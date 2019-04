Voz 1670 00:00 Nos quedamos repasar con iban Álvarez la prensa las pruebas de mañana hola Iván

hola qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias comenzamos este faro dominguero en el que vamos a repasar los temas que nos han dejado esta primera semana de abril hablamos del primer libro el lunes del orden el martes de la luz el miércoles de los festivales el jueves los gato pardos que nos han acompañado han sido el escritor Roberto Santiago la actriz Assumpta Serna el cómico Julián López el músico catalán Gas cada noche os agradecemos la participación de los oyentes que hacéis este programa con nosotros que nos llena Ice el whatsapp con notas de audio cada vez más divertidas ingeniosas o reflexiva as también por la recomendaciones cinéfila así musicales que nos dejáis esta semana por ejemplo Nacho la noche dedicada a la luz

Voz 8 02:18 no recomendó este tema de Johnny Cash

Voz 3 02:22 Mais

Voz 9 02:47 de hecho el frío no veo tu

Voz 1670 03:01 no

Voz 9 03:06 más que eso pues lo es Guti de podéis todo se fue

Voz 4 03:35 eh

Voz 9 03:59 Guido Guido miedo

Voz 10 04:08 ah eh

Voz 9 04:18 eh lo ha hecho y son eh aquí estoy yo me lo uno de los maestros Howe

Voz 8 04:50 de este programa empieza cada madrugada a la una y media pero en realidad empieza antes cuando nuestros compañeros del Larguero descubren de qué va el faro reaccionan así

Voz 1670 05:02 eh cuál fue tu primer libro que leíste así o no sé el primero pero el que te acuerdes así el arte llamar de Ericsson El arte de amar

Voz 1 05:10 la hija blanco profundo yo yo

Voz 1670 05:13 desde el equipo de Mara Torres un libro de Gloria Fuertes hoy a los niños niños pequeños de parece eso va el paro esta noche de tu primer libro eh yo el misterio el cuarto bueno yo el primero no sé cuál fue ya no me acuerdo pero recuerdo mucho siendo un adolescente ya me gustó mucho el misterio el cuarto amarillo entonces el misterio corta bonito pues está viendo están interesante y cuando ya la última la saga de Fray Perico a favor y el último de las el buscando el de con varios autores todo buscó no notas leído pues te lo recomiendo si recogiendo todos viendo legítima pero aquí en la mesa que está por ahí Mara Torres Elena Ensanche Marina el ahora no quiero líos todo recogido que iban a hablar del orden quiere saber de qué va el Far hoy por favor sabes que es algo que a mí siempre me provoca de que va te provoca

Voz 1 06:02 de la luz como la luz la luz en general recibiendo Paola luz les daba lo mismo

Voz 1670 06:07 pero no es algo del interventor mientras en sala mientras es encienda tú me ha venido a ver si en mi época no sé si os pasa bueno yo era muy Debussy luz en Airbus y luces yo no yo lo tengo en lo sigo teniendo porque clavando si Iberdrola no te reclamaría musical no me ilumina por la noche el gurú así llamaba los jugadores de la plantilla el Real maridaje que ha dado Genk en casa nada la luz habla hoy Mara Torres en el hubiese voy porque están ya ilumina

Voz 4 06:44 eh

Voz 3 06:49 dedicaba al primer libro contamos con un montón de gente

Voz 8 06:57 contamos con los compañeros de la radio contamos con las notas de odio de todos los oyentes les preguntamos también a nuestros escritores de referir

Voz 3 07:06 hacia cuál era el libro que les había hecho descubrir la lectura y esto es lo que nos contaron algunos de ellos

Voz 11 07:16 hola soy María Dueñas el primer libro que yo recuerdo haber leído se titulaba El pájaro verte era un libro de lecturas que usábamos en el colegio a través de distintos capítulos no sepa contando la historia de una familia una familia clásica de la España de finales de los sesenta primeros setenta

Voz 12 07:37 hola qué tal soy Francisco de Paula Fernández más conocido como Blue Jeans hizo el primer recuerdo de de de libros el el primer libro que recuerdo que ley fue

Voz 13 07:48 uno que se llama loco por el fútbol que es

Voz 12 07:50 de de Colin Mc náutico en el que un oso quería ser futbolista iba uno llegar llega nuevo a un barrio e intenta hacerse jugador de del equipo de del Barrio

Voz 5 08:02 bueno va a Benjamín Prado si el primer libro que leí no sé si fue un libro o un tebeo era uno de esos volúmenes de la editorial Bruguera que por un lado tenía la Historia dibujar hay pues otra en forma de novela seguramente de los primeros que leí en esta colección

Voz 14 08:21 eh tardía

Voz 5 08:24 la Flecha Negra de Walter Scott o La isla del tesoro

Voz 15 08:28 Stevenson no sé si fue el primer libro que leí pero al menos es el primer libro del que tengo conciencia creo que se titulaba los cinco o la aventura de los cinco estaba escrito como no porvenir Brighton

Voz 12 08:42 una gran autor dedicada a la

Voz 15 08:44 literatura juvenil leí todos los episodios de los cinco y de los siete secretos también de la misma autora ahí es la conciencia que tengo de mis primeras lecturas soy Álex Grijelmo

Voz 11 08:57 olas hubiera ahí los primeros libros que recuerdo Mi vida sin duda son comics recuerdo a Asterix Tintín a Mortadelo y Filemón a Mafalda libros que llora comicio leía cuando era muy pequeño pero si tuviera que decirle los libros que me impactaron más en mi adolescencia y juventud diría que fue a la obra de Herman Hesse especialmente lobos te me impactó muchísimo los ojos del hermano eterno de Stefan Swayze impactó muchísimo como ensayo El hombre en busca de sentido de Víktor Frankl que débil eran los trece ó catorce años tú nada precoz para leer ese libro pero me marcó profundamente la mirada de la vida

Voz 16 09:42 y

Voz 3 09:48 quizá la gente más joven la lectura más joven que entró esa madrugada en el programa ya sabéis que durante el día también nos deja notas de hoy así que de vez en cuando entran niños pues diríamos que quizá la más joven eh aunque también estuvo Jimena hay estuvo Lucas y Pablo y Carlos pero no nos leyó un fragmento de un libro que se llama yo voy conmigo que venía a decir que la niña descubría que tenía unas a las la espalda

Voz 0277 10:22 todo ya no era un me gusta mucho el libro de yo voy con miedo sobre todo en Niza a ver que yo el conmigo

Voz 17 10:42 hay Millo Jaime vea

Voz 0277 10:44 es además Puche derriten Un

Voz 3 10:51 cuando hablamos de nuestro primer libro no tiene por qué ser el primero que recordamos haber leído sino el primero que por lo que sea nos abrió al mundo de la lectura ya para siempre algunos nos dejaron libros de su adolescencia otros de cuando eran veinteañeros pero Iker nos habló de un libro de cómic que descubrió cuando era muy muy pequeño tenía sólo tres años atentos no sólo a la historia que nos contó sino con qué relación allá él los libros de asterisco Everis

Voz 18 11:26 sí

Voz 19 11:31 mi primer libro son unos cómics los comics de de Astérix con ellos aprendí a leer Se me despertó la pasión por la por la lectura y es que con tres años estando con mi tío en casa el cogió uno de los de los albunes que que Denia en la en la estantería

Voz 10 11:56 hay abrió al azar una una página

Voz 19 12:02 hay email señaló una un bocadillo junto a ver qué pone aquí yo no sabía leer todavía tenía tres años pero les dije lo que lo que ponía me emitió súper sorprendido eh denso bueno no no puede ser habrá sido de de chiripa vamos a ver otro con con otra página otro otro texto de avería aquí hice lo hice lo dije total N que estaba estaba alucinando llamó a mi madre Montse Montse mira que el niño sabe leer que el niño ya sabe leer vino mi madre se empezó a reír y dijo no no nombre cómo va a saber leer con con tres años y todavía no ha empezado lo que pasa es que se sabe todos todos los dibujos todos los algunas de memoria Isabel lo que pone en cada en cada bocadillo por los dibujos de tantas veces que es los hemos leído eh bueno mi mi tío falleció hace un par de años en un en un accidente de de tráfico siempre que que abro un con comidas que tengo toda colección todavía conservo esos esos albunes

Voz 4 13:23 siempre que lo abro me me me acuerdo de él

Voz 3 13:35 el martes dedicamos el programa al orden que incluye también al desorden después escucharemos lo que nos dejas Days aquella madrugada pero para esta primera media hora vamos a recuperar una historia que no sé si es realista o surrealista

Voz 20 13:58 ellos se come pareja a una casita que tenemos en un pueblo de Asturias no llamó la vecina diciendo que había bueno pues robado en tres casas de nuestro edificio nosotras estábamos muy preocupadas por si nos habían robado en nuestra casa así que llamé a mi hermano que tenía llaves y le dije por favor fuese

Voz 21 14:19 a a ver si había robado

Voz 20 14:22 o bien tratado alguien en la casa claro cuando mi hermano llegó a nuestra casa nosotros es verdad que teníamos una situación muy estresante idem

Voz 3 14:32 yo lío con niños mucho otra

Voz 20 14:35 bajo Hideki menos bueno pues eh

Voz 3 14:40 dejaron un poco de lado el orden

Voz 20 14:43 de la casa y la limpieza allí irnos a disfrutar del verano en Asturias Toral que llega a mi hermano a nuestra casa y nos dice no me llama por teléfono a mí mi mira sinceramente no sé qué te sea dado a alguien o no ha entrado a bien porque estaba tan desastroso todo que bueno pues parecía que alguien había entrado y lo había pues la había revuelto oí nos habían robado así que bueno tú vete mira a ver si también ordenador portátil que se que lo he dejado ahí encima de la mesa mejor que está vale pues no nos han robado deja todo como está ya te puedo decir muchas gracias por tu servicio y así fue nuestra historia de no de saber definir muy bien sí en había entrado a robar en esta casa no por nuestro absoluto y terrible desorden

Voz 3 15:51 es el martes el miércoles dedicamos el Faro a la luz porque una vez al mes dedicamos el programa a un elemento que está relacionado directamente con el título así que este mes de abril

Voz 1812 16:02 el abordamos la luz ir un Vera nos contó una historia que tenía que ver con su

Voz 3 16:10 su abuelo que era cobrador

Voz 1812 16:13 de la luz

Voz 4 16:20 tres letras

Voz 22 16:24 así poco más de un año me compré una libreta titulada abuelo entre Trillo que le hacía preguntas Biel me encontraba sus anécdotas su trayectoria de vida no quería que cuando se fuera que quedará por contar y a mí por escuchar Isabel ir recuerdo una de esas historias en las que llene páginas y páginas de la libreta me contaba aquí hubo una época de su vida la que iba a los pueblos alrededor de donde él vivía a cobrar las facturas de la luz por problemas de la vista nunca se pudo sacar el carné de conducir por lo que iban dando fueran que lo mientras que fueran hiciera calor hiciera frío también se subían en el coche de el primero que pasara muy bueno al decir luz me recuerda a él sobre todo porque ha sido luz siempre también pues a esa parte de su vida así que le mando un saludo muy fuerte buenas noches floreros Barinas aseveran llamó desde Salamanca

Voz 3 18:04 aquella noche tuvimos otra llamada que también nos gustó y nos emocionó mucho también llegaba de Salamanca Nos la hacía Concha también hablaba de su abuelo que era el electricista del pueblo un pueblo que se llama Lumbrales

Voz 24 18:27 yo tengo setenta y seis años y vivo en un pueblo de la provincia de Salamanca Lumbrales y en mi infancia mi abuelo era el electricista de este pueblo

Voz 8 18:38 andar entonces no es como

Voz 24 18:40 que la luz la tenemos a demanda cuando queremos en aquel tiempo en este pueblo pues no había alude día en las casas y entonces mi abuelo al atardecer yo lo acompañé muchas veces que me llamaba muchísimo la atención íbamos a las afueras del pueblo a un transformador pequeño lo habría ya había como un enchufe no sea se ayudaba de un mango para conectarlo hacia arriba ya había luz nos parece eso época de la prehistoria pero eso fue pues hace unos setenta años au por ahí porque ya te digo que yo era pequeña cuando eso y a raíz de aquí a mi me me emocionaba aquello de ver que mi abuelo daba la luz al pueblo mira al atardecer todos todos los días algún vecino del pueblo iba a decirle porque en aquellos tiempos eran muy precarias las instalaciones que había unas viviendas con los cordones por fuera ese producía muchas averías entonces mi abuelo tenía que ir arreglarlas a las casas incluso las lograba todo las planchas los todos pero todos lo arreglaba yo siempre veía como él lo arreglaba de hecho con la edad que tengo en mi casa no entró nunca un electricista porque yo lo hago todo sí

Voz 0137 19:56 les dos cambias todo

Voz 24 19:58 todo todo todo todo todo

Voz 3 20:05 ser una experta electricista bueno también no regala muy buenos momentos el suena la vida nos da a ratos muy entretenidos mientras intentamos descifrar que son ídolos han enviado eh el de esta semana lo llevamos arrastrando desde hacía varios días nos lo había enviado Cristina el ganador fue Emilio pero hasta que llegamos al la conclusión de que Cristina estaba haciendo Snow tuvimos propuestas buenísimas yo sigo pensando no me quito de la cabeza pero porque verdaderamente a mí también me lo parece lo que nos dijo Paloma que era un oso pardo rebuscando con el hocico

Voz 21 20:56 pero con la boca me pareció demasiado fuerte que pueda ser con alguna para tu las

Voz 26 21:02 pues a esa nada vida a mi me parece ya que soy sobreros me me ha sonado al principio que lo habéis puesto como más largo a lo alto de un faro el viento pues yo creo que esa noche

Voz 21 21:12 los dos somos cuando empieza a ser ciudad hago yo hacerlo con la ahí mi remueve se la UAI todo esto bueno yo decía que al principio estoy viento yo es algo que pueda asegurando que un loco pues algo no sé como algo porque hoy con algo así que duerme parecía parecemos bien entonces que a mí me el sonido de una especie de mecanismo con el agua sale que un techo algo sustantivos que girando oí cogiendo de por otro lado cómodo Oria a ver yo tengo me la cabeza que es un oso que es un animal grande que tiene y para mí es uno sometiendo el hocico en una madrileña y no giro un puro bajando bueno pues yo creo que es un aspirador como los que usamos en la casa

Voz 26 22:10 eran para Carla la porquería del coche

Voz 21 22:14 a mi me parece que es otra persona que está bordando como otras que pasando que en casa o en un cajón el material identificar bien y que luego arrastrada creo que está

Voz 3 22:32 esquiando

Voz 8 22:39 has diciendo la tabla con los esquíes por la nieve nieve dura

Voz 26 22:44 exactamente en paralelo extra cuando Gilda

Voz 8 22:47 vamos a vamos a oír lo que nos dejó Cristina

Voz 15 22:50 buenas noches Farelo así faltarás Mi nombre es Cristina grabados

Voz 28 22:56 a la vida desde mi móvil mientras deslizaba con mi tabla de snowboard de estatura buenas noches

Voz 3 23:07 dar por válida Emilio por qué no es esquí es una tabla Snow de hecho por eso suena con tanta frecuencia no porque en con los esquíes no haces tantos giros pues efectivamente Cristina estaba en Cerler esquiando nos acordamos ahora de un oyente que precisamente en Cerler nos dijo que hoy Alfaro mientras trabajaba en el mantenimiento de las pistas de noche para tenerlas a punto por la mañana

Voz 29 23:39 no no no no

Voz 3 23:46 casi a las dos de la madrugada no en Canarias después repasaremos los programas de forma más completa pero antes de las noticias vamos a dedicar unos minutos a lo que ocurrió cuando el jueves dedicamos el programa al festival Nos sentamos junto a nuestro compañero de Cadena Dial Álvaro Díaz para conocer los detalles del gran festival el de Eurovisión tuvimos la oportunidad de hablar con Mickey Núñez el representante de España de este año

Voz 26 24:15 el detenido muchísimo es que tengo muchísimas ganas de te digo que siempre hubiese guerra todo Curro estamos dando dos no sería posible

Voz 12 24:25 cuando eres al final Miki vieron tu nombre idea de repente sentiste que ya era cierto que veis a Tel Aviv a Tel Aviv todo un equipo dentro el miedo y al día siguiente dijiste presa mejor voy a decir que no

Voz 26 24:39 no no que va que va me lo tomo con muchísima filosofía relativizan dos sobre todo muchísimo voy a dar lo mejor de mí desde el primer momento pensé esto es una una un evento en cuál te lo tienes que pasar genial disfrutarlo y hacer que los demás se lo pasa igual de bien que tú ojalá sopas alguien de qué

Voz 8 24:59 Mickey hace cincuenta años que no ganamos Eurovisión la última vez fue con Salomé con el Vivo cantando vosotros cuando vais a Eurovisión vais pensando en ganar o tenéis como asumido que hace mucho tiempo que ya estamos un poco a la cola

Voz 26 25:13 mira en eso una competición entonces cuando te presentas una competición obviamente que lo importante es participar pasarlo bien compartir pero ya que vamos vamos a intentar ganar sean yo voy a el máximo de mí

Voz 21 25:26 hay que darle la mejor posición posible

Voz 26 25:28 el ganar quedan los puestos pues los más arriba

Voz 13 25:33 oye que yo creo que no solamente es la puesta en escena

Voz 12 25:35 hay la canción yo creo que ya el jurado tiene en cuenta todo incluso el público es una semana en el en la que tú eres embajador un poco de España allí en Tel Aviv y hay que cuidar todos los detalles el inglés las ruedas de prensa vas bien preparado que tiene sólo veintitrés años

Voz 26 25:50 yo creo que sí yo llevo un equipo a mi lado que son fantásticos y entonces me me ayudan muchísimo pero bueno yo sea la les bien hecho yo era profesor de inglés donde está la Academia de academia refuerza entonces es incluso dormido y hablar con la gente normalmente también se me da bien porque no tengo mucha vergüenza es rápidamente entonces yo creo que todo eso está bastante cubierto

Voz 8 26:15 yo te voy a pedir que nos tararea un poco de la canción que que se nos va a meter a todos en la cabeza y que vamos a estar cantándola de aquí al festival seguramente mucho tiempo después del festival

Voz 21 26:28 venga venga adelante ese a la la que era yo

Voz 30 26:32 yo lo que alegría vendas ya está yo

Voz 1 26:41 y está las noticias nos encontramos dentro de unos minutos

Voz 31 27:00 porque confía siente que ella tenía TVE alto voltaje detrás buenas noticias ella no interesa a pesar

Voz 2 27:34 Cuco

Voz 1 27:38 conecta con el Faro a través del Guaza mándanos una nota de Boza el seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno cuéntanos lo que quieras

Voz 28 27:54 presenta el placebo escucha

Voz 1 28:00 el primer lunes del mes de abril de mil seiscientos veinticinco El Burgo donde nació el autor del ramal de la sus parecía estar en una revolución tan completa como si los hugonota hubieran venido hacer de ella una segunda muchos burgueses Albert huir a las mujeres por la calle Mayor al oído gritar a los niños en el umbral de las puertas se apresuraban a endosar Se la coraza y respaldando su aplomo algún cierto con un mosquetero una parte sano se dirigían hacia la austeridad de Juan venía ante la cual Munguía creciendo de minuto en la foto un grupo con ruidoso en ese tiempo los pánico serán frecuentes y pocos días pasaban sin que una aldea u otra registraran

Voz 3 28:46 sus archivos algún acontecimiento de ese género

Voz 1 28:49 estaban los señores que hablan entre sí estaba el Rey que hacía la guerra el cardenal estaba el español que hacía la guerra el Rey luego además de estas guerra sorda su públicas secreta son patentes estaban los ladrones los mendigos los hugonota los lobos y los lacayos que hacían la otra

Voz 10 29:11 los tres mosqueteros Alejandro Dumas mil ochocientos cuarenta y cuatro Cadena se él

Voz 28 29:17 es de escucha

Voz 3 29:20 Torres Alcina

Voz 1 29:21 yo pude acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer últimos programa selecciona el que prefiera darle al play toma el control de la lo que quieras cuando tú quieras descarta nuestra aplicación

Voz 4 33:43 claro

Voz 36 34:12 eh

Voz 3 34:22 segunda hora este Farah dominguero que dedicamos a repasar los temas que nos han acompañado durante esta semana de abril En seguida abordamos lo que nos dejó el tema del lunes mi primer libro con el que inaugura vamos el Día del Libro Infantil Juvenil que se celebra todos los años el dos de abril al escritor británico Richard Adams trece editoriales lo rechazaron su primera novela La colina de otros y la historia era una que el contaba sus hijas pequeñas para Adams supuso el primer paso de una larguísima carrera literaria consiguió por fin publicarla la historia de unos conejito es que buscaban escapar de su madriguera para establecerse en una nueva sociedad utópica marcó a millones de niños a finales del siglo XX y hoy en día sigue siendo uno de los primeros libros de la vida lectora de muchos británicos la canción que estamos escuchando precisamente Bright Eyes escrita por Mike but it agravada por Arga full que está inspirada en la lectura de esta novela el lunes rebusca en nuestras librerías para hablar de nuestro primer libro hablamos del principito de los cinco de Cien años de soledad de la historia interminable de Cenicienta de Pippi Calzaslargas de un montón de

Voz 8 37:02 historias que marcaron nuestra infancia que sí

Voz 3 37:04 cuando la hay muchos niños niñas la actualidad El gatopardo

Voz 8 37:07 Nos acompaño Roberto Santiago que también dijo que leía los cinco es sin embargo el autor de los libros que ahora leen millones de niños en toda España y en el mundo porque esa traducción de idiomas Roberto Santiago es el creador de la éxitos y Sima seré literaria futbolistas

Voz 38 37:27 desde hace seis años que salieron ya los futbolistas me he convertido en el autor de los futbolistas por lo cual me honra me hace muy feliz muy bueno pues está Sapa de misterio de fútbol se ha convertido en mi en mi identidad

Voz 8 37:40 te hemos traído a este programa que gira sobre el primer libro cuál sería el que tú recuerdas como primer libro

Voz 38 37:47 es difícil saber cuál es tu primer libro exactamente pero sí me viene uno a la cabeza es la isla del tesoro que que el sigo releyendo una y otra vez de verdad porque me parece que bueno que tiene todo lo que debe tener una buena historia tanto a nivel de personajes como de construcción de la trama y es curioso porque yo lo leí muy muy muy pequeño me daba mucho miedo recuerda muchísimo miedo pero al mismo tiempo tenía una atracción hipnótica para mí La isla del tesoro

Voz 8 38:17 Santiago jugabas al fútbol de pequeño

Voz 38 38:19 jugaba al fútbol era malísimo jugando al fútbol era muy malo como siempre digo que para los que conocen los buenísimos era como Tomeo el defensa central que juega fatal pero que le encanta el fútbol y como es muy grande yo era muy pequeño ya me ponían ahí defensa central y jugaba o

Voz 8 38:34 qué papel tenías en clase que eso también lo solemos preguntar a nuestros invitados

Voz 38 38:39 pues en el colegio claro yo tenía una mezcla por un lado era de cuando era pequeño sobre todo saca buena nota era un poco el que mejor nota acaba de clase y eso no me gustaba porque eso me no me señalaba yo creo que hay un momento en el colegio que lo que quieres es pasar desapercibido y han ido pasaba lo contrario sacado a las mejores notas era el más alto de todas se entonces llamado mucho la atención bueno

Voz 3 39:04 si no juegas bien al fútbol

Voz 8 39:06 pues mira tenemos una sorpresa para ti y es que hay algunos oyentes que nos han dejado preguntas para Roberto Santiago muy bien así que vamos a escuchar la primera de ellas

Voz 0277 39:18 me he leído todos los libros de fútbol hicimos y la verdad me gustan mucho y la película estuvo genial ojalá sea casi es la segunda parte

Voz 38 39:28 si bien estaban que te pregunta

Voz 8 39:31 sí de fútbol hicimos de la película

Voz 38 39:33 si los futbolistas han pasado tantas cosas en tan poco tiempo en realidad que fíjate ahora sale ya el libro número quince la película que ojalá como dice este oyente Lucas Lucas ojalá como dice Lucas que sea la segunda parte de la película no depende de mí Luca no depende de mí pero me encantaría fíjate del musical también han pasado tantas cosas con lodo dice

Voz 8 39:57 no te imaginabas no cuando de repente te inventar una trama de una pandilla que tiene que ver con el fútbol El misterio

Voz 38 40:04 es imposible bueno tú lo sabes como escritora cuando escribes quieres llegar al mayor número posible de lectores eso es así está innato en la escritura

Voz 13 40:11 pero no me imaginaba que que iban a pasar tantas cosas

Voz 38 40:14 que iba a haber tantos libros que iban a llegar a tantos millones que me da vergüenza millones de lectores no sólo en España un montón de idiomas ya te digo de todo lo que ha venido después de la película musical que me fascina bueno en fin tantas cosas es que no no no no ni lo soñaba ni en el mejor sueños podía sospechar que esto

Voz 0277 40:35 hola soy Pablo llevo dos noches sin dormir porque estoy leyendo me los fue el libro diez de los futbolísticos no gustaría saber porque elegisteis el abogado de Francisco

Voz 38 40:47 sí claro paquete Se llama Francisco Paco le llaman paquete porque ha fallado cinco penaltis seguidos desde que falló cinco penaltis seguidos Le Le llaman paquete que es un apodo cariñoso pero que a él personalmente al principio no le hace no le hace ninguna gracia está leyendo el número diez El Ministerio del Tesoro pirata que es uno de mi favorito de los precisamente

Voz 8 41:07 qué tiene que ver algo con La isla del tesoro bueno algo algo lejano

Voz 38 41:11 mente no no exactamente ahí la la gran pirata de la historia es una niña Almudena García que lleva un parche que no sabemos si es real o no quiero decir si esconde detrás un ojo de cristal pero sí sí hay ecos ya fíjate que no lo había pensado pero sí sí sí me persigue La Isla del Tesoro Robert algo

Voz 8 41:29 no has dicho que tú no tienes que ver con paquete pero que sin embargo sí había una niña en tu clase que te encantaba en quién te has inspirado para escribir Elena con H

Voz 38 41:40 Elena Elena es la protagonista de los futbolistas la la niña que mejor juega del equipo y morena pelo corto ojos muy grandes si había una bueno yo utilizo mucho personajes reales que todos los escritores para inspirarme a la hora de personajes pero es verdad que este en particular está Elena con hache que ahora hay más Elena con hace yo cuando era pequeño casi no había ninguna era una cosa muy exótica

Voz 8 42:06 por eso decían siempre Elena con hache esas las que se llama Elena con hache tenían que especificar especificaron no voy a mí me encanta mi eso

Voz 38 42:15 tengo grabados Elena con hache así la llaman de hecho en el equipo y paquete no haya melena con arte

Voz 8 42:22 tenemos una última pregunta

Voz 0277 42:24 hola soy Carlos me he leído muchos libros de futbol hicimos me encantaría saber por qué hacéis los cómics en las jugadas porque a mí eso me encanta

Voz 38 42:35 pues sí así pues mira yo no me voy a atribuir el mérito la idea fue de mi editora Berta Márquez como bien sabe es una buena editora un buen editor es fundamental una de las muchas ideas que aportó para estos libros es que hubiera tres comics intercalado yo que soy gran amante de los cómics una de mis grandes formaciones fue la lectura de cómics me pareció una idea brillante con lo cual hay tres capítulos en cada novela que las escribo en formato de cómic y luego el ilustrador las dibuja lógicamente formato Cody y como bien ha dicho el oyente suelen coincidir no siempre pero suelen coincidir con jugadas muy importante de cierto partido de fútbol

Voz 8 43:14 tú has tenido que estudiar jugadas de fútbol para poder escribir la serie

Voz 38 43:20 a ver yo primero no habría podido escribirlo futbolín y seguimos sin no me apasiona el fútbol las cosas como son yo siempre lo digo creo que hay que escribir de aquello que te apasiona que te gusta además creo que el fútbol es tiene elementos narrativos buenísimos con lo cual si me documento voy mucho a partidos infantiles mucho

Voz 3 43:38 aparte documental mis que lo vivido

Voz 5 44:06 buenas noches Mara seca lo de Córdoba e recuerdo mi primer libro eh hace ya más de cuarenta años que Jolie e Literatura en el Instituto

Voz 3 44:20 era Sonata de otoño son nota de India

Voz 5 44:22 no era famoso Marqués disparado

Voz 22 44:25 a ver un vídeo desde muy pocos años porque mi madre cuando finalmente mente de que los reyes a los padres me dijo Del Bosque quieres para ir yo dije quiero libros el primer libro probablemente fue prisionero defienda que me encantó me lo he leído donde ya a partir de ahí pues ya

Voz 40 44:49 sin pagar eh comandante emitir es la primera lectura que realice ya por finales de los sesenta a principios de los setenta con tan sólo cinco seis años me encantaba robarle a mi hermana su libro de lectura del colegio se y para mí eso era un todo un tesoro fueron muchas las horas que disfrute leyendo leyendo aquella historia que allí venían que a mí me permitían imaginarme mundos que desconocía completamente todavía lo recuerdo con con mucha nostalgia

Voz 41 45:28 en acordado de escucho escucho era

Voz 32 45:33 un libro que a mí me encantaba cuando era pequeña de la editora

Voz 41 45:35 el barco iba por escucho me me gustaba mucho y me da como mucho

Voz 0277 45:39 penita que vivía con su abuela la abuela cosía había perdió la vista entonces pues pasar muchas calamidades para poder comprarle un libro como infancia como también asoció Fray Perico suda rico

Voz 3 46:15 Fray Perico y su borrico de Juan Muñoz Martín que recuerdo que fue profesor de uno de nuestros oyentes porque en el Faro dedicada a la inteligencia aquel que dijo para mí la persona más inteligente

Voz 8 46:31 que conoció mi vida fue mi profesor de clase no me acuerdo si Instituto que además era el autor de FERE su rico Gómez Martín bueno esta noche

Voz 3 46:44 dedicada al primer libro

Voz 8 46:46 ya vamos como no a nuestra librera de referencia quizá es la experta que ha entrado más veces a lo largo estos casi cien programas dábamos debido llamar pues las cinco seis veces no quisimos contar con ella en la noche dedicada a mi primer libro porque siempre sabe contarnos con con con todo su entusiasmo tanto los libros como los autores a los personajes esto nos contaba Eva Cosculluela sobre los personajes de la literatura infantil tradicional

Voz 21 47:15 el primero de ellos es Pippi Calzaslargas que que me encanta porque es un personaje Jaso porque es un ejemplo de independencia de valor de autonomía también es importante que yo creo que hay que reivindicar que es de Bale reverencia hay rebeldía no porque los cuentos infantiles ahora ya saben que son mucho más abiertas pero cuando yo era niña toros como muy ejemplares y moralizante si te llevaban todos por el camino correcto no y Tití llegaba ahí para demostrar que igual aunque cogiera otro camino que no era el canónigo pues también lo hacías bien y también llega a los sitios no entonces es es una niña que huérfana de madre que sus padres con Pirata que hizo el Rey un país muy lejano que nunca está en casa que vive con un caballo con un bono que era millonario de Pekín a la leía incidentes que yo quiero ser de mayor como ella

Voz 8 48:05 otro libro que has elegido de esos que nos que nos da rabia que de repente nos llamen para la hora de cenar es la historia interminable de Michael Ende

Voz 21 48:17 vale me quedo me dirigiría muchos porque fíjate que yo el primero que leí que yo recuerde más pequeña Jim Botón y Lucas el maquinista que es una de las obras menos conocidas pero que también es muy importante y ya después según protegiendo leísmo muy interminable y con interminables que me pasó algo muy muy bonito porque me transmitió la el amor por los libros pero también por los dedos como objeto porque yo recuerdo la emoción con que abriese Lido que editaba Alfaguara magníficamente yo tenía unos doce once doce años lo abrí y entonces de repente cada capítulo estaba en un color porque diferenciaba el mundo real del mundo de la fantasía que contaba la relación de de Perú en esta acudí librero que ya había proporcionado seguido de repente yo me di cuenta que los libros eran algo más que que unas tapas y un papel dentro no un donde había historias que los objetos que también te transmitían un una sensación que no podías encontrar en otros sitios y creo que me hizo amar los dedos muy arraigado gusto

Voz 28 49:18 los pros Enterría la librería coreando si en que pudo servirle no lo lo tengo aquí pero se lo puedo facilitar el grupo entorno

Voz 8 49:47 luego tenemos otro libro otro clásico que no está muy segura de que sea un libro de niños o un libro a descubrir cuando cuando tienes más edad que es al principito de ese anexo pegue

Voz 21 50:02 me Principito pasa lo mismo que pasa con muchos clásicos y si os acordáis cuando hablábamos de las islas hablábamos de la isla el tesoro ocurrió un poco lo mismo son libros que tienen mucho lecturas y que depende cuando las leyes tienes más cosas con quién ves tras entonces con el principito yo fíjate con el principio pues me recuerdo que tengo es yo tenía unos cinco seis años y mi madre me la contaba por las noches antes de ir a dormir él claro yo serás entendía los cuenta de fritos de El Principito con la rosa o de escrito con un forro pequeñas historietas que eran casi como parábolas yo no entendía nada de lo que querían decir claro simplemente me quedaba con el pequeño cuento no es un libro que según cuando cuando crece según horas leyendo vas entendiendo otras cosas distintas IVAs digamos que Armando en tu cabeza que esa esas Moraleja así esas historias de fondo que quería contarnos en éxito que había ya finales que causan historias que nos hablan de las verdaderas cosas importantes de la vida no de de los valores importantes de la amistad del respeto de la responsabilidad de la importancia que concedemos a lo superfluo y que tampoco estaría por tanto hay que queremos que saber distinguirlo bueno yo creo que es es uno de esos libros que está lleno de símbolos pequeños detalles que que se recuerdan siempre y que tienen tantas lecturas como veces prosiguió

Voz 8 51:15 otro que lo tiene prácticamente todo es Alicia en el país de las maravillas

Voz 0277 51:26 uno

Voz 10 51:29 dos cuatro años más

Voz 0277 51:35 también desde pequeños

Voz 21 51:40 unos que precisamente si hablamos de símbolos de Alicia es el libro que se lleva la palma porque Alicia es un personaje que yo creo que contiene un poco de todos los personajes que acabamos de mencionar iré muchas más es decir tiene los viajes a mundos fantásticos de Gulliver por ejemplo donde el personaje crece y luego se hace pequeño y entrar en mundos fantásticos que no conoce la valentía y el coraje de críticas largas todos los símbolos y los ejemplos de El principito la curiosidad de la Matilda erró Roald Dahl que quiere saberlo todo y que hoy no tienen casa más que un libro y encima de cocina el autor de Alicia en el País de las Maravillas buscarle era matemático obra de acertijos lógicos de pequeños enigmas que te que elige tenía que resolver cuando tenían que continuar con su aventura y además es que además de presentado son de personajes maravillosos como el conejo blanco la reina de corazones que es mala malísima El Sombrerero Loco bueno en fin es muy bonito además que ese final de Galicia y cuenta que elige estaba durmiendo bajo un árbol era un sueño es muy bonito porque cuenta también ese poder evocador que tienen los libros el sueño

Voz 1 53:00 sí

Voz 3 53:11 a Verónica Martín doctora en Pedagogía por la Universidad de Granada le preguntamos cómo nos marcan y qué importancia tienen los cuentos infantiles

Voz 24 53:21 la Semana Santa reúne perspectivas de vida de aunque esté centrada en una en una niña en una mujer en una adolescente pero que también vale para el género masculino en una perspectiva de vida de cómo puede salir adelante aunque todo vengan contra te enseña te da una lección de cómo un una educación en valores desde la más tierna infancia puede contar seguir que que llegué donde quiera si logra es tu meta si tu objetivo creo que que sirve para mucho que sí que es cierto que tiene un lado oscuro como tiene todo sabes pero que obviando todo lo negativo que puede tener tanto este cuento como cualquier otro siempre siempre partidos de la base y por lo menos alumnos en la Facultad de Educación de Córdoba se lo transmito todo tiene su parte negativa todo tiene su parte positiva vamos a intentar sacar lo mejor para mí la Cenicienta sí que acertó que marca yo creo que un después

Voz 3 54:24 a él

Voz 42 54:27 es que lo primero que necesita

Voz 1 54:30 hola

Voz 43 54:33 las palabras mágicas Irán Verónica Se celebra el Día del Libro Infantil

Voz 3 54:45 juvenil

Voz 8 54:46 coincidiendo con el aniversario el nacimiento de Hans Christian Andersen porque es importante el patito feo

Voz 24 54:53 para mí el patito feo trabajado desde la etapa infantil está ahora justo en este momento en el que está viviendo en el momento álgido porque si estás viendo las noticias lo de género la diversidad cultural la la el el culto al cuerpo que le estamos dando el estar tan delgadas la chica incluso los Tiko también tenemos esa línea te dice que da igual cómo se que es que da igual que seas más alto más bajo flaco si lo importantes como eres como persona

Voz 8 55:30 eso es lo que marca la diferencia

Voz 24 55:32 que luego las relaciones que establece es tanto en el cole como fuera del cole

Voz 8 55:38 has hablado de la Cenicienta de echar al perro pero hay otro que me gustaría comentar contigo que es Caperucita

Voz 21 55:45 sí bueno también el mismo autor clásico

Voz 24 55:48 pero la verdad es que da muchísimo juego Caperucita porque de cuento tradicional puede sacar una gran variedad de opciones ajustadas a día de hoy ajustada a las necesidades de chicos en clase ajustada a las necesidades de tu hijo lo puede gira pastando son sólo sólo para depender de tu creatividad porque tú fíjate que la que Caperucita que no te transmite que que bueno que una niña sola por el bosque tranquilamente en fin como madre te lo planteas un poco no mucho no madre mía cómo puedo ir sola pero luego intenta darle la vuelta oye eh qué qué peligros tiene para una chica de hoy salir sola qué peligros tenía en aquella época y ahora da juego a la gran variedad de series de televisión que pueden salir las películas que se han basado en ella sabes doce Caperucita Roja la verdad es que era mucho mucho juego hay una hay una es una una película que tiene varía varias secuelas sobre Caperucita sí la verdad que que viene muy bien

Voz 28 56:59 Capirossi o bien visto bueno oye veo muy firma qué manos también su pero no es caerle mejor

Voz 8 57:20 para terminar porque creo que es importante que contemos cuentos tradicionales infantiles a los niños

Voz 24 57:26 porque detrás de ellos siempre hay una enseñanza siempre siempre entonces siempre habrá

Voz 21 57:34 un valor positivo siempre habrá

Voz 24 57:38 una creencia que ayude a que la estabilidad emocional cuando llegan esos momentos de bajón es en un niño a lo largo del día que ayuden a superar todo entonces yo creo que que nuestra historia a fin de cuentas nos hemos criado todo con ellos si enriquecen y despiertan el interés por la literatura y la lectura

Voz 41 58:29 que mi madre guardó algunos de sus libros en la infancia y de esa forma me pudo iniciar la lectura con ellos y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño porque cada vez que me entregaba un libro ya me generaba algunas expectativas sí yo me entregaba a la lectura con muchísima curiosidad y esa curiosidad poco a poco se fue convirtiendo en una pasión por la lectura

Voz 5 58:54 que creo que me va a acompañar toda la vida has tenido un Mercedes yo tampoco libro la verdad es que no me no me preocupé ni en estudiar toda mi vida ha sido trabajar hoy mi trabajo como ahí pues el camión pero si tenía la oportunidad de ir a casa de una tía de mi madre donde había o mueble modelo inglés cometería unos libro que alguno eran de mil ochocientos y pico y aquello al museo que yo pensé de joven de Savall de niño quedarme lo que algún día leerlo libro que marcó

Voz 45 59:37 infancia titulaba Un regalo para los mellizos que iban a un lago encontraban a un bueno encontraron una bolsa de basura tirada en el medio del lago y resulta que era un gato que alguien había tirado allí eh que se estaba ahogando entonces ellos lo rescataban hice lo llevaban a su casa lo que pasa es que se lo llevaban a casa ocultándose la su familia porque porque les daba miedo de decírselo entonces

Voz 15 1:00:04 tampoco me gustan los libros infantiles echo la vista atrás ninguno que me haya gustado seguramente por eso apenas regalo libros infantiles a nadie y luego pues quería hablar sobre un libro que no sé si es mi preferido porque tengo a ellos preferidos pero se trata de El color púrpura de la escritora Rafa afroamericana Alice Walker es un libro que es muy bello aunque es muy duro hiló además nos gustaría destacar que cuando lo llevó al cine Steven Spielberg que es otro maestro

Voz 3 1:00:42 pues yo creo que este es el único que no me ha defraudado cuando ha llevado a la gran pantalla

Voz 4 1:00:54 hoy en día te vendo a quién sí