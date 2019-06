Voz 1277 00:00 te cinco ofertas debe decidir su futuro en la semana dice que esas ofertas son Barça Juventus PSD Manchester United

Voz 11 03:07 buenas noches es la una y treinta y tres minutos las doce y treinta y tres en las Islas Canarias esta madrugada vamos a hablar en el Faro de la primera vez

Voz 9 03:17 de qué

Voz 12 03:21 salvo nacer o morir

Voz 1280 03:23 qué ocurre

Voz 12 03:25 una primera y última vez sí

Voz 1280 03:27 siempre hay una primera vez para todo no suele ser la mejor porque está basada la inexperiencia ni tampoco la más importante ni la definitiva pero dicen que nunca se olvida es probable que sea así nuestros recuerdos normalmente andan alborozados nos leamos con fechas con lugares incluso con personas pero todos recordamos nuestra primera vez uno de los pocos recuerdos que están perfectamente ordenados en la caja de la memoria la primera vez que fuiste campamento la primera vez que viste el mar que dormirte fuera de casa la primera vez que suspendido un examen la primera vez que sentiste un flechazo que te dejaron que dejaste la primera vez que hagan un partido la primera vez que te contrataron que pagaste una factura tu primera boda tu primer divorcio la primera vez que fuiste padre o madre la primera vez que condujese un coche que subsiste a un escenario a cantar a actuar a bailar la primera vez que leíste una redacción en público que te subsiste a un avión que viste sin gafas que hiciste un viaje con amigos la primera vez que perdiste a una persona a la que querías mucho esta noche hablaremos en el Faro de la primera vez con un buen un panel de invitados el cardiólogo Anastasio Montero una referencia en trasplantes de corazón nos contará la la primera vez que tuvo un corazón en sus manos preguntaremos al cineasta Fernando Colomo cuando dijo acción por primera vez sabremos cuál fue el primer poema de Luis García Montero hemos invitado aún Gatopardo que publica novela por primera vez sabremos cuando se subió han Ibis Sweet por primera vez a un escenario en fin vamos a tener un montón como digo de invitados hablándonos de la primera vez que a vosotros también os preguntamos por la primera vez que nos queréis contar cómo fue con quién qué tal salió como la guarda tu recuerdo porque es verdad que con el tiempo solemos mirar la con condescendencia con ternura con vergüenza con sentido Uruguay tenemos primeras veces de Andreu el showman The Hurt acude Mariví de Pedro del guerrero del dobla chapas de David de los habitantes habituales de Alfaro pero también de un montón de nuevos ya veréis que de primeras veces van a salir el whatsapp es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno el directo el novecientos cien ochocientos la canción de entrada que ha sugerido un oyente en Twitter tiene unas cuantas primeras veces se titula por primera vez es una canción del primer disco de la malagueña Aurora Guirado era la primera vez que veíamos a Pepa Flores volver a cantar después de su retirada en mil novecientos sesenta y cinco

Voz 3 06:18 eh

Voz 13 06:32 quisiera que no quiere pedí por primera vez por primera vez por fin era era quién sobreviví la excesiva qué pena el quicio eh bueno sabe qué cualquier sobre Bibi

Voz 14 09:09 buenas noches par Eiros carteras para llamar a soy Laura bueno primeras veces hay muchas pero vamos con la actualidad hoy mi hija de diecisiete años ha presentado a la Eva o aquí en Extremadura la antigua selectividad bueno estos días han sido y siguen siendo cómo cómo convivir con Doctor Jekyll y Mister Hyde asistimos por primera vez a este torbellino de emociones donde lo único que puedes hacer es estar cerca de ir bueno y con este desasosiego que tiene pues depende del momento abrazarla o dejarte

Voz 15 09:46 tres días

Voz 16 10:00 felices madrugadas barberos bar eras pues ya este sábado pasado me fui con una amiga a cenar por ahí después no decimos en un show porno a ver el espectáculo fue la primera vez que me invitaran a subir al escenario me subí baile con las actrices porno me quitaron la lusa me quitaron el sujetador Weis le hice lo único que me preocupaba era no hacer el ridículo de quedar bien cuando acabemos bajé me senté al lado de una amiga le pregunté Se me he visto guapa y me dijo sí

Voz 15 10:45 esa fue eh

Voz 16 10:49 beso caramelo de Ángel desde El Prat

Voz 17 10:58 ah

Voz 18 11:02 de acuerdo que la vi esa curva definidas que no podía dejar de mira hijo que la tengo que montar llegó un día con quince años en el que la pude montar una vez dos veces tres cuatro veces no podía dejar de montarla era perfecta era mi Suzuki Lido que gran moto buenas noches un saludo el dobla chapas

Voz 4 11:31 buenas noches sobreros camareras Mara equipo bueno pues la primera vez que Dynamic circo y me dije a mí misma esto es para mí

Voz 19 11:41 que usando Mis armas de mujer que ya contrario en otro faro así fue idea eso hace ya treinta y dos años y con él cada día cada día sigue siendo la primera vez de algo de una risa de un cine de una lágrima de una tertulia de un libro porque no de una nota de audio de Alfaro un beso para todos gracias

Voz 17 12:05 en

Voz 1280 12:10 así con estas cuatro notas de odio hemos abierto el faro primera vez por cierto

Voz 0882 12:21 un saludo muy cordial a todos los

Voz 1280 12:23 que estéis en plenos exámenes de selectividad como la hija de Laura que dice es como tener en casa al doctor Jekyll y Mister Hyde no sabes si alejar te o abrazar Bros nuestra primera entrevista ya veis que va a salir un programa de lo más variopinto que que si empieza a decir títulos de nuestro invitado la vida alegre bajarse al moro Rosa Rosa el efecto mariposa Los años bárbaros bárbaros así una detrás de otra pues coincidiremos en que Fernando Colomo es uno de los directores que más nos han hecho disfrutar con sus y una películas estrena este viernes antes de la quema

Voz 1 13:08 también él tuvo una primera de Fernando Colomo qué tal buenas noches buenas noches cuando te pregunto por tu primera vez que te viene a la cabeza different

Voz 20 13:17 pues que vuelva bueno estoy grabando la primera vez que que que acción

Voz 21 13:22 cuando fue cuando fue

Voz 20 13:24 ya estoy hablando del año puede ser

Voz 21 13:27 a dos así os hace ya no sé cuando yo estaba en el colegio en el colegio

Voz 11 13:33 claro estaba pensando en en tus cortometrajes pero me hablas del colegio y que hiciste con aquel aquella que existe acción

Voz 20 13:40 pues mira eh aquella vez su iniciación yo estaba estudiando pero pleno de sicario tenía diez superan dos o dieciséis todavía no se había cumplido el año hijo de una película quisimos que duraba cuatro minutos en ocho milímetros en blanco y negro

Voz 21 13:57 por supuesto

Voz 11 14:00 qué recuerdas de esa sensación si es que tu memoria guarda esa sensación

Voz 20 14:06 dado abordado todo todo todos fue totalmente emocionante porque era un cortos no teníamos ni idea de nada no Ny desmontaje hecho contábamos con la cámara no son plano y luego decíamos quédate quieto en el recuerdo de de decir sabes que normalmente Service motor de ella cuando la Cámara está rodando de nosotros para ahorrar lo hacíamos al revés decía decíamos acción motor

Voz 21 14:38 eh

Voz 20 14:41 bueno me acuerdo era era hicimos una cooperativa osea ahí aprendí un poco a que pasa es todo el me había aquel día a la gente digamos diez compañeros del colegio juntamos cada uno veinticinco pesetas que era como la paga de una semana los dedos dependiendo de los casos yo

Voz 11 15:00 qué productos

Voz 20 15:02 no que nos costó en total doscientos cincuenta pesetas la la película de ocho milímetros que estaba incluido el revelado el revelado lo hacían en Alemania con lo cual tardaron como creo que los meses así de mandarlo me me acuerdo de todos es decir de rodábamos por cómo lo queríamos disfrutar hacíamos lo contrario de ahora que esas ruedas en muy poco tiempo todo nosotros rodábamos un planos a la semana en entonces los domingos después de mi partido de hockey llegaba a casa ya están ahí los los nueve compañero ya le preparándose hay tal teníamos un proyecto de fotografía una cámara que ahora me lo han regalado yo me a Luis carretas y que fue el operador la tengo aquí es una joyita que una una especie casi un chico pequeño una cajita con un agujero así como como el élite no se recordó a decir que me asomé a mirar por lo que era pues el visor no logró donde ya hay tal que no hacerte y estaba mirando un tornillo al entonces no es un poquito más arriba que desde otro agujerito aquí sí imagínate cómo Gomera todo

Voz 11 16:15 oye Fernando de que iban a aquellos cuatro minutos que historia contaban

Voz 20 16:20 que era como siempre una historia de amor yo estaba enamorado es claramente el Pinto pera Margarita y entonces hice la película para ver si conseguía que Margarita fuera la protagonista qué tal cosa que no consiguió director de la película está inacabada pero además perdida o sea porque la verdad es la mantuvo durante mucho tiempo incluso recuerdo que después de hacer Tigres de papel en alguna vez lo escuché en alguna sesión amigos estaban Carmen Maura y Almodóvar si bueno era cabeza David tenemos mucho que ver esa película era sólo persa Cage que se movía por la casa hay que estaba pensativo influenciada en aquella época por lo Antonioni como el el director estrella el que estaba super de moda y entre los cinéfilos

Voz 21 17:12 no era todo como como no

Voz 20 17:14 la cosa como pero es como decía osea no supuestos no hablaba nadie por eso digo que era muda afortunadamente no no teníamos posibilidad de meterle sonido porque claro aquellas películas estaban hechas pues eso para para hacer de pequeñas documentales familiares no

Voz 11 17:32 Fernando alguna vez Margarita supo que esa película era para ella o se puede estar entrando ahora

Voz 20 17:41 hombre a lo mejor se está integrando ahí se acuerda no pero pero sí que no haciendo un gran esfuerzo la llamé por teléfono para decírselo

Voz 21 17:50 por eso puedo de no

Voz 20 17:54 darles bueno invitarla a participar en el rodaje no lejos de su padre no la dejaba de estas cosas de no es que tengo que estudiar está bien

Voz 11 18:03 bueno pero bueno pues Fernando este viernes estrena as antes de la quema es supongo que cada estreno cada vez que uno exhibe su película al público tiene algo de primera vez no

Voz 21 18:16 sí sí sí efectivamente no sean el cine

Voz 20 18:19 préstamos e siempre estamos haciendo la primera vez es la primera vez que hacerte una película o sea fíjate que está es la número veintitrés en fin hacía pero pero efectivamente en el primer de Rodas que parece que no sabes nada olvida todo no sea siempre tienes como que que pensar no te digo de cero pero casi

Voz 11 18:40 tienes que asegurarte de que no estás mirando por el tornillo

Voz 20 18:44 sí sí bueno ahora ya no miro yo ahora como esta temple no llegamos las pantallas ella no piensa te mirar por la Cámara pero pero antes había que asomarse a intentar verlo que no era fácil

Voz 11 18:58 bueno estaremos muy pendientes Fernando de esta película antes de la quema Nos gustaría que te viniera alguna madrugada que Alfaro para hablarnos de ella hay de toda tu trayectoria de tus veintitrés películas y lo que nos de tiempo hacemos mucho que has formado parte esta madrugada ante este foro dedicado a la primera vez

Voz 21 19:16 bueno pues yo encantado de haber mi granito de arena a esta primeros vencer

Voz 4 19:22 Fernando gracias

Voz 10 20:00 eh

Voz 1280 20:02 pata negra que formó parte de bajarse Amorós una de las tantas películas fabulosas que tiene Fernando Colomo

Voz 22 20:24 vamos con notable

Voz 23 20:33 hola mi nombre es el que Herrero de la Antifrau se intenta que toda tu vida sean primeras veces

Voz 10 20:43 la muerte muy buenas noches

Voz 22 20:54 la primera vez que sopa

Voz 1482 20:57 me salió una especie de puré de fideos que mi hermano intentó comerse salir corriendo militar y la primera vez que cogí la moto del concesionario al llegar a casa tuve que pedir ayuda para para aparcar la madre al verme desde la terraza de día que parecía una pulga en un elefante es la primera vez que hice el amor que fue una sueca despampanante que me dejó trastoca un abrazo mareantes hay equipo de una cobarde incipiente

Voz 1280 21:39 se ha puesto metafísico el guerrero delante frase la Cardin trepidante hablaba de esa primera vez en la que hizo sopa en la que se subió a la moto para qué nos vamos a engañar cuando alguien le pregunta es por la primera vez a casi todos nos viene a la cabeza lo mismo Elena buenas noches buenas noches

Voz 4 22:14 cuando planteamos el tema de la primera vez nos vino a la cabeza como muchos de vosotros y vosotras según

Voz 25 22:19 mente la primera relación sexual ese encuentro generalmente torpe inexperto llena de inseguridades lo haré bien me dolerá cumplir las expectativas con velas sin velas queremos saber una película M lanzó le gustara mi cuerpo servirán de algo las explicaciones del colegio cuando vaya a poner el preservativo un sinfín de preguntas que cuando llega la hora se resuelven de aquella manera hoy le hemos preguntado a Carlota Gonzalo Javier Sara y Enrique cómo fue su primer encuentro y estas son las anécdotas que nos han contado

Voz 3 22:48 sí

Voz 4 22:52 yo iba bastante con miedo no la primera vez que como a todo el mundo dice que están terrible y que duele tanto y que bueno lo pintan todo tan negro pues claro uno asustada

Voz 11 23:05 el hombre indudablemente

Voz 26 23:08 pone nervioso cualquier tema

Voz 24 23:10 aquí

Voz 4 23:12 la propia y ajena

Voz 27 23:20 seguridad pues te pues pensaba lo haré bien a lo que lo que le haga se me nota irá la inexperiencia porque yo lamentó y yo la dije que que tenía experiencia no le gustará mi cuerpo eh les gustará Ben eh

Voz 28 23:43 SER a lo suficiente

Voz 27 23:45 te veinte grande para ella

Voz 14 23:50 estamos tu casa propuesto la película yo como de pan fila pues no me lo vi venir que yo pues obviamente había visto chicos desnudos y sabía cómo funcionaba el tema pero no lo había visto de cerca in yo no sabía lo era quizá no con entendía de proporciones tamaños esto es imposible Akita quita estemos cambiando algo mal porque esto a doler muchísimo bueno que lo dijiste

Voz 29 24:19 no puede

Voz 27 24:23 no gatillazo evidentemente por porque yo estaba muy muy tensionado yo al menos lo hizo

Voz 4 24:30 es una persona muy de confianza con mucho cuidado con mucho amor así que no

Voz 29 24:38 no noté que el resultado fue tan bueno que al acabar Le dije esto todo lo igualó pero creo que no lo puedo superar semanas no no llega una semana después

Voz 14 24:48 va y me dice que mejor como amigos

Voz 1280 25:16 ahí está Elena rodeada de un buen abanico de primeras veces agradecemos a todos los oyentes que han formado parte que vayan a formar parte con nosotros de este faro ya os digo que hay primeras veces de todo tipo eh

Voz 13 25:31 lo que decir

conecta con el Faro a través del Guaza mandan dos una nota de voz al seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno en manos lo que quieras

Voz 1277 30:06 Ana Don buenas noches buenas noches Pablo Echenique dejará de ser el secretario de Organización de Podemos la dirección del partido lo aparta tras los malos resultados electorales lo pone al frente de las negociaciones con el PSOE Andrea Villoria así lo han afirmado fuentes de la dirección al hacer la ejecutiva de Podemos este jueves va a hacer efectiva la destitución del técnico y su nombramiento al cargo de esa nueva comisión encargada de negociar con los socialistas a quién

Voz 5 30:29 hoy la portavoz del partido Noelia verá acercamiento los movimiento de Pedro Sánchez porque de momento no lo está bien no había ninguna llamada ya hemos tenido ninguna reunión

Voz 1277 30:39 la destitución de Cheney que es el primer movimiento en clave nacional diez días después del fracaso en las urnas la decisión será refrendada el sábado durante el Consejo Ciudadano Estatal el máximo órgano de decisión de Podemos en el que Iglesias se va a ver cara a cara con sus barones poco después de haber criticado la mejorable implantación territorial de su partido en ese mismo encuentro se hará efectiva también la di misión del que fue cabeza de lista europea Pablo

Voz 4 31:02 muy afines a Íñigo Errejón el entorno de Iglesias asegura que no se ha perdido la confianza en Pablo Echenique y muestra de ello es ese comité de nueva creación añade

Voz 1277 31:11 en que seguirá siendo miembro de la directiva ICO portavoz de ese órgano aunque no se ha decidido a quién se le sustituirá

Voz 0390 31:17 el Washington Post y el New York Times publican hasta ahora que un grupo de senadores republicanos se plantean bloquear la imposición de aranceles a México anunciada por Donald Trump este miércoles está previsto que el ministro Exteriores mexicano se reúna en la Casa Blanca con el vicepresidente de EEUU con el secretario de Estado para hablar sobre este tema y mientras Donald Trump sigue de viaje en Reino Unido negociando un nuevo acuerdo comercial corresponsal en Londres Begoña

Voz 11 31:40 Arce confirmó ayer lo que más

Voz 0390 31:43 temen los británicos el acceso a la sanidad pública formara parte de la negociación del futuro acuerdo comercial entre EEUU y el Reino Unido

Voz 4 31:51 y qué dicen o New

Voz 0390 31:55 yo creo que todo en el Acuerdo Comercial están sobre la mesa cuando éstos negociando un tratado todo está sobre la mesa la sanidad pública todo lo demás Trump conversó con varios candidatos a la sucesión de May habló por teléfono con Boris Johnson reunió con el ministro de Medio Ambiente Michael Go también recibió a Farràs el líder del Partido del Brexit el presidente reveló que el jefe de la oposición laborista Jeremy Corbijn había solicitado una entrevista con él pero se negó a recibirle Llor medico

Voz 24 32:24 ya

Voz 0390 32:25 yo no conozco ayer mismo Colville no ha encontrado ni he hablado con él quería que nos encontráramos hoy mañana le que no iba a hacerlo

Voz 4 32:33 sí es from

Voz 0390 32:38 es lo que en mi país llamamos una fuerza negativa el presidente americano afirmó contra toda evidencia que miles de personas han estado en las calles de Londres aclamado le negó que hubiera habido protestas a pesar de que decenas de miles de manifestantes salieron a la calle eso son noticias falsas

Voz 1280 32:55 y en los deportes el Granada ha logrado esta noche

Voz 0390 32:57 el ascenso a Primera División pese a empatar a uno en Mallorca se han clasificado gracias a la victoria del Málaga en Albacete Víctor Díaz es el capitán del equipo

Voz 1277 33:04 ha sido muy complicado pero muy bueno no porque con esta gente como el fin del mundo ha sido un año muy bonito cada semana ha sido precioso Hay que manera que mejor forma terminarla que con esta censura

Voz 22 34:15 qué y cuatro minutos una de cuatro minutos en Canarias este tema se llama sola con la luna pertenece

Voz 1280 35:00 al disco Universo por estrenar de Anni B Sweet aquí a cinco años que no sacaba disco en este programa dedicada la primera vez

Voz 1 35:13 vamos a hablar con un cardiólogo vamos a hablar con un poeta con un escritor

Voz 22 35:18 hemos hablado con Fernando Colomo cineasta una youtuber Anni B Sweet desde México donde está de gira nos ha dejado también para Alfaro sus primeras veces

Voz 13 35:44 cuando compuse primera canción tendría unos ocho años

Voz 37 35:48 puse de uno de los teclado desde mi hermano encima de ese ritmo me inventé una melodía y una letra

Voz 1277 35:55 hablaba de las vistas que tenía el cuarto de mi madre en aquel piso en el que vivíamos en Fuengirola y bueno con aquella edad yo pensaba que que lo que veía era un castillo de luz

Voz 37 36:05 es en una montaña pero con el tiempo supe que era el repetidor aun así me parece muy bonito usar la imaginación de esa manera para para crear es algo que sigo haciendo hoy en día

Voz 1277 36:19 es la primera vez que me subí a un escenario fue en el colegio para cantar una canción de Yu él y otra de Fiona Apple pero bueno supongo que os referir más a la primera vez ya siendo Aneri Sweet esto fue de las primeras veces fue los Open Mike en Madrid que no recuerdo ahora mismo como se llamaba en el que estuve por primera vez hay la sensación fue entre muy buena y mala que la subida al escenario lo pasé muy mal una vez estaba ahí muy a gusto los aplausos me hacían sentir muy bien al bajarme volvía a sentir una timidez enorme así que había una mezcla después de esto quizás el primer concierto serio fue un show eh en el fotomatón en Madrid delante del equipo de Subterfuge me equivoqué muchísimo lo pasé muy mal muy bueno lo bueno es que al bajarme el público me mucho cariño les había gustado mucho pero yo aún así yo creo que es complicado que la primera vez que te subes

Voz 37 37:17 era un escenario sea maravillosa más bien yo creo que es una explosión de nervios que no te deja disfrutar del todo

Voz 13 38:08 el trece de agosto de mil novecientos noventa y tres agobia

Voz 38 38:12 pues por el cual los en las fiestas de San Lorenzo decidimos ir andando algo

Voz 4 38:16 puesto a darnos un chapuzón

Voz 38 38:18 de caminos gritamos unos a otros lo has visto sí que era

Voz 29 38:24 mira otro otro más ahí

Voz 38 38:26 caían decenas de estrellas fugaces pero es una estrellas como una cereza Éstas serán como una sandía enormes Ésta fue la primera vez que vi super de la existencia de las lágrimas de San Lorenzo las Perseidas nunca más he visto tan grandes oscuras regalos mareantes ya podéis pedir vuestros deseos

Voz 15 38:48 hola buenas noches floreros la primera vez que mi hija con ocho meses y medio se bajó del sofá y empezó a caminar sola como si se hubiera hecho toda la vida o como si fuera una adúltera sin saber cómo cruzó la casa Se paseo volvió al sofá no sabía que si decirle María para qué haces no andes fue increíble

Voz 11 39:31 Penélope pegan de Zamora es que lo que he hecho y me emociono

Voz 15 39:36 buenas noches hola alfarero soy Elena de Sevilla puede

Voz 29 39:45 un montón de cosas de la Primera B pero Libranda

Voz 4 39:49 no voy a dar la nota

Voz 29 39:52 qué voy a contar la primera de ser una mamografía que me he hecho muy pocas creo que dos pero la primera vez que me hizo una mamografía me cago un supuesto me yo latía la teta Mela plato hacía São de todas maneras yo decía en enfermera aquí ya que montó sin ella sí sí sí sí veo lo detallan mía pero bueno todo sea con la salud y la segunda B ya me doy no tanto oye bueno Parera Un besito luego

Voz 15 40:38 hola buenas noches floreros a mi me encantaría que Mi primera vez fuera hoy que fuera la primera que estoy perdiendo el tiempo

Voz 0055 40:49 pero desgraciadamente es la primera vez de pasa muchas veces con el ordenador que tenía que hacer mil cosas

Voz 15 40:55 no he hecho nada así que nada

Voz 0055 40:58 espero que mi otra casa besos buena noche

Voz 39 41:04 las primeras veces que están obligadas a salir mal llevar la experiencia que tengo me acuerdo la primera vez que me llevaron al colegio IMI acuerdo lo que EE lo que yo le de la II de la segunda vez o el segundo día de me llevaron ya ni me acuerdo madre mía y el PRI la primera vez que hiciera Roth quien plástico o la primera vez que haces el amor madre mía cómo salen aquello o la tortilla de patata es más que tortilla te salen revuelto a mi hijo el primero no me atrevía a quitarle el numerito del gorro cuando letras g del hospital estuvo el pobre tres días con el gorrito puesto menos que después de la primera vez viene otras más hice mejoras mucho mucho mucho con el tiempo buenas noches falleros y Fabregas buenas noches Mara buenas noches equipo blanco

Voz 1280 42:43 diría tantas cosas que sólo se reafirma como esta mañana me llama mi madre y entonces yo estaba ocupada sí he dicho Gemma heredó que colgar ya hay vale pues nada entonces ni comentamos el faro ni nada todo enfadada porque no voy a comentar el paro de anoche no es eso es lo que nos pasa que cometeríamos todas las llamadas todo lo que decís que sí pero el tiempo que es la primera vez que me hago una mamografía que si la primera vez que tuve a mi hijo en el quite el gorrito en tres días bueno vamos a a la vida que nos ha dejado alguien que se llama Maika que ha dejado por cierto una explicación bastante detallada pero de momento el audio nos dice poco a ver

Voz 17 43:55 un tocadiscos No More bandera ondeando bien marcapasos el ojo

Voz 1280 44:08 novecientos cien ochocientos y ahora damos paso al Gatopardo que nos va a acompañar durante raza esta noche

Voz 10 44:17 y a topar en el Faro de las

Voz 1 44:26 tal buenas noches que seudónimo vas a creer que utilicemos durante esta madrugada octubre

Voz 11 44:32 Octubre qué relación tienes con el mar

Voz 24 44:37 mucha mucha porque es mi casa no que yo no entiendo no poder coger el coche y hacer media hora y llegan al mar para mí sería es un poco lo contrario a esto de la gente que vive una isla no que necesitan salir porque todo es mal alrededor sí a mí me pasa lo contrario sea necesito poder coger el coche llegar al mar en un en nada en el menor tiempo posible no porque no se me tranquiliza ya ya el olor a veces me basta con eso fíjate con con bajar del coche y oler a mar me illa es suficiente ya tengo suficiente con con solamente con el olor es una cosa curiosa pero luego no se una de las de los primeros sitios al que llevé a mi hija Farmar tengo fotos sería muy

Voz 11 45:30 sin embargo tú naces en un lugar con más enlaces en Orense

Voz 24 45:33 sí Orense realmente está muy cerca de de a mil por ejemplo la playa Vigo pero sí

Voz 16 45:38 a mi padre no era

Voz 24 45:41 para Gallego y es si bares es posiblemente del mismo pueblecito que se relata en el en el libro de que que seguramente hemos hoy no hablaremos lo que pasa es que IVA no se dice el nombre porque bueno es ese puede puede haber sido cualquier otro espacio entre las montañas de Ourense y Lugo Parera de Badajoz entonces realmente claro las montañas de Lugo Badajoz si no sé en mi casa que el mar no era no era algo muy muy presente cuando éramos niños recuerdo ir al mar como una excepción en verano pero ahora no sé porqué de mayor no se tengo una querencia especial por el por el mar es quizá un sitio que me sirve para eso a veces te basta con estar ahí sentado y ver las olas llegar y marcharse

Voz 11 46:29 porque el escritor periodista Manuel de Lorenzo se ha puesto octubre de seudónimo

Voz 24 46:36 pues porque fíjate yo tenía bueno he tenido muchos grupos de música a lo largo de mi vida siempre me ha gustado mucho vamos hija y una de las canciones que más me gustaba de uno de los primeros grupos que tenía era una que se llamaba octavo Berlín osea pero como como un adverbio en inglés no sea octubre Eli griega no lo que decías que es la canción que exhibió pues tendría veinte años y lo que decías que la forma de vivir que tenías cuando tenía veinte años estaba en la universidad en octubre os ha vivido octubre mente y algo que me satisfacía mucho no sea porque claro después llegaba ya las clases los exámenes y no era lo mismo pero ese primer mes de universidad en el que te vaya a clase no sí llegabas tarde pues llegaba tarde si llegaba incluso sin dormir daba igual esa forma de vivir octubre mente me me me me decía mucho no octubre como estado vital claro exacto como si como como el el mejor modo de vivir no de hecho después en las redes sociales al principio tuve mucho tiempo ese mote aunque modificado porque también llega por dos ex pero venía de ahí venía de ahí siempre es algo que tengo muy presentes de vivir siempre

Voz 11 47:44 de la forma que octubre edicto hemos invitado a Manu de Lorenzo a este faro que hoy va sobre la primera vez porque ya lo ha citado viene a presentarnos su primera novela titulada Titulada todo lo demás era silencio hablaremos enseguida un poquito de la novela pero antes querría que que fuéramos a a un lugar que sale en alguno de tus artículos que es un faro en un patio de la casa de tus abuelos que te lleva a la infancia sí

Voz 24 48:17 la infancia es un poco la patria es una de las patrias que todos tenemos que hoy a partir de ahí construimos un viaje que es la vida adulta que puede ser más distante au puede ser más largo o más corto pero hacerse adulto al final es alejarse de esa patria que tú tienes nueve afinar en la infancia tantos padres está tu casa está en la casa es abuelos estos hermanos tu familia tu colegio las primeras amistades tus valores y principios todo en hacia ahí no las raíces más profundas quizá se hunden en la infancia uno de esos destellos de mi infancia es un farol de luz naranja que había en la casa de mis abuelos recuerdo mucho por las noches en verano estar toda la familia rodea pues eso una mesa en un patio que había detrás de la casa IS farol era lo único que que iluminaba no un poco las veces de lumbre no las ventas de hoguera no se ese resplandor y la forma que tenía de iluminar las caras de todos por la noche estamos ahí a lo mejor pues contando una historia o no simplemente charlando entre todos a ver parece que digo estoy que no había en el pueblo televisión no es que simplemente pues le gustaba eso pues cenar entonces no sé tengo una nostalgia especial fíjate que donde ese ese farol

Voz 11 49:26 hay una cosa muy bonita que escribe es precisamente en el artículo en el que he leído lo del faro naranja que cuando te vas a Santiago está un poco perdido porque acabas de llegar a la ciudad hay un faro una farola que te recuerda esa luz te sientes de repente cobijado

Voz 24 49:41 claro fíjate que es encontrar si ese artículo de detener nueve años sí sí cuando llega a Santiago a estudiar con dieciocho años el ese farol era un poco un anclaje claro de repente llegas a un colegio mayor éramos ciento veinte internos no conoces a nadie todos raro dejas de tener eso pues no se las los mimbres que te agarra a diario para para continuar con el día a día no hay todo es nuevo horarios distintos comer en mesas con gente que no conoces ya de alumnos bueno colegiales llamábamos no India paseando por la noche por Santiago descubrió aquella placita que aún aún existe aún existe ese farol y entonces no se fue como un pues como la la magdalena de Proust en tu cabeza nace una serie de imágenes llevó casi un montón de momento sigue sensaciones algunas que querías perdidas otras no te devuelven un poco a esa patria que decía antes no que que es la infancia está bien todos deberíamos tener un poco ese asidero no en forma de recuerdo al que agarrarse de vez en cuando

Voz 13 50:53 vale más

Voz 40 50:57 sí sí

Voz 13 51:06 hay más

Voz 40 51:12 no

Voz 11 51:15 en Madrid cuando cuando cuando vienes por primera vez cuando llegas a esta ciudad tan grande como como te sumerge en ella osea que haces para pertenecer a alguna es sin sentiste que pertenecía

Voz 0882 51:30 sino fíjate que no nunca me pasó eso yo

Voz 24 51:32 yo he sentido Madrid más mía después cuando cuando ya no vivía que cuando cuando llegué aquí fue porque que curioso hemos estado hablando hoy y eso como los amigos cuando llegue aquí fue con uno de los grupos de música aquello tenía habíamos grabado una maqueta recuerdo pues eso condiciona el año si una maqueta gratis en la Radio Galega no es tu una canción que dices en gallego además dices entonces a nadie y mandamos una carta a una discográfica El azar no es un poco también los temas del libro a veces lo hace ahora así resulta que escucharon es los unos ficharon nuestra Gerona vivía aquí a un piso recuerdo en Princesa Un piso unos ciento cincuenta metros cuadrados

Voz 11 52:13 enorme con

Voz 24 52:15 hace lo que se esto no entonces quizá el vértigo que produce eso lo vertiginosa que fue la vida en esa en esa época porque claro de repente te encuentras con diecinueve años y lo tienes tienes en a tus pies no hizo que sintiese paradójicamente cierto desapego por esta ciudad le cogí miedo hasta Ciudad es como si no me faltaba todo no hielo y lo que tenía eran cosas que te colocaba un poco al borde de un precipicio peligroso no entonces que no se en aquel momento en Madrid sí que curioso con el tiempo ya viviendo otra vez en Galicia ahí y no sea al hacer amistades aquí o o gente Alicia que se viene a vivir aquí no que ya tantos amigos antes encariña es como esta ciudad no se te en Canillas con ella bienes y te encuentras con cosas que te gustaría tener allí pero al mismo tiempo quieres que sean que estén aquí porque si puedes venir cuando quieras encontrarte las no a un artículo sobre eso sí sobre esa es una de las razones por las que obvio madrid no

Voz 11 53:22 yo creo que ya es básico salgo de casa por la mañana me inventarme si salgo de casa por la mañana para comprar un matar ratas imagínate bajo el chino entonces cuando estoy en el chino me llama alguien para tomar una cerveza y digo bueno ya ya subir a casa luego pero después de la cerveza te vas a comer después te vas a tomar algo después acabas sonando y cuando vuelves a casa a las cinco de la mañana ya va a ser otros

Voz 24 53:48 a ver si es verdad yo creo que es exactamente es hoy por eso porque eso me gusta tanto me gusta tanto esa esa incertidumbre no esa esa forma que tienen de los dioses de de dejarte libre por Madrid que me gusta tanto que me gustaría tenerlo siempre esa es la razón por la que odio Madrid odio en el sentido irónico pero pero al mismo tiempo me gusta que no no tener eso todos los días me gusta me gusta poder disfrutarlo en pequeñas dosis osea cuando vengo aquí de verdad que lo disfruto mucho es una no sé si hace especial ahora que curioso cuando vivía aquí no he cogido nunca cariños

Voz 11 54:25 bueno eres un periodista y articulista muy querido en Galicia muy querido también por tus lectores que se sienten nos sentimos muy identificados con lo que escribe si apareces con tu primera novela que qué escribes porque tienes una experiencia en un hospital no y a partir de ahí pasas ocho de has ingresado en verano y de repente dices voy voy a escribir una novela porque una cosa es escribir un artículo y otra enfrentarte a una trama es tu primera novela o por eso te queremos entrevistar también para preguntarte cómo es esa primera vez la que uno se encuentra con una historia que tiene que desarrollar y personajes que

Voz 24 54:59 Iker a los que tiene que da vida en cierto sentido la columna te impone un corsé del que a veces necesitas libera arte no me ha ocurrido que tenía una idea para una columna y quería expresar algún tipo de emoción y no me he llegado el papel siempre pensaba que estaría dos columnas para esto o tres o diez o cien no entonces ahí empieza a surgir ese germen pero me faltaba el escenario me faltaba el eh donde los coloco no es como si siempre siempre cuando esto pero es como si tú quieres contar la historia de un chico de clase baja que tiene una relación clandestina con una chica de clase alta una relación prohibida te falta el Titanic no claro entonces yo sabía que quería contar pero me faltaba el escenario y entonces no ano de dos mil dieciséis estaba yo estaba hospitalizado no se llevaba ya diez días allí recuerdo que un viernes sin habían dicho el lunes te damos los resultados también de lo que estamos buscando está bien pues te vas para casa claro que esos dos días mirando al techo pensando Isidro que me están buscando efectivamente pues los resultados están bien pero encuentra otra cosa

Voz 11 56:09 así empieza la novela no querría destripador no yo creo que va yo tampoco pero pero es el príncipe de esa incertidumbre e inquietud claro claro

Voz 24 56:16 estaba colocar yo Lucía a protagonista de Estado a colocarla en un equilibrio precario para que le ocurra lo que tiene que ocurrir en el libro me di cuenta dicen pero si es esto lo tengo delante no es el hospital tengo que empezar aquí el libro ya empezó

Voz 11 56:30 y es promo también es la primera vez que es la promoción de una novela que tienes que ir a ferias donde vas a encontrarte con tus primeros lectores como imaginas esa esa experiencia

Voz 24 56:44 los de hayamos empezado en Galicia como esto ha sido realmente gratificante fíjate no no no me esperaba yo buena parte de que las cosas son los actores están están reaccionando muy bien y eso siempre se agradece entonces es una sensación muy especial porque te das cuenta que algo que tú has estado escribiendo debajo de tu de la luz de tu Flex en tu despacho en casa de repente llegado a gente de de muchísimos sitios que está leyendo lo mismo que tú has escrito allí que has conseguido trasladar las emociones que querías trasladar las has trasladado a ellos has conseguido conectar con ellos a contar pero claro Ayala

Voz 11 57:17 a mágico en esto no toca casi todos los temas vitales todo lo demás era silencio la pareja el amor la amistad la vuelta la infancia la votar origen la vida la muerte has dicho muchas veces que te obsesiona la muerte y escribes por eso

Voz 24 57:34 sí lo que ocurre es que quizá lo escribo para adelantarme a lo que pueda suceder a veces me ocurre supongo que le ocurrió a todo el mundo que cuando tienes una obsesión con una determinada experiencia futura que temes cuando la vida es por primera vez la afronta de una manera completamente virgen entonces adelantarme a esta experiencia que se cuenta en el libro para mí era importante porque era una forma de de vivir esa experiencia antes de tenerla no

Voz 11 57:55 arte para la primera claro era una obsesión

Voz 24 57:58 a la que le puedo dar que puedo experimentar al menos literariamente que es otra forma de vivir no he sentido esta novela como si hubiese vivido la escrito como si hubiese vivido yo he convivido con estos personajes muchas noches muchos muchos días

Voz 11 58:11 bueno de Lorenzo quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida

Voz 1280 58:16 seguro el otro día te preguntaba

Voz 11 58:18 entrevista con quién iría a Fenar dije este con mi padre sí claro porque como como no puedo

Voz 24 58:26 falleció en dos mil quince y que si tuviese que eligiera ganar mañana sería como ver en mi cabeza a mi memoria es despertarlo con mi padre tecleando la máquina de escribir era el despertador en casa eso siempre siempre recuerdan Ipar en su despacho con rodeado de libros escribiendo o leyendo entonces no sé supongo que crece es siempre admirando esa figura quienes de alguna manera convertirte también en él de qué habla

Voz 11 58:56 haríais en en una cena si tú vas a llevar tú

Voz 24 59:00 pero con mi padre

Voz 11 59:03 hola papá te traigo mi primera novela

Voz 24 59:06 no se podía hacer desde lo más único hasta lo más filosófico no era doctor en Filosofía ya ves a veces incluso te perdidas ahora lo del seguro que era algo gracioso si lo una de las cosas que recuerdo del con con más nitidez no

Voz 11 59:27 Manuel Lorenzo muchas gracias por haberte acercado esta madrugada estafar

Voz 24 59:31 a vosotros buenas noches buenas noches

Voz 9 59:36 y si suena más y y y y y los sueños sueños y que Deco esta hora

Voz 10 1:00:00 le hasta el final

Voz 9 1:00:07 eh

Voz 40 1:00:32 sí

Voz 4 1:00:48 más

Voz 1482 1:01:23 os quería hablar de mi primera vez en bicicleta cuando era niña era un auténtico desastre Mis padres tiraron la toalla enseñando me así que no aprendí cuando aprende todo el mundo cuando eres una niña en el instituto me daba mucha vergüenza a compartir con mis amigos en que no sabía montar así que cualquier actividad que conllevará bicicleta pues no me ha contaba con veinticinco años y tuvo un novio que el encantaba montar y no tuve más remedio que contarle hizo enterarme y decirle que no sabía montar en bicicleta así que me dijo que era imprescindible que aprender a montar y no me enseño él me enseñaron mis padres con los que estuve practicando ya crece Dita hay cayendo me una y otra vez y terminé de aprender ellos solita aquí en Madrid y alquilaba una bicicleta Hay Cuando nadie me veía me escapaba a caerme por las plazas de Madrid era muy gracioso ver cómo los niños me miraban y se quedaban sorprendidos con esa chica mayor que estaba aprendiendo a montar pero al final después de unos meses y de mucho esfuerzo la verdad que no es lo mismo aprender de niña que que de mayor aprendí la primera vez que consiguió montar sin caerme fue como volar una de las sensaciones más increíbles que sentido en mi vida llevo tatuada una bicicleta en el tobillo derecho porque para mí simboliza que nunca es tarde para aprender algo nuevo ir para la primera vez de una experiencia montar en bicicleta por primera vez es antes

Voz 37 1:03:31 hola buenas noches fui yo recuerdo una primera vez muy especial la primera vez que le dije a mi madre en este caso que quería ser periodista así que cuando yo tenía diez once años imitar denomina Brea visita las instalaciones de la radio que en su momento era Punto Radio aquí en Sevilla yo fui con ella entonces después de ganar

Voz 1277 1:04:00 buenas instalaciones iremos

Voz 37 1:04:02 no dejaron ni estar al lado del técnico de sonido en un programa que estaban haciendo en ese momento el fin de semana y yo me quedé flipado mirando a los locutores le dije a mi madre mama que que han estudiado esas personas que están ahí y me dijo mi madre pues son periodista Ello en ese momento le dijo a mi madre pues yo voy a ser periodista sigue desde entonces hasta ahora pues todavía punto de gradualmente la carrera entonces supongo que sirvió para mucho esa primera vez que lo dije porque desde entonces nunca cambié de opinión buenas noches de nuevo un beso para todos los para lovers para el film

Voz 22 1:05:05 qué tal