Voz 1594 01:32 qué tal buenas noches

Voz 1812 01:34 es la una y media a las doce y media en las Islas Canarias y esta noche el faro gira alrededor de las notas

Voz 1594 01:47 digamos que podríamos contar la historia de cada uno de nosotros nota anota nacemos ya en el hospital anotan el peso la frecuencia cardiaca el tono muscular existimos socialmente cuando nuestro nombre se anota en el registro en casa pegamos notas en la nevera con horarios o la lista de la compra con los teléfonos importantes no esta primera evaluación fuera de casa en las notas de clase nos declaramos con notas escritas o de odio porque no nos atrevemos a hacerlo cara a cara anotamos en los márgenes de los libros tenemos una profesión u otra dependiendo casi siempre de las notas los cortos de la pared del trabajo están llenos de notas la escala musical tiene siete notas hay gente a la que le encanta dar la nota luego está el típico notas en una noche como la de hoy tras los dos debates electorales que hemos visto en televisión muchos andan a estas horas a vueltas con las notas

Voz 10 02:49 así que si lo llamaremos al politólogo David R Dolly

Voz 1594 02:52 hablaremos también con Manuel Bar Twal que tuit a tuit nota a nota se escribió una novela llamaremos a David Calle considerado uno de los mejores profesores del mundo para que nos hable de las notas de clase si nos ayudan todo lo contrario hablaremos de música con Mario Mora sabemos algunas cosas como por ejemplo quién inventó el posible a vosotros os preguntamos cuando sacase tu mejor nota Itu peor nota que asignatura como era ese que sacaba todo diez en clase si falsificar las notas que notas en tu casa como decimos la nevera en el mueble de la entrada en la mesilla podéis leernos las notas que hay en el tablón de anuncios de vuestro trabajo o contarnos que escribí este o te escribieron en una nota además curiosa la más divertida la más romántica si te gusta dar la nota si te atreves a entonar la escala musical luego nota lo pones tú a los debates electorales y luego una pregunta que nos hacemos para los que envían notas ahora en este rato ese sistema de calificación de uno a diez que os pare

Voz 12 04:16 sí está bien

Voz 1594 04:20 está mal sirve para algo

Voz 12 04:22 Arca

nos convierte en lo que somos que teléfonos el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno el directo el novecientos cien ochocientos y como digo lo hemos tenido abierto durante todo el día especialmente ahora durante el programa por cierto enhorabuena a los que anoche hicisteis el faro con nosotros ya sabes que lo dedicamos al turno de noche ya podemos decir que el Faro ha llegado al Polo Norte con Daniel que nos llamó desde Helsinki en Finlandia donde trabaja como cartero nocturno hilarante que conocimos a un montón de profesionales que están despiertos a estas horas para que el mundo funcione mañana por la mañana también ha sido muy comentada la entrevista a Víctor Manuel que fue nuestro Gatopardo Si la queréis escuchar escuchar cualquier programa del faro ya sabéis que lo tenéis en la web de El Faro la Cadena SER o en las redes sociales en arroba el faro ser para Twitter para Instagram suena la vida tiene un nuevo descarte no es una rueda deshinchándose en inflando sí tampoco es una aguja de tocadiscos Ryan Dunn vinilo ni una radio sintonizado se volveremos a escucharlo a partir de las dos la mañana íbamos a comenzar con una nota de audio que nos ha dejado Roberto y que va a dar paso a la canción con la que abrimos Alfaro

Voz 5 05:50 hola buenas sobretodo de Madrid

Voz 13 05:54 cree que deja notas de que la quieres comprar zanahorias papel higiénico leche me parece pues eso triste hay que déjale unas bolitas de echo de menos te quiero no se ven haberme cuando puedas cosas así de que no toma bonitas que que yo me me me me he acordado de una canción de Tom Gatopardo que fue por allí Ángel Suárez que cuenta la historia de de sus abuelos el abuelo de tenía Alzheimer ir momento de lucidez le dejó una nota a a la abuela donde ponía que le ha que le recordará mientas que podía es muy difícil escucharse canción señoras muy difícil porque es de una belleza inmensa que una persona que esté perdiendo la la cabeza o la memoria mejor dicho sea capaz de un momento de lucidez de decirle algo tan bonito a otra persona no sé me imagino que estaba la la otra personal abuela llevaría esa nota pegada al pecho vamos para siempre es verdad que se pueden hacer mucho con cuatro frases mucho mucho hay que hacer

Voz 14 06:57 sí sí sí

Voz 15 07:01 un hombre es una planta que ahí el portal aquí debería contar algo que hicimos supo me miras extraño por no

Voz 7 07:42 este nada

Voz 12 07:44 sí sí sí

Voz 17 07:47 eh

Voz 15 07:48 no conocer el Reino pues ayer tuvieron que coger a casa arruina creo que una una a alguien que te juro no sé

Voz 12 08:09 yo era un trasto

Voz 7 08:33 Crespo de verdad

Voz 15 08:37 y a recoger datos que eh ya frías tienen los niños tiene ese Manu ya no a mi niño de lazo cansado que vive vaya

Voz 18 09:46 me Diaby eh

Voz 15 09:52 eh IT habla haré bailando no te pediré solo sí

Voz 19 11:39 a mí me encantaban las notas que dejaba mi abuela los sábados escritas en servilletas de papel sobre la mesa de la cocina decía me voy con Angelines o con Araceli o alguna amiga y escribía algunas indicaciones y luego se terminaba siempre con un abrazo la abuela luego en Primaria había una niña que me escribía noticias continuamente a decir que yo le contestaba con la tontería por reírme acababan poniéndome una nota a mí sola para casa de esas de llevar de vuelta firmadas mi peor nota de calificación cero con uno en química Ilan mejor matrícula en la Uni por un trabajo sobre el folclore y ahí van unas notas

Voz 12 12:24 un abrazo

Voz 19 12:25 antes Mara y equipo de una cobarde intrépida

Voz 12 12:36 hola soy Pablo Mira en el programa de la nota

Voz 20 12:42 la dan nuestros políticos y más viendo el espectáculo anda hoy en el segundo debate decisivo el sí me han dado la nota bien bien de Alabama pero grano que plan la nota de este país que nos la darán seguirás dando nuestros políticos buenas nos

Voz 1619 13:08 amaba más sacado Die sí que viene dijo de que asignaturas se pasó es en matemáticas un tres en inglés un dos un dibujo yéndose el lenguaje para mí las asignatura quedan complicada como matemáticas inglés sacaron cuatro siete veinticinco un examen era todo un triunfo porque intentando forzar un poco en algún trabajo o en el siguiente examen sacando un cinco XXV intermedio ya lo suficiente por otro lado he escuchado los dos debates aquí la verdad que pondría en suspenso a todos porque he visto lo visto eh parece ser que no va nunca a ningún acuerdo en educación y en sanidad bien ninguna cosa que nos concierne a todos mi voto ya tenía decidido no me va a suponer ningún cambio haber visto hoy ha escuchado los debates pero bueno votaremos que es lo mejor que podemos hacer es cuando hay una democracia un saludo buenas noches el doble chapas

Voz 10 14:05 hoy me llamo Genma siempre estoy

Voz 19 14:09 no para nunca pero es que no lo digo yo lo digo por lo que me dicen los demás porque entre que yo ya no me callo mire bajo el agua me encanta animar todas las fiestas hacer reír Italia pues es que efectivamente siempre llevó a casa hay hay alguien que me tiene que decir haitianos tus siempre cuando anota pero bueno la verdad es que me encanta hay que digo ahí chica así hubieras daba un poquito menos el cante no hubiera pasado nada pero bueno como creo que lo voy a seguir haciendo porque además me es inevitable

Voz 1594 14:48 aquí tenéis a Gemma reconociendo que da el cante Nos ha gustado también la la nota de la cobarde intrépida hablando de esas notas que jamás abuela me bajo con Eli un abrazo la abuela y luego nos ha tocado toca guitarra usa betún conteo dice que la peor nota un cero con uno en química la mejor matricula en la un y sobre un trabajo acerca del folclore y después ya veis que los oyentes han estado pendientes del debate Pablo dice aquí la nota la han dado ellos Menudo Espectáculo ido las chapas suspende a todos

Voz 15 15:33 a las quién amenazas veinticuatro

Voz 1594 15:35 las hemos tenido dos debates electorales uno como sabéis entre los española otro hacerla hace un rato en Atresmedia entre Sánchez Casado Rivera Iglesias hemos invitado a Alfaro el politólogo David rededor antes de la sobredosis de calificaciones que nos espera mañana David qué tal buenas noches

Voz 22 15:53 hola buenas noches han sido dos tías estos noches muy intensas no

Voz 23 15:58 sí muy muy intensas tanto física como psíquicamente parece que no pero estar ahí sabiendo que no puedes cometer ningún error durante más de una hora y media no es fácil para ninguno de los candidatos

Voz 1812 16:11 David qué diferencias has visto entre el debate de ayer de Televisón Española el de hoy de Atresmedia

Voz 23 16:18 bueno fundamentalmente que los candidatos desde mi punto de vista sabían que tenían que salir arriesgar un poco más el debate de televisión española se les dio un poco encorsetados quizás intentando tener mucha prudencia y aquí han estado un pelín más intensos y en ocasiones incluso que diría que agresivos

Voz 1812 16:38 hoy tú crees David que debates como éstos cambian el voto de los ciudadanos

Voz 23 16:45 normalmente eh lo que sabemos por los estudios sociológicos disponibles es que los suelen cambiar poco no demasiado ahora bien en unas elecciones donde hay tanta incertidumbre tanta indecisión de voto y en un contexto tan polarizado como la actual parece indicar que sí que se iban a tener más influencia que la que normalmente se tiene estamos hablando de que hay casi un treinta por ciento de indecisos eso es cuesta muy por encima de lo normal que suele haber un quince un diez por ciento en unas elecciones normales convencionales por lo tanto creo que sí que en este caso los debates y material bastante importancia

Voz 1812 17:21 Ana todos los medios de comunicación sacarán sus puntuaciones pondrán nota a los candidatos en qué parámetros que os va

Voz 24 17:31 seis para evaluarlos

Voz 23 17:35 pues aquí depende depende porque hay muchas formas de evaluar hubo un debate desde desde el lenguaje no verbal hasta las los contenidos las propuestas o quién ha estado más intensos lo más agresivo más destaca lo más con respecto a los otros candidatos muchos periódicos por ejemplo lo que hacen es las votaciones no de los de los propios lectores todos sabemos que comprar El País ABC buen mundo lo compran ideológica con el elector de la razón tiene una orientación ideológica mucho más conservadora por ejemplo que del país porque los propios periodistas tienden a intentar estar más en sintonía con los lectores por lo tanto ese ese tipo de valoraciones siempre llevan sesgos porque no hay una manera completamente objetiva de medir las notas las calificaciones que le podamos dar a cada uno de los candidatos es imposible que un elemento de subjetividad inherente a ese proceso de evaluación

Voz 1812 18:29 y David vamos a hacer un juego como este programaba de notas vamos a imaginar que lo que hemos visto es más posición en clase y tú eres el profesor ya ha salido los cuatro candidatos al encerado y cada uno ha hecho su exposición tú te atrevías a destacar algo de cada uno como como si fuera se profesor dirías pues mira Sánchez ha destacado en esto Rivera ha destacado en esto casaban esto Iglesias en esto

Voz 23 18:58 bueno pues si se puede hacer ese es oficios muy muy interesante por otra parte mira te digo de Pablo Iglesias creo que ha destacado en e inteligencia estratégica es decir ha sido el que intentado mantenerse más alejado de la pelea que era más evidente que tenían los candidatos del PSOE de Ciudadanos el Partido Popular la tanto ha sido el digamos el más institucional ese y punto de vista desde el punto desde desde la posición de hacer propuestas e con creo que ha estado demasiado acelerado demasiado agresivo ha estado elevando la intensidad de de de de los planteamientos porque necesitaba destacar con respecto al candidato del Partido Popular que es a quién me quiere restar votos ya que Ciudadanos se ha colocado un eje conservador de derechas y por lo tanto su caladero de lectores está en ese ámbito

Voz 1812 20:01 bueno con respecto a Pedro Sánchez también

Voz 23 20:03 todo el Partido Socialista creo que ha mezclado su perfil de presidente del Gobierno ha intentado demuestra que ya es el presidente del Gobierno y que puede y quiere seguir siéndolo con un candidato que ese debate también entre la necesidad de restarle votos a Pablo Iglesias intentar convencer a los posibles votantes de Ciudadanos que puedan estar eh dudosos de de de dar un voto de centroizquierda que es lo que pretende representar el candidato del PSOE con respecto a Pablo Casado es al que lo he visto eh más difuso lo he visto tanto a la defensiva con respecto a Ciudadanos en los a la ribera como un ataque constante a veces desmedido a los candidatos de Izquierda sobre este caso Pablo Iglesias y Pedro Sánchez

Voz 1812 20:51 qué dirías de un alumno que estaría en en su pupitre que se llama Santiago Abascal

Voz 24 21:01 bueno sí sí

Voz 22 21:02 intentando levantar la mano todo el rato no interrumpir yo también quiero

Voz 23 21:06 sí el derecho lo ha hecho literalmente no al han convocado un mitin electoral en la plaza de toros de Las Rozas efectivamente que ha transmitido a través de las redes sociales de Twitter de Youtube eh el look in uno de los principales argumentos es precisamente éste el que estás diciendo yo he querido participar y no me han dejado bueno pero está haciendo lo que cualquier candidato en esa situación haría que es aprovechar esa imposibilidad de estar en ese espacio para ganarse otro espacio mediático con una intensidad e mucho mayor o pretendiendo que fuera mucho mayor que la que se hubiera ido a ese a ese debate que es decir nosotros como podemos ganar o como somos una posibilidad real de entrar con fuerza en el Parlamento los tienen miedo y ellos están vetando bueno pues la estrategia que cualquier asesor político le diría a Santiago Abascal que utilizará efectivamente la han utilizado

Voz 1812 21:59 qué semana Nos espera David

Voz 23 22:01 bueno ya sólo quedan prácticamente setenta y dos horas de yo creo que dado que la indecisión de estas elecciones parece que es muy alta vamos a ver bastante intensidad creo que van a utilizar estrategias de última hora para destacar los candidatos por encima de los otros si eso implica no solamente actividad en redes sociales sino también en televisión en prensa radio

Voz 1812 22:25 bueno pues nada veremos las notas finales el el veintiocho de abril

Voz 23 22:31 efectivamente es el gran examen y de la evaluación que cuenta la de las urnas

Voz 1812 22:35 Aguirre Dolly muchas gracias por formar parte de este faro por haber explicado todo también

Voz 22 22:43 gracias a vosotros es siempre un placer y un abrazo buenas noches

Voz 10 23:03 buenas noches a todos buenas noches

Voz 25 23:07 yo siempre me he considerado un estudiante bastante bueno y ahora que estoy casi al final de mi carrera me he dado cuenta que la gente más interesante hola gente que más te hace crecer como persona no es necesariamente la que mejores notas saca mi padre me decía de pequeño que me hiciese amigo siempre de quiénes sacasen las mejores notas porque iba a aprender mucho hoy iba a ser mucho mejor para mí como estudiante pero no todo en la vida es saber datos si saben interpretarlo solo lo que fuera hay muchos aspectos que un simple papel con un número no van a ser capaces de enseñarte y bueno sólo quería dar muchos ánimos a todos los estudiantes ahora

Voz 5 23:58 en época de exámenes que seguro que podemos con todo

Voz 1594 24:10 muy interesante lo que plantea este oyente no ha dicho cómo se llama pero bueno su padre le decía acércate a quién saquen mejores notas porque vas a aprender mucho de esa persona sin embargo él

Voz 24 24:23 que está ahora terminando la carrera

Voz 1594 24:26 dice me he dado cuenta de que la gente que más me aporta no es necesariamente la que saca mejores notas podemos plantearlo en el programa que te aporta un buen estudiante cerca es necesario que que te Rodés de de gente con buenas notas o no sea ese consejo que le daba el padre Asti viviente para qué sirve seis ocho uno cero uno seis siete tres

Voz 27 25:07 me digan Natalia tengo dieciocho años y el año pasado realicé mi examen de selectividad quería estudiar medicina pero no llegue a la nota de corte para entrar por eso este año estoy preparándome para repetir de nuevo ese examen de acceso a día de hoy John no comprendo muy bien porque cada comunidad autónoma eh tiene un examen diferente un examen propio no sería más justo que si las notas de corte son iguales para todos los participantes los exámenes también lo fuera

Voz 5 25:37 ahí dejo mi pregunta a ver si alguien me responde un abrazo y muy buenas noches hola mi nombre es el guerrero delante frase sabéis Se nota el roce de una caricia Se nota un embarazo cuando avanza la gestación se nota quién te quiere quién te odia Se nota llegado el momento el paso del tiempo todo lo anterior es una nota de atención

Voz 12 26:09 vive que se note muy buenas noches

Voz 15 26:28 siempre están escasa nunca se está

Voz 1594 26:46 harina compañera el equipo Alfaro al escuchar esta canción que canción tan bonita es de un grupo nuevo desde los Hombres G pero probablemente ya ni había nacido cuando Dios arrasaba en todas las plazas de toros en los estadios donde tocaban equipos somos siete personas

Voz 10 27:12 Borja Lala Marina Elena Adriana Irene yo

Voz 1594 27:17 una parte ha estudiado la eso yo otra parte Lage creo que se nota

Voz 22 27:23 como decía el Guerra delante y frase

Voz 1594 27:26 vive que se note a nosotros los nota

Voz 18 27:34 nadie

Voz 18 34:41 hasta marzo de ahí sí

Voz 35 35:25 eh que

Voz 1594 35:29 dos y cinco de la madrugada un hay cinco en Canarias estamos escuchando un clásico de Bob Dylan que forma parte de una película de culto una comedia negra muy divertida muy macarra de los hermanos Coen el gran Lewinsky que está protagonizada por el nota probablemente uno de los personajes más carismáticos de la estrella de cine definían así posiblemente el tipo más vago de Los Ángeles eso les situaría muy alto en el Campeonato Mundial de vagos bueno pues collar no sea enviado una escena de la película el gran Le bosque para este programa dedicado a las notas

Voz 15 36:19 preo señor Lewandowski

Voz 1 36:20 oiga déjeme que le explique una cosa yo no soy el Señor le Bosch que usted es el señor le voy yo soy el nota así tiene que llamarme entiende así

Voz 5 36:31 dos uno tira encima o o

Voz 1 36:34 noté o o el notaría

Voz 15 36:37 no en fin si no le hace los nombres cortos Cine usted algún empleo señor no sé si para buscar trabajo verdad

Voz 1 36:50 estamos a qué día es hoy pues yo sí trabajo señor así que si no le importa si me importa al nota le importan

Voz 35 37:06 eh que de

Voz 15 37:19 eh

Voz 18 37:28 eh yo no

Voz 1 37:59 asestando

Voz 19 38:01 datos ideas quiso llegar en el papel ya aquí en la memoria tienen los minutos contados he llegado que todo son notas década tema que me atañe pero después de repasar todas las llamadas de atención a esta noche resto de la semana he ido rápido abrir el cajón del pasado con la intriga queda recordar T para revisar aquellas notas y calificaciones esas que demuestra lo que aprendí lo que no lo que me despisté del programa escolar yo aproveché de los descansos para eso no había notas oficiales tal vez esos poemas inacabados esas listas de canciones para mi banda sonora o de las películas que sabía marcarían disgustos escritas en distintos papeles con trazos casi ilegibles son las que tú leyendo hacen batir mi corazón como una coctelera ir reconoce que tienen más valor que las de la cartilla escolar universitario porque en ellas me reconozco para nota un abrazo floreros y forenses del mundo desde el lado azul la

Voz 1 39:17 la la la de Juan

Voz 36 39:22 esa esa que utilizan constantemente los jóvenes porque se niegan a coger el teléfono y que más hoy demente han sido la delicia de todos los ancianos y eso que no saben utilizar el móvil pero que no sé cómo han conseguido mandar notas de audio constantemente a sí noche Forero heroína Parera la buena noche o la banda admitía que tiene setenta y seis años vive sola en un partido muy pequeñita de Sevilla

Voz 5 39:54 con su nota de angustia

Voz 1 40:13 una nota a una carta

Voz 31 40:15 en un libro una crítica a una obra de teatro unas una película o el tuit aún blog trata de expresar brevemente lo que diríamos en un espacio limitado me gustan las notas directas definitorias es lapidarias como las que por cierto envía nuestro Herrero delante y frase así que voy a tratar de ser yo también breve no voy a hablar de las notas escolares porque tendrías que es sí si O'Shea como aquí un cero pero además hecho con compás el año universitario que suspendía está recreo voy a hablaros de unas notas con relación a mí extinto trabajo de camarero porque si estuve en un bar de aquella vez que me tiraron una nota por encima de la barra con un número de teléfono y la palabra cine entre interrogantes de cómo cada vez que en el fútbol había un minuto de silencio que yo guardaba porque me impone mucho respeto aunque no sepa por quien se guarda ese minuto de silencio Se hacía tan eterno como breve ya escaso siempre suele hacer este minuto y medio de reflexión por cierto Farelo y Fábregas hoy sin que se vea precedente escrito esto en una nota de cartón deberíais ver cómo quedan mis notas hasta que las envío impresionante

Voz 18 41:29 buenas noches

Voz 1594 41:40 que no cunda el pánico que estamos buscando la nota de audio de la tía de la oyente que tiene setenta y seis años

Voz 24 41:49 la enviado la tenemos

Voz 1594 42:03 lo que hacen los oyentes con las notas de audio de whatsapp es de nota

Voz 10 42:10 en nota entre entre

Voz 1594 42:12 bueno por supuesto en el Top One está lo que hicieron los jurídicos con esa escena de de del hotel el faro vamos a llamar así ya a la serie que nos vayan enviando

Voz 27 42:24 donde eh en el programa de turno de noche Gurugú iba contándonos quién iba entrando en su hotel y de repente pues entraba la FAR era que le después entraba Mariví después entraba Pedro la rabia

Voz 1812 42:39 Alfaro Paula Marta es de Bris

Voz 27 42:42 todo el Nuria Nos hizo un prodigio que han valorado mucho por cierto los oyentes

Voz 1594 42:49 twitter que es arroba Alfaro ser también en Instagram arroba Alfaro ser ir también para nota el suena la vida de los más difíciles que ha habido en este examen es muy difícil o a mí me parece nuevo intento final

Voz 1 43:10 pues bien el oído

Voz 1594 43:12 es tiramos las orejas prestamos atención

Voz 34 43:16 Luis

Voz 1594 43:38 el teléfono del directo es el novecientos cien ochocientos el teléfono del whatsapp para que no sabéis de todo tipo de notas en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno también podéis opinar argumentar responder a las notas de audio que han ido llegando ante este rato y ahora vamos a dejar pasar a una gata para qué va a hacer las delicias de los oyentes de Abertis

Voz 37 44:07 en gaita parda acaba de entrar en de

Voz 1812 44:20 bienvenida Alfaro ya sabes que presenta

Voz 1594 44:22 los a nuestros invitados a través de un sé

Voz 1812 44:25 lo has elegido tú chica chica la primera pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados es que nos cuenten su relación con el mar caso es casi obvia no pero cuéntanos cómo es

Voz 39 44:43 bueno yo nací en Huelva entonces pues desde pequeñita ha tenido la suerte puede disfruta de todo lo que regala el mar de la libertad queda del aire no es curioso porque todavía me pasa que como usted demasiado tiempo en Ciudad lejos y me tengo que escapa aunque se hundía porque sí

Voz 1812 45:01 me me agobio un poco cuando estás delante del mar tierras ahora los ojos que te viene a la cabeza te vienes

Voz 1594 45:10 sonido te viene el color te viene el olor que te viene

Voz 39 45:15 o es que me iba viniendo toda la vez

Voz 24 45:19 y y quizá me vienen melodía de de vuelta como yo el que más ha mirado es el de Huelva

Voz 27 45:29 sí he mirado hacia

Voz 39 45:31 la América hacia Latinoamérica pues probablemente por eso no me vienen también por el por el vínculo que tengo con el flamenco pues también todo esos cantes de ida y vuelta me se me vienen quizá lo que ante y en cualquier situación es la melodía

Voz 1812 45:50 sí yo te pido que hagas este ejercicio que tarareen una melodía que nos lleve al mar de Huelva

Voz 6 45:58 qué saldría

Voz 1490 46:03 sí Mark guateque cuenco del guateque vengo toda llena pero ve cosa que traigo Gómez

Voz 19 46:15 la actriz a la obra

Voz 1490 46:19 la camiseta y la camiseta ya que tengo la Marsó por ver si cola caldo se marchan Eto'o bichito que te dan y Malí Iris yo que unida

Voz 24 46:36 ha todo una guajira porque

Voz 1812 46:42 Rocío Márquez se ha puesto de eso duermo chica

Voz 1594 46:45 Nos ha dejado con toda la bien Erice nada más eh

Voz 39 46:48 Ethan como me dicen en tasa soy la peque en dos que siempre la chica la chica chica para arriba para abajo es como me llaman en mi familia también por temas género es algo que siento que me identifica bastante vamos a ir

Voz 1812 47:04 Nos a un lugar que es una taberna que se llama la madrileña de tu abuelo Pepe Marqués porque este programa hoy gira alrededor de las notas que ahí podríamos imaginar a Rocío Márquez apuntando en servilletas las historias que le contaba su abuelo que alguna vez has dicho que además eran unas historias tremendas

Voz 39 47:34 había de todo había de todo es bonito porque fíjate que que él la letra de esos cante y y ha sido como bueno ir aprendiendo de la vida antes de vivirla no eh a a cantarle al desamor ante de viví un deseamos iguales pero vive excepto eran eh y cómo conecto pues contó con la vida con la muerte con

Voz 1812 48:00 allí en la madrileña es donde tienes ese primer contacto con las emociones más duras que como dices novias conocido pero conocerían también te ponerse en contacto con los cantaores onubenses que se apoyaban ahí en la barra llenaba la taberna pero fíjate que curioso porque

Voz 39 48:27 realmente yo conociera a través de mi abuelo no porque no entraba las mujeres estuvo una cosa curiosísima pero no parece que ya está como muy pasado pero yo sólo conocía o no por ejemplo en Huelva en crearon la Peña Flamenca femenina en el ochenta y tres porque no dejaban entrar muere la Peña Flamenca normal digamos de hombre no entonces eran ambiente en lo que este tema era dedicado entonces a John no se Saint John no está o mientras estaban en esos hombres cantando yo estoy allí torear a conozco por mi abuelo y las letras la conozco por mi abuelo hay después tengo recuerdo puede algún cumbre año alguna cosa así de alguna foto no pero realmente en primera persona no así a través de lo que pasa claro el me contaba no esa historia magnífica pues de conoce a Marchena a los grandes devuelva Rengel Rebollo a Paco taronja y eso es algo que que que a mí me emociona todavía no

Voz 1812 49:31 sí porque te has emocionado mucho cuando de musitó todo vuelo cómo era tu abuelo como como lo describe a los oyentes

Voz 39 49:39 un hombre bueno sencillo y bueno Iker intenta base muy buena persona y así nos lo transmitía no esa importancia era era la que él le daba y entonces pues tanto a mí como a mi hermana en ustedes siempre pueda ahí tranquila pues la vida intenta cerrar la cosa irá al final entente que que la bondad está por encima de cualquier cosa de la inteligencia de de de cualquier a ir tú a mí me parece y más en los tiempos que corren que que que es algo para para tener en mente entonces cada vez que les recuerdo fue pues llegó a esa parte de su corazón que era tan bonitas

Voz 1812 50:25 Rocío Márquez está con nosotros es de Faro hemos dicho que tiene mucho que ver con las notas no sólo porque apuntara en servilletas las historias que lo contados abuelo sino porque tienen una larguísima trayectoria brillante en investigación y en estuve flamenco aparte dedicarse profesor gente a cantar ir desde que era muy pequeña desde que tenías dos años yo creo que antes de hablar ya cantabas ya llanto Navas no ser gracioso

Voz 39 50:55 de existe por ahí no un vídeo que tengo yo no llegó a los tres años Iyad diseñando bueno intentándolo no yo entiendo lo que digo porque me ser fandangos si no sería imposible pero para mí eso fíjate esta carga o no de de sentido porque si así puede de que yo recuerdo entonces me me conecta con con mi parte Emma con mi esencia no

Voz 1812 51:23 hay una partida muy interesante de tu música de por dónde estás dibujando esa trayectoria que está marcando un punto de inflexión en el flamenco y en la investigación era en ovación ya lo hizo Morente pero vais avanzando también las nuevas voces flamencas que es el respeto al pasado la atracción que sentís por el futuro

Voz 39 51:48 totalmente no es muy llamativo en

Voz 1812 51:51 tú caso a esa doble mirada en la que

Voz 39 51:53 es la que más me interesa no es lo de mirar hacia atraer porque yo creo que que sin uno conocimiento difícil construir antes no difícil imposible vaya a pero también el punto de de quedarme estática o siempre desde una reproducción exacta me parece que puede llegar a limitar la parte más creativa norma esa libertad que fundamental en lo en lo artístico entonces si para mí quizá esta definición que todas dado me me encanta no que lo haya percibía así porque quizá lo que conscientemente yo pretendo

Voz 1812 52:31 no hay un hay un cartero que me hace mucha gracia roció de tu casa tu infancia vamos a modo de adolescencia cuando te presenta esta estos programas de televisión en los que dejas a todo el mundo que abierta no ha Esos locos bajitos Gente de Primera y entonces tú contabas que tu madre cuando veía esos concursos veía los padres llorar cuando los nazis

Voz 23 52:56 pues tendrá que cortarse entonces era Dios me encontraba un poco que ha dado

Voz 27 53:07 Magdalena y cada vez que después poner ya

Voz 24 53:09 me quedé como no puede controlar vamos como no

Voz 40 53:12 lo que pasa por hablar que toca encima

Voz 39 53:14 totalmente son la verdad que para mí

Voz 1594 53:17 ha sido una experiencia

Voz 39 53:20 la del mundo de la televisión en el tema de los concurso empezar tan pequeñita en concurso

Voz 6 53:26 y eh

Voz 39 53:30 no te así que me tome el cante como un juego pero sí que se quita traumatismo no o sea quita expectativas algo mucho más natural simplemente cada vez que sale al escenario va a proponer algo Isabel que algunas veces saldrá mejor y otras veces peor no ir entendiendo que al final la nota de la tienen que ponen tú porque sino no vale para nada

Voz 1812 53:50 ah es muy interesantes que dice es que la nota tuya tienes que poner tu lo dice alguien que ha ido premio tras premio hablamos de estos concurso los casi de de niños ya infantiles no pero de ahí paso al cante de las minas tienes la medalla de tu tierra natal y es una persona muy reconocida para lo joven que eres y me da la sensación de que además has roto barreras que te has puesto de pseudónimo chica qué has contado que en la taberna de tu abuelo no entraban mujeres que que ETA es no voy a decir enfrentado no pero que no hay has tenido miedo a los puristas que te has atrevido a hacer lo que querías también te sitúa como artista

Voz 39 54:34 te agradezco hombre miedo detenido mucho mucho momentos lo que también es verdad ya yo recuerdo lo que dice un amigo mío que siempre dice que miedo tenemos todo pero el que con miedo a actuar

Voz 6 54:45 entes no yo intento intento

Voz 39 54:48 cuando no va en contra de mi salud intento se valientes no porque creo que se vive más tranquilo pero más tranquila en pero eh tan bien sabiendo que esto va poco a poco y que y que tampoco se puede hacer era lo los proceso sea yo el tiempo me hace mucha gracia el cuando por ejemplo y a despuntar purita cierto espectadores ego críticos y tal pues ese eh en muchos casos han dicho es muy efectista no alargar mucho las cosas pero es muy efectista yo siempre digo déjame ahora que puede no sea dentro de equis años por una cuestión física probablemente no voy a poder y entonces buscar otra manera hacerlo pero ahora yo disfruto haciéndolo no ir cómo llega a ese límite físico que permita me me sitúa en una en una tesitura interesante para conocerme a mí misma hay para medirme no eres

Voz 1812 55:42 es doctora cum laude por una tesis titulada

Voz 39 55:46 técnica vocal en el flamenco que tiene una parte

Voz 1812 55:50 en la que defiendes que el ciclo menstrual de las mujeres afecta a su voz

Voz 39 55:55 totalmente a mí por ejemplo esto también cada experiencia personal

Voz 1812 55:59 eso bueno yo te hablo de la mía

Voz 39 56:02 a mí en ese primer día os segundo día me cuesta bastante más afinar que es algo que normalmente no me cuesta ningún trabajo es sin embargo un día dos tres me cuesta muchísimo es curioso porque lo hacía quita como te digo no es lo mismo que técnicamente no esta tan correcta la emoción a lo que después te devuelve la gente hoy que se dice guau no y sin embargo mi mi sensación física era otra pero también es verdad que llega a ese punto como mucho más apurada que también esa entrega creo que de alguna manera ser recibe no sé que son muchos elementos muchísimas cosas que intervienen y sobre todo eso fuera sobre lo que en un poco reflexionaba en este capítulo está esto

Voz 1812 56:46 doctorales este capítulo de la tesis doctoral tenemos casi que despedirnos tu último disco visto en el jueves tiene que ver con el jueves que su mercadillo de tu encontrabas cosas entre otras muchos vinilos y qué canción querrías que fuera el broche a esta entrevista para el faro que que están tu disco Visto el jueves fue la hora me apetece mucho que escuchemos Rupel una quién es o ha sido el Faro de tu vida pues creo que como el de todos

Voz 39 57:25 los seres humanos Mi madre

Voz 1812 57:29 llego a tu madre Charo Charo estará escuchando la radio a estas horas

Voz 6 57:35 le cantaría a tu madre

Voz 1 57:43 mira que eres

Voz 41 57:44 nada que ver

Voz 39 57:47 adiós a ver ahí

Voz 1490 57:50 verdad Volvo para que tú con el soso Jito que pares en su Gil Conesa mira siempre el amor daba con Casemiro tú

Voz 42 58:07 algo

Voz 19 58:12 mira Carell de venta

Voz 1812 58:17 para Charo la madre de Rocío Márquez muchas gracias gracias al paliado esta madrugada perras y antiguo

Voz 18 58:35 hoy sí

Voz 10 59:38 buenas noches

Voz 1 59:40 bueno

Voz 5 59:44 que las notas más bonitas que yo he tenido en mi vida y más inesperadas no originales fueron de una pareja que yo tuve hace años a ella venía a mi casa durante temporadas no vivíamos anónima ciudad estamos separados y cuando ya venía aquí pues cuando estábamos aquí en casa cuando se iba

Voz 6 1:00:13 su regreso

Voz 5 1:00:17 a su ciudad pues nada yo estaba en casa abría un cajón de la cocina y me encontraba una notita en el cajón e ya la notita Yllera de ella diciéndome buenos días cariño espero que la comida que vayas hacerte este buenísima etcétera etcétera luego pues a lo mejor abría la nevera e iba a coger naranjas para hacer un zumo cuando iban a partir veían la naranja misma

Voz 6 1:00:48 escrita una nota

Voz 5 1:00:50 buenos días cariño espero que este sumo que te vas a hacer este riquísimo y me ponía pues para Cáritas con un guiño hasta en el papel higiénico encontraba también notas escritas de ella creo que es la persona que más me sorprendió en Mi vida gratamente de esta manera con notas por todos sitios de mi casa buenas noches a todos y saludos

Voz 31 1:01:24 el Juan Carlos I Fábregas soy Víctor de Valencia el seísmo pues el día once hizo un mes que tengo el coche un coche nuevo y no fuimos el sábado por la noche al cine con la familia y cuando salía al parqué in tenía el coche reventado habían dado un golpe tenía el para el paragolpes el lateral puerta apostó destrozado la suerte que tuve que que aún queda gente honrada miren el parabrisas y me han dejado la nota con el número de teléfono del chico que me había dado el golpe pero cuando das un golpe no cuesta nada dejar una nota que muchísima gente no lo hace ya creadas el golpe pues mira le das la alegría de del siglo como me la dieron a mi tiene nada gracias a las notas de audio puedo comunicar a comunicarme con vosotros

Voz 1 1:02:10 contaros mis historietas venga un saludo

Voz 1619 1:02:24 buenas noches hay equipo de Saro soy Juan torero sevillano mi nota es para los políticos que hoy se presenta a presidente del Gobierno para nuestro país me ha quedado la sensación de que estaba escuchando

Voz 1 1:02:44 he estado viendo Piraña eh

Voz 1619 1:02:46 es penoso es penoso y vergonzoso la falta de respeto a otro no se la falta de seriedad de verdad yo no sé qué ciento pena ciento pena de verdad es que no tengo palabras para describir lo que he venido escuchando el el trayecto de la conducción de verdad eh saluda Farelo y era

Voz 1594 1:03:30 tres notas relacionadas con las notas cada una de su padre su madre por ejemplo este oyente que se encontraba notas de amor hasta en las naranjas del desayuno que te salga un zumo delicioso en el papel higiénico que pondría en el papel higiénico decía es la persona que más me ha sorprendido en mi vida luego Víctor el seísmos claro otro tipo de notas te dan un toque en el coche y alguien te deja una notita en el parabrisas con el teléfono para que pongáis de acuerdo para seguro dice Víctor no cuesta nada soluciona la vida después el camionero sevillano que pone directamente a los cuatro políticos que han salido del encerado un cero patatero bueno tenemos alguna llamada ya para el suena la vida no

Voz 10 1:04:32 es aventura pero eh

Voz 1594 1:04:36 tenemos algo más que contaros por ejemplo nos hemos preguntado qué hacíamos cuando no había whatsapp

Voz 1812 1:04:43 Elena buenas noches buenas noches Mara

Voz 24 1:04:46 para muchos de vosotros y vosotras serán una pesadilla persecutoria para otros la mejor forma de organizarse habrá quién los use como complemento a su desastrosa memoria quién tenga cuadernos repletos de ellos quién los use para hacer la lista de la compra y que no habrá algún o alguna romántica que lo siga pegando la nevera en la mesilla para dejar notita de amor a su pareja sí estamos hablando de los posibles esos pequeños papeles de colores que popularizaron el uso de las notas breves

Voz 1 1:05:16 ya publicamos que tenemos nuestra propia compañía diremos que hemos inventado al vuelo podría era algo de lo que todo el mundo haya oído hablar alguna vez pero pero que nadie sepa quién es el que lo ha inventado todo amarillas que llevan pero Penta verdad

Voz 24 1:05:46 aunque Mira Sorvino y les cuadro quisieron hacerse con la autoría de los post it en la película Romy Michel su descubrimiento fue fruto de la casualidad o el azar en mil novecientos sesenta y ocho el doctor Spencer Silver científico ejecutivo de la empresa tres EM buscaba una fórmula para crear un pegamento fuerte resistente pero logró exactamente lo contrario un adhesivo que se pegaba ligeramente a las superficies que permitía despegarse con facilidad en este punto un compañero de su empresa llamado Arthur Fry se dio cuenta de que necesitaba un marca páginas para señalar los himnos que ensayaba en el coro de su iglesia así que los dos comenzaron a trabajar juntos para desarrollar un nuevo producto que no sólo serio marcapáginas sino una nueva forma de comunicarse así en mil novecientos setenta y siete empezaron a hacer sedes corporativas D3M y aprobar la aceptación de estos pequeños papeles entre los empleados de la empresa el éxito no tardó en llegar y hoy en día existen más de cuatro mil productos post it presentes en ciento cincuenta países sí dos y veinte minutos para llegar a las tres de la madrugada nos llama Ángel hola gel buenas noches

Voz 28 1:07:36 hola buenas noches qué tal muy bien seleccionados por el pues vamos

Voz 44 1:07:42 lo que nosotros por eso estado que que lo hacía por las noches a lo que trabajamos

Voz 1812 1:07:49 con tantas luces encendidas en las cabezas de los barberos es imposible demasiada contaminación lumínica creo que no