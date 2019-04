Voz 1 00:00 están en forma cuando cuidarse es el objetivo en Be Ok Nos gusta tomarnos lo con humor

Corcuera Torres

Voz 8 01:27 sí

Voz 11 01:31 qué tal buenas noches

Voz 1280 01:31 es es la una y media y las doce y media en las Islas Canarias hoy El Faro ilumina la luz ya hace casi cien programas cuando comenzamos este faro el primer invitado que tuvimos la noche del uno al dos de octubre fue Julio Vilches alfarero de la isla de salvo ahora autor de Diario de un faro del que hoy voy a leer oso fragmento Justo al principio del libro en el que describe cómo se encendía un faro

Voz 13 02:09 a lo mejor

Voz 1280 02:12 es subir por la escalera hasta situar T en el laberinto de los cristales dentro de la óptica enciende la lámpara de alcohol y ubica es bien sus mechas bajo el de la lámpara de calefacción interna sales de la pájara esperas doce minutos en el balcón de la linterna viendo el paisaje las últimas operaciones del encendido son estabilizar el paso del petróleo según la luz restante retirar la lámpara de alcohol salir al exterior de la óptica y empujar el carrusel de cristales para que adquiera su inercia gire sin pausa una vuelta cada veinte segundos

Voz 14 02:54 ya está luciendo el Faro

Voz 1280 03:02 esta noche vamos a hablar de la luz porque una vez al mes queremos volver a la esencia de este Pro

Voz 11 03:08 trama a su título el faro un

Voz 1280 03:10 Lazio de radio entre dos luces entre la noche y el día entre las certezas las incertidumbres Un programa que nació con la intención de iluminar entre todos temas que están relacionados con la vida con todas sus en toda su complejidad vinculando la experiencia profesional con la experiencia cotidiana necesita damos a luz para vivir cualquier cambio relacionado con ella nos puede afectar de alguna manera seguro que muchos de vosotros esta semana habéis notado el cambio de hora pues el sueño en el rendimiento de las actividades en el día a día si cambiamos de ciudad por ejemplo tardamos en acostumbrarnos a su luz cuando los días están plomizo nos sentimos apagados hay personas que nos dan energía décimos tienen luz hay lugares que nos parece que tienen una luz especial no sabemos explicarlo pero la tienen esta noche hablaremos de la luz de los faros de la luz como no generadora de energía hablaremos del recibo de la luz del efecto que tiene la luz en nuestro cuerpo nuestra mente el alud de la pintura a vosotros os preguntamos cuál es el lugar con la luz más bonita que conocéis a los que estáis fuera echáis de menos la luz de vuestra ciudad que personas desprenden luz si os gusta más la luz blanca o la luz amarilla de una lámpara que osito de repente ver la luz cuántas veces decís en casa apaga la luz de quién os acordáis cuando llega el recibo de la luz todo lo que se os ocurra la accionado con esta palabra luz el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno por cierto anoche Emilio el taxista resolvió el suena la vida que nos había enviado Cristina que se había grabado haciendo innovar en las pistas de Cerler en el Valle de Benasque en Huesca así que hoy estrenamos sonido que vamos a resolver en el novecientos cien ochocientos a partir de las dos de la mañana y para abrir de todas las propuestas que nos añado que han sido muchísimas hemos elegido esta canción de Facto Delafé y Las Flores Azules

Voz 18 05:23 que venga el disco chaquetas pertenezco que estamos para muchos que me estremezco que no mirada limpia el Brisa de Verónica que te distancias podía perder prismas hemos excita parece que su Vilaflor que alumbrar Jartum el viento que se lleva las ahora los una para que lo que quiero decir

Voz 19 06:04 el sentimiento eso

Voz 22 06:14 que sí que sí que bien ni antes escucharte a todos resentir de moverte sorprender este de pronto haciéndote cosquillas primeros que bien que me encanta escucharte adoro sentir prepararles más hermoso de este que aparece este con Sor en mi corazón venga un rayo de Nino que lleva tocas la prima ha llegado a la ciudad y no sabes lo bien que me sienta Bamba los días tranquilos estos para sus hijos míos vengan en Vigo que hemos motos como narra su tripa oye Gomaespuma

Voz 23 06:54 que la dinero y exteriores mira

Voz 5 07:59 para los y Fábregas desde el lado azul desde este que si hacia la luz cada mañana sólo con abrir los ojos a esa luz ineludible del sol esa luz vital cada día porque todo va si se hace la luz se hace la vida se hace la esperanza y la energía se hace el ánimo y la orientación porque la luz revela el entorno y su contenido se hizo la luz el amor gracias a la luz a ti debida se hizo la luz Isaí con la mirada se apagaran la luz todo con ella

Voz 11 08:41 exigir eras como fotógrafa me apasiona la observación de la luz la búsqueda constante de esa iluminación especial de una escena que como dijo un gran fotógrafo convierten mágico lo ordinario pero la luz no es nada por sí misma sino se contrasta con espacios de sombras de relativa oscuridad supongo que en eso una fotografía es como la propia esencia del ser humano cálidas noches a la luz de este faro Olga de Madrid

Voz 24 09:25 poneros soy Nacho alud siempre ha tenido una imagen muy positiva frente a la oscuridad en las tinieblas la luz es vista como fuente de vida por ejemplo que él mismo acto de vida se les llama dar a luz según la Biblia fue el propio Dios quién hizo la luz vio que era bueno pero igual que este es una imagen distorsionada no demasiado positiva las personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte dicen ver una luz blanca al final de un túnel en la película Poltergeist lo que hay que evitar que es ir hacia la luz y en algunas situaciones lo mejor es estar a oscuras como en un bosque para contar historias de miedo con la cama para escuchar el faro en directo hasta luego

Voz 27 10:14 buenos días buenas noches Mara equipo carreras y Ferreras soy Guille desde los bosques de Suecia toda luz es relativa la intensidad de la del Sol se tamizada cuando atraviesa las copas de los árboles pero de maneras muy diferentes en un hayedo o en una vez tal o en esos mismos bosques en primavera o en otoño o en un nevado invierno no es lo mismo ver amanecer desde la orilla del mar en la Cala del plomo en Cabo de Gata que desde la cama de una habitación viendo casi el mismo paisaje desde una casa rural unas de sol cortando una densa nube durante unos minutos en el invierno sueco puede dar la misma vida que un día de sol en una playa canaria en ese mismo enero bueno casi una de luz del mismo son ese mismo día en otro lugar puede brindar la foto de tu vida ya hacerte ganar reconocimiento internacional como a Gervasio Sánchez cuando tomó la Biblioteca de Sarajevo en ruinas o te puede delatar frente a un francotirador apostado en el tejado del edificio al lado yo de entre todas las luces y matices me quedo

Voz 28 11:20 con la de cualquier día de verano al acabar el día entre los pinos de alguna Qualitat mallorquina un abrazo a todos

Voz 1280 11:43 bajo esa fotografía que hizo Gervasio Sánchez en la Biblioteca en Sarajevo creyó prestigio internacional yp precisamente de esta fotografía nos habló Gervasio Sánchez en un faro así que hemos recuperado lo que nos dijo

Voz 1607 11:58 es una fotografía de la Biblioteca de Sarajevo que yo fotografíe en julio de el año mil novecientos noventa y tres y que la singularidad es que un lugar fotografiado todo el mundo la única persona que lo fotografió con unas de luz atravesando la la la la cada fui yo no hice otro hace se ha convertido en una fotografía mítica del cerco trabajemos

Voz 13 12:27 una foto marcada por un haz de luz

Voz 1280 12:30 esta noche como decía hablaremos de la luz como generadora de energía de el impacto de la lucen nuestra vida nuestra salud pero vamos a empezar por el principio por la luz de los faros cómo funciona la luz de un faro hemos invitado al programa a Fernando Romero presidente MS Mar y miembro del comité de ingenieros de la asociación internacional de ayuda a la navegación y autoridades de faros Fernando qué tal buenas noches bienvenido a este programa

Voz 29 13:00 todas las buenas noches a Ferrando que es la luz para un navegante

Voz 1607 13:05 bueno pues en la lista negra cargante e cuando uno está en un barco de noche todo absolutamente oscuro todo absolutamente negro en en el mar no se pueden trazar líneas como en una carretera entonces el navegante cuando ve una luces cuando dice ahora sé dónde estoy ahora sé dónde tengo que ir como tengo que ir para para ir por un sitio seguro eso es eh realmente es como la luz de la esperanza porque realmente es cuando el navegante sacerdocio era de que está en el buen camino

Voz 11 13:37 es verdad que cada faro tiene un código lumínico

Voz 1607 13:42 bueno realmente si eh cada faro tiene una característica muy especial que la diferencia de los faros de su alrededor portando ante cuando ve un faro tiene que conocer exactamente qué faro está viendo porque así es la forma de situarse en la carta náutica Isabel realmente dónde está

Voz 11 14:01 entonces Fernando la característica luminosa década faro sería por ejemplo la cadencia el ritmo cada cuánto da un destello

Voz 1607 14:10 exacto sí ufano por ejemplo puede dar eh de este heridos un destello cada siete segundos El Faro e inmediatamente posterior que estar a su lado puede dar un grupos de dos destellos cada quince segundos y el siguiente en grupos de cuatro destellos cada ocho segundos así cada uno tiene una característica muy especial

Voz 11 14:29 y cada faro es único en el mundo

Voz 1607 14:33 bueno realmente en cuanto a características pueden coincidir porque solamente en España hay ciento ochenta y ocho en Faro se sería muy complicado que que cada uno tuviera una característica pero lo que sí se cumple es que los faros más cercanos son todos absolutamente diferentes

Voz 11 14:50 como sabe el navegante que está delante de un faro y no de otro

Voz 1482 14:56 bueno

Voz 1607 14:56 desde el navegante cuando cuando nos acerca a la costa e habitualmente tiene sus cartas náuticas que es como el mapa de carreteras claro para una manera un poco más poco más sencilla el barco andaluz y la identifica por la característica entonces va a la carta náutica confirma que realmente está donde debería de estar sabe que está frente pues en este caso frente a la costa de Valencia Isabel que está frente al faro de Valencia no enfrentar faro de Cullera que tiene otra característica diferente entonces identifica por eso la característica de y del ritmo moderado

Voz 11 15:32 a Fernando que son las lentes de Fresno

Voz 1607 15:37 las lentes actuales en el es un tipo de ópticas que se diseñaron específicamente por bueno por Agustín Fresnes allá por mil ochocientos veintidós es una óptica muy específica que lo que hace es amplificar la luz de forma que con una luz de pan apenas cien vatios podemos tener una intensidad luminosa que que hace que esa luz sea visible pues a casi treinta cuarenta kilómetros de distancia amplifica al ente que amplifica muchísimo la señal luminosa

Voz 11 16:13 a qué hora se encienden los faros y a qué hora se apagan

Voz 1607 16:18 normalmente los fardos iban un sistema que mide la luz ambiente entonces cuando oscurece se le pone un umbral de forma que cuando se hace de noche fardos ya tienen que estar encendidos entonces no es que entiendo no sólo ahora sino que encienden cuando oscurece incluso puede hacer caso de que haya una tormenta tan grande y baje tanto la luz ambiente que pueda encenderse Alfaro porque realmente el faro tiene que estar encendido cuando se necesita que son condiciones de baja visibilidad

Voz 11 16:47 claro por ejemplo en días de mucha niebla

Voz 1607 16:51 la niebla es un aspecto un poco complicado pero si Alfaro faros enciende cuando hay poca visibilidad lo que pasa que cuando hay mucha mucha niebla eh normalmente el faro no sé es cuando entran en función pues otros sistemas como pueden ser las sirenas niebla que los fardos antiguo serán unas siglas en horas ahora son mucho más modernas pero siempre hay que dar una señal para para que sepa que ahí está ese faro las sirven pues tiene su también su ritmo específico que los navegantes

Voz 11 17:21 Fernando todas las luces de los faros son Blanca Suay algún faro en el mundo que tenga un alud de otro color

Voz 1607 17:29 las luces de los faros habitualmente son blancas pero eh hay muchísimos faros que tienen luces de otro color por ejemplo y faros que marcan toda la costa Blanca pero a lo mejor hay un sector te puedes de treinta grados Un sector que marca una zona de peligro entonces la Alfaro cambia en navegantes si ve la luz blancas en aguas seguras pero si lo que ves una luz roja sabe que están una zona de peligro tienen que evitar la los faros pueden cambiar de de color en función de lo que pretende señalizar

Voz 11 18:05 y qué pasa si se estropea un faro

Voz 1607 18:08 pues normalmente un faro que tiene que mantener una disponibilidad el noventa y nueve coma nueve por ciento de en servicio si un faro estropea qué es una cosa que suele ser bastante improbable en el momento que se conoce que se ha estropeado a Paul mente que los faros están controlados hay un sistema de monitoreo que hace que el momento que el deja de estar en servicio se produce una señal un centro encontró este centro de control lo comunica al al Instituto Hidrográfico de la Marina es cuando se emiten automáticamente avisos a los navegantes para que todos los navegantes sepan que ese faro está al dogma aumenten los faros tienen que tener un servicio muy alto y por ejemplo un faro que que tenga Red Eléctrica e pues tienen también unos sistemas de baterías para que en caso de que van a hacer eléctrica falle las baterías mantengan encendida Si las baterías se agotan hay un grupo electrógeno que las caraza hiciese grupo electrógeno no funciona suele haber un segundo grupo electrógeno respaldo si todo eso no funciona Aaiun

Voz 1482 19:21 pues eso una baliza pequeñita que

Voz 1607 19:24 totalmente independiente de Alfaro que se ponen en marcha pues que es muy difícil que un faro se Sapa

Voz 29 19:29 porque es muy importante la señor Fernando

Voz 11 19:32 cómo definirías la labor que han tenido los falleros a lo largo de la historia

Voz 1607 19:39 a la pobreza es encomiable hay que tener en cuenta que antiguamente los faros trabajó con lámparas de aceite de oliva con mamparas de vapor de petróleo en un faro podía haber hasta cuatro familias encargadas de que sea foros tuviera encendido todas Roche entonces eh había gente con una dedicación al cien por cien

Voz 30 20:00 ya prácticamente toda su vida

Voz 1607 20:02 para que ese faro de una señal que navegante pueda eh pueda saber exactamente dónde está y dónde están las aguas las aguas navegables ahora ya los los pioneros que han disminuido en cuanto a que los faros son más modernos y no se necesitan cuatro familias a lo mejor Fabero puede puede controlar cuatro-cinco faros árabe ya no se necesitaba tanto pero antiguamente los falleros eran eran un cuerpo de su

Voz 11 20:31 importancia Fernando Romero muchas gracias por habernos atendido esta madrugada ya habernos contado tantas cosas en referencia al funcionamiento de los

Voz 29 20:44 buenas noches buenas noches

Voz 23 21:26 eh

Voz 24 21:32 hola mi nombre es el Guerrero del Antifrau pase sin ella estamos oscuras pero en exceso tampoco podemos ver vamos hacia ella con esperanza pero lo que más me gusta es que cuando se da se está dando la vida Se alumbra

Voz 32 21:49 muy buenas noches

Voz 23 22:08 buenas noches floreros floreros

Voz 24 22:12 la luz y Xunta Mazo restantes vertientes sobrevivir tratar la luz los está presente desde el mismo momento en que nacemos Nos dan a luz no conozco otra cosa sencilla que te puedo adelantar un día te levantas un les la persiana sino el uso vueltas se luz saltan de la cama a vivir aventuras y que la luz simplemente es son fotones partículas que no tienen masa Pino pesan cómo es posible que algo que existe no PES si la concentras nueve dimensión no dirección de un punto en láser es tan potente que puede ser con la facilidad que yo habré corazones cuando se vuelve más presión

Voz 23 22:49 a ver si al final la luz son larga las faro en su búsqueda

Voz 18 23:05 para mí la los alojaron que me guía

Voz 33 23:09 Nartelle creció en Sevilla y allí hay una luz muy especial también es cierto que se vive evitando el exceso de luz que conlleva el calor durante el día sobre todo en épocas de calor hemos a vivir a oscuras para evitar que el sol calienta demasiado con el tiempo me mudé a Barcelona y allí me encontré con una luz completamente diferente que curioso además a noches de treinta minutos antes y enseguida me di cuenta al tiempo volví a mi ciudad natal seguir disfrutando de la ley del suelo pero me más tarde me mudé a Bristol y aquí sé que falta la luz aquellos días soleados son una fiesta que todos salimos a cazar los rayos que podemos incluso con frío así que si yo siempre voy buscando la luz como los con los faros soy una persona diurna que me encanta disfrutar contemplando de una buena puesta de eso un beso a todos larga luz Alfaro María Luisa

Voz 34 24:19 este ratito que llevamos centrado Guille desde Suecia María Luisa desde

Voz 1280 24:24 Bristol que dice que echa de menos algo de su tierra y fijaos qué bonito también la nota de audio que nos ha dejado Miguel de Gijón una nota de odio que ha llegado hace unos minutos como ha descrito eso decía si no hay luz a Quintana por la mañana no hay luz vuelta a la cama saltas a vivir aventuras esto que estamos escuchando está considerada una de las mejores partituras de las escenas de la historia del cine de la película Candilejas de mil novecientos cincuenta y dos una historia bellísima Intrum viejo cómico y una joven bailarina que la hemos elegido por lo de Candilejas lógicamente íbamos a escuchar esta escena maravillosa entre todas las que tiene la película todas son geniales en la que ella se queja de la vida de dice la vida

Voz 11 25:20 es deseo no significado

Voz 35 25:27 parece quiere que tenga significa la vida es deseo no significa deseo el motivo de toda existencia razón por la cual una rosa quieres quieres que es así las rocas de cien contenerse si mismas permanecen así dígame por qué sonríe por su imitación de la Rosa en las que yo soy imitar cualquier cosa ha visto algún árbol japonés crece siempre desequilibrado hay tulipanes que crecen así leer sin embargo las cosas no tienen valor hasta que no se aplican otras palabras para la misma cosa después de poco unas rosas solos una rosa no está tonal parece una vita bien se te hace un momento la vida no tenía sentido y ahora tiene un Marido Provisional y uno gas agua para beber en caso de necesidad la primera puerta igual alertó

Voz 1280 26:38 entonces el cerraba la puerta decía ella buenas noches así íbamos a llegar a las dos de la mañana una en Canarias

Voz 13 26:52 ayer estuvimos echando cuentas

Voz 1280 26:55 para intentar saber cuándo el faro hacia el tema número cien hemos concluido entre todos que el lunes será el tema del faro

Voz 1 27:08 así que mañana

Voz 1280 27:10 a las tres y XXXIII os diré que vamos a hacer de especial

Voz 11 27:14 ese día

Voz 13 27:19 y a las dos y cinco un nuevo suena

Voz 1280 27:23 sí

son las dos de la mañana a la una en las Islas Canarias

Voz 6 30:06 me daba buenas noches buenas noches el Parlamento británico aprueba por un voto una ley para obligar a Theresa May a buscar una prórroga amplia para el Brexit y evitar así una salida a las bravas de la Unión Europea el próximo doce de abril la medida ha salido adelante por un voto trescientos trescientos trece votos a favor frente a trescientos doce en contra el ministro de Finanzas británico Philip Hammond ha dicho esta noche en el canal británico de televisión ITV que han tomado una decisión clara de que pedirá una prórroga que el desacuerdo está ahora en la extensión de esa prórroga que intentarán que sea lo más corta posible pero que Reino Unido no se irá sin

Voz 1280 30:41 acuerdo la semana que viene el Gobierno quiere irse

Voz 6 30:43 de la Unión Europea en cuanto alcance un acuerdo de salida la primer ministra británica volverá a reunirse mañana con el líder de la oposición Jeremy Corbijn para seguir acercando

Voz 1280 30:51 posiciones de vuelta en España el Gobierno ha aprobado

Voz 6 30:53 este miércoles los seis decretos leyes de contenido social que iban a la Diputación Permanente del Congreso se les ha dado luz verde con la mayor de la moción de censura y el presidente del Gobierno no oculta su satisfacción

Voz 1 31:05 mensaje de compromiso a la ciudadanía y también de determinación a la derecha este Gobierno

Voz 6 31:11 quién va a gobernar hasta el último minuto

Voz 1 31:14 estatura es los españoles quiere

Voz 32 31:16 seguirá gobernando a partir del primer minuto de la legislatura a partir del próximo veintiocho de abril

Voz 6 31:22 eso en el PSOE pero en el resto de partidos políticos aunque muchos hayan votado a favor no ha dejado las votaciones exentas de críticas y comer mal mata más que el tabaco o el cáncer lo dice un estudio hecho por más de ciento treinta científicos que publica una de las revistas científicas más importantes del mundo The Lancet que ha salido esta noche que asegura que una de cada cinco muertes en el mundo se asocia ya a una dieta pobre en alimentos del deporte el Valencia ha ganado esta noche al Real Madrid por dos a uno el resultado sitúa al Valencia a un punto de la cuarta plaza que le permitiría jugar la próxima edición de la Champions y suman así ya diecisiete partidos consecutivos sin perder de momentos todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 23 32:01 servicios informativos

Voz 1280 33:39 tres minutos de la madrugada un hay tres minutos en Canarias segunda hora de este Jaro dedicado a la luz hay una luz que nunca se apagará canta Morris ahí en uno de los grandes himnos del pop contemporáneo cuentan que estuvo a punto de titularse hay una luz en tus ojos que nunca se apaga no es un dato importante independientemente del lugar donde brille esa luz a la que hacen referencia a los Smiths hacia el final de la que es sin duda una esos mejores canciones es el amor en todo caso no es una canción con final feliz la verdad porque el amor es tan profundo y tan desesperado que la muerte aparece como el mejor de los finales posibles

Voz 39 36:05 minuto uno tú crees letras un recuerdo

Voz 40 36:10 así poco más de un año me compré una libreta titulada abuelo entre tú y yo que le hacía preguntas Biel me encontraba sus anécdotas su trayectoria de vida no quería que cuando se fuera que quedará por contar y a mí por escuchar y saber ir recuerdo una de esas historias en las que rellenan páginas y páginas de la libreta me contaba aquí hubo una época de su vida la que iba a los pueblos alrededor de donde él vivía a cobrar las facturas de la luz por problemas de la vista nunca se puede sacar el carné de conducir por lo que iban dando fueran escribí lo mientras que fueran hiciera calor hiciera frío también se subían en el coche de el primero que pasara muy bueno al decir luz me recuerda a él sobre todo porque ha sido luz siempre también pues a esa parte de su vida y que le mando un saludo muy fuerte buenas noches Farelo marineras

Voz 5 37:34 Rivera que amo desde Salamanca para mí la palabra luz

Voz 33 38:05 exhibieron la cabeza Puy solamente es positiva con sus que aportan posibles soluciones momentos de oscuridad también siempre viene mucho realmente la luz que puede tener una persona esas que puedes considerar como persona salvavidas la palabra luz es

Voz 3 38:27 pues sí vida vida

Voz 33 38:30 al ser una palabra tan complejo con tantos significado porque lo puedes extrapolar a cualquier ámbito de la vida Puy

Voz 14 38:39 se me queda corto bastante corto el minuto de odio pero en conclusión

Voz 5 38:46 bueno no

Voz 1280 39:04 las de audio que nos acaban de llegar de fin tía que decía que para ella la luz está vinculada siempre a cosas positivas y habla de esas personas que tienen luz otro oyente viera de Salamanca nos ha traído aquí a este faro la historia de su abuelo que contó en un cuaderno que escribía que tituló abuelo entre Trillo y contaba cómo el hombre iba a cobrar las facturas de la luz andando porque nunca pudo sacarse el carné de conducir las sorpresas que nos depara cada madrugada este programa nos hemos encontrado con esta cuando empezar a escuchar esta nota de audio hemos pensado es un documental

Voz 11 39:57 está grabado de la televisión de un documental pero luego nos hemos encontrado con el detalle final

Voz 3 40:06 Luz de Toulouse luz ataviada de blanco y azul como Le gusta el maestro Sorolla plasmar en su cuadro La pesca del atún luz reflejada en las plácidas aguas de la desembocadura del río Guadiana que ilumina y descubre en el horizonte la ribera portuguesa con Castro Marín y Vila Real de Santo Antonio al fondo luz de plata en el lomo de los pescados avivada por el rojo de la sangre esparcida por el suelo de la almadraba es la luz de la primavera del verano como del otoño y el invierno con sus diferentes tonalidades que se descubre al visitar al sur del sur de Andalucía en Ayamonte Costa de la Luz sin dudas la mejor luz para disfrutar a través de su villa suciedad como de sus siete kilómetros de playas que conforman Isla Canela falleros falleras paraíso por descubrir

Voz 13 41:19 buenas noches

Voz 1280 42:00 dos y doce de la madrugada una doce en Canarias un lujo de oyentes los que forman este programa por su ingenio por su reflexión por su sabiduría por su gracia por la forma la que cuenta las cosas por sus recuerdos porque no se iban a construir un programa diferente

Voz 13 42:21 cada madrugada porque

Voz 1280 42:25 que no nos dan joyas como las que acabamos de oír como la que vamos a oír que es un nuevo suena la vida

Voz 13 42:35 que nos ha dejado estupefactos

Voz 1280 42:40 en fin ya sabéis que ayer Emilio descubrió que la nota de audio de Cristina la había grabado mientras hacía snow las pistas de Cerler

Voz 13 42:51 que antes de Emilio

Voz 1280 42:53 entraron otros oyentes descartamos con ellos un montón de posibilidades una de las más sorprendentes la oyente asturiana que nos dijo es un oso rebuscando con su hocico

Voz 13 43:08 pues no no rastreando la nieve con su tabla

Voz 1280 43:16 eso es lo que más a la que no ha llegado son como veinticinco segundos así que es tiramos las orejas prestamos atención

Voz 13 43:48 novecientos cien ochocientos

Voz 1280 43:57 mientras vamos imaginando que es vamos a dejar que pase nuestro invitado de esta madrugada

Voz 10 44:11 no gatopardo El faro de las

Voz 1280 44:26 qué tal buenas noches que éxodo nuevas a creer que utilizamos contigo esta madrugada

Voz 26 44:31 pues míster hay que relación tienes con el mar un poco distante la verdad porque soy soy manchego entonces he crecido y me criado en La Mancha que es todo lo contrario al mar con lo cual de hecho me Mario además lo barcos lo con la barca a las embarcaciones de Mario con mucha facilidad en mar más todavía con lo cual el pues una relación extraña pero me gusta me gusta verlo fuera dentro ya lo pasó peor

Voz 11 45:02 tras la primera vez que MR Mar que te llevaron a a una playa

Voz 26 45:08 sí tendría tenía muy poquitos años igual no se unos seis seis siete años hay creo recordar que poco mis padres en Torrevieja esa sensación es maravillosa ya no se olvida no el el olor el sonido oí la magnitud del mar ahí a tus pies esa sensación de libertad en vacaciones de tirarte en camiseta durante semanas claro claro otra preocupación que viene y a mi me gusta pero no por eso son muy de pantalones cortos

Voz 11 45:41 y camisetas has dicho sí manchego eres de la tierra de Perales de Cuenca de Provencio El Provencio

Voz 26 45:52 tu pueblo claro la diferencia de Cuenca El Provencio está en plena Mancha porque Cuenca ya Serranía y eso con lo cual la Illa pero unos distanciados pero pero en la provincia de Cuenca Mi pueblo es un pueblo muy pequeñito muy normal sinceramente hay buenos el pueblo que en el que nací crecí y tengo muchas amistades mucha familia seguir viviendo allí con lo cual procuro verles poco procuro ir bueno es donde han pasado las cosas de mi vida porque te has

Voz 11 46:22 puesto porque Julia López se ha puesto de su duermo Mister Paz

Voz 26 46:28 bueno igual no va mucho con mi personalidad porque yo tampoco me sido tan pero sí sí porque es un seudónimo que le gustaba fría Mercury fría Curia fue uno de los primeros ídolos mío de mi vida entonces me marcó mucho tanto él como Quini siempre los tengo en la cabeza entonces ha venido

Voz 11 46:45 ese nombre me gusta mucho Julia López ha dicho alguna vez has dicho alguna vez que tu casa había mucho ambiente musical que se veía cine escucha música pero en el pueblo había cine

Voz 26 46:57 no habido un cine antiguo y en el cual mis padres y me encanta de cuán de películas que se veían ahí pues con los estrenos que se veían igual el resto de España pero cuando yo era niño era en el cual ponían te ponen a lo mejor no hay Cantinflas sano era contemporáneo a mí yo sí es el primero que tengo una película Cantinflas pero volcado no era un estreno con lo cual luego ya siguiente cine conocen ya cerraron ese siguiente cine era pues no en una sala de proyecciones donde ponían VHS entonces me veía las películas tiempo después en VHS no tenía esa posibilidad de ir a un cine a ver un estreno

Voz 11 47:31 recuerdas por ejemplo que sentiste cuando viste Regreso al futuro

Voz 26 47:36 pues es que es una maravilla si soy muy fan de futuro de Robert Zemeckis en general era caro todo queríamos ser Michael J Fox si viajar en el futuro y y conquistar a las chicas que vivir aventuras es que lo que tiene el cine no que te transporta eso

Voz 2 47:56 P I encienden los circuitos esto avisó indica temas este dónde estás este dónde has estado registra todo tipo de destiló en este teclado digamos que quieres ver cómo firman la Declaración de Independencia over el nacimiento de Cristo

Voz 26 48:18 de niño Julian por ejemplo en clase

Voz 1280 48:20 qué qué lugar tenías en clase

Voz 26 48:23 en el colegio pues sin clase era como el discreto el tapado yo creo que el tapado porque el tapado siempre es el que luego se va a mostrar un momento no entonces yo era tapado que era el que está ahí buen chico educado él hace su deber cosas no hacer ruido como un gatito que va dando sabe sino hacer ruido pero que un día ocurre alguna cosa y se destapa eso me ocurrió tanto en el colegio generalmente tiene que ver con el arte no cuando ocurre algo musical al ocurre algo de vamos a hacer teatro tal cuando salía hay institutos a también me pasó cuando de repente se un taller de teatro y yo empiezo a hacer un más cosa que News había que tenía dentro Hice entre ustedes Julián que está siempre ahí comedido tal y a partir de ahí me empecé a ganar amistades y era como alguien especial digamos no que me pasaba así ir poco a poco yo haciendo en los rodajes y eso entro como muy poco voy con el equipo para que quiero que me conozcan conocerles a ellos antes de entrar como un elefante en una cacharrería haciendo bromas Socós así no quiero ganarme quiero inspeccionar un poco Julián

Voz 11 49:23 en tu casa tus padres cantaban en el pueblo

Voz 26 49:26 si tú aprendí a tocar la trompa

Voz 11 49:30 sí describe al a los oyentes alfareros como es la trompa

Voz 26 49:35 la trompa es instrumento precioso que que generalmente cuando lo digo la gente se ríe porque es como gracioso el nombre pero es un instrumento que viene de de la trompa de caza con la cual el salían a cazar y era cómo está tu ruta ha dicho cariño enrollada con la campana hacia fuera no y que derivó en la trompa actual que es un instrumento que tuvo su apogeo en la época del romanticismo y que es un sonido que además un sonido que a mí me atraía mucho del niño porque me gustaba mucho porque era como el perfecto puente entre la cuerda y la voz no lo que hay un poco en medio de viento metal pues tampoco entre pasta perfectamente con una sección de violines como con un cantante tampoco por supuesto con la familia el viento metal la madera y entonces esa esa polivalencia a mí me atraía mucho

Voz 11 50:22 quién te enseñó a tocar lo quién te animo o quién te puso una trompa por primera vez

Voz 26 50:28 pues en casa ese ambiente musical que había era como venga va al niño que apuntar la Escuela de Música y luego ya cuando te guste como veíamos los recuerdos conceptos la dos y la tropa me atraía mucho también su fisonomía no cuando el niño también atraen mucho eso hice a mi me gusta asumido la trompa en la forma que tiene mi padre se seguro de que de que si me compraba una trompa la iba a aprovechar así fue durante muchos años hay Inma animaron a muchos amigos que muchos amigos que empezamos juntos a a a la Escuela de Música pues ellos también tocaban otros instrumentos como la trompa trompeta tu Klein y tal y cada uno tenía sumó su instrumento hizo un extraño que me ha marcado mucho la vida evidentemente sí ha hecho nosotros te conocemos como actor

Voz 11 51:17 pero tiene una larga trayectoria como músico

Voz 26 51:20 si ibas como para profesor de música en el Conservatorio la verdad que ahora hechos echo la vista atrás y lo veo ya con una distancia una tranquilidad que que no fue así hace hace muchos años cuando ya tenía que ir un poco elegir no el camino tuvo una transición de un año que fue muy duro para mí habitualmente me marcó mucho porque era ya estaba en en el grado superior al conservatorio había tocado con orquesta con formaciones de cámara tenía un proyecto mío y luego también empezaba hace cosas en televisión empezaba la hora chanante su apogeo tal inicia Llera que ha hoy lo pasé realmente mal y los que me conocen saben porque no fue una decisión fácil afortunadamente ahora por suerte creo que ir ha ganado mucho y tengo una profesión también creador oí con la que sigo aprendiendo pero ya no soy músico activos el músico pasivo qué aprendió también a disfrutar eso en principio era como yo también quiero tocar y tal pero pero es muy difícil no es no es montar en bicicleta ojalá fuera así entonces llego ahora mismo cojo el instrumento y tiene que estar en forma italiano pues hacerlo con lo cual había que elegir si o sí y lo hice

Voz 11 52:19 Julian ha situado la hora chanante cuando conoces a los chanante es cuando cuando entra en contacto

Voz 26 52:26 sí es una mezcla extraña

Voz 11 52:28 hace bueno extraña

Voz 26 52:31 como todo lo vuestro si si es que somos unos cuantos entonces yo al primero que conozco es Armesto nuestro Sevilla la residencia universitaria porque ellos hacían Bellas Artes pero Carlos Areces y Joaquín Reyes eran de una promoción anterior porque son mayores y luego Ernesto Raúl yo venía por detrás pero todos hacían lo que hacían Magisterio de Educación Musical para hacer una carrera que tuviera que ver con la música a parte del conservatorio y entonces Ernesto ya lo conozco en la Residencia Iregua Raúl después porque Ernesto me dice que conocer aguda Albacete y tal luego suben Ernesto mete que conoce a una persona de Sama Joaquín al que conozco yo años después esa es como una mezcla ahí hasta que todos nos ponemos en funcionamiento oí daremos depurar

Voz 27 53:10 amo Juan el primer invitado de hoy haya porque en un momento de la vida eligió un camino que le hizo convertirse u gilismo ya de libro

Voz 1 53:19 el robo navideño

Voz 40 53:24 estoy estoy bien gracias a Dios la vida es una montaña rusa era eh bueno probablemente sí porque no eh cuál es tu leitmotiv e invita a ir vamos ir siempre a tope eh

Voz 14 53:45 pero hasta que aguante la maquinaria

Voz 26 53:48 hasta que cuando decide o cuando dice

Voz 11 53:50 en casa que me voy a que me voy a no sé si a marido me voy a un casting no me voy no sé dónde pero cuando dices en casa voy a elegir este camino o voy a aprobar

Voz 26 54:03 yo creo que tenía como no veinte veintiuno años había había terminado la carrera en Cuenca estaba trabajando en lo que salía en en el pueblo para no has pensar de a ver qué pasaba y luego ya claro como Ernesto Joaquín ya están en Madrid empieza en ese proyecto de La hora chanante me empiezan a decir oye aquí se está cociendo esto ellos era como una recordaba cuando yo con ellos hacia hacíamos cortometrajes teatro lo bien que me lo pasaba digo simios fuera Madrid con la excusa de seguir allí en el Conservatorio está no Madrid pudo ir haciendo estas cosas que sí fue es de mira Quiroga este trabajo quiero se retomar el conservatorio tiene que ser en Madrid porque allí es donde el hecho de cuento bueno en realidad Madrid por supuestos es que tiene todo pero yo sabía que en el fondo era para estar aquí para sino el momento me decían esto venta hacer un sketch yo iba lo hacía

Voz 0882 54:50 el conservatorio

Voz 26 54:52 pero yo estaba ya en contacto y al final fueron muchos los que tiene que ir muy le fue comiendo terreno una cosa o la otra

Voz 11 54:58 Julian te hemos traído esta madrugada Alfaro que tiene como tema La luz que es

Voz 26 55:09 para mí la luz yo creo que es el principio final de todo es que el al la alegría la esperanza armonía también que es algo muy presente en mi cabeza la vida en definitiva el final también quiero pensar que hay luz aunque luego en da oscuridad pero es como una luz cegadora que te que ya ya nos dejas dejará ese consciente de lo que después esto creo

Voz 11 55:36 has dicho una cosa muy curiosa cuando te preguntábamos cuál era el papel que tiene has en clase que la he tenido siempre un papel como de tapado hasta que de repente pum salta la luz no si de repente sales tú crees que hay personas que tienen

Voz 26 55:48 Luz por ejemplo si de lo que yo por suerte he conocido a muchas tú tienes luz por ejemplo si hay gente que tiene mucha luz y hay gente más opaca más bueno que no que no deja que traspase la luz que no la semana que que le rebota es así entonces nosotros yo creo que siempre el ser humano tiende a quedarse con la con lo seres luminosos porque son los que les aportan algo

Voz 11 56:12 también es verdad que tal y como has escrito tú principio has descrito tu camino no has querido nunca que te vincular al con la comedia pura y dura sino con el trabajo actoral del que has dicho además la música me ayuda en la interpretación no sé si con lo que acabas de decir del orden que tu cabeza tiene que ver luego con como desarrollas tu trabajo actoral tus películas con Borja Cobeaga con el que ahora hace es la serie que estrena esta semana pero pero es verdad que tú siempre has dicho eso no no quiero que me digan que soy gracioso ni qué hago el chiste fácil sino un trabajo actoral a más largo plazo

Voz 26 56:46 claro porque yo yo de niño al resto de mis compañeros vuelvo al tema de los chanante Muchachada porque no se ha unido mucho y hemos crecido y aprendido juntos vale entonces a diferencia de ellos a mí era el que más siempre me ha llamado la la interpretación porque porque que a todos nos apasionaba el cine y el teatro sobre todo el cine la televisión había una conexión mía personal por la música porque cuando tú estudian música tú aprendes un lenguaje nuevo una es una manera expresarte nueva que no es que es es un lenguaje distinto entonces en la interpretación también es y tiene puntos en común con como somos nosotros porque hablamos nos movemos hacemos gestos pero estás en otro en otro nivel tú haciendo ya un personaje y eso me atraía mucho y me ponía muy común en mucha conexión con el convivida anterior que es la de Conservatorios la de músico con lo cual es una especie de mezcla de entre pasión entre que bueno así no pierdo lo que aprendí en el Conservatorio la cosa de interpretar alguno interpreta una partitura pues aquí interpretar un guión yo

Voz 11 57:41 inconscientemente es lo que me ha

Voz 26 57:44 lo que me impulsaba decir yo lo que quiero es eso es Darnell personajes hacerlos hacerles crecer y lo que es lo que más disfruto sean sean cómicos dramáticos como tanques

Voz 11 57:53 cómo es tu personaje en justo antes de Cristo La Ser pues me persona que Marbella

Voz 26 57:59 es que existe una imagen en la que aparece es

Voz 2 58:09 no puedo hacer debió entre tú sólo por ahí que vivimos en comunidad en las letrinas ahí con todo el mundo que no puedo ellas empieza a comentar que es un equipo que vas a tu aire su silencio una paz Los Pajaritos momento pero castiga otro sitio que no es necesario que te sientas con los compañeros ahora soy otro topless de verdad ese ratito por la mañana

Voz 14 58:36 en el capítulo III sí sí sí empieza así fíjate mira sí

Voz 26 58:41 es un personaje de lo más ricos que me han tocado que lo tiene todo osea es es un neurótico un inseguro un le falta ambición de repente saca algo dentro de sí que se cree que se va a quedar con ello pero lo desbarata pasan muchísimas cosas y hace que le pasen al resto que es una de las cosas atractivas el personaje bueno en mira yo una vez Le dije a Pepón estábamos Pepón Montero es uno de los creadores y también ha dirigido a un capítulo le decía AVE pones que digo leyendo este capítulo tiene sensaciones de cuando cuando yo leía Astérix de chavalín entonces leía lo guión estaban también escritos y me imaginaba la viñetas y él decía dice que esto es un piropo medidas esto porque no es que ellos estén influenciados por el por Astérix y el humor de Astérix esto tiene su voz propia pero pero el espíritu un poco era ese ese hemos visto todos películas de la época romana muy solemnes no te voy también pasan cosas

Voz 11 59:38 entonces tenemos que escribir ya Julian preguntamos siempre a nuestros invitados que era ha sido o es el faro de su vida

Voz 26 59:44 quién es ser tuyo supongo que igual te habremos dado muchos la misma respuesta yo es que me viene mi padre mi padre mi madre sin duda porque lo ha sido y lo siguen siendo muy emocionante ir creciendo Liberté cada vez más cercano

Voz 27 1:00:00 ellos

Voz 26 1:00:01 de son sin duda Alfaro de verdad

Voz 11 1:00:04 van Julia

Voz 14 1:00:06 al igual que yo y Ángela muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada

Voz 23 1:00:13 que sí sí a mí fue la cada no

Voz 39 1:02:22 buenas noches buenas noches Fábregas así floreros soy Kaiku el tema de hoy es muy interesante a los que buscamos la luz a los que buscamos esa luce la mano por ejemplo en la Cumbre de las montañas buscamos esa luz especial para una fotografía como preferimos esa esa luz también de tarde para fotos para paseos para disfrutar simplemente la alegrar la vista yo la verdad es que soy más de amanecer y atardecer que

Voz 3 1:03:00 tras todo el día

Voz 39 1:03:03 sí y me apasiona el el esos momentos de la del día sobretodo el amanecer levantarme y con una luz se ve en la cabeza en este caso un frontal encender el frontal a buscar el amanecer pero todavía de noche arrancar a correr pero como esquiar con la luz en la cabeza Iggy seguir el camino buscando el camino hasta hasta la cumbre del punto de creo que voy a poder ver el amanecer y luego sobre todo si hay nubes ese amanecer esas nubes altas amanecer es más espectacular por la luz que rebota en las nubes a ayer no ayer mismo pues está viendo el amanecer en La Laguna de los Pájaros en Peñalara ir cuando me imaginaba que era un amanecer bonito porque las nubes y donada para esa luz me abrió el cielo oí hice me se coló una una luz muy bonita que dejó unas fotografías la verdad es que muy chulas os podéis ver en instarán Tyco IRI ir así veis esa pasión que tengo por la luz hay muchas gracias como siempre enhorabuena el programa

Voz 42 1:04:37 Juan