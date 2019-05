Voz 1 00:00 así de buenas a primeras buenos días a nada algo cambiar de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 3 01:00 cuenta con las

Voz 9 01:21 con Mara Torres

Voz 10 01:47 qué tal buenas noches es la una y media y las doce y media en las Islas Canarias que arrancamos el programa hoy desde la terraza de la Ser en la octava planta de Gran Vía treinta y dos que tiene unas vistas tan alucinantes que todo el mundo que viene a la radio sale a este lugar esta madrugada hay un foro inmenso en el cielo una luna casi llena que ilumina los tejados de las casas de esta ciudad que parece que nunca duerme aún puedo ver luces encendidas en el interior de algunas buhardilla en los salones en las cocinas desde aquí puedo haber tres terrazas una tiene la luz apagada pero se ve que está llena de macetas yo me pregunto quién cuidará de esas plantas

Voz 1365 02:31 es luego

Voz 10 02:32 otra terraza que me llama mucho la atención porque está decorada como si fuera un barco tiene madera azul tiene motivos marineros

Voz 11 02:40 un timón

Voz 10 02:43 tú flotador salvavidas en la pared los cojines de los sofás están tapizados con telas de rayas azules y blancas al lado hay una terraza con cuatro amigos que están tomando una copa y charlando después veo muchas casas con balcones que tienen una pequeña silla plegable y una mesa con un cenicero bueno pues cada terraza tiene una historia cotidiana estas de las casas que estoy viendo también las terrazas de las calles cuando llega el calor la mayoría de las ciudades se transforman porque sacan las mesas y las sillas a la acera algo parecido a lo que han hecho en los pueblos de toda la vida osea estar a la fresca en la puerta de las casas esta noche hablaremos en el Faro de Exteriores decoración hablaremos desamor Adele terraza CEO de las terrazas como escenario en el cine de como las ciudades han incorporado las terrazas como parte de urbanismo ir junto a nuestro panel de expertos vuestras historias que llenan de destellos como siempre este faro estará os preguntamos si tienes terraza que vida haces en ella que vistas tienes si te gusta lo que en las otras casas que hay en tu terraza si tienes macetas plantas en monopatín la jaula del periquito cuando vas de veraneo Si comes y cenas en la terraza del apartamento si ves la televisión allí en cuanto al RACE que aperitivo pides sí han comenzado a la una de la tarde por ejemplo

Voz 12 04:11 en una terraza has terminado en otra

Voz 10 04:13 de madrugada porque han sido de terraza en terraza luego también os queremos preguntar si eres de los que cerrase la terraza y luego te arrepentir este o no porque ha ampliado la casa el teléfono para las notas de odio es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno tenemos por cierto en suena la vida que ayer con tanta filosofía no nos dio tiempo a resolver así que vamos a intentarlo hoy el teléfono el directo es el novecientos cien ochocientos para abrir vamos a recordar uno de los conciertos más importantes y simbólicos de la historia de la música tuvo lugar preciso solamente en una azotea un treinta de enero de mil novecientos sesenta y nueve hace ahora medio siglo en las oficinas de Apple Corps en el número tres de Savile Row Londres los Beatles habían decidido dejar de actuar en directo tres años antes nadie les veía en concierto desde mil novecientos sesenta y seis pero Paul McCartney les convenció para que hicieran una última actuación especial la fiesta duró exactamente cuarenta y dos minutos justo hasta el momento en el que la policía alertada por unos vecinos intervino para interrumpir el concierto que en Word un joven agente que más tarde sería guardaespaldas de Lady Di pasaría Historia por poner fin al último concierto de los Beatles la banda más grande de todos los tiempos

Voz 13 05:36 no

Voz 14 05:59 aquí la éxito

Voz 15 06:07 sí

Voz 1365 06:13 sí

Voz 14 06:14 en la existe eh imaginad

Voz 1 08:04 en una terraza agradable buena conversación solicito pero que no que haya una temperatura agradable cerveza fría aperitivo la terraza es fundamental para una vida feliz de hecho algunos de los momentos más divertidos yo los he pasado en una terraza en la del bar del barrio la de casa de mi madre en frente de la cocina donde cabe una mesa para cuatro la de mi casa de Barcelona donde se puede tomar una estrella con vistas a la rampla la de la Universidad cuántas cervezas tomamos allí hiciera frío o calor o la de cualquier Chiringuito Restaurante rico de la playa esas son las mejores de hecho las terrazas en las que uno se sienta con el bañador húmedo la piel salada del mar y los pies en la arena en las que te sirven cerveza pescado arroz de marisco y helados almendrados da igual que sean la Barceloneta en Santoña en Fuerteventura en la playa de ver dice Cio de Asturias o en Menorca cuando te sientas en una de estas terrazas sólo te salen frases célebres veraniegas como mejor no se puede estar qué bien se está sin hacer nada o esta vida pide otra diva las terrazas viva el verano que por cierto ya casi ha empezado así que a disfrutar de las terrazas de los que nos quieren de la vida en la calle de la vida en general

Voz 1365 09:23 hola soy una de las pero

Voz 17 09:25 son nada responsables del portal online filosofía and Co y con este mensaje quería hacer de puente entre vuestro programa de ayer y el de hoy primeros daros las gracias por dedicar anoche un espacio de la filosofía y segundo en destacar el papel de las terrazas no sólo como espacio de ocio sino también eh aunque va a extrañar como posible lugar de trabajo en momentos concretos al saber que hoy El Faro se dedicaba a las terrazas me he acordado de una reunión de trabajo que tuvimos durante la Feria del Libro de Madrid hace ahora pues casi un año el equipo de filosofía banco la tuvimos en una terraza del Retiro eh se que os puede resultar increíble pero os prometo que en eh durante esa reunión trabajamos mucho filosofía Amos solucionamos muchos temas pendientes tomamos decisión

Voz 18 10:18 desde de trabajo pero

Voz 17 10:21 todo eso lo hicimos al aire libre y con gafas de sol ir rodeados de gente que paseaba y tomaba cañas en vez de estar reunidos encerrados entre ordenadores bueno pura filosofía en la calle que es lo que a nosotros nos gusta

Voz 19 10:40 no no no

Voz 21 10:46 y como ocho de menos la terraza porche de mi casa a noches de verano la CND la sobremesa las tardes de lectura las terrazas de Murcia con esas Marinetti si prácticas con limón y pimienta típicas e también las cerradas en mi pueblo en Jaén e como se dice allí echando la Liga o la Liga arrecia que es aquella de unir el aperitivo a mediodía ya con la copa de medianoche iban todo eso comparado con las terrazas en Liverpool que los días soleados como hoy se verán los ingleses cerrándose cual lagartos ya los españoles sacando sus gafas de sol a relucir un beso grande el de Delibes puedo

Voz 1365 11:32 pues esta noche se la dedicamos a las terrazas ya me ha venido de la terraza de aquí de el de la octava planta de Gran Vía treinta y dos al estudio para estar hasta las cuatro de la madrugada magnifica la nota de audio de Aitor que hablaba de todas las terrazas de la terraza del bar de su barrio de la terraza de la casa de su madre

Voz 11 11:54 Pere de la de la Universidad del chiringuito en la playa decía luego esas frases no que siempre se dicen cuando estamos en una terraza como que ves estas sin hacer nada o viva el verano Amalia que es una de las responsables de filosofía arrancó que ayer decíamos en el programa de filosofía oye muchas gracias a esta revista

Voz 1365 12:21 porque hemos sacado un montón de material y de contenido para este programa bueno yo hablaba de esa reunión trabajo que tuvieron en la calle con gafas de sol en una terraza en El Retiro mientras veían pasar a la gente y filósofa van quieren de Liverpool que echa de menos la terraza de su casa y las terrazas de su pueblo buenos y hoy lo decían los compañeros de Larguero no ha sido un día de fiesta Madrid Las Terrazas han estado abarrotadas íbamos a dar paso nuestra primera entrevista que la precisamente del Terra feo esa forma de ocio que nos va llevando de terraza en terraza Anabel Vázquez ex periodista de viajes entre otras rutas se ha hecho esta la de las terrazas entraba leer una revista ADE ha publicado comer y beber en el cielo

Voz 10 13:10 terrazas de París Éstas son las mejores terrazas de Madrid Barcelona diez terrazas en fin se las sabe todas Anabel qué tal buenas noches

Voz 22 13:18 hola buenas noches María qué tal Arabel has estado esta noche

Voz 1365 13:22 de raza

Voz 23 13:23 lo intenté pero no encontré sitio la gran condena de las terrazas siendo fiel Madrid claro están tan cotizadas aquí es el pasatiempo favorito ir de terraza a partir de un determinado momento del año aunque cada dice momentos Maha no de es muy cada vez si se busca más ese contacto con con el árbol con el cielo a todo el año pero lo intenté y no encontré

Voz 22 13:53 así que no estaba esta noche

Voz 10 13:57 la que hace años eh muchos años una terraza era un bar que sacaba sus

Voz 22 14:04 sillas de plástico una sombrilla

Voz 10 14:07 cuando llegaba el sol en la terraza del bar de aquello a lo que hay ahora que parece que la terraza es un pues como acabas de decir no un objeto de deseo ha llovido mucho pero es que ha transformado completamente el concepto de terraza como lugar de ocio no

Voz 23 14:23 con completamente completamente antes era una Alba completamente funcional a ahora El Aaiún una búsqueda y muy consciente sí es muy trabajosa también porque porque una terraza se ha convertido en una un espacio más de ocio el famoso es periodismo eh son lugares en los que se vuelca muchísimo diseño en los que se vuelca eh muchísimo muchísima innovación también en

Voz 24 14:55 bares por ejemplo eh los hoteles

Voz 23 14:58 para un hotel suponen la puesta enorme una terraza por ejemplo yesos ha sofisticado muchísimo como tú dices en los últimos años ha sido una revolución exterior de alguna de alguna manera porque aunque siguen conviviendo con la terraza al lado de la calle del coche de la papelera hay de de ir el tráfico y la mesa de plástico e sean un sofisticado muchísimo han evolucionado muchísimo nosotros mismos como como usuarios de ellas hemos subido muchísimo los estándares

Voz 10 15:30 en uno de tus artículos Anabel dices podríamos recorrer Madrid saltando de terraza en terraza cual personajes de Calvino Prince sino

Voz 23 15:38 proponemos lo conseguimos hay hay cada vez más primero Gran Vía si piensan en Gran Vía podemos empezar por la de el de Prince palo El Círculo de Bellas Artes terminar en Plaza de España no rozar el suelo e hay zonas de Madrid

Voz 22 15:54 que antes no tenían terraza por ejemplo estoy hablando ahora es de azoteas por ejemplo el barrio de Salamanca no tenía ese tipo de Terrassa y en el último año

Voz 23 16:03 también también podemos cruzar casi casi el barrio de Salamanca verdad ante Rafa eh latina siempre ha tenido pero es algo que ahora cualquier propuesta de ocio sí puede tener acceso a una terraza lo intenta es una especie como de de espejismo de querer sentirnos en contacto con el exterior de querer a dejarnos de de de de lo cotidiano ya lo ahí muy en consiente yo creo que que eso justifica el éxito de querer alejarlo del suelo un poco de querer es rodear los de naturaleza hay de ahí que si alguien puede luchar por una terraza tanto unos el euro como una persona de a pie como nosotros lo vamos a intentar

Voz 22 16:48 suena como el espejismo nos Anabel

Voz 10 16:50 yo diría no sé yo diría que el Terra CEO entendido así entendido en azoteas terrazas sofisticadas a tener siempre un punto Es no pues no todo el mundo va a tomarse una copa una terraza entre otras cosas porque suele ser caro las consumiciones en las terrazas te has no

Voz 23 17:13 suele ser caro suele tener la entrada a través de un hotel que siempre bloquea Nos cuesta ese vencer ese esa barrera no todas tienen un aforo infinito entonces ese número clausus que tiene eh eleva el deseo también eh se tienen tú lo has dicho tienen un carácter de exhibición a lo mejor alguna de ver y dejarse ver

Voz 10 17:44 visto cuál es Madrid Barcelona cuáles a la crías la la tope gama en cuanto a sofisticación

Voz 23 17:52 sí las de los los a tele en Barcelona tienen muchísimo nivel por ejemplo la esperanza del mandarín que además tiene arriba abajo el Mandarin Oriental es fabulosa y eso es sólo para socio algunas unas camas blancas y rojas preciosa el Majestic además tiene una piscina como moral de Philip Stanton preciosas Shas de Barcelona

Voz 22 18:17 la gente sueña de noche yo creo que

Voz 23 18:22 me podré es pequeña negro sitio así es un algunos sitios te lo permite sí si te lo permite si en Madrid hay hay restaurantes como el que tiene una terraza espectacular en la calle Velázquez es un bosque es una maravilla con unas pérgolas muy exquisitas y ante es fabuloso y esa tiene un punto

Voz 18 18:48 sí sí

Voz 23 18:51 si bien bien es siempre eh

Voz 10 18:57 aquí para para terminar sobre vinos alguna de París por ese artículo que escribí este terrazas de París siempre nos quedarán ellas

Voz 23 19:05 es que nuestras hace París además son es la terraza civilizar hay evolucionada por excelencia parece que que te sientas allí sólo quieres pensar en escribir libro maravilloso

Voz 22 19:14 en la revolución en preparar mejor película eh

Voz 23 19:17 de estas terrazas el Barrio Latino que están pegadas a la pared que sienta al lado de tu compañero ir los dos al frente así con aire como medio los descendientes con una copa de vino en la mano todas las de París del Barrio Latino cualquiera son insustituibles y por mucho que lo intenta anotaciones del mundo no lo consiguen ahí hace falta una actitud que eso lo tienen ellos

Voz 10 19:44 Anabel muchísimo a una cosa tú tienes terraza en casa

Voz 22 19:48 sí así afortunada pésimas que tiene yo tengo dos me da hasta vergüenza decirle es vida

Voz 10 19:55 en la terraza sí sí sí sí hago cena

Voz 23 19:57 el desayuno y le digo si si es la mejor terraza de Madrid siempre digo que me había pero soy de esta persona afortunada que que tienen terraza en Madrid y que está ahí cerquita del cielo sí sí

Voz 22 20:09 yo tengo mucha suerte para despedirnos otra pregunta qué

Voz 10 20:12 estamos también haciendo los oyentes Cotillas lo que hace la gente en otras terrazas

Voz 23 20:16 no no soy cotillas pero cuando viene alguien a casos encuentra una cantidad de detalles en los que yo nunca me fijo bastante espectaculares no no no soy una persona cotilla avivó la terraza como un espacio de mi casa Hinault ni pienso que me está mirando Ny ni yo ni yo miro pero pero ese esa sensación ventana indiscreta la tiene muchísima gente viene a casa falta entregarles vino populares a la entrada

Voz 22 20:49 gracias a la ven muchísimas gracias muchas gracias buenas noches buenas noches

Voz 19 20:55 eh

Voz 25 20:57 eh

Voz 1365 21:53 esto que estamos escuchando es el tema con el que el compositor Yann Tiersen conocido internacionalmente por hacer la banda sonora de la película mi el gran pianista abría sus conciertos sí pero con esta canción que se titula precisamente la terraza Texas

Voz 6 22:33 hola mi nombre es el Guerrero del Antifrau se de todos los diferentes tipos de terrazas que podáis imaginar las que más me gustan son las que el hombre ha hecho en el Valle del Jerte donde ha plantado cerezos provocando la ilusión de ver los montes nevados durante su floración muy buenas noches

Voz 19 22:57 ella

Voz 14 23:21 Madrid es una ciudad que dice que no duerme

Voz 1365 23:24 de un tiempo a esta parte empiezan a abrir ya todas las terrazas en las calles y también las terrazas que hay en las azoteas de algunos edificios emblemáticos ya hasta ahora más o menos entre dos y tres de la mañana depende de la normativa de cada ciudad pero hasta ahora suele ya echar el cierre muchos locales Marina dónde estás buenas noches buenas noches

Voz 26 23:44 la pues como bien decías las últimas horas los últimos minutos para las terrazas me encuentra a los pies de Madrid desde la terraza del Ayuntamiento de la capital ante esa fuente tan conocida de de Cibeles adiós a más de Cibeles en la que al bien

Voz 1365 23:58 el Ayuntamiento Marina que está en el emblemático edificio de correos

Voz 26 24:03 efectivamente entre la intersección de la calle Alcalá con el Paseo de Recoletos y el Paseo del Prado es una noche especialmente apacible ha sido fiesta en Madrid fiesta de San Isidro que además acompañan unos veinte grados y un aire cito muy agradable desde este sexto piso a estas horas se sirven las últimas Copas porque éste es además un bar también grupos de amigos mesas altas Navarra bastante grande con luces colgadas del techo también unos pequeños sofás y mesas bajas ni hace nada un momento me recibía Javier que era el encargado del local sí y me contaba que muchas veces se encontraba en la gente esperando la cola para subir a Alvar que les se quejaban porque el tiempo les decía llevo quince minutos llevo diez cinco esperando L él les decía espera que llegue arriba y me dirás si ha valido la pena insiste para el tiempo no ante estas estas de Madrid

Voz 1365 24:51 las vistas son espectaculares ves la Cibeles efectivamente pero es también el edificio del Banco de España el comienzo de la Gran Vía la

Voz 10 25:00 en Alcalá

Voz 26 25:02 casi a ti porque desde aquí se ve casi el edificio se incluyen entre los otros edificios en la Cadena Ser que casi te veo

Voz 1365 25:09 Marina eh dices que hay mesas altas hay sofás también

Voz 26 25:15 hay sofás hay una zona un poquito más reservada que no tiene tantas mejores vistas pero que es un poco más tranquila y allí también había grupos Hong de ahora cuando entraban los veía en ese sofás en esas mesas bajas tomándose la última como

Voz 1365 25:28 y los precios tienes por hay una carta que podamos echar un vistazo

Voz 26 25:32 pues efectivamente aquí delante tengo una carta déjame que te apetece tomarte

Voz 1365 25:37 bueno vamos a ver vamos a ver cuánto cuesta un agua

Voz 26 25:40 en un agua cuesta cuatro euros

Voz 14 25:48 fue una botella Billy

Voz 1365 25:55 cuesta seis euros una cerveza a seis euros combinado no la aún gintonic

Voz 26 26:04 pues está entre los once y los XXI

Voz 1365 26:07 bueno muy populares los precios no son para Serra traza que está en el Ayuntamiento de Madrid

Voz 26 26:12 vistas populares pero precios notan pero luego bueno muchas gracias Marina fuera Nos esta fotografía desde hasta raza inauguramos la tasa de terrazas Alfaro buenas noches gracias a ti

Voz 19 26:53 el corazón

Voz 1365 27:11 así llegamos a las dos de la madrugada una en Canarias tenemos un montón de contenido para este faro dedicado a las terrazas más todas vuestras notas de audio elaboramos el programa con las que nos envía durante todo el día y por supuesto las que nos llegan durante el directo el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno noticias volvemos enseguida

Voz 1365 30:01 son las dos de la mañana la una en las Islas Canarias

Voz 13 32:32 el Faro Gornal

Voz 32 32:33 para Torres da a a ah

Voz 19 33:49 sí

Voz 33 34:05 dos y cinco de la madrugada un hay cinco en Canarias estamos escuchando una tasación de Russian Red que formó parte de la banda sonora de la película Habitación en Roma de Julio Medem una historia de amor protagonizada por Elena Anaya y Natasha Yarovenko

Voz 1365 34:26 en que tiene mucho que ver

Voz 32 34:31 terraza de la habitación

Voz 1365 34:33 es una recomendación de uno de nuestros tuiteros ya sabéis que en redes estamos en arroba el faro ser

Voz 32 34:40 te en Twitter con instar a que usa

Voz 1365 35:32 el equipo

Voz 29 35:33 si hay fuera sábado ya estaría preparándome para ir a almorzar más entraríamos en la terraza de nuestro barrio de referencia hay vendría Carlos os Silvia a tomar nota en una mesa donde ya están pues a la Soliva en los cacahuetes la ensalada y las Murray ahora solo falta elegir el bocata de que sepia AFI Gatell tortilla un Almusafes al final me decido por uno de tortilla con atún con mayonesa tomate reservado y un refresco Oliva viene cacahuete da risa que finaliza este almuerzo con un cortado o un bombón hiciese es verano además del tiempo este ritual es súper sagrado para quedar con los amigos is y no llueve tanto sea verano e invierno se disfruta desde la terraza de tu de tu bar de de referencia

Voz 26 36:25 qué va se puede pedir pues nada buenas noches Mercedes desde Gandía

Voz 4 36:43 yo desde que tengo perro que es de hace

Voz 3 36:47 más o menos Remedios sí que es sólo buscó terrazas en verano y en invierno además fumo así

Voz 1 36:54 qué mejor terraza No sin mi perrita

Voz 4 36:56 eh

Voz 3 36:58 vivan las terrazas buenas noches antes

Voz 33 37:01 motivos

Voz 18 37:26 este retroceso en están tienes destellos es que nos permiten estar fuera de casa pero con más gente Jesse podar tomar el fresco que se dice Coloquial Ifop veinte también tienen Pallero una mesa y una sillas de madera de teca Si un ficus que está bastante enorme más bien que terraza es un patio trasero pero vaya es lo que lo que hay lo bueno es el fresquito lo malo los mosquitos que aunque ponga es repelente Si trampas siempre deje escapar del picotazo pero que pasó buena noche y un saludo hasta luego

Voz 19 38:19 eso

Voz 15 38:38 qué gusto

Voz 10 38:39 cuando Mercedes iba enumerando las olivas los cacahuetes los bocatas de todos los ingredientes total que tenemos que hacer un faro dedicado a la tortilla y además lo vamos a hacer en breve ya veis que todos los faros que decimos que vamos a hacer los acabamos haciendo así que en el calendario de este mes vamos a poner un faro dedicado a la tortilla que eso no ha ocurrido mientras pensábamos y escuchamos a los oyentes hablar de la terraza luego musarañas ha incluido una cosa muy importante como fumo me gustan las terrazas hay un antes y un después en las terrazas con la ley antitabaco lo decía lo del perro no no si perrita que dice que lo peor de la extra quizás son los mosquitos pongas lo que pongas puede que te acribillaron a las dos de la mañana bueno es que te un montón de cosas que contaros algo muy importante que es lo que vamos a hacer el viernes en Alcázar de San Juan cuando hacemos un faro fuera con público lo grabamos entonces él viernes vamos a grabar el faro del lunes que vamos a dedicar a la risa logró vamos a las siete de la tarde en Alcázar de San Juan si queréis ir a vernos allí hay que pasar por la emisora para recoger las invitaciones la emisora de Alcázar será cazar íbamos a grabar a las siete de la tarde como invitados Dani Rovira Ortega el Can K un gatopardo que es un referente total del humor en la radio un montón de cosas pero son imprescindibles pues tras notas de audio porque este programa tiene mucha gracia por vosotros así que si queréis enviarnos notas de audio para que incluía el viernes durante la grabación y como digo escucharemos el lunes lo puede hacer ya al seis ocho uno cero uno seis siete tres uno seis ocho uno cero uno seis siete tres uno para que no nos libramos con el foro de mañana sí es una nota de audio para risa tenéis que poner debajo risa no escribís nota de audio para risa que os pedimos por ejemplo quién es la persona más graciosa que conoces tu cuñado y tu tío tu amigo porque hacen tanta gracia los chistes malos porque cuanto más repite es un chiste más gracia te hace cuál es el cómico la cómica o el humorista con el que te partes de risa si te hace gracia el costumbrismo no las películas de Almodóvar o de Buñuel lo de Azcona que que te provoca risa luego que te provoca la carcajada que es un golpe espontáneo que te hace sacar una sonrisa que viene siempre vinculado a un Mine pensamiento elaborado según no sé sonríe por algo pues eso también lo Si quieres contarnos un chiste que eso es muy aficionados Forero estoy pensando de Valencia estoy pensando en el dobla chapas estoy pensando en David estoy pensando en Andreu si queréis contarnos insiste adelante si queréis imitar a alguien si os acordáis de Gila que este año precisamente se ha celebrado su centenario bueno todo no que queráis vinculado a la risa puedes dejarnos notas de audio que emitiremos El viernes si queréis a una pregunta para nuestros invitados también las olas las haremos a ellos vale entonces eso en cuanto al faro del viernes que grabamos como digo a las siete en Alcázar de San Juan en Ciudad Real y ahora son a la vida

Voz 1365 42:30 yo creo que nos dejó tan va al dados el suena la vida que no sabía enviado Fran que era ese surtidor de gas

Voz 11 42:36 es de un coche que tuvo mil y una noches de de de Descartes que este que este nos está costando también

Voz 1365 42:49 de hecho sólo tiene un descarte que es el de María Ángeles que dijo que era una hora no es famosa a haber a que no suena

Voz 20 42:57 eh eh eh eh

Voz 1365 43:26 novecientos cien ochocientos es el teléfono del faro en directo hasta las cuatro de la mañana por si queréis apostar por el suena la vida me dicen mis compañeras la ley Elena que diga más despacio del teléfono del whatsapp que es verdad que lo digo tan de carrerilla que no se entiende así que mucho mejor pero de vosotros cantan

Voz 34 43:47 seis ocho uno cero uno sesenta y siete XXXI

Voz 35 43:53 seis ocho cero dieciséis siete tres

Voz 12 44:01 íbamos paso al Gatopardo que anda ya por aquí

Voz 15 44:09 ya topar acaba de entrar en

Voz 11 44:17 buenas noches que seudónimo vamos a utilizar en el principio de esta conversación Antonio harán preguntamos siempre a nuestros invitados al programa por su relación con el mar con el mar con Man mar aunque la ración él

Voz 26 44:40 mal sería una buena pregunta también es con el mar

Voz 0365 44:45 no me gusta mucho el mar túnicas y luego una maravilla ver el mar pero me gusta la condón yo soy más de tierra

Voz 11 44:57 podrías recordar no lo sé el momento en el que viste el mar por primera vez

Voz 0365 45:02 sí perfectamente porque mira yo fui viario después de la Guerra Fría atribuida a una idea ya bastante avanzada ergo que mis padres veraneaban o fueron a veranear después de la guerra a San Sebastián recuerda que fuimos por la noche a San Sebastián y yo me quedé espantado y asustado por el ruido de las olas porque me parecía que era una cosa viendo siempre he tenido mucho respeto al mar no hay motivo mucho miedo no hay que siempre he sido muy deportista Viena o mucho he hecho muchas barbaridades dentro es más pero siempre siempre siempre pienso que que el mar es un es un enemigo no es un amigo

Voz 11 45:41 si tuvieras que escribir una escenario de la infancia los situaría según Huesca en el Retiro en Valencia donde los situaría

Voz 0365 45:50 pues mira a un hombre de infancia sería más bien el Madrid y en Barcelona donde transcurrió la guerra española la posguerra ya en Madrid

Voz 11 46:02 siempre has dicho que en casa en Menéndez Pelayo en esa calle escuchabas el ruido de las fieras del Retiro

Voz 0365 46:10 claro porque estaba estaba enfrente tienes todo eso piso la noche se oía en los elefantes leones llenas y era muy muy inquietante y además como Mi padre los había leído siempre tuve Tarzán Tarzán de los monos estamos muy influenciados por Tarzán no entonces estábamos realmente en en plena África Digital Life

Voz 11 46:34 porque Carlos ahora sea puesto de pseudónimo Antonio ahora

Voz 0365 46:38 pues mira porque yo me llamo Saura Atarés Pacheco Ara es el apellido aragonés es un río quede y en Huesca no

Voz 11 46:45 ahora

Voz 0365 46:46 Antonio porque hermano Antonio hijo viese llama Antonio esto una saga de Antonin Mi padre Antonio eh

Voz 11 46:53 pues a mí me gustaría hablar de tu madre que era pianista profesional que tocaban casa entiendo sopesan en su haber sin embargo nos permitió aprender ningún instrumento es un me ha llamado poderosamente la atención el el sonido de la casa

Voz 0365 47:12 es un sonido a piano sigo siempre siempre de pie no siempre eso y dos es caldo de verdad yo recuerdo incluso más tarde cuando ya fuimos a la calle Princesa mucho más tardía eh que se oía desde la calle precioso y a tocar el piano no sobre todo las escalas crecía para calentar los dos dedos para tener mecanismos no pero en pocos años si como otros otros años nada mantuvo Se casó yo dejo de piano pero tocaba todos los días un poco el pie on no idiotez eso educación yo de verdad dí el piano sobre todo educación clásica de Oriente música romántica como tú has dicho por eso pienso ver suma defenderlo no solicite la idea verdad que ya dijo que había pasado la mayor parte de su juventud sacrificada tocando el piano que que hubiese un maravilloso para ella pero que no pensaba que esos hijos tuviera la misma educación que preferiría que hicieran otra cosa pero que no estudiar música estoy ninguno de nosotros hemos estudiado música o cuál ha sido siempre una una un inconveniente porque me hubiera gustado tocar un instrumento que sinceramente no pero ya era de ha sido un poco tarde

Voz 11 48:37 sin embargo Carlos Saura he sentido muy atraído ollas desarrollado tu trayectoria cinematográfica hay documental contándonos a los demás que era el flamenco que se el tango el fado la música popular realidad

Voz 0365 48:55 si no la verdad es que mira música es es un poco como si fuera una parte de mi vida Seal de Vitale muy difícil separados no escuchado muchísima música clásica era fotógrafo sido fotógrafo oficial del Festival de Santander entonces realmente dime codeó con lo músico porque además como trío de educación musical podía hablar con ellos de alguna manera no tenía amigos vamos de directores de orquesta Argenta y cantantes como Teresa Berganza etcétera y siempre me ha gustado mucho llevamos ya clásica pero pero yo sido una oveja negra en mi familia que tiró casi al mismo tiempo la música popular y sobre todo el flamenco no mi casa pues nadie a nadie le interesaba flamenco Davis Amadeo madre en absoluto de mi padre tampoco pero no sé porque yo siempre he sentido esa cosa ese tirón especial por la música popular no de de los países no solamente de España sino como tú has dicho de o de Portugal lo o de Francia o incluso de Rusia no por ejemplo o de Hungría no se es y luego por supuesto de Argentina o de Méjico donde ahora he hecho una película he venido hace diez días de México no de hacer un musical a ellos sea que dio hora montando

Voz 11 50:07 por qué esa atracción a la música popular quiero decir que nos vincula a la música popular

Voz 0365 50:15 hay hay una razón muy muy básica no es que la música popular representa un poco lo que es lo que puede ser la música de de un pueblo digamos no en general no es más flamenco que ha sido un reducto un poco solamente iniciado So Ho para o para digamos para la las personas que no tenían clásico donde comer o sea que al mismo tiempo ha estado durante muchos hoyos en España como Oxford una cosa una especie de insulto el el el cantar flamenco Bardot o bailar flamenco suta que es que es una maravilla flamencos una maravilla de lo indican no entonces ahí hay una conjunción misteriosa entre la la música el ritmo el baile sobre todo lo baile no mercante más fácil digamos no pero el el baile se ve claramente donde hay uno vaticinios década cada cada parte de España por ejemplo tiene un valle distinto ves a Cataluña hace bailar sardana que un baile muy aburrido porque es un baile casi rígido verdad donde apenas buenos bailarines nada más bajas Aragón y esto a la jota que esto lo contrario ya hala venga venga toda la mitad ya Villegas Andalucía ya es el de mal pues a la sevillana ese Andalucía es el él un poco el caldo de cultivo de la música popular por excelencia verdad pero pero no hay que olvidar una cosa que lo dicen los expertos no digo yo es que la toga de flamenco y de alguna manera vienen de la jota la jota es mucho más antigua no que que casi todo no

Voz 7 51:53 eh

Voz 13 52:03 Motta

Voz 37 52:06 ah

Voz 1 52:09 sí

Voz 1365 52:24 has hecho al principio la entrevista

Voz 11 52:26 yo he sido fotógrafo profesional has venido con una cámara de fotos siempre va acompañado de una cámara

Voz 0365 52:33 siempre siempre que puedo galo

Voz 11 52:35 no es el móvil por cierto es una cámara de nosotros

Voz 0365 52:38 yo utilizo nervioso no no soy una especie de tengo su muy curioso es que tengo yo tengo miedo al teléfono siempre no pero yo creo que la guerra española no voy cada vez que llamaban por teléfono una mano

Voz 11 52:50 buena noticia aquí se había muerto

Voz 0365 52:52 por eso yo tengo una especie de rechazo teléfono en principio no pudiese solamente cuando no tengo más remedio en cambio las cámaras fotográficas

Voz 11 53:01 disculpa disculpa instrucción vives bien sin estar conectado todo el día que a los demás

Voz 0365 53:07 me mucho mejor Yoigo muy aislado yo a mi me gusta mucho vivir una cierta soledad compartida no eso quiere decir que que yo tengo que trabajar en soledad escucha mi música yo dibujo o Pinto escucho escribo verdad ahí de vez en cuando hago una película no podía hecho más de casi sí

Voz 26 53:24 pero yo me encuentro

Voz 0365 53:25 no son momentos de reposo entre película de película o entre obra de teatro o lo que sea me dedico a estar tranquilamente en mi cuarto de trabajo verdad escribiendo dibujando pintando escuchando música ahí es una maravilla un éxito mucho más

Voz 11 53:39 decíamos que va siempre acompañado de o casi siempre acompañado de una cámara de fotos sacas fotos entiendo

Voz 0365 53:46 todos los días sino sacó a O pues no porque tengo objetivos cambio objetivos tengo como seiscientas casi setecientos camarera no sé que entonces lo que hago es es que soy muy manitas yo me gusta mucho yo creo que una de las cosas que que que yo recomiendo a todo el mundo es que trabaje con los dedos dramática cosas no porque no solamente con la cabeza verdad o trabajar de un ordenador o no sino que que construya Cosmo todo ahí me gusta mucho construir objetivos a cambiar objetivo proto no decirte un trabajo muy delicado verdad que que exige una gran atención mucha precisión a mi me parece que es una de las cosas que me hacen tener la cabeza bastante despierta pienso e igual estoy equivocado pero que no solamente hay que pensaba inscribir o trabajaba en lo que sea verdad sino también hay que hacer una cosa manual

Voz 10 54:33 ayer hicimos el programa de la filosofía y uno de los filósofos dijo pensamos porque tenemos manos

Voz 0365 54:41 bueno pero sí bueno pero eso es muy muy básico es verdad próximas a yo es muy jovencito hice me costó mucho disgustos el colegio verdad pues pues ese vídeo de saquen momento que tuvo la posibilidad de manejar con las manos no no tener que te para los árboles sí utilizarlas pues claro descubrimos una cosa genial que era que en las manos es son la base un poco de de todo el lenguaje de de inteligencia de de todo de los objeto de Cossío objetos becas es evidente

Voz 11 55:10 Carlos ahora es verdad

Voz 10 55:11 que cuando era muy pequeño siete años cogía de una cámara de fotos a tu padre hiciste una foto una niña la el este con Un corazón Graña nunca más de contexto

Voz 0365 55:23 eso es verdad sí verdad es que he sido muy enamora hizo siempre me ha gustado mucho la niñas pues no sé desde muy pequeño primavera amor es peor tremendos una mora de verdad una pasión que luego pocas veces ya de mayor deterioro con esa pasión y esa intensidad verdad de de de enamorado de una niña que ambas incapaz de hablar con ella porque muy tímido claro digamos verla de lejos no visitaba la mano una cosa añade pero no sé qué no sé si es por la educación que llevábamos que teníamos nosotros porque es una cosa casi ancestral no esa especie de de de atracción por el sexo opuesto verdad que he tenido siempre de mi chiquitín no

Voz 1365 56:00 entonces enviase un corazón esperando una respuesta que nunca llegó dijiste bueno es complejo es todo el amor

Voz 0365 56:06 no yo ya he dicho que por un lado que era fotografía es un medio estupendo verdad para conocer a las personas y por otra parte que las mujeres son muy poco fiables

Voz 26 56:19 te has casado varias veces

Voz 0365 56:20 no pero sigo pensando que que no que no sea la palabra exacta no sino que que es complicado una relación de pareja muy complicada no

Voz 10 56:29 Carlos Saura así adaptación de una obra de García Márquez que te ha traído de esta novela maravillosa

Voz 0365 56:36 bueno verás Get no tiene quién le escriba la verdad es que fue una propuesta de de de de un productor Rudy de José Velasco de de un escritor eh de dos y yo vamos no no siendo eso me hubiera ocurrido a mí personalmente no previeron la obra de me pareció que la obra de la estupenda me gustaba mucho estaba escrita por por un hombre que yo quiero mucho que sea Natalio Grueso que es un novelista hay una una persona encantadora entonces me pareció que era muy interesante hacer esa obra dije que sí y entonces empezó trabaja con ella o no es la primera vez que me enfrento con el teatro y la la primera vez pero es una experiencia muy siempre muy interesante porque no tiene nada que ver con el cine pero está muy relacionado no muchas cosas

Voz 10 57:18 una cosa que siempre atención de Carlos Saura es no sé si lo voy a explicar bien la libertad intelectual hacer el cine que que has querido sin pensar en la crítica sin pensar en los plenos que después años dado Ay Carmela la caza Eldorado de repente documentales sobre el flamenco o el fado ahora la adaptación teatral ahora más veces pero en este caso esa libertad decía el otro día uno de los invitados que ser libra en este país salía caro

Voz 0365 57:56 humanos que claro yo te vio yo digo sinceramente tú sabes que hay una un libro de día como no que es un es un gran arribista jesuita hoy ha muerto claro Frances que que giró libro que se va maravilloso que el azar y la necesidad yo creo que todos en la vida no lo que hacemos es

Voz 38 58:17 no

Voz 0365 58:18 tres primero la fortuna de hacer lo que no gusta si es posible igual necesidad hacerlo para poder sobrevivir osea que es verdad que de alguna manera entonces yo el cine que que he hecho es realmente es es lo que yo quería hacer esto es por qué hacer una cosa que yo no quería hacerla pues me hubiera dedicado otra cosa pero no hacía no luego hay otra otra una idea que es muy personal y que y que es difícil de transmitir a los demás no es que yo pienso que es una cosa me gusta mi les va a gustar a alguien

Voz 11 58:46 no sé a cuanto a cuatro a ocho a diez no

Voz 0365 58:48 a veces poca gente y a veces ha gustado muchísima gente osea que que eso es imprevisible no pero sí me gusta a mí pues yo pienso si me soy muy optimista digo bueno por lo menos habrá algún amigo o era una persona que le gustaba o que yo hago no como está ahora he podido hacerlo Cao cuando no puedes hacerlo es otro problema no entonces tienes que luchar para trabajar a ver cómo puedes conseguir eso que se dice del cine alimenticio

Voz 16 59:11 eh

Voz 13 59:16 sí

Voz 16 59:25 qué le atrae

Voz 13 59:33 en mi pueblo ubicada a vivir aquí tengo nota yo canto

Voz 7 1:00:11 sí

Voz 13 1:00:13 ah vale

Voz 40 1:00:17 Geely

Voz 13 1:00:19 aquí

Voz 14 1:00:25 además

Voz 19 1:00:30 eh

Voz 16 1:00:41 sí

Voz 14 1:00:54 dígame un solo

Voz 19 1:01:05 eh

Voz 14 1:01:07 el ego quedan

Voz 13 1:01:18 T

Voz 16 1:01:45 la terraza

Voz 1365 1:01:48 es un espacio para compartir

Voz 11 1:01:51 en ellas queda para socializar con café menta polea o una cerveza bien fresquita bajo sus toldos Se guarda miles de secretos de buena nuevas se conservan en ellas las risas de la juventud y el llanto de una historia que concluye yo desde Edimburgo ha hecho de menos porque aquí te rastrear una prueba de alto riesgo apta sólo para aquellos que están dispuestos a soportar la brisa gélida que en Astray día tras día en Mar del Norte

Voz 7 1:02:31 para todos para ellos destaca María

Voz 13 1:02:36 nada

Voz 7 1:02:41 buenas noches periférico

Voz 4 1:02:43 buenas noches para la terraza yo soy de terrazas pero la sobremesa debido a que llevo ya más de quince años trabajando en el turno de noche me levanto después de un desayuno con bastante fruta mi ritual comienza en una terraza cerquita de mi casa con un café ahí hemos criado sin querer una especie de tertulia en la que hablamos de diferentes cosas curiosamente estos días surgió una conversación porque uno de los de de los que para en la mesa en la que yo estoy es propietario de un de un concesionario y otro es un alto ejecutivo pues surgió una conversación filosófica de El triángulo de poder posesión posición desde luego la sobremesa en la terraza es uno de mis grandes placeres junto con la primera lectura del periódico la del país

Voz 26 1:03:50 buenas noches

Voz 41 1:03:58 vas a coger frío anda mete para dentro tuvo muy susurraba con delicadeza una voz mientras recibe escapaban abrirse de una noche de verano que un embudo de completo silencio y oscuridad me siento a la ropa recién tendida a nuestro alrededor todas las ventanas de los edificios yacían apagadas absorto ensimismado me quedaba en el marco de la puerta de madera de la cocina quedaba a nuestro otras Rafa ayudaba siempre que podía a mi madre a darle las piensa extender tender me gustaba hizo de junta los parece calcetines y organizar toda la colada trataba de no perderme ese momento el día era mi oportunidad para contemplar ese maravilloso espectáculo de luces blanquiazul claras que titulaban sobre mí me hipnotiza va pensar que había en esos

Voz 7 1:04:50 dos mundos tan lejanos a alguien

Voz 41 1:04:54 como yo un chico del garito en pantalón corto de ocho años haciéndose esa misma pregunta para aquel niño la terraza de casa durante la noche era una veintena de la curiosidad

Voz 19 1:05:37 eh

Voz 33 1:06:03 veinticinco minutos para llegar a las tres de la madrugada dos en Canarias nos dejaba una imagen que me interesa mucho en este faro de la madre tendiendo la ropa en la terraza quedaba la cocina cuanto estén Days

Voz 19 1:06:25 la ropa en la terraza

Voz 33 1:06:29 esa imagen veraniega de las toallas que llegan de la playa de la piscina secándose en los barrotes de las Terra

Voz 19 1:06:37 es de los

Voz 33 1:06:40 pones hiló qué relación tan especial entre la nota de audio de la Canaria abaratar a Edimburgo que decía la terraza es un espacio para compartir y esto que nos narraba Juan del barco que el ritual del café con el que comienza su día se celebra en una terraza en la que conversan pero qué temas oye poder posición posesión del tiempo entiendo que de vez en cuando sí también es muy bonito esto intentar recordar cuál ha sido la mejor escena que habéis vivido en una terraza

Voz 19 1:07:35 sí