Voz 0295 00:00 pero cada uno la suya para pensar Cadena SER

Voz 2 00:09 yo cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 3 00:13 mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla

Voz 0295 00:17 hola buenas tardes buenas tardes nos escuche especial multitudinario con gente que viene absolutamente todo Partners ya estamos todos muchísimas gracias a la verdad la todas las tardes de cuatro a ocho de la tarde en Canarias con Carles Francino

Voz 4 00:36 casi desnudo como los hijos de la mar La Ser

Voz 5 00:48 con Mara Torres

Voz 4 01:12 qué tal buenas noches es la una y treinta minutos las doce XXXI en las Islas Canarias esta noche la luz de este faro

Voz 6 01:21 alumbra hacia Oriente

Voz 5 01:26 sí

Voz 1280 01:33 cuenta la leyenda que había Un sultán persa que cada noche se acostaba con una mujer distinta a la mañana siguiente les mandaba decapitar pero una de sus amantes

Voz 0446 01:44 serie Jade decidió entre tener

Voz 1280 01:46 el sultán contándole un cuento cada noche dejando el final para el día siguiente el sultán la mantenía con vida porque quería saber cómo acababa el cuento que cereza de hábilmente iba enlazando con el cuento siguiente así durante mil y una noches fue contando la historia de Simbad el Marino de Aladino y la lámpara maravillosa de Alí Babá y los cuarenta ladrones y hoy las mil y una noches es uno de los libros más leídos de la literatura universal

Voz 7 02:17 eh

Voz 1280 02:28 Oriente causa fascinación en muchos de nosotros los viajes de la ruta de la seda el arte milenario la gastronomía la música las relaciones geopolíticas sus playas sus montañas su verde sus ciudades superpoblado sus distancias conforman esa otra parte del mundo que provoca dado la curiosidad de todos los exploradores los viajeros y los negociantes a lo largo de la historia insisto lo íbamos había cotidiana muchos hemos viajado o no usaría viajar a Japón a China Tailandia Vietnam Nepal Indonesia muchos sueñan con coronar el Everest quién no ha sentido curiosidad por su comida le ha estallado el wasabi en la nariz hemos comido con palillos hemos comprado cosas en el chino del barrio hemos conducido un coche japonés coreano llevamos ropa made in India o en Taiwán tenemos juegos de mesa orientales hemos visto a las pelis de Bruce Lee hemos leído Tokio Blues de Murakami etc

Voz 8 03:29 Petra etcétera esta noche vamos a hacer un pequeñísimo minúsculo acercamiento a Oriente que es medio planeta digo Levi's Ximo acercamiento

Voz 1280 03:45 vamos a saber por qué nos gusta como destino turístico cuantos Oriente es hay que inventos han llegado de Oriente tenemos una gata parda que habiendo recorrido todo el mundo y cuando digo todo el mundo digo prácticamente todos los países de la Tierra tiene como uno de sus favoritos Japón

Voz 9 04:08 a vosotros os preguntamos

Voz 1280 04:10 habéis estado en algún país oriental donde con quién cuando que sorprendió que os gustó que no vais a restaurantes orientales japonés indonesio árabe chino por ejemplo qué pasó esa primera vez que wasabi si te gustan las películas de chinos o el manga o la literatura asiática que os gustaría saber qué os gustaría conocer todo lo que queráis en el seis ocho uno cero uno el siete tres uno el novecientos cien ochocientos lo tenemos abierto para suena la vida buscamos un Fabero of Parera

Voz 8 04:45 atención que nos llame

Voz 1280 04:48 desde cualquier país de Oriente

Voz 8 04:51 de ahora a las cuatro de la mañana que os diga qué hora es allí que está haciendo dónde está la canción con la que vamos a abrir

Voz 1280 05:03 es que el tema principal de una película que nos fascinó hace ya más de diez años Slumdog Millionaire y a quién quiere ser millonario es una película indio británica dirigida por Danny Boyle en el año dos mil ocho ganó ocho premios Oscar entre otros el de Mejor canción original pues hijo

Voz 10 05:48 ah ya ya que tenía que que se deriva haré ya China explicó una oferta qué

Voz 5 07:11 eh

Voz 4 08:18 pues yo estoy enamorado Japón

Voz 11 08:21 me encanta la gente su cultura su educación su sentido de la nobleza los kimono el tiempo que dedican a su escritura ahí todo que lo hacen como si todo fuera arte bueno si os contaré que una vez nos fuimos a comer en familia a un work in venía una tía mía de ochenta años y todo lo que iba yo cogiendo por los mostradores pues ella venía hay cogía también yo cogí wasabi claro está yo ya me vio y también cogió cuando nos sentemos en la mesa del que acoge una rebanada de pan y empieza a extender el wasabi no como si fuera pues una mayonesa o algo así yo le digo quita dio cuidado que eso está muy fuerte dijo que son las aprobado digo eso pica eh ya me dice No te preocupes dice yo me lo como todo con pan mientras escoge Lepper ha convocado in me dice mi tía hice pues está bueno yo me quedé con la boca abierta los ojos que se me querían salir de las órbitas me quedé sin decir ni mu fue vamos que si me pinchan no saca único de ETA

Voz 6 09:39 bueno soy caramelos ya desde El Prat

Voz 10 09:44 Larga vida al paro

Voz 12 10:02 hola buenas quería hacer un pedido sí

Voz 13 10:07 eh de China dos rollos de primavera una de ternera ostra una de pollo con almendras y uno decide dos de frito con gambas vale perfecto buenas no Cesc Fábregas y como ayer no participe en el programa pues ésta suele ser mi cena de todos los viernes un saludo buenas noches

Voz 10 10:39 hay que orientar la antena

Voz 14 10:41 sobre la tele

Voz 13 10:43 más cosas que me gustan orientales pues cuando voy a un restaurante chino lo que sólo comer siempre arroz tres delicias podido con champiñón el sushi imposible que lo coma porque no como casi pero está cocinado como para comerlo crudo más cosas que me gustan orientales pues el Kamasutra ya el yate como sí sí pero los fideos esos de la tele no coger a tu pareja tumbarla en la cama de decirle ya te como el entonces ya sabéis eras este fin de semana dejaros el móvil a un lado que esta pareja ponga la maleta en la calle repaso

Voz 2 11:15 es una bonita cena hay un yate como

Voz 15 11:26 Txemi nombre ZANU aquí en Vigo Fuengirola y soy amiga de carácter nocturno de Helsinki y bueno hoy a contaros bueno yo mi experiencia en Oriente fue en Tailandia así la verdad lo que llevaba sube martes a comida en cilantro sobre todo es que se lo echaban a todos los plato Ino estaba acostumbrado ya estás deseando llegar a España pagos existe una tortilla papa ir puchero de tu madre así que bueno después los general bastante bien en la gente super amable siempre con una sonrisa en la boca hay todo genial y además que fui con grupo de de amigo bueno que no lo pasamos increíblemente bien bueno pues nada saludo para todos los paros

Voz 16 12:31 bueno pues así comenzamos con estas cuatro notas de audio

Voz 4 12:35 pesar pensando en la la tía de esta oyente caramelo del ángel un tanto wasabi en la tostada como si fuera mayo

Voz 17 12:43 justo

Voz 4 12:46 cita que es tópico

Voz 17 12:48 sí

Voz 4 12:49 a mí me gusta todo con pan en fin Darío de Vigo que ha hecho una unión entre el Faro de ayer esta noche chapas que ha hecho una unión entre todos los paros de la semana con el yate como en fin bueno tenemos de todo lo e os va a sorprender lo que saben los oyentes Oriente la curiosidad que tienen los que habéis viajado allí los que no habéis viajado Nos contáis como una imagináis en fin va a estar muy entretenido bueno por qué nos atrae tanto Oriente va a ser la pregunta que más o menos

Voz 1280 13:25 los a hacer a todos nuestros expertos decimos

Voz 4 13:28 Morientes la mitad del planeta es imposible que hoy que hemos dos horas y media hablar de Oriente a intentar descifrar lo pero sí podemos hacer un pequeñísimo acercamiento así que nuestro primer invitado es José Luis Angulo compañero aventurero director del Club de viajes Marco Polo qué tal José Luis buenas noches

Voz 0446 13:45 buenas noches muy bien y tú muy bien aquí intentando descubrir porque nos atrae tanto Oriente

Voz 1055 13:53 bueno yo creo que es la la mirada lejana la mirada a los ópticos sobre todo hay una larga tradición hoy en día pues las redes sociales interno todos Nos lo acerca pero en su momento bueno todo de esa parte del mundo tirando para la derecha por decirlo así rapidito posa desconocido las religiones la cultura las comidas los atractivos y por lo tanto siempre hemos tenido en mucho idealizado Oriente por lo tanto bueno pues era una una meca viajera hice no es juntar las especias en el junta el budismo Junta los exploradores en el junto a un montón de atractivos bueno la Ruta de la Seda es decir suficiente como que para cualquier persona desde el cómodo sillón de su casa pues decidiera conocer lejanas qué apasionante geografías

Voz 0446 14:44 Angulo tú llamas a tu agencia Viajes club Marco Polo que explícanos brevemente quién era Marco Polo

Voz 1055 14:51 bueno yo creo que da quizás lo que algunos hemos deseado

Voz 0446 14:56 Alter ego

Voz 16 14:57 el alter ego

Voz 1055 15:00 te voy a por tabaco Itar Afar veinticinco años en volver a Marco Polo una por una mezcla de seguramente un humanista es decir era un hombre que era comerciante que buscó nuevos mercados a la vez era explorador aventurero que el diplomático una persona con don de gentes y luego lo que yo creo que tiene o debería tener o deberíamos tener todos los que viajamos que es un una gran capacidad de contar las cosas el bueno verdad o mentira las contó en la cárcel las contó una persona esa persona escribió pues para mí uno de los mejores libros de viaje vuelve a lo más allá que sea verdad o mentira mucho durante novela o algunas cosas inventadas pero en esos tiempos la ensoñación la capacidad de de de idealizar cosas pues desde luego Marco Polo en el siglo XIII marcó pueblo nace dicen unos en Venecia otros en Croacia mil doscientos y pico como digo emprende un diseñó viaje descubre himnos presenta muchas cosas pues la pasta los helados etc etc bueno yo creo que es una persona que tanto trae como lleva seguramente pues la corte del Cubo Laika a la a la Corte de China pues llevaría también bueno por sus conocimientos y sus y sus saberes en este caso pues de la de la Italia

Voz 0446 16:20 Oriente es es la mitad del planeta hay mínimo tres tipos de Oriente Oriente Próximo Oriente Medio y Lejano Oriente me gusta llevar contigo precisamente el Lejano Oriente porque es un destino turístico muy atractivo no para nosotros

Voz 1055 16:39 sí es un poquito lo que lo que decíamos estamos en Lejano Oriente hay tantas cosas en el Lejano Oriente así dos pinceladas pues tenemos desde esa zona de Indochina tan apasionante con Vietnam Laos Camboya sino que vamos todavía un poquito más lejos a las el archipiélago de Indonesia con siete mil islas la meca de las especias el clavo la canela jengibre la pimienta etcétera Tenemos China tenemos Japón es decir hay tanto tanto tanto que necesitaríamos muchas vidas para ese ese territorio donde bueno pues antes hablamos un poquito la Ruta de la Seda algunos las rebautizar On como la ruta de Marco Polo pues bueno es una ruta que que fue volvió es decir se llevaban cosas cosas el cristal llegó a China pero de China en los vinos la porcelana es decir fue todo un compendio de de idas y venidas de productos de pensamiento y bueno pues otro tipo de de modos de entender la vida y eso sin duda pues así Oriente el que nos lo nos lo ha mandado

Voz 0446 17:42 eso te iba a decir mira cuando hablamos de África decimos que la la mayor diferencia la notamos en nuestra relación con el tiempo que cuando un viajero llega a África lo primero que nota es eso que la relación con el tiempo es otra cosa cuando va a Oriente que percibe el viajero

Voz 1055 18:00 yo creo que en grandes así yo yo que es una palabra quizás la por las cosas es decir de esas culturas hablamos de japonés hablamos de la China buenos importancia otras cosas es decir vemos que que quizás hacer un una tacita de porcelana Ana o galgo de madera o algo un kimono de seda pues se pueden tirar horas días semanas meses y desde luego tener una forma de pensamiento qué totalmente diferente si metemos ya india también es el Lejano Oriente ya el circuito que que se nos produce es absolutamente demencial un país con millones de de Dios es un país con con donde todo todos absolutamente diferente a lo nuestro pues bueno como digo ya es un colapso para nosotros mental país maravilloso continente maravilloso pero muy complicado cuando

Voz 0446 18:53 uno llega tiene que tener claro que va a estar por lo menos un par de días soqueado sino todo el viaje

Voz 4 18:59 qué

Voz 0446 19:00 pero que no parezca que uno va de viaje a China Japón o a la India como quién se va a un país de Latinoamérica o a Estados Unidos porque verdaderamente uno se soqueado cuando llegue allí

Voz 1055 19:14 sí mira yo hay veces que digo y a mi me gusta mucho y quizás bueno eso es algo que utiliza mucho es decir la la palabra viajar en ingleses Travel franceses trabajan viajar es un trabajo es decir hay hay que Currás es decir cuando de lo que es un viaje no quizás meterte en un viaje turístico que te llevan Petra en que todo relativamente fácil

Voz 4 19:36 así que no es como lo de me voy a Bali de viaje de novios no que es eso hablando de otra cosas

Voz 1055 19:40 cuando hablamos de ese viaje no hablamos de los veintitantos años de Marco Polo sino alguien que emprende un viaje con ganas de conocimiento es un trabajo porque antes lo lo vas a pasar muy bien pero muy mal los alojamientos no son como te gusta en las comidas quizá no te gustan tanto como pensabas los transportes son de aquella manera todo ese trabajo pues es lo que va con él Travel el viaje pues una auténtica delicia ITA enriquezca como persona y bueno precisamente yo creo que los que bueno grabamos el viaje más que sea nuestra profesión pues yo creo que es lo que no nos bueno pues muy diferentes y conocedores de todo esto que en una parte del mundo es válido y quizás para nosotros no lo haya sido entonces esa esa mezcla de de saber oye lo que aquí es blanco y es válido pues en nuestro país a diez mil kilómetros en negro pero también es válido bueno yo creo que eso es muy muy importante y bueno para mí muy enriquecedor

Voz 0446 20:33 y para terminar alguien que no haya viajado nunca a a Oriente y estoy pensando en hacer un viaje este verano o el año que viene por qué país les recomendaría es empezar

Voz 1055 20:46 bueno mira últimamente hay bonos sin hacer publicidad porque como no se puede bueno pues hay una compra la idea que hoy en día que vuela directo de nuestro país a Japón hija por un bueno es uno de los lugares muy muy muy atractivos es decir está hecho para todos los bolsillos se ha hecho muchísimo más fácil de lo que hace años la simbología tanto en metro como en transportes y demás son ya están escritas también en inglés si un país apasionante en muchos Japón en Japón de arquitectura a Japón de gastronomía Japón de las nuevas tecnologías para los jóvenes es decir es un país a país define es decir pues para ver donde se ha rodado Kill Bill donde sangraba infinidad de películas el mundo de las geishas es decir da muchísimo muchísimo muchísimo pero bueno ahí tenemos una una bonita una bonita

Voz 16 21:36 yo que soy mucho

Voz 1055 21:36 futbolero pues tenemos a tres futbolistas al menos conocidos españoles que están jugando en Japón así que bueno hay está Iniesta ahí está Torres y por lo tanto bueno pues hay que hay que aprovechar claro que llenas

Voz 0446 21:50 José Luis Angulo muchas gracias por por abrirnos tanto el apetito para viajar

Voz 1055 21:55 pues muchísimas veces y ojalá nos veamos hay una mochila en España

Voz 6 21:59 buenas noches adiós

Voz 7 22:05 no

Voz 2 22:21 hola mi nombre es el guerrero delante frase yo no soy muy dado a dar consejos pero si alguna vez estás perdido deja que alguien te oriente muy buenas noches

Voz 3 22:37 bueno mi primer contacto con Oriente fue al conocer a un bebé que habían adoptado en China era la hija de una vecina del barrio la sorpresa fue que cuando le preguntamos qué no muy la había puesto dijo que iban a llamar como su abuela Conchi así que cuando se hizo un poquito más mayor todos los niños las llamaban Conchi la de la con Chinchina madre

Voz 1280 23:20 madre mía y el guerrero muy hábil también deja que alguien te oriente ya Lucky que llamaba en la primera tanda de whatsapp que decía que había estado en Tailandia y que haya no le gustaba nada la comida sin embargo todos destacan la hospitalidad de los países en los que habéis estado de Oriente la compuso Ryuichi Sakamoto unos mejores compositores de bandas sonoras de la historia del cine forma parte de la banda sonora de la película El último emperador dirigida en el año ochenta y siete por Bernardo Bertolucci ganó nueve premio los Oscar es una de las joyas define Osasuna ciento sesenta minutos de película maravillosa que cuenta la historia de Puyi el último emperador de China que subió al trono a los dos años a los dos años en mil novecientos ocho fue adorado por quinientas millones de personas como divinidad gobernó en la ciudad prohibida hasta que las fuerzas republicanas que querían abolir la corte imperial lo encerraron entre sus murallas son diecisiete segundos de fragmento de película pero diecisiete segundos definitivos para entender todo lo que cuenta después la película

Voz 1984 24:53 el emperador fue un prisionero en su propio palacio desde el día de su coronación ir contiene un prisionero de este cántico pero está creciendo y puede preguntarse porqué es la única persona en China a la que no se le permite salir de su casa

Voz 0295 25:06 creo que el emperador es el joven

Voz 8 25:27 os agradecemos todas las sugerencias que no sabéis

Voz 1280 25:30 dado durante todo el día en Twitter en arroba Alfaro ser en Instagram con películas canciones músicas no nos da tiempo a a poner todas hemos elegido cuatro-cinco que nos parecen muy simbólicas pero bueno las podéis encontrar ahí en nuestra cuenta de Twitter por si os interesa y así llegamos casi a las dos de la mañana os recordamos que buscamos pero hoy de una inmediata a cuatro que nos llame desde algún lugar de Oriente ayer sin que este faro fuera de Oriente nos llamo pero desde Katmandú nos llamo a un oyente desde la India Nuestro febrero de Hong Kong así que vamos a que forme parte de este faro signos estáis escuchando esta madrugada a la hora en la que éste y los otros en vuestros países desde cualquier país de Oriente Oriente Próximo Oriente Medio Oriente Noticias

Voz 2 26:40 sí que ha el Faruk en Twitter arroba El Faro

Voz 20 26:45 se

Voz 2 26:51 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 21 26:56 ni sentir el bordillo a esperar el autobús otras tres sirvientas negras con uniforme blanco se quedaron de pie habilidad son viejas amigas hace años que trabajan en Country Club al principio todas estábamos indignadas y lo perdimos maldita sea el conductor sabe que las sirvientas siempre están ahí que el cuarenta y dos a pie Mon pasa sólo una vez cada hora fumen mientras ellas comparaban el botín cosas que ese habían llevado la de uñas perfume papel higiénico cosas que les habían dado pendientes parejado veinte perchas sujetadores rotos consejo para mujeres de la limpieza acepta todo lo que una señora de ida y luego lo podéis dejar en el autobús hueco de Tasio

Voz 6 27:55 Manuel para mujeres de la limpieza

Voz 3 27:58 Lucía Berlín dos mil dieciséis

Voz 2 28:01 la Reina se el pleistoceno de instrucción

Voz 14 28:04 es un lustro bingos de vuelta del pueblo con

Voz 22 28:07 así pues esta noche

Voz 0295 28:11 desde el conductor del sesenta al salir del colegio

Voz 23 28:13 hola se Elíptica Usera con sus cinco paradas

Voz 0295 28:16 con el sonido

Voz 24 28:20 sentir sábado estudiando con esta debajo de los libros calculando los detalles

Voz 7 28:27 espera espera a este es levantarse sin que este sonando

Voz 0295 28:39 Alonso Carolina Marín Márquez Mireia Belmonte si el caso equipo pendiente de si ganas es mucho más que deporte el Deportivo el dedo

Voz 25 28:58 en la Cadena Ser

Voz 10 29:04 queridos oyentes de la Cadena SER estáis ahí cuanto Solís estáis todos a una

Voz 0295 29:17 qué opina de la situación política actual esto es lo que nos gusta de vosotros todos a una para escucharlos pero cada uno

Voz 1 29:32 ahora eh

Voz 26 29:58 son las

Voz 8 30:00 a la mañana a la una en las Islas Canarias

Voz 0127 30:06 Ana corbata Button buenas noches buenas noches la Guardia Civil investiga como un posible caso de violencia machista la muerte de un hombre y una mujer en Agüimes en Las Palmas de Gran Canaria los han encontrado esta noche en su casa con heridas de bala en la cabeza los familiares alertaron a la policía después de varios días sin noticias de la mujer no constaban antecedentes o denuncias previas por malos tratos el hombre

Voz 4 30:26 tenía permiso de armas y los agentes

Voz 0127 30:29 se han incautado de la escopeta que han encontrado en la escena del crimen en Madrid esta noche la policía ha dejado en libertad sin cargos al ex novio de Verónica la mujer que se suicidó después de que se difundiera por toda su empresa un vídeo sexual suyo el hombre ha negado ser el autor de esa filtración los agentes no han encontrado pruebas suficientes para ponerle a disposición judicial Mariola la antigua pareja de Verónica se entregó a las cinco de la tarde ante el cuartel de la Guardia

Voz 4 30:53 invite Mejorada del Campo el más próximo a su domicilio después fue trasladado a la Jefatura Superior de Policía de Madrid donde se le interrogó fuentes cercanas al caso señalan que era el principal sospechoso de la divulgación del vídeo que la Policía centraba sobre él las pesquisas la jefatura enviará ahora su declaración a la jueza de Alcalá de

Voz 3 31:13 tres que investiga un presunto delito de revelación de secretos y que decidirá si vuelve a tomarle declaración ambas investigaciones la policial y la judicial continuarán en los próximos días

Voz 0127 31:24 en Estados Unidos Donald Trump acaba de anunciar a través de Twitter que impondrá aranceles del cinco por ciento a todos los productos procedentes de México ha escrito que entrarán en vigor el próximo diez de junio y que irán aumentando progresivamente hasta que termine

Voz 0446 31:38 es el problema de la inmigración ilegal ha dicho

Voz 0127 31:40 también allí en Estados Unidos el canal de televisión hispano Univisión ha filtrado un extracto de la entrevista que el periodista mexicano Jorge Ramos le hizo a Nicolás Maduro el pasado mes de febrero la entrevista sólo dura diecisiete minutos porque Maduro la interrumpió incómodo por las preguntas

Voz 14 31:56 yo traigo aquí una lista de más de cuatrocientos presos políticos Flaquer Tour lista tú esto funcione tú te llevas tu basura basura es Sagarra audita Jorge Ramos

Voz 0295 32:05 se agarra tu vas Urnieta

Voz 14 32:08 el señor manera vine a provocarle te vas a tragar tu provocación este este es la realidad te vas a tragar con una Coca Cola tu programa

Voz 13 32:15 después de esa entrevista Maduro detuvo a Ramos a todos

Voz 0127 32:17 equipo hilos terminó expulsando de Venezuela la entrevista íntegra Se ha de emitir el Dome

Voz 0446 32:22 hasta dónde llega la preocupación en Europa esto qué quiere decir a quién se refiere

Voz 21 32:26 sabes que la curiosidad barco hoy hoy para los curiosos que despiertan con hambre de respuesta Pepa Bueno lo guerrilla Cadena SER

Voz 0127 32:38 más información dentro de una hora y en Cadena Ser punto com

Voz 2 32:41 la sea

Voz 7 32:43 servicios informativos sí sí

Voz 4 33:40 y tres minutos de la madrugada una hay tres minutos en Canarias escucha bien esta música esta voz porque estaríamos ante el Pablo Alborán de Japón o incluso más porque el que canta llama casulla Kamen así es una grandísima estrella en Japón ESAC el presentador de televisión locutor de radio e incluso comentarista de béisbol y por supuesto tiene una próspera carrera en la música ese el vocalista principal de una banda muy exitosa que se llama Khatun por si eso fuera poco a día de hoy es el artista más escuchado en Japón con su nuevo proyecto en solitario

Voz 0295 34:33 esta canción se llama Rain es la canción oficial de la serie

Voz 4 34:37 Strawberry Knight que como habréis adivinado también protagoniza El la canción le ha convertido en el número uno de todas las listas japonesas

Voz 27 35:31 para sus carreras soy maestra en un pueblo pequeño de Galicia tengo tres alumnos chinos más sombras su inteligencia disciplina que hace que destaquen sobre los demás niños en muchas tareas una de ellas Aichi ya nacida en España y que se crió con sus abuelos da que sus padres regentan un comercio en otro localidad es la mejor cantante pandereta Peira del grupo folclórico de la localidad tal es así que participó en varias ocasiones en el programa lugar de la Televisión de Galicia resultaba muy exótico la niña china cantando y tocando como nadie

Voz 22 36:14 piezas Valle de así tenéis a Haití

Voz 4 36:23 la alumna de Aída que es una de las mejores pandereta irás pandereta irá es perdón

Voz 22 36:32 con este vídeo revolucionó las redes sociales

Voz 0295 37:03 hola buenas noches buenas noches Mara bueno pues yo la verdad

Voz 8 37:08 que hoy cuando ha escuchado por primera vez que el faro iba a ser oriental esta noche me ha venido a la mente este anuncio de Coca Cola tan famoso que cantó toda España mira os lo voy a entonar un poco eh

Voz 1842 37:22 un golpe ETA PETA ha pitado de

Voz 0446 37:25 eh

Voz 9 37:36 Feli faro Eros

Voz 30 37:51 vale

Voz 18 37:55 la hija o Hong Hao

Voz 31 37:58 so a o jazz y minas say Mi primera aventura fue hace más de veinte años Vietnam mochila dos amigos llamadas a cobro revertido y afrontar desde entonces casi año tras año he cogido un avión rumbo a Oriente Vietnam Laos Tailandia con Indonesia son muchas las anécdotas y aventuras impresionantes las sensaciones con olores sabores contrastes paisajes sonidos pero lo realmente impresionantes la gente que allí habita quizás no debería de generalizar tanto pero la gente más hospitalaria generosa educar hay altruista que que me he encontrado además no entienden por qué hablamos gritando en tengo amigos orientales son bastante difíciles de pillar porque con eso de no hacer daño al otro dar muchos rodeos y a veces cuesta saber qué es lo que te quieren decir durante uno Sandro es también estudia chino y japonés y os animo a todos de verdad que no frene ni la edad ni vuestras capacidades al fin y al cabo todo es cuestión un poco de paciencia de disciplina yo me llevó de un alegrón tremendo cuando fui capaz de escribir mis primeros calles mi nombre o frases muy tontas o cuando fui capaz de leer pues los carteles de de de algunas ciudades así que os animo que os pongáis porque además aprende muchísimo de la cultura de de los países nada solo deciros que soy una clara de Oriente

Voz 8 39:37 un beso para todos

Voz 32 39:39 la de Madrid chao

Voz 8 39:44 el Madrid ha hecho un primer acercamiento a Oriente como turista

Voz 1280 39:51 sí

Voz 8 39:52 quiero presentaros la nota de odio que nos ha dejado Emilio nuestro oyente Hong Kong que responde a

Voz 1280 40:01 buscamos pero que nos llama esta noche desde Oriente porque mira se extiende un poquito son tres minutos pero verdaderamente explica explica en tres minutos cómo es esa parte del mundo esto que estamos escuchando

Voz 8 40:18 forma parte de la banda sonora de una película maravillosa deseando amar de White que él utiliza en su nota de audio guía vais a ver vamos a escuchar cómo lo cuenta Emilio

Voz 14 40:33 buenas noches a buenas noches floreros Oriente tema amplios de hoy porque desde la Mezquita Azul en Turquía hasta algún pueblecito de pescadores perdido en alguna isla de Japón hay muchas cosas entremedias los edificios increíblemente altos de ahí las islas paradisíacas y las playas donde querer perderse de Tailandia o Indonesia ver por primera vez el Taj Mahal o los templos de Angkor llorar de la emoción un pueblecito perdido en medio de China donde empezaron a cultivar el te hace cientos de años la tecnología apabullante de Singapur de Shenzhen hola buena pero está de sol en la bahía de Victoria en Hong Kong la línea que separa Oriente de Occidente a lo mejor están un poco más diluida hoy en día por la globalización las tecnologías internet es muy fácil desde casa con un solo clic en cualquier rincón del mundo pero lo cierto es que cuando yo me vine a vivir a Hong Kong que no hace tanto que cada día era una sorpresa los primeros meses me sorprendía con todo esto qué es esto porque es así por qué hacen esto a mí no entiendo estoy que eran cosas muy básicas tonterías pero que que eran diferentes yo es que al final eh cuando no hemos viajado y estás en el mismo sitio siempre parece que que y mientras un poco tu visión y que piensas que el mundo es justo lo que tú piensas desde el punto dónde estás pero cuando te mueves Si viajas a dar cuenta de lo diferente que es yo la verdad es que recomienda todo el mundo viajar por Oriente además casi todos los países son son muy seguros se puede viajar con con una mochila intentar huir de lo de los dúos que te llevan como locos a ver las cosas típicas y poder perderte en algún barrio conocerá gente por qué porque es sorprendente y muy enriquecedor en fin os dejo ya que me estoy pasando de tiempo la música que suena es de de la película deseando amar lo guay o la recomiendo porque es un peliculón si queréis conocer cosas de Hong Kong en los años sesenta es es la mejor la fotografía es increíble además

Voz 9 43:07 bueno saludo Emilio fotógrafos con con

Voz 0446 43:16 maravilloso y y bueno he dicho tantas cosas que espero que que hayáis tomado buena nota ahí así la habéis es escuchado con atención porque la verdad que ha merecido mucho la pena ir ahora vámonos al suena la vida

Voz 4 43:35 lo digo muy emocionada porque tuvimos ayer acertante de él que llevamos arrastrando desde hacía ya una semana Asunción descubrió que eso que sonaba Ike podía haber sido un proyector de cine o una

Voz 1280 43:50 cortador de césped o una taladradoras

Voz 4 43:54 o una máquina de coser era

Voz 5 43:56 eh

Voz 6 43:57 el ventilador de una CPU del ordenador viejo

Voz 4 44:03 los yo tenía una ni ordenar cada vez que arrancaba sonaba así así que es inconfundible y efectivamente tuvo razón

Voz 8 44:09 eso era lo que no sabía día un oyente el sonido del ordenador viejo cuando arrancaba bueno

Voz 4 44:16 tuvimos una ocurrencia sobre la marcha es que como no tenemos premios vamos a dar premios imaginarios y ayer Asunción le tocó un viaje a la Luna

Voz 1280 44:25 le preguntaba así que te vas a llevar os creo que me llevar un libro

Voz 4 44:29 ya sabes que tienes que ligera de Pete de equipaje que el viaje es largo sí sí nada dos camisetas sin

Voz 5 44:34 eh

Voz 4 44:38 así que vamos a escuchar que nos han enviado hoy para que descifra hemos

Voz 0446 44:57 es esto es esto lo menos Armenia

Voz 8 45:07 lo ha enviado Maika ya sabéis que es obligatorio grabarlo con el móvil y que no se puede grabar de un ordenador

Voz 0446 45:22 eh tú tienes que ser algo que tenga que ver con vuestra vida

Voz 1280 45:25 vida o la cotidianidad mira bueno si tenéis alguna idea novecientos cien ochocientos

Voz 5 45:33 sí

Voz 4 45:38 pero yo ahora así en esta noche dedicada a Oriente vamos a dar paso a nuestra gata parda

Voz 5 45:51 acaba de entrar en el buenas noches bien

Voz 8 45:57 mira

Voz 4 45:58 qué seudónimo vas a creer que utilizamos al principio de esta conversación bueno yo no soy pero creo que lo que más me da

Voz 16 46:05 cine y trotamundos

Voz 0446 46:10 trotamundos suelo preguntar a todos mis invitados por su relación con el mar pero a ti esta madrugada te voy a pedir una imagen muy concreta creo que nos vayamos al puerto de Barcelona tu abuelo se sube en un trasatlántico para irse a Nueva York

Voz 1842 46:32 bueno Iriondo

Voz 0446 46:35 te vas a despedir a era su única nieta no

Voz 1842 46:39 sí sí eh realmente bueno a ver tenía otra prima pero yo creo que entonces todavía no había nacido pues más pequeña que yo y efectivamente pues mira ese es un un recuerdo que por fíjate los años no hay todos los años cincuenta y efectivamente mi abuelo era un gran viajero y empresario parte pues tenían negocios sí efectivamente va claro entonces el avión era mucho más complicado que ahora Yves viajaba a Cuba donde tenía negocios ir a Estados Unidos iba en en en trasatlántico ya entonces yo tengo claramente ese recuerdo de un barco enorme enorme enorme enorme de ir con mis padres a despedirle de subir al barco ver el camarote estar paseando por las cubiertas y entonces esa esa esos altavoces en un momento determinado no pues decían y llamada para que los visitantes va a Händel del buque etc etc etc entonces bajar no yo eso me quedó absolutamente grabado hasta el punto que cuando la película Mar Cor de Fellini que probablemente pues muchos de los que nos estarán escuchando las recuerdan hay un hay una imagen de de un pueblo de la costa italiana que sale pues cuando pasa el barco que va qué pasa entre la niebla y saludan etc bueno pues yo cuando vi esa imagen buenos Emery izaron absolutamente los pelos no

Voz 4 48:05 una emoción enorme porque era

Voz 1842 48:08 veinte la esa misma imagen que que yo tenía sin la niebla no pero esa grandiosidad esa idea de de ir a otro sitio no eso siempre me ha fascinado absolutamente y entonces cuando conocía Fellini se lo comenté Le comenté que bueno que esa imagen me había impactado muchísimo y entonces el me contó que él había puesto porque también les había pasado lo mismo Él había acompañado a unos familiares al puerto de ochenta Vecchia cuando era pequeño que se iban también a a Estados Unidos que le había quedado esa imagen y claro sus películas se nutrían normalmente mucho no de esas fotografías que tenía en su recuerdo no

Voz 0446 48:48 detrás de esta voz inconfundible de esta trotamundos que tuvo un abuelo empresario viajero en aquella época pero es del siglo XX cuando eso era muy excepcional esta Rosa María Calaf la Calaf

Voz 31 49:02 este es un país donde la precariedad es la constante hay mala construcción pésima infraestructura corrupción pobreza así que me temo que las cifras seguirán cambiando y lamentablemente será al alza

Voz 1842 49:15 aquí estaban bachilleres profesores cuando el techo se desplomó ahora llueve sin cesar las réplicas continúan hay más buena voluntad que eficacia hay preparación

Voz 9 49:28 la plaza de Tiananmen desbordaba alegría Köhler en España eran las dos de la tarde asistentes aquí naturalmente las autoridades chinas y las autoridades olímpicas

Voz 0295 49:39 insiste la televisión china es una las de vida cotidiana en calma dice que ciento cinco implicados en los disturbios se han entregado es un placer

Voz 0446 49:50 especialmente para mí seguro que para todos los oyentes que pases con nosotros este ratito en el faro pero al margen de ese recuerdo que es pues qué relación ha tenido con el mar ruso

Voz 1842 49:59 no muchísimo porque yo siempre digo cuando me preguntan no sí bueno Maro montaña claramente soy Mar no hay no hay algo que me guste más que cuando te vas acercando a aquellos lugares donde todavía esto sucede que lamentablemente ya cada vez es menos ese olor no que tiene el mar tan particular que enseguida empiezas a tener pues fin ese esa percepción bueno olfativa no que te estas acercando al al mar a ver yo me mareo o sea que navegan por qué me mal ahora menos pero pero hasta

Voz 16 50:39 tiene lo sabían realmente no los aviones

Voz 1842 50:42 pero en el en los barcos si hay entonces bueno siempre claro mi infancia transcurrió en Barcelona mis veranos siempre digamos ya veraneaba mi mi madre y mis abuelos en la Costa Brava en San Feliu de Guíxols por tanto siempre ha estado muy vinculada al mar vinculado el mar siempre con momentos

Voz 8 51:03 el ocio de conocimiento de movimiento un lugar

Voz 1842 51:08 diferente por tanto siempre en en

Voz 0446 51:11 en positivo cuando el mar muchas veces bueno

Voz 1842 51:14 el cosas muy tremendas pero la verdad es que que sí que es es es siempre que tengo ocasión cuando hay bueno estoy por ahí el son zonas que hay que Aimar siempre en algún momento acabo yendo darme una vuelta

Voz 0446 51:28 Rosa eso era que la primera noción de lectura que tienes en casa es la odisea

Voz 1842 51:34 pero bueno por allí también a ver no se evidentemente estas cosas muchas veces vienen filtradas por lo que también te han contado no pero mi padre era un gran lector hay entonces bueno me leía me leía muchísimo chopos yo empecé a leer antes de ir al colegio leía con él no ha estado profundamente agradecida a lo que sea que me hizo nacer en esa familia estupenda en la que la que bien no es que siempre

Voz 0446 52:00 has agradecido se en miles de entrevistas te te te hemos oído te hemos leído agradecer a tus padres la confianza que depositaban siempre sentí que ellos estaban seguros de que haciéndote una mujer viajera una persona viajera de abría la mente The desde pequeña catorce años te mandan a Francia a Vito

Voz 1842 52:25 para este al francés que siempre

Voz 0446 52:27 confiaron en Tino sí bueno yo se lo digo mucho además

Voz 1842 52:29 porque creo que es importantísimo el valor de la familia es decir lo que tuviesen casa por allí esa idea como todo hay que aprenderlo en la escuela no claro fundamental como ser humano lo aprendes en casa aprender con lo que tienes alrededor pieza esa posibilidad de decidir educar del en en sentido crítico en pensamiento en libertad y en casa pues eso que estaba a la orden del día nosotros somos dos hermanos claro yo cuando me preguntan tú eres feminista pero ellos que nací feminista pero como no voy a ser feminista o no primero me parece absurdo la pregunta a ver esto te debemos

Voz 4 53:09 exacto eso es demócrata

Voz 1842 53:11 sí creo ser feminista que es bueno pues defender los derechos de las mujeres nada más que esto no va contra nadie ni todas estas cosas que nos quieren hacer creer no rosa en la última eh

Voz 0446 53:20 Nos vimos me me dijiste que ciento noventa y seis países que tiene la ONU conocías ciento ochenta y tres

Voz 1842 53:27 ciento ochenta y tres ha subido no no he sufrido más porque ahora es sigo viajando he estado en Sudán el último el últimos pero no he ido a ninguno de los que me faltan es que de los que me faltan son bastante complicados en este momento no porque por una parte es el Cuerno de África y los otros que me quedan su como sueltos de esos que en el Pacífico pues me faltan Solomont yo tengo que buscar bueno este

Voz 4 53:54 no sabría ni dónde ponerlo en el mapa bueno a ver mi yo tampoco si no estuviera tan obsesionada con todos

Voz 1842 54:01 bueno

Voz 0446 54:01 y un Rosa María Calaf antes de seguir el mechón blanco que lleva siempre en el pelo rojo

Voz 1842 54:10 quién te lo puso me lo puso yo hubiera siempre desde el principio me lo puso de una manera pues cortado que aquí en aquel momento no se llevaba luego me puso las mechas cuando aquí nadie lleva mechas me puso el pelo frito ese así todo aforo con rizos pues cuando cuando me fui a Moscú imaginan

Voz 4 54:29 de las has estado viajando y viviendo en otros países igual más no es fácil que te buscarán

Voz 0446 54:35 color con la lucha eh bueno Asia me

Voz 1842 54:38 de hecho me lo llevado casi siempre no en Europa pero incluso en en América en Hispanoamérica también pero en Asia así porque desde luego en las peluquerías excepto en la peluquería de algún gran hotel internacional de esas carísimas a las que no vas eh que hay puede que tuvieran rojo en las peluquerías normales nadie va teñido de rojo en en en Asia lo así que me lo tenía me lo llevaba me lo llevaba lo que pasa es que a veces Bono salió de todo yo fucsia naranja en fin salía cualquier cosa

Voz 0446 55:08 no deberíamos Rosa Calaf se programa esta noche gira sobre Oriente es imposible hacer girar un programa de dos horas y media sobre medio planeta vamos a centrarnos en el lejano Oriente ha sido corresponsal ya sea pacífico para Televisión Española durante casi veinte años estuviste Hong Kong instruir también en Pekín porque crees que sentimos esa atracción por el Lejano Oriente

Voz 1842 55:33 creo que la diferencia no porque siempre aquello que que desconoce es por una parte te produce una cierta inquietud pero por otra parte claro una enorme curiosidad porque es distinto además gran diversidad porque siempre que pensamos Lejano Oriente bueno está enfrentando Japón no pero bueno China en fin Corea al hilo pero luego ya todo lo demás lo ponemos el mismo saco como si fuera un poco lo mismo en la India que Malasia que Indonesia Filipinas y bueno pues no hay más diversidad que entre todas esas zonas de de de de lo que sería el sudeste asiático

Voz 0446 56:15 cómo contaría es a nuestros oyentes lo que siente uno llegar a China un país tan grande con tanta gente Icon

Voz 1842 56:26 tanto bullicio no bueno creo que precisamente lo que empiezas es por ahí yo creo que cualquier viajero imponer desde luego por supuesto cualquier periodista no que llegue a a luz a cualquier lugar lo que primero tiene que hacer es ir con una enorme humildad pensando pues que que no sabes nada y tienes que empezar a aprender los ahí está el sino para empezar es un idioma que es una profesión no es posible aprenderlo con en fin de una manera digamos como aprendería hemos bueno pues la mayoría de los idiomas que normalmente maneja no es algo que bueno que seas muy joven y entonces bueno entonces lo aprendes todo mucho más mucho más fácil y más rápido entonces para empezar es es empiezas entonces yo creo que cualquiera que llegue a China lo que te abruma precisamente es esa esa inmensidad y el hecho de que las cifras que resultan siempre increíbles no piensas no me estoy equivocando o lo voy a volver a leer no cuánta gente vive en esta ciudad que hace cinco años no existía de repente están viviendo seis millones dices pero qué es esto no le ha ido bien son sesenta mil no son seis millones es decir las cifras te sobre pasan siempre luego evidentemente tratar de entender y acercarte lo más posible bueno a hija cultura tan distinta todo el Lejano Oriente es totalmente lo contrario de lo que es la cultura occidental es decir es colectiva es es en busca de la armonía y no es no es competitiva es decir todo está todo lo que les estamos llevando no a mí por ejemplo me me me enfada sí me apena cuando a veces personas que están haciendo negocios etcétera pues con con China o con Japón te dicen es que no se occidental y Fran porque que tienen que occidental Izar no otra cosa es que se modernice aprovechar aquello que la modernidad proporciona al ser humano para vivir mejor no para tener un un un un mayor bienestar en todos los sentidos material y humanístico o no pero Özil realizarse porque

Voz 0446 58:34 sí pero me sorprende mucho que digas que no son competitivos porque claro cómo tienes esa relación con los negocios

Voz 1842 58:39 sí pero entonces lo que ocurre es que el japonés un poco más extremo en esto de lo que lo es China ahora pero es que claro ahora son muy competitivos pero porque están incorporando todo este tipo de enseñanzas esa necesidad de de lo quiero todo lo quiero ya lo quiero a costa de de lo que sea no es decir eso la cultura es decir la base confecciona de estas culturas pues por otra parte es decir estamos ahora mezclando cosas pero me refiero que son unas bases culturales milenarias que a lo que van no no es a crear este tipo de de de sociedad no individualista entonces yo creo que ahora todo esto sea sea mentado insustancial y peligrosa

Voz 0446 59:30 sí muchas veces has dicho que te sorprende lo avanzados que están por ejemplo tecnología que sigan siendo sociedades tan machistas

Voz 1842 59:36 exacto por ejemplo Japón a cualquiera que le preguntes yo muchas cosas con colegios no cuando pregunto no sólo colegios también conferencias con público adulto el bono a usted qué piensa de Japón como lo imagina super moderno punteros los primeros en tecnología cierto es absolutamente cierto pero entonces claro pero usted sabe socialmente no cuál es la estructura

Voz 3 1:00:01 es que nadie piensa que efectivamente es el país

Voz 1842 1:00:03 de los desarrollados sin ninguna duda el más machista el más patriarcal en estructuras del mundo no está en la lista de la condición femenina de Naciones Unidas por detrás de países africanos como Tanzania por ejemplo no me acuerdo exactamente qué posición creo que es la cuarenta y seis o por ahí entonces es una cultura en la que realmente todavía es decir han avanzado degeneración y media pues han dando un salto del feudalismo a la modernidad siguiendo los patrones sociales que existían es decir el el samurái el guerrero es el que se convierte en el Ejecutivo que el pelea hice está en las en la en la empresa no oí en la en la economía no hace avanzar el el país ya pero en la casa sigue estando pues la la mujer entonces esto que ha ocurrido que bueno pues tienen unas estructuras

Voz 0446 1:00:59 el agujero tiene acceso a la universidad en este momento

Voz 1842 1:01:02 donde por supuesto pues tiene hay que acceso laboral pero es muy difícil cara carrera y está muy muy condicionada porque cuando se casa y tiene un hijo ya normalmente ya deja de trabajar no no hay guarderías todo esto como efectivamente lo que se ha visto es que es tremendamente negativo para el desarrollo y el crecimiento del país en el dos mil trece hace nada seis años el primer ministro Shinzo Abe en lanzó una campaña hizo un discurso por televisión diciendo que os se incorporaba a la mujer realmente no sólo sobre el papel a la construcción social o Japón no podría mantener su posición puntera su puesto como tercera economía del mundo creo que eso es importantísimo que lo que lo hagamos todos

Voz 3 1:01:48 porque si Japón que tiene su condición

Voz 1842 1:01:50 les no sociales ya digo dice eso empieza esta a establecer pues todo unas pautas de cambio de comportamiento porque se da cuenta de que no se cuenta con la mitad de la población que son las mujeres o el país no avanza pues quizá deberíamos pensarlo en en otros lugares también

Voz 0446 1:02:08 bueno Rosa María Calaf tenemos que despedirnos ya a qué país te gusta siempre volver

Voz 1842 1:02:15 por ejemplo Japón es uno de mis países favoritos me gusta muchísimo Japón lo disfruto enormemente me me gustan África tiene un atractivo extraordinario porque África no es lo que estar solo las noticias no que siempre es negativo violento sin esperanza no no es eso es un continente con una vitalidad extraordinaria lo que está pues es bueno como muy aplastada por una serie de poderes me cuesta mucho decidir bueno a mí Europa pues claro me gusta pasear por Europa porque no me estoy yendo cada año por lo menos un mes no una zona concreta a lo mejor posición Elia o Escocia o entonces y me lo pateó para arriba para abajo

Voz 16 1:02:59 sí hablando con la gente y esas cosas Rosa María Calaf quién dirías que ha sido

Voz 0446 1:03:05 o es si es que lo tienes el Faro de tu vida