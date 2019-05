Voz 1 00:00 buenos días Carlos

Voz 1280 02:06 qué tal buenas noches es la una y XXXII las doce y treinta y dos en las Islas Canarias y esta noche se la vamos a dedicar

Voz 9 02:14 a verbo inventar

Voz 1280 02:20 una de las extraordinarias habilidades que tiene el ser humano es su capacidad para inventar si echamos un vistazo a nuestro alrededor ahora mismo todo lo que vemos que no viene directamente de la naturaleza son pequeños o grandes inventos la lámpara la mesa el ordenador la cama el coche el bolígrafo la cafetera la olla exprés las gafas el cuaderno los zapatos vivimos rodeados de ideas que se hicieron realidad casi siempre surgen de una necesidad es decir el fuego no lo inventó el hombre pero inventó la manera de provocarlo necesitaba cortar la carne de los animales que cazaba inventó las herramientas necesito entender lo que no entendía según muchos teóricos se inventó un Dios o incluso varios hay momentos que marcan un antes y un después en la historia de la humanidad la rueda a la electricidad la máquina de vapor la imprenta Internet inventos que suponen una auténtica revolución vienen unidos a cambios sociales y económicos que acaban siendo definitivos y luego están los herederos de los primeros esos que nos hacen la vida más fácil lo más cómoda o más divertida o más entretenida o más original esta noche hablaremos del inventor de la fregona el español Manuel Jalón quién era este ingeniero como se inventó eso del palo y la opa hablaremos de Nikola Tesla considerado uno de los mejores inventores de todos los tiempos hablaremos de ese invento que ha revolucionado el siglo XXI Internet de El hombre de negro de El hormiguero ir con una academia de inventores entre otras cosas invitar hemos esta noche a un gato pardo que se inventa todo lo que escribe y esta es una de esas noches en las que ponemos a prueba el ingenio de los oyentes os preguntamos atento se cuál dirías que es el mejor invento de la historia ese que cambió el rumbo de la humanidad hay muchísimos elegir uno luego cuál es el inventario de tu vida para Haití el invento sin el que ya no podrías vivir luego qué invento siete podría haber ocurrido a ti fiesta que es buenísima crees que falta por inventar osea no existe pero alguien tendría que inventarlo que seguro que habéis dicho cómo donde veces y también cuál es el invento más raro más rocambolesco que has visto el teléfono es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno en el que recibimos las notas de audio durante todo el día con las que vamos diseñando el programa son muy tenidas en cuenta también las que nos llegan en directo y qué hacen alusión a cosas que se están comentando en el programa y que van dibujando inventando una especie de conversación abrimos el Whatsapp en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y el directo en el novecientos cien ochocientos haberse resolvemos ya el suena la vida por cierto anoche de esta descartamos que fuera un tren frenando ni la máquina de una afilador recuerdo que todos los programas los tenemos colgado os en la web del faro en La Ser en redes en arroba el faro ser en Twitter donde además podéis dejar comentarios e ideas en Instagram donde tenemos fotos vídeos y material extra de este programa yo vamos a abrir con una canción de Antonio Vega que estaba fascinado con la física las matemáticas el cosmos en esta canción nos habla de ángulos formó dos por ti por mí de resolver el tiempo incógnitas que aún faltan por despejar Antonio Vega decía yo siempre he sido un enamorado de la ciencia es que la música está absolutamente regida por la física

Voz 12 06:22 y va soltando lo mío las ráfagas de aire frío un molino de viento entre sí

Voz 13 06:40 eh

Voz 12 06:42 va rodando sobre su sede describiendo una trayectoria es que no hay nada más de una aquí

Voz 13 07:22 a sí

Voz 12 07:32 está usted o libros y luego otro que sentir eh es una forma de el eh

Voz 14 08:29 hola muy buenas oyentes del faro eh bueno para mí entrando ya grano eh para mí el mejor invento de la historia es la música ese pequeño fémur convertido flautista que tantas alegrías de dar hace tantísimos miles de años eh eh que hizo que la gente retomar una cierta conciencia no de lo que le rodeaba Ike lo hiciera con esa alegría he con esa magia que dedos debió de suponer en aquella época sí bueno Mi inventado eh personal ha sido una canción que adoro Cantabria de tocar para mí nada más que para mi hijo no podría vivir sin de guitarra así que están muy pequeña aportación un poquillo de inventiva así que tengo así que bueno e orgulloso estoy que nada más así que un besazo para todo el equipo de Alfaro especialmente para Amaral que eres una crac así que nada un saludo

Voz 15 09:42 hola buenas noches pues yo para mí el mejor invento que han podido sacar en la lavadora porque ahora estamos mi marido y yo estamos solos pero también me hace falta pero cría cinco hijos me lo como me la compré cuando tenía el el el cuarto el tercero y la verdad a mí eso me ha salvado la vida porque ojo entonces no había pañales e tenía que lavar gasas trapo porque no me daba tampoco para comprar casas de los trozos los trapos que teníamos entonces les ponía para lavar IT La Marinera gente tengo cinco se en siete años tuve los siete los cinco en siete años tuve los cinco los dos pequeños llevan catorce meses Hunter los dos con gasas así que la lavadora a mí me salvó la vida

Voz 11 10:39 soy Nacho vivimos en un mundo altamente tecnológico que nos hace estar rodeados permanentemente de formidables inventos la radio desde la que se emite el faro los dispositivos digitales que nos permiten escucharlo Internet desde donde se promociona aquí también emite pero si hay un campo donde se desarrollan los inventos más increíbles y en el que trabaja en las mentes más brillantes Éste es el de las excusas las pequeñas y en algunos casos continuas excusas por llegar tarde las más elaboradas para no tener que asistir a una boda o las mejores de todas Ariño no es lo que parece lo que viene a continuación no se le ocurriría mía

Voz 1280 11:19 está en sus mejores momentos hasta luego

Voz 0577 11:36 el teléfono eso FIA pero ha visto como invento muy creo que llegó a la conclusión de que mejor invento sería la fregona porque recuerdo que me abuela me contaba que fregaba de rodillas entonces posiblemente a la vez que sencillo sea uno de los grandes inventos y el peor pues para mí es cualquier tipo de armamento fabricado Mishima grandes destrucción una pistola que dispare más rápido que la otra en fin aquí yo tengo un invento en mente que lo voy a contar para nada nada que copiar es para noches un saludo de la chapa

Voz 1280 12:29 Nacho de día las mejores los mejores inventos las excusas esas que te buscas para justificar

Voz 8 12:39 si llegas tarde para no ir a una boda y las mejores

Voz 1280 12:43 cariño esto no es lo que parece a partir de ahí ni el mismísimo Einstein en sus mejores momentos ver como explicaba lo de la lavadora me ha salvado la vida la vida a cinco o hijos en siete años uno detrás de otro no tenía para pañales la va a que tiraba al trapo

Voz 17 13:07 la chapas con sus chistes

Voz 1280 13:10 Icon la alusión a la fregona que puso a su abuela de pie y precisamente nuestra primera entrevista va de la fregona porque la inventó un español Manuel Jalón así que vamos a dedicar este primer ratito del fan pero a a a saber quién era este hombre que nació en Logroño aunque vivió casi toda su vida en Zaragoza y que está considerado uno de los grandes inventores españoles Carlos Rivadulla lo conoció fue uno de sus abogados está esta noche con nosotros en Alfaro Carlos qué tal buenas noches

Voz 18 13:45 buenas noches un placer primero tengo que preguntarte quién era Manuel Jalón el que inventó la fregona

Voz 19 13:52 efectúe que es uno de los grandes inventores españoles pura eran personas yo tuve el placer de conocerle sin gran inventor produjo como producto de gran consumo la fregona en España que ha cambiado la limpieza los hogares el trabajo en los hogares y que en fin ayudó mucho a toda la sociedad

Voz 18 14:09 a todo el mundo todo el mundo sí existe

Voz 19 14:12 a todo medio mundo llegó a vender según me comentó unos sesenta y pico millones de unidades se quejó las

Voz 18 14:20 que él era ingeniero no Manuel Jalón

Voz 19 14:22 el efecto querencia náutico ni cosas de esas tan curiosas de la vida que a finales de los cuarenta porque muy joven le pilló las guerras pues pudo ir a estudiar a finales de los cuarenta hay verdad sabiendo inglés The School se enviaron como militares como militar del Ejército del Aire a Estados Unidos a conocer ya estudiar cómo dos aviones que había comprado España EEUU en la principios esos cincuenta de allí vi unos modelos de creó una de esas de rodillos de Mou papiro a que se dice que se utiliza mucho en Estados Unidos

Voz 18 14:56 sí me España sube un poco el nivel Industria

Voz 19 14:58 y al grandes superficies que ese establecimiento restaurantes pero se ve poco en España

Voz 18 15:03 o sea digamos que

Voz 20 15:06 el introdujo un vamos a ver si lo explicó viene un palo con una copa pequeña que pudiera escurrirse en un cubo

Voz 19 15:15 exacto en fue el primero en ciclos y yo estudios mucho el tema estuve como te comentaba el placer de Manuel el que cuatro años antes en dos mil once fue el que puso a la persona que limpiaba es cierto que en aquel momento disculpado hace decía la mujer bueno porque era ya lo sabemos no podemos pospuso a la mujer de pie si me permites

Voz 18 15:37 sí sí digamos que en ese momento fregaba vamos

Voz 19 15:40 además de rodillas y todas especialmente las mujeres

Voz 18 15:42 pero eso todos y todos esperábamos de rodillas

Voz 19 15:45 es cierto que que en ese momento ya lo sabemos no pero es otro hueso esto día no sea nada mucho la mujer no la explica que no y entonces pues en ese momento la propaganda que se hacía era poner SIVE hombre mujer da igual que él me enseño carcas revestimientos de muchas personas de toda España hablando de lo que había significado poder fregar con un palo es un palo era muy primitivo todo porque después años más tarde en el sesenta y cuatro introduce una auténtica revolución que no es el palo como una moto a lo eh o la fregona que se llama las tiras alargados sino que introduce el cubo redondo con School dos redondo y por lo tanto que un palo y las preguntas que Colombia pues es un cambio fundamental en la industria española a partir de sesenta y cuatro también como un avance tecnológico pugnó se va adaptando el inventor es muy curioso hasta las tecnologías y un cambio tecnológico

Voz 21 16:42 cinco permite que un inventor

Voz 19 16:44 por ese cambio añada cree algo no es como por ejemplo de Internet a la hay muchos inventos que no existe que aún muchas aplicaciones perdón no muchas creaciones que sufren porque Internet no duerme no habría aplicaciones móviles yo soy un trabajador volviendo al tema con el tema de inyección de plástico

Voz 21 17:06 el avanza en esa fregona

Voz 19 17:08 el plan al IS cubos relato puede fabricar el cubo en plástico introducirle un diseño IV invención digamos de de alto valor porque si no se fijan los modelos que todavía se fabrican su modelo original de alguna forma permanece vivo después de cincuenta y cinco años que esto es únicos en muy pocos casos en el mundo el diseño de la invención pues es escurrido él lo coloca sobre el cubo con tres ejes hicimos será cuenta porque el Belloch que si es el morro de un avión por qué ingeniero aeronáutico dime que tiene que absorber la fuerza con un cubo que uno puede ser muy grueso ni muy ancho en que se vuelque eh lo utiliza sus diez digamos esa actividad ingenuidad explica en el Cuco

Voz 18 18:02 Carlos como era Manuel Jalón dices que Le conociste en los últimos años de su vida qué tipo de hombre era

Voz 19 18:08 es un hombre tenaz era un hombre alegre era un hombre emprendedor eso queda evidentemente mayor nació en el año XXV falleció pues en dos mil once a un hombre muy curioso que creo que es lo que somos emprendedores inventores

Voz 18 18:24 la patente la patente de la fregona el Cubo es suya

Voz 19 18:28 entre el sesenta y cuatro Tino algunas partes anteriores y yo fui a verle en dos mil nueve porque quería escribo un artículo sobre él porque yo también tengo una res que Yagoba federal había oído lo que no queda queda Manuel Jalón es escribo me su pagina web que quiero que todavía la tienen que es fregona punto com ofrece un apunto es que me contesta muy amablemente voy a visitarle a él y a su hijo en Aragón hablamos comemos discutimos debatimos sobre El mundo las patentes sobre sobre la fregona y ahora es que era tema

Voz 18 19:04 ver a ver Carlos qué invento tienes tú relacionado con la fregona que has dicho que tú también tenía es un invento relacionado con con relación a El Cubo

Voz 19 19:13 exacto es una es una fregona que que que hago yo dos punto cero que son dos cubos en uno es decir son dos escurrido tres kilos compartimentos para justamente ese para el agua yo cuando fui a ver a

Voz 18 19:27 para separar el agua sucia de la limpia

Voz 19 19:30 exacto en en Yemen permite punto com pero podría ser déjalo lo que ha sido mi ídolo entre comillas dicen Comellas perdón pues que que me ya suscribió So mucho dijo Si me parece muy bien es un avance de lo mío es lo que toca ahora porque el cubo de fregar la fregona está muy bien pero no separa mezcla tú tu va fregando donde al final va a ser

Voz 18 19:55 claro es que hay algo hay en fin se hace todo

Voz 19 19:59 yo lo que busco exacto yo lo que introduzco llamado conducía porque yo también me viene de tildó de la vida porque yo estaba haciendo la mili mi hija deja ahora de él que nunca había frenado pero sí pero nunca tanto como a mi surgió como la mil finales de los noventa y entonces ahí empezó la idea yo creo que que es una fregona dos punto cero nueve tasas yo me pongo otro tope eso pues el ocho dos mil nueve contacto con Manuel me parece muy bien eh les gusta mucho hasta teníamos alguna foto que nos hicimos juntos porque quería contar con la suya una manía Don casi

Voz 18 20:37 un juego

Voz 19 20:39 bien hace que lo vi fue encantada mente ni esas bueno está un poco nuestra historia personal

Voz 18 20:45 como perdona hay Carlos entonces ya tenemos el cubo que separa el agua sucia de Lawal

Voz 19 20:50 sin ya está ya está ya está están en un mercado están en el mercado e Inés

Voz 18 20:55 hombre es otra cosa es que nosotros lo que queremos Carlos es una Mary Poppins osea nosotros creemos que inventen a la Mary Poppins casera es decir que no hay nada que lo haga todo ella haciendo con los dedos queremos un chasquido de dos recoja se limpie todo se ordenen los armarios eso es lo que verdaderamente

Voz 19 21:16 claro entonces mar habrá que esperar al robot que de alguna manera yo creo que llegará pero de momento pues oye tengo hacen una singular invento española placer charlar

Voz 18 21:26 digo esto digo que bien muchas gracias diga adiós

Voz 24 21:54 hola mi nombre es el Guerrero del antifaz pase la realidad en la que vivimos es función porción de invención recuerda no todo está inventado así que imagina e inventa muy buenas noches

Voz 25 22:24 buenas noches submarina de Barcelona en cuanto el invento yo con severos fue uno de los aspectos o el más principal es el de la luz eléctrica de ahí se derivan todos los demás aparatos eléctricos Nicosia eléctricos que traemos pues mira a la radio la televisión también fue uno bueno y luego está la lavadora iba cocine y todo eso pero todo eso vasco no yo intentaría no sé si seré muy fantasiosa Pedro podría ser inventar un aparato que acabará con el cáncer pero radicalmente osea ya sé que hay muchos avances y muchas técnicas y que se ha adelantado mucho pero así hoy radicalmente y otro aparato para recobrar la visión de la gente que no ve nada más tenía un mundo como si fuera una varita mágica de una va la que haces plas todo se arregla por lo menos las enfermedades y digo yo sería aburrido Un mundo sin ningún problema buenas noches

Voz 8 23:45 sería aburrido un mundo

Voz 1280 23:46 sin ningún problema plantea Marina en el Faro El guerrero decía imagina inventa como os habéis quedado cuando nos han explicado

Voz 15 23:58 que el escurrido por de El Cubo

Voz 1280 24:01 de la fregona tiene forma de Morro de avión puesto que Manuel Jalón era ingeniero aeronáutico

Voz 20 24:12 tenemos cien inventos que no habéis dejado en Twitter voy a leer algunos vale por ejemplo Antonio dice una manifestación te BN dice el yogur Rafa la anestesia en según qué pruebas te parece el regalo de algún Dios José Ramón dice el mejor invento de la historia es el estoy dicen sobre todo ahora que van llegando las ferias por aquí

Voz 1280 24:35 bajo por Andalucía dice la luz eléctrica domingo dice si lo piensas el mejor invento podría ser la imprenta que sirvió para hacer que el conocimiento se difundiera Ana Lilia dice los antibióticos Lady Lawrence dice donde esté un lavavajillas que se quiten todos los inventos de la historia y nosotros lo hemos planteado una

Voz 20 25:00 cuesta en Twitter cuál dirías que es el mal

Voz 1280 25:02 en todo el mundo ellos de hemos dado tres respuestas posibles una la tortilla de patatas dos la tele transporta acción tres la lavadora si queréis votar estamos en Twitter en arroba Alfaro ser para llegar a las dos de la mañana vamos a escuchar un fragmento de una película fascinante titulada Una mente maravillosa que cuenta la vida del Premio Nobel y matemático John Nash interpretado por Russell Crowe por cierto hoy hemos sabido que el Príncipe de Asturias ha ido para un matemático luego vamos a hablar de él pero vamos a escuchar ahora Un fragmento de esta película como digo Una mente maravillosa porque nas a pesar de su enfermedad mental logró grandísimos avances en su campo este fragmento es parte del discurso de cuando recibió el Premio Nobel

Voz 2 25:51 siempre he creído en los números en esas situaciones y la lógica que llevan a la razón pero después de una vida de búsqueda me digo Case la lógica quién decide la razón he buscado a través

Voz 8 26:12 pero físico lo metafísico

Voz 2 26:16 que producirán impuesta empezar y hecho el descubrimiento más importante de mi carrera el más importante de mi hija no

Voz 8 26:33 sólo en las misteriosas ecuaciones de lo puede encontrarse alguna lógica y estoy aquí esta noche gracias a tu mujer es mi única razón de ser las todas mis razones

Voz 1280 27:12 el amor está bien un buen invento

Voz 18 27:14 me inventase que hagamos así

Voz 1280 27:17 las dos de la mañana una en Canarias dos horas por delante para dedicarla a los inventos así que seis ocho uno cero uno seis siete tres uno noticias y estamos de vuelta seguida

Voz 8 35:42 y habla de vista

Voz 1280 35:48 y luego eso que decimos siempre no alguien tendría que inventar esto qué es esto seis cero uno cero uno seis siete tres uno me dicen que están llegando notas buenísimas de audio

Voz 8 36:00 hasta aquí nada vamos a escuchar algo para plantar buenas noches tareas Izar eras

Voz 15 36:27 os imagináis lo alucinante que sería inventar la tele transporta acción yo espero que no tarden mucho materializarlo hasta entonces sólo disponemos de la imaginación así lo desea Kevin Johansen en su nuevo disco tele transporta acción cuando llega la tele transporta cien

Voz 8 36:50 todas noches a la luz de este faro Olga de Madrid

Voz 13 37:00 porque es hay en venta la la

Voz 0542 37:09 hay una conversación recurrente en toda la anda que se precie que empieza cuando alguien dice quién sería la primera persona a la que se le ocurrió freír patatas huevos y cuajar lo todo en una sartén pues no sé quién sería pero a quién inventó la tortilla la cama la lavadora la tarta de chocolate y el smartphone que me permite ser fan a todos ellos yo les haría un monumento y una última recomendación Led la sociedad literaria del pastel de piel de patata os va a encantar buenas noches Mis faros desde el fin del mundo

Voz 8 37:50 no

Voz 1377 37:55 qué temas tan difícil porque es uno de los inventos

Voz 35 37:58 no se han hecho haga de Zara la humanidad y en fin yo voy a contar mi mi pequeño en Benito que los niños quieren puré run run la batidora hoy qué rico un gazpacho con este calor rum rum la batidora hace un mojito para después de comer saborear

Voz 1280 38:23 lo en la sobremesa

Voz 35 38:25 aún la batidora Mami un batido de fruta run run la batidora pero que sería la batidora sin la electricidad para que funcionara y que sería sin el bolígrafo que apuntó las recetas y qué sería sin el móvil para contaros lo Farelo Cesc Fabregas buenas noches buenas noches Mara buenas noches a todo el equipo blanco no

Voz 31 39:15 Heras equipo sobre el tema

Voz 1855 39:20 se trata hoy está ya lo pasa pero en los ochenta cuando éramos adolescentes había un decálogo completo de invenciones suspendían una asignatura pues siempre decías el profesor que me tiene manía porque yo he estudiado yo les me ha salido genial si llegas tarde a casa pues de hacía saber guiado el autobús por eso vengo a esas horas al prócer si te preguntaba la elección y no te la sabías porque no había estudiado pues siempre cabía decirle no es que ayer no me sentía bien o no es que era el cumpleaños de mi padre ha venido toda la familia cuando no que ellas ir al cole pues a tus padres por la mañana es decía es que me duele mucho la barriga ya lo más pues si te pilla van a un paquete de cigarros les decía yo no es que esto no es mío es que suele estoy guardando una amiga que en su casa no le dejan fumar Lo más Plus será cuando queríamos ir a un concierto de alguien que nos gustaba ir no los dejan salir entonces ahí infalible era decir no nos quedamos cree hermano mayor de mi amiga que luego les va a dejar en casa y que está todo controlado luego llegábamos al concierto cada uno por su lado y nos volvemos a encontrar a la hora de regresar a casa pues nada hemos sobrevivido a estos son nuestros inventos o no esas invenciones de la Juventus buenas noches

Voz 1280 40:48 de Gandía él el decano el decálogo de los ochenta

Voz 8 41:01 es que me sonaban todas las excusas todas

Voz 1280 41:06 muy buena también blanca con el run run de la batidora y Olga con su homenaje a la tele tras aportación en fin del mundo con la tortilla de patatas

Voz 15 41:22 ahí

Voz 1280 41:23 hay un hay un espacio en televisión

Voz 20 41:27 en la madrugada que es una joya para esto de los inventos así que hemos pedido a Elena que nos hicieron reportaje

Voz 37 41:38 eh

Voz 29 41:44 la de mencionar el tema de los inventos a muchos de vosotros os vendrá a la cabeza la tienda en casa esos anuncios interminables emitidos de forma encadenada en la programación nocturna que muchas ocasiones atraen nuestra atención sin explicación alguna bueno O'Shea por qué productos que son verdaderos inventados vamos a hacer un repaso por algunos de los que han marcado un antes y un después en nuestras vidas empezamos por la famosa bata manta que soluciona uno de los grandes problemas de la humanidad ahora puedes mandar Whats App comer palomitas o cambiar el canal de la televisión sin tener que exponer tus brazos al frío exterior así suelo explicaba Berto Romero Buenafuente

Voz 0577 42:27 el inventó una manta se blanca con mangas anda inventó la túnica esto esto como cojo no pantalón decir que te has inventado bajarla con perder o coger un caramelo decir que te que inventan Chupa Chups sin palo

Voz 29 42:43 otro clásico que forma parte del imaginario colectivo es el famoso Yes extender que por supuesto nadie conoce por haberlo probado pero que todos tenemos guardado en el manual de chistes de cuño

Voz 38 42:55 es extender viene acompañado de unas instrucciones detalladas y fácilmente entendibles donde podrás ver de manera clara y sencilla lo fácil que es monseñor está demostrado un pene más grande aumenta la satisfacción de las relaciones de pareja porque aumenta el deseo

Voz 1 43:08 a mí y yo la suelo desde más te dirán pero a mi me gusta ganar

Voz 29 43:13 por supuesto tienen un área dedicado a la belleza el calentador con masaje las fajas

Voz 1280 43:18 la antes los tratamientos capilares pero

Voz 29 43:20 hemos ninguno está a la altura de la Milagrosa

Voz 1280 43:23 la baba de caracol la regular

Voz 39 43:26 en el cuidado de la piel presentamos saltó el extracto de baba de caracol que regenera hay rejuvenece la piel como ningún otro producto

Voz 29 43:33 también es esos inventados que lo mismo sirven para definir tus músculos que para relajar Teo para activar la circulación hablamos del vibró Sheikh pero

Voz 40 43:42 libros soy es perfecto para relajar el cuerpo después de un largo

Voz 8 43:46 ayuda a activar la circulación hasta aquí

Voz 29 43:49 era la selección que ose preparado hoy aunque la lista no tiene fin la SFOR el audífono huésped XL la cartera aluma el cortador multifunción en Rosal electrónico el Power balanzas pinzas cancelar la bajen

Voz 20 44:07 ahora vamos a suena la vida

Voz 8 44:13 también tela marinera pero da idea la de Fran que nos tiene en vilo venga

Voz 1 44:22 a la que a la que a la mil va la vencida

Voz 8 44:27 a ver si suena la vida que no sirvió Fran de Guadalajara

Voz 1377 44:31 es este

Voz 1 44:45 no

Voz 18 44:53 pues sí aquella frase memorable Sara Montiel cuando sí

Voz 20 44:55 área de casarse por quinta vez

Voz 8 44:59 ya había vendido la exclusiva

Voz 20 45:01 la pillaron entonces decía pero qué invento es este pero qué invento es este vale esto que suena es un gran

Voz 1280 45:06 invento la pista estaré hoy es esta es un gran invento enorme invento pero

Voz 18 45:20 bueno no esos incentivos derivados de otros

Voz 8 45:22 ventaja los vale

Voz 1280 45:25 novecientos cien ochocientos y ahora vamos a dejar que pase el Gatopardo esta noche al Foro de las

Voz 8 45:30 ver topar

Voz 1280 45:46 buenas noches bienvenidos a este faro que vas a querer que utilicemos durante el Príncipe de esta conversación

Voz 6 45:53 con la usar virgen Vox escritor de Praga mil entradas en Internet

Voz 20 46:04 árabes PCAS porque has elegido este éxodo ánimo pero antes quería preguntarte alguna relación con el mar

Voz 6 46:13 en realidad debería contestar a toda la desde desde niño tengo la impresión debe provenir de la Atlántida es decir a mí me explico a de pesca con mis familiares en verano cuando tenía tres años hay algo ocurrió que me provocó espanto el descubrimiento era era muerte asfixia fichas Los peces en medio la impresión de que venía de un mundo subterráneo que era una y esto ha permanecido hasta ahora utilizar incluso en algún momento era un texto

Voz 20 46:47 anterior alguna vez en alguna entrevista más de una has dicho que no recuerdas practicamente nada de la infancia

Voz 6 46:59 he dicho que no tenga que contar especialmente en infancia porque no hay conflicto no existe conflicto y entonces no hay narración en realidad

Voz 20 47:08 sin embargo es sorprendente que a esos años tan tempranos a los tres años ya consideras que venías de otro de un lugar subterráneo oscuro

Voz 1280 47:17 Louis difíciles distinto al de el al del Caisse

Voz 20 47:21 no venimos todos no trataba de

Voz 6 47:24 trataba de de averiguar porque me había provocado este hispano la muerte de los peces ya que pasea al no poder ver un pez muerto si vivo pero no muerto en la cocina de casa de mi abuela tenía que como que comer en casa de mi abuela recuerdo de espaldas al a una naturaleza muerta que había un pescado muerto con gran júbilo de diversión de toda la familia porque había salido como nieto mayor especialidad que estaba explicando que no podía haber un pez muerto de hecho prácticamente al ver a verlo y eso sigue ocurriendo es decir no no he comido nunca por ejemplo

Voz 20 48:02 porque Enrique Vila Matas ha elegido este seudónimo de este escritor

Voz 6 48:07 porque lo he utilizado una gran cantidad de veces Virgen BOC utilizado momento que decidí que habían frases que inventaba decía como dijo en cierta ocasión Virgen Vox entonces colocaba una frase a Virgen BOC pero que era mía dije que tiene mil entradas hoy en día en Internet o más incluso hay personas que se hacen pasar por el Virgen BOC actualmente en Twitter de modo que en fin pero bueno aquí estoy

Voz 20 48:35 Vila matas naciste en una casa que estaba muy cerca enfrente del cine Metropol bueno eso marca en algo a tu personalidad

Voz 6 48:46 bueno así porque digamos que mi relación con el cine con los carteles de cine que anunciaban las películas de Bogart en el cine que estaba enfrente de mi casa que veía desde la ventana del principal el piso de mis abuelos y mis padres pues a ver las cosas sigamos diferentes de de mi mundo cerrado familiar siempre digamos monótono con las mismas la imagen del cine Arquette todavía no había iba pues era era para mí algo que llamaban la atención eh

Voz 20 49:19 los carteles de las películas de Sevilla

Voz 6 49:22 era porque todas Metropol era uno de los tres cines de una cadena de Barcelona Capitol Metropole bosque que no sabíamos de memoria que estaban especializadas en serie negra me uno de estos cines el Capitol se pegan en el mismo programa los tres están las Ramblas todo creo que estuvo hasta hace muy poco le ha hemos Can pistolas porque era el lugar de de cine sería negra de la ciudad bueno no al metro por había sido antes que muy curioso antes de la guerra porque mi padre había nacido en esa casa había sido un teatro sabía de Sarzuela había sido cine y al mismo tiempo Teatro de Zarzuela había habían actuado en los mejores cantantes de estar fuera del país habían probado una cosa que salió mal que es una fuente de agua dentro de dentro del cine identitario también dentro de cine empezó siendo cine y que tuvieron que quitar porque el agua mojaba de vez en cuando a los espectadores se se ha convertido en un conflicto que son pequeños mitos iniciales de Francia

Voz 20 50:28 así todo la caseta abuela hay una historia que tiene que ver con un relato que tú a hablaste en una novela

Voz 1280 50:39 creo que Maki su contratiempo de que lo había escrito sin tener consciencia de que lo ves escrito y luego lo encontraste en casa de la abuela que relato es ese y cómo fue esa

Voz 20 50:52 hacía rato que escribí que lo escribí

Voz 6 50:54 con con cinco años ir a Ariel auto ha escrito por Enrique a los cinco años es una historia de una historia de amor de un niño que se enamora de una niña que viaja en un tren hacia Zaragoza sea mal duende de Aragón lo único que pasa es que había olvidado que había sito en cuento a estar ahí apareció en casa de mis padres a cuando ellos murieron hace todo tres años descubrí lo tenían guardado desde hacía años yo creo que ya lo sabía pero se había perdido la memoria de que exponía la fecha exacta plano que lo escribí que es un dato que desconocía tenemos poca memoria todos no es decir tuviéramos más entenderíamos mucho las cosas nuestra vida creo porque o no pero creo que serviría para saber cosas que yo siempre tenía un recuerdo de dibujar en el suelo con mi tía a una casa de mi abuela y dibujar en y tiempo escribir dibujo y escritura pero no no sabía que había escrito un cuento corto terminado eh bueno soy entrantes en realidad ríe cuando volvía a escribir fue había hacia los dieciséis diecisiete años sobre todo a los supongo que estaba conectado con esa experiencia inicial posiblemente

Voz 20 52:09 una sala de la memoria tienen que la memoria es ficción en el caso de tu literatura esto es esencial porque a veces parece que estamos leyendo ensayo a veces parece que estamos leyendo ficción y a veces encontramos datos de tu biografía no

Voz 6 52:25 las dos emigra hacia son siempre bastante clara transformados la literatura transforma la realidad tease son otra otro mundo no dioses si tuviera que contar mi mi biografía cambiaría también es decir porque me aburriría mucho transcribir lo que ha ocurrido porque ha ocurrido volverlo repetirlo otra vez no yo nunca repito por esos inventos y entre prácticamente nunca repito es decir además de todo lo que ya he visto oído me encanta la novedad aunque me equivoque siempre no creyendo que es nuevo algo que no lo es pero escucho mucha música cuando escribo trabajo con explotar y Oporto

Voz 20 53:04 no hay pues Mons a Bob Dylan Tom Waits de todo

Voz 6 53:08 quiero claro que voy voy cambiando y construyendo top todo tipo de música nueva también evidentemente es la forma de investigar que ir que hay ahí infinito pero cuando encuentro un buen disco nuevo que no había oído nunca que alguien que no conozco etc eso era perfecto para para escribir porque tengo la la ilusión la desde saber que tengo por delante algunos días de de de disfrutar de una cosa rara no hay antes escribía al Ibex con una sola canción la hoy a todo el rato un universal una casa para siempre sólo oyendo a una pieza de Tower no recuerdo el título porque era más bien bueno en Youtube el que me llevo a a era un una fin era un tipo de música que correspondía a la historia de un de un hombre que tenía varias voces afines bueno que tenga que ver con la trama de alguna forma con esa cara esa pieza solamente es la caía con la intención no sé si buena o mala de que fuera tuviera una coherencia todo lo que hacía en el libro a base de machacar esa canción pero para mantener siempre el mismo clima o el mismo aireó en fin fino que fuera te diera un poco de cómo hacer una película poner una una música en concreto no el abismo Patti bueno a un acantilado el comienzo de mi novela a la que ha acaba de aparecer esta bruma insensata inicia en una casa en ruinas en el Cap de Creus en Cadaqués en una casa en ruinas y al borde de un acantilado está con un personaje que está en una situación límite digamos que las cosas le puede ir peor mis personajes empiezan siempre así y les va tan mal que sólo pueden mejorar algo su vida y todos acaban mejor que estaba en un principio sólo ligeramente mejor

Voz 20 55:56 esa ese ese tema explorar el abismo hemos hablado del abismo la exploración

Voz 6 56:02 como las desarrolladas bueno a esa parece que es difícil porque al abismo cae en el abismo no en principio se trata de estar en un en un punto de ese abismo que Ny conduzca al abismo directamente tiene Stephen en tierra firme

Voz 20 56:22 Enrique Vila Matas esta bruma insensata es un nuevo acercamiento a los lectores o la forma en la que los sectores nos volvemos a acercar a ti te gusta la relación con los lectores o te incómoda te gustan las ferias te gusta firmar los te gusta las presentaciones

Voz 6 56:39 no me gustan los lectores que leen el libro a partir de ahí después sí sin lugar de leer el libro se presenta en algún lugar de los veo pues me parece muy bien también pero pero en realidad cuando escribo no están nunca en mi casa escribo un poco pensando en era no en nadie concreto sino más bien en en el trabajo que hago y a mí mismo trató de de hacer algo que me a mí me me interese a partir de ahí espero siempre que interese a los demás

Voz 20 57:07 aparte con esto ya vamos a despedir pero no quería que te marchará sin preguntarte por el humor que tienen todas tus novelas involuntario porque

Voz 1377 57:19 sí serio corriendo

Voz 6 57:24 cambia todo pero es así el humor

Voz 20 57:26 pero te sale los personajes con Ness muerto

Voz 18 57:28 tan particular que a veces están está en el límite de el humor y la tragedia

Voz 6 57:33 yo es que él no Mar Negro toda época estuve en el colegio extras diecisiete años era una impresión recuerdo de vivir una tragedia auténtica solamente de estar en el colegio no el mejor amigo de aquellos años cuando lo volví a encontrar diez años después ha estado hablando con el de repente después y me dijo veo que si estoy yendo el humor de siempre me quedé helado porque no sabía yo que tenía sentido un rumor bueno debe ser una forma de tener un sentido el rumor esta

Voz 1280 58:01 a veces otros descubren cosas de nosotros que no sabíamos

Voz 6 58:04 sí pero yo nunca me río de lo que digo se practicamente son los demás los querría de lo que digo

Voz 20 58:10 qué hubiera batas despedimos a nuestros invitados siempre pidiéndoles que

Voz 18 58:13 Nos digan si es que no tienen quién ha sido hoy

Voz 20 58:16 el Faro de su vida

Voz 6 58:18 que quién lo que bueno puestos a dejé faros a materiales o humanos humano Pablo de Parma a la que dedicó los libros material del mundo

Voz 8 58:31 muchas gracias por haberte acercado eso además Tejar

Voz 13 58:52 no huy eh

Voz 8 59:49 hola

Voz 11 59:53 sí creo que aún falta un tipo de elemento que lo hacen los platos absorba a todo lo que pasa que tiene esta forma cuando cómo vamos no no engordar hemos un saludo

Voz 42 1:00:10 buenas noches Macarena no para mí el mejor invento mejores de de siempre esta fresquita que noches

Voz 7 1:00:43 esta semana empezaba a trabajar el segundo de la ESO el tema de los descubrimientos de gráfico que Nigel Lamothe estamos viendo cómo la brújula el hacho la Atrio el cuadrante vean Poyet etcétera supusiera un gran avance en la navegación que permite a los europeos ampliar el conocimiento de un toca hasta entonces tenía pero sin para ir a share enumerar todos los grandes invento que hemos visto en clase desde la aparición de del hombre en la prehistoria hasta la actualidad como por ejemplo el descubrimiento del fuego la invención de la escritura ETS TC TC juro cumbre remitiría porque me pasaría del minuto y medio a nivel doméstico no puedo pasar sin el lavavajillas sobre todo si la radio que nos permite compartir esta fantástica experiencia que es el faro que mil cantaran feliz cumpleaños a través de las ondas el pasado recibió en febrero un beso falleros Isar eras Manoli desde Sevilla

Voz 43 1:01:43 hola buenas noches se Andrew gomera a mí el mejor invento de que han hecho ha sido la electricidad me explico zapato de que traemos Lugo la casa de ordenador e teléfono televisión importante en todo el fuego pero es que si no fuera todo el déficit e necesidad no habría provocaría mi deber esa Ny directo para poder hacer trazó Mia eh quiere poner una Pilar al contrario de ir de colores e idílico por qué cuando mi mujer decir de provocaría como niña vale por dos enchufa en Colera porqué poco hablaba de la ciudad de ardía va para mí muy bien pero lo bueno de todo esto no para da igual lo bueno es que me tiro u otro sin corazón como insinuó que por cierto más el cual me dormí paseíto me me para y me tomo una cerveza citado eh tranquilito ven amigas de Eduso tranquilo sin que nadie veía a liguera que eh sea a la crecida en las peluquerías de Malasia todo porque nada de ésta con Fraga con que Pamies ramo eh la necesidad aunque hay imágenes igual para eso la contraria porque para mí es un vamos cuando se levantó y me el tranquilo hoy Cavalleria Dios mío en la Eurocámara a mi madre pues nada vasito a todo e IU buenas noches Ferrer obrera ya no hay entrenadores Roma

Voz 8 1:03:21 ya Manoli que como os dais es profesora de Secundaria que dice que está hablando con hablando