todo se oye su historia una historia que empieza a mal nombre con muy poco dinero de una familia muy humilde dice que dice que era más pobre que el sastre Tarzán decía libros la poesía yo creo que es armamento es un arte marcial Reinhard todos

Voz 1629 01:37 hola qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias comenzamos este faro dominguero con el que llegaremos hasta las cuatro de la madrugada repasamos los mejores momentos de esta semana en la que hemos alumbrado temas tan variopintos como el barrio la lluvia el verbo inventar la aventura los Gatopardo es que nos han acompañado han sido el escritor Antonio Muñoz Molina la cineasta Gracia Querejeta el escritor Enrique Vila Matas en nuestro compañero José Antonio Ponseti muy querido por todos los oyentes de la Cadena SER

Voz 11 02:12 como ya sabéis que el faro lo construimos entre

Voz 1629 02:15 todos cada madrugada también contamos con las recomendaciones de cine de música que nos de hacéis a través de las redes de Twitter o de Instagram estamos en arroba el Foro Ser vamos a abrir con una de las propuestas

Voz 11 02:28 que nos deja Jeff que es uno de nuestros dj's habituales ha elegido de su Bourg de Arcade Fire

Voz 1629 06:31 durante esta primera media hora repasamos algunos de los momentos especiales que nos dejó el faro durante la semana por ejemplo el lunes que dedicamos a madrugada al barrio tuvimos tres nuevos oyentes que nos dejaron notas grado muy sorprendentes una llegó desde Nueva Jersey en Estados Unidos otra nos recordó las grandes enseñanzas que nos dejó Barrio Sésamo irá tercer

Voz 11 06:52 llegó desde Cádiz donde muchas de las chirigotas dedican sus detrás a los barrios

Voz 1623 06:57 hola

Voz 13 06:58 hola soy el quién Uribe vivo eh restaron así en Estados Unidos desde la distancia recuerdo mucho el barrio en el que si el niño hacia Colombia estando legos en otra cultura más extraña esos momentos más están a la gente se están al a la infancia vienen recuerdos formidables con este programa qué les llenan de melancolía pero también de una alegría al recordar todos aquellos momentos

Voz 14 07:52 el río arriba

Voz 15 08:02 yo soy de cabe de un barrio de Ca de IU que tienen mucha entidad en gran parte porque en el barrio donde los niños empiezan y aprenden a cantar ganaba en gran parte porque en el Navarra se tiene mucha previsión portan tal y escribirle a tu propio barrio in una de las mucha coplas inmortales que tenemos Carnaval uno de nuestros Lino N precisamente una oda al barrio la patria chica desde un gran copla pero desde nuestro Carnaval de Cádiz Juan Carlos Aragón que no te lo apoya canta pero si te lo voy a contar dice así cuando me vaya del barrio del barrio de Amore su diecinueve Pinto uno por calle del barrio que me regalen el cuadro del barrio lleno de gente para que yo siga cantando nunca me iré para siempre aunque no tenga bandera ni canción ni escudo ni guerra ni su independencia

Voz 2 09:08 Nissan Peragón y leyes Nica Chigurh

Voz 16 09:12 Vivar como continente donde cada calle es como la francesa Gecina aduana lleva hasta la playa los niños de su ropa que quiero la paz ya que sale venga

Voz 1629 09:52 el martes hablamos de la lluvia después recordaremos muy donde cosas que nos dijiste y pero no llegó mucho de atención la de palabras que hay para nombrar la lluvia sobre todo en gallego así nos lo contaba

Voz 1 10:03 Víctor de Vigo con el tema del programa porque teniendo en gallego cien palabras para nombrar a la lluvia por ejemplo Arruza o rayas pegada Two Vieira trepó hongos agraviada entre otras la lluvia aquí es arte es la vida para este país gracias a ella presumimos de verde y otra muchas maravillas como bien sabes aunque cada vez llover menos lo hace porque nos estamos cargando la otra mitad del medio ambiente que nos queda tenemos que aguantar la última vez que chapotear en un charco fue hace unos meses en mi casa en patio salvo sin problemas a a la calle cuando llueve es más no suelos usar paraguas tener el pelo cortito también es una ventaja porque enseguida según la cabeza además como se dice aquí si Xavi Getxo va la última mojado dura buena que pille la pille en Galway en Irlanda hace cuatro años unos días antes de mi cumpleaños porque llovía en horizontal y no había manera de esquivar Lago de proteger tío de salirse

Voz 12 11:15 eh

Voz 1629 11:19 ya en horizontal decía

Voz 12 11:21 Víctor y hay otro Víctor que también os llama

Voz 1629 11:24 sí que habló de otro tipo de lluvias por ejemplo

Voz 17 11:27 la lluvia de goles que Le

Voz 1629 11:29 la Girona al Barça de la lluvia de estrellas o de la esperadísima lluvia de millones

Voz 2 11:39 pues la lluvia ni me encanta me encanta escuchar la lluvia soy un hombre de campo me gusta por el monte que llueva es muy importante limpia las calles de beber a los animales que llega a los árboles luego está la lluvia de estrellas me encanta la lluvia de estrellas luego la lluvia de goles que la caido al Barça que es una pena yo soy del Valencia pero claro un equipo español en la Champions pues es muy importante pero la lluvia que más me gusta siendo un poco egoísta es la lluvia de millones que da la lotería de Navidad que nunca se acuerda de mí pero bueno esperemos que algún años acuerde

Voz 17 12:19 queda poco También la lluvia de millones Navidad pero bueno a ver para para

Voz 1629 12:26 este ratito vamos a ponernos un nuevo capítulo del hotel del faro una cosa que nos tiene completamente fascinados oyentes están verdaderamente inventando la radio porque con esto sí que no contábamos es que no sabemos cómo se juntan unos cuantos oyentes de Alfaro cada uno desde su ciudad se han montado una

Voz 17 12:50 la especie serie un teatrillo que ardió Niza que Bacon

Voz 1629 12:56 los efectos pertinentes que tiene hasta una careta entrada que también han grabado ellos se llama el hotel de El Faro y el reto

Voz 17 13:03 parto esta semana lo formaron jurídico Karma Pedro David musarañas Paula Marta

Voz 1623 13:18 en el hotel del faro ser un lugar en las sondas donde todo puede pasar

Voz 18 13:27 me encanta cuánto tiempo era como si lo que está de la naturaleza se hubiera quedado sin el pianista voy a abrir todas las ventanas de esta habitaciones para ver yo y no casi Lejona pague a alejarme están renovador sentir el agua de la lluvia cayendo sobre Ci

Voz 7 13:50 Carme migas a pasear ahora bajo la lluvia por lo menos espérame que a mí me encanta

Voz 18 13:59 menudo lluvia con el humor que se gacha lo cliente cuando llueve de día que M buenas tardes puede dar medalla de dañando hacia un por favor de Mariví yo si bien hecho ando sí sí siempre oído que la lluvia es una maravilla pero lo que está cayendo allí juega en tierras se llama caer tubos de punta tienen su dicen secadora por favor claro que sí ahora mismo te aviso al compañero de David por favor sería acompaña Mariví a la lavandería por supuesto acompaña ve por aquí de señorita Mariví pero minutos os ha puesto madre mía que a mí que en estos días de lluvia encanta estar paseando nada de quedarse en casa tomando café tirado en el sofá mientras hoy gobernó la lluvia hay que sentirla o leerla tocarla

Voz 19 14:52 la hay si Guindos el esquí Giving the rain va dos

Voz 18 15:00 a mí me gusta caminar bajo la lluvia es otra manera de ver las ciudades pero claro que no me caiga todo a mí

Voz 7 15:10 buf Habitación cuatrocientos seis

Voz 18 15:16 recepción dígame recepción mire llamó de la habitación cuatrocientos seis tengo un problemilla resulta que me he quedado dormido y al despertar pero bueno para de caer agua del techo tengo la habitación inundada que vamos estoy a punto de sacar la engañas a ver si pescó las zapatillas que Sirius señor musarañas que no cunda el pánico ahora mismo me compañeros de mantenimiento se dirigen hacia su habitación no sabemos qué ha podido suceder si le parece puede ir recogiendo su equipaje para cambiarle de habitación pero rápido rápido que hay agua por el techo por las paredes parece que estoy hace agua las David David es urgente estamos teniendo un problema en la habitación cuatrocientos seis puedes acercarte y ayudar al señor musarañas a cambiar la invitación yo me quedo aquí con Mariví de eso nada yo me voy con David similar ya que estoy mojada os echo una mano lo primero es ir a la habitación del piso superior para localizar

Voz 16 16:17 bueno yo me voy para la feria cariño mío

Voz 4 16:28 mucho de todo

Voz 1629 16:38 el miércoles a la dedicamos a los inventos entre otras cosas hicimos una encuesta en redes sociales preguntando quién Bentos parecía el mejor del mundo la lavadora la tele tras aportación o la tortilla de patatas y lo hicimos porque precisamente fueron tres de vuestras grandes propuestas

Voz 7 16:59 buenas noches

Voz 20 17:02 los dos sin puntos básicos la electricidad y el agua corriente ellos nos llevan al que sin duda es el mejor invento la lavadora mi abuela me contaba cuando iban a lavar al río o en invierno aún manantial que había cerca de su pueblo del que salía el agua caliente cuando yo les preguntaba por que sus manos estaban así esa es que a mí tanto me gustaban que parecían huecas ella decía que era de ir a lavar al río

Voz 21 17:26 sí más mandáis lo alucinante que sería inventar la tele trans

Voz 11 17:29 votación

Voz 21 17:31 yo espero que no tarden mucho materializarlo hasta entonces sólo disponemos de la imaginación así lo desea Kevin Johansen en su nuevo disco

Voz 2 17:43 cuando llegue

Voz 22 17:45 la tele transporta hay una conversación recurrente en toda couché Panda que se precie que empieza cuando alguien dice quién sería la primera persona a la que se le ocurrió freír patatas batir huevos y cuajar lo toda una sartén pues no sé quién sería pero a quién inventó la tortilla la cama la lavadora la tarta de chocolate y el smartphone que me permite ser Farah a todos ellos yo les haría un monumento

Voz 1629 18:11 izó muchas también la nota de audio que dejó Mercedes el día de los inventos porque ya lo que dejó en el programa fue el decálogo de las excusas que hemos dado todos de adolescentes

Voz 21 18:27 yo creo que ahora esto ya no pasa pero en los ochenta cuando éramos adolescentes había un decálogo completo de invenciones suspendía días una asignatura pues siempre decías el Profés que me tiene manía porque yo he estudiado yo les vale me ha salido genial si llegas tarde a casa pues de hacía unos se ha averiado el autobús por eso vengo a esas horas al prócer si te preguntaba la lección y no te la sabías porque no había estudiado pues siempre Cavia decirles no es que ayer no me sentía bien o no es que era el cumpleaños de mi padre ha venido toda la familia cuando no querías ir al cole pues a tus padres por la mañana les decía soy es que me duele mucho la barriga ya lo más pues si te pilla van a un paquete de cigarros les decía yo no es que esto no es mío es que solo estoy guardando una amiga que en su casa no les dejan fumar Lo más Plus será cuando queríamos ir a un concierto de alguien que nos gustaba si no nos dejan salir entonces ahí infalible era decir no nos quedamos cree hermano mayor de mi amiga que luego les va a dejar en casa y que está todo controlado luego llegábamos al concierto cada uno por su lado y nos volvemos a encontrar a la hora de regresar a casa es nada hemos sobrevivido a estos son nuestros inventos o no esas intenciones de la juventud

Voz 17 19:57 de la cultura y de la anotan juventud la verdad que esta geniales

Voz 1629 20:03 bueno el jueves dedicamos el a las aventuras tuvimos muchas aventuras de mucho tipo nos gustó mucho el testimonio de Aída que nos contó la aventura que vivió su abuela

Voz 4 20:13 cuando se fue a Cuba

Voz 22 20:20 como esta noche trata de aventuras decidí contar la aventura de mi abuela que nació en mil novecientos tres muy pequeñita de la provincia de Lugo antes de cumplir la mayoría de edad que en aquel momento era los veintiún años decidió marcharse a Cuba ya que la situación que vivía su casa

Voz 11 20:38 sí

Voz 22 20:38 era muy dura ella decía que tenía que trabajar para mucha gente a día muchos son en casa una sociedad muy machista ella tenía que hacer todo entonces decidió eh ponerse el mundo por montera marcharse a Cuba pidió el dinero prestado hice fue embarcar a digo el trayecto duró creo que un mes para costear un poco el billete ella trabajaban el barco ya llegaba llegan los labores llegó Cuba dividía bastante bien porque aunque los comienzos fueron difíciles se puso en contacto con gente de la zona que estaba también allí emigrada trabajó en en una casa señorial

Voz 11 21:18 de ama de llaves

Voz 22 21:21 no sólo vivió bien sino que aprendió mucho y cuando llegó aquí a España de vuelta a los siete años sólo con la intención de ver a sus padres de volver otra vez para Cuba mi abuelo que era muy espabilado decidió conquistará la Cuba Anita ya nunca más pudo volver para Cuba pero ella trajo muchos conocimientos ya que aquella sociedad era muy avanzada en aquel momento entre otras cosas por ejemplo eh hacía muchas medicinas e tomadas cremas para la piel con azufre y mantequilla era una persona muy nerviosa

Voz 1629 22:05 sí como ya sabéis todos hemos sudado la gota gorda para adivinar el suena la vida lo arrastramos desde hacía cuatro semanas Hypo fin el miércoles tuvimos acertante fue Andrés que conduce un camión de la basura sabía muy bien cuál era el sonido

Voz 1623 22:31 sí

Voz 25 22:37 sí yo creo que es el cambio un neumático el llenado yo puedo esto tengo una una una idea no que yo a mi me da la impresión de que que cuando tu corto es una carnicería de corta unos huesos estos para y todo esto cuando ya está acaban Donosierra de niveles está parando Soda el ruido S

Voz 26 22:57 yo pienso que es la de un actor

Voz 25 23:00 a mí me parece el sonido porque además siempre me ha resultado muy desagradable cuando van a calentar la leche en las cafeterías en las cafeteras o no que es un café con leche que te calientan Álex en una en una jarra de metal echan el vapor el talaverana calientas su sonido yo creo que hoy grabó sus hizo turno Júpiter pues corrillo iría de tuerca es alguna eres pequeño aparataje suena la vida pues están los niños creo que puede ser un dron yo pienso que una piedra de afilar cuchillos un coche eléctrico creo yo creo que sabe corte con un pico diamante cortando un perfil

Voz 26 23:45 hay que a lo mejor no cerca pero eso no a un tren frenando

Voz 25 23:52 nada hemos pensado si puede ser un robot de una fábrica de coches que puede estar trasladando las chapas de Un paso a otro por ejemplo de soldadura ha dado una línea de montaje

Voz 26 24:06 yo lo afilado cuchillo tal entonces que es esa rueda afilando unas Figueras afilando un cuchillo

Voz 25 24:16 el sábado yo creo que es un coche de está funcionando

Voz 27 24:19 que yo creo que es un surtidor de gas de Gas Natural

Voz 28 24:31 el creía

Voz 27 24:34 como compañeros de la basura digo para que me lo me lo voy a quitar

Voz 5 24:39 pues sí que es en su surtidor de gas vamos a escuchar a Fran de Guadalajara que es el responsable de este desvelo que que nos ha tenido vamos ya digo en vilo a ver vamos a escucharlo juntos que decía

Voz 1623 24:53 hola muy buenas os dejo aquí el sonido de la carga de gas de gas natural comprimido CNC de mi coche a ver que nos gusta

Voz 5 25:06 sí sí sí nos ha llevado hasta Júpiter vamos el el sonido

Voz 27 25:11 el camión de la basura que llegó yo suena algo parecido pero cuando hay dicho hace un par de viajes y treinta millones de gomas somero los coches que hay en España diez mil autobuses camiones de la basura y tal tío por si acaso te sonido no es muy parecido al de los camiones de basura pero sí

Voz 5 25:29 pero pero vuestra cambiando las tiene recarga de gas

Voz 8 25:44 hola

Voz 29 25:49 eh

Voz 8 25:52 sí

Voz 17 25:56 antes de llegar a las dos de la mañana de giros el tema de mañana lunes para que vaya pensando que es la belleza aportar nos hemos hecho tanta aventura inventa en fin vamos a hacer algo súper cotidiano que va a ser hablar de la fruta pues preguntamos

Voz 1629 26:16 cuál es tu fruta favorita cuantas frutas Comas al día se hace escasos los nutricionistas cuál es la fruta más rara más exótica que has probado

Voz 17 26:27 recetas que tengan fruta e cuál ha sido el fruto prohibido que a todo punto de vista que has probado alguna vez

Voz 1629 26:37 crees que existen las frutas afrodisíaco tomas champán

Voz 17 26:41 fresas Tomás uvas con queso

Voz 1629 26:44 te gusta mezclar el sabor de la fruta con sabores que no tiene nada que ver Tomás el melón con jamón hechas frutas al gintonic eres de los que se ha puesto a pintar ya ha empezado a hacer como muchos bodegones por qué elegir los bodegones que tienen de atractivos para alguien que empieza a pintar bueno todo lo que os venga a la cabeza en relación a la fruta por ejemplo tenéis un hule con frutas tenéis frutas de mentira de adorno tenéis el típico frutero en la cocina rebosante fruta qué sensaciones da cuando está vacío todo eso en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno va a ser como digo el tema del lunes fruta llegamos a las noticias idea volvemos con dos horas más para hacer un repaso esta semana

Voz 16 27:31 el Faro con Mara Torres

Voz 29 28:01 al cumplir los tres años Matilda ya había aprendido a leer sola valiéndose de los periódicos y revistas que había en su casa a los cuatro leía de corrido y empezó de forma natural a desear tener libros el único libro que había en aquel ilustrado hogar era uno titulado cocina fácil que pertenecía una vez que lo hubo leído cava rabo se aprendió de memoria todas las recetas decidió que quería algo más interesante dijo no poder comprarme algún libro libro preguntó él maldito libro qué tiene de malo la televisión que hemos comprado un precioso televisor de doce pulgadas y ahora bien es pidiendo un libro te estás echando a perder hija la tarde del día en que su padre se negó a comprarle un Matilda salió sola y se dirigió a la biblioteca pública del puedo al llegar se presentó a la biblioteca a la Señora Phelps le preguntó si podía sentarse un rato y leer hundir la Señora Phelps algo sorprendida por la llegada de una niña tan pequeñas en que la acompañara en ninguna persona mayor le dio la viene está en los libros infantiles por favor pregunto Matilda

Voz 7 29:13 están allí en la espaldas más bajas dijo a la señora Félix quieres que te ayude a gustar bonito con muchos dibujos

Voz 29 29:22 dijo Matilda creo que podría Carme la sala

Voz 7 29:27 Matilda Rose mil noventa

Voz 29 29:29 cientos ochenta y ocho a la Reina se El pisito de escucha

Voz 15 29:35 cuenta con Nasser así que pase

Voz 1629 34:32 pasaron unos minutos de las dos de la mañana de la una en las Islas Canarias vamos a repasar el programa que hicimos el lunes hasta las dos y media que fue sobre el barrio y esta canción que estamos escuchando es del cantautor Javier Álvarez que nació en Cuatro Caminos en Madrid allí vivió también durante toda su juventud y fue en la estación de Cuatro Caminos en la de Metro donde empezó a cantar sus primeras canciones y luego se iba al Retiro a tocar allí que es donde todo el mundo le descubrió se convirtió en uno de los mejores músicos españoles de los noventa y en uno de los más firmes argumentos es la canción de autor así que escuchamos a esta canción y esa edad damos pasara

Voz 12 35:18 yo que soy yo ella es que se como mi casa eh

Voz 17 36:43 curiosamente cuando decidimos hacer el

Voz 1629 36:47 el lunes el programa dedicado al barrio uno espera vamos que Jordi Évole dedicara su último programa de Salvados al barrio lo hizo estuvimos muy pendientes de ese programa así que decidimos invitarle también a nuestro faro dedicado al barrio ahora escucharemos que nos dijo también estuvo Fernando León el director de la película Barrio el actor Alberto San Juan uno de los fundadores del Teatro del Barrio hablamos también de cómo han cambiado los barrios de la gente ficción de lo que suponen los barrios para los oyentes que compartieron la madrugada con nosotros El Gatopardo fue el escritor Antonio Muñoz Molina que nos contó que sus orígenes también son de barrio de un barrio de Úbeda

Voz 1623 37:32 muy definido que era el hombre ese llama eso Lorenzo

Voz 0234 37:37 que era un barrio que está al principio del alerón estos la la huerta no era el barrio en el que vivía la gente campesina a la gente lo Hortelano los campesinos de todo eso no era un barrio trabajador muy populoso muy alegre is it yo notaba perfectamente cuando salió de allí iba al centro de la ciudad notaba mucho la diferencia no

Voz 11 38:01 para trabajaba la huerta Francisco Muñoz

Voz 0234 38:04 pues incluyó Valenzuela que acuerdo

Voz 11 38:06 tienes de él dice es que dice es que a veces piensas cómo habría envejecido

Voz 0234 38:12 sí eso lo pienso yo siempre pienso yo este año por ejemplo de padre habría incumplido soy debido noventa y un años no pienso que él lo lo que él no habría querido porque qué era un hombre campesino no nombre muy fuerte físicamente

Voz 1623 38:27 sabe muy entonces

Voz 0234 38:31 me dio mucha Fisterra que se muriera con setenta y cinco años no pero pero a veces me pienso el recuerdo tanto que tengo tan intacto él no entonces pero yo pienso mucho en el padre me acuerdo mucho

Voz 11 38:46 qué te enseño

Voz 0234 38:47 hombre muchísimas cosas me enseñó a a trabajar por ejemplo enseñó su con esa seriedad con la que se tomó el trabajo que a mí que me encargo cuando era niño y adolescente me sacaba de quicio no porque era cosas había que hacerlas de una de una cierta manera no la el trabajo en la huerta muy específico no hay que hay que cuidar mucho las plantas en mi padre hacía por ejemplo cien muy bien la Cantero la la está su división es que cuando cuando la tierra está preparado e antes de sembrar se dividía para que el agua fueran entrando una especie de laberinto no luego el modo en que se ponían su chaqueta blanca cuando iba al mercado para vender allí ponía su puesto en el mercado lo ponía con un sentido estético todas estas cosas la El pensador retrospectivamente no pero era una chaqueta blanca inmaculada siempre nuestro riesgo era era un hombre muy concienzudo de su trabajo

Voz 11 39:45 Antonio Muñoz Molina hay un sonido de tu infancia que son los villancicos de tu abuela Leonor en la Navidad

Voz 0234 39:52 sí sí eso lo villancicos son me siguen me me me emociona mucho no pues Un de una poesía popular no tan tan simple tan de acuerdo que yo mi abuela mi madre hay ir a mi madre emitía Juani iban estaban haciendo el Azalea en la casa como yo era niño no iban plazo una habitación a otra iban cantando no es la Navidad no iba detrás de ella oyendo hablar no es aquello de Madre el niño más hermoso piso ello pues esa cosa esa esa cosa tan tan tan delicada no de la de la la visión de popular de la Navidad no como el pues eso lo eso es la mula y el buey la la familia pobre que tiene que refugiarse no era era una cosa muy muy muy bonita no

Voz 11 40:42 hay una escena que alguna vez has contado cuando te pusiste buenos esperaba contar bien a recopilar tus poemas que había escrito ordenarlo

Voz 0234 40:54 sí sí hice una edición de Le pues en concreto

Voz 11 40:57 incluso tus propias críticas

Voz 0234 41:00 sí sí cómo fue pues yo decidí que iba a hacer un estudio me propio poesía no es propia poesía eran veinte poesía que había hecho ahí de mala manera que copia en un cuaderno pero yo decía hice como un ensayo introductorio que decía pues hay varía época marcada en mi obra Cómicos yo también escribía planeaba obras de teatro no no escribió la obra de teatro pero sí la crítica La crítica que iba a recibir es obra de teatro no se acaba de estrenar en Nueva York yo picaba muy alto no quería estrenar entonces la criticar a estupenda no también escribía

Voz 11 41:40 esa era era la crítica sin que estuviera escrita la obra de teatro

Voz 0234 41:43 yo tenía el título de la obra tenía muchas cosas porque no tenía la obra pero bueno

Voz 11 41:49 has dicho víspera muy alto hablando de Nueva York fíjate que te preguntaba si cuando llegaste a ver el Marte asombró o cómo lo habías leído tanto que a veces la imaginación es tan poderosa que la realidad nunca llega a superarla crees que es mejor siempre la realidad te te pasó también cuando fuiste a Nueva York era más de lo que imaginaba

Voz 0234 42:08 sí la gente decía no que va Nueva York ya ya lo has visto no ya lo conoces yo yo no yo decir que a mí la la la impresión de llegar no de de de escuchas he pasado por el sitio donde cuando no han Heaven de un autobús que no llegaba a la ciudad desde el aeropuerto no es la la calle cuarenta y nueve y la avenida Lexington no hoy esa esa vibración no la liberación del suelo el olor particular que tiene Laine la el el ladrillo no el color del ladrillo de lo que son las que hacía lo antiguo no todo eso era poderosísimo

Voz 11 42:42 te gusta mucho pasear por las calles en Hoyo

Voz 0234 42:45 sí sí pasado encaminado pues no yo he atravesado no ya en este era poca persona que han atravesado Broadway entera empezó a caminar por Broadway abajo en la en el en el Park no habla

Voz 11 43:00 a las nueve de la mañana

Voz 0234 43:02 calle doscientos cuarenta y dos donde termina no ya Manhattan termina el Bronx para las cinco de la tarde

Voz 22 43:18 ah pienso que ser de barrios un poco como tener conciencia de equipo de Vecindario conocerá a los vecinos saludarse hablar sin preocuparse y alegrarse con ellos pasear comprar en las tiendas próximas visitar la biblioteca o el Centro Cultural

Voz 1629 43:36 posiciones talleres y conciertos

Voz 22 43:38 participar de las decisiones posibles bien a través de asociaciones vecinales o en los portales de participación por distritos vía Internet

Voz 0234 43:47 hola abran que proviene del barrio judío te Venecia el que esto veneciano en cada Aregio que se remonta a un uso especia o de quieto veneciano o fundición había uno cerca de sitio del gueto de esa ciudad en mil quinientos dieciséis para la época del siglo XX el término se había extendido a los barrios suburbanos abarrotados de otros grupos minoritarios

Voz 21 44:19 hasta que vine a estudiar a la Universidad de Madrid viví toda mi infancia y adolescencia en un pueblo y allí no había barrios más bien toda la población es un enorme barrio donde sus habitantes tienen su propia idiosincrasia lenguajes presiones y lugares comunes al llegar a la capital me sentí un poco bicho raro porque no tenía esa sensación de pertenencia un barrio veinte años después y tras haber vivido en muchos barrios de la capital ya me siento de uno de Malasaña un lugar mágico en el que la vida de barrio está desapareciendo porque los alquileres abusivos obligan a los habitantes que siempre estuvieron aquí a huir a otros lugares a abandonar sus raíces porque permanecer donde siempre estuviste se convierte en un lujo

Voz 1623 45:07 yo tenía todos los ingredientes para ser feliz tenía unas pistas rojas para poder jugar al fútbol donde pasado horas y horas con mis amigos tenía unos terraplenes de tierra no especies de barrancos para retirarse con cartones maderas que hacer el bruto todo lo que quisieras tenía unos billares futbolines Si mesas de pimpón que me apasiona las dos cosas tenían frontón donde puse a eso se junto a la gente juega el frontón todo el barrio bajaba ahí se concentraba ahí tenía unos cines de barrio los cines contado de la calle Bravo Murillo que por setenta y cinco pesetas te veía dos películas increíble pero cierto

Voz 1629 46:17 os decía al principio aquella madrugada también llamamos a Jordi Évole porque justo había dedicado su último Salvados que fue la noche anterior al barrio a su barrio así que quisimos comentar algunas cosas con él nos con todos historias que nos llamaron muchísimo la atención de hecho

Voz 17 46:37 os diré que el vídeo de Jordi Évole

Voz 1629 46:39 con este sonido que con esto vamos a escuchar ahora tiene ya como cien mil visitas lo que nos contó aquí en el faro vamos a escucharlo

Voz 26 46:48 me pasó una cosa te voy a contar estamos grabando en la Plaza del Pilar de Cornellà en pleno corazón de San Ildefonso se acercó un chico era un chico ya hombre con un aspecto bastante dejado el no no no no lo parecía que había tenido una una vida muy muy amable hay bien acercó se me que yo digo bueno no se a saludarme me dice No te acuerdas de mí se me pasó la vida por delante porque era un compañero BCB que ya él EGB si hubiese de hecho hacer un diagnóstico de cómo sería su vida pues no hubiese sido muy diferente a lo encontré que fue Zhou yo partía fue fue fuego me ha tocado no porque en el fondo era un poco un fracaso fracaso de de nuestra sociedad verá bien que que ya te digo que cuando vamos al cole todos podríamos haber diagnosticado que eso iba a pasar ya pasado es una mierda

Voz 11 48:08 sí porque es verdad que en los barrios no sueña con una vida mejor se ve muy claro en la película de Aranoa no cuando están en los chavales soñando con el futuro y entonces de repente es verdad que esa imagen que nos cuentas demuestran que los sueños a veces no se cumple no en en muchas ocasiones los sueños no se cumplen se se quedan ahí estancados

Voz 26 48:35 con mi amigo Fran a uno de de Cornellà si evitan flipado al día siguiente me me fui a comprar la banda sonora pero nada compré la intente robar esto es la confesión que estoy haciendo de prueba de ha prescrito el delito pero me pillaron robando el CD de barrio y me pareció una una metáfora pero pues la verdad que ya tenían era un crío si me me pillaron sabor de estas cuando salía yo por la puerta ya de de la tienda de discos está todo lo que lleva yo que no era para nada experto me dije no no no lo he pagado tuvo así que bueno pues acompaña M entonces fui claro cuando el que obvió que yo no no no me resistía nada no entonces me dijo pero por qué haces esto yo le dije yo quiero ser periodista

Voz 9 49:40 hay bueno y quería un poco comprobar haber por lo métodos de seguridad que hay en las tiendas pidiendo una elección un error es morro total y esto lo hicieron su interés

Voz 1629 49:55 sus padres

Voz 9 49:57 que nos tienen miedo

Voz 4 50:00 eh

Voz 1629 50:05 lo pasamos mal pero es que además teníamos la Fernando León de Aranoa justo después así que

Voz 17 50:11 cuando comenzamos a entrevista claro le preguntamos por la anécdota que había contado Évole hay mandando la banda sonora de su película nos decía esto o Fernando León de Aranoa

Voz 9 50:26 yo pensando que entiende la misma tenía doce es que tiene horario como periodista más entonces en situaciones complicadas y la excusa que dio

Voz 3 50:37 pero no me parece muy gracioso

Voz 25 50:40 por favor yo siempre tiro muy orgánico con la película porque dentro de la película y unos muy parecida donde los muchachos también el captando

Voz 33 50:48 asimismo GDF en un en una

Voz 27 50:51 en una una gran superficie y los coches

Voz 25 50:53 pulsa también por Sospechosos habituales a que que nada para que me parece estupendo

Voz 11 50:59 dirías que eres un chico de barrio

Voz 9 51:03 pues y no como no como

Voz 25 51:06 los personajes que aparecen en la película el barrio pero pero sí en el sentido de que yo creo que todos los somos un poco no es al final es el de alta en la película no es el lugar al que al final perteneces no se lugar donde creces donde desarrollas tu sueños Sus ideas primeras estos primeros amores así que esa especie de chicas en muchos casos en caso si hay algún tipo de patriotismo que casi nunca lo hay o no lo hay

Voz 11 51:31 sí eso está saliendo en el programa Esta noche nuestro primer sentido de pertenencia a salvarlo muchas veces nuestro único decías que no eres no eres como Javi Manu y Ray aparecen en el año mil novecientos noventa y ocho en un momento en el que había crecimiento económico Ia dice en tu película Un barrio sin nombre un barrio difícil al que parecía que costaba mirar no

Voz 26 52:00 bueno sí pero bueno fíjate ahora cuando decimos

Voz 25 52:03 eso es cierto no empezado diciendo no ellos y sin embargo te escuchaba hay recordaba que muchas de las anécdotas de las cosas que pasan en las cosas que les pasan muchas son son propias de amigos míos no porque al final creo que la película también hace analogía o del barrio como como esa debería de ser del barrio como de crecer no demandar y muchas de las anécdotas que rodean esos tres personajes sobre sus anhelos y sueños en realidad son propios no hay muchos puntos en la película como esa visita a la estación fantasma del metro y momento a los túneles y encuentran una una especie de estación abandonada que realmente existe esos son experiencias propias lo que terminan en esos personajes por eso te digo que que no es decir no es tan distinto no es que en realidad

Voz 11 52:47 lugar donde hacemos todo por primera vez no tú también lo decías a principio soñamos juntos tenemos una pandilla por primera vez establecemos vínculos con nuestros amigos

Voz 25 52:57 claro y es donde crecemos sobre todo no yo creo que un poco también de lo que habla la películas de eso no de la idea de de crecer de madurar a partir de la confrontación de nuestros sueños con la realidad no siempre es así yo creo que qué tal

Voz 9 53:11 confrontar lo que lo que quieres que te pasa en la vida de lo que tu sueño es imaginación con la realidad que te vas encontrando no y como lo las manejando también la película habla en gran medida de eso

Voz 17 53:24 la madrugada también contamos con el actor

Voz 1629 53:28 Víctor Alberto San Juan uno de los fundadores del Teatro del Barrio que es un proyecto fabuloso aquí en Madrid que aúna la reivindicación y el poder de asociación de los vecinos de los barrios

Voz 9 53:45 el teatro no son lugar del encuentro

Voz 25 53:50 tanto un lugar político eh porque es un lugar donde se reúnen eh ciudadanas y ciudadanos errejones ciudadanía reflexionar sobre cómo es la ciudad como sobre cómo se com vive hacerlo lúdica mente a través del teatro pero no sólo hay hay un espacio que se llama la la Universidad el barrio donde hay un curso economía otro historia hay multitud de charlas conferencias proyecciones etcétera es una especie de centro del centro cultural digámoslo de centro social donde la actividad principal es el teatro pues hay muchas otras es una cooperativa también Cooperativa de consumo que que es una forma distinta de entender la economía que busca el beneficio social y no tanto el lucro el lucro económico privado digamos

Voz 11 54:40 si esto sucede

Voz 25 54:42 en afín en dos mil trece en un momento social excepcional en España el momento del 15M digamos donde donde se articula hay una articulación enorme de la sociedad

Voz 27 54:58 español

Voz 25 55:00 actitudes colectivos eh para pensar y actuar en pro del bien común para pensar cómo cómo evolucionar de forma que que que que podamos sobrevivir y además tender a vivir bien

Voz 5 55:16 sí bueno hoy el signo de los tiempos

Voz 25 55:18 nosotros lo que hizo lo han pasado cinco años estamos en un momento de mayor desde el mes de menos de menos luminosidad pero pero sigue habiendo mucha mucho tejido social activo y el teatro el barrio pues es una gota más en ese esa constelación

Voz 11 55:35 el teatro del barrio está en una zona céntrica de Madrid muy cotizada por el turismo como es capaz de de la tentación de la especulación de que nos lo quiten

Voz 25 55:49 bueno el teatro el barrio el teatro la local es es propiedad de de Alfonso Pindado que abrió la Sala Triángulo en este local en el año ochenta y nueve fue la Sala Triángulo hasta que no lo alquilo en el dos mil tres Entonces yo creo que esta es una persona de teatros básica cero en este caso y en teatro pero pero bueno si os yo creo que eh la palabra más se se decidió en un sentido genérico y universal no sólo por el barrio de Lavapiés donde está el teatro sino en general el barrio como lugar de encuentro lugar donde es crear comunidad lugar de iniciativa política ciudadana eh

Voz 9 56:35 entendido la política como algo amplio no no no partidistas necesariamente sino lo que se refiere organización de la convivencia

Voz 1629 56:46 aquí para este domingo hemos traído material extra que es un reportaje Cacho para nosotros Elena Sánchez con los datos más curiosos sobre los barrios de España esta madrugada dedicada

Voz 6 56:56 los barrios me he preguntado qué particularidades tienen los barrios de España tras bucear un poco por Internet os voy a acercar los datos más curiosos que me he encontrado el barrio madrileño de Lavapiés ha sido elegido en dos mil dieciocho por la revista Time Out como el más cool del planeta por su gastronomía diversidad cultural y ocio destacan la plaza de Tirso de Molina por ser punto de encuentro de floristas durante el día de juerguistas durante la noche que hacen cola en medias Puri la discoteca del momento además hacen referencia a la tabacalera La Casa Encendida por ser dos de los centros culturales más destacados del centro de la ciudad vamos ahora un informe realizado por Seur sobre el comercio online en el que revelan que el barrio que más compra por Internet de España es el de las tablas ubicado en el norte de Madrid en el viven sobretodo familias jóvenes que según el estudio hacen una media de cinco pedidos al mes también al no Tele de Madrid se encuentra el barrio con más renta per cápita la Moraleja que asciende a ciento trece mil seiscientos euros mientras tanto en el otro lado de la balanza se sitúa carros ubicado en Elche Alicante con trescientos doce mil euros una distancia de más de cien mil euros que separan los dos barrios Nos quedamos en la Comunidad Valenciana para hablar del barrio de La Pineda conocido por ser el primer eco barrio de España un espacio en construcción cuyo eje principal es la sostenibilidad apuestan por el reciclaje la vuelta de los monos a las calles la innovación la colaboración entre los ciudadanos o la utilización de energías no contaminantes es decir un barrio que mezcla lo mejor del pueblo de las ciudades y de la ecología y el contacto con la naturaleza

Voz 7 58:41 estamos a la aglomeración en los barrios urbanos

Voz 6 58:43 concretamente el de la Florida en Hospitalet de Llobregat en Barcelona que tiene el doble de densidad de población que Manhattan sus vecinos son los que más apretados viven de Europa por lo que aparcar coger el metro o convivir con el vecindario debe ser tarea más que complicada y para terminar con buen sabor de boca quiero hacer mención especial a uno de los barrios que entre otras cosas destaca por ser uno de los más alegres y coloridos del panorama nacional abro de Triana en Sevilla conocido por ser cuna de cantaores marineros pintores y alfareros los turistas admiran la postal que dejan sus casas de colores que son ya una seña de identidad en este barrio tan emblemático

Voz 7 59:40 distintos Chamartín Ibarra Hispanoamérica calle Uruguay

Voz 35 59:45 en contradicción de tener a un paso del Bernabéu Isère del Athletic mi primer recuerdo en los años setenta recién llegado con cinco años de Burgos son las luces navideñas el tiovivo del Parque de Berlín al que un vecino ilustre Victor Manuel le dedicó una canción a este parque en noviembre de mil novecientos noventa trajeron tres bloques del muro de Berlín derribado un año antes cuando era pequeño bivalvo estaba en construcción lleno de de

Voz 7 1:00:11 estampados donde jugábamos al fútbol a las canicas a las chapas al clavo al churro y al rescate

Voz 20 1:00:16 no voy a entrar por dos calles diferentes mi bloque era el que hacía frontera entre varios barrios cada barrio digamos estaba regido por una parroquia de tal manera que los que vivíamos en ese bloque podíamos decidir a qué parroquia queríamos ir por ejemplo para hacer la comunión entonces mi hermana por ejemplo como un barrio yo en otro tenía un vecino el cuarto como en otro había otro niño en el quinto de cómo lo en otro

Voz 22 1:00:40 era curioso y divertido

Voz 20 1:00:43 luego mi amiga vivía en un grupo de casitas que estaban divididas en lo que nosotros llamábamos Finder barrio segundo barrio Tercer Barrio con los del barrio no teníamos alguna relación sí eran tres calles tampoco era más pero para nosotros el mundo y me da miedo que vivía en el tercer barrio y allí estaba ella yo que bajaba m a copiaba hitos chicos que vivían allí que compartían juegos y aventuras con nosotras

Voz 2 1:01:06 lo Arrigo ha tenido tres caras la muy buena la muy mala a regular la buena la pillaron mis padres porque los vecinos con las puertas abiertas había buen rollo hicieron unas casitas bajas para los afectados de la riada de Valencia conforme se iban yendo pues iban entrando gente de raza de etnia gitana y bueno de todo un poco y claro chopilla lo peor que era cuando los toxicómanos las drogas Los años ochenta noventa teatro acaban todos los días y te tenías que hacer el fuerte para conseguir