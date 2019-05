Voz 1 00:00 pese a las cuatro de la mañana una hora menos en Canarias la vida moderna con David Broncano yo tenía tenía los monólogo pero ya lo de mañana o no Lorraine nadie nadie síguenos también en Cadena Ser punto com nuestra es esto no Radio en la Cadena Ser en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 4 00:44 querida

Voz 1 00:44 los oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Sobis estáis todos a una y qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 6 01:15 yo

Voz 7 01:45 él Corcuera Torres

Voz 8 01:51 de

Voz 9 01:53 no

Voz 7 02:06 sí

Voz 1594 02:09 qué tal buenas noches es la una y treinta y dos minutos las doce y treinta y dos en las Islas Canarias esta madrugada no vamos a dar una vuelta por el barrio como marcará el barrio la vida que anoche Jordi Évole despidió su etapa Salvados regresando su barrio en un programa muy emocionante que nos hizo recordar y pensar tremenda casualidad no que tuviéramos el mismo tema días consecutivos eso de alguna manera demuestra que tenemos presente el lugar del que venimos en el que nos queríamos Nos criaron porque el barrio tenía esencia comunitaria de tribu de Vecindario familiar es el lugar en el que uno tiene su primera sensación de pertenencia

Voz 7 02:56 este es del barrio

Voz 1594 02:58 eso ha pasado en mi barrio de protección no se te ocurra salir del barrio es también un lugar de acogida me voy a pasar pues atienda que acaban de abrir en el barrio es el lugar donde aprendemos a reconocer la calle donde uno tiene sus primeros amigos su primera pandilla donde hacemos casi todo por primera vez

Voz 5 03:22 esta noche vamos a hablar de

Voz 1594 03:23 cómo han cambiado los barrios qué es eso

Voz 0446 03:26 la gente explicación lo hablaremos con los sociólogo

Voz 1594 03:29 también charlaremos con Jordi Évole con Fernando León de Aranoa que hace más de veinte años dirigió la peli

Voz 2 03:34 la barrio Icon Alberto San Juan

Voz 1594 03:37 uno de los fundadores del Teatro del Barrio y tenemos un gato pardo de excepción ya veréis a vosotros os preguntamos qué es ser de barrio cuál es el tuyo como es cómo era las calles los comercios tu pandilla al mercado la plaza el parque si sigues viviendo en él o te fuiste que echas de menos qué ventajas tiene el anonimato en el que vivimos ahora donde apenas nos conocemos los del portal que perdemos qué fuerza consideras que tienen los movimientos vecinales el mayor logro de tu barrio el papel que tenías en tu barrio que anhelaba que soñadas Se cumpliste Se cumplió el teléfono para vuestras notas de audio que ya no han ido llegando durante todo el día es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno el directo es el novecientos cien ochocientos y lo digo siempre y aquí a las cuatro de la mañana damos prioridad a las notas de odio que lleguen en directo aunque hemos montado en el programa con mucho de lo que nos habéis enviado casi durante todo el fin de semana bueno vamos a abrir con una canción flamenca porque el flamenco no creció en los barrios

Voz 0446 04:59 en las casas en sus ventas en

Voz 1594 05:02 sus callejuelas según algunos historiadores uno de los orígenes podría estar entre las paredes encaladas los geranios y las calles serpiente antes del barrio de Santa María en Cádiz en el nacieron grandes artistas como Chano Lobato o la perla ya él dedicó Camarón de la Isla una de sus letras más conocidas barrio de Santa María

Voz 12 06:07 hay un barrio también que ponga doce viva

Voz 0576 07:44 buenas noches de febrero Ferrera Mora aquí Enrique el reparador nocturno Sevilla entre la feria yo aquí currando no te digo nada

Voz 13 07:56 bueno ya adoptó en otro de ETA

Voz 0576 08:00 yo soy de barrio nación barrio guión barrio también pidan barre hace nueve años me casé hay pues no fuimos un pueblecito y lo que más echo de menos de barrio en las amistades la gente la cercanía todos los conocíamos todo éramos amigo Si no te habías crea con uno otra vez creo con el hermano el primo la amiga Arbe sino y sobre todo siempre nos conocíamos no este Enrique no lo otros palcos bueno tiene Enrique quiénes Paco o te chatarra ese el otro cada uno teníamos un mote de un apodo siempre tuvo preguntaba por este no lo conocía eh pero el les decías bueno pero es que se llama este que les decimos el Padilla como ya sabíamos quién era directamente todavía guardo mucho recuerdo de barrio tengo mis padres enervar el barrio por cierto ciertos barrio de la nueva va a ser

Voz 9 09:05 ella Castilleja Bormujo de tu madre pero sólo el barrio El Larguero Alfaro

Voz 5 09:21 buenas noches Faber

Voz 14 09:22 los a lo largo de la vida parece que perdemos y entidades una de ellas las de barrio barrio no es crear un tejido asociativo de unidad que parece que se ha Pereiro con el tiempo en mi barrio seguramente como el de muchos de nuestros oyentes del programa tiene un mercado en la década de los noventa y de los ochenta estaba a tope frutería carnicería pescadería vía todo hoy solamente tiene dos tiendas que apenas sobreviven parece que su tiempo ya pasó que es algo anacrónico yo personalmente creo que no con él varias lonjas del barrio encerrado yo quería remarcar eso que os decía al principio de identidad de barrio del pequeño comercio por eso creo que crear y mantener ese identidad de barrio comprar en el barrio simplemente un saludo a todos los palmeros

Voz 10 10:17 pero desde Bilbao

Voz 15 10:23 no no no

Voz 0139 10:28 buenas noches mate de amigos del faro esta noche hablamos del barrio me dio desde que nací hasta que me casé fue al barato

Voz 16 10:38 los vecinos éramos familia teníamos una vecina que se quedó viuda compartió con nosotros todas las celebraciones familiares fue a todas las modas después cotizo excomuniones de nuestros hijos se venía con nosotros hasta de vacaciones jugábamos el pañuelo al rescate a la Compa Guardias y ladrones que recuerdos las tiendas del barrio eran nuestras casas

Voz 17 11:03 conocíamos todo todos todo

Voz 16 11:06 vecinos estaba la tienda de ultramarinos que eran de tres hermanas el zapatero Manolo y su mujer Pilar la mercería da amparo la cacharrería de Pilar muchas muchas más cuidemos

Voz 5 11:18 en nuestros barrios y su convivencia soy María Valle Madrid besos anoche cuando empezó salvado al desde el tema

Voz 18 11:37 yo como el tema del Faro de lune emigró me dijo el barrio donde y me pasa su infancia es cierto Mi Vacie es aquel donde vivía con mis padres y hermanos aquel donde estaba Miccoli a un minuto de casa lo que permitía ni madres asomarse para vernos llevarnos algo de ver por la baranda del mismo aquel donde paseamos todas las tardes jugando al pilla a la con coja las chiquillo el PC TC que hoy vivas al lado como Évole vuelvo siempre a visitar a mi madre ya sentarme con sus vecinas al fresco de las noches de verano Manoli Imanol desde Sevilla

Voz 15 12:13 la

Voz 19 12:14 la

Voz 1594 12:21 Jordi Évole qué tal buenas noches bienvenida

Voz 2 12:23 Alfaro hola felicidades por el salvados de ayer

Voz 0446 12:29 no sólo porque nos emocionamos mucho con lo que contaste sino por el éxito que ha tenido de audiencia que ha superado los dos millones y que no para por las redes así que bueno enhorabuena

Voz 0979 12:40 pues muchas gracias yo creo que de esa espera más que que no te lo esperas siempre

Voz 20 12:45 lo que Salvados es un programa que nosotros mismos habíamos que tanta gente lo quería ver en general no sólo el de ayer hay ayer yo creo que nos pasa un poco como en un problema quisimos sobre toda la España vacía en la que también nos dimos cuenta de que claro que todo el mundo tiene un pueblo

Voz 0979 13:00 lo hizo a todo el mundo le remitía a lo que veía en el programa a su pueblo y ayer pues que más que menos tienen barrio ir entonces no se nos hemos encontrado con mensajes de gente de de Barakaldo lo de gente de Madrid de Sevilla de Valencia que que nos decían lo era mi barrio pero sí que lo era

Voz 0446 13:21 Jordi porque si te ocurrió cerrar salvados hablando de tu barrio que de alguna manera es volver a casa

Voz 0979 13:29 pues porque creo que llevaba dentro ese programa ha hace hace mucho tiempo que quiere dar vueltas sí porque yo allí

Voz 0642 13:40 pues me grabaron cuando era pequeñito para

Voz 0979 13:43 es una historia que hacía mi padre con un amigo ese ir no se estaba ahí latente ese programa estaba ahí latente y cuando ya vi claro que que iba a ser pues el último Saló

Voz 20 13:54 de los que yo iba a presentar antes de hacer otras cosas

Voz 0979 13:57 pues pensé pues ahora es el momento iraquí de todo el equipo se volcó en las que ha mejorado muchísimo mi mide inicial

Voz 0446 14:10 Jordi que es lo que más te gusta reconocer de tu barrio y qué es lo que más tristeza te produjo

Voz 0979 14:18 me da tristeza la producen la enfermedad y es un barrio donde la población ha envejecido hay hay mucha enfermedad hay hay mucho Alzheimer

Voz 21 14:30 hay mucho marido mucha muy

Voz 0979 14:33 a ver cuidando de su compañero de compañera y eso pues es muy triste

Voz 22 14:41 lo que me ha lo que más me ha gustado es que

Voz 0979 14:47 me gusta sentirme como en casa se me me ha gustado y así de cómo llevó días que era va por ahí iba por la tarde yo no vivo en Cornellà vivo cerca en Cornellà si me emocionaba pasear a según qué hora de la tarde según qué luz con según qué clima con según qué ambiente porque me recordaba mucho a todos todo cuando era adolescente Hipatia aquellas calles Si los tópicos por la tarde era meternos porque no tenía mucho que hacer y todavía no tenías edad para para ir a Barcelona Inés se para mi ha sido en ese sentido bueno recuperar eso la la la la infancia la la adolescencia no sé al final es que dice no que todos tenemos ahí está

Voz 23 15:42 nuestra pequeña patria si decíamos al principio

Voz 24 15:44 el programa que

Voz 0446 15:47 tu primera sensación de pertenencia te la da el barrio quizá también la última no porque luego no vuelves a pertenecer a nada más pero es verdad es es de mi barrio Este es mi barrio y luego allí se hacen todas las cosas por primera vez

Voz 0979 16:02 sí es verdad me pasó una cosa te voy a contar

Voz 22 16:08 estamos grabando la Plaza del Pilar de Corretja

Voz 21 16:12 en pleno corazón de San Ildefonso

Voz 0979 16:15 se acercó un chico aunque a un hombre con aspecto bastante dejado

Voz 21 16:23 ver uno no no lo parecía que había tenido una una vida

Voz 0979 16:29 muy amable muy it be acercó se lo que yo digo bueno no se a saludarme igual me dice No te acuerdas de mí me paso la vida por delante porque era un compañero BCB

Voz 22 16:46 que ya es la EGB

Voz 0979 16:49 si hubiese de hecho hacer un diagnóstico de cómo sería su vida pues no he sido muy diferente a lo encontré

Voz 22 16:56 y y fue fue yo partían él fue fue muy leves me ha tocado no porque en el fondo

Voz 0979 17:09 era un poco un fracaso fracaso de de nuestra sociedad ver a alguien que que ya te digo que cuando era vamos al cole todos podríamos haber diagnosticado que eso iba a pasar ha pasado la mierda

Voz 0446 17:25 sí porque es verdad que en los gorros no sueña anhela

Voz 20 17:28 ah

Voz 24 17:29 con una vida

Voz 0446 17:32 mejor se ve muy claro en la película de Aranoa no cuando están los chavales soñando con el futuro y entonces de repente es verdad que esa imagen que nos cuentas demuestran que los sueños a veces no se cumple no en en muchas ocasiones los sueños no se cumplen se se quedan ahí estancados

Voz 22 17:50 yo fui a ver barrio con con mi amigo Fran a uno de Cornellà

Voz 0979 17:55 It is evitan flipado al día siguiente me me fui a comprar la banda sonora pero nada compré la escuela intente robar sí esto es la confesión que estoy haciendo prescrito el delito pero me pillaron robando el sede de barrio y me pareció una una metáfora pero la verdad es que ya tenía una edad no no no era un crío si me me pillaron de estas cuando sabía yo por la puerta ya de de la tienda de discos ves está todo lo que lleva yo que no era para nada experto me dije

Voz 22 18:40 no

Voz 0979 18:41 no no no lo he pagado tuvo así que bueno pues acompañarme entonces fui claro cuando vio que yo no no no me resistía a nada no entonces me dijo pero por qué haces esto yo le dije yo quiero ser periodista Hay bueno y quería un poco comprobar haber por lo métodos de seguridad que hay en las tiendas de discos

Voz 22 19:06 morro total borró otro se enteraron tu padre que estén despiertos era era era la de Carlos Fernando

Voz 23 19:22 vamos a entrevistar dentro un rato

Voz 0446 19:25 Jordi a nosotros nos ha conmovido mucho la naturalidad con la que tus vecinos se relacionan contigo la espontaneidad con la que cuentan las cosas no que eso es imposible yo Nízar cuando la señora dice no yo a mi marido me lo enterraron en la quinta planta pero le baja unas cuantas la segunda o la tercera nueve según hubo hacía alusión a una enfermedad no cuando ese señor te cuenta que tiene la mujer enferma que ya casi no baja la calle esas señoras que también te van diciendo pues y mira yo yo desde luego no era Casado se esa naturalidad que tienen contigo

Voz 21 20:01 yo lo no

Voz 0979 20:03 no tengo que hacer mucho esfuerzo para para eso sinceramente sea

Voz 21 20:08 es que yo yo

Voz 0979 20:10 he convivido siempre con esa gente incluso ahora yo voy cada semana voy a Cornellà una dos tres veces tengo mis amigos allí y entonces me gusta mucho hablar con con la gente y ahora tengo la suerte que además la gente se me acerca ahí te pregunta de propone un tema entonces cuando estoy con ellos

Voz 20 20:30 no no tengo

Voz 0979 20:32 sólo consiste de escuchar Iván preguntar pero poquito

Voz 22 20:37 no no lo no hay que

Voz 0979 20:40 hay que escuchar que escuchar porque no sé por qué se merece ves a esa escucha la mi yo yo yo disfruto mucho más estos programas que que el programa con con un presidente o o con Papa foto

Voz 20 20:57 ah por más repercusión que pueda tener lo otro

Voz 0979 20:59 hoy más exclusiva que puede hacer lo otro pero no se me pasa también cuando fuimos al faja harina hablaré de servicio que hay entre Barcelona y Madrid en Zaragoza el servicio de dijimos un problema que tenía un poco el aire el de ayer no Yllanes yo ahí es que me me dio el fruto como un loco sea recuerdo cuando estaba en las emisoras locales la tele local y hacer una encuesta pues es eso pero con más medios

Voz 0446 21:29 es un equipo muy bueno aunque tengo claro

Voz 0979 21:31 ahora va muy bien con una fotografía preciosa eligiendo unas canciones e tremendas Icon rectores y rectoras pues que también se han paterno la calle te dice con miran del kiosco está bien churrería acércate que intercambiar el cuatro frases y oye no está mal bueno pues eso

Voz 20 21:49 es lo que hacía cuando empezaba pero con más

Voz 0979 21:52 medios Jordi Évole muchas gracias

Voz 1594 21:54 por haberte asonada esta madrugada Alfaro muchas gracias por todo lo que nos has dado en Salvados mucha suerte en tu nueva etapa

Voz 9 22:03 gracias María gracias por recuperarla la madrugada para la radio bueno es ayer

Voz 25 22:14 llena de primeramente a paredón día aquí haciendo el amor pero cuela Goyo porque toda bolo el sueño Guillermo la cámara diez contra

Voz 11 23:01 digo ahora otra vez forma parte de esa banda sonora de la película Barrio que Jordi Évole Mango le pillaron me interesa mucho lo que ha contado del amigo de la nota déjeme que soqueado

Voz 26 23:23 el sistema fracasa

Voz 1594 23:24 muchas veces aquello que ya intuíamos se cumplió

Voz 2 23:35 hablamos esta noche del barrio no soleado montón de notas de audio con vuestras historias como éstas

Voz 25 23:41 la planta nadie

Voz 1431 23:58 buenas noches eh yo nací en un barrio fui al cole de monjas

Voz 27 24:03 el mismo barrio y tuve la primeras amigas también dentro de mi barrio luego cuando fue un poco Valmayor tuve curiosidad el Instituto lo hice en el centro de la ciudad allí conocí gente de otros barrios aquí en la Uni pues cuando así

Voz 1431 24:19 no obstante de otras ciudades después de

Voz 27 24:22 cambiar de barrio de vivir también en una urbanización allí haber cambiado de ciudad pienso que es lo que influyen no es el lugar donde naces sino lo que quieres tienes con tus valores Si Itu aprendizaje de todas formas yo estoy súper orgullosa de haber nacido en un barrio haber conocido a tanta gente

Voz 0576 24:46 sí

Voz 27 24:49 esto es lo que yo pienso de de la palabra barrio supongo que esta noche habrá muchas alusiones al grupo musical el barrio pues nada de eso hay también la anotada por si acaso gracias buenas noches ir Mercedes ese día

Voz 28 25:11 hola mi nombre es el guerrero delante y frase yo crecí en un pueblo que era más pequeño que un barrio así que cuando me quise integrar en uno de ellos me ofrecieron el puesto vacante el de barriobajero

Voz 29 25:27 muy buenas noches

Voz 2 25:35 muchos oyentes han hecho alusión aquel barrios la infancia y desde luego no es casual que uno de los programas infantiles más exitosos de todo el mundo

Voz 0446 25:43 tuviera justo como escenario un barrio

Voz 2 25:45 que todos los niños sentimos que es algo familiar estas la sintonía de Barrio Sésamo el programa que estuvo en Televisión Española del setenta y nueve al dos mil allí conocimos a capón ATA Espinete Don pimpón Chema la famosa pareja Epi Blas

Voz 29 26:10 pero contar contar estas Tomatito está haciendo hacer nada voy a contar estas tazas estos platos plana muy frágiles no bueno romper sólo los voy a contar por favor no te preocupes Blas todo salta bien primero voy a contar las tazas que están en este montón eh cuidado una taza tres cuatro eh aquí hay cuatro tazas en este montón aguardan voy a contar los plazos para contarlo

Torres

Voz 2 35:16 así cinco de la madrugada y cinco en Canarias estamos hablando esta noche del barrio Enrique el rejoneador nocturno que decía nada más empezar el programa la gente la feria currar no no te digo

Voz 11 35:30 nace una cerilla

Voz 2 35:38 decía algo muy interesante no decía la gente

Voz 9 35:41 te criaba de cuidada igual no conocías

Voz 1594 35:46 las personas por su nombre pero sí por su mote

Voz 26 35:50 chatarra el patillas

Voz 11 35:53 pues digo de Bilbao

Voz 2 35:55 hace alusión precisamente a las tiendas del barrio que dan identidad la otro oyente Areba las iba enumerando no la zapatería de Manolo la tienda de Pilar jugábamos al rescate a la comba al pañuelo esto que estamos escuchando forma parte de la banda sonora de la película Notting Hill es una película protagonizada por Yulia Roversi Hugh Grant en Notting Hill es un barrio londinense desde que salió está películas ha convertido en un gran escenario turístico todo el mundo quiere Irati Gil a hacerse la foto y hay una escena en la que el personaje hubieran hace una descripción del barrio que es esta

Voz 1 36:43 favorita de Jaime

Voz 19 36:46 el diario Evening togas los frutos conocidas como una Dance de verduras fuerza Beatles

Voz 33 36:53 salón de tatuaje que se emborrachó Buendía ahora no recuerdo porque decidió ponerse amo aquí la peluquería radical donde sus clientes salen pareciéndose al monstruo de las croquetas algunos cuando llega el fin de semana desde la primera luz del día surge el ciento setenta antes de la nada llorando Portobello Road hasta Notting Hill que hay

Voz 1 37:14 mires donde mires el miles de personas comprando millones de antigüedad

Voz 19 37:18 el las auténticas y otras notaron

Voz 11 37:44 sí

Voz 1431 38:09 a ver soy Maite de Madrid después de oír a la era que hablaba Jesús Alvarado

Voz 27 38:17 he recordado muchas anécdotas de mí mismo barrio en la Caixa que vivía había una comadrona cuando alguien la necesitaba se ponía a gritar desde la calle como madro nada que decir del cartero que se ponía llamar a los vecinos destinatarios de las cartas en el descansillo con su nombre y apellidos para que bajara y así se ahorraba el subir cuatro pisos sin ascensor los domingos oíamos las voces el churro con su cesta de mimbre ofreciendo churros y porras por las noches el sereno sonando las llaves de los cines del barrio de Europa el cristal es metropolitanos ya no queda ninguno de las tiendas como el bazar del Rey Mago juguetería la papelería de esto más fe ropa de lencería y un sinfín de tiendas ya no queda ninguna yo he vivido en la transformación del barrio día a día los que hayáis vivido en este barrio los que recordaréis con el mismo cariño que yo lo hago de eso Smara

Voz 11 39:24 pero la niña

Voz 36 39:27 es noches de verano al fresco compartiendo estrellas con los vecinos que más que vecinos son familia en realidad vuelve a mis padres a trigo paja recién cortada Nicolás yo huele a mi gente a mi gente

Voz 26 39:46 en qué Boko

Voz 2 39:59 con uno

Voz 9 40:18 la vida cuando salgo de casa según lo necesito me paso por la pelo Jesús me tengo que cortar no aguanta un par de semanas Nieves que trabaja en una boutique me dice que aún no ha llegado el arreglo de mi pantalón Carlos el carnicero me hace gestos con la mano para decirme que mañana tendrá el Morcillo que el encargado minibar vio es parar con los amigos de perro preguntarles cómo va el trabajo por la enfermedad de su padre mi barrio es la terraza de música en la que nunca estoy sola mi barrio son los cines Mi barrio son los arreglos de ropa de Pedro Mi barrio esa estar comunicado protegido e reírte con las bromas que les tomamos a Paulino cabe sentirte protegido son los vino y el café es Nibali buenas noches Mara buenas noches falleros y Fabregas buenas noches equipo blanca

Voz 4 41:36 diferencia en las descripciones

Voz 0446 41:38 qué hacen los siguientes este programa esos barrios la que hacía han deseen Notting Hill convertido ya casi en un escenario bueno es que tengamos una vida pues resolver desde hace ya no sé cuánto tiempo así que la ley Elena me prometieron una pista definitiva que os va a sonar adivinanza

Voz 1594 42:03 pero bueno a ver el sonido Borja por favor

Voz 4 42:07 ya no la traviesa al cerebro

Voz 1594 42:18 yo ya voy por la calle intentando oír esto pero no no lo encontraban vale made en esta pista

Voz 9 42:29 hay treinta millones de unidades en España sólo diez mil emitirían este sonido no suelen diez mil de esas unidades podríamos escuchar esto

Voz 1594 42:45 novecientos cien ochocientos que pase el Gatopardo por favor

Voz 31 42:54 Gatopardo acaba de entrar en el Far los de las

Voz 7 42:58 eh

Voz 0446 43:06 qué tal buenas noches bienvenido que eso de ánimo vas a creer que utilizamos a principio de esta conversación

Voz 37 43:12 deseado Wilson sado Wesson sombra Luis Carlos

Voz 0446 43:18 acción tienes con el mar

Voz 37 43:21 en una relación de una duración de persona interior una relación romántica muy mediada por la literatura el cine pero claro de alguna relación de personal de de secano máximos secano posible no que él sacan una provincia en Jaén

Voz 0446 43:42 leíste antes La isla misteriosa de Verne o viste el mar

Voz 37 43:46 no ríe mucho ante la la misteriosa cuando cuando ir mal Ariel haría lo había visto mucho en el cine es más lo vi por primera vez con tenía dieciséis años que eran mediterráneo en Almuñécar provincia

Voz 0446 44:03 la sensación que tuve viste fue de decepción porque lo que habías leído te había parecido mejor o de asombro

Voz 37 44:13 afuera son una maravilla fue recuerdo que antes de iban un autobús con con un amigo que me llevaba allí Almuñécar hice mira ahí está el pero yo no lo veía porque no no a la niebla y todo eso no hay hay hay cosa que que que ajuste visuales no a lo mejor no color fue una cosa extraordinaria pero la realidad siempre supera todo no

Voz 0446 44:40 la voz de este gato pardo es la de Antonio Muñoz Molina porque has elegido exceso de ánimo para este espacio Wilson

Voz 37 44:47 Chiado Wilson es que un hombre me gusta mucho no la sombra Wilson el nombre de un batería que tocó en un batería que tocó mucho tiempo con concesiones Monk y entonces será llevaban Shadow de de apodo porque era silencioso y rápido entonces yo cuando veía el hocico no veía batería Shadow Wilson Seahawks que nombre los bueno no entonces cuando pensé digo que que su dueño me pongo pues llamado Wilson

Voz 0446 45:17 a cubrir su asombro Wilson tengo hemos invitado a este programa que hoy va sobre el barrio tú eres de Úbeda no has dicho gen no tenías barrio allí o todo quedará tu barrio

Voz 37 45:33 tenía un barrio muy definido que era el barrido a verse llaman de San Lorenzo que era un barrio que está al principio de la la la la huerta no era el barrio en el que vivía la gente campesina a la gente lo Hortelano los campesino y todo eso no era un barrio trabajador muy populoso muy alegre is it yo notaba perfectamente cuando salió de allí iba al centro de la ciudad nota mucho la diferencia no

Voz 0446 46:03 para trabajaba la huerta Francisco Muñoz

Voz 37 46:06 Muñoz Valenzuela que

Voz 0446 46:08 cuando tienes del dices que dice es que a veces piensas cómo habría envejecido

Voz 37 46:14 sí eso lo pienso yo siempre pienso yo este año por ejemplo de padre habría incumplido soy debido noventa y un años no yo pienso que él lo lo que él no habría querido porque era un hombre campesino en un hombre muy fuerte físicamente sabes muy entonces me dio mucha tristeza que muriera con setenta y cinco años no pero pero a veces me pienso el recuerdo tanto que tengo tan intacto él no entonces pero yo pienso mucho en el padre me acuerdo mucho

Voz 0446 46:48 qué te enseño

Voz 37 46:50 hombre muchísimas cosas me enseñó a a trabajar por ejemplo en el enseñó Sun esa seriedad con la que se tomó el trabajo que a mí que me encargo cuando era niño y adolescente me sacaba de quicio no porque era cosas había que hacerlas de una de una cierta manera no la al trabajo en la huerta muy específico no hay que hay que cuidar mucho las plantas en mi padre hacía por ejemplo cien muy bien la Cantero la la esta su división es que cuando cuando lo

Voz 0689 47:18 Ana está preparado e antes de sembrar sí

Voz 37 47:21 se subiría para que el agua fueran entrando en una especie de laberinto no

Voz 2 47:26 con qué

Voz 37 47:29 no iba al mercado para vender allí ponía su puesto en el mercado lo con un sentido estético todas estas cosas la El pensador

Voz 13 47:38 pero era una chaqueta blanca inmaculada siempre no es porque era era un hombre muy concienzudo su trabajo

Voz 1594 48:07 hay un sonido de tu infancia que son los villancicos de tu abuela Leonor en la Navidad

Voz 37 48:14 sí sí eso lo villancico eso me siguen me me me emocionan mucho no pues un de una poesía popular no tan simple y tan y me acuerdo que yo mi abuela a mi madre y mi madre emitía Juani estamos haciendo La Azalea en la casa como yo era niño no iban de una habitación a otra iban cantando no en la en la unidad no iba detrás de ella oyendo hablar no es aquello de madre la puerta hay un niño más hermosos versos de ello fue esa cosa esa esa cosa tan tan delicada no de la de la la visión de popular de la Navidad no como el pues eso lo eso es la burra mula buey la familia pobre que tiene que refugiarse no era era una cosa muy muy muy bonita no

Voz 0446 49:04 hay una escena que alguna vez has contado es cuando te pusiste buenos será voy a contar bien a recopilar tus poemas que había escrito ordenar los no sé

Voz 37 49:17 una edición de Le pues incluso

Voz 0446 49:20 tus propias críticas sus cómo fue cómo fue eso

Voz 37 49:24 pues yo decidí que iba a hacer un estudio me impropio poesía no propio poesía eran veinte poesía que había hecho ahí de mala manera que copiar un cuaderno pero yo decía dice como un ensayo introductorio que decía pues hay varía época marcada en mi obra

Voz 23 49:42 también

Voz 37 49:44 había planeado a obras de teatro no no escribía la obra de teatro pero sí la crítica La crítica que iba a recibir es obra de teatro no se acaba de estrenar en Nueva York yo me picaba muy alto no quería estrenar entonces la criticar a estupenda no también escribía

Voz 0446 50:01 sí era era la critica sin que estuviera escrita la obra de teatro

Voz 37 50:04 yo tenía al al título de la obra tenía muchas cosas porque no tenían a la obra

Voz 0446 50:08 Uruguay has dicho de alto hablando de Nueva York fíjate que te preguntaba si cuando llegaste haber el Marte asombró o cómo lo habías leído tanto que a veces la imaginación es tan poderosa que la Rollán nunca llega nosotros crees que es mejor siempre ya te te pasó también cuando fuiste a Nueva York era más de lo que imaginaba

Voz 37 50:30 pero la gente decía no que va Nueva York ya ya lo has visto no ya lo conoces yo yo no yo decir que a mí la la la impresión de llegar no de de muchas veces he pasado por el sitio donde cuando no Heaven de un autobús que no llegaba a la ciudad desde el aeropuerto no es en la calle cuarenta y nueve y la avenida Lexington no hoy esa esa vibración no la vibración del suelo el olor particular que tiene Laine la el el ladrillo no el color del ladrillo de lo que son las que hacía lo antiguo no todo eso era poderosísimo

Voz 0446 51:04 yo te acuerdas de de la primera vez a lado del sonido del Mediterráneo que no era tan fuerte como luego el mar Cantábrico pero has hablado del olor a salitre condenado a Nueva York a qué huele reiteró muy saturado

Voz 37 51:20 está saturado de lo que sube del metro de los túneles del metro y el olor de el de el de la falto caliente y el olor de los dolor neumático de la goma neumático ir en verano muy poderoso el olor de la basura es un en verano es decir no mayor huele mucho en verano en verano no huelga yo no he estado en Tailandia pero a veces pienso que que en verano lo mayor huelen como Bangkok común como una ciudad en el delta del Mekong

Voz 0446 51:54 en en este programa hablamos de barrio como dirías que la vida de barrio en Nueva York si es que la hay como la podrías definir

Voz 37 52:03 sí hay hay mucha vida de barrio allí hay sobre todo el barrio más nueva llorar una ciudad que está sufriendo un proceso muy acelerado de eso que llaman Henry ficción no es decir que que eso significa simplemente expulsión de la gente trabajadora de los sitios no y hay el barrio donde yo vivía en un barrio muy que todavía había una como un aire de familia no lo voy barrios hay zonas por ejemplo en Queens no sobre todo en Queens ahora en las que tú ves la intensidad de la vida de la comunidad de inmigrantes no

Voz 0446 52:39 te gusta mucho pasear por las calles de Nueva York

Voz 37 52:42 ha pasado encaminado pues no yo he atravesado no vayan en este caso la poca persona que han atravesado Broadway entera empezó a caminar por Broadway abajo en la en el en el Matri Park no a una hora a las nueve de la mañana ha terminado en la calle doscientos cuarenta y dos donde termina no ya Anhalt once El Bronx a las cinco de la tarde

Voz 0446 53:06 tu última novela traspasos una escalera que es una historia muy bella muy inquietante se desarrolla Lisboa que se parece a Nueva York en en que tiene puentes en que parece que están casi una frente a otra no la separa sólo el Atlántico

Voz 37 53:25 Camps no sólo fondo ciudades atlánticas son dos ciudades que están en una en el estuario del río son dos ciudades que que tienen no yo tiene varios puentes no pero tiene dos hijos de yo que es una maravilla que es el el puente veinticinco abril que hacer nombre lo Tino bonito no sí bueno tiene es es la la cosa del Atlántico no la cosa de que dice aquí empieza el mar esto sí mucho no hay veces que no York como en Lisboa que parece que el Atlántico entro en la ciudad hay días que que huele a alga que que hay una niebla como de alto amar parece que está en alta mar no a mí eso poniendo la idea de del secano es una cosa que me que me estimula mucho no me me me hace me da una me hace mucha ilusión no eso eso debe de estar oliendo en alta mar no

Voz 0446 54:23 Antonio Muñoz Molina la historia del protagonista la novela es un monólogo que aborda muchos temas pero sobre todo desde mi punto de vista aborda el tema de la espera cuando te está escuchando hablar de tu padre de de cómo trataba a la Huerta y la precisión hacerlas cuadrículas para el cultivo y la recogida pensaba lo importante que es la espera también cuando uno se dedica a algo que tiene que ver con la naturaleza

Voz 37 54:53 es que la vida todo lo que sea real en la vida requieren mucha espera no no no puede acelerar artificialmente el nacimiento de un niño no no puede no puede hacer que un árbol crezcan dos minuto no puedes las cosa que lo aprendizaje que son importante no lo puede hacer muy rápido no aprende a un idioma muy rápido no no no conoce a una persona muy rápido no entonces es que un arte un arte la la la paciencia y la paciencia la atención no

Voz 0446 55:27 sin embargo sí que nos venden aprende inglés en dos días conoce a alguien en una zona ahí ya decide si puede ser

Voz 37 55:35 porque tú iba así nos va

Voz 0446 55:39 hay otra cosa que me gusta mucho y que Firat Ésta verdaderamente vinculado con el tema de hoy del barrio el personaje enseguida necesita encontrar sus límites algo que conecte con la vida exterior

Voz 24 55:52 la calle

Voz 0446 55:54 por la que va paseando al perro la persona de confianza que la ayuda a hacer las cosas de la casa osea como un recién llegado necesita encontrar un espacio

Voz 37 56:04 todo no le resulta familiar en un espacio humano no claro el barrio que él encuentra que es el barrio porque nosotros vivimos en Lisboa no es un barrio muy vecinal no es que el ser humano necesita eso no cuando empezaron a lo años cincuenta estas ideas que había sobre la ciudad no que que cien que la ciudad tenía que estar separado zonas de viviendas de la zona de trabajo que había que todo tiene que ser otra vez de la comunicación con el coche todo eso ser humano no sirven para eso el ser humano necesita que necesita ir caminando lo sitio su hermano necesita saliera a la calle encontrarse a alguien y saludar a alguien en una necesidad biológica no es ningún capricho cultural sabe pero nosotros sabemos cuándo he cuando estos niños que se han criado en la que yo horrible los fanáticos de de Ucrania o Rumanía con el final del comunismo no es un niño que estaba son relativamente bien alimentado lo que sea pero tenían contacto humano y eso al al al ser humano lo que uno no seca lo lo estropea no porque entonces el barrio eso es el espacio natural de la vida

Voz 0446 57:17 qué pasa si se pierden tendemos a perder los barrios a que nos convirtamos todos en enseres habitando pequeñas islas sólo con nosotros la gente que se parece a nosotros

Voz 37 57:29 Icono estado pero yo creo que hay una revolución que que no regulación que hay que hacer que la revolución de de de no dejarse dominar por eso es decir tenemos una revolución que está al alcance de la que todos podemos ser activista no a mi me gusta mucho estar en mi barrio comprar en mi barrio a a pasear me por él ir a los sitios a los bares y tabernas que hay porque es que eso es la la la vida real no hombre claro pues tú haces tu trabajo y está muy bien conectarse con con con mucho sitio con mucha gente pero lo fundamental las relaciones fundamentales de la vida son relacione se diría ahora analógica o cojo personalizada presenciales no residencial fíjate la palabra es a tu vida no

Voz 0446 58:20 Antonio Muñoz Molina quién dirías o qué

Voz 37 58:23 sí eso así Alfaro de tu vida el Faro de bebida hombre un faro el Faro de Mi vida en terminó vital es mi mi mujer

Voz 0446 58:37 muchas gracias por haberlo compartido con nosotros por esta conversación que nos ha regalado esta noche

Voz 37 58:43 gracias

Voz 32 58:54 al sí Seeley Cats hecha pues claro que sí sí

Voz 0446 59:53 sí

Voz 32 1:00:01 pensé el barrio del oeste en Salamanca

Voz 14 1:00:25 es un barrio que carece de equipamientos de zonas deportivas recreativas no nada ni siquiera jardines tampoco pero sí hay va arriba espíritu de barrio vida de barrio cultura cultura en la calle vida por el día y por la noche es un barrio en el que residen el mayor número de estudiantes universitarios de Salamanca y y bueno la asociación vecinal alzó es impulsa a modo de motor Cillo múltiples actividades que son cultura hacen barrio que nos une y que nos permiten el encuentro y la participación ciudadana Frère así falleros Nos vemos en el barrio del oeste de Salamanca cuando queráis yo sea un saludo para todas las personas que en el mundo hacen barrio

Voz 32 1:01:25 pensé

Voz 5 1:01:33 qué tal

Voz 1594 1:01:34 yo yo Carabanchel

Voz 36 1:01:37 ya desde que mi familia soterrado a Madrid cuando yo tenía ocho años yo viviera una calle que estaba sin asfaltar bueno como casi todas recuerdo jugar el rescate al país los al escondite inglés sin mover los pies a pido la que el que la aliada si llevamos patadas en el culo que paté al fútbol jugamos con una botella de plástico vacía de aceite elegida al vamos una cantidad de polvo bueno bueno pero disfrutábamos mucho también recuerdo que las chicas Hong a la goma y tan eso de al jardín de la alegría quieren animó a llevarme a expresar novio no sé que cuánto se ha hablado de los cines no sé si algún barrio con cines como los de antaño yo creo que ya no existen recuerdo los programas dobles en los tienes Vistalegre en Los Ángeles Florida Oporto Coimbra sola Berry entraban eso de las cuatro de la tarde podías salir perfectamente las diez de la noche pudiese ver las películas más de una vez Bono son algunas cosas de mi barrio de hace unos cuantos años eso sí un beso un abrazo soy Julio adiós

Voz 32 1:02:52 una de las cosas más peculiares que tienen nuestros fallos son sus nombre

Voz 36 1:02:56 aunque en muchas donde no podamos comprender cuál es su origen pero claro eso no pasa en el pueblo de mi tía Lola así que esta noche ellas va explicar cuál es el origen del nombre de su Faria

Voz 28 1:03:09 porque como los va que ni mío tiene una cuesta muy grande por ese agua por eso unas llamas las PETA joroba que te joroba mi hijo otro más correcta

Voz 5 1:03:45 nada

Voz 0446 1:03:48 a estas horas de la madrugada casi todos los barrios están durmiendo pero en Madrid hay algunos que no duermen Marina qué tal buenas noches

Voz 1431 1:03:57 buenas noches Mara pues efectivamente me bajado al céntrico barrio de Malasaña aquí al lado de la radio a ver qué ocurría cuando cae la noche y se van cerrando una a una las persianas e de los bares de este barrio del centro de la capital se van cerrando como te decías persianas se amontonan las sillas de las terrazas eh me acabo de cruzar con el camión de la basura

Voz 38 1:04:20 allí mientras se apagan las luces

Voz 1431 1:04:22 es la las personas entraban en los portales va a recoger a sus casas me encontraba con José Luis con aspecto de turista pero que escondía una historia muy particular y es que él es mexicano está de visita unos días aquí en Madrid pero vivió en el barrio de Malasaña en los años ochenta buenas noches

Voz 36 1:04:41 buenas noches escuchado de la Cadena SER

Voz 0446 1:04:44 buenas noches de radio