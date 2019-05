Voz 1 00:00 cadena SER

Voz 2 00:04 el Faro a través del whatsapp mándanos una nota de voz al seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 3 00:19 Manuel Jabois Almudena Grandes Iñaki Gabilondo

Voz 2 00:23 Argelia Queralt José Antonio Esther Palomera José María Izquierdo Xavier Vidal Folch Mariola Urrea eminencia

Voz 4 00:31 todo el mundo

Voz 5 00:34 Nos explica sólo cada mañana junto a Pepa Bueno Los expertos en el mundo Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido ya en la SER quitarnos la comida puedan quitar los derechos pero jamás

Voz 2 00:46 a pueda quedarnos todo el para todo todo por la radio on line Especialistas secundarios El Mundo Today Susana Ruiz ya que De la Torre la señor Torra todos oscuros a Juan de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde una nación canaria todo todo todo por la radio en La Ventana pues ya está Dios mío

Voz 6 01:13 dame paciencia

Voz 7 01:19 queridos

Voz 8 01:20 antes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Sobis estáis todos a una está qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharnos pero cada uno para pensar Cadena SER

Voz 4 01:55 cuenta la SER

Voz 1280 01:59 así lo que pase

Voz 4 02:03 hay dos veces que son

Voz 5 02:05 vencida buenos días Pepa buenos días a todos

Voz 2 02:08 pues la opinión de Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy por hoy con Pepa Bueno de

Voz 10 02:16 cadena SER

Voz 11 02:25 con Mara Torres

Voz 1280 02:53 qué tal buenas noches es la una y treinta y tres minutos las doce y treinta y tres en las Islas Canarias y esta madrugada hablamos de la distancia en el Faro de las series

Voz 11 03:03 en la distancia como todo

Voz 1280 03:11 no sabemos es algo relativo cuantas veces hemos preguntado está muy lejos ese restaurante nos han dicho hoy sí sí en la otra punta no es lo mismo la otra punta de una ciudad grande que de un pueblo pero la otra punta es siempre la otra punta

Voz 11 03:30 sea lejos

Voz 1280 03:38 hay distancias físicas distancias emocionales sin embargo muchas veces para poner distancia emocional necesitamos poner kilómetros de por medio hay gente que escapa de una determinada situación vital trasladándose a otro país incluso a otro continente en algunas ocasiones necesitamos ver las cosas con cierta distancia para entenderlas mejor y a veces nos obligamos a poner distancia con otra persona porque queremos romper un vínculo o poner a prueba el sentimiento dicen que la distancia es el olvido pero dicen también que el amor no entiende de distancia las dicen que la era de la tecnología ha hecho desaparecer la distancia pero muchos creen que estamos más lejos que nunca los unos de los otros así que esta noche se la vamos a ver de cara a la distancia a todas las que se nos ocurran hablaremos de amores a distancia con la psicóloga María Clara Ruiz de lo que llamamos espacio vital con la experta en protocolo Gloria Campos de la distancia y la tecnología con el ingeniero y catedrático Jorge Pérez y con el periodista y escritor Juan Tallón que justo hoy ha publicado un artículo titulado lejos de aquí a vosotros os preguntamos cuál es la mayor distancia que ha recorrido que consideras lejos Ike consideras cerca que es una persona distante Si has tenido un amor a distancia como fue por otra parte crees que la distancia es el olvido cuando has necesitado poner distancia con algo o con alguien

Voz 14 05:26 te parece que la tecnología nos acerca o no distancia

Voz 1280 05:33 el teléfono del whatsapp es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno hemos recibido muchas notas de audio durante el día pero esperamos las que no sabéis a partir de ahora y hasta las cuatro de la madrugada el teléfono del directo es el novecientos cien ochocientos hoy tenemos un nuevo suena la vida puesto que ayer

Voz 6 05:54 descubrieron los oyentes

Voz 1280 05:57 de Alcázar de San Juan que acudieron a vernos a ver como hacíamos de Faro risa que sonaban los flamencos de las Lagunas al cacerías por cierto no hay un montón de gente que se partió anoche con el faro risa que tuvo como invitados a Juan Carlos Ortega a Juan Luis Cano de Gomaespuma alcanza ya Dani Rovira entre otros si os lo perdisteis lo podéis escuchar en la web del faro redes estamos en arroba Alfaro ser tanto en Twitter como en Instagram para abrir una canción que nos han pedido precisamente atrás desde Twitter varios floreros la distancia de Roberto Carlos

Voz 16 06:52 tanto vendí eh aquí de día

Voz 13 07:11 qué

Voz 16 07:14 tanto tiempo ya

Voz 17 07:18 en

Voz 16 07:25 yo eh eh el sitio fue malo nuestro amor

Voz 13 08:02 sí le pita todo bien bien

Voz 16 08:26 se lo vemos pensé a Marte sí aquí sí a mi amo a ver

Voz 8 10:29 para mí la distancia ha sido siempre parte de mi vida dice bebé hija y nieto de emigrantes la distancia ha sido todo lo que he tenido en mi vida con el resto del mundo la distancia trae hay tristezas

Voz 18 10:52 pero también llena de eso no alimentamos siempre bueno noche era Celia decir Tenerife

Voz 1280 11:17 hola en sola aparece hoy sobre la distancia entre lo me gustaría hacer

Voz 19 11:24 no apunte a ver si me escúchame amiga aclara que siempre dice de que a cinco minutos del centro no el otro día la llamé yo estaba saliendo de casa y me quedé hablando con ella adrede hasta que llegó al centro de la ciudad veinticuatro minutos exactos veinticuatro minutos clara Vives a veinticuatro minutos

Voz 1280 11:43 son dando del centro no hacen a ver si te enteras Un beso Fares un beso Fàbregas

Voz 20 11:50 ah no

Voz 21 11:55 hola buenas noches en nació

Voz 22 11:57 a ver yo no es que sea cariñoso con el que sea un borde pero no me gusta que me parecen no me gusta que la gente hable muy de cerca sabéis es como que te están invadiendo tu tu espacio personal entonces yo necesito que haya como una distancia esteta esa distancia porque es como muy invasivos muy muy cercano y no sé cómo nos gusta no me gusta que éste ni me abrace Amy que se va a hablarte muy cerca porque ya Teo es es en va de espacio personal entonces necesitó que mantenga una distancia mínima de oye que este un espacio Vitali por favor respetarlo

Voz 8 12:37 cuando terminó la carrera hace veinticinco años tuve la típica crisis de El vértigo de bueno y ahora qué

Voz 23 12:46 tenemos clarísimo lo que no no quería hipotecar mi con nada material ni con nadie en personal no quería comprarme una lavadora no no quería comprar nada no sabía lo que no pero no sabía lo que sí entonces decidí tomar distancia y me fui a Guatemala la verdad es que todavía no sé muy bien a qué simplemente a tomar distancia de Guatemala fue pues por poner un punto en el mapa

Voz 6 13:12 Iggy estoy tres meses con veintitrés veinticuatro añitos recién cumplidos

Voz 23 13:20 busqué trabajo encontré algunas cosillas que bueno que no me da para vivir

Voz 18 13:26 volví volví

Voz 23 13:28 eh comprendí que la distancia esa que había tomado me ha servido para mucho porque hoy es el día que sigue sabiendo perfectamente lo que no quiero hacer Íñigo sin prostituirme es decir sigo sin sin haber cedido a lo que no quería hacer de aquellas sigo sin hipotecar con nada ni con nadie si eso sí un poco fiel a mí misma y creo que todos poco fruto de de aquí a distancia que tome

Voz 24 13:56 que tengáis buenas noches

Voz 1280 14:03 abrimos el faro dedicado a la distancia con estas notas de audio ya habéis Luca acaba de contar Paula tomó distancia Se fue a Guatemala dice aquello me enseño lo que no quería desde entonces hasta ahora es seguir siendo fiel a mis principios tan difíciles luego Ignacio Vicens que se aborde pero a mí no me gusta que me abracen ni que me toquen ni que me hablen invadiendo mi espacio vital buenísimo el mensaje de Dunia a su amiga Clara tú no vives a cinco minutos del centro vives exactamente a veinticuatro minutos y luego Delia que acaba de Tenerife y decía distancia es todo lo que he tenido en mi vida y luego los oyentes que están muy filosóficos escribe por ejemplo Kurt Wagner rodador nocturno en Twitter una frase de Ortega y Gasset atentos se esto de querer ser

Voz 18 15:12 a a creer que es es ya

Voz 1280 15:16 va la distancia de lo trágico a lo cómico sea de querer ser a creer que ese es ya va la distancia de lo trágico a lo cómico

Voz 24 15:31 vamos a comenzar hablando de amor

Voz 1280 15:34 María aclara Rice psicóloga ya dedicado parte de su trayectoria a analizar las relaciones a distancia en su web hemos encontrado un artículo titulado de amores instancia que vamos a comentar con ella que dice entre otras cosas que en el amor a instancias se mezcla la nostalgia con la intensidad del reencuentro María Clara qué tal buenas noches

Voz 23 15:56 buenas noches muchas gracias siempre hemos creído María Clara corregirme

Voz 1320 16:02 que la distancia al principio es buena porque no cansa al no haber cotidianidad no hay desidia no hay pereza no hay aburrimiento esto es así no

Voz 25 16:16 bueno al principio les relato en las relaciones nunca hay aburrimiento no pienso es novedad pero es verdad que en las relaciones donde a España sin verse y es posible que rápidamente se entre en una rutina

Voz 26 16:33 la cotidianidad la al tema

Voz 25 16:36 las de las facturas de las cosas por hacer y entonces pierda la magia muy rápidamente con las relaciones a distancia hay otros problemas pero ese no es porque no hay a las personas que viven una relación a distancia encuentran en cada momento de comunicación un tesoro por qué no es tan tan fácil encontrarse no es tan obvio no

Voz 1320 17:05 claro cuál es cuál dirías que es la mayor desventaja de un amor a distancia

Voz 25 17:11 yo pienso que es una de las desventajas haces la tendencia la idealización te tiene que realizar la pareja porque no se está viviendo al día a día en la realidad era otra persona eh creo que ese es uno de las de las cuestiones a prevenir en una en una relación a distancia es que hay que imaginar hay que imaginar entonces cuando esa pareja tiene la posibilidad de esta arrollar por ejemplo puede llegar un momento en que haya una convivencia es fácil que haya problemas por qué se ha idealizado bastante en la real de la relación te ha tenido que imaginar la convivencia con el otro no desarrollarla en el día a día creo que esa es una de las desde tazas más importantes

Voz 1320 18:00 crees que se puede tener una buena relación a distancia para toda la vida quiero decir personas que no tienen por qué terminan acabando juntas en la convivencia

Voz 25 18:11 mira los tiempos han cambiado antes por asegurar vamos que no que no es posible en principio teóricamente una relación de pareja explica la convivencia la convivencia física en el mismo espacio pero también es verdad que tenemos que abrir un poco la mente porque los tiempos han cambiado las personas que hemos cambiado esas parejas también entonces ahora hay una cantidad enorme de posibilidades en una relación de pareja hay una esa es la distancia de todas maneras cuando se quiere hacer un proyecto de vida pues es muy difícil dice que realizarlo en la distancia por supuesto

Voz 1320 18:52 o te pregunto así como como me viene a la cabeza Meryl abuela

Voz 23 18:56 es la abuela de un amigo de un amigo mío decía en la relación ahí está

Voz 1320 19:02 sea que viene estamos los cuatro

Voz 23 19:04 dando por hecho que cuando había distancia había siempre relaciones paralelas

Voz 25 19:12 no necesariamente yo pienso que de las relaciones que yo conozco a distancia ha habido un momento un primero momento nuevo esa relación se transforma en una convivencia para que pueda perdurar eso es una una posibilidad la otra posibilidad también eh que es más de nuestro tiempo actual es plantearse una relación

Voz 23 19:42 de inculpación sin este tipo de vinculación

Voz 25 19:45 de convivencia

Voz 23 19:47 pasa no que cada uno vive en su casa

Voz 25 19:50 a eso no hay que vivir uno en Londres y el otro en Argentina para eso puede vivir uno al barrio de lo que en el otro porque no lo desean no proyectan o no les cita no sean planteado otro tipo de relación el problema es cuando las cosas no están claras por ejemplo uno si quiere convivir y el otro querer pero

Voz 26 20:10 dónde está

Voz 25 20:11 ahí hay problemas como todas las parejas

Voz 26 20:14 que vivan en la ciudad

Voz 1320 20:17 cómo es ese momento María aclara el las que deciden convivir juntos después de mucho tiempo separados y a los tres días se da cuenta uno de que no soportarlo

Voz 23 20:28 parece que si mira lo que decías antes una ropa la la compra las facturas es tener que cenar de forma obligatoria todos los días juntos

Voz 25 20:39 os simplemente que la otra persona no es lo que había imaginado lo que había soñado y con quién había convivido en la distancia durante un tiempo

Voz 23 20:48 y se da cuenta pues que los gestos

Voz 25 20:51 me gustan o el olor no les gusta o el o los o la voz no les gusta

Voz 23 20:59 no hay ese ese si bien esa

Voz 25 21:01 anexión que se esperaba que se esperaba tener que se imaginaba tener que las expectativas no se cumplen y también es verdad que es este en esta distancia eh se crea como un enamoramiento del anhelo no como un enamoramiento de la imposibilidad eso también pasa y muy frecuentemente y entonces es cuando el proyecto se hace real puede Llano mola tanto

Voz 1320 21:30 y que hay que hacer entonces separarse

Voz 25 21:35 ahí ahí ahí las dos posibilidades una pues a aceptar que lo otro no es lo que habíamos imaginado esa es una en la otra es conocerse

Voz 1320 21:47 se dice siempre que la distancia es el olvido cuando estás enamorado enamorada de alguien te resiste es asumirlo y entonces pone distancia de por medio eso acaba funcionando o acabas idealizado más a esa persona

Voz 25 22:05 depende mucho del carácter de cada uno y depende mucho de los vínculos de la de miras las relaciones afectivas siempre tienen una Abás como nos hemos relacionado anteriormente con nuestros vínculos afectivos más antiguos y entonces hay personas que se quedan como decimos colgadas si en una relación que poner tierra de por medio yo o poner muros de por medio no sirve de nada yo creo que lo olvido si es que es necesario eh es mucho más saludable despidiéndose claramente mirándose a los ojos si es posible si está si hay una presencia física ir despidiéndose diciendo adiós ir haciendo un proceso para cerrar una relación

Voz 1320 23:09 no vale lo de estar vivo mirando todas las fotos en Instagram y siguiendo sus pasos en Facebook

Voz 23 23:15 si esa labor de espionaje que uno hace es una ayuda

Voz 25 23:19 no pares de que ayudó mucho al contrario

Voz 23 23:22 María aclara Ruiz muchísimas gracias por habernos atendido de de esta noche no

Voz 1320 23:26 faro muy recomendables los artículos que podemos encontrar en María Clara Ruiz punto com ya tendremos oportunidad de cerrar alguna otra madre

Voz 1280 23:33 cada muchísimas gracias

Voz 1490 23:36 hombre muy buenas noches

Voz 16 23:41 eso

Voz 27 23:44 todo

Voz 16 23:47 esto muy tanto a está fuera

Voz 5 24:18 hola mi nombre es el guerrero del anti frase la podemos medir en metros en años luz en pies en yardas en millas leguas pero cuando es entre dos personas yo lo Ahmidan silencios en susurros en mil

Voz 24 24:37 los Toranzo muy buenas noches

Voz 16 24:40 para entra

Voz 1280 24:49 el otro día alguien me preguntó quién es el guerrero delante frase

Voz 16 24:54 sí

Voz 1280 25:00 ya está pensando en lo que ha contado Clara Ruiz no cuando tienes una por fin convives mucha ilusión al principio ya a los cuatro meses

Voz 16 25:13 no puede soportarlo

Voz 1280 25:16 dónde de oyentes que han hablado de una película española titulada diez mil kilómetros dirigida por Carlos Marqués Marcet protagonizada por Natalia Tena ir David Verdaguer que tuvo mucho éxito cuando cuando se estrenó la verdad cuenta la historia de una pareja que tiene una relación estable están a punto de plantearse tener su primer hijo pero todo cambia cuando a ella le ofrecen un proyecto en Los Angeles y les obliga a mantener una relación a diez mil kilómetros de distancia en esta escena han quedado para comer por Skype plantean el sexo a distancia

Voz 8 26:08 eso sí no se está chupando obtener esta vez por email pero oye otra vez no eso está bien en sexy no

Voz 16 26:33 eh

Voz 1280 26:46 por cierto os cuento una cosa en un treinta segundos el jueves vamos a dedicar el faro a una ciudad hemos puesto una encuesta en Twitter para que elija entre Nueva York Londres y París la pusimos ayer han salido finalistas Nueva York París entonces decirnos que faro queréis el jueves uno dedicado a Nueva York o a París estamos como digo en arroba El Faro ser Iris Zahran también en Twitter iniciaran y lo que decidáis será que hagamos el jueves un faro entero dedicado a una ciudad Nueva York o París noticias suelos así

Voz 16 27:33 eh

Voz 2 27:39 conecta con el Faro a través del Guaza mándanos una nota de voz al seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 8 27:54 Federico vamos a jugar contigo al English Bettini Jodie anida giro

Voz 1091 28:02 así de primeras a mí vacía giro a su era

Voz 28 28:06 sí era era unir a salir

Voz 6 28:08 tú

Voz 8 28:09 don JM además yo te pregunto niño OME el AVE a ETA musicales

Voz 2 28:23 hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por el punto es

Voz 6 28:29 cadenas

Voz 2 28:31 David Broncano Andreu Buenafuente Berto Romero Ignatius que que Juan Carlos Ortega Antonio Castelo Manuel Burque Quique Peinado Jorge Ponce en la SER queremos que te rías cada día con los mejores humoristas ahora de lunes a sábado un nuevo programa de humor en nuestra aplicación móvil este miércoles a las siete de la tarde es una maravilla Finito aislado Impreza eso pese a ser tiros sí sí no no porque con Jorge Ponce Bob Pop y a las ocho

Voz 1320 29:02 la vida moderna David Broncano

Voz 2 29:05 ahora materia veo Kadaré un nuevo programa de humor en nuestra es una noticia que arenas iraquíes escuchar el Larguero quieres hacer madrugar a Manu o prefieres la hora de comer Stream o bajo demanda tú pones la hora activa seguir El Larguero en nuestra Estaràs al día

Voz 3 29:28 toma el control de la SER que quieras cuando tú quieras descarga de nuestra aplicación

Voz 29 30:00 son las dos de la mañana la una en las Islas Canarias

Voz 21 30:02 sí

Voz 0273 30:07 hay daba buenas noches buenas noches la nueva presidenta del Congreso Meritxell Batet y el nuevo presidente del Senado Manuel Cruz se reunirán este miércoles con el Rey para comunicar al monarca cómo ha quedado la constitución de las Cortes Se inicia así el proceso para que el rey designe al candidato que será el presidente del Gobierno que salvo sorpresa será Pedro Sánchez eso sucederá en unas horas pero este martes con doscientas veinte caras nuevas en el Congreso

Voz 1280 30:27 de los trescientos cincuenta asientos que tiene la Cámara hemos

Voz 0273 30:30 he visto un adelanto de lo que va a ser esta décimo tercera legislatura José María Patiño

Voz 0055 30:34 los aplausos y los tímidos abucheos a la llegada de los políticos presos al hemiciclo quedaron diluidos en el ritmo lento de los escrutinios para elegir a los integrantes de la mesa pero el adormecido hemiciclo despertó de pronto con el relevo de la mesa de edad por la nueva Mesa del Congreso con Meritxell Batet como presidenta elegida por ciento setenta y cinco votos los diputados de Vox que había madrugado para situarse en primera fila no tardaron en iniciar una clave gritos y patadas secundada por los del PP y Ciudadanos que ahogaban el acatamiento en los diputados independentistas

Voz 2 31:08 queremos casi inaudible acataba por imperativo legal

Voz 0055 31:11 qué otros diputados independentistas situaban en el mandato dado por el pueblo catalán el primero de octubre

Voz 30 31:16 mire Rivera intentó protestar la presidenta

Voz 0055 31:19 daba Ted no se permitió hasta el final

Voz 14 31:21 yo era presidenta Le pido que actúe para frenar este tipo actitudes puesto que no es la primera vez que se utilizan fórmulas distintas estrictas tenemos jurisprudencia del Tribunal Constitucional y por tanto no se ha mermado

Voz 0273 31:35 la esencia del acatamiento pues precisamente sobre las fórmulas para jurar el cargo en el Congreso ha hablado en Hora Veinticinco con Ángels Barceló el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Fernando Álvarez Ossorio

Voz 31 31:46 juramento lo que te iba abrir la puerta a las funciones

Voz 26 31:49 son formas que ni la Constitución exige que es decir jurar o prometer la construcción es un gran algo un aborto in que que se recoge dentro de la reclamen

Voz 31 31:57 es que la Constitución no lo impide pero que

Voz 26 31:59 pero ni siquiera existe más allá de los primeros pasos

Voz 0273 32:02 esta nueva legislatura en Reino Unido Theresa May ha establecido una nueva estrategia para intentar sacar adelante el acuerdo del Brexit y ahora abre la puerta a un nuevo referéndum corresponsal en Londres Begoña Arce las concesiones desesperados de Theresa May para hacer más digerible el acuerdo del Brexit a los diputados parecen haber logrado el efecto contrario conservadores que apoyaron el acuerdo en la tercera fallida votación aseguran que no lo harán en junio cuando el proyecto de ley de retirada se presente por cuarta y última vez el que May promete a los diputados el someter a votación la celebración de un segundo referéndum o la unión aduanera si aprueban eso sí su acuerdo es inaceptable para muchos tories unionistas y oposición también votarán en contra el jefe de los laboristas Yeremi Corbijn

Voz 23 32:45 jo claro muy claro

Voz 8 32:47 ay si no podemos apoyar

Voz 32 32:50 esta ley porque básicamente es un refrito de lo que hemos discutido antes hemos o no incluyen ningún cambio fundamental en el alineamiento de mercados la unión aduanera

Voz 0273 33:00 o la protección de derechos y el anuncio de May se produjo dos días antes de las elecciones europeas que se celebra en el jueves por el fracaso del Gobierno al gestionar la ruptura con Bruselas unos comicios en los que según todos los sondeos los conservadores serán diezmados a manos del Partido del Brexit de Nair farolas

Voz 6 33:18 vuelos El Mundo se divide entre los que empiezan el día de buenas los que no empezamos de buenas piernas a partir de las cuatro y media de la mañana de miras

Voz 2 33:35 los Díaz Aitor muy buenos días Marina con Marina Fernández y Aitor el vicio

Voz 6 33:39 en la Cadena SER

Voz 0273 33:42 de momento es todo más información en una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 6 33:45 cadena SER

Voz 14 33:48 los informativos

Voz 33 33:52 en aquel faro que con Marta Torné gente que que que mientras me aguanten los es que quel yo quiero Gilligan tanto en Kill Bill Clinton que héroe estar cerca del campeón más lejos salto en la que que que que inventó un irá a un balcón que que critica sólo más John Le Cam que que el que y que que con el rojo de ámbitos la violencia venga seca no puede todo lo que que el porque es sean todo eso añadió que que que que que en invierno

Voz 13 34:36 eh

Voz 33 34:41 en verano

Voz 1280 34:52 dos y cuatro de la madrugada una y cuatro minutos en Canarias tengo tantas cosas que deciros que sin acumulan

Voz 21 35:01 en orden os recuerdo

Voz 1280 35:04 cuesta el jueves vamos a dedicar el faro a una ciudad que vosotros elija pusimos ayer tres opciones en Twitter Nueva York París Londres han quedado finalistas Nueva York París así que tenéis hasta mañana para votar nosotros montamos un programa dedicado a la ciudad que salga ganador

Voz 21 35:27 ah

Voz 1280 35:29 a un lado por otro lo pasamos muy bien cuando hacemos el faro con público quiero agradecer lo amables y divertidos que fueron los que estuvisteis acompañándonos en Alcázar de San Juan contaros que el próximo faro que hagamos con pública con público perdón lo haremos en un faro qué va a ser muy emocionante para nosotros mañana vamos a proponer otro de esos retos a los Fares que después dentro de un ratito anunciaré va ser un reto de los buenos

Voz 6 36:16 para este equipo para vosotros estamos escuchando una canción de Fito y los Fitipaldis se titula Siempre estoy soñando

Voz 1280 36:38 esta segunda hora de programa

Voz 6 36:41 dedicada delicado El Faro a la distancia

Voz 34 37:07 hay la distancia me vienen bien contra la cabeza que el hombre de lo más lejos a tu lado de Fito que tantos a mi adolescencia que es la distancia que me separa de mi hermana que vive en Francia y en mi hermano y mis padres en Murcia la amistad con mayúsculas con mis tres chicas Silvia y Sara que me hacen siempre relativizar la palabra distancia recuerdo aquella peli de diez mil kilómetros que tanto me emocionó ir resuena en mi cabeza y Canciones para el tiempo y estancia de Iván Ferreiro pero sobre todo ahora mismo me pesan las mil quinientas siete millas que me separan mi abuela un abrazo puente Elena desde ligas

Voz 23 38:02 hola nombres Paula y para mí la distancia

Voz 35 38:06 llevo dos años y siete meses saliendo con un chico italiano que vive en Trento yo vivo en estos momentos en Madrid

Voz 36 38:14 qué hace

Voz 35 38:16 dos años y siete meses precisamente yo me fui de Erasmus a Trento al norte de Italia Le conocí la verdad es que en ese momento esos seis meses que estuvimos juntos no me paraba a pensar lo que lo que podría ocurrir después yo está viviendo un momento precioso un erasmus eh con mis veinti un años me enamoré locamente de él cuando llegó la hora de despedirse definitivamente decir adiós a mi erasmus Se vino el mundo abajo no sabía cómo podía hacer que una relación a distancia fuera bonita que fuera duradera que que fuera positiva lo que pasa es que durante este tiempo me he ido reafirmando mi misma email ido dando cuenta de que una relación a distancia es posible también porque quizás tenía el ejemplo de mi hermana que tenía una relación a distancia también Bilbao Estocolmo ir la verdad es que mucha gente me pregunta pero Paula cómo es posible que puedas tener esta relación a distancia cómo es posible que pueda seguir estando con con este chico eh durante todo este tiempo Il yo siempre siempre mi respuesta es porque me hace feliz a pesar de la distancia yo soy feliz y estoy enamorada de él hiel siente lo mismo

Voz 1280 39:28 a mí por lo tanto que más vale

Voz 35 39:31 estancias y sentimos esto tan bonito hace tiempo leí una frase que decía algo así como en la distancia que los separa personas Hinault corazones y creo que esto es el resumen perfecto de de nuestra relación a distancia yo cuando esa instancia lo primero lo que piensa es en la carrera que llegó ahora mismo estudiando desde hace tres años a instancia yo soy periodista y empecé Filología Hispánica cuando estaba de corresponsal en Latinoamérica Ilham así descubrió una nueva dimensión del estudio porque además de quitar un poquito esa espinita que tenía de que hasta el último momento no sabía si quería hacer Periodismo Filología es el nivel de exigencia otro es exalto es muy alto porque el nivel es alto pero es verdad que tú mismo ante lo regulas tú misma estudias como cuando quieres Si la verdad es que descubierto otra forma de de disfrutar el estudio no de

Voz 23 40:40 ya no tener esa exigencia de profesores

Voz 35 40:42 es tan inmediata sino sino que tú mismo por placer Acesa algo que que te llena y la verdad es que se lo se lo recomiendo a todo

Voz 21 41:02 por qué

Voz 2 41:12 en los tres partidos para edad seductor de Valencia Eusebio hemos

Voz 36 41:17 pues yo tuve una pareja distancia o no funcionó nada luego tengo familia e a sesenta kilómetros a noventa Hay en Francia y la verdad es que no tengo relación con ninguno porque la distancia al final te te separa bastante lo tienes en el Facebook con alguna foto me gusta Hay poco más felicitarse el año Se acabó con los más allegados que están más cercanos pues tienes muchas más afinidad y claro oí mantiene la relación con los amigos me pasa lo mismo los que más cerca están pues más relación tienen ya claro la el roce hace el cariño aquí cuando haber dicho lo de la distancia lo primero que me ha venido a la cabeza por cambiar un poco que no sea todo pareja familia amigos pues lo primero que me ha venido a la cabeza fue cuando mi padre compró la primera televisión con mando a distancia un gran invento verdad pues mi padre no había manera tenía al mando del vídeo y de la tele a a la televisión junto al mueble cada vez que tenía que cambiar de canal Se levantaba cambiar y se sentaba claro yo decía pero vamos a ver si el mando a distancia para no levantarte para cambiar a distancia los canales pues nada no había manera me independizarse me fui de casa hay volví a verlo hoy pasaban los años y el mando siempre pegado a la tele

Voz 5 42:47 lo primero que me ha venido a la cabeza once

Voz 36 42:49 saludo y muchos besos a todos

Voz 6 42:53 bueno el mando a distancia cuando hemos pensado este programa ayer antes de ayer caído en el mando a distancia

Voz 19 43:03 pero ya está aquí el seísmos para explicarnos la relación de su padre con el mando a distancia que creo que cada persona tiene una relación tan particular consumando que un faro entero dedicado al mando a distancia no es que me parto bueno muy interesante lo que habéis contar pero antes y el amor a distancia después de ese enamoramiento en

Voz 1320 43:33 Erasmos

Voz 19 43:38 Paula Marta está está ganando muchos puntos Pablo Martos que deja una nota de dedo que vais a escuchar luego nos va a demostrar que es tan romántica también tenemos una buenísima de jurídico que ya es que da la vuelta ya todo lo que se puede hacer en este programa os va a sorprender mucho me han preguntado algunos oyentes por el Faro dedicada a la risa que no metimos el hotel del Faro lo habíamos anunciado prodigio bueno lo incluir hemos a tiempo pero no nos dio tiempo en el programa de ayer así que va para el domingo lo escucharemos en el resumen del domingo vale el Barça y ahora por favor tenemos un suena la vida

Voz 11 44:17 en piedra comer a mí

Voz 6 44:28 el suena la vida nuevo es este qué queréis que novecientos cien ochocientos

Voz 11 45:05 ha sonado

Voz 1280 45:14 vamos a dejar que pase

Voz 11 45:17 nuestro gato pardo

Voz 1280 45:19 con quién vamos a mantener una interesante conversación porque es un gato pardo que tiene mucho que contar

Voz 37 45:32 topar acaba de entrar en el Zar de la SER

Voz 6 45:43 buenas noches que seudónimo

Voz 1280 45:46 que es que usemos al principio de esta conversación

Voz 30 45:49 pongamos Martín Martín llegar qué relación tienes con pero

Voz 19 45:59 te voy a pedir en concreto con el Mar Cantábrico

Voz 30 46:04 pues muy bueno tanto sobre todo cuando baja la marea porque me gustaba mucho jugar a fútbol con los pies el humor descalzo y con la arena está de del norte no está si me encantaba ese es un aspecto de todas formas no soy muy de Mar adentro ni tampoco de abajo no me gusta el en la cosa submarina esto no me inquieta mucho en los documentales que veo y eso inquieta

Voz 1280 46:40 en mirar el mar desde la orilla

Voz 19 46:43 desde el puerto

Voz 30 46:45 no eso me encanta sobre todo esos lo oleaje contra las rocas de los acantilados a eso me encanta de todas formas es una imagen romántica procuro no estar al borde de la no sea casi no procuro tomarme mi distancia

Voz 19 47:07 el de la distancia que es el que tenemos esta madrugada en el Faro de la que hablaremos también con nuestro invitado Gonzalo Suárez que porque te has puesto Martín girar quiénes Dayan siguió tu trayectoria lo sabrán pero explicaras a los oyentes de dónde surge este pseudónimo

Voz 30 47:26 pues en un momento determinado en hice periodismo vamos practiqué el periodismo deportivo en principio cuando entregué mi primer reportaje lo había dejado sin firmar Imelda May advirtieron que lo entonces me dius cierto pudor firmarlo con Mi nombre no no por ningún prejuicio pero en ese momento pensé que curiosamente un un compañero de el de la universidad un amigo me había dicho que Martín era un buen nombre para un periodista de esas tonterías que te vienen de repente también por otro lado mi mujer se llama El en gira le tome el apellido firme en Bertín LLeras salí al paso de ir a partir de entonces pues prosperó sigo sigo llamando sito llamándome Martín Girard de vez en cuando a los

Voz 19 48:33 Diez alguna has dicho que no tienes la sensación o el recuerdo de haber tenido una infancia feliz qué has contado alguna vez que a mí me parece muy simbólica que es la de unos niños haciendo pis en un muro y las bombas cayendo como fuegos artificiales

Voz 30 48:57 sí sí es curioso es uno de los primeros recuerdos que me que son exclusivamente míos por cuanto mi padre llevaba un diario contaba desde que nací esto pues todos Lord el día a día el diente a diente pero ese recuerdo que debe creo que era en Cartagena debe estar de los tres cuatro años me enviaba en un colegio porque daban un bollo mi hija en el colegio este que era un bungalow a nado en la Iglesia recuerdo con un profesor que de esos que pegaba en la palma de la mano con una regla y tal cuando bombardeó porque hay que decir me cayeron ya en en Asturias en el treinta y cuatro cuando nací en el XXXVI siguieron bombardeando entonces efectivamente cuando bombardeaban o sea nos sacaban a los niños y nos ponían todos pegados en la pared de ese bungalow estamos viendo caer bombas pues como si fueran fuegos artificiales estábamos acostumbrados todos los niños aprovechaban para hacer pis esta imagen si nadie ha podido montar la tengo muy

Voz 19 50:14 el servicio en los diarios de tu padre has dicho una cosa muy interesado también es un recuerdo que sólo mía

Voz 30 50:19 sí sí claro bueno porque evidentemente aparte de los recuerdos luego se hacen sospechosos nadie recuerda lo mismo de la misma manera

Voz 19 50:30 claro

Voz 30 50:32 por otro lado en aquel momento efectivamente podía yo en contar cuestiones cosas de mi infancia que de una manera o de otra he leído en el diario de mi padre y ahí no no había nadie

Voz 19 50:48 lo haré apuntó en ese diario la primera vez que te llevó al cine un veinticinco de noviembre de XXXV sí

Voz 30 50:57 hay la que estén a treinta y cuatro tenías un año si no eso no recuerdo si no recuerdo personalmente ahí pues estoy ilustre lo que digo no no ese es un recuerdo un recuerdo prestado

Voz 19 51:12 aquí a tu padre vamos lo supo que lo escribiría que era una película de dibujos animados y tú no querías que acabará nunca

Voz 30 51:19 no no todo lo que fuera evasión yo creo que de niño entendí que era mejor que la realidad sobre todo si te caían bombas encima o al lado

Voz 19 51:29 de la infancia lo mejor que uno guarda es la capacidad para imaginar

Voz 30 51:37 sí sobre todo con respecto a esto que digo de tratar de defender te de una realidad que no era precisamente efectivamente muy agradable incluida la de la posguerra no crearía es otro tipo es una realidad paralela como la de los sueños pero bueno es una fórmula que tampoco la consejo no sé si cada uno tiene su estilo y su manera de afrontar

Voz 19 52:07 desde luego en el caso de Gonzalo Suárez le ha servido para convertir

Voz 1320 52:11 es uno de los creadores más fructíferos

Voz 19 52:13 importantes de nuestro país no

Voz 30 52:17 Mi barrio toda la parte de esta de donde vivo en pro en los bares sobre todo si te lo digo no contar Suárez bueno que no se perdón lo de los bares no vayamos a Bebo prudentemente pero asiduamente

Voz 19 52:36 ahí hay otro capítulo que

Voz 30 52:38 Marca en realidad marca tu vida

Voz 19 52:42 aparece aquí contado de una manera muy pues muy bella diré en la musa intrusa el último libro que has publicado que no me atrevo a definir como novela porque tiene una parte de autobiografía tiene una parte de ficción tiene una parte de presentación y de prólogo incluso de presentación de personajes como si habláramos de una obra de teatro hay un capítulo que me

Voz 1280 53:07 como vida especialmente que es cuando hablas de Verín yo Benigni Veriña pueblo al que fuisteis cerca de Gijón un verano donde se

Voz 19 53:21 te enteras de la separación de tus padres a partir de ahí se separan tus padres y entonces ahí hay una parte en la que dices que tu para había olvidado que estuvisteis en Veriña y al cabo de muchos años paso por allí le invadió una tristeza que no podéis explicar bueno

Voz 30 53:38 lo lo de Veriña fue eso que al regreso del verano me acordaba no se como salió que aludía el verano pasado y tal no ser portaban en absoluto y le entró miedo eh ya nosotros también porque parecía que es que había perdido la memoria se asustó

Voz 19 53:59 porque bueno porque no es hoy Oprah has dicho es lo más dramático que que me pasó es la separación de mis padres os quedáis con tu padre no

Voz 30 54:09 sí sí sí vivimos siempre con mi padre bueno hasta naturalmente luego ya me me fui me fui a París quiero a mi obsesión siempre él está hacer era claro exacto era la meca sobre todo porque mi padre era profesor de francés en todo lo que hablado y contado amamos para mí Paris cuasi modo mira ahora

Voz 14 54:35 con el incendio de Notre Dame Prince enseguida

Voz 38 54:39 su modo de todo no bueno no todo de par además he jugado yo daría yo vi claro si sí

Voz 6 55:50 te quiero preguntar Claudio Rodríguez

Voz 30 55:54 poeta amigo tuyo casi de la juventud no no no no esto bueno por diecisiete años siete vecinos juventud

Voz 1320 56:02 sí había dado clase tu padre has dicho daba clases de francés

Voz 30 56:05 no no no no nos enteramos hasta hasta después el libro esto es recuerdos lo debo también mira otro Claudio es Claudio López Lamadrid que suele editor fue el que sugirió el que en vez de hacer un libro de relatos qué hubiera que fuera este libro mixto entre realidad me pero en realidad realidad nuestro rockers pero recuerdos infecciosos no hay ningún hizo un relato de ficción que fue que era lo que existía en principio bueno iría si así lo hice con Claudio tengo un gran recuerdo sobre todo de la juventud porque luego nos volvimos a ver pero como yo ya viví primero en París y luego en Barcelona y en el momento mira por donde las distancias un Nobel más separan tontamente

Voz 5 57:05 tampoco las comunicaciones no son como las de ahora

Voz 30 57:08 pero también lo bueno es que se escribían cartas

Voz 19 57:11 muchas de menos eso

Voz 30 57:13 no porque era muy perezoso a la hora de escribir cartas muy perezoso a la hora de escribir también dicen eso no puede ser depende porque a veces estado cuando escribes porque el llevar ese estupendo pero cuando escribes disciplina no es la mejor no me considero escritor quiero decir cuando dicen que es un escritor lo has tiro cineasta no tiene hostias sin embargo he dicho sin H a propósito en Italia esto bueno pero en en esos momentos primero creo que no soy ninguna de las dos cosas no soy alguien que escribe o que hace cine y algunas otras cosas inconfesables pero no no me identifico con con una profesión sí de hecho de mayor quiero buscara pena alguna otra profesión alternativa cuál podría ser el té tengo una deuda con la pintura me hubiera gustado pintar de hecho lo intenté durante un momento me encantaría ser pintor en ahora y además podría dejar un legado muy concreto para una herencia ahora que los cuadros porque seguro que hubiera sido un buen pintor de estos que subastar baten récord en cambio en otros novatos récord

Voz 19 58:49 qué es para Gonzalo Suárez una musa

Voz 30 58:54 pues no es una persona muy simpática de hecho en el libro pues lo lo he pensado que se trasluce que es un personaje inquietante lo trastoca todo dando también me gusta que en todo que alguien trastocó todo porque así parece que que City por un lado te descoloca pero por otro lado da lo renueva todo te despierta que no lo percibimos así porque sería terrible que cada momento es absolutamente nuevo

Voz 19 59:29 cada mañana cuando se levanta Gonzo Suárez cuando te levantas sabes que algo nuevo a pasar aunque bueno no tienes no no lo sabes pero eso sabes va

Voz 30 59:38 ver lo que es es que voy a tomarme un café el café de la mañana me encanta me parece un buen momento y a partir de ahí si estoy abierto a lo imprevisto pero también eh

Voz 19 59:54 despedimos siempre pidiendo a nuestros invitados que nos digan quién ha sido o es el faro de su vida cuál sería el de Gonzalo Suárez

Voz 30 1:00:05 hombre hay faros tópicos claro que respondería pues creo que uno que que no meter lumbre osea Un un faro que que Kheyl dos maneras de ver el faro unas es ver el faro yo traer el ver el entorno que ilumina Alfaro no yo preferiría subirme al Alfaro desde el faro no sé si eso responde a tu pregunta sí además bueno

Voz 19 1:00:43 muchas gracias por haberte asomado a este faro estar arriba eh gracias buenas noches

Voz 10 1:00:52 no no

Voz 13 1:00:54 te Don Don de Di la que el día de L Dopa Arés pares distinto

Voz 16 1:01:22 Cuba no está

Voz 13 1:01:24 eh

Voz 1280 1:01:25 sí sí

Voz 13 1:01:28 eh

Voz 21 1:01:59 ver

Voz 39 1:02:01 eh

Voz 2 1:03:04 el equipo Alfaro lovers distancia igual la velocidad

Voz 22 1:03:09 a mayor distancia recurrirán un día fue de Madrid algunos yo a mi casa volviendo que una entrevista trabajo aunque tampoco está mal muy lejos hacer más de dos mil kilómetros de Bruselas a Bretaña de vuelta en tres cuatro guías dejación de Gallego porque no cree en el amor a distancia en ese caso hay que pensar en el cielo que une a la pareja no los kilómetros que los separan en la distancia en ese aspecto la tecnología ayuda a disminuir la aunque hoy en día muchos estando al lado es como si estuvieran a kilómetros por ejemplo en alguna ocasión estando en un bar con otra gente me alargue y les dejé que los dejé allí para que pagaran mi parte porque sólo se dedicaban a mirar la dichosa pantallita el móvil alguna vez puse distancia repetiré siempre que alguien me que considere me amigo me traicione o me falle como pasó en alguna ocasión también yo diría mejor que el olvido o la indiferencia se convierten en distancia más que en sentido contrario

Voz 8 1:04:15 en un pueblo distancias por lo menos uno mío que es pequeño y con pocos habitantes saludos la Real Villa dos veces visto mi

Voz 41 1:04:39 hola floreros soy Nacho desde siempre la tecnología ha permitido reducir distancias del carruaje alta velocidad pasando por el tren de vapor El Mundo se fue haciendo cada vez más pequeño novelas de Julio Verne lo describen perfectamente sobretodo la vuelta al mundo en ochenta días con Internet parecería que hubiéramos llegado el destino final un nuevo mundo que el virtual en el que ya no hay distancias ahora todos estamos conectados en un mismo lugar sin importar desde donde pero igual que esto no es más que una apariencia igual cada vez estamos todos más distantes amigos con los que antes quizás vas a tomar un café orales manda es un siempre Whatsapp o la Steiner que a mí me parece más triste una pareja en un bar en vez de estar hablando o besándose parece que les importa más la pantalla de un móvil hasta luego

Voz 13 1:05:32 la

Voz 21 1:05:39 tras haber

Voz 36 1:05:46 pues hay dos cosas que a mí me sacan de quicio las personajes conduciendo no guardan la distancia de seguridad si van apretando apretando apretando me ponen vamos de las nerviosa y la otra es las personas que tampoco guardan la distancia en una conversación es decir que te invaden el espacio tal ni las situaciones a veces Saló cómica no porque ella se van arrimando y tú te vas tirando para atrás arrimando ese y tú te sigue estirando para atrás entonces bueno pues eso que sacábamos de mis casillas y luego por otro lado también me gusta dejar distancia entre la gente que es negativa que que que da mal rollo y que y que no que no aportan cosas Wise a a tu vida no pues nada buenas noches y un beso para todos

Voz 21 1:06:50 Mercedes de Gandía

Voz 1280 1:07:01 buenas pero la estancia

Voz 23 1:07:03 emplazamos a instancias siempre marido fatal nefastos

Voz 18 1:07:08 por ejemplo también se me ocurre que mi pueblo

Voz 23 1:07:12 está menos de doscientos kilómetros y sin embargo ver mi madre es horrible está súper lejos que además se supo lo digo pues anda que si vivir es en Galicia o en o en Huelva ahí en la otra punta de España no volvía es el pueblo en la vida hay así de canciones pues por ejemplo ocurre

Voz 18 1:07:27 de la de Máis o el Hard Candy de Madonna o la ellos de Elvin aura el de dependían

Voz 23 1:07:36 si estas semanas van a ser un poco Monda temáticas más donantes

Voz 1280 1:07:40 venga

Voz 8 1:07:45 este oyente Lorena

Voz 1280 1:07:48 qué ha dicho lo de Madonna que recuerde es su tercera nota de odio la primera llegó la noche la filosofía y entonces dijo que tenía

Voz 6 1:07:56 con un novio youtuber filosofar

Voz 1280 1:08:01 osea que se veía a todos los filósofos por youtuber hombre digo yo que un respiro me puede dar que a todos les saca una filosofía logros llamó la noche del pop contaba que yo de Madonna Madonna subirán sus tacones de aguja con sesenta años que tiene una caída la perdona que hace un plagio sea la perdona porque son sesenta años estuvo genial aquella nota de odio y ahora nos cuenta lo del pueblo de su madre para su madre lejos para ella cerca después Mercedes hablaba fijaos alguien incorporaba el mando a distancia y Mercedes incorpora la distancia de seguridad la que hay que mantener cuando uno va conduciendo me parece que a noventa kilómetros la más como de ochenta

Voz 13 1:08:46 metros

Voz 1280 1:08:49 en todo caso dice me molesta que vayan pegados a mí sin mantener esa distancia de seguridad Nacho hablaba de la tecnología Vicen apariencia cada vez estamos más cercas pero más cerca pero hay una imagen que él define como muy triste que es la de una pareja cenando en vez de estar hablando o besándose están mirando el móvil esto de besándose una pareja será a ti Víctor que hablaba de la distancia que él pone con amigos si le traicionan y ha dicho una cosa muy interesante ha dicho

Voz 6 1:09:37 es la indiferencia lo que se convierte en distancia y no al revés hasta dónde llega la preocupación en Europa esto qué quiere decir a quién se refiere

Voz 2 1:10:07 sabes que la curiosidad barco verdad hoy por hoy para los culés

Voz 3 1:10:11 esos que despiertan con hambre de respuesta con Pepa Bueno Ci Toni Garrido síganos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 42 1:10:19 y eh

Voz 1280 1:10:45 gentes que han llamado para el suena la vida que resulta que no os habéis quedado tan de piedra como yo

Voz 24 1:10:54 creo creo

Voz 23 1:10:58 Arturo qué tal buenas noches

Voz 1091 1:11:00 hola buenas noches qué tal mucho disfrutando de vosotros

Voz 1320 1:11:07 sí me han dicho que estás de ruta pero que has parado no

Voz 1091 1:11:10 yo no he llegado llegar a Valencia bueno no era rutas estaba viniendo de mi padre en el hospital por desgracia tengo que llegar aquí porque trabaja aquí estoy y a una distancia de sesenta kilómetros de donde debería estar pero no puedo

Voz 1320 1:11:26 pero pero pero tu padre le has dejado en el hospital esta noche por

Voz 1091 1:11:30 con mi madre

Voz 1320 1:11:32 este madre la que está ingresada

Voz 1091 1:11:34 no ha ingresado esta con él

Voz 1320 1:11:37 que tu madre poner