qué tal buenas noches es la una y media las doce y media en las Islas Canarias comenzamos este faro dominguero con el repaso de los temas que hemos tenido esta semana que han sido el lunes la razón el martes el parque el miércoles las horas y el jueves jugar los Gatopardo es que nos han acompañado han sido el doctor Anastasio Montero cirujano cardiovascular y una referencia a nivel mundial en trasplantes de corazón el cantante Miguel Ríos la escritora Clara Sánchez la jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro la canción que hemos elegido para abrir es de Bale Foot in the park de James Blake y Rosalía una propuesta de Nuria a través de Twitter en la madrugada que dedicamos al parto

Voz 6 04:05 ya que a las dos de la madrugada sacamos unos cuantos destellos que a tener esta semana el faro por ejemplo el lunes que dedicamos el programa La Razón los oyentes os demostraron que muchas veces son los niños los adolescentes los que dan razonamientos que nos deja sin palabras

Voz 12 04:27 uno de mis hijos

Voz 14 04:28 desde que tenía doce años insistían ponerse Pierre sin a nosotros nos parecía buena idea le decíamos que no que era muy pequeño que no debía personarse los lóbulos bueno e insistió buscó argumento pero llegó un día que con trece años argumento lo siguiente mamá si yo fuera un achican tu mi hubiera puesto pendientes pero yo quisiera ponerme uno más me dejaría lo pensé Le dije sí claro sí y siguió con su argumento que defiende es que tiene que haber igualdad entre hombres y mujeres que tenemos que respetarnos que da igual el sexo al que pertenezcamos que aquí lo que vale es que todos tengan las mismas oportunidades y a mí porque no me das la oportunidad de tener un pendiente aunque sea un chico al día siguiente con trece años acompañé a mi hijo a ponerse

Voz 6 05:34 su razonamiento no dejó sin argumento semana hemos conocido una nueva palabra la cuño Berni en la noche dedicada a la razón son esos que siempre están rectificando a los demás

Voz 15 06:00 entre rosas son continuamente lo llevamos lo rectifico porque te van rectificando siempre eh además ante cualquier tontería o cualquier tontería que no merece la pena Javi en Monte estás vistiendo que los toda la vida te dicen cómo

Voz 16 06:15 bueno este mejor el pantalón o estás cocinando como cómo cocinar a lo

Voz 15 06:20 amigos que va una cena te dicen cómo qué es lo que va hasta el Majuelos sin conocerlo que por ejemplo no se cosas muy tontas que además eh bueno pues yo tengo como un un stand by que se me activa Hay lo pasando de esa gente de los rectificación Asia es que bueno pues a lo mejor filosofía de vida la de aquel chiste de dos conocidos que es para mí es de dos conocidos que se encuentran al otro oye qué bien te veo que tipazo que que él que Cabello todo está muy bien no cuál es tu secreto ser cosas que no discuto con nadie se nombre va a ser por eso no no me diga esas cosas bueno pues si tú lo dices nuestra pero eso

Voz 12 07:03 para un abrazo para todos

Voz 6 07:11 la sintonía del hotel del faro que esta semana nos trajo el séptimo capítulo de la mano de Mónica Pedro Santi feos

Voz 12 07:23 el hotel del faro un lugar en las ondas donde todo puede pasar

Voz 17 07:28 ah

Voz 12 07:32 buenos días bajas que buenísima cara atrae es Pedro

Voz 18 07:37 si es por ella es mi razón de ser mi motivo para existir mi luz mi alegría mi

Voz 17 07:45 todo ha

Voz 18 07:49 buenos días baja es verdad voy a presentar unas quejas a recepción me anda de una habitación con vistas al Bernabéu a mí que soy más atlético que Sabina el equipo de limpieza no paso por la habitación la tortilla desayuno tenía cebolla el colchón

Voz 12 08:09 un detalle que tengo que trepar para salir anti todo tiene solución en esta vida lo más importante es tener una actitud positiva y por supuesto no dejar nunca deshonra

Voz 17 08:22 ahí

Voz 12 08:26 el feos se te ve muy apurado escoltado en todo momento buenos días qué tal a todos no he pegado ojo

Voz 18 08:34 si supiera es voy al Ministerio de Ciencia Ficción tengo la prueba que determina que el Sol giran alrededor de un super agujero verde oscuro en mitad del espacio Intel esperar imagina la NASA mi anda buscando voy a presentar mi investigación por cierto ahora que lo pienso no me acuerdo donde dejó aparcado el de Gloria

Voz 12 08:56 hay digamos que bonito sonido de la campanilla que maravilla en el hotel del Faro unos tiene razones para quejarse otros la pierden por amor todos intentamos usarlas para explicar el universo porque las razones como la vida tienen su punto subjetivo Bendita locura eh

Voz 1430 09:26 después vamos a repasar el programa que dedicamos al parqué con más detalle escucharemos a un resumen de Gatopardo Miguel Ríos pero para esta primera hora queríamos rescatar un momento mágico que nos brindó tanto el músico como una de nuestras oyentes cuando entró Miguel Ríos al estudio el dijo que escuchaba habitualmente este programa que él se dormía con la Rayo ID hecho habló de algunos oyentes hizo referencia al guerrero delante frase también hizo referencia a la trompeta de mayo

Voz 20 09:56 que la gente compre tu disco que sean tus mecenas o sea que que yo probablemente Mariví se llama la de la trompeta pues ha comprado ya ha hecho alguna alguna vez un solo de un me para papa Papa pero luego en Santa Lucía trompeta que hay gente que son mi mecenas que me han ayudado a estar aquí

Voz 1430 10:19 bueno pues fue el que Mariví escuchará a Miguel Ríos hablar de su trompeta que has es que toca la trompeta con la boca ya enseguida nos envió esto

Voz 13 11:10 todos

Voz 6 11:20 la noche fue sorprendente por muchas cosas por ejemplo estábamos hablando con mucha alegría de los parques de esa parte bucólica muy atractiva relajante cuando entró duda de odio de Teresa que rompió con todos esos idílicos que tenemos con el parque

Voz 1508 11:40 no quiero por favor que penséis que venido a reventar el programa pero hoy es el tema de los parques me toca muy de cerca y quiero reventar esa imagen idílica bucólica y maravillosa a los parques es decir hay momentos en la vida en la que cuando lo hace mayor y tiene hijos el parque ya no es ese lugar tan bonito en el que te das un beso con tu novio o el quedabas paseos con tus amigos y todo eso no eso eso ya no hay momento en tu vida en el que el parque ese ese lugar al que tienes que ir casi a diario durante varias horas al día a estar eh a ver como tu hija o tu hijo juega podéis decir que bonito bueno es bonito son bonitos recuerdos pero tienes que asumir muchas cosas empiezas a bajar en chándal porque es total para que y luego de repente es vez riesgos por todas partes esa bonita pendiente a la que te Subías para ver las listas de Madrid no es ya es un peligro mortal porque ves a tu hija cayendo cuesta abajo por ahí y luego de repente está y los padres que no estén escuchando lo van a entender exactos que dices qué hago yo aquí pero estoy hijas lo está pasando bien está compartiendo su cúbito bacheado con con otras niños y entonces ahí en el parque que no sabes muy bien qué hacer y lo peor de todo pasas mucho tiempo en el parque y el tiempo pasa

Voz 16 13:04 y tú quién estás sofás

Voz 6 13:12 ya sabes que nosotros damos un montón de vueltas a cada tema dimos muchas al parque la madrugada del martes pero por ejemplo hemos guardado para este domingo a Stefano dominguero

Voz 1430 13:25 un extra algo que no escuchamos en el programa que queremos oir hoy que tiene

Voz 6 13:29 a ver con los parques eólicos porque llamamos a César

Voz 1430 13:33 Losada ingeniero especialista en construcción de parques eólicos para que no contara cómo son estos parques

Voz 12 13:44 los parques eólicos

Voz 15 13:45 puntos deceleración energética limpia se llama así porque aprovechan la energía del viento que es un recurso natural para generar energía eléctrica este energías será compartida con el sistema de distribución eléctrica al que se conectan todos los usuarios la forma de obtener energía eléctrica es a través de las turbinas eólicas también llamados aerogeneradores son los sustitutos modernos de los antiguos molinos de viento pero en lugar de hacer girar una muela hace girar una hélice que a su vez mueven generador de esta forma la energía cinética del viento qué es la energía contenida en el viento movimiento se transforma en energía mecánica al hacer girar las palas y por último en energía eléctrica cuando gira el rotos del generador la cantidad de energía generada se miden megavatios hora depende de la velocidad del viento y de las características del propio generador los parques eólicos están compuestos por uno o varios aerogeneradores hice suelen ubicar en los puntos más altos de las montañas porque lo normal es que a más altura los vientos sean más fuertes más continuos y con menos turbulencia

Voz 12 14:52 por lo que los morenos para obtener mayor acogía

Voz 6 15:01 el miércoles dedicamos el programa a las horas cada oyente fue contando

Voz 23 15:06 la relación que tiene con las horas también Nos aportaron su

Voz 6 15:08 las favoritas del día sus peores horas con quién volverían a vivir una hora es su vida pero para este ratito antes de las dos de la mañana hemos sacado la famosa hora del vermú española

Voz 11 15:26 la mejora en el verano para mí

Voz 1508 15:30 es la hora del vermú reunirte con los amigos la alegría del día el sol el mermó la cervecita fresquita los boquerones en vinagre la hasta pitas genial y feliz verano a todos

Voz 6 15:48 es la hora de vez en Reino Unido es la hora del té Begoña Arce no escondo todos los detalles de este ritual

Voz 17 15:55 a mí ni de de Ana esto a Poti una buena

Voz 0273 16:11 la taza de té es el título de esta canción de mil novecientos treinta y siete que hizo furor en Gran Bretaña es un verdadero himno a la infusión nacional de los brutal

Voz 17 16:22 sí también hay

Voz 0273 16:28 la hora del té es según la tradición discurre entre las cuatro las cinco de la tarde aproximadamente es una especie de merienda a la vuelta de trabajo y antes de la cena una taza de té negro acompañado de galletas pastelitos o lo más tradicional de esconde los pequeños panecillos que se rellenan con una crema muy densa de Devon de mermelada de naranja amarga o de frutas rojas dependiendo del apetito del lugar también es habitual acompañar el té con algo de picar Salado como sándwiches de pepino de huevo duro o quizás de salmón ahumado el ritual incluye el uso de porcelana tras lúcida de ETA así patitos a poder ser floreada todo ello muy de otro siglo la hora del té es el momento de hacer una pausa de relajarse de disfrutar de encontrarse con las amigas o con una amante de charlaron un rato anda anda

Voz 17 17:26 a ver si hacen del pan

Voz 0273 17:34 en algunos hoteles de lujo como el Savoy el clave en Londres hacen de la hora del té una extravagancia en la que no falta el champán a los turistas les encanta la hora del té en los almacenes de fortuna Mason en Picadilly el te en cuestión pueda alcanzar en estos lugares los cuarenta euros por persona

Voz 0421 17:55 Ana

Voz 0273 17:56 en todos ellos hay que reservar mesa allí es mejor vestirse con una cierta formalidad la costumbre sin embargo va en desuso el ritmo laboral de hoy no cuadra bien con este dulce respiro antes de la cena el café mucho más informal tomado por la calle en la oficina en cualquier forma manera se va imponiendo pero de momento paras los británicos en cualquier circunstancia no hay nada mejor que una buena taza de té a un niño

Voz 17 18:26 nada que ver con Bale

Voz 4 18:36 no

Voz 6 18:41 Yeste es el sonido la sintonía del suena la vida el son de la vida que nos tiene a todos muy despistados muy muy asustados complejo ya sabíamos que es porque nos lo han dicho nuestras compañeras Elena que son las únicas que saben que es este sonido ellas dos el oyente que lo ha enviado a los demás pues nada que no damos pie con bola

Voz 24 19:23 a mí me ha sonado como motor así

Voz 25 19:27 he pensado pues pues

Voz 26 19:30 no una Pérez

Voz 25 19:33 sacando el papel es el día que si oye cuando estás dentro no te una resonancia magnética

Voz 26 19:39 pues yo creo que yo no sé que puede ser un telar

Voz 25 19:43 Spirit pues ella dice

Voz 1430 19:47 sonido imprenta de periódicos como

Voz 25 19:50 pues yo creo que duda Vima veo ordeñar un cúmulo cuando una vaca te vi algo de pero yo no he escuchado vi vamos a ir yo

Voz 27 20:02 sí lo mío que me quedó en la mente

Voz 1430 20:06 a ver vamos a escucharlo juntos imaginando que es ordeño

Voz 24 20:08 cuando una vaca claro sería la leche cayendo en el cubo de metal entiendo no tuvo de y es es el ritmo que suele llevarse cuando se ordena una vaca

Voz 1430 20:26 has ordenado muchas vacas Antonio

Voz 26 20:28 pocas creo que

Voz 28 20:31 sí fuelle ese fuelle que se hace con las dos manos para

Voz 26 20:34 avivar el fuego

Voz 25 20:36 me parece que una noticia que había antes de que pudieran las fotocopiadoras que se Canobbio fiaban no había piloto se llegaba en las mitos que ponían tú y tu arte y lo vi yo se iban sacando incluso que manualmente creo que lo que puede ser

Voz 27 21:06 la misma envasadora de botellas de cerveza y tal una segunda máquina chapas

Voz 26 21:12 eso es una cosa que todo lo manejan mucho tú no sabes cuando tú vas al banco o un fardo de de grande y los pone la máquina de contarlo

Voz 25 21:24 pues mira según avis puesto me ha recordado a las máquinas o las costosas que se llamaba

Voz 1430 21:31 no gran máquinas para tejer no para hacer punto sí sí

Voz 26 21:39 ya sé que puede ser una cosa Aurora automatizada de cajas

Voz 25 21:43 lo menos es cruel sonido el oído un montón de veces lo que vulgarmente se llama beber a morro poner la boca debajo del grifo según sale del grifo base viendo ese es el sonido que a mí me suena

Voz 1430 22:02 bueno eso sí que a mí me deja ojiplática pero vamos a escuchar el suena la vida Borja Valle

Voz 24 22:14 con ansiedad

Voz 6 22:22 bueno vamos a ver la la Elena es beber a morro hemos dejado para llegar a las dos de la madrugada una de esas notas de audio

Voz 1430 22:39 que son auténticas joyas llegan muchas la verdad también llevamos muchos programas ya desde el mes de octubre pero la que nos dejó César relojero de Palma la noche dedicada a las horas entra en una lista de las Top cien notas de audio de esta temor

Voz 29 23:01 hoy me ha llamado el conde Drácula IGME ha dicho que le inventé un reveló que a las a la una de la noche toque Trece campanadas yo le he dicho que es imposible que eso no lo puedo hacer pero bueno ha ido al traste la buscaba máquinas antiguos antiguas ten una muy antigua que a la una de la noche that Trece campanadas vamos a probarlo a ver si si lo he conseguido hace funcionar esta máquina eh

Voz 30 23:28 a ver si lo podemos escuchar todos a una

Voz 31 23:43 eh

Voz 30 23:50 de doce y trece la una de la noche

Voz 29 23:57 así que le he preguntado que para quería un reloj que a la una de la noche tocar a las trece horas el me ha contestado que el viernes día veintiuno el estará allí en el fado Formentor no se quiere quedar dormido entonces le he tenido que crear este reloj

Voz 6 24:20 pues ya sabéis que mañana el faro desde un faro desde el faro de Formentor en Mallorca estamos muy emocionados muy ilusionados para nosotros es el cumplimiento de un sueño así que

Voz 0421 24:32 vamos a vivir mañana entre todos a partir de

Voz 6 24:35 ahora noticias de las dos de la madrugada volvemos

Voz 33 27:00 no

Voz 12 27:03 niño peludo suave tan blando por fuera que se diría todo el cordón que no lleva huesos solo

Voz 34 27:11 los espejos de azabache de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro lo dejo suelto al Prado y acaricia tibia de con su hocico rozando la apenas las florecitas rosas celestes igual lo llamo dulcemente plata y tienen y con un trajecito alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabel Leo ideal cuánto Lidón le gustan las naranjas mandarinas las uvas moscatel stocka este ámbar los chicos morados con su cristalina cotiza de mil Hesse tierno y mimoso igual que un mil que una niña pero fuerte y seco por dentro como de piedra cuando paso sobre él los domingos por las últimas Calleja hasta el pueblo los hombres del campo vestido esté limpio y se quedan mira

Voz 13 28:09 tiene que hacer

Voz 12 28:14 al mismo tiempo Platero y Juan Ramón Jiménez mil novecientos catorce El las cosas son como son hasta que un día algo cambia

Voz 38 35:27 sí

Voz 6 35:28 el lunes hablamos sobre la razón las definiciones que da el diccionario están relacionadas con la capacidad discutir de argumentar con demostraciones esa facultad que tenemos para entendernos mejor sin embargo llevada a la práctica querer llevar la razón ha acabado enfrentando a familiares amigos religiones naciones sobre todo a los políticos bueno pues aquella noche nos preguntamos muchas cosas en relación a la razón por ejemplo si tener la razón te da derecho a imponerla o dónde están los límites de lo razonable es si hacemos un repaso de de lo que hablamos en el Faro el lunes pero vamos a dar paso antes al Gatopardo de aquella madrugada que fue un cirujano cardiovascular el doctor las Tasio Montero una referencia a nivel mundial en trasplantes del corazón ha sido durante los últimos años han desde duración el jefe de Cirugía Cardiovascular del Hospital La Fe de Valencia que es una referencia mundial en trasplantes de corazón y aquella noche precisamente

Voz 1430 36:33 qué tocamos el tema de la razón decidimos invitarle porque queríamos abordar muchos temas con él pero también de ese vínculo que tiene el corazón con la emoción con la razón hablamos con el doctor Montero también de su etapa en Cambridge como fue su acercamiento a la profesión

Voz 36 36:48 mi padre era era militar no entonces tuvo un problema en valenciano y entonces fui allí al Hospital entonces hablé con el capitán si el capitán Marqués elige no que le gustaría un poco ir al hospital iniciará pues mío pues que vamos a hospitalizada aquí me hospitalizado en el Hospital Militar y me pasé un verano con ellos no Loya cuando termine el verano pues me dio ahí pues una cajita con total digo una serie de instrumentos son yo en la en mi pueblo en Santo Domingo en la Cámara de mi abuelo pues empecé un poco operó un perro hice una resección perro pidió

Voz 23 37:24 siendo un niño adolescente claro

Voz 0273 37:27 datos pero pero Universitari de Arrimadas

Voz 36 37:29 es es es es un perro si se paralice esa le había salido bien luego leer la llevan al perro que llevaba una una producción en la en las orejas le daban mi nombre mira el perro de Nastase nada fue así una una experiencia que que todavía yo no había hecho medicina ni nada no la medicina la verdad es que siempre ha sido una cosa que a mí me apasionaba Mi padre era médico ni nada osea es una cosa poco extraña no

Voz 1430 37:55 hay una parte muy filosófica que reflejan cada vez que hemos tenido

Voz 6 38:00 NO de charlar IS

Voz 1430 38:02 me sigues vinculando como en la como en tiempos pasados el el corazón con la emoción cuando en realidad luego se demostró científicamente que las emociones parten de cero pero pero fue finalmente que es diciendo que el corazón tiene mucho que ver con la parte emocional de la persona no

Voz 36 38:17 sobre todo claro cuando cuando uno hace un análisis un poco de impacto que ha supuesto el trasplante de corazón en la sociedad yo es que me formar en varios sitios pero también donde más me formado en Cambridge además ahí conocía a John Hopkins el de los agujeros negros como si era curioso no porque él sabes que tenía una traqueotomía porque tenía una una vela no entonces venía ya revisarse a nuestro hospital ahí al hospital pero claro mí que yo me impresionaba no un hombre metido en la cárcel de su cuerpo que no se podía mover que que haciendo tampoco podía hablar y que tuviera esa energía vital de seguir estudiando sin pensando dices gesto es tremendo no cuando hay gente a lo mejor que se deprime cuando no tiene motivos y el hombre que que dice este hombre que vive en la cárcel de su cuerpo porque es que no puede mover los brazos ya lo único que le queda es el cerebro no entonces otra cosa que me ha impactado también mi vida si de Stephen Hawking ahí a veces lo ellas por por Kempes con la sillita ésta eléctrica pero me impactó aquello no como era tenía esa capacidad desilusionados se han el fondo te produce claustrofobia no has como sirvientes una habitación te cierra Hinault pues salir y dices bueno es que esta es mi vida no es brutal a la que yo no iba lleno también conocía gente que estuvo en el primer trasplante de corazón en Sudáfrica bueno aquello fue brutal saber

Voz 6 39:39 áfrica el primer trasplante corazón de de la historia

Voz 36 39:42 mundo sí sí sí sí me él es aquello fue tremendo dice que fue una rueda de prensa en un en un teatro lleno de gente de todo el mundo preclaro es que tú dices bueno el cambio un riñón a otro por otro bueno tiene otro riñón puede vivir pero el riñón nunca tenía esas connotaciones no que tiene el corazón porque no

Voz 20 40:00 son connotaciones que ya procedente de los

Voz 36 40:02 Priego no sea Aristóteles y Platón decía en el corazón es dónde está el alma donde está el espíritu entonces los hindúes lo mismo el chino El valor del ser humano está en el en el corazón o los egipcios no que cuando uno se muere pesan el corazón vive la pluma de avestruz y si el corazón pesa menos que la pluma pues te vas a a los abismos que sin Si el corazón pesa más te te salvas no luego pues en la época medieval el Corazón de Jesús el ahí el simbólico de la religión lo luego en en la época actual pues el simbolismo romántico que tiene el corazón de es claro

Voz 23 40:34 si la cosa del pasado conmocionó antes nos llevamos las manos al corazón traspasado o riéndonos así vamos a la cabeza cuando hay algo muy bonito siempre nos llevamos las manos a corazones al de agradecimiento en señal de amor y quererse refleja con el corazón seguimos dibujando en corazón cuando queremos decir que amamos a alguien

Voz 36 40:54 efectivamente un corazón partido Adobe es claro que de repente a una persona tu liquide es el corazón que que que ya implícito tanto simbolismo le pongas el de otra que también lo debe transporta cosa que yo creo un impacto brutal brutal no es curioso porque es siempre es escrito mucha literatura en relación con todo esto si realmente el receptor de Un corazón reciben también parte de ese de ese mundo simbólico que que Sinatra en el corazón pero vamos no no yo creo que el ser humano es su cerebro no yo creo que ahora mismo que estamos en este mundo un poco de de cambiar órganos de la Ciber náutica y tal llega un momento en donde el ser humano es blog donde está su cerebro

Voz 1430 41:35 te hemos traido como experto el corazón en un programa que gira alrededor de la razón y dicen que el corazón te da razones que la razón no entiende entonces entre entre lo que dicta la razón lo que dicta el corazón el doctor Anastasio Montero con qué es que

Voz 36 41:55 ah pues yo creo que te quieres quedar color doce yo siempre he pensado que que el ser humano pues no sólo se mueven por lo que es capaz de razonar porque hay una fuerza potente tu mundo subjetivo que te hace que te ilusiones que te hace que te yo creo que el motor de la vida Ése es el el el pensamiento que te genera la ilusión sea ese mundo subjetivo que nos da esa pasión por avanzar el puedes la pasión por el amor esa pasión por la gente yo creo que eso aunque realmente no lo podamos cuantificar es un motor tan brutal y además yo creo que es el motor que hace que que el mundo avance no es a la gente ilusionada en proyectos común hoy de ilusionada con la gente el poder ayudar a la gente entonces

Voz 39 42:41 eh ese ese ese Moon

Voz 1430 42:43 tú totalmente subjetivo que la razón no acaba de comprender es un potentísimo por lo menos yo pienso eso sí

Voz 18 43:02 a la razón ni subjetiva porque todo el mundo cuando entré en un debate piensa que es que tiene razón porque está convencido de que no pero a mí me hace mucha gracia tengo una anécdota de mi hijo que tenía seis años su razonamiento me alucinado me pregunta si mamá yo ya sé que cuando uno se muere le entierran pero quién despeja los cadáveres haciendo alusión a que cuando veía los esqueletos

Voz 3 43:30 me gusta tenerlas siempre hasta cuando lo tengo cuando quiero hacer la cosa o cuando vio que me gusta una comida si no me gusta o al revés ya que mi madre no se porque pero porque siempre tiene razón no porque a mi madre y dice eso te va a gustar me gusta eso se tiene que hacer así yo quiero hacerlo de otra manera al final se hace así y al final tiene razón porque es lo más fácil lo más práctico

Voz 16 43:59 razonamiento de lo político si lo político razonar fueran humilde se dieran cuenta de lo que somos lo ciudadano pezón de a pie serían de otra manera porque lo único que razonan en pelearse por una silla o por ese razonamiento que tiene la política los habrá bueno pero los garbanzos negros que hay en la política que no razonar nada más que con el dinero y el poder Marshall a todo lo político que de verdad razón años Aurélien

Voz 3 44:36 Se puede razonables sobre la razón todo razonable se puede razonar pues si razón es nada más que lo que uno piensa piensa puede llegar muchas veces a engaño no tener la razón aunque se a por ella ya lo decía el gran amigo Descartes

Voz 12 44:52 con Jito ergo son pienso aquí aprendemos a razonar

Voz 1430 45:15 por qué siendo adultos nos cuesta tanto admitir que no tiene

Voz 6 45:18 hemos razón esta y otras preguntas en las hicimos a la psicóloga clínica Sonia Fernández de la Vega que nos explicó nuestra relación con la razón desde la infancia hasta la madurez

Voz 28 45:29 pues la verdad que los niños desde muy pequeños empiezan a razonar lo único que su desarrollo cognitivo va evolucionando con los años por ejemplo a los cuatro meses ahí el desarrollo de sensores motor es decir un niños capaz de de entender que si estira sus brazos hitos algún adulto el papado a mamá le cogerán por ejemplo de alrededor de los dieciocho meses algo curioso es que ya en tienen la sensación de la presencia de objeto es decir cuando son más pequeños y tú esconde es un juguete detrás de una silla el niño cree que el juguete ha desaparecido sin embargo a los dieciocho meses en niños sabe que aunque el objeto no lo ve

Voz 26 46:03 está detrás de la ya no

Voz 28 46:05 sí luego alrededor de los tres años empieza el razonamiento numérico el consentimiento verbal y a partir de ahí ya desarrolló la grada bastante exponencial la verdad es que sí

Voz 1430 46:15 siempre decimos que los niños utilizan unos razonamientos que nos dejan sin argumentos nos deja con la boca abierta como no sé qué decir ya

Voz 28 46:25 si hacen razonamientos muy graciosos que son muy pequeños porque no utilizan la misma lógica al razonar que nosotros es verdad

Voz 25 46:32 es que a veces es más sencillo sin muy simples pero

Voz 28 46:35 habrá clases Nos parece que lógica aplastante

Voz 25 46:38 sí

Voz 28 46:39 pero la verdad es que sí que si sigues a un niño de desde muy pequeño vas viendo el desarrollo de de esos razonamientos

Voz 1430 46:46 Sonia a razonar se aprende

Voz 26 46:49 sí sí sí de que se aprende

Voz 28 46:51 como decías que el desarrollo evolutivo en un niño cuanto más le estimula al niño sea más opciones y más oportunidades leerá para que aprenda cosas su razonamiento va mejor hay por ejemplo hay mucho debate con la filosofía está claro que que la filosofía enseña a la gente a pensar

Voz 26 47:09 ya y es algo fundamental

Voz 28 47:11 es importantísimo aunque eso estamos en épocas en las que se está dando pero desde luego que a enseñar a pensar a los niños desde muy pequeños leen como puede estar debatiendo el de enfrente la dados distintas los argumentos las distintas ideas que alguien puede defender es fundamental enseñar de distintos puntos de vista y a veces da en el cole se hacen ejercicios muy divertidos con extraña pues es les enseña en la que defiendan la postura contraria a la que ellos realmente tienen para que aprendan a ponerse en el lugar del otro sean capaces de argumentar cómo estaría argumentando el de enfrente

Voz 1430 47:42 claro porque esa es otra a veces estamos tan obsesionados en defender nuestra creencia nuestra verdad que no somos capaces de ponernos en el lugar del otro

Voz 28 47:52 claro es que ese es el mayor problema habitualmente la gente que es cabezota ocres piensa que tiene siempre la razón lo que pretende es cambiar la opinión del de enfrente que lo único que consigue es lo contrario porque Arsenal lo que consigue es es que el de enfrente San Roque más con su postura

Voz 26 48:07 sin embargo si dejáramos este

Voz 28 48:09 del tono de sedes tenernos en que el otro sino simplemente argumentar amor la mejor forma posible es más fácil que que el otro estuviera receptivo a lo que nosotros estamos diciendo

Voz 1430 48:20 Sonia porque nos cuesta tanto reconocer que no tenemos razón

Voz 28 48:25 pues porque muchas veces sentimos que va implícita nuestra valía personal

Voz 1430 48:30 sobre todo cuando son disculpas sobre todo cuando eso ocurre público

Voz 28 48:35 claro si al final te sientas como tú evaluado cuestionados y al final la alguien de esa argumenta lo que tú estás diciendo no cuando nuestra valía personal no tienen nada que ver con esto no podemos estar muy acertados en muchas cosas y muy desacertados en otras tres nos integramos tanto que nuestra valía va intrínseco en esto probablemente estaremos más relajado si cedemos estaremos más abiertos no a escuchar opiniones distintas

Voz 26 48:58 también es cierto que eso les la parte emocional muy implicada ahí ida

Voz 28 49:03 es que alguien parece que te pone súper cabezota cuando es la parte emocional la que está implícita en lo que está defendiendo no tanto la parte racional

Voz 1430 49:11 claro se dan casos todos lo hemos vivido incluso probablemente lo seamos protagonizado en el que en los que no aceptamos no tener razón

Voz 28 49:21 por delante de los demás

Voz 1430 49:24 escondidas decimos tu razón

Voz 28 49:28 sí es verdad lo único que en ese momento se es como que te metes en una batalla en la que uno tiene que gana tiene que perder y nadie quiere perder entonces es cierto que el que gana en ese momento se va como vencedor y el otro pues llegó a poco humillado lo único que luego cuando la calma ya desde la serenidad lo analizados bueno pues eso somos más capaces de reconocerlo

Voz 1430 49:49 es mejor o dice más de nosotros cuando hacemos eso que acabas de mencionar reconocerlo

Voz 26 49:56 sí hombre yo creo que a todos nos gusta más

Voz 28 49:59 ante Casillas reconoce normalmente la gente cabezota genera un poco de repostaje

Voz 23 50:04 sí la familia ese que siempre

Voz 1430 50:06 tiene que llevar la razón sí pero estos son muy claro

Voz 26 50:08 a doce a casi nadie le cae bien archiva implica

Voz 28 50:12 como otra hoy estas otras características personales

Voz 1430 50:15 malos son poco

Voz 28 50:18 prácticos son gente muy rígida

Voz 26 50:20 a y normalmente

Voz 28 50:23 es un bastante inseguros e inseguridad claro a posicionarse frente al mundo de esa manera tan regida y tan obsesiva Decker de llevar siempre la razón para sentirse un poco mejor pero claro normalmente generan bastante rechazo final dices pues seguir en cabezota con algo no estás perdiendo en la relación con alguien pues no merece mucho la pena ha claro

Voz 40 50:46 no

Voz 6 50:54 hay miles de razones para invitar a Fernando Savater a este faro es uno de los mejores pensadores y mayores intelectuales de nuestro tiempo pero aquella madrugada hablamos con él acerca de la revista Claves de la Razón Práctica una publicación creada en su día por Javier Pradera y que sigue abogando por el pensamiento crítico Yves le preguntamos a Savater por la utilidad de la razón en este mundo tan complejo

Voz 26 51:23 bueno yo estoy Kundus sabemos que es complejo porque mirado por tú tuve hijos no no no es nuestra forma de relacionarnos con el mundo es nuestra nuestra bendición y no está mal y a la vez no no podemos prescindir de ella pero tampoco podemos ir más allá de esto es bueno o es eso es lo que nos convierten en esos animales rasgos además de relacionar

Voz 1430 51:53 Savater alguna vez habéis contado algo que me gustaría que que salieran este programa que que tiene que ver con lo que uno se divierte pensando

Voz 26 52:03 depende ya del carácter de cada uno sea yo me divertía mucho con con Javier no se lo mismo lo mismo el que yo somos no gusta a las casas y las bromas y los dobles estilos etcétera y la verdad es que me divertía mucho se ha hablado no era no él no vamos a decir que la filosofía hablando de menos estábamos preparando pero Tapia de de de cosas cotilleo de lo que sea no entonces no puede realmente lo pasábamos lo pasado Núñez desgraciadamente ahora ya pues mi mi capacidad de reírme porque esas cosas que no he perdido el referente

Voz 1430 52:44 de qué hablaría ahí es pradera y tú viendo cómo está el panorama actual que parece que más de un político y dos están perdiendo la razón osea es verdad que que que la democracia es así permite todos estos pactos que estamos viendo pero hay algunos que desde luego escapan a la razón no

Voz 26 53:05 sí parece que no pero la crisis concertada con lo que con lo que veo y lo que no que oigo no sé qué bueno era un gran analista político yo es mucho más ingenuo y mucho menos que él pero bueno él seguro que estaría batiendo análisis digamos entre ricos y profundos de lo que ocurre yo la verdad es que más bien pues vivo un poco el parte asombrado y en parte deseando que sí que se minimizan daños no que esos lácteos a los menores

Voz 1430 53:42 Savater tener razón te da derecho imponerla

Voz 26 53:45 el de la razón no es que se imponga es normalmente la razón se abre paso se reciben en ciencia en la mayoría de las cosas pues bueno evidentemente el Galileo o al final tuvo razón frente a los cardenales que se la en y en general Amazon si se abre paso imponerla ya es eh una palabra pues bueno a veces en ciertos aspectos sobre todo que toca la convivencia si hay alguien que cree que la la antropofagia es una forma de Astronomía como cualquier otra pues hay que imponerle cambie de opinión pero en otros casos

Voz 1430 54:27 crees que los españoles sabemos razonar lo digo porque tenemos mucho a gritar para para imponer nuestro criterio

Voz 26 54:36 bueno yo también no no es no nosotros no somos los españoles los italianos que está también pues somos vehementes yo me acuerdo cuando a veces he ido algunos otros compañeros colegas profesores etcétera españoles a México por ejemplo algún país latinoamericano de nos ponemos a discutir en público en un en un escenario pues la mayoría de la gente que no se cree que vamos a pegar a matar y luego cuando voy bajamos que constan conductos a tomar una copa pues se cree pues que que hipócritas no parecía que se obviaba en no es que no simplemente nosotros somos pues muy digamos muy bien utilizamos muy lenguaje grueso normalmente pero que en otros sitios no será pero eso no quiere decir que seamos menos razonables que otros

Voz 1430 55:33 deberíamos aprender a cambiar de opinión

Voz 26 55:37 que eso es fundamental eso son razonables no sea Eli digamos el que el que tiene razón tiene también razones osea la razón es algo pues que está precisamente que expuesto el digamos a los argumentos en contra nuestro cuando se dice eso será su opinión yo tengo otra los que las opiniones no son propiedad de uno como la nariz que cada uno tenemos la nuestra una podemos cambiar no sé porque la opinión es algo que uno lanza a la palestra de la discusión para ver si se sostienen no se sostiene

Voz 27 56:10 yo fruto de Pisco

Voz 26 56:13 el latín se indicaba lo que quiere tener Figar de algo para para ver si quiere raíces villano de un árbol o algo para de raíces no entonces discutir una opinión es discutió existiré raíces en la o no sigue un capricho que dice hay alguien o verdaderamente es algo que surge de la realidad y naturalmente entonces aceptarla y aceptar la verdad que es un don

Voz 6 56:46 si la típica persona que es una raja a veces llegando incluso a tener bronca nace con gente creo que con el tiempo viéndolo y sin que no me lo muy otras veces muy muy con estas discusiones no merece mucho la pena discutir por tener razón pero bueno no aprendo mucho y muy rápido psico discutiendo de vez en cuando por tener razón cada vez menos pero sigo discutiendo

Voz 14 57:16 curioso esto supone que somos el único animal con con capacidad de razonar pero es que es muy engañoso porque el propio término razón lo usamos de una forma muy muy muy confusa sería una de esas para jodas eh por ejemplo decimos siempre tengo que darte la razón porque la tienes eso es imposible no podemos dar a nadie algo que ya tiene tendríamos que decir que les reconocemos que tiene razón o que estamos de acuerdo en que tienes razón

Voz 41 58:03 el razonamiento de niño paja con la boca abierta porque no tienen prejuicio ni filtros y suelen tener una lógica aplastante por el contrario hay razonamientos da un adulto que te hace ver porque defendemos del mono en mi casa no me importa perder la razón e incluso a veces que la razón a alguien sabiendo que no la tiene

Voz 0421 58:20 bueno es un dilema que está dentro de cada uno de nosotros yo creo que nos genera bastantes conflictos yo creo que repasando Mi vida al final siempre ha ganado el corazón emitido a veces la pata pero

Voz 12 58:33 creo que sigo haciéndolo ir lo siento orgullosa de ello sí ha ganado el corazón

Voz 2 58:46 vamos que hoy vamos que estoy ansioso por el habrá vamos que se grandes sí a tus postales siga siendo por siga vamos a ver si por los abre Miguel Malvo que bien vea que eh a quién no

Voz 8 59:38 hora

Voz 2 59:41 sobre la cola no es todo si pagará eh estoy habla dos eh eh todavía un poco lo pues eh cómo sabes si por el caso que me gustaba brillo del cielo

Voz 8 1:00:36 que será

Voz 2 1:00:39 vamos a hablar de negros indios que se tu visión de lo que e Bay eh de esta vez del pueblo eh eh no cobré día para era eh viviste yo día

Voz 6 1:02:06 el parque del Retiro forma parte de la vida de todos los madrileños y también de cualquiera que visite la capital el cantautor argentino Fito Páez recorrió muchas veces este parque durante el tiempo que vivió en Madrid una ciudad imprescindible en su trayectoria artística sentimental por eso una de sus grandes canciones titulada tu sonrisa inolvidable empieza así proponiendo un paseo por el parque del Retiro un lugar que no pierde la magia ni siquiera en invierno cuando en Madrid como dice Fito hay rico frío cuántas veces habéis dicho eso de No somos en el parque bueno pues eso es lo que hicimos el martes quedar en el parque es el primer espacio de libertad que está vinculado con la infancia que con el paso de los años pasa a ser el espacio donde hacer deporte sacar al perro quedar con los amigos jugar a la petanca en definitiva quién más quién menos tiene un parque en su vida El gatopardo que nos acompañó

Voz 42 1:03:00 aquella madrugada fue Miguel Ríos que charló con nosotros sobre la empatía que generó en el público la canción de bienvenidos sobretodo

Voz 6 1:03:11 por esa relación que tiene que tenemos todos gracias en buena parte a Miguel Ríos con la Novena Sinfonía de Beethoven