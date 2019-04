Voz 1804 00:00 pero Qatar de lunes a viernes con Marina Fernández y Aitor Albizua una apuesta diferente en la que tienes mucho que decir de buenas a primeras síguenos también en Cadena Ser punto com y en nuestra aplicación móvil Capel hacer

Voz 1 00:14 el crucero el año de la bandera española

Voz 2 00:17 cualquiera me subí a un karaoke

Voz 3 00:20 bien a cambiar y resulta que era un cásting la voz el programa organizaba el concurso a tope yo canté la que has Sito perdía cuando acabo me dicen te has clasificado mañana a las diez ensayo con la orquesta

Voz 0134 00:35 yo me veis PR saca a las diez de la mañana del día siguiente cantando pero no sólo eso sino que tengo que comunicar y con esto ya tierra

Voz 1804 00:41 que el concurso bueno hoy

Voz 8 02:10 qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias esta noche vamos a ver si nos casamos en el Faro de la SER

Voz 9 02:23 dedicamos el programa a la boda muchos de vosotros probablemente tengáis en el salón de casa una foto enmarcada de vuestra boda alguno la mirará con nostalgia que bonito día alguno la mirará con ternura que jóvenes alguno con rubor que Peinado y algunos se preguntará pero por qué diablos me casi el matrimonio por lo civil lo por los

Voz 8 02:50 estos de las distintas religiones sigue siendo el compromiso que socialmente vincula a una pareja tu estado civil pasa de soltero a Casado otorga derechos y deberes como pensiones y herencias la celebración del evento forma parte de un negocio multimillonario en todo el mundo el Best ha ido el traje las invitaciones el lugar de la ceremonia las flores el banquete el baile las copas la lista de regalos El viaje novios y un larguísimo etcétera que hace que haya budas que es organicen con muchos muchos meses de antelación tanto que cuando llega la fecha hay parejas que ya se han separado hoy vamos a saber si la gente sigue casando lo vamos a comprobar con los datos del Instituto Nacional de Estadística vamos a hablar con Nieves Concostrina de las bombas que han marcado la historia de España hablaremos con una organizadora de bodas que nos cuente cómo son las tendencias ya hablaremos de Bodas de sangre de la aplaudida adaptación que hizo Paula Ortiz para el cine con la película La novia ya vosotros os preguntamos si os habéis casado porque si volvería hacerlo si se siente uno distinto cuando está casado qué opina es de ese refrán que dice te casas de la que gaste sin mira es vuestra foto que Weisz luego como invitados a la boda más divertida la más tensa la más curiosa si sabéis de algún plantón en toda regla Si los novios os han pedido que leyera is algo os ha aparecido un marrón o una alegría que matrimonio pensáis que no iba a durar nada lleva toda la vida Equal Serrano

Voz 10 04:22 yo apenas empezó si estáis solteros

Voz 8 04:25 os preguntamos os hace ilusión casaron los que vivís fuera de Estados Unidos en Asia manos de Europa como son allí las bodas en fin todas las historias todas las anécdotas y todas las reflexiones la recibimos en el seis ocho uno cero uno seis siete tres aquí nos vamos enterando de la vida de todo el mundo así que hoy sabremos si estamos casados y soltero su estamos ex casados ya avanzo que algunas anécdotas buenísimas aunque siempre pedimos historias durante el programa aunque han llegado muchas durante el día le damos prioridad también a las que lleguen de aquí a las cuatro de la mañana

Voz 10 05:15 hoy vamos a comenzar con una nota de audio que no sea enviado Juanjo países que ir después escucharemos una canción de Bruno Mars que dicen que se baila en casi todas las bodas

Voz 12 05:28 las obras y Arenas

Voz 1804 05:32 leer siempre me ha apetecido y amar y compartir

Voz 13 05:34 Historias con vosotros pero la verdad es que está no encuentra el tema definitivo para para hacerlo no es cuando me comentó la boda cuando gaste este audio cuando aire drama ya serán tía veinticinco de abril justamente tal día como hoy hace treinta y dos años que tuve el placer de celebrar Mi boda no así que creo que era un buen motivo para el estreno hace falta que es un día muy especial que estupendo aquí no se de alguna manera rompimos moldes en la forma de de hacerlo como sanción entonces las las bodas ya que en estos mismos pues organizamos ciertamente toda la ceremonia las lecturas a las quién les iba a leer las canciones llegan talón los amigos tampoco celebramos un un banquete al uso congregados a todos los amigos en en un gimnasio de un de un colegio cercano extrajeron tortillas otros la música o te Nos hicieron unas fotos otros se quedaron a limpiarlo cuando terminó en fin vamos que fue una abogado compartía así que aunque después de veinticuatro años de experiencia la cosa ese acabó nos separamos la verdad es que el recuerdo de aquel día fue fue precioso y bueno simplemente lo quería compartir con vosotros este este aniversario así que gracias pues

Voz 14 06:52 hacerme que buenas noches Juanjo desde mayo la entidad

Voz 11 07:09 venga venga

Voz 16 07:28 ya qué es eh

Voz 11 08:44 CIU buenas noches solidario se qué casualidad en los dos últimos temas las notas

Voz 17 09:59 que anteayer la había dejado una mi pareja en medio de las sábanas aquí las bodas que casualmente tengo una diecisiete de mayo así que este fin de semana pasado hemos tenido la estabilidad en Madrid el novio pues fue disfrazado de Sevillana un día ir torero al otro aunque también le dio tiempo a hacer un poco de recorrido cultural por la capital así te si alguno vio a un grupo de bicicletas poner en la Castellana por el Retiro por el medio de la Gran Vía

Voz 11 10:29 pues rozó trece quince gallegos pasándolo bien en la capital buenas noches

Voz 18 10:43 hola buenas noches un grupo de alfareros unas noches también animara hoy habláis de de las bodas las dudas pues mira os cuento que hace no hace mucho que nos llegó una invitación de boda nos quedamos mi marido yo ojiplática una invitación nos casamos pasáis pero si lleva diez años viviendo juntos

Voz 10 11:08 tenéis un niño

Voz 18 11:09 pero desde que me estáis hablando que os Casals qué pasa que

Voz 19 11:14 os da ahora es más montar un botón

Voz 18 11:16 el río por todo lo alto EU por el Santo Sacramento

Voz 19 11:20 en dos

Voz 18 11:21 para que a la que lo paguemos el crucero hombre no eso no eso no se hace así a mí eso no me gusta qué quieres que te diga yo prefiero Mi boda la boda que me casi el mismo día que cumplió veinte un año que vaya a torta que tenía toda la cara pero bueno en resumen me queda la satisfacción de decir que hoy lo volvería a hacer buenas noches oye Isabel La vie en casa

Voz 8 12:03 hola buenas noches Man buenas noches fardos me llamo Claudia quería contaros mi experiencia

Voz 2 12:12 en bodas pero

Voz 10 12:13 lo de la mía sino porque yo he sido concejala durante unos años en un municipio pequeñito de la Comunidad de Madrid y a veces se ha tenido que casar algunas parejas que quería que fue realmente de los dentro del trabajo de que era una cuestión de trabajo el sábado por la tarde viste de Ponte guapísima Ivete a la finca de al lado a a celebraron matrimonio realmente de las cosas más bonitas que he hecho por qué en un ambiente festivo yo me sentí absolutamente protagonista partícipe de la complacencia de los novios he vivido momentos muy emotivos muy bonitos y lo único que me ha faltado escasa para una para hombres porque Casado heteros parejas heteros muchas una pareja mujeres que también fue una banda preciosa además súper súper divertida y me faltó casar una huelga de hambre porque la ocasión pero realmente fue una experiencia maravillosa y quería compartirlo con vosotros

Voz 21 13:32 buenas noches Mata buenas noches falleros y falleras yo también lo dice sí lo confieso yo también me casé concretamente un doce de octubre que hizo muchísimo calor prácticamente parecía verano ir lo más curioso el momento cumbre de Mi boda sucedió en el banquete a los postres del banquete mi mujer la que ya era mi mujer tenía en brazos a un bebé me dijo en ese instante Pedro creo que me ha entrado un insecto por la espalda por favor mira tengo algo entonces yo me asomé efectivamente vio una avispa que estaba colándose dentro del del cuello del vestido que además su vestido por la espalda tenía unos ochenta noventa botones eh yo no había visto tantos botones juntos nunca intenté quitarle la avispa de encima con tan mala suerte que le dio un picotazo alguien tuvo que une a recoger al bebé que tenía en brazos e la avispa no había manera de sacarla en esos momentos apareció la suegra la madre de la novia se introdujo por bajo del vestido de la novia por las faldas y no sé que intentó hacer porque porque yo creo que ni ella sabía lo que le pasaba a su hija pero ahí se coló la señora toda el salón de bodas estaba flipando claro eh entonces yo pues en un alarde de valentía introduje bien mi mano hasta llegar a la avispa la cogí con los dos dedos

Voz 1626 15:09 el quite de encima pero ya lo había hecho

Voz 21 15:12 tres picotazos de lo que provocó pues su llanto hoy os imagináis cómo estaban los invitados y bueno salimos del banquete le pusieron un poquito amoniaco IU volvimos regresamos cogidos de la mano la gente no es aplaudió Easy así son las cosas Ésa fue mi boda

Voz 6 15:34 soy Pedro de Madrid larga vida Alfaro

Voz 9 15:42 lo de la avispa el vestido con ochenta botones en la espalda de El día de la boda de Pedro no es que no es de de cómic luego está oyente Iza que dice me enviará una invitación dijo pero como te vas a casar ahora diez años ya pareja con un niño que queréis que algún viaje luego en el aniversario de Juanjo Dario de Vigo que ha estado de despedida de soltero este fin de semana Madrid con otros catorce gallegos y Claudia concejala de un municipio pequeñito de la Comunidad de Madrid pide que celebrar bodas era algo que el la encantaba hay quien lo disfruta mucho

Voz 8 16:22 pésimo que le ha faltado celebrar una boda entre dos hombres bueno

Voz 9 16:27 claro es que nos casamos menos que antes pero cuanto menos se lo vamos a preguntar datos en mano Antonio Argüeso subdirector de estadísticas socio demográficas del Instituto Nacional de Estadística

Voz 22 16:41 Antonio qué tal buenas noches las buenas noches la gente sigue casando Antonio

Voz 23 16:48 si se casan otro cada vez menos pues mira eh el año pasado se casaron unas ciento sesenta mil personas eh hace diez años se casaba un veinte por ciento más unas doscientas unas doscientas mil Si nos remontamos veinte pues te así otro veinte por ciento más es decir que va cayendo más o menos aún veinte por ciento cada cada década

Voz 22 17:08 ya cuando habláis de ciento sesenta mil son personas o parejas matrimonios parejas si hay más loas por lo civil o la Iglesia

Voz 23 17:22 pues eso sí que ha cambiado mucho en los últimos años ahora mismo abrumadoramente más por lo civil que vencieron a día de hoy puede ser ya son solamente una cuarta parte si nos vamos hace diez años eran la mitad de abogar por la inglesa sino vamos hace veinte que tres cuartas partes de la bodas con la Iglesia o sea que el la bola va creciendo muchísimo maltratada por la riqueza que es la comer tengo casi en algo anecdótico porque ellos ya han sido cuarenta mil bodas solamente el año pasado

Voz 22 17:53 y entiendo que y también otras confesiones ritmos de otras religiones

Voz 23 17:58 muy poquitas muy pocas prácticamente todo civil Si sumamos todas la de otros ritos son unas mil al año

Voz 22 18:04 se son muy pocos son podemos decir que cuarenta mil se casaron por la Iglesia y casi ciento veinte mil popular civil hay uno del que se casa es gente joven es son son mayores llevan ya viviendo juntos un tiempo esa estadística la tenéis

Voz 23 18:21 estáis matrimonio nos da información sobre la edad a la que se casan hombres y mujeres que si hurgamos en otras estadísticas podemos dar más información pero yo creo que lo más relevante es la verdad no el cambio en el además es muy brusco muy brusco que ahora mismo los hombres están casados con treinta y ocho años de media que es muy fríamente muy tarde mujeres con treinta y cinco Ireneo Si nos remontamos hace veinte

Voz 1 18:46 en casi ocho años más jóvenes y lo son

Voz 23 18:48 pese venían casando con poco más de treinta años y una mujer con veintiocho es decir que son son cambios muy bruscos se está produciendo en el matrimonio para conteniendo en los términos demográficos no

Voz 22 19:00 ya ese casa más la gente en ciudades en zonas rurales

Voz 23 19:04 se pocas diferencias osea se casa más sencillo a vez porque más gente joven en ciudades no pero si lo vemos comparativamente respecto de la población que están en edad de casarse

Voz 1 19:13 eh

Voz 23 19:14 no se ven diferencias entre zonas rurales y zonas urbanas ni tampoco entonces se saquen más o menos porcentaje similar pero por ejemplo acabamos de publicar en costas fecundidad IS evidente porqué matrimonio cada vez más está digamos ante el dieron precursor de la natalidad no yo ahora cada vez más a es al revés

Voz 22 19:34 cuando ya se quiero dijo lo exitosa no aclaro por si me me interesado el perfil si tienes ese dato del de si si una persona se casa cuando ya tiene hijos au cuando ya está emancipado

Voz 23 19:46 fíjate te doy un dato que yo creo que es muy curioso no ahora mismo ya la mitad de los nacimientos seguían ya fuera del matrimonio y eso hace veinte años era un veinte por ciento si ya hay ya ya sé digo

Voz 22 20:00 yo creo que ya hemos alcanzó el momento

Voz 23 20:02 Fuentes del año que viene lo que nacen más niños de parejas no casadas parejas casadas y además y las mujeres tienen los hijos de media con sesenta y dos años estancas dormir con treinta y cinco te puedo al final que evidentemente en matrimonio y después de

Voz 22 20:17 desde el disco dijo cuántos divorcios hay hay más divorcios que bodas ya o no

Voz 23 20:22 no la verdad es que solo muchas veces pero no ha ocurrido en España hay más o menos unos cien mil divorcios al año una cifra muy estable no no en vilo grandes diferencias de un año para otro os aquí hay ciento sesenta mil matrimonios y en medio ocio pues eso hay más matrimonios divorcios

Voz 22 20:41 es llamativo que has contado de los que se casan cuando ya han decidido tener hijos no sí sí que igual ven el matrimonio como una parte de esta avería familiar que alguna ni por los derechos y deberes que te da también el matrimonio actualmente claro claro seguramente sí sí bueno Antonio pues nada aquí nos quedamos con estos datos que que tenemos curiosidad por saber pues eso romper algún tópico como que hay más divorcios que bodas ya nos cuentas que no que ha cambiado radicalmente la la forma de casarse que antes se casaban todos porque él es ahora casi todos por lo civil a ver si si me alegro mucho gusto

Voz 23 21:25 de digamos la cifras no que para eso trabajamos

Voz 22 21:28 sí sí nosotros eso tira de datos aquí en Alfaro

Voz 24 21:30 Antonio muchas gracias buenas noches adiós

Voz 26 22:05 hola buenas

Voz 17 22:07 Ares os historia yo me casé con embistió a mi novia

Voz 18 22:10 la del revés dicho así ya

Voz 17 22:14 es muy absurdo pero es más absorba la explicación yo me quería casarse como vestido hay me gustara no quería gastarme dineral en el vestido hasta ahí todo normal Irene vestido mi al construyera portazo bueno era Rio Hondo no está lo hacemos sólo gastamos las telas bueno era que podía salir mal salió todo mal eh porque mi suegra enfermo estuvo de baja entonces no podía darme el estío ya mi empeorado con ese vestido

Voz 27 22:49 Cesc fui a una casa arreglos

Voz 17 22:52 T una mujer que me hijo mi yo te lo hago todo lo hago por este precio precio muy razonable y todo perfecto la mujer era ucraniana está yo la guerra en Ucrania por la anexión a Rusia en fin la cuestión es que esta mujer desaparece dos días antes de la boda allí estaba yendo empezara a comprarme cosas blancas para ir de moderno nada he amigo daba una cosa en fin kafkiana la cuestión es que ella antes de la moda me llama me estoy de vuelta disculpa Minsky fallece un familiar me tuve que ir tuve caras unas cosas pero ya tengo el vestido bueno de enero volver pues muy nerviosa agitada la parte de la tela más bonita o más más noble digamos la puso al revés entonces yo me casé con una falda que en la práctica con el forro por fuera nadie me dijo nada y cuando mi madre lleva el tajante intervenía oye que que que te has casado con el forro por fuera pues yo no me di cuenta mis amigos tampoco a nadie se dio cuenta de salgo suegra que ya estaba recupera disimula negro tú te voy a decir con el forro

Voz 6 24:11 sí pero eso te venga

Voz 14 24:15 un beso

Voz 28 24:26 hola mi nombre es el guerrero delante y frase a lo largo de mi existencia he acudido a varias de ellas incluso a la mía yo he llegado a la conclusión de que al amor no lo puede representar un voto eterno de correspondencia

Voz 29 24:42 muy buenas noches

Voz 8 24:55 muy buena la historia del vestido del revés esta frase de El Guerrero del Antifrau usted también que aporta hoy al Alfaro boda aquí Belinda escribe a mí nunca se hará lo que me dijo mi pareja me dijo quiero estar contigo sólo dos veces ahora Ibar siempre si mañana se sexo Ésta es tan románticos bueno muchos habéis coincidido con que no podía faltar en este programa la escena de esta película de la boda de mi mejor amigo protagonizada por Julie pues ya sabes según un amigo del que siempre estaba enamorada de repente amigo Le cuenta que se va a casar con otra todos habéis dicho tiene que estar esta escena en el farolas

Voz 11 25:45 preciosa entre estas dimitió especialmente pero echa lo que había venido has hecho romper la buena chica estoy orgulloso vete ya lo estaría más si estuvieras bailando tengo grandes planes para by treinta el cinco de la testigo les exige ataje la Hayward de todo es imaginar que hay sentada sola con tu vestido de color la tiranía dicho dicho el pelo recogido y sin probar la carta seguramente tan bordeando con dos uno sobre solamente blanco de lino como sus de las uñas y pensando sostenía que preparando todo esto lo hace complot para hacerme la manicura gastar llegó si creen que este color lavanda de

Voz 8 26:52 la situación no que vayas a la boda de alguien de quien siempre has estado enamorada o enamorado y cuando el cura dice eso de si alguien tiene algo que decir que hable ahora o calle para siempre tu mordiendo del labio diciendo que punto la mano o no está noticias estamos de vuelta en nada con dos horas más dedicadas a las más de la voz ya sabéis que ayer Santi estampó constipado y aquí lo pegamos todos

Voz 21 27:37 sí sí que ha el faro en Twitter arroba El Faro

Voz 1804 27:44 se

Voz 30 27:47 no

Voz 6 27:49 da la impresión de tela que el Congo no venías de un sitio tampoco lírico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura el olvido es la falsificación del pasado me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificar

Voz 1804 28:10 el pasado la historia es el referente para no repetir errores que tienes

Voz 6 28:15 séptimo no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa en el resto no lo sabéis enterado que esto que nos arruinó culturalmente

Voz 1804 28:22 pero lo que nos hace diferentes es la capacidad de pensar porque es tan importante que los adolescentes aprendan a filosofar fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la adolescencia y la posibilidad de actuar podrías ser yo

Voz 6 28:38 que no estoy haciendo nada y que haciendo así como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobrevivencia sexual

Voz 20 34:43 me el faro para Torres ni nada

Voz 34 34:54 no

Voz 20 35:16 Nin

Voz 34 35:23 creo que él

Voz 8 35:33 dos y cinco de la mañana un hay cinco en Canarias estamos escuchando a la compositora Vega que compuso su propia marcha nupcial en esta canción que se titula martes porque su boda se celebró desafiando a Jaques superstición un martes trece de mayo del dos mil trece y ella compuso esta canción en la que parece como darse ánimos así misma no en el momento en el que arranca su gran día

Voz 15 36:09 sí

Voz 11 36:11 no

Voz 15 36:36 sí

Voz 25 36:39 eh

Voz 18 36:49 pues me Michiko me está intentando llevar al altar como se dice comúnmente desde hace como veintiún años ocho algo así sí yo me intenta escaquearse siempre que me lo o comenta vamos ya tres hijos Si la verdad es que me da una pereza que no os podéis imaginar mía pues lo único que yo me casaría sería por los quince días extra de vacaciones que tenemos en la empresa

Voz 26 37:20 te hace de fiestón quién y marcaría

Voz 1804 37:24 eh

Voz 35 37:38 en el año noventa y nueve unos Casado se une en Guadalupe la provincia de Cáceres en el monasterio ya de por sí es llegar allí con tantas curvas es un poco es un poco fastidiado en el sitio es impresionante ahí antes de la misa las escaleras por lo visto estaba muy muy brillantes muy encerradas mi cuñada se cae se da un porrazo tremendo en la nariz que salen toda la fotos con ella arroja in menudo dolor tuvo que pasar lo pobre de mis sobrinas se rompe la falda al agacharse Se la tiene que sumó su abuela rápidamente para la que salió peor parada fue una prima de mi marido que ese cayó por las dichosas escaleras se rompió el el tobillo bueno luego el resto de la boda pues bien porque la comida la teníamos en en el monasterio y el sitio pues es muy especial muy especial y para pueda especial la que fuimos este verano que fuimos a Eslovaquia se casaba un primo con su con con su mujer la boda fue preciosa porque fue muy muy sencilla fue en consiste la iglesia una preciosidad con música en directo luego el banquete en un en las montañas con una comida sencilla todo muy poca gente

Voz 1804 39:17 déseles

Voz 27 39:29 tal canta años casado hay tantos años arrepentido por supuesto siempre el hay un año más de ciento que quiere cazado pero lo mejor es la cara de mi suegra que parece duplicar los de arrepentimiento

Voz 36 39:43 es que en día de Sevilla un beso de buenas noches Hato dijo entonces a

Voz 10 40:01 hay tantos casado y tantos arrepentido de los suegros de Manoli bueno la escena de las escaleras de la viuda de esta oyente que es escaso en Guadalupe qué dice ese cayó mi hermana se dio un golpe en la nariz se rompió mi prima el tobillo estaban tan tan brillantes que armaron una buenísima ir luego fijaos en esta nota de audio que nos ha llegado y que nos ha contado que su chico lleva como diez años intentado convencerla para casarse tienen tres hijos llevan la tira viviendo juntos la pregunta es para que se casa uno en esa situación qué vínculo queréis que necesita establecerse cuando ya se tienen tres hijos y una convivencia tan larga que qué creéis que puede aportar a la pareja un matrimonio a personas que ya llevan un montón de años conviviendo por ejemplo novecientos cien ochocientos seis ocho uno cero uno seis siete tres uno Nos escapamos porque seguimos pendientes de descubrir que dichoso suena la vida no se envió Fran

Voz 37 41:18 voy a ir descartando mientras suena voy diciendo lo que no es no es una máquina de cortar azulejos no es una radio sintonizado sí

Voz 8 41:38 no es una portadora de una carnicería

Voz 37 41:41 es una cisterna ni una rueda hinchándose y deshinchándose

Voz 8 41:50 no es la aguja de un tocadiscos Ryan Dunn vinilo

Voz 37 41:57 no es una es Meryl ahora para afilar herramientas

Voz 38 42:09 entonces Kiss Kiss

Voz 7 42:18 novecientos cien ochocientos

Voz 8 42:26 ya están por aquí la tapada a la que vamos a invitar a que pasea estos estudios de Gran Vía treinta y dos

Voz 7 42:42 acaba de entrar en faro de las

Voz 8 42:47 qué tal buenas noches bienvenida que vas a querer que utilicemos contigo esta madrugada mar mar

Voz 27 42:56 qué relación tiene mar con el mar pues mucha tiene mucho vínculo por qué nació rodeada de mar yo te quiero preguntar en concreto con el mar de pasito Blanco que es fuertes pues ahí veranea en pasito Blanco y tengo muy buenos recuerdos de pequeña era estar todo el día en el mar desembarco en nadando cuando por ejemplo quieres imaginar esa parte de tu infancia en ese pueblo de Gran Canaria así que imaginas te ves corriendo por la playa te ves con amigos ustedes con con familia con sus hermanos cómo me veo en familia haciendo comilona me veo con amigos corriendo en biquini mojar a en bici por el puerto me veo con Laso día sí haciendo travesura en el agua con un cabo todos los niños agarrados al cabo montón de recuerda claro ahora hemos porque Kira Miró se ha puesto el seudónimo de mar porque además no sólo estás vinculada porque es el lugar donde has nacido sino que lo has disfrutado mucho de el mar de los deportes acuáticos

Voz 8 44:19 sin sur CSC y me encanta

Voz 27 44:23 bueno precisamente por eso porque he estado rodeada siempre Mary además Éramos una familia que siempre íbamos a la playa estábamos todo el día tirado en la playa y además eso me encanta el deporte Ademar hago Wake por SUR kitesurf yo siempre que puedo una escapadita al Mari bueno estoy activa no me gusta tirarme la arena no hay un retrato a supo que al óleo de Kira Miró de niña qué hizo tu abuelo que hay en ese retrato que niña Aparici cómo va vestida donde está que está haciendo pues este una niña que vivía pasaba largas temporadas con sus abuelos en un pueblo muy chiquitito que el pueblo más alto de la isla que se llama Artenara que para llegar era un mareo tremendo en el coche ir evita contáis cantando en el coche que es lo que todo el mundo

Voz 8 45:22 trayectos largos en coche con la familia sobretodo iba de pro

Voz 27 45:25 contando ya ya ya llegamos y bueno mi abuelo pintaba paisajes canarios y un día me ha puesto en en el salón de la cueva sentada con una camiseta rosa que yo llevaba una coleta y algún rubia de pelo largo me exento y a mi se me hacía eterno yo no sabía por aquel entonces el privilegio que era estará ahi de modelo de tu abuelo pasando para él claro posando para él pero recuerdo que más se me hizo largo y todo el rato lo preguntaba ya me puedo ir a jugar y ahora es un tesoro lo que tengo no él murió es es premio de Canarias de Bellas Artes hijo adoptivo de las Palma ión hippy para la época o con mucho talento miras mucho las miradas mucho otro vuelo sí sí sí a los dos mi abuela era su mano derecha y era gracias a a mi abuela él él podía realizarse no como como como pintor piloto mi abuela porque tenía una alegría de vivir pasara lo que pasara Mi abuelo era un artista veía que todo el mundo lo admiraba pero quiera casi toda tu familia ha sacado esa rama artística tu madre se dedica a al al cine

Voz 8 46:43 la producción tu primo músico tu hermano

Voz 27 46:46 también esa interpretación no se parece que se llevan el ADN o que no tengo ni idea cómo lo ves en casa pues es lo que te inspira más no sé supongo todos lleváis el apellido de tu madre es más artístico porque el de mi padre con está muy bien para la intimidad pero quedaba mejor quiera miro él él no hace nada de arte de narras no con el mundo artístico él es un artista él como persona es que personajes dices eso es bueno porque él tenía la discoteca la discotecas más punteras de la isla las tenía Eli convirtió una zona que que era que estaba prácticamente abandonada la puso de moda la fiesta de la discoteca mi padre eran increíbles todo el mundo lo lo recuerda de suele le nombraron el alcalde de la noche Pepe Mcdonald ese es mi padre y todo el mundo lo conoce todo el mundo se ríe con él todo el mundo Estupa vacilón tu padre bueno pues él es un artista también admite gustado ir a discotecas teniendo un padre que se ocupaba de eso de que su nuevo hicieran las discotecas sea cuando por ejemplo todos somos adolescentes preguntamos en casa bueno preguntamos primero vamos sin preguntar pero de pronto ir a una discoteca es algo Ese oscuro objeto de deseo no puedo entrar en tu caso también era si me es cumpleaños se hacían en la discoteca fiesta privada fiestón en el toca toca que eran muy recordado entonces yo siempre lo tuve cerca no aparte de si la discoteca y nunca me pusiera

Voz 9 48:28 tras tampoco sea fui bastante responsable a la hora de salir no no lo tengo como algo que algo prohibido no has perdido

Voz 7 48:50 la mujer que ahora tienes

Voz 11 48:58 una tarde de abril

Voz 7 49:03 es como respiro

Voz 11 49:12 cómo Basté quién no hora

Voz 6 49:24 mira cuando llegas a maestro llegó con diez aquí

Voz 27 49:28 seis años casi diecisiete en febrero a mitad de tercero de voz porque mi madre le salió una trabajo aquí se vino primero con mi hermano mi hermana yo nos quedamos allí ya cuando vio que le salía una peli te atrajo otra pues nuestra a mi hermana y a mí ganó un Goya no como si ha no digo ya fue Nadie quiere la noche si es que es es una máquina no porque sea mi madre pero bueno es muy buena en lo suyo Kira estoy a interpretación en la escuela de Cristina Rota tuvimos hace poco una actriz Carmen Ruiz que nos contó aquella experiencia

Voz 8 50:06 dolosa la catarsis del toma taza

Voz 27 50:09 de pasasteis sumo donde actores ella lo describió de una forma muy divertida como describe estuvo a aquella aquellas temporadas de la catarsis donde

Voz 22 50:19 todos los alumnos salía interpretaba

Voz 27 50:21 lo que podía decir a la cara que les ha parecido la obra que no tiraban tomates pero no bueno es una suerte no poder de poner en práctica Números locos que esto ocurría Nati y que te dejaran ese espacio para para poder probarlo tú diste clases directamente con ella con Christine sí sí yo estudié hasta tercero hasta tercero luego ya abandone la escuela ya he pasado por mucho maestro Fernando pierna Will que Juan Carlos coraza me gusta ir encontrando mi método para según qué momento hay empaparme de de diferente maestro no sin decir a quién es mejor ni peor lógicamente pero que sacaría de las clases de Cristina Rota que sacaría de las de coraza que es otro referente para muchísimos actores que AIS pasado por aquí pregunta cada que no sé si te era saber responder porque Cristina Rota lo cogí con dieciocho años siendo muy joven Juan Carlos coraza lo cogí hace un año siendo ya teniendo una calle una carrera y un conocimiento con lo cual la enseñanza fue muy diferente el aprendizaje también fue muy diferente también porque ello quizás al ser cuando era más pequeño más joven de Azcona mucho este mundo El método o qué herramientas aguzar no hay momento me hizo mucho daño ahora prácticamente un método parecido lo sé gestionar no hay nueve que tengo ya porque quieres tímida no siempre no es muy tímida muy tímida muy reservada cuando frágil ciertas enseñanzas te pueden hacer pupa si no lo sabe gestionar y a mí ahora pues tengo muy muy arraigado muy bien colocado donde está el personaje donde está la persona dónde está el maestro donde estoy yo dónde está entonces bueno es yo creo que la carrera se va haciendo poquito a poco y sobre todo trabajando que es se aprende siendo tímida hay viéndote como una persona frágil joven lógicamente como llevas entrar a televisión hacer social que fue un que todo el mundo veía que te dio una popularidad casi inmediata por no decir inmediata como llevas eso cuando todavía no estás acostumbrada a gestionar la popularidad pues oye eras veinteañera anuncie nueves cinco diecinueve empezamos estaba Christian Gálvez también ha sido Gatopardo también Christijan Albers pues la verdad es que no fui venciendo muy tímidas poco a poco de hecho sigo siendo muy tímida pero ya con los años una va haciéndose fortaleciéndose yo descubrí que era mi pasión que que el escenario en el escenario vencía esa tímida a través de los personaje se que se me llegó después de haber hecho mil quinientos casting no no no no yo este fue un poco de todas las Kazim arreglaba muchísimo me lo tomaba como un fin de año y éste fue me pilló atrás mano veo pues voy y lo hago lo hice primero peninsular que pueden Canario resulta que me cogieron fue como poco poco no hay el director me dijo que lo hiciera como yo quisiera con el asiento que quisiera yo decidí hacerlo peninsular como series de mi tierra porque creía que era una escaparate bueno para que la gente en aquel entonces no había no se aceptaban tantos acentos había que hacerlo con otro y listo por lo tanto fue como poco mi escuela y creo que la fama no llegó de golpe porque fue primera temporada fuera de Antena tres senos empezó a conocer a mi se me empezó a conocer por el personaje que era Sofía no

Voz 39 54:19 ella me amigo quiero cantar en un grito emprende son mejores artistas musicales ya lo mejor yo nada a la lucha por lo visto

Voz 8 54:41 desde ese momento en televisión primer

Voz 27 54:44 Castiel después de mil quinientas pruebas ese poco a poco llevas escribiendo hasta ahora que estrena es la estrategia del pequinés que has trabajado con un montón de directores que eres un rostro muy popular que has hecho muchísimas series de televisión papeles en cine interesantes y ahora con la estrategia del ve Ginés que tiene un protagonista en qué ha cambiado Kira Miró quiera mitos sigue teniendo la misma ilusión Lee lo mismo nerviosa pero lo sabe gestionar mejor y aquí sí ha cambiado pues el con de la manera en la que afrontó cada proyecto sin perder la ilusión pero con cierta experiencia de cierta herramientas que ya tengo para para poder saber lo que lo que sí lo que no para saber querer arriesgar cada vez más para tirarme a la piscina ha cambiado también que cada vez defiendo más espacio y mi mi lugar mi sitio me me protege un poquito más antes por ley con la inconsciencia era todo si todo hay me tiraba no y ahora pues las consecuencias que pueden tener sí esta cierta actuaciones así no protege un poco te hemos oído a un programa que va sobre la boda si todos los oyentes están dejando

Voz 8 56:08 los aquí sus experiencias relacionadas con

Voz 27 56:10 con las bodas que les gusta los que nos que se han casado no es que no las historias familiares porque verdaderamente una boda una celebración de una boda es un micro mundo total tú qué piensas de las bodas a mí me encanta las bodas me parece que es un día precioso un día del amor en el que toda felicidad todas amor y que todo el mundo está para por lo novio entonces me parece que es un día espectacular que lo han pedido fui pedida sí sí estuve pedida y no veas el orgullo que como es decir que una vez

Voz 8 56:45 pues me pidieron casarme pero va a ser romántico en con con una os trae un anillo dentro como fuera

Voz 27 56:55 todo fue raro pero luego ya ves las agendas no no se pusieron de acuerdo y al final Nick hasta el Zenit pero bueno es lo sencillo y lo Baby viví lo que ser pedida a mi me gusta la boda que que las organizan los novios y que no no es esto de compromiso los padres curiosamente mi hermana se casó hace cinco meses y fue de a bodas más mágicas que vivido no sé todo con muchísimo cariño no yo es una pareja que lo vea Yves que son tal para cual se han encontrado sea avance adoran se respetan se dejan ser era maravilloso verlo easy to pudiera soñar con tu boda maravillosa cómo sería pues como la de mi hermana que duro también elegiría somos que a mí me encantó sí porque igual El mar no

Voz 8 57:50 sí también algo natural

Voz 27 57:53 vale esta idea algo un poco hippy no Kira Miró quién dirías que eso ha sido el Faro de tu vida que has sido el Faro de mi vida mi madre mi madre es la que ha guiado a los tres en la vida lo que no apoyado los que nos ha

Voz 6 58:15 sacada adelante ella ella no no guía siempre Marta Marta Miró muchas gracias por habernos acompañado esta madrugada mira fíjate buenas noches

Voz 0277 58:27 dos voz bola de acabó las digo en la la esto que se coma los gusanos no me estás oyendo o cree que estoy hablando mal de Ci mi amor y te quiero mucho mejor

Voz 20 58:51 lo otra aquí en Roma me caí me gusta y me dice que me fuera al cara Ulla año pues pese eso está tratando como Diogo con con cuatro Labarga a Ballack Allen

Voz 0277 59:15 no no es la banca nos hicimos retenga Arnés nada y no muy uno de Barna anda

Voz 20 59:26 no

Voz 0277 59:26 Alan no una ser pago aquí ni para mí

Voz 20 59:40 a maquillaje se va de tú a quién baje no las tres que el calendario no vengan Boris ha nadie de las malas que las persianas en la Aurora que gane el quiero la tierra de que era de Laso que los que matan a que él es de ya que nunca se ha ido haciendo cola que que cada noche o sea que no Kerr

Voz 0277 1:01:07 ya Nanterre bien sea el último

Voz 40 1:01:13 el galo que los amigos que se encuentran en el hizo uno al otro de Fomento era te has casado lo habrás oído que ha sido yo hay una cosa que no entiendo es porque la gente se declara laica lleva sin ir a la iglesia desde que hizo la comunión de afinarse terminan casando la iglesia yo llevo dieciséis años con mi pareja no me casado como dice Sabina que todas las noches esa noche de boda que toda la luna luna de miel buenas noches un saludo

Voz 20 1:01:43 que sea Imaz eh

Voz 18 1:01:54 legal el tema de hoy me encantó las bodas me encantan o más bien me encantaban porque ahora me parecen demasiado organizadas híper organizadas sobre actuabas este verano hacía una en donde hasta no sobrevolaba continuamente un dron para habrá grabar cada momento además de tener que participar en juegos bailar cantar como si de un guión de película se tratara cada hora de la celebración tenía su actuación especial estabas invitada pero casi obligada a participar en Vitolo pidió que las de antes me gustaban porque todo era mucho más improvisado y humilde en la mía después de comer y beber Muccino bien cantar a ceder al que se vea sin los novios repetidas veces tocona orquesta pachanguita era con la que bailamos toda la noche fue muy divertida

Voz 20 1:02:52 Larga vida Alfaro

Voz 28 1:03:05 diecinueve años Pontes dos hijos ningún papel en veinte minutos para tomar la decisión testigos muy discretos tres meses para los papeleos diez días para organizarla pero no hubo nada que organizar un vestido de calle nuevo y unos vaqueros viejos cinco euros en Flores de un guarro trece horas antes anuncia la familia doce de la mañana del veintitrés de abril del dos mil dieciocho ceremonia a cincuenta metros andando de casa al Ayuntamiento ocho personas presentes incluido el alcalde diez minutos para firmar dos madres como testigos comida para siete en el fin del mundo tres horas de terrazas y cafés cinco días en Irlanda trescientos sesenta días después seguimos estupendos ayer prorrogar el contrato por un año más en el dos mil veinte volveremos a preguntarnos seguimos la vida misma de la era que le buenas noches Mis faros desde el fin del mundo

Voz 20 1:04:03 dos años la psiquiatra que está de Universal frío

Voz 8 1:04:11 Juanjo presente y cinco de abril desde el fin del mundo por el veintitrés de abril se casó el año pasado el día de Sant Jordi dice que cada año renovarán los votos entre ellos

Voz 10 1:04:26 bueno vamos a hablar en breve con una organizadora de bodas y le preguntaremos acerca de esto que comentaba Aida estas bodas donde se hace ya de todo con mil actividades en plan gymkana pero antes vamos a hablar con un par de oyentes que nos han llamado por ejemplo Concha hola Concha

Voz 22 1:04:47 hola buenas noches buenas noches qué tal muy bien me alegro con la voz

Voz 10 1:04:51 así un poco un poco raro una pena

Voz 22 1:04:54 bueno a ver no era Dios

Voz 38 1:04:56 es si era que tenía del abuelo que a la luz

Voz 22 1:05:00 hay que bueno es verdad me acuerdo

Voz 38 1:05:03 pues mira yo me casé en el el cumpleaños el cinco de agosto del sesenta y cuatro y bueno pues fue una Borat como aquellos tiempos en la primera vez que la primera misa que se decía en el pueblo por la tarde por la cual tuvimos que pedir permiso al Papa porque en aquellos tiempos como había que guardar el ayuno doce horas eh yo sólo había misas por las mañanas bueno dicho esto la boda se celebró hoy tal y bien a los seis años yo tenía tres hijos Mi marido me abandonó me dejó yo me tuve que poner a trabajar de enfermera que así tome posesión de siempre

Voz 22 1:05:38 sigue el contraste bueno pues