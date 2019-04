Voz 1 00:00 el último se suicidan padre Menbrilla sí

el Barça juega el martes el miércoles juega al Atlético podría haber campeón de Liga entre semana pero bueno es cuestión de días que el Barça cante el alirón aunque hay un Valladolid Girona el martes

Voz 1 00:27 es que bendito sea hay que arbitrar yo sea venir a pitar pintarlo madre mía

buenas noches floreros repasa

vemos a lo largo de las dos horas y media que no siguen las conversaciones entre Mara Torres distintos gato Pardos Gata pardas son diálogos de madrugada que siempre nos invitan a la reflexión

Javier Cámara fue Gatopardo en la noche que hablamos de fama

Biel reconoció que se la encontró muy de repente

Voz 1812 02:21 siempre comenzamos esta entrevista preguntando a los invitados por su relación con el mar yo sin embargo quiero comenzar esta entrevista preguntando T por tu relación con la sirenas

Voz 11 02:41 yo trabajé en un bar

Voz 12 02:44 se llamaban las sirenas

Voz 11 02:46 como era era un club social juvenil

Voz 12 02:55 el camarero de las sirenas que te enseño ese trabajo

Voz 11 03:04 hable poco

Voz 12 03:07 y me escondía cuando la gente se ponía violenta la gente bebía mucho la gente sigue bebiendo mucho

Voz 1812 03:16 también preguntamos por la relación con

Voz 13 03:19 los faros si tú eres de

Voz 1812 03:23 tierra de secano no tienes el mar Recerca

Voz 14 03:25 pero esto es algo que te quería decir yo veo

Voz 12 03:28 en Faro todas las noches un faro ilumina mi ventana todas las noches el Faro de Moncloa a qué curiosa sabes que hay que hay un faro que hay que da vueltas eh sí pues días sentado en el váter digo están haciendo señas desde tres frentes yo creo que no hay no hay casa eligió ahí hay enfrente hay alguien como tirando los tejos lo hago yo abrí pues hay árboles ibérica una linterna y luego a la mañana siguiente dije pero qué raro o estaban encima de la Volvo entonces caí dos días después de que el Alfaro en Moncloa

Voz 1812 04:14 o sea que sigue con las ráfagas luminosas que iban tu ventana creo que si alguien que me estoy usted igual igual sí que hubo así Icon el mar tú recuerdas tu primera visita al mar si como fue sí

Voz 12 04:29 es mi primera visita al mal ay mi mis padres que eran agricultores pues los veranos nunca íbamos al mar

Voz 11 04:43 estábamos todo el tiempo recogiendo fruta

Voz 12 04:45 hasta entonces nada al año mis tíos que venían de Bélgica Ike habían vivido en muchos países llevan muchos idiomas pero es llegar Mis padres oye porque no deja nada bien que venga a uf quieren hay que haga Graiver ven veranea con nosotros y entonces me acuerdo perfectamente que los apartamentos estaban caballo blanco que estaban en Castelldefels y que cuando vi el mar por primera vez lo vi que estaba lejos pero luego había como una cuesta hacia abajo muy grande yo tuve pánico porque pensaba que el mar sea que nos íbamos a meter dentro del mar o sea que el mar estaba más alto que la carretera y me dio mucho miedo durante mucho miedo durante mucho tiempo me dio miedo el mar quiero decir me hacía como el valiente porque mis primos entraban el y Juan validada ETA y yo no me daba miedo el más en cambio ahora lo necesito pero necesito buf muchísimos y ya me he hecho mío has eligió como

Voz 1812 05:48 seudónimo por qué

Voz 12 05:49 hay que decirlo vale pues uf lo he elegido porque es son las iniciales de los nombres de mis hijos

Voz 11 05:59 han visto el mar si les gusta chapotear

Voz 1812 06:07 algunos ha reconocido en este uf que descubre el mar a los catorce años al actor Javier Cámara estamos muy contentos de tenerte aquí

Voz 12 06:16 a me emociona

Voz 1812 06:17 hacía hacía tiempo que queríamos que nos acompañara una madrugada

Voz 12 06:20 sí yo visitara

Voz 1812 06:22 aquí tenemos algunas cosas de las que hablar en este programa que gira acerca hay un concepto que es el de la fama y el éxito a mi me gusta mucho cuando te oigo hablar de estos dos conceptos

Voz 12 06:35 eh cuando básculas de dramático no tenía ninguna intención ni siquiera sabía que estaba relacionado el hecho de hacer teatro con hacerse famoso no lo sabía entre la escuela te dramático porque quería ser actor de teatro y entonces luego vino todo toda esa vorágine no me acuerdo que cuando hice al señor señor seguía en el limbo porque había hecho obras de teatro pues y estas cosas y Andrés Pajares que fue muy cariñoso muy cariñoso todo el tiempo la verdad que tengo un grandísimo recuerdo sobre él es hundían cuando estamos emitiendo segundo capítulo que seguíamos Rolando como locos en ese plató o enano

Voz 11 07:10 otro en la que hay Lanzarote eh

Voz 12 07:14 pues entonces me dijo oye el sábado que hace sol dirige a pues estoy en casa estudiar te por el sol en la Puerta del Sol cinco minutos en el en la puerta al Corte Inglés en que cenó para que veas un poco cuál es el efecto de unas de hacer una serie tal te juro que no caí en de de bueno pues venga yo como un idiota fui bueno quiero decir que yo era muy demandado entonces pues después fui duré un minuto porque porque de repente me encontré de golpe te golpea con lo que era la fama y me asustó me asustó mucho o sea quiero decir en la primera vez a ser el metro de de aportar el Corte Inglés de de de Preciados es una puerta muy transitada Ifop mucho mucho cuando sea me me sorprendió y me asusto

Voz 1950 08:04 luego ya lo lo lo de manejado no pero deprime

Voz 1812 08:07 bueno hay una cosa muy bonita que que me gusta me gustaría que la contarás a los oyentes a los falleros y falleras de este programa es que dices que ser actor te ha permitido entender e interpretar textos que cuando era suena entendías cuando descubres que que está

Voz 12 08:25 la profesión te va a ofrecer conocerlos la las utilidades las fragilidades la las los dobles sentidos la lo que detrás de cada frase los sentimientos de que vas a perdonar a todos los personajes porque te vas a enamorar de ellos aunque sean unos sinvergüenzas incorregibles y horribles no o sea me gusta eso de de de tener que empatizar obligatoriamente con el personaje que defiende sí y creo que por eso muchos artistas pues pues se posicionan no solamente frente a los débiles sino que sino que dice las cosas que la sociedad pues eh pues está necesitada de decir no y el teatro pues así ha sido siempre y y sigue acusando al poder de ser demasiado poderoso ISI y eso me veo me gusta me emociona mucho

Voz 1812 09:09 tenemos que terminar aunque no quiero irme sin que tú nos cuentes lo que te enseño Amparo Baró

Voz 11 09:16 uu

Voz 1950 09:19 bueno claro me enseñó muchas cosas

Voz 12 09:22 les enseñó alguna otra que te enseño

Voz 1812 09:24 eh

Voz 12 09:28 no yo lo voy a contar esto es esto estamos de la noche claro sí cuando bárbaro me enseñó muchísimas cosas quiero decir primero de todo Amparo Baró fue una maestra increíble

Voz 11 09:42 para todos nosotros no

Voz 12 09:45 Aris había cómo hacer sitcom esa cosa que además hoy son comedia comedia situación a los freelance y como era siete vidas y esas cosas que venden ahí sabía cómo se hacía sabe habíamos visto muchas y los guionistas habían visto todas las posibles de bien escrito los guiones como verdaderos había hacer ella lo hizo ya lo hizo ella fue la primera que no sé si por el camino interpretando desde la naturalidad que yo en más de un capítulo estoy muy sobreactuado no no lo parezca es bueno sí sí ahora no ahora tú o él me enseñó muchas cosas me enseñó descubrió el talento me enseñó a no perdonar ah no perdona a la gente que no estudia o la gente que no se toma esto en serio no era era alguien con mucho carácter con mucho carácter y bueno lo que voy cuando es que me acuerdo con mucho cariño de ella pero no la volvió a ver cuando cuando serie siete vidas nunca más lo la vi cuando ya estaba muy enferma yo compré mi casa porque yo para va siempre con con Amparo Baró en la calle García pares vivía ella yo me compré una casa calles más allá porque me dijo hay una casa hay que se vende tienes que comprarla o sea yo me me me compré la casa pues por Amparo dice muchas cosas para amparar pero cuando deje la serie no me lo perdonó

Voz 11 11:00 no no me lo puedo lo nunca nunca fue una conversación no desagradable pero muy triste

Voz 12 11:10 hay yo sé que hemos hablado alguna vez pero hablamos alguna vez por teléfono italiano yo les llame cuando estaba enferma y que Illa he querido mucho pero yo le dije mira me voy a hacer una película muy bella no puedo no puedo poner estas dos cosas en la balanza no no puedo ocho cinco temporadas con vosotros no tengo contrato en vigor no tenemos contrato en vigor sea no hemos terminó en nuestro rompiendo ningún contrato en paro tan no favor sea

Voz 14 11:35 a ver si cuela ibas hace iba a hacer Hable con ella

Voz 12 11:37 yo celebré con ella que cambió mi vida tanto como la cambió siete vidas e idealmente ya me dijo no te conozco no sé quién eres

Voz 11 11:48 fueron

Voz 12 11:50 fue un final duro de aquella comedia nunca es nunca lo cuenta pero ahora que bueno no sé por porque ahora fíjate lo tenían haber contra cuando ya estuviera viva para que llamar erigirá eres un imbécil tanto a ver qué dicen sobre en el fondo es eso no pasa nada no pero sigo pensando que aquello le dolió mucho y me jodió hacerle hacerle daño pero yo sólo intenta explicar con todo el cariño y todas las todas las alternativas que habíamos puesto encima de la mesa mucha gente no solamente a la gente la productora la gente mis representantes la gente Pedro Almodóvar todos hemos intentado todo pero era imposible entonces hay que tomar una decisión que tome la decisión de hacer un guión que me me hizo llorar y dije coño es que yo nunca hecho esto llevó cuatro años haciendo reír y me lo paso muy bien y es que seguiría veinte años más pero yo ya no me lo mira te haría una buena colleja a prueba te dejan ya el marrajo más colleja más grande jamás

Voz 1212 12:48 jamás golpeadas sí sí sí sí

Voz 12 12:50 ya ya ya daba golpes hasta los ensayos eh ya no sé que no sepa no no hacia collejas de ensayo hacía collejas

Voz 1812 12:57 punto mira ahora que has mencionado Almodóvar yo te quiero mencionar a un director que para mí también bueno hemos dicho que vamos a hablar cada uno a su manera para mí ha cambiado tuviera que ser gay

Voz 12 13:09 también sí claro unos personajes que te

Voz 1812 13:12 ha hecho haces es gays son tan reales tan verdaderos tan naturales que yo siempre me he preguntado cómo cómo es para un actor trabajar con él os da un guión o improvisa Ice

Voz 8 13:25 es me parece verdaderamente que estéis improvisar estáis conversar no termina

Voz 12 13:30 mientras aquí se yo no soy improvisar a mucha gente que me dice hoy porque no presentan los Goya un año o presente en la gala yo digo no sé si de repente pasa algo de repente alguien les pasa en el escenario de que hay alguien yo no sé qué decir guionista estrella de un Diego San José Pedro Almodóvar de un es gay de Isabel Coixet o sea no no soy nada inteligente para eso soy un buen instrumento a la hora de cuando hay una buena frase intentó naturalizaba hacerlo Jon pues mira con Cesc pasó una cosa muy curiosa y es que a mí me habían propuesto una cosa muy maravillosa estaba haciendo los castings como muy interesantes internacionales así muy muy potentes y estaba muy asustado digo hay que haga lo voy a EEUU y yo no sin es pero qué locura esta gente había mucha presión y entonces es me me llamó bueno llamó mi representante me ofrecía un personaje en ficción en la película La montaña no yo en cuando bien la ciudad en Madrid en el estreno Lloll entre lo dije oye yo quiero trabajar contigo porque ya había dos o tres actrices que habían hecho lo mismo dije pues yo voy detrás no ejercía que yo algún día se levanta este sí levanté la mano una en en en ese en ese en ese a pesar de los espacios de saludar a la Reina en ese momento de la SGAE la reina entonces pues todos le queríamos saludar no porque la ciudad era una película preciosa no

Voz 14 14:45 y entonces pues eh

Voz 12 14:47 él me llamó y me dijo mira hay un personaje quiero decir está toda la película pero tiene dos escenas dije bueno no sé si bueno pues mándame el guión no tiene con qué va pues mira va de esto entonces lo leí esas dos otras escenas estas cosas está claro estoy diciendo demasiadas cosas personales pero cuando ya esas otras escenas de repente vi que me habían radiografía ADO Ivi que esa película había venido a buscarme mi saque es que yo tenía que hacer esas escenas porque en el fondo me explicaban de alguna forma no no de alguna forma me explicaban cien por cien me estaba pasando todos de alguna forma me estaba pasando iba a decir frases que nunca hubiese tenido la oportunidad de decirlas que quedarán grabadas pues que nunca tienes la oportunidad de hacer un diario sobre tu vida no y hay veces que con Cesc tengo la sensación de que estoy haciendo un diario que forma que que que modifique vivir aficionada con algunos directores forman parte de mi vida

Voz 16 15:49 de inhibirá normales no

Voz 12 15:52 consejo me ha pasado varias veces y me ha pasado últimamente me ha pasado que que que trabajó con mi generación con la gente de mi generación David Trueba con Felisa Isabel Coixet sesgada a algunos más jóvenes pero también no sea Serrano Torregrosa sea con gente que que pena

Voz 14 16:10 hablamos el mismo lenguaje que pertenece a nuestra generación

Voz 12 16:12 lo que hablamos de cosas que de repente yo que sé hablamos de Mazinger Z no sé quiero decir tonterías absurdas no o que somos un poco descreídos que somos una generación muy protegida por una fan unas unos padres que sufrieron la Guerra transición incremente a nuestros nos pusieron así como se como mentes frágiles y sensibles no Eden Patricia mucho con esos conflictos

Voz 1812 16:33 ahora que has mencionado a nuestros padres yo sé que has hablado de tu sus al principio pero ahora que vamos a despedirnos Háblame de tus padres están vivos estos tú Fary tomar

Voz 12 16:44 a mi madre sí mi madre Araceli esta viva hasta en el pueblo siempre digo que habrá que darle un ladrillo para que se vaya a esta vida porque tiene una naturaleza que nos va a enterrar a todos es una mujer fantástica yo creo que siempre he estado pensando que mi padre era la parte artística la familia porque mi padre era saxofonista y agricultor agricultor y sí sí sí tocaba mucho de saxofón y para dirigir pensaba que que esa parte de la que a mí me había venido pero descubierto hace poco que mi madre realmente es la la Opera de mi familia la eximente a las historias la que cuenta unas mentiras enormes pero que cuidado con decirle que es mentira la que ha crece las historias como si fuéramos les pone un punto de nieve increíbles digo ya ya veo de dónde dónde vengo aquí a mi padre en a mi padre falleció hace mucho tiempo

Voz 14 17:34 yo no ganarlos Goya el éxito

Voz 12 17:38 no no me dio rabia porque el el el el el último día de de rodaje de Señor Señor mi padre se había puesto ya muy malito estos cánceres terribles de tres meses otros meses ese iban a las personas y yo había podido ir a visitarle un día pasé una noche con el que para mí me queda aquí hay entonces pues le quedaba muy pocos debía debía el último día de rodaje de diseño señor fue muy fue muy increíble porque voy a decir una barbaridad también estos pero que no trascienda no sé el Andrés Pajares siempre tenía muchas dudas con el texto sea yo creo que venía al plató sin lo había leído un par de veces pero luego pues ahí sólo estudiaban poco el hombre no en todos hacíamos Tomasito más y toma decía coño entonces pero ya estamos acostumbrados a esa no se había como veinte tomas de pues a mí me venía muy bien ensayar con él al venía bien quiero decir no era un problema

Voz 14 18:35 era era que el manejaba las las las bridas de

Voz 12 18:38 esa serie además se él era el ideólogo y todo esto

Voz 1812 18:40 he dicho que era no muy buen compañero maravilloso

Voz 12 18:43 es maravilloso maravilloso o no pero maravillosos de aguardó pero era un poco un poco así un poco dejado con las frases Suecia ahora ahora ya vamos nosotros haciendo esto ya vale vale entonces aquel día se lo sabía de memoria se lo sabía de memoria ahí teníamos dos otras escenas acabábamos la serie ese día concentrada y concentración entonces de repente acabamos yo llegué a las nueve mañana acabamos a las tres y media no se entonces de repente me doy cuenta que la gente está bastante triste y la gente está pues bueno yo dije bueno pues ésta sea terminó la serie bueno la serie porque este término entonces de repente veo que vine Andrés con los ojos llorosos y me da un abrazo y que detrás de Andrés está Pepe el maquillador letras está y está todo el mundo detrás

Voz 11 19:33 yo hay que pasa antes me dije lo siento

Voz 1812 19:48 por qué te has emocionado cuando has imaginado o ha recordado tus a tus niños chapoteando en el agua

Voz 12 19:56 porque eso le llega tarde porque yo tarde catorce años elige no porque el mar es porque el mar es la libertad porque el es voz no y sobre todo cuando es un pueblo pequeño dices me me has leído muchas cosas yo creo que el motor muchas veces de mi vida ha pasado porque durante mucho tiempo o sea durante mucho tiempo pensaba que el imbécil los sigo pensando eh pero muchas veces digo o sea no sé cuándo comparto y sobre todo con amigos muy cercanos no ahora como con Félix Sabroso con lo con Isabel con con gente incluso mucho más joven que ha leído tantísimo que ha viajado tantísimo Kenia con sus padres al teatro que han que han hecho tantas cosas no que repente me llevan vidas de ventaja no y luego esta gente coño y eso te forja en el fondo no es que luego coge carrerilla yo tengo mucha intención con mucha intención por disfrutar y mucha intención por verlo todo hoy por soy soy un disfrutó no soy un magnífico espectador soy mucho mejor espectador que cualquier otra cosa me encanta y entonces claro aprendo mucho de mis amigos porque además son mis amigos porque soy egoísta quiero aprender no pero sí es verdad que depende dije No hay cosas hay cosas que no las tiene que descubrir en el momento que el hay que descubrirlo no tiene que darnos títeres cuando tenga tres años yo no tiene que ir al mar a van a mojarse desnudo que venga una ola pues cuando tienes fuerza para sujetar una pala Hay tocar un poco de arena Ike

Voz 11 21:35 in yo yo no sé me emocionaba nombre

Voz 12 21:39 tocaba en la arena Hay Le la goles les les les enfilaba el cuerpo oí

Voz 11 21:45 pues eso

Voz 1812 21:46 querido tener hijos te permite vivir las cosas por primera vez

Voz 12 21:51 bueno es que es es que es impresionante es que estoy aprendiendo mira hay una cosa hay una cosa que me doy cuenta que me cuenta que normalmente mentimos mucho la vía no en la vía finge Imus mucho y nos hemos acostumbrado a que cada uno vaya como una máscara ahí creo que cada uno vaya no como una con muchas máscara no en inglés pues a veces utiliza esta máscara de el falsete a veces te pones es cariñoso a veces te pones INEN fuera frágil luego te pones humilde o a veces te hace interesante utilizas muchas máscaras con los niños no pueden utilizar ninguna máscara no te miran no te hacen caso no hacen caso o sea tú quieres que vayan a comer y les llevas haciendo no se que no van a comer sea

Voz 11 22:36 no les pueden engañar

Voz 12 22:38 esas la mayor lección que me estoy llevando en este tiempo digo pues que porqué engañamos sea porque porque les digo y que les digo no se quiere decir ni siquiera pues empiezan a entender las cosas pero

Voz 14 22:54 entonces me di cuenta que digo Kemal actor si la vida real no era porque

Voz 12 22:58 técnicas

Voz 14 22:59 entonces cuando has cuando quieres que un niño Dios

Voz 12 23:03 una palabra delante alguien dice Aisha ya sabes dice

Voz 14 23:05 dice Cadena Ser así a ver mira di di cadenaser te mira como diciendo porque por qué ahora pero sé que tengo

Voz 12 23:15 dentro de estas una conversación normal ahora con con mar porque mire el otro día pues fue la Cadena SER Yoyes de todas

Voz 1490 23:21 además es

Voz 12 23:23 será será cabrito mira ahora acaba de decir entonces cuando estás al sabes hay muchas cosas que digo cuando estoy normal cuando estoy relajado cuando estoy bien cuando estoy en paz todo esto está en paz cuando estoy yo y atacado ni me miran

Voz 1812 23:41 Javier Cámara muchas gracias por habernos acompañado y sobretodo

Voz 11 23:44 muchas gracias por lo que nos has hecho nos hace sentir hay pues gracias a ti gracias a Sánchez saludos a otros

Nos detenemos para escuchar las noticias y seguimos recordando grandes conversaciones con gran es a topar

Voz 22 27:55 la Cadena SER presentan el placer de escuchar al cumplir las tres años matiza ya

Voz 23 28:03 había aprendido a leer sola valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa

Voz 24 28:09 a los cuatro leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros el único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado cocina fácil que pertenecía

Voz 6 28:22 una vez que lo hubo leído rabo memoria todas las recetas

Voz 22 28:27 decidió que quería algo más interesante dijo no poder comprarme algún libro libro preguntado él maldito libro

Voz 25 28:40 n de malo en la televisión te hemos comprado un precioso televisor

Voz 0124 28:43 de doce pulgadas y ahora bien pidiendo un libro

Voz 6 28:45 te estás echando a perder hija la tarde del día en que su padre se negó a comprarle un Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del pueblo al llegar se presentó a la bibliotecaria la Señora Phelps le preguntó si podía sentarse un rato y leer hundir la señora Phelps algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeñas en que la acompañara ninguna persona mayor le viene

Voz 22 29:10 está en los libros infantiles por favor pregunta Matilda en la espalda

Voz 1 29:15 has dijo señora que te ayude a gustar lo bonito con muchos dibujos dijo Matilda

Voz 4 29:24 el azar

Voz 1 29:27 Roald Dahl mil novecientos ochenta y ocho no reina el Betis

Voz 22 29:34 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 27 29:40 no

y al mundo de la interpretación se dedica también la siguiente Gata parda Macarena Gómez la noche que hablamos de cocina ella nos contó sus secretos culinarios pero también tuvo palabras para uno de sus referentes Escarlata

Voz 31 34:21 Carla

Voz 8 34:22 de qué relación tiene con el mar el mar el mar

Voz 1490 34:29 la hacían muy especial es que a mí me impone mucho yo soy mucho más de montaña que ha escuchado antes por ahí comentarlo no no no no no sabe porque creo que me impone que hay que tenerle mucho respeto al Mare muy peligroso e yo de pequeña vi la película Tiburón y me afectó mucho entonces decidí estoy como incluso cuando me metía en la piscina no podía Mallarmé sola siempre pensando fíjate tú qué qué ignorancia no que tonta pensando que iba a ver tiburones y cuando me meto en el mar siempre tengo que ir acompañada me gusta nadar me gusta nadar mucho pero no no si tengo tiempo libre prefiere ir a la montaña antes

Voz 1812 35:07 que calmar los faros cuando es un faro te da tranquilidad te da calma te asusta piensas en La tempestad pues me asusta hay fíjate

Voz 1490 35:18 también a raíz de la maravillosa película que leí película no libro que lee La piel fría has visto la película por cierto de Albert Sánchez Piñol

Voz 1950 35:27 si hace montado en tan estará bien pero lo que creo y faro yo creo que me da un poco de bueno no sé por qué en y en gris no

Voz 1490 35:45 en frío es que tiene que ver mucho con

Voz 1812 35:47 ese libro con las tinieblas

Voz 1490 35:50 la niebla con lo tenebroso está Candela nacido en Córdoba es

Voz 1812 35:57 si cierras los ojos y piensas cómo eran los patios

Voz 1490 36:00 infancia otros páginas con flores por supuestísimo en yo soy una grandísima enamorada en Córdoba yo siempre digo en Córdoba nació Dios una exageración pero me acuerdo el olor a azahar siempre él lo lo lo Salon Naranjo recuerdo siempre pasear alrededor de la mesquita al lado el Alcázar tengo una uno recuerdo muy bonito de Córdoba cuando pienso en Córdoba pienso en cielo azul pienso en El Sol sí

Voz 13 36:28 abre tus padres son médico

Voz 1490 36:30 sus padres hematólogo madres cirujana

Voz 1812 36:36 o uno tiene padres médicos está todo el día pensando las medicinas al contrario sea están más pendientes al o en casa de herrero cuchillo de Pais

Voz 1490 36:45 esta mente en casa de herrero cuchillo de palo el otro día mira me quitó de hecho un primo mío La Muela el juicio y puesto tuve que era una revisión en Barcelona yo llegue al CAP no que es como el ambulatorio yo vivo en Barcelona e tenía que era es decir la chica que me atendió oye perdóname es que

Voz 1950 37:00 claro al tener padre médico cualquier duda a Jaume la resolver enseguida o

Voz 1490 37:04 me duele aquí si tuviera con mi padre y mi padre me respondería pues ponte allí no pasa nada cariño no pero yo iba con un poco de

Voz 34 37:11 eh

Voz 1490 37:13 y de inseguridad al notar que no tener a mi padre cerca

Voz 1812 37:18 estamos escuchando la voz inconfundible de la actriz Macarena Gómez que te has puesto Candela de nombre

Voz 1490 37:25 porque ella nazi el dos de febrero que es el día de la marmota

Voz 1812 37:29 si el día de la Candelaria que ha sido hace poquísimo así que felicidades con un poquito de retraso como celebra su cumpleaños

Voz 1490 37:35 pues mira están yo lo celebré la gala de los Goya la gente se ríe de mí dice menuda fiesta que organizó te yo vaya vaya pero depende depende Si tocan en fin de semana me gusta siempre invitar amigos irme a comer con mi marido a un buen restaurante o el he mandado un mensaje recuerda que el sábado vamos a comer a a la más sana que es un restaurante Can en Gerona que para mí el mejor restaurante del mundo me me gusta celebrarlo con amigos Si sobretodo yendo

Voz 1812 38:02 a un buen restaurante Macarena vamos a escuchar un sonido que que quiero que me digas dónde te lleva

Voz 35 38:10 eh

Voz 36 38:19 cortes cinco comporta el pico lograrán aplastar vivir por encima de todo esto y cuanto haya terminado todo volvería para ver lo que ni yo ni ninguno de los mitos que tenga que esta furia final

Voz 35 38:38 jamás volveré a pasar

Voz 8 38:44 monólogo de Escarlata O'Hara en lo que el viento se llevó que te dice a ti esta escena

Voz 1950 38:51 bueno es que párame lo que el viento se llevó es una película muy importante en mi vida porque yo me dice aptos

Voz 1490 38:57 gracia lo que el viento se llevó viendo al personaje Escarlata O'Hara qué es y para cualquier actriz era un sueño interpretar a un personaje como como ella con esa fuerza esa lo tiene todo tiene todo tipo virtudes pero también de de de defecto el personas Escarlata O'Hara y y yo quería ser como ella yo quería ser como como es más bien quería ser como ley o que no sé bien cómo se pronuncia yo recuerdo pequeña que me agarraba el cabecero de la cama de mi madre y ensayaba la escena cuando me le ponía el coste se Escarlata que me trae muy buenos recuerdos también porque la veía todas las navidades siempre pone volador Él lo Funny es Escarlata O'Hara hay irme trae muy buenos recuerdos de la infancia ya no la ponerme dejaron te pones la novela al tiempo que no lo ponen eso eres sí sí sí yo Meza actriz hacia lo que el viento se llevó en tu casa

Voz 1812 39:57 padres te inculcaron el amor por el arte

Voz 1490 40:00 muchísimas te Joana exposiciones ciudadana atea

Voz 1812 40:02 pero a lecturas poéticas que es lo que más te gustaba de todo lo que hacías con ellos

Voz 1490 40:11 yo era de hecho demasiado bastante cursi de pequeña porque a lo mejor un Marte me vea en la ópera eh a las nueve de la noche me encontraba alguna profesora del cole perdona que me enrolla me decía bueno Macarena mañana y un examen sino te sale ya era muy buena estudiante sino te sale también como esperamos que te salgan no pasa nada porque ha venido el teatro no ha venido a la ópera me gustaba mucho yo la bailarina eh yo tengo la carrera ballet clásico de los cuatro a los dieciocho y sobre todo me gustaba ir el espectáculo de baile clásico Macarena corta el vale todo a partir de la disciplina de lo que se totalmente la disciplina o sea yo

Voz 1950 40:45 soy una actriz que es que entre

Voz 1490 40:49 qué cualidades tengo una que es que es una chica metro echando flores no pero que soy muy trabajadora es decir y si hay tengo que dormir tres horas duermo oí sólo tres horas Si soy muy currante hacia la disciplina que recibí en siendo bailarina mi profesora Maruja Caracuel a la cual le tengo muchísimo que agradecerle sí de hecho me ha enseñado mucho a tener un gran conocimiento sobre mi cuerpo Osa el actor tiene dos instrumentos la voz el cuerpo entonces yo quizá el cuerpo

Voz 14 41:22 G el instrumento que mejor conozco con el que mejor me más me el manejo pues de León sí

Voz 1490 41:33 como eran esos viajes de Córdoba León maravillosos trece ahora mi padre parando a tomar café ahora luego paraba a dormir Lazie lo pasamos muy bien escuchábamos los Chunguitos escuchábamos a eh mira me estoy quedando en blanco con los nombres Rocío Jurado por favor yo me toda la copla Rocío Jurado yo canto fatal como Un perro apaleado pero me lo sé porque mi padre lo ponían el coche Los Sabandeños también era muy divertidos luego contábamos cuántos coches veíamos venga a contar coches rojos y lo pasaba muy bien sabes que es

Voz 8 42:06 drama hoy gira alrededor de la cocina

Voz 1490 42:09 qué papel tiene Macarena si es que tiene alguno el que te me encanta poner la mesa elegir el mantel la servilleta juego y la cristalería me encanta Ray después me gustan mucho fregar una lo come sale a encomendó pues entonces me gusta frenarlo todo porque además me relaja mi momento cuánto está fijando está pensando en tus cosas esos momentos de paz que tengo pero no cocino nada no no muy mal muy mal por mi parte bueno siempre quién me iba a decir esto siempre he considerado que era un poco es que digo que voy a cocinar estoy perdiendo el tiempo si total luego me lo voy a comer pero no chorrada acabo de decir pero es cierto no no me gusta pero aquí tengo a mi señor esposo que cocina maravillosamente y te gusta el espacio de la cocina

Voz 1812 42:56 es un lugar donde hacéis vida sí mucha

Voz 1490 42:59 esa vida mucha vida mucha vida de hecho yo tengo la cocina así como tal saludos en los si hago mucha vida hay un papel

Voz 1812 43:07 del que me gustaría hablar contigo que es el que te dio Benito Zambrano porque también hemos dicho muchas veces bueno acabas de decir que eres actriz por Escarlata O'Hara pero tu desarrollo profesional arranca con su sí

Voz 1490 43:19 mira ayer en si el otro día estuve grabando con Laura Cepeda que es una directora de casting Illa le dijo a la hora de puede dieciocho años y no sé si te da la gracia que porque tú fuiste la directora de Padre Coraje gracias a Ci evidentemente ya Benito Zambrano yo empecé a trabajar yo les debo todo a Benito yo no sé si se lo he dicho lo suficiente o no se lo sabe porque el medio antes de hacer Padre coraje habido dicho una frase en una sería inmediata yo fíjate en ese momento Benito bueno y lo sigue siendo pero acababa de hacer sola si tenía muchísimo prestigio y que a mí una total desconocida me de un papel que un secundario bastante importante con una serie que que que triunfo me medio

Voz 1950 44:03 conocer yo creo que si no lo hemos creo mi carrera Uber ha ido o hubiese tenido

Voz 1490 44:09 tomado un camino totalmente distinto sino hubiera hecho Padre Coraje

Voz 1812 44:12 porque tú habías estudiado fuera arte dramático entonces cuando una moto el que viene a España bienes sí

Voz 8 44:18 nada nada

Voz 1490 44:21 así las de Madrid Barcelona en Córdoba lo típico Mi padre me dicen bueno pues tengo un amigo que es su hijo

Voz 1950 44:29 de que su hijo estudia en Córdoba

Voz 1490 44:34 pese a que su hijo estudia arte dramático

Voz 1950 44:36 en Madrid bueno varios

Voz 1490 44:39 digo tenían y yo lo llamé y le dije a por favor que tengo que ser para ser actriz a cómo puedo empezar entonces me aconsejaron pues veta la Unión de Actores ya allí informa T de quiénes son los directores de cásting quiénes son los representantes yo cogí el teléfono iba llamando a cada representante uno a uno sin tener ni idea de quiénes serán hubo algunos que me dijeron que no no fueron amable otro me dijeron estás llamando así seguro que no saben ni quién soy apta que una chica

Voz 11 45:09 o se interesa por mí

Voz 1490 45:11 pero a mí no te va a decir una cosa no me daba miedo coger el teléfono recibir un no por respuesta

Voz 1950 45:17 evidentemente hubo

Voz 1490 45:19 muchos representantes que no me conocían de nada hay que me rechazaron pero mi representante el y cabrero que en paz descanse me Le guste oye calle Engracia ahí empero es que empieza a representar al mes me dijo Mira Macarena hace una prueba para padre coraje y me cogieron

Voz 1812 45:35 oye Macarena hay en cambio tu relación con la fama entiendo que cambia con doce es la que se avecina

Voz 1490 45:43 sí sí no sí yo creo que te tercero cuarto

Voz 8 45:48 no son de conocimiento en todas partes lo han contado montón de actores y actrices que ha venido y han dicho en un momento en el que uno sale en televisión

Voz 1812 45:54 en una serie de éxito sale a la calle dejas ser desconocido para Duran

Voz 1490 46:01 de todo tiempo que es muy triste en verdad puede ser un grandísimo actor de teatro un grandísimo actor de cine y como desgraciadamente la gente va muy poco al Finnan que he de decir que cada vez se va más e ir mucho son totales desconocidos para el público general y si es verdad fue padre coraje claro que sí al tercero cuarto año siempre me confundían con otra actriz me confundían mucho con Miren Ibarguren que está mi serie también me convendría muchísimo con ella ir pues eso es lo que hay Si elegido esta profesión pues tendré que que no tengo más remedio que asumir lo que me viene te gusta te gusta el reconocimiento a mí me a mí me gusta mucho cuando voy por la calle y me dice Macarena me llaman por mi nombre Macarena oye me gusta mucho cómo trabaja o o hay una frase que me dice mucha gente me las es decir en el metro que Mockus eso porque ellos una gran usuaria de Metro que es donde menos te reconoce la gente porque me mira dice no no puede ser con Macarena y metro siempre viene muy educadamente silenci me dice oye para que no te vea al resto de los pasajeros quiero decirte que muchas gracias por hacerme feliz para hacerme reír eso me gusta mucho cuando me dicen eso y me gusta mucho cuando hablaba mi carrera o cuando me me llaman por mi nombre hay una grandísima diferencia Macarena algo a veces se equivoca o el apellido pero bueno

Voz 34 47:28 y ha ir a la hagan algún

Voz 1490 47:32 trabajo que yo haya hecho pero cuando empezó a gritar me así es como no prefiero que no prefiero que me gusta el hombre en el metro

Voz 1812 47:44 te gustaba observar a la gente sí sí sí también

Voz 1490 47:46 que bueno es no sólo observa que también es un medio de transporte maravilloso como diverso pero pero tiene mucho que ver con la cotidianidad

Voz 1812 47:54 porque en el metro es un microcosmos donde va todo el mundo una actriz como tú un escritor que igual está a tu lado un cantante de ópera que también viaja metro una limpiadora un conductor de autobús en realidad en un vagón de metro aparece una sociedad entera

Voz 1490 48:09 pues sí pues era eso nunca me lo había planteado claro que observa a la gente y sobre todo observo y me gusta mucho observar cuando cojo el metro y o el civismo de la gente es decir es es si dejan salir antes de entrar si dejan sentarse a una anciana a una mujer embarazada me me enerva mucho me fijo mucho en esas cosas me enfado siempre muchísimo quién dirías que es o ha sido el Faro de tu vida he bueno me han sido y son personas muy importantes yo todo lo que se mi padre siempre dice una frase frikis mi hijo yo quiero que hereden qué dicen amistades educación Ibar es conocido no sea para ellos siempre quiero decir me han hecho una persona bastante soy una persona muy sociable gracia Mis padres porque aparte me han educado muy bien como te he dicho antes siempre me han inculcado el amor por el arte

Voz 37 49:04 no

Voz 1490 49:06 yo creo que yo he querido fíjate lo difícil que predomina soy lenta porque me emociono cuando una chica de catorce años a tu padre yo quiero ser actriz me apoyaron e a no todo el mundo tiene esa suerte yo dijeron claro que sí creemos que vales sino para ser actriz Macarena pues ya estudiará otra cosa entonces eso es muy muy de agradecer que me apoyarán cuando quise hacerlo y que bueno mi padre es como el padre la Pantoja ella me estaba llamando cinco minuto ante diciendo el programa que ya te he dicho que estoy lo comentaré lo graba todo guardar y recortes ello también le gusta mucho mi profesión y se siente muy orgulloso muy orgulloso de mi Carlos y Carmen como mis hermanos Carlos y Carmen

Voz 1812 50:00 Macarena Gómez ha sido un placer tenerte aquí pues has transmitido mucha alegría esta madrugada

Voz 0020 50:06 hay mucha gracia un pelín nerviosa pero muchas gracias ha sido tenerte buenas noches

Voz 4 50:28 alza soplo de arena agua

con Ana Belén como gata parda el tema fue la sabiduría popular en un faro especial desde Tudela toda su conversación fue deliciosamente sabía

Voz 4 51:45 todo

Voz 0124 51:52 cuándo fue la primera vez que confusa del mar a los diez años en Rota en aquellos primeros años sesenta en casa de mis tíos que vivían allí metió trabajaba en la base americana me cocinero se fue a la base americana justo

Voz 8 52:17 la inauguraron se fue desde aquí desde Madrid

Voz 0124 52:19 sí ya los diez años me invitaron a a su casa pasar desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre recuerdo que llegamos después de quinientas mil horas en tren claro hasta El Puerto de Santa María y luego desde allí otro trenecito que iba como a diez por hora hasta rota ya era de noche y yo pero bueno voy a ir pues donde ir no el mar estaba cruzando la carretera ahí está ahí había unas dunas según me desperté me levanté mete topó cruce la carretera subir esas dunas y me encontré

Voz 16 53:01 ante ese espectáculo

Voz 0124 53:04 por más que lo veías en el cine era todo era el color ese azul del cielo confundido con el del mar que yo muchas veces en Madrid depende de lo claro que Estelle vi hay del lo hace el azul determinado que tenga el cielo pienso es un azul rota pequeño porque me recuerda justo ese azul

Voz 8 53:29 el sonido bueno sonido

Voz 0124 53:32 hoy el en fin fe no escándalos sea ese descubrimiento del mar

Voz 8 53:40 porque tú eras una niña de ciudad esté en Madrid en el barrio Lavapiés has contado alguna vez que tu madre te mandaba comprar leche o nueva quería que había en la calle Mesón de Paredes olor

Voz 1812 53:54 de la leche todavía lo tienes

Voz 8 53:56 a tu recuerdo es que yo creo que

Voz 0124 53:59 hay si los los sabores los olores inmediatamente nos colocan por supuesto los sonidos la la música nos colocan en otro sitio pero inmediatamente no nos llevan a recuerdos haces una regresión inmediata con los olores muchísimo y tengo que cuando cuentas que hasta hace no demasiado Emma de Vigo no demasiados años aquí en Madrid había va querías en los más jóvenes les sorprenden muchísimo peso

Voz 1 54:34 no yo os nosotros Lennon mi madre Nos mandada a comprarla

Voz 0124 54:38 la leche ha Mesón de Paredes que haría una Vaquerizo ahí en plena ciudad en que claro las vacas estaban al fondo o no las veía las presentía Socías a ese olor esa leche con acá era tremendo porque cuando comprar leche vale comprar leche pero había otra modalidad allí es cuando ibas a comprar crema que luego las madres la cortaban las sea añadía en el agua entonces claro hace cundía más que decían ellas no entonces cuando vas a comprar crema ella era la pega porque ya la crema era llegaba la mitad de lo que mi madre me había con la lechera me lo iba tomando Leiva bebiendo según llegaba a casa como que había bajado bastante el volumen ahí

Voz 8 55:27 me imagino que me gusta mucho de tu infancia que quiero que me lo confirman como lo he leído que estáis merendar ando haciendo los deberes estaba la radio puesta en la cocina estabais alrededor de esa radio donde se hacía la vida social entraban los vecinos hablaban con tu madre hablaban con vosotros cómo era esa tarde por ejemplo en tu casa es

Voz 16 55:52 es que en esos años

Voz 0124 55:54 los años cincuentas de todavía la televisión no había irrumpido en nuestras vidas hasta comienzos de los sesenta Hay porque lo tenía la vecina del tercero que fue la primera que lo compró y allí subíamos todos los chavales de todo el edificio pro eran las a día entonces nuestra aparte de que la la vida de esas esas casas de eso calle de ese barrio era la calle tú llegabas del colegio te preparaban el bocadillo que era pan con chocolate OPA con aceite y azúcar te tirabas a la calle sí era nevada ITA da igual el calor a la calle pero lo había un tiempo en el que tenías que hacer deberes tenías entonces ahí entraba la radio que mi madre y mi tía Prado tenían todo el día por la mañana y luego por la tarde las novelas tengo el recuerdo de tan actores de de de aquí de esta casa con las voces reconocería perfectamente en este momento las voces de todos ellos estábamos haciendo deberes luego llegaba Matilde Perico y periquitos los acostaba costaban después de charlar y comentar mi madre por la tarde le gustaba coser mucho y además cosía muy bien porque en aquella época no compraban pocas cosas no las hacían nuestras madres sabía una vecina Clarita que cortaba maravillosamente y sobre todo era muy arrojada entonces a todas las vecinas de el de la finca pues las tenía Casas subían a su casa el segundo o bajaba ni ella les dirigía entonces mi madre nos hacía pues desde una trenca unos pantalones un vestido que estrenaba vamos arreglaba otra cosa que de repente heredamos de una prima de vecina tanta entonces recuerda mi madre cosiendo dando la vuelta a algunas prendas para que durase en un poco más y oyendo la rabia la radio que era la ventana abierta

Voz 1812 58:16 a tantas historias