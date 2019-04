Voz 1 00:00 me para escucharlos pero cada uno a la suya para pensar Cadena SER

Voz 1594 00:53 qué tal buenas noches es la una y media a las doce y media en las Islas Canarias y aquí esta noche nos va a dar por cantar

Voz 3 01:00 sí

Voz 1594 01:03 las canciones forman parte de nuestra vida desde el principio nos dormimos con una nana Nos morimos con un réquiem entre un momento y otro nos acompañan miles y miles de canciones en este programa hemos hablado de el poder evocador que tienen los olores

Voz 1320 01:23 eh

Voz 1594 01:24 que nos transportan casi inmediatamente un lugar de nuestro recuerdo pero oye de la música las canciones nos llevan a personas a sentimientos a épocas de felicidad a tiempo de tristeza tenemos canciones con las que nos enamoramos o con las que acompañamos una ruptura canciones que tienen que ver con nuestro grupo de amigos con nuestra Familia con Un verano con un invierno con aquella época en la que estuvimos tan apasionados o con un viaje larguísimo que hicimos a no sé dónde tenemos una historia para cada canción pero además al ser humano le gusta cantar cantamos en la ducha en la cocina en el coche cantamos pasando el aspirador himnos creemos que cantamos bien sobre todo cuando llevamos unos auriculares puestos cantamos en los conciertos cantamos en los karaokes y cantamos en los bares porque celebramos la vida cantando así que este jueves con espíritu de viernes y casi vacaciones para algunos vamos a pasarlo entre canciones hablaremos por ejemplo con Tony Aguilar de cómo se hacen las listas de éxito en la radio con el músico y profesor de conservatorio Jandro Román para que nos cuente cómo se compone una canción con el periodista Fernando Navarro para que nos diga cómo se hace una crítica musical y con Fernando Neira para que nos hable de un disco al día ya os os preguntamos cuando cantas que por qué la canción de tu vida la que te recuerda a tu amor o actué ex o a una noche la canción que nunca te conseguís este aprender la que te gusta cantar aburridos si eres de los que se pone canciones para estar más triste todavía qué hacer eliges cuando estás en un karaoke sobre todo nos interesan las historias que nos contéis o que cante y que aquí ya sabéis que nos arrancamos a la mismas usar el teléfono es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno para las notas de odio ir directo es el novecientos cien ochocientos tenemos un suena la vida imposible yo he pedido que no me digan que es así que estoy despistada como casi todos supongo lo volvimos con un poco de calma ojalá consigamos averiguarlo porque claro hoy es nuestro último día antes de las vacaciones sino lo dejamos colgando hasta el veintidós de abril

Voz 4 03:46 Bonnie para comenzar esta noche

Voz 1594 03:51 ya sabéis que la industria musical es un mundo muy duro muy imprevisible el éxito puede no llegar nunca o puede llegar solamente una vez en tu vida los anglosajones llaman a esto One hit Wanderers osea los que sólo tuvieron un en su vida Bobby Mc Ferrin es

Voz 1320 04:13 uno de los cantantes más talentosos probablemente de las últimas décadas famoso por su registro de ocho octavas y su capacidad para hacer cosas únicas con la voz también es autor de uno de los One hit Wilders más populares de toda la historia su canción Don't be happy en la que todos los heridos están generados solamente con su cuerpo

Voz 1594 04:37 fue un éxito absoluto y se convirtió en la primera canción a capella en alcanzar el número uno en las listas de éxito pero nunca volví a tener una fama por huracanes

Voz 1320 04:49 son como la que leyó este humo

Voz 1594 04:52 Happy Bausa escuchará luego aviso porque después llega Mariví con su trompeta Lorenzo Andreu el showman

Voz 5 05:00 quien es donde más de Not por uno dos con la voy a dejar Santa otro a modo me que está bien y a ver o de Apple con el Real Madrid P

Voz 0954 05:56 venga un ley homenaje

Voz 5 05:58 The Sun bar que esto no viene de la guerra de Tribulete creer así Bree que me nombre

Voz 6 06:33 vivir tiene que dar muy iguales

Voz 5 06:51 lo tras estar la cal local tumbé al pelotón y con ello aquel Brenner de dando pie a todo a P P

Voz 7 07:52 hola Ruth

Voz 8 08:00 no

Voz 9 08:06 hay cuatro rosas sentó no la hago te yo a cuatro PCB enviamos no está esto todo a mí cuatro rosas bebe de mis cuatro rosas yo volví aquí dado tantas cosas que te vi

Voz 11 08:48 a ver

Voz 12 08:54 pero que interrumpa es que no puedo evitarlo Mariví que grande eres qué grande eres

Voz 3 09:09 hola soy Lorenzo

Voz 0954 09:11 pero bueno es coger una canción es muy difícil yo voy a recitar un trozo una canción que canto Andrew creo que se llaman este señor que se disfrazó de Batman llevo con la canción como como dos semanas que que la tengo en la cabeza así que bueno recito el trocito hay que ver lo que es el amor Paloma por querer ser Gabriela

Voz 14 10:14 no tengo que volver entre

Voz 4 10:17 pero Lorenzo

Voz 15 10:24 los alumnos de mi vida si todo tú el amor de mi vida sigue siendo Dunn o lo que más quieras lo más rápido que es ver Tbilisi ahora esta es una de de mi canción eh a bordo de favorita Mi segunda eh de cuanto antes el concepto Mika entonces favorito español e da razón de porqué debe estar siempre me mueve cuando algún bolo o con cualquier cosa hizo lo llevo cantando a ver qué pasa por lo menos treinta años que Dios lo quiere el día que me muera que las que lo que la boda eh el Fulgan el mio eh qué va Angie pincha le vivir Jedi decir somos no irme Epi cuál va ser el nadar IPCA no jugó bien yo eh vitro ya ya lo sé ahogado a la actriz o y bueno poblada faltará era algo harta vasito tablero

Voz 1594 11:56 ya sabéis que antro de Gibraltar es bombero jubilado ha estado treinta años siendo bombero ahora es amo de casa y se dedica a cantar en terrazas y hacer bolos y sous así cantando canciones españolas au canciones británicas con los grandes éxitos que sólo ocurren aquí en el faro nos ha dejado varios canto el gaditano Paloma pero para este faro canciones ha elegido ésta de Elton John la canción que siempre le canta a su mujer

Voz 16 12:31 el amor es divina

Voz 1594 12:32 de caminos esto

Voz 4 12:35 y cómo se hace una canción

Voz 1594 12:38 Alejandro Román es pianista doctor en Filosofía compositor de más de setenta obras clásicas autor de cuatro libros relacionados con la música profesor en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid buenas noches Alejandro bienvenido Alfaro buenas noches es un placer estar aquí es un lujo que los acompañe eres uno de los creadores más interesantes de la actualidad y si te parece vamos a empezar con una canción que a muchos nos va a traer a algún recuerdo

Voz 1320 13:07 ah

Voz 7 13:10 sí sí sí le costó

Voz 1 13:27 desde

Voz 1320 13:30 es la canción de Sonrisas y lágrimas que bueno aquí está cantada por Rosa guión que doblaba Julie Andrews pero con la que casi todos aprendimos la escala musical

Voz 0635 13:41 bueno a mí me atrae muchísimo recuerdos porque yo era muy pequeñito tendrían a lo mejor ocho nueve años cuando fue a ver a ver por primera vez la película fui con mi madre con mi hermano en sesión continua toda la tarde viendo pelis recuerdo que llegué a casa estar emocionado con esta precisamente con esta canción estuve toda la noche cantando sin poder dormir una y otra vez una y otra vez esta canción

Voz 1320 14:02 que no entendíamos lo que decía la letra porque claro es el inglés no sabemos inglés red selvático animal que será eso pero es verdad que influyó en que aprendíamos las notas musicales no

Voz 0635 14:14 sí yo en esa época yo ya estaba

Voz 0416 14:16 va aprendiendo un poquito de solfeo y lógicamente

Voz 0635 14:19 de ahí se ve que está hecho de tal forma que esa escala de dos remiso a solas

Voz 17 14:25 los niños que tuve mi etcétera son las herramientas para construir una canción cuando retiráis esas notas en la cabeza Cantares miles de tonadas diferentes al combinar las así

Voz 7 14:36 sí sí

Voz 1 14:39 le

Voz 7 14:43 ha sido todo

Voz 1320 14:49 bueno Alejandro dejando un poco al lado ya Sonrisas y lágrimas y quería preguntarte cómo es el proceso de composición de una canción lo primero que vi en la cabeza es Se hace antes la letra o la música

Voz 0635 14:59 esa es muy buena muy buena pregunta y además es el título una gran película

Voz 18 15:03 bueno

Voz 0635 15:04 pues que es mejor pues yo pienso siempre que es mejor primero que haya una letra para luego poner la música porque lo que ocurre es que ha de haber un un contacto muy directo de la música con los acentos de el de la letra es decir de la del propio lenguaje y eso a veces no se respete queda muy

Voz 1320 15:22 entonces es que esa sensación que uno tiene de que sobran sílabas sí que te que están mal acentuada la la letra no

Voz 0635 15:30 por eso digo que hay que yo a mis alumnos les hago mucha insistencia en eso es decir el tenis que pensar que la letra es lo principal es música aplicada conocemos una canción estamos haciendo música aplicada a un texto a una poesía un texto un verso entonces la la letra hay que respetarla forma de respetar la es pues si yendo todo el la métrica de esa letra con nuestra música que claro la música tiene un ritmo tiene un compás tienen unos acentos el problema viene cuando el traje está mal hecho digamos ya cuánto hay de técnica

Voz 0954 16:08 pues mucho pero todo no por supuesto

Voz 0635 16:11 no hay mucho de técnica hay mucha experiencia pero también hay mucho de intuición no hay claro cuando tú analizas a posteriori muchas músicas muchas canciones dice que esta maravillosa esta música porque por ejemplo muchas de las canciones de los Beatles que yo he analizado en clase muchas veces con mis comes alumnos y te das cuenta que que hay algo más que podemos de una por una parte podemos aplicar con técnica por ejemplo con la armonía con los acordes como están utilizados por ellos cogía mucho de blues entonces es ahí emocionante ver cómo a través del análisis llegas a tener un conocimiento de la técnica que utilizaban los detienen a compositores

Voz 1320 16:56 no una de los te espero John Lennon el Imagine

Voz 4 16:59 está considerada una de las mejores canciones de la historia de la música que tienen Imagine pues imagínate

Voz 11 17:10 eh

Voz 19 17:11 Llum

Voz 11 17:21 eh

Voz 3 17:24 no no

Voz 1 17:37 no

Voz 3 17:45 eh

Voz 0635 17:48 ah es una música yo diría que casi religiosa no entonces bueno pues habría que analizarla desde el punto de vista musical pero no quiero solamente a la técnica tú me preguntas por por por eso por la estética por la expiración Poor hay algo que no se puede explicar esa intuición que determinados compositores músicos puesto forma innata pero también se se trabaja mucho yo no creo de todo de todos modos no creo en que la intuición sola sea lo lo único si vemos la carrera a los Beatles por ejemplo o de John Lennon o The Queen que ahora está tan de moda la película demuestra que ellos trabajaron intensamente durante años pero sin parar Bruce Springsteen por ejemplo años trabajando trabajando depurando

Voz 1320 18:43 tú cuando te sientas con tus alumnos ellos Vara clases de música porque sienten que tienen un don sea como como ésta el equilibrio entre sentir que uno tiene un don el aparte aprendizaje

Voz 0635 18:57 es muy buena pregunta vamos a ver es muy difícil de decir yo creo que es es que va de la mano y yo les digo a mis alumnos que lo importante no es tener la intuición sino trabajar la intuición es decir esa misma mañana yo les decía una vez más no hablando de estos temas porque nosotros estamos siempre reflexionando acerca del proceso creativo no yo les decía es muy importante tener intuición pero cuidado porque si la intuición se trabaja pues no llega a ninguna parte yo creo es una qué libro el que tiene que haber siempre

Voz 1320 19:29 vamos a ponerte otra canción para abordar un tema que también me apetecía que saliera en este programa que es él de los grandes hits de la publicidad in pensando cuál ha sido la Granca acción publicitaria a mí me salía está

Voz 1 19:43 a bordo esto es lo que se hagan Jungle no

Voz 0635 19:59 exactamente sí es ese esa canción que se que trata el publicista de hacer que se en el imaginario de del público

Voz 5 20:13 eh

Voz 0635 20:16 esta canción pues tiene dinamismo alegría de vivir como dice la letra hay muchas palabras por ejemplo bailando o sensación mueve te siente lo deprisa no pares contagia por todas parte la gracia con D todo esto son el lenguaje ya la propia letra estén citando a tomar una bebida como tan refrescante tan divertida como la Coca Cola es un trabajo que involucra a mucha gente creativos publicistas evidentemente está detrás siempre entonces lleva mucho trabajo no es una cosa que escuchábamos si ya ha salido de la nada no

Voz 1320 20:56 no se levanta hice inventos acción de vivir bueno tenemos que despedirnos ya Nos gustaría quedarnos mucho Maroto contigo pero estamos preguntando a todos los invitados cuál es la canción de subida cuál sería la tuya

Voz 0635 21:09 pues la verdad es que no lo sé porque hay tantas tan emocionantes tan increíbles yo diría que mi canción ese la que tengo en cada momento de mi vida especial que en ese momento me me motiva

Voz 1320 21:20 en este momento

Voz 0635 21:23 pues bueno pues voy a decir mi nocturno ya que tengo que decir una de un nocturno cantado por maravillosamente soprano Marta nerd acompañada por los instrumentos de Gran Trío Arbós Premio Nacional de Música yo creo que bueno pues una canción que que en este momento pues me apetece

Voz 4 21:41 recuerdo con este nocturna quedábamos muchas gracias por haber venido

Voz 9 21:54 jo

Voz 21 22:04 el propio yo

Voz 0954 22:16 buenas noches yo creo que mi canción preferida es nos ocupamos del

Voz 22 22:20 Mar de Javier Krahe versionada por muchísimos artistas pero yo creo que lo que más me gusta es la versión de Alberto Pérez creo que es un canto al respeto y al valor por igual de las personas además también de una unión con la naturaleza

Voz 23 22:46 de Tron Harry

Voz 14 23:05 Diego Costa sí no importa

Voz 0954 23:31 buenas noches

Voz 14 23:35 el otro por eso ella su costa

Voz 0954 24:03 buenas noches esto me ocurrió hace años y al principio no era muy obvio pero luego fue claro

Voz 1880 24:10 que iba a quedar una amistad ponernos en situación tras una noche amorosa te despiertas en casa de lo ella escuchando esta canción tú no sabes de dónde viene pero es el despertador que vuelve a sonar una y otra vez

Voz 26 25:15 sí

Voz 1 25:20 no

Voz 25 25:31 bueno mira

Voz 27 25:43 ah

esa canción que te pones al despertar después de una noche en la que has dormido muy poco para la tarde intrépida es esta esta noche estamos dedicando el faro a las canciones las que han formado parte de tu vida las que te recuerdan a alguien las que nunca conseguí esta aprenderte a las que cantas en el karaoke muchos oyentes han hecho de Dj's y han presentado ellos mismos las canciones así que escucharemos Coslada que varias pero tenemos también a Tony Aguilar que lo hemos invitado a partir de las dos y media de la madrugada para que nos diga cómo se hace una lista de éxitos en Los cuarenta Principales por ejemplo tenemos a Fernando Neira periodista musical que acaba de inaugurar una web que se llama un disco al día hemos invitado también a Fernando Navarro para que nos diga cómo se hace una crítica musical conoce a los músicos sino sí se enfadan con ellos ahora llegan las noticias de las dos de la mañana una en Canarias estamos pendientes lo que cuenta con medios informativos volvemos a las dos muy poquito para escuchar el suena la vida a ver si conseguimos averiguarlo esta noche que tenemos tan afinado

Voz 0954 27:39 sí que ha el faro en Twitter arroba El Faro

Voz 29 27:44 se

Voz 1 34:47 mi niñez escondido tras las cañas tú eres donde quieras que

Voz 14 35:00 dando

Voz 1 35:08 que la Camper tiro él fiel pueblos de Algeciras a Estambul para

Voz 4 35:21 dos y cinco de la madrugada aún hay cinco en Canarias estamos dedicando esta noche el Farah las canciones tenemos hasta las cuatro de la madrugada antes de terminar estos temas

Voz 30 35:35 porque no somos

Voz 4 35:36 de vacaciones aunque tenemos el domingo con el Farah dominguero pero estas dos horas que nos quedan de tema las vamos a dedicar a cantar

Voz 1 35:47 sí yo lo tienen vendí perra la fieles Medi Terra se Lázaro en La Caleta dejadez

Voz 22 36:03 yo cuento un poquito la lista de mis canciones de a lo largo de del día en la ducha me encanta cantar hoy puede ser un gran día triste me pone Alfonsina y el mar que me parece un poema maravilloso e cantado por Mercedes Sosa maravilloso pero me resulta muy alegre me ponen Mediterráneo de Serrat Mediterráneo la canción que me ha acompañado siempre siempre en aquellas puestas de sol de Chipiona cuando iba con mi primo que venían de Barcelona menos uniéramos allí en las playas de Connie para recordar a mi pareja para eso es momentos un bonitos la canción de Es caprichoso el azar sobre todo la versión cantada Serrat no parece una belleza Hay y el contenido de esa canción tiene mucho que ver con

Voz 0954 37:13 nosotros

Voz 22 37:15 canta con mis amigas Kelly llamo a que desmonta una coreografía que no están

Voz 1 37:24 a ver si con un lema temporal desguaces

Voz 14 37:37 a mí

Voz 35 37:45 elegir una canción es una tarea difícil pues depende de las etapas de la vida de el estado de ánimo pero como los sobreros a estamos acostumbrados a estos retos y más la canción que más define a mí más de sentir y de ver la vida sin duda mediterráneo por cierto ahora lo estoy mirando bien hablo está precioso esta canción para mí y maneja todos los sentimientos del ser humano y todos los elementos de la vida la tierra el agua el viento pues nada buenas noches del del Mediterráneo azul infinito Mercedes de Gandía

Voz 1 38:30 también el de Medi Terra viene él elegir Ter eh

Voz 4 38:51 Parera de la Caleta de Cádiz elige mediterráneo y también

Voz 1320 38:55 Mercedes desde Gandía es dificilísimo elegir una canción Cheney me preguntaran no no no podría enviar una nota de odio porque tendrían mil entonces cuando quisieran decidirme ya habíamos terminado la temporada bueno vamos

Voz 36 39:13 suena la vida

Voz 1594 39:19 así que me gusta mucho cuando los oyentes dicen es un gran reto ellos participan con nosotros por cierto oye muy emocionante el programa que hicimos ayer dedicada Portugal muy muy emocionante las historias que nos contaste la quinta quería que contó lo de Saramago que fue a verle a la presentación de un libro y Saramago contó que su padre un portugués que amaba la tierra que cuando ya veía la ambulancia que se lo iba a llevar y que ya no volvería a su casa se abrazó a los árboles que había cuidado durante toda su vida para despedirse de ellos fueron pues como esta historia llegaron Pontón anoche si queréis todos los programas del faro están en la web el Faro Cadena SER puedes escucharlos por ejemplo eso eras de viaje esta Semana Santa eso suena la vida que no tenemos ni idea de lo que es ahora sabemos que no es una aguja rayando un vinilo ni sintonizados se una radio en onda media enviado Fran

Voz 0954 41:02 el novecientos cien ochocientos Tela

Voz 1320 41:10 marinera vamos a dejar a la Gata parda que pasé que está ya Ryan

Voz 1594 41:13 la puerta

Voz 36 41:19 acaba de entrar en el faro se

Voz 1594 41:26 buenas noches que vas a querer que utilicemos contigo al principio de esta entrevista

Voz 0416 41:33 y entonces tenga un nombre indio tipo en Pequeña Pluma eh

Voz 37 41:48 pato Pequeña Pluma de pato

Voz 1320 41:54 qué relación tienes con el mar ansia idea respeto también tú no haces en Madrid de padres daneses si como es la luz de Madrid que atrae tanto el

Voz 0416 42:17 él cien el cielo de Madrid es como el mar es nuestro mar San Mar es una ciudad que anhela el mar pero el mal está arriba están el cielo es un azul inimitable

Voz 1320 42:31 porque te has puesto Pequeña Pluma de pato has dicho me pega este nombre indio

Voz 0416 42:37 porque pensado que era el momento de poner su nombre indio y no ha estado suficientemente rápida es el primero que me ha venido a la cabeza

Voz 1320 42:45 pero por algo la horas elegido pluma de pato

Voz 0416 42:49 por qué por un momento cansado pluma de cisne lo pensado sois muy cursi mejor de pato o qué

Voz 1320 42:55 es la vemos como en Madrid detrás de esta pequeña Pluma de esta Christina Rosenvinge cuyo apellido tienen poco que ver con lo que has elegido Rosenvinge no Rosa Ayala fijes que es una de las grandes bueno la mejor herencia que te dejo tu padre

Voz 0416 43:16 esto no lo he pensado desde el principio es algo que de lo que me di cuenta cuando escribí su canción en el primer verso hacia una referencia esto a que su rosas ha salido Rosal que es toda una familia con las es un hombre nacido siete más que es la próxima generación y entonces me di cuenta de que bueno que cabía toda una carga simbólica en mi apellido que era muy coherente con las decisiones y la forma en la que hemos vivido así que de repente me pareció algo muy hermoso me pareció que la herencia estaba en el nombre sobretodo

Voz 1320 43:53 Cristina porque dice es la fórmula que hemos vivido

Voz 0954 43:57 por qué en mi mi familia mi padre

Voz 0416 44:01 rompió con la tradición familiar venía una familia muy privilegiada tenía ya digamos un destino marcado ir rompió con todo eso por puro romanticismo y mi madre que es otra loca pues le siguió en la aventura en su en su viaje de novios a a España pues se toma una decisión de mudarse a España romper con su familia danesa a España en los años cincuenta que era una decisión muy drástica

Voz 1320 44:29 te hemos traído a un faro que gira sobre la palabra el concepto la filosofía canción vienes con este libro The good cuadernos y canciones que que tiene una frase definitiva dices casi al principio yo olvido muchas cosas pero mi memoria preserva detalles de cada una de las canciones que escrito es sorprendente no que te digan que olvidas cosas que te reconozcan como alguien con poca memoria de hecho dices la nostalgia destruye el presente no parece es una persona demasiado nostálgica ni melancólica en en cuanto a declaración de intenciones sin embargo recuerdas cada detalle de las canciones que has escrito durante veintiséis años sí

Voz 0416 45:15 mira ahí hay una razón para esto no digo que estas aberración científica pero es la que yo imagino la función de la memoria realmente es parte del peligro es decir tú te quemas una vez con el fuego te acuerdas toda la vida que te quedaste no te vuelve a pasar no sin embargo todo las cosas buenas que nos pasan en pasan al olvido sabes todos los días tranquilos bonitos en los que no ha ocurrido nada que son la base de la felicidad se funden en uno sólo de manera que años enteros se te borran de la cabeza te acuerdas especialmente de las cosas malas porque la función de la memoria es hacerte sobrevivir y claro entonces cuando uno recuerda recuerda con muchísima potencia lo negativo sin embargo lo positivo pues queda ahí como un poso sabe se quedaba con poso feliz pero que no sabes concretar exactamente bueno pues bien cuando yo escribir una canción sobre todo las las más importantes las que han resultado más potentes en mi vida recuerdo puedo decir exactamente donde estaba sentada qué tipo de clima había ese día puedo acordarme de con quién había estado plan de lo que había pasado antes después recuerdo el momento exacto en que a escribir ciertas canciones cruciales de mi vida no absolutamente todas pero sí que te diría el cincuenta por ciento las canciones porque la memoria decide que eso hay que preservarlo pues porque hay una subida de adrenalina tan potente cuando consigues hacer una canción que te sorprende optimismo se confunde con eso pues con un con un latigazo de electricidad o con o con cualquier me otra emoción animal sabes de qué tiene que ver con el peligro no entonces se se me queda grabado entonces en esos momentos muy domésticos se me han quedado grabados como si fueran realmente trascendentales no de hecho por ejemplo

Voz 1320 46:57 yo dice dices que Chas y aparezco a tu lado es una canción que todos vinculamos a una canción de verano para ti es una canción de invierno que te lleva a cortarte con Jorge Amado

Voz 0416 47:14 que cuando la la primera escuchamos una canción sobre todo si la escuchamos repetidamente en una época nuestra vida queda muy asociada a esas vivencias y es algo que la gente me dice todo el tiempo y que yo misma experimentado con canciones de otros no hay canciones que escucho que me emocionan porque me recuerdan a una relación a una amistad o todo lo contrario una época gris pero las canciones están muy conectadas con nuestra memoria emocional pero las canciones con escribe ocurre lo mismo pero no están asociadas al verano que salió esa canción viste a dichas la escribí en un momento muy solitario en el que todavía no teníamos contrato discográfico y que yo vivía en una caza compartida hay que en esa época pasaba era era una época en la que pasa muchísimo tiempo sola y me encontraba con pocos amigos y lo en mi consuelo era la lectura entonces leía muchísimo y le y me encantaba el realismo mágico había descubierto por Jorge en todos sus libros eso sí esta canción lo habíamos hecho la noche anterior en su casa yo me había llevado la letra para la melodía una casete para trabajar en la letra bueno de repente esa canción salió ahí salió hecha sobre la novela que estaba leyendo que era Doña Flor

Voz 1320 48:26 el marido y así surgió

Voz 0954 48:28 entonces casi todas las canciones surgen de es todo un cruce entre algo que estás leyendo algo que estás viviendo

Voz 1 48:34 no bueno son incluso

Voz 4 49:23 Festina mucha gente no entendió

Voz 1320 49:26 que con el éxito que teníais si Cristina decidieran hacer un camino mucho más arriesgado mucho más complejo mucho más lento que el entrar en la fórmula de de la radio comercial porque tomas de esa decisión

Voz 0416 49:43 que primero porque en realidad de venía de el gran es decir había educado Viendo Bandas en Madrid Si bueno el tipo de modelos que yo tenía era un otros no yo no consideraba que nunca ni me había plantean ha planteado remotamente que vamos a una banda de esas que llaman estadios o plazas de toros

Voz 1320 50:00 pues como mínimo no para mí

Voz 0416 50:03 nuestro proyecto era era otra cosa no por otro lado el éxito me pilló desprevenida pero lo que no

Voz 1320 50:09 me gustó fue que en vez de hacer

Voz 0416 50:11 el buen hacer una gira tocando recorriendo España tocando lo cómo se planteaban las cosas en en esa época era como que te pasas la vida en la televisión haciendo playback aunque no éramos un un invento discográfica la gente pensaba que lo éramos porque pues porque no era lo que se percibía que nos la compañía en ese momento trataba de esa manera las bandas no te cogía ante convirtió en un éxito invierte mucho en en el eran pero una especie de producto comercial que reventaba Ney que luego se sobre Expo es ponía luego moría que yo no estaba dispuesta a morir así que me tiré cuando estaba en lo más alto porque sabía que detrás de eso hay todavía que detrás de toda esa sobreexplotación sólo podía venir la muerte

Voz 1320 51:03 lo que escribes que es definitivo que hay dos maneras de sobresalir en el mundo del arte una hacer lo que hace todo el mundo pero ser el mejor y otra intentar buscar una voz propia pero claro el camino de buscar una voz personal y propia es muchísimo más largo mucho más espinoso porque tiene es que tienes que destacar

Voz 0416 51:26 cuando tú primero tienes que encontrarte claro claro bueno a es un dilema que al que se enfrentan todos los artistas no yo creo que además puedes dividida casi todo la gente en estos dos grupos no hay pues Aretha Franklin probablemente no inventó el sol pero evidentemente era la reina nadie mejor que ella no sin embargo luego pues en en puede tienes otros ejemplos como yo que sé pues a Chet Baker era único en su estilo nadie podía hacer lo que lo que hacía de esa manera no son válidos los dos caminos la cuestión es saber cuál es el tuyo y el mío yo creo que era me di cuenta muy pronto que no soy la mejor cantante no soy la mejor intérprete y guitarrista pianista sí que se me da bastante bien componer pero evidentemente mi camino estaba por el lado de hacer canciones peculiares y personales

Voz 0635 52:20 que que ninguna otra persona podría escribir entonces se me dediqué a ese camino

Voz 1 52:57 y eh

Voz 4 53:12 has escrito

Voz 1320 53:14 es muy poco complaciente es un libro bastante descarnado yo diría cuenta todo de ti es toda la verdad que te muestras a pecho descubierto tenías ganas de de contar de dónde venía tus canciones disco a disco analizado tu vida en Madrid tu vida Malasaña tuvieran Nueva York tu regreso que qué qué has querido transmitir cuando escribía es por qué has sentido esa necesidad

Voz 0416 53:44 pues porque mi primera intención era sobre todo recoge todas las letras en un volumen y que no estuvieran dispersas por discos formato sabes transcripciones mal hechas sino recogerlas si informar con ellas son relato por otro lado a la hora de de de es como tenía que ser ese relato claro las letras me llevan a los momentos describirla que son los momentos entre disco y disco en los que estás pensando qué es lo siguiente que voy a hacer que es lo que debería contar muchas veces son momentos en los que no sabes quién va a financiar el próximo disco no tienes contrato esos momentos de incertidumbre por otro lado lo que apuntalada sobre todo esta esta pretensión es que cuando el el de lo que hablamos siempre las entrevistas hola o la proyección quedamos nosotros mismos los artistas pero también ahora mismo lo hace todo el mundo en realidad es siempre como potenciar el el glamour el momento de felicidad al momento de éxito y nadie habla del momento de crisis al momento de derrota creo que era de la literaturas bueno es el terreno natural de de de de la derrota la debilidad porque realmente el lado más humano de de cada persona de cada persona el éxito sigue humano en realidad yo es excepcional quería hablar esto porque es ir contracorriente porque cuando la gente hace sus memorias hace una recopilación de los momentos de éxito o los momentos de glamour a todas las personas fabulosas con las que se ha mezclado y creo que esto en realidad fíjate creo que es poco en esto

Voz 1320 55:12 no

Voz 0416 55:12 creo que tenemos que que contar el otro lado también y además no sólo contarlo sino estar orgullosos de ese otro lado porque es donde se forjan nuestra verdadera personalidad entonces lo lo hice por esos al escribirlo me di cuenta que caramba estoy contando y esto los los momentos de incertidumbre de derrota o de de pero pensé es que lo valientes hacer esto realmente lo otro bueno y me parecerían poco deshonesto no digo que no haya habido momentos de glamour diversión y de fábulas y espero quiero que no quedaban muy bien escritos primero la gente lo lo que ha habido de bueno ya lo ha visto y lo ha vivido conmigo en primera persona por otro lado creo que aportaba menos se me parecía más valioso aportar lo otro no

Voz 1320 55:57 no lo han leído bicho que entiendo que es Ray Loriga fue Nacho Vegas

Voz 0416 56:03 has leído el libro que les ha dado tiempo porque acabará no lleva ni una semana en las librerías no no es pueda dictar calentita todavía no ha llegado

Voz 1320 56:13 despedimos siempre a nuestros invitados Cristina preguntándoles quién ha sido o es el faro de subida El Faro ha ido cambiando es un faro cambian

Voz 0416 56:24 realmente no sé en este en este momento es una obviedad pero pero claro obviamente mi mis hijos son dos faros importantes sobre todo porque son dos ojos con los que mira el mundo de otra manera pero eso pero vamos de hablar sólo de ellos sería quedarme corta en realidad hay mucha gente que que contribuya a arrojar luz en lo que yo admiro

Voz 1320 56:49 Cristina la canción que te alegra una tarde tuyo cuáles

Voz 0416 56:58 pues mira una canción que que que para mí fue muy importante monto que la escribí que todavía me sigue y reconfortado es Screen es una canción que no es de las más populares digamos personales canción bueno para que para mí conecta con con un

Voz 1320 57:20 con todo mundo muchas gracias por haberte acercaba este faro gracias buenas noches

Voz 38 57:29 eh

Voz 11 57:37 eh no

Voz 4 58:41 esta canción Ana y los pájaros maravillosa el libro que acaba de publicar Black I Books de Guti canciones del que acabamos de Alarcón Cristina es también un texto que merece la pena precisamente por lo que ya ha contado porque merece la pena hablar del fracaso eso también es valiente Premio Nacional de las Músicas Actuales el año pasado Random House es quién habitado de Guti canciones

Voz 38 1:00:30 hola soy Carlos bueno la música y las canciones nos ha acompañado realmente nuestros años de universidad y ha sido muy importante para nosotros y hasta tal punto que se nos fue de las manos muchísimo y acabamos creando un grupo de Whatsapp que se llamaba hoteles Operación Triunfo Santiago periodismo yo estábamos éramos amigos me parece sí

Voz 30 1:00:54 lo bueno de hecho muchos osado muchos tres no habíamos visto nunca Operación Triunfo pero bueno estaba ahí en la moda a tope con su vuelta Inti es eso se nos ocurrió la idea de crear un grupo para plagiar tampoco proponer como canciones originales no cambiando las letras pero con la música realmente era brutal

Voz 38 1:01:15 no hay que nos hablaba entonces tú mandaba una canción que te gustase cambiamos la letra la hacías cuadrar con algo del grupo no podía ser lo que fuese no te metías como uno de los integrantes como hizo en su momento amigo nuestro le canto a los padres cuando cuando se iba de casa independizado por primera vez se vino a vivir con nosotros que bueno también eso Sorvino dejó el piso de sus padres y se fue a vivir con dos amigos encantado eso de será como dar pero sin limpiar y la música hay que seguir cantando aunque sea

Voz 30 1:01:49 Ical que recomendamos mucho de este grupo porque os a este grupo este tipo de cosas porque una buena estamos bien para un grupo de Whatsapp bueno buenas noches venga un saludo

Voz 4 1:02:08 somos muy fan de lo que nos habéis contado ID estas notas de audio dos estas conversaciones como la que habéis tenido que Days a la grabadora parece una buenísima idea lo que nos habéis contado en cuanto a la música a esta propuesta también que hayáis hecho el Faro con nosotros con esta idea de conversación pillada así como con la nota de odio

Voz 1 1:02:43 Parera as pagará

Voz 39 1:02:46 Mines les Alicia y actualmente estoy trabajando en una como animador en en hoteles allí igual no y la verdad que que aparte de de las actividades que te correspondan pues ya pueden ser con niños de puede ser fitness hay una parte que pues como es esta animación que es estar con los clientes hacer relaciones públicas y otra parte es hacer shows por la noche ir yo me acuerdo sobre todo al principio que se llegue a la isla pues que sabía inglés pero no me atrevía ni hablarlo eh en las primeras semanas me pusieron un guión en en la mesa y me lo tenía que aprender en inglés y hacer play back después entonces cuando no sabía muy bien lo que decía o o iba demasiado rápido nada mi mi pues bueno mi estrategia era decir Fanta colas spray ir vocalización muchísimo y la gente es lo entendí hay parecía que daba el pego así que pues nada chicos si alguna vez no sabéis qué decir o os tenéis que hacer playback gallos pasado como a mí nada Fanta cola sprays y quedáis de lujo

Voz 40 1:04:02 cuando supe toda la Beretta señora llega tarde para echar atrás yo era parte de su vida ayer mismo sombra cuando supe que existía usted ya mi mundo era sólo se venía ya lleva dentro de mis su aro me dijo que era libre como él mismo eh que era libre tómbolas palo que era libre yo ahí ahora es de señora no a esta señora ahora nadie puede apartarle de mi él me dijo que era libre como

Voz 14 1:05:00 mire

Voz 0954 1:05:04 sí

Voz 4 1:05:36 cantan a Rocío Jurado con esta canción señora

Voz 1594 1:05:43 atentos a lo que nos ha hecho Alicia que ha sido animadora cuando no te sepas una canción en inglés tienes que vocal Izar con garbo estas tres palabras Fanta cola Pride Fanta colas Pride parece que te la sabes a cola spray tanta cola espray sale tenemos algunos valientes que van a intentar descifrar que es el suena la vida vamos a comenzar con Luis buenas noches Luis

Voz 34 1:06:39 buenas noches a usted

Voz 33 1:06:43 yo empecé con buena voz y al final pues ya sabemos que la vida cambiar empieces a darle al cigarro oí que cabía lados

Voz 1320 1:06:51 pero has llegado has llega va a ser la estrella de tu grupo de amigos

Voz 33 1:06:58 el respeto de contar otros aspectos sí pero no

Voz 37 1:07:02 en cuáles sí

Voz 34 1:07:04 por ejemplo en los sí

Voz 33 1:07:06 competición todo el tema de competición muy competitivo más ser competitivo tanto juego para ganar las abonadas

Voz 34 1:07:21 es lo que mejor se tenga que es José

Voz 33 1:07:26 el adquirir conocimientos conocimientos técnicos

Voz 34 1:07:33 sí ya sé que suena raro pero a nivel de mucho nivel

Voz 33 1:07:38 SER conocer con estar al tanto de todas las novedades técnicas que salen

Voz 34 1:07:44 qué te te parecido aquí eso

Voz 33 1:07:50 pues sí tenido dos versiones una que es la que he comentado una máquina herramienta que es Meryl

Voz 37 1:07:55 esmero

Voz 33 1:07:56 sí es medir Mérida ahora pues la fila herramienta ellos cuchillos afiladas por lo cual esa etcétera etcétera Si luego puede ser una sierra circular cortando pues un tipo de acero metales te digo porque si yo empecé estudiando o le maestría y ese ruido característico que talleres de yo lo he utilizado pues cuatro años para aprender un oficio

Voz 37 1:08:24 a ver lo vamos a escuchar juntos el sonido

Voz 34 1:08:29 imaginando que o bien las o la sierra futuro esa sería el momento en el que sea fila sí sí sí sí sí

Voz 33 1:09:01 hay un momento en que si se es ruido característico de una afilador a lo ruidos que imaginen puse un extracto de nuestro sector pues pueblo que provoca en los filológico afilado recortes

Voz 24 1:09:15 al

Voz 34 1:09:26 sí sí sí ahí estaríamos aspirando

Voz 0954 1:09:31 de momento de

Voz 37 1:09:36 pues mira Luis no es lo que no Fran

Voz 3 1:09:41 sin embargo sin embargo voy a dar

Voz 37 1:09:44 a pista que tiene que ver con algo que tú has dicho porque tú has dicho yo estudié oficial y maestría lidera un yo era un sonido que al que estoy muy familiarizado verdad

Voz 33 1:09:59 eh

Voz 37 1:10:01 este sonido que no han enviado tiene que ser que esté acostumbrado a escucharlo eso es lo que me han dicho mis compañeros no

Voz 33 1:10:09 es que ellos es el evoca a ver qué pasa por un polígono industrial enseguida que de los talleres mecánicos

Voz 34 1:10:16 pues no pues yo no

Voz 37 1:10:18 no es bueno vas a alucinar cuando sepas que es

Voz 34 1:10:22 bueno estoy al tanto muchas gracias muchísimas gracias adiós un abrazo a todos y un abrazo

Voz 1320 1:10:31 David hola David

Voz 34 1:10:32 hola buenas noches

Voz 1320 1:10:36 por dónde empiezo por las canciones por el sonido

Voz 34 1:10:40 como quiera ahí te gusta cantar

Voz 6 1:10:43 bueno como todo el mundo no está solo pues salimos lo menos animaban hay gente hemos animal

Voz 37 1:10:49 cuando conduces cuando conduces vas cantando

Voz 6 1:10:53 pues también también cuando si te da un poquito de sueño y tal pues

Voz 34 1:10:57 va bien qué música sueles ponerte

Voz 6 1:11:02 pues no me gusta todo la verdad pero va así por la noche me gusta la música española va a saltar

Voz 37 1:11:10 bueno pues entonces creo que esta noche lo vas a pasar muy bien con el faro porque muchas han dejado canciones españolas y que te parece que sí

Voz 6 1:11:19 sí daría ya me parece que es una cortada de azulejos

Voz 37 1:11:24 cortador de azulejos tienes alguna tuvo que sí

Voz 33 1:11:31 el PSOE de dormir a ella

Voz 6 1:11:34 o haciendo reparaciones en casa poniendo el suelo poniendo estamos poniendo un techo de pladur haciendo cosas se está muy liado

Voz 37 1:11:43 vamos a escucharlo Borja a ver si es una cortador ha de azulejos

Voz 24 1:11:51 bien qué momento corta el azulejo

Voz 0954 1:11:58 hay

Voz 37 1:12:09 yo te diría pues claramente yo diría claramente pero no es eso bueno yo yo estoy de verdad boquiabierta e tanto por el sonido como Porro cómo lo estáis interpretando

Voz 34 1:12:27 hay que ver

Voz 4 1:12:30 on

Voz 37 1:12:32 no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero sí atentos a esta pista el que descubra que es es porque tiene que estar acostumbrado escucharlo bueno por ejemplo tú hubieras de un habrá azulejos pues ver perfectamente luego hubieras identificados a vuestros perfiles tanto el de Luis y el tuyo es el perfil que quería averiguar de qué se trata pero me da la sanción de que vamos a conseguirlo esta madrugada ya llega a Semana Santa las tendremos que poner las pilas el veintidós de abril que es cuando regresamos

Voz 34 1:13:10 gracias bueno David un abrazo hola abrazo buenas noches adiós

Voz 24 1:13:21 no

Voz 1 1:13:22 sí