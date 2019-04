Voz 1 00:00 a tomarnos lo con hay un plato que constituían aldea gala de ella

Voz 2 00:03 denunció que no existe llega de Hawai el porque como te decía que no lo sé disponible

cada dos semanas en Cadena Ser punto com y plataformas digitales

Voz 6 00:52 yo

Voz 7 01:04 Mara Torres qué tal buenas noches

Voz 1280 01:37 es la una y media y las doce y media en las Islas Canarias y hoy este faro alumbra Portugal no necesitamos razones para dedicar un programa entero a Portugal pero si tuviéramos que dar alguna podríamos empezar diciendo por ejemplo que es nuestro vecino o que forma parte de los viajes de nuestra vida o que tiene un premio Nobel que casi todos hemos leído podríamos hablar de la Luz de Lisboa del encanto de Oporto de la belleza de Coimbra o de Cascais au del Alentejo ello o de Algarve cuya capital se llama faro algo que ya nos hermana para siempre esta madrugada vamos a intentar dibujar Portús entre todos hablaremos con Pilar del Río que tiene una casa llena de relojes que marcan las cuatro en punto la hora en la que conoció al amor de su vida José Saramago premio Nobel de Literatura esta noche hablaremos también con Javier Rioyo director del Instituto Cervantes en Lisboa o con una investigadora del Real Instituto Elcano que nos no te porque la política actual portuguesa es admirada por toda Europa hemos también con un experto en viajes porque seguro que muchos habéis elegido alguna zona de Portugal como destino esta semana santa vosotros os preguntamos eso que os parece Portugal cuando habéis sido con quién porqué en coche en moto en caravana si os gusta la música portuguesa no sólo los fados si conocéis sus playas se habéis hecho sur los que viva cerca de la frontera con Portugal cuánto vais los que hayáis estudiado allí donde como nos veis a nosotros los que sois portugueses ya sabéis que este programa lo hacemos porque hemos decidido que queremos ir alumbrando algunos lugares y que vamos a empezar así con Portugal podéis compartir con nosotros lo que os apetezca en el Twitter no se han dejado un montón de sugerencias en Instagram también en arroba Alfaro ser hemos recibido decenas de notas de audio ya en las que habláis de la música de la Revolución de los Claveles de Pessoa del vino verde del bacalao de los pasteles de nata el teléfono es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno para las notas whatsapp ir directo es el novecientos cien ochocientos por cierto antes de continuar quería daros las gracias a todos por formar parte de este programa el faro ya sabéis que nos estrenamos hace muy poquito fuimos líderes en el anterior EGM en este volvemos a serlo así que bueno pues este equipo está muy feliz

Voz 0446 04:29 de sentir que construimos un programa cada noche con un montón de gente que lo hacéis con nosotros

Voz 1280 04:38 la canción de apertura sugerido casi todos vosotros en las redes va a ser María la Portuguesa que aparte de la historia

Voz 0446 04:46 sí que cuenta la letra tiene una parte muy

Voz 1280 04:48 social que contó Carlos Cano en el disco el decía escribía un día de mil novecientos ochenta y cuatro compré en Lisboa un disco de Amália Rodrigues la portada era ella hermosa con los ojos cerrados pintados de azul y la boca de color rojo oír su voz me dejó completamente enamorado tenía una

Voz 0446 05:10 capacidad emocional fuera de lo común

Voz 1280 05:13 la escuchaba todos los días mirando la portada hay preguntándome por qué cierra los ojos como respuesta escribí María la Portuguesa

Voz 0446 05:21 esa

Voz 1280 05:21 en abril del año ochenta y seis de mí una cinta

Voz 0446 05:24 tal que decía querida Amalia esta canción está escrita en tu honor me gustaría escuchar tu voz en el estribillo a los pocos días ella me llamó y me dijo que hacía tiempo que no había escuchado una canción tan hermosa que se pone a mi disposición a pesar de que hacía diez años que no grababa

Voz 8 05:43 el guión nos desde luego uno de jamón te voy a tres una canse viene y claro uno Mauricio Lola Lago olía que tienes que he conocido a menudo no eh no pues cada uno tres Paul My Phone la letrado coral parecía Aaron no esos

Voz 5 06:43 eh

Voz 8 06:46 no ya la no eh fue muy puro

Voz 10 07:36 a dado entrada

Voz 8 07:52 dicen que fue que yo ahora eh por Ramón Trias porque ese fuego

Voz 10 09:23 de Times

Voz 9 09:32 buenas noches

Voz 11 09:33 Portugal qué país tan maravilloso no y sobre todo tú besa me emociona hablar de ellos porque son gente súper humilde súper trabajadora me encanta cuando le preguntas al al los Gatopardo es que van al programa de hay quienes tú faro pues es sin duda mi faro es mi madre como Huerta portuguesa me inculcó la entrega el trabajo este responsable Esther humilde el estar ahí hay que bueno pues soy auxiliar de vuelo hay hay una rutas para mí muy especiales que es con hacemos Oporto Zurich Oporto París Lisboa Zurich hizo rutas en las que ve es que el portugués ha tenido que volver a emigrar hice yo tengo la costumbre de fijarme en las manos de las personas de los pasajeros ideas ganas de las mujeres portuguesas humanos de trabajadoras Iggy a veces me emociono montón cuanto a veces es es vuelos porque porque las compara con mi madre en fin que para mí es súper emotivo al temor el tema de hoy un beso a todos mi sed felices

Voz 13 11:08 qué decir de Portugal Madeira Lisboa destino elegido para mi luna de miel la recuerdo luminosa de gentes amables ilusiones camino por andar vida por vivir experiencias que descubrir felicidad mucha cuando un poco de luz en mi corazón recorriendo sus calles dos enamorados de las manos de la pasión de crudo frene así mi pastelitos de nata ni tranvía Portugal enseguida fue el néctar más dulce todo eso y mucho más me conecta con aquella tierra se las muy buenas noches soy Anabel

Voz 7 11:53 buenas noches floreros y eras

Voz 13 11:56 me encanta el tema de esta noche Portugal es un país que me ha ido enamorando a lo largo de los años puedo hablar de sus pueblito es maravillosos de Dulce Pontes de la librería le yo de Oporto de la sonoridad del idioma que me parece tan evocador y romántico pero decido quedarme con un fragmento de viaje a Portugal del gran José Saramago Benis taca peces vosotros los de la margen derecha que estáis en el río Douro vosotros los de la margen izquierda que estáis en el río Duero Venice acá todos decirme cuál es la lengua en que habláis cuando ahí abajo cruzar islas acuáticas aduanas también ahí tenéis pasaportes y sellos para entrar y salir aquí estoy yo mirando desde lo alto de este embalse vosotros a mí peces que vivís en esas confundidas aguas que tan pronto estáis en una orilla como en otra en gran hermandad de peces que unos a otros sólo se comen por necesidades de hambre Hinault ponen Fados de patria cálidas noches a la luz de este faro Olga de Madrid

Voz 12 13:10 sí

Voz 1280 13:18 comenzamos este faro con Tania que nos hablaba de su madre portuguesa es mi faro decía y contaba cuando viene el avión me fijo en las manos de las mujeres portuguesas y me recuerdan a mi madre son manos de mujeres trabajadoras

Voz 4 13:39 Anabel

Voz 1280 13:40 decía el néctar más dulce de Mi vida es Portugal yoga que leía este fragmento de viaje a Portugal de Saramago una metáfora sobre las fronteras y la ausencia de fronteras otras noches os habéis leído Ensayo sobre la ceguera o Ensayo sobre la lucidez de el escritor Saramago que ganó el Nobel en mil novecientos noventa y ocho hizo gran amor fue es Pilar del Río en el documental José y Pilar el dice tengo razones para pensar que el gran acontecimiento de mi vida fue haberla conocido Saramago falleció en dos mil diez y ellos habían visto por primera vez en un hotel de Lisboa hace ya más de treinta años Pilar del Río viuda de Saramago y presidenta de su fundación qué tal buenas noches

Voz 3 14:37 pero buenas noches que te dice

Voz 0446 14:40 hotel mundial Lisboa dieciséis de junio de mil novecientos ochenta y seis

Voz 15 14:46 indiscreción lo primero que se me viene a la cabeza y lo segundo que es un lugar que el guión demente está unido a mi memoria estaba a José Saramago porque en el bar del hotel nos encontramos ahora discretamente hay una placa en el restaurante

Voz 16 15:09 en la última planta que

Voz 15 15:11 no es que no es donde nos encontramos pero sí hay una placa solamente ponen catorce de junio de mil novecientos ochenta y seis hijos hay Pilar la mayor parte de la gente no sabrá a qué es lo que significa pero los trabajadores del hotel quisieron poner

Voz 0446 15:27 o Pilar cómo mantiene tu memoria el recuerdo con Saramago

Voz 15 15:33 o de una yo no sé si es mi memoria que mantiene el recuerdo de José Saramago o es mi mi cuerpo y mi alma es la Fundación veo todos los días continuamente desde mi ventana helador dónde están sus ceniza los libros estoy oyendo vidas su paso por la exposición permanente está sonando su voz en distintos sitios es decir que que es una convivencia como una persona amada pero sobre todo con una autor importantísimo al quede decide dedicar mi tiempo antes que cero sigo dedicando ahora como tantos estudiosos Por otra parte dedican su tiempo a a las obras de autores bueno pues yo se lo dedico a todas las sobre Asia autor

Voz 0446 16:25 Pilar está noche estamos dedicando el programa entero a Portugal a ti cómo te descubrió Saramago Portugal de qué manera

Voz 15 16:36 eh bueno obligándoles de momento a leer que me parece la mejor manera posible y además tampoco mucha cordialidad Nuria me me hice una lista exhaustiva de autores me dijo lo leído yo había leído de todos estos autores dos imagina había leído a esa de que ellos un libro nada más de esa de que Eros ya había les sé nada de aquella lista que eran de autores clásicos y contemporáneos y cuando empecé a leer a autores del siglo XIX y sobre todo del siglo XX empecé a conocer el alma portuguesa y luego ya lo siguiente fue recorrerla recorrer Portugal recorrerla viendo Iglesias que encierran tesoros tesoros desconocidos incluso para los propios habitantes me acuerdo que cuando se presentó Viaje a Portugal en Madrid lo presentó Eduardo Sotillos Eduardo Sotillos decía que haya sido corresponsal durante muchos años en Portugal decir yo no sabía que en Portugal existieran tantas iglesias sobre todo que las iglesias tuvieran algo digno de ver

Voz 0446 17:43 bueno pues son viaja a Portugal redondo

Voz 15 17:45 cubriendo piedras cubren paisaje se descubren caminos se descubren y con las manos que hicieron levantaron los monumentos los pintores que pintado los escultores que cumplieron es un maravilloso así conocí Portugal

Voz 0446 18:04 Pilar tienes la sensación de que los españoles hemos descubierto tarde Portugal fíjate mucha de las responsabilidades Krupp Portugal es que Saramago ganara el Nobel porque también es nuestro es portugués pero estudio y es nuestro también entonces no todas las acciones de que hemos tardado en descubrir al país vecino

Voz 15 18:24 yo creo que que siempre tardamos en descubrir al otro eh y que el resto de nuestra vida es un continuo descubrimiento mira anoche hubo un acto precioso aquí en la fundación que fue un homenaje a un traductor de portugués al español Ángel Campos que ayer se hacían se cumplían diez años de su muerte y entonces hubo un acto muy bonito con música vino Luis Pastor como extremeño a cantar porque este hombre extremeño vivieron una serie de autores de poetas que habían colaborado en un número especial y que leyeron sus poemas uno de los que intervino un poeta que también es editor dijo al cabo de de años y años a pasando por Badajoz siempre de largo camino de Madrid la semana pasada entre en Badajoz y descubrí varias cosas primero que es como la seguía la tercera ciudad de Portugal Badajoz que esa tercera ciudad eh tiene cantidad de tesoros está en la frontera en la raya no la conocemos cómo es posible que no la conociéramos tiene libre y es que no existen en Portugal tiene bueno un canto tan bonito Extremadura y en el fondo este homenaje al productor se convirtió en un acto de homenaje va a las culturas ya la ausencia de frontera por la cultura decidimos conocernos

Voz 0446 19:55 Lanzarote que suponía para Saramago

Voz 15 19:59 pues la posibilidad de ver el mundo oyendo las voces sin sin hoy los ruidos sin contaminaciones Lanzarote era vincularse al primer día de la creación pero también al último día la ausencia de vegetación de distracciones le hizo escribir él decía que sentía que hasta el Evangelio según Jesucristo había estado describiendo una estatua que desde el Evangelio es decir a partir de Ensayo sobre la ceguera

Voz 0446 20:29 si hasta el último libro que escribió

Voz 15 20:32 ya no le interesaba tanto la estatua como la piedra de la que está hecha la estatua y eso tuvo que ver en parte por haber escrito sobre el mito fundacional de nuestra civilización es decir sobre Jesucristo pero también y sobre todo por vivir en Lanzarote le cambió el estilo hijo muy importante en vivir en esa isla en mitad de tres continentes

Voz 0446 20:58 en antes de despedirnos esta noche te quiero preguntar si todos los relojes que estaban puestos a las cuatro de la tarde en casa así es ahora

Voz 15 21:09 pero quién se iba a atrever a corregir al maestro no había nadie que se creyera es decir siguen a las cuatro de la tarde y siguen con la hora o sea con con la tal como él lo puso nadie más volvió detrás porque además como no se han adelantado ni se han atrasado porque están parados

Voz 0446 21:29 sí sí bueno ahí está como José

Voz 15 21:32 Saramago los dejó tal y como

Voz 0446 21:34 contáis porque porque a ti te molestaba el tic tac tic táctica dicta y entonces él se levantó y dijo que poner todos a las cuatro de la tarde que es la hora a la que nos conocimos

Voz 15 21:45 con lo cual queda claro que a mí el paso del tiempo me preocupaba mucho que a él no le preocupaba rigurosamente nada pero tenía una capacidad de de alegrar a los de mayo tranquilizar a los demás que que bueno que a él que no le inquietaba vivía con eso tranquilamente pero sin embargo fue capaz de aportar me pasa a mí

Voz 0446 22:13 Pilar del Río muchísimas gracias por habernos traído esta madrugada la memoria de Saramago los oyentes de este programa son muy lectores la sobre amagó varias veces ya que no se les acompañados un lujo para nosotros

Voz 15 22:27 no es un lujo para mí muchísimas gracias

Voz 14 22:30 me gusta estar contigo me gusta estar con los siguientes estar

Voz 1280 22:33 qué te esperamos buenas noches

Voz 5 22:50 y sí

Voz 17 23:01 José Saramago falleció en Lanzarote en el año dos mil diez

Voz 1280 23:06 un poco antes a finales del dos mil ocho En la presentación mundial del viaje del elefante Saramago dijo ante el público el otro día en una entrevista Lisboa me preguntaron y ahora que usted lo tiene todo el Nobel la Gloria la fama esto aquello que cree que le falta todavía

Voz 0446 23:28 yo respondí tiempo vida ya hay algo que quiero decir aquí con ochenta y seis años si yo me hubiese muerto antes de conocer a Pilar hubiera muerto mucho más viejo de lo que soy

Voz 0333 23:44 estoy metido y saldrá de Lisboa Lisboa protestaron esposa esta intento fenómeno Rodri Affair inste equívocos que exigía suscribe mal quiere aquí con un setenta y seis mira eh

Voz 19 24:32 y y

Voz 4 24:39 es un fragmento

Voz 17 24:40 el documental José y Pilar

Voz 18 25:33 hola mi nombre es el guerrero delante y frase por tu belleza Portús paisajes por tu buen comer Portos gente Portu Historia Portu fado por tu cultura por todo

Voz 19 25:49 por tu Ugal

Voz 2 25:51 muy buenas

Voz 4 25:56 hola soy de Zaragoza

Voz 0020 26:01 en febrero pasado hicimos mi pareja y yo un viaje muy recomendable por Lisboa Madeira y Oporto Nos encandilaron los tres sitios pero sin dudarlo Madeira nos pareció una isla mágica y única ese clima tan tropical esos acantilados que te hacen transporte a lugares de ensueño esas cuesta a subasta

Voz 20 26:19 no lo mío convirtieron Madeira en una isla de lo que no quererse

Voz 4 26:23 al ir nunca un saludo buenas noches buena gente

Voz 17 26:38 es emocionante para nosotros que provocó éramos este tema Portugal que pidiera a los oyentes que lo alumbraban con este equipo y que hayan llegado

Voz 0446 26:50 muchísimas notas de audio como estas que estamos escuchando fijaos

Voz 1280 26:54 la habilidad del guerrero del antifaz y por tu gente

Voz 17 26:59 por trufado por tu literatura por tus calles por tu mar Portu todo Portugal

Voz 18 27:50 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 22 27:55 un seis

Voz 1 27:57 las calles como peonza enloquecidas

Voz 22 28:01 yo vacila va tras ellos

Voz 1 28:02 mi estado haciendo toda mi vida mientras ICO a la gente que me interesa porque hubo gente que me interesa es la que está loca la gente que está loca por vivir loca por hablar loca por salvarse con ganas de todo al mismo tiempo gente que nunca se habla de lugares comunes sino que arte como famosos cohetes amarillos explotando igual que arañas entre las estrictas

Voz 0446 28:26 en el camino Jack Kerouac mil novecientos cincuenta y siete primas

Voz 6 29:40 no

Voz 0446 30:01 son las dos de la mañana la una en las Islas Canarias

Voz 27 33:40 hola Vila Moré sí

Voz 6 33:43 ya

Voz 27 33:45 eh trate dormirá a todos

Voz 1 33:52 jo

Voz 27 33:54 sí introduce tío

Voz 14 33:59 no no

Voz 1280 34:01 dos y cuatro de la madrugada una y cuatro en Canarias

Voz 27 34:07 eh

Voz 1280 34:10 veinte minutos de las doce de la noche del día veinticinco de abril de el año mil novecientos setenta y cuatro hace casi cuarenta y cinco años exactamente los aparatos de radio de Portugal empezaron a emitir esta canción grande la vila morena era la señal a colgar acordada empezaba la revolución de los claveles que habría de terminar con los largos años de dictadura sala zarista inicial al camino de libertad para el pueblo portugués

Voz 27 34:44 gran dólar

Voz 1280 34:46 esta canción fue compuesta por el cantautor portugués José Alfonso había sido prohibida por el régimen el movimiento de Fuerzas Armadas la escogió precisamente como la señal secreta que debía marcar el inicio de la sublevación horas después de sonar en la radio la dictadura se había derrumbado hoy sigue siendo un símbolo de revolución dinero

Voz 3 35:06 cortar de democracia en Portugal

Voz 27 35:14 ah sombra más eh ya he da turco eh

Voz 14 35:44 con un gran

Voz 27 35:48 toda tu monta ya está ah

Voz 28 36:12 buenas noches salido así Fabero soy Kaiku buen lugar elegido hoy para hablar

Voz 18 36:19 igual

Voz 28 36:20 creo que mi primera vez era muy pequeño era tengo una foto de cuando era pequeño en Oporto algún pueblo por allí pero estuve haciendo erasmus en Bragança más tiempo en el monte que que en clase sí la verdad es que en las montañas de Montesinos que es en las montañas que están cercanas o hacer el límite con frontera con con Galicia también era una Territorio muy salvaje en aquel entonces si tengo muy buen recuerdo de mis andanzas por allí tenía que no tenía carné por aquel entonces sí recuerdo que iba y volvía en autoestop desde Madrid bueno ya pensaba en estas cosas dejó él luego estado en Faro en Lisboa Oporto e trabajando por ahí en algunos otros sitios me vería de montaña y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos la gastronomía me parece espectacular así el idioma es maravilloso las canciones que recuerdo ponía Ramón entra efecto en Radio tres e impuesto una en Twitter para ver si la puedes poner dando la vila morena de esa Afonso eh eh un beso un abrazo muchas gracias

Voz 29 37:46 qué

Voz 20 37:56 hola amo Portugal para mí es un país con el que ha

Voz 22 38:04 un gran número de españoles tenemos una asignatura pendiente porque durante años les hemos considerado cómo considerado uno más sin ignorado ahí ahora últimamente pues las relaciones son mejores y les conocemos más pero durante años han sido grandes desconocidos sirven algo tenemos mucho que aprender de los portugueses de su amabilidad de sus gentes e de la gastronomía los paisajes son maravillosos las ciudades de Portugal son bellísimas Lisboa Oporto Can Iñaki Coimbra amo la lengua ambos su comida

Voz 18 38:48 los fados

Voz 22 38:50 es algo que de verdad bien cantado es una cosa inigualable e adoro ese país es maravilloso mucha gente se cree que los portugueses son como nosotros los mediterráneos pero no es verdad son muy atlánticos aquí y me encanta que sea así

Voz 20 39:12 gracias por dedicar en Faro Portugal se Javier de Madrid

Voz 29 39:21 eh

Voz 3 39:29 querido abuelo

Voz 0333 39:31 estaba pensando en Portugal y me he acordado de que me acordado cuando me contaba hasta aquel viaje que hiciste con tu hermano Icon tu cuñado os fuisteis camino de Portugal a caballo por Olivenza camino del exilio al tomar un barco en Lisboa que al final recabará en en Méjico donde acabaron sus vidas tú decidiste que quedarte con nosotros para mí es importante que te a esa ha sido mi faro pero fíjate quiero contarte te fuiste justo antes de la Revolución de los Claveles que ahora se conmemora el veinticinco de abril te hubiera gustado verla quiero decirte que desde el año ochenta y cinco viajó prácticamente todos los años a Portugal y como tú me contabas el café que tomase con la abuela en el café Majestic yo cuando entro porque procuro entrar siempre y entrar en los primeros las primeras bancadas pegadas al aparece a la izquierda como tú vacías tomar un té no soy de té pero cuando lo tomo es en homenaje a tiro de prometo que este verano visitaría Olivencia hay algunas de las fortalezas que hay por esa zona

Voz 20 40:48 gracias abuelo por haber sido mi faro buenas noches Juan del barco

Voz 29 40:55 eh eh

Voz 1280 41:06 muy emotivas y muy reflexiva las notas de odio que habéis dejado sobre Portugal Javier decía eso amo a Portugal

Voz 0446 41:15 pero creo que los españoles tenemos una asignatura pendiente porque durante mucho tiempo

Voz 1280 41:20 hemos ignorado a este país queremos de aprender de su amabilidad de su humildad de su hospitalidad mira Juan del barco lo que nos cuenta dice cada vez que voy a Portugal me paso por el Majestic me tomo un té a tu salud la de la abuela tenemos un nuevo son a la vida siento interrumpir este momento dan tan saudade tan nostálgico tan melancólico pero tenemos un suena la vida así que

Voz 0446 42:02 cómo saber que no han enviado yo no sé qué es

Voz 1280 42:05 porque estaba toda la tarde con el tema de Portugal no he tenido tiempo de escucharlo así que como muchos oyentes es la primera vez que lo oigo no tendría que no haberlo oído no no no tendría que haberlo hecho si eso habrá avisado que era esto indescifrable ya de todas todas lo ha enviado Fran

Voz 0446 42:53 bueno si queréis una idea novecientos cien ochocientos nosotros vamos a pedir a nuestra gata para que entre ya en el estudio de la SER

Voz 7 43:04 acaba de entrar en el Faro de las qué tal

Voz 1280 43:12 más noites que a creer que utilicemos contigo esta madrugada Clementina Clementina que relata

Voz 0446 43:24 sido bueno a mí me encanta el mar me gustó mucho es que yo estoy muy acostumbrada desde niña a ir ahí a yo sus también irme de todos los deportes de mar muy bueno pero ahí donde vivo yo hace poco frío frío muy frío que el agua es fría muy fría y entonces yo siempre puedo ir como un segunditos salgo ya suficiente te recuerdas yendo con tus padres al mar a la playa claro siempre porque nosotros vivimos yo ahora vivo muy cerca de la playa porque ya no vivo en Lisboa pero sí siempre siempre fuimos eh para el verano siempre fuimos a lugares que tienen que tenían playa hay para no sé siempre que teníamos tiempo vamos a la playa es muy normal en Portugal porque Luisa Sobral sea puesto de seudónimo Clementina porque yo tengo una canción en mi primer disco que se llama Time y entonces después hacia el sí siempre que no quiero poner mi nombre en algún en algún lado pongo María Clementina nosotros somos entonces es como ya es seudónimo real entonces bueno pues aquí también vamos a repasar con la la compositora musical es obra el su trayectoria en este faro que vamos a dedicar a Portugal ya teníamos muchas ganas de hacerlo está siendo esta madrugada cómo definirías tú Portugal Luisa a alguien que no conoce el país es un país que es muy chiquito pero tiene todo todo dentro de un país muy chiquito tiene nieve tiene sol tiene playas increíbles tiene naturaleza increíble también lo tiene un poco de todo y la gente es muy simpática muy amable también pasa mucho cuando llegan los españoles van hay nosotros siempre intentamos hablar castellano Hinault y eso porque queremos que que que se sientan bien creo somos somos muy así de quiere que la gente se sienta bien en en en nuestro país vamos a la casa de Luisa Sobral de la infancia vividas con tus padres con tu hermano Salvador tú si alguna vez has contado que tus padres para que no discutiera esto hermano tú os ponían música todo el tiempo en casa no eso lo hacían más en el coche en realidad porque ahí era más difícil ahí teníamos que estar como tres horas eso así entonces ya estamos siempre siempre peleando en casa también la única creo que hasta no sé los dieciocho años la única cosa que que no eso sí estar en conexión y en paz y tranquilidad era la música sí porque estamos siempre velando ahora no tú padrino también cantaba no padre ganamos canta mal bueno es que no canto a Malta en una voz poco fea pero pero canta muy bien sabe afinado y todo está bien pero la voz no es muy bonito pero toca batería hay una escena que era estando de vacaciones en Israel fuisteis a visitar las catacumbas y entonces notaste es que había una acústica muy bonita yo no pusisteis a cantar tu hermano Salvador tu padre y tu mientras tu madre grababa con el vídeo que mi madre no puede cantar nosotros lo dejamos solo puede decantar en su cumpleaños y los son las otras veces sólo puede filmar y entonces llegamos ahí sí tienen una tenía un acústica increíble entonces empezamos a cantar a ser tres voces y los turistas llegaban ahí nosotros no queríamos saber porque estamos todos felices ahí a andar decirme madre firmo eso no sé dónde está peor de encontrarlo canción era te acuerdas no quizás inventamos algo no me acuerdo no me acuerdo pero pero porque eso pasado muchas veces no es que ha sido una cosa especial pasa muchas veces en el coche siempre pasado muchas hoy día también cuando cantamos siempre yo y mi hermano mi padre siempre llega a ser su voz más graves todo feliz de estar cantando y con nosotros también entonces eso es algo que pasa muchas veces no ha salvado así

Voz 30 47:47 tan raro para

Voz 13 47:58 Un

Voz 5 48:01 sí sí

Voz 30 48:13 cuando Horace

Voz 3 48:19 me parece te presenta están programan suben si en Portugal y esa experiencia que supuso para ti

Voz 0446 48:27 bueno o como yo tenía quince dieciséis años fue importante para para entender que tenía que tenía que estudiar yo después de a mí es es estes programas de televisión no me gusta mucho ahora ahora casi que los odio un poco pero no me gusta mucho porque siempre quieren que que que el cantante cante un poco de todo como un cantante de casino sabes no es entonces eso no me no me gusta y creo que un artista no es eso es alguien que tiene su estilo no es alguien que cuando un poco de rock un poco de pop poco eso no es un artista soy un cantante de llevar que no es menos yo también fui cantante de mucho tiempo pero eso es una cantante Sin Sin identidad y eso no me gusta mucho entonces al final pero yo tampoco sabiamente identidad entonces yo tampoco podía decir no quiero hacer esto porque esto no soy yo yo tampoco sabía quién era entonces sabía que tenía que ir a buscar un poco mi identidad tenía que estudiar así bueno buscarla Si entonces eso creo que me eso fue la lo que aprendí no se de de este es show fue un poco eso fue que uno tiene que saber quiénes hizo identidad musical de su identidad artística has hablado de Estados Unidos te fuiste allí sola sí a una casa

Voz 3 49:54 la encontré un pueblo con vacas y como es

Voz 0446 50:00 la vida allí eran estado Nueva York no cumplirse siete años ahí sí ah bueno yo quería es yo estaba como tenía dieciséis años estaba como ya he visto todo en Lisboa me tengo que ir tengo que buscar cosas nuevas como que ridícula ahora que pienso ya ha visto todo y entonces me fui a los Estados Unidos también porque quería aprender inglés quería hablar habla lo mejor aquí quería estudia música entonces me fui a vivir con una familia americana al principio me pusieron con una familia muy muy de disfuncional Se dice así muy loca eh con una madre y tres hijos que tenía la casa estaba tan sucia que los que los chicos dormían en en el salón porque no llegaban a los a las habitaciones y entonces me cambiaron la casa de una a otra persona que no es muy bien puede fue me cambiaron una tercera casa entonces de ahí estuve estuve muy bien IPI fue increíble porque él la escuela era era buena bueno Haro muy fácil porque los Estados Unidos comparado con Europa es muy fácil yo siempre fue una una luna así media mediana que hay ahora como la mejor de la escuela ideó como era una alumna increíble ahí ir pero así a muchas cosas de música eso te iba a preguntar qué qué importancia tiene esa etapa en tu formación musical porque tenía nosotros hemos de cómo es aquí pero en Portugal no hay casi nada de musical en las escuelas Ia y ahí no hay había como eh Orchestra no se banda Jazz a había coro coro ya había el teatro musical todas esas clases yo estaba en todas porque como no tenía nada en Portugal ahí quería estar en todas estaba hito que percusión en una en la banda de clásica toque cante con la banda Jazz cantaba en el coro hacía musicales yo hacía todo porque estaba como aquí hay tanta cosa después el el profesor me di me dije me dijo de de intentar entrar en Berkeley la Universidad donde fui después estudiaron jazz jazz y entonces yo entre fui ahí

Voz 31 52:13 su

Voz 26 52:20 The Trust

Voz 32 52:26 no

Voz 3 52:32 Luisa que supuso para ti Volver que supuso sobre todo lo que todo el mundo vincula al apellido Sobral el aparecer en Eurovisión ganar una canción que compones que canta tu hermano que cima gana él solo un escenario con una guitarra el anti pero ahí nosotros tanto yo como mi hermano

Voz 0446 52:52 a nosotros eh era muy distinto de ese programa que cuando tenía quince años porque ahí los dos sabíamos muy bien quién éramos yo creo y eso porque los dos estábamos muy felices con la canción que entonces no importaba que que todo lo que pasaba al al rededor no no tuviera nada que ver con nosotros porque nosotros estamos ahí sabíamos que no teníamos nada que ver con con este con la competición porque es verdad nosotros hemos las personas raras ahí pero estaban los dos muy felices con con la canción que llevábamos el llevaba hay una caso en que yo había escrito y entonces ahí era distinto porque teníamos la identidad estaba ahí muy segura su paso por la cabeza antes que podréis ganar nunca nunca yo me acuerdo cuando escribí la canción la envía a mi hermano mi hermano me dijo como las de dijo esta canción como te acuerdas arregla una tarde que de repente sino noche porque yo hay mi hijo tenía como

Voz 18 53:51 seis meses seis

Voz 0446 53:53 menos como tres no me acuerdo era muy muy muy chiquito y él lloraba un montón entonces yo no tenía tiempo para nada estás siempre yo eran ahora es está siempre muy muy feliz pero esta hacía pero yo no podía a nada después me acuerdo que que la tenía como en una semana tenían que entregar una canción en yo no tenía nada entonces una noche yo yo dije a mi marido bueno tienes que quedarte con él se llora porque yo tengo que trabajar un poco sabes entonces compuse esta canción la envié mi hermano y él me dijo es muy bonita pero nunca vamos a ganar esto sabes yo sí sí claro no hay problema a mí me gusta te te gustaba llevan porque me invitaran a escribir para que yo escribe escribiera algo con mi personalidad no para escribir una canción misiva porque yo haría entonces llamamos la canción llegamos ahí seguros que nunca íbamos a ganar y bueno ganamos después llegamos a Eurovisión seguros que nunca habíamos íbamos a ganar sea ya no voy a estar segura de nada más en mi vida

Voz 6 54:57 le hablo

Voz 27 54:59 nos han

Voz 5 55:17 así de

Voz 3 55:48 qué tal está tu hermano después de la operación muy bien aunque hicieron está muy bien sí sí muy bien ahora que

Voz 0446 55:56 haces gira en España con tu último disco titulado Rosa Rosa porque las titulado con ese nombre de mi hija cuando estaba embarazada escrito las canciones cuando estaba embarazada y después ella Pino también conmigo al estudio entonces fue una parte muy muy importante del disco

Voz 3 56:13 qué tal está tu hermano después de la operación muy bien aunque hicieron está muy bien

Voz 0446 56:18 sí sí sí muy bien Luisa ha extraído la guitarra si así que me gustaría que que que el persona canción esta madrugada en el Faro a nuestros oyentes cuál quieres darnos y ahora tengo ganas de cantar una aquí se llama preguntado

Voz 32 56:46 fiscales Tri son diga que tenemos esta ella ya hay una eh en cuanto eh o la ex Spice sabemos si sí no quiero que se me tan baja estudiadas y Fes esté Cardin sin eh SK

Voz 0446 57:42 cuando lo leí

Voz 32 57:46 ganó Foster no me es una eh eh porque pese a ser de gran ya

Voz 12 58:33 sí

Voz 0446 58:40 qué maravilla qué maravilla gracias sobre insulsa sobra el quién dirías que es o ha sido el Faro de tu vida madre gente Jamaat e Luisa Luisa también dime abuelo también eso no somos muy original pero si ella porque El Faro es quién aquí en tú buscas para no para saber dónde ir para su lugar seguro así referencia eso siempre mi madre Luisa Sobral llegara tras llegar esta obligado

Voz 3 59:12 buenas noches bueno y

Voz 5 59:15 eh pues eso por qué jo

Voz 33 1:01:11 los tengo una una larga historia de amor con Portugal que bueno pues como todas las historias amorosas tú un principio fue un flechazo en toda regla Portugal fue el primer país extranjero al que yo viajé y la verdad es que me enamoré de él como una quinceañera es un amor que que ha perdurado que está setas han visto reflejado en en bueno en su literatura que me encanta en su música en sus sabores es un amor que tuvo momento cumbre cuando hace unos años estuve trabajando para una empresa portuguesa que se establece en España hizo también comencé a estudiar su lengua a lo mejor todo es que en aquella empresa yo conocí a Óscar que que hoy es mi marido hay hay un dicho portugués perdonadme Fortuño All que dice que des España ningún invento mínimo en casa momento pero yo le doy la vuelta este dicho hoy os aseguro que de Portugal buenos vientos magníficos casamientos hoy Oscarizado pues seguimos viajando a Portugal cada vez que podemos seguimos compartiendo hasta Passió lusa yo de ver hace a veces pienso que en que aunque mi pasaporte papeles español yo tengo otro pasaporte que está grabado en en mis sentimientos

Voz 30 1:02:35 muy dentro

Voz 33 1:02:36 de mí es un pasaporte que pertenece a la República portugués

Voz 26 1:02:41 buenas noches de Barcelona

Voz 7 1:02:44 muchas gracias

Voz 33 1:02:58 buenas noches que aciertas teles siempre pues te Ugal que veía sus líos sus playas el mar el bacalao as it el café que parece que no han pasado los años sigue manteniendo el mismo envase el café que hace que luego todos los demás cafés no te sepan bien les falte algo en fin tantísimas cosas habría que hablar y todas buenas de Portugal que poco más y que decir que esta noche un estos paros los de nuestros vecinos luzcan de ellos acá en el doble Portugal vaso no hay tease muy ligado a nada

Voz 23 1:03:52 politólogo slots estoy haciendo una estancia de investigación de trama

Voz 18 1:03:56 en Lisboa

Voz 0137 1:03:57 yo soy Elena he venido a visitarlo estamos aquí mandando el audio de la Torre Belén donde no acaba de tomar un pastel de nata yo conocía hasta ahora Portugal pero siempre me había atraído la decadencia IS encanto especial que tiene vivo además del fado

Voz 18 1:04:12 me generaciones que hay bastante desconocimiento en España con respecto a la historia la cultura la política de Portugal

Voz 23 1:04:18 eh tengo la impresión de que al igual que geográficamente

Voz 9 1:04:23 como que les estamos dando la espalda a Portugal

Voz 5 1:04:26 desgraciadamente el eh

Voz 34 1:04:52 buenas noches zagueros facetas Mara equipo al oir Portugal me ha venido un viaje maravilloso que dice que por lo menos siete ocho años con mi marido inició sus hijos me encantó me quedé enamorada de Lisboa Cascais Estoril la sierra de Sintra sobre todo el Palacio de que luz bueno fue maravilloso lo hicimos en el tren hotel pues que fuimos de noche en el viaje llegamos allí por la mañana ya fue todo la gente super amable maravillosa encantadora e nosotros intentábamos chapurrea un poquito de portugués Illa nos entendíamos perfectamente la gente procuraba hablar español bueno un viaje que no olvidaré nunca lo pasé maravillosamente buenas noches a todos soy María de Madrid

Voz 30 1:05:47 eh eh

Voz 10 1:05:51 no

Voz 30 1:05:54 me ha

Voz 0446 1:06:04 Nos llama Nieves la

Voz 23 1:06:05 ves buenas noches María buenas noches quemaran muy bien aquí Oye no te pitan de todas las no hay fíjate la mañana Nieves tú has estado en Portugal no encariña no ha salido nada más no ha salido nunca no nos niega pero ni siquiera la Penny me encantaría ir pero no ir

Voz 0446 1:06:29 ni siquiera isla vale como te imaginas Portugal

Voz 23 1:06:32 pues bonita porque una amiga mía es estuvo Portugal de viaje y me contó cosas y metano fue estoy una maravilla una maravilla no lo de las monedas en la verdad que no paisaje que me trajo y las fotos estaban de le gustó un montón

Voz 0446 1:06:45 Nieves por ejemplo tuvieras que elegir un destino del mundo para que fuera el primero que te hiciera salir de la isla cuál sería

Voz 23 1:06:54 no tardía pero mi ilusión es explícita se lo nada si no me digas porqué pero de Tikriti y Emilio tuvo este año el año pasado dice que aquello es otro mundo que ha tuvo este año también juegan en otro país también no no no muy lejano de hemos llegado de mi tierra no suena bien

Voz 0446 1:07:17 me sabes de qué de qué isla de Canarias pero de qué isla que no no no lo sabemos

Voz 23 1:07:21 dicen de Tenerife

Voz 0446 1:07:24 hombre estrenos estuvimos allí haciendo aquel programa dedicado al cielo desde el Observatorio del Teide tenemos un recuerdo fantástico lo hicimos eso en noviembre creo

Voz 23 1:07:33 sí es cierto el fenómeno bueno

Voz 0446 1:07:36 Nieves Llamas para el suena la vida sinceramente no sé cómo te atreves por qué no sé qué que podéis creer que es esto es una cosa increíble yo no sé qué es porque no me lo han dicho ideó pero que puede descifrar los esto bueno pues aquí tienes una idea

Voz 1 1:07:57 que que que que que

Voz 23 1:07:58 que a mí me suena cuando un disco lo lo apura a derecho pues no cree que fue deprisa o al revés Besora las películas de terror de lo clásico de endemoniada el revés yo o o que tú lo emplea impureza aquí suena más rápido de lo que me suena escuchar juntos

Voz 35 1:08:20 un vinilo no un vinilo de toda la vida

Voz 36 1:08:25 sí

Voz 1280 1:08:29 me dicen que no es pero pero pero vamos a mí me dices que es el vinilo al revés

Voz 0446 1:08:34 con esos mensajes que tenía diabólicos y me lo me lo creo

Voz 23 1:08:40 sea cual derecho que lo lo empiezas tú con la mano en lo hace más rápido si la aguja ahí sí sí vale pues nada Nieves no es buena así que bueno mucho

Voz 0446 1:08:50 sí sí más gracias por habernos llamado

Voz 23 1:08:52 o eran

Voz 1280 1:08:57 esto es una cosa

Voz 7 1:09:01 alucinante

Voz 1280 1:09:03 ya tenemos un primer descarte no es un disco de vinilo hacia adelante o hacia detrás cuando lo fuerzas y el efecto que hace la aguja sobre el vinilo es el sonido que creía Nieves que podría ser no es

Voz 7 1:09:22 bueno vamos a otra

Voz 0446 1:09:26 de las entrevistas que os tenemos preparadas para esta madrugada por qué no sé si sabéis que el Centro Cultural español de Lisboa se transformó luego en el Instituto Cervantes en año mil novecientos noventa y tres está en pleno centro

Voz 1280 1:09:39 lo de Lisboa director es nuestro compañero periodista amigo Javier Rioyo

Voz 0446 1:09:49 así que hemos invitado esta madrugada Alfaro Javier qué tal buenas noches

Voz 35 1:09:52 es buenas noches ha encandilado qué tal estas en Lisboa

Voz 15 1:09:56 pues mira estoy muy bien he estado muy bien y creo es un poco lo he pasado porque estoy en en trance de de irme

Voz 0446 1:10:07 así y me voy dentro no

Voz 15 1:10:10 dos meses después de cinco años se de haber disfrutado a cinco años de la ciudad del país País de conocer Lisboa desde hace mil años ya no quiero esa desde luego porque la primera vez que la resolución de cerca pasaron los años y mi mi afición por libraba me llevó a montar un bar en Lisboa ir vestido me volvió a llevar a la ciudad

Voz 0446 1:10:34 llevas cinco años como director del Instituto Cervantes dices que cambias de destino ya sabes dónde

Voz 35 1:10:39 a a muy muy interesante también

Voz 15 1:10:43 absolutamente interesante ya que está en una evolución interesantísima yo también he visto como otra cómo se transformó la ciudad de Lisboa cómo se transformó en Portugal en estos cinco años de una manera muy acelerada ya era creo que de asistir a una transformación de Tánger dentro de poco

Voz 0446 1:11:01 vamos a centrarnos en la de Lisboa en qué dices que sea transformado en tan poco tiempo en que no

Voz 15 1:11:08 pues en Cheema invasión turística en quizá demasiada información invasión turística eso le parecerá bien a la gente que hace de con los turistas y los comercios algunos comercios igual le da beneficios a la ciudad en general pero eso siempre hay que controlarlo y es un debate que hay en Lisboa no cómo se puede dibujar un poco el espíritu de una ciudad por exceso de éxito el éxito también hay que saberlo controlar no ya ahí se ha puesto de moda por muchas razones es una ciudad deliciosa es no hacia que tiene historia cultura y ofreció un buen clima unen bien vivir un buen comer lo ofrece todo o no pero eso ha encontrado el punto del tipo Ia buena estamos infelizmente invadidos quizá