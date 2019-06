Voz 1221 00:00 robos Fail deportivo Cadena SER

qué tal buenas noches es la una y media las doce en las Islas Canarias bienvenidos a de faro dominguero en el que como cada domingo haremos un repaso de los temas que hemos alumbrado

Voz 3 00:49 la última semana de mayo el lunes hablamos de las maletas el martes hablamos del móvil el miércoles de la cena y el jueves de Oriente los dato pardos que nos han acompañado han sido el director teatral Santiago Sánchez el músico Diego Ibáñez de Carolina durante la actriz Ana Duato y la periodista Rosa María Calaf además esta semana hemos inaugurado una nueva la sección que los floreros ya han bautizado como buscando pero que en la que cada madrugada buscamos precisamente eso un oyente que responda a una pregunta concreta directamente relacionada con el tema que tratamos por ejemplo el lunes buscamos a una persona que trabajase directamente con maletas el martes a alguien que hubiese estado en Silicon Valley el miércoles un oyente que V ese celebrado una cena de aniversario y el jueves alguien que nos llamara directamente desde Oriente ahora escucharemos las respuestas de de los faros y Ferreras Telesforo lovers como últimamente os gusta llamaros pero primero vamos a escuchar la canción de apertura que como cada domingo elegimos entre todas las sugerencias que nos hacéis llegar a través de las redes sociales hoy abrimos con Sweet que es full of Spark de Gregoria al COB propuesta por Jeff la noche que dedicamos a las maletas

Voz 3 04:28 decía esta semana inauguramos sección buscamos en febrero que responda a una pregunta concreta in situ en el directo de una y media a cuatro de la mañana ión pues hemos empezado del todo mal por ejemplo tuvimos aún botones que trabaja directamente con maletas y tuvimos a un oyente que celebró su aniversario eso sí muy particular la noche que dedicamos a la cena

Voz 8 04:54 bajo fuego que es a cuánta

Voz 3 04:56 Lina te daban

Voz 8 04:58 Figar mucho peso acabamos de usted qué pero él sí que es verdad que se evidenció muchas experiencia que va o que fuera de nuestro lugar no se Juve y uno casi lo pero si yo es se al actuar a Burgos ir a través esto que según estabas Luis equipaje cae todo a la que es lluvia estaba todo ello en la entrada del que ojo digo eso a la que bajaba que joder es lo que hace es y al PRD otra hasta que por fin y después desde Metro le comentó claro era era digital

Voz 9 05:48 claro pulsiones

Voz 10 05:52 mira yo todos los veintinueve de mayo pues celebro aniversario pero con una peculiaridad no de que yo eh lo celebro solos lo celebro sólo porque esta persona por desgracia no está ya eran pero fue tanta amor que sentí por esta persona no que lo celebro de de esa forma porque la única manera que tengo de él sentía estamos otra vez cerca mía no porque fueron unos momentos tan maravilloso que es que no no habría de tipos calificativo en el diccionario español va para definir esos momentos no Etoo selló pues a mi manera no puede ser

Voz 11 06:30 co uno objeto que ella me regaló

Voz 10 06:32 no ir cada objeto de esos pues para mí tomó Marcano porque son momentos vividos son promesas y tal impresionante no hay ser sentí que ese juego no

Voz 13 06:50 pero bueno así

Voz 3 06:53 Dida repasamos los programas uno por uno ya sabéis que de aquí a las dos de la mañana sacamos así algunos destellos que nos han llamado mucho la atención de cada uno de los programas por ejemplo nos quedamos muy sorprendidos el lunes porque recibimos un auténtico aluvión de whatsapp en referencia al tema de las maletas eran todo es tan variopinto lo que conseguimos hacer un mapa muy completo de todos los tipos de maletas que exige estén de toda la variedad de sentimientos que guardan de los trucos que tiene cada uno de vosotros para hacerlas sin morir en el intento álamos de la maleta de los sueños de la mitad de los títeres de la de la despedida la maleta del divorcio de las hechas de madera esas antiguas hechas de madera de la maleta que una oyente utilizaba para irse a dormir la de los actores las maletas que se pierden por Navidad bueno entre todas ellas hemos recuperado una pequeña selección de las anécdotas que nos contaste la noche del lunes

Voz 14 07:45 quería deciros que yo no puedo dormir mentalmente me pongo a hacer la maleta a veces esto me inquieta más resulta que al final tardó más en dormirme pero me gusta pensar que mientras hago la maleta voy pensando que me esto a veces pues pienso sitios que pueda hacer frío o calor voy pensando tengo negar varios lo voy metiendo y así poco a poco me voy relajando bueno me voy quedando dormida

Voz 15 08:21 la maleta de la aquí os hablo el la maldita que llevó mi padre para dar la mili es una maleta de madera que lo hicieron a posta para él carpintero sí bueno yo era yo lo estoy restaurando y imaginaros que mi padre tiene noventa y dos años que la maleta pues tiene eso

Voz 10 08:43 eh eh setenta años pues sí me trabajó es llevar y traer maletas porque siempre llegamos mis trajes de baile sinceramente ahora escuchando a Amara que dice a qué maleta no quieres jubilar pues realmente tengo una maleta que me acompaña según unos siete ocho años que es regida muy si es verdad que la tendría que jubilar pero ésta que ya que la tienes cariño muy ser

Voz 3 09:10 siempre está ahí dando guerra

Voz 16 09:13 acompañando entonces tuvimos que coger un avión pues en estos vocaciones cuatro cabina es que les cada maleta iba todo tal apretado que han eso unos cabía de sudaderas que habían comprado los críos la recuerdo para poder en hicimos un paquete con los zapatos cogiéndolo eso presión llegará al control del aeropuerto les pararon porque pensaban que era una pistola en esa años estaba con mi mejor amigo en el aeropuerto porque ella se iba al suelo

Voz 17 09:41 a vivir a otra ciudad ello maletón cargado de cosas entonces cuando llegamos las dos al mostrador de facturación en el momento en el que ella estaba poniendo en la maleta encima de la cinta para que la pesarán y la factura harán yo le dije a la a la chica del mostrador amigo

Voz 18 10:02 tras esa chica del mostrador

Voz 17 10:07 has enhorabuena felicidades tal tal mientras con todo el juicio de que me clavo a paso la para con sobrepeso la chica no dio cuenta O'Shea hecho yo cuenta el sobrepeso pensó que era por la boda me amiga no tuvo que pagar demás muy bueno no se casaba una verdad de hecho ese día había quedado con un chico al que conocía ese día que luego se convirtió en su marido osea que fue fue un poco premonitorio pero esa esa fue la manera en la que nos libramos de pagar el sobrepeso de la maleta

Voz 3 10:46 del martes hemos rescatado para esta primera media hora unas cuantas notas de audio que que convirtieron el programa en algo muy entretenido por supuesto lleva implícita la relación que tenemos cada uno con el móvil en concreto vamos a escuchar la que tiene una de nuestras habituales una era que llama siempre desde el fin del mundo la que tiene el aura y la que tiene Mercedes escucha

Voz 9 11:15 sí me despertaron hoy he visto Laura en el móvil

Voz 17 11:19 he repasado Twitter y me he enterado cuál es el tema del programa de hoy me voy al baño pensando hoy no voy a usarlo en todo el día a ver cómo me va hecho un ojo a la aplicación del tiempo para poder elegir la ropa que nos vamos a poner todos hoy en esto suena el despertador del móvil claro ese que no voy a usar llamó al cole para avisar de que los años no va al comedor y mandó mensajes las Profés para que los manda en en el autobús mientras desayuno entrando es mensajes de una amiga a la que sólo conozco en el móvil no la conozco en persona de pronto pienso claro pero para ir a Santiago necesito el móvil porque iré oyendo el programa de la maleta en el coche total que son las diez de la mañana ya me he dado cuenta de que es mejor que de un audio me deje de experimentos

Voz 14 11:57 veinte salir de casa cojo el bolso las llaves no en cuanto al móvil donde estar móvil donde dejado el móvil bueno venga vámonos como me vi sin el móvil no puede ser así estamos enganchados enganchadas estamos hablando con cualquier persona lo tenemos hay con que lo tenemos dado la vuelta o guardado en el bolso de vez en cuando lo Camus

Voz 19 12:28 o lo mirábamos Gaviño un amigo acomodado casa y cuando terminamos de comer teníamos que volver al trabajo Idi se bueno pues aproveche la basura porque no sabía que había volvía luego entonces al subir al coche me di cuenta de que me faltaba el móvil digo a mi amigo que me llames a revolver el salir allí nuestra nada a mí me encontrará al móvil subía a casa tampoco sonaba ya bajando en el ascensor piensa a ver si lo he tirado junto con la basura

Voz 18 13:02 total que le digo a mi amigo vamos a ponernos

Voz 19 13:05 dado del contenedor y marca mínimos de empezar a vivir dentro del contenedor el ruido de no lo abrimos Pi mi amigo se tuvo que meter dentro del contenedor dentro y por todos los lados hasta que localizamos

Voz 20 13:28 el móvil yo creo que yo también me habría metido era

Voz 3 13:34 bueno el miércoles hablamos la cena Easy háganos quedó claro

Voz 20 13:38 es que el jamón y el queso

Voz 3 13:41 la tortilla de patatas y siendo la cena favorita por todos nosotros en casi todos los otros ir muy muy particular la cena que nos contó Emilio

Voz 9 13:52 claro que sí

Voz 17 13:58 sobre el tema de veleros sobriedad Serna que no olvidaré nunca

Voz 21 14:12 es que mi marido y yo fuimos a vivir recién casados esa primera noche que no teníamos muebles no teníamos nada en la casa teníamos una silla que nació mi Madrid sentaditos en el suelo con esa sillita no servía de mesa los tomamos el mejor jamón serrano de la vida con unos trocitos de pan y una cervecita compartida

Voz 19 14:43 este viernes tengo una cena que es un concurso de de tortillas son dos categorías lo que se puede presentar la tradicional y otra con ingredientes la escena consiste en la presentación de tortilla el valoración muy dar el premio por parte del juez dado a la a la a la ganadora la mía va a ser tortilla de patatas con pimiento verde le voy a meter unos pistachos voy a hacer un una prueba a ver qué tal bueno en plan coña vamos a hacer con una amiga también vamos a presentar una una tortilla de las que venden prefabricadas en cualquier supermercado pero esto no está lesionado

Voz 22 15:25 o ya de pollo hay montones restaurantes debería de pues yo aquí normalmente cenas en la calle porque además de hace bastante buen tiempo y te ponen un una olla muy grande con un fuego debajo con trozos de pollo verduras picante Isaba cocinando mientras te lo comes esta riquísima cuando te asume el pollo hechas una sopa hecha de pollo también y cuando las tropas está caliente mentes de todo sobre todo mil tipos mil tipos de Tóful sofrito piel de todo Fu

Voz 23 16:00 todo hay muy champiñones piel frita el pescado

Voz 24 16:10 la riquísima

Voz 3 16:14 pues de toda la gastronomía oriental hablamos también el jueves porque dedicamos el Faro a hacer una aproximación a Oriente hablamos de escultura la música de las diferencias entre Oriente Próximo Oriente Medio y Lejano Oriente de los destinos más atractivos para hacer turismo enseguida vamos a repasar que nos dejó aquella noche dedicada Oriente pero ahora queríamos destacar dos audios que a ver una nota de odio es de Doblas chapas que siempre nos hace reír la otra es de Elena que que a veces no sabemos si Guerreiro o todo lo contrario vamos a escuchar primero dobla chapas

Voz 9 16:56 hay que orientar la antena que no sobre la tele

Voz 21 16:59 la cosa acaba gusta orientales pues eh cuando voy a un restaurante chino lo de eso lo comer siempre ha roto Delicias podido con champiñón en su si ve imposible que lo coma porque no como casi pero cocinado como para comerlo crudo más cosas que me gustan orientales pues eh el Kamasutra Illa el yate como sí sí pero a los fideos esos de la tele no coger a tu pareja tumbarla en la cama de decirle ya te como el entonces ya sabéis eras este fin de semana dejaros el móvil a un lado sino que esta pareja ponga la maleta en la calle pero Parallel una bonita cena hizo un yate como buenas noches las trabas

Voz 25 17:36 no

Voz 9 17:39 estoy segura de que ese día cuando escuchando dobla chapas dijo eso de

Voz 18 17:45 Pepa

Voz 3 17:50 el Sevilla lleva muchísimas veces

Voz 9 17:51 es una forma muy peculiar de contar las cosas muy peculiar dicho fijaos

Voz 3 17:55 lo que contó El día de Oriente que ya os digo es que no sabe si sigue reír o todo lo contrario

Voz 18 18:06 yo puedo decir que estoy deseando de salida de Belém

Voz 26 18:11 porque soy católica me encantaría ver todo eso sitio de la historia de la biblia me encantaría ver Petra me encantaría también el Mar Negro sí todo eso rededor además que tengo la oportunidad porque tengo un amigo palestino que está casado con una amiga bellísima persona por cierto buenísima persona buenísimo IBI marido tiene muchas pero le da mucho miedo por las atentado nosotros siempre decimos que queremos morir juntos el mismo día entonces bueno pues si hay un atentado morir punto indicó Chavo tiro o lo que sea Nos abrazamos fuerte

Voz 1 18:59 morimos

Voz 9 19:04 bueno vamos a suena la vida porque acertó esta semana lo llevamos arrastrando creo que desde el jueves pasado por fin el miércoles Asunción desveló que sonido a día enviado Mick

Voz 1 19:18 este es el resumen de la vida

Voz 9 19:20 esta semana

Voz 8 19:30 yo creo que es un productor de cine yo creo que enmarcó dio pena

Voz 27 19:34 pienso que hay que rompen el suelo

Voz 4 19:36 sí sí sí sí que tal ladra el suelo más órganos

Voz 27 19:39 ahí está

Voz 8 19:39 que se acoge a costa Sexpe

Voz 27 19:43 me di recuerdos como una máquina así de conseguir lo Picota de industrial no de esas que se les daba alterar funcionaba no no decide darle al pedal que soltarlos el pedal pues pues paraba yo creo que es un un ventilador de un ordenador un ventilador al que le puede faltar algo de pasta o que está caducado o que la carcasa superior está quitar ahí por eso se oye tan fuerte que es que me recuerda muchísimo a a un ordenador que ya es jubilado que era un follón y no había quien trabajara que el ruido

Voz 28 20:23 Sam ventilador de un ordenador

Voz 27 20:26 sí vamos a escucharlo juntos

Voz 23 20:40 es que suena igual que el tuyo

Voz 4 20:43 ver Borja Elena Lala es

Voz 18 20:55 no igual

Voz 3 20:56 innato

Voz 9 20:59 un ordenador

Voz 27 21:01 bueno yo grabado en el córtex aquí en

Voz 9 21:04 desde luego sí que sí que te te impacta haría aquello vamos a escuchar quién dejarán de odio y quién no

Voz 4 21:12 suena la vida a ver que era asiduo

Voz 18 21:14 hola vale pues se veo atente a bastante

Voz 9 21:28 CPU de Mike pues efectivamente asociación enhorabuena Muchas gracias que bien haría como hacía Mayra Gómez Kemp un apartamento en Torrevieja que bueno

Voz 3 21:42 como si lo fuera porque vamos a imaginar a partir de ahora no son

Voz 23 21:45 a ganar premios tocarle un poco

Voz 9 21:48 a la neuronas todavía para porque sólo me sale el apartamento en Torrevieja pero estoy segura de que infinidad de premios que podemos imaginar que nos toca

Voz 8 21:55 podéis hacer un gran premio el mayor de todos que se obvia hacia la luna os que cuestan cien mil dólares once mil euros que es ella

Voz 9 22:03 ay si un viaje al alguna te imaginas te ha tocado un viaje a la Luna enhorabuena que lo disfrutes yate una maleta ligera pantanos es una camiseta que te vas a llevar a la luna Asunción

Voz 18 22:14 un libro seguramente sí claro claro

Voz 3 22:48 pues nada ya habéis visto acabamos de ocurrencia en ocurrencia a partir de esta semana a cada oyente que acierte suena da vía le va a tocar un regalo imaginario viaje a la Luna coche volador una lavadora qué barra en fin cosas así ya veremos qué se nos ocurriendo llegamos a así a las dos de la mañana a la una en Canarias ahora estamos pendientes de lo que nos cuentan nuestros compañeros de informativos enseguida vamos a volver con las dos horas que tenemos por delante para repasar los cuatro programas que hemos tenido esta semana con un poquito más de tiempo para el lunes si empezáis a pensar ya que tema vamos a abordar mañana os abrazo ser originales queremos saber si te consideras alguien original si tienes en casa la réplica de algún original si te han plagiado alguna vez que es para una persona original quién es la persona más original que conoces cuál es tu original más preciado no se esa carta que escribí viste a alguien tienes tu puedes

Voz 4 23:48 porque es tu original era otra cosa

mañana a poco que digáis lo vamos a pasar muy bien pensando que aportar en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno

Voz 23 24:05 buenos día iba cada cada

Voz 21 26:55 la que siempre se presenta el placer de escucharlo

Voz 1444 27:00 un mes después de mi divorcio

Voz 30 27:03 ha ocurrido hace un año aunque nunca se sabe muy bien el tiempo porque no es una fecha sino un proceso aunque oficialmente sea una fecha a efectos judiciales tal vez sea un día concreto en cualquier caso habría que tener en cuenta muchas fechas significativas la primera vez que lo piensas la segunda vez el amontonamiento otras veces a próspera adquisición hechos llenos de desavenencias discusiones y tristezas que van a apuntalar

Voz 18 27:35 todo lo pensado

Voz 30 27:38 la marcha de tu casa la marcha en la que precipita la cascada de acontecimientos que acaban en taxativo acontecimiento judicial que parece el fin desde el punto de vista legal pues es el punto de vista legal Gassi una brújula en el despeñadero ciencia en tanto en cuanto necesitamos una ciencia que de racionalidad un principio de certeza me convertí en el hombre que ya había sido muchos años atrás es decir tuve que comprar una fregona hay un cepillo y productos de limpieza muchos documentos de limpieza

Voz 31 28:24 Ordesa malware

Voz 9 28:26 Vilas dos mil dieciocho

Voz 18 28:28 cadena SER El placer de escuchar en un mundo inundado de información irrelevante

Voz 1406 35:22 mis padres eran los dos maestros Illes muy poco

Voz 3 35:26 tanto tiempo yo tenía apenas dos años ellos decidieron abrir

Voz 1406 35:29 era un centro una especie era la primera vez que se habría casi cumplía las funciones de de parvulario guardería en aquella época no lo había también lo algo daban pues clases pues agente ya mayor contabilidad de ese centro mudamos allá iba bueno de hecho mi abuelo era de allí por eso allí y decidieron instalar esa esa especie de centro y ahí me creía

Voz 4 35:51 Santiago Sánchez cuéntame la historia del viejo olmo que había a la entrada de Picassent que tenía ciento ochenta años

Voz 1406 35:58 eso me encanta pues no se sabe la edad que tenía porque incluso hay leyendas que cuentan que el Rey Jaime I cuando entró ya habló de olmo centenario incluso también se cuentan leyendas como que Picassent viene de cien hombres en pica bueno todo aquello

Voz 4 36:13 el caso es que ese Olmo

Voz 1406 36:15 que seguro era centenario que tenía más de cien años un día un buen día deciden a principios de los años ochenta cortarlo porque hay que ampliar la carretera increíble fue uno de esos primeros momentos donde uno ve la fuerza que puede tener todo un pueblo movilizándose para evitar que ese corte efectivamente Se evitó pero mira misterios de la naturaleza o del hombre cuando interviene la naturaleza pasados cinco seis meses misteriosamente cogió ese mal de los Olmos se secó esa especie de tristeza de los de los olmos y seco y acabaron cortándole

Voz 3 36:47 yo ampliando la carretera

Voz 1406 36:50 desde entonces muchas cosas culturales de Picassent llamaron lo de una de ellas un grupo de teatro siempre me ha hecho muy feliz que en esos recorridos por el universo justamente eh pues no lo haya sobrevivido ya haya llegado pues a Nueva York vaya llegado Buenos Aires vaya ya a Brasil o allegado a Guinea Ecuatorial gracias al recuerdo de una compañía de teatro

Voz 4 37:12 que lo L'home para los que nos están escuchando para que lo entiendan es el nombre que pusiste a tu compañía de teatro no

Voz 1406 37:18 efectivamente es muy gracioso porque el nombre original fue heló

Voz 4 37:23 es el Olmo el olmo

Voz 1406 37:25 recuerdo justamente a ese olmo Il luego pasados los años imprevisto fue uno de los espectáculos que hicimos un espectáculo de improvisación que llegó a tener pues no conocía la gente mucho más por imprevistos que ponerlo entonces fue el apellido lo imprevisto mucha gente cuando vamos por el extranjero nos preguntan a pero lo previos es que eres tú que es el hombre imprevisto llenó el Olmo el Olmo de Picassent oye Santiago Sánchez hay un profesor que se llama Fernando qué

Voz 4 37:52 has contado alguna vez que os dejaba que hiciera imitaciones de otros

Voz 1406 37:56 profesor en clase si yo estoy aquí es gracias a Fernando García Serrano Soria que que todos hemos tenido alguna vez en la vida que con apenas cuando estábamos el sexto lo primero que hizo fue eso invitarnos a que a que hiciéramos teatro a quién nos acercaremos al teatro de la forma más simples que nos dejaba hacer justamente eso improvisar imitar a otros profesores y así descubrió el teatro como placer

Voz 4 38:22 pero ya hacíais en clase decía es venga ahora el de matemáticas por lo que salga uno al encerado me acuerdo

Voz 1406 38:28 me ponía una pelota así cortada por la mitad porque el profesor de química era calvo y con dos botellas de cerveza hacíamos los experimentos que la CIA el caso es que disfrutábamos descubrí el teatro como disfrute sigo viviendo el teatro común disfrute día a día como una pasión

Voz 4 38:42 hay algo que yo siempre vinculo a a todas las creaciones que has hecho que tiene que ver con la palabra jugar da la sensación de que incluso las obras más sesudas imagínate un Galileo un Quijote también tiene algo de juego sobre el escenario yo digo que el Estado

Voz 1406 39:04 lo ideal del teatro debe ser la felicidad de un niño jugando y la calidad de un artesano que detalla la madera o que trabaja con con el cuero con esa la calidad la artesano la mezcla de esos el estado ideal porque cuando ves a un niño jugando de verdad podías pasar horas y cuando contempla a un artesano que trabaja la madera el cuero la piel la tela también puedes pasar horas y así es lo que me gusta que realmente ocurra son en el escenario

Voz 4 39:30 Santiago hemos hablado de imprevistos como si todo el mundo lo conociera mucha gente ha visto los espectáculos de improviso pero también hay mucha gente que no la he visto quiero que me cuentes como si os ocurre hacer un show de improvisación sobre un escenario que está en interacción con el público constante hace veinte años o más no

Voz 1406 39:53 justamente acabo de cumplir veinticinco

Voz 4 39:56 a ellos cuando la improvisación ahora sí es verdad que se lleva muchísimo pero no hace veinticinco años es sí que era romper de alguna manera con lo cual con las reglas del teatro en este país no

Voz 1406 40:07 bueno pues todo surge yo estaba haciendo una obra que llamaba chiquillada ir trabajando en París India descubro algo que sean los más improvisación donde veo bueno pues justamente ese juego ese riesgo esa esa felicidad prestar esa felicidad por vivir el momento de la quilla el ahora no ay bueno pues como ocurre cuando es algo que te entusiasma dices yo quiero traer esto a mi tierra a mi país con vigente lo que pasa que fuimos un paso más allá si el Machi era competitivo nosotros quitamos toda la competición invitamos a Michel López que era justamente el seleccionador francés de esos más de improvisación hacer un espectáculo esencial nos planteamos el reto como

Voz 4 40:47 en dos actores y un director

Voz 1406 40:50 un iluminador músico pueden crear cada día un espectáculo diferente a partir de lo que el espectador quiere ver bueno pues eso es lo que lanzamos el año noventa y cuatro desde luego fue una para nosotros ha sido un regalo imprevisto porque no sólo hemos hecho diez doce temporadas aquí en Madrid hemos recorrido toda España sino que nos ha permitido viajar a veintiún países Ussía

Voz 4 41:10 a a ver para los que no hayan ido nunca cuando entramos en el espectáculo unos dan un papel y un bolígrafo nosotros escribimos lo que queremos allí todos los espectadores escriben una palabra unas pero no sé si eso se mete en una especie de saco de urna y luego en el espectáculo en directo los Carlas que son los actores con los que has trabajado durante tantos años un imprevisto sacan leáis la frase y la interpreta Days o la palabra sobre la marcha así que creo que esa esencia

Voz 1406 41:42 que nosotros tocamos es lo que nos permite que hoy sigan todavía reclamando no

Voz 1444 41:46 festivales internacionales pidiendo nos temporadas ni bueno disfruto

Voz 1406 41:49 dando de este espectáculo único

Voz 5 41:55 yo es

Voz 1221 42:08 en relación con las maletas es que nada había ido de visita Tenerife hay la lo típico de las abuelas que siempre te dicen lleva esto llevado otro tú que no que no que no hay nada que llegue a Tenerife mi maleta había sólido de último yo no lo había puesto candado nada la cogí de repente vi que se acercaba dos tíos vestidos medio heavies con pelo largo chupa de cuero dije yo y esto es que me puedo volver a pedir papel de fumar y cuando se acerca lo primero que hacen es enseñar verá placa bienes cargaditos de me decían bien es cargaditos y nada que mi abuela se y se le dio por meterme unas Nécora que todavía está dónde

Voz 1406 42:51 Eva Lootz hecho esta cantinela la tengo que hoy el uno de julio hasta el treinta y ocho pero mucho no sabes la de kilómetros que recogerlos al año la de maleta que tenemos que hacer y deshacer ante un nuevo eh de chino o bien varios destinos en un mismo curso hace tres años con una vacante bastante lejos de casa tuve que coger la maleta e irme sola dejando a mi familia aquí cada domingo tarde lloraba al hacerla ir jamás la deshacía la dejaban una silla a los pierde esa capa protestaba porque eso me recordaba que era algo temporal y que pronto volvería a casa

Voz 17 43:26 en los meses

Voz 22 43:29 siempre iba cargado con una maleta marrón como de piel ID hebillas ni cremalleras ni nada era de las antiguas antiguas supongo que muchos se acordarán de ese tipo de maletas hice la maleta siempre llevaba una muda de de vestir traje pero imagínate el pobre hombre era todo lo que tenía era ese traje iba cargado con el traje sus ahorros para cuando se muriera que lo enterraran con el dinero porque claro ni había seguro de difuntos ni nada la ropa para que bajaran con esas ropa y cada vez que le tocaba ir a casa a casa de mis tíos iba cargado con las maletas finalmente falleció mi casa si la maleta esas tú allí años y años y años hasta que tristemente pues ya no estuvimos que deshacer de ella

Voz 20 44:28 cuánta historia acabe en una nota de odio e bueno muchos os pasará que cuando hacéis la maleta

Voz 3 44:38 os falta espacio sobrepeso y a nosotros nos pasa así que llamamos a Alicia Iglesias que es una organizadora profesional

Voz 4 44:48 directora de orden y limpieza en casa que Llanos acompañado alguna que otra vez en el faro que ha escrito artículos fabuloso sobre cómo hacer la maleta perfecta y organiza una maleta para siete días nos dejó en el programa estos consejos

Voz 38 45:07 más más que los siete días

Voz 39 45:10 pues si te looks combinando cuatro pantalones vale do cuatro partes de abajo en caso de ser mujeres también podrían ir vestido de aparte IG que partes de arriba también que pararía la ropa interior calcetines y además hizo una cómoda encima de la cama nada de las maletas por favor encima eras cámaras por qué suelen ir rodando por el suelo están sucias vamos a dejar encima de la cama a ver ya lo tengamos todo colocado ya lo vamos a introducir dentro de la maleta pero nada de ponerlas porque estas encima de la cama que no es el primer paso es el último usted poniendo entonces ya empezamos

Voz 4 45:48 mal pero esto lo siete Lux claro osea vale siete Lux pero si de repente hace frío y si tengo una cena si es una cosa que

Voz 39 46:03 escucha mucho pero pero no vamos a lo normal es llevar un pantalón largo título un banquero por ejemplo una Bermuda corta pagados negros que te sirve el asunto es no innovar a ir con cosas que te has probado y que tienes muy que sabes que te vas bien que te gustan también depende un poco a que viajes Nos vamos no queréis típico que hace ahora que se acerca el verano no requiere un banquero o algo así que te sirve decir que es capas alguna en a actuar algún día porque anoche una Bermuda los blancos y poco más compensado casi tenemos apañado de verano entero porque también se puede lavar la ropa que estemos de vacaciones que una cosa gente se lo diga sí que es muy cómodo porque con esa maletón es abajo que que se suele dos semanas en verano

Voz 4 46:54 Alicia nos ha gustado mucho una nota de audio de las que han abierto el programa de Isabel que se iba a Santiago de Chile donde ahora está residiendo entonces ella dice que se vio un vídeo por internet para saber cómo Roger la ropa esto de rayar la ropa es una técnica útil no lo es cómo funciona en qué consiste

Voz 39 47:16 enrollarnos ropa es similar a doblar en vertical lo que ocurre es que ocupadas con dos menos no se arruga menos no tienes que hacer como cuidado tan complicado para que no se arruga enrollarnos las cosas hace que a través de rollitos ocupes no es más el espacio que me no es huecos como pidió él también vale igual doblar la rotonda vertical y la verdad es que es muy práctico a la hora de de asnos maletas con grande eso para varios días sino quieres llevarte a la plancha porque Lar prendas no se arroja

Voz 4 47:45 que es doblar en vertical

Voz 39 47:48 en vertical en vez de de poner las cosas en horizontal típica pila de camisetas sin es ponerlas así las vamos a poner en verticales donde a alguna una unas dobles más las balanzas colocar que se consiguen poner en vertical entonces de esta mañana sobre ese cajón Yves todo como un clasificadora de de los de antes de un archivador que los abrimos si podemos buscar las cosas pues es exactamente lo mismo

Voz 4 48:13 o sea en lugar de ser una camiseta encima de otra una camiseta al lado de la otra

Voz 39 48:18 al lado de la otra exacto es súper cómodo

Voz 4 48:22 vale otra pregunta de las mil que no salen con las maletas qué hacemos con los zapatos

Voz 39 48:28 bueno los zapatos es muy importante aquí sí que es verdad hay que olvidarse del por si acaso llevar como máximo dos pares en la maleta a maletas y en qué llevas puesto es perfectamente viable vivir con tres pares de zapatos quince días no va a pasar nada que estás mucho un buen truco dentro de la maleta para ahorrar estás en Lara a la hora de llevar zapato es meter por ejemplo los calcetines dentro del zapato que es un zapato cerrado y al pito pues ahí pueden huequito los calcetines y colocarlo talón con puntera hay puntera con talón para esta manera hacernos común un paquetillo intentar pan que quizás yo

Voz 4 49:09 vale que hacemos con el neceser que ocupa siempre muchísimo

Voz 39 49:15 fuera el neceser es imprescindible utilizar los típicos guantes si todos estos transparentes no pensar que te vas qué vas a hacer tú un baño de estuvo Marina estos la gente muchas veces tiende a llevarse bombas de baño aceite que nunca utilizan casa de vacaciones

Voz 3 49:31 el famoso el famoso por si acaso de nuevo

Voz 39 49:34 esa por si acaso sí aficionada llevarse cosas de baño como si fueran a estar todo el día me dio hay alpinas TAS visitando oí no tienes tan poco tiempo yo sí que recomiendo utilizar los botes pequeñitos a los que te lleves tus productos nada llevarte las muestras porque muchas veces las cosas no te gustan entonces es un muy desagradable estará utilizando de champú de una muestra que te llevas que encajan todas bajó dos botellitas chiquititos en ambos con el producto escuchemos habitualmente llegar justo lo justo y necesario sea un champú una condicionado por un gel inglés una crema de día una crema de no volverse loco no llevarse todos los productos de la casa

Voz 4 50:17 Alicia qué truco te resulta eficaz para planchar la ropa sin plancha

Voz 39 50:25 yo lo que hago es es cogerla es Gerrans camisas por esas bolas algo en una percha y cuando escuchamos las dejó dentro de la valla del bueno del baño y por qué

Voz 8 50:38 muy bien toda toda la ropa es eso no Bosman comunes

Voz 23 51:10 Concha Piquer fue con toda probador

Voz 3 51:12 calidad la artista internacional española más importante de la primera mitad del siglo XX triunfo en Nueva York cuando solamente tenía Catón hace años se hice mucho eso de viejas más que el de la Piquer así que la noche dedicada a las maletas hablamos con Concha Romero Piquer es periodista es compañera tiene un programa en Radio Intereconomía pero además es la nieta de doña Concha

Voz 4 51:40 Piquer así que el preguntamos que llevaba

Voz 23 51:43 en los baúles sea buena

Voz 8 51:47 mi abuela pues yo yo fíjate que la llamaba abuela años ya

Voz 39 51:51 yo lo llamaba mamá con para mí le ha sido como una madre que exactamente yo todos los fines de semana vivida debería recoger los cierres al colegio por la tarde estaba con ella todos los fines de semana hasta el domingo sí recuerdo que yo era tan seguir Caín con mis abuelos que le costaba mucho irme a mi casa porque les parece en aquella época la portería somos mucho salía y entraba en y entonces pues mi abuela ejercerá de abuela me iba paraguayo al teatro o pasiva a un club social que teníamos que yo era yo mi abuela ha sido

Voz 27 52:26 pues eso una mala Concha te cantaba

Voz 4 52:28 hola

Voz 27 52:29 faltaba poco pero los temas

Voz 39 52:32 por parte de guitarra me enseñó a tocar las castañuelas de sí sí sí sí pero cantar no te creas que cantaba mucho y fortaleza eh no no

Voz 4 52:41 bueno esto de viajas más que el baúl de la Piquer es una frase que tenemos interiorizada prácticamente todos mira uno de los invitados a este programa llega Alban que es del grupo Vetusta Morla él cuando cuando vino de Gatopardo al programa religión seudónimo supuso el baúl de la Piquer claro por cierto que viajaba sí pero es es que tu abuela se pasó la vida viajando

Voz 39 53:07 sí claro porque ya viajaba con una compañía de cerca de ochenta personas claro cuando hacía América en aquella época llegar en barco en a lo mejor se pasa de un año en América eso años dos meses en Buenos Aires Lima en La Habana te dirá adiós azules no solamente era de ella sino de toda la compañía que ya te digo que venían cancelar hedor de de ochenta personas

Voz 4 53:35 y que llevaba ya en los baúles

Voz 39 53:39 todos los baúles llevaba pues toda la ropa de la compañía todos muchas cosas de atrezzo zapatería todo todo todo lo que conlleva vaya de abuela cuidaba mucho los espectáculos con lo cual los cambios de vestuario y los cambios números serás muy sus actuaciones quedaron mucho cuerpo de baile señores los los músicos que también viajaban con ella pues pues todos llevamos a todos

Voz 4 54:06 ya te digo que se tiraba meses dicen también que tu abuela se llevaba la ropa de cama los manteles que prácticamente si va va subida en los baúles por mucho mira con la

Voz 39 54:18 yo siempre la recuerdo ya de abuela que se reactive ellas al que se retiró sé exactamente sin años cincuenta y ocho cuando llovía con ella que he viajado mucho con ella ya pues de vacaciones y ya se llevaba se agua eh porque decía que las más de los hoteles y demás que uno ya no podía dormir bien osea que viajaba con su almohada acababa con suaves más imagino que viajó siempre claro si ellos alquilaban casas a sitios estaba poco tiempo que podría costar en hoteles alquilaban casas porque estaba la mejor seis meses estás tomando una ciudadana José Ramón baúl sin yo creo que la finca que

Voz 8 54:56 mi abuela tiene una finca he

Voz 39 54:59 en fin la zona de águila hay en parte desde de nada ves que siguen estando muchos de esos nombres de la acompaña Concha Piquer insistió

Voz 4 55:11 tú has heredado esa forma de viajar con todo

Voz 39 55:13 bueno pues mira yo algo así porque a mí también me dices el día casi mal me hagas más que los a un de la Piquer porque vivimos muchos enorme yo no sé lo que llevo pero me llevo unos bolsas que son como maleta este luego el Golfo normal mío yo no puedo dar mochileros que yo cuando tengo Quirón los pero una fiesta que tienes que reducir el gocho yo de verdad es uno de los que no hay que no se pone el bolso así cuando viajo yo no sé no sé si yo me voy a un fin de semana si me dije yo no yo les veía un vale no que digo heredados elaborada que hijo dijo puro todos sus hijos seguro abismales iguales

Voz 4 55:58 oye Concha tú crees que la figura de tu abuela esta reconocida por las generaciones fíjate lo que voy a preguntarte jóvenes

Voz 39 56:08 pues yo creo que sí yo creo que Mika mi abuela el legado de mi abuela es un fenómeno

Voz 4 56:14 es un fueron menos

Voz 39 56:16 por qué se siguen habiendo Cover de las canciones de mi abuela míticas

Voz 38 56:22 cómo os Perbes actúas

Voz 39 56:24 que la siguen sacando a la luz de televisión he fíjate que en aquella época bueno pues mi abuela hace diez más con nosotros por nuestro medio por la radio no porque va Television amargos los de abuelas no

Voz 8 56:38 que a mí me llamas Mesquida de la tensión que acepten Jover bien bien teniendo en cuenta no

Voz 36 56:58 para siempre en el olvido ya

Voz 40 57:14 la de mitad de cuarto marrón con rayas siempre encima de esperando el siguiente viaje cuando mi padre dejaba la maleta sobre la cama yo sabía que se irían pronto entonces pensaba en la despedida en Los abrazos del último instante en los besos que se quedaba en el aire en su sonrisa desde la ventanilla yo corriendo por el andén hasta que el desaparecía empezaba de nuevo al regresar a casa a la espera de su regreso

Voz 14 57:47 era un esta entidad con vosotros lo dos mejor el consejo que me han dado su muy malita el primero me lo dijo mi hermano que me dijo que siempre me comprara una maleta de color chillón rojo amarillo verde porque así la distingue el Lábaro puerto a vista de pájaro y el segundo me lo dio una viajera del País Vasco en un viaje que coincidimos en Almería y me dijo qué hay que hacer la maleta cerrarla cuando cree que ya está lista la vuelva Woody quita la mitad de la ropa que ha echado de esto es realmente ahora está lista

Voz 21 58:19 años viajando si habré hecho maletas que migre al principio poníamos un montón de cosas que no servían para nada usábamos el veinte mil treinta produciendo ahora un poquito más restringido gracias a los controles de peso bueno ya lo llevamos tantos kilos como máximo creo en fin

Voz 14 58:39 ha habido maletas que un significado especial para mí a lo largo de mi vida en la que hice cuando me fui a hacer Erasmos

Voz 3 58:50 pues seis meses en volver a casa a mis padres

Voz 14 58:53 la maleta cuando me marché porque mi independizado a iba a vivir a setecientos kilómetros de lo que hasta ese momento había sido mi hogar pero sin duda la maleta que más me ha marcado ha sido la que hice cuando me separé del padre de mi hijo a mí me marché de la casa que habíamos compartido

Voz 33 59:15 Bernanke muchos años que por meter Bauer paupérrimo conductoras gotera David va va a tumba a que no Logse en estuve de este modo el alta en el disparo va a que son ahora va mucho el hueso

Voz 18 1:00:07 el auto con otro

Voz 33 1:00:18 desde que a Belén Boted Soler metió me permitió del P hay que me has dado

Voz 3 1:01:01 esta canción debe es al mismo tiempo una invitación al baile y un profundo discurso profético sobre la tecnología la comunicación y la invasión de la telefonía móvil inspirado por el estado de ánimo de la sociedad americana de los primeros años dos mil la radio se publicó en el año dos mil seis un año antes de que Steve Jobs presentará el primer modelo de terminal que lo cambiaría todo el iPhone en su letra Beck ya asocia la muerte de un teléfono móvil con la sensación de encontrarse perdido en medio del desierto hoy trece años varias revoluciones tecnológicas después todos podemos sentirnos un poco identificados con esa falsa impresión

Voz 1 1:01:45 bien

Voz 23 1:01:59 el móvil