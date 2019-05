Voz 0230 00:00 su público en Mundo Deportivo histórico el Barça cierra la Liga diecinueve puntos del Madrid su mayor ventaja en el Sport igual histórico más diecinueve el Barça acaba la Liga con un récord de puntos de diferencia sobre el Madrid que sufrió su duodécima derrota

Voz 1 00:11 aquí lo dejamos ahora viene el resumen de la semana con Mara Torres momento el faro y si queréis en ser más está Manolo Molés con toda la actualidad de los toros y Don San Isidro a tope así que nada podéis elegir ser ser más mañana once y media larguero hasta mañana

Voz 3 00:27 eh

Voz 5 00:33 el Carrusel deportivo Cadena SER

Voz 4 00:53 para Torres sí

Voz 1280 01:12 qué tal buenas noches es la una y media a las doce y media en las Islas Canarias los domingos dedicamos el programa a hacer un resumen de los mejores momentos que nos deja cada semana el faro en este faro dominguero

Voz 7 01:26 eh

Voz 4 01:31 esta semana hemos hablado de la fruta

Voz 1280 01:33 de la filosofía de la terraza del pop los Gatopardo es que nos han acompañado han sido el músico Carlos Goñi líder de Revólver la actriz María Luisa Merlo el cineasta

Voz 8 01:45 esta fotógrafo Carlos Saura

Voz 1280 01:48 allí el director Fernando León además

Voz 8 01:51 ya sabéis que siempre tenemos en cuenta todas las sugerencias que nos hacéis tanto por Twitter como por whatsapp tanto cinematográficas como musicales literarias y hemos seleccionado para abrir una de las que nos deja estéis en la noche que dedicamos a la filosofía qué porción Otto tuvo una abrumadora respuesta por parte de todos los oyentes de este programa esta canción nos la propuso Mario es de Jorge

Voz 9 02:14 Dexter

Voz 10 02:15 tuve esos seis su calor luego el calor movimiento luego gota de sudor que se hizo va viento en un ring

Voz 11 02:25 de las ruido mientras pisaba el trino que bebió la mía la Copa mientras el vino El amor tiene darías el vino con aquel que había estado antes de estar en mi mano Prato las luces de Planas

Voz 1280 05:00 este ratito hasta las dos de la madrugada recogemos algunos destellos que sacamos de los resúmenes y que nos llamaron por algo la atención por ejemplo después escucharemos todo lo que nos dejaste is los oyentes en el faro dedicada a la fruta vuestra fruta favorita

Voz 8 05:16 el melón melocotón

Voz 1280 05:19 la naranja con zumo sin zumo donde llevaba disfrutas en los pendientes en los delantales en fin un montón de cosas pero nos llamó mucho la atención la nota de audio

Voz 13 05:30 que de pronto llegó en mitad de la madrugada

Voz 8 05:33 que enviaba Teresa me encanta el tema que ver

Voz 13 05:35 la giro para esta noche el de la fruta porque es un tema que me toca muy de cerca bueno mejor dicho no tocó la fruta pero por eso me interesa el tema porque quiero que me explique is eh a ver si me echáis una mano entre los floreros eh esa necesidad que tiene la gente por comer fruta no me vale el Consejo de porque es muy sana y todo eso me interesa escuchar a alguien que no haya eh que no les guste la fruta y que de repente se haya aficionados que lo haya conseguido porque he comido fruta exquisita de perfecto pero no me gusta sea el cuerpo por la mañana no me pida fruta el cuerpo después de comer no me pide fruta el cuerpo para merendar no me pida fruta a mí el cuerpo me pide todo el rato chocó así que Farelo Sfar eras Mara equipo del Faro se aceptan sugerencias para enganchar me afirmó

Voz 1280 06:47 a quién no le pide el cuerpo chocolate no bueno pues oye Teresa tuvo un montón de respuestas por parte de los floreros que dejaron notas de audio para darle alguna idea por ejemplo caramelo de Ángel propuso lo siguiente qué

Voz 12 07:10 que quieren motivo para comer fruta el motivo edad pero sí tanto su cuerpo le pide chocolate yo lo que le propongo es que hiciera una pondría chocolate y empezara con unas asperezas por ejemplo si un plátano atroces dado probase a comer loco el chocolate igual descubre algo nuevo

Voz 1280 07:39 bien es precisamente tuvimos la cuarta entrega de esta serie que ser inventado algunos sin Ferreras que titulan el hotel de El Faro que guión y Zan e interpretan para nosotros y que nos tiene muy aficionados el de esta semana

Voz 13 08:00 Ana

Voz 1280 08:02 tenía que ver con con el de la semana anterior que os voy a resumir un poquito la semana anterior el capítulo III contaba que llovía muchísimo que la lluvia provocó inundaciones en algunas habitaciones por ejemplo en la habitación de musarañas y entonces en este cuarto capítulo para compensar las molestias decidió con ofrecerle una cena muy especial esto es lo que ocurrió en el capítulo cuatro del hotel de Faro eh

Voz 7 08:33 el hotel de El Faro se pasen y escuchen

Voz 15 08:37 el amé

Voz 16 08:41 tal vez señor musarañas soy Manoli nos ponemos en contacto con usted para recompensar con una cena por las molestias ocasionadas a causa de la filtración en la pérdida de sus zapatillas el cambio de habitación

Voz 15 08:53 me parece muy amable por su parte

Voz 16 08:56 es lo mínimo que podemos hacer es decir la detección de este hotel que nuestro huéspedes disfruten es lo principal

Voz 18 09:05 buenas noches bienvenidos señor musarañas noche grafias si tienen nuestra Carta para hoy esa especial usted me dirá

Voz 19 09:13 ya veo

Voz 15 09:16 voy a comer solomillo

Voz 20 09:18 a las finas hierbas cada dadas con una nube de puré de patata la miel de abeto yo él fusión de cecina deshidratada todo regado con cava

Voz 18 09:33 no tan rico y tal

Voz 15 09:40 en noches Mariví que todo lo hacen algo pues no que es seña muchas daño si he cenado plátanos caramba

Voz 7 09:49 esta en

Voz 1280 09:52 tras

Voz 15 09:52 en Taiwán

Voz 18 09:59 usted

Voz 15 10:00 qué tal te no pues yo he decidido Popular da con foie pero me han sorprendido con un timbal de mandarina mango y kiwis estaba divina de la muerte para postre un delicioso mousse de limón y raya dura de limbo todo saludable ir repleto de vitamina

Voz 1280 10:15 los anime ese aquí tiene sus platos

Voz 15 10:18 eso disculpe pero pero esto suele salada con frutos secos gozada ahí uvas pasas y un Bolt deceso silvestres pero IMO estado pero

Voz 18 10:28 bueno lo que ha pedido usted pero esta noche por alguna extraña razón se transforma en elaboraciones

Voz 0808 10:35 sí sí yo pedí un secreto ibérico con jamón de Teruel y han aparecido con un suflé de ciruelas con pepitas de Granada peras al vino y una crema de frutas Raj moras frambuesas arándanos ya sabe para compensar la humedad del Norte antioxidante

Voz 21 10:49 tés a tope pero por favor quiero quiero hablar con el encargado y que me lo explique esta además quiero recuperar amistad Padilla que desaparecieron en la inundación me vienen con estos plazos juegos falla Cómpeta

Voz 15 11:03 está aquí y encima me refería

Voz 0365 11:11 estimados comensales no se altere hemos decidido sustituir sus comanda por suculentos platos de frutas para evitar que al final se empezado sin dispuestos así no les tendremos que todo

Voz 15 11:22 es lo disfrutas

Voz 9 11:28 hay que en boca a su media naranja y encuentra un kiwi o quién pide peras al olmo y mientras espera desespera ya se sabe que plátano maduro no Huella Verde y el tiempo que se va no vuelve así que el mejor consejo de hotel es que la vida cómoda fruta exprimir pero siempre

Voz 8 11:55 el martes decidimos dedicar el programa entero a la filosofía un tema muy atractivo pero que suponía un reto para a todos para vosotros también para nosotros y la verdad es que no sentimos muy muy orgullosos del resultado merece la pena que escucháis el programa completo con todas vuestras aportaciones con la aportación de los expertos con lo que se dijo con los autores que se citaron con la relación que tenemos con la filosofía lo puedes encontrar en en la web del faro y luego escucharemos parte de ese programa en el resume pero para para esta primera media hora querríamos que escucharéis lo que nos dijo Jesús Sánchez un oyente que habló de Ortega y Gasset y también de María José que nos dijo que para ella en este programa Se hace

Voz 1 12:42 desafía desde hace algún tiempo vengo haciendo un pequeño viaje a través del idealismo alemán a través de su filosofía y también a través de su literatura fijaos esta frase que dice Ortega y Gasset en su libro que es filosofía que desde aquí recomiendo es un cambio indudable que yo pienso las cosas que existe mi pensamiento y que por tanto la existencia de las cosas esté pendiente de mí es mi pensar las Ésta es la porción firme de la tesis cerealista por eso la aceptamos pero para aceptarla queremos entenderla bien y nos preguntamos en qué sentido hoy moto dependen de mí las cosas cuando las pienso que son las cosas ellas cuanto tú que son sólo pensamientos míos el idealismo alemán responde las cosas dependen de mí son pensamientos en el sentido de que son contenidos de mi conciencia de mi pensar Estados de Millo que alegría

Voz 22 13:39 qué programa de esta noche se dedique a la filosofía o que más bien de manera explícita se pronuncie la palabra filosofía consideró que hacéis filosofía todas las noches cada vez que propone es un tema Nos invitéis a bucear en nuestro pensamiento a pescar unas cuantas ideas que tratamos de colocar en una red articulamos un discurso el ofrecemos a los demás y asimismo no llegan discursos de otros que no es obligan a repensar el nuestro propio por eso Karl Popper decía que todos somos filósofos y luego a unos pocos les gusta acompañar nuestros pensamientos con algunos filósofos con mayúscula que ha logrado cristalizar algunas de sus ideas y eso es la filosofía a lo que se llega desde la naturaleza esa desde la matemática desde la ciencia el arte la amistad la política los libros la literatura el tiempo el amor la poesía la música en definitiva desde la vida tengo la suerte de ser profesora de filosofía desde hace veinticinco años es que la filosofía me acompañara desde un lejano tercero de BUP

Voz 23 14:48 ella no

Voz 14 14:53 hola qué miércoles hablamos de

Voz 1280 14:56 la terraza de las terrazas y subimos

Voz 8 14:59 casi todos la asociamos al buen tiempo a una caña unas tapas

Voz 1280 15:04 a las conversaciones con los amigos y que muchos de los oyentes tenían su terraza favorita pero autor por ejemplo Nos hizo un recorrido de terrazas vinculadas a sus recuerdos imagina

Voz 1 15:17 la terraza agradable buena conversación Fito pero que nace que haya una temperatura agradable cerveza fría aperitivo la terraza es fundamental para una vida feliz de hecho algunos de los momentos más divertidos yo los he pasado en una terraza en la del bar de mi barrio la de casa de mi madre en frente de la cocina donde cabe una mesa para cuatro la de mi casa de Barcelona donde se puede tomar una estrella con vistas a la rampla la de la Universidad cuántas cervezas tomamos allí hiciera frío o calor o la de cualquier Chiringuito Restaurante rito

Voz 20 15:49 de la playa esas son las mejores

Voz 1 15:51 hecho las terrazas en las que uno se sienta con el bañador al número la piel salada del mar y los pies en la arena en las que te sirven cerveza pescado arroz de marisco y helados almendrados da igual que sean la Barceloneta en Santoña en Fuerteventura en la playa de ver Cio de Asturias en Tamarit o en Menorca cuando te sientas

Voz 9 16:09 en una de estas terrazas sólo te salen frases

Voz 1 16:12 leves veraniegas como mejor no se puede estar qué bien se está sin hacer nada o esta vida pide otra diva las terrazas viva el verano que por cierto ya casi ha empezado así que a disfrutar de las terrazas de los que nos quieren de la vida en la calle

Voz 1280 16:34 Pedro unos relato una noche tórrida digámoslo así

Voz 15 16:43 en una terraza

Voz 9 16:49 bueno esta noche Smara buenas noches Josefa netas que hablamos de terraza

Voz 25 16:56 enseguida mi mente me ha trasladado un episodio de los más eróticos y excitantes que he tenido la suerte de vivir ellos lo quiero compartir sucedió en una noche tórrida del mes de agosto en Madrid en un primer piso yo estaba acompañado por una mujer preciosa la propietaria del piso nos lo estábamos pasando muy bien pero el calor asfixiante unos hizo tomar la decisión de de pasar la noche allí mismo entonces entramos casa por un colchón lo tiramos la terraza y completamente desnudos decidimos pasar la noche al raso eh el sueño llegó después de una noche muy bonita

Voz 9 17:56 sí vimos amanecer allí mismo

Voz 14 18:07 como para obligarle

Voz 4 18:10 bueno esa noche nos llamó también mano

Voz 1280 18:13 cientos en ochocientos para contarnos que ya tiene una terraza muy bonita preciosa llena de flores que cuida con esmero pero que no soporta tener que ver el aire acondicionado así que está esperando a que el carpintero le una solución

Voz 15 18:34 lo tengo muy bonita además que yo

Voz 26 18:37 la viviendo siempre fuera tenía jardín al venirme a vivir al centro de la ciudad pues yo lo que quería era que por lo menos no es una Terrassa inmensa que es una terraza pues sin

Voz 27 18:50 Toni Terrasa quiero muy bien muy bien las

Voz 26 18:53 pues también también al ex y ahora esté esperando que un carpintero me va a hacer una especie de jaula para el aire acondicionado que cada vez que lo miro me pongo enferma

Voz 8 19:05 sí

Voz 26 19:06 pues ya ves yo también ocultó cosas pero yo voy a poner una especie de celosía que le pondré flores secas porque de verdad se mueren

Voz 28 19:18 el calor

Voz 26 19:19 cuando esté encendido pues la carta haré porque claro puede que se pues no sé pero cuando no te aprietas más es mentir y cada día nos hubiera llegado

Voz 1280 19:33 por cierto harán los dejó también una idea para el suena la vida que también se nos está resistiendo no no no no conseguimos encontrar la solución

Voz 0530 19:52 el eh

Voz 29 20:03 sí sí

Voz 26 20:06 yo creo creo que quieren ver que es bueno una señora actualmente en el las señoras a las que lo hacían cosiendo en una máquina de coser

Voz 30 20:17 yo pienso que es que la absolutas se mete dentro en un cacharro non Ball deshonor y luego con un licuado hacen Blum como yo lo hago porque muchas veces yo cuando eran pequeñas yo creo que es el ruido opera perdonen que seguro que todo todo lo contrario

Voz 29 20:35 no ha cuando Zapatero que el pone una máquina que tiene dos fluidas con polea donde me dijo a lo mejor un poco el cajón que que me apunté al Fapas ha habido que no sé si es o no es pero es un ruido anuncio para mí lo que me había puesto esos ruidos de poleas

Voz 27 20:59 ha ocurrido de a Borja Alonso un el ruido de pole

Voz 29 21:03 no como el como el motor

Voz 8 21:06 pues nada no es Rubi

Voz 27 21:09 a ver si no es el consenso

Voz 29 21:11 las dos

Voz 5 21:12 pues tampoco

Voz 1280 21:18 el caso es la dedicamos al poco después escucha

Voz 8 21:20 Nos un resumen del programa completo pero para para esta primera media hora hemos rescatado el audio de Andrew el suman del programa El desde luego parece que lo tiene claro menos reggaetón más Mecano

Voz 31 21:36 luego Annette Schavan cruzó bastante ocupado también se extrae hola buenas noches que siempre mira eh yo creo que estamos hablando de algo del pop yo creo que algo que cada hora porque vamos a ver yo tuve la suerte de vivir los sesenta yo vamos Rielo in seis dice hay billetes Easy idea era cuando la música de los pop music Music agrupa inglesas este Duran Duran Espando Ballet eh vamos o Jackson Five fue otra cosa entrada batuta de las discotecas en la plan como sólo hay FIBA de o la bola arriba la lucecitas y te ponía a bailar para los bailaron lo cantas ahí pero bailaba como un pato mareado sigo igual eh Maca bailado lentos me ponga bailado el algo comisarías hoy gris hoy para sus pero vamos que que se ha perdido todas y qué lástima sea pero hay otras pero buena tuve la suerte de de bebí los era el pues yo soy ir de España vamos eh también me culpo favoritos y Mecano es de los gente pero hoy en día estos reggaetón y todo toda mi madre se acreditó que sin mami que existen cojo casi Mi amor que Simón Masip paquete pero que de hecho vengan balada Lara

Voz 14 22:59 ya

Voz 1280 23:30 hay Andreu cada vez más showman la verdad es que vamos conociendo la vida de los oyentes desde octubre que hacemos el programa con vosotros que lo hacéis vosotros con nosotros bueno ya sabéis que Andreu vive Gibraltar que ha sido bombero durante muchísimos años ahora está jubilado es amo de casa porque es mujer trabaja el se encarga de tenerlo todo organizado y además va de terraza en terraza cantando y canta muy muy bien lo ha demostrado muchas veces en este programa pero fijaos en este esta semana tuvimos la oportunidad de saber que han que siempre se presenta con ese buen humor ha tenido una vida como todos con con tristezas no hay el martes por ejemplo nos contó que él se toma la vida con otra filosofía desde que murió una de sus hijas con seis meses y él decía esa noche hoy notan suman bueno pero que enseguida recupera el humor iré digo esto del humor porque mañana vamos a hacer el faro dedicado a la risa un faro que queríamos hacer desde hace mucho tiempo y hemos grabado con público el viernes lo grabamos en Alcázar de San Juan porque los que hacemos fuera de El estudio con público los grabamos unos días antes casi siempre los viernes

Voz 8 24:55 es

Voz 1280 24:56 bueno pues tenemos a Dani Rovira tenemos al can K

Voz 8 25:00 tenemos a Ortega tenemos en fin un gato pardo que os va a encantar un montón de notas de odio que han hecho los habituales muchos nuevos muchos oyentes de Alcázar de San Juan por cierto que dejarnos su nota de audio en el whatsapp del programa así que nada eso lo escucharemos mañana

Voz 1280 25:21 pues ahora llegamos a las noticias irreales

Voz 8 25:23 estamos los cuatro temas que hemos tenido esta semana

Voz 1280 25:26 que os recuerdo han sido la filosofía la fruta en las terrazas hora muy pendientes de lo que nos cuenta como siempre nuestros compañeros de informativos idea volvemos con el repaso a los temas de esta semana

Voz 4 26:29 chao él

Voz 32 27:34 le de con el Faro a través del Guaza mándanos una nota de Boza el seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 5 27:50 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 9 27:56 el primer lunes del mes de abril de mil seiscientos veinticinco El Burgo de men donde nació el autor del ramal de la Gus parecía estar en una revolución tan completa como si lo su hugonota hubieran venido hacer de ella una segunda José muchos burgueses al ver huir a las mujeres por la calle Mayor al oído gritar a los niños en el umbral de las puertas se apresuraban a endosarle la coraza y respaldando su aplomo algún incierto con un mosquetero una parte sana se dirigían hacia la austeridad de fan venía ante la cual

Voz 4 28:25 acudía con un grupo compacto ruidoso

Voz 9 28:36 en ese tiempo los pánico serán frecuentes y pocos días pasaban sin que una aldea u otra registraran

Voz 1280 28:42 los archivos algún acontecimiento de ese género

Voz 9 28:45 estaban los señores que hablan entre sí estaba el Rey que hacía la guerra el cardenal estaba el español que hacía la guerra el Rey luego además de estas guerra sorda su públicas secreta son patentes ahí estaban los ladrones los mendigos lo Hugo Not los lobos y los lacayos que hacían la otra

Voz 5 29:07 los tres mosqueteros Alejandro Dumas mil ochocientos cuarenta y cuatro

Voz 9 29:15 recuerda a Torres al gimnasio pude acompañarme Javier del Pino cuando me tumbó en el sofá después de comer últimos programa selecciona el que prefiera ir Dale al play toma el control de la SER lo que quieras cuando tú quieras descarta nuestra aplicación

Voz 32 30:01 son las dos la una en Canarias

Voz 0127 30:07 según una encuesta de cuarenta debe para el diario El País la suma de PSOE Más Madrid podemos lograría la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid Ángel Gabilondo es el candidato que más votos obtendría y Ciudadanos no lograría el sorpasso al PP esta noche todos los candidatos se han visto en un debate en Telemadrid en el que el líder de los naranjas en la región Ignacio Aguado ha intentado tomar el liderazgo de la D

Voz 8 30:28 quizá Paul Asensio ha sido un debate sin grandes anuncios

Voz 35 30:31 su propuesta nuevas y con muy pocas interrupciones eso sí hemos visto a Ignacio Aguado candidato de Ciudadanos bastante crítico con el PSOE y no tanto con el Partido Popular de Ayuso recordemos que Ángel Garrido presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular se fue a las filas de la formación naranja escuchamos a Ignacio Aguado y Ángel Gabilondo

Voz 36 30:48 ustedes cómo lo hizo al principio no viene solo usted viene con sorpresa viene de la mano de la señora Serra términos pierda de la mano de Errejón hermano ha terminado su tiempo ya Serra sumando los pactos

Voz 35 31:00 será una de las claves del debate monasterio de Vox ha dejado claro que solo pactaría con PP conciudadanos Ayuso ha dicho que no tienen líneas rojas Aguado ha querido recordar a la candidata popular que no son enemigos Serra

Voz 5 31:12 ha tendido la mano al candidato socialista a Gabilondo que ha dicho que hablará con todos porque no podemos volver a un nuevo bipartidismo de Block

Voz 0127 31:19 este mediodía la SER celebra un debate con todos ellos salvo con la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso que ha declinado la invitación a las nueve de la mañana debate europeo en Hoy por hoy en Estados Unidos Google ha suspendido los negocios con Juan Way la compañía ha tomado la decisión después que después de que Donald Trump incluyera a la empresa china en una lista negra comercial según cuenta la agencia con esta medida juego ay perderá el acceso a las actualizaciones del sistema operativo Android que es con el que funciona en todos sus teléfonos y la próxima versión de sus móviles tampoco contará con aplicaciones como por ejemplo el correo electrónico Gmail y en los deportes Rafa Nadal se ha proclamado campeón del Masters mil de Roma ha derrotado a Novak Djokovic por seis cero cuatro seis y seis uno

Voz 8 32:02 contento

Voz 37 32:04 pero bueno agradeceros a todos el cariño y el apoyo en momentos complicados y también bueno me voy para casa que el claves descansar un poquito

Voz 7 32:16 y después me ha

Voz 37 32:18 eh Meira para París prontito no

Voz 5 32:20 de momento es todo más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 38 32:24 eh servicios informativos

Voz 40 32:40 con con un stand pedir la de Ascó cutre vende con que no se contempla en la de pena corta frente al cliente eh

Voz 1280 33:29 cómo pasan nuestros de las seis de la mañana de la una en Canarias si estamos escuchando la canción conato de Harry Nilsson qué hacía que dos frutas muy diferentes el coco y la lima combinarán sorprendentemente bien durante unas vacaciones en Hawai Nilsson escribió la palabra en una caja de cerillas pensó que sería un buen punto de partida para una canción y no se equivocaba porque al rato había escrito una de las canciones que forman parte de sus grandes éxitos

Voz 40 34:12 porque no se para en cada momento que pasa no tengo obtendrá pues en que el pesquero que me meto tripa usted pero este lunes empezamos la semana

Voz 1280 35:11 cuando de la fruta porque cuantos lunes habremos escuchado dicho eso de hoy sólo voy a comer fruta después de los excesos del fin de semana bueno pues gira la importancia de la fruta la dieta intentamos romper algún que otro mito que la rodea los platos que podemos hacer con la fruta o la importancia de la fruta en la publicidad entre otras cosas el Gatopardo que nos acompañó esa noche fue Carlos Goñi

Voz 8 35:37 el músico

Voz 1280 35:39 el compositor que no hablo de revólver de esos procesos creativos ir por ejemplo de la relación que tiene con artistas como Luz Casal o Miguel Ríos

Voz 34 35:50 las nueve cuenta de que empieza a escribir cosas evidentemente malísimas claro este ir y me di cuenta de que si le pones dos acordes abajo en la cosa tiene más gracia no y a partir de ahí ya me di cuenta de que hay un aprendí una cosa importante es que cualquier sueño es intercambiable por otro cualquiera daría es imprescindible no dejar retenerlos nunca no para convertirlos en planes a lo que dice cuando a mi hijo de otro tiene muchos fines pero no tiene ningún plan pero una cosa es ambas cosas pero una cosa es fantástica pero sin la otra se queda en un poco

Voz 1280 36:31 en aquellas calles de Alicante te reconoce es como un adolescente lleno de sueños

Voz 34 36:38 no me reconozco como un adolescente lleno de cómo es adolescentes sin problemas si uno sabe que tiene que tiene la vida muy jodida contigo y el mundo están contra di además lo baje el mundo no se entera es el mundo que pero va contra el ratio del cierre a mí no me llamar atención eh

Voz 8 37:07 y menos en aquellos tiempos pero es verdad que te fuiste casa pronto dieciocho años sin los estudios terminados supongo que con una mano delante y una detrás te vas donde

Voz 34 37:19 a Valencia a Valencia porque tengo más amigos se había empezado a cobrar el primer grupo que tuve en Alicante con Grecia habíamos empezaba a tocar va a ascender conocía más gente mareante que Mary a además este veo que cuando me fui de Madrid con mis padres a Alicante veo que me obligaron a ir con ellos con cuando yo tenía seis años no ahora que no me hubiese y el tiempo me estoy diciendo que me despertaba por la mañana decía dónde estamos dice pues no me levanto no madrileño de convicción parece ser y cuando me voy a vivirá a ser no voy a Valencia porque porque con garaje a tocar a Madrid se complejo de paleto de mucho cuidado llegar aquí decir Boff Love te acuerdas Paco Martínez de la ciudad no es para Vince tal cual llegar y ver la Gran Vía

Voz 8 38:18 era como tú

Voz 34 38:20 yo era como juez me quieres ya pero

Voz 8 38:26 Carlos hacía mucho que no sacas un disco con Revolver con como el que has sacado ahora clásico cuatro que además es un directo que grabas en el Price cuando la gente no sabe que está formando parte de un directo contarnos cómo ha sido ese proceso es un disco que pone la piel de gallina a los que hemos seguido revólver y tu trayectoria ya te echábamos de un revolver pero cuéntanos cómo se ocurre esa historia

Voz 34 38:53 pues los mes los discos básicos yo nunca los buscó como tal en algún momento me atacan ellos a mí hay un momento como de necesidad en el que de repente pues se levantó una mañana en algún momento me haya lo que me dice vamos a alarmarse con bien sea porque a lo mejor la última las últimas giras conceptualmente a nivel estilo quiere decir han sido muy duras muy eléctrica y entonces en esto coger un poco a tengo esa dualidad absoluta además que me yo con atención todo un necesitará la parte acústica para poder hacer bien la eléctrica de la misma manera que creo que mi parte femenina que me cuidó me mimo muchísimo es la que creo que me haga bastante mejor hombre he traído una forma que para los comunistas puede que sea facha para los de derechas pues como comunista de esas que me lleva acompañando todavía me encanta además sale el corazón y los proyectos salen cuando tiene cuando tiene que seguir con otro ir al corazón y no otra manera

Voz 8 40:01 oye caros yo quería preguntarte por dos canciones

Voz 34 40:05 una

Voz 8 40:05 que es una letra que me que me gusta mucho no es una letra que viste para ti es la que es que existe para luz pesar el suelo ese esa historia besar el suelo Portillo esa letra como la escribes que me puedes contar de de uno de los grandes temas de Luz Casal

Voz 34 40:31 tengo un problema a la hora de escribir para yo no puedo describir para nadie que no sepa que me va a gustar sea no evidentemente no voy a decir nombres pero veréis cosas de mucha gente nueva patente que vende muchísimo más que yo y que mucha más gente que yo siempre he dicho que no no porque me tiene que gustar que no vayan haya en es como un área evidentemente primer los cualquier cosa que hace lo lógico es que lo merezca mucha más de lo que tú puedes y bueno pues cuando me entero que estaba pidiendo estaba buscando material de la canción me llamo ella después para darme las gracias ya estaban en la plaza del Obradoiro estábamos esa noche tocábamos allí estaba una prueba de sonido y bueno pues mi son para mí fue fue momentazo tremenda de hecho yo creo que de de los momentos más gordos de mi vida uno SS y otros cuando Miguel cantar con él es toda de hecho algo importante en la vida y también rifa cantar en el ring

Voz 14 41:44 todo pulmón cuanto más vida más veloces todos zarpazos contra más Protos digo más cerca de la Corona ya conozco al pie de las manos otra de el amo

Voz 18 42:49 no te tópica de no

Voz 31 42:55 pero la fruta que más me gusta eh la Jirí more vale esto no haya con el clima de Mireia mostrado contra nueve excusa anduvieran eh te va a soltar Google Now de soltará dama que alguna pregunta si sacan la sandía sin pepitas la uvas sin pepitas por qué no sacan las vivimos era sin pepitas que estos no son pepitas son P pone o qué

Voz 41 43:20 el acto son a Peña entrando sin pagar al en cine segundo acto será la misma piña entrando sin pagará en autobús tercer acto será el ánima piña entrando sin pagar en la discoteca como si en la película la piña colada bueno hora llega el granito iba la cervecita fresquita la verdad que me gusta todo tipo de fruta recordad que pueden comer plátano pueden comen las peras pero no deje comer el coco con buena noche

Voz 9 43:45 lo macho Teruel arroja avanzada Foyer manzana roja manzana reineta manzana golden manzana Evelyn pera herculina pera conferencia Mandarina Rocha papaya Mandarina que V verdes pomelo o Mango tiene narices elijo yo sí estoy en la frutería iniciando entiendo la mitad de los nombres hay que ver cómo salen las cosas

Voz 13 44:11 he llegado de la calle con una bolsa llena de frutas y verduras casualmente móvil nuestro tema de hoy es cuando lo he visto así que mira os voy a decir lo que comprado ahora mismo hace nada una cebolleta unos albaricoques unos riñones rojos unos tomates de Navarra otros desalada un melón de Villaconejos ir patatas del país in la verdad que no haya ilusión de que coincide mi compra con vuestro tema por lo demás pues yo tengo de cerezas y un azucarero de melocotones

Voz 14 45:02 sí

Voz 42 45:06 no

Voz 1280 45:11 sabes que hay muchos mitos sobre la fruta que sí engorda que si el zumo se queda sin vitaminas que si no podemos cenar fruta bueno llamamos en el Faro de lunes a Teresa Hernández nutricionista y dietista le preguntamos todos los dudas que teníamos a saber

Voz 43 45:32 sí que es verdad que yo meto muy extendida sobre mucha gente tiene miedo a la fruta que tiene mucho azúcar y eso pero hay suficiente evidencia científica como para decir que no engorda recomendada

Voz 28 45:43 hola o incluso unas

Voz 43 45:45 tal día sería algo aconsejable y si fuesen más tampoco pasaría nada

Voz 8 45:50 a quién le abundando todo de Teresa porque seguro que vamos a romper unos cuantos mitos por ejemplo el plátano Stringer

Voz 43 45:56 pues tampoco que sí que osea sí que ayuda a regular el tránsito con el tránsito entonces si tenemos diarrea o una descomposición ayudaría a regular el tránsito hice tuviésemos estreñimiento o así también podría ayudar a a regula el tránsito

Voz 8 46:13 me has dicho que lo recomendable es tomar tres piezas de fruta al día yo recuerdo que hubo una época en la que se decía cinco cinco piezas de fruta verdura

Voz 43 46:25 sí si realmente es eso es lo que se recomienda he visto que tiene beneficios para la salud es cinco piezas entre fruta y verdura que normalmente como lo más lógico sería unas dos piezas una dos raciones de verdura al día junto con nuestras de piezas de fruta

Voz 8 46:41 cuando hablamos de fruta incluimos las frutas que muchas veces dicen que que no es recomendable quiero decir aguacate

Voz 43 46:49 a todas si los higos las uvas el plátano todas

Voz 8 46:54 todas valen sí sí sí sí sí oye y adelgazan

Voz 43 46:58 no hay no hay ningún alimento que ayude adelgazar sí que eh no contribuyen a tener sobrepeso u obesidad

Voz 8 47:08 ni siquiera para que también dicen no se puede accionar fruta

Voz 43 47:11 sí hay muchos mitos conforme a eso hay también se dice que demuestre engorda haya así entiendo que son mis mitos que se han ido construyendo a lo largo de la vida porque es una un alimento que hemos consumido durante mucho tiempo

Voz 0356 47:26 sí eso ayudar a construir pues estas mitos

Voz 8 47:30 la fruta en zumo o sin zumo

Voz 43 47:34 sobre eso sí que hay ya bastante evidencia sí que se recomienda siempre entera la fruta el hecho de exprimir una una fruta por ejemplo la naranja pues hace que arrastraron que arrastremos lo que saquemos la fibra de ahí y eso hace que los azúcares se comporten de otra forma dentro del cuerpo que no sería tan saludable sería un tipo de azúcar libre que eso es un concepto que definió la Organización Mundial de la Salud qué hace que el azúcar es no sean tan saludables

Voz 8 48:05 o sea que una naranja un pomelo una mantener una mandarina perdón mejor enteras como pieza entera cuáles son las frutas Teresa que más nutrientes tienen

Voz 43 48:20 a ver en general la fruta la metemos todo dentro del mismo grupo porque se parecen bastante nutricionalmente algunas tienen algunas variedades os algunas diferencias en cuanto a micro nutrientes sobre todo a minerales caminas por ejemplo el plátano se conoce más porque tiene más potasio o hay algunas que se conocen más porque tienen más vitamina hace pero en general tampoco es una diferencia muy importante nosotros siempre recomendamos comer fruta independientemente de cuál sea sí que hay algunas que por ejemplo el aguacate algunas así como más se exóticas que son un poco bastante más diferentes pero bueno son como excepciones y aún así siguen siendo saludables

Voz 8 49:02 esa las dietas de Toxo sí que se han puesto tan de moda funciona no funcionan es bueno

Voz 1280 49:10 insisten entiendo en meter todo tipo de frutas y verduras en ambas

Voz 8 49:13 ido a hacer sólo eso no es una dieta sólo de eso

Voz 43 49:17 sí se puso muy de moda yo creo que también porque en famoso hospital empezaron a anunciarlo y eso muchas veces ayuda que pues eso sea lo más se hace hable más de esa tal pero la realidad es que no sirve para nada e incluso podría tener perjuicios para la salud no sirve para nada porque si nosotros tenemos un riñón saludable que funciona bien el va a ser el encargado

Voz 30 49:42 de de desea intoxicar

Voz 43 49:45 a decirlo el cuerpo en caso de que no funcionase bien de que entonces sí que podríamos tener problemas de toxicidad de o de un filtrado peor en los riñones entonces en ese caso deberíamos seguirá un especialista el nefrólogo que ahí sí que sería algo graves

Voz 30 49:59 hay hay esa pero no

Voz 43 50:01 no pero pero no serviría tomase un batido depositan en pueden tener riesgos porque sí que se ha visto que el hecho de mezclar muchas sobre todo de mezcla mucha verdura algunas verduras como las espinacas platos que es un un mineral que si se acumula mucho en diferentes organismos puede producir cálculos renales ya si eso sí que puede ser de por sí perjudicial o sea que nosotros no lo recomendado

Voz 14 50:29 mi

Voz 1280 50:33 con el faro Nos gusta darle un par de vueltas o más a cada tema aquella noche de la fruta también llamamos a Juan García Escudero director creativo de la agencia Leo Burnett para preguntarle por qué la fruta es tan importante en la publicidad

Voz 29 50:54 el tema de los mascotas

Voz 0356 50:58 mundo de la publicidad es es un tema fascinante la verdad ni agencia se llama Leo Burnett mi está buenos del nombre de la agencia vine de Contador que era un y creativo que se llamaba Leo Burnett que montó su agencia en Chicago por aquel entonces aún no se había investigado esta forma de comunicar que consistía en crear como mascotas para las marcas no por ejemplo fue el primero en pensar que una mascota para una marca podía haber podía ser un vehículo creativo que contar un montón de de valores y de beneficio de no que los encarnar a una figura que la gente simpática hay quisiera pues eso tenerla en en pegatinas en camisetas hice le ocurrió al principio con los cereales estos de que los límites a a poner mascotas a los cereales con el gigante verde también no por aquel entonces

Voz 8 51:49 el gigante verdes maíz o espárragos

Voz 0356 51:53 el gigante verde era maíz en su día claro de imagínate no la industria norteamericana del maíz

Voz 34 51:58 le confió una campaña ahí fue cuando eso

Voz 0356 52:00 le ocurrió que también que no le iba a ser pues una mascota de esto es que estaban dando tan buen resultado

Voz 28 52:05 no no Milan luego sí

Voz 27 52:07 no te iba a decir que la verdad es que nada

Voz 8 52:10 Tito en el Mundial ochenta y dos estaba pensando también en la manzana como icono o no desde Adán y Eva que es el el símbolo de la tentación hasta los plátanos de Andy Warhol o la manzana de Apple

Voz 0356 52:24 así es no da mucho juego y luego luego tienen connotaciones que a lo mejor no piensas en ellas a primera vista no y luego sí que a pocos rascas un poquito te das cuenta de que tienen tienen bastante capacidad de convertirse en algo más que una simple fruta no de llevar asociados mensajes incoada antes muchas veces no yo creo que el tema de Andy Warhol con la plata plátano es muy evidente no al final es una forma pues muy provocadora ostras es algo muy Fali con oí de pronto repetirlo de esa manera de convertirlo de pop no o bueno lo o los sino que mencionabas no los logotipos tan famosos como el de Apple todo lo que lleva asociado el porqué de ese mordisco no

Voz 27 53:07 sí porque se le ocurrió si es que es que

Voz 8 53:10 a lo de la manzana mordida para Apple

Voz 0356 53:13 pues es es curioso yo yo no estoy seguro de que se sepa exactamente ir siempre pasa con los logotipos más famosos no hay hay habladurías de todo tipo se dice que fue él dice que no que realmente hubo un Train y suyo que luego le quitó todo el crédito no hay cómo aún de historias Tarso también con el tema del logotipo de Nike y no que se dice bueno y parece que está bastante probado que sí que pertenecía a un estudiante que sólo compraron por no sé si dieciséis dólares una cosa así no pero sí se convierten en grandes símbolos incluso hay algunas de estas marcas que ya son tan fans el símbolo es tan famoso que han ente

Voz 28 53:49 a dejar de usar la palabra que venía asociada Si bueno sea ya sólo que es la máxima de Apple ya no pone Apple no

Voz 0356 53:55 o en Master Card ya no viene Mastercard solamente los dos círculos no se entrecruzadas

Voz 28 54:02 sí ese es como la la nueva simbología de

Voz 0356 54:05 de las marcas no el el ser capaz de significar cosas sin sin siquiera escribir nada fíjate el poder que tiene

Voz 8 54:12 Juan cuando cae un anuncio por ejemplo de zumo que que te es que jugar con algo que resulta muy apetitoso cuando lo ves en televisión que te haga la boca agua no hay como os planteáis una campaña de por ejemplo pues eso de un de un zumo

Voz 0356 54:29 es curioso porque todo lo que es alimenticio tiene que tener siempre llama Tetita Peer como pues que sea apetitoso a la vista y que al final empecé a segregar esos Hugo es que a todos nos pasa cuando tenemos algo de hambre y de repente en la tele sale eso nunca estuvo con una pinta súper el fresquito hoy es verdad que es un componente importante en la comunicación alimenticia no pero yo creo que no es el único al final las campañas más interesantes y más originales son aquellas que que se atreven a ir un poco más allá no desea Petita PIL contarte historias historias que te conmuevan que te que te emoción en que te impacte en que te hagan sonreír no

Voz 8 55:09 sí no sé yo pero hay un montón de bonos

Voz 44 55:11 no no no habría que si es eso lo cuando cuando contamos

Voz 0356 55:16 ese tipos de publicidad

Voz 1280 55:28 y por supuesto aquella noche hablamos con una frontera para saber cómo es el día a día en una frutería y cuáles son los productos la temporada hablamos con Manuela dueña de la frutería bilbaína frutas Manuela un establecimiento que tiene decenas de premios y además a esta era nos da presentó un oyente del faro Matías nos llamó y nos dijo hoy hay una frontera que quiero que conozca se llama Manuela esto es lo que comentamos con ella

Voz 15 56:00 bueno pues no se levantaba

Voz 44 56:02 es un frutero que que vaya al mercado el Bilbao se abrieron a las seis menos cuarto de la mañana pero a nosotros nos levanta más a las cuatro y media cinco

Voz 28 56:14 Sebas Amézaga agrupado

Voz 44 56:16 se paseas se ve el producto Se busca lo que se que encontrar en cuanto a calidad precio se compra se cargaron en el camión tumba la tienda para hacer la descarga y abrir el punto de venta y empezar a trabajar el horario de comercio es de nueve a tres en mi caso luego de cinco y media a ocho veces oímos a comer pues porque gracias a los trabajos de pedidos y tal y hacemos todo segundito sí Abbas ocho pues bajar la persiana jefes Montse desmonta se hace la vista la compra para al día siguiente se va a una casita otra vez

Voz 8 57:00 si hace rato Remedios

Voz 44 57:02 a la vez para arriba fruta

Voz 8 57:05 es de temporada ahora que fruta no vas a tener mañana probablemente en la frutería

Voz 44 57:11 jo pues la verdad es que aunque ahora hay de todos durante todo el año si expresos que está asomando ya la fruta de hueso los albaricoques las nectarinas los melocotones las cerezas maravillosas las sandías y todo lo que huela a veranear

Voz 8 57:31 muy probablemente Manuela la tienda más bonita de alimentación sea una frutería porque lo tenéis siempre todo también ordenado por colores que parece que está perfectamente colocado es verdaderamente una belleza sólo asomar tengo una frutería no

Voz 44 57:51 yo creo que sí que el producto de buena calidad lo lo hace muy fácil además el trabajar tenemos la suerte de contar un con un producto seductor que degolló no que que combina muy bien que que invita ya a despierta todos los sentidos además en la pista lo Sato el tacto es todo es un todo tenemos la suerte de trabajar con un producto

Voz 8 58:20 muy seductor dime una cosa les sacáis brillo a las manzanas

Voz 44 58:23 no ya vienen con la apodado no solamente estética eh sino también hay sí hay muchas variedades de manzanas y manzanas que si no se cuida Os Henze eran concebidas comestibles que está por mucho que tenga está probado que eso ceras naturales que no pasa nada para al organismo se estropea harían no durarían tanto bueno pues es importante también que el producto se mantenga

Voz 19 58:59 en manos de cinco años pelando mandarinas en el patio del colegio luego vendrán los plátanos también fáciles y limpios las fresas manchan mucho hija mejor te las comes en casa aquellos muy otro cherón para San Juan Heras patitas volviendo del pueblo parada en Fraga ya todo el seiscientos vuelve a melocotón es un melocotón embarazos hambre canina broncas de la ginecóloga mi querida chicha dale al abatir hora pon dentro todas las frutas que tengas en casa y a cenar con ello

Voz 12 59:48 cuido pero melocotón con

Voz 8 59:55 la calle y sus alrededores

Voz 0127 59:57 están llenas de fruterías con la mercancía siempre es pues la calle salir por la mañana trabajar y ver esa explosión de colores y olores es su chute total de energía que que inunda todos los sentidos es es algo muy chulo mucho beber pues en la calle todo son árboles frutales naranjos y mandarinas muy ves ahí las naranjas y las mandarinas colgando y bueno es esa es

Voz 25 1:00:30 súper súper chirimiri me vuelve loco y no soporto el kiwi al margen de esto eh os cuento que un verano hace ya bastantes años aterrizó en un hotel del Mediterráneo Il animadora del hotel todas las noches eh vamos alcanzaba la gloria con la siguiente melodía que hacía las delicias de los niños pequeños sobre todo me decía algo así como fresa le plata no melocotón todo Antón melocotón tonto piña por aquí Viña por allá

Voz 10 1:01:17 la jornada salgo misterio un vocablo encantado playas viene creando yo antes del mundo no voy a

Voz 7 1:01:45 está muy gordo

Voz 10 1:01:53 no está nada la eh

Voz 7 1:02:13 de que Skaar de musa

Voz 1280 1:02:35 Santiago Auserón es un maestro sin el que sería imposible explicar la historia de nuestra música popular y sin embargo el sigue considerándose un aprendiz un explorador su insaciable curiosidad no sólo le ha llevado a viajar física e intelectualmente a través de todos los mapas de la música sino que muy pronto despertó en él una necesidad de conocer que le condujo casi de forma natural a matricularse en la Facultad de Filosofía y basta analizar las letras de muchas de sus canciones para descubrir que su interés por el pensamiento filosófico nunca ha desaparecido de hecho hace sólo cuatro años Auserón cumplió su sueño de convertirse en doctor en Filosofía defendiendo en la Complutense una tesis que titulo música en los fundamentos del logos escucha con atención las reflexiones de Juan Perro sobre uno de los conceptos que más preguntas ha suscitado a los filósofos de todos los tiempos

Voz 7 1:03:31 la

Voz 10 1:03:33 la claras algo tan baldío incalculable ronda dama picada es la ilusión Master

Voz 7 1:03:52 la Baskets falte a la cita con Sirera

Voz 10 1:04:22 eh

Voz 7 1:04:28 el de drogas que nunca es de cuál me pregunta por que está mal

Voz 1280 1:04:59 el martes hablamos en el Faro de filosofía porque el ser humano todos los seres humanos nos planteamos lo que nos rodea el porqué a nuestra existencia de dónde venimos a dónde vamos si hay que vivir el día a día que pensar mañana podríamos decir que todos hemos filosofal alguna vez como digo nos hemos planteado este mundo en el que nos ha tocado vivir así que ahora repasaremos lo que nos dejó el martes en el faro pero vamos a escuchar un fragmento de La Gata parda que aquella madrugada fue la actriz María Luisa Merlo que consejo entre y seis años sigue sobre el escenario compartió con nosotros tanto su relación con la filosofía como su filosofía de vida