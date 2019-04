Voz 1 00:00 mándanos una nota de voz el seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 5 01:40 yo

Voz 7 02:13 Corcuera Torres

Voz 8 02:15 de

Voz 7 02:30 sí

Voz 9 02:32 qué tal buenas noches es la una y treinta y dos minutos las doce y treinta y dos en las Islas Canarias bienvenidos a un nuevo trimestre del faro que abrimos hoy y que nos llevará hasta el verano tenemos un montón de temas preparados para que hagamos entre todos las madrugadas Laser

Voz 10 02:50 hemos incluido en esta etapa muchos de los temas que no sabéis sido proponiendo vosotros durante estos meses por ejemplo o febrero nos dijo hace unas semanas que quería que habláramos de los que tenemos Turno de noche así que va a ser el tema que tenemos hoy en el Foro de la SER ya hace tiempo que la noche tiene vida propia aún siendo un territorio particular ya no es ese lugar en el que deambulan unos pocos por las calles oscuras ni el de la gente con problemas ni solitaria a contrario hay un mundo entero en la madrugada

Voz 9 03:32 los que trabajamos de noche porque lo elegimos porque toca el personal de guardia de los hospitales los que están en urgencias los servicios de emergencia los bomberos a Policía Guardia Civil guardas forestales hosteleros panaderos vigilantes transportistas comerciantes los que conducen taxi Cavic Fay aeropuertos estaciones de metro o tren conductores de autobús de Guinea nocturna los que trabajan en hoteles los del último turno del restaurante de los bares los que trabajan en fábricas los que trabajen en cárceles los que trabajan en tanatorios también hay quién elige la noche para concentrarse estudiantes pintores ilustradores publicistas los que forman parte de una compañía teatral los que están en este momento rodando escenas nocturnas para una película o para el cine músicos que componen lo acaban de tocar periodistas que están haciendo radio ahora técnicos nosotros nuestros compañeros de la competencia los que mantienen la programación de televisión los periódicos entonces esta noche os la dedicamos a vosotros los que estáis despiertos ahora íbamos a dar prioridad a las notas de audio que lleguen durante el programa creemos que nos contéis que estáis haciendo aquí os dedicáis qué ventajas tiene la noche que desventajas tenemos curiosidad por saber por ejemplo cómo seguir de actualidad se ha seguido el debate en Televisión Española entre Sánchez casa débiles a Rivera sí lo está

Voz 10 05:06 es comentando ahora en Os queréis

el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno El teléfono es el novecientos cien ochocientos también daremos paso voy a llamadas tenemos un suena la vida de antes de Semana Santa que yo diría en una escala dificultad del uno al diez Le pondríamos un ocho email o nueve y medio piano

Voz 10 05:52 por cierto ha llegado una nota de audio que es de lo más original que he escuchado a los

Voz 9 06:03 siguientes en todo el tiempo que llevo otra

Voz 10 06:05 bajando en medios que son veinte años lo más original la hemos un poquito más tarde

Voz 9 06:14 nosotros con quién vamos a hablar con Salvamento Marítimo con los servicios de recogida de basuras el Ayuntamiento de Oviedo con Mercamadrid como ya hoy es veintitrés de abril San Jordi Día de Libro en todo el mundo conmemoramos la muerte es expire de Cervantes que fallecieron un veintitrés de abril de mil seiscientos dieciséis vamos a hablar con una editora porque queremos preguntar qué autores podrían estar desvelados a estas horas pensando en esta fiesta del libro de mañana ese día escuchamos las primeras notas de audio que han ido llegando por ejemplo alguien que trabaja en un hotel en los Alpes franceses nos ha enviado una nota de audio

Voz 10 06:59 un transportista y la pareja de una persona que trabaja de noche pero antes la canción de apertura hemos elegido Aunque es de noche la canta Rosalía está basada en un poema de San Juan de la

Voz 11 07:26 y tú

Voz 12 08:12 vas

Voz 11 08:51 y vino

Voz 12 09:05 infierno Dani la eh eh eh noche sé que en ningún en la vida no

Voz 11 10:50 ah vale

Voz 0660 11:07 hola Amada a un equipo del faro estoy grabando desde va alto

Voz 13 11:12 en dos ante Frances donde trabajó por la noche en un hotel muy bonito líneas y de nieve donde las únicas luces que tengo sol los tractores que plancha el nieve cada noche y Alfaro cuando llego la sólo el trato debe terminar termina está vieja administrativas ante de las dos Andersen y media para poder escuchar el faro llegó a las cuatro pero una siesta la biblioteca y luego a las seis repara los suman naranja lleva Bicasi el día me da la impresión requiriendo no ofrecer Ike soy una marmota pero bueno es lo que me tocó este invierno trabajar de noche muy duro y esto los lo grabé más que nada pero no a esa gente que trabajan por la noche limpiando edificio adiós de guardias de enfermeros de enfermeras de médicos a ustedes desde Val-Thorens Pablo

Voz 14 12:44 sí

Voz 15 12:48 a llamar el famoso Turno de noche el gran desconocido para mucha gente sólo decirte que para mí me cambió la vida me hace reflexionar sobre la mía la de mi familia de mis hijos a paso ocho horas conduciendo con solamente a la compañía de una radio tu programa gran programa Quito vierte mucho que todos los para solamente decir es que es un turno de fruncido para mucha gente

Voz 16 13:27 en Mc Kee

Voz 17 13:35 no no no

Voz 2 13:41 buenas noches

Voz 4 13:43 para el Cuco no tengo experiencia personal con el turno de noche puesto que soy profesora de Secundaria unos permanentemente diurno pero sí lo tengo como sufridora consorte por así decirlo porque cuando tienen una pareja que pertenecen a los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado este turno de noche creo que tienen un e incluso de de inquietud de desasosiego que no desaparece lógicamente lo vas litigando con el paso de los años porque sino sería imposible conciliar el sueño y descansar achaque hoy girar la la cerradura de de las puertas aunque eso signifique que éste quede poquito tiempo para levantarte y empezar con el tuyo un beso a todos y a todas aquí me alegra mucho a la vuelta Manoli de cerilla

Voz 9 14:45 rueda este turno de noche con estos tres oyentes me dice Elena que es dañado un montón de whatsapp hemos dicho que daremos prioridad a los que lleguen en directo de aquí a las cuatro de la mañana de los que estéis despiertos au trabajando a estas horas que nos contéis vuestra experiencia también escucharemos dentro de un rato a de la mañana un audio que nos ha enviado juro que como digo Él y otros cuantos han hecho una cosa muy muy original

Voz 10 15:16 ya verás vais a alucinar

Voz 9 15:19 ahí fijaos esas estas tres llamadas no la que nos hacía Pablo desde los Alpes franceses

Voz 10 15:28 decía me siento una marmota pero es lo que me toca este invierno como ha escrito su actividad en ese hotel a dos mil trescientos metros de altura sacó a pasear el aspirador por el lobby luego preparo los

Voz 9 15:41 zumos quiere hacer un homenaje a toda la gente que trabaja como Eli como nosotros de madrugada después José Ángel el

Voz 10 15:52 deportista que conduce durante ocho horas de noche fijaos lo que ha descrito ha dicho el famoso Turno de noche ese gran desconocido

Voz 9 16:03 para la mayoría de la gente el famoso desconocido y luego Manoli de Sevilla ya secretaria pero expareja de alguien que trabaja en las Fuerzas y Seguridad del Estado hice ese desasosiego que te acompaña hasta el momento en el que sientes la llave en la puerta vamos con nuestra primera entrevista porque dentro de muy pocas horas abrirá las casetas que inunda las calles de muchas ciudades del mundo para celebrar el Día de Libro aquí en España Sant Jordi se vive con especial intensidad en Barcelona que se llena de rosas de libros de autores y autoras que tiene la oportunidad de saludar a sus lectores ya Ángeles Aguilera es una de las editoras de referencia a nuestro país con más veinticinco años de experiencia actualmente es directora de no ficción de Planeta y entre otras muchas cosas está pendiente de cuidar de sus autores Ángeles Aguilera qué tal buenas noches

Voz 18 16:58 hola buenas noches bienvenida a este faro dedicado al turno de noche quiénes

Voz 19 17:04 crees que estarán más desvelados hoy los escritores que firman mañana los lectores por la emoción de encontrarse con sus autores los libreros los editores

Voz 20 17:15 bueno de momento yo me a estas horas despierta

Voz 18 17:19 ah pero esta noche la verdad es que sí

Voz 20 17:21 yo creo que los autores que suelen estar desbordados son los que se estrena siempre dos veteranos ya tiene muchas muchas ferias y muchos han Lloris y lo viven todo de otra manera no siempre es como una noche de Reyes Magos con el temor de que va a pasar mañana seguirán subsectores haberles tiene gran cola si si vendrá libros todas esas cosas van lluvia no para mañana

Voz 18 17:47 el ex no creo sí especialmente esta noche

Voz 20 17:49 complicada para los libreros seguro porque tan lluvia y es una fiesta que se hace toda la calle que es además lo hermoso de esta no que está todo el mundo con la rosa y el libro en puestos que hay a las puertas de la artillería entonces si llueve verdaderamente Se desluce mucho oí Il grande que supone para ellos en facturación y demás pues se puede ir a la hay es muy muy importante

Voz 19 18:17 Angeles esta noche ha sido también especial porque supo que el debate ahora ha hecho que muchos se retirarán pronto

Voz 21 18:23 no

Voz 20 18:25 bueno pues había una fiesta esta noche en el diario ya hace muchos años hacer un cóctel de Sant Jordi y es verdad que normalmente eso acaba en una copa a editores autores Italia ha habido un poquillo sirve de estampida de pagos que todavía llega vamos a coger algo del debate y tal sí sí que ha habido un pelín de porque al final los autores son gente que vive en el mundo con mucha intensidad siguiendo la actualidad y que como todos por eso estamos pendientes de que va a pasar en este país el día veintiocho claro sea que bueno mucho se han ido sí

Voz 21 18:59 hay muchos pero sí el de escritor un oficio noctámbulo

Voz 20 19:06 hay mucho mito escritores profesional en general que escribe es un profesional ya pues con una disciplina como el que va a una oficina los profesionales de la escritura de verdad son gente unos tarde unos de noche otros debería pero que cada día absolutamente disciplinado se ponen a escribir entonces es verdad que durante

Voz 22 19:29 muchos años se pensó que era una oficio

Voz 20 19:32 lo de lo de turnos y de personas un poco como con el horario cambiado pero ahora yo cada vez conozco más profesional que se levantan a las seis de la mañana buscar es esos horarios donde la casa está más tranquila a lo mejor las cinco de la mañana antes de que la casa a los niños y están casados anormal arranque la ciudad hilaridad de la casa pero también hay otros muchos que se pone a trabajar de tarde porque trabajan de día en otro juicio de escriben y entonces disciplinadamente sean puestas ir de tarde y ahora algunos de ellos ya juzgados siguen haciendo la misma rutina porque no lo saben hacer de otra manera y luego efectivamente hay algunos que noche

Voz 19 20:14 porque esa imagen del del escritor o escritora moviendo los hielos en un vaso de whisky fumando sin parar con humo en una buhardilla hubiera he papeles por todas partes ya forma parte sí

Voz 18 20:30 yo creo que los escritores desde que ha

Voz 20 20:33 no existe internet ordenadores todo eso ha cambiado mucho queda precioso para las películas de mitología literatura pero ahora mismo los escritores muchos de ellos se levantan iban a correr o a caminar una hora y media como hacía como que sigue haciendo Vargas Llosa cuando volvía a su casa después de ese gran paseo donde se inspiran se ponen escribir o cómo Murakami te que incluso hizo eh no sobre correr y como Le va a correr para esto son gente Chago algunas todavía gloriosas excepciones mucho más a lo más normal con amigos normales bueno hay que se afronta el trabajo describir cómo efectivamente como el que se va a trabajar de médico a la radio o hacer pan vamos Akelarre

Voz 19 21:25 la acción que establecen los autores con sus editores es casi describiría de dependencia

Voz 18 21:33 de ellos a los editores

Voz 20 21:36 quién nos llena de orgullo y satisfacción sentir que tenemos autores que nos consulta muchas cosas pero digamos que forma parte de nuestra discreción en el oficio en no desvelar demasiados datos de esa relación que efectivamente en general es muy especial cuando uno está escribiendo un libro a veces eres muy inseguro hay un modelo de motor que tiene muy claro lo que quiere contar termina libro no te lo de salir hasta que lo tiene ya absolutamente redondo y luego ya si acepta sugerencias más vale pero hay otros muchos escritores yo creo que cada vez más de estos que van escribiendo te van llamando tengan consultando tiene muy poca gente a la que contarle todas las inseguridades yo creo que a veces ni siquiera con la familia se atreve precisamente porque la Familia yo está un poco cansado de ellos o porque no les prenden lo bastante tú piensa un escrito por ejemplo de ficción que yo trataba muchos en época Alfaguara de demás siguen planeta ficción Olive pues se está construyendo una historia iba conviviendo a lo mejor un año o dos años lo que le duela no veo la cabeza va conviviendo con treinta veinte o dócil los personajes como se puede dar el caso cada día y entonces leves con la cabeza que está mirando la comida pero en realidad lo que tiene la cabeza es la escena que está resolviendo que acaba de encontrar el hilo con lo que lo va a terminar de de de

Voz 22 23:01 es decir todo para que eso tenga

Voz 20 23:03 si hoy tal y todo eso tienen que contárselo a alguien y de pronto en ese momento de tener esa chispa llamarte para decirte oye que creo que ya resuelto esto que parece no sé y eso también es muy hermoso ese es el trabajo de cocina de los íberos que obviamente mañana o el día en el que el libro se encuentra con su verdadero de Dario que es el lector pues pues no se ve pero es muy hermoso estábamos diciendo que que que hace muchos años que no yo vi hay que de difícil que mañana llueva porque lo Sant Jordi no yo me yo recuerdo que en el año dos mil ocho dos mil nueve Un San Jordi que cayó no mundial que no paró de llover estaban José Saramago firmado sumó un viaje del elefante me parece que era dar

Voz 18 23:49 sí sí sí sí sí diluvio hago

Voz 20 23:52 pero la cola no se movía su cola de absolutos Farhan entregados era casi como una como si estuvieran esperando a un santo laico eran muy muy impresionante eso nadie se movía aunque el agua no paraba de caer y cuando ya la gente avanzaba el de decía no yo José si quieres vamos porque que no Pardo decía Si ellos no se va yo no puedo reírme decimos esa ceremonia en la que el último se terminó de ir afirma terminaba a las nueve pues igual acabamos medio menos cuarto hasta el último de todos y eso fue uno de esos acuerdos que te queda por qué el respeto con el que él se dirigía a sus lectores y la paciencia del cariño sí fue un exempleado

Voz 18 24:35 a veces Aguilera muchas gracias por habernos operado desvelada que bueno nights San Jordi gracias a timar

Voz 20 24:43 eso muy fuerte para los oyentes

Voz 21 25:12 deporte la verdad es que eran los que decidan nada años pero bueno el amor lo puede todo

Voz 14 25:22 eh

Voz 13 25:42 hola mi nombre es el guerrero delante frase dormir tranquilos soñadas felices mientras miles de personas trabajan para que esta rueda no se detenga para los trabajadores del turno de noche un abrazo Guerrero muy buenas noches judías dependiendo de cuando escucho es esto

Voz 7 26:01 eh

Voz 9 26:14 la pareja de estafa era que nos acababa de dejar nota de odio hace un minuto trabaja de portero en una discoteca horarios completamente cambiados el guerrero aprovechaba su nota de odio para dormir tranquilos que ya hay quién está despierto por vosotros y aquí un oyente

Voz 10 26:36 en Twitter escribe hoy Amara se olvido un oficio que hace años volvió a las noches de Gijón y hacen una labor estupenda los serenos

Voz 9 26:51 Sergio pregunta cuál es el teléfono el whatsapp el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno tenemos hasta las cuatro de la madrugada en directo tenemos un suena la vida

Voz 23 27:05 imposible de descifrar

Voz 10 27:08 un gatopardo

Voz 23 27:10 que ya anda por aquí

Voz 10 27:13 vais a celebrar estar despiertos yo creo yo creo noticias estamos de vuelta en mí

Voz 14 27:29 va el Faro

Voz 13 27:34 con Mara Torres

Voz 24 27:38 Leite

Voz 10 30:00 son las dos de la mañana a la una en las Islas Canarias

Voz 0821 30:07 buenas noches buenas noches el primer debate electoral entre los candidatos a la Presidencia del Gobierno hace todavía más grande las diferencias entre los bloques políticos uno de los momentos de tensión de esta noche en Televisión Española se ha producido hablando de política territorial entre Pedro Sánchez y Pablo Casado el líder socialista ha respondido así a las continuas acusaciones de los populares de que el PSOE pacta con Bildu

Voz 33 30:26 sí señor Casado Éstas son algunos de los ejemplos de los más de ciento veintisiete iniciativas legislativas en el Parlamento vasco ustedes han firmado con Bildu de qué color tiene usted manchadas las manos señor Casado no sé no sé usted a viento veintisiete ciento

Voz 0821 30:44 son otro de los puntos en los que se ha amparado los líderes es la corrupción las acusaciones han volado de unos grupos a otros y Pablo Casado ha sido uno de los más aludidos sino el que más aunque él ha asegurado que con él el PP estrena una etapa vamos a pasar página

Voz 33 30:56 yo ya ha pasado página de cualquier conducta irregular no de un partido o los partidos no son corruptos son de miembros de personas que se equivocan tiene que tener todo el reproche a la alusión que no

Voz 22 31:07 para Arés lecciones de honestidad de un partido

Voz 0821 31:09 cómo se produjo por la corrupción nada más que por la corrupción el debate también han girado en torno a los posibles escenarios que se abren a partir del día veintiocho uno de ellos que el PSOE pacte pacte con Ciudadanos algo en lo que ha insistido en preguntar Pablo Iglesias

Voz 9 31:22 has emplazo al señor Sánchez a que diga

Voz 33 31:24 claramente si está o no dispuesto a pactar con Ciudadanos porque creo que hay muchos electores de izquierdas en este país que lo quieren saber porque creo que no miento si digo que ese gobierno un gobierno de Ciudadanos y el Partido Socialista sería un gobierno de derechas incapaz de afrontar los retos sociales que tiene este país

Voz 0821 31:41 otra de las posibilidades un gobierno de los naranjas con los populares riberas el ofrecido a Casado aunque eso sí con Rivera como presidente del Gobierno

Voz 34 31:48 señor Casado yo creo que es un error volver a pactar con los nacionalistas de verdad lo ha dicho usted esta campaña otra vez vamos a darle a los nacionalistas el protagonismo de la legislatura yo quiero un acuerdo de coalición de gobierno con un Gobierno consta

Voz 33 32:00 socialista lista encabezada por ciudadanos tendida

Voz 34 32:03 en la mano el Partido Popular pero para hacer las cosas distintas señor Casado

Voz 0821 32:06 por cierto para aquellos que voten por correo la Junta Electoral Central ha decidido ampliar hasta el jueves el plazo para entregar el voto en las oficinas de Correos para las elecciones generales y las autonómicas en la Comunidad Valenciana el próximo domingo y sobre los atentados de este domingo en Sri Lanka en el que se han registrado al menos doscientos noventa muertos y más de quinientos heridos en Galicia antecesores ha decretado tres días de luto oficial después de que este lunes se haya confirmado que entre los muertos había una pareja de españoles Radio Galicia Aida Pena buenas noches los ayuntamientos de Ponteceso Durex y Rianxo están de luto los dos jóvenes muertos en los atentados de Sri Lanka eran de allí Se trata de una pareja de novios Alberto Chaves de Rianxo treinta y dos años María González Vicente de Ponte Cesur es de treinta y uno ella había ido a visitar a su chico que trabajaba en la India juntos se fueron de vacaciones a Sri Lanka se alojaban en el hotel Kings Guri uno de los establecimientos en los que se registraron explosiones en la tarde de este lunes el Ministerio de Exteriores ha trasladado a la familia Gica noticia de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 36 34:11 bueno con Mara Torres

Voz 30 34:24 dos Francho bueno estoy a Haití a ver bien

Voz 9 35:05 dos y cinco de la madrugada una y cinco en las Islas Canarias estamos inaugurando casi trimestre en el Faro de la Ser el que nos llevará de aquí al verano hemos comenzado con un te va a propuesta de un oyente de hace unas semanas nos dijo tenéis que hablar del turno de noche así que aquí estamos con dos horas por delante dedicados dedicadas a este tema y estamos escuchando Bob Marley porque a mediados de los setenta se mudó a Wilmington Delaware en EEUU para vivir cerca de su madre

Voz 21 35:44 que tenía una tienda especializada en música jamaicana

Voz 9 35:47 allí antes de convertirse en una estrella internacional más desempeñó varios trabajos para ahorrar dinero y regresar a su Jamaica natal fundar su propio sello discográfico así que bajo el seguidor como de Donald Marley trabajó durante muchas noches ejerciendo de mozo en el almacén de una planta de ensamblaje de automóviles de Chrysler trabajaba desde la noche hasta la madrugada como operador de una carretilla elevadora

Voz 21 36:20 en ese trabajo se inspiró para escribir esta canción titulada

Voz 30 36:26 turno de noche

Voz 9 36:28 claro del programa de hoy

Voz 30 36:31 no

Voz 9 36:36 estamos recibiendo a los que vamos a dar prioridad si lo sabéis ahora en directo que es de los que estáis trabajando a estas horas en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno

Voz 30 36:49 tenemos un suena la vida que arrastra

Voz 9 36:51 Nos desde antes de Semana Santa que vamos a vivir en unos minutos el Gatopardo que está ya por aquí arañan gratuita pero antes quiero dar paso a una nota de audio que nos ha dejado un compañero al que queremos muchísimo Roberto Sánchez porque durante cinco mil turnos de noche entre mil novecientos noventa y cuatro y dos mil doce estuvo acompañándonos durante la Madrugá de cuatro a seis de la mañana con este

Voz 1964 37:22 ahora algunos ese amanece nos vamos mítico

Voz 9 37:25 fue mítico en la SER y entonces nos ha dejado en nota de audio para vosotros que tiene un recuerdo al amanecer

Voz 37 37:33 qué tal un saludo a todos los que os acordáis de aquellos cinco mil turnos de noche que hicimos aquí en esta casa que tuve la suerte de compartir con un montón de oyentes a los que siempre añoro en estos momentos se aprecia Nos vamos fue un programa que yo tuve la suerte de presentar durante dieciocho años después de que Marta Robles lo inaugurara en esta casa ella fue la que recibió el el título en nombre del programa y que yo heredé después ya no sabía qué nombre ponerle al al espacio y coincidió en una charla con Juan Cruz el editor el periodista que estaba escribiendo que está ultimando una novela Il se había inspirado en el título de uno de los grabados de Los Caprichos de Goya que lleva ese ese nombre así que hubo un trueque se lo cedió a mí cuando al año siguiente me propusieron hacer en el programa cuando me propusieron hacer los turnos de noche no hubo ninguna duda en que ese sería el guiño de de complicidad esa sería la consigna para compartir un montón de madrugadas aquí con los oyentes las

Voz 30 39:25 claro de Smara

Voz 2 39:39 yo estuve trabajando un turno de noche hace unos años

Voz 34 39:42 en el aeropuerto de Barajas entraba a las siete de la tarde hasta las siete de la mañana hasta las doce de la noche el turnos hacía más o menos llevadero pero a partir de la una era bastante aburrido porque no había ningún vuelo los controladores se quedaba uno ardían además no hacía gran cosa nosotros pasamos el rato echan unas partidas al PC Fútbol o leyendo algo yo o charlando entre nosotros los que estábamos allí trabajando es un es el peor turno de todos para mí porque a estas despistado cuando llegas a casa a dormir todos están despiertos y no sabes en qué día te encuentras yo por lo menos porque he trabajado en días y Undiano y al final sólo sabía si me tocaba trabajar o no me tocaba trabajar ya no sabía si era el lunes a miércoles era jueves opusiera domingo saludos desde la Real Villa de Mugardos

Voz 37 40:50 hola buenas sobre esto desde Madrid acaba de pedir notas de voz mira te pies trabajando trabaja en una gran multinacional empecé a notar falsamente pedir yo voluntariamente de noche para la oposición que verá siempre en Pando vino muy despacito aquí a mi me gusta me gusta que me condiciones personales dan juego

Voz 10 41:15 no solamente duerme bien no tengo

Voz 37 41:18 más me pongo casi dormido en el un sillón en una silla en una cama de día de noche me da igual con ruidos es ruido y entiendo que es una ayuda mucho porque gente mentor no trabaja también de noche oí lo pasa mal porque no mundial sin dormir puedes estar dos el tercer día estás hecho polvo aquí me gusta mi trabajo aunque es son muchas horas fuera de casa y tal pero bueno estoy bastante enganchado a la dinámica de pues el deporte luego vosotros luego me pongo algo en You Tube lo escucho de fondo in en plan romántico pues tengo que decir que es una sensación muy muy bonita llegar a cama hay que este mi mujer obviamente no duermo con ella siempre pero es una cosa que es difícil de explicar llega a tu casa un perrito pequeño hay que me abra puertas

Voz 9 42:11 por fuera lo más

Voz 37 42:13 bueno habrá puerta obviamente no que esa puerta recibir me con con tanto amor como a los perros acaban tenerme a a la espalda de mi mujer me parece de una sensación que que dentro de que no es la perfecta es es muy muy bonita así que yo pues la verdad es que llevaría mejor esta nueva pero bueno de momento yo yo aprovecho para dar las gracias por acompaña que los hacéis muchas gracias

Voz 9 42:47 fijaos que curioso dos notas de audio con una visión completamente diferente de lo que supone trabajar de noche Víctor

Voz 21 42:58 de Mugardos Ferrol Ferrol dice que estuvo trabajando en Barajas de siete de la tarde a siete de la mañana fijaos el detalle hasta las dos se lleva bien pero luego hasta las siete de la mañana

Voz 9 43:16 era el aburrimiento

Voz 21 43:19 el aburrimiento jugamos al PC Fútbol con un rato pero eran horas de desidia también otro dato que ha aportado él trabajaba un día sí y otro no sea el turno alterno claro es diferente el turno alterno a la organización que supone el que tengas un turno toda la semana o todos los meses au toda la temporada porque luego sin embargo Roberto ha destacado la parte buena de trabajar de noche Él dice que tiene una ventaja

Voz 9 43:53 es que se queda dormido a un con

Voz 21 43:55 el ruido atronador que duerme bien y después ha dicho en el lado romántico claro llegar a casa que te saludó la perra luego meterte en la cama a a apoyar a tu mujer en su espalda que ya está dormida lo ha descrito como algo muy bonito así que nada de todo esta madrugada

Voz 9 44:18 parece no suena la vida

Voz 10 44:21 eh

Voz 5 44:26 a ver

Voz 10 44:26 yo no sé qué es porque a partir de ahora he decidido estar como los oyentes mis compañeras me harán una seña cuando yo lo acierte y mientras tanto pues sin tarea averiguarlo con vosotros añadió que esté

Voz 21 44:43 no suena a nada a nada que yo haya oído en mi vida

Voz 10 44:51 lo envió Fran me no antes de Semana Santa y suena así

Voz 9 45:17 bueno

Voz 10 45:18 pues alguna idea novecientos cien ochocientos para celebrar esta vuelta de las vacaciones de Semana Santa muestra Down Gatopardo

Voz 5 45:35 que vamos a dar paso ya nunca minutito Gatopardo

Voz 10 45:54 muchas gracias por venir Alfa de la Ser nos hace mucha ilusión tenerte aquí comienzo con la pregunta que hago a todos nuestros invitados invitadas que seudónimo te pondrías en esta entrevista

Voz 21 46:10 qué relación tiene Loren con el mar

Voz 1964 46:13 con el mar pues yo conocí el mar muy tarde porque vivía a cincuenta kilómetros el mar parece mentira pero en aquellos tiempos no se viajaba como se viaja ahora no ir al mar en verano era una celebración donde se probarán tortillas empanadas nos íbamos en la furgoneta con la que padres repartían los pollos el resto de la semana y nos íbamos a pasar el día al más

Voz 21 46:38 podría recordar el momento en el que sientes que descubres calmar el ruido el olor algo que que a ti te venga a la memoria

Voz 1964 46:47 sí sí perfectamente perfectamente porque el mar de esa zona de esa parte de España es mi especiales muy bravo no puedes encontrarte un mal mar en calma y con marea baja incluso hay leves allí lejos no pero cuando está cerca ahí estaba golpeando la costa me impresionó muchísimo yo le tengo mucho miedo armas

Voz 21 47:07 qué Víctor Manuel se ha puesto lo Linde seguro

Voz 1964 47:11 el nombre que nadie me además siempre lo Lin por Manuel una derivación de Manuel lo Lynn o Vitoria o lo Lin Lim por Manuel

Voz 21 47:21 dicho vivíamos a cincuenta kilómetros del mar en Mieres si si hacemos ese mismo ejercicio de cerrar los ojos imagine arte un momento de tu infancia en Mieres donde te llevaría

Voz 1964 47:34 pues en un prado tras una pelota era la imagen de la felicidad es es diríamos en no en el campo al final el puente de la perra donde pasaba el tren viendo Mieres al fondo todo lo que había tres a la casaran parados inmensos y bosques gatos de agua no entonces bueno eso es lo que yo desearía para cualquier niño para la infancia cualquier ni a la pura felicidad

Voz 21 47:58 era una etapa difícil silenciosa dictadura sin embargo siempre has dicho que tu casa se hoy a música tu madre cantaba a la Piquer tu padre rancheras

Voz 1964 48:09 sí sí era muy cantar de los dos si mi madre siempre la recuerdo tirada al suelo Navia fregona entonces arrodillada fregando los pasillos y los vuelos de la cocina de gestaciones siempre cantando tatuaje bien para en fin todas las canciones de la época en mi padre rancheras hayan el rancho grande allá donde va fuera del Mejía generalmente

Voz 21 48:32 este programa va hoy sobre el turno de noche sobre la gente que trabaja de noche nos vamos obligatoriamente a tu abuelo a todo Victor que vinculación tenía el con anoche

Voz 1964 48:46 yo creo que ninguna porque yo mi abuelo recuerdo toda la vida cenando a las siete de la tarde ya costándole a las siete y media porque malvadas levantado a las cuatro a la mañana porque para llegar a su trabajo tenía que caminar dos horas y median entonces no había transporte que haya Orhan él no tenía nunca tenía vinculación con la noche en tanto en cuanto a entrar a la mina a trabajar con el picador y achacaron para atrás

Voz 21 49:12 siempre con la oscuridad

Voz 1964 49:14 la oscuridad absoluta nada que yo entrado una de sólo en la mina ahí entrado con gente de esta casa en un programa deportivo la única vez que entra hoy con Fernando Alonso el corredor bajamos pues como cuatrocientos metros ella una espesura que hay un frío unas corrientes de aire que no te queda ninguna de estar ahí por mucho dinero que pas

Voz 39 49:36 sí

Voz 40 49:39 se está en el

Voz 36 49:42 que tú

Voz 41 49:47 y T

Voz 5 49:54 eh

Voz 41 49:58 a cada lado

Voz 5 50:00 no

Voz 41 50:04 ya pararle

Voz 5 50:11 bueno

Voz 41 50:24 a la prima algo

Voz 2 50:31 yo

Voz 41 50:33 el puedo nada claro

Voz 10 51:05 y cómo era tu abuela Víctor

Voz 1964 51:07 era una una mujer muy muy heroica yo la recuerdo de después estoy pegando los trocitos con las historias de mi madre no yo cuento una historia o contaba en un espectáculo que tenía la Historia María Coraje que la hice partiendo en parte de ella no porque mi madre ni mi abuela mis abuelos vivían en Ribó no que es una de a tres kilómetros de Mieres no y al final de la guerra andaban por el monte la gente lo que llevaban los fugados gente que es todavía estaba escapando porque la iban a matar refugiaban cada noche en un lugar diferente no una noche escuchó allí en un prado maravilloso se llama el Collado que existe un tiroteo a la madrugada los vecinos de Ribó no subieron con cautela a ver qué había pasado mi abuela se puso allí a mirar también entonces los guardias civiles que estaban esperando la llegada del juez gritaron atrás todos atrás inaugurase yo caminando llegó hasta ellos se acercó y cuando ya estaba hace algo de ellos le dijeron atrás o te mato ya sí o caminando agarro un pañuelo se sacó del bolsillo es limpió la sangre la cara a los chavales les cerró los ojos dio media vuelta bajo par

Voz 21 52:24 como es llamado a tu la María que era Victor el club de la cucaracha cucarachas

Voz 1964 52:37 ah bueno un entendimiento de niños que querían que aspiran a ser golfos pero ni siquiera podían serlo no compañeros de la escuela del colegio que todavía no seguimos encontrando el sábado antes de de Nochebuena en Mieres en mi pueblo o almorzaba o cenamos éramos cuarenta y ocho y quedamos XXXV oral

Voz 1 53:00 Lastras Hague la cadena las

Voz 21 53:02 las malas es que yo conocí

Voz 1964 53:05 el Instituto de Mieres hubo Instituto muy tarde había colegios religiosos después una academia lastra privada no pase de los hermanos de La Salle a la a la Academia Lastra y bueno en una academia bueno muy pues muy precaria muy muy chiquitita todo muy ahí en el centro de mil y cuando ya se habrían instituto ya pasa al instituto

Voz 21 53:27 y es que mantiene es todavía la la amistad y que os reunir después de tantos años que queráis menos si uno se da cuenta de que era perdiendo a gente que quiere pero también establece lazos muy importantes hasta qué punto para ti la amistad es fundamental en tu vida

Voz 1964 53:45 pues es muy importante yo que sigo teniendo los mismos amigos que tenía cuando tenía dos diez doce años quince años exactamente los mismos después se ha ido creando otros lógicamente no pero la amistad es lo más indestructible ni siquiera la familia es tan importante como la amistad porque los amigos los eligen hoy la familia te viene dada de alguna manera te tocan como las cajas de bombones a este gustan unos y otros menos pero la la amistad la tengo una altísima estima

Voz 21 54:17 cuando juntáis cantáis tus canciones

Voz 1964 54:21 les mataría no si ellos no lo sé porque me he enterado después me han seguido mucho incluso hace años una exposición el Instituto de Mieres de toda mi discografía ahí había uno que la tenía yo no la tengo siquiera número había uno que sí tenía todos los discos que ya había editado me llamaba mucho la atención no creo que de alguna manera ellos están orgullosos del trabajo que he ido haciendo todos estos años y que les recuerda además sobre todo no

Voz 21 54:48 como es para ti Asturias Víctor

Voz 1964 54:51 pues la verdad es que no lo sé muy bien no Kirk y yo creo que estamos extrayendo agua toda la vida del mismo pozo no que son esos quince primeros años donde vives Godó CEO los que sean pero está extrayendo toda la vida agua de ese mismo lugar del mismo de la misma fuente no no me consta ninguna ningún trabajo de escribir una canción que tenga que ver con Asturias no me cuesta mucho todo lo demás pero eso no me cuesta nada no hay bueno debe ser porque es la es la patria realmente que uno tiene no la infancia no

Voz 21 55:21 tú cuando escribes de noche o de día

Voz 1964 55:24 día y muy temprano por la mañana duermo bien bueno duermo si duermo siempre nos quejamos a medida que avanzamos en edad hay que dormimos poco no no duermo demasiado o no pero duermo bien pero me gusta trabajar por la mañana yo tengo mis horas vitales son las siete de la mañana y las cuatro de la tarde bueno

Voz 21 55:42 sí siempre ha sido así porque siempre ha sido así y cuando hacíais esas giras de conciertos eternos cuando eres joven que acabas has dicho

Voz 9 55:51 no cómo lo llevaba

Voz 1964 55:53 que cuando eres joven te actas a toda no los recuerdos que tengo de las épocas más feroces era acabar de decantar en yo hubiese en Adra en Almería y conducir hasta Barcelona no era ese tipo de cosas no

Voz 21 56:07 Víctor si no es vuestra música en casa que música escucháis

Voz 1964 56:12 cualquiera menos la nuestra no yo me escucho un poquitín cuando acabo el disco no ya partía ahí ya como sólo puedo encontrar defectos a cualquier cosa que siga escuchando no pues ya paso página y ya está no pero me gusta mucho cualquier tipo de música picoteo mucho picoteo muchos Yves el los play lis que yo tengo en las diversas plataformas son variadas y van desde Erik Satie hasta lo último está el grupo más nuevo que porque alguien me ha dicho que lo escucha que me parece bueno pues a ella una lista y lo escucho y a lo mejor lo deshecho al día siguiente no pero pero a él no tengo no

Voz 21 56:50 Víctor cómo dirías que está el país que respondería

Voz 1964 56:54 país está desencajado lo siento yo no cuando editó el último trabajo hace unos meses me preguntaba qué es lo que no está en su sitio

Voz 1 57:03 la gente se tira Vaquero los segmentos en Sepang transaccionada está en su sitio

Voz 1964 57:07 ahora hayan abandonado pregunta no fíjate que han pasado pocos meses pero sí se ha ido de ese encuadernado cae más no como que hay yo lo que me me molesta esta situación es una especie de civilidad que hay en la gente lo la gente está muy tiene la ir a flor de piel no se cabrea pero continuamente por cosas que pasan o pequeñas o grandes no iba a mí eso me pareció muy malo para la salud y para la convivencia la gente no hay demasiadas tensiones no llamas tensiones gratuitas tensiones que yo llamo de ricos no esto es de ricos y que me perdone la gente que no tienen trabajo y que está pasando lo mal que está ahí a la última pregunta no pero si lo que no se empieza a afectar son ese tipo de cosas no tenemos un exceso de información un exceso de de comodidad muchas veces nuestro trabajo en nuestra relaciones no y bueno Nos vamos encajando ahí parece que estamos muy cómodos y que no pensamos movernos de Essex

Voz 21 58:05 pero por qué dices eso de que son tensiones de ricos

Voz 1964 58:09 sí porque he puesto muchas cosas que pasan y que uno le que le pasaran a la gente que no es de gente que tenga desea es extremas de conseguir unos fines para sobrevivir no es gente que ya ha rebasado ese paso está en otra fase su vida por pide la luna sea cuando estás otra base pides la luna

Voz 21 58:29 eso a mí me parece el de Rico si también es cierto que venía de una generación que ha vivido un cambio en este país espectacular hablabas de esa escena de tu abuela que era tu abuela si no era tu tatarabuelo ante pasada era alguien con quién tú vivías ir pronto tenemos un país mucho más luminoso

Voz 1964 58:52 Nos Olivares

Voz 21 58:53 te venimos claro yo no olvido

Voz 1964 58:55 de dónde vengo no me olvido pero no por lo por escarbar y pues decidí cómo éramos de miserables si yo les expliqué a veces con una canción que La Script para España camisa blanca de mi esperanza desde el año ochenta y dos veníamos de un país en blanco y negro claramente no había un ha habido un intento de golpe de estado muy pocos meses atrás yo escribiese la canción porque pensaba que había otra España hay que era la que tenía que venir efectivamente fue la que vino no este país sea transformado muchísimo no pero seguimos dejando cosas de miserable no de país miserable no que el hecho de que haya gente enterraran las cunetas y sobre todo que haya gente que desprecie esa posibilidad de rescatar unos huesos como ellos dicen no eso a mí me parece una miseria moral extrema no porque no creo que nadie se merezca eso ni el perro más inmundo no entonces ve parece una manera de hacer daño a tus semejantes inadmisible sencillamente

Voz 32 59:54 mañana Sala le pese una mujer algo más ya sin destrozar a Spa eh sempre a veces que estas calles

Voz 10 1:01:16 Víctor o dirías que es la canción

Voz 21 1:01:20 más emocionante que has escrito

Voz 1964 1:01:25 pues hay canciones que todavía las calles la las canto a canto muchas de ellas Itoiz al nudo en la garganta vez de SIMM sino la auto matizó sea y me pongo en el lugar donde la escribí porque la escribí se me pone uno de la garganta y a veces me cuesta seguir cantando porque cantar llorando es imposible que yo recuerdo cuando escribí la canción de me abuelo Vítor yo no yo nunca pensé que en la canción para grabar no era tan personal tan íntima no que un esto ya me la guardo aquí en un cajón y ya está yo la canto cuando quiera no yo recuerdo que vino un amigo a mi casa aislada canté ese puso a llorar como una magdalena y entonces fue cuando pensé que que el poder que podían tener las canciones no las canciones de alguna manera no pertenecían latino que que estabas contando historias comunes a mucha otra gente a ellos las hacían suyas no bueno esa por ejemplo Sólo pienso en ti

Voz 21 1:02:19 bueno pues a las que se dieron no

Voz 1964 1:02:21 como las se lo piensa la escribir porque mira estaba tengo yo siempre tengo imagen gráfica de las cosas y estaba tumbado en una cama en en pueblo que se llama Montilla en la provincia de Córdoba esperando para ir a cantar a Aguilar de la Frontera que es un pueblo bellísimo sino lo conoces es bellísimo está a veinte kilómetros abrió un periódico el periódico Córdoba me contaba una historia un reportaje donde contaban una residencia que había en Cabra en la provincia de Córdoba llamada Proms que llevaban dos hermanos un cura hay un médico y entonces los problemas que ahí se generaban eran de un calibre el brutal no hay convivían ambos sexos fabricaban muebles fabricaban Forjas financiaron sus vidas en parte mandaban tiene a sus casas gente milésima toda los problemas que puede haber es que había pareja si querían cruzarse entre ellos ya había familias que no permitían dar anticonceptivos a las chicas estoy hablando del año setenta y ocho y bueno todo eso había una imagen que resolvía todo eso no cuando Cano el trabajo Mariluz Antonio Sagarra van de la mano hoy paseaban por el jardín y esa es la imagen de la canción no es decir todo lo demás es inventado lógicamente

Voz 31 1:03:38 no

Voz 6 1:03:40 yo no vienes es una canción que me que me

Voz 1964 1:04:22 ha perseguido estos cuarenta años tiene cuarenta años siempre ha seguido siempre sobre todo sentido el calor de la gente que tiene una discapacidad en casa no porque que dice cuando yo leo cosas de cuando se editó la canción no se hablaba de de discapacidad salgan de chicos con problemas para que veas lo que hemos crecido en estos años en ese aspecto también todo ese trabajo lo han hecho las familias lógicamente de discapacitados las asociaciones con un trabajo hercúleo no llores eso puesto la música no lo es que la música es su momento contribuyó a dar visibilidad a ese tema del que nos hablaba para

Voz 2 1:06:04 Víctor cómo te ves como abuelo pues eso y no está claro