veinte millones pero no desveló dónde se irá en Mundo Deportivo Griezmann se va al Barça o al presidente comunico al Atlético que deja al club dijo adiós a la afición un vídeo y ahora debe decidir si vestirá azulgrana os irá París que entrará fuerte en la puja Illesport Griezmann da el paso el delantero atlético que se va a pie públicamente la afición colchonera

Voz 2 00:22 de filosofía por favor si me lo dijeron antes porque se me ha olvidado esto lo tuyo todo con lo con la filosofía de la acabe las Boris vamos que viene Morata parar adiós

Voz 1280 03:16 qué tal buenas noches es la una y treinta y tres minutos las doce y treinta y tres en las Islas Canarias y hoy nos ha dado por filosofar en el Faro de la Ser Emilio Lledó uno de los intelectuales más influyentes de este país ha contado alguna vez que tuvo un maestro de escuela que le enseñó a pensar que en medio del horror de la guerra civil del hambre de los bombardeos les dio la felicidad queda la libre está de pensamiento más importante incluso ha dicho el filósofo que la libertad de expresión porque el mundo avanza partiendo de una idea

Voz 11 04:00 vale

Voz 1280 04:05 otro genio José Luis Sampedro que falleció en el año dos mil trece y que tenía el mismo éxito sus conferencias que podría tener una estrella del rock que estaban llenas hasta la bandera de gente joven decía Tenemos una vida vamos a vivirla pero con dignidad dio la vuelta al sistema capitalista reflexionó sobre la relación entre poder y ciudadanía sobre la sociedad tecnificada decía hemos avanzado de una forma extraordinaria pero no somos capaces de vivir en paz todos los seres humanos nos hemos planteado cómo es el mundo que nos rodea el qué de nuestra existencia de dónde venimos a dónde vamos si hay que vivir el día a día o hay que pensar en el mañana cómo gestionamos la relación con el sistema y con los demás el más difícil todavía cómo gestionamos la relación con nosotros mismos podríamos decir que a todos nos da de vez en cuando por filosofar pero la filosofía con mayúsculas afina el pensamiento quizá no nos dé respuestas pero consigue que nos hagamos más preguntas que no nos demos por convencidos que pongamos en jaque lo que nos cuenten que seamos mentes libres y quizá por eso la mayoría de los gobiernos de todo el mundo han intentado desprestigiar la nuestro panel de expertos de esta madrugada está formado por cuatro filósofos todos dan clase o escriben así que es explicar muy bien a tres de ellos ya les hemos tenido en el faro cuando hablamos de otros temas por ejemplo de la cama o de la fama o de la habitación y eso es el ejemplo de que la filosofía está Bin hablada a la cotidianidad están sí sabemos que ese aprende por ejemplo en una clase aprenderemos sobre el legado de algunos grandes filósofos eh veremos qué temas necesitan una red pensada por ejemplo el amor la muerte hablaremos del libro El mundo de Sofía que fue un auténtico superventas en los años noventa a lo que nos cuenten los expertos incorporamos lo que nos contéis vosotros os planteamos cosas como estas cuál es tu filosofía de vida cómo era tu profesor o profesora de Filosofía que recuerdas de sus clases que pregunta hizo por ejemplo yo recordó que la mía que se llamaba Athina nos plante una tarde lo siguiente eres un pájaro un árbol o un pez que temas crees que se merecen una pensada el amor la identidad las fronteras la soledad otra cosa dónde creéis que se hace la mejor filosofía en una clase en un bar en un mercado en una sobremesa antes de unas elecciones de hoy es uno de esos temas que suponen un reto para nuestros oyentes hemos tenido una abrumadora respuesta vais a quedar los alucinados pero insisto lo mismo que dijimos cuando hablamos de temas como el Quijote o la duda o el público no se trata de ir de nada sino de reflexionar con naturalidad con espontaneidad y cada uno lo haga a su manera el Whatsapp es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno puede repetir seis ocho uno cero uno seis siete tres uno y el directo para el suena la vida es el novecientos cien ochocientos la canción que hemos elegido para abrir es de la banda británica quién plantea la necesidad de dirigirse hacia un lugar desconocido en compañía de alguien el estribillo dice entre otras cosas me estoy haciendo mayor necesito algo en lo que confiar necesita es un lugar para empezar un lugar que sólo tuyo conocemos

Voz 13 08:31 aunque

Voz 2 10:01 buenas pues noches

Voz 15 10:04 es la filosofía era que cuando la hicimos y era ya me olvidé de que asignatura obligatoria le gustaba mucho pero don tiempo a esta parte a mi novio la dado por escuchar podcast hay ya ves youtubers First o como se diga que no digo yo que sería estudiar habiendo pues quinto juega que respetable veinte horas al día podría ser pero esto cualquier cosa lo extrapola las a la filosofía a Le cuento cualquier tontería que me ha pasado amigo fulanito también granito Jan me empieza claro es que el único que lo dijo cuando eres tú o la teoría de juegos o en Nietzsche o en porque es que tiene me siento más tonta porque no me acuerdo de nada tampoco me está mintiendo quinientos J no lo sé pero es que es un no parar pues a ningún día sin su píldora de filosofía

Voz 8 10:58 la obra no

Voz 16 11:01 habla me voy hecho Darro verá habla habla habla habla habrá un refresco la habla habla habla habla me aguanto la gente que se pone a filosofar de de cualquier tema Dinamo mucho tiempo dándole la brasa un beso Txejo eso no

Voz 17 11:21 sí

Voz 18 11:27 Arenas Mara equipo la filosofía de vida que yo intento implantar en la mía es estar tranquila en armonía conmigo misma is sobretodo intenta aunque es un poco difícil vivir cada momento como si fuera el último porque realmente no sabemos cuál va a ser lo inmediato que nos espera entonces de su tarde cada cosa que hagas sera lo que quieres en ese momento no sea lo que quiere hacer ese momento también creo que es muy importante escuchar que hemos perdido esa habilidad es súper importante escuchar a los demás porque se aprende mucho porque te hace ver el mundo oí el opiniones todo generar con mucha más amplitud buenas noches desde Gandía Mercedes un beso para todos

Voz 1280 12:33 Nos

Voz 20 12:34 mire la filosofía del tema complicado porque hay más preguntas que respuestas han hecho ya a la filosofía de plan vivir es día a día como si fuera el último de tu vida que porque yo siempre digo lo oiga pero la verdad que tengo una eh eh si el regalito pese murió con seis meses en una operación de corazón complicaron fin no me borré el guapísima ira lágrimas aparecía mi idea poder eso ya lo sido todo positivo mira eh parlante eh no mire podrá Lucas olvida pero siempre a la filosofía mía eh o vivir día a día como si fuera el último de tu vida porque veamos después desde luego yo pasaba algo bueno yo hoy mismo hay mi familia fue hay que mirar lo de esa manera saque duro pero hay que mirar para la un vasito boleros Morera ahí se despide de Utah de Andrew Boyd notan showman vale

Voz 8 13:54 hola

Voz 5 13:54 floreros escaleras qué tal buenas noches a todos desde hace un tiempo vengo haciendo un pequeño viaje a través del idealismo alemán a través de su filosofía y también a través de su literatura fijaos esta frase que dice Ortega y Gasset en su libro que es filosofía que desde aquí recomiendo es en cambio indudable que yo pienso las cosas que existe mi pensamiento y que por tanto la existencia de las cosas esté pendiente de mí es mi pensar las Ésta es la porción firme de la tesis cerealista por eso la aceptamos pero para aceptarla queremos entenderla bien y nos preguntamos en qué sentido y moto dependen de mí las cosas cuando las pienso que son las cosas ellas cuanto tú que son sólo pensamientos míos el idealismo alemán responde las cosas dependen de mí son pensamientos en el sentido de que son contenidos de mi conciencia de mi pensar esta dos de Millo la verdad es que es realmente tranquilizador saber que uno también construye la realidad cuando lee estas cosas

Voz 20 14:59 es un saludo su Jesús Sánchez desde Morón de la Frontera

Voz 1280 15:11 vamos a escuchar cosas tan interesantes durante esta madrugada que me vais a permitir que no haga un repaso sino que cada uno vaya cogiendo lo que dice uno lo que dice otro y se vaya quedando con lo que más interese o con lo que llega a reflexionar aunque claro nos ha llamado mucho la atención lo que nos ha contado Andreu que decía esta noche notan suman bueno para hablar de filosofía vamos a empezar casi por el principio Sócrates Platón hemos invitado al filósofo profesor y ensayista Luis Alfonso Iglesias escribe en Filosofía filosofía COU llenos acompaña hayan el faro qué tal buenas noches Luis Alfonso hola buenas noches y bienvenido a Alfaro quiero empezar

Voz 21 16:00 si no te importa por Sócrates y quiero preguntarte si esa frase que siempre le achacan que yo he utilizado miles de veces es suyo o no el sólo sé que no sé nada

Voz 22 16:12 bueno en principio ciertamente parece parece suya lo que pasa es que esas frases eran unas frases muy muy comunes en la en la Atenas de de Sócrates a mi me gustaría empezar para ser honestos aunque el comienzo esta creo que Carlos Nos a Adolfo llamó filósofos prácticos que se preguntando por eso de naturaleza por el origen de la naturaleza

Voz 21 16:36 el origen de la naturaleza y eh

Voz 22 16:39 a mí me ha impresionado mucho margen de aquellos griegos mirando el mar y preguntándose por lo que abriga más allá de la línea del horizonte

Voz 21 16:46 fíjate Luis Alfonso ahora tú crees que hemos llegado a la verdad de que hay detrás de la línea del horizonte

Voz 22 16:54 bueno desde el punto de vista científico por supuesto pero la pregunta subyace esa pregunta es la que marca la búsqueda precisamente de ver la verdad ya que desde luego Sócrates pensaba que la verdad será era una búsqueda obviamente es de justicia decir que la filosofía occidental en Grecia no en Siberia por ejemplo por mucho que se disponga porque había un clima benigno habría que traía llevaba novedades un ágora es decir una plaza pública donde se discutía porque era muy discutido eres es sobre todo una lengua una lengua que permitiera desarrollar el pensamiento abstracto

Voz 21 17:31 en Atenas se hablaba más que ahora se discutía más que ahora en un bar por ejemplo

Voz 22 17:36 sin duda sin duda de si los riesgos eran unos charlatanes indudablemente fíjate que marcan Usua que es la premio Príncipe de Asturias a la filósofa norteamericana dice vivimos en un clima político estético y necesitamos de la filosofía con la misma urgencia que en las penas de Sócrates quería añadir algo y es que hace poco tiempo circula por España una magnífica obra de teatro protagonizada por la gran José María Pou que ha acercado a Sócrates que lo presenta como el padre en el pensamiento occidental y que habla de bueno de toda su trayectoria y su muerte como una lección de vida que acabó convertida en una de las más famosa de la historia

Voz 23 18:20 con no sé que no sé nada pero algo se se que soy un minúsculo Guijarro pensante que ama y le sea el son que nos dan calor en la claridad del día azul salpicada de blancos algodones pasear hablar buscan el placer de

Voz 21 18:49 y en cuanto a Platón que es otro de esos filósofos que siempre nos vienen no sé si a la cabeza pero se a la boca en cuando nos dicen venga un filósofo Sócrates Platón Aristóteles

Voz 22 19:00 sí buenos lazos la famosa tríada no bueno con respecto a Sócrates Platón lo que hace a poner en tensión por escrito algo que que Sócrates no no hacía porque sobre un tipo que que despertaba admiración incomodidad porque era una persona que utilizaba toda su artillería dialéctica por la ciudad

Voz 24 19:23 no no escribía nada porque siempre me

Voz 22 19:25 de pensaba que la potencia residía en la en la palabra hablada Ivano iba al mercado Atenas saber cuántas cosas sabía que no necesitaba lo que como puedes imaginar era toda una declaración de propósitos morales eso me recuerda al ático Pepe Mujica quien dice que es preciso vivir porque la vida es escapa y no pueden ir al supermercado a comprar vida pues esas cosas que no se podían comprar en el supermercado como la justicia la belleza a la segunda esas son las cosas que después intenta Platón poner delante es la filosofía para poder también a una visión crítica de ella

Voz 21 20:02 Luis Alfonso has citado a Pepe Mújica crees que es un filósofo contemporáneo

Voz 22 20:08 sin duda sin duda sí sí sin duda bueno ático mira representa exactamente es esa especie de de humildad Sócrates decía que había que partir del sólo sé que no sé nada había que hablar con el imbécil que tenemos cada uno dentro de hacerles conscientes de su propia ignorancia ya a partir de ahí establecer el diálogo una vez que reconoce que no sabes nada te preguntas si que es la belleza que es el amor que es la libertad y a partir de ahí obtenidas una especie definición consensuada recuerdo aún las declaraciones que que le hizo a Jordi Évole cuando de Jordi Évole el interrogaba en ese aspecto la humildad de de Pepe Mujica mi me sigue sorprendiendo

Voz 25 20:52 usted es muy favorable no el consumismo nada soy enemigo pero a mí me han dicho que para que un país funcione necesita que se consuma que la gente compre para que el dinero circule

Voz 3 21:06 pero es pésimo pulir cuando tú compras algo que es el instrumento aquí estás comprando pido un realidad estás comprando Jun el tiempo de tu vida que tuviste Liquigas para tener esa plata o que sí que cuando tú actas en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida te fue

Voz 21 21:40 para terminar Luis Alfonso porque esto es sólo un acercamiento unas pinceladas que tema dirías que es el gran tema que tiene pendiente la filosofía para abordar en el siglo XXI un tema que no haya abordado hasta ahora porque se encuentre con un mundo que no existía hasta ahora

Voz 22 21:57 hombre evidentemente no existe

Voz 26 22:01 practicamente en ningún tema que no yo ha acordado

Voz 22 22:03 de todo está en la filosofía de Platón desde luego obviamente si por novedades entiende toda pensamiento tecnológicos la tecnología obviamente pues todo lo que está surgiendo ahora acerca del pensamiento hacer si el papel de de de la relación del ser humano con el que construye pero fíjate incluso eso ya estaba en tus planteamientos filosóficos de los filósofos anteriores la Edad Moderna e incluso de esta época porque en la externalización de del cuerpo de lo corpore yo con respecto al pensamiento es algo que que ellos tenían muy muy presente obviamente nuestro nivel tecnológico pero las preguntas siguen siendo las mismas de eso de aquellos que miran al mar preguntándose qué había más allá de la línea del horizonte

Voz 21 22:57 Luis Alfonso muchas gracias por haber formado parte de este foro esta madrugada

Voz 27 23:02 nada gracias a vosotros buenas noches

Voz 14 23:19 no

Voz 10 23:27 con yo tengo que continuamente nado me pregunte Croce para qué sirve estudiar Historia están todo peor lo tiene mi hermano Marco que es profesor de Filosofía hoy le he preguntado que él hace lo Sofía para qué sirve

Voz 5 23:54 es el timón la gran amor Socías hoy de diez a modo las veguerías es yo creo que yo lo comentaré que la filosofía sirve sobre todo para hacer nosotros mejore pese a ir para ser más humanos sé que plantea interrogantes sobre eh que la vida que es el amor como solar accesible que la muerte se que plantea a sobre todo la filosofía tiene que servir para tener más fácil aquí en mejores muestran la relación hacía lo demás si por ahí día lo tiro

Voz 0781 24:40 pero al ser nuestro sistema educativo quiere que seamos ciudadanos críticos del de Bolsonaro tampoco buenas noches era Manoli desde Sevilla

Voz 29 25:03 hola

Voz 0246 25:04 mi nombre es el Guerrero del Antifrau en estos tiempos tan superficiales filosofar es para valientes

Voz 30 25:12 porque cuando abordas la profundidad de las verdad

Voz 0246 25:14 de las incógnitas de nuestra existencia te das cuenta de ello ignorante pequeños imprescindibles que somos

Voz 31 25:22 muy buenas noches

Voz 1280 25:30 que lo es para valientes dice el guerrero de la Antifrau así muy simbólica la nota de odio que nos dejaba Manoli que como sabéis es profesora de Historia de un instituto de Secundaria su hermano que es profesor de Filosofía hacía alusión a Bolsonaro el presidente de Brasil que quita las clases de Filosofía porque no son rentables fijaos lo que nos contaban al principio yo de el programa algunos oyentes como Jesús Sánchez que ha citado a Ortega y Gasset que es hacía esa pregunta no que son las cosas sí son sólo pensamientos míos decía Jesús Sánchez el idealismo alemán responde las cosas dependen de mí a mí me tranquiliza pensar que yo también construyó mi realidad yo muy graciosa está oyente Lorena con su novio youtuber enganchado a la filosofía que dice cualquier día te saca un día y otro día te saca no sé cuántos otro día no sé quién toros de asma píldora filosófica José Manuel que decía bla bla bla me aburre la gente que da la chapa filósofa ando en fin tenemos de todo ya lo hemos dicho lo dijimos también cuando hemos hecho otros faros un poco más complejos se trata de hablar de la vida cotidiana de afrontar los temas de una forma natural se asusta la filosofía genial si os aburre también bien igual aprendemos algo es Se trata sobre todo eso sí que está saliendo desde principio de hacerse preguntas no tanto de encontrar expuestas lo decía

Voz 15 27:08 de profesor de Filosofía

Voz 1280 27:10 Luis Alfonso seguimos haciéndonos las mismas preguntas que se hacían los presos críticos cuando miraban la línea del horizonte ese preguntaban qué hay allí noticias y volvemos enseguida

Voz 28 27:27 sí

Voz 23 27:29 todo él

Voz 2 27:40 Haro a través del Guaza mándanos una nota

Voz 4 27:44 de Boza el seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 25 27:54 vamos a jugar contigo al English sino Jodie anida giro

Voz 2 28:01 así en el primer giro esto

Voz 25 28:11 yo te pregunto niño o me lave

Voz 22 28:15 entonces eso era no

Voz 2 28:19 a esta musicales

Voz 8 34:24 sea que fue eh

Voz 33 34:59 sí

Voz 14 35:07 eh

Voz 1280 35:08 los de cinco de la madrugada aún hay cinco Canarias estamos dedicando este faro hoy a la filosofía esta canción de Vetusta Morla no sabemos muy bien por qué no se recuerda a La metamorfosis de Kafka sin saber si la banda escribió esta letra con alguna vinculación a Kafka o no a nosotros nos recuerda

Voz 35 36:30 sí lo lo lo lo

Voz 2 36:56 que alivie la edad a la filosofía

Voz 37 37:00 aquí más bien de manera explícita se pronuncie la palabra filosofía consideró que hacéis filosofía todas las noches cada vez que propone es un tema nos invitéis a bucear en nuestro pensamiento a pescar unas cuantas ideas que tratamos de colocar en una red articulamos un discurso ofrecemos a los demás asimismo no llegan discursos de otros que nos obligan a repensar el nuestro propio por eso Karl Popper decía que todos somos filósofos y luego a unos pocos les gusta acompañar nuestros pensamientos con algunos filósofos con mayúscula que ha logrado cristalizar algunas de sus ideas y eso es la filosofía a lo que se llega desde la naturaleza esa desde la matemática desde la ciencia el arte la amistad la política los libros la literatura el tiempo el amor la poesía la música en definitiva desde la vida tengo la suerte de ser profesora de filosofía desde hace veinticinco años que la filosofía me acompañara desde un lejano tercero de BUP

Voz 1280 38:07 soy María José Gómez desde Valladolid

Voz 2 38:10 a todos buena filosofía en fin por las oportunidades incluso

Voz 3 38:32 decía una cita de Scott Fitzgerald que esas sintonizó leía justo y no quiero en este caso perder tal ocasión la filosofía puede parecer algo lejano antiguo aburrido sin utilidad práctica tocho que memorizar como estudiantes sin embargo filósofo hemos constantemente en nuestras vidas sin darnos cuenta el ser humano es poroso el pensamiento de las ideas nos preguntamos pensamos todo llevamos un filósofo dentro que nos ayuda a cursar la asignatura más importantes de todas la vida mi filosofía para tratar de salvar los obstáculos lleva altares que estan los pone se resume en una palabra entusiasmo S en feos de los griegos

Voz 2 39:17 feliz filosofía

Voz 38 39:29 quién es

Voz 37 39:31 desde la filosofía me hace

Voz 38 39:33 por qué cuando las mujeres de mi época pueden estudiar en la universidad tenía que estudiar Filosofía o filosofía de todas maneras mi filosofía a mi manera de andar por la vida o algo que tenga que ver con ella ha sido en muchas ocasiones sentada en una terraza tomando un café y observar a las personas que pasa exparejas los niños pensar de dónde pueden venir que pueden estar hablando qué relación existe entre ellos y yo tal vez pareja un poco a sus dos pero tal vez esos pensamientos también son una filosofía de vida porque en realidad algo tenemos eh muchas gracias buenas noches Lola

Voz 30 40:34 de este Sevilla

Voz 37 40:36 buenas noches equipo completo del faro estudió en un colegio de monjas me enseñaron que era Dios quién pensaba por mí a los pocos años descubrí la filosofía se abrió para mí un nuevo mundo Platón Séneca Spinoza Nietzsche y muchos más fueron para mí la geografía de las ideas para caminar correctamente por aquel espacio necesité la brújula de los hechos Sartre decía que no hay que hacer lo que se quiere sino querer lo que se hace yo estoy totalmente de acuerdo Darío decía ser bueno es ser con personas como ellos cómo no me iba a encontrar conmigo misma

Voz 4 41:27 siempre les estaré profundamente agradecida

Voz 3 41:54 que os parecen las notas de audio

Voz 21 41:58 estaréis dan alucinados como nosotros por ejemplo María José Valladolid esta profesora de Filosofía que bien ha descrito que todo tiene que ver con la filosofía la naturaleza la ciencia el arte el amor la poesía la música la vida en definitiva Ence os hablaba de su filosofía de vida pasada en el entusiasmo esta oyente que me parece que llama por primera vez que decía cuando hace tiempo yo tenía que estudiar como todas las mujeres sólo teníamos dos opciones filosofía o filosofía sin embargo que viene escrito esa forma de observar a los que te rodean te sientas que mira es una pareja empiezas a plantearte que son qué vida tienen qué relación puede existir entre ellos tú después María de Zaragoza que ha hablado de un montón de filósofos ya he dicho también una cita de Sartre hay que querer lo que se hace muchas cosas esta madrugada muchas cosas vamos a aprender nos quedaremos con con no todas unas cuantas pero bueno sí

Voz 1280 43:08 acabamos algo en claro o somos capaces hacernos más preguntas bienvenido

Voz 21 43:12 sea vamos a escuchar

Voz 1280 43:13 por el suena la vida que sólo tiene un descarte por ahora que nos dio ayer María Ángeles que dijo que era una licuado ahora que le recordaba al sonido de su licuado ahora cuando ella metía la fruta para haceros zumos a sus hijas así que vamos a escuchar con atención habrá que nos recuerda

Voz 39 43:37 eh

Voz 9 43:54 eh

Voz 1280 44:10 novecientos cien ochocientos

Voz 11 44:13 una psicosis ponía

Voz 1280 44:15 de de Iker Jiménez

Voz 11 44:20 por cierto

Voz 1280 44:20 hemos planteado algunas preguntas en Twitter hoy cuando presentaba

Voz 21 44:23 vamos el tema entonces yo escribía

Voz 1280 44:26 de haber pregunta uno cuál es tu filosofía de vida después que recuerdas de las clases de tu profesor profesora de Filosofía las fronteras la identidad del amor las redes qué temas se merecen una pensada cuarta pregunta cuánta filosofía cabe en un bar y entonces un tuitero que se llama Éibar dice te respondo a la cuarta pregunta ninguna

Voz 11 44:48 sí

Voz 1280 44:55 hay gente que considera que se hace muchísima Bono el whatsapp es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno están formando parte este faro un montón de oyentes nuevos que no habíamos oído hasta ahora así quedan encantados de que forma parte de la filosofía vamos a Gatopardo

Voz 11 45:23 no

Voz 3 45:33 en una guerra Parga acaba de entrar en el

Voz 11 45:35 claro

Voz 1280 45:40 qué tal buenas noches que seudónimos a querer que utilicemos contiguo al principio de esta conversación

Voz 30 45:47 pi lastre lo que es un personaje ideas cuando viste por primera vez a Pipita Ashton te acuerdas pues yo ya tenía hijos un creo que la vi cuando estaba casada con Larrañaga

Voz 21 46:03 mejorase la canción Duri P las

Voz 6 46:08 que les

Voz 30 46:13 pero es que me encanta me encanta

Voz 21 46:16 comido siempre preguntando a mis invitados su relación con el mar

Voz 30 46:22 hoy bueno soy valenciana cariño mi relación con el mares que me da una vida verlo nadar en el que me deja me enamora el mar me enamora completamente

Voz 21 46:35 lo vincula a tu vida prácticamente desde que eres una niña

Voz 30 46:38 desde que desde que nazca yo Jonas con Valencia ya los diecisiete días como Mi padre estaba haciendo cine teatro el lave a los diecisiete días maître no valdría que me conozca mil ya si estoy yendo a Valencia hasta los nueve años que llame instaló en Madrid a estudiar no realmente pues el mar los veranos luego a Valencia era el mal vuelo comía pero no me gusta estar en la playa eh lo que me gusta nadar la playa de la Arena no me divierten nada

Voz 21 47:11 digamos dos minutos de conversación ya ha salido dos hombres fundamentales en tu vida Larrañaga tu padre Ismael Barrios

Voz 30 47:21 amén

Voz 21 47:23 son los hombres María Luisa Merlo que está detrás de esta APP instruye un joven no conoce a Ismael Merlo

Voz 30 47:34 cómo lo definiría como el mejor actor de este país y de esta familia se parece mucho mi hijo Luis curiosamente un actor absolutamente genial

Voz 21 47:48 estaba mucho fuera de casa que has dicho me llevaron a los diecisiete días y además

Voz 30 47:52 separaron mis padres teniendo yo nueve años cosa que en el teatro no pasa nada yo no tuve ningún problema se separaran porque además mi padre me siguió adorando Hinault siguió tratando de maravilla y vivíamos aquí en el mejor sitio de la Gran Vía bueno increíble el Merlo era increíble

Voz 21 48:12 hay una cosa muy graciosa que cuentas que dice es que en el mundo de los actores de las actrices del teatro había relaciones constantes y los había un dicho que era Juani Pepita juntado

Voz 30 48:25 el exactamente pero un día hoy Pepita he Juanita han junto al baúl lo recuerdo perfectamente debía ser pequeñísima que nadie lo volvió a comentar tampoco eran ya el mundo liberal en el que me crea tengo que estar yo dando gracias todo el rato al universo

Voz 21 48:45 qué niña era María Luisa Merlo

Voz 30 48:47 una niña muy solitaria que es con mucha imaginación que hablaba muy poco recuerdo me cuentan una vez que yo esto

Voz 6 48:57 la jugando en un camerino de Valencia

Voz 30 49:00 ya alguien le estaba contando mi padre una bronca que había tenido yo simplemente dije no le grite Sami padres eh

Voz 6 49:09 jugando así hablaba poquísimo jugada mucho jugaba con chicos

Voz 30 49:15 no tenía amigas hasta que vine a Madrid que ya empecé a tener amigas

Voz 6 49:19 las pero jugada con con chicos Llera imaginativa con los Juegos a tope

Voz 30 49:24 los hacía lo que quería con ellos

Voz 21 49:35 pero Dios para bailarina no

Voz 30 49:37 yo de hecho no es que iba para bailarinas y bailarines profesionales en en el teatro de ópera de Verona recorre toda Italia los teatros de ópera Fenice de Venecia recorre

Voz 25 49:52 voy a toda Alemania toda Francia

Voz 30 49:54 hay toda Suiza luego vengo aquí me contratos de primera bailarina me contrata Luis Escobar en en un espectáculo que fue un éxito tremendo que se llamaba Te espero en Eslava ya ahí me empiezan a ver los directores del cine empiezan a llamarme el primero Forqué al que estoy agradecido me contrataron como bailarina pero me empezaron a dar frases y alargar el papel luego ya me escribió cero noventa y uno policial hable ya dejé el baile aquí en España no había campo me tenía que fuera no quería dejar a mis padres

Voz 21 50:29 es que tiene la interpretación que toda tu familia ha dado a la a la interpretación que más le gusta a mí pero es la que más más que estar eso sí

Voz 30 50:41 yo eh porque yo me ten en cuenta que me estaba en una sillita asentada entre Caja así veía me aprendía los papeles de mi padre dice no me aprendía los papeles de las mujeres le admiraba tanto ya desde pequeña que me aprendía los papeles Delhi entonces claro pues para mí ha sido la escuela esa mis hijos también sean más o menos pero no tanto porque eran muchos para tenerlos entre cajas

Voz 21 51:11 cuando conoces a Carlos Larrañaga

Voz 30 51:13 de pequeños de pequeños porque las familias amigas María Fernanda Ladrón de Guevara ya Amparo Rivelles pues eran muy amigas de hecho yo he sido amiga hasta el final de de Amparo hermana vamos de Amparo Rivelles me compraron una muñeca y Carlos me la dio tenía yo cuatro años me hicieron que me la entregase Carlos luego ya no lo reconoce hasta que volvió de Cuba coincidía con él en cosas hasta que un día decidimos que no sabíamos enamorado no sé porqué gracias a esa tener en casa un escándalo de admiradoras de la abuela fue preciosa yo estaba hecha un lío tremendo porque venía de Roma hacer cine que me me metió en el baño y le dije a mi madre mamá no soy un poco mayor para un poco pequeña para verles pelillo porque tenía veinte años dice venga sal ya con la lata que nos ha dado con el nombre de una vez que va a venir la prensa adivinó el no doy vino luego ya la aquello fue una cosa DEA de gente admiradoras pero más de Carlos mujeres bueno aquello fue un escándalo la boda si es fuimos más amigos de separados que juntos juntos no nos aguantamos por eso nos separamos no yo es que no aguanto realmente ningún señor por eso estoy sola hace veinte años soy rebelde para para mi generación subraya enamorar muy extraña dar mujeres M generación eran unas mujeres más sumisas y los hombres estaban acostumbrados a otro tipo de mujer y yo lo pasaba fatal teniendo que ser sumisa porque era rebelde acabe separando me lógicamente como me separado

Voz 25 53:10 bueno es que yo soy eran

Voz 4 53:13 el pueden investigar desde ahora el dinero que la recompensa podremos abandonar esta pocilga donde ya no cabe un alfiler espacios comprarnos un palacio con antena de televisión individual vivir como reyes Romano va a ser animar al Braga tras dejar la que me cuenta mil dificultades a su dignidad sólo por puro hubiera de aspiradoras eléctricas sugiero mejor Arenys situación socio económica como

Voz 21 53:40 sabes que te hemos traído a este programa a propósito que iba hoy de la filosofía

Voz 30 53:45 cuéntame te voy a contar una historia cuando Viña más di di con la edad que tenía no me dejaron ya entrar en el colegio tuve profesores particulares eso le dio la oportunidad a mi padre de quitar la cosa religiosa todo lo quitó Adrien entonces con doce años estudiaba la Historia de la Filosofía que has estudiaban primero de Filosofía y Letras pero sabes que no me acuerdo de nada de nada de nada sin embargo yo creo que quién es una

Voz 21 54:17 filosofía de vida admirable eso sí siempre has contado que llevas alegría a dónde vas habiendo pasado una etapa muy difícil en tu vida una profunda depresión

Voz 30 54:29 es una profundísima depresión de la que salí completamente hacia arriba cuando nació mi último nieto Levi dije yo no me puedo perder esto ahora están este nieto mío estudiando en Canterbury con ve yo ya cumplido entre años aunque rito es el hijo pequeño de amparo entonces cuando Lebid que yo no me puedo perder esta familia que esto es una maravilla y entonces es eso es levantarte y trabajan Tele estar primero querer teatral y luego querer a todos pasa por la yo no noto que la gente se da cuenta de de cómo estoy cómo voy mandando amor a la gente no creo que el amor es una de las cosas más anotadoras que hay el amor incondicionales la cosa más sanador Adele montó

Voz 21 55:18 ahora cuando piensas que has podido estar en un pozo oscuro cómo estás ahora después de veintidós años te parecerá

Voz 30 55:26 que era otra persona era otra persona era te no sé ni lo que era porque no quería ni ver a mis hijos imagínate no quería que me vieran así estaba todo el día en la cama me acuerdo que veía ITA es así al al teatro me acuerdo que sí yo trabajaba conmigo cuando el momento peor de mi depresión hijos increíble que que la veo entre cajas arrugada ya aplastada sale a escena se estira tiene todo toda la fuerza del mundo es un milagro el escenario para nosotros para mí por lo menos

Voz 21 56:02 crees que es el público la energía que te da

Voz 30 56:05 yo es que no dejé de amor muy fuerte cuando salgo al escenario pero eso que dices de mi padre sabes que no hay día que no me no me hable de la alguien por la calle todavía que ahora hubiera cumplido cien años mi padre ya hace muchísimos que murió me siguen hablando de El Monge bueno me hablan mucho también de mis hijos como actores

Voz 21 56:27 la muerte de su padre fue uno de los momentos duros de tu vida

Voz 30 56:30 muy duro muy duro porque me quedé de líder de la de una familia pues que todavía no estaban colocados se fueron colocando enseguida mis hijos pero yo tenía ese refuerzo siempre de Don Ismael Merlo que era muy niña pero muy buen abuelo así les ayudó mucho en todo todo y me quede completamente decir que soy el jefe de la familia terrible porque yo creo que ha sido el hombre de mi vida yo he ido persiguiendo a Ismael Merlo todo el rato lo que pasa es que encontraba primeros actores pero no es mi padre a lo mejor como marido desastre la ese par de mi madre con nueve años teniendo yo nueve años pero pero lo lo cómo era tan maravilloso que yo

Voz 21 57:14 buscando siempre Puskas en es la imagen

Voz 30 57:17 ahí de mi padre pero no la encontró

Voz 21 57:19 Carlos no la tenía

Voz 30 57:21 no Carlos tenía una parte si una parte estupenda pero bueno era más deseado

Voz 1280 57:27 igual que me María Luisa Merlo está

Voz 21 57:30 haciendo una alta comedia Conversaciones con mamá que pareció una obra hecha para ti la protagonista la mujer que tú interpretas tiene tu edad habla prácticamente como tú

Voz 30 57:42 en principio empieza la función con ese tremendo desastre de los hijos que que sólo llaman por teléfono la madre porque están muy ocupado ICO poco a poco a lo largo de ya en el tercer cuadro ya está entregado a la madre ya lo creo porque es tan interesante lo que le cuenta la madre que lo envuelve As a hacer el hombre que era el hombre que ya educó el hombre liberal se ha convertido en un burgués que sólo piensa en el coche el la suegra las vacaciones en los que la madre global llevando a su terreno con una habilidad es un personaje precioso y luego trabajar con Jesús ha sido una maravilla como todo como empresaria como actriz trabajar con él es que trabajamos el uno para el otro tú fíjate que antes de empezar la función nos damos un beso ante cuando dicen faltan tres minutos estamos entre Caja nos damos un beso ITC a disfrutar se va al otro lado ya salimos a disfrutar de verdad ya ya pasarlo bien el uno con el otro

Voz 21 58:49 Iker esa energía que es tremenda

Voz 30 58:53 pero supongo que es porque en un momento dado deje de hacer tonterías eso te digo cuando deje de fumar no he bebido nunca es es hago ejercicio osea alguna vida Santísima y me evito también hago facilitó meditaciones a agente en público que son de psicología espiritual no son de ninguna iglesia

Voz 21 59:16 cuánta Filosofía María Luisa Merlo hay una casa ahí en una sobremesa entre una madre y un hijo

Voz 30 59:21 sabes que te voy a decir una cosa yo aprendo muchísimo de ellos mucho osea Amparo es un ser excepcional es la se ha convertido en la matriarca de la familia yo ya pequeñita ya selló una niña que cuidan todos mucho pero es que no les pasa a todas las madres yo tengo que estar dando gracias porque realmente es que se divierten

Voz 21 59:48 esos chicos

Voz 30 59:49 hoy los chicos los chicos Luis sin Pedro y Caco pues todos los días hablamos a aquí es Amparo pero luego están los nietos que son cuatro un bisnieto que ha cumplido ayer ocho años hijo de mi nieto Carlitos el nieto de Pedro Larrañaga y una niña que va a ser la primera Larrañaga después de Amparo una niña que acaba de nacer tiene un mes alma estoy encantada con la niña a la que conocí el otro día me ya se me

Voz 21 1:00:25 María Luisa tenemos que despedirnos ya

Voz 30 1:00:27 qué pena si uno h

Voz 21 1:00:29 como siempre preguntamos a los invitados también para despedir a quién ha sido o es el faro de su vida

Voz 30 1:00:37 mi vida son mis hijos nietos y bisnietos sin duda alguna ha sido un placer tenerte aquí está madrugada igualmente cariño a las noches buenas noches

Voz 8 1:00:50 eh

Voz 20 1:00:54 si tu futuro

Voz 40 1:00:58 aquí tú

Voz 25 1:01:01 es sublime

Voz 20 1:01:05 no de malo hasta como SIVE para Ozu A poco a para para

Voz 25 1:01:42 que no ha pedido María Luisa Merlo dice que es su canción favorita

Voz 41 1:01:47 el campo no tu culo di no todo Quito imprimir eh don una gran mu al lo va

Voz 42 1:02:06 claro sí

Voz 20 1:02:08 el equipo

Voz 15 1:02:15 buenas noches hoy día iOS hablo desde Bilbao yo la filosofía la conocían bachillerato como tantas otras personas de mi generación y la verdad es que durante ese año estuve muy mala relación con ella ha dicho colectiva lo que Tanguy con un uno con cinco alguna cosa así que fue yo creo que un poco por por la pena que le puse ahora correcto correctora del examen hay las vueltas que da la vida y pocos años después de hacer Selectividad acabe matriculando me una facultad de Filosofía eh y la verdad es que dentro de todas las cosas que tú mi vida hay todas las personas y viajes comidas experiencias que han pasado por mí ha sido sin dudar que la que más me ha hecho crecer como persona y más macho aprender no yo creo que la filosofía es algo que necesitamos todos en la vida me parece algo vital para crecer y entender y comprender y me parece que vivimos vidas que muchas veces pues nos pasa un poco así por delante y esta es la única herramienta que a mi me parece que tenemos realmente para para comprenderlas no y una vez que no estén todas las cosas que no pueden quitarle lo único que nos queda es que es el pensamiento así que me parece

Voz 1280 1:03:35 Nos vital este año para Podemos

Voz 41 1:03:40 sí

Voz 1280 1:03:44 nosotros lo que acaba de decir Lucía nos pueden quitar todo todo menos el pensamiento hacíamos alusión también a Emilio Lledó al principio del programa que decía incluso más importante que la libertad de expresión es la libertad de pensamiento es verdad es lo único que nadie nos puede quitar

Voz 41 1:04:05 no no eh

Voz 2 1:04:23 muy buen nazi la no dar era

Voz 0127 1:04:28 la actualidad

Voz 0246 1:04:29 yo creo como decía el cono con aceras a la el resto de la vida porque no sólo con hacer conocer nuestra pide nuestra mente creo en él porque las ideas son muy importante hay que llevarlas a cabo y hay que visualizar la ya hay que tener las Perseidas presentes siempre además creo en su décimo Mora director tele que decía que la música era acatar química ITA ayudaba sanar IFA cierto por esto recomiendo un libro que se llama el libro de las emociones de pasar de Laura Esquivel que Niza o Como agua para chocolate porque ya habla de la depresión en la Saló hizo ayudan mucho en la música en sus libro a sanar las emociones un ex siendo muy bien con este tema porque creo que lo mejor para filosofar es aceptar una una comida en una sobremesa con amigos que te conocen que conocen defecto actos virtudes que se conocen ella misma ICO lleva también de toda la vida IS el mejor momento para filosofar para entenderse sin mentira es un engaño un abrazo ir muy buena filosofía de vida abaratados hasta pronto

Voz 20 1:05:56 Quito