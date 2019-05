Voz 1 00:00 cuéntanos lo que quieras

el Faro con Mara Torres

Voz 1280 02:31 qué tal buenas noches es la una y treinta y dos de la madrugada las doce y treinta y dos en las Islas Canarias esta noche vamos a dedicar el faro al móvil

Voz 5 02:44 vamos a empezar dando un breve repaso

Voz 1280 02:46 yo a la relación que hemos tenido hoy con nuestro móvil por ejemplo muchos de nosotros hemos comenzado el día

Voz 12 02:52 con este sonido

Voz 1280 03:00 hemos encendido la radio a través de la aplicación que tenemos no

Voz 10 03:03 bueno mientras prepara vamos un café líderes de los Veintiocho porque Theresa May va todavía a esta reunión se reúnen efectivamente hay desde ducharnos decirnos

Voz 1280 03:15 hemos contestado los primeros whatsapp del día hemos escrito un buenos días tal ayer un luego hablamos hemos tenido el ascensor revisando los mails hemos sabido a qué hora llega el autobús con la aplicación del transporte urbano hemos ido al trabajo o a clase escuchando música o viendo vídeos o revisando Twitter hemos llegado a un destino gracias a Google Maps hemos recibido una foto hemos enviado otra hemos mirado la agenda hemos revisado las tareas pendientes hemos pagado en algún comercio hemos hecho una reserva hemos salido de un grupo nos han metido en otro hemos Coti llevado la vida de los demás en Instagram y al final del día habremos mirado nuestro móvil de media entre cien ciento cincuenta veces

Voz 13 04:03 qué ha cambiado

Voz 1280 04:05 banda sonora de nuestras vidas y nuestra forma de relacionarnos lo amamos queremos aprender a vivir sin él pero volvemos a casa si se nos olvida nos inquieta saber los espiados pero le damos toda la información que nos pide nos da miedo perderlo y que cualquiera pueda entrar en nuestra vida privada pero tenemos fotos íntimas mantenemos conversaciones que no serían ruboriza a quienes delinquen dejan el rastro en su teléfono móvil esta noche hablaremos de hacia dónde van los móviles con una de las mayores expertas en tecnología Rosalía Lloret sabremos hasta qué punto nos dominan con el profesor Darder experto en política que por cierto no tiene móvil preguntaremos a un psicólogo porque nos ponemos tan nerviosos sino solo llevamos el móvil y hablaremos con el creador del primer videoblog Javier López cajón sobre el éxito de whatsapp y sus posibles competidores si es que los tiene a vosotros os preguntamos qué relación tiene con él a cuántas personas ha llamado hoy con cuántas te has exagerado a cuántos grupos perteneces si eres de los que contestan a los Whatsapp inmediatamente a los dejasen abrirlos en responder qué preferirías que tú móvil no hiciera Si sabes ir a un lugar sin el Google Maps cuánto hace que no preguntas una dirección porque lo amas porque lo odias serás más feliz sin móvil acordados que ya hablamos en su día del teléfono pero si comparamos el teléfono fijo sea el de cable el que teníamos la cocina o en la entrada con el móvil ahora nos vamos a centrar solo en el smartphone en todo lo que es capaz de hacer el aparato que tenemos ahora en la mesilla un el bolsillo o encima de la mesa

Voz 16 06:37 viva la telefonía en todas sus variantes el pensando estaba que tienes cada uno hombre la llamada entrante bendita cada cada cable bendita radiación de las antenas mientras sea tubos la Academia hable poco me hablas así pena que te de siempre desde antes de saber que te quería usted dejó este mensaje simplemente para repetir que eso se que bossa vida perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones aunque todos creen que han inventado algo siento las mismas esas canciones benditos vacío bendita servilletas de los bares que han guardado idénticos quiero que Red de Caixa siempre desde antes de saber que te quería Te dejo esta mensajes simplemente para repetir te algo que esos es que vos ávida no no a tantos secretos confesiones debiera E P veo el mensaje de que se siempre desde antes de saber que te quería T dejó este mensaje simplemente para repetir pero sé que voy a vida mensajes simplemente pararle

Voz 17 09:20 hola qué hay buenas noches Mara buenas noches a todo el grupo de falleros soy Isabel y hoy nos toca hablar del móvil ese aparatito que llevamos pegado como la hiedra el sauce con carácter indefinido y con jornada completa ya sé que hay muchos detractores del móvil pero yo no yo estoy el lado está en con el móvil tengo que disipar alguna duda voy a Google que no sé por dónde tengo que ir a tal sitio pues apretón GPS que tengo que hablar con los faros pues mandó una nota de audio bueno qué quieres que les diga me da un poquito de pena el teléfono fijo ése que está ahí en un rinconcito del salón y que ya no nos llaman y los de Vodafone qué deciros que un saludo para todos los floreros a los nuevos

Voz 1 10:13 a los de siempre un beso muy fuerte para todos hasta Orodea

Voz 18 10:31 el móvil es un invento fantástico tiene muchas cosas buenas son evidentes no pero también quiero muchas cosas malas y pienso que la sociedad no está suficientemente concienciada con respecto a esta cosa malas el móvil sin que apenas nos demos cuenta nos está introduciendo en la sociedad de la vigilancia como nunca eh es un aparato que llevamos encima casi todo el tiempo Iker registra casi todo lo que hacemos esto en manos de un sistema totalitario puede ser realmente peligroso quizá hayan escuchado de China en lo que al reconocimiento facial y otras cosas que pasan pues bueno da un poco de miedo no yo les hablo de India donde vivió y trabajo ir de una chica aquí en la misma ciudad en la que estoy a la que me por darle a una página de Facebook en la que se satirizar va a un político ya muerto fundador de un partido de los que gobierna aquí ahora quizás deberíamos reflexionar sino estamos cediendo demasiado espacio en este sentido a pesar de la pintada que que que viene no eh soy Berna saludo a todos desde India

Voz 19 11:48 ah la

Voz 10 11:59 hola buenas noches un móvil

Voz 20 12:01 debería servir para comunicarse si os sirve para comunicarse el problema es cuando incomunicada a la persona cuando el Whatsapp las aplicaciones y todo hace estar fuera de fuera de de lo que es la vida el mundo las experiencias directas y ese es el problema cuando comunica y no comunica la persona gracias

Voz 4 12:29 las soy Tony el conserje queda consejos

Voz 17 12:48 hola amigos mía verles móvil cuando empezaron a poner de moda ello era muy reacia a ellos en principio luego al ir pasando el tiempo empecé empecé a ver que eran bastante prácticos con mis hijas adolescentes me di cuenta de la ventaja que era poder estar tranquila con una llamada o con un Whatsapp ellas fueron las que me convencieron de que cambiara la tarifa para poder acceder a todas esas aplicaciones yo en principio no quería y era de contraria a ello pero al final poco a poco me fueron convenciendo al día de hoy soy la primera fan del teléfono móvil Whatsapp si se me rompe el móvil desde luego lo primero que hago es coger el coche y marcharme intentaron comprar otro en muchas gracias buenas noches una enamorada del mar

Voz 19 13:34 ah

Voz 1280 13:41 abrimos este programa con estas cuatro notas de audio Berna nos llama desde India yo creo que es la primera vez que nos llama iría que es el primer oyente que llamar desde la India así que nadie ha venido Berna Tonys el conserje que da consejos que juraría que y en participó por primera vez en El Faro dedicado a lo nuevo después tenemos a Isabel que ha llamado algunas veces es que nos contaba eso no al fijo Llanos llaman ni los de Vodafone que pena la enamorada del mar que ha contado esa relación que tiene con el móvil después de que al principio

Voz 5 14:20 no parecía que se negaban poco a entrar a saco en el mundo de smartphone

Voz 1280 14:28 bueno pues a finales que hemos centrado todos o casi todos así que vamos a dar paso a nuestro primer entrevistado porque queremos preguntarle ese eso perdón cuál es la relación que tenemos la mayoría con nuestros smartphone Manuel arma Younes ex subdirector de los estudios de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya autor del libro El efecto smartphone conectarse con sentido así que bueno vamos a ver parece que sí estamos muy enganchados hay incluso una palabra que es un homofobia buenas noches

Voz 12 14:57 es Manuel qué tal que la homofobia

Voz 1280 15:02 día Manuel

Voz 21 15:03 bueno pues ya la la homofobia no es como para ver si se dice broma mala la a los nuevos es algo que empieza a ser bastante considerado que es la no mováis fobia es decir la fobia no llevar el móvil xima esa sensación que a muchas personas descentrado de de agobio cuando por ejemplo tan conduciendo se dan cuenta de que se han dejado el móvil en casa esa sensación de que me estoy perdiendo algo todos yo creo que está muy extendido en lo que pasa es que como siempre pasa con este tipo de cosas que tenemos hay un un gran tenemos una línea en la que desde la normalidad hasta situaciones que sí que merecen ya que se haga mira pues hay de todo sí

Voz 22 15:42 Manuel porque necesitamos el móvil o creemos que necesitamos el móvil

Voz 21 15:47 yo creo que en esa sociedad en la que vivimos cada vez somos más dependientes del móvil piensa que cada vez llevamos más cosas y más servicios asociados a vuestro móvil ya podemos pagar las entradas del de teatro Él nunca ha salvado la historia en la que el uno único aparato concluyese nuestra viva personal nuestra vida profesional con lo cual efectivamente cuando cuando perdemos son móvil o no lo tenemos cerca pues podremos tener problemas si que es cierto que también habría que reflexionar un poquito sobre el uso que les damos yo soy muy partidario de lo que algunos llaman la dieta digital

Voz 22 16:26 bueno vamos a hablar ahora de la dieta digital pero antes yo leído que bueno no hace falta que lo lea porque lo experimento todos los días que miramos el móvil entre ciento cincuenta y ciento setenta veces al día que muchas veces son miramos para nada pero sí tenemos ese hábito de cada dos por tres mirar a ver si tenemos algún el móvil

Voz 21 16:48 sí sí absolutamente inaudito no es más que un patrón de comportamiento que vamos repitiendo y entonces se hubiera identificado sísmico que cuando hoy es el PNV que ha llegado a algún mensajito pues ha emitido rápidamente en el tiro de ir a mirar nos quedamos descansando porque hemos eliminado esa incertidumbre no muy poca gente puede resistirse a tener móvil delante que suenen alerta de algún tipo de una notificación iba a utilizarlo eso está absolutamente diseñado para que sea así

Voz 22 17:17 ya bueno te digo más hay veces que estamos tan obsesionados que creemos oir una notificación o creemos sentir que ha vibrado el móvil y luego miramos nada

Voz 21 17:27 sí este es absolutamente cierto eso le llamamos los psicólogos la vibración

Voz 23 17:32 dato suele cazar también sí sí suele pasar

Voz 21 17:34 Danger cuando estamos esperando algo esa sensación de dolor también ha pasado fuera del móvil cuando estás por la puerta el a el teléfono de lógico el de la rueda de antes no ofreció y no es es porque queremos su nivel de activación que hace que discrimine vemos los estilos de una manera que cualquier estímulo de fuera por Supremes muy típico en el bus estar esperando algo subieron móvil acudió a medio no lo tuyo no pues hasta tanto que tiene que ver para mí esa sensación de dependencia de pero esto es la razón

Voz 22 18:06 hay algunas preguntas que nos podemos hacer para saber si tenemos una relación normal con el teléfono o tenemos una relación un poco enfermiza

Voz 21 18:16 soy yo el que básicamente todos todos reconocemos que un poquito de relación permita su que tenemos ahora es de ahí ya patologías un problema que precise la intervención de más psicólogo admite psicólogo pues hombre hay Beyun prefiero las preguntas básicas esa realizado un poquito a poquito asfixiados al analizar la relación que tenemos en el momento que hay una critica que tu dices oye pues puede ser que sí que me esté pasando un poquito es verdad que el hotel me lo estoy viendo la tele tengo que tener al lado a un brazo de distancia algunos que sí yo tengo más lejos me agobio los hombres son los tiene pensado ni otra cosa que lo tiene que pensar también es de una manera de no sentimos mal sin si no podemos acceder a él por cualquier motivo porque sin esos que ha sido ese ratito cumplen está cargando no podemos o si tenemos el pleno hacen de llegara a actividades de nuestra nuestra vida de área no llegar tarde a los sitios de no cumplir con el jefe eso parece les acciones pero Espasa eh de de tener problemas con la familia diciendo estoy es dejar el móvil ya que que es que de sentir que bueno pues que alguien pues incluso pueden producir ciclos yo le ve inseguridad para el parque con los niños en lugar de estar mirando a las criaturas que son pequeñitos pues es mi muchas antes Paco y cuando nos damos cuenta de esto o no lo hubiesen desde fuera es cuando debemos decir equilibro hay alguna cosa debemos hacer

Voz 22 19:36 bueno conduciendo se me ocurre no que está terminantemente prohibido conducir mirando el móvil pero muchos accidentes se producen precisamente por eso

Voz 21 19:44 absolutamente todo me movía me informaba de que la Guardia Civil pues ya ya tienen en cuenta este tipo de Kiki que estaba pasando en ese instante el choque de ese accidente muchos casos pues los agentes dado cuenta de que de que efectiva Merkel que esa persona Estadoy utilizando el móvil Whatsapp creando y aparte son

Voz 24 20:07 son los que se precisan y a veces eso

Voz 21 20:09 me alarma Alpine de que cuando tiene con mensajito puede que nos haga perder la confianza en la carretera si estamos esperando algo me nuestro jefe os puedo estábamos esperando algo familiar hiper damos la concentración hay personas que no pueden resistir a intentar mirar lo que es eso es absolutamente una barbaridad que bueno

Voz 22 20:29 bueno Manuel hablabas de la dieta digital ya para terminar que tenemos que hacer

Voz 21 20:34 pues yo creo que lo que tenemos que hacer yo siempre aconsejo buenas cosas muy sencillas entre ellas estaría por ejemplo vamos a desactivar algunas notificaciones no no vamos a ver qué pasa o que no suele no lo suele en el Instagram el Twitter y Facebook vamos a desactivar notificaciones Symbian recobra como también es una cosa que ha empezado a hacer a los psicólogos recomendar cambiar lo los la pantalla de color blanco y negro ahí incluso título similitudes que explican cómo hacerlo por qué porque no están diseñados también para para enganchar los que hagamos otra cosa salgamos de vez en cuando asume el móvil hagamos salida sin el móvil hay gente que hasta para el gimnasio sólo lleva la bicicleta pues vemos unos

Voz 24 21:15 me nos la la oportunidad que él

Voz 21 21:18 permiso para poder desconectar no soy un poquito incluso cuando llega el fin de semana cambiemos las aplicaciones de sitio pongamos en el primer nivel aquellas que necesitamos para un viaje vamos alquilarlo que sea y del trabajo con las segundo nivel son de verdad que son pequeños hábitos

Voz 23 21:36 tiene chulería mal los los

Voz 21 21:38 los americanos están todas esas cosas pero puedo asegurar que funciona

Voz 24 21:43 porque rompe ese hábito esa esa

Voz 21 21:46 depende simplemente al no tener las notificaciones que igual hacia pasando un poquito mal enseguida te das cuenta que en realidad las cosas que son muy gente acabasen solo

Voz 22 21:55 mira yo sólo de pensarlo infarto

Voz 23 21:58 yo sé que cuesta pero bueno

Voz 21 22:01 a lo mejor me parecen cuando hay que hacerlo

Voz 23 22:04 la implicaciones hagamos ese efectividad

Voz 5 22:07 Manuel mayores muchísimas gracias por habernos atendido estaba hay faro

Voz 12 22:11 sí sí ya las es feliz desconexión

Voz 25 22:24 eh no

Voz 25 22:53 mi

Voz 1 23:00 mi nombre es el Guerrero del Antifrau cierta vez una persona me dijo darle un móvil última generación con ocho gigas de RAM ciento veintiocho de almacenamiento procesador decís núcleos sin pantalla de siete coma cinco pulgadas plegable batería de cinco mil quinientos miran pero doble cámara con cuatro lentes de veinticuatro megapixel moverá el mundo pilló tranquilamente le pregunté adónde muy buenas noches

Voz 5 23:38 muy bueno El Guerrero esta madrugada bueno esto que estamos escuchando

Voz 1280 23:44 y que es una de las músicas que ha seleccionado para nosotros Pablo González Batista

Voz 10 23:50 que no selecciona cada madrugada

Voz 1280 23:52 hay algunas canciones que tienen que ver con el tema que llevamos en el faro habrá sido reconocida por muchos de vosotros a pesar que cuando empezó el mundo de la telefonía móvil todo eran Nokia tenían distintos tamaños colores prestaciones pero todos los terminales de Nokia tenían algo en común que era su tono de llamada Pere definido

Voz 22 24:15 sí

Voz 1280 24:15 que a día de hoy sigue siendo la melodía más famosa del mundo de la telefonía no era fácil elegir una combinación de notas que resultará al mismo tiempo eficaz agradable identificativa y que por supuesto no diera problemas con los derechos de autor pero muy pocos saben que las trece nota seleccionadas para formar

Voz 5 24:32 parte de esa melodía

Voz 1280 24:34 estaban extraídas de una pieza compuesta en mil novecientos dos por un músico español el compositor

Voz 5 24:41 el genio Francisco Tárrega uno de los más grandes maestros de la guitarra española esto que escucháis es su gran Valls día de Nokia quiero dar paso a un oyente nuevo el negro que sí

Voz 20 24:59 no por el alfarero de buenas noches la el negros desde victoria es mi primer mensaje aquí hace unos veinte años llegué aquí al País Vasco así pues será era muy complicado comunicarse con la gente a mi país con mamá en todo al final pues tenía que bajar en invierno a cualquier hora con frío a llamar desde una cabina con tarjeta hay bueno un lío lío te es ya con el móvil pues de maravilla qué te puedes comunicar cualquier hora sin problemas queman vacaciones les lleve un teléfono móvil pues no le gusta mucho ya tenía un útero normalito no pequeñito y es era Félix con ese estreno lo utilizaba en ese entonces ahora me da Dios todos los días a cualquier hora sin importar la ahora in Ana se Félix o sea que para mí uno de los mejores inventos que hay aquí pues tengo Facebook Instagram el facebook de de siempre el Instagram pues a raíz de que mi hija se abrió gran puedes dio también para seguirlo un poco aunque no le edad me gusta las cuatrocientas mil fotos de ella que tengo por ahí

Voz 4 26:32 es todo un abrazo todos arreglos Fares

noticias volvemos enseguida

conecta con el Faro a través del Guaza mándanos una nota de voz al seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 32 35:33 esta noche la luz del móvil nos acompaña momento salir de casa cojo el bolso las llaves encuentro el móvil donde estar móvil donde dejado el móvil bueno venga vámonos cómo me veis en el móvil no puede ser así estamos enganchados enganchadas estamos hablando con cualquier persona lo tenemos hay concreten hemos dado la vuelta o guardado en el bolso de vez en cuando lo Camus o lo mirábamos nada esto ya no tiene remedio

Voz 33 36:13 buenas noches tiene dos Fábregas manera equipo bueno pues se mi relación con los móviles es como la mayoría de las gente enganchado Mishima a él he a contar una de en el todo está me paso un día vino un amigo a comer a casa y cuando terminamos de comer teníamos que volver al trabajo dice bueno pues aprovechó la basura porque no sabía que había volvía luego entonces al subir al coche me di cuenta de que me faltaba el móvil digo a mis amigos que me llame esta revolver el Wall salir allí nuestro la manada a me encontrará el móvil subía a casa tampoco sonaba ya bajando en el ascensor piensa a ver si lo he tirado junto con la basura le digo a mi amigo vamos a ponernos al lado del contenedor y marcas el empezar a vivir dentro del contenedor el ruido de teléfonos no lo abrimos ir al bolsas de basura mi amigo se tuvo que meter dentro del contenedor de empezar a revolver por todos los lados hasta que localizamos el

Voz 32 37:30 tu

Voz 33 37:32 bueno pues nada esta anécdota es la excepción que sale a relucir los espontáneos unas cuantas mercedes envía buenas noches a todos

Voz 30 37:54 Benítez

Voz 10 37:55 eran diosa la anécdota de Mercedes con el amigo metido en el cubo de la basura porque había tirado el móvil sin querer al echar la bolsa

Voz 30 38:07 es

Voz 22 38:08 la siguen buscando Ferrero que buscando un faro que haya tirado el móvil a la basura Isaiah metido dentro hasta que lo han encontrado y luego buenísima también la nota de Laura que presentaba subir su nota de odio diciendo eso de esta noche la luz del móvil ilumina Alfaro muy llamativo a veces lo miramos y lo tocamos

Voz 10 38:30 en nada sólo por eso

Voz 5 38:33 mirarlo tocarlo por sentirlo cerca

Voz 30 38:41 y eso ha

Voz 34 38:46 el modelo uso bastante a ver para hablar poco hoy hasta las cuatro menos cuarto de la tarde masón menos Se me habla con una persona la llamado yo porque habían mandado un es la de un Whatsapp importante luso como agenda los para jugar uso distintas redes sociales y de como he dicho es Whatsapp y aunque no lo creáis a mí esto de enviar obvios me gusta poco pero por vosotros y dos hago una decepción de hecho cosas que mi audios en la noche de un beso

Voz 17 39:30 hoy me he despertado hoy he visto la hora en el móvil he repasado Twitter y me enteraba de cuál es el tema del programa de hoy me voy al baño pensando hoy no voy a usarlo en todo el día a ver cómo me va hecho un ojo a la aplicación del tiempo para poder elegir la ropa que nos vamos a poner todos hoy en esto suena el despertador del móvil claro sé que no voy a usar llamó al cole para avisar de que los niños no va al comedor y mandó mensajes las Profés para que los mandan en el autobús mientras desayuna entrando es mensajes de una amiga a la que sólo conozco en el móvil no la conozco en persona de pronto pienso claro pero para ir a Santiago necesito el móvil porque iré oyendo el programa de la maleta en el coche total que es a las diez de la mañana ya me he dado cuenta de que es mejor que mande un audio me deje de experimentos buenas noches mis paros desde el fin del mundo

Voz 10 40:25 hay humedad que va a ser una noche de lo más entretenida

Voz 3 40:29 José Manuel sólo envía

Voz 22 40:30 notas de Alfaro pero es que las envía casi todas las noches sea el tema que sea José Manuel deja su nota de odio aunque comience diciendo yo no tengo mucho que ver con el tema de hoy pero hay va ir desde fin del mundo ha descrito lo que casi describía yo al principio del programa no Pardo que me parece que salvó a Lisboa Ander que fue la tapar da más joven que ha venido que tenía diecinueve años cuando vino es el segundo más joven tiene veintidós años y tengo muchas ganas de que se pase por aquí para ver que nos cuenta eso va a ser después del suena la vida que tenemos pendiente desde el jueves avisó

Voz 10 41:10 no es una taladradoras no es un proyector de cine y allí lo dijeron que no es una cortador de césped

Voz 11 41:22 eh suena así qué os parece que puede ser novecientos cien ochocientos

Voz 10 41:49 no paro de pensar en lo que nos ha contado el primer experto que ha formado parte del faro que decía

Voz 22 42:00 lo de a ver si tenéis que tener el móvil a un brazo igual os lo tenéis que hacer mirar o nos lo tenemos que hacer mucho

Voz 10 42:08 así lo ha dicho lo de

Voz 22 42:11 que tengamos que podríamos poner una pantalla en blanco y negro por qué los colores que tienen los teléfonos son precisamente para creernos

Voz 11 42:21 adicción a Suecia a Manuel a mayores y que desactive las notificaciones bueno vamos a dar paso

Voz 35 42:41 acaba de entrar en el Faro de la SER

Voz 10 42:48 hola qué tal bienvenido a este faro que son bueno vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación contigo calor calor Bangalore preguntamos siempre a nuestros Gatopardo por su relación con el mar cuál es a día

Voz 27 43:06 lo anuló me da mucha rabia porque es como que la gente en general y también es distinto el mar que que la playa no economistas más directamente lo relacionado con con la playa porque esté más la playa que en el mar en sí mismo a mí es que la playa me lo me gusta mucho en el mar que me da un poco de me da bastante respeto bueno aunque aunque la playa es decir que cuando es de de rock y te dan más que la playa Le tengo una niña a la arena

Voz 22 43:44 así que el

Voz 27 43:46 lo repudio el está pringado constantemente dar en Hilla ahí de un poco es Banier

Voz 22 43:54 detrás de este Bangalore está Diego Ibáñez el líder del grupo de la banda Carolina durante porque has elegido este seudónimo Bangalore

Voz 27 44:07 bueno lo primero que que el como que la gente muy general en los medios como que me tienen como el líder supongo que te hablé al final es porque es que soy que me encanta pero pero yo creo que aunque sea en Carolina todos tenemos la misma importancia y nadie está ahí dando órdenes Si al resto ni nada por el estilo hizo lo de Bangalore viene pues pues nada porque últimamente estoy jugando con con mis colegas a a la consola un juego que se llama a sí es un personaje que repito sin más Diego

Voz 22 44:44 ves veintidós años si naces en Madrid cuando hablábamos antes del Marie de la playa de los niños que pasaban las vacaciones en la playa

Voz 27 44:58 ah sí y a partir de una determinada edad sí que empecé como a irme de vacaciones a a la playa al norte y iba solía a Irún a Hendaya lo te tuve la suerte de que Bono Mis padres empezar a la como comprar una casa a medias con un par de Familias en Aguamarga que está en Anoeta

Voz 22 45:20 sí sí digo cuál es la relación que tienes con la música en tu casa se escucha música tus padres serán musical Eros ponían discos que recuerdo tienes de tu infancia y lo que se oía en tu casa o en el coche cuando se Weiss de viaje a Hendaya o Almería pues

Voz 27 45:40 sí me en mi casa siempre esa escucho hay mogollón de música pero el como que el P

Voz 22 45:46 la flexión

Voz 27 45:49 cuando empecé a interesar más por por por otro otro tipo de música indagar más más allá de lo que ponían en la radio si de lo típico bueno mi madre y echa su novio que se llama Antonio soy José a Sabadell y bueno fueron ellos dos que eran bastante cultureta has musicales y en especial mi hermano que era bastante nazi con con lo de la música quién es un a como mogollón de cosas que normalmente no escuchaba mi grupo de amigos sí de hecho se reían un poco de mí porque es más raro récord

Voz 22 46:25 no es el primer concierto al que fuiste pero que al que te llevaron

Voz 27 46:31 yo antes escuchaba mogollón de mis colegas del del cole escuchábamos en Le de rap nacional pues yo creo que el prime el concierto al que fui no fue un festival que sea que antes se hacía en Madrid que se llama el Cultura Urbana el Cultura Urbana dos mil diez creo techo sino teniendo la camiseta ahí que está destrozada

Voz 22 46:59 la red que eso es una generación que se ha creado en festivales que casi todo el dinero mientras otras generaciones lo han gastado eh comprar un coche o en viajar vosotros lo habéis invertido muchos en a festivales en pasas el verano de festival en festival

Voz 27 47:18 sí sí tal cual yo he llevo yendo a festivales este que tengo desde los dieciséis Si eso que al final ahorraba astucia pues otros cientos euros que te daba para para tirarte ahí una semana el sobreviviendo son muy todos mis colegas íbamos al consumo es como un ritual que hemos tenido todos los que hemos se seguir haciendo hasta ahora el el año que montó la que montó durante los llaman Delphi para tocar entonces así como fue como curioso fuero

Voz 22 47:54 emocionante no entre además de curioso sí sí yo estoy emocionalmente no hombre margina de cuéntanos cómo Monteys Carolina durante también tengo algunas dudas con el nombre porque he leído un montón de cosas no

Voz 27 48:07 pues el problema

Voz 22 48:10 es lo que es del del lado

Voz 27 48:16 a ver es que también los otros cuando soltó vamos a constantemente los cimentamos como historias al alrededor del por del del nombre Carolina pero el el la la la real la historia real es que nosotros llamamos a llamar ex amigos pero decimos lo llamamos amigas porque había un grupo de Pamplona que llevaba ex novios entonces ex amigas empezamos a pensar nombres de amigas luego de ex amigas Laura antes una chavala que se fue el colegio como en sexto de Primaria o en primero la eso sí de ahí viene el nombre con el

Voz 22 48:51 te gustaba esta chica

Voz 27 48:54 nos gustaba era cuestiones de Bonn que tenía sonoridad y no sé qué cuadraba con poco molesto pues de repente surge fue como hostia pues a lo mejor no

Voz 22 49:05 déjeme que me gustaba que tiene que ver con el con el tema del programa esta noche ex el móvil porque yo había leído que de alguna manera como no había móviles en aquella época al llamaros Carolina durante de alguna forma estabais haciendo que ella

Voz 3 49:20 eh

Voz 27 49:23 eh claro te vas a parar

Voz 3 49:26 esa historia porque está tampoco Tiépolo

Voz 27 49:28 las chichas esposó que mira

Voz 22 49:31 hoy vamos de móvil yo creo que tiene un tatuaje que te has hecho hace poco que tiene que ver con la desconexión que es como una antena no

Voz 27 49:41 no como un monigote

Voz 22 49:43 es como Wi Fi

Voz 3 49:46 hay una cruz en el Wilfredo todo aquí la espalda las lumbares igual no puedes adaptar la Cámara junto que es bastante lamentable es que tienen que ver con el Madrid sí aquí tienes el hombre hombre si no me dio con la antena

Voz 10 50:08 se está con la antena no la wifi se vale

Voz 22 50:12 pues porque te es tatuado es esa esa especie de de de desconexión en realidad no de homenaje a la desconexión

Voz 27 50:20 yo llevo esto porque llevo una especie como de cruzaban cruzado un poco inútil porque luego es el primero que se tira con el móvil cinco horas al día sabes pero pero bueno a lo mejor no tendría que actuar en la mar

Voz 22 50:34 está claro que serías más feliz que seríamos todos más felices tú tú serías más feliz sin estar todo el tiempo enganchado sabes cuántas veces miramos a pantalla al día de media

Voz 27 50:42 no sé trescientos si científico

Voz 22 50:45 donde hay doscientas aunque aunque lo miremos para nada que no siempre miramos claro no miramos porque tenemos una especie de tic

Voz 27 50:55 sí yo lo intento justificar de alguna manera con qué con qué está relacionado con lo que yo hago que al final digo bueno pues como yo las redes de alguna manera está relacionado con con mi trabajo o con lo que yo ahora mismo estoy ganando dinero pero no nos ha de hecho me me bajo una una aplicación que se llama bienestar digital que lo que haces es poner un temporizador de uso en Instagram lo tengo ahora mismo en hora y cuarenta y cinco minutos e con la gente flipa pero cuando se corta sea de repente llega ahora cuarenta cinco minutos de uso se ponen Griso te cierra aplicación que evidentemente puedes hacer trampa e ir otra vez a la bienestar digital quitar temporizador volver a utilizar la aplicación que es algo que hago

Voz 22 51:36 todos los días nuestros espacios esperáis el éxito de de Carolina durante sobre todo sprays el éxito el pistoletazo de salida que fue Cayetano

Voz 27 51:48 que no sea evidentemente no en absoluto pero sí que es verdad que cuando yo escribí Cayetano pues no sé hay algo que se normas como no escritas que dictan que Cayetano surgir yo en base a estas normas que tengo en mi cabeza Diego Cayetano

Voz 10 52:30 os han hecho cover de vuestras canciones sabréis lo que no

Voz 22 52:36 han fáciles que lo hayan hecho en este programa

Voz 27 52:39 en este porque no la han hecho serio quién fue es vamos a decirlo no pues mira que estoy atento al quite de todo lo que mira el

Voz 22 52:52 en la en este programa los sientes deja notas de apoyo cada uno cada nota de audio su mundo y entonces una madrugada que dedicamos además ese el programa al tema libre porque cumplíamos cien temas y entonces era tema libre recibos esta nota de odio

Voz 36 53:09 hola buenas noches floreros hoy Javi de Madrid es la primera vez que escribo y bueno yo escribo más que nada porque Nuria de Madrid siempre me me incita a que escriba hizo bueno quería agradecerle con una canción que creo que le va a gustar y espero que os guste a todos eh que bueno eh seguro que ya lo habéis oído pero pero bueno tocadas

Voz 37 53:29 Cáritas Rabal

Voz 16 53:45 todo no

Voz 10 54:11 dejó una nota de está en nota de audio enviado que es como se pongan en contacto con los oyentes en este programa que ha supuesto esta canción para aquí

Voz 27 54:21 pues hombre si toca decir como tres canciones que ha marcado un poco el punto flexión del grupo evidentemente estas es una de ellas por ha supuesto que mogollón de gente que a lo mejor jamás no se hubiese llegado a escuchar los ha escuchado al fenómeno de de coger a una canción de alguien del Underground absoluto como pues Marcelo criminal que es esta canción los nuestra valía las canciones de de Marcelo criminal que es un chico de Murcia contactamos con con la valla porque ella subió un vídeo a Instagram cantando una canción nuestra que era Selim el titular bueno los cálculos de puta madre vimos que que bueno que que Amaia es una chica pues diferente y surgió de ahí un una propuesta de hacer algo juntos igual como queríamos también como quitarle peso al asunto a que no fuese tan que es pues la canción que no estuviese ningún en ninguna nuestros discos que que fuese algo así como como aparte de todo entre es porque lo hacer una versión bueno se hable pues la canción Amaya igual dijimos esto pues toma la pueden volar lo siguiente fue quedar para hacerla nuestra manera eh surgió entonces era como llevar del Dylan era un absoluto un chaval de Murcia a la cumbre del mainstream pasando por nosotros y de ahí sacar una a las como como locura entonces y luego legisla Marcelo Marcelo era es es pan lo sea Marcelo sigue OT entonces cuando le dije lo que pues el plan

Voz 22 56:03 qué es esto solos a May tu disfrutéis mucho en el escenario no se os ve verdaderamente disfrutar

Voz 27 56:11 yo lo pasó bien siempre yo creo que ella también cuando cuando cuando canta con nosotros no es lo mismo que cuando ya está haciendo su su concierto sabes que yo creo que ella están más liberada en en en nuestro concierto lo que lo que puede ser el suyo lo que es como más más serio más serio te de estar aquí cantando nuestras canciones tengo que afinar cada punto anota entonces bueno cuando sabe que fotos más como una fiesta hay ahí yo qué sé pero que lo pasamos bastante bien bueno vamos a ver

Voz 22 56:45 pediría tenéis conciertos todo esto deberán en todos los festivales

Voz 27 56:50 el dos por ciento pero pero

Voz 22 56:52 muchos siempre nos despedimos preguntando a nuestros invitados quién ha sido o es el faro de su vida

Voz 10 56:58 quién sería o es el de Diego Ibáñez

Voz 27 57:03 pues

Voz 22 57:06 no sé cómo se llama tu madre Amalia Amalia sí bueno Diego ha sido un placer conocerte tenerte aquí esta noche de Faro gracias la próxima estarán los los ríos buenas noches

Voz 15 57:21 ah

Voz 3 59:33 a mí lo que más rabia me da de whatsapp

Voz 22 59:36 es que puedes estar intercambiando no

Voz 3 59:38 desde voz con alguien yo a la que llevo a los intercambios en octavo de voz le digo espera que te llamo y entonces te cuelgan no te coge la llamada dice no ahora no puedo hablar yo me pregunto pero si me estás enviando notas de voz yo creo que es el miedo a enfrentarnos a la simultaneidad de estar con alguien porque las notas de voz lo que o la conversación por Whats App pensión escrito lo que proporciona

Voz 10 1:00:01 todo es evitar digamos el el

Voz 3 1:00:05 la inmediatez de poder estar de respondiendo a una persona ir las notas de voz te permiten reflexionar que le vas a decir o enmascarar te un saludo a todos buenas noches

Voz 7 1:00:17 menos mal que esto son anota de audio porque si fuera un mensaje de texto es posible que yo era he dicho alguna palabra fuera de contexto jugar acentuada es que quién no se ha visto de todo al expresarse por esta herramienta con vida poco pie al parecer que es el dichoso autocar

Voz 22 1:00:34 sí

Voz 7 1:00:36 cuando pienso en el móvil este artilugio casi mágico que ha transformado radicalmente nuestra

Voz 22 1:00:41 bridas

Voz 7 1:00:42 me viene curiosamente a la mente la leyenda de la tabla esmeralda que ese decía estaba en el mítico templo del Rey Salmo todo el conocimiento imaginables del universo reflejado en un espejo de agua es que el móvil es un medio de creación de posibilidades casi ilimitadas depende de nosotros que lo usemos para enriquecer nuestras vidas no sea él quien no domina tengo lo que es un smartphone desde hace tres años solamente cuando renové mi antiguo móvil lo mejor para mí es la cámara de fotos me encanta la fotografía consulto mucho el Mail mi apliquen las mi aplicación preferida es Twitter Whatsapp lo uso muy poco no estoy en ningún grupo lo mejor es poder enviar

Voz 10 1:01:30 pues estoy yo en forma de uso feos

Voz 4 1:01:51 pero yo soy bastante doce les estás sacaré el telegrama que me gusta más que lo basó todo porque es que el hablar por teléfono con Leo disgustos eso empezó ponerme nervioso se Beckham somos en cambio el estos estas aplicaciones pues tiene un montón de herramientas para que no Timbaland es decir si suena Juárez por oponerse silenciosa no tiene porqué escuchar cuando te lleva donde saquito te te ponen muchos mensajes por te sale del grupo que no querer leerlos de golpe rudo golpe de no quieres contestar a todo el mundo de la gente se enfada ya sedes en pagarán fin

Voz 36 1:02:31 buenas hombre escucha grabar un vino de equiparar al lobo de la Armada dañan lo que ha comentado un vino obviamente el el único que discrepa con él que yo puedo estar más rato hablando por teléfono

Voz 4 1:02:53 no pienso igual

Voz 36 1:02:56 sí bueno a todo que una película de hace reflexionar a mí no me hizo reflexionar mucho y por el tema del móvil fue ha conocido buenas noches a todos marcas muchas gracias por hacernos la noche a mí en espacial la tarden mucho más Amina se pide un clima buenas noches

Voz 38 1:03:25 lo ves del mundo el teléfono móvil ha dado buenas tramas en el cine en dos mil cuatro Kim Basinger tiene que convencer a Chris Evans de que está en peligro de muerte en la película celular

Voz 30 1:03:39 el teléfono