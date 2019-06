Voz 1 00:00 el Faro

Voz 1280 00:47 si tuviéramos que responder a la pregunta que es el futuro la respuesta que podríamos dar de un simple plumazo sería lo que está por venir y es así pero claro lo que está por venir cuando mañana dentro de diez años de cien de quinientos cuando es el futuro y sobre todo como es el fruto

Voz 3 01:09 no ah

Voz 1280 01:18 cuando somos pequeños nuestra idea de futuro suele estar directamente vinculada con la ciencia ficción coches voladores naves espaciales robots humanoides chips pantallas por todas partes el asunto se complica cuando empezamos a razonar hacernos preguntas sobre el concepto que tenemos del tiempo que dividimos entre pasado presente y futuro

Voz 5 01:43 hoy

Voz 1280 01:46 ayer es pasado mañana es futuro pero mañana hoy será pasado dónde estará el futuro lo explica el poeta Antonio Machado en un verso muy contundente hoy es siempre todavía jugamos de forma constante con la idea de futuro hacemos planes de futuro estudiamos para librarnos Un futuro trabajamos para tener un futuro mejor nos preocupa el futuro de las pensiones cuidamos el planeta para a generaciones futuras y en definitiva vivimos gran parte del presente pensando en el futuro a sabiendas de que nosotros nunca lo alcanzaremos esta noche ya hemos invitado a nuestro panel de expertos al antropólogo Nacho Domínguez hablaremos con el director del programa de televisión cuando ya no esté el mundo dentro de veinticinco años hablaremos con el periodista Emilio de Got de dos mil uno Una odisea espacial con Jorge Miguel experto en visiones tecnológicas

Voz 1430 02:47 hablaremos también con Javier Gregori para que nos diga

qué futuro está por llegar a vosotros os preguntamos qué es el futuro que planes habéis hecho cual ese cumplieron cuáles no como crees que será un mundo futurista que además os preguntamos eso para que jugáis con este concepto con el mundo dentro pues eso de quinientos años como ves tiremos cómo viviremos cómo serán nuestras casas si tendremos pelo o estaremos todos calvos seguiremos volando a los sitios Si llevaremos ropa plateada Si con viviremos con toda naturalidad con los humanoides luego también como veis el futuro del planeta con o sin esperanza si tomamos decisiones pensando en el futuro aussie vivís el presente si alguna vez os habéis preguntado eso de andar así que el futuro era esto el teléfono para que aporte contenidos os apetece a este programa es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno directo para aún suena la vida que viene del pasado prácticamente el novecientos cien ochocientos saber si conseguíamos descifrar por poder anoche hicimos como sabéis un programa muy especial y el primero que hicimos desde un faro real nos fuimos a Foro Formentor Mallorca fue una experiencia radiofónica única era la primera vez que un programa de esta caso programa nacional se realizaba íntegro desde un faro así que bueno gracias por todas las felicitaciones que hemos recibido y que trasladamos a Radio Mallorca ha pospuesto este equipo los invitados a los oyentes al público hilos que no tuviera oportunidad de escucharlo ya sabéis que lo podéis encontrar en el podcast del faro que tenemos en la SER y esta noche futurista vamos a arrancar con un tema de la actriz y cantante Doris Day grabó esta canción a regañadientes para la película El hombre que sabía demasiado de Hitchcock le pareció una canción demasiado infantil no sospechaba que con ella ganaría un Oscar en el futuro se convertiría en un fenómeno mundial en el mayor éxito de toda la carrera de Doris Day

Voz 6 04:56 bueno Bosch es bueno dos que ser a ser a Juan Ana CIU Schutz nada que Sara o a ya te has cuatro ha hecho Schutz que será

Voz 9 07:40 hola buenas noches aquí el cero maño es la primera vez que habló en Faro después de escucharlo siempre pocas lo horarios no me da para dormir tampoco hoy hablamos del futuro la pregunta es si habrá

Voz 10 08:04 esto se va a esta tierra nos lo estamos jugando ella nos damos cuenta

Voz 4 08:20 buenas noches Marais

Voz 11 08:22 equipo hablo Lovers el futuro debería ser el nombre de una pócima mágica que un vendedor llamado anhelo los quiere vender siempre al doble de su verdadero precio sino esfuerzo nuestro bálsamo de fieras

Voz 1280 08:38 horas

Voz 11 08:39 el futuro nos lo dará todo lo cambiará todo no regalará la vida que merecemos el futuro es sin duda el espejismo perfecto siempre va a unos pasos por delante jamás lo alcanzamos pero la mayoría lo idealista vamos dejémoslo ahí justo donde habita no le hagamos demasiado caso sólo justo para poder hacer algunos pequeños planes que todos sabemos que sirven entre otras cosas para poder los cambiar no tenemos robot en casa no hay colonias de terrícolas en otras galaxias la comida no son tres cápsulas al día nuestros coches no vuelan como imaginábamos de niños fue yo tú silla y que yo estoy aquí y hacer una noche calurosa de verano no me interesa una botella de lejía soy Carmo desde Barcelona

Voz 4 09:31 besos te ahora mismo con reservas para mañana por la mañana

Voz 12 09:40 buenas noches antes soy suele el futuro que me gustaría sería un futuro donde Nuestros hijos nuestros sobrinos no se tuvieran que ir fuera de casa para trabajar donde los jueces e pagarán todas las horas incluso de estas recoger olas de cuadrar una caja o las de preparar donde los mayores tuvieran asistencia donde los niños tuvieran una educación y fueran contentos al colegio se sentirán seguros en el colegio reconocían los méritos donde los fabricantes fueran conscientes no opusieran exceso de de envasado nosotros recogeremos nuestra basura en nuestras hijas salieron a la calle tranquilas y seguras que pudiera regresar tranquilas y seguras a casa sin que tengamos que ir a recogerlas a la puerta de la verbena nuestros hijos puedan estar en la verbena y salir tranquilos y seguros de ella sin que nadie les les persiga con un cuchillo pronunció Garzón es futuro que espero es muy diferente a este que me gustaría pero bueno siempre hay una esperanza

Voz 1280 10:51 bueno bueno bueno a si abrimos este faro dedicado al futuro damos la bienvenida al cervecero maño que dice que no se escucha en podcast es la primera vez que colabora en antena planteaba esa pregunta no habrá futuro nos estamos jugando el futuro del planeta

Voz 2 11:15 no

Voz 1280 11:17 no sé si os habéis dado cuenta de la relación que se establece entre la nota de Hoyo de Karma la nota de audio de Soler

Voz 2 11:25 porque

Voz 1280 11:27 Karma decía el futuro es el espejismo perfecto es nuestro bálsamo es la pócima mágica era un futuro que escribía Sole que nuestros jefes os paguen todas las horas que nuestros hijos se sientan seguros que los fabricantes sean conscientes salen basar que podamos entrar y salir tranquilos de una verbena todos los que queráis participar en el programa el teléfono es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno podéis abordar el concepto de futuro como os apetezca hablar de vuestros planes de futuro o hablar o jugar e imaginando cómo será el futuro dentro de no sé doscientos quinientos años allí vamos a ir dando paso a nuestros invitados al panel de expertos para presentará primer invitado quiero que escucháis algo antes

Voz 0789 12:36 dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración la investigación y el aprendizaje pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro ahora se están abriendo nuevos horizontes ISE anuncian cambios enormes todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo Ike otro se está fraguando a gran velocidad

Voz 4 13:10 si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro con que no sé

Voz 1280 13:15 vamos

Voz 4 13:20 por eso con mi penúltima energía profesional me viajar a esa frontera para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran Cornellà cuando ya no esté

Voz 1280 13:50 así empezaba en el año dos mil

Voz 1430 13:52 dieciséis el programa cuando ya no esté

Voz 1280 13:54 el mundo dentro de veinticinco años que presenta

Voz 1430 13:57 Iñaki Gabilondo en cero a quién escuchábamos en este principio de temporada cuando empezó código hace ya cuatro años tres hijos en mitad de Alfaro al director de cuando ya no esté

Voz 15 14:09 que se llama Alfonso Cortés nos va a contar algunas claves de cómo se fraguó esta idea Alfonso qué tal buenas noches bienvenida a Alfaro buenos muchos puestos Alfonso de quién fue la idea de este programa que ya acaba de terminar su cuarta temporada y con mucho éxito

Voz 0113 14:25 bueno pues he fue idea de Iñaki es realmente el nombre fue un poco ya más idea no estará pero salía de él porque él bueno como tienen una la mente absolutamente pues no lo más joven que yo he conocido nunca eso es una realidad vamos cada día estás aprendiendo y como todo el día está aprendiendo de él él lo que le interesaba era hacer un programa sobre efectivamente sobre el mundo dentro de ese ponía un un poco de veinte veinticinco años que puede que sea más no me extrañaría nada porque está súper et in donde es bueno eh nos plantee un poco esa idea queríamos conocer viene con los expertos un poco de

Voz 1236 15:04 el no el del mundo dentro de unos años mi hijo

Voz 0113 15:09 a plantearlo entonces él me dijo directamente esa frase me acuerdo estábamos Nicolás el jefe de redacción y yo oí no dijo pues es que me gustaría eso el mundo cuando ya no esté dijimos ese es el nombre claramente del programa porque es que

Voz 1430 15:22 fíjate que es un un título muy valiente porque aborda un tema tabú es decir asumir la muerte claramente

Voz 0113 15:30 eh absolutamente claro es que aquí no tiene ningún problema con eso eso ya lo tiene completamente en libre en vamos yo también creo que es bueno es que nosotros tenemos una fecha es una realidad tenemos que disfrutar el tiempo y ya está y la muerte es el fin en fin de la vida ahí ya estaba de nuestra etapa si más entonces él cómo no tiene ningún tabú con eso lo plantea pues sin ningún tapujo vamos ningún problema

Voz 1430 15:58 Alfonso en estas temporadas habéis hablado con expertos acerca de la política de la economía de la medicina de la música pero fíjate te voy a preguntar por dos que que me llaman mucho la atención uno el dedicado a la inmortalidad a ver la conclusión que como director sacas de el programa dedicado la inmortalidad cuál sería

Voz 0113 16:20 sería pues que que vamos a ser inmortal

Voz 0605 16:23 a ser inmortales sea yo no sé si yo

Voz 0113 16:26 pues ya o nosotros concretamente pero obviamente la evolución a la que vamos es a esa o por lo menos sino inmortales a vivir mucho más tiempo y mucho mejor ya está sino a morir mejor que eso también creo que es una parte muy importante sabes a que las enfermedades no sean nuestro motivo de muerte sino que sea algo más programado que sea algo más bueno más normalizado de alguna manera eso es lo que yo saco por lo que he ido recibiendo de los expertos que pasaban

Voz 1430 16:59 por el programa el otro tema que que quería abordar era el futuro de Internet porque yo creía que es que el futuro ya en Internet

Voz 0113 17:09 claro Iñaki tiene una frase que me parece fantástica que es la ciencia ficción ahora pues es un poco lo que pasa con el futuro de Internet es el futuro de Internet

Voz 16 17:19 si ves a un experto que te habla de

Voz 0113 17:23 cómo va a ser concretamente el futuro Internet poco siempre con ella que no es un gran experto porque va tan rápido evoluciona tan rápido que es muy difícil muy difícil de predecir no es desde dónde vamos hasta con el futuro Internet lo que sí que hay hay un aparte Treo que es como se van cómo se va a a legalizar Internet a ponerle en normas no

Voz 17 17:48 eso o si como esa

Voz 15 17:51 no claro cómo cómo haces eso con lo

Voz 0113 17:53 rápido que va cómo conseguir un poco controlarlo no sé yo creo que va a ser el gran la gran preocupación de los próximos años como limitar es Internet os necesita limitar se o no debería ser completamente ilimitado y que la propia sociedad que es la que primero evoluciona normalmente antes que un poco que los políticos y que y que todo el que marca las reglas debería ser absolutamente libre de que vaya donde quiera no pero saber dónde va a estar complicado

Voz 1430 18:24 no no iba último de todos los expertos a los que habéis entrevistado cuál que tú recuerdas se te he dicho la africana máxima o sea una cosa

Voz 15 18:33 tan visionaria Aitán de ciencia ficción que tú eres

Voz 1430 18:36 dicho pero esto será posible que ocurra

Voz 0113 18:39 pues es que no lo sé hombre y ninguno en sentido que decía una una gran locura la verdad es que te puedo decir que no es verdad que me voy un poco para atrás es sin ir para adelante yo recuerdo que Jara Ari a mí me impactó mucho porque hablaba de cómo comenzaba todo la sociedad que habíamos formado que yo era cómo te van abriendo los ojos según te habla no es hablaba simplemente eso pues bueno que la sociedad que creamos el cambio porque alguien pintó un papelito verde lo puso muy bonito lo hizo un dibujo plata no el plátano te lo comes y eso simplemente es que es muy bonito dijo Tiago dos me dan dos plátanos y así se empezó a generar la sociedad capitalista de alguna manera que tenemos a ahora yo nunca te vas a esa simpleza de pensamiento sabes vecinos que esto ha nacido con algo tan simple como eso pues eso me sorprendió y bueno ese son Waisman habla de que el dos mil cincuenta pues seremos diez mil millones de de personas es que vamos a hacer con todos o con no nos vamos a controlar todos sea bueno diferentes cosas pero ninguna me ha parecido una locura porque ellos es verdad que creo tanto que estamos viviendo un momento el histórico tecnológicamente socialmente estamos en el momento de cambio más importante de la historia de la humanidad probablemente que es decir yo lo he vivido

Voz 1430 20:05 eso somos somos la única la única generación bisagra a la que vivimos el mundo analógico y el mundo digital

Voz 0113 20:11 sí sí absolutamente es que es pero por eso socialmente estamos como dando pasos a toda velocidad que que que por otro lado ABC parece que hace falta dar los más rápido eso porque además como las medidas de tiempo las ponemos en nuestra vida no pues no nos damos cuenta no yo yo decía siempre sólo ha hablado con alguna persona que decía los Beatles son los Beatles son la bomba pero es que la generación que ha puesto a los Beatles donde la puesto está viva todavía todavía no sabemos hasta dónde pueden llegar hasta los Beatles todavía mucho más arriba

Voz 1430 20:46 los Beatles está vivo todavía claro

Voz 0113 20:49 o sea que no somos nadie Beethoven no que ya es como no no es que esto todavía pero claro nuestra media de tiempo es nuestra vida entonces nos damos cuenta de todo lo que pasan

Voz 1280 21:02 Alfons de director de cuando ya no esté el mundo dentro de veinticinco años muchas gracias por haber formado parte de este foro dedicada al futuro

Voz 1236 21:09 pues muchas gracias a vosotros gracias buenas noches Traub beso chao

Voz 10 21:46 hola mi nombre es el guerrero del antifaz pase para el mañana estudiamos trabajamos ahorramos planeamos Madrugá vamos si lo piensas bien siempre dejamos todo para mañana como si fuésemos a vivirlo muy buenas noches

Voz 4 22:10 Luena Smara

Voz 19 22:14 dentro de quinientos años todos calvos o por lo menos todos los que están aquí ahora eh creo que es la humanidad lo las personas tendrán la carita más burda y el cuerpo más pequeño por lo menos es lo que la tendencia que se llevaba las casas como los vehículos pues evolucionarán a más cómoda más funcionales y espero que es autosuficientes

Voz 1280 22:43 el nivel de consumo energético

Voz 19 22:47 en cuanto a la comida pues también tienes una producción aunque no comido natural no creo que ese abandone nunca del todo no pudo para pensar que si no se respeta el planeta de una forma más eficaz a la vida desde luego puede llegar a complicarse mucho pero que la humanidad para entender las cosas auto protegerse ya hay el mundo bueno sin querer ser muy eh la montador de Tegel buena noche y se felices un saludo a Diego hasta luego

Voz 20 23:32 bueno Asefa Eros y José Manuel precisamente hoy tiene futuro odio dices que me cumpleaños vayan leche y yo creo que mi futuro a ser bastante bueno le veo en no supondrá bastante alentador no sé si dentro de unos cinco años podremos en coche hemos amarte y tendremos un medico microchip que no recibió la llamada hablaremos no por teléfono con el espacio no tengo ni puñetera idea pero sí extremista creo que vamos mucho mejor

Voz 7 24:14 buenas noches

Voz 1280 24:19 muchas felicidades José Manuel el nombre de todo el equipo han salido algunas ideas que me llaman mucho la atención por ejemplo la idea de la inmortalidad que planteaba Alfonso el director de cuando ya no esté el mundo dentro de veinticinco años dice que los expertos hablan de esa posibilidad real de que seamos inmortales también que dentro de cincuenta años seremos diez mil millones de personas en el planeta como vamos a entrar aquí todos Herrero decía siempre dejamos todo para mañana como si fuéramos a llegar Diego dentro de quinientos años todos calvos imagináis el futuro

Voz 22 25:11 eh eh

Voz 1280 25:14 coches casas fijaos planteamos la pregunta cuando los dos quedáis se proporcionó dentro de quinientos años imaginaros cómo vivíamos hace quinientos años nos parece impensable vamos a darle la vuelta como viviremos dentro de quinientos años escribe tengo mi futuro lleno de sueños pues sueño con mi futuro grosella dice el ser humano dentro de quinientos años era de plástico porque somos lo que comemos ya está en la cadena alimenticia vamos hacia las dos de la mañana una en Canarias el teléfono para participar en este faro dedicada al futuro es el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno el novecientos cien ochocientos a ver si conseguimos descifrar el suena la vida noticia y estamos nota enseguida

Voz 4 26:31 el Faro con Mara Torres

Voz 14 26:41 mándanos una nota de voz el seis ocho uno cero dieciséis siete tres uno y cuéntanos lo que quieras

Voz 7 27:05 buenos días Carlos buenos

Voz 4 27:07 eso sano

Voz 24 27:15 en categoría Joaquín

Voz 25 27:20 me ha llamado gorda

Voz 13 34:09 ver a eh

Voz 31 34:18 me

Voz 1280 34:28 dos y cuatro minutos de la madrugada una hay cuatro minutos en Canarias ya los oyentes están reflexionando acerca de la inmortalidad uno de los temas que acaban de salir en la primera media hora del faro Antonio Romero escribe a morir mejor la naturalidad con la que el lo ha dicho Alfonso Cortés tranquiliza mucho si realmente el futuro aporta eso bienvenido sea eso de la inmortalidad en cambio creo que da más miedo que la propia muerte

Voz 4 35:00 el veis riáis ser inmortales

Voz 13 35:07 TP

Voz 1280 35:09 estamos escuchando a Nina Simone suelen definirla como una testigo de su tiempo pero en ocasiones las canciones de esta gran diva del jazz y el soul llevaron a adelantar un par de siglos al momento en que fueron compuestas a comienzos de los años setenta Nina Simone profundamente sensibilizada por los conflictos raciales desesperanzado ante el futuro tanto individual como colectivo acababa de huir a barbado

Voz 4 35:37 en ese contexto sombrío y pesimista

Voz 1280 35:39 esta Simón escribe este Blues en el que pronostica cómo será la vida en la Tierra de un siglo XXII para entonces dice Nina Simone los corazones de plástico podrán comprarse en las tiendas no nacerán niños los hombres mujeres tendrán problemas para respirar a causa no de la contaminación sino de la falta de libertades

Voz 13 36:09 sí pues bien te dar L ahí el Menen

Voz 1280 37:02 estoy pensando cómo sería un dentro de vamos a decir medio siglo

Voz 33 37:09 me gustaría que el alcance ya pasarán a ser una historia que hubiera robots que realizaron todas nuestras tareas coches voladores pero a través de un microchip detectara cualquier cambio nuestro urbanismo antes de que aparecieran los primeros síntomas pero eso habla bla bla yo creo que no no va a ser tan distinto al presente mayores libertades más detractores Maya Doré diferencia entre ricos y pobres aproximadamente la misma cantidad de guerras de odios crímenes revisar la historia de la humanidad faros es un poco como ver la misma película con distintos actores butacas un poco más cómodas buenas noches a todos Isabelle Le Madrid

Voz 13 37:59 ah sí

Voz 4 38:11 Roberto y nada

Voz 0455 38:12 el Faro futuro entonces nada yo me llevo un poquito de estas poco en el año dos mil no porque yo recuerdo que de pequeño en el colegio indianos dijeron que en un folio dibujamos como la imagen el año dos mil más o menos todos pintamos lo mismo no puedes pintamos Pilar que va a estar llena de rascacielos pinta queden en el cielo en vez de aviones veríamos naves espaciales que también dábamos que los coches serían volando en la carretera pintamos que las casas posean inteligentes no que hablaríamos con las casas Si a defiéndete la luz apagaba la luz au pone la tele apaga la tele no o

Voz 0866 38:45 por qué tendríamos robots en caso que en los seis de drenaje los de

Voz 0455 38:48 o eso o Colomer o que metería un sobre en un aparato y te saldría ya una paella directamente pero al final pues bien que by como que nada de esto se iba a cumplir no yo creo que no fuimos un poquito de influenciados por las películas de la época en ese también es verdad pero nada pero bueno sino llevamos un poquito de todas con el año dos mil pero bueno lo aparecido todo el efecto dos mil pero bueno por suerte no se cumplió tampoco así que nada el año a mí como que

Voz 26 39:12 se quedó en nada bueno pues nada que os escucho tomará hoy mirando al futuro de Alfaro buenas noches hola soy del basurero

Voz 35 39:26 pues mira yo el futuro de aquí a cuatrocientos quinientos años lo debo bastante divertido aunque algo caluroso supongo que las comidas será hecha principalmente polos helados para refrescarse

Voz 36 39:40 a no

Voz 35 39:43 habrán olvidado lo guisos calientes y comerán polos de muchos sabores que que inventa harán aquí las comidas serán fresquitas y tendrán museos para divertirse el Museo los donde es de las cosas que usamos por ejemplo ahora un museo de los horrores son en los cimientos del demonio algo así donde esté la bicicleta que ellos cuando lo vean se echan las manos a la cabeza habrá algo así sí como un cartel que diga el humano ha sido el único mamífero bípedo que ha sacrificado sus genitales para hacer fuerza en un invento el demonio que se desplazaba por ejemplo voz irán de los móviles que tenemos ahora que son tamaño napolitana de la mallorquina claro eso seguro au también verán vídeos de los chavales estos que hacen parkour pese rendirán pensando que porqué imitaron a a los a los a los lectores no no sé lo veo lo veo divertido les veo comiendo polos mientras mientras se ríen de es bueno esa esa es mi visión de quería compartir con vosotros venga un abrazo para todos

Voz 21 40:49 B

Voz 1280 40:57 bueno esto que plantea Berni que habrá en un museo dentro de quinientos años

Voz 37 41:05 una bicicleta

Voz 1430 41:07 creo que más podrá ver un móvil tamaño napolitana dirán fíjate iban cargando con un móvil enorme comeremos helados para refrescar nos con un planeta completamente recalentado sí que me teníais en ese museo dentro de quinientos años pensad en hace quinientos años siglo XVI Colonna acababa de descubrir América recordad como viajaban cómo iban vestidos así que imaginad dentro de quinientos años porque decía ver el pasado es vaticinar el futuro lo contaba eso del año dos mil no nos parecía que el dos mil era verdaderamente el futuro en algunas cosas se parece a lo que imaginábamos rascacielos y decía hablábamos con las casas no hablamos en años mil pero estamos a punto de hacerlo y luego me ha hecho mucha gracia lo de meter un sobre en un lugar y que salga una paella bueno vamos a jugar durante toda la noche imaginar el

Voz 1280 42:10 futuro con mayúsculas

Voz 1430 42:12 y aportar nos lo que queráis por ejemplo si es mejor vivir pensando en el futuro o mucho mejor vivir el Carpe Diem el presente todo en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno pero tenemos como digo arrastramos casi desde el pasado un su

Voz 1280 42:26 a la vida de un oyente anónimo que no dejó el nombre que no se está literalmente robando el sueño

Voz 3 42:32 a ver

Voz 1280 42:39 el oyente nos dejó este sonido que fue ser que puede ser que no se haya dicho ya decenas de cosas bueno ocurre algo novecientos cien ochocientos

Voz 1430 43:06 cada vez que oigo a Berni el basurero rockero me acuerdo de lo que aportó la noche el colchón y pienso nos dijo que él tenía un amigo que los siete hermanos tenían nombres de actores de Hollywood como seudónimos no es digo es que lo que se partía de risa dijo y unos llevaba Jack Nicholson

Voz 1280 43:27 me encantaría que nos contará más cosas de esa familia por ejemplo

Voz 1430 43:31 que que otros nombres de Hollywood tenían

Voz 1280 43:35 los hermanos siete nombres para siete hermanos es genial basurero Romero novecientos cien ochocientos para el suena la vida si tenéis alguna idea y ahora vamos a dar paso a la Gata parda

Voz 4 43:46 sí es de las más de primerísimo nivel

Voz 1280 44:00 buenas noches que seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de esta conversación

Voz 37 44:05 el Chile

Voz 1280 44:10 comenzamos preguntado siempre a nuestros invitados invitada

Voz 1430 44:13 las qué relación tienen con el mar está al Chile qué relación tiene con el mar

Voz 37 44:20 pues tengo que reportar me siempre con con ella aquí es muy sagrada para mí siempre a los lugares donde voy trató de conectar me metiendo me un poco no que mis sí es que puedan puedan chupar todo lo que necesitan de ella también dejarle la energía que no que que hay que regenerar podrías recordar la primera vez que viste el mar esa impresión ante la inmensidad creo que sí cuando cuando era chiquita qué íbamos a la costa del Pacífico en Guajaca recuerdo que que lo que me me llamaba mucho creo es su sonido la potencia del sonido en la en en las conchas del del mar no eso lo veo con mi hijo pequeño de nueve años también fascinado por eso no lo quiere escuchar quiere IT transporta te lleva no al mar

Voz 1280 45:31 detrás de este éxodo animó al Chile de ésta

Voz 37 45:34 voz

Voz 1430 45:34 esta es una de las mejores cantantes mexicanas con una de las voces más genuinas y más poderosas de toda Latinoamérica Lila Downs es un placer para nosotros que nos acompañes esta noche aquí en el faro is it para conocer quiénes la tenemos que ir a Oaxaca a ese pueblecito que alguna vez has descrito que estaba tu casa rodeada de jardines que tu padre pintor fotógrafo vivió luego Croacia tu madre cuando iba detrás de un pato a la a la de Yucatán con cómo era ese ese lugar donde te crea esterilla

Voz 37 46:16 es un lugar misterioso muy alto en las montañas donde crecen mucho las orquídeas son de Mis memorias más placenteras de ese sitio por el clima es es muy húmedo y hay muchos pinos hay una especie de esa región que le llamamos au Cote IESA madera se quema para hacer las tortillas IS aroma de ese o Cote me recuerda a mi niñez siempre que lo que lo huelo me transporta de inmediato ese lugar el cielo de Jaca en general es un cielo muy espectacular siempre unas nuevas

Voz 1430 46:56 así enormes Blanco

Voz 37 46:58 casco con mucho muchas texturas y formas bueno en nuestra etnia la etnia de mi madre somos la gente de nube au el pueblo de lluvia los huecos y también los mixta ecos así es lo que significa su gentilicio literalmente no pueblo del de lluvia porque en se sitúan en en en sitios que están muy

Voz 1430 47:29 cercanos a las nubes tu padre Allen Down era de EEUU Minnesota conocía a tu madre una indígena Anastasias Sánchez Anita en qué momento se conocen

Voz 37 47:43 se conocen cuando él pasa Iggy escucha música en la ciudad de México

Voz 1280 47:49 rumbo de tomar este

Voz 37 47:51 documental sobre los pactos que emigran a la península de Yucatán y pasa por México es llevado una él decía que era una cantina y Mi madre dice aún que era un cafecito una cafetería y entonces mi mamá cantaba hice enamoró Él decía que ella lo embrujo

Voz 1430 48:12 has dicho alguna vez que tu pareja te te contagió el amor por la vida las ganas de vivir de sentirlo todo de experimentar lo no

Voz 37 48:21 sí es verdad era un personaje estaba siempre estimulando las conversaciones y también él se estimulaban como cuatro cuatro jarras de café que tomaba durante el día leía las noticias luego leían algún artículo IV y a la televisión y la radio de onda corta porque mi pueblo no no había este mucho mucha comunicación en cierta época ir recuerdo que siempre estaba escribiendo o hablando de algún algo que pasó con los patos porque él observaba constantemente

Voz 1430 49:00 Ana sabes un Estado y una indígena trampa se echaría las manos a la cabeza y lo has escrito con mucho social como como alguien que no cree la diferencia

Voz 37 49:14 al no sí sí era muy especial en ese sentido recuerdo que sentaba en las banqueta as del de mi pueblo y lo recuerdo claramente que siempre estaba con los niños en la calle platicando con ello

Voz 1430 49:28 no que les gustaba qué querían ser cuando crecían y se estaba horas conversando con con niños

Voz 37 49:37 era inusual para un nombre de

Voz 1430 49:39 sesenta años quizá de ahí ha venido también tú y tu implicación a la hora de de hacer música con los pueblos indígenas con el folclore mexicano con rescatar con llevar a tu Boccia toda tu trayectoria profesional lo que sale de la tierra y bueno hasta acabas mencionar la importancia de la lluvia del mar de lo sagrado quizá venga de ayer era o de alguna manera de tú fíjate tu padrino de tu madre iba a decir así

Voz 37 50:11 en parte creo gran parte porque mi padre

Voz 1430 50:14 pues era biólogo entonces respetaban mucho a la naturaleza los animales por supuesto y las plantas no eran su entorno

Voz 37 50:25 desde pequeña recuerdo que mi madre también ella es una bióloga por naturaleza y creo más antropóloga que mi padre porque siempre estaba en la observación y desde pequeña me me decía mira Lila íbamos al mercado indígena de mi pueblo me decía siéntate aquí observa a las

Voz 1430 50:45 mujeres

Voz 37 50:46 cómo se acomodan las tortillas y tú de dónde crees que son ellas no me me hacía mis exámenes sobre las poblaciones en los alrededores de mi de mi pueblo y eso me dio mucha riqueza cultural todo bueno seguí buscando el canto en en la educación mía pues me desencanto de pronto con el ambiente artístico porque era muy rígido en la ópera es lo que yo empecé a estudiar sí por eso de pronto tuve que volver hacia mis raíces por medio de la antropología la estrella Santa

Voz 15 51:28 el piloto estudiarlo pueblos y sí pero

Voz 1430 51:31 yo quién te enseña Cantaro quién te dice Lila puedes cantar todo lo que quieras

Voz 37 51:37 mi madre no estaba tan contenta de que yo cantara música popular ella quería que yo fuera operístico porque para ella ella que cantaba significaba algo muy diferente ella lo hacía por necesidad y entonces no lo veía bien iría a la fecha hace preocupa porque la tengo con las seis Grammys a todavía tu padre que algún borracho me adentro una botella eso siempre me dice

Voz 15 52:10 la Davis antes de pasar al seudónimo al Chile quería hablar también

Voz 1430 52:13 esto abuela porque

Voz 15 52:16 en mi casa estaban también los

Voz 1430 52:18 dos que me vuela que rondaban por la casa

Voz 37 52:22 qué lindo de esas historias no pues son fuertes para los niños no pero venimos de estas familias extraordinarias pienso yo que que compartimos conocimiento que yo creo ahora no lo entendemos pero pienso que a futuro el ser humano se conectará con eso

Voz 1430 52:47 sabremos científicamente porque eso sucede porque no sólo estamos con los muertos si yo creo yo creo bueno algunos tenemos la capacidad de tener más sensibilidad que otros y además Nos encanta les

Voz 37 53:02 Soriano

Voz 1430 53:03 al acabar la guitarra palabra clave en este programa futuro porque esta noche el faro futuro fíjate vamos a tener oportunidad hablar mucho del futuro pero es verdad que esta visión de que que en el futuro seamos capaces de entender de asumir nuestra relación con quienes ya no están y que siguen de alguna manera en eso los mexicanos sois expertos hacéis de la muerte un valor no no les con Days no lo no lo convertirse en tabú sino que los muertos forman parte de la cultura mexicana no si eso sí dices qué crees que en el futuro eso nos lo contagiar

Voz 37 53:42 seis creo que ya está pasando creo no con esta película de Coco que ha gustado tanto yo creo que es una muestra de esa necesidad interna del ser humano con con eso ese lugar medio oscuro que nos da temor pero que algunas culturas lo presentan

Voz 19 54:05 era su visitarla si él la tocaba Patti

Voz 38 54:12 sí

Voz 6 54:23 con en el alcohol no

Voz 2 54:50 on

Voz 6 54:56 eh has venido con raja guitarrista

Voz 15 55:17 hola Rafa qué tal en Faro

Voz 1430 55:21 de a utilizarlas al Chile que es el título que tiene tu último disco una belleza por muchas cosas gracias sobretodo explícanos ese título

Voz 15 55:31 maravilloso que mira lo cuentas también que que quiero que lo lo trasladen a los oyentes

Voz 37 55:38 pues es que en México cuando la gente se anda con rodeos lo para a a esta persona que anda ahí dando vueltas no te habla cómo debe hablarse Le dices mira a mí me hablas al Chile y con eso lo paras te tiene que decir la verdad entonces es como una una especie de amenaza irá hablábamos el otro día a México sí sí se deba únicamente al varón creo que no creo que las mujeres también lo utilizamos pero sí conlleva un significado también doble de del pues y del órgano del Señor del mundo con Rafa

Voz 1430 56:33 vez te te hemos pedido que nos cantes algo a estas horas de la madrugada Es tarde hay canciones como digo bellísimas en el disco puedes elegirla que queráis y que escuchemos aquí a estas horas tardías de la madrugada

Voz 2 56:56 yo qué sé

Voz 20 57:04 sí

Voz 2 57:10 yo qué tal y como yo Teri

Voz 30 57:32 es

Voz 2 57:33 on

Voz 30 57:40 digo yo

Voz 3 57:52 eh

Voz 2 58:00 ya sonríe Dexter es esta

Voz 7 58:17 brillan

Voz 30 58:22 del día

Voz 2 58:26 va por ti

Voz 39 58:34 nada

Voz 3 58:38 sí

Voz 30 58:41 todo bien

Voz 7 58:58 sí

Voz 30 59:00 en mayo

Voz 37 59:18 Fantástica canción maravillosa la interpretación gracias Rafa lo vamos

Voz 1280 59:25 lujo quería antes de despedirnos que habláramos

Voz 1430 59:28 otros dos temas uno Clandestino de Manu Chao que ser incluido en el disco su significado con respecto a la migración si a todos los movimientos migratorios no solamente de México hacia hacia Estados Unidos también de que incrusta al Mediterráneo por qué has elegido ya has querido incluir clandestino pues es que el tema de la migración así

Voz 37 59:48 dos central en mi vida desde que desde mi niñez Iván tengo muchos familiares que se han ido a través de los años indocumentados no en diferentes sitios de Estados Unidos también pues últimamente ha vuelto a cambiar esta realidad México justamente en estos meses ha cambiado drásticamente tengo un compañero antropólogo que está trabajando en la frontera de Guatemala y México y dice que es una cosa no de verdad están todos con la boca abierta no es una sorpresa para todos ir recuerdo hace veinte años cuando Manu Chao compuso este tema que también pasaba como un éxodo aquí en España recuerdo en Francia yo recuerdo que en parte en América también estaba pasando

Voz 1430 1:00:41 llama la tenía Vimeo porque se ha multiplicado el movimiento se han multiplicado y

Voz 37 1:00:46 por otro lado pues el Gobierno de Estados Unidos está con una actitud muy prepotente hacia este movimiento y estos cambios pienso que poco humano entonces me invitaron a mía cantar en una serie de conciertos sobre niños indocumentados que se encuentran en los centros de detención y ahí fue donde yo me di cuenta de que esta situación sigue y como que ya la noticia paso Illa entonces pienso que la música puede servir para recordarnos no es cómo veía la nota periodística sobre la comunidad LGBT cuya pensaba qué lindo que que en los medios está constante está constante para que así no se olvide la gente se vaya preparando y sabes que si se van preparando y cambian de actitud entonces yo creo también la música puede ser ese esa gran apertura

Voz 1430 1:01:48 es pedirnos que me menciones La llorona claro es una canción que nosotros hemos escuchado mucho a la voz de Chavela Vargas y si ahora escuchamos en tu disco que la cantas en que fue una oportunidad especial

Voz 37 1:02:04 para mí porque las mujeres a secas me

Voz 1430 1:02:06 tenía un hacer fuerte

Voz 37 1:02:08 y orgullosa no son muy orgullosas hicimos un documental sobre la grabación de esta banda de niños y adolescentes que fuimos a grabar al pueblo y entonces se escucha de pronto ahí un un pájaro cantando en en la música sí fue muy emocionante llevará Camilo Lara produce este disco con nosotros y reunir a la gente del campo también de las urbes para crear algo un poco diferente no cantar en sapo técnico pues es es un honor para mí porque eso se escuchan la que la Get saques la gran feria Guajaca Peña Hinault ha no había tenido la oportunidad de hacerlo así

Voz 1430 1:02:52 Lila antes de despedirnos quién dirías que ha sido o es el faro de tu vida

Voz 37 1:02:57 jo y yo creo que tendría que ser mi Jito pequeño de nueve años Benito quien la usa

Voz 1280 1:03:06 ha sido un placer contar contigo esta madrugada también con raza insultara estás de gira durante las próximas semanas así que va a ser un gusto quién tenga oportunidad de ir a verte a veros en directo un placer como digo que no se ha como ayudar a la gente

Voz 2 1:03:24 para saber por qué te quiero que que yo la muy reticente y porqué te aquí eh eh que yo recibí

Voz 41 1:03:55 no

Voz 2 1:04:01 no hay

Voz 41 1:04:04 sí

Voz 2 1:04:15 en Madrid

Voz 41 1:04:38 mí

Voz 2 1:05:04 eh

Voz 21 1:05:20 sí

Voz 2 1:05:26 eh eh eh

Voz 3 1:06:15 no

Voz 2 1:06:26 soy yo el cual no al oírlo

Voz 19 1:06:48 qué más

Voz 41 1:06:51 yo eh voy a ir

Voz 2 1:07:10 no

Voz 1430 1:08:02 ah

Voz 43 1:08:05 eh

Voz 1280 1:08:16 dos y treinta y ocho de la madrugada un hay treinta y ocho en Canarias a una de las cantantes más importantes de México tiene una de las voces más poderosa así genuinas ganadora de seis Grammys

Voz 4 1:08:34 musical

Voz 1280 1:08:37 qué ha aportado con respecto al futuro ha dicho

Voz 7 1:08:41 yo creo que

Voz 1280 1:08:44 entenderéis la relación que tenemos con los muertos ya sabes que México tiene un especial no os estamos contagiando un poco de ese mundo oscuro pero a la vez Plácido

Voz 18 1:08:57 va a ser

Voz 1280 1:09:00 y esto es lo que aportan nuestros oyentes en el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno

Voz 7 1:09:08 felices madrugadas

Voz 44 1:09:12 yo cuando era pequeña me gustaba pensar cómo sería mi futuro me casaría tendría hijos cómo se ella mi piso como sería yo cuando llegase el año dos mil ahora que ese futuro ya se ha hecho presente me doy cuenta que la vida se escapa muy deprisa se escapa pensando que pase rápido el mes para cobrar otra vez que pase rápido para cobrar la paga a ver si llega el verano para las vacaciones después corriendo que llegue el colegio que lleguen las Navidades que los niños salgan grande hice lo que me he dado cuenta es de que espero no siempre es el futuro no vives el momento que te toca vivir no prive es el presente y ahora es el momento de vivir el Faro Larga vida Alfaro caramelo de Ángel desde El Prat

Voz 0455 1:10:12 buenas noches floreros son El del Levante Mi opinión es que el futuro está sobrevalorado demasiado efímero para darle tanta importancia verdad había que acordarse más del pasado para no repetir tantos errores y centrarse más en el presente porque al fin y al cabo el futuro depende de lo que hacemos es el presidente no