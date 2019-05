Voz 1 00:00 cadena SER quitarnos la comida puedan quitar los derechos enteros

Voz 1280 01:58 qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias esta noche es el vamos a dedicar a la lluvia

Voz 13 02:12 la lluvia es uno de los grandes regalos que nos hace la naturaleza para muchas culturas tiene su propio dios que cuando llora da de beber a la Tierra alimenta

Voz 1280 02:22 los cultivos llena nuestros mares y océanos la lluvia es un fenómeno espectacular también por su belleza por su sonido por las múltiples coreografías que montan las gotas infinitas en su viaje desde el cielo a la tierra es amada porque la necesitamos para vivir pero también temida porque la fuerza de una tormenta puede tener consecuencias fatales

Voz 13 02:51 qué sabéis que una vez al mes hablamos de un concepto que tiene que ver directamente con el faro hemos hablado del mar de los barcos de la noche de la luna de la luz del cielo del agua esta madrugada se la vamos a dedicar como dio a la lluvia así que entre otras cosas sabremos qué ocurre cuando vas en un barco cae una de esas tormentas que convierten tu embarcación en una cáscara de nuez hablaremos también de la Juve y el tiempo porque ha llovido tampoco cómo están los pantanos y esperamos que llueva antes de que llegue el verano hablaremos de la lluvia de estrellas fugaces un espectáculo siempre asombroso

Voz 1 03:32 de la lluvia de ideas

Voz 13 03:38 a vosotros os preguntamos qué es para ti la lluvia Si te gusta si la disfrutas sino si cuando llueve sales a la calle o te refugiadas en casa si vas con paraguas o prefieres que te moje la cara si se encrespar al pelo cuándo fue la última vez que chapotear estén un charco que día de lluvia no olvidará para vino para mal cuando pasaste miedo con la lluvia que preguntamos por las tormentas de verano si vives en un lugar lluvioso que relación tienes con la lluvia si te gusta el sonido de las gotas golpeando el cristal si cantas bajo la lluvia en fin todo lo que os venga a la cabeza con la palabra lluvia las notas de audio que recibimos durante el día son muy importantes porque con ellas estructuramos el programa hacemos la armadura y además porque sabemos que muchísima gente nos ha escuchado durante el día y queremos que participen también en el faro pero nos gustan mucho las que recibimos durante la madrugada en el directo que además hacen alusión a otras notas de audio o a cosas que se dicen porque eso da mucha frescura a este espacio lo convierte en una especie de conversación extraño pero conversación al fin y al cabo bueno podéis dejar vuestras notas de audio en el seis ocho de uno cero uno seis siete tres uno y el directo es el novecientos cien ochocientos vía esta noche nos ha llegado un nuevo capítulo de la serie el hotel del faro que esta vez interpretan seis oyentes en este equipo de verdad estamos alucinados con vosotros nos parece que estáis de verdad inventando una forma de hacer radio con la que no contábamos pues eso hemos decidido que este capítulo de la serie de el hotel del faro lo vamos a poner hoy de dos a tres de la mañana pero una cosa más el programa de ayer que tuvo al escritor Antonio Muñoz Molina a Jordi Évole al director de cine Fernando León de Aranoa al actor Alberto San Juan y al sociólogo Jorge S que era más veinticinco oyentes que hablaron del barrio está como todos en la web de La Ser en redes en Twitter Instagram

Voz 11 05:53 en arroba el faro ser

Voz 13 05:59 ni para abrir esta noche hemos elegido un clásico de Armando Manzanero en Lagos de Lolita Rosario Flores

Voz 12 06:17 pero ha estado al lado

Voz 7 09:03 buena States hoy nos preguntáis por nuestra relación con la lluvia soy Amparo y se de Gijón con lo cual soy del Norte me encanta la lluvia me encanta

Voz 16 09:13 exaltado charcos siendo niña y adolescente los que nos podéis imaginar eh me encanta salir un día de lluvia me encanta el olor al derecho que deja la lluvia la hierba en la lluvias necesaria hay bueno fastidió un poquito sobre todo cuando se anda por ciudad usted anda conduciendo pero es lo que hay creo que he cuando yo era pequeña ya adolescente llovía más de lo que lo hace actualmente quizás el cambio climático bueno quizá sea un ciclo buenas noches a todos los oyentes

Voz 17 10:02 sí

Voz 18 10:11 hola buenas noches eh bueno yo soy Marie Viña respecto a la lluvia pues es verdad que que bueno cuando era más más joven más pequeña incluso tenía asociado a a no poder hacer cosas al estropearse Lee a al mal tiempo etc bueno enlazando con el de ayer del barrio me acuerdo en Barrio Sésamo que alguna canción que decía está lloviendo hoy a estar yo debe hoy si yo no puedo salir pero es bueno que llueva hoy yo no veía eso es bueno que la hoy no te dejaban porque era bueno y es verdad que a medida que es bueno que ha ido creciendo pues no sé si es porque llueve menos eh bueno vivo Madrid ahí y es verdad que que bueno que hace pues como diez doce años descubrí el mundo de las setas eh que me tiene atrapada Mishima hay y me encanta ir claro si la lluvia no hay setas entonces a partir de ahí pues he aprendido a disfrutar del campo de desde esa lluvia no esa lluvia lo bueno que es para todo entonces bueno pues es verdad que que ahora me gusta que llueva sorprendentemente antes era pues muy de verano de sol ahora también lo soy pero pero disfruto mucho de la lluvia entonces bueno era era mí me aportación nada da la enhorabuena a todo el equipo ir al Abidal Alfaro

Voz 10 11:41 buenas noches

Voz 3 11:49 llueve los sirven para la sirve para tus manos no puedo sale

Voz 6 12:33 yo aprendí a amarla a echarle de menos llevo tiempo sin verla a disfrutar de su compañía a sentir su roce me cuando camino desprotegido así es la lluvia forma parte de mi vida el lugar donde vivo no sería encantado buenas noches jarreros solidario desde Vigo

Voz 19 13:05 es dichos una de las cosas que más me puedan

Voz 11 13:09 estar

Voz 19 13:10 es la lluvia sobretodo por la noche que haya un escándalo impresionante por las noches en la calle y que yo pueda estar en la cama escuchando es lo único que compite con la radio no sé si quiero escuchar más la radio o la lluvia me quedo frita en me da mucha pena cuando quiero escuchar la radio la lluvia y me quedo dormida cuando me doy cuenta ya son las cuatro las cinco las seis de la mañana Isidre la escandalera esa una de las cosas más bonitas de esta vida muchas gracias por escucharme soy Isabel

Voz 11 13:50 gracias

Voz 13 13:58 esta Tadeo de Isabel ha llegado hace exactamente un minuto y hablaba de esa escandalera que produce la lluvia por la noche

Voz 13 14:09 sí Amparo decía que es de Gijón que le encanta la lluvia que ha saltado mucho los charcos

Voz 13 14:21 es que hay un nombre para el olor que queda tras la lluvia que es Petrikorena esto lo aprendimos en el faro dedicado a la nariz

Voz 1 15:08 es bueno el consejo espera que tal bienvenido a este faro placer pero yo sé que desde Lugo ir tengo que preguntarte tu relación con la lluvia

Voz 20 15:19 pues la he vivido muchísimos años en realidad el Lugo mucho pero yo vivía en Santiago desde Santiago te puedo asegurar que yo todavía mucho más Santiago yo creo que ciudades grandes de España es de las más lluviosa nos zonas porque hay zonas al al oeste de Galicia en en donde incluso yo lo demás en el sur de Cádiz pero como ciudades te puedo asegurar que son las que más lluvia en el año

Voz 1 15:46 a ti te gusta la lluvia Martín

Voz 20 15:49 también me gusta la lluvia sí de que es cierto es que me he llegado a cansar mucho de lluvia en Santiago recuerdo un año que llovió más de veintidós días seguidos estoy que que huyó metro no paró de marcar en ese tiempo esos que es lluvia que se nota ayuda consistente no sólo nuestro famoso Jorba yo y me gusta porque realmente la lluvia limpiar ahí bueno purifica todo no es necesaria pero reconozco que el de harta de

Voz 1280 16:21 Miguel Martín estamos preocupados porque tenemos la sensación de que este año otra vez ha llovido poco entonces esto es una sensación no extra es verdad los datos lo confirman como esta los embalses

Voz 20 16:36 es una realidad no sólo es una sensación o mejor dicho esa sensación que es real los embalses este año fíjate que llevamos hablando de esto al igual que las olas de calor el déficit de lluvias y por lo tanto el agua embalsada está siendo cada menos agua envasada y más déficit hídrico es decir este año en comparación con el año pasado tenemos casi un doce por ciento menos de agua embalsada en España en total es decir el año pasado en esta misma semana teníamos de los cuarenta mil hectómetros cúbicos y ahora estamos en treinta y cuatro mil es decir antes de que empiecen las épocas de lluvia estamos todavía peor que el año pasado Kiko te quiero decir que venimos ya de muchos años malos es decir es una T

Voz 1 17:23 a ella no anuales que dicen las previsiones yo

Voz 1280 17:29 era antes de que llegue como dices la estación pues el verano

Voz 20 17:34 yo era un poco estas de las previsiones en el medio plazo como sabes son muy poco fiables nosotros hacemos clásicos más fiables a corto plazo ir al corto plazo sí que hay un esas próximas jornadas y que ese pleno un poco de lluvia lo que pasa es que esa ayuda se espera que caiga en las zonas en donde por decirlo de alguna manera es necesaria en el noroeste en Galicia en Asturias quizás algún Castilla y León es posible que un poco más pero no se ve unos indicios muy claros ni muy contundentes en de lluvia generalizada persiste ente que llegue a toda España eso ahora mismo no aparece en los mapas del tiempo en el medio y en el corto plazo

Voz 1280 18:16 es verdad como dice es que venimos de muchos años muy secos pero es verdad que el año pasado al final llovió nos encontramos con los envases pues fíjate dice este era un doce por ciento más que en estas fechas

Voz 1 18:28 que no sé si fue algo milagroso si es que

Voz 1280 18:30 tocaba Si es cíclico pero pero me da la sensación de que el año pasado cuando ya no lo esperábamos de pronto se puso a llover

Voz 20 18:38 sí que tienes toda la razón que vivió de forma intensa y persistente muchos días el año pasado si si os acordáis hoy mejoró suena de estos palabreja que estamos poniendo de moda últimamente el año pasado una cosa que se llamó la ruptura del vórtice polar y esto es una situación que se dio en el Polo Norte una cosa anómala no frecuente lo que produjo que lava que las borrascas bajasen de latitud y nos afectase de forma continuada muchos días que tendría que haber pasado por día pues pasaron por España y eso hizo que tuviéramos efectivamente como dices muchos días de lluvia de hecho fondo que hubiera bastante tardía que pasamos de un invierno frío empezó tal idea ver indujeron llover y llover en Suiza

Voz 1 19:22 nevar en alta montaña

Voz 20 19:24 muchísimo nevadas copiosas muy muy copiosas e imágenes del año pasado de hecho había imágenes muy llamativas de los embalses que hay en el noroeste de Castilla y León muy secos del año anterior y cómo de repente aparecía nevados pues eso in en marzo con mucha nieve digamos eso bueno eso equilibró un poco la situación que venía con ese déficit quedamos teniendo que cada año Illa Nos dio una pequeña tregua pero este año arrancamos desde más abajo arrancamos con peores perspectivas de Jones

Voz 1280 19:55 oye Martín a ver en tipos de lluvia cuál es la mejor para el cultivo porque dicen que a lo mejor para el cultivo es esa lluvia que dice es que es constante y persistente que una tormenta por ejemplo se carga un cultivo no

Voz 20 20:08 exactamente es que la tormenta tiene muchos peligros el primero es que efectivamente caiga incluso de forma no se lluvia quizá no sea granizo Mililla la has liado porque se carga todo cultivo puede ser que en vez de que que no sea granito pero que caigan muy fuerte con lo cual arrastra todo el sustrato que orgánico que tiene la tierra es decir lo que te que te quita encima lo que tú tenías ahí depositado de materia orgánica que estaba dando dando de comer a esos esos elementos vegetales entonces la mejor lluvia sin duda no es la asociaba tormentas es la asociada a una borrasca sí puede ser que no sean borrascas de estas son lluvia especialmente fuerte sino Lluvia constante persistente eso eso lo que hace es que que vaya fijando vaya bajando las capas freáticas era en el agua y se baña distribuyendo de una manera más homogénea no no caer de forma tan abrupta como pasa a veces en el Mediterráneo que tenemos estas gotas frías

Voz 1 21:08 yo soy entonces

Voz 20 21:10 daciones en aguas te va arrastrando toda la tierra superficial al mar en esas imágenes que a veces ponemos en el tiempo que se ve él la playa hizo una lengua de de agua marrón Ésa es la que acaba de salir de la digamos de los barrancos se acaba de entrar en el mar pues eso encima Prüfer pues eso problemas en las zonas costeras

Voz 1280 21:29 Martín Barreiro aquí te molesta que cuando por ejemplo es invierno hay agua nieve viento los informativos digan mal tiempo cuando en realidad es el tiempo que que corresponde a esa estación sí sí sí

Voz 20 21:45 vienen fastidiar porque es errónea porque ahora parece que todo un tiempo quedamos en en el tiempo es para el ocio de los que somos urbanitas y en realidad en la lluvia IBI muchos casos la nieve y todos los no menos son necesarias no para para que precisamente se produzcan las cosas que tiene que producirse en cada estación sí que es cierto que a veces cuando el tiempos muy adversos no contienen tenemos coral muy bestia cuando teníamos oleaje muy muy bestia pues ahí sí que definirlo como mal tiempo a mí no me parece mal

Voz 1 22:20 yo coincido en que esto puede ser una buena

Voz 20 22:22 son porque sí que es cierto que es un tiempo que nos puede poner en riesgo no entonces yo ahí sí que acepto esa esa definición pero no no me parece muy correcta cuando hablamos de y sobre todo al revés si te fijas no cuando decimos buen tiempo en febrero todos me maravilla pues eso es horrible

Voz 1 22:37 exacto exacto es una muy mala noticia

Voz 20 22:41 se lo escuché estoy hace muchos años se lo escucha Iñaki Gabilondo en una crónica que la y empezó diciendo justo esto seguimos con mal tiempo sigue y imagínate seguimos con sol muy era como que chocaba porque no se escuchaba todavía es una adscripción supongo que parecía hacer Tuck

Voz 1280 22:59 sí sí sí vi mi aparte de que velando mi padre siempre lo dice de hecho sí si a mí me me decía no digas nunca los informativos que hace buen tiempo si haces

Voz 1 23:08 con en invierno y no llueve Martín Barreiro

Voz 1280 23:12 tú eres de los que cantan bajo la lluvia

Voz 20 23:15 sí que cantan mal pero si yo canto

Voz 13 23:20 las gracias por haber hecho nosotros esta madrugada Alfaro un placer un beso

Voz 3 23:40 de Polonia sí

Voz 21 24:10 hasta mañana un buenas noches cuida Tessa garganta ahora es una estrella musical lo recuerdas esto llovizna de California soy más copiosa que de costumbre

Voz 14 24:23 para mí todo Milosz hoy el sol brilla por todos

Voz 22 24:52 más leales seguidores mayores hacían las tormentas hasta que me enviaron del campamento Canfranc Pirineo aragonés Huesca está había tormenta y cada primero parecía hundirlo montaña cada rayo denominó como si fuera de día parecía que llegó el apocalipsis pero en levantamos por la mañana lo único que que llegaba era maravilloso valorar lluvia en casa la yo hubiera más divertida siempre pedíamos permiso para salir con las bicis inhumanos dejaban pero para compensar unos dejaba salir andando con más rocas hachís casi otro amigas íbamos al parque vacío por la lluvia a Cantalamessa meditó y bailar con nuestros paraguas la película de sesión de tarde el Cantando bajo la lluvia por las calles de un parque gestado lleno de barro soy Solé

Voz 23 25:55 hola nombre es el guerrero delante frase por mis venas corre sangre Huéscar y aunque ya estoy muy civilizado aún tengo el poder de invocar la sobretodo cuando la el coche muy buenas noches

Voz 1642 26:16 en una zona de secano como la de Levante en concreto en Torrevieja una tenemos un microclima especial en cuán no llueve practicamente durante todo el año vamos que tenemos sol que coincida va a los cuatro días del puente de Semana Santa es maravilloso quedarte en casa no puede salir y ver cómo llueve la verdad que no tiene precio Prado fuera uno más la verdad que el agua viene muy bien lo que pasa que sigue verdad que fastidia salir a la calle pero bueno salimos por las noticias algo es algo buenas noches un saludo de la chapa

así Castelló vamos a las dos de la madrugada y vamos a dar paso ya las noticias a ver qué nos cuentan nuestros compañeros de informativos y volvemos con dos horas por delante para hablar de la lluvia de muchos tipos de lluvia de muchas expresiones que están vinculadas la lluvia nunca llueve a gusto de todos una de ellas y escucharemos también el nuevo capítulo del hotel del Far

Voz 14 35:27 el Faro

Voz 13 35:29 estos meses que llevamos desde octubre hemos hablado de el Mar del agua de la luz de la noche de la luna el cielo y hoy hemos decidido dedicárselo a la lluvia ese bien tan preciado esa bendición ese regalo

Voz 14 35:44 que cae del cielo

Voz 13 35:47 Nos gustaría que cayera mucho más la lluvia da lugar a un montón de expresiones coloquiales en castellano por ejemplo está llueve sobre mojado es el título también de esta canción que escribieron Joaquín Sabina hay Fito Páez aunque estas la versión en la que canta sólo Fito Páez utiliza ese bla bla bla porque al final acabó llueve sobre mojado

Voz 14 36:14 viene a decir que

Voz 13 36:17 podemos hablar de algo que no aporta nada nuevo que es más de lo mismo estamos notas de audio en el seis ocho uno cero unos seis siete tres uno el directo es el novecientos cien ochocientos en unos minutos escucharemos un nuevo capítulo del hotel del Faro este experimento que nos está dejando con la boca no hay que ser mentado los oyentes este programa pero además de eso aportan ideas aporta reflexiones aportan chistes comentarios diálogos canciones fragmentos de películas generan contenido radiofónico vamos a escuchar lo que nos han dejado tres oyentes que tienen que ver con la cultura al escuchar el tema lluvia Medina la cabeza la lluvia en Macondo

Voz 18 37:48 Gabo escribió llovió cuatro años once meses y dos días hubo épocas de llovizna en que todo el mundo se puso sus ropas de pontifical compuso una cara de convaleciente para celebrar la acampada pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento se desempeñaba el cielo en unas tempestades de estropicio el norte mandaba unos huracanes que d'Esports Villar un techos derribaron paredes desenterrar de raíz las últimas cepas de las plantaciones en Cien años de soledad la lluvia es presagio de final como lo es ver a Rick esperando bajo la lluvia en la estación de tren de París a Elsa que no llegará pero también me gusta la lluvia como símbolo de limpieza de redención de vuelta empezar tras la tormenta cálidas noches a la luz de este faro Olga de Madrid

Voz 25 38:49 ella

Voz 30 38:59 buenas noches ultima

Voz 31 39:02 no es que yo veo aquí en el Mediterráneo ha sido en Semana Santa nuestra famosa gota fría la Movilla empezó por la mañana con un grupo de Whatsapp que tenemos exclusivo de canciones Icon el día acompañaba la primera canción que puso una de de Mis amigas fue esa que decía yo corté una flor ir yo vi ahí yo vi a bueno allí después de esa canción el grupo se desató cayeron todas las canciones que hacían alusión a a la lluvia todos no planes que que habíamos hecho eran al aire libre ir a hacer una paella ir hacer una Torra en el campo con lo cual tuvimos que preparar de emergencia un plan B ir pues al final nos fuimos a casa de una amiga preparamos una FIDE agua ir pasamos todo el día charlando entre risas aquí jugando a juegos de mesa ir fuera había una tormenta espectacular seguía lloviendo hoy lloviendo vía terminar esto con un pedacito de poema de de García Lorca que define muy bien la lluvia la lluvia tiene un bajo secreto de ternura algo de soñó Olivencia resignada ya amable una música humilde se despierta con ella que hace vibrar el alma dormida del paisaje pues nada buenas noches para todos Mercedes de Gandía

Voz 24 40:58 estaba viendo como madre

Voz 10 40:59 las pocas veces que había tormenta Murcia dejamos de hacer lo que estamos haciendo y salíamos al porche para disfrutarla la misma que ahora empaña mis días Liverpool y los teñía de un gris monótono en a la cabeza aquella frase Marley que decía algunas personas entendáis lluvia otras Soros se moja que algún día alguien que fue especial dedicó también recuerdo aquel de la Tito de Cortázar llamada aplastamiento de las gotas que acababa tristes gotas redondas inocentes gotas adiós adiós un abrazo

Voz 9 41:35 pero de todo el tiempo que fuera tupido y gris aquí con al con con goteras poner cuajados y bingos que hacen las fiche aplastan como bofetadas uno detrás de otro Just tío ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana se queda Tembleque ando con el cielo que la Tristán mil brillos apagados va creciendo y se tambalea ya va a caer y no seca

Voz 20 42:01 hay todavía no explica

Voz 9 42:03 está prendida con todas las uñas no quiere caerse hice la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga ya es una gota saque cuelga majestuosa y de pronto su Paiva Pla desecha nada una viscosidad en el mármol pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida brotan en el marco y ahí mismo se tiran me parece ver la vibración del salto sus piernas rotas desprendiéndose el grito que las emborrachan esa nada de caería aniquilar sí tristes gotas redondas inocentes gotas adiós adiós

Voz 13 42:56 Elena de Liverpool nos traía a Cortázar nosotros somos puesto en su voz original este texto pertenece a sus historias de crono pies publicado en mil novecientos sesenta y dos y es como todo lo que escribió una maravilla aplastamiento de las gotas se llama Mercedes un poema de Lorca Olga recordaba el García Márquez en Cien años de soledad Macondo que vivió cuatro años once meses y dos días esta es la sintonía que lo hemos puesto a la serie el hotel del faro que están haciendo los oyentes que como digo se estar inventando una forma nueva de hace radio

Voz 1280 43:50 porque si algo no sospechábamos es que guión y Zahran interpretaran fueran dando forma a un

Voz 11 43:57 la serie radiofónica en esta ocasión participan seis oyentes

Voz 1280 44:05 tendríamos que decir eso de en el capítulo anterior

Voz 13 44:08 que fue en el primer trabajo en ese programa David entraba a buscar trabajo en el hotel de truco le daba el trabajo así que vamos a ver qué pasa hoy en el hotel de

Voz 33 44:28 el hotel del faro ser un lugar en las ondas donde todo puede pasar

Voz 7 44:36 me encanta cuánto tiempo era que está de la naturaleza se hubiera quedado sin el pianista bulla abrir todas las ventanas de estampas íbamos a ver yo ir mejor sino casi mejor alguien alejarme están renovado sentir el agua de la lluvia cayendo sobre Ci

Voz 2 45:01 oye migas a pasear ahora bajo la lluvia a por lo menos espera que a mí me encanta

Voz 7 45:12 con el humor que se algo cliente cuando llueve de día que M

Voz 34 45:17 buenas tardes pues de La llave de mi habitación por favor buena de Mariví por decir algo bien hecho realizando sí sí siempre oído que la lluvia es una maravilla pero lo que está cayendo allí juega en tierra se llama caer tubos de punta tienen servicios de secadora por favor claro que sí

Voz 7 45:38 ahora mismo te aviso al compañero por favor sería razonable la acompaña Mariví a la lavandería por supuesto acompaña a sus están amable señorita Mariví pero Millo Cobos ha puesto madre mía mí que en estos días de lluvia encanta estar paseando nada de quedarse en casa tomando café tirada en el sofá mientras hoy gobernó la lluvia que sentirla o leerla tocarla verla hay sí Giving de Orbe

Voz 35 46:04 eh ya esquí

Voz 6 46:07 del Rey en Vado

Voz 36 46:10 a mí me gusta caminar bajo la lluvia e es otra manera de ver las ciudades pero claro que no me caiga todo a mí

Voz 24 46:20 buf Habitación cuatrocientos

Voz 7 46:25 recepción dígame

Voz 38 46:29 les llamó la habitación cuatrocientos seis y tengo un problemilla resulta que me me he quedado dormido y al despertar el debate no para de caer agua del techo tengo la habitación inundada que vamos estoy a punto de sacar la caña a ver si es con las zapatillas que no encuentre seguiría

Voz 7 46:43 sí señor musarañas que no cunda el pánico ahora mismo mi compañera de mantenimiento se dirigen hacia su habitación no sabemos qué ha podido suceder si le parece puede ir recogiendo su equipaje para cambiarle de habitación pero no pido no pido que hay agua por el techo por las paredes parece que esto hace agua David David es urgente estamos teniendo un problema de habitación cuatro de ciento seis puedes acercarte y ayudar al señor musarañas a cambiar la habitación yo me quedo aquí con Marie de eso nada yo me voy con David sí me encanta meterme estos charcos son toda una experta ya que estoy mojada os echo una mano lo primero es ir a la habitación del piso superior para localizar

Voz 5 47:27 esa yo me voy para la feria cariño mío

Voz 14 47:31 sí yo

Voz 1 47:45 este capítulo lo han hecho Karma Pedro David musarañas Paula Marta

Voz 1280 47:52 Mariví hasta la careta entrada por supuesto los efectos la música todo lo ponen ellos incluida la careta de entrada eso que dice el hotel del Faro El hotel donde todo puede pasar lo han hecho ellos bueno alucinante más cosas suena la vida los tiene locos desquiciados diría además más cuando ayer Fran el autor de esta nota de odio de este sonido de la vida nos envió un Whatsapp escrito que decía se nos está resistiendo este suena la vida pero como está escrito no

Voz 1280 48:39 no sabemos si lo decía con guasa o con preocupación por cierto es Fran de Guadalajara yo creí que era Fran de Valencia pero no es Fran de Guadalajara in lo primero que ha hecho en el faro desde que empezamos en octubre es enviar este suena la vida que como digo nos tiene a todos locos

Voz 13 49:05 pero es verdad que estamos a punto de hacerlo a punto novecientos cien ochocientos

Voz 1280 49:17 vamos a dejar que pase la Gata parda la que hemos invitado esta noche en faro de la SER

Voz 13 49:35 tal buenas noches bienvenida Alfaro que pseudónimo

Voz 1280 49:38 no quieres que utilicemos al principio de esta conversación lunes

Voz 40 49:42 lo que me han puesto alguna vez que es pecas papi

Voz 1280 49:45 pecas Patti no me cuentes de dónde viene este PCAS Patti mira sólo preguntara a los invitados siempre por su relación con el mar estás en el set mirando al mar

Voz 40 50:02 entonces tú dices me estaba acordando de mi padre en realidad yo creo que no hay vía con mar au sin mar en el que yo no piensen en padre son ráfagas de repente que vienen iban a veces se quedan durante un tiempo un poquito más largo pero en todo caso son como mínimo ráfagas hay tantas cosas tantas cosas que me recuerdan a mi padre tantas cosas de la vida cotidiana tantas cosas de un parque tantas cosas de ir por la calle tantas cosas de que ese no de de todo lo que vivimos en el día a día que lo que bueno insisto avances instalan durante más tiempo ya simplemente es como que está ahí cuando hace que muere tu padre en el dos mil trece en junio del dos mil trece

Voz 1280 50:45 el mar que más te tira es el Cantábrico Donosti totalmente de hecho

Voz 40 50:51 fíjate yo nací en Madrid y y aquello fue un escándalo en la familia quiere decir era con una cosa en Madrid y tal pero claro es padres realmente a Diane se habían venido habían emigrado a Madrid y era ya lo más conveniente y lo más sensato le dije a Esperanza Aguirre le dije que que recogiendo un Pedro Un premio que era para mi padre que era de la Comunidad de Madrid cuando ayer a la presidenta le dije yo soy tú lo sabrás que yo soy la oveja negra de la familia de Madrid lo tomo Fatás ningún sentido del humor

Voz 1280 51:25 pues me estoy imaginando debajo de tu cuna una caja de zapatos llena de arena de la Concha

Voz 40 51:30 sí probablemente hubiera sido más tipo alfombra así lo a lo grande no por qué

Voz 1280 51:37 ETA utiliza PCAS Patti como si no no

Voz 40 51:40 utilizaban utilizaba la gente de mi clase porque yo cuando era jovencita eran muy Pecoso mucho ahora ya con el tiempo pues de repente ya no son pecas son otras cosas pero pero era muy era era la época de Charlie Brown y de repente me me colocaron ese mote que tampoco duró demasiado bueno

Voz 1280 52:00 jugar tenías en clase gracia eras de primera fila de última de las traviesas de las empollona la delegada

Voz 40 52:09 he tenido de todo es solo tuve un año muy muy muy malo que fueron que fue a los doce años se lo que era antes séptimo vez básica que fue nefasto pero que conseguía aprobar yo no he repetido curso nunca ni en el cole ni en la carrera fue un año horrible por pitos y flautas no pero pero luego llegue a ser segunda clase nunca fui la última en fui la primera en general siempre mantuve ahí en los puestos más o menos buenos de todas formas que mi curso de mi colegio en el que estuve desde los siete años hasta Falcó es que era un curso especialmente bueno era un curso de esos cursos que se llaman cursos muy buenos porque éramos muy buenos Nos consentían muchas bravuconadas y muchas no bravuconadas no porque no éramos bravucón espero era muy bromista hacíamos muchas bromas

Voz 1280 52:59 dices que que el mar de San Sebastián es fundamental que ibas los veranos sin vacaciones yo todo

Voz 40 53:08 las vacaciones de mi infancia la recuerdo como marcharme a San Sebastián el al día siguiente de de darme las vacaciones y volver el día antes que era terrible porque era una depre horrorosa y a veces volvía en avión en esos Fokker con eliges que ahora son hay algunos con pero no son esos póker son otros mucho más modernos son turbo hélices aquellos eran muy así muy básicos no iba a veces no podía salir del avión de Fuenterrabía porque llovía mucho porque hacía mal tiempo entonces me quedaba un rato más en San Sebastián por lo menos un día más y para mí aquello era lo más piensa que todos los veranos mi cada vez que hacía un poquito de buen tiempo mi abuela abría las las ventanas del Cuarte decía a la playa la playa nos íbamos a la playa entonces mi infancia es la playa de San Sebastián

Voz 1280 53:58 fíjate que te hemos traído estamos

Voz 40 54:01 a dar allí quiero decir que es que mi relación con la ciudad es muy muy muy desde muy temprana edad

Voz 1280 54:09 te decía que que te hemos traído esta madrugada al faro precisamente que habla de la lluvia no imaginábamos que para ti la lluvia suponía que no saliera un avión y un día más en San Sebastián unos

Voz 40 54:22 a mí nunca me ha parecido nada digamos entre comillas lamente malo salvo cuando uno tiene que robar llueve y entonces no puede robar o tiene que esperar o tiene que hacer parones hasta que escampa o lo que sea entonces sí que es malo pero para el resto de las cosas de la vida normal a mí la lluvia la verdad es que me gusta cuando cuando me dice que el tema de hoy es la lluvia de repente pienso en algo importante de la película que acabo de rodar no es que hay una niña que es alumna de una de las protagonistas de la película que es una niña rara una niña especial ya que la lluvia le pone triste

Voz 13 55:01 cuando ve Llovera no ve yo he

Voz 41 55:03 on

Voz 42 55:14 sí

Voz 13 55:33 la película Invisibles acabas de terminar de rodarla en Cáceres que has eligió Cáceres como escenario la verdad es que son las cosas

Voz 40 55:43 sí que tiene el cine no que que vamos allá donde tenemos la oportunidad de rodar muchas veces no es una cuestión de elegir no se elige previamente nosotros presentamos un concurso el guión que ganamos el premio era un premio cuantioso en económico pero te obligaba lógicamente a facturar todo ese dinero allí no pensamos descubrimos un parque que es el parque Príncipe en Cáceres y entonces como no era el partido soñado al parque ideal por dimensiones porque por tipo de de vegetación por todo nos viene a tocar la lotería por partida doble digamos

Voz 1280 56:19 gracias es una película que interpretan tres graves actrices Emma Suárez y Adriana Ozores y Nathalie Poza no tenemos fecha de estreno porque estáis todavía con la montaje pero lo que he podido leer del argumento me fascina porque son tres mujeres que salen a andar

Voz 40 56:33 ahora la caminar una vez por semana

Voz 1280 56:36 estas salen muchas cosas en las caminatas

Voz 40 56:39 claro bueno yo camino de vez en cuando con mis amigas ellas caminan más regularmente porque mis horarios más más raros que los de ellas no son más regulares los suyos pero pero a mí siempre me ha gustado la fíjate sea en el en el origen de toda esta película hay dos cosas que se han ido a juntar de una manera muy misteriosa cuando nosotros rodaba pensábamos esa estamos escribiendo el guión de de la de la novela de Javier Marías de todas las almas queríamos introducir unos paseantes porque entonces yo en Inglaterra yendo a Oxford descubrí que había gente grupos de gente que se dedicaba simplemente a pasear junta en España estamos hablando del año yo creo que esto es el año noventa y cuatro noventa y cinco menos

Voz 1280 57:23 no es lo habitual

Voz 40 57:26 por una estaba eso por otro lado en una cosa de una anécdota que le ocurrió con Mercedes Sampietro rodando Cuando vuelvas a mi lado como que han hecho se han juntado y ha salido el germen de alguna manera el origen de esta película examen visibles sí que es de mujeres que caminan una vez a la semana por un parque iban pasando cosas iban contando cosas es decir no es una película estáticas una viga con mucho movimiento pero es con mucho movimiento a través del diálogo

Voz 1280 57:50 hemos hablado contigo a salió tu padre Elías Querejeta casi al principio de la entrevista con tu madre también se dedica al cine si sólo duraba Ávila el vestuario y entonces yo siempre me preguntaba cómo es descubrir el cine para alguien que vive en una casa tan vinculada al cine porque nosotros tenemos muy clara nuestra primera película EP pero los que vivimos en un entorno tan cinematográfico cuál es vuestro vínculo con vuestra primera película

Voz 40 58:23 como tal no existe porque es verdad que está imbuido en un ambiente al que por otro lado dispares tampoco me dejaban acceder con demasiada facilidad pero en cualquier caso claro en casa se hablaba avecine todo el rato no hablaba de lo que era un protagonista Isla uno preguntaba yo veía las películas de mi padre desde que era muy pequeña esa me llevaba al cine coral Guillén Iglesia hablaba con el acomodador con el late con el las era la la taquillera ideas de mi hija va pasa la activaban la película no me enteraba de nada porque era muy pequeña pero no puedo no tengo un recuerdo tan solamente tengo un recuerdo muy especial de cuando hizo un pequeñísimo papel en una película de FIFA que yo creo que era su primera película con ni más ni menos que Jean Louis Trintignant que aquel año fue era pues fue un premio al mejor actor en Cannes pues la primera vez que mide por una auparon la camaradería estarán que puede bastante más alto que yo me arroparon y miré y me pareció lo de mirar la cosa a través de una cosa en cuadraba no que tenía un cuadrado me pareció una cosa bastante especial

Voz 1280 59:24 a mí me llama también la atención la figura de tu abuelo que era repostero en el hotel María Cristina de San Sebastián se sí

Voz 40 59:33 yo tengo recuerdos de cómo mi madre me llevó a la trasera del hotel María Cristina idem Mi abuelo salir vestido de blanco con una bandeja de pasteles elegía tu madre

Voz 1280 59:44 qué ha significado para ti siendo la figura de tu padre o alguien con tanto peso en el mundo del cine un bueno quizá el mejor productor que mi me mucho

Voz 40 59:57 siempre mandan mucho esta vida están ahí sigue

Voz 31 1:00:00 por mucho que manda mucho

Voz 40 1:00:03 me mandaba mucho me acuerdo perfectamente cuando yo creo en mi primer corto que mi padre andaba por ahí no sé qué no sé qué que dijo el hombre no sé qué sugerente haría o qué diría no me acuerdo pero sí me acuerdo que me oye deja le dejan en paz que la que dirige

Voz 21 1:00:21 después de este viaje los lugares debido a la conclusión de que mi madre que en tantos años no pronunció una palabra había preparado Mi vuelta en la de mis hermanas a la casa en la que la circos creo que Corzine comprendidos su intención mi madre no se arrepintió nunca nunca me perdonó y tampoco quiso que descubrir a la verdad para hacerme culpable de todo cree que mi misma y frente a Ana Lidia estoy seguro de que fue una venganza largamente meditada en el silencio de las hilo

Voz 13 1:00:57 no quería que nos despidamos sin mencionar a Maribel Verdú que no está

Voz 1280 1:01:03 en esta película como una de las protagonistas pero que han marcado su trayectoria como directora qué relación tiene con ella como Maribel que ha salido en bueno se podría decir que esta actriz fetiche

Voz 40 1:01:13 es mi actor fetiche ahí es una de las actualmente hecha porque si lo piensas Adriana Ozores es la tercera película arqueo Bonilla además de un corto con Maribel hecho cuatro osea que están ahí hay un poco a la par bueno pues qué voy a decir de Maribel aparte de ser una maravillosa active una una idea estupenda Hay que es una delicia error con ella pues que en esta ocasión no ha sido pero seguramente volveremos a coincidir seguro

Voz 1280 1:01:39 qué esperas de invisibles en este momento tan difícil para bueno tan difícil por un lado para el cine sin embargo tan fácil para el mundo audiovisual con las televisiones y con con Dead físico todas las gracias a mí no se lo hecho

Voz 40 1:01:54 es un lujo ha costado mucho levantaron la película tan pequeña desde el punto de vista económico es una película muy pequeñita es una película de de de uno punto dos más o menos es una película verdaderamente pequeña para lo que se está trabajando día que ha costado mucho levantarla yo simplemente creo que que sobre todas las Eres por una parte nos vamos a reír porque porque yo creo que es una tratan cosas de la de las mujeres de cincuenta años con cierto sentido del humor pero por otro lado también probablemente también vamos como a reflexiona

Voz 1280 1:02:25 porque la que tú eras invisibles tiene algo que ver con que no sintamos invisibles a partir de los cincuenta

Voz 40 1:02:32 tiene que ver con aquello que te decía que me contó Mercedes Sampietro en Cuando vuelvas a mi lado me dijo yo entonces debía tener treinta y tantos años ya debía tener cincuenta por ahí me dijo gracia tú todavía no te has dado cuenta pero hay un momento en que te conviertes en invisible

Voz 1280 1:02:46 no

Voz 40 1:02:48 me pareció una locura

Voz 1280 1:02:50 qué dirías que ha sido o es el faro de tu vida bueno había una frase muy buena de tu padre ya lo de