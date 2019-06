Voz 2 00:00 no

Voz 3 00:10 ahora Torres

Voz 4 00:30 qué tal buenas noches es la una y media las dos y media en las Islas Canarias este es el primer faro que hacemos desde un faro real bienvenidos Alfaro desde Faro Formentor

Voz 1 00:47 no

Voz 4 00:49 estamos a unos doscientos diez metros sobre el nivel del mar al borde de un acantilado sobre un paraje completamente espectacular los oyentes habituales de este programa me avisa escuchado decir un montón de veces que está experiencia radiofónica nacía como homenaje a los paros ya la labor de los falleros a lo largo de los siglos que han cuidado de salud en medio de la oscuridad una referencia entre el mar y la tierra entre Loli

Voz 5 01:15 todo lo sólido entre el día y la noche

Voz 4 01:18 y es ahora cuando todo esto eso tantas veces toma sentido estar a los pies del Foro de Formentor es escuchar la fuerza del mar chocando contra las rocas es a penas distinguir la línea del horizonte que separa el cielo de la tierra pies sentirse prácticamente al borde del abismo pero anclados como si este lugar pudiera ser también un principio y el final ir fijaos que curioso que la primera salida que hizo este programa con público lo hizo al

Voz 5 01:45 los oratorio del Teide decíamos siempre estamos muy

Voz 4 01:47 muy cerca del cielo estamos rozando el cielo y la última salida de la temporada la hacemos rozando el mar muy muy cerca del mar así que de alguna manera repito tiene sentido el símbolo que es el faro para todos nosotros lo que une el cielo con la tierra esta noche vamos a hablar de lo que supuso la construcción de este faro hablaremos con de falleros hablaremos de la historia del hotel Formentor que es un lugar donde se ha alojado la flor y nata de la vida social Rainiero de Mónaco gris Kelly Chaplin pero también la flor y nata de la vida intelectual porque el Premio Formentor convierte el hotel Formentor en un lugar de encuentro entre escritores y escritoras que una vez al año se reúnen por el placer de conversar y por supuesto hablaremos de esta isla de Mallorca de su rincones de su belleza de sumar de sus secretos de la sierra de Tramontana a los oyentes de El Faro os hemos pedido vuestra relación con Mallorca cuando habéis venido

Voz 6 02:51 yagé novios yagé fin de curso Un viaje solos para

Voz 4 02:54 muchísima gente Mallorca fue su primer destino turístico el primer viaje la primera vez que cogieron un avión llegaron aquí a Mallorca los que venís habitualmente vacaciones a esta isla por qué porque la elegir los que vivís aquí qué diferencia hay entre el verano y el invierno se habéis navegado por las aguas en Baleares mirada este faro a este faro que como digo hacemos desde Formentor rodeados de aguas mediterráneas

Voz 2 03:20 quizá por qué sí sí que Cuca

Voz 6 03:24 cumbre escondido tras las cañas

Voz 3 03:29 me me llevo donde bien

Voz 7 03:40 marzo a ver que es jugar veloz de Ángel para qué es día largas no

Voz 4 04:12 los

Voz 7 04:16 hemos visto

Voz 8 04:31 Roger Federer

Voz 7 04:35 es así

Voz 9 04:49 casi desde más del lenguaje

Voz 7 04:53 el gasto eh que conoce bien buscar al Barca hora

Voz 8 05:45 el cabe dar eh tener ya los silbidos

Voz 6 06:16 por los muy mira Mora

Voz 10 06:18 aquí reparando en los trenes por la noche pues puede recuerdo donde las mejores horas que pasé haciendo la mili justamente en Mallorca que era el cabo Formentor irregular hoy en el faro recuerdo bien pero hay un acantilado unos sus bajar de la carretera hasta las rocas donde el invierno éramos capaces hasta de pasarnos horas horas horas muertas allí los fines llevaban creemos libre porque siendo peninsulares era imposible bajar todas las cábalas pues si recuerdo bien bien y sobre todo era lo que más me gustaba el mar que forma parte de mi vida amigos y esas olas que te que te pasas esperando a que llegue tuve permiso para llegar a tu casa a tu novia a otros amigos y luego a estas horas que pasa es el en casa esperando volver a pasar la son las multas en el Faro de Formentor buenas noches se seguimos a lo nuestro

Voz 11 07:23 sí

Voz 12 07:28 hola buenas noches Parera así falleros

Voz 13 07:32 mi primer contacto con la isla de Mallorca fue en el viaje de fin de colegio en el viaje de co pues con diecisiete y dieciocho años han pasado ya más de treinta y pico años Si todavía no recuerdo como si fuera ayer fueron una experiencia fantástica que era la primera vez que iba a las Baleares y luego siempre recuerdo también ya después ya más mayores hemos hecho varias excursiones con con un barco recuerda siempre en las puestas de sol pues con catamarán poner rumbo hacia el sol a toda máquina a intentar coger la puesta del sol en el horizonte maravilloso ahí naranja rosas muy deprisa hasta que se esconde el sol del todo no es sesiones sensación como de

Voz 6 08:25 mucha alegría siguen desafiando todos larga vida Alfaro

Voz 3 08:38 el herido es Fares dos recomiendo encarecidamente que si tenéis oportunidad alguna vez en la vida seis Formentor de este un barquito me enteré is la simbiosis total con el mar y a la vez la insignificancia del ser humano Besos para todos

Voz 4 09:19 así con estas tres primeras notas de odio comenzamos este faro desde Formentor fijaos que el primer oyente a Mora que está reparando trenes por la noche decía que

Voz 5 09:28 él estando haciendo la mili en Mallorca

Voz 4 09:31 Iñaki aforo Formentor

Voz 6 09:33 es ha dicho a pasar las horas muertas a vivir las horas muertas buenos amigos rodeados de mar

Voz 4 09:41 luego el otro oyente ha dicho algo con lo que muchísima gente sabrá sentir identificado el viaje de estudios que uno hacia mayor

Voz 5 09:48 K Él lo hizo hace más de treinta años

Voz 4 09:51 dónde estaba en COU ya descrito un village distinto ya de adulto cuando con un barco atardece ya todo motor te vas acercando al Sol a ver si lo pillas y te das cuenta de lo pequeño quieres que es lo que decía el tercer oyente

Voz 5 10:11 bueno cuando empezamos este programa decimos que una vez al mes íbamos a hacer un tema que nos vinculara directamente al faro al propio faro para no olvidarnos de la esencia del título de este programa así que hemos hablado del mar de los barcos del agua de la luz de la noche hemos tenido tú de hablar por teléfono con algunos floreros pero es la primera vez

Voz 14 10:33 sí

Voz 5 10:34 que están aquí con nosotros en este faro convertido hoy en un estudio de radio tengo a una eminencia en el mundo de los faros a Pedro Bonet bienvenido a este paro Pedro

Voz 12 10:46 hacías y tengo a Jorge montañés

Voz 5 10:48 que es hijo de febrero y que su sueño era ser Panero pero ha llegado tarde ese Jorge qué tal bienvenido es historiador enseguida hablamos con los dos pero querría comenzar con Pedro Pedro cuántos años ha sido pero bueno

Voz 15 11:03 eh ingresé en el año sesenta y ocho y no pude entrar a los dieciocho años porque cambiaron la edad veintiuno doce Luis tuvieron siete años sin oposiciones y que por eso estudia después auxilios de Ingeniería de Telecomunicación y cuando salieron pues me presente y tuve la suerte de aprueba bien

Voz 5 11:25 lo que atrae de vivir en un faro

Voz 15 11:27 bueno a los diez años yo dije que quería ser falso entonces a Federico Garau llenas era así como se llama pues llamo a mis padres les dijo que tenía que estudiar bachiller estudió el bachiller y eso es el empiece de Alfaro

Voz 5 11:44 es hijo de febrero

Voz 12 11:46 de qué faro de Foro de Porto Colom he siempre has dicho no hubiera encantado ser como mi padre

Voz 17 11:55 yo ya desde pequeñito ya tenía claro que que no era posible porque ya se claro digamos a extinguir la profesión de Fabio desde el año noventa y tres si no me equivoco Pedro no desde el año no

Voz 15 12:03 en sí desde bueno y desde el año noventa y tres fue cuando entrábamos en un ente público ser yo era muy niño entonces

Voz 17 12:10 ya yo ya tenía claro que que sus acababa no entonces pero bueno siempre me ha gustado el tema porque me queda un faro entonces y pues siempre está han estado ahí no ese interés o como bueno por vosotros también que que tenéis ese interés no hacer ahora

Voz 5 12:26 buenas noches hubo un amplio trabajo de investigación documentando los faros si si las historias los falleros pero voy voy con Pedro para que me me cuentes que hace un faro en un faro cómo es la vida de un faro dentro del Fary cómo es el trabajo

Voz 15 12:41 bueno pues normalmente en todos los faros como mínimo eran dos E Entonces tenían unos motores tenían para cuando para para bueno primero iban con aceite después con parafina hasta el año mil ochocientos cuarenta y siete en Baleares el Foro de Porto Pi entonces te funcionaba con un ala como un depósito de hoja hojalata como lleno de aceite de oliva ironía doce corsos con una con con con un colocó con algo de algo que buena mecha alumbraban Massimo de alumbre que tenía uno tenía óptica pues era una milla Milla dos Millán Mirlo mil ochocientos cincuenta metros una milla náutica entonces eso hasta que se puso una óptica ciento sabia problema de que el aceite aumentaba la botica porque era compacta entonces sí dijeron las ópticas con con Pitt más ida ahí pues y después pasó al petróleo

Voz 12 13:45 pero pero lo que nos preguntamos es cuando voy a que me toca encender la mecha bueno no mira

Voz 15 13:52 el equipo por la mañana suponer vamos a empezar por la mañana vale poco antes de salir de Sol había que ir apagar el faro si había que darle cuerda se acuerda cuerda porque tenía un peso a través de de la que había pedalea así lo limpiaba lo dejaba ya preparado para la noche entonces el de la noche encendía ideó día pues insinuó había avería porque claro no había servicios técnicos por eso en un N en el año mil trescientos Se formó el cuerpo de faros hice denominaron toreros de faros hasta el año mil novecientos treinta y nueve que se cambió la denominación se pues no tengo mecánico el mayor porqué mecánico porque no había servicio técnico de motores en entonces nosotros teníamos que desmontarlo

Voz 5 14:44 contaría arreglar seis estropean bueno

Voz 15 14:47 siempre estoy dentro de ese cambió a técnico mecánico de señal marítima marítimas estén finalmente era técnico en ayuda a la nevera

Voz 5 14:53 sí ordenador Jorge los obreros aprenden hacerse auto suficientes porque no lo tiene que hacer todo dentro del faro

Voz 17 15:03 claro no tenía ninguna tienda dónde acudir no sea tenían que que crearse si se rompió una pieza pues tenían que crear la no tenían que tener ese ingenio o esa os ERE

Voz 18 15:12 manitas no digamos para para poder hacerlo

Voz 17 15:15 sí bueno pues a veces se pasaba mal pues intentando arreglar los faros esto también es una una vida que que que hablamos es un poco más del pasado no yo yo no he vivido esa época ya porque yo ya cuando era niño pues ya los faros por lo menos en lo que ella habite que eran ya automáticos digamos no ya ya funcionan con o con con la red eléctrica o como habrá muchos ya con a paneles solares baterías no digamos entonces es es una evolución como habla o muy bien Pedro de de que es empezar

Voz 19 15:46 con combustible como el aceite de oliva

Voz 17 15:48 que no que está bien bien entrado el siglo XIX se utilizaba estoy digamos eh se producía una llama no hasta una evolución que va pasando por a también petróleo valorizado y luego por gas acetileno hilo acaba digamos en electricidad no que es lo queremos actualmente a las las bombillas no pero antes se producía un fuego digamos

Voz 5 16:07 yo me pregunto la construcción de este faro Formentor que es un reto para la ingeniería y un reto para la propia construcción porque están un peñasco a más de doscientos metros sobre el nivel del mar porque esta carretera por la que hemos subido es una carretera prácticamente nueva para acceder había más de trescientos peldaños entonces

Voz 20 16:27 la comida como las hubo en Ankara

Voz 15 16:30 cada semana como mínimo venía una embarcación a suministrar a los siempre que el mal lo quería

Voz 21 16:37 entonces este faro exceptuando la Pedra que se pudo sacar de aquí que el muy poca todo se trajo en embarcaciones desde el puerto de de

Voz 15 16:47 Ayensa desde allá pero

Voz 14 16:49 después cuando ya estuvo el faro hicieron

Voz 15 16:52 túnel hay setecientos metros de rampa y doscientos setenta y dos peldaños y por ahí subían los bidones de aceite

Voz 12 17:03 el petróleo no hacía falta ni ir al gimnasio ni ni no hacía falta nada de todo eso es porque tenía todos es bueno todo se subió

Voz 15 17:16 poder tener al año cuarenta y cinco supongo que en cuarenta y cinco creo que real Jordán que se hizo la carretera antes de la carretera desde Qala Murtha se hizo también una una pequeña carretera haya antes se hacía con burro con lo que sea pero era más práctico y entonces semanalmente creo que eran dos veces a la semana creo que era el el el martes y el viernes había un proveedor cuando ya hubo teléfono no hubo problema por la mañana llamaban que lo que quiere y entonces bueno durante el día la mayoría de Fornelos estudia vamos podríamos un estudiaba música el otro aquí había uno que hacía de madera trataría figuras de madera Albertí eh eh eran era gente muy muy muy preparada por ejemplo este profesor yo tuve no sabía leer el Quijote nos nos enseñó a leer el mallorquín que aunque entonces no se usaba lo que pasa que escribir no ve no se usaba después

Voz 5 18:25 Jorge lo que dicen con respecto a la soledad que vive en los féretros y las familias de faros es verdad que uno se siente solo o este oyente que habla de la simbiosis entre el Faro y la naturaleza compensa esa soledad como es

Voz 6 18:40 bueno es que claro

Voz 15 18:43 él no yo claro yo he vivido desde niño allí

Voz 17 18:45 entonces yo me he criado con parte de eso no digamos parte de Alfaro y y aunque bueno también soy hijo único y también pues sí que tenías tus momentos de soledad no es no es la misma infancia lo mejor que vivir en un pueblo que puede estar todo el día en la calle no pues ahí era

Voz 14 19:02 de vez en cuando que te podían a lo mejor trasladar tus padres

Voz 17 19:05 esta para ver a tus amigos no te tenías que montar pues tus historias tú mismo no estar allí

Voz 5 19:10 qué hacías

Voz 6 19:14 con lo muñequito bueno

Voz 5 19:21 bueno con las cabras

Voz 6 19:23 mira aquí a la subida yo he visto hora

Voz 17 19:27 a lo mejor si estuviese Si hubiese dividido en este faro igual me relacionado con las cabras no sé

Voz 6 19:30 pero bueno pero

Voz 17 19:35 bueno el Faro de de Puerto Colón no lo único que llegaban a los turistas algunos sí que está un poco cabra pero no se diga que el aquí yo

Voz 15 19:44 yo tampoco he tenido la suerte de no estar yo de practicar estuve quince días en fabricar Menorca después estuve en una estación de radio al lado de Portugal estuve también en el Faro de Cabo villano en Camariñas allí aquello o los temporales da miedo da miedo de verdad que basta decir que desde las viviendas Alfaro creo que hay un túnel de trescientos y pico de metros Coldplay para poder ya encender el faro y apagarlo porque se llevaba la viviendas eh entonces bueno pues estuve ahí después me destinaron a Cartagena era un faro también muy aislado pero yo no me siento nunca no me he sentido nunca solo no me he sentido porque me mujer trabajaba en ovino vaya bueno yo me senté haya ideas después porque siempre el dinero va adelante pues pedir la excedencia que estuve en zona de turismo estuve cuatro años excedente después reingresó

Voz 5 20:46 eh Jorge tiene una carta que ha extraído el cuéntame la historia de la carta que las extraídas este programa

Voz 17 20:52 sí bueno esto e investigando en los en los archivos que tenemos en el faro Porto Pi eh buenos todos los documentos que se realizaban en los faros de de aquí de Mallorca pues los conservamos allí tenemos un archivo entre entre estos libros pues encontró un trocito papel bueno pues un señor un poco no sé es el el el público que era es una carta a los Reyes Magos

Voz 6 21:17 una niña te

Voz 17 21:19 eh que calculo que será en los años cincuenta que estuvo viendo en este faro de

Voz 15 21:23 de forma de forma entorno fíjate

Voz 5 21:25 se curioso ahora

Voz 6 21:31 os la proceder a leer es muy cortita Queridos Reyes Magos os pido este año una linterna dos duros y lo último ha que no sabe lo que es en una muñeca pues no pidió una escopeta

Voz 3 22:05 curioso no es muy bien enhorabuena eh por qué

Voz 4 22:11 a Pedro que ha supuesto para la profesión que el oficio este prácticamente extinguido que desaparezcan los faros sea un proceso automatizado

Voz 17 22:23 eh bajo mi punto de vista yo creo que se ha perdido un poco el alma de los fardos no porque siempre había una persona que estaba digamos alto la encargada no de de velar por esa luz no que querías en los marineros se ahora bueno también está muy bien ahora estamos también una época tecnológica no y todos es está cambiando pero siempre ese ese calor no de una persona humana en en en un edificio como es tan monitor de de los faros pues que eh que cuide de esa luz y creo que es la ha perdido pero bueno ya no hay marcha atrás

Voz 6 22:58 digamos el chino temen calizas

Voz 15 23:01 ya sea cuando la tecnología fue avanzando yo me fui mentalizando de que esto iba a cambiar pero el que no lo ha hecho se sintió muy mal le se sintió muy mal decir que es una pena pero la tecnología va así no podemos darle vuelta de hoja eh

Voz 3 23:22 yo si volviera a nacer volvería a ser Fares

Voz 6 23:27 Jorge espero muchas gracias gracias

Voz 14 23:48 hola mi nombre es el guerrero de la Antifrau hace hay lugares sorprendentes que la vida te regala y uno de ellos ha sido la isla de la calma Mallorca anclada en el mar antiguo donde descansar el alma muy buenas noches

Voz 5 24:11 llegamos así al

Voz 4 24:13 de la mañana una en Canarias tenemos dos horas por delante desde este faro desde Faro Formentor

Voz 22 25:25 para Torres

Voz 23 25:27 qué edad tiene ciento nueve años pero me considero adquirían

Voz 18 25:32 no

Voz 6 25:34 cuál es su secreto me baño cada mañana

Voz 23 25:37 río desnuda como música acerca no hay ningún otro secretismo yo para sentirse joven baños se desnuda en el río cada mañana también hay agentes secretos temo dejando de lado manejando Dumas de de nuevo en el rescate

Voz 5 25:58 Nasser

Voz 6 26:01 desde la ventana si estás porque no está demostrado que la televisión que llevamos detrás de ti no sé cuánto tiempo para que te acercas a es que para mira hemos de decirlo reconoce que tienes ocho cientos Whatsapp míos pidiendo lamentar Mariola Cubells todos los martes La Ventana con Carles Francino

Voz 4 26:28 hola soy Julia yo estoy haciendo el máster de periodismo

Voz 6 26:31 ahí aprende periodismo haciéndolo ya pues escribirte en escuela punto El País punto com conecta con el faro del Guaza

Voz 9 26:43 mándanos una nota de voz el seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 21 26:57 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 24 27:02 en teniendo con qué alimentarnos y con qué cubrirnos estemos con eso contentos los que quieren enriquecerse caer en tentaciones en tienen muchas codicia lo casi perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina porque la raíz de todos los males es la avaricia por ese mismo me será muy difícil perdonar de cariño por mil años que viva el que me quitas es el capricho de un coche comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo pero seiscientos lo tiene todo el mundo Mario hasta las

Voz 5 27:28 ahora si me apuras que a la vista nunca

Voz 24 27:31 lo entender aspiró una mujer no sé cómo decirte plumillas que todas sus amigas vayan en coche ella patita que te digo mi verdad pero cada vez que Estero Valentina o el mismo presidente el ultramar dinero ni hablaban de su discurso del domingo me enfermaban palabra aunque me esté mal decirlo

Voz 12 27:47 tú has tenido la suerte de dar con una mujer

Voz 24 27:50 cerca de dos a cuatro ideas dejado querer Mario que así que cómodo que te crees tú que con un broche de dos reales según detallito por mi santo ya está cumplió INE hablar borrico que me hartado de decirte que no vivías en el mundo pero tú que si quieres eso sabes lo que es Mario egoísmo puro para que te interés que ya sé que un catedrático de instituto no es un millonario ojalá pero hay otras cosas creo yo que hoy en día nadie

Voz 4 28:14 conforma con un empleo Cinco horas con

Voz 12 28:17 Mario Miguel Delibes mil novecientos sesenta y seis

Voz 6 28:22 Carolina se en el PP escucha

Voz 4 28:29 te gusta tomarte la vida con filosofía buscas un programa con humor entrevistas retos matemáticos sueco

Voz 0019 28:37 Sarkozy se llama Tomi viene conmigo

Voz 4 28:40 hoy por hoy de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido cadenas

Voz 9 28:48 queda polemista y ahí está la política pueden ser irracional por mucho que se parezcan

Voz 6 28:54 otros tener derechos de autor cronista bueno pues así comenzamos este once de septiembre con la resaca del día de una madrugada muy buenas vigilante

Voz 5 29:07 por otro otro reverso

Voz 6 29:11 él es más que suficiente Isaías Lafuente de Luisa Byrne La Ventana con Carles Francino

Voz 2 34:49 la tierra

Voz 33 34:53 pues sí

Voz 2 34:56 eh

Voz 33 35:05 sí

Voz 2 35:14 abrimos esta segunda hora

Voz 1280 35:17 de esta noche tan especial el primer programa Alfaro que se hace desde un faro real estamos en Faro Formentor en Mallorca y estamos escuchando la guitarra de Luis saber Segura un músico mallorquín al que habíamos seguido la pista con su LA que acaba de sacar un disco en solitario titulado amenaza tormenta que nos va a poner la música en directo esta madrugada eh hablaremos con él después de tres a cuatro pero esta canción que abre esta hora se llama el cielo giro Isona así

Voz 7 36:03 no

Voz 34 36:12 sí sí ya a mí nunca ha

Voz 35 36:25 claro

Voz 34 36:27 ah vale

Voz 36 37:02 si tú Irujo

Voz 2 37:35 sí

Voz 37 37:38 sí

Voz 34 37:49 no sé nada de Ci U

Voz 38 37:53 ella sí sí sí

Voz 36 37:58 sí

Voz 34 38:01 de

Voz 39 38:05 ah

Voz 34 38:07 ah

Voz 36 38:18 eh eh Ugly uu

Voz 2 38:47 eh

Voz 26 38:50 eh tú le no les será si piensa

Voz 40 39:11 tú

Voz 36 39:21 eh

Voz 41 39:24 eh

Voz 42 39:41 eh tú

Voz 2 39:46 claro

Voz 12 39:51 Albert Segura gracias a la canción como el cielo giró y es la Tierra

Voz 5 39:58 Miró o no

Voz 12 39:59 magistrados canciones pero sí sé cuándo

Voz 5 40:01 creo que estamos en un lugar en el que el cielo la tierra se

Voz 12 40:04 mezclan pero me ha gustado

Voz 21 40:10 haré un aún más TAP un mes Tap de esos de juntarnos cambia

Voz 5 40:14 una simbiosis pues eso bueno después hablamos contigo eh Luis ver hablando de cielo y tierra en algún lugar que rodea a este faro está Adriana Mourelos Adriana

Voz 4 40:27 buenas noches buenas noches

Voz 0020 40:29 ahora me encuentro en el lugar más cercano al mar que aquí en el Foro Formentor desde aquí puedo ver el faro completo de abajo hasta arriba desde la base a la luz que por cierto acaba de posarse en la

Voz 5 40:43 Estrada que rodea Alfaro

Voz 0020 40:45 una gaviota que pudo ver apenas lo que me permite vislumbrar esta esta madrugada en la que también puedo observar una línea del horizonte que termine la izquierda en los acantilados espectaculares que rodean a este faro Formentor yo creo que es la manera en lugar es el sentimiento más cercano que vamos a tener a sentir un faro a sentir el faro Formentor pero también el fardo de la SER y creo que la emoción ha llegado a todas partes porque deciros que tengo mi alrededor dos parejas que entre las luces y las sombras se han dado un beso y una de ellas ha terminado el beso mirando al fan

Voz 16 41:26 no

Voz 4 41:31 iba iba iba a pedirte iba a pedir de Adriana que era una cosa muy sencilla que es que pongas el micrófono al aire sabes que nosotros tenemos en el programa La sección son a la vida pedimos a los oyentes que nos envían un sonido de la cotidianidad y el resto tenemos que descifrar lo y saber que sonido de la vida

Voz 5 41:53 agravado si oyente en este caso vamos a hacer eso escuchar el ambiente que hay muy cerca del mar muy cerca de la Tierra porque estamos en un peñasco en un sitio agreste en un paraje complicado abrupto con gaviotas decías con el cielo con la tierra así que levanta el brazo voy pone el micro al aire vamos a cerrar los ojos y a ver cómo suena

Voz 4 42:27 el ambiente

Voz 5 42:45 así suena el Foro Formentor gracias Adrián gracias Marina qué tal buenas noches estamos Raos de público que ha subido hasta este lugar es un lugar emblemático con el acceso restringido después hablaremos de estas Serrat Tramuntana ahí de este Foro Formentor de esta península de cómo es está protegiendo así que estamos muy agradecidos al público que ha querido asomarse con nosotros a esta experiencia histórica practicamente de radio hecha desde un faro y y que hemos propuesto a nuestros espectadores Mari

Voz 6 43:20 pues entre ellos hay mucha gente que quiere participar que hay que hacer una nota de voz en directo aquí parte de este Foro Formentor el primero es Guillem

Voz 42 43:30 que me contaba una historia que escuchaba de sus abuelos no así es muy

Voz 31 43:37 en casa tenemos mucha tradición de pesca mi abuelo era amigo de dijo del Faro del Puerto de Sóller siempre nos contaba que por la noche se junta

Voz 4 43:46 cuando en verano Ivana a pescar allí a la luz de la luna y a la luz del faro y que será bucólico

Voz 43 43:56 muy bucólico

Voz 5 44:01 al abuelo de este oyente cómo te llamas quien sí perdón al abuelo de Guillén de pequeño con su amigo el hijo de alfarero

Voz 4 44:10 el pequeño de adolescente entiendo no veinteañero yendo a pescar a la luz no del faro sino de la luna probablemente sí

Voz 0019 44:21 a su lado tengo a Cristina que me pedía

Voz 6 44:23 también el micrófono para contarnos otra historia

Voz 24 44:28 bueno a mí primero con mi primer contacto con un faro fue a finales de los setenta pero en Formentera y siempre he deseado volver a subir a un faro porque nos dejaron subir

Voz 4 44:39 más allá arriba a la a la torre

Voz 24 44:42 era muy pequeñita pero yo me lo pasé bomba mi hermana no porque tenía vértigo difícil son las fotos germana llora yo no lloro si cada vez que veo un faro de yo querría volver a subir como se hace a quién tengo que pedirle para que me dejen subir al paro pero bueno me encanta los veo las decías

Voz 6 45:00 Cristina no hay mucha gente que ha tenido oportunidades

Voz 24 45:03 eh subieron Far yo tengo fotos cincuenta haremos cuentan las dice Geert Malasia traer

Voz 5 45:08 desde allí que veías veías a Marte

Voz 24 45:11 lo demás ya había viento era verano entonces no hacía mucho viento que era una excursión de verano ida Formentera y no no hacía frío no hacía frescos estaba muy bien lo único que es verdad que tenía de barandilla un pelín un pelín a ver peligrosa parecía que se iba a romper por algún lado y era lo que más le asustaba mi hermana yo sólo recuerdo que hace hubiera seguido todo el día allá arriba y me gustó mucho y luego alfarero nos contó cuatro cosa no dio de merendar que también estuvo muy bien ir

Voz 5 45:43 para abajo así Bajaur una vez cómo es vivir en un faro así te tienes que ser bonito pero

Voz 24 45:50 los días de temporal estás ahí solo solo solo con oyendo tormenta hay Hinault viendo casi nadie durante mucho tiempo tienes que ser un poquito triste bonito para unos días pero triste para mucho tiempo

Voz 5 46:04 muchas gracias Cristina

Voz 12 46:07 pues faros hay muchos

Voz 6 46:09 no nos comentaban los oyentes aquí entre nuestro público Maranello aquí pero tengo uno que Nos da contar una historia precisamente de eso

Voz 4 46:15 de faro del Foro de Formentor noches buenas noches soy Pep

Voz 31 46:21 el míster es soy un apasionado de los faros me gustan todos los faros y puedo decir que yo pasé una Nochevieja en el Foro de Formentor

Voz 5 46:32 en de Berga buscamos nos encontramos si buscamos para invitar a este paro a alguien que haya pasado una Nochevieja en el Foro de Formentor paso a un año y no te hemos encontrado montamos el faro aquí apareces desde luego algo mágico tienes de Faro Formentor pues cuenta cuéntanos

Voz 31 46:50 tiempos mozos jóvenes con su grupo de amigos subimos con una furgoneta con todos los trastos los enseres para pasar la Nochevieja en Formentor llegamos de noche ya cenábamos el chocolate con ensaimada lo típico pasamos un rato dimos una vuelta por el Faro dormimos un ratito despertamos vimos el amanecer del uno de enero desde el Foro de Formentor

Voz 4 47:18 podrías escribir el amanecer desde aquí paz y tranquilidad

Voz 31 47:25 sí puedo decir que esta experiencia experiencia la repetimos unas cuantas veces desde el faro de Capdepera desde el Lines desde el faro de Kaplan fue un una época que pues cada año la Nochevieja la disfrutábamos en un fan

Voz 12 47:40 es una idea muchas gracias gracias gracias Cristina razias bien

Voz 5 47:54 ah sí

Voz 0019 48:06 no

Voz 3 48:09 una cuarta parte

Voz 4 48:18 buenas noches que seudónimo vas a creer que utilicemos contiguo al principio de esta conversación Gianni

Voz 21 48:24 Janis

Voz 5 48:26 pero siempre a nuestros Gatopardo siga tapar das su relación con el mar pero como esta noche estamos haciendo el Faro de ese Formentor te quiero preguntar por tu relación con el mar Mediterráneo

Voz 44 48:41 soy tan mediterránea en mi pueblo sentíamos la y nada a la brisa marina que llegaba ya sin casi sin sal pero pero la sentíamos ahí en cuanto al Masri Formentor pues para mí es uno de los grandes faros el literarios porque ahí hemos pasado hemos vivido encuentros literarios magnífico soberbios con personajes que te ayudan a abrir los ojos y a mover las ideas

Voz 5 49:11 enseguida vamos a hablar con esta invita acerca de su experiencia vital en este lugar en Formentor pero a mí me gustaría que me contarás antes como es ese pueblo que has descrito como un pueblo de piedra y almendros

Voz 44 49:30 gran si mis abuelos ya tenían granjas bueno mi abuelo fue un aventurero un músico que durante los años digamos de madurez cuando crió a sus hijos importó los primeros negocios de avicultura desde Holanda Alemania y a la vez tocaba seis ocho horas ya cuando era mayor el piano a diario era un pueblo del cual yo quería salir corriendo Mara símbolo de Lleida no es un pueblo de Lleida precioso es un pueblo de de piedra como decías de de olivos aceitunas hay una hierba de Garriga es un pueblo muy puro estaba muy cerca de la ruta del Císter son pueblos sobrios digamos pero también muy medio

Voz 5 50:18 Serrano detrás de esta voz en ese seudónimo Janis está Joana Bonet periodista filóloga escritora una mujer pionera en el mundo editorial que ha abierto el camino a otras muchas que hemos ido detrás te hemos invitado para hablar de muchas cosas ya desgracias

Voz 44 50:37 en presentación tan bonita hay se preguntarán Janis sí claro antes antes de seguir pues querría saber por qué has elegido exceso de ánimo Janis en la crisis de nombre que solemos pasar muchas veces las adolescentes incluso los adolescentes pues la mía hubo búsqueda mi madre empezaba llamarme Marie Jo o Joe llamaba Juanita halló poco a poco fui dándome cuenta de de que a mucha gente le incomodaba llamarla con un diminutivo por un diminutivo a pocos hombres se les toma en serio cuando en una reunión les llamas Alvarito lo quitas en cambio pues muchas madres y abuelas convivieron con el diminutivo siempre eh pero lo dignificar On no sabes cómo hoy mi madre Joana cuando yo era una muchacha como te decía tenía una amiga que me decía Janis nos encantaba Gianni yo claro la primera estrella del rock verdad la la una eh que rompió techos y que menos de una década el ocurrió logró reescribir el Roque en femenino sí es una de las protagonistas de libre Helga de libros una demostración claveles pero fíjate vamos a volver a esa Joana que está

Voz 5 52:00 en ese pueblo de piedra y como empiezan a surgir de los sueños allí

Voz 44 52:06 en ese espacio en los libros fui enseguida una niña lectora era una chica torpe no no se me daban bien las manualidades la psicomotricidad FIMA fina sigo pro cuando pequeñas catástrofes domésticas Se me derrama en las botellas de agua pero en los libros con los libros me llevaba muy bien y empecé a tener una relación muy promiscua con ellos leía todo lo que podía les robaba libros ya mi abuelo del Círculo de Lectores algunos buenos y otros bestsellers de estos yo Karen F pero que también fueron muy muy útiles para mí entonces a través de las lecturas yo fui con Ford en soñaba enseñaba continuamente iba construyendo realidades

Voz 5 52:47 paralelas fíjate en el ratito que llamamos entrevista ha salido varias veces la música sí que era otro de los temas que que quería tocar contigo has hablado de que tu abuelo era músico también tus tías

Voz 44 53:01 a la abuela tocaba el piano en tú

Voz 5 53:03 claro claro mucho mucho mucho el piano era una eran contigo

Voz 45 53:21 sí

Voz 3 53:29 en

Voz 33 53:43 eh

Voz 44 53:51 yo tengo a golpes de emoción a un a través de la música son magdalenas de Bruce continua es verdad y en el libran fabulosas ir rebeldes bueno pues aparece con es una constante también define mi manera de ser mujer no la música me ha ayudado a construir como me hecho mujer que es lo que cuenta bueno fabulosas y rebeldes hemos escuchado tantas veces a ver si te haces un nombre en cambio bueno Simón debe lo dejó dicho no no se nace mujer sea hacemos

Voz 4 54:21 Hair que banda sonora dirías Joana que tiene tu adolescencia

Voz 44 54:25 con las canciones que escucha mi madre cuando viajamos a a La Coruña a ver a mis tíos cuando ya mi padre acaba termina escuchar el fútbol ella la enciende su aumento lado un pastón de Andorra le da mucha vergüenza dice que diga esto pero a mí entonces pone un caset con Chavela Vargas Un mundo raro amaneció Traver Mari Trini bueno lo que a aprender de Mari Trini es una una escuela de sentimiento quién a los quince años no dejó su cuerpo abrazar yo tenía catorce y pensaba me falta un año que sentiré cómo llegará que será luego canciones catalanas da de María del Mar Bonet y luego pues con su Harvey Moon aquí yo creo que que me quedo bueno hay hay muchos más aún no entró en el en el Sulca es la música que que me defina mucho

Voz 5 55:17 esto era la adolescente entonces ahora quiero que me cuentes hemos hablado de tu relación con la música la adolescencia yo ahora quiero que me hables de tu relación con las cartas que era para recibir una carta

Voz 44 55:32 para mí una carta era un mundo el día en que el cartero no me traía una carta tenía bajón porque porque vivíamos en un pueblo muy pequeño hablando de de la Cataluña interior entre Lleida y Tarragona es casi más cerca ya de Tarragona en los años pues setenta yo me escribía con todo aquel que me cruzaban la vida cada si viajaba en un autobús me caía bien a alguien no en los campamentos de verano When con esas direcciones pues íbamos cruzando relatos lo las narraciones de de nuestra vida hay también temas que nos interesaban aunque bueno alguna vez hubo cartas que no mande pero fíjate

Voz 5 56:15 es que te quería preguntar por eso porque hasta qué punto eso ha tenido influencia en de tu forma de escribir después porque has dicho que doctora pero promete empezaste a escribir cartas

Voz 44 56:26 sí empecé a escribir porque mi madre me casi que me obligó con ocho años ya que escribiera una redacción para un concurso mi maestro no me apetecía escribir escribir mi maestro me ayudó ganamos a partir de entonces me presente a todo eso concurso lo recuerdo mucho las cartas de amor

Voz 5 56:47 sí

Voz 44 56:48 hoy hay muchas cartas de amor que son absolutos vómitos sentimentales que afortunadamente nunca mandé por qué porque las mujeres hemos tenido un cuelgue brutal con el amor la narración romántica que nos hemos explicado nosotras mismas nos inclina a estar enamoradas sobretodo del amor más allá de la persona y entonces a esa persona pues claro la proyectamos con unos atributos con unos ideales que ni las películas de Hollywood más tóxicas por lo tanto pues va ahí hemos tenido que desaprender pero por otro lado el el amor ocupan lugar importantísimo nuestras vidas sino lo que sí tiramos ver así yo creo que sentiría hemos una especie de amputación emocional por lo tanto lo mejor es que bueno que muchas veces también sintamos más allá de pensar y de reflexionar pero que en el amor por encima de todo un queramos a nosotras mismas el respeto es innegociable

Voz 5 57:48 es una parte no sé si lo voy a decir bien la la frase que escribes en en el libro dice algo así como no lo había cita textual le rogó así como la realidad nunca va a mejorar la imaginación amor cuando tú estás enamorado sea del ideal del amor cuando eso se hace real rara vez

Voz 44 58:07 mejora lo que tú has imaginado sin duda el sentimiento de desengaño no creo que utilizó la mala imagen de sentirme con unos cables de electricidad chamuscado siguen en las manos un corto circuito interior hay yo creo que los duelos por amor a ver no Jean no se le hemos hecho demasiado caso favor Alamo al duelo de la mujer al desamor hemos hecho demasiado duelo hemos hecho demasiado te vas a las canciones de base era más y la grima que yo creo que ahí lo lo bueno del desamor Mara no se cuenta no se cuenta un libro que es para ti la radio de noche Joana Bonet uy no sabes cómo me acompañó en mi infancia en mi juventud la radio es el misterio la lejanía la sensación de multitud pero a la vez aislada es como si te hablarán al oído Esther Cio pelo es peligro y bueno además forma parte de mi vida en muchos sentidos de pequeña porque la escuchaba mientras leía incluso escribía estos programas de canciones dedicadas recuerdo que pedí la de Black is black fue mi primer tema Ivonne y luego porque he tenido hace cerca siempre a gente muy vinculada con con la radio

Voz 5 59:41 estamos en Formentor y nos decías justo al principio que este lugar es muy importante para ti aquí se entregan los premios Formentor es una un un enclave fabuloso para traer a intelectuales de primer nivel quedan en él Ter Formentor se hacen conversaciones que luego se reflejan en un cuaderno vamos a hablar luego con algunos invitados que que conocen a fondo los los cuadernos de Formentor oí que quién organiza los premios pero cuál es tu experiencia en Formentor Joana Formentor

Voz 44 1:00:17 no es una delicia literaria es una delicatessen he asistido a varios encuentros literarios cuando le dieron el Premio Formentor a Carlos Fuentes a Ricardo Piglia que lo lo recogió su sobrina porque de esa desgraciadamente estaba ya enfermo a Enrique Vila Matas gracias

Voz 5 1:00:35 ya a Basilio Baltasar Stefan

Voz 44 1:00:37 totum de la conversación sin sin fin ni ni sin un objetivo claro no no se pretenden nada más allá de la actualidad del ruido de de la política se logra verdaderamente crear un oasis donde la palabra es la gran invitada aquí las diferentes narraciones anécdotas vivencias de los escritores periodistas invitados participantes logran formar en sí en sí una obra es una una obra de hecho se publica cada año carnés de Formentor donde se recogen todo ese hilo de una conversación que siempre siempre encuentra una manera de de

Voz 4 1:01:23 dar más allá de lo de lo obvio del lugar común

Voz 44 1:01:26 pues a veces el el tema principal es la bohemia y los vagabundos verdad otras veces es el mal es muy muy interesante y a mí me ha hecho así para mi ha sido un regalo un regalo para la literatura me construido siempre he ido posponiendo una escritura más y más intimista digamos más allá del periodismo porque el periodismo me ha Vampire izado yo siempre he dicho que bueno es un marido vigoroso y desde muy joven y ya me enganchó y luego las urgencias la vida familiar las facturas no tener hijos colegios Ivonne oí por eso te digo que Formentor para mí una es un una isla en sí misma Joana Bonet

Voz 5 1:02:10 quién dirías que eso ha sido el y tu vida

Voz 44 1:02:13 padre y madre Mi madre Juanita Juanita así ahora Joana Camps

Voz 5 1:02:18 porque

Voz 12 1:02:20 mi madre una una mujer

Voz 44 1:02:23 tan sensible tan quita nieves Nos instruyó en las artes y estaba la música de mi abuelo de la Abu pero ella no es llevó la poesía la literatura y además Nos no salvo no salvaba continuamente hay un capítulo en el libro en fabulosas y rebeldes donde cuento que mi madre le escribió a Adolfo Suárez una carta cuando nos iban a desahuciar sí sí sí sí se Ile respondió vive tu madre no si mi madre me acompañó hace pocos días en la presentación del libro con Manuel Vilas si Clara Sanchis y Pastora Vega y es una mujer que sigue leyendo opinando aconsejando aglutinando es un pegamento familiar verdad

Voz 5 1:03:13 el gran plenamente Joana Bonet muchas gracias

Voz 4 1:03:15 es por habernos acompañado en esta conversación está maduro muchas gracias a un placer

Voz 6 1:03:20 las maravilla

Voz 7 1:04:00 nuestra