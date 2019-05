Voz 1 00:00 dedicado a las risas me gusta reírse claro ser feliz bueno buenísimo bueno vamos a reír un rato en el paro que ya está a Torres con todo el equipo mañana a las once y media más Larguero vamos a reírnos un rato

queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Solís ambos mucho estáis todos a una si estamos todos qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 8 02:02 yo

Voz 9 02:37 Alcázar de San Juan

es tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias y estamos esta madrugada en la Casa del Hidalgo de Alcázar de San Juan donde vamos a hacer el faro rodeados de público llevábamos mucho tiempo queriendo dedicar un programa entero a la risa mejor mejor lugar para hacerlo que este espacio emblemático en Ciudad Real porque aquí por ejemplo vivió alguna de sus aventuras Don Quijote que sólo pensar en ese hombre en Belén que dentro de esa armadura y a uno le da alas pero también estamos un lugar manchego yo creo que hace tiempo que el humor manchego es casi un género en sí mismo y además aquí Sí Se celebra uno de los encuentros del bienestar que dedican en este caso al humor y que lleva como título el humor beneficia seriamente la salud no sólo beneficia la salud a mi me parece que no hay nada mejor en el mundo que una buena sesión de risa que además la vida no suele regalar en múltiples formatos por ejemplo cuando estás con los amigos empezáis a contar una anécdota detrás de otra y son historietas que habéis contado mil veces y cuantas más veces más os Reis Isora entendáis vosotros o por ejemplo cuando llegase Rato en el tú por lo que sea uno empieza a contar un chiste y los demás han contagiando uno y otro y otro y que malo es este pero qué risa cuenta otra vez el de no sé quién espera que no lo pillo o esas carcajadas que te pegas cuando a saber a un humorista humorista cada uno con su estilo cada uno a su manera es de espectáculo dices pero que buen rato que gusto el humor desde luego sabemos todos que es un afrodisíaco sin paliativos dicen que cuando alguien te hace reír en la cama estás perdido y entregado ya para siempre cuántas veces demuestra también eso

Voz 12 04:58 de al principio no me gusta mucho pero vaya es que me hace reír

Voz 0536 05:04 Iggy y esos momentos en los que aflora la risa en misa o en un hospital o un tanatorio buen clase Si qué mal lo pasas pero que bien lo pasas no y luego está el humor costumbrista y el humor surrealista y el absurdo IS que no te esperas y luego están estos humoristas que no saben que lo son y humorista

Voz 13 05:35 preferido porque a mí me encanta Eli el humor del Basurto pues será Rajoy haberlos Rato bueno pasado yo eh con lo que es el vecino el que elige el alcalde es el alcalde te quieren que sea lo vecinos frase mítica robe los españoles muy españoles y mucho español en fin que un gran cómico que ha perdido España hinchada Viva Honduras

Voz 14 05:58 es el vecino el que elige al alcalde ya es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde

este es un programa que hacemos cada madrugada con las aportaciones que hacen los oyentes en el whatsapp en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno tenemos unos oyentes que tienen mucha gracia lo venimos notando desde el principio desde que inauguramos temporada en octubre en esta eso les hemos pedido un montón de cosas relacionadas con el humor con la risa ya han aportado muchas José también procedentes de Alcázar de San Juan los escucharemos durante todo el programa para arrancar hemos exigido una canción que se titula es gratis que Arnau Griso lo hemos elegido este equipo porque hemos pensado que es una de esas canciones que nos traen muy buen rollo la escuchamos

Voz 10 06:51 sí

Voz 11 06:57 imprimir ya de una siesta ilimitada con el disfrutarán ciento nada follón el os saber telares la miel de allí nada recordando el gol de Iniesta me sabe mal pero OME a la arena del mar gustando que nadie me lo bueno dentro nuevos ver caer al poderoso arreglarlas sociedad entre el vivir en un buen libro Un viaje con amigos la posibilidad de acabar llevando trío la que sonreír es regalan en obras boxear ni esta qué es ser feliz desgrana vacación lista

Voz 15 07:53 no

Voz 11 08:08 la bienvenida del día Siria tan encontraron un billete de aún tener comida repasar antes cuando te quitarlo

Voz 16 08:25 por mi me Villora real

Voz 11 08:27 alegría Iber Hermione la vida aprender otra lengua emocionar tengo un solo de trompeta el primer sorbo de cerveza o congelada besitos en el cuello que acaban en nada espalda bien que sonreír es gran cada muerto ayer por la que es ser feliz desgrana vivir en todas hasta canciones ver si prohibir tú espada viera que son rehenes de crear cada momento oye orgánicos que te permite desgravar vacantes tunecino decir

Voz 6 09:37 para Jaume mellor un con ustedes otro español

Voz 1535 09:40 una vez una compañera mía me dijo que cuando estaba estudiando español hizo un curso en Barcelona tenía hambre se sentó en un bar cuando

Voz 18 09:49 pero pregunto qué quería comer ella dijo yo no como carne sólo como polla anteriormente después eh hubo bastante lío entre los camareros para atender a mi compañera que esto a propósito de la importancia de del género que en las clases de español hasta luego

Voz 6 10:09 le me llaman el otro día por teléfono respondo digo hola buenas dígame en oye David

Voz 19 10:16 sí sí soy yo he mira que tengo otra parte la luna que roban Tiko que bonito que Davos cuando quieras me para para que que ya voz de Carlas pues eso jarreros Fábregas que lleva mucho tiempo pensando que bueno que yo lo puedo elegir cómo voy a morir pero sí que puedo elegir como quiero vivir y si es así elijo una gran sonrisa pintada en la cara por supuesto pero con respeto en joder sin pasar los mucho no falte hemos hombre vamos a tener un poquito de por favor que los chicos también somos persianas buenas noches hoy David

Voz 14 10:59 pues considero Larissa como muy potente muy precisamente la persona que más risa provocan los demás porque por naturaleza una seria me encanta reír y aprovecho este programa que va de risa para agradecer a todos los faros que a través de sus audios pues consigue este efecto en mí hacerme reír y especialmente a Andrew el showman que que bueno que con cualquiera audio que manda e consigue ese propósito hacerme reír pero reír a carcajadas entonces gracias a todos por favor no dejes de hacernos reír

Voz 0536 11:55 un abrazo a todos Mónica de Castellón

Voz 20 12:00 aquí a Bruce rigor todas me miran los que Man suma de Rey en tu época buena eran va actitudes que Agüero y de la Mostra lo urgente y principios de los noventa indica además he tenido el gusto de conocer a Josema Yuste aquí hemos dado vuelta por el centro hice una foto con él ingrato digo y en España siempre ha habido muy buena o Moritz pero vamos ahora mismo sin de los que más me gusta y los que con quién me río eh a José Mota me encanta Raúl Pérez me encanta también yo la imitación un tío fantástico me encanta y Andreu Buenafuente lo monólogo que hace el tío de o objetiva de agua labor pedir también me hace reír puede las no de Ortega queremos lo pierdo eh conviene porque eso hay que preparar tus Iberia ya que te da de Bogotá dos siete cortito donde pues mira el Marío que está con la muerte Illa dice la muerte en la calle Viera de Pepe que beba regala por mi cumpleaños y les dice el tío mira tú lo ves enfrente es Ferrari aparcado tan bonito color rojo iré dice ella sí sí Pepe sí que que que dice que comprobado todo lo del mismo color ese un islote cortito e niños lo dice la madre Amada mamá no nacido mi padre que tenía diarrea dice dice la madre no porque yo hice no es que no sé decirle a ver cuando se pone dura la mierda eso es bueno obrero Un vasito en Fabero Ferrera Vara Andrew

Voz 12 13:38 primeras notas de odio que han llegado a este faro dedicada a la risa hemos tenido de todo chistes comentarios alusión a Andreu me decía

Voz 0536 13:47 Dani Rovira que tengo aquí al lado pero esto es un sainete Dani Rovira qué tal buenas noches bienvenida Alfa

Voz 19 13:52 pero qué tal a muchas gracias por invitarme que ilusión

Voz 0536 13:55 bueno estamos encantados de que estés aquí ya teníamos ganas de arte eso merecía la policía también me emoción cosa que no te voy a contar ahora ya Pirate este oyente ha dicho la gente andaluza que tiene sangre andaluza tiene uno muy especial

Voz 19 14:14 he aquí

Voz 17 14:17 veinte sí

Voz 19 14:20 uno se casan poco hablar de estereotipo pero sí que es verdad que hay una tendencia si hablamos de porcentajes sí que es verdad que en Andalucía hay un porcentaje bastante elevado de gente que que ya tiene que ya tiene como un ángel no es verdad que un acento bastante Emma gracioso no incluso hasta ahí acento en Andalucía mucho acento y a lo mejor es ir sevillano en el bar de Málaga el acento de de Cádiz como mucho más gracioso aprobó por ejemplo no hace mucha gracia el acento de Granada o de Jaén que son como más eco más rajado humana como más soso y eso para mí eso merece una gracia enorme Ausàs libanés que estamos aquí en el humor manchego vimos tan real

Voz 0536 14:58 asimismo hombre el humor manchego que mi memoria allí

Voz 19 15:00 qué puede de José Luis Cuerda con toda su filmografía que es maravillosa hasta económico los coetáneos y contemporáneo que no sé muy bien qué quiere cada cosa que es contemporánea que coetáneo contigo

Voz 0536 15:13 antes de tu tiempo y coetáneo de del de tutti

Voz 19 15:16 en tiempos aquellos traigo aquello no aquel estupendo

Voz 0536 15:19 lástima que busca la Policía

Voz 1 15:24 me refiero a Goyo Jiménez a Ernesto Sevilla José Mota Bar para todo

Voz 19 15:35 Mioceno o no había sido consciente al ahora que lo he dicho todo el tirón

Voz 0536 15:38 Dani pero tú has dicho alguna vez que te creas entre risas porque tu madre tenía mucha gracia

Voz 19 15:44 muchas gracias madre y abuela son Mi madre y su madre son especialmente gracioso buena especialmente a ver me da yo me da me he dado cuenta que son muy graciosa cuando salió de Andalucía y de repente empezamos a su frase ingente de fuera Andalucía ha venido a conocer en Nagüeles que muy graciosa mi abuela muy muy graciosa te suelta una caída una cosa y cuando te cree que te está quedando con ella al rato dice que hijaputa que ya que se está quedando con nosotros es mortal

Voz 0536 16:15 es que hay una hay una forma de humor muy particular que no tiene que ver con el gracioso ni con el chistoso sino con esa naturalidad que te da una forma de entender la vida y el lenguaje gente que

Voz 19 16:27 muy graciosa a su pesar no sé si conoce gente que a la que será cuenta que gracioso si quiere hacerlo ya no pero cuando éste no es tan normal es osea es supera a todos los cómicos de este país y eso es un tesoro lo que pasa es que hay que decirle tú todo se tú porque cuando quiere ese gracioso no lo hijo de tener el tener un poco el el humor o la gracia por condena me parece muy bonito

Voz 0536 16:50 no oye Dani tú en tu grupo de amigos eras el gracioso el que contabas entre el chiste o el que están todos esperando a que dijera

Voz 19 17:00 está en el top Feriz en el top three si no te voy a más gracioso porque en mi grupo siempre avión ante muy graciosa pero sí siempre está un poco el que me gusta mucho la jarana y el que siempre aliada el que siempre llegaba un poquito más allá con la broma o con la pamplinas pero el que mi grupo de amigos había había mucha mucha gracia mucha hacia incluso y cada uno tenía su estilo no yo por ejemplo soy muy pudoroso realmente de me gusta me gusta mucho el humor verbal de una mes ahí soltando pantera pero luego tengo amigo que es que que usa mucho el humor el humor de la calle el humor de de de de montar un pollo en la calle pero el humor de que de repente están en un tanatorio deseando hace cosa o no atinó por favor osea ahí mucho el humor más gamberro y Maca sí sí sí Chayo a Iceta cosa que no sea de esto que ha sentado en una mesa de cuatro y viene a alguien así el típico personaje que ETA está ese amigo que te

Voz 1 17:55 nada no por debajo Papa

Voz 19 17:59 sí es una manera de hacer yo yo no puedo decía no no no no sea yo tengo muchísimo pudoroso

Voz 0536 18:04 ah sí eso debe también los que por ejemplo dedicáis profesionalmente a la comedia o a la interpretación y dentro de la interpretación incluís el humor depresión poco que desde esperando a que la gracia

Voz 19 18:17 sí yo yo estoy totalmente equipado para la decepción claro porque la gente al final por claro me bebé de la peli o monólogo y lo luego cuando me ven directo al final lo que se espera que que tenga un un micro pegado a la boca y que estén insitiendo mucho a la a la decepción porque yo también para estar en ese nivel de de comedia en el que la gente me velo monólogo eso Juncal una energía enorme en olvida que soy andaluz intentó dosifica muchísimo una energía lo

Voz 6 18:48 no

Voz 19 18:49 yo empiezo el día con ese nivel de intensidad

Voz 1 18:52 a las once de la mañana a la cama

Voz 19 18:55 pero sí soy soy soy nuevo y luego tengo mi momento mil y pico eso sí yo tengo esa cosa que cuando yo me subo a un escenario me transformó igual que soy como muy discreto soy muy humilde no me gusta competir en una mesa una reunión y de repente hay alguien que está llevando la batuta está haciendo reír Chop ocho pasito para porque disfruto mucho como público ahora cuando me sumo en escenarios un poco como el diablo Tasmania hasta en el escenario no aquí no me tose nadie

Voz 0536 19:20 en cuanto a parte de guión e cuando sabe sales a un escenario supo que hay una parte ionizadas eh pensada y luego hay una parte que que surge sobre el extremismo

Voz 19 19:30 si cuando voy a hacer un espectáculo por ejemplo que dura una hora y media de esta medida de monólogo y demás pues le un ochenta y cinco quince ochenta y uno de improvisación que cree

Voz 21 19:43 eh

Voz 1 19:44 hay que a mí me hace mucha gracia también cuando te sube ahí luego de baja quedan y todo eso se te va ocurriendo digo siempre ni que yo fuera aquí el arcano de la comedia no hombre yo hay un hay un trabajo a lo mejor no mucho pero hay

Voz 19 19:57 si hay un curro previo no ese quince por ciento es sea suelto siempre mi comedia como yo digo en formato Word no en formato pdf decir que está abierto a que en un momento dado mete una frase cita Mao o pues aprovechar lo que pasa por cuando bajó Teatro eh no sé hay mucha variable no de de una señora que de repente tiene una risa muy sugerente hasta el otro que le suena el móvil hasta que de repente yo qué sé de repente se ponen una vomita a mí me ha pasado ya de todo este tipo de cosas como decía Bruce Lee Bruce Lee lo que a priori parece un ataque el lo que hacía que aprovechaba la fuerza del ataque del contrincante para aprovechar Leiva yo sí que tengo como hecho mucho año de improvisación sí que tengo creo esa no sé si capacidad o esa pero que me gusta mucho usar lo que pasa a tu alrededor para va siempre si si si estas este señor se ceba en mitad del pasillo no puede Japón ha hecho nunca hay que hacer un poco de de sainete de eso no es un oyente en el C

Voz 0536 21:00 claro que estábamos hablando de de la Verge de la DGA uno uno se da cuenta de que se está haciendo viejo cuando se cae sus amigos en lugar de reírse se preocupan por

Voz 6 21:13 claro claro los abuelos son co

Voz 1 21:17 los abuelos son como lo cómo lo Jato pero con la cadera

Voz 12 21:21 una cosa con la cadera favorito sitúa un abuelo es un no parar

Voz 19 21:29 el abuelo la mantequilla la espalda seca e colapsa el universo porque claro que que puede de la

Voz 22 21:36 en la carrera

Voz 0536 21:39 tú crees que nosotros sabemos reírnos de nosotros mismos en general

Voz 19 21:44 en eran muy difícil muy difícil muy difícil todo lo que sea generaliza eh

Voz 12 21:51 la verdad no

Voz 19 21:54 depende para qué porque luego cada uno tiene también lo igual de hablamos de los límites del humor está los límites de la ofensa nueve como cada uno tiene como un umbral de lo que les puede llegar a ofender a esa persona lo mismo le toca ciertos temas y le da igual que lo mismo no lo sé si que tenemos un poco de reírnos de nosotros mismos y somos nosotros los que nos reímos pero que no venga nadie de fuera

Voz 2 22:15 en revista de nosotros mismo para entonces ya no lo hace

Voz 19 22:18 tanta gracia no incluso dentro de la misma España yo creo que muchas veces esto pasa que bueno creo que ponen ejemplo con la con la película Ocho apellidos vascos yo creo que esa esa barrera se rompió upon opera a unas así hubo cierta permisividad pues porque los guionista porque al final los protagonista de esta historia éramos la mitad entra andaluces y vascos no entonces pues bueno medio se pudo pero no sé yo qué hubiera pasado veinte de no ser viendo no los no lo sé a mí me encanta de verdad con mucha manga ancha a ello sea tú te puede mete conmigo todo lo que tú quiera que a mi juicio mientras tú te lo está pasando bien

Voz 12 22:51 bueno estaba pensando

Voz 0536 22:52 este con nueve Ocho apellidos que verdaderamente también el humor tiene mucho que ver con el conocimiento de lenguaje esto que decías de contemporáneo coetáneo no pero eh el humor ha salvado muchísimos autores de de la censura porque utilizaban la ironía porque utilizó el sarcasmo porque utilizaba las metáforas claro y eso a los que no conocían el sarcasmo ni la ironía ni la metáfora hacia que es la escoltaran entonces claro el tener una buena salud humorística es también tener un buen manejo del lenguaje nos hace mucho más críticos con todo lo que nos rodea Josean el humor no es sólo la risa están bien manejar el pensamiento

Voz 19 23:28 sí bueno mucho humorista ha entendido que uno dicen que existe un humor inteligente otro dice que no yo creo que humor es todo lo que te hace reír pero sí que es verdad que por ejemplo bueno me remontó a Johnny había nacido no pero bueno la perdiz que era eh en aquella publicaciones humorística gráfica de de de gente que hacía viñetas de humoristas de de Mingote a era una época de censura ahí de repente está yo mismo los lo sigo probando no de repente cuando estoy en el teatro y quiero denunciar algo muchas veces mi propia vehemencia a mí lo que me afecta ese tema muchas veces suelto ahí porque la gente no no reacciona igual que lo mismo lo tengo claro es que tonto que lo tengo accede de la ironía hilo accede de la ironía mientra muchísimo mejor el públicamente digo en muchísimo muchísimo más inteligente de lo que la gente se cree

Voz 12 24:15 sabes quién está aquí con nosotros fue todos estos mil personas censadas esta Con

Voz 17 24:24 el Cangas os pero qué maravilla pero estamos aquí

Voz 6 24:32 dos malagueños Jerte Malagueño creo la mancha

Voz 1 24:37 la verdad Canga hola Jiménez Alfaro bien hallado

Voz 0536 24:41 nuevo e vas a venir a ponernos la música en directo eh que te parece eh juntar aquí a al can caído me Dani Rovira maravilloso

Voz 17 24:51 no es la primera vez que te crea nosotros

Voz 19 24:53 lo tenemos deben vez empezando a crear una tradición que no empezamos no vemos siempre siempre siempre en diciembre en Málaga con una gala solidaria el Canga aquí lo es con de su agenda que tiene loca siempre está dispuesto todos los año echan una mano allí en Málaga con Emma Bonino hay un héroe Emma Bonino

Voz 17 25:11 bueno voy a ochenta y nueve

Voz 19 25:12 ciento agradable nos despedimos ya de tiene muchísimo

Voz 12 25:15 podrá estar con nosotros esta madrugada que vaya bien y espero que seamos en otra ocasión muchas veces

Voz 19 25:21 buena mano

Voz 23 25:58 hola mi nombre es el guerrero delante y frase mi sentido preferido es el del humor porque nunca me he sentido más libre que cuando brota de una carcajada por eso la risa es un arma

Voz 6 26:11 de libertad masiva muy buenas noches

Voz 16 26:20 pues teníamos para tía que era raca guay

Voz 24 26:24 utilizaba su propio idioma y bueno curiosamente pues la entendíamos le flipa van los ciclo acelerones que eran los goles que siempre se pintaba los ojos con un linier que Sneijder y me podría estar acordando de cincuenta mil cosas pero esas dos me encanta encantaban

Voz 5 27:56 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 26 28:01 en teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos estemos con eso contentos los que quieren enriquecerse caer en tentaciones en lazos y en muchas codicia es casi perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia y por eso mismo me será muy difícil perdonar de cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero dius seiscientos lo tiene todo el mundo Mario hasta las portera si me apuras que a la vista está nunca lo entenderá aspira a una mujer no sé cómo decirte que humilla que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultramar dinero me hablaban de su discurso del domingo me enferma palabra

Voz 5 28:45 aunque me esté mal decirlo tú has tenido la suerte de dar con una mujer

Voz 26 28:48 es una mujer que de dos saca cuatro días dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche dos reales un detallito por mi santo ya está cumplió INE hablar borrico que me hartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres eso sabes lo que es Mario egoísmo puro para que te interés que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día nadie

Voz 1535 29:14 conforma con un empleo Cinco horas con

Voz 5 29:17 Miguel Delibes mil novecientos sesenta y seis

Voz 20 29:21 Katrina según dice

Voz 9 34:24 suelo

Voz 0536 34:28 dos de las dos de la mañana

Voz 33 34:29 en Canarias estamos haciendo esta noche el faro dedicado a la risa desde la casa de liderazgo de Alcázar de San Juan en Ciudad Real y lo que estamos escuchando es la guitarra en directo de alguien a quién queremos mucho en este programa el can can a qué ha venido con nosotros para poner la banda sonora a este programa que abre esta ahora con una canción que ha elegido especialmente para los oyentes de Alfaro titula guapos y guapas

Voz 7 35:01 más eh

Voz 9 35:05 ya lo que era más por la imagen que da pues mal cuerpo eh

Voz 1535 35:19 nos quedaremos

Voz 7 35:23 para llegar fresco al final de la escala eh

Voz 1535 35:28 el te encuentra de fe

Voz 0536 35:31 todo ha

Voz 7 35:34 tiro van a dejarme por favor que yo prefiero eh era cuidarme más por dentro que por fuera estamos P dos y cuidada Juventus determina parecía que era del libro sólo vemos la punta y de la armarios la madre era el alma es la perpetua silencio cada cual tren como quien era pero al final tela no le das trabajo dejarme por favor que yo eh cuidarme más por dentro que por fuera por favor que yo eh eh cuidarme más por dentro que por fuera Lord barriga set Trías objeta Ponsa gastar Papa tape patas decayó semblante equino el fallo pelos impureza cien te joroba deformidad de ver posee Flaño tal como estoy divino dejadme que yo he cuidarme más por dentro que por fútbol dejadme por favor que yo eh que yo prefería

Voz 1535 37:36 Quick Bar me entró que por fútbol fuera

Voz 12 37:56 pues a partir de las tres de la madrugada tener más oportunidad estar uno

Voz 0536 37:59 a ti te más con él y que hemos escuchado esta sintonía del suena la vida a una sección que pusimos en marcha

Voz 24 38:05 no

Voz 0536 38:06 cuando comenzamos la temporada de Faro allá por el mes de octubre que tiene una fórmula muy sencilla se trata de aguzar el oído ese cierre de intentar saber que esta sonando decidimos que vivimos en un mundo que va tan rápido que hemos perdido el hábito de escuchar de oir con atención así que pedimos a los oyentes que nos graben algo con su uso de lo cotidiano lo envíen y el resto intentamos averiguar que cuando hacemos el programa fuera como es el caso quiénes nos ayudan a resolverlo son quienes han venido a ver el programa en directo así que pido a todos los que habéis venido aquí hasta casa le del hidalgo que estéis muy atentos a lo que nos han enviado porque vais a intentar ser vosotros quienes nos digáis que suena vale entonces el suena a la vida de esta madrugada es este Risi jazz miradas cómplices cuatro manos levantadas pero vamos a mantener la incógnita hasta después de la entrevista Gatopardo así que vamos a pedir a nuestro invitado Gatopardo de esta madrugada que pase ya conversamos durante un ratito con él después pedimos a los oyentes que no sabéis acompañado en nos digáis que es lo que nos han enviado y que ha sonado de esa manera tan

Voz 1535 40:08 acaba de entrar en el Faro

Voz 3 40:15 buenas noches que se ánimo vas a querer que utilizamos contiguo al principio de esta conversación

Voz 19 40:21 yo enero piña

Voz 29 40:26 qué relación tiene Pinho negro con el mar

Voz 30 40:31 pues tiene la relación que tiene la persona por el nombre no tienen nada pero Piñón Eros y tienen una relación con el mar como buena persona de Interior yo soy de Madrid pero adoro el mar y además intento pasar la mayor parte del tiempo que puedo dentro del mar dentro del mar dentro del mar no en la playa ni en no dentro del mar bajo el agua porque me apasiona bucear hace

Voz 29 40:55 cuánto descubriste lució hace muchos años

Voz 30 40:58 que en el año noventa y cinco que fue la primer fui a Cuba ello programa aquí fuimos a creo que fue un fue la primera vez que desde Cuba se emitía sin censura previa en directo para otro país fuera conseguimos hacerlo después de estar ahí una semana emitiendo pues me dijeron que si quería bucear yo nunca ha buceado en y entonces me metí debajo del agua sin curso sin nada tal y aluciné tanto que bueno se convierte Unami pasiones

Voz 29 41:30 dice es fuimos allí hacer el programa era el programa de radio que hacíais aquí

Voz 30 41:40 bueno aquello fue un hito eh fue impresionante porque conseguimos emitir desde allí por supuesto mintiendo a las autoridad diciéndole que era programa sólo musical Italia luego pues si hacemos un programa muy completo fue una pasada además me acuerdo de estábamos entre ese pues se produjeron momentos espectaculares hacíamos el problema que teníamos en el control teníamos diez o doce personas constantemente allí vigilando lo que decíamos entonces habíamos entre el llamado para entrevistar a un comandante al comandante Lester que había sido uno los de los importantes con Fidel durante la revolución y dar entonces estábamos haciendo una pregunta digo una entrevista dura y entonces los decían ellos no entendía muy bien qué esos está emitiendo en directo en España no lo entendía muy bien pues nos decían así portó Cabanas el botoncito de órdenes asociación eso no sólo vota pregunta comandante

Voz 29 42:38 vale vale vale el público pero pero claro ya había había salido al aire no detrás bonito detrás de este Piñón Hero está obviamente Juan Luis Cano porque has elegido este domingo pionero

Voz 30 42:49 por qué es el nombre con el que me llaman mis amigos es flamenco o Piñón cuando a cantar y tal pues me me llamaban el Peñón enero por la boca a piñón

Voz 29 43:00 vamos a hablar luego de goma vale un programa al que tenemos mucho cariño muy buenos recuerdos pero también muy madrugador a las siete al siete pero hoy digamos los dos lejísimos además

Voz 30 43:12 Nos levantamos muy pronto yo había muchos días que no me levantada que empalmaba directamente me quería hablando del flamenco desde el Candela que es un siete

Voz 6 43:19 lamento que había aquí cerca

Voz 23 43:35 que tiene bonitas

Voz 0536 43:44 estamos con tu relación con el mar

Voz 32 43:46 a mí me gustaría que me hablaran de un lugar que es la torre

Voz 29 43:51 la verdad de la Horadada Alicante lo de la Torre de la Horadada

Voz 30 43:55 que fuerce a la Torre de la Horadada es posiblemente el sitio donde he sido más feliz era es un pueblecito que ahora es enorme y está muy urbanizado y tal pero en aquel entonces había pocas casas las calles están sin asfaltar éramos una pandilla de cuarenta niños aquí me pasaba veranos de tres meses porque yo iba allí en julio con mis padres me quedaba en agosto con mis tíos en septiembre con mis abuelos hasta empezaba el eje era maravilloso sigo manteniendo contacto con con la gente de allí tengo familia no en la Torres no en Murcia pero es como si dijéramos la playa lo conocían no

Voz 29 44:32 es que todos los gatos pardos cuando venís y si os pregunto por esos veranos decías algo muy parecido que es el verano largo de tres meses la absoluta sensación de libertad que daban esos lugares

Voz 30 44:45 era tremendo además no había horas Éramos unos niños sí claro como no había nada más que llegabas a las cuatro y no pasaba nada porque es que que como no había nada era maravilloso yo tengo unos recuerdos muy bonitos muy bonitos una además era no se era disfrutar también de la familia en el juntamos Aíto o los primos que viaje en el coche

Voz 29 45:06 desde ayer vientos verde

Voz 30 45:08 efectivamente y había que parar y era muy curioso una frase muy buena siempre recuerdo cuando llegamos allí a la casa mi tío Miguel siempre me preguntaba Mi padre bueno y qué tal el viaje hemos venido fenomenal todas la todo el viaje setenta ochenta setenta ochenta

Voz 29 45:27 que iban los seiscientos hasta arriba con la maleta la sombrilla playa la vaca llena Juan Luis también hay un capítulo que me apetece comentar contigo de tu infancia familia tenéis una funeraria y entonces tú te has criado con la muerte siempre presente de alguna manera o cómo es eso

Voz 30 45:47 lo que pasa es que la gente claro cuando tú hablas de una funeraria la gente cree que están los muertos hay que ser pero no pero no es verdad una funeraria realmente es una es una oficina lo que pasa es que una oficina muy peculiar porque los clientes que van pues van en en un estado vamos a dejarlo en un cierto estado y luego pues los coches que había en la cochera sitar pues era conseller de muerto

Voz 29 46:11 preguntar por el humor produce siempre estos lugares porque

Voz 30 46:15 sí Bono toda mi familia eran todos unos cachondos muy muy divertido

Voz 29 46:17 eso te iba a decir de hecho hay un humor humor de tanatorio que es ese que hace uno con la muerte

Voz 30 46:22 es un mecanismo de defensa no si el ser humano siempre ha utilizado el humor para como válvula de escape y es una buena terapia para huir de lo que te duele que te te hace daño y no hay nada más doloroso que la muerte no la volvió a mí la funeraria de mi familia que por cierto se llamaba la paz para mí era normal entonces yo recuerdo que estaban en mi casa en casa de mis padres y a lo mejor que venía algún amigo el cole Barry Daly mi padre mi madre decía venga Juan Luis date prisa recoge tal que tenemos que ir a ver a los abuelos a la funeraria hay carpa todos a los amigos de repente no entendía que ha muerto

Voz 29 46:56 bueno no no preguntaba

Voz 30 46:59 por ello no donde está papá no está en la funeraria

Voz 29 47:02 se sorprendían mucho no era muy curioso sois esa esa familia que que se ríe en la sobremesa

Voz 30 47:07 si vemos mucho nos reímos mucho yo creo que además la clave de la convivencia a mi familia es el humor no el humor es el sentido del humor que es diferente no tiene por qué ser gracioso sino es el sentido del humor si mi mujer es muy gracioso también tiene un humor muy diferente al míos muy muy sarcástica muy pero que tiene usted humor maravilloso yo creo que que la igual que que el humor es un buen un buen elemento para para el para evitar el sufrimiento por lo menos para esquivarlo también lo es para el amor yo creo que es más fácil enamorar a alguien no que alguien se enamore de una persona con humor con sentido el humor que con un Sieso que a mí me pasa

Voz 29 47:47 cómo surge Gomaespuma Juan Luis es que bueno es que eso

Voz 30 47:53 frase surge sea no es una cosa pensada no es una cosa meditada preparada y pensada vamos a

Voz 29 47:59 o o como te diría diseñada no

Voz 30 48:03 es la manera de hablar y de ver la vida de unos amigos que de repente por una serie de circunstancias se ven en la posibilidad os se les ofrece la posibilidad de de hablar por la radio entonces surge surgió antes que con más fuma

Voz 29 48:20 el Guillermo y como decíais del primer día de la facultad de la facultad de soledad

Voz 30 48:25 el primer día y entonces nos juntamos cuatro eh éramos cuatro previamente a Gomaespuma hubo un año y medio antes que en esta casa empezamos a hacer el sexo y eso fue realmente el embrión de Gomaespuma no era eso lo único que hacíamos

Voz 29 48:37 aquí era

Voz 30 48:39 qué decir las mismas cosas que decíamos el bar de la facultad o en clase au fuera de repente claro sin querer los inventamos una manera de hacer radio porque nadie hacía eso yo recuerdo fue brutal porque es que en cuatro meses en cinco veces ese convirtió un programa súper famosos sobre todo entre la gente secretaria el Flex habló

Voz 29 49:03 bueno la lo bueno a todo el mundo es verdad que a veces sabeis a clase disfrazado si ya tendríais en clase como si fuera es normal levantaba la mano y hacía esas preguntas normal si es verdad

Voz 30 49:17 vamos con con mira recuerdo una vez que Guillermo fue con las gafas el análisis que lo hemos sido

Voz 29 49:23 la como si dijéramos el logotipo

Voz 30 49:29 a la ponía mucho la aire clásico

Voz 29 49:33 así nada sí sí claro

Voz 30 49:36 entendíamos hacíamos preguntar normal y bien y entonces claro eso a los profes di realmente no estaban tomando el pelo estabas joder haciendo preguntas en serio no hay bueno bien eramos una gente muy conocida en la universidad en la facultad porque aparte de que hacíamos Radio previamente a que ya conociera la gente pues la radio éramos muy conocido porque hace cosas raras y muy divertidas esos cuatro sí

Voz 29 50:04 los personajes llevan apareciendo hay entre las voces diferentes personajes

Voz 30 50:09 clase por ejemplo pues a lo mejor uno se ponía la parte de atrás y hacíamos comunidades móviles dentro de la de clase el profesor dando clase y entonces atención a la vez que luego lo hacíamos en la radio también

Voz 29 50:22 Mabel número cuatro a la de desierto pregunta le he entendido muy bien y lo hacíamos y claro la gente flipa yo que sé pues de lleno

Voz 30 50:33 vamos la facultad de aforismos nos inventamos aforismos los escribíamos en folios pegados por toda la facultad legábamos aforismos por nosotros igual la gente

Voz 0031 50:43 los en este estudio de radio el abogado de Mario Conde el señor García Pablos señoras que palos buenos días García Pablos tinte declaraciones sólidas

Voz 35 50:58 es más que aparte choca calla

Voz 0031 51:02 bueno pues aquí es lo que qué es lo que ha pasado a su juicio buscamos Palmar

Voz 35 51:07 el cachondeo ya pero que está indignado por la reciente totalmente indignado

Voz 36 51:17 que a mí me mezcle

Voz 35 51:21 contra es inocente

Voz 0536 51:23 cómo te parece que está al humor ahora en España que dijo

Voz 29 51:27 vamos a parar porque bueno fatal fatal la gente buenísima hay gente muy buena pero creo que es todo igual es que ahora lo que no es monólogo

Voz 30 51:36 no no hay otra cosa sólo en monólogos sólo de monologuistas el humor en España se circunscribe al mundo y me parece que me parece lamentable

Voz 29 51:45 te parece que censura o uso

Voz 30 51:48 la autocensura si la H es muy muy triste pero bueno es un reflejo más del momento que vivimos no es un retroceso importante socialmente el humor siempre ha sido una saeta que ha calado hondo en la sociedad no entonces es uno de lo una una de las cosas a controlar en pero sí que yo recuerdo joder antes pues estaba típico les estaba Gila estaba Martes y trece estaba Cruz y Raya estaba también habíamos lobbistas había cuenta chistes sabía aparte de que socialmente en España el humor nunca se ha tenido demasiado en serio nunca se ha tomado en serio no sean premien en el cine Almond en la en el teatro y en la literatura y la poesía todo es tiene que ser parece que tiene que ser serio drama no

Voz 29 52:41 yo siempre digo que yo escribo escrito mucho escribo eh publicado diecinueve libro siempre hay alguien que te dice joe con lo bien que escribes porque los Cruise aconseja

Voz 30 52:51 pero vamos a ver pero que aparte que yo escrito en serio de hecho Mi primera novela es un Ramón Ico en la que estoy ahora ya te cagas otro dramón impresionante pero cuando escrito algo de humor siempre alguien que viene a decirte que por qué no haces algo en serio no porque

Voz 29 53:10 bueno vamos a ser despidiendo Juan Luis qué pena con lo que hay que me lo estoy pasando si yo también yo también bueno echas de menos a radio mucho bueno

Voz 30 53:21 yo ahora tengo un programa pequeñito en los fines de semana en melodía me lo de define pero echo de menos la rabia

Voz 29 53:32 quién dirías que ha sido o que el Faro de tu vida

Voz 30 53:37 depende en sea yo no he tenido un único foro es decidido muchos faros tenido un faro hemos emocional de amor que has sido mi Mis padres y en como enseñanza luego tengo un faro que mi esposa mi mujer de la que estoy profundamente enamorado y a la que admiro muchísimo lo que no creo que exista la Morzine admiración y luego tenido foros profesionales que han sido muchos muchos pero no me quiero como muchos están todavía activos

Voz 3 54:08 no quiero no quiero hablar menos Hollis Cano muchas gracias claro

Voz 1535 54:13 esta madrugada gracias por con el faro para qué es

Voz 6 54:16 la gente no perdió el rumbo

Voz 16 56:20 poco de bienes primordial que con que no paro de reírme

