz 8 19:27 vamos a escuchar juntas el sonido imaginando qué es esto que has descrito

Voz 4 19:37 andando

Voz 19 19:39 el sitio

Voz 4 19:45 niña

Voz 7 19:51 Concha sabes quién grabó este sonido logra Bello en verano de que de que deja una nota de audio buenas noches el suena la vida

Voz 26 20:05 lo grave este verano el interior

Voz 7 20:08 por de la Cueva de las maravillas de lo que es una sí que cae una estalactitas y a la gente caminando muy despacio y hablando porque

Voz 27 20:22 con una de las cosas más características de las frutas es él sin

Voz 4 20:28 muy bien muy bien

Voz 1280 20:34 no

Voz 23 20:36 no

Voz 1280 20:39 Nos tenéis asombrados eso sí que os tenemos que decir por todo pero desde luego el oído fino fino en este programa ibamos a dos notas de audio que nos llegaron en la noche dedicada al despertar porque Sebastián por un lado la era de la Caleta por otro nos produjeron mucha envidia con sus despertar es

Voz 23 21:08 pese a usted empezará el

Voz 28 21:11 día es con un mensaje grabado por mi madre en mi despertador la noche anterior porque ello tenemos un ritual entre este dormirme mejoró mensaje no pagan la luz inusitado nuestros Troicki secreto da un beso con mucho amor a mí lo despiertan todos los días

Voz 29 21:27 con Un besito un cacelito caliente yo me quedo en la cama escuchando la radio mientras él se ducha cuando sale de la ducha y el cuarto de baño ya está calentito entro yo

Voz 4 21:42 vamos a trabajar

Voz 14 21:58 les da más de sí

Voz 10 22:19 una rosa imagina ir a manos todo qué no importa

Voz 1280 24:07 así con estas pinceladas que nos ha dejado el programa esta semana estas pinceladas oeste yo sueltos que incorporamos en esta primera media hora llegamos a las dos de la madrugada a la una en Canarias quiero anunciaron el programa del lunes antes de que se me pase el lunes vamos a dedicar el faro Mi primer libro porque el martes es el día internacional de la literatura infantil y juvenil así que tal y como hicimos esta semana pasada con el teatro nosotros vamos a inaugurar

Voz 8 24:37 el Día del Libro

Voz 1280 24:39 para niños y jóvenes con un faro dedicado a esto a mi primer libro que igual no es el primer primer libro que algunos de yo sino ese que vosotros consideráis que os abrió al mundo de la lectura vuestros mejores personajes infantiles el libro que habéis leído cuando seis niños y luego Doris adultos la serie que os marcó no se la saga de los cinco de los Holy Esther de Puck Por otra parte Alicia en el país de las maravillas el principito La isla del tesoro los libros que leen ahora los niños un futbolista vimos el Diario de Greg en fin abrimos el Faro a toda la literatura infantil con este título

Voz 8 25:20 mi primer libro así que a partir de ya

Voz 1280 25:22 podéis ir dejando vuestras notas de audio porque me da la sensación de que va a ser un programa de esos que dejan huella el lunes Mi primer libro ahora noticias estamos de vuelta en tres minutos

Voz 14 25:41 sus vendido este les mienta dos copas de vino

Voz 10 26:04 una rosa

Voz 27 27:39 el Faruk a través del whatsapp mandan una nota de seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno cuéntanos lo que quieras

Voz 23 27:54 la Cadena SER presenta el placer de escuchar al cumplir los tres años

Voz 1473 28:01 matiza ya había aprendido a leer sola valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa

Voz 30 28:07 a los cuatro leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros el único libro que había en aquel ilustrado GAL era uno titulado cocina fácil que pertenecía

Voz 31 28:20 una vez que lo hubo leído de cabo a rabo aprendió de memoria todas las recetas

Voz 23 28:25 decidió que quería algo más interesante dijo no poder comprarme algún libro libro preguntó él maldito libro

Voz 31 28:38 n de malo la televisión hemos comprado un precioso televisor de doce pulgadas Ci ahora bien es pidiendo un libro te estás echando a perder oreja la tarde del día en que sus padres se negó a comprarle un rito maquina salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del puerto al llegar se presentó a la bibliotecaria la Señora Phelps le preguntó si podía sentarse un rato y leer hundir la señora Phelps algo sorprendida por la llegada de una línea tan pequeñas en que la acompañara ninguna persona mayor les dio la viene

Voz 5 29:08 dónde están los libros infantiles por favor pregunto Matilda

Voz 31 29:12 esto en la espaldas más bajas dijo la señora Félix quieres que te ayude a buscar uno bonito con muchos dibujos dijo Matilda

Voz 4 29:22 la sala

Voz 27 29:26 Dro Aldana mil novecientos ochenta y otros que reinas en el PP escucha

Voz 19 29:33 cuenta con la saber pase lo que pase

Voz 1280 34:28 pasaban unos minutos de las dos de la madrugada de la una en Canarias a comienzos de los años treinta Federico García Lorca escribió una colección de seis poemas en gallego como homenaje al paisaje a la lengua que a los grandes poetas de Galicia una tierra que amaba y que había visitado en varias ocasiones muchos años después la banda de música tradicional gallega Luar na Lubre tomó sus versos para componer esta canción deliciosa que describe de una forma muy bella ese Santiago lluvioso mágico que encuentran muchos peregrinos al final de su camino por qué el lunes decidimos dedicar el faro entero al Camino de Santiago comenzamos haciendo referencia en la introducción del lunes al poema de Kavafis que tiene unos versos al principio que dicen cuando en prendas tu viaje a Ítaca pide que el camino sea largo lleno de aventuras lleno de experiencias llegamos a la conclusión de que el Camino de Santiago es un ejemplo mundial del sentido de este poema una reflexión que compartieron muchos de los expertos oyentes que nos acompañaron esa madrugada el escritor Suso de Toro autor de flecha amarilla la Federación de Asociaciones del Camino de Santiago o la dueña de uno de los albergues del Camino reposo de anda John que están Ribadesella el gatopardo fue Xoel López músico gallego que nos contó muchas cosas entre otras que el pulpo ha sido su influencia musical

Voz 1986 37:21 me acuerdo además de la gente de los que eran y todo de mi clase que son ellos y que sea no sólo tenía unidad de música tampoco sino que además no tenía ninguna intención de hacer un grupo pues yo me corderos junto a mi casa pusimos actividad cajas de cartón tengo me acuerdo las tapas de las carteras dadas la vuelta yo me estoy imaginando que ahí había un grupo no pero habíamos hemos quedado para ensayar y ahí no pasaba nada porque no sabíamos tocar pero bueno era que la sensación de jugar a tener bueno después vino lo de empezar a tocar un poco la guitarra hay ya ponerme ante el espejo me acuerdo que hacía mucho Puleva con con el disco rojo de los Beatles el doble y bueno después hice yo un día llega a un ginecólogo de A Coruña muy fan de los Beatles y me conocía de verme tocar precisamente era compañero de mi tío médico Federico el que tenía la casa en O Courel y me dijo lo te gustaría hacer todos los estudios un timbre muy parecido al de John Lennon bueno así Gattuso digamos entonces yo no saben qué programa era yo lo dije se venga pues vamos si todo lo que sea cantar con los Beatles pues me parece fatal

Voz 1280 38:26 que era el programa que Bertín Osborne

Voz 1986 38:30 de hecho y me acuerdo perfectamente que se rió de mí de mi acento gallego me hizo era típica que ahora sería muy formalmente muy políticamente incorrecto no pero me hizo típico vacile de bueno pues vale pues eso del eh

Voz 8 38:43 este conocimos cuando formas este Deluxe yo recuerdo que era muy llamativo verte en el escenario porque lo hacías todo eras un hombre orquesta pero no sé dónde tenía esos instrumentos la cosa es que llamabas muchísimo la atención por eso eras único en su especie

Voz 1986 39:00 muchas gracias y eso yo creo que viene de creo que es mi influencia musical es probablemente el pulpo porque tiene muchos no muchas patas muchos de Take y apaña muy bien entonces yo creo que viendo de pequeño al pulpo la roca cazando bueno pues a lo mejor aprendí algo de eso es verdad que como yo me fui muy pronto de mi ciudad no siempre tuve infraestructura o gente para para tocar diríamos ahora

Voz 8 39:29 tener una valenciano eso eso yo creo que eso

Voz 1986 39:31 propició el hecho de que yo pues Meyer resolviese digamos sólo y bueno pues yo creo que de ahí sale a esta cosa del formato sólo con bombo una pandereta en que cada pie varios

Voz 1280 40:10 porque Grecia es acabar con Deluxe cuando te está dando tanto éxito con iba también

Voz 1986 40:16 es es muy difícil responder a la pregunta de porque ni siquiera yo lo tengo tan claro pero me dio mucho por lo que me dice me dicta digamos él por los sentimientos de cada momento si lo sentía así y así lo hice y además me parece que que me salió bien a la larga creo que en el momento fue un poco duro

Voz 1280 40:35 la Vuelta también como López después de Deluxe después haber estado varios años en América a América Latina también quería hablar de tu salto de repente no sólo acabas con Deluxe sino que te marchas a Argentina a ver

Voz 1986 40:49 sí y yo tenía ganas de cortar un poco venía con con una inercia desde muy joven queriendo de Cámera música lo consigo ir manténgase inercia de mucho mucho trabajo de poner toda la carne de hacer osada esforzarme realmente mucho quizás demasiado ya hay momento que decido ponerle un poco a eso no sólo por la cantidad sino también porque sentía que se podía hacer un poco bola como un poco bucle nude me imagino que les pasa a todos ustedes ha pasado a cambiar de programa o lo que sea porque dices bueno sólo por el hecho de cambiar

Voz 8 41:23 este programa esta noche está girando sobre el Camino de Santiago que es el carne de Santiago fueron Gallego

Voz 1986 41:29 para para para un gallego es fundamental pero creo que sobre todo lo que une Galicia con el mundo no y sobre todo antiguamente piensa que en en el siglo XII de hecho había un un libro eh Calixtino que que fue decían que era como el primer Internet no el que hablaban de Santiago como si fuese la primera red de Internet de la época no es decir conectaba Europa yo tuve la suerte de de hacer un documental para National Geographic que hace tiempo mira eso eso te diría que fue la gota que como lo vaso yo decidí de hecho marcharme Argentina porque fue muy bonito pero fue bastante duro yo lo lo hice a la vez que hacía la gira puesto fue en el dos mil ocho en dos mil nueve en enero me iba yo para Argentina

Voz 8 42:14 no no hiciste el Camino de Santiago como lo hace cualquier peregrino hicimos para rodajes

Voz 1986 42:20 pues veníamos desde Bélgica imagínate

Voz 8 42:23 me gustaría hacerlo sólo quiero decir sin cámaras sin televisión sin equipo

Voz 1986 42:27 de hecho te diré una cosa de ese documental yo me quedo con la esencia de camino lo que sucede en el camino la gente hacer camino para encontrarse a sí misma básicamente para también conocer gente y además hay de todo pero básicamente la gente hace el camino para para descubrirse para bueno pues salir un poco de de su mundo oí diversa es pues eso como es que yo siento que yo cogía esa ausencia Emilia ya habían Iberoamérica fue justo después me fui con esa idea de cambio Santiago y la lleva a cabo pero en mi propio camino

Voz 14 43:02 experto por las noches culpable por algunas extra o quizás porque durmiendo con sólo darme pensamientos laberínticos mi reloj paro la veda está eleva IBM como si fuera eh nos trae recuerdos muy lejano vive la por miedo a perder mientras poder eh

Voz 5 44:19 curen

Voz 23 44:27 yo hice mi primer camino en el año dos mil cinco bueno siempre vuelto me encanta caminar es hacer todo lo que me sienta mal el camino ayuda a componer te a concentrar te hace sentirte a conectarse con contigo misma ahí con todo ir nada aquí en el país donde resido en Suiza suelo salir a hacer el Camino de Santiago

Voz 34 44:54 soy periodista y hace ya muchos años eh Shirley Mac Laine vino a cerrar el camino en Santiago eh no quería fotos sin ni fotos ni entrevistas ni nada que ningún contacto con con los periodistas a mí que todavía era muy joven porque esto hace ya casi más de veinte años mi jefe me mandó que fuese a conseguir una entrevista y unas fotos conseguirle McClain entonces no me quedó más remedio que hacer el camino

Voz 1473 45:27 Yago

Voz 34 45:28 el IBI empezar a hablar con ella como una peregrina más que tengo que decir que hubo un momento en que casi me olvidé de que tenía que hacerle una entrevista de hecho nunca se la hice porque la conversación

Voz 19 45:43 Santiago que sólo fue el último tramo Santiago fue para terminar lo que el año anterior había empezado una amiga Isabel que lo hizo desde entonces valles percance le impidió continuar desde Santiago así pues ese año tres amigas su compañera de viaje el año anterior lo continuamos bueno sería difícil explicar aquí como hicimos que no llegaran una parte de sus cenizas al llegar a Finisterre nos metimos en la playa además de fora dejamos allí sus cenizas con gran alegría pensando que ella había terminado sumó su programa muy bueno nos fuimos a celebrarlo con unos vinos pensando lo contenta que está herido

Voz 23 46:29 explicar lo que significa fue el capítulo digamos que que tiene una atracción muy muy impactante lo sigue siendo yo te dicen que en el camino la Historia hoy patrimonio de cultura religión es senderismo astronomía pues mientras estar sólo con muchos estar acompañado y un largo etcétera salir de tu rutina laboral cambiar todas las capas que tenemos como personas te las puedes quitar es más a veces hay una máxima aforismo de que mientras estás haciendo el camino cuando vuelves a esa sensación de comprar vino no exige sino agradece

Voz 4 47:11 agradecer haber vivido su momento

Voz 36 47:47 y

Voz 1280 48:09 gracias a todos los oyentes que nos dejaron en el programa las rutas físicas y emocionales que componen el Camino de Santiago fijaos el escritor gallego Suso de Toro uno de los grandes escritores gallegos con su curso Lobato que a su vez es uno de los grandes fotógrafos gallegos para hacer el camino publicaron flecha amarilla un libro que recoge la experiencia de esta ruta Patrimonio de la Humanidad de preguntamos a Suso que supone para un gallego el Camino de Santiago también qué es eso que llaman el espíritu del peregrino Nos con todo esto

Voz 38 48:52 mientras la paradoja de que en general

Voz 37 48:55 a la gente de Santiago

Voz 25 48:57 mi dolor dice nada el camino es el era niño cero cuatro europeos del coso franceses que que llegaron caminando los parecían a los niños de la ciudad pues parecían gente muy rara hacer aquello porque la peregrinación realmente eh que tiene sacrificio ya había desaparecido entonces es decir durante siglos se quedó muy reducida al mínimo entonces ahora de nuevo ha vivido una forma tremenda para la gente de Santiago para los escritores también pues realmente es es una parte de la vida de la ciudad de la vida del país gente que llega tiene esa dimensión de turismo esa dimensión de noticias esa dimensión ha creado un nuevo paisaje ha extendido en cierta medida ha ascendido mentalmente a los gallegos la imagen de de de su país en su territorio porque claro ya nos parece natural estas personas que llegan y que son además cientos de miles

Voz 8 49:59 en el libro lo describe es de de una manera que me gustaría comentar contigo dices

Voz 25 50:03 no iniciática

Voz 8 50:06 sigue el camino del sol hacia el ocaso un caudal de gente diversa de países diferentes que aumentan en este inicio de milenio personas con búsquedas diversas hasta qué punto el Camino de Santiago es una búsqueda

Voz 25 50:21 un yo creo que que la mayor parte de las personas que se el camino a hacer el camino más bien no saben lo que buscan intuyen intuyen que hay allá hay algo hay algo de lo sagrado hay algo de ha perdido que de lo que no está en sus vidas saben que ahí hay algo distinto pero no lo tienen claro de hecho yo creo que cada persona encuentra cosas seiscientas pero todo el mundo encuentran algo valioso no sólo el reencuentro consigo mismo que también es un reencuentro con con el niño con la niña como el origen con uno mismo de sólo se se abandona la la yo soy abogado yo soy arquitecta yo soy médico yo separado esas identidades de la vida social diaria por así decir desaparecen y uno se queda solo consigo mismo es un regreso al centro de uno mismo pero también se encuentran más cosas se encuentra también cosas que te tocan te quitasen percibir por sentir que no todo lugares hoy males que la vida que no todos los días son iguales es decir que era hace ver que en lugares distintos no Beatriz a la palabra mágico porque no me interesa no es justa pero más bien hay lugares cercanos a un misterio ya lo sagrado que simboliza la flecha amarilla Suso bueno la fecha María ahora ya es utópico en su momento cuando hicimos el libro a mi se me ocurrió el título al final después de hacer el camino Llera es es una indicación caminantes en

Voz 23 52:05 no va a serlo e incurable Cebreiro

Voz 25 52:08 eh eh peregrinando su dos caballos con su sobrino con con personas que lo ayudaban fue desde Roncesvalles llenando de la de flechas indicando el camino porque estaba muy perdido

Voz 8 52:19 sí sí camino oye yo

Voz 25 52:22 ha organizado masivo hay empresas que todo esto pero esto eh hace veinte años veinticinco años estaba muy perdido y entonces es personas particulares y luego entusiastas fueron pintadas en cada sitio las setas influir este hombre este este sacerdote quién quién empezó con el tema de pintar una fecha pincelada amarillo decidiera el espíritu del peregrino y y no sé si ese mismo espíritu de peregrino o estadio del peregrino es decir una situación que vive el peregrino cien peregrina lo que hace es abandonar la identidad que construyó durante su vida transformarse en una persona que se que está por así decirlo que ha muerto o que se esconde en partes esconde de su vida social del personaje que vida social de hecho yo siempre noté que los peregrinos nunca quieren hablar de subida de qué de quién son en su vida anterior

Voz 8 53:24 sí

Voz 25 53:25 es como si hubiese una una donde despojarse de todo eso para estar desnudo y volver a ser primigenio volver al centro a una regresión en iré hecho se vive con tal intensidad y con tal sensación de libertad yo creo que la libertad que vive interior el pelegrines lo que caracteriza la vivencia que cuando llegan a Santiago se entristece no no por la llegada de momento la llegada incluso algunas personas que de de tienen ralentizan la llegada Santiago porque saben que sacaba que saben que después les espera de nuevo su vida su vida anterior en la que han dejado ir ya no es una vida que les satisface completamente lo que ocurre es que bueno que estas pero

Voz 37 54:15 sólo el claro vuelven los silbidos pero vuelven y vuelven cambiadas pero queda siempre la añoranza de añoranzas de pensar que vivir que es una cosa puede ser la cosa distinta de la vida

Voz 4 54:33 la vida como sofocado

Voz 3 54:40 qué

Voz 1280 54:40 Bir puede ser una cosa distinta a la vida que uno tiene en sociedad Santi que además se corrobora

Voz 7 54:54 no

Voz 1280 54:54 con lo que fueron aportando los oyentes

Voz 39 54:57 en aquella noche del lunes

Voz 1280 55:00 más de trescientas veinte mil personas hicieron el Camino de Santiago el año pasado en cuando no se plantea cerró pues es surgen un montón de dudas no desde dónde empiezo que tengo que hacer si tengo que entrenar antes de hacerlo que tengo que llevar en la mochila donde a alojar todo esto se lo preguntamos a Luis Gutiérrez que es el presidente de la Federación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago

Voz 37 55:31 quince días antes de emprender el el el Camí

Voz 38 55:35 pues empezar vale con quince kilómetros al día siguiente pues aumentar en tres o cuatro kilómetros al día siguiente un poquitín más iluso llegar hasta un lugar que les permita volver a regresar a nuestra casa es decir que fuera progresivo y el día antes de empezar el camino ese día no andar

Voz 8 55:54 no camino vale botas es conveniente no estrenar botas claro

Voz 38 55:58 no no por supuesto el calzado tiene que está tomado ahora hay tanto zapatilla pararse es especial para el camino osito vamos en una época de invierno una época de lluvias por supuesto que tenemos que qué llevar gotas y por eso el entrenamiento el acostumbrarse no sólo a a la bota que es muy importante sino también al peso al PSOE que se ha de llevar ya de manera habitual cuando uno se pone en el camino pero eso es setenta kilos de bodegas Ibar como máximo siete kilos el diez por ciento de lo que uno es

Voz 8 56:35 y además no vale que si te dicen cinco kilos y medio lleves siete porque eso al final va pesando sobre tu espalda hay sobre tus rodillas

Voz 38 56:44 se los piense también rodilla así espalda e repercute bastante

Voz 8 56:50 Luis otra cosa hay que llevar muy diferentes capas porque puede ser que tú salgas a caminar muy temprano y cuando llegas a tu destino sea la una de la tarde entonces tienes que llevara una mochila como lo de lo de frío y lo de calor

Voz 38 57:04 sí bueno en el amanecer siempre está fresco no sí claro dependiendo si es verano primavera otoño invierno no entonces uno se puede abrigar más en la salida también en mantenernos si es él una época de frío no pero si no pues con una hora hay compramos camisetas térmicas que lleva encima un un poco que no sea muy muy fuerte o un o un pequeño digamos a Horace que que sea transpira hable lo más posible bueno y luego cuando a medida que tú vas caminando IVAs calentando tu cuerpo pues te vas quitando las capas igual la mochila Otello a la mochila Otello a la cintura

Voz 25 57:46 y así pues vas continuando con mayor comodidad saco bueno el saco hay que llevarlo

Voz 38 57:54 ahora los sacos son sacos comprimidos es decir sacos que prácticamente no pupa nada ni Peja nada no porque hombre cada uno prepara su camino si yo voy a dormir albergues pues muy a tener una litera una cama va a tener una sábana de protección del del colchón y una manta bueno con saco es más más que sobrado bueno sí parece que en tardarse en entrar en calor pues ponerte una manta

Voz 8 58:23 lo hablas de la aspecto psicológico que es también muy importante y a qué te refieres cuando dices que hay que prepararse psicológicamente para hacer el camino

Voz 38 58:31 sí bueno es tú de repente un día exaltan el albergue y te encuentras con una recta por ejemplo de cinco kilómetros como hay por las llanuras tanto de La Rioja como por aquí de Castilla y León no entonces claro tú tienes una red era una recta que va hasta hasta en el horizonte tú no te puedes estar de comiendo el coco nos sino que tienes que asumir que tienes que hacer ese recorrido ese recorrido pues de te vale pensando en tu vida y que si quieres cambiar algunas cosas como Balthus relaciones familiares o personales y entonces el peregrino entra dentro de sí mismo camina que cuando él se da cuenta aquella gran recta ya la ya la has superado o una cuesta que de repente rompen ronde un desnivel no pues es entrar en uno dentro de uno mismo ahí analizarse incluso algunos médicos lo dan como el hotel terapia también Lu se me primer camino porque es una vida continua del día a día que da tiempo a pensar hacer un diario a compartir con otros peregrinos pues experiencias saber de su de su país se Jones de nuestro país en fin es una cosa también que que en lo psicológico prima mucho

Voz 8 59:57 como es la llegada a la plaza del Obradoiro

Voz 38 1:00:01 bueno la llegada al ala Plaza de los brazos oído aunque la mayoría eh y lo determina cómo es llegar a la meta que es en si llegar a la meta decide ir a visitar la tumba del Apóstol Santiago empieza otro camino que es la vuelta la vuelta a casa

Voz 25 1:00:23 es decir volver volver a tu casa

Voz 38 1:00:26 sí todo aquello que que ha pasado que has vivido pues de aplicarlo y a veces es es duro volver volver a casa porque el estado de felicidad del peregrino sin el camino es muy puro como los sentimientos que tiene que tiene un niño no no seas trabajando no disfrutes con nadie no tiene sobre grandes necesita edades cada día vas cubriendo las tuyas propias llevarse enriqueciendo y entonces la vuelta a casa es a veces difícil porque tú lo harías están minando

Voz 3 1:01:27 ah eh

Voz 40 1:01:37 va camino de Santiago varias pues eh lo he hecho por mi fisión Arsène Derio como he disfrutado de unos momentos de intensa ha sido un reto personal para mí llegar a la plaza a los pies de una cátedra hay hecho infinidad de amistades que durarán toda la vida de gente con la que apenas tenía afinidad en el pueblo y que no es el camino

Voz 1123 1:02:10 pues gratificante del camino que lo hice de de León bicicleta con amigos fue muy divertido no Rivo mucho

Voz 41 1:02:20 soy sudó pero la llegada a Santiago fue tan emocionante por las

Voz 1123 1:02:30 historias que por el camino fui conociendo de gente que lo hacía por distintos motivos personales sobre todo motivos personales más religioso que religiones también lo sabía ir decidí desde entonces que cada año tiene que ir para disfrutar de las logrado no

Voz 33 1:02:47 es decir ya entre el Camino Primitivo desde Oviedo más Santiago fue una experiencia para mi única

Voz 29 1:02:59 no hay que tiene

Voz 33 1:03:00 no en solitario me sirvió para encontrarme a mí mismo después de una situaciones en la vida en las que bueno pues estaba muy poco de que ánimo el puesto esa le da da ayuda a pensar a me quedo con muchas experiencias la gente que conocí en el camino de la gente que forma el propio camino de los al ver hasta la gente que está en que las que el camino sea

Voz 29 1:03:32 Nos provincia que que recomiendo que si nacido de las experiencias más maravillosas de mi vida que creo que he sentido la felicidad completa esa intra vida en la que realmente desconectadas de todos sus problemas hizo sus pesares y bueno tengo una anécdota que siempre cuento y es mi primer día de camino me desperté empecé a caminar evidentemente ya un sombrero de paja el viento sopló más fuerte salir volando mi sombrero ese Cayo justo en un río porque estaba cruzando un puente bueno como metáfora de la vida que es ahí entendí muchas cosas una de ellas es que la pérdida eh es necesario asumirla y hay que seguir para adelante cuando tengamos una pérdida sobre todo es es una pérdida que o bien puede ser sustituida que tienen poco valor o bien es una pérdida que irremediablemente no

Voz 1280 1:04:29 conseguir de nuevo hay que seguir

Voz 10 1:04:35 tu vida es amigo de de dos mil uno

Voz 8 1:05:00 no

Voz 10 1:05:26 mira

Voz 1280 1:05:48 pocos artistas han dominado el escenario como la cantante cubana conocida como La Lupe subida era puro teatro puro teatro es una de sus canciones más conocidas sin embargo en su repertorio se esconde una canción con una temática muy similar esta que estamos escuchando tu vida es una escena

Voz 10 1:06:13 ninguno también

Voz 1280 1:06:26 con la Lupe comenzamos el resumen del programa dedicado al escenario como sabéis el miércoles se celebró el Día Mundial del Teatro en nosotros para inaugurarlo hicimos un faro en la noche del martes al miércoles en el que hablamos de los mejores escenarios españoles de cómo es el trabajo de un escenógrafo o de un director de escena o de cómo es hacer teatro sin escenario de por medio esa noche el Gatopardo fue Ramón Barea uno de los mejores actores españoles es dramaturgo además obtuvo el Premio Nacional de Teatro en el año dos mil quince Ramón Barea nos contó

Voz 8 1:07:02 de dónde procede su vocación también

Voz 1280 1:07:05 esa relación que tuvo durante toda su vida con otro grande que ya no está Álex Angulo hablaba así Ramón Barea

Voz 42 1:07:13 yo creo que mi ni mis inicios una escénico son el haber hecho de monaguillo durante una unos años de de niños año en la parroquia de la esquina la parroquia San Juan Ponce recitar el sus Tippi at tome sacrificio de cristal en latín y con soltura y tocar la campanilla en su momento firmó aparte una puesta en escena donde uno se jugado al tipo cada vez no ulterior que te tocase de oficiante es a veces te te decía muy bien está muy bien tal esto tienes que tener cuidado tal cosa yo creo que fue mi iniciación yo reivindico en el currículo lo puesto alguna vez

Voz 8 1:07:51 Ramón pero tu padre era músico de cabaret Psaki había algo relacionado con el con el escenario precisamente el tema que traemos hoy a Alfaro

Voz 42 1:08:01 bueno en mi padre era esta profesión para mí apasionante por mí por mi oficio y tal entonces hay una parte de la vida de mi de mi padre que yo me me la he perdido un padre disfrazado de de profesor de profesor de de academia ir de vez en cuando se que se iban de pronto cuando ya era mayor y estaba completando esos esos fechas que necesitaba para la jubilación como músico y tal tuvo que meter algunas días más de contratación y pronta mi padre desaparecía de casa a las diez de la noche con el pretexto de que iba a tomarse un café junto a otro dormía a tu pan y cuánto tarda el café Mi padre jamás me planteé sólo voy a vas descubriendo que cuál es la la esto prime perdí es ese padre músico ese sepa que cabaretera yo numerada en las partituras de mi padre porque luego ya cuando iban a tocar los músicos profesionales de así de cabaré presumían de casi de tocar a primera vista a primera vista las canciones de quién iba a cantar y tan Heras tenía numerada entonces y me imagino que padre llegaba ayer hacia la diecisiete y al bolero no sé qué trataba la diecisiete los cuatro-cinco músicos que serían aquellos yo las va pum pum pum con un con una cosa a estas bien de que tenía los números una rueda no se juntaban tinta Popo ahí ya sabías de que iba a lo de lo de tu padre un poco más no nato

Voz 8 1:09:28 esta oportunidad hablarlo nunca con el siendo tuya

Voz 42 1:09:31 no nunca nunca hay en el juego era que eso era la forma parte del secreto familiar casi no es decir no estaba bien visto eso lo aprehendidas no se hablaba de ello en no hablaba de ello yo me quedé con las ganas seguramente sí si hubiera permanecido en poco más de saber de ahí hay una línea familiar La Paterna que desaparece no la una línea paterna apasionante porque

Voz 22 1:10:01 a lo que sí arruina jugando a una cosa de esos a cara o cruz