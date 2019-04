Voz 1 00:00 a cuántos Solis estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno

qué tal buenas noches es la una y media a las doce y media en las Islas Canarias tío y convertimos el faro en un gimnasio

Voz 3 01:18 o promesa entendamos que te lo Irak

Voz 0446 01:25 yo es un fenómeno relativamente reciente durante gran parte del siglo XX los gimnasios eran espacios casi reservados a los deportistas que necesitaban entrenar cada día pero llegó Jane Fonda la actriz estadounidense apareció en forma de cinta VHS y nos convenció de que podíamos convertir nuestro salón en un gimnasio luego llegaron los calentadores la cinta de pelo las mallas Eva Nasarre el aeróbic si un día no sabes cómo estás matriculando en un gimnasio que son un auténtico fenómeno hay gimnasios en todos los barrios en los hoteles en los aeropuertos y estaciones de tren y en algunos centros de trabajo hay gimnasios locos de lujo del todo incluido exclusivos los que tienen guardería y los que no los hay con piscina spa sauna baño turco los hay con cafetería restaurante o bar de copas las puedes estar a lo tuyo o con un entrenador personal o en una clase en la que además de Cross Fit pilates Body pan o tai chi puedes aprender zumba baile latino o sevillanas así que preguntaremos a nuestros expertos por qué engancha un gimnasio qué puede hacer por un entrenador personal si es mejor estar sobre una cinta elíptica o caminar por la calle hablaremos de la fuerza de voluntad de esa nueva forma de relacionarse que tiene como centro de quedada el yin icono Carreño decían El Larguero no hay gimnasios abiertos hasta ahora y quizá si los hay a vosotros os preguntamos cuántas veces te has dicho el lunes me apunta gimnasio cuántas veces las por semana que haces a qué clases te apuntas si tienes tu grupo de amigos de gimnasio si te miras en el espejo cuando estás en la sala de máquinas Si vas el spa si has conseguido resultados el teléfono es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno el directo es el novecientos cien ochocientos tenemos un nuevo suena la vida que estrenamos ayer y hoy volvemos a tener Gatopardo porque ya vamos con nuestro esquema habitual para los que os perdisteis El especial de ayer por los cien temas de Alfaro comentaros que entre expertos oyentes salieron temas tan interesantes como la felicidad del pesimismo como rebeldía la nostalgia el misterio la importancia de las comas se leyeron textos de Galeano o de Cortázar se cantó mucho no siempre bien nos reímos nos emocionamos hay un montón de notas de odio que no entraron porque llegaron muchísimas y no dio tiempo pero las escucharemos el domingo de todas formas todos los programas del faro los tenis en la web de la Cadena SER la canción que hemos elegido hoy es una a la que va a dar paso una nota de audio que nos ha dejado

Voz 6 04:22 es una oyente

Voz 0446 04:23 qué ha descrito el gimnasio como un micro mundo

Voz 7 04:30 el gimnasio pues el gimnasio es como pues como una micro sociedad no en el que nos encontramos como todos los clichés yo por lo menos en mi gimnasio tengo como todos los estereotipos así básicos está el pesado no esté que que que estás ahí

Voz 8 04:52 dándolo todo en la elíptica y que es un poquito

Voz 7 04:56 su invento del demonio y siete para enfrente como si no tuviera sangre en las venas a ti que se te sale el corazón por la boca te dice cómo de espacio la guapa qué tal pensando eh hay que no puedes ni hablar claro pues pues hombre aquí a punto de vomitar bien que que Miley miras no que hay veces que en fin ése es el pesado lo está la tía buena que se está haciendo selfies todo el día iba maquillada más que tuvo un sábado para salir con toda juego claro

Voz 4 05:29 luego pues nada

Voz 7 05:31 eh el nuevo que no tiene ni puñetera idea de usar ninguna máquina he otro que hace muchas gracias y siempre ésta también es el que grita con las pesas no que ya ya sabes que está porque le oyes desde la otra punta en fin es el las cosas que pasan en el gimnasio el gimnasio es ese gran

Voz 9 05:52 lugar al que vamos en coche para subir

Voz 7 05:55 es para subirnos a una bici que no anda

Voz 11 06:08 es y buscando a empate era una karateka sí

Voz 12 07:13 el di mi mi mando tras

Voz 11 07:34 a mi manera de pelo hincado en una ballena acto desesperado aquí cantar aquí está aquí pero es tanta falta pues no querer a mi me era complicado en una vez si bien a todo está preparado calle aquí bueno Aneca oye

Voz 13 09:42 arriba abajo arriba abajo arriba abajo y abajo sí

Voz 14 09:56 buenas noches Oleiros y Fábregas

Voz 15 09:58 como podéis comprobar a Mateo le gustan tanto los gimnasios son los parques como a mí yo antes cuando tenía unos pocos más años

Voz 14 10:05 él siempre siempre iba al parque del Sector III el cual había columpios de madera y había escaleras ejes ya había calderas y había era maravilloso por eso podéis comprender yo disfrutamos él que no me hace falta gimnasio quiero ir animó porque además no me gustan buenas noches gracias y buenas noches

Voz 17 10:42 al gimnasio cerrado de máquina

Voz 8 10:43 desde el infierno no voy tras un accidente de moto aprovechó para pedir que salga es despacio con intermitentes que las motos au las bicis no son tan visibles total que estuve en rehabilitación en piscina con una fisio in muy bien yo día recuerdo que entre aprobará allí con las abuelito y casi me ahogo tratando de seguirles el ritmo Aupa que marcha ruedo en bici para ir a los sitios iba a veces me dejó caer por el gimnasio al aire libre junto al ángel caído en el Retiro ese hay que van los equilibristas en general cada día hago estiramientos pero prefiero ir a bailar saludos antes una cobarde intrépida

Voz 15 11:38 yo tengo cuarenta y cuatro años

Voz 18 11:40 eh a partir de los cuarenta dio una presión general de toda toda la gente que está a mi alrededor a la hora de hacer deporte unos va nada nadar a gimnasio otros está todo el día corriendo que si ETA yo la verdad es que no hago nada sólo hago un poco de Pirates pero vamos que es increíble la prisión de todo el mundo que tienes que hacer algo que tiene que hacer ejercicio cuando el otro día que dé con un amigo mío que hacía cuatro años que veía Javier que Levine y adelgazado así que voy a cumplir cincuenta ahí es que estoy todos los días corriendo y voy a hacer deporte que si es que que no se que he agua la Michiko también todo el día que Si voy a dar bueno vamos que es una presión brutal bueno lo único bueno es que cada vez a dar echamos un polvo pero bueno es lo único bueno que recibo de los gimnasios vengan un adiós

Voz 26 27:39 conecta con el Faruk a través del whatsapp

dos y cuatro de la madrugada

Voz 0446 34:47 hay cuatro en Canarias dos horas por delante para hablar del gimnasio utopía decía en Twitter

Voz 17 34:54 esta canción de que las Dance me recuerda a mi etapa Instituto todas las tablas de gimnasia

Voz 0446 35:00 los estaban las ahora

Voz 12 36:18 el Eloy

Voz 33 36:41 hace unos años el gimnasio parece que estaban como escondido ahí había pocos yo la que quinientos unos ventanales que parece que no quieren vender lo que hay en el interior yo la verdad que paso iba a la gente me da una pereza exagerada creo que tengo el síndrome del azulejo partir me quedo hablarme y la verdad que no la idea de de pagar por Sudán prefiero que sea como hasta ahora me paguen mi jefe por Sudán buenas noches un saludo de la estafa

Voz 34 37:13 mientras alumbra el Alfaro parece Kevin Kim hay que dejarlo para mañana

Voz 35 37:18 sinceramente el gimnasio me aburría el monitor de una tabla que hay diez veces las pesas arriba diez veces las pesas abajo diez veces tira de la cuerda diez veces el banco de abdominales si es monótono que contar

Voz 36 37:42 a U Naoto tres

Voz 35 37:44 es uno o dos tres volver a empezar por una casualidad descubrí el yoga recuperen tiempo para mí en esa soledad rodeada de otras compañeras y compañeros es es que el Cato la postura de la vida

Voz 34 38:31 buenas noches zares eras gracias Blanca

Voz 8 38:46 haré dos pateras son Ayesa tiene apuntado a gimnasios que estoy medio o ya medio muerta pero voy todos los días me apunté en septiembre del año pasado con mi hijo pero ahora va por su lado yo por el mío ya nos hemos hecho amigos ya salimos a tomar algo no podemos tomar muchas cosas porque claro estamos en el gimnasio entonces pero bien bien porque me siento mejor estoy mucho más ágil y mucho mejor buenos chicos que lo paséis bien besito

Voz 10 39:18 buenas noches bueno para mí la gimnasia siempre ha sido un coñazo en el colegio en el instituto siempre que podía me daba de esta asignatura pero hace un par de años había una promoción de piscina más gimnasio hilo de la piscina lo tenía muy claro porque natación pero al ser un pack tenía casa estar también lo del gimnasio total que como ya la había contratado pues me bajé al gimnasio el entrenador me todo me puso una tabla de aparatos que había aquí haciendo en cada rato cada cierto tiempo un un aparato como a mí eso no me gustaba al disimulo me fui hacia las bicis estáticas allí me puse a pedalear me saque un libro oí aproveche a leer mientras pedaleaba

Voz 18 40:15 el entrenador me miraba me dio por imposible ir a mí me lo pase en bici ir leyendo

Voz 9 40:25 buenas noches

Voz 0446 40:37 y Mercedes sobre esa bicicleta estática en el gimnasio leyendo un libro la imagen de blanca como ha escrito pasar de el gimnasio de las clases las pesas diez veces arriba diez veces abajo Diez veces arriba Díez

Voz 6 40:58 veces abajo a la experiencia del yoga dice la postura de la águila la respiración conectar con uno mismo Marisa que se ha apuntado al gimnasio en septiembre con su hijo

Voz 0446 41:13 dice hemos hecho grupo de amigos salimos a tomar algo claro no mucho estamos en el yin aunque aquí esté en Twitter un cartel que hay en un garito no escrito en atiza sus una pizarra negra dice ir al gimnasio después comerte un pincho ahí reside el equilibrio la dualidad las fuerzas opuestas lo que yo llamo el yang

procesión de la madrugada once en Canarias Nos vamos al suena la vida

Voz 0446 42:03 lo estrenamos ayer pero como estábamos haciendo especial procedente más si tenemos tantísimas notas de audio pues hemos dejado a las llamadas para hoy ya hay alguna sugerencia en Twitter entre nuestros compañeros

Voz 17 42:15 los prestamos atención

Voz 0446 42:18 se trata de aguzar el oído de intentar descifrar qué está pasando

Voz 15 42:44 para él suena la vida

hay que llamar al novecientos cien ochocientos el teléfono que tenemos abierto durante toda la madrugada en el Farah hasta las cuatro tenemos también abierto el whatsapp el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y ahora vamos a dejar que pase a nuestra gata parda de esta madrugada

Voz 1 43:11 acaba de entrar en el Faro

Voz 0446 43:16 bienvenida buenas noches que es seudónimo vas a querer que utilicemos contigo

Voz 27 43:20 la ratón por un lado

Voz 4 43:24 la princesa del vestido rosa y los zapatos de charol por otro qué relación tienes con el mar el mar es mi casa es que soy de Isla hay pues imagínate tengo un bisabuelo mío era marinero yo no sé creo que es el el mejor escenario posible siempre que veo un mar no sé es como que me da un golpe en el pecho y siento no sé cómo esta cosa de de de de inmensidad algo que se me escapa como casi sobrenatural y te diré además que el mar es también mi sueño más recurrente sueño mucho con el mar una vez mire de esto tiene que significar algo imponía ponía que está muy relacionada con las emoción no soy tremendamente emociona eres de Tenerife sin embargo no tienes prácticamente nada de acento nada te voy a contar porque además muchas veces me lo pregunten soy de Tenerife Mi madre ves canaria pero mi padre no no tiene claro nada de acento canario entonces de mi casa pues crecí escuchando el acento peninsular y el insular hay es como que me adapto es verdad también que llevo ya viviendo viví diez y ocho años allí aquí en Madrid llevo ya diecinueve claro pero por ejemplo me junto con canarios con gente latina Eva me sale todos los se detrás de este pseudónimo doble la ratón a la princesa del vestido rosa los zapatos de charol está Natalia Ferry por qué has elegido estos dos últimos Natalia pues porque uno es el que me puso mi madre y el otro mi padre a mi no me no se me puede poner en la tesitura de elegir mamá papá me lo paso muy mal tenía que decir los dos qué relación tienes con tu padre uf preciosa mi padre fue el amo de casa y claro tengo una relación muy estrecha con él con mi madre también pero claro al final esas horas que pasé con él el pues igual pues mi madre estaba trabajando oí a veces sentía que me perdía cosas no de hecho de mayor me he llegado a sentir culpable no porque yo veía que estaban consuma yo decía no es también madre que siempre está di mi padre pero pero a tu madre en la que trabajaba estaba en casa si no todo estaba Amparo no hubo un tiempo que que estuvo en paro entonces se encargó de de la casa de mi era algo que en aquel momento no en sociedad un tanto machista pues no entendía lo apreciaba porque me parecía White al mismo tiempo que mi padre con su pelo largo me fuera a recoger al colegio de hecho mis compañeros del colegio me decían toparse es Jesucristo yo me sentaba poco regular luego ya entendí que mi padre era Supermodelo pero claro entre que es tu padrino tu madre que tienen pelo largo que no mi padre pues es un soñado increíble con un talento maravilloso cómo se llama Benjamin es el pequeño de diez germanos has dicho que partía tu conocimiento musical y cuando has hecho ahora el último vídeo de Carla gas se lo debes a él sí que era que tenía lleno de cintas Beta la casa si llena de discos total sí ver crecido has ese legado no esta música es es cintas Beta como decía pues para mí claro en una ventana sea una chica de Isla imagínate pues es una ventana al mundo exterior a algo maravilloso que me fascinaba me encantaba la

Voz 8 47:43 música pero me encantaba también

Voz 4 47:46 la moda yo veía por ejemplo a Nina Hagen inicia ahora qué maravilla qué espíritu más libre quiero ser como ella

Voz 0446 47:56 pues sí se lo debo a mi

Voz 5 48:02 de ahí sí

Voz 38 48:20 ya

Voz 5 48:29 sí

Voz 0446 48:51 te hemos traído en un programa que gira alrededor del gimnasio

Voz 15 48:58 me río

Voz 17 49:00 qué relación tiene con el gimnasio que es la pregunta que hemos hecho también a nuestros oyentes

Voz 4 49:05 pues horrible horrible pues una relación cosas soy de ésas que pues que paga fue un año iba un día me siento fatal porque yo luego para otras cosas soy muy responsable muy constante pero siempre he bailado quede que vengo todo el tema de los aparatos y la gimnasia como algo peor como que no puedo expresarme o canalizar mi arte yo qué sé yo no sé cuando bailo siento algo que cuando se ejercicios de repetición como que no me alimenta el alma y me siento que es una pérdida de tiempo oí no no le pillo el me gustaría eh cogerle el punto pero nada le hemos hablado en estos minutos de la realización de un vídeo musical has hablado de lo audiovisual cuando alguien te pregunta a qué te dedicas contesta qué difícil yo he pedido que se como una mujer del reabastecimiento hago muchas cosas algo que yo me licenciada en Comunicación Audiovisual aunque realmente quería estuviera moda pero fui buen estudiante Mi casa eso de estudiar moda era como sonaba raro demasiado arriesgado vengó una familia de clase media más bien tirando a humilde Soy una chica de barrio entonces y pues igual no me podía permitir ese riesgo y nada me licencia pero sí es verdad que los últimos años de carrera yo tenía esta cosa de querer trabajar en moda entonces empecé a hacer prácticas en una revista empecé más en la parte de comunicación pero poco a poco estuve asistiendo estilistas ya está que yo siempre digo que fue un golpe suerte el dile el director recuerdo que me dijo pues porque falló un estilista para una sesión de fotos hijo lo vas a hacer tú qué te lo has ganado y además tienes mucho y así poco a poco pues han pasado ya más de diez años rebajando pues para vanidad para revista Glamour para Vogue de todas formas mucha gente te conoce por tu paso por el programa cambia a mí de tres sí que supuso para el a la si es que lo consideras un salto supuso muchas cosas es muy bonita y luego había cosas que pues que me gustaron menos cómo era ese programa cambia mucho un programa que lo que hacíamos era hacer cambios de look pero siempre a personas que venían con un con una historia detrás y que Iker necesitaban ese cambiar por fuera para poder cambiar por dentro la verdad es que recuerdo con mucho cariño todas y cada una de las personas que pasaron bueno por mis manos y mis compañeros y me gusto tengo está cosa así un poco común de ayudar de empatizar que qué me gusta me gusta hacerlo porque el otro se siente bien a mí también

Voz 20 52:23 reconforta Jodie cambio Dan Woods pero hago con los ojos cerrados porque les vivo en ya te lo he dicho Pelayo lo que quiero sobre todo es reforzar tenso yo te prometo

Voz 0446 52:35 es

Voz 18 52:38 Natalia eh

Voz 4 52:40 dijiste siempre hay alguien que se encarga de hacerte creer que si no estás dejas de existir si no estás en televisión efectivamente yo tengo la la sensación más bien parece que salir en la tele es como no se antes preguntabas a a la gente que quería ser de mayor íter decía como una profesión simplemente es salir en la tele y la tele por qué se ha olvidado muchas veces cuando estás dentro bueno pues la gente quiere cómo maneja arte un poco y juega con esa cosa de esto estás frita por estar aquí ganas dinero dinero esa época tienes popularidad la imagen te da la oportunidad de que se abran otras puertas pero igual no duermes tan tranquilo cuando hay cosas es que no que sientes que no tienen que ver contigo con tus principios valores entonces ya yo pues que me vi llegando a casa triste llorando no motivada que podía más esa parte mala de pues eso de verte no como demasiado expuesta con unos conflictos que eran innecesarios es que yo no quiero estar aquí es difícil porque claro piensas en tu sueldo piensas también en cómo lo va a tomar la gente la tuya la que te ve pero llega un momento que yo estoy muy escuchar mi interior y interiormente ya bueno pues pues sí pues de repente pues todo cambia tiene menos dinero oí pero yo fui más feliz tuviste miedo en ningún momento definitivo enciendo prácticamente acabo de llegar ya estoy salir porque estaba saliendo de un tipo de Tele con el que yo no me siento cómoda pero no sentí para nada que estuviese saliendo de la tele y a mí hay una tele que me gusta mucho y de hecho que me encantaría estar ahí me encantaría tener un programa de moda o de música o estar en un concurso o escuchar historias de gente que sistema reconoce sea por mi trabajo no porque quién estoy saliendo en este tipo de cosas que que me abruman Michel miedo que yo sentí cuando vi que la prensa del corazón se ponía en contacto con gente de mi entorno llegaron a mis padres a Canarias decía pero cómo es esto posible que yo no quiero estar aquí sentiste la popularidad el reconocimiento de la gente de la calle Si Kelly parte buena tiene eso para mí toda toda toda porque me me chifla eso se a mi me encanta el el compadreo me encanta venir por la calle y que de repente no se te te digan pues algo bonito o algo no tan bonito siempre con respeto desde luego sino pero no no me molesta me me gusta me gusta mucho y eso fue lo mejor Natalia cuéntanos para terminar el vídeo que mencionábamos antes que has hecho de verbena de Carla gas pues es un medio que surgió de manera muy espontánea los chicos de novedades se iban a tu cara a un festival de música en Lanzarote isla que amo hay dijo yo pues yo voy os grabó con el móvil porque tenía la sensación de que muchas veces eso la Cámara habéis que esté familiarizado me muchísimo hay dije no hago el móvil tendrán la sensación de que es una cosa así como no entre nosotros y estarán más relajada Si bueno pues es un videoclip de muy bajo presupuesto bajísimo porque hombres fue visto yo he hecho venga móvil tal pero a mí me unos y nos ha costado prácticamente nada no los billetes al azar si Priest y tan contenta con el resultado illes también Mi cines que es lo ves y muy buen rollo no hay ningún tipo de pretensión ni artística ni ni yo sé eso se les ve cómo son ellos que son más majos que las setas donde dirías Agraria que esta tu mayor talento mi mayor talento comunicar da igual un soporte me sirve los trapos como digo yo la moda me sirve la música cuando pincho me sirve la palabra cuando éste la radio o la imagen también si estoy en televisión a mí me encanta contar cosas expresarme me encanta bailar los gimnasios no cuenta mensajería quién dirías que ha sido el Faro de tu vida pues el faro podrían ser mis padres con todo lo que lo que me han enseñado tiene mucha relación con con mi padre con con Benjamín se yo nunca lo ha ocultado siempre lo contado Mi padre tiene depresión que claro tiene su parte mala totalmente una parte maravillosa estará escuchando El seguro que unen Campa de radio hay en la cama y a tope es que lo acompañe para gente con depresión las radios medicina son es mismas vamos a mandar un saludo sí a papá ya todos los que a veces es sentir solos y solas que sepáis que aunque sea este ratito de nada pues no nos estáis como vosotros y con vosotras y hay que seguir luchando no nada que me decías lo del faro la niña interior importante también escucharla o escucharlo abrazarlo calmar lo da muchas pistas eh no Fernando muchas gracias por haber venido esta noche

Voz 21 59:21 este Far nada así un placer

Voz 4 59:24 sí

Voz 34 1:01:11 que ser juntas una sino todo lo contrario sino voy comedias apunto yo voy a gimnasio como tres veces a la semana sino cuatro así que llegamos

Voz 1293 1:01:33 el seísmo nada sobre gimnasio quería comentar que aquí en Chirivella antes que se llamaba al gimnasio claro imagínate que estás con los amigos oye que me voy un rato al gimnasio y en realidad te vas a salvar cualquiera que oiga usted de este tío tú era o cuando llegas a casa y la mujer dónde has estado toda la tarde pues mira toda la tarde para llegar hasta reventado

Voz 1 1:01:58 venga un saludo

Voz 0446 1:03:20 digamos que es una mujer práctica dice Si yo no voy al gimnasio medias a punto hoy tres cuatro veces a la semana digamos que Víctor ha utilizado acosaba esa metáfora qué voy al gimnasio que es como se llama el bar de la esquina este otro Víctor en Alemania Nos va dibujando como es el país entonces dice cierra todo pronto

Voz 6 1:03:52 Ximo las discotecas cierran a la hora a la que abren las de España pero lo que más me sorprende es que lo que sí está siempre abierto son los gimnasios y es que hay hay gimnasios repartidos por todo el mundo pero a gimnasios gimnasios Irene Sánchez nos va a hacer un repaso de algunos de los más sorprendentes

Voz 0446 1:04:14 que hay en el planeta Elena qué tal buenas noches

Voz 24 1:04:16 según un estudio realizado por Deloitte el negocio los gimnasios mueve en España más de dos mil doscientos millones de euros situando así en el quinto mercado del fitness en Europa actualmente hay ofertas adaptadas a todas las necesidades edades condiciones físicas y presupuestos que van desde los doscientos euros al año hasta los treinta mil si habéis escuchado bien treinta mil euros anuales aunque para quemar calorías en muchos de estos gimnasios tan exclusivos tenemos que viajar fuera de España

Voz 17 1:04:46 vamos a conocer algunos

Voz 24 1:04:49 aterrizamos en Hanoi Vietnam para hablar de uno de los gimnasios más lujosos del mundo el Royal City claro

Voz 40 1:04:58 al abrir las puertas de este imperio del de Port y la sofisticación encontramos un espacio dominado por el color dorado suelos de Quart italiano los candelabros

Voz 17 1:05:07 las zonas de descanso para tomarse una bebida

Voz 24 1:05:10 en en el aspecto más practico cada socio tiene un entrenador personal atención telefónica veinticuatro horas un vestidor privado y todo tipo de maquinarias y programas adaptados que según explican en su página web

Voz 0446 1:05:22 permiten transformar tu cuerpo en una máquina de me

Voz 24 1:05:24 la energía sin necesidad de pasar horas haciendo ejercicio todo ello a golpe de billetera eso sí de aquí una clase de yoga de puede llegar a costar tres mil euros perdonad la excentricidad musical de este reportaje pero para entender el concepto de Jim Box Covent Garden de Londres hace falta meternos en un ambiente más propio de una discoteca que dio un gimnasio está inspirado en la estética del hip hop con iluminación de neones y una cabina de DJ sus cintas de correr tienen televisores las bicicletas Play Station las clases de sur se hacen en seco las de yoga transportan hasta Ibiza

Voz 17 1:06:01 de la ciudad y la excentricidad pasamos a la originalidad para descubrir el y a fines de Tokio un espacio con categoría de museo gracias al Rockódromo hecho partir de marcos de fotos cuadros espejos o floreros

Voz 24 1:06:16 definitivamente no hay excusa para motivar Nos aunque eso sí hay que tener en cuenta los impulsos y las buenas intenciones de los propósitos de año nuevo la Operación Verano o la vuelta de vacaciones porque facturas que merecen un buen proceso de reflexión

Voz 17 1:07:07 tres mil euros una clase de yoga blanca se habrá quedado en el sitio cuando lo ha escuchado su postura de águila por cierto que no sé qué pasa con el son a la vida fácil a mí me parece fácil el de esta vez sin embargo los oyentes no se atreven a llamar si no queréis que os pregunte sois al gimnasio tranquilos

Voz 12 1:07:48 sí

Voz 17 1:07:48 no como nuestra siguiente invitada que pone a todo mundo firme famosos y clientes

Voz 0446 1:07:58 porque otra de las posibilidades si quieres ponerte en forma es lo decía Elena el entrenador personal en este caso la entrenadora tenemos ahora las personas más reclamadas del centro de Madrid que como decía tiene fama de poner a tono firmes

Voz 6 1:08:12 a todo el que cae en sus manos Marte Rosado qué tal buenas noches bienvenida a Alfaro

Voz 23 1:08:18 hola buenas noches Malagón Sanz llevas más

Voz 6 1:08:21 veinte años dedicada al fitness en qué momento Marta el fitness se pone de moda

Voz 0779 1:08:28 es bueno para mi punto de vista sábado mono siempre pero sí que la realidad el que se ha puesto de moda como a partir del dos mil trece cuando empezado el auge que hay fotos bueno pues en España que lo que de lo que estamos hablando con otros países de muchísimo hemos adelantado es por ejemplo ponte el primer centro de entrenamiento de dos mil tres Spain de ninguno fue una persona que monte en Madrid y a día de hoy hay casi cada calle uno

Voz 6 1:08:53 mucho que digamos que queremos un estilo de vida saludable que queremos ponernos en forma para estar mejor es verdad que la mayoría de la gente vamos

Voz 0446 1:09:01 adelgazar

Voz 0779 1:09:03 sí bueno es una bajada de peso de lo que se busca sobre todo las ya de cara al verano

Voz 21 1:09:06 sí

Voz 0779 1:09:09 que bueno después de Navidades también pero bueno menos llegamos

Voz 41 1:09:12 tienen menos invertirá pero ya con el biquini