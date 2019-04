Voz 1670 00:00 jornada en Potes Padilla diría yo le voy a Torres con el resumen del faro semanal es es el que me gustaría nada Larguero adiós a todos adiós mañana volveré

Voz 0020 00:58 qué tal muy buenas noches es la una y media en las doce y media en las Islas Canarias bienvenidos a este faro dominguero os sorprenderá a escuchar esta voz ignora de Mara Torres como sabéis tenia la voz regular esta semana por un resfriado así que aquí Mourelos encargada de hacer este resumen semanal del faro una semana en la que hemos hablado del turno de noche de las notas de la boda del sexo en la que nos han acompañado como Gatopardo es el cantautor Víctor Manuel la cantaora Rocío Márquez la actriz Kira Miró y el actor Nacho

Voz 4 01:33 como sabéis cada domingo empezó

Voz 0020 01:35 pues con una propuesta musical de las muchas que nos dejan los oyentes en Twitter y hoy hemos elegido Everybody stock y dejar Denilson sugerida por de David

Voz 1490 01:44 iba a decir David en la madrugada dedicada a la

Voz 0020 01:47 notas

Voz 5 01:58 ah no ya está bien de pese a que soy de Space eh cuando nuestros

Voz 1670 02:34 no yo

Voz 5 02:41 no no no no es que Pedro sí eh mi más eh

Voz 0020 04:23 cada noche nuestros compañeros nos preguntan por los pasillos hoy de que habláis de qué va el Alfaro hoy cada uno tiene sus propuestas sus comentarios sus anécdotas pero la reacción es que Mas no sorprenden son las de larguero

Voz 6 04:34 nos vamos al acaba con queráis cada una que viene Mara Torres con Elena Sánchez como harina hoy en el faro hablan de

Voz 7 04:41 turno de noche turno

Voz 1670 04:44 coches me visto el debate no quedamos todos nos vamos que llega

Voz 6 04:52 ahora Torres con el faro hoy las notas el tema central del faro notas para los que han está en el debate en las notas de clase las notas que vuelven a la notas musicales las notas quejas en la nevera escritas las notas los notas que hay mucho notas generalmente en mucho notas hay mucho notas que levante la mano aquí los que se han casado

Voz 1670 05:11 como no no lo digo espera boda uno dos veces ha ido pero también Pablo no Manolete también tres ha ido rápido que Javi yo no yo no puedo vale sí se puede decir de un año pero que me gusta

Voz 7 05:25 el Larguero en El Larguero

Voz 1670 05:28 Ponseti tampoco no hay fuera no sé quién Saura casado pero yo soy muy de noche de bodas y es que de techo lo que va a Alfaro de correcto correcto efectivamente tú eres coro que también de también pero

Voz 7 05:42 sí muy de noche de bodas y cuando pero a tope echando Mare cuando lleguen a la parte de la noche de bodas por favor

Voz 1670 05:52 sí el crédito esto a su vez nos despedimos largas

Voz 8 06:02 mí

Voz 2 06:05 sí es que

Voz 0020 06:06 metí nunca deja indiferente a nadie y tampoco lo hace juro que el lunes en el programa dedicado precisamente al turno de noche organizó a los frenos para hacer esta pida conjunta desde la recepción del hotel en el que trabaja

Voz 1670 06:23 ya casi terminada la Semana Santa como premio va y me toca turno de noche que cansados no puedo más y encima sí es mi fallero durante toda una semana que aburrimiento y que cómoda esta silla

Voz 9 06:49 buenas noches abrió una habitación de

Voz 10 06:50 es posible para mí ahora

Voz 1670 06:54 sí sí que tenemos una no mi mente permite pero su voz me resulta tan familiar

Voz 10 07:03 cómo no te va sonar siete Leo casi todas las noches

Voz 1670 07:07 Faria irá del fin del mundo como por Sevilla pero pasa pasa tomamos un café y me cuenta

Voz 10 07:14 mira para el próximo programa tenía previsto leer un poema de Sylvia Plath titulado Turno de noche no era un corazón latiendo aquel retumbó sordo aquel que amor lejano no era el percutir de la sangre en los oídos intensificando una fiebre que imponer al anoche el ruido venía de fuera

Voz 9 07:37 peso unos momentos favoritos hay sienten recesión

Voz 11 07:41 pues no sé que estar disimular pero no tendrá una habitación libre

Voz 1670 07:46 pero vi hecho increíble que alegría que ha de tu pueda aquí pero pasa pasa no te vas a creer quién llegó hace un momento

Voz 11 07:57 quién será quién será ese que yo no podía perderme la Semana Santa de Sevilla con tanta trompeta y corneta estoy como pez en el agua que además devenido ha compartido el turno de noche contigo pero bueno si os la era que lee esto no se lo va a creer el equipo Farelo

Voz 9 08:20 voy a ver que deja ahora tiene locura

Voz 1670 08:22 bueno de noche

Voz 3 08:25 buenas noches juro q convencido a Nuria para que descanse un rato de estudiar sus oposiciones Nos hemos venido amenizar T un poco el turno de noche a cambio te esperamos para que termines Nos es la noche sevillana

Voz 1670 08:39 pero bueno sí soy

Voz 12 08:41 Don mismísimo Nuria la enfermera pérdida de Madrid

Voz 1670 08:45 Larga vida al Alfaro y aquí estamos

Voz 13 08:47 los mismos nada he dejado los libros un rato y es que este faro de turno de noche tiene que ser muy especial

Voz 1670 08:55 qué pasa que os habéis olvidada de Monica de Castellón pues aquí estoy también

Voz 14 09:13 me quedo dormido será luz fallero no estos ingleses bomberos otra vez

Voz 1670 09:34 no puede ser esto no es un sueño

Voz 0020 09:43 fue esta misma madrugada cuando unos llegaron muchísimas notas de audio de profesionales nocturnos si al final de la noche supimos que el cielo estaba anulado gracias a los astrónomos de Almería que si hay comida en los mercados es gracias a gente como Julián que si necesitamos una medicina de urgencia tenemos a farmacéuticos como el boticario si los trenes oficinas y servicios están limpias es por personas como Loly Javier o Marisa si nos pasa algo en el mar nos va a proteger Salvamento Marítimo Easy Nos sentimos en peligro podemos recurrir a las fuerzas de seguridad un sinfín de profesionales con los que hemos querido hacer este pequeño homenaje

Voz 1670 10:26 aquí en Sevilla

Voz 16 10:30 bueno mi marido trabaja de portero de una discoteca en la verdad es que eran los Príncipes nada horas

Voz 17 10:37 los yo estuve trabajando de noche hace unos años

Voz 3 10:42 para entraba a las siete de la tarde hasta las siete de la mañana mira

Voz 18 10:46 ya está bajando trabajo en una gran multinacional empecé tarde falsamente pedí yo voluntariamente de noche para Pepa

Voz 17 10:55 posición de aquí con mi compañero Xavi y bueno nosotros nos dedicamos a suministrar una ciudad de doscientos mil habitantes en una mina de agua mandamos agua para allí la gente duerme nosotros estamos aquí matando

Voz 19 11:07 agua fue el turno de noche en mi caso yo que esto de controlador de explotación agraria la verdad que es muy muy caro

Voz 1670 11:16 por el momento trabajamos en en SER

Voz 20 11:18 catorce Astronómico de Calar Alto en Almería uno de los observatorios profesionales más grandes de Europa

Voz 21 11:25 trabajo de noche aquí

Voz 0020 11:27 trabajo en la capital

Voz 21 11:29 en finlandés en nada aquí

Voz 3 11:32 llevamos cuatro años de trabajo de arte lo dos turno aquí uno de los grandes olvidados a la noche farmacéuticos Safja somos importante también tres años que soy taxista idea de que empecé prácticamente he estado siempre en en turno de tarde

Voz 1670 11:51 trabajo de noche y ahora mismo estamos trabajando

Voz 3 11:55 a toda velocidad porque limpiamos trenes de cercanías

Voz 19 11:59 soy maquinista de Metro de Madrid

Voz 3 12:01 sí

Voz 22 12:02 estoy grabando desde Val-Thorens en los Alpes Frances donde trabajó por la noche en un hotel a dos mil trescientos metros de altitud rodeado de montañas y de nieve para la pareja que a los cuerpos de seguridad del Estado ese turno de noche creo que hubo un poco de inquietud de desasosiego que no desaparece

Voz 1670 12:28 achaque hoy girar la la cerradura de de la puerta

Voz 0020 12:36 y de la noche dedicada a las notas queremos recordar el testimonio de un oyente que encontró notas de amor hasta en el papel higiénico

Voz 23 12:50 buenas noches eh bueno quería

Voz 3 12:57 que las notas más bonitos que yo he tenido en mi vida más esperadas o originales fueron de una pareja que yo tuve hace años eh ella venía a mi casa durante temporadas no vivíamos en la misma ciudad eh estamos separados y cuando ya venía aquí pues cuando estábamos aquí en casa cuando se iba de regreso a subir a su ciudad pues nada yo estaba en casa abría un cajón de la cocina y me encontraba una notita en el cajón e leía la notita hiera de ella diciéndome buenos días cariño espero que la comida que vayas hacerte esté buenísima etcétera etcétera luego pues a lo mejor abría la nevera e iba a coger naranjas para hacer un zumo cuando iban a partir Jávea la naranja misma escrita una nota buenos días cariño espero que este sumo que te vas a hacer este riquísimo y me ponía pues para Cáritas con un guiño hasta en el papel higiénico encontraba también notas escritas de ella creo que es la persona que más me sorprendió en Mi vida gratamente de esta manera con notas por todos sitios de mí

Voz 1670 14:26 pasa a todos

Voz 0020 14:34 y qué decir sobre la boda cada uno de los audios fue más gracioso emotivo y sorprendente que el anterior vamos a recuperar el de Pedro por la gran anécdota que contó sobre el vestido de su mujer de Claudia que oficio bodas como concejala

Voz 1670 14:53 yo también sí lo confieso yo también me casé

Voz 3 14:57 concretamente un doce de octubre que hizo muchísimo calor prácticamente parecía verano ir y lo más curioso el momento cumbre de Mi boda sucedió en el banquete a los postres del banquete eh mi mujer la que ya era mi mujer tenía en brazos a un bebé me dijo en ese instante Pedro creo que me ha entrado un insecto por la espalda por favor tengo algo entonces yo me asomé efectivamente vio una avispa que estaba colándose dentro del del cuello del vestido que además su vestido por la espalda tenía unos ochenta noventa botones eh yo no había visto tantos botones juntos nunca intenté quitarle la avispa de encima con tan mala suerte que le dio un picotazo alguien tuvo une a recoger al bebé que tenía en brazos ir a la avispa no había manera de sacarla en esos momentos apareció la suegra la madre de la novia se introdujo por bajo del vestido de la novia por las faldas y no sé que intentó hacer porque porque yo creo que ni ella sabía lo que le pasaba a su hija pero ahí se coló la señora toda el salón de bodas estaba flipando claro E Entonces yo pues en un alarde de valentía introduje bien mi mano hasta llegar a la avispa la cogí con los dos dedos isla quité de encima pero ya lo había hecho tres picotazos lo que provocó pues su llanto hoy os imagináis cómo estaban los invitados bueno salimos del banquete le pusieron un poquito amoniaco volvimos regresamos cogidos de la mano agentes es aplaudió Iggy así son las cosas Ésa fue mi boda

Voz 22 16:50 veíamos alquilan ir quería contaros mi experiencia en bodas pero lo de la mía sino porque yo he sido concejala durante unos años en un municipio pequeñito de la Comunidad de Madrid hacía venciese he tenido que casar a algunas parejas quería darle eso fue realmente de los dentro del trabajo de que era una cuestión de trabajo por la tarde viste de Poti la guapísima Ivete a la finca de al lado a a celebraron matrimonio realmente de las cosas más bonitas que he hecho por qué era un ambiente festivo yo me sentí absolutamente protagonista partícipe de la complicidad de los novios he vivido momentos muy emotivos muy bonitos y lo único que me ha faltado es casar a una pareja de hombres porque Casado heteros parejas heteros muchas una parte

Voz 1670 17:46 la de mujeres que también fue una bala preciosa además súper súper divertida y me faltó casar una boda de Homs porque no hace unos día una ocasión pero realmente fue una experiencia maravillosa y quería compartirlo con vosotros

Voz 0020 18:05 y el jueves terminamos la semana por todo lo alto hablando de sexo al principio no sabíamos qué acogida iba a tener el tema pero desde media tarde supimos que era todo un acierto los oyentes compartieron sus impresiones sobre la relación entre el amor y el sexo sobre la comunicación en la pareja sobre los escarceos con los amigos sus fantasías sexuales o los juguetes que compran para el disfrute personal Isabel Elena nos demostraron que en el faro no hay temas tabú

Voz 1670 18:37 pues mira yo voy a hablar del sexo a partir de los sesenta cuando me toca que no solamente la ajo la gente joven

Voz 16 18:43 está con el a partir de los sesenta también nosotros tenemos además la tranquilidad de no tener que expirara el sábado en Sama de que ni nada de San gilipollez para nosotros cualquier día en sábado salva de TI un buen polvorete cuando esto pues jugando en casa después de cenar en Chinchón yo le he pedido a mi marido que me mira con ojos los hitos uy esa date Dante y me on todo imagínese si las hasta las orejas hasta el periodo por si me pone mirando a Cuenca que yo vea Cuenca el Louvre y cada buenos y luego al otro día te levantas con el cuerpo que te duele hasta las pestañas esos porque te ha salido bien así que vamos a continuar dándole leña al mono que es de goma y que con los años no desaparecen las ganas que va

Voz 0020 19:36 lo digo yo doy fe buenas noches floreros que con mi pareja

Voz 6 19:40 me niego veintiún años alguna así como os podéis imaginar podéis los veintitrés hacía participio buena siete guiamos sexo vamos yo veía todos los días eh vamos queda para follar ahí después puesto os podéis imaginar que después de años tal pues el ritmo va bajando sobre todo cuando me quedé embarazada tres veces de que no echamos un polvo en los nueve meses pues que ellas puedan pues a partir de los cuarenta pues la verdad es que es un tema un poquito que mira un poquito de pereza a veces pero bueno estamos llevar hilillo como cuando quedamos con mis amigas que solemos hablar también de bueno pues cuando hemos enfadamos y tal yo siempre les digo que tanto a ver tanta hablar para arreglar las cosas no mejor echar un nuevo IVA que chuta ha sido Ramón nosotros historiales dicha mesa mías que ya me puede regalando consolador que no tengo uno

Voz 0020 20:56 espero que a tiempo a comprárselo desde el jueves hasta Ongil y si hay algo que define esta semana es el suena la vida creemos que sino es el más difícil que hemos tenido es uno de los que más los intentos han sido de lo más variopintos han dicho desde un neumático aún planeta pero nada en realidad todavía no hay acertante al sonido propuesto por Frank ojo hace ya casi dos semanas

Voz 25 21:37 sí yo creo que es el cambio un neumático es llenado yo pero estoy tengo una una idea no que yo a mi me da la impresión de que desde cuando tu corto es por ejemplo una carnicería te corto en unos huesos estos profe de caldo y todo esto cuando ya está acabando Donosierra de está parando Soda El ruido S

Voz 26 21:57 yo pienso que es la cisterna de uno

Voz 27 22:00 a mí me parece el sonido porque además siempre me ha resultado muy desagradable cuando van a calentar la leche en casa teorías las cafeteras o no quieres un café con leche que te calienta la leche en una en una casa de metal si me echan el vapor el La calientas

Voz 25 22:17 sí suena bastante sonido que creo que grabó la masa de los planetas no sé si Saturno y Júpiter

Voz 10 22:29 a ver por el sonido Borja por favor pero de verdad es que me dejáis loca el sonido de la

Voz 21 22:40 pasa cuando grabó a Saturno o a Júpiter

Voz 25 22:47 soy aficionado me gusta fueron un poquito de todo lo ha escuchado en distintos asociación

Voz 1670 22:52 no se grabaron

Voz 25 22:55 sonido del movimiento de los planetas todo lo Panero tiene un sonido y me recuerda sonidos de quiso Bravo Pueblo curioso quiénes

Voz 28 23:06 extraterrestres no

Voz 10 23:10 embargo porque es el idioma de los dedos se supone que no es un diálogo entre extraterrestres

Voz 25 23:17 no no es el sonido del movimiento del propio el propio rotación otra relación del planeta no lo sé con exactitud pero del sonido incide es movimientos de Planeta no sé cuál de ellos dos hombre recuerdos dos no sé cuál de ellos pero igual es de otro planeta de nuestro sistema solar

Voz 28 23:36 Elena

Voz 1490 23:39 es

Voz 28 23:41 pero vamos que lo pueda ser ya me deja boquiabierta

Voz 25 23:46 me parece muy muy parecido el sonido

Voz 28 23:49 sí sí habitan bien al oírlo me parece algo de otro planeta

Voz 10 23:55 sí

Voz 29 23:58 no vas muy muy desencaminado porque ya lo era que esto tiene que ser de otro planeta porque es imposible pero repito no

Voz 0020 24:26 hemos disfrutado mucho la semana hay por tanto vamos a disfrutar también todo este domingo que tenemos por delante nos vamos a detener vamos a dar paso ahora las noticias pero antes una cosa necesitamos ya recordaros el tema de mañana mañana lunes es conversar el tema del faro vamos a girar sobre la conversación por tanto claro queremos conversar con nosotros así vamos a estar toda la noche vale conversando queremos que nos contéis con qué persona te gusta siempre conversar como son las sobremesas de tu casa que entiendes por una buena conversación con quién pagaría por tener una conversación quien es el mejor conversador que conoces vale que lo conozcas de verdad o que lo hayas visto por la tele que lo hayas escuchado por la radio a lo mejor sí queremos que nos cuentes que conversación recuerdas seguro que hay alguna en la que cada vez que alguien habla de una buena charla de un buen diálogo dices esa pues no es la cuentas mañana y no sé si crees si por lo general sabemos conversar que todo esto no os lo podéis ir contando ya en nuestro hogar ya sabéis que las notas de audio las podéis dejar en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno vamos ya con las noticias y volvemos ahora

Voz 30 26:59 es que es eh

Voz 16 27:54 que a mí me hacen presenta el placer escucha

Voz 1880 28:01 el primer lunes del mes de abril de mil seiscientos veinticinco El Burgo de men donde nació el autor del Román de la Gus parecía estar en una revolución tan completa como si lo su hugonota es hubieran venido a hacer de ella una segunda Rosell muchos burgueses al ver huir a las mujeres por la calle Mayor al oído gritar a los niños en el umbral de las puertas se apresuraban a endosar darse la coraza y respaldando su aplomo algo incierto con un mosquetero una parte sana se dirigían hacia la austeridad de venía ante la cual bullía

Voz 2 28:32 un grupo

Voz 7 28:34 ruidoso

Voz 1880 28:41 en ese tiempo los pánico serán frecuentes y pocos días pasaban sin que una aldea u otra registrar en sus archivos algún acontecimiento de ese género estaban los señores que daban en tres y estaba el Rey que hacía la guerra el cardenal estaba el español que hacía la guerra el Rey luego además de estas guerra sorda su públicas secreta son patentes ahí estaban los ladrones los mendigos los Hugo Not los lobos y los lacayos que hacía

Voz 14 35:24 con El Faro

Voz 0020 36:22 pasan unos minutos de las dos de la madrugada a mediados de la década de los sesenta Bob Marley se mudó a Estados Unidos para vivir cerca de su madre allí unos años antes de transformarse en una estrella internacional Marley desempeñó varios trabajos con los que pretendía ahorrar el dinero necesario para regresar a su Jamaica natal y fundar así su propio sello discográfico bajo el seudónimo de Donald Marley trabajó como asistente de laboratorio también pasó muchas noches ejerciendo como mozo en el almacén de una planta de ensamblaje de coches de la marca Chrysler trabajaba desde el anochecer hasta la madrugada como operador de una carretilla elevadora en una experiencia que les serviría al menos como fuente de inspiración para esta canción que estamos escuchando titulada precisamente Night Schiff turno

Voz 1670 37:56 el lunes volvimos a encender

Voz 0020 37:58 la luz del faro tras las vacaciones de Semana Santa y lo hicimos como homenaje a los trabajadores nocturnos el personal de guardia de los hospitales los bomberos la policía los camioneros los conductores de taxi que ver los panaderos los vigilantes los recepcionistas de hotel o los camareros de bares y también a los que eligen la noche para concentrarse estudiantes pintores ilustradores actores So publicistas y El gatopardo que no es acompañó fue el cantante Víctor Manuel que nos emocionó a todos al escucharle hablar de sus abuelos sobretodo de su abuela Marie

Voz 1964 38:34 yo a mi abuelo recuerdo toda la vida cenando a las siete de la tarde ya costando se a las siete y media porque Malvo ha levantado a las cuatro de la mañana porque para llegar a su trabajo tenía que caminar dos horas y media entonces no había del transporte que hay ahora él no tenía nunca entonces tenía vinculación con la noche en tanto en cuanto a entrar en la mina a trabajar con el picador y achacaron para atrás

Voz 21 38:59 siempre con la oscuridad la oscuridad

Voz 1964 39:01 oscuridad absoluta que yo entraba una de sólo la mina ahí entrado con gente de esta casa en un programa deportivo la única vez que entra hoy con Fernando Alonso el corredor bajamos pues como cuatrocientos metros ella una espesura que hay un frío unas corrientes de aire que no te quedaba ninguna de estar ahí por mucho dinero que pasa

Voz 35 39:23 en

Voz 0020 39:26 todo

Voz 1490 39:28 sí

Voz 1 39:31 lo pues a decir que no dado a la vida tablero no recuerdo

Voz 15 40:02 no

Voz 5 40:02 eh

Voz 1 40:07 no no

Voz 1670 40:20 el dolor

Voz 19 40:23 ahí va

Voz 1 40:25 pues claro mira no

Voz 1670 40:52 cómo era tu abuela mi abuela

Voz 1964 40:54 era una una mujer muy muy heroica yo la recuerdo de después pegando los trocitos con las historias de mi madre no yo cuento una historia o contaba en un espectáculo que tenía la Historia María Coraje que la hice partiendo en parte de ella no mi madre ni mi abuela mis abuelos vivían en Ribó no que es una aldea tres kilómetros de Mieres no y al final de la guerra andaban por el monte la gente lo que llevaban los fugados

Voz 3 41:21 sí

Voz 1964 41:21 gente que esta había estaba escapando porque la iban a matar refugiaban cada noche en un lugar diferente no iba una noche escuchó allí en un prado maravilloso se llama El Collado que existe un tiroteo a la madrugada los vecinos de Ribó no subieron con cautela a ver qué había pasado mi abuela Se puso allí a mirar también entonces los guardias civiles que estaban esperándole el juez gritaron atrás todos atrás inaugura siguió caminando igual

Voz 17 41:50 a ellos y se acercó en cuando ya está

Voz 1964 41:53 Ellos le dijeron atrás o te mato ya sí o caminando y agarrón pañuelo se sacó del bolsillo es limpió la sangre era sacar a los chavales les cerró los ojos y se dio media vuelta bajo par

Voz 21 42:11 María es para te Asturias Víctor

Voz 1964 42:22 la verdad es que no lo sé muy bien no Kirk y yo creo que estamos extrayendo agua toda la vida del mismo pozo no que son esos quince años donde vives Godó CEO los que sean pero está extrayendo toda la vida agua de ese mismo lugar del mismo de la misma fuente no no me consta ninguna ningún trabaja de escribir una canción que tenga que ver con Asturias no me cuesta mucho todo lo demás pero eso no me cuesta nada no bueno debe ser porque es la es la patria realmente que uno tiene la infancia

Voz 21 42:53 tú cuando escribes de noche de día yo

Voz 1964 42:55 día y muy temprano por la mañana duermo bien bueno duermo si duermo siempre nos quejamos a medida que avanzamos en edad hay que dormimos poco no no duermo demasiado no pero duermo bien pero me gusta trabajar por la mañana yo tengo mis horas vitales son las siete de la mañana y las cuatro de la tarde bueno

Voz 21 43:14 sí siempre ha sido así porque siempre ha sido así y cuando hacíais esas giras de conciertos eternos cuando eres joven que la mañana eso cómo lo llevaban

Voz 1964 43:23 bueno te adapta es que cuando el joven de actas a todo no los recuerdos que tengo de las épocas más feroces era acabar de decantar en yo hubiese Ennahda en Almería y conducir hasta Barcelona no ese tipo de cosas no

Voz 21 43:39 Víctor si no es vuestra música en casa qué música escucha eh

Voz 1964 43:44 pues cualquiera menos la nuestra no yo me escucho un poquitín cuando acabó el disco no ya partía ya como sólo puedo encontrar defectos a cualquier cosa que siga escuchando no pues ya paso página hay ya está no pero me gusta mucho cualquier tipo de música Picotea mucho picoteo muchos Yves el los play lis que yo tengo en las diversas plataformas son variadas y van desde Erik Satie hasta lo último está el grupo más nuevo que porque alguien me ha dicho que lo escucha que me parece bueno pues a ella una lista lo escucho y a lo mejor lo de ese hecho al día siguiente no pero pero ahí lo tengo no

Voz 21 44:21 hablabas de esa escena de tu abuela que era tu abuela si si no era a tu tatarabuelo ante pasada era alguien con quien tú vivías de pronto tenemos un país mucho más luminoso a veces uno se olvida de dónde venimos

Voz 1964 44:36 claro yo no olvido tengo no me olvido pero no por lo por escarbar y porque decidí cómo éramos de miserables si yo lo explica a veces con una canción que La Script para Ana España camisa blanca de mi esperanza desde el año ochenta y dos no veníamos Un país en blanco y negro claramente no había un ha habido un intento de golpe de estado muy pocos meses atrás ellos que hubiese a canción porque pensaba que había otras hay que era la que tenía que venir efectivamente fue la que vino no este país se ha transformado muchísimo no pero seguimos dejando cosas de miserable no de país miserable no que el hecho de que haya gente enterrada en las cunetas y sobre todo que haya gente que desprecie esa posibilidad de rescatar unos huesos como ellos dicen no eso a mí me parece una miseria moral extrema no porque no creo que nadie se merezca eso ni el perro más inmundo no entonces me parece una manera de hacer daño a tus semejantes inadmisible

Voz 36 45:36 es algo más

Voz 1670 45:52 trabajar de noche tiene sus pros esos contratos entre los contras pues que trabajar de noche te desgasta mucho otra cosa

Voz 3 46:01 que que se lleva mal es la conciliación con la familia con los amigos porque tú llevas el horario al revés que el resto hilo lo más favorable bueno pues que sobre todo cuando yo cojo el metro regresó a mi casa yo ya terminé mejora laboral y la la inmensa mayoría de los gorritos empiezan la suya también se nota en la economía se gana en mi sector pues hemos doscientos euros más que nunca vienen mal también bueno pues que de noche no están los jefes este

Voz 6 46:29 va de aquí de lo logrado la basado en Sevilla en el sólo arrinconada que estado galo posó modo obrado en torno al te lo ponen otro trabajado por la noche como lo bueno paradero innata que trabaja por la noche nosotros Bebo o que lo bueno que tiene que ver otra

Voz 1670 46:46 fue una gasolinera aquel digo pero ya he trabajado en nuestros puestos de noches la noche es distinta día obviamente tiene otra atmósfera totalmente distinta quizás siempre la he preferido desde que empecé a trabajar de noche porque no tienes esa presencia de los jefes no que las hace unas jornadas más libres y más cómoda estoy digamos aunque tenga ese Gran Hermano encima optó ya pues estás pues sol te sientes más yo al menos me siento más cómodo ir ahora

Voz 37 47:29 de aquellas personas como es el caso de de mi madre que además de trabajar por las mañanas no deja de trabajar por las noches les explicaré porque mi madre e posee una válvula mecánica cardiaca que no deja de sonar durante todo el día es como un reloj que tiene continuamente dentro de su cuerpo entonces estas personas estas personas también trabajan dejan de trabajar porque no dejan de trabajar su pensamiento sufre insomnio y son muchas son miles

Voz 23 48:03 personas gracias a las personas que trabajan por las noches

Voz 38 48:08 podemos dormir tranquilos

Voz 36 48:26 yo ahora

Voz 0020 48:31 aquella noche contamos con más de ochenta testimonios en whatsapp relacionados con el turno de noche pero es que además contactamos en directo con profesionales que estaban trabajando en ese momento durante la madrugada uno de ellos fue Julian Montes el ex empresario de pescados en Mercamadrid

Voz 25 48:47 bueno pues es la foto ya fotografía sería que en este momento en la nave de pescados habrá cómo unas dos mil quinientas personas entre personal de las distintas empresas y a compradores de supermercados de proximidad y en lo que es el el polígono alimentario Mercamadrid alrededor Senín

Voz 28 49:05 probablemente es uno de los mercados más grandes del mundo después de Tokio de pescado

Voz 25 49:10 bueno Mercamadrid es en en cuanto a volumen de de negocios el segundo más grande del mundo después desde desde Tokio el primero en en en lo que se refiere a especies comercializadas

Voz 28 49:24 no hay jaleo Julián ahora Bricio hay bullicio

Voz 25 49:29 sí sí ahora hay mucho bullicio acaban de llegar los camiones de los distintos puertos de de España

Voz 26 49:34 en todo lo que había diaria al mercado

Voz 25 49:39 los están descargando los camiones a orillas está reflexionando la mercancía los puestos incluso ya ha empezando a lo que son unos supermercados de proximidad

Voz 28 49:50 Julian cómo se trabaja de noche

Voz 25 49:53 bueno la verdad es que se trabaja bien ves a cambiar sus hábitos de herida actuar son poco por la tarde hubo otro poquito por la noche la verdad es que las personas que trabajamos en la unidad alimentaria no solemos ni mucho con unas cuatro horas al día solemos tener bastante ahí ya digo bueno pues te acostumbras

Voz 28 50:13 qué tal con los compañeros tenéis vuestra hora del café o del caldo Pablo de pescado

Voz 25 50:18 estado muy cuanto llegábamos por la noche de eso demostrado en el casi todos juntos en los bares cafeterías que tiene la unidad alimentaria y luego por la mañana pues nos sentamos a desayunar charlamos un poquito cómo ha ido la venta e como está digamos el el panorama nacional

Voz 28 50:36 bueno hoy Julian a ver qué pescado compramos mañana

Voz 25 50:42 bueno pues es el que si este

Voz 28 50:45 mejor calidad precio

Voz 26 50:47 pues probablemente de calidad

Voz 25 50:50 ha sido los pescados de acuicultura es son pescados muy frescos que el menos de veinticuatro horas los tenemos nuestras pescaderías de barrio e insólito tengo unos precios muy económicos no tienen esas esas alteraciones y herido pues a la mala mar he siempre suelen tener un precio estable y es un producto muy rico e icono un coste bastante económico

Voz 28 51:15 a ver recomiéndanos uno para mañana

Voz 25 51:18 pues yo lo compraría dorada por ejemplo grita eh para hacer calor no te digo que en menos de veinticuatro horas lo tenemos el nuestro planeta

Voz 0020 51:35 también llamamos a Cristian del Valle trabajador del servicio de recogida de basuras del Ayuntamiento de Oviedo en Asturias para conocer cómo es su rutina diaria

Voz 1490 51:45 bueno

Voz 39 51:46 hemos en el cuartelillo en la nave nos cambiamos Nos preparamos nos dan unas instrucciones nuestro cargados salimos al lío calentamos Un un no hacemos ejercicio antes de el trabajo bueno da siempre una charla sobre el tema de la seguridad

Voz 28 52:07 hay que cuentan que os cuentan en esas charlas

Voz 39 52:09 pero tener un poco de cuidado porque evidentemente los votamos en vehículo ambos toda la noche por ahí en fin eh sin correr es un dibujo alzarse de les digo recoger lo que son los respectivos cubos con tranquilidad de hacer esfuerzos porque bueno cualquier cosa puede ser un problema para la persona es decir cargamos muchas toneladas de basura bueno danos siempre una pequeña charla informando de las cosas que debemos hacer y cómo se deben hacer

Voz 28 52:43 oye Kristian la gente quiero decir los ciudadanos somos sucios en general

Voz 39 52:50 bueno lo se en todavía eh pero se puede decir que sí

Voz 28 52:56 eso significa que por ejemplo bajamos a basura está un cubo lleno en lugar de mirar si hay al lado uno vació dejamos a basura ahí al lado del Cubo

Voz 39 53:07 suelen hacerlo bastante pero pero bueno ahora estamos nosotros que siempre intentamos hacerlo lo mejor posible y depende mucho de nosotros porque claro el ciudadano todavía no se suele nos ha concienciado todavía lo que es en ese tema

Voz 28 53:24 Il agentes recicla

Voz 39 53:27 bueno en asturianas y no nos podemos quejar porque sí

Voz 25 53:33 qué bien

Voz 28 53:36 otra pregunta cuál sería la mejor forma del ciudadano para relacionarse con la bolsa basuras aquí que tiene que hacer para ser correcto tú cómo lo haces cuando bajas basura

Voz 39 53:47 hombre yo creo que aquí se me ha enseñado bastante lo que debería bueno lo que deberían hacer lo que es más de ciudadano sería bueno o laborar como fin todos pero yo personalmente sólo Ferrari en las bolsas los reclame porque de hecho yo me vivo de este trabajo y yo estoy bastante concienciado como a la mayoría de de

Voz 28 54:15 dentro dentro el camión ese separa

Voz 39 54:20 en el camión en el vehículo tenemos dos contra uno que es para entre clase y otro para la orgánica pero esto varias obreros días dependiendo el día que Etxea hay unos días de plástico y otros días de cartón y tenemos dos compartimentos en el vehículo nosotros nos encargamos de separar la orgánica de imagen

Voz 28 54:39 Nos lo hacéis vosotros cuánta gente va en en un camión

Voz 39 54:42 en camión somos tres operarios el conductor hay dos señores que van en la parte de atrás

Voz 28 54:48 hay alguna mujer en el servicio de recogida de Oviedo

Voz 39 54:52 en la recogida de Oviedo no sea en lo que es el camión no de momento pero sí hay bastantes mujeres personal de trabajando aquí

Voz 28 55:03 bueno Kristian que es lo que más te gusta de trabajar de noche hoy en este programa estamos todos trabajando de noche

Voz 39 55:09 pues mira en este trabajo pues llevo desde el dos de febrero de dos mil siete con fe te gusta todo prácticamente te gusta a todo gente buenos jefes el muy contentos con los compañeros que nos toca y bueno el trabajo en sí grada bastante

Voz 28 55:32 si no si os queda al olor

Voz 39 55:35 hombre eso seguiré estamos trabajando con la basura así pero bueno tenemos nuestras respectivas naves bien preparado unas buenas instalaciones de duchas buenas taquillas tenemos una serie de cosas que podemos quejar sí pero bueno esto ya uno ya se ha acostumbrado

Voz 28 55:53 ya para terminar Christian claro a todo el mundo le molestan traer una calle con el coche Iber que te ha tocado el camión de la basura

Voz 25 56:02 sí entiendo porque aparte de en mi yo también

Voz 39 56:07 la tocado alguna de estar detrás de un camión pero con paciencia mujer vio cómo tienen que entendernos que estamos trabajar doce con lo mejor y lo más rápido posible que podemos hay mucha gente que tiene más prisa pero bueno les tocó como digo yo el huevo Kinder les tocó la sorpresa cuando giran en una calle somos nosotros hizo tiempo

Voz 22 56:43 te hace tiempo que trabajó atún los pero sí puedo puedo me quedo con el ocho por qué

Voz 1670 56:50 pues porque hay ganas más dinero porque los jefazos y otros

Voz 22 56:55 digamos Conner no dan la lata porque es tan escaso en teoría durmiendo y una muy importante porque puede seguir en directo el faro eh no tengo ningún problema de dormir a cualquier hora del día así que cuando estoy de noche luego puedo organizar mi mejor que con otros ciclos porque si tengo que dormir por la mañana bien y si tengo que dormir por la tarde pues también

Voz 19 57:16 no he trabajado nunca también tan mal como en el turno de noche estuve trabajando en el puerto de Valencia de noche en un trabajo que era maravilloso que estaban muy bien pagado a doce euros la hora y que consistía básicamente en esperar a que te llamasen te daban un walkie te llamaban te indica va en una dirección dentro del puerto que era un número de calle y una letra en esas coordenadas pues o llegaba au salía un contenedor que tú tenías que enchufar o desenchufar sólo era eso como no había muchos container pues tenías mucho tiempo libre me lo pasaba sentado frente al mar au tomando café en el barracón que teníamos los trabajadores o juntando vueltas en el autobús que pierden también el autobús que llevaba los sitios

Voz 36 57:57 estamos aquí totalmente me tiro ejercería fuera de casa lo más complicado siempre cuando tengo que lidiar con los tú no de mi mujer porque también trabaja ahí cuantas veces no ha bajado una casa ICSA encontrado que cualquiera puede ver a su mujer que te tira un mes sin Bell pero bueno todo sea por un sueño con un futuro ya agraciado a corto plazo y seguiremos y seguiremos luchando

Voz 1670 58:36 por un futuro mejor claro me decían

Voz 41 58:40 y lo que echa en falta desde hace ya unos cuantos años es los trenes nocturnos los estrellas los expresos

Voz 29 58:52 cada vez

Voz 41 58:53 van a menos por Pamplona ya no pasa ningún ira hago especial viajar en el tren de la noche porque la noche es algo algo especial

Voz 2 59:20 Tales otras notas sí Oca sí cuál con

Voz 0020 1:01:20 esta es una de las canciones más reconocibles de ese género puramente brasileño que es la bossanova compuesta por la que es quizás la pareja más importante en los inicios del género son Antonio Carlos Jobim y Newton Mendoza el título de la canción la Sama de sólo una nota y también su letra auto referencial explica las peculiaridades de la melodía principal formada en principio por una única nota tónica o dominante a la que quedan supeditadas el resto de notas de la armonía y esto porque el martes hablamos de las notas de las musicales de las académicas de los post it de las de las oposiciones digamos que podríamos contar la historia de cada uno de nosotros nota nota nacemos y anota nuestro peso y también nuestra frecuencia cardíaca en casa pegamos notas en la nevera con horarios y con teléfonos importantes en clase Nos evalúan con notas nos declaramos con notas elegimos carrera dependiendo de nuestras notas hay gente a la que le encanta dar la nota en las aplicaciones móviles ponemos nota a los hoteles y a los restaurantes esa noche la Gata parda fue la cantaora Rocío Márquez y nos contó que aprendió de la vida antes de vivirla gracias a los que antes eso

Voz 43 1:02:34 vuelo bueno yo nací en Huelva entonces fue desde pequeñita ha tenido la suerte puede disfruta de todo lo que regala el mar de la libertad queda del aire no es curioso porque todavía me pasa que como usted demasiado tiempo en Ciudad lejos y me tengo que escapa aunque se hundía porque si no

Voz 21 1:02:52 me me agobio un poco cuando estás delante del mar si cierras ahora los ojos que te viene a la cabeza te vienes sonido te viene el color te viene lo Laure que tiene

Voz 43 1:03:07 hoy es que me hicieron ese mismo viniendo Talavera y y quizá me vienen melodía di di vuelta como yo él el que más Emiratos el de Huelva hay he mirado hacia América hacia Latinoamérica pues probablemente por eso no me vienen también por el por el vínculo que tengo con el flamenco pues también todo esos cantes de ida y vuelta me se me vienen quizá lo que ante e inunda

Voz 21 1:03:38 cualquier situación en la melodía si yo te pido que hagas este ejercicio que tarareen una melodía que nos lleve al Mardi

Voz 43 1:03:48 vuelva

Voz 41 1:03:50 qué saldría

Voz 1490 1:03:58 yo tengo toda la obra la camiseta la camiseta ya que tengo la sólo por ver si cola caldo se marchan bichito te caes te dan y Mali yo que vida

Voz 21 1:04:28 código una guajira vamos a irnos

Voz 1490 1:04:33 a un lugar

Voz 21 1:04:34 que es una taberna que se llama la madrileña de tu abuelo Pepe Marqués porque este programa hoy gira alrededor de las notas que ahí podríamos imaginar a Rocío Márquez apuntando en servilletas las historias que le contaba su abuelo que alguna vez has dicho que además eran unas historias tremendas

Voz 43 1:05:02 había de todo había de todo es bonito porque fíjate que que él la letra de esos cante y y ha sido como bueno ir aprendiendo de la vida antes de vivirla no eh a a cantarle al desánimo ante de viví un desánimo cuando espero vive esto eran eh y cómo conecto pues contó con la vida con la muerte con

Voz 21 1:05:28 allí eran en la madrileña es donde tienes ese primer contacto con las emociones más duras que como dices novias conocido pero conocería también te ponerse en contacto con los cantaores onubenses que se apoyaban ahí en la barra llenaba la taberna Pepe no