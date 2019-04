Voz 1 00:00 Larguero Manu Carreño Cadena SER

Voz 3 02:42 qué tal buenas noches es la una y treinta y dos las doce y treinta y dos en las Islas Canarias esta noche vamos a dedicar el faro albergo

Voz 9 02:50 conversar

Voz 5 02:56 y una vez que estaba reunida con un grupo de amigos

Voz 10 02:58 Nos que alguien planteó la siguiente cuestión imagina que tienes todo el dinero del mundo imagina que eres multimillonario puedes comprar todo lo que se te antoje es viajar a los lugares más recónditos el planeta alojarse en los hoteles más exclusivos puedes tener un yate una casa en cada ciudad puedes comprar joyas las mejores entradas para eventos deportivos o culturales puedes pedir que venga a tocar tu grupo favorito a tu fiesta de cumpleaños incluso puedes comprar amigos o amor si tienes acceso a todo eso en nada de eso te hiciera ya ilusión por qué pagarlas alguien respondió por una buena conversación

Voz 0738 03:46 según el diccionario de la Real Academia Española converso

Voz 10 03:48 dar es hablar con otra persona o varias algo que hacemos a todas horas sin embargo muchos autores coinciden en que conversar es un arte lo cierto es que cada uno de nosotros hemos mantenido conversaciones que han sido clave en nuestra vida con un amigo con una pareja con un familiar incluso con un desconocido alguien con el que coincides en un trayecto en nadie sabe porqué secreta conexión establece es una conversación enriquecedora puede ser que no vuelvas a ver jamás a esa persona todos nosotros hemos vivido también ese momento en el que alguien te dice tenemos que hablar no sabe si es para bien o para mal todos hemos quedado para tomar un café y la conversación se ha ido alargando y alargando hasta la madrugada esta noche vamos a preguntarnos qué es conversar y ingredientes tiene que tener una buena conversación hablaremos de la importancia de la comunicación verbal y no verbal de si podemos aprender a conversar a conversar o es una habilidad innata de la diferencia entre conversar y discutir de cómo valorar las conversaciones que tenemos por whatsapp hablaremos también de Cinco horas con Mario esa conversación que mantiene Menchu con Mario su marido mientras vela su cadáver este junto a lo que aporte nuestros expertos lo que os portéis vosotros a este faro hemos recibido muchas notas de audio muy interesantes a las que merece la pena prestar atención pero también damos prioridad a los que nos envíe es durante el directo de ahora y hasta las cuatro de la mañana os preguntamos qué conversación fue clave en tu vida con quién te gusta o te gustaba hablar con quién o quiénes tienes tus mejores charlas como son tu sobremesas cuando te dijeron eso de Tenemos que hablar tuviste una conversación inesperada como desconocido pagaría por conversar con alguien del cine de la literatura de la política hablando de política te gustaría con arte las conversaciones post electorales de los partidos políticos que iban a celebrarse estos días en muchas parejas acusa la falta de comunicación no las les en una cena calladas mirando el móvil echas de menos conversar con tu pareja son las conversaciones de Whatsapp tan reales como las que mantienes cara a cara bueno todo lo que eso ocurra es van a la cabeza relacionado con este verbo conversar lo recibimos en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno las llamas en directo en el novecientos cien ochocientos

Voz 9 06:24 Nos abrir hoy con una canción de Adele que emplea

Voz 10 06:26 el éxito mundial se dio cuenta de que echaba de menos a hablar con sus amigos con su gente con las personas que le habían acompañado antes de la fama y entonces toda la letras una conversación que ella mantiene con alguien descuelga el teléfono dice hola suyo

Voz 13 06:47 G

Voz 14 06:52 a mí

Voz 13 07:01 es un beso

Voz 14 07:04 TIC ir está usted digo digo a mí

Voz 13 07:13 que sí aquí en mí

Voz 14 07:18 estoy muy muy bueno

Voz 13 07:23 a Hani fui

Voz 14 07:32 a las ITS Chete vicio oí sean don me di

Voz 11 07:55 sí

Voz 14 08:48 es muy extraño

Voz 12 08:54 no

Voz 14 09:04 hay de todo

Voz 15 09:11 dos son hombres

Voz 14 09:39 eh

Voz 16 10:10 sí puedo tocar el tema conversar la magia de la conversación porque la gravera

Voz 17 10:18 comunicaciones algo más que enviarse mensajes desde el móvil yo ya echo de menos mantener una conversación cara a cara hasta nos damos los buenos días y las buenas noches por basar pero dónde vamos a parar cuando nos juntábamos con los amigos y unos contábamos hasta el ombligo discutíamos nos reíamos

Voz 18 10:39 pero bueno la verdad que me da pena

Voz 17 10:42 porque estamos rodeados de gente pero cada vez nos sentimos no sólo los tenemos la clásica conversación del ascensor hola qué hay buenos días qué tal dónde vas pues mira me voy corriendo al mercado una antes de que me pille la lluvia vale pues nada que tenga suerte un beso y cuidarte mucho hasta luego adiós a qué pena bueno existe todavía en las conversaciones del faro gracias Alfaro Nos podemos hablar cada noche que podamos mandar un audio y ha sido vamos haciendo y que no se nos quite la costumbre buenas noches muchas gracias por escucharme con el cariño de siempre me despido de vosotros floreros de timar Mara besazo muy fuerte es saber estar

Voz 11 11:42 Madrid

Voz 3 11:46 parece que todos los personas abiertas vertidas comunicativas por yo diría que todo el mundo en un momento determinado de su vida le encanta conversar le encanta conversar por le encanta contar sus cosas le encanta que nos escuchen pero realmente no nos gusta mucho escuchar a los demás Nos preocupamos suficientemente por lo que dicen los demás o la conversación la iniciamos para tener alguna persona que escuche nuestras cosas conversar esos buscar un psicólogo gratis eh que te regale sumó su diván que puede ser la silla de una cervecería eso éramos

Voz 18 12:26 plantearlo en segundo lugar derrames

Voz 3 12:30 de queremos a un amigo mucho creo que no tenemos que ser muy brasas muy pesados

Voz 6 12:35 porque cuando voy a vista de verdad los silencios nunca son incómodos

Voz 18 12:51 Villegas Condesa es algo maravilloso y creo que para conversar no no deben impedir ni la edad ni la raza ni la cultura ni el idioma siquiera porque se puede conversar incluso con una mirada para mí una de las conversaciones más gratificantes son las que mantengo con mi tía Lola aquella que las buena noche el el programa de la nota a ella le cuesta mucho trabajo entender cómo llegó subo aquella noche la radio pero le ha encantado la he convencido para que me mande su nota de audio así que esta noche va a contar cuáles son las conversaciones que tiene con su amiga cuando sale andar por un pueblo muy muy pequeño de ese vida

Voz 19 13:42 hablamos de Deco si irá de comida mayormente pero vaya que hablamos un poquito de todo no reinó eso sí no reímos de corazón pero vaya que eso que mayormente metros de comida hay cosas Dasha ya hablamos también mucho dos Francia porque ahí

Voz 4 14:00 en Francia

Voz 19 14:01 bon mucho lo que ha pasado en Francia así eso y hablamos de eso de cocina de comida deduce de de esos de Francia hablamos mucho

Voz 9 14:25 a ver la conversación que nos ha relatado Lola latía tía de Mariló que habéis sabido que dice que cuando sale con las amigas a pasear por ese pueblo de Sevilla para hablando sobre todo de comida y también de Francia porque han estado dos de ellas allí en Francia y entonces se ve que le dan a la conversación es la que nos despide a cada noche con el chata mañana

Voz 18 14:53 esta es Lola bueno luego

Voz 0738 14:56 lo que planteabais sano nos damos los buenos días las buenas noches

Voz 9 14:59 por whatsapp no como antes que nos

Voz 10 15:02 contábamos para pelo silla del ombligo

Voz 9 15:05 cuando estábamos con los amigos decía Nos encanta conversar pero en realidad muchas veces parece que la gente inicia una conversación para que alguien escuche sus cosas y luego aportado esta reflexión no los vi los silencios entre amigos nunca son incómodos bueno vamos a dedicar dos horas y media al verbo conversar íbamos a comenzar con frases Miralles es periodista escritor

Voz 10 15:46 en dos mil nueve recibió junto al ex Rovira el premio Torrevieja por su novela la última respuesta y con este misma autovía amigo ha publicado El laberinto de la felicidad Un corazón lleno de estrellas el bosque de la sabiduría que se han traducido a más de doce idiomas escribió hace un tiempo un artículo titulado El arte conversar frases Miralles qué tal buenas noches muy buenas noches y bienvenido Alfaro nos ha gustado muchísimo este artículo la magia de conversar que publica este hace ya tiempo pero que sigue de actualidad

Voz 9 16:17 pero para comenzar me gustaría hablar del significado que tiene un día como hoy después de una jornada electoral el velo

Voz 20 16:28 yo creo que tiene mucho más significado más valoración de la que cree en los líderes políticos porque en el fondo los ciudadanos no les gusta asistir a peleas barriobajera descalificaciones insultos porque de hecho esto tampoco nos gusta cuando lo presenciamos en una mesa con amigos y parejas empieza a discutir del mismo modo cuando estamos asistiendo a un debate la de candidatos a a la presidencia pues según qué formas ataque mentiroso por aquí yo te descalificación por allá no nos da la idea de que tenemos un estadista entonces nosotros con lo cual yo creo que los líderes de todos los formaciones deberían plantearse sus formas que a lo que dice la manera de usar el lenguaje a la población

Voz 9 17:17 frases tu artículo comienza con una frase querría comentar contigo dice es actualmente mantener una conversación cara a cara se ha convertido en algo casi exótico pues la irrupción de las redes sociales no

Voz 20 17:30 exacto de las redes sociales y los teléfonos ha sorprendido incluso los propios fabricantes de teléfonos porque cuando empezaron a aparecer los teléfonos móviles todo el mundo empezando por los fabricantes lógicamente las compañías telefónicas pensaron que se utilizarían para hablar y luego ha con la tímida aparición de genes

Voz 21 17:53 luego llegan los teléfonos inteligentes

Voz 20 17:55 antes los mensajes de texto tipo whatsapp se ha visto que se usan muchísimo más para escribir que no para hablar a través de la voz con lo cual eso fue una sorpresa para todo el mundo y hoy en día yo diría que a lo largo de una jornada pues diez veces más información por escrito que no personas que nos llamen incluso cuando alguien nos llama previamente no escribe mensaje donde los pregunta puedes hablar cosa que antes simplemente digamos cierto ETA si hay

Voz 9 18:26 sí un concepto nuevo no porque antes se hablaba os escribía ahora uno habla escribiendo

Voz 20 18:33 exacto se habla de la conversación por mensaje de texto yo me he encontrado en situaciones tan surrealistas como intentar trabajar en un artículo tenía una buena amiga escribiendo mensajes entonces que este los primeros que cuando me escribió el tercero el cuarto y el quinto dice podía llamar porque así acabaremos antes de volver a escribir entonces eh no me cogió el teléfono como hubiera salido y fue colgar volvieron los mensajes lo cual lo que me transmitía era que la persona no quiere llamar quiere escribir

Voz 9 19:05 con Frances vamos a la conversación cara a cara a esa que mantenemos en una sobremesa o cuando nos encontramos con alguien tú dices que es muy importante el tiempo y la atención

Voz 20 19:18 exacto una conversación cara a cara en la que nadie escucha como se ha visto en los debates políticos no tiene ningún valor por la primera ley del arte de la conversación de ser los riegos hasta la actualidad pasando por muchos manuales que han habido es escuchar que no sabe escuchar no puede conversar a escuchar requiere muchas más cosas que tienen la boca cerrada por un lado sería a detener el goteo mental que solemos tener que alguien nos está contando una cosa nosotros nos preparamos para lo que les responderemos o que no le interrumpamos pero que ya hemos desconectado porque estamos para nuestra respuesta cociente esto no escuchar la persona además lo va a notar a través de lenguaje no verbal a es nuestra expresión esto es altamente frustrante sobre todo cuando alguien está explicando algo que es importante por lo tanto la ley número uno sería escuchar sin interrumpir ni que a veces la palabra ni a través de nosotros tinglados mentales

Voz 9 20:18 mencionabas el par lo Teo mental de estar pensando qué le voy a responder cuando el está hablando si es muy típico discúlpame y otra cosa muy típica también que que es el que intenta mejorar siempre lo que tú has contado no el que tú cuentas una anécdota tiene siempre una anécdota mejor

Voz 20 20:39 si esto los que tenemos cincuenta años leíamos hace quizá pues había una situación que se producía muy a menudo en los que veo mira que venían los vecinos los a visitar a la familia zapatilla cuando a Jaime ejercita ahora no me acuerdo Don pantuflas contaban algo de enfermedades o la señora promete hacía pues mira que yo te contaba una enfermedad mayor

Voz 3 21:04 con lo cual dejas a nuestro sin argumento

Voz 20 21:06 porque si alguien te quiere contar algo significativo lo superas como una partida de póquer con algo más gordo los hoteles aparece por lo por lo tanto otro otra ley en el arte de la buena comunicación sería no competir con quién estás hablando ofrecerte como haría un buen psicólogo un buen psicoanalista a escuchar comprender y luego una vez haya explicado lo que tenía que decirte hacer preguntas concretas para ahondar en lo que nos está explicando porque eso llevamos otro que no sólo estamos pendientes de lo que dice sino que nos interesa ir más allá de eso pueden ser muy reconfortante

Voz 9 21:49 por qué crees Frances que entre los amigos no se acaba nunca la conversación entre la pareja así

Voz 20 21:57 hombre hay una razón muy puramente

Voz 21 22:00 y de distribución

Voz 20 22:03 el tiempo es que los amigos no suelen vivir juntos sí que hay amigos que en la época de estudiantes han compartido quiso pero incluso así los amigos no van juntos a todas partes entonces si tú ves a una persona dos horas a la semana lógicamente que tiene buen material para explicar y anécdotas a reír y todo sí a tu pareja en lugar de ser alguien con quién convives fue es un novio o novia que la desde dos horas lo el problema con la convivencia es que nos acostumbramos a la presencia el otro deja en general extraordinario por lo tanto a veces la pareja ese puede entregar o a los silencios que pueden ser peligrosos porque hay cosas que se quieren decir no sé o a la hipnosis de pareja de pasar todo el tiempo juntos de viendo series cosa que está muy bien no creo que sea pero cuando lo único que hace la pareja al volver a casa desde el SERIS ahí tenemos un problema

Voz 9 23:00 para terminar Frances en el artículo dices que cuando formamos parte de una conversación profunda no sentimos transformados

Voz 20 23:09 exacto sí yo siempre digo que mejor que el terapeuta más FTC hacia el mundo es la conversación con un buen amigo o amiga que puedes escuchar te puede comprender sin juzgar y que luego si tú estás contando algo que te dolerá especialmente es que pasar la vuelta de hacerte reír y que otra perspectiva por eso una verdadera conversación en la que se intercambian puntos de vista amplía tuvo

Voz 22 23:36 con un ancho de Onda y te ayuda a ver la vida de una manera diferente que antes a así

Voz 23 23:44 frases Miralles ha sido un placer tenerte

Voz 9 23:46 esta madrugada aquí para hablar de la magia

Voz 10 23:49 conversación

Voz 22 23:51 igualmente felices conversaciones para todos

Voz 3 23:58 no

Voz 0354 24:26 hola mi nombre es el Guerrero del Antifrau dice Si crees que lo más difícil determinar es una relación es que no has tenido una buena conversación muy buenas noches

Voz 3 24:48 alguna habrá reconocido esta sintonía del programa A fondo que emitió Televisión Española entre mil novecientos setenta y seis y mil novecientos ochenta y uno lo presentaba Joaquín Soler Serrano un grande para esta profesión ir más una entrevista aquello parecía siempre una conversación pasaron por a fondo Juan Rulfo Cortázar Borges Vargas Llosa Rafael Alberti paso tan Ali y entonces hemos recuperado nada un minuto y medio de la conversación que mantuvo Dalí con Soler Serrano

Voz 5 25:25 este Salvador Dalí Warhol

Voz 0354 25:29 esta surrealista excelso divido déspotas supremo que rompe con todo el Dalí poseído de un delirio furiosamente Dionisio sacó el Dalí ávidos de dólares el Nagin Suso himno Nahr Kiko iban encima de todas las cosas como siempre ha dicho sea autoproclamado monárquico pero no políticamente inmune físicamente para mí la monarquía es la prueba de la validez del ácido desoxirribonucleico José que desde la primera viviente hasta la última todo sea transmitido no Emética mente pero no políticamente porque soy apocalíptico total o sea si saliera un partido monárquico nunca quisiera participar en ese partido a medida que me han miro más encuentro que soy una Real catástrofe he dicho muchas veces se uniera dos mil picassos treinta o cincuenta Einstein pues el mundo sería prácticamente inhabilitado pero que nadie se expande nombres ahí tenemos aquí una ilustración de este libro que se llama Carta abierta a Salvador Dalí escrita por Salvador Dalí en la que dos totaliza enfrentados y un cuerpo que soy yo qué voy hacia el timón luz ultra que se quitó en Phnom dice unos entran más allá todavía que hacen unos puertos porque los suecos nunca retroceden

Voz 5 27:07 destruir pica

Voz 3 27:11 carta abierta a Salvador Dalí escrita por Salvador Dalí son dos Dalí Se enfrentados yo soy el cuerpo desde luego más de uno pagaría por una conversación con Salvador Dalí deberíamos empezar a dedicar un faro de vez en cuando

por ejemplo no otro caso otro agobia buenas noticias estamos de vuelta enseguida

Voz 3 34:49 dos y cinco de la madrugada un hay cinco en Canarias estamos dedicando esta madrugada al verbo conversar decíamos antes a las noticias

Voz 6 34:58 que muchos eh

Voz 3 35:00 corrido dedicar algún programa un personaje histórico lo decíamos al hilo de escuchar a Dalí citábamos a Picasso también a Goya a Lola Flores y la verdad es que la idea es muy celebrada en Twitter estamos en arroba Alfaro ser también estamos en Instagram parece que en los que estáis conectados celebra es lo de hacer faros biográficos que apuntamos la idea por cierto os acordáis que en el faro Turno de noche el grupo de los grupos ya les llamamos así nos hicieron una peculiar nota de audio que era como una especie de sketch dentro de el hotel en el que trabaja sugerimos que igual teníamos que empezar abrir una sección a lo que hicieran pues no vamos desencaminados hoy nos han enviado otra nota de audio en plan sketch que ellos mismos titula rotulan de principio a fin lo escucharemos a eso de las tres de la mañana

Voz 6 36:06 esas genialidades que hacen los oyentes este programa

Voz 3 36:13 Nos dañando notas de audio décimos aunque recibimos muchas durante el día damos prioridad a las que llegan durante el directo notas de audio sobre conversar

Voz 5 36:22 cómo estás

Voz 28 36:31 yo una de las conversaciones más graciosos que he tenido fue durante el instituto en el que teníamos prohibido hablar tanto que nos veíamos obligados a respondernos unos a otros han folios en sucio ahí Nissan yo llevamos el secretismo a otro nivel y nos obligamos a aprender esperanto entonces teníamos conversaciones muy básicas como vaquera vas a quedar au Costa de así en esperando IA alguna vez que el profesor nos pillaba ahí tenía la mala costumbre de leer las cosas que Nos pasábamos en alto la cara la cara el profesor intentando leer esperando ir fracasando estrepitosamente

Voz 6 37:17 cambiaría por nada ir a risas de ese día tampoco muy buenas noches Daniel desde Reino Unido

Voz 1460 37:40 todo el tema del Foro de las conversaciones lo primero que me viene a la cabeza son las conversaciones que he tenido cuando he viajado en coche con algún amigo o un compañero de todos ya sea pues yendo al pueblo logra un amigos viéndolo en el coche hubieran acercando algún amigo haberle toda fracasa o al revés no cuando a mí debía Geo desde el trabajo mira las que guardo muy buenos recuerdos de esas conversaciones no te pones a hablarles de la economía mundial hasta cualquier batallitas de de amistades o cualquier intimidad no y sobre todo lo que se me queda una sensación gratificante no como de estrechar lazos de unión con esa persona después de haber mantenido conversación cuando finalizase el trayecto de ese viaje no como que como que tienen más sensación de amistad con esa persona no después de disfrutar de esa conversación y sobre todo cuando más largos del viaje pues más conversos y más más sensación de eso de más sensación de lazos de unión no con esa persona bueno pues nada que os escucho y buenas noches el de

Voz 6 38:41 buenísima la historia que nos ha contado Daniel desde el Reino Unido

Voz 3 38:46 que cómo tenían prohibido hablar en clase aprendieron esperanto hice la cara del profesor intentando descifrar el mensaje y fracasado de manera estrepitosa no la olvidaré jamás por cierto estamos preparando un faro risas no va a ser esta semana pero es dentro de muy poquito

Voz 6 39:09 lo pasaremos fenomenal en ese ir

Voz 3 39:12 Roberto que retoma incorpora perdonen incorpora este faro el tema las conversaciones en el coche estos larguísimos sin parar de hablar que pones un rato la música dices no apaga paga mejor hablamos

Voz 25 39:28 no

Voz 3 39:38 pero conversar beben tres cosas

Voz 4 39:41 mi cabeza la primera en los largos audios de whatsapp que me envió con mis mejores amigas que se convierten en monólogos de unos veinte minutos que sirven para acortaba distancias tengo también en mis conversaciones con el que fue mi profesor de Filosofía allá cuando tenía diecinueve años recorriendo calles y bares ir aprendiendo conocerme ir recuerda también la trilogía de Antes del amanecer atardecer anochecer en el que los protagonistas comparte conversaciones en diferentes etapas de su vida

Voz 6 40:12 bueno creo que en nada más que una buena conversación un abrazo Elena desde Liverpool

Voz 3 40:25 esta precisamente es la banda sonora de la película antes del amanecer que citaba Elena desde Liverpool que también

Voz 6 40:33 ha recordado las conversaciones con su profesor de Filosofía recorriendo calles bares esta película antes del amanecer dirigida por Richard Linklater

Voz 3 40:49 según pelotazo cuando se estrenó de hecho se estrenó en el Festival de Sundance porque es una película de muy bajo presupuesto de cuando Sundance el alternativo pero luego fue el festival de Berlín se llevó el Oso de Plata a la mejor dirección la película es un prodigio es una conversación en tiempo real entre un chico y una chica que se encuentran en un tren el actores zanjó la actriz Julie Delpy y luego fue la primera de una trilogía antes

Voz 10 41:22 hacer antes del atardecer tarde desde el anochecer que considera muchos que es la

Voz 6 41:28 trilogía

Voz 3 41:30 de cine romántico mejor de la historia del cine este es un fragmento de la película antes del amanecer que es cuando en realidad empieza a todo

Voz 27 41:41 pues nada ojalá se hubiera conocido antes me gusta mucho me contigo

Voz 11 41:47 sí

Voz 29 41:52 escucha ese mismo curso una idea una locura pero si no te la suelto estoy seguro de que me obsesión hará durante el resto de medida quiso seguir hablando contigo entiendes no tengo ni idea de cuál es tu situación pero a esos ciento que entre nosotros hay algo como clínica no si ya también genial

Voz 27 42:14 bueno yo propongo lo siguiente que te el si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos explorar Viena vengarse de glorifica

Voz 25 42:23 ah

Voz 3 42:28 la película maravillosa sino lo habéis visto es muy muy recomendable

Voz 6 42:34 decía

Voz 3 42:35 dos Miralles ahora que llegamos a casa nos ponemos a Vernet Flis una seria detrás de otras en hablar con nadie bueno esta película antes de la amanecer puede ser una buena sugerencia para verla

Voz 10 42:46 después comentarlo

Voz 3 42:48 es llamando pues Reino Unido

Voz 9 42:51 lo sea de repente un montón de llamadas internacionales

Voz 10 42:54 juntamos en los que vivís fuera

Voz 9 42:56 caña en esos países se habla a gritos como aquí o se habla con calma qué diferencias hay entre conversar

Voz 23 43:05 pues en Reino Unido o en Francia

Voz 9 43:09 ah o en Estados Unidos y conversar aquí en España también podéis aportar eso en el seis ocho uno uno seis siete tres uno y ahora vamos al suena la vida

Voz 3 45:22 novecientos cien ochocientos dejar que pase ya la Gata parda esta madrugada

Voz 1 45:35 acaba de entrar en el Faro de gases

Voz 3 45:39 qué tal buenas noches que seudónimo vas a querer que utilicemos contigo durante esta

Voz 23 45:43 la rueda pues me gustaría Júpiter que

Voz 18 45:47 qué relación tiene con el mar

Voz 23 45:51 pues tengo una relación como di San poco normal digamos que no nos adoramos ni Nos odiamos pero me da un poco de miedo entonces me da más que miedo me da una cosa que yo no sé si esto le pasa a la gente para me da vértigo eh yo soy de de Asuntos de Interior entonces claro el mar no ha estado presente mi en mi infancia ni en mi juventud en las ciudades que vivido casi menos una que sí que tenía eh mar pues funeral siempre estado como rodea de montaña a me Cruz

Voz 5 46:24 es claustrofobia porque lo que no puede avanzar sin embargo

Voz 9 46:28 siempre he sentido muy atraída por el universo hice su dolor

Voz 16 46:33 no

Voz 23 46:37 sí porque el universo del más inmenso si perder pero me da como una conexión con con mi individualidad ahí mi pequeñez que me hace ser como muy consciente de dónde estoy y esa consciencia me hace ser todo lo pequeña o todos los gigante que quiera sea el el el mar me bloquea porque lo lo veo lo puedo tocar sin amargo eso sólo me hace pensar en lo lejano que está todo en que esa lejanía es abarcaba no como la además con muy raro no echa la va a hacer acto porque Zara ha utilizado como pseudónimo el nombre de este planeta Júpiter bueno porque es una de los planetas cada me gusta me gusta mucho la más que la astronomía fíjate me gusta la ciencia ficción como relacionado con esto que decías pues claro esa posibilidad de imaginar que cualquier cosa no que pueda suceder e imaginar la vida a veces como una distopía hay ir con millones de opciones que que pueden suceder porque son tan irreales que que están ahí

Voz 9 47:50 Zara naces en Úbeda una tierra que rápidamente relacionamos

Voz 23 47:56 con Sabina Muñoz Molina que dos genios y eso marcada tiene que marcar claro de bóveda no te digo que si el que haya personas a las que ha miras que que están haciendo cosas que te gustan y que y que trascienden Isabel que que que un día estaban también ahí podrán pequeños como tú y que no sabes imaginaron otra una vida más allá de la que tenían quieres como tú también llevarte para poder transmitir y contar historias como él también es curioso que veranear tras donde Broncano lo tienes todo

Voz 16 48:39 ganaron

Voz 23 48:41 claro que era es en esta piscina de por Jo claro es que él desde allí mi mi abuela SR era serrana de Siles entonces claro estuvimos en no pues como un par de años que coincidió cuando yo me incluyo yo igual iba los fines de semana en Navidad hay veranos pero yo me sentí yo yo recuerdo haber vivido allí no pero la parte cuando eres niño que que todo el tiempo tiene otra deben ser claro recuerdo mucho más mi infancia saltando en los charcos a que iban y andaba en esta piscina o yendo a conciertos con mis padres y a todo esto es historia

Voz 3 49:16 ya apuntaba maneras

Voz 23 49:19 bueno es que yo ahí si es verdad que lo que recuerda a un niño que me cae muy bien hay que como una pandilla que teníamos con la que jugar en verano no no recuerdo tan graciosos iguanas tan gracioso esa surge ese es su éxito en este programa va acerca del verbo conversar en casa de Zara qué tal se conversa tal se dialoga pues mira una de las cosas que caracterizan a mis padres es que son dos grandes conversador es de hecho tienen mi banda y ahora mi marido mis amigos cuando lo conocen los conocen a los dos ex de las

Voz 9 49:54 cosas que destacan Con pues como lo primero que ven

Voz 23 49:58 que son muy majos que siempre da regalan aceite que conversan muy bien de hecho cuando yo tenía coma trece quince años venían mi o llamar al timbre venía una amiga ya esperaba mi Cuarte veía que no entraba cuando llegaba la cocina pregunta Aibar que pasaba es que estaban hablando digo pero bueno que es mía devuélvenle a mi amiga que venga a verme a mí se atreverían pasar tiempo con ellos que conmigo

Voz 9 50:20 por ejemplo si tú recuerdas una sobremesa en casa como la recuerdas

Voz 23 50:27 pues la seguimos teniendo de hecho siempre han sido iguales y es una de las cosas que yo intentó replicar con mi hijo que el momento de comer y después de comer y de lo que se trata es de eso no de no hay tele y hay una charla hay y la verdad es que hacemos un repaso a mí me gusta mucho porque hablamos de nosotros mucho del de de no de lo que hemos hecho sino de cómo nos hemos sentido haciéndolo pues mi madre en el colegio un en conflicto con una madre un padre un niño como las redes vuelto Si me ha dado un curso un taller porque ahora está jubilado pero va por ahí dando talleres de música de todo y y la experiencia como ha sido hablar mucho de mi música de las canciones fechas siempre esta es una gran conversación de sobremesa mis canciones bueno quiero quiero antes de continuar que que toques una canción que le hizo llorar a tu madre cuando la oyó la primera vez porque las eras una niña habías doce años de Varea

Voz 3 51:31 de pronto es una canción que mira mira lo que claro era porque allí estaba estudiando Fernando Sor que era un estudio que da este eh

Voz 23 51:42 en su día va lo odiaba a muerte esa era la cosa que más rabia me da del mundo tener que estoy

Voz 5 51:47 el conservatorio

Voz 9 51:52 entonces tenía un poema que

Voz 23 51:55 era como muy sencillo era una mañana contempla esta una mirada que cuenta mentira siempre como ha de construirlo ya mezclar las frases a cantar encima cuando yo a mis padres como no había estudiado nada en realidad yo lo dije como pero hecho esto como una especie de justificación

Voz 3 52:11 antes de que no me regañan y claro se puso ayer Adige

Voz 23 52:15 ahora espera con esto puedo conseguir cosas provoco cosas a la gente

Voz 6 52:20 y ahí empezó todo grabaciones mucho menos así de lo que me acuerdo

Voz 31 52:26 no

Voz 32 52:28 lo que cuenta

Voz 31 52:42 lo debo Hacienda a beber

Voz 3 52:54 no sería tanto todo el Rato era la misma vuelta copero de personal vetará son letra muy poética sí sí sí sí es verdad

Voz 23 53:03 tiene pues ahora lo veo como algo

Voz 9 53:06 por detrás se caracterizan precisamente porque son muy poéticas

Voz 23 53:10 pero claro claro es de ellos que yo venía de hacerme canciones a mí misma de robots y pollos que hacía amplio Pías porque propias canciones infantiles cuando cuando te das cuenta que puedes vivir de la música Zara no contenía veinte años más que darme cuenta lo intenté Le dije a mis padres que había terminado la carrera me iba a preparar oposiciones me en el colegio en el que había hecho las prácticas me dan una plaza dije espera espera espera espera vamos a ver vamos a dar intentarlo ayudadme un año económicamente lo justo para que pueda pagar el piso pero no tanto para que me esté tranquila sino que me tenga que espabilar y empecé a buscarme conciertos que me servían para vivir entonces claro que no era vivir vivir era sobrevivir pero sí es verdad que dije a esperar vamos a organizar esta mejor vivir de la música estado viviendo siempre con el en el límites a de una cuenta que cuando llegaba cuatro cifras del aplaudir

Voz 9 54:13 por qué porque crease tu discográfica

Voz 23 54:16 sí sí claro claro cuando cuando en dos mil once digamos que ya vivía tranquilamente de la música lo que pasa es que no tenía inversiones grandes y cuando decido sacar Santa montó un sello pues no tenía dinero claro hay que pedir ayuda a mí me encontré a unos amigos flipante a mi lado que me prestaron el dinero para hacerlo sin pedirme nada más que que lo devolviera nada más cuando quisiera hice lo puede devolver en seis meses entonces a partir de ahí ha sido cuando me he convertido en empresaria y ahora ya no piensa vivir de la música sino no pienso en crear un proyecto en desarrollarlo y en invertir en crecer ya todo es como ya todo está relacionado ahora qué canción quiere

Voz 9 54:59 es

Voz 23 55:00 cara a los siguientes del faro pues me apetece cantar una canción que se llama guerra Ipad que es de de este disco nuevo astronauta que en el disco la canta Santi Balmes pero hoy tampoco ha venido digo tampoco porque el tío no bien a ningún sitio desde aquí aprovecho para echar la bronca

Voz 33 55:21 en

Voz 31 55:24 o es que

Voz 3 55:44 y y no

Voz 31 55:56 lo consiguió

Voz 34 56:01 y otra

Voz 31 56:13 eh

Voz 35 56:21 va a

Voz 31 56:31 por mi conseguidor sí

Voz 7 57:06 sí

Voz 31 57:30 tú yo no consigo Korda Consell eh con

Voz 36 58:21 Si

Voz 4 58:24 sí

Voz 9 58:29 que día que bonita mira quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida

Voz 23 58:38 una persona

Voz 37 58:40 es un un un

Voz 23 58:42 se como algo lo que quiera pues en mi caso es podría decir obviamente mi familia pero yo creo que mi marido ahora mi hijo esas son como las que para mí es que faros son pilares entonces están en otro sitio pero el Alfaro que hay que recurre y que me guía hay que todo es la música es es un amor y un una pasión incluso un deseo no sólo ocupa todo es como mía permanente siempre que que falla todo está ahí siempre conecta conmigo y yo con ella ir siempre pasan cosas y la música me hace

Voz 5 59:20 me toca dar y es que nadie

Voz 23 59:24 ni nada me me lleva solo sola

Voz 3 59:27 la música y sobre todo a mí me ha salvado siempre y entonces cuando estaba a la deriva en ese mar que me da vértigo y aprecio pues como pues esa luz que me llevaba otra veta a tocar tierra gracias

Voz 10 59:42 Nos acompañado en Stefano complacer Blázquez

Voz 3 59:45 y y eh

Voz 12 59:47 sí

Voz 32 59:50 recuerdo que me me que voluntad

Voz 38 1:00:19 eh eh eh vamos a hacer de que jugamos a ser dos gatos que me

Voz 32 1:00:50 mis anclajes no para dar minutos insten verlo todo esto estructurar sin que ello digan que tus ya

Voz 38 1:01:22 Cádiz es tanda por qué jugamos K

Voz 32 1:01:49 no se queda a cargo de solos no extraen las bajas sean la no venga que el crack a estar a todo

Voz 25 1:02:17 la

Voz 38 1:02:20 eh estas tarde

Voz 15 1:02:30 a conversar

Voz 27 1:02:35 de jóvenes en el parque Manolo con Javi con Paco con David con Alberto con Raúl con Toni con Jorge conversar como dice aquí anoche en la universidad Corona Rufo una bodega un cartón de tabaco conversar con Ángel y con Raúl parque con unas litronas y unos porros ya un poquito más adultos conversar como conversa el sol con el mar cuando oscurece o con las nubes cuando amanece como el viento susurrando entre las hojas de los árboles o como la lluvia con el suelo conversar como conversaba antes con mi pareja antes de que llegaran las fracturas que llegara niño está haciendo es ellos diciéndolo otro y que llegará hay que procurar la lavadora hay que preparar esto lo otro como otro de menos conversar hablar con alguien simplemente sin móviles sin cortapisas sin tapujos conversar pagaría lo que vale el precio de un café porque la conversación no tiene precio buenas noches maneras David

Voz 32 1:03:45 ya

Voz 39 1:03:49 y en cuanto al tema que me he tratado soy de conversar por ejemplo aquí en los pueblos de Levante eh Mier bueno por ejemplo las mujeres solían sacarla sillas la puerta como hacía calor eh les daba la herencia pone al hablar de sus cosas de las labores y todo eso hola soy guía durando esas cosas cuando yo era pequeña hombres acuerdos también se acaba en las y es la cuarta de todo no podríamos hablar de cosas no habían pasado ahora gente ella no hablo porque se siquiera dentro de Cangas del aire condicionado están los ordenadores por delante la estable chico en dos si quieren hablar hice ya lo vamos hablando hablamos lo hablemos ahora que tenemos por delante o unos de los otros no no sabremos por el teléfono que marginal a fondo en los triángulos y ahora no diremos nada

Voz 38 1:04:47 el hacer dos gatos

Voz 40 1:04:55 Smara buenas noches jarreros y Ferreras Roberto el conserje nocturno de siempre desde desde muy chiquitito aun siendo joven sólo tengo cuarenta y un años me ha gustado comenzar conversar con con personas mayores personas mayores creo que que aún muchos de ellos sin sin saber leer ni escribir son enciclopedias vivientes eh te enseñan aprendes eh tienen la palabra exacta para para ayudarte en cualquier conversación creo que es e increíblemente es eh eh beneficioso poder conversar con ellos si con alguien con quién me gusta conversar muchísimo es con con mi hijo mi joder

Voz 3 1:05:48 ocho años

Voz 40 1:05:51 como como niño que es no tiene filtros conversa abiertamente aquí aprendes que se puede conversar abiertamente sin dañar a nadie buenas noches gracias por vuestro programa

Voz 32 1:06:11 estar con T

Voz 37 1:06:29 eh

Voz 9 1:06:31 fijaos que tres notas de audio tan distintas y tan relacionadas Robert el conserje nocturno que dice que le gusta hablar con personas mayores porque aún las que no saben leer ni escribir son auténticas enciclopedias vivientes Llorenç de Valencia hacía alusión a esa escena en la que los abuelos las mujeres en los pueblos sacaban la silla a la puerta de casa a la calle y se quedaban conversando durante horas un Roberto hacía mención también a las conversaciones que mantiene ahora con su hijo de ocho años y que son conversaciones sin filtros las conversaciones con los niños tienen eso que no tiene ninguna apariencia son sinceras Ida di por que dice que ahora no conversa con su mujer desde que ha llegado el niño porque sólo ahora en el niño pero sabemos que es muy pequeño Mateo nos dejó todo digo muy bonita decía recuerdo echo de menos aquellas conversaciones en la facultad con el whisky el cartón de tabaco las conversaciones con Jorge con Luis con Mario conversaciones como la que mantiene el sol con el agua del mar cuando escuchó dice o la lluvia con el suelo ha estado muy bien Dabiz muy bonito bueno vamos a un par de llamadas que se atreven con el suena la vida

Voz 0738 1:07:58 a comenzamos con Luis Luis qué tal buenas noches

Voz 41 1:08:02 buena leche en compañía de buena noche a todos

Voz 0738 1:08:05 a ti te gusta conversar Luis eres buen conversador

Voz 41 1:08:09 te gusta conversar quiero conversar ve difícil conversar se conversa practicamente que los ideológica tampoco pero sí impone sin las frases impone las conversaciones yp pretende con la pretensión de que que suena que suele a la nueva frecuencia que la Bayle llamarle de que la Clavell conversador

Voz 0738 1:08:31 pese a que gritamos

Voz 41 1:08:33 gritamos no los queremos entender porque no de alguna forma no hay un índice no hay un digamos un planteamiento de de temas entonces es muy difícil

Voz 0738 1:08:44 es difícil conversar